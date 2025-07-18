Fireflies AI árak: csomagok, funkciók és alternatívák

A Fireflies AI egy könnyen használható értekezlet-átírási eszköz, amely mobilalkalmazással rendelkezik és több harmadik féltől származó eszközzel is integrálható. Azonban néhány hasznos funkció, mint például a fejlett keresés vagy az integrációk, fizetős szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Valamennyi csomagban korlátozott az AI-kreditek száma és az értekezletek rögzítésének időtartama.

Mielőtt elkötelezi magát, elengedhetetlen, hogy megértse a Fireflies árazási struktúráját. Ha nem figyel, előfordulhat, hogy olyan funkciókért fizet, amelyekre nincs szüksége, vagy lemarad azokról, amelyekre szüksége van.

A megfelelő csomag segítségével egyszerűsítheti a találkozókat, produktív maradhat, és a legjobb értéket kaphatja meg anélkül, hogy megterhelné a költségvetését.

Vessünk tehát egy pillantást a Fireflies.ai árazási csomagjaira és funkcióira. Ha még mindig nem talál megfelelőt, alternatívaként bemutatjuk a ClickUp AI Notetaker alkalmazását.

ClickUp vs. Fireflies AI a találkozók automatizálásához

Kezdésként íme egy gyors funkció-összehasonlítás:

Funkció ClickUp Fireflies. ai Találkozók átírása ✔️ A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan leírhatja a Zoom, Google Meet és MS Teams találkozókat. ✔️ AI-alapú átírás több integrációval Tevékenységek kivonása ✔️ A ClickUp AI Notetaker automatikusan generálja a találkozók feladatait és összefoglalóit. ✔️ Összefoglalja a találkozókat és AI-alapú feladatokat javasol Feladatintegráció ✅ Natív: Azonnal konvertálja a teendőket ClickUp feladatokká, és csatoljon jegyzeteket a munkafolyamatokhoz. Csapatok, akik egy helyen szeretnék tartani a találkozókat, meghozni a döntéseket és végrehajtani a feladatokat Központosított munkaterület ✅ Teljes munkamenedzsment platform (feladatok, dokumentumok, irányítópultok stb.) ❌ Kizárólag a találkozók intelligenciájára összpontosít A találkozók kontextusa a feladatokban ✅ A találkozók jegyzetek, felvételek és átiratok a releváns feladatokon belül találhatók. ❌ A jegyzetek a Fireflies-ban maradnak – nem kapcsolódnak automatikusan a feladatokhoz, hacsak nem exportálja őket manuálisan. Kereshető tudásbázis ✅ Egységes keresés feladatok, dokumentumok, jegyzetek és értekezletek felvételei között ❌ Csak leírt találkozókat keres AI-alapú összefoglalók ✅ Feladaton belüli összefoglalók, következő lépések és szálakat figyelembe vevő megjegyzések a ClickUp Brain segítségével ✅ Intelligens összefoglalók és témafelismerés Ideális Csapatok, akik egy helyen szeretnék összefogni a találkozókat, a teendőket és a végrehajtást Csapatok, akik önálló értekezlet-intelligenciát szeretnének

Mi az a Fireflies.ai?

A Fireflies AI egy intelligens értekezlet-asszisztens, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteken elhangzottakat. Ez az AI-alapú eszköz hallgatja az értekezleteket, azonosítja a beszélőket és kiválasztja a legfontosabb pontokat. Pontosan visszanézheti, hogy ki mit mondott.

Megosztható AI-összefoglalásokat és teendőket generál, segítve csapatát, hogy naprakész maradjon és gyorsan tudjon reagálni a követő feladatokra. A Fireflies.ai zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű értekezleteszközökkel, mint a Zoom, az MS Teams és a Gmeet, így könnyedén frissítheti távoli vagy hibrid munkafolyamatát.

A legfontosabb funkciók:

Automatikus átírás beszélőjelöléssel: Pontos átírás a megbeszélésekről, egyértelmű beszélőazonosítással és a beszélők beszédidejének elemzésével. Nincs szükség kézi jegyzetelésre.

Intelligens összefoglalók cselekvési pontokkal: Készítsen AI-alapú összefoglalókat a megbeszélésekről és döntésekről, és emelje ki a legfontosabb pillanatokat és cselekvési pontokat Készítsen AI-alapú összefoglalókat a megbeszélésekről és döntésekről, és emelje ki a legfontosabb pillanatokat és cselekvési pontokat a hatékonyabb megbeszélések érdekében . Előre rögzített video- és hangfájlokat is leírhat és összefoglalhat.

Kereshető értekezletjegyzetek: Találjon meg bármely pillanatot a korábbi hívásokból és értekezletekből intelligens keresési szűrők, kulcsszavak, kifejezések és beszélők segítségével.

Többnyelvű támogatás: Több mint 100 nyelven készíthet jegyzeteket a találkozókról, és automatikusan válthat nyelvet a találkozók között

A leirattal szinkronizált hanglejátszás: Könnyedén visszajátszhatja a beszélgetéseket időbélyegekkel, és követheti a Könnyedén visszajátszhatja a beszélgetéseket időbélyegekkel, és követheti a találkozó jegyzőkönyvét a jobb kontextus érdekében.

Chrome-bővítmény: Telepítse a Fireflies AI bővítményt, hogy automatikusan valós idejű jegyzeteket készítsen a Google Meet-hívásokról.

Integrációk: Csatlakoztassa a Fireflies-t a naptárához, értekezleteszközökhöz, CRM-ekhez, Slackhez, Notionhoz és másokhoz, hogy egyszerűsítse az értekezlet előtti és utáni munkafolyamatokat.

Platformok közötti hozzáférés: Használja a Fireflies webes verzióját virtuális találkozókhoz, és a Fireflies mobilalkalmazással írja le a személyes beszélgetéseket.

👀 Tudta? Ebbinghaus felejtési görbéje szerint az emberek az információk 50%-át az elsajátítás után egy órán belül elfelejtik. Egy megbízható AI-alapú jegyzetelő segít leküzdeni ezt a problémát, mivel biztosítja, hogy az összes értekezlet adatát rendszerezve tárolja, hogy később vissza tudjon rájuk hivatkozni.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk válaszadóinak 49%-a még mindig kézzel ír jegyzeteket – ez meglepő tendencia a digitális korszakban. Ez a tollra és papírra való támaszkodás lehet személyes preferencia vagy annak jele, hogy a digitális jegyzetelési eszközök még nem integrálódtak teljes mértékben a munkafolyamatokba. Ugyanakkor egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 35%-a 30 percet vagy annál többet tölt a találkozók összefoglalásával, a teendők megosztásával és a csapatok tájékoztatásával. 👀 A ClickUp AI Notetaker megszünteti ezt az adminisztratív terhet! Hagyja, hogy az AI automatikusan rögzítse, leírja és összefoglalja a találkozókat, miközben azonosítja és hozzárendeli a teendőket – nincs többé szükség kézzel írt jegyzetekre vagy manuális nyomon követésre! Növelje a termelékenységet akár 30%-kal a ClickUp azonnali találkozó-összefoglalói, automatizált feladatai és központosított munkafolyamatai segítségével.

Fireflies. ai árazási csomagok

A Fireflies.ai többféle árazási szintet kínál. A megfelelő választás azonban attól függ, hogy hogyan dolgozik, és mennyi segítséget vár el az AI-asszisztensétől.

Csak intelligens értekezlet-jegyzőkönyveket keres? Vagy teljes értékű, intelligens, integrált és automatizált értekezlet-kezelő szoftverre van szüksége?

Vessünk egy pillantást az árazási tervekre, hogy a lehető legnagyobb megtérülést hozza ki az eszközből.

Ingyenes

A Fireflies ingyenes csomagjával automatikus nyelvfelismeréssel, időbélyegekkel és globális kereséssel rögzítheti a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams és további 10 platformon tartott találkozókat.

Főbb funkciók

Több nyelven leírhatja és összefoglalhatja a találkozókat

Töltsön fel audio- és videofájlokat a leiratok létrehozásához

Töltsd le a Fireflies mobilalkalmazást, hogy rögzítsd és leírhasd a személyes beszélgetéseket.

Ossza meg a csapat munkaterületét globális kereséssel

Biztosítsa az adatok biztonságát a GDPR és a SOC 2 Type II előírásoknak való megfeleléssel.

Korlátozások

A Fireflies ingyenes csomagja 800 perc/felhasználó tárolási korlátot és 2 óra felvételi korlátot tartalmaz.

Csak korlátozott számú AI-összefoglalót és mindössze 20 AI-kreditet kap, amelyet a natív AI-asszisztens, az AI-alkalmazások, a Magic Soundbites és az egyéni összefoglaló szakaszok között használhat fel.

Csak 3 nyilvános csatornához kap hozzáférést.

Intelligens keresési szűrők, érzelemelemzés és használati elemzések hiányoznak

Nem kínál integrációkat.

🎯 Kiknek ajánlott: Azok az egyéni felhasználók, diákok és kisebb csapatok, akik csak alapvető értekezlet-jegyzeteket és jegyzőkönyveket szeretnének, extra funkciók és integrációk nélkül, kipróbálhatják a Fireflies ingyenes csomagját.

Árak

Örökre ingyenes

Pro

A Fireflies.ai korlátlan átírási és AI-összefoglalási lehetőségeket kínáló Pro csomagot kínál. Ez a csomag elegendő lehet egy 4-5 fős kisvállalkozás számára.

Főbb funkciók

Készítsen korlátlan számú átírást és AI-összefoglalót, és férjen hozzá a Fireflies AI-találkozóasszisztenséhez, az AskFredhez.

Automatikusan vonja ki a releváns értekezlet-információkat, például a jelöltek értékelési lapjait és a költségvetést.

Dolgozzon együtt korlátlan számú nyilvános csatornán, és töltse le a jegyzeteket és felvételeket!

Korlátozások

Ez a csomag 8000 perc tárolási kapacitást biztosít felhasználónként (bár ez tízszerese a ingyenes csomagban biztosítottnak, ha sok megbeszélésen vesz részt, akkor is elfogyhat a tárhely).

Csak 20 AI-kreditet kap, ugyanannyit, mint az ingyenes csomagban.

Hiányoznak az olyan fejlett funkciók, mint a beszélgetéselemzés és a csapatra vonatkozó betekintés az adminisztrátorok számára.

🎯 Kiknek ajánlott: Kisvállalkozások és startupok, amelyek hetente tartanak megbeszéléseket és alapvető AI-megbeszélés-intelligenciára van szükségük, hasznosnak fogják találni ezt a csomagot.

Árak

18 USD/hó/felhasználó

Üzleti

A Fireflies Business csomaggal korlátlan átírásokat, privát tárhelyet, videofelvételeket és fejlett elemzéseket kap.

Főbb funkciók

Rögzítse és tárolja a találkozók videóit a platformon, és használja az AskFred szolgáltatást, hogy kiemelje az AI találkozók legfontosabb pontjait és a teendőket.

Együttműködés korlátlan nyilvános és privát csatornákon és csapatmunkaterületeken

Használja az intelligens keresést, az érzelemelemzést és a kérdésfelismerést, hogy gyorsabban kivonhassa a legfontosabb értekezletek tanulságait.

Hozzáférés a beszélgetések elemzéséhez és a csapat irányításához az adminisztrátorok számára

Integrálja a Fireflies AI-t harmadik féltől származó platformokkal a központosított értekezletkezelés érdekében.

Korlátozások

Csak 30 AI kredit jár

Az egyéni találkozók rögzítési korlátja 3 óra.

Ez a csomag nem felel meg a HIPAA előírásoknak.

🎯 Kiknek ajánljuk: Közepes méretű és gyorsan növekvő vállalkozások, amelyek gyakran tartanak virtuális megbeszéléseket és részletesebb AI-alapú megbeszéléselemzésre van szükségük, befektethetnek a Business csomagba.

Árak

29 USD/hó/felhasználó

Vállalati

Ha nagyvállalatot vezet, amelynek sokféle csapata van, és naponta több megbeszélést tart, válassza a Fireflies Enterprise csomagját. A korlátlan átírási kreditek és AI-összefoglalók mellett részletes megbeszélés-elemzéseket, gyors segítséget és API-hozzáférést kap a szervezet egészére kiterjedő bevezetéshez.

Főbb funkciók

A szabálymotor segítségével automatikusan megoszthatja és hozzáadhatja a találkozókat a csatornákhoz.

Használja az egyéni adatmegőrzést, hogy minden találkozó fontosabb pontjait rendszerezve tárolja, és hozzon létre egy szuperadminisztrátori szerepkört.

Hozzáférés dedikált fiókkezelőhöz, beszélgetéselemzéshez, használati statisztikákhoz és csapatelemzésekhez az adminisztrátorok számára.

Erősítse az adatbiztonságot a GDPR, SOC 2 Type II és HIPAA előírásoknak való megfeleléssel.

Korlátozások

Ez a csomag AI-kreditkorlátot is tartalmaz, 30 kredit formájában.

Legfeljebb 4 órás találkozókat rögzíthet.

🎯 Kiknek ajánlott: Nagyvállalatok, amelyeknek kiterjedt AI-eszközökre van szükségük a találkozókhoz és vállalati szintű biztonságra, a pontos leírások és AI-összefoglalók mellett.

Árak

39 USD/hó/felhasználó

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet megosztani és közösen szerkeszteni a jegyzeteket

Megéri a Fireflies.ai ára?

A Fireflies.ai kiváló átírási funkciókat kínál, de más AI átírási eszközök is. Mi teszi tehát a Fireflies.ai árazási csomagjait kiemelkedővé (vagy éppen hiányosnak)?

Tudd meg, hogy kiválaszthasd a szükségleteidnek és költségvetésednek leginkább megfelelő csomagot.

A Fireflies.ai árazásának előnyei

Íme néhány előny, amely a Fireflies-t az egyik legkiemelkedőbb AI-alapú jegyzetkészítővé teszi:

Ingyenes csomag nagylelkű funkciókkal: Ingyenes alapszintű átírás, összefoglalók, mobilalkalmazás-hozzáférés és megfelelőségi funkciók. Az ingyenes csomag kiválóan alkalmas alkalmi felhasználóknak, például diákoknak és kis csapatokkal dolgozó szabadúszóknak, akik csak kipróbálják a szolgáltatást.

Különböző igényekhez igazodó árképzés: Többféle árazási terv közül választhat a csapat mérete, a találkozók gyakorisága és a munkafolyamatok összetettsége alapján.

Többnyelvű átírási támogatás: Az automatikus nyelvfelismerés segítségével több mint 100 nyelvre fordítja a találkozók jegyzőkönyveit, így kiválóan alkalmas globális csapatok számára.

AI-alapú értekezlet-összefoglalók: Kiválasztja a teendőket, döntéseket és legfontosabb pillanatokat, így nem kell időt pazarolnia felesleges utánkövetésekre és kézi jegyzetelésre. Ezen felül a magasabb szintű csomag hang- és videofelvételeket készít, és az értekezleteket privát tárhelyen menti el.

Kereshető értekezlet-adatbázis: intelligens keresési szűrők és globális keresés segítségével megtalálja a korábbi értekezletekből származó konkrét kulcsszavakat, felszólalókat és témákat, így órákat takaríthat meg a kézi átnézéssel.

Erős integrációs ökoszisztéma: Felveszi a Zoom, a Microsoft Teams és más platformokon tartott találkozókat. Letöltheti a Chrome-bővítményt is, hogy élőben rögzíthesse a Google Meet-en tartott találkozókat.

Beszélgetéselemzés: Szerezzen mélyebb betekintést olyan funkciók segítségével, mint az érzelemelemzés, a kérdésfelismerés és az adminisztrátori szintű használati elemzés az üzleti és vállalati csomagokkal.

📖 Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

A Fireflies.ai árazásának hátrányai

Mielőtt árazási csomagot választana, vegye figyelembe a Fireflies.ai következő hátrányait:

Korlátozott AI-kreditek még a fizetős csomagoknál is: Minden fizetős csomag, beleértve a Business és az Enterprise csomagokat is, korlátozott AI-kreditekkel rendelkezik. Ez nagyon korlátozó, ha nagyban támaszkodik az AI-találkozóasszisztensre a teendők és a legfontosabb pontok kivonásához.

Tárolási és rögzítési időkorlátok: Még a magasabb szintű csomagok is tartalmaznak tárolási és rögzítési korlátokat, például 2 óra a Pro, 3 óra a Business és 4 óra az Enterprise csomagokban. Ez nagy akadályt jelent azoknak a csapatoknak, amelyek hosszú vagy gyakori megbeszéléseket tartanak.

Nincs integráció az ingyenes csomagban: Az ingyenes verzió nem támogatja a naptárakkal, CRM-ekkel vagy termelékenységi eszközökkel való integrációt. A központi technológiai eszközökhöz fizetős csomagot kell előfizetnie.

A magasabb szintű csomagokban elérhető alapvető funkciók: Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozott elemzési és intelligens szűrési funkciókat tartalmaznak. A beszélgetéselemzés és a csapatadminisztrációs funkciók csak a Business vagy Enterprise csomagokban érhetők el.

Nincsenek kiegészítők: Egyes versenytársakkal ellentétben nem választhat kiegészítőket, ha további funkciókra van szüksége, anélkül, hogy sok pénzt költene a Business vagy Enterprise csomagokra.

Az AI korlátai az egészségügyi felhasználás terén: HIPAA-megfelelőséget csak az Enterprise csomagokban kínál. Ez hatalmas akadályt jelent, ha Ön egy kisvállalkozás az egészségügyi szektorban vagy más szabályozott iparágban.

Miért érdemes alternatívákat keresni a Fireflies AI-hez?

Bár a Fireflies.ai hasznos platform a találkozók jegyzetelésének automatizálásához, néhány hátrányt figyelembe kell vennie, mielőtt befektetne a csomagjaiba.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a Fireflies AI alternatíváit:

1. Korlátozott lehetőségek kisebb csapatok számára

Bár a Fireflies többszintű árazást kínál, néhány alapvető funkció, mint például az integrációk, a hosszabb felvételek és a fejlett keresés, csak a magasabb csomagokban érhető el.

Az ingyenes és a Pro csomagokban nem érhető el a hangulatelemzés és a beszélgetéselemzés, és nem lehet találkozókat rögzíteni és letölteni. Ráadásul az ingyenes csomagban csak három privát csatorna áll rendelkezésre.

Tehát, ha kisebb csapatod van és korlátozott a költségvetésed, akkor vagy meg kell békélned ezekkel a korlátozásokkal, vagy magasabb szintű csomagokat kell választanod, amelyeknél lehet, hogy nem is fogod használni az összes funkciót.

Ahogy egy G2-es értékelés fogalmaz:

Egy másik szempont, hogy néhány fejlettebb funkció – például a mélyebb integrációk vagy az elemzések – csak a magasabb szintű csomagokban érhető el. Ha sokat használja, akkor megéri, de ha csak most kezdte el használni, vagy kisebb csapattal dolgozik, akkor korlátozónak érezheti.

Egy másik szempont, hogy néhány fejlettebb funkció – például a mélyebb integrációk vagy az elemzések – csak a magasabb szintű csomagokban érhető el. Ha sokat használja, akkor megéri, de ha csak most kezdte el használni, vagy kisebb csapattal dolgozik, akkor korlátozónak érezheti.

2. Tárolási és AI-használati korlátok

Míg a fizetős csomagok korlátlan átírást tesznek lehetővé, minden csomag hitelkerettel és felvételi időkorláttal rendelkezik. Az ingyenes csomag minden tagjának csak 800 perc tárhelyet biztosít. Ha nagyon gyakran tart találkozókat, drágább csomagokat kell előfizetnie, és felesleges funkciók költségeit is viselnie kell.

Ezenkívül még az Enterprise csomagban is 50 AI-kredit a limit. Tehát a Fireflies nem megfelelő választás azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran igénylik az AI-találkozó-asszisztens szolgáltatásait.

Egy G2 felhasználó is rámutat az ilyen korlátozások problémájára:

Javaslom, hogy legyen nagyon óvatos az AI kreditekkel. Úgy állították be, hogy minden találkozó után új kredit szintet érjen el. Legyen óvatos, mert gyorsan elköltheti a pénzét anélkül, hogy sokkal több értéket kapna cserébe.

Javaslom, hogy legyen nagyon óvatos az AI kreditekkel. Úgy állították be, hogy minden találkozó után új kredit szintet érjen el. Legyen óvatos, mert gyorsan elköltheti a pénzét anélkül, hogy sokkal több értéket kapna cserébe.

3. A csapatok számára nem testreszabható

A Fireflies egy megbízható AI-alapú átírási eszköz. Ugyanakkor nem kifejezetten a munkafolyamatok testreszabására lett kifejlesztve. Csapatmunkára alkalmas funkciói az átírások és összefoglalók szerkesztésére korlátozódnak, míg egyes alternatívák beépített csevegési funkciókat is kínálnak.

Ráadásul harmadik féltől származó eszközök nélkül nem tudja teljes mértékben automatizálni a találkozó utáni teendőket, és nem tudja részletesen testreszabni az információk megosztásának módját.

4. Gyenge integráció az ingyenes és a pro csomagokban

Bár a Free és a Pro csomagokkal feldolgozhatja a Zoom és más platformok élő találkozóit, ez minden, amit ezekben a két csomagban integrációként kap. A CRM-mel, ütemezési platformokkal és más harmadik féltől származó eszközökkel való szinkronizálás csak a Business és Enterprise csomagokban elérhető.

📖 Olvassa el még: Ingyenes jegyzetelő sablonok a jobb jegyzeteléshez

ClickUp: A legjobb alternatíva a Fireflies AI-hez

Több pénzt kell költenie, hogy élvezhesse a Firefly fejlett funkcióit és több AI-kreditet. Miért kell ilyen kellemetlenségeket elviselnie, amikor létezik egy jobb és olcsóbb alternatíva, mint a ClickUp?

A ClickUp mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

A ClickUp a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciáját kínálja Önnek a ClickUp Brain formájában.

Nemcsak teljes körű kontextust nyújt a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazásokban végzett munkájáról, hanem azt is felhasználja, hogy Önnel együtt gondolkodjon, ötleteljen, írjon és elemezzen.

A ClickUp Meetings segítségével minden szinkronizálása kontextusfüggő mesterséges intelligenciával történik.

Találja meg a megfelelő időpontokat és ütemezze meg a találkozókat természetes nyelvű utasítások segítségével.

Először a ClickUp AI naptárában természetes nyelvi parancsokkal ütemezheti meg a találkozókat.

Például, ha megadja a parancsot „Tervezz meg egy beszélgetést Megan-nel délután 3 órára”, a ClickUp Brain lefoglalja az időpontot az Ön és Megan naptárában. Megkérheti a Brain-t, hogy ellenőrizze mindkettőjük naptárát, és keressen egy mindkettőjüknek megfelelő időpontot a találkozóra.

Tervezze meg találkozóit természetes nyelven a ClickUp AI-alapú naptárával.

Automatizálja a találkozók jegyzetelését

A zsúfolt értekezleteken vagy egymást követő előadásokon lépést tartani már önmagában is elég nehéz. Ha ehhez még azt is le kell jegyezni, ki mit mondott, akkor a helyzet nagyon gyorsan kaotikusra fordulhat. Elmulaszthat fontos részleteket, vagy ami még rosszabb, teljesen elveszítheti a fonalat.

A ClickUp AI Notetaker segítségével soha többé nem kell aggódnia emiatt.

Hívja meg a találkozókra, és hagyja, hogy videóra rögzítse a beszélgetést, majd leírja azt a beszélők nevével ellátva. Emellett részletes találkozó jegyzeteket is készít, amelyek a találkozó után a beérkező levelek mappájába kerülnek, összefoglalóval, szó szerinti és időbélyeggel ellátott átírással, valamint automatikusan létrehozott szakaszokkal a legfontosabb tanulságok és teendők számára. Így bármikor visszatérhet a fontos pillanatokhoz és a találkozó legfontosabb eseményeihez.

🎥 Íme egy kis ízelítő a működéséről:

💡 Profi tipp: Nincs ideje végiglapozni az egész jegyzetet, hogy megtalálja a fontos információkat? Egyszerűen kérdezze meg a ClickUp Brain-t: „Mi volt a legfőbb ellenvetés a július 10-i ügyfélhívás során?” és a megfelelő válasz azonnal a rendelkezésére áll. A ClickUp Brain segítségével minden jegyzet kereshetővé válik.

Így javult egy Redditor munkamenete a ClickUp AI Notetaker használata után:

Dolgozzon együtt a találkozók napirendjén, jegyzeteken és teendőkön

A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. De mi lenne, ha lenne egy központi hely, ahol minden értekezlet jegyzőkönyve örökre megmaradna, és ahol azokat úgy rendezhetné és szervezhetné, ahogy Ön szeretné?

A ClickUp Docs és a Docs Hub segítségével pontosan ezt kapja: egy helyet, ahol minden értekezlet napirendjét megtalálja, csapattársaival együtt dolgozhat az értekezlet jegyzeteken, és összekapcsolhatja a megbeszéléseket a teendőkkel.

Dolgozzon együtt csapatával élőben vagy aszinkron módon a ClickUp Docs segítségével.

A találkozók leírása után automatikusan megkapja a leiratot Doc formátumban a ClickUp beérkező levelek mappájában. Ezután közösen szerkesztheti a találkozó jegyzőkönyvét, és egyszerű szöveget konvertálhat ClickUp feladatokká a Doc-ból. Lehetőség van megjegyzéseket hozzárendelni a megfelelő személyhez intézkedés és visszajelzés céljából.

Ha szeretné a jegyzeteket rendezett formában megjeleníteni, vagy belső és külső nyomon követéshez alkalmas formában elkészíteni, próbálja ki a ClickUp Meeting Minutes Template sablont. Akár brainstormingot tart a csapatával, akár egyeztetést folytat az ügyfelekkel, ez a sablon segít a napirend áttekinthetővé tételében, a döntések dokumentálásában és a következő lépések megvalósításában.

Ingyenes sablon Szerezzen be egy együttműködésen alapuló, cselekvésre kész jegyzetet, amely a munka elvégzésének helyszínére ágyazza a találkozó jegyzőkönyvét – a ClickUp találkozó jegyzőkönyv sablonján keresztül.

Miért hasznos:

Maradjon szervezett a beépített napirend-, jegyzet- és eredménystruktúrával.

A ClickUp feladatintegrációval azonnal hozzárendelhet cselekvési elemeket.

Takarítson meg időt az újrafelhasználható, egységes formátummal az összes találkozón

Élőben együttműködve mindenki ugyanazon az oldalon áll (szó szerint)

Kövesse nyomon a felelősségvállalást dátummal ellátott jegyzetekkel és a megbízottak láthatóságával.

Valós idejűbb beszélgetést szeretne? Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy egyénileg üzenjen a csapatának. Vagy folytasson nyílt beszélgetést a dedikált projekt- vagy feladatcsatornákon, hogy a kontextus összekapcsolva és látható maradjon.

Nézze meg, hogy ez mennyivel jobb, mint befektetni olyan átírási eszközökbe, ahol az együttműködés csak másodlagos szempont?

Rögzítsen meg bizonyos részeket a találkozókból referencia céljából

Ha vizuális referenciaként szeretne rögzíteni a találkozókból készült videókat, akkor regisztrálnia kell a Fireflies.ai Business vagy Enterprise csomagra. A ClickUp Clips segítségével azonban bármely platformon könnyedén rögzítheti az online találkozók releváns részeit, még akkor is, ha ingyenes csomagot használ.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti a képernyőjét.

Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő, a webkamera és a hang egyszerű rögzítését. Használhatja virtuális értekezletek klipjeinek rögzítésére és azok közvetlen mentésére a ClickUp-ban. Ezután beágyazhatja őket a ClickUp Docs-ba, megoszthatja őket a ClickUp Chat-en, és akár hozzáadhatja őket a ClickUp Tasks-hez is, hogy csapata tisztán megértse a kontextust.

A beszélgetésből azonnal feladatokká válik

Senki sem rendelkezik azzal az idővel, hogy hatalmas átírási fájlokat böngésszen át egy adott információ megtalálása érdekében. Ez fárasztó, és hatalmas energia- és időpazarlás. A Fireflies.ai segítségével összefoglalókat készíthet és kiemelheti az AI által kiemelt részeket, de a kreditek száma nagyon korlátozott.

Készítsen értekezlet-összefoglalókat, és alakítsa a teendőket feladatokká a ClickUp Brain segítségével.

Megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen értekezlet-összefoglalókat és keresse meg a hiányosságokat az értekezlet napirendjében. Ezenkívül az értekezlet legfontosabb pontjait cselekvési tételekké alakíthatja, és közvetlenül a ClickUp Brain-ből importálhatja azokat a feladatlistájába.

Összehangolja a találkozókat és a munkafolyamatokat a 10-szeres termelékenység érdekében

A Firefly nem kínál integrációkat magasabb szintű csomagok nélkül, de a ClickUp igen. A ClickUp Integrations segítségével több mint 1000 népszerű eszközzel szinkronizálhat, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teams-t, a Google Workspace-t, a Calendars-t és még sok mást, még akkor is, ha ingyenes csomagot használ.

Szinkronizálja teljes technológiai rendszerét a ClickUp integrációkkal

A ClickUp CRM-ekkel, ütemezési alkalmazásokkal és kommunikációs platformokkal is integrálható. Így egyetlen platformról szervezheti értékesítési adatait, ütemezheti megbeszéléseit és tarthatja a kapcsolatot az érdekelt felekkel.

💡 Profi tipp: Kapcsolja össze Zoom-fiókját a ClickUp-pal, hogy hozzáférjen a hatékony értekezlet-automatizáláshoz. Indítson Zoom-hívást egy feladatból

Ugorjon közvetlenül a ClickUp-ból egy Zoom-hívásra

A találkozó végén a találkozó jegyzőkönyve automatikusan megjegyzésként hozzáadódik a feladathoz.

Miért jobb a ClickUp a Fireflies AI-nál a legtöbb csapat számára?

Míg a Fireflies.ai kiválóan alkalmas önálló átírásra, a ClickUp ennél sokkal többet nyújt, mivel a találkozókat egységes termelékenységi platformján belül megvalósítható feladatokká alakítja: Feladatok létrehozása egy kattintással a találkozók összefoglalásából

A találkozók kontextusa ott él, ahol a munka zajlik – a feladatokban, megjegyzésekben és dokumentumokban.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást nemcsak leírásra, hanem értelmezésre, összefoglalásra és a következő lépések javaslatára is valós időben.

Nincs alkalmazásváltás, nincs másolás-beillesztés, nincs kontextusvesztés

Ha elege van a szigetelt eszközökből, és azt szeretné, hogy a megbeszélések valódi előrelépést eredményezzenek, a ClickUp segítségével a „beszélgetésről” a „cselekvésre” térhet át – mindezt egyetlen munkaterületen.

Készítsen AI-találkozói jegyzeteket és összefoglalókat, engedje meg csapatának, hogy közösen dolgozzon a találkozó napirendjén, és akár élő találkozókból is készítsen felvételeket. A Fireflies.ai-tól eltérően a ClickUp mindezt és még többet is lehetővé tesz anélkül, hogy aggódnia kellene az AI-kreditek kimerülése miatt.

Ahogy Marcos Vinícius Costa de Carvalho, az ACE üzleti elemzője fogalmaz:

A Scrum rituálénk részeként használjuk, hogy segítsük és felgyorsítsuk a napi megbeszéléseinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

A Scrum rituálénk részeként használjuk, hogy segítsük és felgyorsítsuk a napi megbeszéléseinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp árak áttekintése

A ClickUp többféle árazási tervet kínál, hogy különböző méretű csapatok és költségvetések igényeit is kielégítse. Az előfizetési tervek részletes leírása:

A ClickUp segítségével megszabadulhat a Fireflies AI-kreditjétől és a találkozók időtartamának korlátozásától.

A Fireflies.ai egy fantasztikus eszköz, ha alapvető átírásokra és összefoglalókra van szüksége. Ha azonban AI-asszisztensekhez és együttműködési eszközökhöz szeretne hozzáférni anélkül, hogy felesleges funkciókra költené a pénzét, keressen egy alternatívát, például a ClickUp-ot.

A rugalmas kiegészítők és a közös munkaterületek révén soha nem fogja úgy érezni, hogy a választott csomagjától függetlenül hiányzik valami fontos funkció a leírási korlátok miatt. Szerkesztheti a találkozók jegyzőkönyveit a csapattársaival, közvetlenül elindíthatja és rögzítheti a találkozókat, sőt, a teendőket feladatokká is alakíthatja!

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!