Hogyan automatizálhatja a készletgazdálkodást mesterséges intelligenciával a nagyobb pontosság érdekében

A készletgazdálkodás alapvetően ugyanazt a régi problémát kezeli újra és újra!

A legkelendőbb termékek elfogynak, míg a lassan mozgó áruk felhalmozódnak a raktárban. A kézi számlálás örökké tart, és még így is előfordulnak eltérések.

A mesterséges intelligencia kezeli az ismétlődő részeket, miközben felismeri azokat a mintákat, amelyeket az emberek nem vesznek észre. Valós időben követi nyomon a készleteket, előre jelzi a jövőbeli keresletváltozásokat, és jelzi a problémákat jelző rendellenességeket.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk, hogyan automatizálhatja a készletgazdálkodást AI segítségével, valamint hogy a ClickUp hogyan egyszerűsíti az egész folyamatot. 🤩

Miért nem elégséges a hagyományos készletgazdálkodás?

A hagyományos készletkezelési módszereknek megvolt a maguk ideje, de ma már nem tudnak lépést tartani a fejlődéssel. Íme, miért nem felelnek meg a mai követelményeknek. 👇

A kézi adatbevitel időrabló és hibákhoz vezet. Csapata órákat tölt a táblázatok frissítésével, ahelyett, hogy az üzleti növekedést elősegítő tevékenységekre koncentrálna.

A tegnapi adatok alapján hoz döntéseket , mert , mert a hagyományos készletkezelő szoftverek nem nyújtanak valós idejű áttekintést a készletszintekről.

A növekedés gyorsan falba ütközik ; ami néhány száz termék kezelésénél működik, az teljesen összeomlik, ha több ezer SKU-val kell foglalkozni.

A rendszerei nem kommunikálnak egymással , ezért folyamatosan manuálisan kell áthelyeznie az adatokat a POS, az online áruház és a könyvelési szoftver között.

Értelmes betekintést szerezni szinte lehetetlen , ha a jelentéskészítő eszközök nem tudnak mélyebbre ásni az alapvető készletállományok és mozgási előzményeknél.

Az előrejelzés találgatásra redukálódik , ha olyan alapvető eszközökkel dolgozik, amelyek nem képesek hatékonyan elemezni , ha olyan alapvető eszközökkel dolgozik, amelyek nem képesek hatékonyan elemezni a szállítási lánc KPI-jeit vagy előre jelezni a kereslet változásait.

A szabályoknak való megfelelés fejfájást okozhat, különösen akkor, ha az auditorok egyértelmű dokumentációs nyomon követhetőséget igényelnek, amit a manuális rendszerek nehezen tudnak megbízhatóan biztosítani.

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp készletgazdálkodási sablonjával könnyedén nyomon követheti a készletszinteket, az utánpótlást és a rendelési előzményeket. A beépített AI segítségével azonnal létrehozhat alacsony készletszintű riasztásokat, összefoglalhatja a feladatokkal kapcsolatos frissítéseket, és gyors válaszokat kaphat arra vonatkozóan, hogy mi mozog gyorsan (vagy egyáltalán nem). Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a készletellenőrzést a ClickUp készletkezelési sablonjával

Az AI előnyei a készletgazdálkodásban

Íme, hogyan javítja az AI használata a készletgazdálkodásban az előrejelzéseket, gyorsítja a döntéshozatalt, és segít megőrizni a hatékonyságot anélkül, hogy elveszítené az irányítást. 📄

Intelligens előrejelzés: Az időjárási minták, a korábbi értékesítési adatok és a piaci trendek elemzésével pontosan meg tudja jósolni, hogy júliusban hány téli kabátot kell rendelnie 📊

Automatikus újrarendelés: Az automatizált újrarendelés megakadályozza a készlethiányt és a túlzott készletezést azáltal, hogy a tényleges fogyasztási minták alapján optimális időpontokban adja le a megrendeléseket 🔄

Intelligens elosztás: A valós idejű optimalizálás kiegyensúlyozza a készleteket a különböző helyszíneken, így a forgalmas üzletek mindig feltöltve vannak, míg a kevésbé forgalmas helyszínek nem kötnek le felesleges tőkét 📍

Költségmegtakarítás: Az okosabb beszerzési döntések kiküszöbölik a lejárt készletekből származó pazarlást és jelentősen csökkentik a szállítási költségeket 💰

Szállítói betekintés: A szállítói teljesítmény folyamatos figyelemmel kísérése segít azonosítani a legmegbízhatóbb partnereket a szállítási idők, a minőség és az árak tekintetében 🚚

Elégedett ügyfelek: Az ügyfelek elégedettsége nő, ha a termékek folyamatosan elérhetők, és nem kell csalódottan szembesülniük a „készlethiány” üzenettel. 📱​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Tudta? A kiskereskedelmi üzletekben a termékek körülbelül 8,3%-a bármely adott időpontban hiánycikk. Ez azt jelenti, hogy egy vásárló, aki 10 terméket szeretne vásárolni, kevesebb mint 50%-os eséllyel találja meg mindet egy alkalommal.

Hogyan automatizálja az AI a legfontosabb készletgazdálkodási folyamatokat?

Ha a készletkezelési folyamatokat a ClickUp intelligenciájával kombinálja, a készlete gyakorlatilag önmagát kezeli.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan működik ez a gyakorlatban a készletkezelő szoftver funkcióival. 👀

Kereslet-előrejelzés

Emlékszik még, amikor az előrejelzés azt jelentette, hogy megnézte a tavalyi számokat, és reménykedett a legjobbakban? Azok az idők már elmúltak.

A modern mesterséges intelligencia elemzi az értékesítési előzményeket, a szezonális mintákat és a piaci trendeket, hogy pontosan megmondja, mit fognak a vásárlók három hónap múlva keresni.

Vegyünk példának egy sportcikk-kiskereskedőt. Az AI felismeri, hogy a túrabakancsok iránti kereslet márciusban (tavaszi tervezési időszak) mindig megugrik, júniusban (túl meleg) visszaesik, majd szeptemberben (őszi kalandok) újra megugrik. Észreveszi, hogy a esőkabátok Seattle-ben másképp kelnek el, mint Phoenixben. Ezek az információk a találgatásokat stratégiává alakítják.

Összegezze a keresleti trendeket a ClickUp Brain segítségével, hogy korán felismerje a mintákat és a kockázatokat

A ClickUp Brain itt az előrejelzési partnere lesz.

Kérdéseket tehet fel, például: „Melyek voltak a legkelendőbb kategóriáink az elmúlt negyedévben?” vagy „Mely termékek iránti kereslet szokott megugrani az iskolakezdés időszakában?” A rendszer lekérdezi az adatokat, felismeri a trendeket, és egyszerű nyelven bemutatja az eredményeket.

Miután megtudta, mi várható, a ClickUp Automation ezt a tudást cselekvéssé alakítja.

Indítsa el a beszerzési feladatokat a ClickUp Automation segítségével az előrejelzett csúcsok alapján

Állítson be szabályokat, amelyek beszerzési feladatokat hoznak létre, amikor a keresleti előrejelzések elérik a meghatározott küszöbértékeket.

Tegyük fel, hogy az AI 40%-os növekedést jósol a kempingfelszerelések májusban történő értékesítésében. A beszerzési feladatok automatikusan megjelennek márciusban, így a csapatnak két hónapja van a készletek biztosítására.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 34%-a szerint az automatizálás legnagyobb akadálya a bizonytalanság, hogy mely eszközöket használják. Bár sokan szeretnének hatékonyabban dolgozni, a választék túl nagy, és nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy megtegyék az első lépést. 😓 A ClickUp megszünteti ezt a zavart azáltal, hogy intuitív, felhasználóbarát AI-ügynököket kínál, amelyek egyetlen platformon belül automatizálják a munkáját – nincs szükség több eszköz használatára. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Brain, az AI-asszisztensünk és az egyedi AI-ügynökök, a csapatok automatizálhatják a folyamatokat, megtervezhetik, prioritásba rendezhetik és végrehajthatják a feladatokat anélkül, hogy fejlett technikai szakértelemre vagy túl sok eszközre lenne szükségük. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os növekedést jelent a teljes munkahatékonyságban.

Újrarendelés-kezelés

Az AI egyidejűleg követi nyomon a készletszinteket, az értékesítési sebességet és a beszállítói átfutási időket, így elkerüli a készletekkel kapcsolatos meglepetéseket. Tudja, mikor kell újrarendelni, még mielőtt Ön rájönne.

Íme egy példa: Az AI észleli, hogy a vezeték nélküli fejhallgatók 15%-kal gyorsabban kelnek el, mint általában, és a beszállítótól 3 hetes szállítási határidővel kell számolni. A számítás egyszerű: vagy most rendel újra, vagy két hét múlva üres polcokkal kell szembenéznie.

Készítsen automatikus újrarendelési feladatokat a ClickUp Automation segítségével, amikor a készletek csökkennek

A ClickUp Automation lesz a korai figyelmeztető rendszere.

Amikor a fejhallgató-készlet 25 darab alá csökken, a rendszer azonnal létrehoz egy „Újrarendelés most” feladatot, hozzárendeli azt a beszerzési vezetőjéhez, és megjelöli a raktár helyét.

Szeretne stratégiai megközelítést alkalmazni az újrarendelés terén?

Újrarendelési tervek készítése a ClickUp Brain segítségével

Kérjen ajánlásokat a ClickUp Brain-től a tényleges értékesítési minták alapján.

Például: „Mely méreteket részesítsük előnyben a következő cipőrendelésünknél?” Az AI asszisztens javasolhatja, hogy a 9-es méretből (a leggyorsabban fogyó) többet rendeljenek, míg a 13-as méretből (a lassan fogyó) kevesebbet.

Szerezze be ezeket az összefoglalókat és frissítéseket gyorsabban a ClickUp Dashboards mesterséges intelligenciával készült összefoglalóival.

A teljes kép megtekintéséhez hozzon létre egy ClickUp Dashboardot, amely egy képernyőn jeleníti meg a készleteket, az újrarendelési pontokat és a beérkező szállítmányokat. Csapata egy pillanat alatt felismerheti a problémákat, és a szállítási lánc dashboardján található valós idejű készletmutatók alapján hozhat döntéseket.

Megrendelések feldolgozása

Az újrarendelés jóváhagyásának megszerzése egy dolog. De a megrendelések tényleges létrehozása és elküldése? Ez az, ahol általában bonyodalmak adódnak.

Az AI egyszerűsíti ezt a teljes folyamatot azáltal, hogy tanul a beszerzési szokásaiból és automatizálja a papírmunkát. Tudja, mely beszállítókat használ bizonyos termékekhez, a tipikus rendelési mennyiségeket és a szokásos feltételeket.

A ClickUpban ez zökkenőmentes munkafolyamatokat jelent.

Amikor egy vezető jóváhagy egy újrarendelési kérelmet, a ClickUp mesterséges intelligenciája azonnal beavatkozhat. Létrehoz egy megrendelési feladatot, hozzárendeli a megfelelő személyhez, és elhelyezi a „Függőben lévő megrendelések” listájában.

A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat megrendeléseket és e-maileket

Ha pedig beszállítói e-mailt kell írnia, a ClickUp Brain felhívhatja az utolsó három megrendelését az adott beszállítótól, lemásolhatja a releváns részleteket, és másodpercek alatt megírhat egy professzionális üzenetet.

Ismeri a szokásos mennyiségeket, a preferált szállítási határidőket és a szokásos feltételeket. A megrendelések írása 30 perces megpróbáltatás helyett 30 másodperces feladattá válik.

🧠 Érdekes tény: Előfordul, hogy a rendszer szerint valami raktáron van, de valójában nincs a polcon. Ezt fantomkészletnek nevezik, amely lopás, elhelyezés vagy nyomon követési hibák miatt alakul ki.

Készletátcsoportosítás

Képzeljen el két üzletet a láncában: a belvárosi üzletben februárban túl sok a téli kabát, míg a hegyvidéki üzletben teljesen elfogyott. Az automatizált készletgazdálkodási rendszerek automatikusan észlelik ezeket az egyensúlyhiányokat, és áthelyezéseket javasolnak az összes üzletben történő értékesítés optimalizálása érdekében.

Az intelligencia az értékesítési minták, a szezonális kereslet és a helyi trendek egyidejű elemzéséből származik. Lehet, hogy a belvárosi üzlet túl sok nagy méretű kabátot rendelt, de a hegyvidéki üzletben nincs elég nagy méretű kabát raktáron.

Az AI készletgazdálkodási szoftver összeköti ezeket a pontokat.

A ClickUp Automation azonnal reagál ezekre az információkra.

Amikor az A áruház eléri a célkészlet 150%-át, és a B áruház 40% alá csökken, a logisztikai csapat számára automatikusan megjelennek az áthelyezési feladatok. A rendszer kiszámítja az optimális mennyiségeket, és a kereslet sebessége alapján még azt is javasolja, mely termékeket kell előnyben részesíteni.

A bonyolult átviteli döntésekhez a ClickUp Brain részletes ajánlásokat nyújt.

AI-alapú átviteli javaslatok a ClickUp Brain segítségével

Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Mit kellene átszállítanunk Dallasból Austinba ezen a héten?”. A rendszer figyelembe veszi az értékesítési trendeket, a közelgő promóciókat, a korábbi adatokat és a szezonális tényezőket, hogy konkrét termékeket és mennyiségeket javasoljon.

Ezenkívül javasolhatja, hogy augusztusban a nyári ruhákat északról délre szállítsák, vagy tavasz előtt a túrafelszereléseket a városi üzletekből a külvárosi üzletekbe helyezzék át.

💡 Profi tipp: Állítson be riasztásokat a „majdnem hibás” adatokra is, ne csak a hibákra. Az AI képes észlelni azokat a dolgokat, amelyek technikailag nem hibák, de mégis kockázatosak, például egy 10 dollárral eltérő árat vagy egy látszólag rendben lévő, de hetek óta változatlan készletmennyiséget. Ezeket a jeleket gyakran nem veszik észre, amíg nem válnak drágává.

SKU-kezelés

Minden növekvő vállalkozás ugyanazzal a problémával szembesül: az idő múlásával egyre növekvő termékválasztékkal.

Az intelligens SKU-elemzés figyelembe veszi az értékesítési sebességet, a haszonkulcsot, a tárolási költségeket és a szezonális mintákat, hogy az egész katalógust osztályozza. A gyorsan fogyó termékek elsőbbséget élveznek. A holt készleteket kiárusításra jelölik. A szezonális termékeket megfelelően kategorizálják az időzítéssel kapcsolatos döntésekhez.

A ClickUp Brain ezt az elemzést beszélgetésszerűvé teszi. Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Mely termékek nem keltek el hat hónap alatt?” vagy „Mely SKU-k foglalnak helyet anélkül, hogy nyereséget termelnének?”.

A ClickUp Brain segítségével azonosítsa a holt készleteket és a tisztítási prioritásokat

Az AI azonnali válaszokat ad, valamint ajánlásokat is megfogalmaz a teendőkre vonatkozóan.

🛠️ Eszköztár: Szeretné kihagyni a beállítási munkát? A ClickUp készletgazdálkodási sablon előre elkészített listákkal, nézetekkel és munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyeket az SKU optimalizálására terveztek. Az automatizált kategorizálás, a teljesítmény nyomon követése és a tisztítási munkafolyamatok azonnal használatra készek. Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az SKU-felülvizsgálatokat a ClickUp készletgazdálkodási sablon segítségével.

Szállítói koordináció és kommunikáció

A beszállítókkal való kapcsolattartás gyakran memóriajátékká válik – mi hangzott el, kit jelöltek meg, és mi történt. Az automatizált készletkezelő szoftver segít elkerülni ezt a zűrzavart, és a beszállítói oldalon történő frissítéseket pontosan ott tartja, ahol a készletkezelési munkák zajlanak.

A ClickUp Chatben minden tér, mappa és lista saját csatornával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a beszállítókkal folytatott beszélgetések, az újrarendelésekkel kapcsolatos frissítések és a megrendelések jóváhagyásai pontosan ott maradnak, ahol a feladatok és az ütemtervek is.

Ha távol volt, vagy lemaradt egy szálról, a ClickUp AI CatchUp összefoglalja Önnek az egészet. Gyors áttekintést kap a megbeszélt témákról, a nyitott kérdésekről és a szükséges intézkedésekről.

Használja az AI CatchUp funkciót a ClickUp Chatben, hogy naprakész legyen a beszállítói szálakkal kapcsolatban

Ha problémák merülnek fel, és valaki elfelejti a üzenetet feladattá alakítani (ami gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk), az AI Task Creation felveszi a feladatot. Csak egy kattintás, és az AI létrehoz egy feladatot, amelynek kontextusaként a teljes beszélgetést használja – leírást, megbízottat és minden mást.

Ehhez nem is kell elhagynia a szálat.

A ClickUp Chat AI Task Creation funkciójával alakítsa át a beszállítói üzeneteket részletes feladatokká

Hogy proaktív maradjon, a ClickUp ügynökei itt is segíthetnek Önnek. Például kijelölhet egy ügynököt, aki figyelemmel kíséri a készletcsatornát a szállítási késésekre vonatkozó említések miatt, és automatikusan létrehozhatja a nyomon követéseket, ha 24 órán belül nem történik semmi.

Vagy állítson be egyet, hogy hetente összefoglalót készítsen a beszállítói tevékenységekről, a nyitott megrendelésekről és a jelzett problémákról – nincs üldözés, nincs mikromanagement.

A ClickUp Autopilot Agents segítségével hetente automatikusan közzéteheti a beszállítók legfrissebb híreit

Iparági felhasználási példák

Kíváncsi arra, hogy mindez hogyan érvényesül az Ön világában? Itt egy rövid áttekintés arról, hogy a különböző iparágak hogyan használják az AI-t a készletoptimalizálás támogatására és az előny megőrzésére. 📈

Kiskereskedelem

A romlandó áruk optimalizálása biztosítja, hogy az élelmiszerboltokban mindig legyenek friss termékek, miközben minimalizálja a lejárt termékekből származó hulladékot.

A trendelemzés korán azonosítja a népszerű termékeket, így kihasználhatja a kereslet megugrását, mielőtt a versenytársak felzárkóznának.

A több helyszínen történő egyensúlyozás biztosítja, hogy a legkelendőbb termékek a forgalmas üzletekben is elérhetők legyenek, míg a kevésbé forgalmas helyszíneken ne legyen túlzott készlet.

Esettanulmány: Hogyan segít a ClickUp Automations a Shiptnek a készletek (és a munkafolyamatok) zavartalan működésében? A Shipt egy aznapi kiszállítási szolgáltatás, amely az élelmiszerektől a háztartási cikkekig mindent biztosít több millió vásárló számára az Egyesült Államokban. A háttérben a Data Platform csapata folyamatosan kezeli a beérkező kéréseket – a műszerfalaktól az adatok lekérésén át a folyamatok javításáig. A ClickUp bevezetése előtt mindezek a feladatok különböző űrlapokon, Slack-szálakon és véletlenszerű táblázatokon voltak szétszórva, ami szinte lehetetlenné tette a nyomon követést és a prioritások meghatározását. A csapatnak azonban szüksége volt egy megbízható platformra, amely minden beérkező adatot egy helyre gyűjt, és az automatizálás átvette a unalmas feladatokat – a címkézést, az irányítást, a hozzárendelést és az összes kérelem nyomon követését. Hirtelen már nem kellett a kontextust keresniük, vagy a hiányzó részleteket kutatniuk. A munka zökkenőmentesen folyt, a kommunikáció szorosabbá vált, és a kézi koordináció nagy része egyszerűen eltűnt. Az a lehetőség, hogy ilyen szorosan és ilyen áttekinthetően figyelemmel kísérhetjük működésünket, megváltoztatta stratégiánk kezelését – adataikkal jobban alátámaszthatjuk kéréseinket, és biztosíthatjuk, hogy döntéseinket megfelelően rangsorolják. Az a lehetőség, hogy ilyen szorosan és ilyen áttekinthetően figyelemmel kísérhetjük működésünket, megváltoztatta stratégiánk kezelését – adataikkal jobban alátámaszthatjuk kéréseinket, és biztosíthatjuk, hogy döntéseinket megfelelően rangsorolják.

Gyártás

A nyersanyag-tervezés megakadályozza a termelés leállását azáltal, hogy optimális szinten tartja a kritikus alkatrészek készleteit.

A folyamatban lévő munkák nyomon követése optimalizálja a gyártási folyamatot és csökkenti a készletek tárolási költségeit a gyártási folyamat során.

A minőség-ellenőrzés integrálása automatikusan módosítja a készleteket a hibaarányok és az átdolgozási követelmények alapján.

A generatív AI-alapú beszerzés megrendeléseket hoz létre, szerződési feltételeket tárgyal és alternatív beszállítókat azonosít, ha zavarok lépnek fel.

⭐️ Iparági felhívás: Az UBTECH épp most tett egy nagy lépést a humanoid robotika területén új Walker S1 modelljével, amely nem bemutatóra, hanem valódi ipari munkára lett tervezve. A BYD, Audi, Geely, Foxconn és SF Express partnerekkel közösen fejlesztett Walker S1 máris bizonyítja képességeit: az UBTECH közzétett egy videót, amelyen a robot 16,3 kg súlyú terhet cipel, miközben könnyedén sétál egy futópadon, alig lassítva a lépteit. 360°-os látómezővel, tapintásérzékelős kezekkel és komplex, több lépésből álló feladatok elvégzésére alkalmas mesterséges intelligenciával ez nem egy bemutató robot, hanem gyárban is bevethető. A Walker sorozatot már bevezették olyan helyeken, mint a Zeekr 5G Smart Factory és a FAW-Volkswagen Qingdao gyára, ahol tapasztalt munkásokhoz hasonló egyensúlyérzékkel és koordinációval végzi a igényes gyártási feladatokat.

Egészségügy

A kritikus gyógyszerkezelés biztosítja, hogy az életmentő gyógyszerek soha ne fogyjanak el, miközben szigorúan kezeli a lejárati dátumokat.

Az orvostechnikai eszközök nyomon követése biztosítja a sebészeti eszközök és diagnosztikai berendezések optimális szintjét az összes osztályon.

A szabályozási előírásoknak való megfelelés automatikusan nyomon követi a tételszámokat, a lejárati dátumokat és a visszahívási információkat az audit követelményeknek megfelelően.

A vészhelyzeti felkészültség biztosítja a megfelelő ellátást a betegszám váratlan megugrása vagy orvosi vészhelyzetek esetén.

📣 A ClickUp előnye: Ha egyfős csapatként egyedül végzi a készletkezelési feladatokat, akkor szüksége van egy olyan mesterséges intelligenciával ellátott szuperalkalmazásra, amely mindenben segítségére lehet, és nekünk pont ilyenünk van! A ClickUp Brain MAX a táblázatok, megrendelőlapok, e-mailek és naptárak mély integrációjával az összes készletadatot egyetlen egységes irányítópultra hozza. A beszéd-szöveggé alakítás funkcióval gyorsan rögzítheti az új készleteket, frissítheti a mennyiségeket, vagy kéz nélkül beállíthatja az alacsony készletre vonatkozó riasztásokat. Több vezető AI-modell felhasználásával a Brain MAX elemezheti az értékesítési trendeket, előre jelezheti a keresletet, és akár optimális újrarendelési időpontokat is javasolhat, segítve ezzel a készlethiány vagy a túlzott készletezés elkerülését. Automatizálja a rutin nyomon követést, szervezi a beszállítói kommunikációt és rendezetté teszi a készletkezelési munkafolyamatot, így Ön a manuális munkákba való belemerülés helyett az üzleti növekedésre koncentrálhat.

Élelmiszerek és italok

A frissesség optimalizálása egyensúlyt teremt a készletszint és az eltarthatósági idő között, hogy minimalizálja a romlást és maximalizálja a jövedelmezőséget.

A menütervezés integrációja a szezonális menüváltozások és a vásárlói preferenciák alapján módosítja az alapanyagok megrendelését.

A hűtési lánc menedzsment a hőmérsékletérzékeny termékeket figyeli az ellátási lánc egészében, hogy megakadályozza azok romlását.

Hulladékcsökkentés: azonosítja az élelmiszer-pazarlás mintáit, hogy optimalizálja az adagméreteket és a rendelési gyakoriságot.

🔍 Tudta? Amikor a vevői keresletben bekövetkező kis változás hatással van az ellátási láncra, az gyakran sokkal nagyobb változásokat vált ki a folyamat korábbi szakaszaiban. A gyártók túlreagálják a helyzetet, a forgalmazók túlzott mennyiséget rendelnek, és az egész rendszerben felhalmozódnak a készletek. Ez a bullwhip-effektus, amely általában a rossz kommunikációból és a találgatásokból ered.

Autóipar

Az alkatrészek rendelkezésre állása biztosítja, hogy a megfelelő alkatrészek mind a rutin karbantartáshoz, mind a sürgős javításokhoz raktáron legyenek.

A szezonális kiigazítás az időjárási viszonyok alapján előrejelzi az olyan termékek iránti keresletet, mint a gumiabroncsok, az akkumulátorok és a légszűrők.

A járműmodell-követés különböző gyártmányú, modellű és évjáratú alkatrészek készletét kezeli anélkül, hogy túlzott tőkebefektetést igényelne.

A jótálláskezelés összehangolja az alkatrészek rendelkezésre állását a jótállási igényekkel és a szervizelési ütemtervekkel.

E-kereskedelem

A raktár optimalizálása a készleteket a teljesítési központok között osztja el, hogy minimalizálja a szállítási költségeket és a szállítási időket.

A visszaküldés előrejelzése előre jelzi a termékek visszaküldését, és ennek megfelelően optimalizálja a készletszinteket.

A csúcsidőszakra való felkészülés pontos kereslet-előrejelzéssel készül fel az ünnepi rohamokra és promóciós eseményekre.

A határokon átnyúló készletkezelés a vámokat, illetékeket és szállítási késedelmeket figyelembe véve kezeli a nemzetközi készletszinteket.

🔍 Tudta? Ahelyett, hogy évente egyszer bezárnák az üzletet egy nagy leltárkészítés miatt, a csapatok kisebb, rendszeres ellenőrzéseket végezhetnek ciklusonkénti leltározással. Ez a módszer segít a problémák korai felismerésében, biztosítja a készletadatok pontosságát, és nem zavarja a napi működést.

Újra feltöltés és továbbhaladás a ClickUp segítségével

Amikor minden készletkezelési folyamat attól függ, hogy valaki eszébe jusson frissíteni egy táblázatot, válaszolni egy üzenetre vagy kijavítani egy hibát, mielőtt az lavina szerűen növekszik, a kiégés gyorsan bekövetkezik.

De az AI ezt a terhet átveszi.

Ha ezeket a folyamatokat a ClickUp-on belül futtatja, minden a helyére kerül. A beszélgetéseket feladatokká alakítja, a frissítéseket valós időben szinkronizálja, és az AI-ra bízza a monoton munkát.

Mindez kevesebb késedelmet, pontosabb készletadatokat és sokkal kevesebb operatív stresszt jelent. 😓

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések

Igen, az AI képes kezelni a készleteket olyan folyamatok automatizálásával, mint a kereslet előrejelzése, a valós idejű nyomon követés és a készletpótlás. Az AI rendszerek elemzik a korábbi értékesítési adatokat és a külső tényezőket, hogy optimalizálják a készletszinteket, csökkentsék a hibákat és javítsák az általános hatékonyságot.

A készletgazdálkodás teljes mértékben automatizálható AI technológiák segítségével. Az automatizálás olyan feladatokat fed le, mint a készletszint figyelemmel kísérése, a kereslet előrejelzése és az újrarendelések kezdeményezése, amikor a készletek fogynak. Ez csökkenti a manuális munkát, minimalizálja a túlzott készletezés vagy a készlethiány kockázatát, és biztosítja a zökkenőmentesebb működést.

Az AI-vezérelt készletgazdálkodási rendszer létrehozásához kezdje a releváns adatok, például az értékesítési előzmények és a beszállítói információk gyűjtésével és integrálásával. Vezessen be gépi tanulási modelleket az adatok elemzésére és a kereslet előrejelzésére. Állítson be automatizált munkafolyamatokat olyan feladatokhoz, mint az újrarendelés, és használjon olyan eszközöket, mint az Amazon Rekognition Custom Labels a képalapú készletnyomon követéshez. Rendszeresen figyelje és frissítse AI-modelleit, hogy azok alkalmazkodjanak a változó üzleti igényekhez.

Az Amazon széles körben alkalmazza az AI-t készletgazdálkodásában. A vállalat robotokkal automatizálja a raktárakban a csomagok válogatását és mozgatását, AI-alapú előrejelzéseket használ a kereslet előrejelzésére és a készletszintek optimalizálására, valamint olyan technológiákat alkalmaz, mint az intelligens szemüvegek a kézbesítők számára, hogy javítsa a kézbesítés sebességét és pontosságát. Ezek az innovációk segítik az Amazont a készlet- és kézbesítési folyamatok racionalizálásában, és hatékonysági szabványokat állítanak fel az iparágban.

