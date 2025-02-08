A 10 legjobb AI készletkezelő szoftver, amelyet 2025-ben érdemes figyelni

Gondoljon át a jelenlegi készlethelyzetét: hány lehetséges üzletet veszített el a készlethiány miatt? Vagy ami még rosszabb, mennyi pénzt pazarolt el olyan termékek tárolására, amelyek alig kelnek el?

Frusztráló, nem igaz?

De van egy jó hír: az AI-alapú készletkezelő szoftverek leveszik ezt a terhet a válláról. Az intelligens algoritmusok, a prediktív elemzések és a valós idejű készletkövetés segítségével ezek az eszközök javíthatják a készletkezelési tevékenységét.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb készletkezelő rendszert, amelyek segítenek visszanyerni az irányítást. Kezdjük is! 🤸🏽‍♀️

Mit kell keresnie az AI készletkezelő szoftverekben?

Az AI-alapú készletkezelő szoftver kiválasztásakor elengedhetetlenül fontos, hogy elsőbbséget élvezzenek azok a funkciók, amelyek optimalizálják a készletkezelést, csökkentik a költségeket és növelik a működési hatékonyságot.

Keresse meg a következőket az készletkezelő alkalmazásban:

Pontos kereslet-előrejelzés: Az AI-nek elemeznie kell a korábbi értékesítési adatokat, a piaci trendeket és egyéb tényezőket, hogy pontosan előre tudja jelezni a jövőbeli keresletet, megelőzve ezzel a készlethiányt és a túlzott készletezést.

Valós idejű készletnyomon követés: A készletek nyomon követése vonalkód-beolvasással vagy az Internet of Things (IoT) eszközökkel biztosítja a készletek állapotának azonnali láthatóságát az összes helyszínen.

Automatikus újrarendelés: A rendszernek automatikusan megrendeléseket kell generálnia a várható kereslet és a rendelkezésre álló készletek alapján, csökkentve ezzel a manuális beavatkozás szükségességét.

Készletoptimalizálás: A valós idejű adatokon alapuló dinamikus kiigazítások segítik az optimális készletszint fenntartását és a szállítási költségek minimalizálását.

Prediktív elemzés: Az AI-alapú elemzés képes azonosítani a trendeket és a potenciális zavarokat, például a berendezések meghibásodásait, így proaktív intézkedések hozhatók.

Skálázhatóság: A szoftvernek az üzleti növekedéssel együtt kell fejlődnie, alkalmazkodva a növekvő adatmennyiséghez és a bonyolultabb készletigényekhez.

Jelentések és elemzések: A robusztus jelentéskészítési funkciók lehetővé teszik a trendek elemzését, a készletek teljesítményének figyelemmel kísérését és a fejlesztésre szoruló területek feltárását.

🧠 Érdekesség: Az első ismert készletkezelő rendszer az ókori Egyiptomban jelent meg, ahol az írnokok nyomon követték a gabonát és más árukat, hogy biztosítsák a lakosság számára a megfelelő ellátást.

A 10 legjobb AI készletkezelő szoftver

A hatékony készletkezelés nem a keményebb munkáról, hanem az okosabb munkáról szól. Az AI-alapú eszközök ezt könnyebbé teszik, mint valaha.

Íme 10 remek lehetőség, amelyet érdemes megvizsgálni. 🧐

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú készletkezeléshez és feladatok automatizálásához)

Ha olyan módszert keres, amellyel extra erőfeszítés nélkül kézben tarthatja készleteit, akkor a ClickUp pontosan az, amire szüksége van.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyszerűvé teszi a készletkezelési rendszer létrehozását. Nézzük meg, hogyan.

ClickUp Brain

Tartsa kézben készleteit a ClickUp Brain segítségével!

Kezdje a ClickUp Brain-nel, egy intelligens AI eszközzel, amely átalakítja a rutin készletkezelési feladatokat. Elemezi a munkaterületén található adatokat, hogy kiemelje a készlethiányokat, a lassan mozgó tételeket és az optimális újrarendelési időpontokat.

Még a következő lépéseket is javasolja, például megrendelések létrehozását vagy a csapat figyelmeztetését, ha a készlet alacsony, így virtuális asszisztensként működik a készletkezeléshez.

ClickUp Automations

A ClickUp Automations segítségével automatikusan rendeljen feladatokat a készlet újrarendeléséhez.

Ezután beszéljünk a ClickUp Automations funkciójáról. Ez a funkció segíthet a készletkezelésben azáltal, hogy elvégzi az ismétlődő feladatokat, például frissíti a készletszinteket vagy emlékeztetőket küld, amikor ideje újratölteni a készletet.

Például, ha egy csapattag készletproblémát jelent be, az automatizálás azonnal értesítheti a raktárvezetőt.

ClickUp célok

Szeretné összehangolni készletkezelését nagyobb céljaival? A ClickUp Goals segítségével ez lehetséges.

Lehetővé teszi, hogy számcélokat állítson be a készletekhez, és nyomon kövesse az egyes mérföldköveket az áruk feldolgozása során. Például olyan célokat állíthat be, mint „200 árucikk újratöltése ebben a hónapban” vagy „A készleteltérések 5% alá csökkentése”.

A készletcélokat megoszthatja a raktári személyzettel vagy az ellátási lánc vezetőivel is, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

ClickUp Chat

Csatoljon készletjelentéseket, megrendelési dokumentumokat vagy beszállítói szerződéseket közvetlenül a ClickUp Chathez, hogy gyorsan hozzáférhessenek.

A kommunikáció terén pedig a ClickUp Chat köti össze az egészet. Minden beszélgetést konkrét feladatokhoz köthet.

Ezzel a funkcióval a készletekkel kapcsolatos beszélgetéseket közvetlenül cselekvési feladatokká alakíthatja a Chatben, így biztosítva, hogy egyetlen fontos frissítés se maradjon figyelmen kívül. Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, a koordináció gyorsabbá válik, és csökken a hibák száma.

ClickUp készletkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp készletkezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni a készletében lévő tételeket.

Adja hozzá a ClickUp készletkezelési sablonját ( ) a keverékhez, és a készletek szervezése egyszerűvé válik. Ez a sablon az összes készletadatot egy helyen tárolja, így elkerülheti az olyan hibákat, mint a dupla megrendelés vagy a készletek nyomon követésének elvesztése.

Ezenkívül ez az készletkezelési sablon segít Önnek:

Figyelje a készletszinteket, a mozgásokat és a költségváltozásokat

Rendezze el a termékadatok, például az árak és a képek egyszerű adatbázisban.

Elemezze a trendeket, hogy intelligens döntéseket hozhasson az újratöltés időpontjáról.

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan eszközökhöz, mint a Google Naptár és a Zapier, hogy zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosítson, és ne kelljen több alkalmazás között váltogatnia.

A ClickUp korlátai

Széles körű funkciói és testreszabási lehetőségei miatt az új felhasználóknak tanulási görbe várható.

Egyes felhasználók szerint a ClickUp mobil verziójából hiányoznak bizonyos funkciók.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🔍 Tudta? A készletkezelést átalakító modern vonalkód-technológiát 1952-ben Norman Joseph Woodland és Bernard Silver találta fel. Ez forradalmasította a termékek nyomon követésének és kezelésének módját.

via Zoho Inventory

A Zoho Inventory egy rugalmas készletkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a készletek, megrendelések és értékesítések pontos kezelésében.

A több csatornán történő értékesítéstől a raktárak közötti készletkezelésig a Zoho Inventory eszközöket kínál a készlet nyomon követéséhez, a műveletek automatizálásához és a vevői igények hatékony kielégítéséhez.

Integrációs képességei és testreszabási lehetőségei révén bármilyen méretű vállalkozáshoz alkalmazkodik. Ezenkívül több pénznemet és adót is kezel, így nemzetközi tevékenységekhez is alkalmas.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Használjon vonalkódos és RFID rendszereket az áruk nyomon követéséhez és a készletek pontos nyomon követéséhez tételszám vagy sorozatszám alapján.

Állítson be újrarendelési pontokat, hogy alacsony készletről szóló riasztásokat kapjon, így mindig tájékozott maradhat és megelőzheti a készlethiányt.

Kezelje az értékesítési csúcsokat olyan eszközökkel, amelyekkel visszautasíthatja a megrendeléseket, vagy teljesítheti a keresletet dropshipping segítségével.

Készítsen szállítási díjakat, szállítási címkéket és nyomon követési frissítéseket közvetlenül a platformon belül.

A Zoho Inventory korlátai

A jelentéskészítési funkciókat, például a „Készletleltár” jelentést, egyes felhasználók nem tartják megfelelőnek.

A rendszer nem támogatja a termékváltozatok súlyának hozzárendelését, ezért a több tételt tartalmazó csomagok súlyát manuálisan kell megadni.

Zoho Inventory árak

Alapcsomag: 39 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 159 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 299 USD/hó felhasználónként

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)

3. Cin7 (A legjobb a készletkezelés POS- és e-kereskedelmi platformokkal való integrálásához)

via CIN7

A CIN7 egy összekapcsolt készletkezelési platform, amelynek célja, hogy minden szakaszban támogassa vállalkozását. A valós idejű készletláthatóságot automatizálással ötvözi, hogy teljes képet kapjon a készleteiről a különböző rendszerekben, értékesítési csatornákon és régiókban.

Az eszköz segít nyomon követni a tételek/szériák lejárati idejét, és a termékváltozatokhoz igazított SKU-kat létrehozni. Ezenkívül a fejlett készlet-előrejelzés és a több mint 700 előre elkészített integráció segítségével egyszerűsítheti az olyan összetett műveleteket, mint a több helyszínen történő készletnyilvántartás, a B2B e-kereskedelem és a megrendelések teljesítése.

A CIN7 legjobb funkciói

Jelezze előre a készleteket a ForesightAI segítségével, és jelezze előre a keresletet akár 24 hónappal előre.

Hozzáférés az élő készletszintekhez, a tényleges COGS-hez és a leszállított költségekről szóló jelentésekhez, hogy jobb üzleti döntéseket hozhasson.

Kövesse nyomon a készleteket több helyszínen olyan funkciók segítségével, mint a raktárkezelés és a több helyszínes tervezés.

Használja a beépített EDI és 3PL funkciókat a harmadik féltől származó logisztikai szoftverekkel és nagykereskedelmi kiskereskedőkkel való natív integrációhoz.

A CIN7 korlátai

Egyes felhasználók a Cin7 árait magasabbnak tartják.

A Cin7 más készletkezelési megoldásokhoz képest kevésbé testreszabható.

CIN7 árak

Alapcsomag: 349 USD/hó 5 felhasználó számára

Előnyök: 599 USD/hó 10 felhasználó esetén

Haladó: 999 USD/hó 15 felhasználónként

Omni: Egyedi árazás

CIN7 értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (700+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A „just-in-time” készletkezelés kifejezést először a Toyota alkotta meg az 1970-es években. Ez a megközelítés a készletszint csökkentését célozza azzal, hogy az árukat csak akkor veszi át, amikor azokra a gyártási folyamatban szükség van.

4. DEAR Inventory (A legjobb készlet- és megrendeléskezelés gyártáshoz)

via DEAR Inventory

A kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és gyártó vállalkozások számára kifejlesztett DEAR Inventory automatizálási eszközöket, valós idejű nyomon követést és zökkenőmentes integrációt kínál más rendszerekkel, például a Xero, a QuickBooks és a főbb e-kereskedelmi platformokkal.

A DEAR automatizálási moduljáról és B2B portáljáról ismert, amely lehetővé teszi az ismétlődő feladatok kiküszöbölését és a vevők számára közvetlen hozzáférést biztosít megrendeléseik kezeléséhez.

A DEAR Inventory legjobb funkciói

Számlák, számlák és kifizetések automatikus szinkronizálása a Xero vagy a QuickBooks segítségével, csökkentve a kézi adatbevitelt.

Kínáljon önkiszolgáló platformot a megrendelések kezeléséhez, a katalógusok böngészéséhez és az újrarendelési lehetőségek eléréséhez a vevői elégedettség javítása érdekében.

Futtassa a DEAR POS-t különböző eszközökön online és offline tranzakciók, hűségprogramok és visszatérítések kezelésére.

Használja a DEAR automatizálási modulját a feltételek beállításához, a jelentések ütemezéséhez és a feladatértesítések kiosztásához a raktár, az értékesítés és a könyvelés részlegei között.

DEAR Inventory korlátai

Korlátozza az API-kérelmek számát percenként és naponta, ami lassíthatja az adatok szinkronizálását.

Nincs mobilalkalmazás, amely útközben is használható lenne.

DEAR Inventory árak

Ár: 249 USD/hó 5 felhasználó esetén

DEAR Inventory értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) koncepcióját a készletkezelés területén a 2000-es évek elején vezették be, és lehetővé teszi az áruk valós idejű nyomon követését, javítva a pontosságot és csökkentve az emberi hibák számát a készletkezelési folyamatokban.

5. Fishbowl Inventory (A legjobb QuickBooks felhasználók számára, akik fejlett készletkezelési és gyártási megoldásokat keresnek)

via Fishbowl Inventory

A Fishbowl Inventory biztosítja, hogy mindig kézben tartsa készleteit. Ez egy intuitív, mesterséges intelligenciával működő készletkezelő szoftver, amelyet gyártó, raktározó és szállító vállalkozások számára fejlesztettek ki. Kiemelkedő jellemzője a valós idejű átláthatóság, amely percről percre frissíti a készletszinteket, hogy a vállalkozások elkerülhessék a túlzott készletezést vagy a készlethiányt.

Ez az készletoptimalizáló szoftver testreszabható munkafolyamatokkal és automatizálással tűnik ki, rugalmasságot biztosítva az automatikus újrarendelési pontok beállításához, termékcsomagok létrehozásához és helyettesítő termékek kínálásához.

A Fishbowl Inventory legjobb funkciói

Szinkronizálja az adatokat a könyvelési rendszerek kel, hogy a készletmozgásokat könnyedén összekapcsolhassa a pénzforgalommal.

Határozza meg a készletküszöbértékeket, és hagyja, hogy a Fishbowl automatikusan generálja a megrendeléseket, megelőzve ezzel a hiányokat vagy a túlzott készleteket.

Ha az elsődleges termékek elfogynak, kínáljon alternatív termékeket, hogy az ügyfelek elégedettek maradjanak és az eladások szinten maradjanak.

Használjon vonalkódokat a készletmozgások pontos és gyors nyomon követéséhez több helyszínen.

A Fishbowl Inventory korlátai

Bár a Fishbowl funkciókban gazdag, a személyre szabás terén korlátokat jelenthet.

A Fishbowl teljesítménye nagyon nagy adatbázisok esetén romolhat, ami hatással lehet a hatékonyságra.

Fishbowl Inventory árak

Egyedi árazás

Fishbowl Inventory értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (260+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (980+ értékelés)

6. Unleashed Software (a legjobb a beszerzés, raktározás, értékesítés és gyártás együttes kezeléséhez)

via Unleashed Software

Az Unleashed Software előnyt biztosít a készletek és a műveletek kezelésében. Hasznos információkat nyújt a termékek teljes készletellenőrzésével, függetlenül attól, hogy anyagokat, késztermékeket vagy kellékeket követ nyomon.

Skálázhatósága ideális a növekvő vállalkozások számára, és zökkenőmentesen kapcsolódik különböző számviteli és e-kereskedelmi platformokhoz. A szoftvert olyan iparágak számára tervezték, amelyek pontos nyomon követést igényelnek, például a gyártás és a disztribúció.

Az Unleashed Software legjobb funkciói

A tranzakciók bekövetkeztekor automatikusan frissíti a készletszinteket, így percről percre láthatja a készletszinteket és a mozgásokat.

Állítson be értesítéseket az alacsony készletszintekről, a közelgő lejárati dátumokról vagy más fontos készletváltozásokról, hogy megelőzze a potenciális problémákat.

Hozzon létre egyedi újrarendelési triggereket, amelyek előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan pótolják a készletet, ezzel időt takarítva meg és elkerülve a készlethiányt.

Használja az AI-t a kereslet előrejelzéséhez és a készletszintek ennek megfelelő kiigazításához, így biztosítva, hogy mindig rendelkezésre álljon a szükséges készlet az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez.

A szoftver korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézségeket tapasztaltak az Unleashed más rendszerekkel, például a Xero-val való integrálásakor.

A platform kiterjedt funkcióinak elsajátítása jelentős időt igényelhet.

Unleashed Software árak

Közepes: 380 USD/hó 3 felhasználó esetén

Nagy: 710 USD/hó 8 felhasználó esetén

Large Plus: 1080 USD/hó 20 felhasználónként

Unleashed Software értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (280+ értékelés)

🔍 Tudta? Az AI-alapú kereslet-előrejelzés segíthet a vállalkozásoknak felkészülni a szezonális változásokra, promóciókra és akár a globális ellátási lánc zavaraira is, biztosítva, hogy a megfelelő termékek a megfelelő időben rendelkezésre álljanak.

7. Peak AI (A legjobb AI-alapú betekintés a készletszintek és a kereslet egyensúlyának fenntartásához)

via Peak AI

A Peak AI optimalizálja az alapvető üzleti folyamatokat, mint például a készletkezelés és az árazás. Minden vállalkozás számára egyedi, az adott vállalkozás igényeire, termékeire és adataira szabott AI eszközt hoz létre. Akár több millió, akár több milliárd bevételt kezel, a Peak AI az egész szervezetben működik, hogy javítsa a teljesítményt, csökkentsék a költségeket és növeljék a nyereséget.

Segít elkerülni a készlethiányt, javítani a cash flow-t, és biztosítani, hogy a megfelelő termékek mindig a megfelelő időben rendelkezésre álljanak.

A Peak AI legjobb funkciói

Teljesítse a szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA) és az időbeni teljesítés (OTIF) célokat azáltal, hogy a megfelelő készletet a megfelelő helyen és időben biztosítja.

Minimalizálja a pazarlást és maximalizálja a jövedelmezőséget a biztonsági készletszintek optimalizálásával és a szállítási költségek csökkentésével az egész disztribúciós hálózatában.

Szabadítson fel működő tőkét, csökkentse a felesleges készleteket, és összpontosítsa erőforrásait a nagy keresletű termékekre az ellátási lánc optimalizálása érdekében.

A mesterséges intelligencia korlátai

A Peak AI integrálása a meglévő üzleti folyamatokba bonyolult lehet.

Az automatizálások beállítása és testreszabása bonyolult lehet.

Peak AI árak

Egyedi árazás

A Peak AI értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Használjon rendeléskezelő szoftvert, hogy minden rendelését egy helyen tárolhassa. Ez automatizálja a nyomon követést, a készletfrissítéseket és a számlázást, így időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.

8. ThroughPut AI (A legjobb az ellátási lánc hatékonysága és az AI-val történő kereslet-előrejelzés terén)

via ThroughPut AI

A ThroughPut integrálja a működés során keletkező kritikus adatokat, hogy azonosítsa a készletkezelési kihívásokat és a hatékonysági hiányosságokat, lehetővé téve az intelligens döntéshozatalt.

Fejlett AI-képességeinek köszönhetően a ThroughPut optimalizálja a kapacitáskezelést, az készlettervezést és a logisztikát, hogy jelentős javulást érjen el mind az operatív, mind a pénzügyi teljesítmény terén.

A ThroughPut AI legjobb funkciói

Készítsen rövid távú előrejelzéseket a keresletről, hogy ennek megfelelően módosíthassa a termékválasztékot és a készletszinteket.

Automatikusan egyensúlyozza ki a felesleges és az alulkészletezett termékeket, hogy javítsa a rendelkezésre állást, csökkentse a forgótőkét és növelje a jövedelmezőséget.

Használja a megfelelő pufferméretet a készletpazarlás minimalizálása érdekében, miközben figyelemmel kíséri a pufferfogyasztást, hogy az összhangban legyen a rövid és hosszú távú igényekhez ajánlott készletszintekkel.

A ThroughPut AI korlátai

A előrejelzések megbízhatatlanok lehetnek, ha a képzéshez használt történeti adatok hiányosak, pontatlanok vagy elfogultak.

Az AI-nak nehézséget okozhat a váratlan zavarok, például a kereslet hirtelen megugrása vagy az ellátási lánc problémái esetén a gyors reagálás.

ThroughPut AI árak

Egyedi árazás

ThroughPut AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az AI-val támogatott prediktív elemzés előre jelezheti a piaci változásokat, például a fogyasztói preferenciák vagy a gazdasági feltételek változásait, segítve a vállalatokat készletstratégiájuk valós idejű kiigazításában.

9. Inventory Planner by Sage (A legalkalmasabb a pontos készlet-előrejelzéshez és -tervezéshez)

via Lightspeed

A Sage Inventory Planner pontos és megbízható megközelítést kínál a készletkezeléshez, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt. A fejlett kereslet-előrejelzés, az automatizált megrendelések generálása és a robusztus, több helyszínt lefedő kezelés biztosítja a készlet pontosságát.

Az Inventory Planner úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon a változó értékesítési trendekhez és a piaci dinamikához, és segít a vállalkozásoknak maximalizálni a jövedelmezőséget, miközben minimalizálja a pazarlást.

A Inventory Planner legjobb funkciói

Fejlett algoritmusok alkalmazásával elemezheti a korábbi készletadatokat, a szezonalitást és a piaci trendeket, hogy pontos értékesítési előrejelzéseket és ellátási lánc-menedzsmentet kapjon.

Kezelje beszerzési költségvetését olyan, szezonális ingadozásokkal vagy változó készletigényekkel rendelkező vállalkozások számára kialakított beszerzési eszközökkel.

A legutóbbi eladási dátum, a túlkészlet költségei és az egységek száma alapján azonosítsa a felesleges készleteket, hogy helyreállítsa a cash flow-t és javítsa a készletek állapotát.

Csatlakozzon olyan platformokhoz, mint a Shopify, hogy valós idejű értékesítési adatokat szerezzen be a pontos előrejelzések és készletgazdálkodási döntések érdekében.

A készlettervező korlátai

Egyes felhasználók szerint az előrejelzési funkció nem mindig jeleníti meg a szükséges adatokat.

Megfigyeltek olyan eseteket, amikor az ügyfélszolgálat nem reagált vagy közömbös volt.

Inventory Planner árak

Alapvető: 119 USD/hó felhasználónként

Csapat: 249,99 USD/hó felhasználónként

Készlettervező értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

10. Katana (A legjobb valós idejű készletkezeléshez és gyártási tervezéshez gyártók számára)

via Katana

A Katana AI-alapú felhőalapú platformjával a gyártási folyamatokra helyezi a hangsúlyt. A többcsatornás értékesítők számára kialakított platform áthidalja a készletnyilvántartás és a termelés tervezése közötti szakadékot, így valós időben teljes képet kaphat a gyártási folyamatokról.

A nyersanyagok nyomon követésétől és a gyártás előrehaladásának figyelemmel kísérésétől a megrendelések pontos teljesítésének biztosításáig a Katana hatékony, hasznosítható információkat nyújt. Az e-kereskedelmi készletkezelő szoftver vizuális gyártástervezéssel rendelkezik, és a kis- és középvállalkozások igényeire van szabva.

A Katana legjobb funkciói

Kapjon élő frissítéseket a nyersanyagokról, a folyamatban lévő munkákról (WIP) és a késztermékekről több helyszínen.

Húzza át a feladatokat az intuitív irányítópulton, hogy hatékonyan ütemezze a termelést, rangsorolja a megrendeléseket és ossza el az erőforrásokat.

Kezelje minden termék részletes alkatrészlistáját (BOM), biztosítva a pontos költségszámításokat és a nyersanyag-beszerzést.

Szinkronizálja a készlet- és értékesítési adatokat olyan népszerű platformokkal, mint a Shopify, a WooCommerce és a BigCommerce, hogy valós időben frissüljenek.

A Katana korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a rendszerben nem lehet nyomon követni a szállítási készleteket.

Szoftverhibák és lassú betöltési sebességek fordultak elő.

Katana árak

Starter: 199 USD/hó felhasználónként (negyedéves számlázás)

Alapcsomag: 399 USD/hó felhasználónként (negyedéves számlázás)

Professzionális: 899 USD/hó felhasználónként (negyedéves számlázás)

Katana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

