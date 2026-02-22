Hogyan kezelje több marketingprojektet profi módon

Érezte már valaha úgy, mintha öt kampányt kellene egyszerre irányítania, miközben futópadon szalad?

Ez a modern marketing. Az egyik pillanatban még a hirdetés szövegét nézi át, a következőben már a vezérlőpultokba merül, miközben valaki megkérdezi, hogy az e-mail sorozat holnap is elküldésre kerül-e. 😵‍💫

Egy projekt kezelése is nehéz feladat. Több projekt kezelése pedig már önmagában is egy külön készség.

A jó hír: meg tudod csinálni – anélkül, hogy kiégnél, vagy már a második kávéd előtt 14 naptárral kellene bajlódnod. A megfelelő folyamatokkal (és eszközökkel) biztosíthatod a projektek előrehaladását, a csapatok koncentrációját és a határidők betartását.

Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan vezethet több marketingprojektet kevesebb káosszal és nagyobb áttekinthetőséggel – és hogyan segít a ClickUp a prioritások meghatározásában, a szervezésben és az összes feladat nyomon követésében. 🎯

⭐️ Kiemelt sablon A ClickUp több projekt állapotjelentés sablonja segítségével a vezetők könnyedén nyomon követhetik egyszerre több projekt előrehaladását – többé nem maradnak el semmilyen feladatok! Valós idejű áttekintést kap a befejezett és a függőben lévő feladatokról, és megbízható frissítésekkel támogathatja az érdekelt feleket.

Több marketingprojekt kezelésének valósága

A marketing már nem „egyszerre egy nagy kampány”. E-mailek, influencerek, SEO, hirdetések, termékbevezetések és események – mindez egymást átfedve. Még ha a teendőlistád rendezettnek is tűnik, az agyad jobban tudja: minden egymásra épül. 😬

Így érezhető:

Éppen egy webinárium forgatókönyvét szerkeszted, amikor a Slacken értesítést kapsz egy „apró” tervezési módosításról.

Valaki visszajelzést kér a végleges szövegről, miközben Ön épp a költségvetés tervezésébe merült.

Egy érdekelt fél eredményeket vár egy olyan kampánytól, amely még be sem fejeződött.

🎯 Mi az igazi kihívás? Nem csak a feladatok. Hanem az a mentális terhelés, hogy mindezeket a mozgó elemeket egyben tartsuk.

Íme egy rövid útmutató az öt leggyakoribb hibáról, amelyet a marketingesek elkövetnek több projekt kezelése során:

Éppen ezért több kampány egyidejű kezeléséhez nem elég a post-it cetlik és a jó szándék. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely segít Önnek:

Lássa mindent egy pillanat alatt

Adjon prioritást annak, ami valóban fontos

Tartsa összehangolva a csapatokat, amikor a projektek változnak

📮ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egyetlen áttekinthető nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtan jelennek meg, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb idő jut a vezetésre. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, elmulasztott betekintések és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve a felesleges munkát, és előtérbe hozva a legfontosabb betekintéseket, pont akkor, amikor szükség van rájuk. 💫 Valódi eredmények: Hívjon össze 200 szakembert egy ClickUp munkaterületen, és használja a testreszabható sablonokat és az időkövetést, hogy csökkentse a rezsiköltségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

Hogyan kezelje hatékonyan a több marketingprojektet

🎥 E-mailek, hirdetések, közösségi média bejegyzések, jelentések… a marketing soha nem ér véget.

Egy kampány lebonyolítása is nehéz feladat. Öt kampányé? Ahhoz már rendszerre van szükség. A projektmenedzsment szoftverek használatával a csapatok 4-szer nagyobb eséllyel érik el céljaikat – mégis a marketingesek 65%-a még mindig nem használ ilyet. Ez a hiányosság a határidők elmulasztásában, a prioritások szétszóródásában és a soha nem teljes mértékben megvalósuló kampányokban nyilvánul meg.

Így kezelheti a projekteket kevesebb káosszal és nagyobb áttekinthetőséggel 👇

1. Hozzon létre egy egységes információforrást – mielőtt a dolgok összekuszálódnának

A legtöbb késedelem nem a feladatok elmulasztásából adódik, hanem a részletek figyelmen kívül hagyásából. A cél megváltozik, de senki sem frissíti a briefet. A tárgyat módosítják, de a tervező nem értesül róla. Káosz.

Gyors megoldás: Hozzon létre egy kampányközpontot, ahol a célok, a briefek és az eszközök egymás mellett találhatók, és valós időben frissülnek.

💡 A ClickUpban létrehozhat egy ilyen központi csomópontot a Marketing Space-en belül. Így néz ki a gyakorlatban:

Együttműködj a csapattal az erőforrás-kezelési feladatokban a ClickUp Docs segítségével

Kezdje a ClickUp Docs használatával , hogy felvázolja a kampány céljait, üzeneteit és legfontosabb mérföldköveit

Használjon beágyazott oldalakat a briefek, a személyiségprofilok, a márka hangvétele vagy a jogi hivatkozások rendszerezéséhez

Kössd össze azt a dokumentumot közvetlenül a kampány projekt- vagy sprinttáblájával – így mindenki mindig a legfrissebb információkkal rendelkezik, nincs szükség oda-vissza levelezésre

💬 Bónusz: A ClickUp Docs együttműködésen alapuló és élőben szerkeszthető, így a visszajelzések, jóváhagyások és frissítések egy helyen történnek – nem pedig hét különböző eszközön.

2. Ossza fel a projekteket aszerint, hogyan működik valójában a csapata

A márkaátalakítás nem ugyanaz, mint egy hírlevél. Ha mindkettőt egy egyszerű feladatlistába kényszerítjük, az torlódásokat, a felelősségi körök tisztázatlanságát és a függőségek figyelmen kívül hagyását eredményezi.

Gyors megoldás: Hozzon létre olyan hierarchiákat, amelyek tükrözik a munkafolyamatát.

💡 A ClickUp-ban:

Feladatok és alfeladatok a ClickUp-ban

Használja a Mappákat a projektek típus szerinti rendezéséhez (pl. SEO, termékmarketing, események)

Használjon listákat a kezdeményezésekhez

Ossza fel a munkát ClickUp-feladatokra vagy alfeladatokra olyan állapotokkal, mint „Szövegírás”, „Tervezés” vagy „Felülvizsgálat folyamatban”.

Mentse el mindezt sablonként, így nem kell újra feltalálnia a kereket

🧩 A ClickUp munkamegosztási struktúra sablonja lehetővé teszi, hogy sablonként mentse ezeket a folyamatokat az ismétlődő projektekhez – így nem kell folyamatosan a nulláról kezdenie.

3. Állítson fel prioritásokat a kampányok között

Amikor mindenki a saját határidejét hajtja, a nagy kép elvész. Így történik, hogy a fizetett hirdetések elindulnak, mielőtt a termékoldal készen lenne.

Gyors megoldás: Használja a nézeteket, hogy az összes kampány munkáját láthassa, ne csak egyet.

💡 Profi tipp: Használja felváltva a Timeline, Gantt és Board projektnézeteket – nem minden érintett gondolkodik ugyanúgy, és egy gyors nézetváltás segíthet a tisztánlátásban.

💡 A ClickUp segítségével:

Tábla nézet – Feladatok prioritása

Címkézze a feladatokat egyéni mezőkkel , például „Funnel Stage” (Csatorna szakasz), „Impact Level” (Hatás szintje) vagy „Team Owner” (Csapat tulajdonosa)

Csoportosítsa a munkákat táblázati vagy táblázati nézetben, hogy láthatóvá tegye a kiemelt fontosságú kezdeményezéseket

Készítsen ClickUp-műszerfalakat, hogy egy helyen követhesse nyomon a határidőket, a kampányok ütemét és a projektek közötti munkaterhelést

ClickUp Goals segítségével. Legyen szó az „E-mail CTR 15%-os növelése” vagy az „Öt kampány elindítása ebben a negyedévben” feladatról, a haladás automatikusan frissül a feladatok előrehaladtával – így nem csak a feladatlistát látod, hanem az összképet is. Kössd össze a projekteket mérhető eredményekkel asegítségével. Legyen szó az „E-mail CTR 15%-os növelése” vagy az „Öt kampány elindítása ebben a negyedévben” feladatról, a haladás automatikusan frissül a feladatok előrehaladtával – így nem csak a feladatlistát látod, hanem az összképet is.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „A hét prioritásai” nevű irányítópultot, amelyet a felelős személy és a sürgősség szerint szűr. Ez lesz a reggeli irányítóközpontja – nincs szükség táblázatra.

4. Használjon olyan ütemtervet, amely megakadályozza az átfedéseket és a függőségek figyelmen kívül hagyását

Előfordult már, hogy egy előzetes bejegyzés a termékoldal megjelenése előtt került közzétételre? Az ilyen keveredések akkor fordulnak elő, amikor senki sem látja, hogy a projektek hogyan fedik egymást.

Gyors megoldás: Használjon vizuális ütemterveket a függőségek feltérképezéséhez és az ütközések felismeréséhez, még mielőtt azok bekövetkeznének.

💡 A ClickUp a következőket kínálja Önnek:

A ClickUp Naptár segítségével megtervezheti a napi és heti közzétételi ütemtervet

Gantt-nézet a hosszú távú kampányok közötti függőségek, időtartamok és átfedések nyomon követéséhez

Mérföldkövek a kritikus pontok, például a „Végleges anyagátadás” vagy a „Bevezetés dátuma” jelöléséhez

📌 Példa: Termékbevezetést tervez? Használja a Gantt-nézetet a kreatív anyagok, az e-mail-kampányok, a hirdetések jóváhagyása és a blogbejegyzések összekapcsolásához – így a gátló tényezők láthatóvá válnak, mielőtt késedelmet okoznának.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain funkciót a kampányok előrehaladásáról szóló összefoglalók létrehozásához, vagy az érintettek automatikus tájékoztatásához egy közérthető jelentéssel. Az AI az új asszisztense. Készítsen összefoglalókat cikkekhez, jelentésekhez és hosszú dokumentumokhoz a ClickUp Brain segítségével

5. Automatizálja az átadásokat és a logisztikát (ne csak az emlékeztetőket)

Feladatok áthelyezése, állapotok frissítése, „felülvizsgálatra kész” értesítések küldése… mindez órákon át tartó adminisztrációs munkát jelent.

Gyors megoldás: Automatizálja a rutinmunkákat, hogy a projektek ön nélkül is haladjanak előre.

💡 A ClickUp segítségével:

ClickUp Automation a munkafolyamat következő lépéseinek elindításához

Használja a ClickUp Automations funkciót a következő lépések elindításához: jelöljön ki egy tervezőt, amikor az író befejezi a munkát, vagy értesítse a minőségbiztosítást, amikor az anyagok készen állnak

Készítsen feladat-sablonokat a gyakori folyamatokhoz (például fizetett hirdetések beállítása vagy e-mail-sorozatok), előre kitöltött adatokkal és ellenőrzőlistákkal

Állítson be szabályokat, például: „Ha az összes alfeladat befejeződött → jelölje a főfeladatot Késznek”, hogy a projektek automatikusan haladjanak előre

🧠 A ClickUp Brain segítségével pedig kampányleírásokat készíthet, automatikusan összefoglalhatja a visszajelzéseket, vagy a projekt kontextusa alapján javaslatokat tehet a következő lépésekre.

💡 Profi tipp: Minden alkalommal, amikor automatizál egy ismétlődő feladatot, egy kis ökölpacsit ad a „jövőbeli önmagának”. A kis sikerek összeadódnak, és nagy lendületet adnak. 🤜💥

6. Kapcsolja össze a visszajelzéseket a munkával

Jóváhagyások a Slacken keresztül. Visszajelzések a Google Docsban. Kérdések e-mailben. A végleges szöveg valahol a kettő között.

Ha a visszajelzések szétszórtak, nő a félreértések száma. Több időt tölt a kontextus felkutatásával, mint annak alapján való cselekvéssel.

Gyors megoldás: Tartsa a beszélgetéseket közvetlenül a feladathoz, dokumentumhoz vagy eredményhez kapcsolva – így semmi sem veszik el, nem késik el és nem kerül duplikálásra.

💡 A ClickUp-ban:

A ClickUp Comments segítségével valós időben együttműködhet

Hagyjon megjegyzéseket a feladatokban, hogy módosításokat vagy jóváhagyásokat kérjen (és automatikusan nyomon követhesse a további lépéseket)

Együttműködj valós időben a Docs-ban megjegyzések, javaslatok és beágyazott feladatok segítségével

Kövesse nyomon a függőben lévő jóváhagyásokat, visszajelzéseket és értesítéseket az Inbox View segítségével – anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját

Rögzítsen gyors videófrissítéseket a ClickUp Clips segítségével. Tökéletes megoldás aszinkron visszajelzésekhez a tervezési vázlatokról, vagy az érdekelt felek tájékoztatásához a kampány előrehaladásáról – anélkül, hogy újabb találkozót kellene beírnia a naptárba.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetéseket a munkához kötheti, így csapata közvetlenül a feladatok, dokumentumok és irányítópultok mellett üzeneteket küldhet, és a döntések kereshetőek maradnak.

🧐 Tudta? A legtöbb projekt nem a rossz kivitelezés miatt bukik meg, hanem azért, mert a státusz nem volt egyértelmű a megfelelő emberek számára a megfelelő időben. A láthatóság növeli a sebességet.

📊 Több projekt állapotjelentés sablon

Unja már, hogy több kampányban is folyamatosan tájékoztatnia kell az érintetteket?A ClickUp több projekt állapotjelentés sablonja segít nyomon követni, összefoglalni és megosztani az összes marketingprojekt előrehaladását egy áttekinthető, automatizált nézetben. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a jelentésekre fordítania, és többet a végrehajtásra.

Miben segít ez Önnek:

Több projekt egyszerre történő áttekintése: Kapjon világos áttekintést arról, hogy mi van folyamatban, mi készült el és mi állt le

Egységesítse a jelentéstételt: ossza meg a frissítéseket a vezetőséggel vagy az ügyfelekkel anélkül, hogy minden héten újra kellene készítenie a jelentést

Kiemelje a prioritásokat: jelölje meg a legfontosabb mutatókat, mérföldköveket és felelősöket egy pillanat alatt

Aszinkron együttműködés: A csapat tagjai valós időben frissíthetik az előrehaladást – nincs szükség megbeszélésekre

Időt takarítson meg az automatizálással: automatikusan vonja be a feladatadatokat a jelentésébe az élő állapotfrissítésekhez

💡 Profi tipp: Válaszd szét a kreatív ötleteket a végrehajtási tervektől. Így a nagy ötletek megmaradnak, és nem vesznek el a napi teendőlisták között.

7. Kövesse nyomon az előrehaladást és készítsen jelentéseket zűrzavar nélkül

A legtöbb marketingcsapat lemarad a jelentésekkel – nem azért, mert nincsenek adataik, hanem mert azok összegyűjtése túl sok időt vesz igénybe, különösen akkor, ha a frissítések különböző eszközökön vagy Slack-szálakon találhatók.

Gyors megoldás: Készítsen valós idejű jelentési rendszereket, amelyek megmutatják, mi készült el, mi állt meg, és mi következik – anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania az adatokat.

💡 A ClickUp segítségével:

Használja a ClickUp marketing irányítópultját a valós idejű teljesítménymutatók ellenőrzéséhez és kampányai sikerének elemzéséhez

Készítsen irányítópultokat, amelyek nyomon követik a KPI-ket, a kampány szakaszait, a csapat munkaterhelését és az akadályokat

Ossza meg az egyéni nézeteket az érdekelt felekkel, hogy csak a lényeget lássák – nincs felesleges információ, nincs másolás-beillesztéses jelentéskészítés

💬 Bónusz: Hagyja, hogy a ClickUp Brain másodpercek alatt összefoglalja a projekt állapotát, vagy a Dashboard adatait ügyfélbarát összefoglalókba alakítsa át.

Marketingterv-sablon

Az átfogó stratégiától a napi szintű végrehajtásig: a marketingterv-sablon stresszmentesen ad szerkezetet marketingterveinek. Térképezze fel kampánycéljait, csatornáit, ütemtervét és KPI-jait egy helyen, hogy mindenki ugyanazokra a célokra törekedjen.

Miben segít ez Önnek:

Határozza meg a kampány céljait: Állítson fel olyan SMART célokat, amelyek összhangban állnak a marketingstratégiájával

Tervezzen csatornák között: Koordinálja a SEO-t, az e-maileket, a fizetett hirdetéseket és a közösségi média tartalmakat egyetlen munkafolyamatban

Ossza fel a munkát feladatokra: Rendeljen hozzá felelősöket, határidőket és állapotokat, hogy a dolgok haladjanak

Ábrázolja az ütemtervét: Használja a Naptár vagy a Gantt-nézetet a határidők és a függőségek nyomon követéséhez

Teljesítmény nyomon követése: Figyelje a KPI-ket, és a bevált módszerek alapján gyorsabban hajtson végre változtatásokat

Hogyan néz ki egy többprojektes marketing munkaterület a ClickUp-ban?

A munkaterületének nincs szüksége felesleges sallangokra – csak annyit kell tennie, hogy a kampányok zökkenőmentesen haladjanak. Íme egy egyszerű, skálázható beállítás, amelyet még ma elindíthat a ClickUp-ban:

🗂️ Szervezze meg a hierarchiát

Térképek: Kezdje a „Marketing” szóval, mint legfelső szintű központtal

Mappák: Csoportosítsa kampánytípus szerint (termék bevezetés, tartalom, fizetett, események)

Listák: Minden kezdeményezés saját listanézetet kap (pl. „4. negyedévi SEO-sprint”, „Januári márkakampány”)

📅 Válassza ki a megfelelő nézeteket

Naptár: Tekintse meg egymás mellett a közzétételi és a bevezetési dátumokat

Tábla: Kövesse nyomon a feladatokat állapot vagy felelős személy szerint

Táblázat: Ossza fel a munkát határidő, csatorna vagy felelős szerint

Gantt: Ábrázolja a függőségeket és a hosszú távú bevezetéseket

Műszerfalak: Azonnal észlelje az akadályokat, és valós időben kövesse nyomon a kampányok átfogó teljesítményét

🧰 Automatizálja a munkafolyamatot

Használjon feladat-sablonokat az ismétlődő kampányokhoz (tömeges e-mail küldés, hirdetések indítása)

Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a jóváhagyások, állapotváltozások és átadások kezelésére

Hagyja, hogy a ClickUp Brain összefoglalja az értekezletek jegyzetét vagy elkészítse a briefeket közvetlenül a munkaterületén belül

Gyorsan szeretne belevágni? Böngésszen a ClickUp marketing sablonjai között, amelyek minden típusú marketing kezdeményezéshez rendelkezésre állnak.

💡 Profi tipp: Jelölje meg kampányait színkódokkal a ClickUp címkéi vagy egyéni mezői segítségével. Ez egy egyszerű módszer a közösségi média, az e-mail és a termékbevezetések vizuális elkülönítésére – különösen hasznos, ha 5 vagy több kezdeményezést kell egyszerre kezelnie.

Időt takarító marketingprojekt-kezelési sablonok

Miért kezdene el mindent a nulláról, amikor ezek a sablonok már elvégzik a nehezebb munkát?

Használja ezeket, hogy már az első naptól teljes gőzzel indulhasson:

Ha még több lehetőséget szeretne, fedezze fel a ClickUp projektmenedzsment-sablonjait.

💡 Profi tipp: Használja az időblokkolást, hogy ki tudjon szánni néhány órát a kampánytervezésre. Már heti két 90 perces ülés is jelentősen növelheti a kreatív teljesítményt. Tervezze be ezeket az időblokkokat a ClickUp Naptár nézetébe, és kezelje őket úgy, mint egy nem lemondható találkozót – önmagával.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni több marketingprojekt kezelése során

Még a legtapasztaltabb marketingesek is beleesnek a termelékenységi csapdákba – különösen akkor, ha a kampányok átfedésbe kerülnek, vagy a prioritások a folyamat közepén változnak. Ha úgy érzi, hogy a jelenlegi rendszere alig működik, az alábbi problémák valamelyike lehet a felelős:

❌ 1. hiba: Minden kampányt úgy kezelni, mintha tiszta lappal indulna

Ha minden alkalommal a nulláról kezded a testreszabást, az rugalmasnak tűnik, de így gyorsan kiégeted a csapatodat. A munkák ismétlése lassítja a folyamatot és növeli a hibalehetőségeket.

Gyors megoldás: Készíts sablonokat hirdetési kreatív briefekhez, e-mailes munkafolyamatokhoz és bevezetési ellenőrzőlistákhoz a ClickUp-ban, hogy gyorsabban haladhass, anélkül, hogy kihagynál lépéseket.

Ha a briefje a Google Docsban, a feladatai a Trellóban, az ütemterve pedig egy táblázatban van... nem csoda, hogy dolgok csúsznak ki a kezei közül.

Gyors megoldás: Ötvözze a tervezést, a dokumentációt és a feladatok végrehajtását a ClickUp-ban. Ágyazza be a dokumentumokat a feladatokba, rendeljen jóváhagyásokat a megjegyzésekhez, és kövesse nyomon az egész folyamatot a kezdetektől a kampány lezárásáig.

❌ 3. hiba: Elfelejti feltérképezni a függőségeket

Blogbejegyzés közzététele a SEO-ellenőrzés előtt, vagy hirdetések elindítása a céloldalak minőségbiztosítása előtt – ezek a kis hibák láncreakciót váltanak ki.

Gyors megoldás: Használja a ClickUp Gantt-nézetét vagy a függőségeket a feladatok összekapcsolásához, és vizuálisan megelőzheti a sorrendtől eltérő átadásokat.

❌ 4. hiba: Kézi jelentéskészítés

Öt különböző eszközből származó heti frissítések összeállítása nem csak bosszantó, hanem hibalehetőséget is rejt magában.

Gyors megoldás: Automatizálja a jelentéskészítést a ClickUp-ban a műszerfalak vagy a Több projekt állapotjelentés sablon segítségével.

Több marketingprojekt kezelése nem csupán a tervezésről szól – hanem arról is, hogy a marketingcsapatok rendelkezzenek a megfelelő projektmenedzsment eszközökkel, amelyek csökkentik a súrlódásokat, központosítják a munkát, és összehangolják a csapatot még kaotikus helyzetekben is.

Íme néhány hatékony eszköz, amely segít a szervezettség fenntartásában, időmegtakarításban és a zökkenőmentes végrehajtásban – kezdve azzal, amelyik mindent tud.

🧠 ClickUp: Az all-in-one munkaterület marketingcsapatok számára

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz – hanem egy teljes körű marketing operációs rendszer. Akár termékbevezetést tervez, tartalomkészítést koordinál, vagy többcsatornás kampányt vezet, a ClickUp segítségével mindent egy helyen kezelhet.

Miért működik:

Egyedi munkafolyamatok : Ábrázoljon bármilyen marketingfolyamatot, a kampányleírásoktól a kreatív anyagok jóváhagyásáig

Dokumentumok és feladatok egy helyen : tárolja a briefeket, szövegeket, eszközöket és visszajelzéseket a kampányfeladatok mellett – nem kell többé a Drive mappáit átkutatnia

Többféle nézet : Váltson a Naptár, Lista, Tábla és Gantt nézetek között attól függően, hogy ki nézi

Automatizálás : Bízza másokra az ismétlődő lépéseket, mint például a jóváhagyásokat, az állapotváltozásokat vagy az átadásokat

Műszerfalak : Kövesse nyomon a KPI-ket, mint például a kattintási arányt (CTR), a hirdetés megtérülési arányt (ROAS) és a kampány ütemét, majd ossza meg a frissítéseket az ügyfelekkel vagy a vezetőséggel

Beépített AI: A ClickUp Brain segítségével kampányszövegeket generálhat, visszajelzéseket összegezhet, és a munkaterület kontextusára alapuló azonnali válaszokat kaphat

📌 Példa: Egy 10-nél több ügyfelet kezelő marketingügynökség a ClickUp segítségével egyetlen irányítópulton tartja nyilván a kampányok ütemtervét, az eszközök jóváhagyását és a jelentéseket – így hetente több órát spórol meg a feladatok közötti váltással.

Zapier – Automatizálja az ismétlődő feladatokat az egész rendszerében

A Zapier kódírás nélkül összeköti az összes már használt eszközét. Több ezer integráció segítségével biztosíthatja, hogy a kampányfrissítések zökkenőmentesen áramoljanak az alkalmazások között.

Miben segít:

A Facebook-hirdetésekből származó potenciális ügyfelek valós idejű szinkronizálása a CRM-rendszerével

A Google Táblázat automatikus frissítése a felmérésre érkező válaszok alapján

Slack-értesítések küldése, amikor a kampány kiadásai elérik a küszöbértéket

Új Mailchimp-előfizetők hozzáadása ClickUp-feladatokként az onboarding-kampányokhoz

📌 Példa: Egy DTC márka a Zapier segítségével összeköti a Shopify-t, a Klaviyót és a ClickUp-ot. Amikor egy nagy értékű megrendelés érkezik, a ClickUp automatikusan létrehoz egy új ügyfélmegtartási feladatot, és azt a lifecycle marketingesnek rendeli hozzá.

A Loom segítségével könnyen megmutathatja, nem csak elmondhatja. Ahelyett, hogy újabb megbeszélést szervezne, rögzítsen egy rövid videót a képernyőjéről és a hangjáról, majd azonnal ossza meg azt a csapattársaival vagy ügyfeleivel.

Miért szeretik a marketingesek:

30–40%-kal csökkenti az állapotmegbeszélések számát

Kiválóan alkalmas kampányjelentések, tervezési vázlatok vagy új munkafolyamatok áttekintésére

A nézők időbélyeggel ellátott megjegyzéseket vagy reakciókat fűzhetnek hozzá

A linkek közvetlenül beágyazhatók a ClickUp feladatokba vagy a Docs-ba a kontextus megőrzése érdekében

📌 Példa: A kampánymenedzser áttekinti a hirdetés kreatívját a Loomban, beilleszti a linket egy ClickUp-feladatba, és a tervező élő beszélgetés nélkül is egyértelmű vizuális visszajelzést kap.

✍️ Grammarly – Tartsa fenn márkája hangját minden eszközön

A blogbejegyzésektől és a céloldalaktól a közösségi média bejegyzéseiig és az e-mail kampányokig a Grammarly gondoskodik arról, hogy minden, amit közzétesz, kifogástalan, világos és a márkádhoz illeszkedő legyen.

Miért működik ez a marketingcsapatok számára:

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés (természetesen!)

Javaslatok a hangnemre és az egyértelműségre vonatkozóan – hogy az értékesítési e-mailjei ne blogbejegyzéseknek tűnjenek

Stílusútmutatók, amelyek érvényesítik a márkára jellemző szabályokat (például a nagybetűk használatát vagy a preferált szavakat)

Működik a Google Docs, az e-mail, a közösségi média és a ClickUp Docs alkalmazásokban

📌 Példa: Egy tartalomcsapat a Grammarly segítségével biztosítja a márka stílusútmutatójának betartását 10 író esetében. Még akkor is, ha szabadúszók is bekapcsolódnak a munkába, minden anyag összhangban marad a vállalat hangvételével.

Mit tegyen, ha túlterheltnek érzi magát: egy gyors újraindítási terv Néha nem arról van szó, hogy újabb stratégiát kell bevezetni, hanem arról, hogy szünetet kell tartani, ki kell tisztítani a fejünket, és csak egy dologra kell koncentrálni. Így állíthatja vissza a rendet, amikor a káosz tetőpontjára ér: Készítsen egy „Quick Wins” irányítópultot, hogy visszanyerje az irányítást

Szánjon egy órát az összes jelenlegi kampány áttekintésére

Központosítsa az aktuális projektjegyzeteket egyetlen ClickUp Doc-ban

Használja a ClickUp Brain-t a teendők összefoglalásához Ráadásul a legtöbb marketinges azt mondja, hogy „túl elfoglalt ahhoz, hogy rendszerezze a dolgait” – de ha csak 30 percet szánnak erre a feladatra, az egész hetük jobbá válik. Ez a kis átállás lehet a leghatásosabb dolog, amit ma tesz.

Összefoglalás: A szervezettség mindig legyőzi a stresszt

Több marketingprojekt kezelése nem feltétlenül olyan, mintha lángoló kardokkal zsonglőrködne, miközben maratont fut. A megfelelő rendszerek, eszközök és munkafolyamatok segítségével átléphet a reaktív káoszból a magabiztos irányításba.

Akár termékbevezetést tervez, akár tartalomszolgáltatást bővíti, vagy egyszerűen csak öt kampányt szeretne összehangolni a különböző csapatok között, a kulcs a következetesség – nem pedig a hősiesség.

✅ Ossza fel a nagy célokat nyomon követhető lépésekre✅ Központosítsa az információkat és a visszajelzéseket✅ Állítson fel prioritásokat az összes projektben, ne csak a leghangosabbakban✅ Automatizálja az unalmas feladatokat, hogy a stratégiára koncentrálhasson✅ És tartsa mindenki tájékoztatva – anélkül, hogy a frissítéseket kellene hajszolnia

A ClickUp segítségével ez egyszerű. Készítsen tartalmi naptárakat, automatizálja a feladatátadást, és kövesse nyomon a kampányok teljesítményét – mindezt anélkül, hogy túlterhelődne.

