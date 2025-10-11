WhatsApp üzleti automatizálás: Hogyan működik + példák

Egy digitális marketingügynökség tulajdonosa rájött, hogy a Facebook- és Instagram-hirdetések sok potenciális ügyfelet hoztak, de kevés eladást. Unva a végtelen WhatsApp-üzenetekre való válaszadással, amelyek többnyire az árakról szóltak, létrehoztak egy WhatsApp-chatbotot az ügyfelek kérdéseinek kezelésére.

Az eredményt a Reddit oldalon osztották meg: „A második napon 340 érdeklődést, 48 potenciális ügyfelet és 4 értékesítést kaptunk!…Az automatizálás mindenképpen a legjobb megoldás.”

Így van! A WhatsApp Business automatizálása segít abban, hogy azonnal, személyre szabott válaszokkal reagáljon ügyfeleinek.

Ha hasonló helyzetben van, ahol az ügyfelek kérdései elvonják csapata idejét anélkül, hogy valódi értékesítéshez vezetnének, ez a cikk a WhatsApp Business automatizálásáról útmutatást ad a következő lépésekhez.

🌟 Kiemelt sablon A ClickUp e-mail automatizálási sablonja teljes áttekintést nyújt az e-mail munkafolyamatokról, így könnyen láthatóvá válik minden lépés, kioszthatók a feladatok, és automatikusan elküldhetők az üzenetek, amikor valamelyik művelet megtörténik. Tökéletes megoldás üdvözlő üzenetek, űrlapválaszok vagy nyomon követő e-mailek automatizálására – mindezt anélkül, hogy bármit is manuálisan kellene elküldeni. Ingyenes sablon letöltése Szervezze és automatizálja a feladatokat, hogy sikeres kampányokat hajtson végre a ClickUp e-mail automatizálási sablonjával.

Mi az a WhatsApp üzleti automatizálás?

A WhatsApp üzleti automatizálás a WhatsApp API-t és automatizálási szoftvert használ olyan feladatok automatizálására, mint az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása, automatikus üzenetek küldése és a rutin feladatok kezelése.

Ez javítja az ügyfelek elégedettségét, támogatja kommunikációs céljait, és értékes betekintést nyújt, miközben időt takarít meg a leterhelt csapatok számára.

Íme, hogyan segíthet Önnek konkrétan:

Küldjön üdvözlő üzeneteket, köszöntő üzeneteket és gyors válaszokat a gyakori ügyfélkérdésekre .

Automatizálja a nyomon követést , a találkozókra való emlékeztetőket, a fizetési emlékeztetőket és a megrendelések visszaigazolását.

Csökkentse az ismétlődő munkát a WhatsApp automatizálási eszközeivel, hogy időt és pénzt takarítson meg.

Bővítse WhatsApp Business alkalmazását, hogy további személyzet felvétele nélkül több ügyfélkapcsolatot tudjon kezelni.

📖 Olvassa el még: A legjobb all-in-one üzenetküldő alkalmazások

Miért érdemes automatizálni a WhatsApp üzleti kommunikációját?

A fogyasztók 63%-a elvárja a vállalatoktól, hogy megértsék egyedi igényeiket és elvárásaikat. Ez azt jelenti, hogy ügyfelei többsége személyre szabott válaszokat és megoldásokat vár a kihívásaira. A WhatsApp Business automatizálásával minden alkalommal személyre szabott és célzott válaszokat adhat.

Ha helyesen alkalmazzák, a WhatsApp automatizálás valós idejű együttműködést, gyorsabb és nagyobb léptékű munkavégzést tesz lehetővé az üzleti csapatok számára. Íme, hogyan:

A rutin feladatok automatikus kezelése : Használjon automatikus válaszokat a gyakran ismételt kérdésekre, küldjön megrendelés-visszaigazolásokat és ossza meg a találkozókat emlékeztetőket, így a munkatársaknak több idejük marad a fontosabb feladatokra.

Azonnali, éjjel-nappali ügyfélszolgálat : A WhatsApp automatizálási eszközeivel bármikor válaszolhat a beérkező üzenetekre, növelve ezzel az ügyfelek elégedettségét és bizalmát.

Növekedjen extra költségek nélkül : A WhatsApp üzenetek automatizálásával több ügyfélkapcsolatot kezelhet anélkül, hogy több embert kellene felvennie, így pénzt takaríthat meg, miközben megőrizheti a személyes kapcsolatot.

Gyűjtsön értékes adatokat: Minden automatizált csevegésből információkat gyűjthet, amelyekkel javíthatja értékesítési folyamatát, finomíthatja ajánlatait és erősítheti ügyfélkapcsolat-kezelését.

Több mint 10 példa a WhatsApp üzleti automatizálására

Ha kíváncsi arra, hogyan lehet a WhatsApp Business automatizálását gyakorlatba ültetni, íme néhány valós, praktikus módszer, ahogyan a vállalkozások nap mint nap használják:

1. Automatikus válaszok a gyakori kérdésekre

Az ügyfelek gyakori kérdései gyakran a termék részleteire, a szállításra, a visszaküldésre, a fizetésre vagy a szabályzatokra vonatkoznak.

Néhány példa:

🔹 „Mennyi idő alatt érkezik meg a megrendelésem?”

🔹 „Mi a visszatérítési politikájuk?”

🔹 „Milyen fizetési lehetőségeket fogadnak el?”

Az automatikus válaszok beállítása időt takarít meg, biztosítja a WhatsApp Business App zökkenőmentes működését és javítja az ügyfelek elégedettségét.

Így automatizálhatja a WhatsApp válaszokat a gyakran ismételt kérdésekre:

1. lépés: Nyissa meg a WhatsApp Business alkalmazást, és lépjen a Beállítások > Üzleti eszközök menüpontra.

2. lépés: Válassza ki, melyik Válassza ki, melyik WhatsApp automatikus válaszra van szüksége: üdvözlő üzenet új ügyfelek számára, távolléti üzenet munkaidő után, vagy gyors válaszok a gyakori ügyfélkérdések gyors kezeléséhez.

3. lépés: Írja meg az automatikus válaszát. Legyen világos, udvarias és segítőkész. Adjon meg részleteket, például hogy mikor várhatnak emberi választ, vagy milyen egyéb módokon kaphatnak segítséget.

via WhatsApp

4. lépés: Állítsa be az ütemtervet, és döntse el, ki kapja meg ezeket a válaszokat – mindenki, az új kapcsolatok vagy csak bizonyos ügyfelek.

5. lépés: Mentse el a beállításokat a WhatsApp Business automatizálás aktiválásához.

via WhatsApp

📌 Példa: Íme egy egyszerű üdvözlő üzenet, amelyet azonnal beállíthat: „Üdvözöljük, [Név]! Köszönjük, hogy felvette a kapcsolatot a [Cég neve] céggel! 24 órán belül visszahívjuk Önt.”

2. Elhagyott kosár visszaszerzési üzenetek

Körülbelül 10 online vásárlóból 7 termékeket tesz a kosárba, de vásárlás nélkül távozik. Ez hatalmas elszalasztott lehetőség minden e-kereskedelmi platform vagy kisvállalkozás számára.

Miután az ügyfelek csatlakoztak, automatizálhatja a webhelyén vagy alkalmazásában a kosár elhagyása esetén megjelenő WhatsApp-üzeneteket. Ezek az üzenetek tartalmazhatnak képeket, termékadatokat és közvetlen linket a kosárhoz, így az ügyfelek könnyen folytathatják a vásárlást onnan, ahol abbahagyták.

Egy intelligens elhagyott kosár folyamat gyakran a következőket tartalmazza:

Első emlékeztető néhány órán belül

24 óra elteltével egy második üzenet, amelyben egy kis ösztönzőt kínál, például kedvezményt vagy ingyenes szállítást.

48 óra elteltével végső visszajelzés termékajánlatokkal vagy egy rövid köszönő üzenettel, amelyben visszajelzést kérünk.

A Lojas Renner kiskereskedő remek példa erre. A WhatsApp Business API integrációval automatizálták a megszakított kosarak visszaszerzését, így 70%-kal magasabb olvasási arányt értek el, mint más csatornákon, és több ügyfél tért vissza a vásárlás befejezésére, gyakran még több terméket is hozzáadva a kosarukhoz.

💡 Profi tipp: Nem biztos benne, hogy a WhatsApp megfelelő-e ügyfelei és csapata számára? Olvassa el bejegyzésünket a WhatsApp Business és a WhatsApp Personal összehasonlításáról : Melyik üzenetküldő eszközt válasszon? Ez tisztázza a zavart, így kiválaszthatja a legmegfelelőbbet, és elérheti kommunikációs céljait.

3. Megrendelés visszaigazolás és nyomon követés

A megrendelés visszaigazolása és a nyomon követési frissítések az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy bizalmat építsen ki az új és visszatérő vásárlókkal.

A WhatsApp Business automatizálásával automatikusan elküldheti a megrendelés visszaigazolását, a szállítási részleteket és a szállítás aktuális állapotát közvetlenül az ügyfelek WhatsApp-jába. Mindezt anélkül, hogy nekik meg kellene kérdezniük: „Hol van a megrendelésem?”

Ezenkívül lehetősége van köszönőlevelet, upsell kupont, közösségi média fiókokat vagy akár meghívót egy zárt közösséghez való csatlakozásra is csatolni. Ezzel a vásárlók folyamatosan tájékozottak maradnak, ami növeli az ismételt vásárlások esélyét és erősíti az ügyfelek elkötelezettségét.

A beállításhoz:

Hozzon létre vagy válasszon ki egy hitelesített WhatsApp-sablont a megrendelések frissítéséhez.

via CM

Személyre szabhatja az ügyfél nevével, nyomon követési linkkel és opcionális felárral járó ajánlattal.

Engedélyezze WhatsApp automatizálási eszközét, hogy a megfelelő időben küldjön frissítéseket.

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok

4. Találkozó-emlékeztetők

A meg nem jelenések és az elfelejtett foglalások nagy gondot jelentenek a szolgáltató vállalkozások számára, a klinikáktól és szalonoktól kezdve a coaching üléseken át a tanácsadásig.

A WhatsApp üzleti automatizálása megkönnyíti az üzenetek, például a találkozó-emlékeztetők automatikus elküldését, így ügyfelei nem felejtik el a találkozót, és pontosan megjelennek.

📌 Példa: „Üdvözlöm, [Név], emlékeztetőül küldöm, hogy [Dátum] napján [Időpont] órára időpontja van a [Cégnév]nél. Kérjük, hozza magával személyi igazolványát. Ha új időpontra van szüksége, válaszoljon RESCHEDULE-lal. ”

Hogyan állíts be időpont-emlékeztetőket a WhatsApp Business alkalmazással:

Használja a WhatsApp Business API integrációt a foglalási rendszeréhez való csatlakozáshoz.

Készítsen egy világos, barátságos WhatsApp-sablont az emlékeztetőjéhez!

via Kommo

Személyre szabhatja az ügyfél nevével, a dátummal, az időponttal és bármilyen különleges utasítással.

Ütemezze be az üzenet elküldését 24–48 órával a találkozó előtt.

👀 Érdekes tény: Világszerte 2 milliárd felhasználóval és 98%-os átlagos megnyitási aránnyal a WhatsApp az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy bárhol és bármikor elérje ügyfeleit, és a folyamat minden szakaszában fenntartsa a kommunikációt.

5. Vezető minősítő botok

via WhatsApp

A WhatsAppon található potenciális ügyfelek minősítésére szolgáló botok intelligens, automatizált asszisztensek, amelyek segítenek kiszűrni a komoly vásárlókat a véletlenszerű böngészők közül, így órákat takarítva meg értékesítési csapatának a kézi munkával. A WhatsApp Business automatizálásával ezek a botok új potenciális ügyfeleket vonzanak, kulcsfontosságú kérdéseket tesznek fel, és a legjobb potenciális ügyfeleket közvetlenül a CRM-be vagy az értékesítési csatornába továbbítják.

Így működnek: beszélgetést kezdeményeznek mindenkivel, aki rákattint egy hirdetésre, a weboldalára vagy a WhatsApp Business API integrációra. Egyszerű, barátságos kérdésekkel felmérik az egyes potenciális ügyfelek igényeit, költségvetését és időtervét.

Hasznos adatokat gyűjtenek, például kapcsolattartási információkat és preferenciákat, így értékesítési csapata kontextusban tud utánajárni az ügyfeleknek.

Amint a bot potenciális ügyfelet talál, automatikus üzeneteket küldhet, frissítheti a CRM-et, vagy azonnal értesítheti a csapatot, így nem maradnak ki lehetőségek.

A Pediasure Indonesia Facebook-hirdetései jó példák a WhatsApp üzleti automatizálásának lead generálásra való felhasználására. A Facebook-hirdetéseikre kattintó felhasználókat lead botokkal a WhatsApp-ra irányították. Ezzel 64%-kal csökkentették a leadek költségeit, miközben javították az ügyfélszerzés eredményeit. via Facebook

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók közel 45%-a állítja, hogy fontolóra vette az automatizálás használatát, de még nem tett lépéseket ennek irányába. A korlátozott idő, a túl sok választási lehetőség vagy az, hogy nem tudják, hol kezdjék, gyakran visszatartja az embereket. A ClickUp könnyen létrehozható AI-ügynökeivel és egyszerű, természetes nyelvű parancsaival az automatizálás bevezetése végre egyszerűvé vált. A feladatok automatikus kiosztásától az AI-alapú projektösszefoglalók létrehozásáig mindössze néhány perc alatt intelligens munkafolyamatokat hozhat létre és egyedi AI-ügynököket építhet, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjainak és automatizált diagramjainak használatával 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát azonnali, hasznosítható információkká alakította.

6. Fizetési emlékeztetők

A késedelmes fizetések és a ki nem fizetett számlák megzavarhatják a vállalkozás pénzforgalmát. A WhatsApp Business automatizálása megkönnyíti az értesítések, például a barátságos, időszerű fizetési emlékeztetők közvetlen elküldését az ügyfeleknek.

Beállíthat automatikus üzeneteket a WhatsApp Business API-n keresztül, vagy összekapcsolhatja fizetési adatait egy megbízható automatizálási eszközzel.

Az integrálás után a rendszer ellenőrizheti a fizetési státuszt, és emlékeztetőket küldhet, ha a fizetések esedékesek vagy késedelmesek, így elkerülheti a kényelmetlen telefonhívásokat és a manuális nyomon követést.

📌 Példa: „Üdvözlöm, [Név], ez egy rövid emlékeztető, hogy a [Számla száma] számlán szereplő [Összeg] fizetési határideje ma lejár. Kérjük, használja ezt a linket a fizetés teljesítéséhez: [Fizetési link]. Ha bármilyen kérdése van, válaszoljon ide. Köszönjük, [Cég neve]. ”

7. Visszajelzések gyűjtése a szolgáltatás után

Minden olyan vállalkozásnak, amely ügyfelei élményének javítására törekszik, aktívan kell törekednie az ügyfelek visszajelzéseinek megszerzésére.

A WhatsApp üzleti automatizálással és a hatékony WhatsApp-marketinggel rövid kérdőíveket, gyors szavazásokat vagy akár interaktív csevegéseket is küldhet közvetlenül vásárlás, foglalás vagy szolgáltatás után.

A sikeres folyamat azzal kezdődik, hogy meghatározza, mit szeretne megtudni, majd egyszerű kérdésekkel világos WhatsApp-sablonokat hoz létre. Az automatizálás kezeli az emlékeztető üzenetek küldését, a válaszok gyűjtését és a visszajelzések tárolását a CRM-ben vagy a műszerfalon az egyszerű elemzés érdekében.

Például küldhet egy olyan üzenetet, mint: „Üdvözöljük, [Név]! Köszönjük, hogy minket választott. Hogyan értékelné az élményét 1-től 5-ig? Visszajelzése segít abban, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek.”

🧠 Tudta? A Barclays előrejelzése szerint a „visszajelzési gazdaság” kiaknázása az elkövetkező évtizedben 3,2 milliárd dolláros lehetőséget nyithat meg az Egyesült Királyságban.

8. Promóciós üzenetek (opt-in funkcióval)

A WhatsApp promóciós üzenetei hatékony módszerek arra, hogy ügyfeleit különleges ajánlatokkal, termékfrissítésekkel vagy szezonális akciókkal lekösse – de csak akkor, ha helyesen használja őket.

A WhatsApp Business API segítségével tömeges üzeneteket küldhet azoknak az ügyfeleknek, akik kifejezetten feliratkoztak, miközben továbbra is könnyű lehetőséget biztosít számukra, hogy bármikor leiratkozhassanak.

Először mindig szerezzen be egyértelmű hozzájárulást. Az ügyfelek weboldali űrlapokon, egy egyszerű WhatsApp chatboton keresztül vagy a WhatsApp Business App első beszélgetése során jelentkezhetnek be. Legyen átlátható azzal kapcsolatban, hogy mit fognak kapni, például exkluzív kedvezményeket, újdonságokat vagy hűségprogramot.

Miután megkapta az engedélyt, gondosan készítse el promóciós WhatsApp üzeneteit. Adjon hozzá képeket, videókat vagy cselekvési gombokat, amelyek a katalógusához vagy webhelyéhez kapcsolódnak. Személyre szabja az egyes üzeneteket az ügyfél nevével vagy korábbi vásárlási adataival, hogy promóciói relevánsnak és nem spamnek tűnjenek.

📖 Olvassa el még: A WhatsApp előnyei és hátrányai

Tudta, hogy az ügyfelek 85%-a szerint a hűségprogramok miatt nagyobb valószínűséggel vásárolnak tovább egy márkától?

Ezért egyre több vállalkozás fordul a WhatsApp üzleti automatizáláshoz, hogy a hűségprogrammal kapcsolatos frissítéseket azonnali, személyre szabott és könnyen elérhető formában tudják közzétenni.

A WhatsApp Business API segítségével tájékoztathatja ügyfeleit az új termékekről, különleges kedvezményeket küldhet nekik, és korlátozott ideig érvényes jutalmakat oszthat meg velük. Az intelligens WhatsApp chatbotok akár a korábbi vásárlások alapján is ajánlhatnak ajánlatokat.

A WhatsApp-on keresztül történő hűségprogram-frissítések szintén segítenek a kiskereskedők és a csatornapartnerek tájékoztatásában valós idejű teljesítményadatokkal és gyors kampánybejelentésekkel.

📌 Példa: „Üdvözöljük, [Név]! Hűségpontjaid száma elérte az 1500 pontot. Használd fel őket, és 20% kedvezményt kapsz a következő megrendelésedre. Kattints ide, hogy beváltsd a jutalmadat.”

10. Új ügyfelek bevonása

Az új ügyfelek bevonása az egyik legfontosabb pillanat a bizalom kiépítése és az egész ügyfélélmény hangulatának megteremtése szempontjából. A WhatsApp Business automatizálásával zökkenőmentessé, átláthatóvá és személyessé teheti ezt a folyamatot ügyfelei számára. Íme, hogyan:

Amikor egy ügyfél regisztrál, a WhatsApp Business alkalmazás automatikusan üdvözlő üzenetet küldhet, megoszthatja a beállítási lépéseket, vagy végigvezetheti az ügyfelet az első teendőkön.

A jó onboarding folyamat során az ügyfelet név szerint üdvözlik, megerősítik adatait, és hasznos tippeket vagy linkeket osztanak meg vele, hogy azonnal el tudjon kezdeni a használatát.

Példa: A vezető márkák is bíznak a WhatsAppban az új ügyfelek bevonása terén. Martine van der Lee, a KLM közösségi média igazgatója elmondja: A WhatsApp egy új szolgáltatási csatorna a KLM Royal Dutch Airlines számára, amelyen keresztül kommunikálhat ügyfeleivel. A szolgáltatásra feliratkozva a KLM ügyfelei repülési információkat és dokumentumokat kapnak, valamint a világ legnagyobb dedikált közösségi média csapata nyújtja számukra a nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálatot. A WhatsApp egy új szolgáltatási csatorna a KLM Royal Dutch Airlines számára, amelyen keresztül kommunikálhat ügyfeleivel. A szolgáltatásra feliratkozva a KLM ügyfelei repülési információkat és dokumentumokat kapnak, valamint a világ legnagyobb dedikált közösségi média csapata nyújtja számukra a nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálatot.

11. Esemény regisztrációjának visszaigazolása

Az eseményre való regisztráció visszaigazolásának elküldése a WhatsApp üzleti automatizálás segítségével egyszerű módja annak, hogy megnyugtassa a résztvevőket és azonnal tájékoztassa őket.

via Meta

Egy tipikus visszaigazolás így nézhet ki: „Üdvözöljük, [Név]! Köszönjük, hogy regisztrált a [Esemény neve] rendezvényre. Helyét [Dátum] [Időpont] időpontban visszaigazoltuk. Az esemény részleteiről itt tájékozódhat: [Link]. Várjuk Önt szeretettel!”

A WhatsApp Business API segítségével összekapcsolhatja rendezvénykezelő rendszerét, hogy automatikusan megerősítést küldjön, amint valaki regisztrál.

Győződjön meg arról, hogy az esemény űrlapja érvényes WhatsApp-számot gyűjt, így minden visszaigazolás a megfelelő személyhez jut el.

📚 Bónusz olvasmány: Szeretné zökkenőmentesen lebonyolítani projektjeit és többet elérni? A munkafolyamat-példák és felhasználási esetek megmutatják, hogyan építhet ki intelligens munkafolyamatokat, amelyekkel csapata a terv szerint haladhat, és céljai elérhetővé válnak.

A ClickUp megkönnyíti a WhatsApp üzleti automatizálását

A WhatsApp Business automatizálásának egyik legnagyobb gondja nem az üzenet elküldése, hanem az, hogy mi történik utána.

A legtöbb vállalkozás a WhatsApp automatizálását kimenő üzenetekhez állítja be, például megrendelések frissítéséhez, elhagyott kosarakra való figyelmeztetéshez és időpont-emlékeztetőkhöz. De amikor az ügyfelek egyszerű válaszokat adnak, például „Kaphatok számlát?” vagy „Ez a termék kék színben is kapható?”, ezek a válaszok gyakran elvésznek a csevegési szálak között.

Ennek eredményeként az ügyfél várakozásra kényszerül, vagy ami még rosszabb, átválthat egy gyorsabban reagáló versenytárshoz.

A ClickUp megoldja ezt azáltal, hogy minden WhatsApp-válasz azonnal egyértelmű következő lépéssé válik, amelyet a csapata láthat, nyomon követhet és végrehajthat, mielőtt az ügyfél elhanyagoltnak érezné magát.

Kezelje a WhatsApp üzeneteket kiváltó munkafolyamatokat a ClickUp Automations és a Custom Agents segítségével

Készítsen intelligens munkafolyamatokat, amelyek pontosan akkor indítják el a frissítéseket, amikor a feladatok előrehaladnak a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek valós események bekövetkeztekor WhatsApp-üzeneteket küldenek. Ha egy feladat állapota a ClickUp-ban „Kifizetve” állapotra változik, az ügyfél automatikusan megrendelés-visszaigazolást vagy köszönőüzenetet kap a WhatsApp-on.

A ClickUp AI ügynökökkel és egyedi kiváltókkal még intelligensebbé teheti az automatizálást. Saját egyedi AI ügynökével testreszabhatja azt, hogy üzeneteket olvasson, feladatokat rangsoroljon és a megfelelő személyhez továbbítsa azokat. Így a WhatsApp munkafolyamatai automatikusan kezelik a rutin kérdéseket, és csak a fontosakat hagyják a csapatára.

Nem kell emlékeztetnie a csapatát, hogy manuálisan küldjék el. A munkafolyamat összekapcsolja a CRM és a WhatsApp frissítéseit, így márkája mindig professzionálisnak és gyors reagálásúnak tűnik.

Itt található egy vizuális útmutató, amely bemutatja, hogyan egyszerűsíti a ClickUp Automations a munkafolyamat-automatizálást :

📖 Olvassa el még: A legjobb WhatsApp-alternatívák üzleti célokra

A ClickUp segítségével minden WhatsApp-válasz automatikus állapotfrissítéssé vagy nyomonkövetési feladattá alakítható

Amikor egy ügyfél a WhatsAppon válaszol, hogy megerősítse a találkozót, változtatást kérjen vagy további részleteket kérjen, a ClickUp azonnal frissíti az állapotot a folyamatában, vagy létrehoz egy nyomon követési feladatot a megfelelő csapattag számára.

Például, amikor új potenciális ügyfél üzenet érkezik a WhatsAppon, a ClickUp rögzíti az ügyfél adatait, kitölti a legfontosabb részleteket, és egyértelmű határidővel a megfelelő értékesítési képviselőhöz rendeli. Mindenki tudja, mi a teendő, egyetlen válasz sem marad megválaszolatlan, és egyetlen potenciális ügyfél sem hűl le, amíg a csapat kitalálja, kié az ügy.

Személyre szabott WhatsApp-válaszok generálása a ClickUp Brain és Brain Max segítségével

A ClickUp Brain segít különböző személyre szabott WhatsApp-válaszokat létrehozni a különböző ügyfélszituációk alapján, amelyeket aztán hozzáadhat a háttérrendszeréhez. Az eredmény? Az ügyfelek valós időben kapnak válaszokat, amelyek tökéletesen illeszkednek a kérdésükhöz.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást! Készítsen WhatsApp Business válaszsablonokat különböző üzleti felhasználási esetekhez a ClickUp Brain segítségével.

Ügyfelei információt keresnek a megrendelésükről?

Szeretné emlékeztetni a vásárlókat az elhagyott kosárra?

Csak írja be a forgatókönyvét és milyen választ vár (stílus, hangnem, formátum), és a ClickUp mesterséges intelligenciája az Ön igényeinek megfelelően testre szabja azt.

Személyre szabott automatizálások létrehozása a ClickUp Brain segítségével

És ez még nem minden!

A ClickUp Brain MAX segítségével: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini , egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással váltja fel. Próbálja ki a Brain MAX-ot – ez az AI szuperalkalmazás, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el az AI eszközök sokaságát, használja a hangját a munkavégzéshez, hozzon létre irányelveket, osszon ki feladatokat a csapat tagjainak és még sok mást.

Tartsa tisztán a kontextust a ClickUp Chat segítségével

Tartsa csapatát szinkronban azáltal, hogy a csevegéseket feladatokká alakítja, és minden WhatsApp-választ a megfelelő helyhez kapcsolja a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat segítségével az egész csapata összehangoltan kezelheti a WhatsApp-válaszokat. Értékesítési csapata a ClickUp-on belül megbeszélheti a további lépéseket, megoszthatja a képernyőképeket, fájlokat küldhet, és egyetlen kattintással üzeneteket alakíthat feladatokká.

A csevegéseket közvetlenül a folyamatban lévő feladatokhoz kapcsolhatja, így mindenki naprakész marad. A ClickUp kiküszöböli a kontextus elvesztését és a különálló alkalmazások közötti ugrálást, egy helyen biztosítva a világos cselekvéseket és a haladást.

A WhatsApp automatizálásnak való megfelelés és bevált gyakorlatok

Ahhoz, hogy WhatsApp Business automatizálása megfeleljen a szabályoknak és ügyfélbarát legyen, kövesse ezeket az egyszerű bevált gyakorlatokat, hogy megvédje márkáját és bizalmat építsen:

Mindig kérjen egyértelmű, dokumentált hozzájárulást ügyfeleitől, mielőtt WhatsApp-üzeneteket küldene, különösen promóciós üzeneteket.

Csak jóváhagyott üzenetsablonokat használjon a beszélgetések kezdeményezéséhez, és tartsa be a 24 órás ügyfélszolgálati időtartamot a válaszok esetében.

Tartsa üzleti profilját naprakészen a helyes elérhetőségi adatokkal, hogy az ügyfelek pontosan tudják, kivel beszélnek.

Azonnali hatállyal tiszteletben tartja az összes leiratkozási kérelmet, és elkerüli a váratlan vagy félrevezető üzenetek küldését.

Soha ne osszon meg érzékeny személyes vagy fizetési adatokat , és tartsa be az összes helyi adatvédelmi törvényt.

Használjon egyértelmű eskalációs útvonalakat, például emberi ügynököt vagy telefonos ügyfélszolgálatot, hogy az ügyfelek szükség esetén a boton túl is segítséget kaphassanak.

🧠 Tudta? Az irodai dolgozók idejük körülbelül 42%-át együttműködéssel töltik, de 70%-uk úgy véli, hogy a jobb együttműködés időt takaríthat meg és növelheti a termelékenységet. A munkahelyi együttműködés javítása című cikk pontosan leírja, hogyan lehet a csapatmunkát hatékonyabbá tenni.

A ClickUp kezeli az automatizálásokat, így Ön nyugodtan pihenhet

Ha idáig eljutott, akkor már tudja, hogy a WhatsApp üzleti automatizálása döntő különbséget jelent a nem fogadott üzenetek és a lezárt üzletek, az ismétlődő válaszokra pazarolt idő és a vállalkozás tényleges növekedése között.

Az automatizálás azonban önmagában nem nyújt átfogó megoldást. Még a legokosabb bot sem tud segíteni, ha nincs megfelelő rendszer a WhatsApp-beszélgetések rögzítésére, nyomon követésére és feldolgozására.

Ezért a WhatsApp és a ClickUp integrációja minden üzenetet egyértelmű következő lépéssé, minden választ nyomon követhető feladattá, minden potenciális ügyfelet pedig olyan bevétellé alakít, amelyet nem engedhet meg magának, hogy elveszítsen.

Mi a következő lépés az Ön vállalkozása számára? Regisztráljon most a ClickUp-ra, és nézze meg, milyen zökkenőmentes az automatizálás, amikor az egész csapata egy hullámhosszon van!

Gyakran ismételt kérdések a WhatsApp üzleti automatizálásról

Igen, a WhatsApp Business lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén beállítsák az automatikus válaszokat, beleértve az új ügyfelek üdvözlő üzeneteit, a munkaidőn kívüli távollétről szóló üzeneteket és a gyakran feltett kérdésekre adott gyors válaszokat. Ezeket közvetlenül az alkalmazásban hozhatja létre és kezelheti az Üzleti eszközök menüpont alatt.

A népszerű eszközök közé tartozik a WhatsApp Business API (hivatalos szolgáltatókon keresztül), a chatbot-készítők és a CRM-integrációk. Sok vállalkozás olyan platformokat használ, mint a ClickUp, hogy feladatfrissítések, ügyfélakciók vagy CRM-munkafolyamatok alapján WhatsApp-üzeneteket indítson el.

Összekapcsolhatja online áruházát a WhatsApp Business API-val, és beállíthat automatizálásokat a megrendelések visszaigazolásához, a szállítás frissítéseihez, az elhagyott kosarakra vonatkozó emlékeztetőkhöz vagy promóciókhoz. A legtöbb e-kereskedelmi platform, mint például a Shopify vagy a WooCommerce, rendelkezik olyan bővítményekkel vagy integrációkkal, amelyek segítségével ezt manuális munkavégzés nélkül is megteheti.

Az alapvető automatizálási funkciók, mint az automatikus válaszok és a gyors válaszok, ingyenesek a WhatsApp Business alkalmazásban. A fejlett automatizáláshoz, mint például promóciós üzenetek küldése vagy a CRM-mel való integráció, szükséged lesz a WhatsApp Business API-ra, amely általában hivatalos szolgáltatók vagy harmadik féltől származó eszközök által felszámított költségekkel jár.