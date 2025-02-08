A 10 legjobb AI készletkezelő szoftver, amelyet 2025-ben érdemes figyelni

Gondoljon át a jelenlegi készlethelyzetét: hány lehetséges üzletet veszített el a készlethiány miatt? Vagy ami még rosszabb, mennyi pénzt pazarolt el olyan termékek tárolására, amelyek alig kelnek el?
Frusztráló, nem igaz?
De van egy jó hír: az AI-alapú készletkezelő szoftverek leveszik ezt a terhet a válláról. Az intelligens algoritmusok, a prediktív elemzések és a valós idejű készletkövetés segítségével ezek az eszközök javíthatják a készletkezelési tevékenységét.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb készletkezelő rendszert, amelyek segítenek visszanyerni az irányítást. Kezdjük is! 🤸🏽♀️
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a legjobb mesterséges intelligenciával működő készletkezelő szoftverek közül válogatott listánk:
- ClickUp (A legjobb AI-alapú készletkezeléshez és feladatok automatizálásához)
- Zoho Inventory (A legjobb választás a felhasználóbarát eszközöket és automatizálást igénylő, növekvő vállalkozások számára)
- Cin7 (A legjobb a készletkezelés POS- és e-kereskedelmi platformokkal való integrálásához)
- DEAR Inventory (A legjobb készlet- és megrendeléskezelés gyártáshoz)
- Fishbowl Inventory (A legjobb QuickBooks felhasználók számára, akik fejlett készlet- és gyártási megoldásokat keresnek)
- Unleashed Software (A legjobb a beszerzés, raktározás, értékesítés és gyártás együttes kezeléséhez)
- Peak AI (A legjobb AI-alapú betekintés a készletszintek és a kereslet egyensúlyának fenntartásához)
- ThroughPut AI (A legjobb ellátási lánc hatékonyság és kereslet-előrejelzés AI-vel)
- Inventory Planner by Sage (A legalkalmasabb a pontos készlet-előrejelzéshez és -tervezéshez)
- Katana MRP (A legjobb valós idejű készlet- és termelés tervezéshez gyártók számára)
Mit kell keresnie az AI készletkezelő szoftverekben?
Az AI-alapú készletkezelő szoftver kiválasztásakor elengedhetetlenül fontos, hogy elsőbbséget élvezzenek azok a funkciók, amelyek optimalizálják a készletkezelést, csökkentik a költségeket és növelik a működési hatékonyságot.
Keresse meg a következőket az készletkezelő alkalmazásban:
- Pontos kereslet-előrejelzés: Az AI-nek elemeznie kell a korábbi értékesítési adatokat, a piaci trendeket és egyéb tényezőket, hogy pontosan előre tudja jelezni a jövőbeli keresletet, megelőzve ezzel a készlethiányt és a túlzott készletezést.
- Valós idejű készletnyomon követés: A készletek nyomon követése vonalkód-beolvasással vagy az Internet of Things (IoT) eszközökkel biztosítja a készletek állapotának azonnali láthatóságát az összes helyszínen.
- Automatikus újrarendelés: A rendszernek automatikusan megrendeléseket kell generálnia a várható kereslet és a rendelkezésre álló készletek alapján, csökkentve ezzel a manuális beavatkozás szükségességét.
- Készletoptimalizálás: A valós idejű adatokon alapuló dinamikus kiigazítások segítik az optimális készletszint fenntartását és a szállítási költségek minimalizálását.
- Prediktív elemzés: Az AI-alapú elemzés képes azonosítani a trendeket és a potenciális zavarokat, például a berendezések meghibásodásait, így proaktív intézkedések hozhatók.
- Skálázhatóság: A szoftvernek az üzleti növekedéssel együtt kell fejlődnie, alkalmazkodva a növekvő adatmennyiséghez és a bonyolultabb készletigényekhez.
- Jelentések és elemzések: A robusztus jelentéskészítési funkciók lehetővé teszik a trendek elemzését, a készletek teljesítményének figyelemmel kísérését és a fejlesztésre szoruló területek feltárását.
🧠 Érdekesség: Az első ismert készletkezelő rendszer az ókori Egyiptomban jelent meg, ahol az írnokok nyomon követték a gabonát és más árukat, hogy biztosítsák a lakosság számára a megfelelő ellátást.
A 10 legjobb AI készletkezelő szoftver
A hatékony készletkezelés nem a keményebb munkáról, hanem az okosabb munkáról szól. Az AI-alapú eszközök ezt könnyebbé teszik, mint valaha.
Íme 10 remek lehetőség, amelyet érdemes megvizsgálni. 🧐
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú készletkezeléshez és feladatok automatizálásához)
Ha olyan módszert keres, amellyel extra erőfeszítés nélkül kézben tarthatja készleteit, akkor a ClickUp pontosan az, amire szüksége van.
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyszerűvé teszi a készletkezelési rendszer létrehozását. Nézzük meg, hogyan.
ClickUp Brain
Kezdje a ClickUp Brain-nel, egy intelligens AI eszközzel, amely átalakítja a rutin készletkezelési feladatokat. Elemezi a munkaterületén található adatokat, hogy kiemelje a készlethiányokat, a lassan mozgó tételeket és az optimális újrarendelési időpontokat.
Még a következő lépéseket is javasolja, például megrendelések létrehozását vagy a csapat figyelmeztetését, ha a készlet alacsony, így virtuális asszisztensként működik a készletkezeléshez.
ClickUp Automations
Ezután beszéljünk a ClickUp Automations funkciójáról. Ez a funkció segíthet a készletkezelésben azáltal, hogy elvégzi az ismétlődő feladatokat, például frissíti a készletszinteket vagy emlékeztetőket küld, amikor ideje újratölteni a készletet.
Például, ha egy csapattag készletproblémát jelent be, az automatizálás azonnal értesítheti a raktárvezetőt.
ClickUp célok
Szeretné összehangolni készletkezelését nagyobb céljaival? A ClickUp Goals segítségével ez lehetséges.
Lehetővé teszi, hogy számcélokat állítson be a készletekhez, és nyomon kövesse az egyes mérföldköveket az áruk feldolgozása során. Például olyan célokat állíthat be, mint „200 árucikk újratöltése ebben a hónapban” vagy „A készleteltérések 5% alá csökkentése”.
A készletcélokat megoszthatja a raktári személyzettel vagy az ellátási lánc vezetőivel is, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.
ClickUp Chat
A kommunikáció terén pedig a ClickUp Chat köti össze az egészet. Minden beszélgetést konkrét feladatokhoz köthet.
Ezzel a funkcióval a készletekkel kapcsolatos beszélgetéseket közvetlenül cselekvési feladatokká alakíthatja a Chatben, így biztosítva, hogy egyetlen fontos frissítés se maradjon figyelmen kívül. Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, a koordináció gyorsabbá válik, és csökken a hibák száma.
ClickUp készletkezelési sablon
Adja hozzá a ClickUp készletkezelési sablonját ( ) a keverékhez, és a készletek szervezése egyszerűvé válik. Ez a sablon az összes készletadatot egy helyen tárolja, így elkerülheti az olyan hibákat, mint a dupla megrendelés vagy a készletek nyomon követésének elvesztése.
Ezenkívül ez az készletkezelési sablon segít Önnek:
- Figyelje a készletszinteket, a mozgásokat és a költségváltozásokat
- Rendezze el a termékadatok, például az árak és a képek egyszerű adatbázisban.
- Elemezze a trendeket, hogy intelligens döntéseket hozhasson az újratöltés időpontjáról.
A ClickUp legjobb funkciói
- Zökkenőmentes integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan eszközökhöz, mint a Google Naptár és a Zapier, hogy zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosítson, és ne kelljen több alkalmazás között váltogatnia.
A ClickUp korlátai
- Széles körű funkciói és testreszabási lehetőségei miatt az új felhasználóknak tanulási görbe várható.
- Egyes felhasználók szerint a ClickUp mobil verziójából hiányoznak bizonyos funkciók.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
🔍 Tudta? A készletkezelést átalakító modern vonalkód-technológiát 1952-ben Norman Joseph Woodland és Bernard Silver találta fel. Ez forradalmasította a termékek nyomon követésének és kezelésének módját.
2. Zoho Inventory (A legjobb választás a felhasználóbarát eszközöket és automatizálást igénylő, növekvő vállalkozások számára)
A Zoho Inventory egy rugalmas készletkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a készletek, megrendelések és értékesítések pontos kezelésében.
A több csatornán történő értékesítéstől a raktárak közötti készletkezelésig a Zoho Inventory eszközöket kínál a készlet nyomon követéséhez, a műveletek automatizálásához és a vevői igények hatékony kielégítéséhez.
Integrációs képességei és testreszabási lehetőségei révén bármilyen méretű vállalkozáshoz alkalmazkodik. Ezenkívül több pénznemet és adót is kezel, így nemzetközi tevékenységekhez is alkalmas.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Használjon vonalkódos és RFID rendszereket az áruk nyomon követéséhez és a készletek pontos nyomon követéséhez tételszám vagy sorozatszám alapján.
- Állítson be újrarendelési pontokat, hogy alacsony készletről szóló riasztásokat kapjon, így mindig tájékozott maradhat és megelőzheti a készlethiányt.
- Kezelje az értékesítési csúcsokat olyan eszközökkel, amelyekkel visszautasíthatja a megrendeléseket, vagy teljesítheti a keresletet dropshipping segítségével.
- Készítsen szállítási díjakat, szállítási címkéket és nyomon követési frissítéseket közvetlenül a platformon belül.
A Zoho Inventory korlátai
- A jelentéskészítési funkciókat, például a „Készletleltár” jelentést, egyes felhasználók nem tartják megfelelőnek.
- A rendszer nem támogatja a termékváltozatok súlyának hozzárendelését, ezért a több tételt tartalmazó csomagok súlyát manuálisan kell megadni.
Zoho Inventory árak
- Alapcsomag: 39 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 159 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 299 USD/hó felhasználónként
Zoho Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)
3. Cin7 (A legjobb a készletkezelés POS- és e-kereskedelmi platformokkal való integrálásához)
A CIN7 egy összekapcsolt készletkezelési platform, amelynek célja, hogy minden szakaszban támogassa vállalkozását. A valós idejű készletláthatóságot automatizálással ötvözi, hogy teljes képet kapjon a készleteiről a különböző rendszerekben, értékesítési csatornákon és régiókban.
Az eszköz segít nyomon követni a tételek/szériák lejárati idejét, és a termékváltozatokhoz igazított SKU-kat létrehozni. Ezenkívül a fejlett készlet-előrejelzés és a több mint 700 előre elkészített integráció segítségével egyszerűsítheti az olyan összetett műveleteket, mint a több helyszínen történő készletnyilvántartás, a B2B e-kereskedelem és a megrendelések teljesítése.
A CIN7 legjobb funkciói
- Jelezze előre a készleteket a ForesightAI segítségével, és jelezze előre a keresletet akár 24 hónappal előre.
- Hozzáférés az élő készletszintekhez, a tényleges COGS-hez és a leszállított költségekről szóló jelentésekhez, hogy jobb üzleti döntéseket hozhasson.
- Kövesse nyomon a készleteket több helyszínen olyan funkciók segítségével, mint a raktárkezelés és a több helyszínes tervezés.
- Használja a beépített EDI és 3PL funkciókat a harmadik féltől származó logisztikai szoftverekkel és nagykereskedelmi kiskereskedőkkel való natív integrációhoz.
A CIN7 korlátai
- Egyes felhasználók a Cin7 árait magasabbnak tartják.
- A Cin7 más készletkezelési megoldásokhoz képest kevésbé testreszabható.
CIN7 árak
- Alapcsomag: 349 USD/hó 5 felhasználó számára
- Előnyök: 599 USD/hó 10 felhasználó esetén
- Haladó: 999 USD/hó 15 felhasználónként
- Omni: Egyedi árazás
CIN7 értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (270+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (700+ értékelés)
🧠 Érdekesség: A „just-in-time” készletkezelés kifejezést először a Toyota alkotta meg az 1970-es években. Ez a megközelítés a készletszint csökkentését célozza azzal, hogy az árukat csak akkor veszi át, amikor azokra a gyártási folyamatban szükség van.
4. DEAR Inventory (A legjobb készlet- és megrendeléskezelés gyártáshoz)
A kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és gyártó vállalkozások számára kifejlesztett DEAR Inventory automatizálási eszközöket, valós idejű nyomon követést és zökkenőmentes integrációt kínál más rendszerekkel, például a Xero, a QuickBooks és a főbb e-kereskedelmi platformokkal.
A DEAR automatizálási moduljáról és B2B portáljáról ismert, amely lehetővé teszi az ismétlődő feladatok kiküszöbölését és a vevők számára közvetlen hozzáférést biztosít megrendeléseik kezeléséhez.
A DEAR Inventory legjobb funkciói
- Számlák, számlák és kifizetések automatikus szinkronizálása a Xero vagy a QuickBooks segítségével, csökkentve a kézi adatbevitelt.
- Kínáljon önkiszolgáló platformot a megrendelések kezeléséhez, a katalógusok böngészéséhez és az újrarendelési lehetőségek eléréséhez a vevői elégedettség javítása érdekében.
- Futtassa a DEAR POS-t különböző eszközökön online és offline tranzakciók, hűségprogramok és visszatérítések kezelésére.
- Használja a DEAR automatizálási modulját a feltételek beállításához, a jelentések ütemezéséhez és a feladatértesítések kiosztásához a raktár, az értékesítés és a könyvelés részlegei között.
DEAR Inventory korlátai
- Korlátozza az API-kérelmek számát percenként és naponta, ami lassíthatja az adatok szinkronizálását.
- Nincs mobilalkalmazás, amely útközben is használható lenne.
DEAR Inventory árak
- Ár: 249 USD/hó 5 felhasználó esetén
DEAR Inventory értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: Az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) koncepcióját a készletkezelés területén a 2000-es évek elején vezették be, és lehetővé teszi az áruk valós idejű nyomon követését, javítva a pontosságot és csökkentve az emberi hibák számát a készletkezelési folyamatokban.
5. Fishbowl Inventory (A legjobb QuickBooks felhasználók számára, akik fejlett készletkezelési és gyártási megoldásokat keresnek)
A Fishbowl Inventory biztosítja, hogy mindig kézben tartsa készleteit. Ez egy intuitív, mesterséges intelligenciával működő készletkezelő szoftver, amelyet gyártó, raktározó és szállító vállalkozások számára fejlesztettek ki. Kiemelkedő jellemzője a valós idejű átláthatóság, amely percről percre frissíti a készletszinteket, hogy a vállalkozások elkerülhessék a túlzott készletezést vagy a készlethiányt.
Ez az készletoptimalizáló szoftver testreszabható munkafolyamatokkal és automatizálással tűnik ki, rugalmasságot biztosítva az automatikus újrarendelési pontok beállításához, termékcsomagok létrehozásához és helyettesítő termékek kínálásához.
A Fishbowl Inventory legjobb funkciói
- Szinkronizálja az adatokat a könyvelési rendszerek kel, hogy a készletmozgásokat könnyedén összekapcsolhassa a pénzforgalommal.
- Határozza meg a készletküszöbértékeket, és hagyja, hogy a Fishbowl automatikusan generálja a megrendeléseket, megelőzve ezzel a hiányokat vagy a túlzott készleteket.
- Ha az elsődleges termékek elfogynak, kínáljon alternatív termékeket, hogy az ügyfelek elégedettek maradjanak és az eladások szinten maradjanak.
- Használjon vonalkódokat a készletmozgások pontos és gyors nyomon követéséhez több helyszínen.
A Fishbowl Inventory korlátai
- Bár a Fishbowl funkciókban gazdag, a személyre szabás terén korlátokat jelenthet.
- A Fishbowl teljesítménye nagyon nagy adatbázisok esetén romolhat, ami hatással lehet a hatékonyságra.
Fishbowl Inventory árak
- Egyedi árazás
Fishbowl Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (260+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (980+ értékelés)
6. Unleashed Software (a legjobb a beszerzés, raktározás, értékesítés és gyártás együttes kezeléséhez)
Az Unleashed Software előnyt biztosít a készletek és a műveletek kezelésében. Hasznos információkat nyújt a termékek teljes készletellenőrzésével, függetlenül attól, hogy anyagokat, késztermékeket vagy kellékeket követ nyomon.
Skálázhatósága ideális a növekvő vállalkozások számára, és zökkenőmentesen kapcsolódik különböző számviteli és e-kereskedelmi platformokhoz. A szoftvert olyan iparágak számára tervezték, amelyek pontos nyomon követést igényelnek, például a gyártás és a disztribúció.
Az Unleashed Software legjobb funkciói
- A tranzakciók bekövetkeztekor automatikusan frissíti a készletszinteket, így percről percre láthatja a készletszinteket és a mozgásokat.
- Állítson be értesítéseket az alacsony készletszintekről, a közelgő lejárati dátumokról vagy más fontos készletváltozásokról, hogy megelőzze a potenciális problémákat.
- Hozzon létre egyedi újrarendelési triggereket, amelyek előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan pótolják a készletet, ezzel időt takarítva meg és elkerülve a készlethiányt.
- Használja az AI-t a kereslet előrejelzéséhez és a készletszintek ennek megfelelő kiigazításához, így biztosítva, hogy mindig rendelkezésre álljon a szükséges készlet az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez.
A szoftver korlátai
- A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézségeket tapasztaltak az Unleashed más rendszerekkel, például a Xero-val való integrálásakor.
- A platform kiterjedt funkcióinak elsajátítása jelentős időt igényelhet.
Unleashed Software árak
- Közepes: 380 USD/hó 3 felhasználó esetén
- Nagy: 710 USD/hó 8 felhasználó esetén
- Large Plus: 1080 USD/hó 20 felhasználónként
Unleashed Software értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (280+ értékelés)
🔍 Tudta? Az AI-alapú kereslet-előrejelzés segíthet a vállalkozásoknak felkészülni a szezonális változásokra, promóciókra és akár a globális ellátási lánc zavaraira is, biztosítva, hogy a megfelelő termékek a megfelelő időben rendelkezésre álljanak.
7. Peak AI (A legjobb AI-alapú betekintés a készletszintek és a kereslet egyensúlyának fenntartásához)
A Peak AI optimalizálja az alapvető üzleti folyamatokat, mint például a készletkezelés és az árazás. Minden vállalkozás számára egyedi, az adott vállalkozás igényeire, termékeire és adataira szabott AI eszközt hoz létre. Akár több millió, akár több milliárd bevételt kezel, a Peak AI az egész szervezetben működik, hogy javítsa a teljesítményt, csökkentsék a költségeket és növeljék a nyereséget.
Segít elkerülni a készlethiányt, javítani a cash flow-t, és biztosítani, hogy a megfelelő termékek mindig a megfelelő időben rendelkezésre álljanak.
A Peak AI legjobb funkciói
- Teljesítse a szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA) és az időbeni teljesítés (OTIF) célokat azáltal, hogy a megfelelő készletet a megfelelő helyen és időben biztosítja.
- Minimalizálja a pazarlást és maximalizálja a jövedelmezőséget a biztonsági készletszintek optimalizálásával és a szállítási költségek csökkentésével az egész disztribúciós hálózatában.
- Szabadítson fel működő tőkét, csökkentse a felesleges készleteket, és összpontosítsa erőforrásait a nagy keresletű termékekre az ellátási lánc optimalizálása érdekében.
A mesterséges intelligencia korlátai
- A Peak AI integrálása a meglévő üzleti folyamatokba bonyolult lehet.
- Az automatizálások beállítása és testreszabása bonyolult lehet.
Peak AI árak
- Egyedi árazás
A Peak AI értékelései és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡Profi tipp: Használjon rendeléskezelő szoftvert, hogy minden rendelését egy helyen tárolhassa. Ez automatizálja a nyomon követést, a készletfrissítéseket és a számlázást, így időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.
8. ThroughPut AI (A legjobb az ellátási lánc hatékonysága és az AI-val történő kereslet-előrejelzés terén)
A ThroughPut integrálja a működés során keletkező kritikus adatokat, hogy azonosítsa a készletkezelési kihívásokat és a hatékonysági hiányosságokat, lehetővé téve az intelligens döntéshozatalt.
Fejlett AI-képességeinek köszönhetően a ThroughPut optimalizálja a kapacitáskezelést, az készlettervezést és a logisztikát, hogy jelentős javulást érjen el mind az operatív, mind a pénzügyi teljesítmény terén.
A ThroughPut AI legjobb funkciói
- Készítsen rövid távú előrejelzéseket a keresletről, hogy ennek megfelelően módosíthassa a termékválasztékot és a készletszinteket.
- Automatikusan egyensúlyozza ki a felesleges és az alulkészletezett termékeket, hogy javítsa a rendelkezésre állást, csökkentse a forgótőkét és növelje a jövedelmezőséget.
- Használja a megfelelő pufferméretet a készletpazarlás minimalizálása érdekében, miközben figyelemmel kíséri a pufferfogyasztást, hogy az összhangban legyen a rövid és hosszú távú igényekhez ajánlott készletszintekkel.
A ThroughPut AI korlátai
- A előrejelzések megbízhatatlanok lehetnek, ha a képzéshez használt történeti adatok hiányosak, pontatlanok vagy elfogultak.
- Az AI-nak nehézséget okozhat a váratlan zavarok, például a kereslet hirtelen megugrása vagy az ellátási lánc problémái esetén a gyors reagálás.
ThroughPut AI árak
- Egyedi árazás
ThroughPut AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az AI-val támogatott prediktív elemzés előre jelezheti a piaci változásokat, például a fogyasztói preferenciák vagy a gazdasági feltételek változásait, segítve a vállalatokat készletstratégiájuk valós idejű kiigazításában.
9. Inventory Planner by Sage (A legalkalmasabb a pontos készlet-előrejelzéshez és -tervezéshez)
A Sage Inventory Planner pontos és megbízható megközelítést kínál a készletkezeléshez, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt. A fejlett kereslet-előrejelzés, az automatizált megrendelések generálása és a robusztus, több helyszínt lefedő kezelés biztosítja a készlet pontosságát.
Az Inventory Planner úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon a változó értékesítési trendekhez és a piaci dinamikához, és segít a vállalkozásoknak maximalizálni a jövedelmezőséget, miközben minimalizálja a pazarlást.
A Inventory Planner legjobb funkciói
- Fejlett algoritmusok alkalmazásával elemezheti a korábbi készletadatokat, a szezonalitást és a piaci trendeket, hogy pontos értékesítési előrejelzéseket és ellátási lánc-menedzsmentet kapjon.
- Kezelje beszerzési költségvetését olyan, szezonális ingadozásokkal vagy változó készletigényekkel rendelkező vállalkozások számára kialakított beszerzési eszközökkel.
- A legutóbbi eladási dátum, a túlkészlet költségei és az egységek száma alapján azonosítsa a felesleges készleteket, hogy helyreállítsa a cash flow-t és javítsa a készletek állapotát.
- Csatlakozzon olyan platformokhoz, mint a Shopify, hogy valós idejű értékesítési adatokat szerezzen be a pontos előrejelzések és készletgazdálkodási döntések érdekében.
A készlettervező korlátai
- Egyes felhasználók szerint az előrejelzési funkció nem mindig jeleníti meg a szükséges adatokat.
- Megfigyeltek olyan eseteket, amikor az ügyfélszolgálat nem reagált vagy közömbös volt.
Inventory Planner árak
- Alapvető: 119 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 249,99 USD/hó felhasználónként
Készlettervező értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
10. Katana (A legjobb valós idejű készletkezeléshez és gyártási tervezéshez gyártók számára)
A Katana AI-alapú felhőalapú platformjával a gyártási folyamatokra helyezi a hangsúlyt. A többcsatornás értékesítők számára kialakított platform áthidalja a készletnyilvántartás és a termelés tervezése közötti szakadékot, így valós időben teljes képet kaphat a gyártási folyamatokról.
A nyersanyagok nyomon követésétől és a gyártás előrehaladásának figyelemmel kísérésétől a megrendelések pontos teljesítésének biztosításáig a Katana hatékony, hasznosítható információkat nyújt. Az e-kereskedelmi készletkezelő szoftver vizuális gyártástervezéssel rendelkezik, és a kis- és középvállalkozások igényeire van szabva.
A Katana legjobb funkciói
- Kapjon élő frissítéseket a nyersanyagokról, a folyamatban lévő munkákról (WIP) és a késztermékekről több helyszínen.
- Húzza át a feladatokat az intuitív irányítópulton, hogy hatékonyan ütemezze a termelést, rangsorolja a megrendeléseket és ossza el az erőforrásokat.
- Kezelje minden termék részletes alkatrészlistáját (BOM), biztosítva a pontos költségszámításokat és a nyersanyag-beszerzést.
- Szinkronizálja a készlet- és értékesítési adatokat olyan népszerű platformokkal, mint a Shopify, a WooCommerce és a BigCommerce, hogy valós időben frissüljenek.
A Katana korlátai
- Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a rendszerben nem lehet nyomon követni a szállítási készleteket.
- Szoftverhibák és lassú betöltési sebességek fordultak elő.
Katana árak
- Starter: 199 USD/hó felhasználónként (negyedéves számlázás)
- Alapcsomag: 399 USD/hó felhasználónként (negyedéves számlázás)
- Professzionális: 899 USD/hó felhasználónként (negyedéves számlázás)
Katana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)
Hagyja, hogy a ClickUp zökkenőmentesen kezelje készleteit
A készletkezelő szoftverekben alkalmazott mesterséges intelligencia átalakítja a vállalkozások készletnyilvántartási, -optimalizálási és -előrejelzési módszereit. Az automatizálás és a valós idejű betekintés segítségével időt takaríthat meg, költségeket csökkenthet és optimalizálhatja a raktári műveleteket.
A fent bemutatott 10 lehetőség közül a ClickUp rugalmasságával és funkcióinak sokszínűségével tűnik ki.
A ClickUp Brain minden tudását egy helyen tárolja, így minden könnyen elérhető. Az automatizálás gondoskodik az ismétlődő feladatokról, mint például a készletek frissítése vagy az újratöltési emlékeztetők küldése, így több időt fordíthat a fontosabb dolgokra.
Ezenkívül a ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást, és biztosíthatja, hogy minden összhangban legyen üzleti céljaival.
Ezek a funkciók együttesen teszik a ClickUp-ot hatékony megoldássá azoknak a vállalkozásoknak, amelyek működésüket szeretnék racionalizálni és előnyt szerezni a versenytársaikkal szemben. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és könnyedén oldja meg a készletkezeléssel kapcsolatos kihívásokat!