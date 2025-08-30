Hogyan kezelje több marketingprojektet profi módon

Érezte már valaha úgy, mintha öt kampányt zsonglőrködne, miközben futópadon sprintel?

Ez a modern marketing. Az egyik pillanatban még a hirdetés szövegét nézi át, a következőben pedig már a műszerfalakba temetkezik, miközben valaki megkérdezi, hogy az e-mail sorozat holnap is kikerül-e. 😵‍💫

Egyetlen projekt kezelése is nehéz feladat. Több projekt kezelése? Az már önmagában is egy különleges készség.

A jó hír: mindezt meg tudod valósítani – anélkül, hogy kiégnél, vagy 14 naptárat kellene használnod a második kávéd előtt. A megfelelő folyamatokkal (és eszközökkel) a projektek haladni fognak, a csapatok koncentráltak maradnak, és a határidők is betartásra kerülnek.

Ebben az útmutatóban megtanulhatja, hogyan lehet több marketingprojektet kevesebb zűrzavarral és nagyobb áttekinthetőséggel lebonyolítani, valamint hogy a ClickUp hogyan segít a prioritások meghatározásában, a szervezésben és a nyomon követésben. 🎯

⭐️ Kiemelt sablon A ClickUp több projekt állapotjelentés sablonja segítségével a vezetők könnyedén nyomon követhetik több projekt előrehaladását egyszerre – többé nem maradnak ki dolgok! Valós idejű áttekintést kap a befejezett és a függőben lévő feladatokról, és megbízható frissítésekkel támogatja az érdekelt feleket. Tartsa kézben az irányítást és szüntesse meg a meglepetéseket ezzel a dinamikus állapotjelentés sablonnal. Ingyenes sablon Tartsa összhangban az összes projektet a ClickUp több projekt állapotjelentés sablonjával.

Több marketingprojekt kezelésének valósága

A marketing már nem „egyszerre egy nagy kampány”. E-mailek, influencerek, SEO, hirdetések, termékbevezetések és események – mindez egymást átfedve. Még ha a teendőlistája rendezettnek is tűnik, az agya jobban tudja: minden egymásra épül. 😬

🧐 Tudta? A projektek közötti kontextusváltás után 23 percbe telik, mire újra összpontosítani tudunk, ami értékes időt és energiát emészthet fel.

Így fogja érezni:

Éppen egy webinárium forgatókönyvét szerkeszted, amikor a Slack egy „apró” tervezési módosítással zavar meg.

Valaki a végleges szövegről kér visszajelzést, miközben Ön épp a költségvetés tervezésében van elmerülve.

Az egyik érdekelt fél eredményeket vár egy olyan kampánytól, amely még be sem fejeződött.

🎯 A valódi kihívás? Nem csak a feladatok. Hanem az a mentális terhelés, hogy minden mozgó alkatrészt egyenesben tartson.

Ezért több kampány egyidejű kezeléséhez nem elég a post-it cetlik és a jó szándék. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely segít Önnek:

Lássa mindent egy pillanat alatt

Helyezze előtérbe a valóban fontos dolgokat

Tartsa összehangoltan a csapatokat, amikor a projektek változnak

📖 További információ: Ha kíváncsi arra, hogy hány projekt számít túl soknak, fedezze fel a projektterhelés jeleit és megoldásait.

📮ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egyetlen koherens nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb időt tud vezetésre fordítani. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, elmulasztott betekintések és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és előtérbe helyezve a legfontosabb betekintéseket, pont akkor, amikor szükség van rájuk. 💫 Valós eredmények: Hívjon össze 200 szakembert egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse a általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

Hogyan lehet hatékonyan kezelni több marketing projektet?

🎥 E-mailek, hirdetések, közösségi média bejegyzések, jelentések... a marketing soha nem ér véget. Ez megmutatja, hogyan segít az AI abban, hogy mindent összehangoljon anélkül, hogy elrontana valamit.

Egy kampány lebonyolítása is nehéz feladat. Öt kampány? Ehhez rendszerre van szükség. A projektmenedzsment szoftverek segítségével a csapatok 4-szer nagyobb eséllyel érik el céljaikat, mégis a marketingesek 65%-a még mindig nem használ ilyet. Ez a hiányosság a határidők elmulasztásában, a prioritások szétszórt voltában és a soha nem teljesen sikeres kampányokban nyilvánul meg.

Így kezelheti a projekteket kevesebb káosszal és nagyobb áttekinthetőséggel 👇

1. Hozzon létre egy egységes információforrást, mielőtt a dolgok kaotikusakká válnak

A legtöbb késedelem nem azért következik be, mert a feladatokat elmulasztják, hanem azért, mert a részleteket elmulasztják. A cél megváltozik, de senki sem frissíti a briefet. A tárgy sorát módosítják, de a tervező nem hall erről. Káosz.

Gyorsan megoldható: Hozzon létre egy kampányközpontot, ahol a célok, a briefek és az eszközök egymás mellett találhatók, és valós időben frissülnek.

💡 A ClickUp alkalmazásban ezt a központi hubot a Marketing Space-en belül hozhatja létre. Íme, hogyan néz ez ki a gyakorlatban:

Dolgozzon együtt a csapattal az erőforrás-kezelési feladatokban a ClickUp Docs segítségével.

Kezdje a ClickUp Docs -szal , hogy felvázolja a kampány céljait, üzeneteit és legfontosabb mérföldköveit.

Használjon beágyazott oldalakat a briefek, személyiségek, márka hangnem vagy jogi hivatkozások szervezéséhez.

Kössd össze azt a dokumentumot közvetlenül a kampány projekt- vagy sprinttáblájával , így mindenki mindig a legfrissebb információkkal rendelkezik, és nincs szükség oda-vissza levelezésre.

📌 Bónusz: A ClickUp Docs együttműködésen alapuló, élőben szerkeszthető dokumentumkezelő rendszer, így a visszajelzések, jóváhagyások és frissítések egy helyen történnek, nem pedig hét különböző eszközön.

2. Ossza fel a projekteket aszerint, hogy hogyan működik valójában a csapata

A márkaátalakítás nem ugyanaz, mint egy hírlevél. Ha mindkettőt egy lapos feladatlistába kényszerítjük, az torlódásokat, tisztázatlan felelősségi köröket és elmulasztott függőségeket eredményez.

Gyorsan megoldani: Hozzon létre hierarchiákat, amelyek tükrözik a munkafolyamatát.

💡 A ClickUp-ban:

Feladatok és alfeladatok ClickUp

Használja a mappákat a projektek típus szerinti rendezéséhez (pl. SEO, termékmarketing, események).

Használjon listákat a kezdeményezésekhez

Ossza fel a munkát ClickUp feladatokra vagy alfeladatokra olyan státuszokkal, mint „Szövegírás”, „Tervezés” vagy „Felülvizsgálat folyamatban”.

Mentsd el mindezt sablonként, hogy ne kelljen újra feltalálnod a kereket.

🧩 A ClickUp munkamegosztási struktúra sablonjával sablonokat készíthet ezekhez a folyamatokhoz az ismétlődő projektekhez, így nem kell folyamatosan újrakezdenie a munkát.

3. Prioritások meghatározása a kampányok között

Amikor mindenki a saját határidejét üldözi, az összkép elmosódik. Így történik, hogy a fizetett hirdetések megjelennek, mielőtt a termékoldal készen állna.

Gyorsan megoldani: Használja a nézeteket, hogy minden kampány munkáját láthassa, ne csak egyet.

💡 Profi tipp: Használja felváltva a Timeline, Gantt és Board projektnézeteket – nem minden érdekelt fél gondolkodik ugyanúgy, és egy gyors nézetváltás segíthet a tisztánlátásban.

💡 A ClickUp segítségével:

Táblázat nézet – Feladatok prioritása

Címkézze a feladatokat egyéni mezők kel, például „Csatorna szakasz”, „Hatás szintje” vagy „Csapat tulajdonosa”.

Csoportosítsa a munkát táblázatos vagy táblázatos nézetben, hogy láthatóvá váljanak a kiemelt fontosságú kezdeményezések.

Készítsen ClickUp irányítópultokat, hogy egy helyen követhesse nyomon a határidőket, a kampányok ütemét és a projektek közötti munkaterhelést.

ClickUp Goals segítségével. Legyen az „Az e-mailek kattintási arányának 15%-os növelése” vagy „Öt kampány elindítása ebben a negyedévben”, a haladás automatikusan frissül a feladatok előrehaladtával, így nem csak a feladatlistát látod, hanem a teljes képet is. Kössd össze a projekteket mérhető eredményekkel a segítségével. Legyen az „Az e-mailek kattintási arányának 15%-os növelése” vagy „Öt kampány elindítása ebben a negyedévben”, a haladás automatikusan frissül a feladatok előrehaladtával, így nem csak a feladatlistát látod, hanem a teljes képet is.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „A hét prioritásai” nevű irányítópultot, amelyet a felelős személy és a sürgősség szerint szűrhet. Ez lesz a reggeli irányítóközpontja – nincs szükség táblázatra.

4. Használjon olyan ütemtervet, amely megakadályozza az átfedéseket és a függőségek elmulasztását

Előfordult már, hogy egy teaser poszt a termékoldal előtt jelent meg? Az ilyen keveredések akkor fordulnak elő, amikor senki sem látja, hogy a projektek hogyan fedik egymást.

Gyorsan megoldani: Használjon vizuális ütemterveket a függőségek feltérképezéséhez és az ütközések észleléséhez, mielőtt azok bekövetkeznének.

💡 A ClickUp a következőket kínálja Önnek:

ClickUp naptár a napi és heti publikálási ütemtervek megtervezéséhez

Gantt-nézet a hosszú távú kampányok függőségeinek, időtartamának és átfedéseinek nyomon követéséhez

Mérföldkövek a kritikus pontok, például a „végleges eszközátadás” vagy a „bevezetés dátuma” jelöléséhez.

📌 Példa: Termékbevezetést tervez? Használja a Gantt nézetet a kreatív produkció, az e-mailes kampányok, a hirdetések jóváhagyása és a blogbejegyzések összekapcsolásához, így mindig tudni fogja, mi akadályozza a munkát.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a kampány előrehaladásának összefoglalásához, vagy az érdekelt felek automatikus tájékoztatásához egyszerű nyelvű jelentéssel. Az AI az új asszisztense. Készítsen összefoglalókat cikkekhez, jelentésekhez és hosszú dokumentumokhoz a ClickUp Brain segítségével.

5. Automatizálja az átadásokat és a logisztikát (nem csak az emlékeztetőket)

Feladatok áthelyezése, állapotok frissítése, „felülvizsgálatra kész” pingek küldése… mindez órákat vesz igénybe.

Gyorsan megoldani: Automatizálja a rutinmunkákat, hogy a projektek ön nélkül is haladjanak.

💡 A ClickUp segítségével:

ClickUp Automation a munkafolyamat következő lépéseinek elindításához

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a következő lépések elindításához: rendeljen hozzá tervezőt, amikor az író befejezi a munkát, vagy értesítse a minőségbiztosítást, amikor az eszközök készen állnak.

Készítsen feladat-sablonokat a gyakori folyamatokhoz (például fizetett hirdetések beállítása vagy e-mail sorozatok), előre kitöltött adatokkal és ellenőrzőlistákkal.

Állítson be szabályokat, például „Ha az összes alfeladat befejeződött → jelölje a fő feladatot befejezettnek”, hogy a projektek automatikusan haladjanak előre.

🧠 A ClickUp Brain segítségével kampányösszefoglalókat készíthet, automatikusan összefoglalhatja a visszajelzéseket, vagy a projekt kontextusa alapján javasolhatja a következő lépéseket.

💡 Profi tipp: Minden alkalommal, amikor automatizál egy ismétlődő feladatot, egy apró pacsit ad a jövőbeli önmagának. A kis győzelmek összeadódnak, és nagy lendületet adnak. 🤜💥

6. A munkához kapcsolódó visszajelzések

Jóváhagyások a Slacken keresztül. Visszajelzések a Google Docban. Kérdések e-mailben. A végleges szöveg valahol a kettő között.

Ha a visszajelzések szétszórtak, nő a félreértések száma. Több időt töltesz a kontextus keresésével, mint annak alapján való cselekvéssel.

Gyorsan megoldani: Tartsa a beszélgetéseket közvetlenül a feladathoz, dokumentumhoz vagy eredményhez kapcsolva, hogy semmi ne vesszen el, ne késlekedjen vagy ne ismétlődjön.

💡 A ClickUp-ban:

A ClickUp Comments segítségével valós időben együttműködhet másokkal.

Hagyjon megjegyzéseket a feladatokban, hogy változtatásokat vagy jóváhagyásokat kérjen (és automatikusan kövesse nyomon a visszajelzéseket).

Valós időben együttműködhet a Docs-ban megjegyzések, javaslatok és beágyazott feladatok segítségével.

Kövesse nyomon a nyitott jóváhagyásokat, visszajelzéseket és pingeket az Inbox View segítségével – anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját.

Rögzítsen gyors videófrissítéseket a ClickUp Clips segítségével. Tökéletes megoldás a tervezési vázlatokhoz kapcsolódó aszinkron visszajelzésekhez vagy a kampány előrehaladásának bemutatásához az érdekelt feleknek – anélkül, hogy újabb találkozót kellene beírnia a naptárába.

A ClickUp Chat segítségével tartsa a beszélgetéseket a munkához kapcsolódóan, így csapata közvetlenül a feladatok, dokumentumok és irányítópultok mellett üzeneteket küldhet, és a döntések kereshetőek maradnak.

📖 További információk: Szeretnéd javítani a prioritások meghatározásának módszerét? Fedezd fel a marketingprojektek prioritásainak meghatározásához használható sablonokat, amelyek segítenek csapatodnak a legfontosabb feladatokra koncentrálni.

🧐 Tudta? A legtöbb projekt nem a rossz kivitelezés miatt bukik meg, hanem azért, mert a státusz nem volt egyértelmű a megfelelő emberek számára a megfelelő időben. A láthatóság gyorsítja a folyamatokat.

📊 Több projekt állapotjelentés sablon

Unod már, hogy több kampányban is folyamatosan tájékoztatnod kell az érdekelt feleket? A ClickUp több projekt állapotjelentés sablonja segítségével egyetlen áttekinthető, automatizált nézetben követheted nyomon, összefoglalhatod és megoszthatod az összes marketingprojekted előrehaladását. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítanod a jelentésekre, és több időd marad a végrehajtásra.

Miben segít:

Több projekt egyszerre történő megjelenítése: Kapjon egyértelmű áttekintést a folyamatban lévő, a befejezett és a blokkolt projektekről.

Szabványosítsa a jelentéstételt: Ossza meg a frissítéseket a vezetőséggel vagy az ügyfelekkel anélkül, hogy minden héten újra kellene készítenie a jelentését.

Kiemelje a prioritásokat: jelölje meg a legfontosabb mutatókat, mérföldköveket és felelősöket egy pillanat alatt.

Aszinkron együttműködés: A csapat tagjai valós időben frissíthetik az előrehaladást – nincs szükség megbeszélésekre.

Időt takaríthat meg az automatizálással: automatikusan vonja be a feladatadatokat a jelentésébe az élő állapotfrissítésekhez.

💡 Profi tipp: Válassza szét a kreatív ötleteket és a végrehajtási táblákat. Így a nagy ötletek védve maradnak, és nem vesznek el a napi teendőlisták között.

7. Kövesse nyomon az előrehaladást és készítsen jelentéseket anélkül, hogy összezavarodna

A legtöbb marketingcsapat lemarad a jelentésekkel – nem azért, mert nincs adatuk, hanem mert azok összegyűjtése túl sok időt vesz igénybe, különösen akkor, ha a frissítések különböző eszközökön vagy Slack-szálakon történnek.

Gyorsan megoldani: Készítsen valós idejű jelentési rendszereket, amelyek megmutatják, mi készült el, mi akadályozza a munkát, és mi a következő lépés – anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania.

💡 A ClickUp segítségével:

Használja a ClickUp marketing irányítópultját, hogy valós időben ellenőrizze a teljesítménymutatókat és elemezze kampányai sikerét.

Hozzon létre irányítópultokat, amelyek nyomon követik a KPI-ket, a kampány szakaszait, a csapat munkaterhelését és az akadályokat.

Hozzon létre egyéni nézeteket , amelyeket megoszthat az érdekelt felekkel, így mindenki megkapja a szükséges információkat, a felesleges zaj nélkül.

💬 Bónusz: Hagyja, hogy a ClickUp Brain összefoglalja a projekt állapotát, vagy másodpercek alatt konvertálja a Dashboard adatait ügyfélbarát összefoglalókba.

Marketingterv-sablon

Az átfogó stratégiától a napi végrehajtásig a marketingterv-sablon stresszmentesen adja meg marketingterveinek szerkezetét. Tervezze meg kampánycéljait, csatornáit, ütemtervét és KPI-jeit egy helyen, hogy mindenki ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon.

Miben segít:

Határozza meg a kampány céljait: Állítson fel SMART célokat, amelyek összhangban vannak marketingstratégiájával.

Tervezzen csatornák között: koordinálja a SEO-t, az e-maileket, a fizetett és a közösségi tartalmakat egyetlen munkafolyamatban.

Ossza fel a munkát feladatokra: rendeljen hozzá felelősöket, határidőket és státuszokat, hogy a dolgok haladjanak.

Vizualizálja az ütemtervét: használja a Naptár vagy a Gantt nézetet a határidők és a függőségek nyomon követéséhez.

Teljesítmény nyomon követése: KPI-k figyelemmel kísérése és gyorsabb iteráció a hatékony megoldások alapján

Hogyan néz ki egy többprojektes marketing munkaterület a ClickUp-ban?

A munkaterületének nincs szüksége felesleges sallangokra – csak arra, hogy a kampányok haladjanak. Íme egy egyszerű, skálázható beállítás, amelyet még ma elindíthat a ClickUp-ban:

🗂️ Szervezze meg hierarchiáját

Terek: Kezdje a „Marketing” nevű legfelső szintű központtal.

Mappák: Csoportosítson kampánytípus szerint (termék GTM, tartalom, fizetett, események)

Listák: Minden kezdeményezéshez saját lista tartozik (pl. „Q4 SEO Sprint”, „Januári márkakampány”).

📅 Válassza ki a megfelelő nézeteket

Naptár: Tekintse meg a közzététel és a bevezetés dátumait egymás mellett

Táblázat: Kövesse nyomon a feladatokat státusz vagy felelős szerint

Táblázat: Ossza fel a munkát határidő, csatorna vagy tulajdonos szerint

Gantt: Függőségek és hosszú távú bevezetések feltérképezése

Műszerfalak: Az akadályok felismerése és a kampányok közötti állapot nyomon követése valós időben

🧰 Automatizálja munkafolyamatát

Használja a Feladat sablonokat az ismétlődő kampányokhoz (e-mail kampányok, hirdetésindítások).

Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a jóváhagyások, állapotváltozások és átadások kezeléséhez.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain összefoglalja a találkozók jegyzetét vagy megfogalmazza a briefeket közvetlenül a munkaterületén belül.

Gyorsan szeretne belevágni? Böngésszen a ClickUp marketing sablonjai között, amelyek minden típusú marketing kezdeményezéshez alkalmasak.

💡 Profi tipp: Színekkel jelölje meg kampányait a ClickUp címkéi vagy egyéni mezői segítségével. Ez egy egyszerű módszer a közösségi média, e-mail és termékbevezetések vizuális elkülönítésére – különösen hasznos, ha 5 vagy több kezdeményezést kell egyszerre kezelnie.

Marketingprojekt-kezelési sablonok, amelyekkel időt takaríthat meg

Miért kezdene mindent elölről, amikor ezek a sablonok már elvégzik a nehezebb munkát?

Használja ezeket, hogy már az első naptól teljes gőzzel indulhasson:

További lehetőségekért fedezze fel a ClickUp projektmenedzsment sablonjait.

💡 Profi tipp: Használja az időblokkolást, hogy mély koncentrációra alkalmas órákat alakítson ki a kampánytervezéshez. Már két 90 perces ülés hetente is jelentősen növelheti a kreatív teljesítményt. Tervezze be ezeket a blokkokat a ClickUp naptárnézetébe, és kezelje őket úgy, mint nem megkerülhető találkozókat – önmagával.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni több marketingprojekt kezelése során

Még a legtapasztaltabb marketingesek is beleesnek a termelékenység csapdájába – különösen akkor, ha a kampányok átfedik egymást, vagy a prioritások a folyamat közben megváltoznak. Ha úgy érzi, hogy a jelenlegi rendszere alig tartja össze a dolgokat, akkor az alábbi problémák valamelyike lehet a felelős:

❌ 1. hiba: Minden kampányt üres lapként kezelni

Minden alkalommal a nulláról kezdeni a testreszabást rugalmasnak tűnik, de ez gyorsan kimeríti a csapatot. Az ismételt munka lassítja a munkát és növeli a hibalehetőségeket.

Gyorsan megoldani: Készítsen sablonokat hirdetési kreatív briefekhez, e-mail munkafolyamatokhoz és indítási ellenőrzőlistákhoz a ClickUp-ban, hogy gyorsabban haladjon, anélkül, hogy lépéseket hagyna ki.

Ha a briefje a Google Docsban, a feladatai a Trellóban, az ütemterve pedig egy táblázatban van... nem csoda, hogy a dolgok elsikkadnak.

Gyorsan megoldani: Kombinálja a tervezést, a dokumentációt és a feladatok végrehajtását a ClickUp-ban. Ágyazza be a dokumentumokat a feladatokba, rendeljen jóváhagyásokat a megjegyzésekhez, és kövesse nyomon mindent a kezdetektől a kampány lezárásáig.

❌ 3. hiba: A függőségek feltérképezésének elmulasztása

Blogbejegyzés közzététele a SEO általi ellenőrzés előtt, vagy hirdetések elindítása a céloldalak minőségbiztosítása előtt – ezek a kis hibák hullámhatást váltanak ki.

Gyorsan megoldani: Használja a ClickUp Gantt nézetét vagy függőségeket, hogy összekapcsolja a feladatokat, és vizuálisan megakadályozza a rendellenes átadásokat.

❌ 4. hiba: Kézi jelentéskészítés

Öt különböző eszközből származó heti frissítések összeállítása nem csak bosszantó, hanem hibalehetőséget is rejt magában.

Gyorsan megoldani: Automatizálja a jelentéseket a ClickUp-ban a Dashboards vagy a Multiple Project Status Report Template segítségével.

📖 További információk: Szeretné elsajátítani a több projekt kezelésének művészetét? Ismerje meg a több projekt egyidejű kezelésének bevált stratégiáit.

Több marketingprojekt kezelése nem csak a tervezésről szól – hanem arról is, hogy a marketingcsapatok rendelkezzenek a megfelelő projektmenedzsment eszközökkel, amelyek csökkentik a súrlódásokat, központosítják a munkát, és még kaotikus helyzetekben is biztosítják a csapat összehangolt működését.

Íme néhány hatékony eszköz, amely segít a szervezettség fenntartásában, időmegtakarításban és a zökkenőmentes végrehajtásban – kezdve azzal, amelyik mindent meg tud csinálni.

🧠 ClickUp: Az all-in-one munkaterület marketingcsapatok számára

A ClickUp nem csak egy projektkezelő eszköz, hanem egy teljes marketing operációs rendszer. Akár termékbevezetést tervez, tartalomkészítést koordinál, vagy többcsatornás kampányt futtat, a ClickUp segítségével mindent egy helyen kezelhet.

Miért működik ez?

Egyedi munkafolyamatok : bármilyen marketingfolyamatot leképezhet, a kampányismertetőktől a kreatív anyagok jóváhagyásáig.

Dokumentumok + feladatok egy helyen : tárolja a briefeket, szövegeket, eszközöket és visszajelzéseket a kampányfeladatok mellett – nem kell a meghajtó mappáiban kutatnia.

Több nézet : Váltson a Naptár, Lista, Tábla és Gantt nézetek között attól függően, hogy ki nézi.

Automatizálás : Adja át az ismétlődő lépéseket, mint például a jóváhagyások, állapotváltozások vagy átadások.

Műszerfalak : Kövesse nyomon a CTR, ROAS és kampány ütemtervhez hasonló KPI-ket, majd ossza meg a frissítéseket az ügyfelekkel vagy a vezetőséggel.

Beépített AI: A ClickUp Brain segítségével kampány szövegeket generálhat, visszajelzéseket összefoglalhat és azonnali válaszokat kaphat a munkaterület kontextusa alapján.

📌 Példa: Egy 10+ ügyfelet kezelő marketingügynökség a ClickUp segítségével egyetlen irányítópulton tartja nyomon a kampányok ütemtervét, az eszközök jóváhagyását és a jelentéseket, így hetente több órát spórol meg a kontextusváltással.

Zapier – Automatizálja az ismétlődő feladatokat a rendszerében

A Zapier összeköti az Ön által már használt összes eszközt – kódolás nélkül. Több ezer integrációval biztosíthatja, hogy a kampányfrissítések zökkenőmentesen áramoljanak az alkalmazások között.

Miben segít:

A Facebook-hirdetésekből származó potenciális ügyfelek valós idejű szinkronizálása a CRM-mel

A Google Táblázat automatikus frissítése, amikor beérkeznek a felmérés válaszai

Slack-értesítések küldése, amikor a kampány kiadásai elérik a küszöbértéket

Új Mailchimp előfizetők hozzáadása ClickUp feladatokként az onboarding kampányokhoz

📌 Példa: Egy DTC márka összekapcsolja a Shopify, a Klaviyo és a ClickUp szolgáltatásokat a Zapier segítségével. Amikor egy nagy értékű megrendelés érkezik, a ClickUp automatikusan létrehoz egy új megtartási feladatot, és azt a életciklus-marketingesnek rendeli.

A Loom segítségével könnyen megmutathatja, nem csak elmondhatja. Ahelyett, hogy újabb megbeszélést tartana, rögzítsen egy rövid videót a képernyőjéről és a hangjáról, majd azonnal ossza meg azt a csapattársaival vagy ügyfeleivel.

Miért szeretik a marketingesek:

30–40%-kal csökkenti a státuszmegbeszélések számát.

Kiválóan alkalmas kampányjelentések, tervezési vázlatok vagy új munkafolyamatok áttekintésére.

A nézők időbélyeggel ellátott megjegyzéseket vagy reakciókat fűzhetnek hozzá.

A linkek közvetlenül beágyazódnak a ClickUp feladatokba vagy a Docs-ba a kontextus érdekében.

📌 Példa: A kampánymenedzser áttekinti a hirdetések kreatív elemeit a Loomban, beilleszti a linket egy ClickUp-feladatba, és a tervező élő hívás nélkül is egyértelmű vizuális visszajelzést kap.

✍️ Grammarly – Tartsa élesnek márkájának hangját minden eszközön

A blogbejegyzésektől és a céloldalakon át a közösségi média bejegyzéseiig és e-mail kampányokig, a Grammarly biztosítja, hogy minden, amit közzétesz, kifinomult, világos és a márkádhoz illeszkedő legyen.

Miért működik ez a marketingcsapatok számára:

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés (természetesen!)

Hangnemre és egyértelműségre vonatkozó javaslatok – hogy az értékesítési e-mailjei ne blogbejegyzéseknek tűnjenek

Stílusútimutatók, amelyek érvényesítik a márkára vonatkozó szabályokat (például a nagybetűk használatát vagy a preferált szavakat)

Működik a Google Docs, az e-mail, a közösségi média és a ClickUp Docs alkalmazásokban.

📌 Példa: Egy tartalomcsapat a Grammarly segítségével érvényesíti a márka stílusú útmutatót 10 íróra. Még akkor is, ha szabadúszók is bekapcsolódnak, minden eszköz összhangban marad a vállalat hangvételével.

Mit tegyen, ha túlterheltnek érzi magát: gyors újraindítási terv Néha nem arról van szó, hogy újabb stratégiát kell kidolgozni, hanem arról, hogy szünetet kell tartani, ki kell tisztítani a fejet, és csak egy dologra kell koncentrálni. Így állíthatja vissza a rendet, amikor a káosz tetőzik: Készítsen egy „gyors eredmények” irányítópultot, hogy visszanyerje az irányítást.

Szánjon egy órát az összes aktuális kampány áttekintésére.

Központosítsa a jelenlegi projektjegyzeteket egyetlen ClickUp Doc dokumentumban.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a teendők összefoglalásához. Ráadásul a legtöbb marketinges azt mondja, hogy „túl elfoglalt ahhoz, hogy szervezett legyen” – de ha csak 30 percet szánnak erre, az egész hetük jobb lesz. Ez a kis újraindítás lehet a leghatékonyabb dolog, amit ma megtehet.

Összefoglalás: A struktúra mindig legyőzi a stresszt

Több marketingprojekt kezelése nem feltétlenül olyan, mintha maratont futna, miközben lángoló kardokkal zsonglőrködik. A megfelelő rendszerekkel, eszközökkel és munkafolyamatokkal átállhat a reaktív káoszból a magabiztos irányításba.

Akár termékbevezetést tervez, tartalomkezelő rendszert bővíti, vagy csak öt kampányt próbál összehangolni a csapatok között, a kulcs a következetesség, nem a hősiesség.

✅ Ossza fel a nagy célokat nyomon követhető lépésekre✅ Központosítsa az információkat és a visszajelzéseket✅ Priorizáljon minden projektet, ne csak a leghangosabbat✅ Automatizálja az unalmas feladatokat, hogy a stratégiára koncentrálhasson✅ És tartsa mindenkit tájékoztatva – anélkül, hogy frissítéseket kellene keresnie

A ClickUp segítségével ez egyszerű. Készítsen tartalomnaptárakat, automatizálja a feladatok átadását és kövesse nyomon a kampányok teljesítményét – mindezt anélkül, hogy túlterhelné magát.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!