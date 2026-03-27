A 10 legjobb Google Gemini AI alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni

Nem mindenki ugyanazt a fajta intelligenciát keresi.

Vannak, akik olyan modelleket keresnek, amelyek úgy írnak, mint egy ember. Másoknak tiszta kódra, gyors összefoglalókra vagy olyan eszközökre van szükségük, amelyek nem szivárogtatnak ki adatokat és nem lépik túl a költségkeretet. Az AI-terület jelenleg széles körben nyitott, és nem csak a Google AI Studio végzi a nehéz munkát.

Ha AI-eszközökkel fejleszt, ír, kutat vagy kísérletezik, érdemes körülnéznie. A Google Gemini AI ezen alternatívái mindegyike valami mást kínál.

Nézzük meg, mit tudnak, és miért érdemes kipróbálni őket. 🎯

A Google Gemini AI alternatívái áttekintve

Íme a Google Gemini AI legjobb alternatíváinak összehasonlítása. 🦾

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp Egyének és csapatok, akik az AI-alapú kutatást gyakorlati munkamenetekké alakítják Folyamatok automatizálása és gyors válaszok az Autopilot Agents segítségével; kontextusfüggő válaszok az AI-tól; kézmentes beszéd-szöveg átalakítás a ClickUp Brain MAX segítségével; vállalati keresés a csatlakoztatott eszközök között Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára ChatGPT Kreatív problémamegoldás iránt érdeklődő magánszemélyek, alkotók és csapatok Python-kód futtatása közvetlenül a csevegőben; fejlett érvelési modellek; egyedi GPT-k konkrét feladatokhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik Claude Mélyreható dokumentumelemzéssel foglalkozó kutatók, jogi csapatok és műszaki írók Nagy kontextusablak; több fájl feltöltése és keresztreferenciálása; részletes, több szempontú elemzések; etikus AI Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik Perplexity AI Újságírók, elemzők és tudományos kutatók, akik hivatkozásokkal ellátott, valós idejű kutatást keresnek az interneten Aktuális információk hivatkozásokkal; a keresés fókuszában az akadémiai, hírműsorok vagy vitafórumok forrásai állnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-felhasználók és olyan vállalkozások, amelyek az AI-t szeretnék beépíteni az Office-munkafolyamatokba Excel-képlet generálás; e-mail összefoglalók; keresés a Microsoft 365 fájlokban és események között Ingyenes (csak csevegés); a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik You. com Egyéni felhasználók és kutatás-orientált csapatok számára, akik könnyű és személyre szabott keresési élményt szeretnének Testreszabható keresési beállítások; webes eredmények AI-összefoglalókkal kombinálva; korlátlan AI-alapú keresés a Pro verzióban Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik Pi by Inflection AI Személyes, érzelmi beszélgetésekhez beszélgető AI-t kereső egyének Természetes, empatikus beszélgetésfolyamat; hangalapú interakciók Ingyenes Brave Leo Az adatvédelmet előtérbe helyező AI-interakciót kereső egyének és csapatok Böngészőn belüli tevékenység; többféle AI-modell; felhasználói adatvédelem Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollártól kezdődik havonta. Mistral AI Fejlesztők, többnyelvű csapatok és adatvédelemre összpontosító szervezetek, akik európai AI-szabványokat keresnek Nyílt forráskódú és egyedi modellek; kódírás; finomhangolási támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. DeepSeek Akadémikusok, tudósok és műszaki csapatok, akik mesterséges intelligenciát használnak fejlett érvelési feladatokhoz Átlátható, lépésről lépésre követhető érvelés; önkorrekció; az érvelés átiratának exportálása Egyedi árazás

Miért érdemes a Google Gemini AI alternatíváit választani?

Bár a Google Gemini használata hasznos az intelligens alkalmazások fejlesztéséhez, előfordulhat, hogy máshol talál megfelelőbb megoldást. Íme, miért érdemes megismerni a Google Gemini AI alternatíváit:

Bonyolult megvalósítás: Kerülje el a bonyolult beállításokat olyan platformokkal, amelyek egyszerűbb használatot kínálnak Kerülje el a bonyolult beállításokat olyan platformokkal, amelyek egyszerűbb használatot kínálnak AI-sablonok segítségével

Költségkorlátok: Keressen megfizethetőbb lehetőségeket vagy nagyvonalú ingyenes csomagokat kisebb költségvetés esetén

Korlátozott telepítési lehetőségek: Keressen olyan fejlett eszközöket, amelyek rugalmas tárhelyet kínálnak, például offline vagy edge-alapú megoldásokat

Integrációs korlátozások: Válasszon olyan platformokat, amelyek zökkenőmentesebben kapcsolódnak a Google-on kívüli ökoszisztémákhoz

Szakosodott iparági igények: Fedezze fel a pénzügyi vagy oktatási szektorhoz hasonló konkrét ágazatok számára tervezett AI-csevegőrobotokat

Innovációs igények: Fedezze fel a Google Gemini AI alternatíváit, amelyek egyedi funkciókkal vagy közösség által vezérelt fejlesztésekkel új megközelítéseket kínálnak

🔍 Tudta? A BCG megállapította, hogy az emberek és a mesterséges intelligencia megfelelő kombinálásával akár 30%-kal is növelhető a HR-termelékenység . A megfelelő beállítással és egy kis idő befektetésével a csapatok hamarosan érezhető gyorsulást és hatékonyságnövekedést tapasztalnak.

A legjobb Google Gemini AI alternatívák

Íme a legjobb Google Gemini AI alternatívák közül válogatásunk. 👇

1. ClickUp (A legjobb megoldás az AI-alapú kutatások gyakorlati munkafolyamatokká alakításához)

Ha a kutatási folyamat egy eszközben kezdődik, a tervezés egy másikban zajlik, a végrehajtás pedig több platformon is zajlik, akkor a csapata máris lelassult. A ClickUp ezt egy intelligens rendszerrel oldja meg, amely a munkaterületén működik, megérti a munkáját, és segít abban, hogy gyorsan haladjon előre. 🚀

Az ötlettől a cselekvésig

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a munkaterületén lévő késedelmes feladatokról

A ClickUp Brain a Workspace-en belül működik, és mindent megért, ami ott történik – a dokumentumait, feladatait, megjegyzéseit és beszélgetéseit. Kérdéseket tehet fel neki, összefoglalókat kérhet, automatikusan generálhat tartalmat, és olyan műveleteket indíthat el, amelyek közvetlenül beépülnek a munkafolyamatába.

Tegyük fel, hogy a termékmarketing-csapata épp most töltött fel egy részletes bevezetési elemzést egy ClickUp Doc-ba. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a jelentést, emelje ki a legfontosabb kockázatokat, és hozzon létre nyomon követési feladatokat, amelyeket a megfelelő személyekhez címkéz, és határidőket rendel hozzájuk. Használhatja a ClickUp mesterséges intelligenciáját is, hogy ugyanazt a tartalmat felhasználva diavázlatot készítsen a vezetőség számára.

Azonnali, kontextusfüggő és teljesen illeszkedik a munkafolyamatához.

Automatizálja a monoton munkát

Nem kell frissítéseket követnie, feladatokat manuálisan kiosztania vagy minden nap ugyanazokat a válaszokat ismételnie. A ClickUp Autopilot Agents elvégzi ezt Ön helyett.

Töltse ki automatikusan a standup-frissítéseket, és válaszoljon közvetlenül a csevegésben a ClickUp Autopilot Agents segítségével

Például az előre elkészített StandUp Agent összegyűjti az egyes csapattagok napi frissítéseit, hozzáadja a feladatokhoz tartozó megjegyzéseket, és egyetlen összefoglalót tesz közzé a sprinttervezési dokumentumban. Így ha a mobilfejlesztő bejegyzi, hogy „Befejeztem az onboarding folyamat tesztelését”, az a megfelelő feladatnál jelenik meg, anélkül, hogy a projektmenedzsernek utána kellene járnia.

Ha nagyobb ellenőrzést szeretne, létrehozhat egy egyedi Autopilot-ügynököt. Ezek alkalmazkodnak a munkaterületén bekövetkező változásokhoz, és a megadott utasítások alapján önállóan cselekszenek. Kíváncsi? Van egy videónk, amelyben többet is megtudhat erről 👇

Beszéljen, ne gépeljen!

A Workspace-szel való gyorsabb, célzottabb interakcióhoz használja a ClickUp Brain MAX-ot. Ez egy dedikált asztali kiegészítő, amely ugyanazzal az intelligenciával rendelkezik.

Mi teszi különlegessé? Beszélhet hozzá. Szó szerint.

Rögzítse ötleteit, ossza meg utasításait, és végezze el a feladatokat négyszer gyorsabban a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával

Tegyük fel, hogy a sprint előrehaladását vizsgálja. Használja az egyéni gyorsbillentyűjét, és mondja: „Összegezze a héten felmerült minőségbiztosítási akadályokat, és rendeljen hozzá nyomon követési feladatokat minden még nyitott ügyhöz.” A rendszer átvizsgálja a releváns feladatokat és megjegyzéseket, tiszta összefoglalót készít, és másodpercek alatt új feladatokat hoz létre.

És ami még jobb? Több LLM között válthat, például a ChatGPT, a Gemini és a Claude között, anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét, ami akár 88%-os költségmegtakarítást jelent.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítse minden megbeszélést: rögzítse, írja le és készítsen automatikus összefoglalót a hívásokról rögzítse, írja le és készítsen automatikus összefoglalót a hívásokról a ClickUp AI Notetaker segítségével, hogy mindenki naprakész legyen a kézi jegyzetek nélkül

Tartalom létrehozása és formázása: Készítsen részletes projektdokumentumokat a ClickUp Docs-ban, gazdag szövegformázás, táblázatok, beágyazások, valamint a feladatokhoz és munkafolyamatokhoz való intelligens kapcsolódások segítségével

Maradjon naprakész: Használja az AI-t, hogy a ClickUp Chat üzeneteit feladatokká alakítsa, és másodpercek alatt összefoglalja a hosszú beszélgetéseket

Összegezze tudását: Importálja a meglévő dokumentumokat, táblázatokat és belső erőforrásokat más eszközökből Importálja a meglévő dokumentumokat, táblázatokat és belső erőforrásokat más eszközökből a ClickUp tudáskezelő csomagjába a struktúra megőrzése érdekében

Rögzítsen gyors bemutatókat: Rögzítse a képernyőjét és a hangját Rögzítse a képernyőjét és a hangját a ClickUp Clips segítségével, hogy feladatokat magyarázzon el vagy visszajelzést adjon aszinkron módon, AI-alapú átírásokkal

Ötletek azonnali vizualizálása: Használja az AI-t képek generálására közvetlenül Használja az AI-t képek generálására közvetlenül a ClickUp Whiteboards- ban ötleteléshez, tervezéshez vagy kontextus hozzáadásához

A ClickUp korlátai

A ClickUp eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, de miután a csapatok megtanulják kezelni, a rugalmasság és a testreszabási lehetőségek meghozzák gyümölcsüket.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó a következőket osztotta meg:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza ugrálástól kímél meg. Tudom, hogy vannak olyan AI-eszközök, amelyek ingyenes verziója elég hatékony, de a folyamatos lapok közötti váltogatás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Mivel a tartalomiparban dolgozom, elsősorban íráshoz használom az AI-t. Az is szerkeszti, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon sokat segít, a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen azokat a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

2. ChatGPT (A legjobb kreatív problémamegoldáshoz)

forrás: ChatGPT

Ismeri azt az érzést, amikor elakad egy problémánál, és szüksége van valakire, akivel ötleteket cserélhet? A ChatGPT megérti ezt.

Persze, mindenki ismeri az alapvető AI-csevegési funkciót, de a Pro előfizetés teljesen új lehetőségeket nyit meg. Akár egyedi GPT-ket is létrehozhat, amelyek szakértői tanácsadóként szolgálnak az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A platform megjegyzi a sajátosságait és preferenciáit a beszélgetések során, így nem kell folyamatosan újra elmagyaráznia a kontextust. Ráadásul, ha számításokat kell végeznie, a platform a csevegésben futtatja a kódot, ahelyett, hogy elméleti tanácsokat adna.

A ChatGPT legjobb funkciói

Futtassa a Python kódot közvetlenül a beszélgetések során, hogy adatokat elemezzen, diagramokat készítsen vagy algoritmusokat teszteljen anélkül, hogy platformot váltana

Böngésszen a jelenlegi weboldalakon, és szerezzen valós idejű információkat , miközben fenntartja a beszélgetés folyását

Töltse fel és elemezze több képet egyszerre, hasonlítsa össze őket, vagy vonjon ki szöveget és adatokat a képernyőképekből

Használja a fejlett érvelési képességekkel rendelkező AI-technológiákat, amelyek több lépésből álló problémákat oldanak meg, és részletes magyarázatot adnak gondolkodási folyamatukról.

Készítsen képeket, logókat és illusztrációkat egyszerű szöveges leírásokból a DALL-E 3 segítségével.

A ChatGPT korlátai

Az egyedi GPT-k megfelelő beállítása időigényes, és gyakori módosításokat igényelhet

A kód végrehajtása komplex feladatok esetén néha meghiúsul, vagy időtúllépési problémákba ütközik

A webböngészési funkció lassú lehet, és nem mindig ér el a legfrissebb információkat

A ChatGPT memóriafunkciója időnként elfelejti a fontos összefüggéseket, vagy irreleváns részleteket jegyez meg

A ChatGPT árai

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (825+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy segítségével könnyedén és világosan kezdhetem meg napi írási feladataimat. Rendszeresen használom levelek, e-mailek és irányelvek megírásához, olyan dolgokhoz, amelyeknek a tökéletes kidolgozása gyakran időbe telik. A ChatGPT szilárd kiindulási pontot nyújt az általam megosztott gondolatok vagy szempontok alapján, segítve ötleteim strukturált és koherens formába öntését. Ezzel eltűnik a fehér lap okozta nyomás, ami az egyik legnagyobb akadály lehet, ha valamit a semmiből kell megírni.

🧠 Érdekesség: Az AI-alkalmazások használata évről évre 20%-kal nőtt, mivel egyre több csapat fordul okosabb megoldásokhoz a munkavégzéshez. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy érdemes elkezdeni felfedezni, mi történik, ha az AI-eszközöket helyesen használjuk.

3. Claude (A legjobb hosszú dokumentumok elemzéséhez és közvetlen válaszokhoz)

via Claude

Az Anthropic cég Claude nevű rendszere könnyedén kezeli a hosszú dokumentumokat. Megoszthat teljes kódbázisokat, jogi szerződéseket vagy tudományos cikkeket, és érdemi beszélgetéseket folytathat a tartalomról. Az Artifacts lehetővé teszi a dokumentumokon való valós idejű együttműködést, így nem kell a másolás-beillesztéssel bajlódnia.

Ami a Claude-ot kiemeli a többi közül, az az, ahogyan a finom árnyalatokkal rendelkező kérdéseket kezeli. Kérje meg, hogy hasonlítsa össze egy dokumentum különböző szakaszait, vagy keressen ellentmondásokat, és a rendszer elvégzi a munkát, ahelyett, hogy általános tanácsokat adna.

Claude egyedülálló megközelítésének titka a Constitutional AI, az a képzési módszer, amely etikai szabályokat épít be Claude-ba.

A Claude legjobb funkciói

Feldolgozzon több száz oldalas dokumentumokat, miközben pontos hivatkozásokat tart fenn konkrét szakaszokra és részletekre, a nagy 200 000 tokenes kontextusablaknak köszönhetően.

Kezelje több fájl egyidejű feltöltését keresztreferenciákhoz, összehasonlító elemzésekhez és információk szintéziséhez

Tartsa fenn a beszélgetés kontextusát rendkívül hosszú beszélgetések során anélkül, hogy elveszítené a korábbi pontokat vagy kéréseket

Készítsen részletes elemzéseket komplex témákról, több szempontból megközelítve és figyelembe véve a szélsőséges eseteket is.

A Claude korlátai

A képelemzés korlátozott más Google Gemini AI alternatívákhoz képest, mint például a ChatGPT

A válaszidők a csúcsforgalmi időszakokban hosszabbak vagy rövidebbek lehetnek

Néha a Claude túlságosan óvatos válaszokat ad, amelyek elkerülik a témákkal kapcsolatos határozott állásfoglalást

A Claude árai

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó felhasználónként

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Claude-ról?

Egy Reddit-felhasználó a következőket osztotta meg:

Hónapokkal ezelőtt váltottam. Elsődleges igényeim a kreatív írás, a történet kidolgozása és ehhez hasonló dolgok köré csoportosulnak, és úgy találom, hogy a Claude egyszerűen sokkal jobb ezekben. Emellett az írása általában jobb, természetesebb, és nem tartalmaz buta kliséket és üres frázisokat.

Profi tipp: Minél több eszközt használ, annál nehezebb megtalálni, amire szüksége van. A ClickUp Enterprise Search segítségével szemantikusan kereshet feladatok, dokumentumok, megjegyzések és kapcsolódó eszközök, például a Google Drive, a SharePoint vagy a GitHub között. Keresse meg a dokumentumokban, feladatokban és Drive-fájlokban elrejtett információkat a ClickUp Enterprise Search segítségével

4. Perplexity AI (A legjobb valós idejű webes kutatáshoz)

via Perplexity AI

A kutatás régen azt jelentette, hogy 15 böngészőfület kellett megnyitni, és különböző forrásokból származó információkat kellett összerakni. A Perplexity AI segít elkerülni ezt. Csak tegyen fel egy kérdést, és kapjon egy összefoglaló választ ellenőrizhető hivatkozásokkal.

A Comet modell jobb matematikai képességekkel rendelkezik, így már nem csak általános kutatásokra alkalmas. Átnézhet tudományos cikkeket, aktuális hírekről szóló elemzéseket olvashat, vagy a keresést konkrét forrásfajtákra összpontosíthatja.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Hozzáférjen a valós időben frissülő aktuális információkhoz , ahelyett, hogy statikus, elavult képzési adatokra támaszkodna.

Célzott tartalomtípusok kezelése fókuszmódok segítségével, beleértve tudományos cikkeket, híreket, Reddit-vitákat vagy YouTube-videókat

Készítsen átfogó kutatási jelentéseket megfelelően formázott hivatkozásokkal és forrásellenőrzéssel, majd rendezze őket Gyűjteményekbe

Oldja meg a komplex matematikai problémákat részletes, lépésről lépésre bemutatott megoldásokkal és vizuális ábrázolásokkal, ha azok segítenek

A Perplexity AI korlátai

A hivatkozások néha olyan forrásokra mutatnak, amelyek nem támasztják alá teljes mértékben a válaszban szereplő állításokat.

A fókusz módok nem mindig szűrik az eredményeket a várt pontossággal, ami irreleváns forrásokhoz vezethet

A válaszok minősége jelentősen változik a friss, magas színvonalú források elérhetőségétől függően.

Az ingyenes verzió szigorú használati korlátozásokkal rendelkezik, amelyek korlátozóak lehetnek nagy volumenű kutatási feladatok esetén

A Perplexity AI árai

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

🔍 Tudta? Az AI várhatóan 40%-kal javítja a munkavállalók termelékenységét, ami azt jelenti, hogy a csapatok sokkal többet tudnak elvégezni rövidebb idő alatt.

5. Microsoft 365 Copilot (A legjobb a Microsoft Office integrációhoz)

a Microsoft 365-en keresztül

Ha munkája a Microsoft Office-ban zajlik, ez mindent megváltoztat. A Copilot már ismeri az e-mail stílusát, a legutóbbi prezentációit és a táblázatot, amelyen egész héten dolgozott. Kérje meg, hogy készítsen PowerPoint-prezentációt a találkozó jegyzeteiből, és a program a meglévő jegyzeteiből merít, nem pedig általános sablonokból.

Az Excel-integráció okos megoldás. Megérti az adatstruktúrát, és olyan trendeket is felismer, amelyek Önnek esetleg elkerülnék a figyelmét.

A Microsoft 365 Copilot legjobb funkciói

Készítsen összetett Excel-képleteket a számítások mögötti logikával együtt, és kapjon javaslatokat az adatelemzés alternatív megközelítéseire

Írjon szövegvázlatot a Wordben, készítsen teljes PowerPoint-prezentációkat egy parancs alapján, és rögzítse a Teams-értekezletek eredményeit

Összegezze a hosszú e-mail-láncokat, és vonja ki a teendőket automatikusan, miközben megőrzi a fontos kontextust és a határidőket

Végezzen keresést a teljes Microsoft 365 környezetben beszélgető nyelv használatával, hogy megtalálja a fájlokat, e-maileket és naptári eseményeket

A Microsoft 365 Copilot korlátai

Microsoft 365 előfizetés és speciális licencszintek szükségesek, ami drágává teszi a kis csapatok számára

A teljesítmény nagymértékben függ a meglévő Microsoft 365-adatok minőségétől és szervezettségétől

Néha olyan tartalmat hoz létre, amely túl formálisnak tűnik, vagy nem illeszkedik az Ön tényleges kommunikációs stílusához.

Az integráció bizonyos Office-verziók esetén vagy komplex dokumentumformázás esetén hibásan működhet.

A Microsoft 365 Copilot árai

Microsoft 365 Copilot Chat: Ingyenes

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic és Copilot: 36 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (105+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

⚙️ Bónusz: Fedezze fel az AI-podcastokat, hogy megismerje a valós felhasználási eseteket, és közvetlenül tanuljon azoktól a kutatóktól, alapítóktól és fejlesztőktől, akik a mesterséges intelligencia jövőjét alakítják.

6. You.com (A legjobb személyre szabott keresési élményhez)

via You.com

A legtöbb keresőmotor mindenkit egyformán kezel. A You.com kitalálja, mit szeretne valójában látni. Minél többet használja, annál okosabbá válik az Ön preferenciáit és érdeklődési körét illetően.

A Pro verzió eltávolítja a keresési korlátozásokat, és hozzáférést biztosít olyan fejlett AI-modellekhez, mint a Claude és a GPT, amelyek részletesebb válaszokat nyújtanak. A különböző keresési módok segítenek pontosan megtalálni azt, amit keres, legyen szó programozási segítségről, kreatív inspirációról vagy tudományos kutatásról.

You.com legjobb funkciói

Testreszabhatja a keresési beállításokat, hogy a megbízható forrásokat részesítse előnyben , miközben kiszűri az irreleváns vagy alacsony minőségű tartalmakat

Készítsen kiváló minőségű AI-képeket és szövegeket napi korlátozások nélkül

Használja a korlátlan, AI-alapú keresést, amely gyorsabb válaszidővel és kifinomult nyelvi modellekkel rendelkezik a komplex lekérdezésekhez

Kombinálja a hagyományos webes keresési eredményeket AI által generált összefoglalókkal, amelyek kiemelik a keresési lekérdezéséhez legrelevánsabb információkat.

A You.com korlátai

Az optimális eredmények elérése érdekében a személyre szabási beállítások megfelelő konfigurálásához tanulási folyamatra van szükség.

Az AI-összefoglalók néha kihagyják az eredeti források fontos árnyalatait vagy kontextusát

A keresés minősége nagyban függ attól, hogy elegendő interakciós adat áll-e rendelkezésre az Ön preferenciáinak megértéséhez

Egyes speciális keresési módok még mindig fejletlennek tűnnek a népszerűbb Google Gemini AI alternatívákhoz képest

A Pro előfizetés ára magas lehet azoknak az alkalmi felhasználóknak, akiknek nincs szükségük korlátlan keresésre.

You.com árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

You.com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a You.com-ról?

A G2 értékelése szerint:

Tetszik, hogy használata közben nem kell egyik oldalról a másikra ugrálnom. Kipróbáltam a fordítót európai ügyfelekkel való kommunikáció során, valamint egy projektprezentáció vázlatának kidolgozásához szükséges ötleteléshez. Könnyen kezelhetőnek találtam.

7. Pi by Inflection AI (Legalkalmasabb személyes, érzelmi beszélgetésekhez)

forrás: Inflection AI

A legtöbb AI-eszköz használata során úgy érzi, mintha egy okos számológéppel beszélgetne. A Pi használata során azonban olyan érzése lesz, mintha valakivel csevegne, akit érdekel a napja.

Az AI-eszköz emlékszik a nehézségeire, ünnepli a sikereit, és visszatér azokra a dolgokra, amelyeket hetekkel ezelőtt említett. A beszélgetések természetesen folynak, anélkül a robotikus oda-vissza vitatkozás nélkül, amellyel máshol gyakran találkozik.

A Pi alkalmazkodik a kommunikációs stílusához. Ha tehát közvetlen, akkor ehhez igazodik, ha pedig bátorításra van szüksége, azt is érzékeli. Ez meglepően hasznos lehet az ötletek kidolgozásában, a projektekben elakadt helyzetek megoldásában, vagy ha valakivel szeretné átbeszélni a döntéseit.

A Pi by Inflection AI legjobb funkciói

Indítson hangbeszélgetéseket a mikrofon funkció segítségével a természetesebb, beszélt interakciók érdekében

Ossza meg tartózkodási helyét, hogy kontextusfüggő válaszokat kapjon a helyi eseményekről, az időjárásról vagy ajánlásokról

Tartson fenn olyan beszélgetésszerű kapcsolatokat , amelyek természetesnek tűnnek, nem pedig tranzakciósnak vagy feladatközpontúnak.

Ötleteljen, beszélje át a problémákat, és rendszerezze gondolatait egy támogató, ítélkezésmentes környezetben

A Pi by Inflection AI korlátai

Más AI-eszközökhöz képest korlátozott képességek komplex technikai feladatok vagy részletes elemző munkák kezelésében

A beszélgetések néha ismétlődőnek vagy körkörösnek tűnhetnek, ha egyszerű, tényszerű kérdésekről van szó.

Nincs integráció más alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal, így ez egy tisztán önálló beszélgetési élmény.

Nem alkalmas olyan professzionális munkafolyamatokhoz, amelyek konkrét eredményeket vagy strukturált kimeneteket igényelnek.

A Pi by Inflection AI árai

Ingyenes

Pi by Inflection AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az Inflection AI Pi-jéről?

Egy Reddit-felhasználó így ír:

A Pi továbbra is az egyik legjobb AI-társ a barátság, a beszélgetés és a személyiség terén, ráadásul valós idejű internet-hozzáféréssel is rendelkezik, és ezek együtt nagyon szórakoztatóak lehetnek! Nem annyira felkapott, mint a ChatGPT vagy a Claude stb. munkatermelékenységi eszközök, de nem is ez a célja. Az Inflection AI 3.0 API-n keresztül elérhető modelljei inkább erre irányulnak. A Pi azonban továbbra is kiválóan alkalmas feladatok szervezésére és motiválásra, valamint a mindennapi csevegésre is jobb, mint a munkatermelékenységi AI-k.

8. Brave Leo (A legjobb az adatvédelemre fókuszáló AI-használathoz)

via Brave Leo

Az adatvédelmi paranoia valós probléma, és a Leo ezt megérti. A Brave böngészőbe beépítve soha nem kéri az e-mail címét, nem követi nyomon a beszélgetéseit, és mindent a készülékén tárol. Bármelyik weboldalt elemezheti, anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy böngészési szokásai valamilyen vállalati adatbázisba kerülnek.

Többféle AI-modell kínál lehetőségeket az Ön igényeinek megfelelően. Gyors kérdés? Használja a gyors modellt. Összetett elemzés? Váltson az erőteljesebb modellre.

A Brave Leo legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Brave meglévő funkcióival, mint például a hirdetésblokkolás és a nyomkövetés megakadályozása, az anonimitás érdekében

Készítsen gyors összefoglalókat weboldalakról és videókról közvetlenül a böngészőben, anélkül, hogy elhagyná az oldalt

A teljes ellenőrzés érdekében engedélyezze vagy tiltsa le a Leo beszélgetéseket a Brave adatvédelmi beállításaiban

Válasszon a Mixtral 8x7B és a Claude Instant modellek közül a feladat összetettségétől függően

A Brave Leo korlátai

A szolgáltatás a Brave böngésző felhasználóira korlátozódik, kizárva azokat, akik a Chrome-ot, a Firefoxot vagy más böngészőket részesítenek előnyben.

Képességei alapvetőbbek, mint a fejlett érvelési modellekkel rendelkező platformoké

Nincs beszélgetési előzmény vagy memória a munkamenetek között, ezért a folyamatban lévő projekteknél a kontextust újra meg kell ismételni

A Brave Leo árai

Ingyenes

Leo Premium: 14,99 USD/hó

Brave Leo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Egy IBM-jelentés szerint a fogyasztók csupán 33%-a volt elégedett a chatbotok vagy virtuális asszisztensek használata után. Ezzel szemben 20% annyira csalódott volt, hogy nem akart többé kapcsolatba lépni a technológiával.

9. Mistral AI (A legjobb az európai AI-szabványokhoz)

via Mistral AI

A francia mérnöki tudás a Mistral segítségével kielégíti a gyakorlati AI-igényeket. Ez az open-source platform különböző méretű modelleket kínál, így a feladat függvényében a kifinomultság helyett a sebességet is választhatja.

Multimodális és többnyelvű képességeinek köszönhetően angolul kezdhet beszélgetést, beilleszthet egy képet, mondat közben átválthat franciára, és a rendszer követni fogja a szöveget anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

A kódgenerálás több programozási nyelven is megbízható, a matematikai érvelés pedig nyomás alatt is megállja a helyét. Az európai adatvédelmi szabványok a kezdetektől fogva beépítésre kerültek.

A Mistral AI legjobb funkciói

Készítsen és hibakeresjen kódot több tucat programozási nyelven, logikai magyarázatokkal és alternatív megközelítésekkel

Hozzon létre egyedi AI-ügynököket a kódolás nélküli szerkesztő vagy az AI-sablonok segítségével

Használja a függvényhívási funkciókat a Mistral integrálásához meglévő alkalmazásaiba és munkafolyamataiba

Használja a finomhangolási funkciót a modellek testreszabásához az Ön konkrét adatkészleteihez és felhasználási eseteihez

Egyensúlyozza a teljesítményt és a sebességet, hogy erős érvelési és többnyelvű képességeket szerezzen anélkül, hogy nagy számítási igényeket támasztana

A Mistral AI korlátai

A nyílt forráskódú verziók megfelelő telepítéséhez és karbantartásához technikai szakértelemre és infrastruktúrára van szükség

A dokumentáció és a közösségi támogatás kevésbé átfogó, mint a már bevált generatív AI-modellek esetében

A teljesítmény jelentősen eltér a könnyű és a nehéz modellek között, néha váratlanul

A Mistral AI árai

Le Chat Ingyenes

Le Chat Pro: 14,99 USD/hó

Le Chat Team: 50 USD/hó két felhasználó számára

Le Chat Enterprise: Egyedi árazás

Mistral Code : Egyedi árazás

Vállalati telepítések: Egyedi árazás

Mistral AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. DeepSeek (A legjobb fejlett érvelési feladatokhoz)

via DeepSeek

Unja már azokat az AI-kat, amelyek válaszokat adnak, de fogalma sincs, hogyan jutottak el oda? A DeepSeek hangosan gondolkodik. Valós időben figyelheti, ahogy lebontja a problémákat, akadályokba ütközik, visszalép és alkalmazkodik.

Matematikai bizonyítások, tudományos hipotézisek, többszintű analitikai feladatok – mindet kezelni tudja, miközben megmutatja a munkáját. Ez a átláthatóság teszi értékessé a tanulás és az ellenőrzés szempontjából. És mivel képes finomítani a saját érvelését, természetesen illeszkedik az olyan projektekhez, amelyek a munka során folyamatosan fejlődnek.

A DeepSeek modellek egyik leginkább dicsért tulajdonsága a hatalmas kontextusablak. Akár 128 000 token feldolgozására képesek, így ezek a modellek hatalmas mennyiségű információt képesek megérteni és elemezni egyetlen alkalommal.

A DeepSeek legjobb funkciói

Kérdőjelezze meg a modell kezdeti következtetéseit, és figyelje meg, ahogy az önkorrekciós funkció segítségével újragondolja a megközelítéseket.

Integrálja a DeepSeek-et az akadémiai munkafolyamatokba az API-hozzáférésen keresztül a következetes érvelés dokumentálása érdekében

Kód generálása, kiegészítése és hibakeresése a DeepSeek Coder segítségével

Exportálja a teljes érvelési jegyzeteket szakértői értékelés és tudományos publikációs követelmények céljából

A DeepSeek korlátai

A következtetés levonásának folyamata rendkívül lassú lehet, különösen olyan komplex problémák esetén, amelyek többszöri iterációt igényelnek

Átláthatósági funkciója túlságosan bőbeszédű magyarázatokat eredményezhet, amelyek elhomályosítják a tényleges megoldást

Korlátozott elérhetőség és hozzáférés a mainstream AI automatizálási platformokhoz képest

Mivel a rendszer a logikai feladatokra összpontosít, ezért nem különösebben hasznos kreatív vagy beszélgetési alkalmazásokhoz.

A DeepSeek árai

A tokenhasználaton alapuló egyedi árazás

DeepSeek értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DeepSeekről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-hozzászólás így fogalmazott:

Az R1-et használom műszaki íráshoz és dokumentációhoz. Meglepően jól magyarázza el a bonyolult témákat, és jobban felismeri a műszaki következetlenségeket, mint más modellek, amelyeket kipróbáltam. Kiválóan alkalmas kutatási cikkek könnyen emészthető összefoglalókra bontására is.

🔍 Tudta? A komplex feladatok, mint például az egyenletek megoldása vagy nagy ötletek kidolgozása, akár hatszor több energiát is igényelhetnek, mint az egyszerű keresések. Minél igényesebb a kérdés, annál magasabb az AI használatának szén-dioxid-kibocsátása.

A keresésed a ClickUp-pal ér véget

Számos Google Gemini AI alternatíva kínál hasznos funkciókat – gyors válaszokat, hosszú távú elemzéseket, kreatív ötletelést vagy kutatási segítséget. Mindegyikük megbízható választás, attól függően, hogy mire van szüksége.

De ha a munkája nem áll meg a válaszoknál, miért állna meg az eszközei használata?

A ClickUp a következetességre lett kialakítva. Akár ír, programozik, kutat vagy teljes körű projekteket irányít, a ClickUp mesterséges intelligenciája nem csak a felszínt kapargatja. Ott van Ön mellett a munkaterületén, olyan eszközökkel, mint az AI Agents, a Brain MAX, az AI Notetaker és a valós idejű végrehajtási eszközök, amelyek előreviszik a munkáját.

