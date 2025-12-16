A 10 legjobb Proton Calendar alternatíva a biztonságos és hatékony ütemezéshez

A Proton Calendar jó választás azoknak a felhasználóknak, akik fontosnak tartják a magánélet védelmét. Teljes körű titkosítással rendelkezik, reklámmentes és nem követi nyomon az adatokat. Könnyedén kezeli az alapvető funkciókat, mint például az események ütemezése, az ismétlődő találkozók és a mobil hozzáférés.

Azonban funkciói kissé korlátozottnak tűnhetnek, ha mélyebb integrációkat, feladatösszekapcsolást vagy robusztus együttműködési eszközöket keres. Ha munkafolyamatához nagyobb rugalmasságra és zökkenőmentes koordinációra van szükség, a Proton Calendar nem biztos, hogy minden igényét kielégíti.

Itt jönnek képbe a Proton Calendar alternatívái. Ebben a cikkben bemutatjuk a legnépszerűbb lehetőségeket, amelyek dinamikusabb funkciókat, erősebb integrációkat és jobb támogatást nyújtanak a valós idejű együttműködéshez, hogy megtalálhassa a termelékenységi stílusához leginkább illő megoldást.

A legjobb Proton Calendar alternatívák egy pillantásra

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp Feladatok ütemezése drag-and-drop funkcióval, ismétlődő események, megosztott csapatnézetek All-in-one projektmenedzsment naptárintegrációval minden méretű csapat számára Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Google Naptár Google Meet integráció, Drive-mellékletek, megosztott naptárak Ütemezés a Google Workspace ökoszisztémában magánszemélyek és szabadúszók számára Ingyenes A fizetős csomagok ára 8,40 dollár/hó/felhasználó Microsoft Outlook Calendar Központosított eseményütemezés, megosztott csapatnaptárak, színkódolt kategóriák Microsoft 365-öt használó vállalkozások és szakemberek Ingyenes A fizetős csomagok ára 9,99 USD/hó/felhasználó Fantastical Természetes nyelvű bevitel, alkalmazáson belüli időjárás-előrejelzés, intelligens naptárkészletek Az Apple-termékeket kedvelő személyek, akik a természetes nyelvű bevitel és az intelligens kialakítást részesítik előnyben Ingyenes A fizetős csomagok ára 4,75 USD/hó/felhasználó, éves számlázással. Apple Calendar iCloud szinkronizálás Apple eszközök között, megosztott naptárak, helyalapú riasztások Beépített naptár natív Apple integrációval magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára Ingyenes Zoho Calendar Nyilvános/privát megosztás, több naptárnézet, Zoom/Zoho Meeting integráció Események kezelése Zoho alkalmazás felhasználók számára kis- és középvállalatoknál Ingyenes Amie Naptár és feladatok egymás mellett, ismétlődő szokások, AI feladatütemezés Minimalista tervezés, amely ötvözi a feladatokat, az e-maileket és az ütemezést kis csapatok számára. A fizetős csomagok ára 20 USD/hó/felhasználó, éves számlázással. Any. do Feladatok tervezése drag-and-drop módszerrel, hangbeviteli funkció, AI-alapú ütemterv-javaslatok Napi feladat tervezés és platformok közötti szinkronizálás egyének és kis csapatok számára Személyes: Ingyenes Fizetős csomagok 7,99 USD/hó/felhasználó áron Teamup Calendar 11 naptárnézet, színkódolt alnaptárak, 9 felhasználói jogosultsági szint, beépített erőforrás-foglalás Közös csapatütemtervek és erőforrások kezelése kis- és közepes méretű csapatok számára Ingyenes Fizetős csomagok 12 dollártól/hó Business Calendar 2 Rugalmas havi nézet, fejlett ismétlődő események, fájl-/fotócsatolmányok Részletes naptárszabás és feladatkezelés egyének és kis csapatok számára Ingyenes A fizetős csomagok ára 4,99 dollártól kezdődik.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mit kell keresnie a Proton Calendar alternatíváiban?

A Proton Calendar alternatíváinak összehasonlításakor elengedhetetlen a személyes és szakmai ütemezés javítását szolgáló funkciók vizsgálata. A legfontosabb tényezők, amelyekre figyelni kell:​

Integrációs lehetőségek: Keressen egy jó Proton Calendar alternatívát, amely összekapcsolható más termékekkel és szolgáltatásokkal, például e-mail rendszerekkel, feladatkezelő és konferenciaalkalmazásokkal.

Együttműködési funkciók: Válasszon olyan naptárakat, amelyek megosztott hozzáférést biztosítanak, így a csapatok gyorsan megtervezhetik a közelgő eseményeket, megtekinthetik a rendelkezésre állást és kezelhetik a csoportos ütemterveket.

Felhasználói felület és élmény: Válasszon olyan Proton Calendar alternatívákat, amelyek intuitív, testreszabható felületet kínálnak, színekkel jelölt eseményekkel és rugalmas nézetekkel, hogy jelentősen javítsa a használhatóságot és a szervezést.

Platformok közötti hozzáférhetőség: Győződjön meg arról, hogy a Proton Calendar alternatívája több eszköz és operációs rendszer közötti szinkronizálást tesz lehetővé, biztosítva az ütemtervéhez való folyamatos hozzáférést.

Adatvédelem és biztonság: Keressen olyan naptárszerkesztőt, amely teljes körű adatvédelmet és biztonságot nyújt. Bár a Proton Calendar kiemelten fontosnak tartja a végpontok közötti titkosítást, fontos, hogy más megoldások biztonsági intézkedéseit is értékelje az érzékeny adatok védelme érdekében.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban mesterséges intelligenciára a feladatkezelés és a szervezés terén. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök csak naptárakra, teendőlistákra vagy e-mail alkalmazásokra korlátozódnak. A ClickUp segítségével ugyanaz a mesterséges intelligencia támogatja az e-maileket vagy más kommunikációs munkafolyamatokat, a naptárat, a feladatokat és a dokumentációt. Egyszerűen csak kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?” A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és a sürgősség és fontosság alapján pontosan megmondja, mi a teendője. A ClickUp így több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásban!

A 10 legjobb Proton Calendar alternatíva

Bár a Proton Calendar erős adatvédelmi funkciókkal rendelkezik, a hatékonyság és az integráció javítását kereső felhasználóknak érdemes alternatívákat fontolóra venniük. A legjobb Proton Calendar alternatívák különböző projektmenedzsment eszközökhöz és ütemezési igényekhez illeszkednek.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment eszköz naptárintegrációval)

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, egy teljes körű projektmenedzsment platform intuitív naptárintegrációval. Tökéletes alternatíva azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akik optimalizálni szeretnék munkájukat.

Gyorsan szerkesztheti a feladatokat a ClickUp Calendarban az egyszerűbb feladatkezelés érdekében

A ClickUp Calendar egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely egyszerűsíti az ütemezést és a feladatkezelést.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptára több, mint egy egyszerű ütemezési eszköz – egy intelligens, integrált munkaterület, amely fejlett automatizálási, értekezletkezelési és termelékenységi funkciókat ötvöz, hogy Ön és csapata szervezettek és hatékonyak maradjanak.

A feladatok és események egyetlen nézetben jelennek meg, és automatikus időblokkolás és találkozóemlékeztetők is rendelkezésre állnak. Az integrált ClickUp AI a feladatok, események és célok alapján megtervezi az Ön számára tökéletes ütemtervet.

Az automatikus feladatütemezés és az új találkozók beállítása révén a ClickUp Calendar elősegíti a prioritások meghatározását. Emellett szinkronizálható külső naptárakkal, például a Google Naptárral és az Outlookkal.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Calendarról:

A ClickUp Calendar View segítségével könnyedén áttekintheti munkaterhelését, és zökkenőmentesen integrálhatja feladatait, emlékeztetőit és ismétlődő találkozóit egy központi hubba.

Akár a naptárát szervezi, akár időt szán a mély munkára, a színekkel jelölt opciók és a valós idejű együttműködés segítségével minden gyönyörűen szervezett lesz, így biztosítva, hogy az egész naptár az Ön számára dolgozzon, és ne ellene.

A ClickUp Calendar View segítségével könnyedén nyomon követheti az eseményeket és a határidőket

A ClickUp feladatkezelési funkciói ötvözik az ütemezést a cselekvéssel. Minden, amire szüksége van, a gyors eredményektől a hosszú távú projektekig, egyetlen alkalmazásban található.

A hagyományos naptárszerkesztőktől eltérően a ClickUp Tasks lehetővé teszi, hogy az eseményeket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja, tulajdonosokat rendeljen hozzájuk, alfeladatokat adjon hozzá, függőségeket állítson be és nyomon kövesse az előrehaladást – mindezt ugyanazon az oldalon. Ez azt jelenti, hogy nem kell alkalmazások között váltogatnia, és nem kell attól tartania, hogy a szétválasztott eszközök miatt lekéste a határidőket.

A ClickUp Tasks segítségével közvetlenül összekapcsolhatja a feladatokat a naptárával

📚 Olvassa el még: Csapatkommunikációs stratégiák a hatékony együttműködésért

A ClickUp előre elkészített ütemezési sablonjai segítenek a gyors kezdésben. Ezek a naptár- és ütemezési sablonok szabványosított formátumokkal rendelkeznek, amelyek időt takarítanak meg és minimalizálják a bizonytalanságot. Ráadásul testreszabhatja őket a csapata sajátos folyamataival összhangban, így az ismétlődő események kezelése sokkal egyszerűbbé válik.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Calendar Planner Template segítségével egyszerűen szervezheti az ütemterveket.

Például a ClickUp Calendar Planner Template segít az egyéneknek és a csapatoknak az események, tevékenységek és feladatok kezelésében és nyomon követésében egy egységes platformon.

Lehetővé teszi a naptár állapotainak, mezőinek és nézetének az igényeinek megfelelő testreszabását, javítva ezzel a szervezést és a termelékenységet.

A ClickUp Brain kifinomult funkciókkal egészíti ki a napi feladatokat. Feladatleírásokat készít, összefoglalja a megbeszélések jegyzetét, automatizálja az emlékeztetőket, és a jelenlegi munkaterhelés és a projekt összetettsége alapján előrejelzi a határidőket.

Az AI naptár funkciói különösen hasznosak a gyorsan változó csapatok számára. A Naptárból kereshet és kérdéseket tehet fel a menetrendjével kapcsolatban, üzeneteket küldhet és csatlakozhat hívásokhoz.

A ClickUp Brain segítségével a feladatok alapján heti ütemterveket is készíthet. Íme egy példa: ClickUp Brain

A ClickUp legjobb funkciói

Vizuálisan kezelheti a feladatokat azáltal, hogy azokat napok, hetek vagy hónapok között húzhatja és ejtheti.

Állítson be rugalmas ismétlődő szabályokat az ismétlődő feladatok ütemezésének automatizálásához.

Ossza meg naptárait csapatával az ütemtervek összehangolása érdekében.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Google Naptárhoz, az Outlookhoz és más programokhoz

Használja az AI-t a találkozók napirendjének automatikus létrehozásához, a jegyzetek összefoglalásához, a követő feladatok megfogalmazásához, vagy akár a munkaterhelés és a prioritások alapján a hét tervezéséhez.

A ClickUp korlátai

A sok funkció miatt az új felhasználóknak időbe telhet, mire megértik a platform teljes lehetőségeit.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók? Heath Hayden azt mondja:

A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.

A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.

🌟 Bónusz: Automatizálja az ütemezést és a naptárkezelést a ClickUp AI ügynökeivel. Ezek a praktikus segítők automatizálják a rutinfrissítéseket, emlékeztetőket és jelentéseket, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie és ellenőriznie az állapotokat. Így használhatja ki az előre elkészített és az egyéni ügynököket: Automatikus napi vagy heti jelentések: Állítson be előre elkészített ügynököket, hogy napi vagy heti összefoglalókat tegyenek közzé a feladatokról, a határidőkről és az előrehaladásról a választott térben, mappában vagy listában. Így mindenki kézzel való beavatkozás nélkül naprakész információkat kap a menetrendről.

Emlékeztetők és állapotfrissítések: Konfigurálja az egyéni ügynököket, hogy emlékeztetőket vagy megjegyzéseket küldjenek, amikor a határidő közeledik, a feladatok késnek vagy a prioritások változnak – így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Intelligens ütemezési műveletek: Az ügynökök beállíthatók úgy, hogy a naptár vagy a munkafolyamat változásai alapján feladatokat hozzanak létre, frissítsenek vagy mozgassanak, így segítve Önt a változó prioritásokhoz való valós idejű alkalmazkodásban.

Ütemezési kérdések megválaszolása: Telepítsen egy Answers Agent alkalmazást egy csevegőcsatornára, hogy azonnal megválaszolhassa az olyan kérdéseket, mint „Mi a mai feladat?” vagy „Ki érhető el egy megbeszélésre?”, a munkaterület adatainak átkutatása révén. Tanulja meg még ma, hogyan hozhatja létre első ügynökét:

2. Google Calendar (a legjobb a Google Workspace ökoszisztémán belüli ütemezéshez)

via Google

A Google Calendar egy széles körben elterjedt ütemezési eszköz, amely más Google-termékekkel való egyszerű szinkronizálásáról híres.

A felhasználók gyorsan létrehozhatnak új Google Naptár eseményeket, így biztosítva, hogy minden naptáruk naprakész legyen az összes eszközön. A naptár nézet rendkívül rugalmas, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy több integrált naptárból, beleértve más platformok naptárait is, összevonják személyes és szakmai eseményeiket.

Az alapvető ütemezésen túl a Google Calendar olyan funkciókat is kínál, mint a Gmailből származó események, például repülőjegy- és szállásfoglalások automatikus hozzáadása közvetlenül a naptárhoz. Ez egy logikus, zökkenőmentes megoldás mindenki számára, aki a Google szolgáltatásait használja.

A Google Calendar legjobb funkciói

Integrálja a Google Meet szolgáltatással a videokonferenciák egyszerűsítése érdekében, és csatoljon fájlokat a Google Drive-ból az eseményekhez.

Automatikus eseményemlékeztetők e-mailben vagy mobil értesítések formájában

Különböző eseménytípusokat kínál, beleértve a „Fókuszidő” és az „Irodán kívül” lehetőségeket, hogy jobban beoszthassa az idejét.

Ossza meg naptárait családtagjaival vagy kollégáival, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen és összehangoltan tudjanak dolgozni.

Hozzáférhet az ütemtervéhez minden eszközön, beleértve az Android telefonját is.

A Google Naptár korlátai

Nem kínál fejlett projektmenedzsment naptárfunkciókat , mint például a feladatok függőségei vagy a munkaterhelés nyomon követése.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak a termelékenységi munkafolyamatokra összpontosító eszközökhöz képest.

A Google Naptár árai

Ingyenes

Business Starter: 8,40 USD/hó/felhasználó

Business Standard: 16,80 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 26,40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Calendar értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (3800+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Google Calendar-ről?

A Capterra értékelése szerint:

A Google Calendar színkódolása egyszerűen fantasztikus! A feladatok, találkozók és események különböző színekkel való jelölésével egy pillanat alatt áttekinthetem a napom prioritásait. Emellett külön naptáraim vannak a személyes és a szakmai teendőimhez. Ha el kell különítenem az információkat, könnyen megtehetem.

A Google Calendar színkódolása egyszerűen fantasztikus! A feladatok, találkozók és események különböző színekkel való jelölésével egy pillanat alatt áttekinthetem a napom prioritásait. Emellett külön naptáraim vannak a személyes és a szakmai teendőimhez. Így könnyen elkülöníthetem őket, ha szükségem van az információk szétválasztására.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Google Naptárat időblokkoláshoz?

3. Microsoft Outlook Calendar (a legjobb megoldás a Microsoft 365-öt használó szakemberek számára)

via Microsoft

A Microsoft Outlook Calendar egy megbízható, vállalati szintű ütemezési eszköz a Microsoft Outlook és a Microsoft 365 számára. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rendszeresen ütemezzék megérkezéseiket, találkozóikat és tevékenységeiket, miközben minden eszközt szinkronizálnak.

A Microsoft Teams, Word, Excel és OneDrive szoros integrációja rendkívül értékessé teszi a Microsoft ökoszisztéma szakemberei számára. Meghívókat küldhet, ellenőrizheti a csapat rendelkezésre állását, és közvetlenül a naptár nézetből indíthat online értekezleteket.

A feladatkezeléshez integrálódik a Microsoft To Do alkalmazással, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre, kezeljenek, sőt akár közvetlenül a naptárukba is áthúzzák őket, hogy időt szánjanak a teljesítésükre.

A Microsoft Outlook Calendar legjobb funkciói

Ütemezzen megbeszéléseket, állítson be emlékeztetőket és kezelje eseményeit egy központi naptárból.

Szervezzen megbeszéléseket az integrált terem- és erőforrás-foglalási funkciók segítségével.

Ossza meg naptárait kollégáival vagy csapataival, hogy összehangolhassák a rendelkezésre állást és megtervezhessék a projekteket.

Színkódolt kategóriák segítségével szervezheti és vizuálisan megkülönböztetheti az eseményeket.

Hozzáférhet az egész naptárához offline módban is, ami rugalmasságot biztosít, ha nincs internetkapcsolat.

A Microsoft Outlook Calendar korlátai

A webes felület és a mobilalkalmazások néha kevésbé intuitívak lehetnek az egyszerű, személyes használatra szánt ütemezéshez képest, mint az önálló naptáralkalmazások.

Az olyan fejlett funkciók, mint az automatizálás vagy a részletes elemzések, csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A Microsoft Outlook Calendar árai

Ingyenes

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Premium: 19,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft Outlook Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)

🔎 Tudta? A négyévente egy szökőnap hozzáadásának ötlete körülbelül i. e. 300-ra nyúlik vissza. Ez a módszer szinkronizálja naptárunkat a Föld Nap körüli pályájával, ami minden napévben 0,2422 napnyi többletet jelent.

📚 Olvassa el még: A leghasznosabb Outlook-integrációk

4. Fantastical (A legjobb Apple-központú naptáralkalmazás természetes nyelvi bevitel és intelligens kialakítással)

via Fantastical

Az Apple ökoszisztémába integrált Fantastical intuitív kialakításáról és természetes nyelvfeldolgozásáról ismert, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre eseményeket, és egységes élményt nyújtson az összes eszközön. ​

Több naptárfiókot is támogat, beleértve az iCloudot, a Google-t és a Microsoft Exchange-et, így összes naptárát egy helyen konszolidálja. Az „Openings” (Szabad időpontok) és „Meeting Proposals” (Találkozó javaslatok) eszközök megkönnyítik a külső partnerekkel való, mindkét fél számára megfelelő időpontok megtalálását.

Az alkalmazás funkciói között megtalálható a részletes havi naptárnézet, a fájlok eseményekhez való csatolásának lehetősége, valamint más alkalmazásokkal, például a Todoist feladatok kezelésére szolgáló alkalmazással való integráció.

A legjobb az egészben, hogy bár kezdetben csak Apple-eszközökön volt elérhető, mára már Windows-asztali verziója is van.

A Fantastical legjobb funkciói

Hozzon létre új eseményeket természetes nyelvű bevitellel, egyszerűsítve ezzel az ütemezési folyamatot.

Az alkalmazáson belül elérhetők az időjárás-előrejelzések, hogy azoknak megfelelően tervezhesse eseményeit.

Csoportosítsa a naptárakat olyan készletekbe, amelyek hely vagy tevékenység alapján automatikusan váltanak.

Többféle találkozó időpontot javasolhat a résztvevőknek a hatékonyabb ütemezés érdekében.

A Google Tasks, a Microsoft 365 és más alkalmazások feladatait megtekintheti és kezelheti.

A Fantastical korlátai

Nincs Android-alkalmazás, ami korlátozza a használhatóságot az Apple és Windows ökoszisztémákon kívüli felhasználók számára.

A prémium funkciók fizetős előfizetést igényelnek, ami alkalmi felhasználók számára drága lehet.

Fantastical árak

Ingyenes

Magánszemélyek számára: 6,99/hó

5 főig terjedő családok számára: 10,49 USD/hó

Csapatok számára: 6,99 USD/hó felhasználónként

Fantastical értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

5. Apple Calendar (a legjobb beépített naptár az Apple natív integrációjához)

via Apple

Az Apple Calendar egyszerű és hatékony módszert kínál a naptár kezelésére, szorosan integrálva a macOS és iOS eszközökkel. Egyszerűsége és zökkenőmentes szinkronizálása miatt megbízható választás az Apple rajongók számára. ​

Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy külön naptárakat hozzanak létre munkahelyi, személyes és egyéb kategóriákhoz, így biztosítva a szervezett ütemezést. Ezenkívül integrálható más szolgáltatásokkal, például a Siri hangvezérlésű ütemezéshez, és értesítéseket küld a közelgő eseményekről, így biztosítva, hogy mindig tájékozott legyen a fontos dátumokról.

Az Apple Calendar legjobb funkciói

Szinkronizálja az összes Apple-eszközét az iCloud segítségével, így biztosítva, hogy a naptára mindig naprakész legyen.

Ossza meg naptárait másokkal, hogy összehangolhassa a család vagy a csapat ütemtervét.

Hozzon létre külön naptárakat a munkahelyi, személyes és egyéb kategóriákhoz, hogy hatékonyan szervezhesse eseményeit.

Integrálja az eseményeket és a teendők határidejét a natív Reminders alkalmazásból.

Beépített utazási időbecsléssel helyalapú riasztásokat kaphat.

Az Apple Calendar korlátai

Hiányoznak belőle a fejlett termelékenységi funkciók, mint például a feladatkezelés vagy a munkafolyamat-automatizálás.

Csak Apple eszközökön érhető el.

Apple Calendar árak

Ingyenes

Apple Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (190+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apple Calendar valós felhasználói az ről?

A G2 értékelés szerint:

Natívan együttműködik a Mac számítógépemmel, amikor e-mailekből vagy üzenetekből kell mentenem a találkozókat. A Mac számítógépemen megjelenő értesítések, amelyek az alkalmazás megnyitása nélkül is lehetővé teszik a kommunikációt, szintén remek funkciók.

Natívan együttműködik a Mac számítógépemmel, amikor e-mailekből vagy üzenetekből kell mentenem a találkozókat. A Mac számítógépemen megjelenő értesítések, amelyek az alkalmazás megnyitása nélkül is lehetővé teszik a kommunikációt, szintén remek funkciók.

📚 Olvassa el még: Hogyan szinkronizálhatja a Google Naptárat az Apple Naptárral?

6. Zoho Calendar (a legjobb ingyenes naptár a Zoho alkalmazás felhasználói számára)

via Zoho

A Zoho Calendar egy egyszerű, üzleti felhasználásra alkalmas ütemezési alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy eseményeket szervezzenek, naptárakat osszanak meg és osztályok között együttműködjenek. A Zoho termelékenységi ökoszisztéma részeként különösen hatékonyan működik olyan vállalkozások számára, amelyek olyan eszközöket használnak, mint a Zoho Mail, a CRM vagy a Project.

A csapatnaptárak kezelésétől a tárgyalótermek lefoglalásáig a Zoho Calendar professzionális, áttekinthető ütemezési élményt kínál. Kétirányú szinkronizálást támogat külső naptárakkal, és hatékony adminisztrátori vezérlőket kínál a felhasználói hozzáférések és jogosultságok kezeléséhez.

Ezenkívül használhat egyéni domaint és csatolhat fájlokat a Zoho WorkDrive segítségével – ezek a funkciók inkább egy teljes termelékenységi csomagra emlékeztetnek, mint egy egyszerű naptárra.

A Zoho Calendar legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen csoportos naptárakat a találkozók , határidők és csapatesemények kezeléséhez

A Rapid Events funkcióval puffertidőt adhat a egymást követő események közé.

Ossza meg naptárait magán vagy nyilvánosan, és ágyazza be őket weboldalakba a könnyű hozzáférés érdekében.

Válasszon többféle nézet közül: nap, hét, hónap, napirend, sőt több hónapos elrendezés is rendelkezésre áll.

Ütemezzen és csatlakozzon online találkozókhoz a Zoom, a Zoho Meeting vagy más integrációk segítségével.

A Zoho Calendar korlátai

A mobil verzióban hiányoznak néhány, a desktop felületen elérhető funkciók.

A nem Zoho platformokkal, például az Outlookkal vagy az Apple Naptárral való szinkronizáláshoz manuális beállítás szükséges.

A Zoho Calendar árai

Ingyenes

Zoho Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A felnőttek jelentős 70%-a digitális naptárat használ a mindennapi életének szervezéséhez, ami jól mutatja, milyen fontosak ezek az eszközök a modern időgazdálkodásban.

📚 Olvassa el még: A legjobb naptárkezelő eszközök a szervezettség fenntartásához

7. Amie (A legjobb minimalista naptár, amely feladatokat, e-maileket és ütemezést kombinál)

via Amie

Az Amie más megközelítést alkalmaz a termelékenység terén: naptárakat, feladatokat, zenét és e-maileket egyesít egyetlen alkalmazásban. Azok számára készült, akik többet akarnak, mint egy egyszerű naptár: minimalista felülete tiszta, zavartalan felületet biztosít a naptár kezeléséhez.

Kezelje személyes és munkahelyi eseményeit ugyanazon a felületen, megosztott és privát naptárak támogatásával. Az Amie lehetővé teszi fájlok csatolását, az idő automatikus blokkolását, és akár Spotify lejátszási listák hozzáadását is az eseményekhez, hogy személyesebbé tegye azokat.

Amie időgazdálkodását olyan integrált eszközök is támogatják, mint a Pomodoro időzítő és az AI-támogatott jegyzetelés, amely a megbeszélés pontjait azonnal ütemezett feladatokká alakítja.

Az Amie legjobb funkciói

Kezelje a naptárat és a teendőlistákat egymás mellett, hogy könnyebben oszthassa be az idejét.

Hozzon létre ismétlődő szokásokat vagy célokat, amelyek a naptárához kapcsolódnak.

Használja az AI-alapú ütemezést a feladatok automatikus elhelyezéséhez az optimális időintervallumokban.

Együttműködés naptárkommentek és említések segítségével

Adjon meg ütemezési linkeket, hogy könnyedén megoszthassa a rendelkezésre állást külső felekkel.

Amie korlátai

Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment eszközök, mint például a függőségek vagy az idővonal nézetek.

A robusztusabb termelékenységi csomagokhoz képest a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

A tervezés és a funkciók elsődleges célja az egyéni termelékenység, ami nagyvállalati szintű ütemezés és erőforrás-kezelés esetén kevésbé lehet hatékony.

Amie árak

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Amie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A stratégiai termelékenységi trükkök alkalmazása segít legyőzni a halogatásokat, élesíti a koncentrációt és optimalizálja a projekt ütemtervét. Ezeknek a módszereknek a beépítése a napi munkafolyamatba lehetővé teszi a jobb tervezést és a célok elérésének hatékonyabb útját.

📚 Olvassa el még: Amie alternatívák integrált naptár- és feladatkezeléshez

8. Any. do (A legjobb feladat-központú naptár napi tervezéssel és platformok közötti szinkronizálással)

Az Any. do egy sokoldalú feladatkezelő program, amely a teendőlistákat, a naptártervezést és az együttműködési funkciókat egyetlen, könnyen használható platformba integrálja.

Személyes és üzleti használatra egyaránt alkalmas, segít az embereknek és a csapatoknak a tevékenységek hatékony szervezésében, emlékeztető beállításában és a projektek kezelésében. A „My Day” funkció ösztönzi az események és feladatok napi áttekintését, arra készteti a felhasználókat, hogy proaktívan állapítsák meg prioritásaikat és tervezzék meg napjukat.

Az Any. do kompatibilis különböző platformokkal, beleértve az iOS, Android, macOS, Windows és a webböngészőket, így zökkenőmentes feladat- és esemény-szinkronizálást tesz lehetővé. A beépített emlékeztetők és ismétlődő feladatok segítségével naptárát hatékony tervezési eszközzé alakíthatja.

Any. do legjobb funkciói

Szervezze meg feladatait, alfeladatait és emlékeztetőit egy tiszta, drag-and-drop felületen.

Használjon hangparancsokat feladatok hozzáadásához vagy események ütemezéséhez – ideális megoldás elfoglalt szakemberek számára.

Engedélyezze az AI-vezérelt javaslatokat az ütemterv optimalizálása érdekében.

Állítson be egyszeri, ismétlődő és helyalapú emlékeztetőket eseményekhez és feladatokhoz egyaránt.

Zökkenőmentesen szinkronizálhat több külső naptárplatformmal, például a Google-lal és az Outlookkal.

Any. do korlátozások

Számos hasznos funkció, például az ismétlődő feladatok és a helyalapú emlékeztetők, fizetős szolgáltatások.

Az eszköz időnként szinkronizálási késésekkel küzd a külső naptárakkal.

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 7 USD/hó

Család: 9,99 USD/hó négy felhasználó számára

Csapatok: 7,99 USD/hó felhasználónként

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4 (180+ értékelés)

Mit mondanak az Any.do-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

„Az Any. Do elég hosszú utat tett meg, és ezalatt számos új funkcióval bővült, hogy a feladatkezelés még könnyebbé és kellemesebbé váljon. A szoftverben leginkább a egyszerű elrendezés és a felhasználói felület tetszik. Nagyra értékelem a prémium funkciókat is, mint például a WhatsApp integrációja az emlékeztetőkhöz, a naptár integrációja, a színkódolás és még sok más.”

„Az Any. Do elég hosszú utat tett meg, és ezalatt számos új funkcióval bővült, hogy a feladatkezelés még könnyebbé és kellemesebbé váljon. A szoftverben leginkább a egyszerű elrendezés és a felhasználói felület tetszik. Nagyra értékelem a prémium funkciókat is, mint például a WhatsApp integrációja az emlékeztetőkhöz, a naptár integrációja, a színkódolás és még sok más.”

📚 Olvassa el még: Any.do alternatívák és versenytársak

9. Teamup Calendar (a legjobb a megosztott csapatok ütemterveinek és erőforrásainak kezeléséhez)

via Teamup

A Teamup Calendar úgy lett kifejlesztve, hogy a csapat és a csoport ütemtervét minden résztvevő bejelentkezése nélkül is megszervezze. Testreszabható hozzáférési linkeket kínál, így csak Ön – vagy az egész csapata – tekintheti meg vagy szerkesztheti az adott naptárakat.

Az eszköz kiválóan alkalmas klubok, önkéntes csoportok vagy projektalapú csapatok számára, amelyeknek több naptárra van szükségük egy helyen. Ágyazza be a Teamup naptárakat webhelyekbe, állítson be színkódolt alnaptárakat, és akár automatizálja az e-mail összefoglalókat is, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

A Teamup Calendar legjobb funkciói

A menetrendek 11 különböző formátumban tekinthetők meg, többek között idővonal, táblázat és többnapos nézetben.

Készítsen színkódolt alnaptárakat a különböző csapatok, erőforrások vagy események számára.

Állítson be 9 különböző hozzáférési jogosultsági szintet a naptár biztonságos megosztásához.

Foglaljon erőforrásokat, például tárgyalókat vagy felszereléseket közvetlenül a naptárban.

Ossza meg naptárait biztonságosan egyedi, konfigurálható linkek segítségével, felhasználói fiók nélkül.

Támogatja a kifinomult időzóna-kezelést földrajzilag szétszórt csapatok számára.

A Teamup Calendar korlátai

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop alkalmazáshoz képest.

Nincs beépített integráció a felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal

Teamup Calendar árak

Ingyenes

Plus: 12 USD/hó, éves számlázással

Pro: 30 USD/hó, éves számlázással

Üzleti: 70 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: 120 USD/hó, éves számlázással

Teamup Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Teamup Calendarról a valódi felhasználók?

A G2 értékelés szerint:

Mindenre használom. A személyes napi feladataimra, az órarendemre és a teremfoglalásokra. Imádom a megosztási lehetőségeket és az egyes naptárak engedélyszintjeit. És mindezek tetejébe még a Notion oldalaimmal is integrálható.

Mindenre használom. A személyes napi feladataimra, az órarendemre és a teremfoglalásokra. Imádom a megosztási lehetőségeket és az egyes naptárak engedélyszintjeit. És mindezek tetejébe még a Notion oldalaimmal is integrálható.

📚 Olvassa el még: Megosztott naptáralkalmazások a naptárának egyszerűsítéséhez

10. Business Calendar 2 (a legjobb az Android naptár mélyreható testreszabásához és a feladatok ellenőrzéséhez)

via Business Calendar 2

A Business Calendar 2 egy naptár- és feladatkezelő alkalmazás Android-felhasználók számára. Széles körű testreszabási lehetőségeket, intelligens ütemezési funkciókat és zökkenőmentes integrációt biztosít a Google Naptárral, az Outlookkal és az Exchange-szel.

A tervezés terén legfőbb erőssége a széles körű nézetek (hónap, hét, nap, év, napirend, feladatok) és a rugalmas widget opciók, amelyek gyors, áttekinthető hozzáférést biztosítanak a felhasználó ütemtervéhez. Az időgazdálkodáshoz az alkalmazás egy „hőtérképet” kínál az év nézetben, amely segítségével gyorsan azonosíthatók a foglalt és szabad napok, megkönnyítve ezzel a hosszú távú tervezést.

Akár a napirendjét kezeli, akár szakmai találkozókat szervez, a Business Calendar 2 rugalmasságot és ellenőrzést biztosít a nap pontos megtervezéséhez.

A Business Calendar 2 legjobb funkciói

Használja a havi naptár nézetet, hogy átfogó képet kapjon a menetrendjéről.

Állítson be ismétlődő eseményeket rugalmas szabályokkal, amelyek komplex ütemezési igényeket is kielégítenek.

A drag-and-drop funkcióval hatékonyan mozgathatja és másolhatja a találkozókat.

Csatoljon fájlokat és fényképeket a naptári eseményekhez, így minden releváns információ egy helyen lesz.

Adjon meg új eseményeket a hatékony hangbeviteli funkció segítségével, csökkentve ezzel a kézi bevitel idejét.

Válasszon több kezdőképernyő-widget és 14 felhasználói felület téma közül a személyre szabott hozzáférés érdekében.

A Business Calendar 2 korlátai

Csak Androidon érhető el, iOS-re és asztali számítógépre nem készült verzió.

Sok felhasználó szerint a ingyenes verzióban szereplő hirdetések meglehetősen zavaróak.

Business Calendar 2 árak

Ingyenes

Előny: Egyszeri 4,99 dolláros fizetés

Business Calendar 2 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: A legjobb feladatütemező szoftverek feladatkezelőknek

🎯 Egyéb Proton Calendar alternatívák: Cal.com (A legjobb választás a magánélet védelmére összpontosító ütemezéshez, nyílt forráskódú rugalmassággal) (A legjobb választás a magánélet védelmére összpontosító ütemezéshez, nyílt forráskódú rugalmassággal)

Morgen (A legjobb a feladatok és naptárak integrálásához egy elegáns asztali alkalmazásban) (A legjobb a feladatok és naptárak integrálásához egy elegáns asztali alkalmazásban)

TimeHero (A legjobb automatikus ütemezéshez a munkaterhelés és a prioritások alapján)

SkedPal (A legjobb időblokkoláshoz és dinamikus átütemezéshez)

Tweek Calendar (A legjobb minimalista heti tervezéshez és zavartalan koncentrációhoz)

Több naptárat is használ? Ez a videó megmutatja, hogyan teheti ezt hatékonyan.

Válassza ki a legjobb Proton Calendar alternatívát a ClickUp segítségével

A megfelelő Proton Calendar alternatíva megtalálása a munkafolyamatától, preferenciáitól és a platform követelményeitől függ. Ha az adatvédelem a legfontosabb Önnek, akkor olyan eszközök, mint a Fantastical és az Apple Calendar biztonságos és egyszerű megoldást kínálnak, de érdemes megnéznie a több funkcióval rendelkező lehetőségeket is. A Google Calendar, az Outlook és a Zoho Calendar robusztus ütemezési eszközökkel rendelkezik, amelyek nagyobb rugalmasságot, együttműködést és platformok közötti hozzáférést tesznek lehetővé.

Ha azonban olyan all-in-one megoldást keres, amely ötvözi a naptárkezelést, a feladatkövetést és a csapatmunkát, akkor a ClickUp a legjobb választás. Kifinomult, AI-alapú naptárával, integrációival és feladatkezelő funkcióival a ClickUp lehetővé teszi, hogy hatékonyabban kezelje az idejét anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és alakítsa naptárát termelékenységi erőművé!