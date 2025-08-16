20 kívánságlista-sablon ajándékokhoz, célokhoz és egyebekhez 2025-ben

Nem minden listát kell papírra írni vagy egy jegyzetalkalmazás mélyén elrejteni.

Egy tiszta, vizuális kívánságlista-sablon nem csak az ötleteket rendszerezi, hanem láthatóvá, megoszthatóvá és könnyen nyomon követhetővé is teszi őket.

Akár karácsonyi ajándékokat, osztálytermi kellékeket vagy csapatjutalmakat tervez, egy rugalmas lista, amelyet menet közben is testreszabhat, időt takarít meg és csökkenti a oda-vissza utazást.

🧠 Érdekesség: Az Egyesült Királyságban a fogyasztók több mint fele (55%) kívánságlistákat használ, hogy kedvezményes ajánlatokat szerezzen kedvenc márkáitól, és várja az árcsökkenéseket vagy a kedvezményes ajánlatokról szóló értesítéseket.

Ez a blog kívánságlista-sablonokat tartalmaz, amelyeket bárhonnan szerkeszthetsz, megoszthatsz és nyomon követhetsz. Személyes használatra és csoportos tervezésre egyaránt alkalmas. Kezdjük is!

Mik azok a kívánságlista-sablonok?

A kívánságlista-sablonok előre megtervezett elrendezések, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén rendszerezhetik és megjeleníthetik azokat a tárgyakat, amelyeket szeretnének kapni, megvásárolni vagy elérni. Ezek a sablonok gyakran szerkeszthető listák formájában vannak felépítve, helyőrzőkkel a szöveg, képek, jelölőnégyzetek vagy prioritások számára.

Például egy tanár sablont használhat a félévre szükséges taneszközök felsorolásához, míg egy szülő nyomon követheti a születésnapokra vagy ünnepekre szánt ajándékokat. Az alapvető listákkal ellentétben a kívánságlista-sablonok vizuális és kategorizált formátumot kínálnak, ami időt takarít meg és biztosítja az információk konzisztenciáját.

Mi jellemzi egy jó kívánságlista-sablont?

Egy jó kívánságlista-sablon nem csak esztétikai szempontból kiváló, hanem a lista elemeinek szervezését és megosztását is gyors, áttekinthető és frusztrációmentessé teszi. Akár ünnepi tervezésről, személyes célokról vagy csapatkoordinációról van szó, a megfelelő elrendezésnek meg kell könnyítenie a nyomon követést, a frissítést és a megosztást.

Itt vannak a keresendő funkciók:

Tiszta kialakítás: Válasszon olyan kívánságlista-sablonokat, amelyek nem zsúfoltak, és a lista elemei egy pillantásra könnyen áttekinthetők.

Szerkeszthető szakaszok: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi az elemek hozzáadását, eltávolítását vagy átrendezését anélkül, hogy újra kellene formáznia.

Megosztható formátum: Fedezze fel azokat a sablonokat, amelyeket olyan eszközökkel, mint a Google Slides vagy a PDF-export, azonnal elküldhet másoknak.

Ellenőrzőlista opció: Válasszon olyan sablonokat, amelyek ellenőrzőlistával rendelkeznek, hogy a befejezett tételeket megjelölhesse és így egyértelműen nyomon követhesse az előrehaladást.

Média helyőrzők: Válasszon olyan kívánságlista-sablonokat, amelyek lehetővé teszik termékfotók vagy videók hozzáadását javaslatok vagy referenciák formájában, hogy listája vizuálisabbá váljon.

Egyedi címkék: Keressen olyan sablonokat, amelyek lehetővé teszik a mezők átnevezését az Ön konkrét céljának megfelelően (pl. „prioritás”, „ár”, „határidő”).

Együttműködésre kész: Válassza azt a kívánságlista sablont, amelyben mások valós időben javaslatokat tehetnek, megjegyzéseket fűzhetnek vagy frissíthetik a listát.

Színkóddal jelölt szakaszok: Válasszon olyan sablonokat, amelyek vizuálisan elkülönített kategóriákat vagy színkóddal jelölt sürgősségi szinteket mutatnak, hogy gyorsabban hozzáférhessen gyűjteményéhez.

📚 Olvassa el még: Prioritási lista készítése a feladatok elvégzéséhez: lépésről lépésre

20 kívánságlista-sablon, amit mindenképpen ismernie kell

A jól megtervezett kívánságlista-sablon megkönnyíti a szervezést, függetlenül attól, hogy ajándékötleteket gyűjt, csoportos igényeket követ nyomon vagy jövőbeli vásárlásokat tervez.

Összegyűjtöttük a legjobb kívánságlista-sablonokat, hogy segítsünk Önnek.

1. ClickUp teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze és személyre szabja a kívánságlista elemeit a ClickUp teendőlista sablonjával.

A ClickUp teendőlista sablonja úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a nyomon követést, függetlenül attól, hogy napi feladatokat kezel, vagy több kategóriára kiterjedő ajándék kívánságlistát állít össze. Ez egy rugalmas, digitális tér, ahol drag-and-drop feladatok, állapotcímkék és személyre szabott mezők segítségével hozhat létre kívánságlistákat.

Ami kiemeli a többi közül, az a sebessége: készen használható dokumentumként töltődik be, így azonnal elkezdheted hozzáadni a listához az elemeket. Akár linkeket is beágyazhatsz, termékeket feltölthetsz, vagy elemeket rendelhetsz különböző felhasználókhoz, így ez egy remek választás csoportos tervezéshez. Ráadásul a ClickUp felépítése azt is jelenti, hogy kívánságlistád egy komplexebb rendszerré fejlődhet anélkül, hogy másik platformra kellene váltanod.

⭐Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Sürgősség, fontosság vagy határidő szerint rangsorolhatja a feladatokat színes címkékkel.

Csoportosítsa a feladatokat kategóriákba, például „Személyes”, „Bevásárlás” vagy „Ajándékok”.

Adjon hozzá listát elemeket határidővel, címkékkel vagy egyéni mezőkkel.

Rendeljen konkrét elemeket családtagokhoz vagy csapattársakhoz.

🔑Ideális: Ünnepi munkamenet tervezéséhez, beleértve a bevásárlást, a csapat ajándékcseréjét vagy a közös családi kívánságlistákat.

Íme, mit mond Darya Krakovyak, a HYPERVSN kommunikációs vezetője a ClickUp használatáról:

Az értékesítés, marketing, tervező labor, logisztika, mérnöki és ügyfélszolgálat munkatársainak egy meghatározott sorrendben kell elvégezniük feladataikat, hogy az ügyfél projektje sikeres legyen – a ClickUp előtt ez rendkívül nehéz feladat volt. Anélkül, hogy egy helyen nyomon követhettük volna a projekt ütemtervét, céljait és a globális csapatok feladatait, nehezen tudtuk időben összeállítani az eseményekhez szükséges összes elemet.

Az értékesítés, marketing, tervező labor, logisztika, mérnöki és ügyfélszolgálat munkatársainak egy meghatározott sorrendben kell elvégezniük feladataikat, hogy az ügyfél projektje sikeres legyen – a ClickUp bevezetése előtt ez rendkívül nehéz feladat volt. Anélkül, hogy egy helyen nyomon követhettük volna a projekt ütemtervét, céljait és a globális csapatok feladatait, nehezen tudtuk időben összeállítani az eseményekhez szükséges összes elemet.

2. ClickUp Tier List Template

Ingyenes sablon letöltése Rendezze a kívánságlista tételeit fontossági sorrendbe a ClickUp Tier List Template segítségével.

Érték vagy sürgősség szerint rendezi kívánságlistáit? A ClickUp Tier List Template sablon egy pillanat alatt megkönnyíti a döntéshozatalt. Az alapvető ellenőrzőlista helyett lehetőséget kínál a kívánságlista elemeinek rangsorolt kategóriákba rendezésére – kiválóan alkalmas nagy értékű vásárlások, projektforrások listájának vagy tömeges ajándékrendelések tervezéséhez.

Az elemeket egyedi szintekre húzhatja, használhatja a beépített állapotkövetést, és akár rangsort is rendelhet hozzájuk sürgősség vagy költség alapján. Ez különösen hasznos, ha vásárlás előtt több elemet kell összehasonlítania vagy fontossági sorrendbe állítania. A vizuális rendezés áttekinthetővé teszi a listáját, míg a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti, mi tartozik az 1. szintre, és mi várhat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendezze a kívánságlista elemeit fontosság szerint drag-and-drop rétegek segítségével.

Kövesse nyomon az elemek állapotát és mozgását az egyéni kategóriákban.

Használja a műszerfalakat a különböző szintek közötti előrehaladás összehasonlításához.

Dolgozzon együtt másokkal a megosztott ranglistákon a csoportos döntések vagy ajándékcserék érdekében.

🔑 Ideális: nagy ajándéklisták szervezéséhez, a tételek fontosságának összehasonlításához vagy a vásárlások rangsorolásához a költségvetés tervezése érdekében.

📮 ClickUp Insight: A legutóbbi felmérésünkben a válaszadók kevesebb mint 5%-a dolgozik aktívan olyan jelentős életcélok elérése érdekében, mint például házvásárlás, világutazás vagy vállalkozás indítása. Miért? Mert ezek a nagy álmok gyakran túl nyomasztóak vagy távoliak ahhoz, hogy elkezdenénk tervezni őket. 🔭 A ClickUp életterv-sablonjával vagy éves célok sablonjával azonban ezeket a hosszú távú álmokat megvalósítható lépésekre bontja. Ossza fel céljait mérföldkövekre, vizualizálja a hónapok vagy akár évek alatt elért haladását az idővonal nézet segítségével, és tartsa be a határidőket. Alakítsa át azt a „valamikor” egy cselekvési tervvé!

3. ClickUp naptár teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a kívánságlista határidőit és ütemezését a ClickUp naptár teendőlista sablonjával.

Ha a kívánságlistádon szereplő tételekhez határidők is tartoznak, akkor a ClickUp Naptár Teendőlista Sablon segít. Ez strukturált áttekintést nyújt a feladataidról napok, hetek és hónapok szerint, lehetővé téve, hogy a kívánságlistádon szereplő tételeket konkrét határidőkhöz kössd.

Akár osztálytermi felszerelési listát állít össze, akár ajándékvásárlást tervez szállítási határidők szerint, ez a sablon segít vizualizálni és időben végrehajtani a prioritásokat. A beépített naptárnézetek, ütemezési funkciók és állapotfrissítések gondoskodnak arról, hogy minden a terv szerint haladjon, anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos határidőket. A többféle nézet, például a „Szerepkör szerint” és a „Kategória szerint” lehetővé teszi, hogy a listát pontosan az igényeinek megfelelően rendezze.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A kívánságlista tételeit napi, heti vagy havi naptárban jelenítheti meg.

Rendezze és kövesse nyomon a lista elemeit egyéni nézetek és szűrők segítségével.

Integrálja emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le egy célról sem.

Kövesse nyomon a teljesítést az egyértelmű „Nyitott” és „Befejezett” állapotopciókkal.

🔑 Ideális: Időhöz kötött kívánságlisták kezeléséhez, például ünnepi vásárlásokhoz, osztálytermi szükségletekhez vagy projektalapú tételek tervezéséhez.

💡 Profi tipp: Ossza fel kívánságlistáját négy kategóriára: Muszáj, Jó lenne, Lehetne és (egyelőre) Nem kell. Ez a módszer, amely eredetileg projektmenedzsment technikaként született, segít reális elvárásokat felállítani és elkerülni a kívánságlista túlterheltségét, így különösen hasznos lehet a költségvetés tervezése vagy az ünnepi ajándékozás során.

Szeretnéd a tervezést egy szinttel magasabbra emelni? Jelöld be a ClickUp naptárban!

4. ClickUp Bucket List sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Bucket List Template segítségével kívánságlistás álmaidat nyomon követhető célokká alakíthatod.

Az ejtőernyőzéstől a könyvklub alapításáig, a ClickUp Bucket List Template sablonja azoknak a álmodozóknak készült, akiknek van tervük. Nem csak feljegyzi az álmait, hanem strukturált, inspiráló elrendezésben is megjeleníti azokat.

A helyszín, személyek, elégedettségi szint és egyéb adatok számára kialakított egyéni mezőkkel minden bejegyzés mélyebb értelmet nyer. Az elemeket kontinens szerint csoportosíthatja, feladatokat rendelhet hozzájuk, vagy állapot szerint tekintheti meg az előrehaladást. Az egyszerű jegyzetektől eltérően ez a sablon egy szép, vizuális keretet biztosít, amelynek köszönhetően minden ötlet megvalósíthatónak és nyomon követésre érdemesnek tűnik.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendezze kívánságlistájának céljait kontinens, kategória vagy társaság szerint.

Használja a Lista, Értékelés és Emberek szerint nézeteket az ötletek rendezéséhez.

Használja az ismétlődő feladatokat, hogy visszatérjen a szezonális célokhoz, például utazásokhoz vagy ünnepekhez.

Adjon hozzá fotókat, helycímkéket vagy témakapcsolatokat inspirációként.

🔑 Ideális: kalandkedvelőknek, célorientált embereknek és az egész életen át tanulóknak, akik szeretik vizualizálni és rendszerezni az életre szóló kívánságlistájukat, utazási terveiket vagy személyes eredményeiket, amelyek örömet okoznak nekik.

📚 Olvassa el még: Hogyan optimalizálhatja munkafolyamatát az ünnepek alatt

5. ClickUp ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a kívánságlista tételeit lépésről lépésre a ClickUp ellenőrzőlista sablon segítségével.

A ClickUp ellenőrzőlista-sablon tökéletes a kívánságlista egyszerű, megvalósítható lépésekre bontásához. Ahelyett, hogy egyetlen, rendezetlen listát kezelne, ez a formátum lehetővé teszi a kapcsolódó tételek egyértelmű címsorok alá csoportosítását, megkönnyítve a folyamatban lévő vásárlások kezelését, ajándékkészletek tervezését vagy a különböző kategóriákba tartozó kellékek szervezését.

Minden ellenőrzőlista más-más személyhez, eseményhez vagy témához használható. Mivel ClickUp Docs alapú beállításról van szó, gyorsan szerkeszthető, könnyen másolható, és természetesen illeszkedik mind a személyes, mind a csapat munkamenetébe.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Készítsen egyedi ellenőrzőlistákat a különböző kívánságlista-kategóriákhoz vagy címzettekhez.

Jelölje be a teljesített elemeket, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Az egyértelműség kedvéért minden elemhez hozzáadhat kontextust vagy megjegyzéseket.

Rendeljen hozzá határidőket, mellékleteket vagy emlékeztetőket az egyes tételekhez.

🔑 Ideális: Szervezett, kategóriákba sorolt kívánságlisták készítéséhez személyes tervezéshez, eseményekhez vagy többszemélyes vásárláshoz.

6. ClickUp heti ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon következetes a kívánságlista tervezésében a ClickUp heti ellenőrzőlista sablonjának segítségével.

Heti kívánságlistát szeretne szokássá tenni? A ClickUp heti ellenőrzőlista sablonja kiváló választás mindenkinek, aki ismétlődő kívánságlistákat kezel, különösen akkor, ha az elemek hetente változnak. Akár egy folyamatos eseményhez kapcsolódó ajándékokat követ nyomon, akár rotációs ellátási igényeket, akár egyszerűen csak heti részekre bontja kívánságlistáját, ez a sablon rugalmasságot és struktúrát egyaránt kínál.

Tartalmaz olyan feladatnézeteket, mint a heti naptár és a befejezett feladatok, így soha nem kell találgatnia, mi a következő lépés. Használjon egyéni mezőket, például „Jó érzés” vagy „Sorozat”, hogy a dolgok érdekesek és izgalmasak maradjanak. Ez nem csak egy egyszerű ellenőrzőlista készítése – ez egy ritmus, amely segít a kívánságlistájának folyamatos frissítésében anélkül, hogy szem elől tévesztené a prioritásokat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Hozzon létre ismétlődő kívánságlistás elemeket a hét minden napjára.

Rendeljen különböző témákat minden naphoz (pl. Fitness péntek, Ajándék hétfő).

Osztályozza és rangsorolja a feladatokat egyedi címkékkel és szűrőkkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást vizuális állapotjelzők és ismétlődő emlékeztetők segítségével.

🔑 Ideális: Heti célokat kitűző, tervező és termelékenységre törekvő felhasználók számára, akik folyamatos vagy időalapú kívánságlistás feladatokat kezelnek, mint például a heti bevásárlás, a csapat ajándékainak rotálása vagy a célok nyomon követése.

Van kívánságlistája magának vagy szeretteinek – ajándékok, élmények vagy nagy célok? Csak adja hozzá őket a ClickUp Brainhez, és az minden mindent átlátható, megvalósítható feladatokká szervez. Beállíthat emlékeztetőket, nyomon követheti az előrehaladást, és akár a nagy kívánságokat is kisebb lépésekre bontja, így semmi sem marad ki. A Brain MAX segítségével ez még könnyebbé válik. Mondja ki hangosan kívánságlistáját – legyen az álomnyaralás, születésnapi meglepetés vagy egy új kütyü, amit már régóta kinézett –, és a Brain MAX minden részletet rögzít. Segítségével határidőket állíthat be, bevásárlólistákat készíthet, költségvetést tervezhet és nyomon követhető terveket készíthet, így kívánságai valódi, nyomon követhető tervekké válnak. Nincs többé elfelejtett ötlet vagy utolsó pillanatban való kapkodás – a Brain és a Brain MAX gondoskodik arról, hogy kívánságlistája valóban megvalósuljon.

7. ClickUp feladatkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze, rendelje hozzá és rangsorolja a kívánságlista elemeit a ClickUp feladatkezelési sablon segítségével.

A ClickUp feladatkezelési sablon azoknak a felhasználóknak készült, akiknek több kell, mint egy egyszerű lista. Ha kívánságlistád több közreműködőt, határidőt vagy kategóriát tartalmaz, akkor ez a megfelelő sablon számodra. Hat különböző nézetet tartalmaz, köztük listát, táblát, dobozt és naptárat, így minden szempontból megtervezheted a kívánságlistádon szereplő feladatokat.

Hozzárendelhet elemeket emberekhez, csatolhat fájlokat, prioritásokat állíthat be, és létrehozhat egy teljes folyamatot az „Ötletek” és a „Kész” között. Az egyéni mezők segítségével mindent rögzíthet, a költségvetési részletektől a termék linkekig. Robusztus, de könnyen alkalmazkodik a kívánságlistájához.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendezze a kívánságlista tételeit állapot, sürgősség vagy kijelölt személy szerint.

Kövesse nyomon ajándékvásárlásait, életcéljait és szezonális projektjeit egy áttekinthető, strukturált formátumban.

Támogatja a címkézést, a függőségeket, az egyéni mezőket és a műszerfalakat, hogy a haladás látható legyen.

Dolgozzon együtt barátaival vagy családtagjaival a megosztott kívánságlista céljainak elérésén!

🔑 Ideális: Haladó felhasználók, csapatalapú kívánságlisták és projektalapú tervezők számára, akik csapatalapú kívánságlistákat, közös tervezést vagy több lépésből álló tételek nyomon követését kezelik.

8. ClickUp virtuális fehér elefánt táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg és valósítsa meg az ünnepi kívánságlista-cserét a ClickUp virtuális fehér elefánt táblasablonjával.

A ClickUp Virtual White Elephant Template egy játékos változat a kívánságlista tervezésén. Interaktív táblaként tervezett sablon egyetlen nézetet biztosít mindenki számára, hogy megoszthassa vállalati ajándékötleteit, jelentkezhessen a részvételre és követni tudja a játékszabályokat.

Csoportos szórakozásra készült, de elég strukturált ahhoz, hogy a káoszt szervezetté tegye. Akár távoli csapatot koordinál, akár digitális családi összejövetelt tervez, ez a sablon segít elkerülni a zavart és mindenkit tájékoztatni. Húzza, ejtse, cserélje és nevessen – nincs szükség további alkalmazásokra vagy papírlistákra.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tervezze meg az ajándékalapokat, kövesse nyomon a már igényelt tárgyakat, és véletlenszerűen rendezze a sorrendet!

Állítson be egy teljesen virtuális ajándékcserét élő együttműködéssel!

Nevezz meg személyeket, válassz ajándékokat és írd le megjegyzéseidet közvetlenül a táblára.

Kövesse nyomon a cseréket, a szabályokat és a játék menetét egy helyen.

🔑 Ideális: digitális ajándékcsere, ünnepi ajándékötletek vagy csoportos kívánságlista-játékok távoli szervezéséhez.

10. ClickUp ajándékadási projektjavaslat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg ajándék kívánságlistájának minden részét a ClickUp ajándékadási projektjavaslat-sablon segítségével.

A ClickUp ajándékadási projektjavaslat-sablon ideális a kívánságlista strukturált megtervezéséhez, különösen akkor, ha több címzett, költségvetés vagy határidő is szerepel benne. Ahelyett, hogy szétszórt ötleteket jegyzetelne le, ez a sablon segít megtervezni minden lépést, a költségvetés meghatározásától kezdve a feladatok, például a kutatás, a vásárlás és a szállítás kiosztásáig.

Egyetlen dokumentumban nyomon követheti a kiadásokat, hozzáadhatja a címzett preferenciáit, és együttműködhet másokkal. A beépített javaslatok és tervezési nézetek segítségével kívánságlistáját teljes körű projektként szervezheti, nem csak gyors jegyzetként.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendezze a ajándékötleteket a költségvetés, a határidők és a címzett preferenciái szerint.

Ossza ki másoknak az ajándékokkal kapcsolatos feladatokat, és kövesse nyomon a haladást valós időben.

Használja a javaslatok és útmutatók nézetét, hogy minden részletet megtervezzen és végrehajtson.

Tervezzen a beszállítókkal és önkéntesekkel a feladatkiosztás segítségével.

🔑 Ideális: CSR-csapatok, nonprofit szervezetek és szezonális projekttervezők számára, akik részletes ajándékozási terveket szerveznek ünnepekre, születésnapokra, rendezvényekre vagy vállalati ajándékozásra.

➡️ További információ: A legjobb termelékenységet növelő ajándékok a rendkívül produktív barátaidnak

11. ClickUp egyéni célkitűzési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Individuals Goal Setting Template segítségével valósítsa meg kívánságlistáján szereplő céljait!

Kezdje az új évet – vagy bármely más mérföldkövet – egy személyes, nyomon követhető és inspiráló vízióval. A ClickUp Individuals Goal Setting Template (ClickUp egyéni célkitűzési sablon ) úgy lett kialakítva, hogy a homályos reményeket egyértelműen meghatározott célokká alakítsa. A célzott személyes fejlődés érdekében készült, és kategóriákba sorolt szakaszokat tartalmaz a rövid, közép- és hosszú távú célokhoz.

A sablon támogatja a SMART célokat, a haladás nyomon követését és a személyes erőfeszítések pontozását – mindezt olyan formátumban, amely segít Önnek a felelősségvállalásban. Megjelenítheti a célok ütemtervét, prioritásokat rendelhet hozzájuk, és minden célt kezelhető lépésekre bonthat. A beépített nézetek és állapotfrissítések segítségével pontosan tudni fogja, mi van folyamatban, mi van felfüggesztve és mi van már elvégezve.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Osztja fel a kívánságlista céljait lépésekre a SMART célok munkalapjainak segítségével.

Kövesse nyomon a motiváció szintjét, a kihívásokat és a mérföldkövek elérését.

Adjon hozzá naplószerű jegyzeteket reflexiókhoz és havi áttekintésekhez.

Használja a vizuális nézeteket a növekedés nyomon követéséhez és a koncentráció fenntartásához.

🔑 Ideális: önálló vállalkozók, diákok és bárki, aki egy második agy-stílusú célkövetőt épít, amely a növekedéshez, tapasztalatokhoz vagy eredményekhez kapcsolódik.

12. ClickUp éves célok sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg és kövesse nyomon kívánságlistájának céljait a ClickUp éves célok sablonjával.

A ClickUp éves célok sablonja azoknak készült, akik hosszú távon szeretnék strukturáltan kezelni kívánságlistájuk céljait. A nagy vásárlásokra való megtakarítástól az egy évre szóló, értelmes élmények megtervezéséig segít lebontani nagyobb céljait kezelhető, nyomon követhető lépésekre.

Határidőket állíthat be, csoportosíthatja a kapcsolódó elemeket, és nyomon követheti a teljesítményt a Lista, Naptár és Gantt nézetek segítségével. A feladatállapotok és a vizuális irányítópultok segítségével könnyen követhető a haladás, így nem csak célokat tűz ki, hanem egyértelműen halad azok felé.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Állítsa be és kövesse nyomon a kívánságlista céljait egy teljes naptári évre vonatkozóan.

Használja a nézeteket és a műszerfalakat a határidők és a mérföldkövek vizualizálásához.

Állítsa be az automatizálást az ismétlődő felülvizsgálatokhoz vagy a havi összefoglalókhoz.

Bontsa fel a hosszú távú célokat kisebb, elérhető feladatokra

🔑 Ideális: Éves tervezők, a személyes produktivitás rajongói és az életút-tervezők számára, akik olyan kívánságlistás célokat tűznek ki maguk elé, amelyek tervezést, költségvetést vagy egész éves következetességet igényelnek.

📚 Olvassa el még: Esztétikus teendőlista-ötletek a termelékenység érdekében

13. ClickUp innovációs ötletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsd össze és rangsorold a kívánságlista ötleteit a ClickUp innovációs ötletkezelő sablonjával.

Örökítse meg az ihletet, mielőtt elillan. A ClickUp innovációs ötletkezelési sablon tökéletes a személyes vagy szakmai fejlődéshez kapcsolódó kívánságlista-ötletek tárolására. Akár jövőbeli vásárlásokat, kívánságlista-frissítéseket vagy csoportos ajándékötleteket tervez, ez a sablon teret biztosít az ötletek kidolgozásához, kategorizálásához és finomításához.

Tartalmazza a költség, a hatás és az ötlet típusa számára testreszabható mezőket, amelyek megkönnyítik a rendezést és az összehasonlítást. Az ötleteket különböző szakaszok között mozgathatja, például Új, Értékelés és Jóváhagyott, míg az együttműködési eszközök segítenek a csapatoknak a végső döntés meghozatala előtt mérlegelni a lehetőségeket.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Küldje el és tárolja a kívánságlista ötleteit egy erre a célra szolgáló űrlapon.

Naplózza és finomítsa ötleteit kategória és szakasz nyomon követésével.

Rendezze az ötleteket költség, relevancia vagy kategória szerint az egyszerű összehasonlítás érdekében.

Kövesse nyomon az egyes ötleteket a javaslattól a felülvizsgálaton és jóváhagyáson át.

🔑 Ideális: Innovátorok, vállalkozók és csapatok számára, akik brainstormingot tartanak és kívánságlistákat kezelnek csapatok, szezonok vagy közös projektek között.

💡 Profi tipp: Végezze el a 10/10/10 tesztet: 10 perc, 10 nap vagy 10 hónap múlva is szeretném még ezt? Ez hosszú távú gondolkodásra készteti.

14. ClickUp adományozási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a kívánságlista-hozzájárulásokat a ClickUp adományozási sablonjával.

Ajándékgyűjtést vagy jótékonysági kívánságlistát szeretne kezelni? A ClickUp adományozási sablon zökkenőmentes teret kínál az adományozási célok felsorolásához, nyomon követéséhez és végrehajtásához, különösen csoportos rendezvények, adománygyűjtő kampányok vagy közösségi ajándékadományozási kezdeményezések esetén. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse, ki mit adományoz, mennyi adományt ígértek, és mi kell még teljesíteni.

Hasznos azok számára, akik közösségi ajándékozást terveznek, vagy csapatok számára, akik társadalmi hatással bíró kezdeményezéseket koordinálnak. A sablon úgy van felépítve, hogy támogatja az egyéni nézeteket, például a Naptár és a Prioritások nézeteket, így segítve Önt a határidők, visszaigazolások és feladatkiosztások nyomon követésében.

Minden adománybejegyzés tartalmazhat mezőket az adományozó adataival, az adomány típusával, összegével és állapotával, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Naplózza az egyének, csoportok vagy partnerek kívánságlistájára tett hozzájárulásokat.

Kövesse nyomon a határidőket, az adományozók nyomon követését és a költségvetési célokat egy helyen.

Használja a naptár és a lista nézeteket az állapot és a következő lépések nyomon követéséhez.

Támogatja a valós idejű frissítéseket, jelentéseket és a közös logisztikát.

🔑 Ideális: Nonprofit szervezetek, iskolák és önkéntesek számára, akik ismétlődő adományozási tevékenységeket szerveznek ünnepi kampányok, osztálytermi szükségletek, közösségi események vagy ajándékalapú kampányok céljából.

15. ClickUp ünnepi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg kívánságlistájának tételeit, utazásait és ajándékozási részleteit a ClickUp ünnepi tervező sablonjával.

A ClickUp ünnepi tervező sablon rendet teremt az ünnepek káoszában. Ez nem csupán egy ünnepi ellenőrzőlista, hanem segít megtervezni a szezonális eseményeket, a kívánságlisták cseréjét, az utazásokat és a költségvetést – mindezt egy helyen. Akár ajándékvásárlásról és dekorációkövetésről, akár menütervezésről és RSVP-koordinációról van szó, minden részletet gondosan megterveznek a stresszmentes ünnepi időszak érdekében.

Az ünnepek típusára, helyszínére és dátumaira vonatkozó egyéni mezők segítségével feladatokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az ajándéklistákat és utazásokat tervezhet anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos részleteket. A Naptár és Szabadságok nézetek segítenek betartani az ütemtervet, míg a státuszfrissítések mindenki számára biztosítják a szinkronizálást.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon az ünnepi kívánságlistákat, bevásárlási feladatokat és utazási terveket.

Osztja fel a tervezést témákra, például utazás, ajándékok, ételek és dekoráció.

Csatoljon fájlokat, például meghívókat, menüket és szállítási információkat.

A beépített pénzügyi nyomonkövetési mezőkkel figyelemmel kísérheti a költségvetést.

🔑 Ideális: Ünnepi házigazdák, családok és munkahelyi rendezvénykoordinátorok számára, akik az ünnepi szezonban kívánságlista-feladatokat terveznek, csoportos utazásokat szerveznek vagy ajándékok logisztikáját koordinálják.

16. Születésnapi kívánságlista Instagram-sztori sablon a Canva-tól

Canva segítségével

A Canva által készített Születésnapi kívánságlista Instagram-sztori sablon egy letisztult, szemet gyönyörködtető módja a születésnapi terveid szervezésének és megosztásának. Texturált, semleges háttér előtt világosan jelölt szakaszokat kínál mindenhez, amire szükséged van, amit szeretnél és amit meg akarsz valósítani – az ajándékoktól és ruháktól kezdve az ételekig és a helyszínig.

Minden elem modern, kézzel rajzolt buborékban található, puha pasztell vonásokkal, ami játékos, mégis személyes hangulatot kölcsönöz neki. Gyors szerkesztésre és azonnali megosztásra tervezték, függetlenül attól, hogy csak utalást szeretne tenni a kívánságlistájára, vagy csak meg akarja örökíteni a nagy nap hangulatát.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kiemelje a kívánságlista tételeit kategóriánként stílusos kézírásos betűtípusokkal.

Szöveg, színek és elrendezés szerkesztése közvetlenül a Canva mobilbarát felületén.

Ossza meg azonnal Instagram-sztorikban, vagy töltse le digitális meghívóként.

🔑 Ideális: személyes születésnapi kívánságlista-bejegyzés, digitális meghívó vagy alkalmi esemény előzetesének elkészítéséhez a közösségi médiában.

17. Újévi kívánságlista Instagram-sztori a Canva-tól

Canva segítségével

A Canva újévi kívánságlista Instagram Story sablonjával kifejezheti azokat a szándékokat is, amelyek túlmutatnak az ajándékokon. Tiszta, minimalista kialakításával és semleges háttérrel, amelyet lágy árnyékok emelnek ki, lehetővé teszi, hogy olyan értékekre koncentráljon, mint a béke, a kreativitás és az önszeretet. Az új kezdeteket tükröző sablon vizuális egyértelműséget kölcsönöz a határozatoknak, vásárlásoknak vagy mérföldkőnek számító kívánságoknak.

Minden szó jelölőnégyzetes elrendezésben jelenik meg, így a nézők mentálisan bejelölhetik, mit szeretnének megvalósítani az új évben. Testreszabhatja a személyes fejlődés, az élmények és a kötelezően szükséges tételek szakaszait, hogy megosztható módon irányítsa az évét.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Sorolja fel a kívánságlistáján szereplő elemeket egy nyugodt, esztétikus vizuális stílusban.

Adjon hozzá szűrőket, megerősítéseket és kedvenc idézeteket!

Használjon stílusos betűtípusokat és előre beállított elrendezéseket az egységesség érdekében.

🔑 Ideális: személyes fejlődési célok vagy gondolkodásmódra fókuszáló kívánságlista-elemek megosztására az új év kezdetén.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy csak azt sorolná fel, amit szeretne, sorolja fel azokat a dolgokat is, amelyeket régebben szeretett volna, de most örül, hogy nem vásárolta meg vagy nem tette meg. Ez perspektívát ad és segít finomítani a jelenlegi listáját azáltal, hogy eltávolítja az elavult, „meh” elemeket.

18. Karácsonyi kívánságlista iskoláknak sablon a Template.net webhelyről

A Template.net által készített karácsonyi kívánságlista sablon iskolák számára egy megosztásra kész vizuális eszköz, amely segít az oktatóknak ünnepi formában kiemelni az osztálytermi igényeket.

Zöld háttérrel és ünnepi témájú grafikákkal, jegyzetfüzet oldalához hasonló stílusban három egyértelmű kategóriába sorolja az elemeket: osztálytermi szükségletek, diákok számára szánt ajándékok és tanári választás. Ez megkönnyíti a támogatók vagy az iskolai közösségek számára, hogy azonosítsák a legszükségesebb elemeket. A szerkeszthető kialakítás lehetővé teszi a tanárok számára, hogy az évfolyam szintjéhez vagy a szezonális prioritásokhoz igazodva gyorsan testreszabják az elemeket.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Gyorsan gyűjtsön össze kívánságlista-adatokat több diáktól

Közvetlenül szerkesztheti, hogy tükrözze a valós idejű igényeket, és digitálisan vagy nyomtatott formában megoszthatja.

Használja osztálytermi gyűjtések vagy szezonális adományozási kampányok során.

🔑 Ideális: tanárok, szülői munkaközösségek vagy iskolai szervezők számára, akik szezonális adományokat vagy ajándékgyűjtéseket kezelnek.

19. Karácsonyi kívánságlista sablon a Template.net webhelyről

A Template.net karácsonyi kívánságlista-sablonja vidám illusztrációkkal és áttekinthető formátummal rendelkezik, így könnyedén és szórakoztató módon sorolhatja fel ajándékpreferenciáit.

A közepén található nagy zöld ajándék, amelyet fényfüzér keretez, azonnal magára vonja a figyelmet, míg a kívánságlista maga csillagokkal díszített pontokkal, ünnepi hangulatot kölcsönözve, rendezett formában jelenik meg. A stílus laza és személyes, tökéletes gyerekeknek, tinédzsereknek vagy bárkinek, aki ajándékötleteket szeretne megosztani ügyfeleivel, családtagjaival vagy barátaival anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgot.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Különböző személyek számára kívánságlista szakaszokat is felvehet.

Töltse le azonnal DOC, PDF vagy Google Drive formátumban, hogy megoszthassa a megfelelő közönséggel.

A szerkeszthető elrendezés lehetővé teszi a szöveg, a betűtípusok és az ügyfelek ajándékötleteinek személyre szabását.

🔑 Ideális: Személyes karácsonyi kívánságlisták egyének, gyerekek vagy családtagok számára.

20. Könyvolvasó kívánságlista a Plan Print Land-től

via Plan Print Land

A Plan Print Land könyvolvasóknak készült kívánságlistája egy minimalista, ellenőrzőlista stílusú sablon, amelyet azoknak a komoly olvasóknak készítettek, akik egyszerű, megbízható módszert keresnek a megvásárolni kívánt könyvek nyomon követésére. Helyet biztosít a cím, a szerző és az ár feljegyzésére, sőt, egy jelölőnégyzetet is tartalmaz, amellyel bejelölhető, ha a könyvet megvásárolták.

A letisztult esztétikai sablon tartalmaz mezőket a cím, a szerző, a műfaj és a megjegyzések számára. Használja olvasnivalók vásárlásának, kölcsönkéréseinek vagy könyvklub-megbeszéléseinek tervezéséhez.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Adjon hozzá könyvcímeket árakkal, szerzőkkel és vásárlási nyomon követéssel.

Nyolc élénk szín és két nyomtatásra alkalmas méret közül választhat.

Használja könyvtervezőkben, iratgyűjtőkben vagy olvasási naplóban.

🔑 Ideális: lelkes olvasók, könyvklubok tagjai vagy bárki, aki könyvvásárlásait szervezi.

Tervezze, kövesse nyomon és ossza meg minden kívánságlistáját a ClickUp segítségével

Akár családi ajándékcserét szervez, személyes célokat tűz ki, vagy osztálytermi felszereléseket gyűjt, a megfelelő kívánságlista-sablon egyszerűsítheti a folyamatot és megkönnyítheti az együttműködést.

A ClickUp sablonjai nem csak szerkeszthetők, hanem bármilyen célra alkalmazhatók, az ajándéktervezéstől a célok nyomon követéséig és minden másig.

Ahelyett, hogy több alkalmazást vagy szétszórt jegyzeteket használna, használja a ClickUp-ot, hogy összes kívánságlistás sablonját egy szervezett helyen tárolja. Feladatokat rendelhet hozzá, emlékeztetőket állíthat be, idővonalakat jeleníthet meg, és akár a hozzájárulásokat is nyomon követheti – anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Készen állsz arra, hogy egyszerűsítsd a kívánságlistád tervezését otthon, a munkahelyen vagy az iskolában? Regisztrálj ingyenesen, és kezdj el még ma a ClickUp ingyenes kívánságlista-sablonjaival!