A 10 legjobb TMetric alternatíva az intelligens időkövetéshez és a termelékenység növeléséhez

Egy produktív napot zár le, és gratulál magának, hogy mindent elintézett a listájáról. De aztán megnézi az időnaplóját, és rájön, hogy a munkaidejének felét nem rögzítette.

Az időzítő ismét csendben leállt, mert a rendszerfrissítés során a desktop alkalmazás lefagyott. Most pedig a tényleges munkaidő hiányzik a számlázható órákból.

Ha TMetric-et használ, és ezekkel a kihívásokkal szembesül, talán itt az ideje váltani.

Íme néhány a legjobb TMetric alternatívák közül, amelyek nagyobb megbízhatóságot kínálnak. 🧰

A TMetric korlátai

A TMetric kiváló időkövetési funkciókat kínál, de vannak hátrányai is. Ha Ön több ügyféllel dolgozó szabadúszó vagy belső munkafolyamatok racionalizálására törekvő csapatvezető, akkor itt talál néhány gyakori akadályt, amellyel szembesülhet. 💁

Nincs offline nyomonkövetési funkció mobil eszközökön: Internetes hozzáférésre van szükség Internetes hozzáférésre van szükség a feladatok és projektek időnyomon követéséhez vagy szabadság igényléséhez; ezek a funkciók csak a webalkalmazásban működnek.

Korlátozott integrációk: Egyes eszközökkel, például a Notionnal való integráció csak a webes verzióval működik, a desktop alkalmazással nem.

Alapvető projektmenedzsment funkciók: Az eszköz nem rendelkezik fejlett együttműködési funkciókkal és a műszerfalak testreszabási lehetőségeivel, és nem lehet határidőket beállítani, ami megnehezíti a feladatok prioritásainak meghatározását.

A jelentéseket fel kell tisztítani: Lehet, hogy extra időt kell fordítania a jelentések szerkesztésére, mielőtt megosztaná őket az ügyfelekkel.

Gyakori összeomlások: A desktop verzió gyakran összeomlik, különösen Windows rendszeren, ami megbízhatatlanná teszi.

🔍 Tudta? A lyukkártyák és alkalmazások megjelenése előtt az egyiptomi, babiloni, görög, kínai és középkori iszlám társadalmak napórák, vízórak és akár a csillagok pozíciója segítségével mérték az időt a mezőgazdaságban és a mindennapi életben.

A TMetric alternatívái egy pillantásra

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a legjobb TMetric alternatívákat:

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak* ClickUp Fejlett feladatkezelés, beépített időkövetés, testreszabható munkafolyamatok és robusztus integrációk. Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyvállalatok, akik több projekt és eszköz időkövetését szeretnék intelligens AI-elemzésekkel megvalósítani. Ingyenes; testreszabás lehetséges vállalatok számára Toggl Track Egy kattintással történő időkövetés, részletes jelentések és projekt-dashboardok Egyének, szabadúszók és kis csapatok, akiknek egyszerű, rugalmas időkövetésre van szükségük. Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek. Harvest Egyszerű időkövetés, számlázás és költségkövetés Magánszemélyek, kisvállalkozások és csapatok, akiknek időkövetésre és számlázásra van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 13,75 USD/hó/felhasználó áron Rescue Time Automatikus időkövetés, figyelemelterelés és időblokkolás, valamint termelékenységi jelentések Egyének és szabadúszók, akik fokozni szeretnék koncentrációjukat Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron Clockify Korlátlan időkövetés, jelentések és csapatkezelés Magánszemélyek, kisvállalkozások és csapatok, akiknek korlátlan időkövetésre és műszakbeosztásra van szükségük. Ingyenes; fizetős csomagok 4,99 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek. Time Doctor Alkalmazottak figyelemmel kísérése, figyelemelterelő figyelmeztetések, részletes termelékenységi jelentések és bérszámfejtés integrációja Kis- és középvállalkozások, valamint távoli csapatok, amelyeknek részletes alkalmazotti monitoringra és bérszámfejtési funkciókra van szükségük. A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik. Everhour Valós idejű időkövetés, költségvetés és jelentések Kis- és középvállalatok, amelyeknek beágyazott időkövetésre van szükségük projektmenedzsment eszközeikhez. Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek. Hubstaff Alkalmazottak figyelemmel kísérése, GPS-követés és termelékenységmérés Kis- és középvállalkozások, valamint távoli és terepen dolgozó csapatok, amelyeknek szükségük van a termelékenység felügyeletére. Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/hó/felhasználó áron My Hours Korlátlan számú projekt, ügyfélkezelés, költségnyilvántartás és jelentések Egyének, szabadúszók és kis csapatok, akik több ügyféllel is foglalkoznak Ingyenes; fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek. TimeCamp Automatikus időkövetés, termelékenységi elemzés és számlázás Kis- és középvállalkozások, amelyek automatikus nyomon követési, elemzési és jelenléti eszközökre szorulnak Ingyenes; fizetős csomagok 1,99 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek.

A legjobb TMetric alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Bár a TMetric kiválóan alkalmas az órák rögzítésére, gyakran nem veszi figyelembe a nagyobb képet: hogy az idő hogyan kapcsolódik a teljesítendő feladatokhoz, hogyan befolyásolja a csapat kapacitását és a határidőket.

Vessünk egy pillantást a legjobb időkövető szoftverekre, amelyek ezeket a problémákat hivatottak megoldani. ⚒️

1. ClickUp (a legjobb all-in-one projekt- és időgazdálkodáshoz)

Kezdje el az időkövetést a ClickUp-ban Kövesse nyomon a feladatok, projektek vagy csapattagok által eltöltött időt a ClickUp beépített időkövető funkciójával.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, többet kínál, mint alapvető időkövetési eszközöket. Ez egy all-in-one vezérlőközpont az idő, a munkafolyamatok, a határidők és a teljesítések kezeléséhez.

Az időkövetés során gyakori kihívás a több eszköz és munkakörnyezet kezelése. Ha az asztalánál ül, úton van, vagy feladatok között vált, könnyen elfelejtheti a munkaidő rögzítését.

A ClickUp Project Time Tracking ezt azonnal megoldja. Az időmérőket elindíthatja és leállíthatja asztali számítógépről, mobilról vagy akár böngészőbővítményről is. Inkább utólag szeretné beírni az időt? Az időt manuálisan is rögzítheti, vagy akár visszamenőleg is bejegyzéseket készíthet.

Kövesse nyomon az időt élőben vagy a feladatok elvégzése után a ClickUp natív időkövető funkciójával asztali számítógépen, mobilon és a weben.

📌 Például egy szabadúszó tervező nyomon követheti az élő időt, miközben a honlap újratervezésén dolgozik, míg egy távoli fejlesztői csapat inkább utólagosan rögzíti a sprint óráit. Minden időbejegyzés közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódik, így minden perc elszámolható és nyomon követhető.

A nyomon követés azonban csak a feladatok felének elvégzése; ugyanolyan fontos megérteni, hogy hova tűnik el az idő. A TMetric felhasználói ehhez külön táblázatokban készítenek jelentéseket, ami megnehezíti és elhúzza a munkát.

A ClickUp ezt a ClickUp Timesheets segítségével kiküszöböli.

A testreszabható munkaidő-nyilvántartások lehetővé teszik a bejegyzések csoportosítását és szűrését nap, feladat vagy csapattag szerint. Ez segít átlátni a nagy képet, vagy elmélyülni a részletekben.

Egy elosztott csapatot vezető projektmenedzser a munkaidő-nyilvántartási műszerfal segítségével észlelheti, ha az időkeret túllépődött, vagy ha valaki túlterhelt. Hasonlóképpen, egy egyéni tanácsadó is készíthet jelentéseket, amelyeket a számlákhoz csatolhat, a számlázható és nem számlázható tételek bontásával.

A ClickUp Timesheets segítségével pontos jelentéseket készíthet a produktívan eltöltött időről.

A csapat tagjai időjelentéseket is benyújthatnak ellenőrzésre, az adminisztrátorok pedig jóváhagyhatják vagy módosításokat kérhetnek, ami ideális azoknak a vállalatoknak, amelyeknek időkövetésre van szükségük a szabályoknak való megfelelés vagy a bérszámfejtés érdekében.

A ClickUp időgazdálkodási funkcióival beállíthatja a feladatok becsült időtartamát, és összehasonlíthatja azokat a ténylegesen rögzített óraszámmal. Tegyük fel, hogy 8 órát becsül egy ügyfélnek szóló ajánlat megírására, de végül 12 órát rögzít. Ez azt jelzi, hogy módosítania kell a jövőbeli munkákra vonatkozó árajánlatát, vagy finomítania kell az írási folyamatot. Idővel ez a fajta betekintés segít a csapatoknak hatékonyabbá válni és elkerülni a kiégést.

Bár ezeknek a funkcióknak a használata a legjobb időgazdálkodási tipp, az ütemezés és a munkaterhelés átláthatósága szintén jelentős akadályt jelent. Ez különösen igaz azokra a csapatokra, amelyek különböző időzónákban koordinálnak vagy változó határidőkkel kell megbirkózniuk.

Az AI-alapú ClickUp Calendar a legjobb módszer a határidők ügyfelek közötti kezelésére. A feladatok áttekinthetőségének érdekében színkódokkal jelöli őket, és szinkronizálja a Google-lal vagy az Outlookkal, hogy minden összehangolva legyen. Lehetővé teszi az összes feladat nap, hét vagy hónap szerinti megtekintését, és átfogó áttekintést nyújt a munkaterhelésről és a határidőkről, segítve ezzel a határidők elmulasztásának megelőzését.

Tekintse meg és kezelje teljes ütemtervét a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával, ahol a feladatok, projektek és találkozók egy integrált felületen találkoznak.

Például egy három ügyfél blogját kezelő szabadúszó tartalomstratéga minden cikkhez beállíthat egyedi dátummezőket, mint például „Vázlat leadási határideje”, „Ügyfél általi felülvizsgálat” és „Közzététel dátuma”. A naptár minden közelgő tartalmi mérföldkövet megjeleníti, lehetővé teszi a feladatok húzásával és elhelyezésével a közzétételi ciklusok módosítását, és mindent szinkronizál a Google Naptárral.

🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan segít a ClickUp Calendar a legfontosabb feladatok automatikus prioritásba sorolásában és ütemezésében:

💡 Profi tipp: A világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel a nyomon követett időt kontextusba ágyazott betekintéssé alakíthatja. Próbálja meg megkérdezni: „Mire fordítottam a napomat/hetemet?”, hogy mesterséges intelligencia által szervezett idővonalat és betekintést kapjon, amely összekapcsolja erőfeszítéseit a tényleges eredményekkel. Ez okosabb, mint az időkövetés – ez kontextuskövetés. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy elemezze, hogyan és hol tölti az idejét.

A ClickUp legjobb funkciói

Csatlakozzon külső eszközökhöz: Integrálja munkafolyamatát olyan eszközökkel, mint a Toggl, a Hubstaff és a Google Naptár Integrálja munkafolyamatát olyan eszközökkel, mint a Toggl, a Hubstaff és a Google Naptár a ClickUp Integrations segítségével.

Minden egy helyen látható: kövesse nyomon az időt, a munkafolyamatot, a projekt állapotát és a számlázható órákat egy áttekinthető nézetben, testreszabható kártyákkal kövesse nyomon az időt, a munkafolyamatot, a projekt állapotát és a számlázható órákat egy áttekinthető nézetben, testreszabható kártyákkal a ClickUp Dashboards alkalmazásban.

Könnyed együttműködés és dokumentálás: Írjon, szerkesszen, osszon meg és mentse el jelentéseket, projektismertetőket, SOP-kat vagy ügyféljegyzeteket Írjon, szerkesszen, osszon meg és mentse el jelentéseket, projektismertetőket, SOP-kat vagy ügyféljegyzeteket a ClickUp Docs segítségével.

Építsen ki egy intelligens munkafolyamatot: Takarítson meg időt a frissítésekkel, összefoglalásokkal vagy írásbeli feladatokkal Takarítson meg időt a frissítésekkel, összefoglalásokkal vagy írásbeli feladatokkal az AI használatával a jobb időgazdálkodás érdekében . A ClickUp Brain, a világ legteljesebb munkahelyi AI-je automatikusan összefoglalja a megbeszéléseket, tartalmi ötleteket generál és ügyfél-e-maileket fogalmaz meg Önnek közvetlenül a ClickUp-on belül.

A ClickUp korlátai

A platform széles körű funkciói miatt az első használatkor kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkáját, prioritásokat állítsak fel a sürgős ügyek között, és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a lehetősége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkamenetünkhöz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkáját, prioritásokat állítsak fel a sürgős ügyek között, és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a lehetősége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkamenetünkhöz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.

📖 Olvassa el még: Munkaidő-nyilvántartási sablonok

2. Toggl Track (A legjobb azoknak a szabadúszóknak, akik egyszerű, rugalmas időkövetésre van szükségük)

via Toggl Track

A Toggl Track minden olyan eszközt megad a szabadúszóknak, távoli csapatoknak és projektmenedzsereknek, amire szükségük van ahhoz, hogy az időt pénzre váltsák. Az alkalmazás segítségével óradíjakat állíthat be, nyomon követheti a számlázható és nem számlázható időt, valamint részletes munkaidő-jelentéseket készíthet, amelyek pontosan tükrözik, hogy csapata hogyan tölti minden egyes órát.

A Toggl beépített számlázási eszközével az időbejegyzéseket tiszta, professzionális számlákká alakíthatja – nincs szükség táblázatokra, nincs szükség másolásra és beillesztésre. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban kapja meg a fizetését, és ügyfelei mindig tudják, hogy mire fizetnek. Ezenkívül elemzheti a nyomon követett időt, hogy javítsa a jövedelmezőséget, előre jelezze a bevételeket és jobban megtervezhesse projektjeit.

A Toggl Track legjobb funkciói

Engedélyezze a háttérkövetést , hogy automatikusan rögzítse az alkalmazások és webhelyek aktivitását, és azokat végül időbejegyzésekbe alakítsa át.

Hozzáférés a GDPR-nak megfelelő, ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező, 99,99%-os rendelkezésre állást garantáló, robusztus biztonsági rendszerhez.

Használja ki az ellenőrzésmentes nyomon követés előnyeit, például a képernyőképek és a kamerafigyelés hiányát.

A Toggl Track korlátai

Néha leállítja az időkövetést a háttérben, és a felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy az óra még mindig működik-e.

Toggl Track árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Toggl Trackről a valódi felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

Tetszik, hogy a különböző projektekhez igazíthatom. Nagyon hasznos a független szerződéses munkákhoz.

Tetszik, hogy a különböző projektekhez igazíthatom. Nagyon hasznos a független szerződéses munkákhoz.

📚 Olvassa el még: Hogyan növelheti a termelékenységet az időblokkolással: tippek és sablonok

3. Harvest (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyeknek időkövetésre és számlázásra van szükségük)

via Harvest

A Harvest projekt- és csapatbeállítási eszközeivel perceken belül új projekteket hozhat létre, feladatokat rendelhet hozzájuk, és együttműködőket hívhat meg. Miután minden be van állítva, az időkövetés egyszerű: valós idejű időzítők, kézi bevitel vagy akár Google Naptár integrációk segítségével pontosan rögzítheti minden számlázható órát.

Ezen felül idővonal-nézetet is kínál, amelynek segítségével pontosan láthatja, hogyan oszlik el csapata ideje a projektek között. A Csapatáttekintés és a Projekt előrehaladása jelentések segítségével láthatja, ki túlterhelt vagy alulhasznosított, és észreveheti, ha a projektek nem a terv szerint haladnak. Beállíthat automatikus emlékeztetőket és köszönő e-maileket is, így kevesebb időt kell fordítania a fizetések követésére.

A Harvest legjobb funkciói

Kövesse nyomon a belső költségeket, hogy összehasonlíthassa azokat a számlázható órával, és megtekintse az egyének és csapatok napi és heti összesítését.

Alkalmazzon professzionális számlákat a nyomon követett idő és költségek alapján, és küldje el azokat webes, PDF vagy nyomtatott formában.

Integrálja több mint 50 eszközzel, például az Asana, a Trello, a QuickBooks és a Slack alkalmazásokkal, hogy áttekintést kapjon a jövedelmezőségről és a csapat teljesítményéről.

A Harvest korlátai

Nincs irányítópult, amelyen az adminisztrátor a csapatok statisztikáit megtekinthetné.

Harvest árak

Ingyenes

Pro: 13,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17,50 USD/hó felhasználónként

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Harvestről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2 értékelője:

Felhasználóbarát felülettel, ingyenesen használható platformmal és rugalmas időkövetés-szerkesztési lehetőségekkel rendelkezik. Könnyen integrálható más projektmenedzsment platformokkal, például az Asanával.

Felhasználóbarát felülettel, ingyenesen használható platformmal és rugalmas időkövetés-szerkesztési lehetőségekkel rendelkezik. Könnyen integrálható más projektmenedzsment platformokkal, például az Asanával.

🧠 Érdekesség: Hammurabi törvénykönyve (kb. 1772 BC) tartalmazott törvényeket a munkaidő nyomon követéséről és a ledolgozott idő alapján történő bérfizetésről. Ez közel 4000 évvel megelőzte a projektmenedzsment alkalmazásokat.

4. Rescue Time (A legjobb azok számára, akik javítani szeretnék koncentrációs képességüket és automatikusan nyomon követni szeretnék digitális szokásaikat)

via Rescue Time

A Rescue Time használatának legnagyobb előnye, hogy csendben fut a háttérben, és automatikusan nyomon követi, hogy mely alkalmazásokat, webhelyeket és fájlokat használ, és mennyi ideig. Az automatikus időkövetési funkciója típus és termelékenységi szint szerint is kategorizálja az összes tevékenységét. Ez bekerül a Részletes jelentésekbe és a praktikus Termelékenységi pulzusba, amely napi pontszámot ad a digitális szokásainak termelékenysége alapján.

A szabadúszók és az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok is imádni fogják a Visual Timesheets alkalmazást, amely részletesen feltérképezi a napját, így könnyedén rögzítheti a számlázható órákat, vagy áttekintheti, mennyi időt fordított egy projektre. A végén heti jelentést kap, amely segít előre tervezni.

A Rescue Time legjobb funkciói

Állítson be időzítőket a mély munkához, és akár háttérzenét is lejátszhat a Spotify vagy a YouTube segítségével a Focus Sessions segítségével.

A RescueTime Assistant és automatikus emlékeztetőinek segítségével alakítson ki jobb szokásokat.

Állítson be egyéni célokat és riasztásokat, hogy valós idejű frissítésekkel, heti e-mailes jelentéssel és részletes célelemzéssel nyomon követhesse az előrehaladást a személyes irányítópulton.

A Rescue Time korlátai

Nem engedi megjelölni az egyes projektekhez tartozó időszakokat.

Rescue Time árak

Lite: Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Rescue Time értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a Rescue Time-ról a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A RescueTime a háttérben fut, és automatikusan rögzíti az egyes alkalmazásokban és webhelyeken töltött időt, így világos képet kapok a napi szokásaimról.

A RescueTime a háttérben fut, és automatikusan rögzíti az egyes alkalmazásokban és webhelyeken töltött időt, így világos képet kapok a napi szokásaimról.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időkezelési vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemező és időkövető funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Akár a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a tényleges munkamódszeréhez!

5. Clockify (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyeknek korlátlan időkövetésre és műszakbeosztásra van szükségük)

via Clockify

A Clockify egy időkövető és termelékenységi platform, amely minimális beállítással rögzíti az órákat, nyomon követi a projekteket és mindenki számára biztosítja a felelősségre vonhatóságot. Elfelejtett valamit rögzíteni? Semmi gond, a korábbi bejegyzéseket szerkesztheti, és az időt ügyfél, projekt vagy feladat szerint kategorizálhatja.

Különösen hasznosak lehetnek a platform munkaidő-nyilvántartási eszközei, beleértve a tömeges szerkesztést, a jóváhagyási munkafolyamatokat és a munkaidő-nyilvántartási irányítópultokat. A beépített műszakbeosztás és projekttervezés segítségével megtervezheti csapata munkaterhelését, és összehasonlíthatja a becsült és a ténylegesen eltöltött időt.

A Clockify legjobb funkciói

Kövesse nyomon a csapat jelenlétét és termelékenységét a műszerfalak és a részletes tevékenységi jelentések segítségével.

Állítson be helyszíni kioszkokat , hogy az alkalmazottak fizikai helyszíneken jelentkezhessenek be és ki.

Engedélyezze az idle detection funkciót, hogy azonosítsa az inaktív időszakokat, és eldöntse, hogy az üresjárati időt bevonja-e vagy elveti-e.

A Clockify korlátai

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió funkcióival.

Clockify árak

Örökre ingyenes

Alap : 4,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 14,99 USD/hó felhasználónként

Termelékenységi csomag: 15,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9000+ értékelés)

Mit mondanak a Clockify-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:

Rendkívül hasznos, így akár munkaidőket, személyes projekteket rögzít, akár csak a termelékenységét szeretné nyomon követni, könnyen használható.

Rendkívül hasznos, így akár munkaidőket, személyes projekteket rögzít, akár csak a termelékenységét szeretné nyomon követni, könnyen használható.

🔍 Tudta? A lyukkártyák egykor az irodákban uralkodtak! Daniel M. Cooper 1894-ben feltalált Rochester Recorder volt az első kártyalapú rendszer, amely segítette a vállalatokat az óráik automatikus rögzítésében. Ez volt az analóg automatizálás legkiválóbb formája.

6. Time Doctor (A legjobb megoldás távoli csapatok számára, amelyeknek részletes alkalmazotti monitoringra és bérszámfejtési funkciókra van szükségük)

via Time Doctor

A Time Doctor egy teljes körű termelékenység-kezelő platform távoli, hibrid és irodai csapatok számára, akiknek fontos a láthatóság és a felelősségre vonhatóság. Használhatja egyedi ütemtervek felállításához és a tervezett órák összehasonlításához a ténylegesen ledolgozott órával, így segítve a munkaterhelés optimalizálását és a kiégés csökkentését.

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek óradíjban számolnak el ügyfeleikkel, a Time Doctor automatizált bérszámfejtési és számlázási funkcióival tűnik ki. A rögzített órákon alapuló pontos számlákat készíthet, és zökkenőmentesen kifizetheti csapatát, extra adminisztratív munkák nélkül. A csapatok az offline idő nyomon követésére is támaszkodnak rá, így biztosítva, hogy a képernyőn kívül vagy rossz internetkapcsolat mellett elvégzett munka is figyelembe legyen véve.

A Time Doctor legjobb funkciói

Készítsen rendszeres időközönként képernyőképeket és végezzen alkalmazotti ellenőrzést a munka ellenőrzése és a tevékenység bizonyítása érdekében.

Mérje a tevékenység szintjét a billentyűzet és az egér használata alapján, anélkül, hogy rögzítené a tényleges billentyűleütéseket, így értékelve a termelékenységet.

Figyelmeztető jelzéseket kap, ha nem munkával kapcsolatos webhelyeket látogat, hogy koncentrált maradjon.

A Time Doctor korlátai

Nem nyújt feltáró adatokat az üresjáratok és a nem produktív órák okainak és mintáinak megértéséhez.

A Time Doctor árai

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Time Doctorról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Nagyon szeretem a Time Doctor alkalmazást, mert robusztus nyomonkövetési funkciói segítségével világos képet kapok a csapatunk termelékenységéről. Segít nyomon követni a teljes ledolgozott óraszámot, valamint azt, hogy mi számít termelékeny és nem termelékeny időnek, sőt, még az üresjárati időt is.

Nagyon szeretem a Time Doctor alkalmazást, mert robusztus nyomonkövetési funkciói segítségével világos képet kapok a csapatunk termelékenységéről. Segít nyomon követni a teljes ledolgozott óraszámot, valamint azt, hogy mi számít termelékeny és nem termelékeny időnek, sőt, még az üresjárati időt is.

📖 Olvassa el még: A legjobb Time Doctor alternatívák a jobb feladatkezelésért

via Everhour

Az Everhour egy intelligens, intuitív projektidő-kezelő, nyomonkövető és költségvetési eszköz, amely közvetlenül integrálható a csapata által már használt eszközökkel, például az Asana, a Trello és a ClickUp alkalmazásokkal. Idő- vagy díj alapú költségvetéseket állíthat be, ismétlődő időkorlátokat hozhat létre és összehasonlíthatja a ténylegesen ledolgozott órákat a becslésekkel.

A platform emellett a vezetők számára is áttekinthetővé teszi a csapatok rendelkezésre állását, így könnyebb egyensúlyt teremteni a munkaterhelés között. Ez nagyban hozzájárul a tervezés hatékonyságának növeléséhez és a munkavállalók kiégésének elkerüléséhez. Az Everhour egyszerűsíti a számlázást és a számlák kiállítását is. A nyomon követett idő és költségek alapján professzionális számlákat állíthat ki, és akár olyan könyvelési eszközökkel is szinkronizálhatja azokat, mint a QuickBooks és a Xero, így teljes mértékben összekapcsolt munkafolyamatot hozhat létre.

Az Everhour legjobb funkciói

Használja a költségvetési beállításokat, hogy megakadályozza bárki számára az időjelentést, ha a költségvetés túllépi a keretet.

Felülírhatja a projekt alapdíját, és minden feladathoz egyedi díjat rendelhet hozzá.

Nagyítson és kicsinyítsen, keressen, szűrjön és rendezzen, hogy gyorsan megtekintse az egyes csapat tagokat és feladatokat.

Az Everhour korlátai

Egy feladathoz nem adhat hozzá több mint egy címkét anélkül, hogy új tételt hozna létre a jelentésekben.

Everhour árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Everhour értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak az Everhourról a valódi felhasználók?

Egy valódi felhasználó véleménye:

Az Everhour alkalmazást a linear. app mellett használjuk, hogy IT-tanácsadóként ne csak az órákat, hanem a projektköltségvetéseket is nyomon kövessük. A különböző táblázatok, diagramok és egyéb analitikai vizuális elemek segítségével nagyon könnyű nyomon követni, ki min dolgozik.

Az Everhour alkalmazást a linear. app mellett használjuk, hogy IT-tanácsadóként ne csak az órákat, hanem a projektköltségvetéseket is nyomon kövessük. A különböző táblázatok, diagramok és egyéb analitikai vizuális elemek segítségével nagyon könnyű nyomon követni, ki min dolgozik.

🧠 Érdekesség: 1888-ban Willard Bundy feltalálta az első mechanikus lyukasztóórát, amely megkönnyítette a vállalatok számára a munkavállalók műszakjának kezdetének és végének nyomon követését.

8. Hubstaff (A legjobb megoldás a terepen dolgozó csapatok és a távoli vállalkozások számára, amelyeknek GPS-re és termelékenység-felügyeletre van szükségük)

via Hubstaff

A Hubstaff segítségével a vezetők teljes áttekintést kapnak a termelékenységről az alkalmazás- és URL-követés, a billentyűzet/egér mozgásán alapuló aktivitási szintek, valamint az opcionális képernyőképek segítségével, amelyeket a magánélet védelme érdekében elmoshatnak vagy törölhetnek.

Ráadásul, ha költségvetéseket és határidőket kezel, a Hubstaff segítségével projektköltségvetéseket állíthat be, figyelmeztetéseket kaphat, ha közeledik a határidő, és részletes jelentések segítségével nyomon követheti az időt, a termelékenységet és a költségeket a csapatok között. A platform több mint 20 testreszabható jelentést kínál, így pontosan azt vizsgálhatja, ami fontos.

Az olyan bónuszfunkciók, mint az idle time discard (tétlen idő elvetése), az achievement badges (teljesítményjelvények) és a privacy-first controls (adatvédelmi elsőbbségű vezérlők) (nincs billentyűleütés-naplózás, nincs webkamera-megfigyelés) biztosítják az egyensúlyt a felügyelet és az autonómia között.

A Hubstaff legjobb funkciói

Figyelje az alkalmazottak tartózkodási helyét és kövesse nyomon az időt a GPS-es időmérő alkalmazással, amely több munkahelyen és geofencing funkciókkal is használható.

Automatizálja a bérszámfejtést olyan integrációkkal, mint a PayPal, a Wise és a Gusto.

Feladatok kiosztása, határidők beállítása és Kanban táblák használata a projektmenedzsmenthez , beleértve a sprinteket, az ütemterveket és az egyéni munkafolyamatokat.

A Hubstaff korlátai

Egyes felhasználók szerint a tevékenységkövetés túlságosan tolakodónak tűnhet, különösen a gyakori képernyőképek miatt.

Hubstaff árak

Ingyenes próba

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Grow: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 12 USD/hó felhasználónként

Hubstaff értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

Egy vélemény így fogalmaz:

Lehetővé teszi számomra, hogy a termelékenységet invazív módon figyelemmel kísérjem, pontos jelentéseket készítsek az ügyfelek számára, és teljes átláthatóságot biztosítsak a végzett munkáról. Az egyéb projektmenedzsment eszközökkel való integráció szintén hatalmas előny.

Lehetővé teszi számomra, hogy a termelékenységet invazív módon figyelemmel kísérjem, pontos jelentéseket készítsek az ügyfelek számára, és teljes átláthatóságot biztosítsak a végzett munkáról. Az egyéb projektmenedzsment eszközökkel való integráció szintén hatalmas előny.

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektidő-nyomonkövetési sablonok az időgazdálkodáshoz

9. My Hours (A legjobb szabadúszók és tanácsadók számára, akik több ügyfelet és projektet kezelnek)

via My Hours

A My Hours egy felhőalapú időkövetési platform, amely csökkenti a munkaidő-nyilvántartások vezetésével és az adminisztratív feladatok elvégzésével járó ráfordításokat. Gazdag funkciókat kínál, mint például feladatkiosztás, projektköltségvetés és projekt, feladat vagy felhasználó szerint testreszabható óradíjak.

A My Hours korlátlan számú felhasználót támogat beépített jóváhagyási munkafolyamatokkal és riasztásokkal, hogy biztosítsa a munkaidő-nyilvántartás pontosságát. A csapatok részletes jelentéseket készíthetnek a termelékenység és a számlázható órák elemzéséhez, automatizált jelentésküldést ütemezhetnek, és akár közvetlenül a platformról is elküldhetik a számlákat.

A My Hours legjobb funkciói

Állítsa be az automatikus jelentések e-mailben történő elküldését, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.

Zárja le az időnaplókat meghatározott időszakokra, és töltse le az auditnaplókat a megfelelőség érdekében.

Készítsen és küldjön professzionális számlákat közvetlenül a rögzített órákból, a népszerű számlázási eszközök integrációjával.

A My Hours korlátai

A feladat mezőt kötelezővé kell állítania a projekt szintjén.

My Hours árak

Ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

My Hours értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (980+ értékelés)

Mit mondanak a My Hours-ról a valódi felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Nagyon tetszik nekünk, hogy a projektköltségvetéseket közvetlenül az azokra fordított időhöz viszonyítva kezelhetjük, így az egész csapat tisztában van azzal, hogy előrébb vagy lemaradunk-e a tervtől.

Nagyon tetszik nekünk, hogy a projektköltségvetéseket közvetlenül az azokra fordított időhöz viszonyítva kezelhetjük, így az egész csapat tisztában van azzal, hogy előrébb vagy lemaradunk-e a tervtől.

🔍 Tudta? Az időkövető szoftverek piaca 2032-re várhatóan eléri a 11,48 milliárd dollárt, ami a prognózis időszakában 16,5%-os összetett éves növekedési rátát jelent.

via TimeCamp

A TimeCamp egy hatékony időkövető szoftver, amelyet automatikus és manuális időgazdálkodáshoz terveztek. Webes, asztali, mobil és böngészőbővítményeken is működik, így könnyebb pontosan rögzíteni az órákat.

Az időkövetésen túlmenően betekintést nyújt a csapat termelékenységébe. Figyelemmel kíséri az alkalmazások és weboldalak használatát, a tevékenységeket termelékenységi szintek szerint kategorizálja, és akár képernyőképeket is készíthet a jobb elszámoltathatóság érdekében. Nyomon követheti a jelenlétet, kezelheti a szabadságkérelmeket, és részletes jelentéseket készíthet a teljesítményértékeléshez, a bérszámfejtéshez és a számlázáshoz.

A TimeCamp legjobb funkciói

Testreszabhatja a termelékenységi kategóriákat, az üresjárati idő észlelését és a magánélet nyomon követését a személyre szabott nyomon követés érdekében.

Elemezze képernyőn végzett tevékenységeit az AI időkövető segítségével, hogy elkerülje a kézi adatbevitelt.

Ismerje meg a használati szokásokat, hogy minimalizálja alkalmazottai nem produktív tevékenységeit.

A TimeCamp korlátai

A desktop időkövető widgetje nem annyira funkcionális, ezért folyamatosan vissza kell térnie a weboldalra.

TimeCamp árak

Ingyenes

Starter: 1,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 3,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 5,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

Mit mondanak a TimeCamp-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Capterra felhasználó a TimeCamp-ről:

A nyomon követett időt különböző módon lehet bevinni. A feladatokat valós időben regisztrálhatja, vagy naponta vagy hetente is beviheti. Ez lehetővé teszi minden alkalmazottunk számára, hogy rugalmasan, a saját igényeiknek megfelelően kövessék nyomon az időt.

A nyomon követett időt különböző módon lehet bevinni. A feladatokat valós időben regisztrálhatja, vagy naponta vagy hetente is beviheti. Ez lehetővé teszi minden alkalmazottunk számára, hogy rugalmasan, a saját igényeiknek megfelelően kövessék nyomon az időt.

📖 Olvassa el még: A legjobb TimeCamp alternatívák és versenytársak

