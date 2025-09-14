n8n és Make: melyik automatizálási eszköz a legalkalmasabb az Ön számára?

Az automatizálás segítségével az első évben 25 000 óra, a harmadik évben pedig 225 000 óra időt takaríthat meg. Ez rengeteg idő, amelyet Ön és csapata stratégiai feladatokra fordíthat. De hol kezdje?

Az n8n és a Make a két legnépszerűbb automatizálási eszköz. Első ránézésre nagyon hasonlóaknak tűnhetnek, mivel mindkettő lehetővé teszi a munkafolyamatok létrehozását. De ha kicsit mélyebbre ásunk, máris látszanak a különbségek.

Az n8n nyílt forráskódú és rendkívül rugalmas, ami kiváló, ha teljes ellenőrzést szeretne. A Make viszont az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt, tiszta, drag-and-drop felülettel.

Szóval, melyik illik jobban a munkafolyamatához? Hasonlítsuk össze a funkciókat, a könnyű használatot és egyebeket, hogy segítsünk a döntésben. És ha egyik sem tűnik megfelelőnek, bemutatjuk a ClickUp-ot, mint egy alternatívát, amely mindkettőt felülmúlja!

n8n és Make összehasonlítása egy pillanat alatt

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid összefoglaló arról, hogy az n8n és a Make hogyan viszonyulnak egymáshoz.

Funkció n8n Make Bónusz: ClickUp 🥇 Felület és felhasználói élmény Funkcionális, de technikai felhasználói felület; leginkább technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára alkalmas Tiszta, vizuális felület drag-and-drop építővel; könnyebb a nem technikai felhasználók számára Intuitív, modern felhasználói felület, amely feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok egy helyen történő összevonásával ideális minden típusú felhasználó számára. A munkafolyamat rugalmassága és logikája Rendkívül rugalmas; komplex, elágazó munkafolyamatokat támogat teljes logikával Kiváló lineáris vagy moduláris automatizálásokhoz; kevesebb ellenőrzés a feltételes elágazások felett Vizuális munkafolyamat-készítő egyedi automatizálásokkal, feltételekkel és AI-javaslatokkal a dinamikus folyamatokhoz Integrációk és bővíthetőség Széles körű integrációk, különösen a közösségi csomópontokon keresztül Kiterjedt előre elkészített integrációk könyvtára; egyszerű beállítás Több mint 1000 integráció, API-támogatás, natív eszközök, mint például a Docs, a Dashboards és az Automations AI-képességek és automatizálás Néhány AI-ügynököt kínál, de korlátozott számú, azonnal használható AI-eszközt. Az ügynöki automatizálásra összpontosít, de az AI feladatspecifikus. A ClickUp Brain segít automatizálni, összefoglalni és javítani a munkafolyamatokat természetes nyelv használatával. Együttműködés és csapatmunka Nincs beépített együttműködési funkció; külön eszközökre van szükség Nincs natív együttműködési eszköz Beépített dokumentumok, csevegés, megjegyzések és valós idejű szerkesztés a zökkenőmentes csapatmunkához Saját tárhely és ellenőrzés Teljesen nyílt forráskódú és saját szerveren futtatható Felhőalapú; nincs saját tárhely opció Nem saját szerveren fut, hanem biztonságos felhőalapú infrastruktúrán, részletes hozzáférési ellenőrzéssel és rendszergazdai beállításokkal.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az n8n?

via n8n

Az n8n egy nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi az alkalmazások összekapcsolását, az adatok átadását közöttük, valamint egyedi automatizálások létrehozását, kódolás nélkül is. Azok számára készült, akik több ellenőrzést és rugalmasságot szeretnének, mint amit a hagyományos automatizálási platformok általában lehetővé tesznek.

Ez az automatizálási platform teljesen vizuális munkafolyamat-szerkesztőjével tűnik ki. Logikát, feltételeket és ciklusokat használva építhetsz munkafolyamatokat, szükség szerint egyedi JavaScript-kódot adhatsz hozzá, sőt, a teljes beállítást saját szerveren is futtathatod, így teljes mértékben te rendelkezhetsz az adatokkal és ellenőrizheted azokat.

A több mint 400 integrációt támogató n8n segítségével minden automatizálása egyszerűvé válik, az egyszerű napi feladatoktól a komplex üzleti folyamatokig. A munkafolyamat-sablonok segítségével az automatizálásokat gyorsan bevezetheti.

A feladat-automatizáló szoftver rugalmassága és komplex munkafolyamatok kezelésére való képessége miatt kedvelt a magas technikai színvonalú projekteket kezelő csapatok körében.

👀 Tudta? A generatív AI-ügynökök 20–60%-kal csökkenthetik a felülvizsgálati ciklusok időtartamát . Ez órákat (vagy akár napokat) jelenthet megtakarításként olyan folyamatokban, mint a hitelkockázat-értékelés vagy a szoftverek modernizálása.

n8n funkciók

Az n8n számos funkcióval rendelkezik, amelyek robusztus és testreszabható automatizálást tesznek lehetővé csapatok, technológiai felhasználók és egyéni felhasználók számára. A komplex munkafolyamatok kezelésétől kezdve az adatok mozgásának teljes ellenőrzéséig – íme egy áttekintés az eszköz által kínált funkciókról:

1. funkció: Munkafolyamat-automatizálás

via n8n

Az n8n vizuális munkafolyamat-építője a trigger csomópontok és a feladatok összekapcsolására összpontosít, így olyan automatizált munkafolyamatokat hoz létre, amelyek megfelelnek az Ön logikájának. Minden csomópont egy adott műveletet képvisel – e-mail küldés, adatbázis lekérdezés vagy kimenet formázás. Több lépésből álló munkafolyamatokat is leképezhet hurkok, feltételes logika vagy akár szünetek segítségével, amíg bizonyos feltételek nem teljesülnek.

A kódcsomópont lehetővé teszi egyedi JavaScript vagy Python kód írását komplex adatátalakításokhoz. Emellett lehetővé teszi bonyolult munkafolyamatok kezelését kapcsolókkal, egyesítésekkel és adat tisztítással.

A technikai felhasználók fejlett munkafolyamatokat hozhatnak létre egyedi API-integrációkkal vagy HTTP-kérés csomópontokkal, miközben továbbra is a drag-and-drop felületet használhatják.

Az n8n AI munkafolyamat-generátorokat is tartalmaz, amelyek támogatják az OpenAI és a Hugging Face modelleket – ezek hasznosak olyan feladatokhoz, mint a szövegelemzés vagy a tartalom összefoglalása.

2. funkció: Saját tárhely

via n8n

Az n8n lehetővé teszi, hogy az egész automatizálási platformot a saját szerverén vagy felhőalapú rendszerén futtassa, így teljes ellenőrzést kap az adatok és a munkafolyamatok végrehajtása felett. Ezzel a beállítással a következőket teheti:

Irányítsa a frissítéseket és testreszabhatja a platformot az Ön igényeinek megfelelően.

Távolítsa el a munkafolyamatok, végrehajtások és integrációk korlátait

Csatlakozzon biztonságosan a belső rendszerekhez és a magán adatbázisokhoz

Telepítse az n8n-t a helyi gépre, a magánfelhőbe vagy a Kubernetes környezetbe.

Állítsa be saját biztonsági és hozzáférési szabályait

Módosítsa a nyílt forráskódú kódot, hogy új funkciókat adjon hozzá vagy módosítsa a funkcionalitást.

3. funkció: Munkafolyamat-sablonok

via n8n

Ha nincs technikai ismerete a nulláról való felépítéshez, az n8n kész munkafolyamat-sablonokat kínál a gyorsabb AI munkafolyamat-automatizáláshoz. Ezek az előre elkészített integrációk teljes mértékben testreszabhatók és népszerű alkalmazásokkal működnek. Lehetőségek:

Böngésszen a mérnöki, marketing, értékesítési és üzemeltetési sablonok között

Csatlakoztassa az olyan eszközöket, mint a Slack, a Google Sheets, az Airtable és a GitHub.

Szerkessze a munkafolyamatokat kódolás nélküli felületen – adjon hozzá, távolítson el vagy módosítson csomópontokat.

Fedezze fel a komplex automatizálásokat lépésről lépésre bemutatott példákon keresztül

Ossza meg másokkal az egyedi integrációkat, vagy használja újra őket különböző projektekben.

n8n árak

Egyedi árazás

👀 Tudta? A McKinsey kutatása szerint a jelenleg rendelkezésre álló technológiával akár 50%-át is automatizálhatja munkájának, még az iparban is.

Mi az a Make?

via Make

A Make egy kódolás nélküli automatizálási eszköz, amelyet olyan nem technikai felhasználók számára fejlesztettek ki, akik alkalmazásokat szeretnének összekapcsolni és a munkát egyszerűsíteni, anélkül, hogy fejlett technikai ismeretekre lenne szükségük. Tiszta, vizuális felületet kínál, ahol a lépéseket egy vászonra húzva és elhelyezve lehet forgatókönyveket készíteni.

Kiválóan alkalmas a marketing, az operatív tevékenységek és az ügyfélszolgálat területén végzett munkafolyamatok kezelésére. Összekapcsolhat mindent a Google Sheets-től és a Slack-től a CRM-ekig és az AI-eszközökig, beleértve azokat is, amelyek támogatják a visszakeresés kiterjesztett generálását, az intelligens és dinamikus automatizálás érdekében.

A Make különlegessége, hogy könnyen megtanulható és használható. Valós időben követheti az adatok mozgását az egyes lépésekben, menet közben módosíthatja a műveleteket, és szinte semmilyen tanulási görbe nélkül hozhat létre hatékony munkafolyamatokat.

A Make funkciói

Még ha nincs is technikai ismerete a saját munkafolyamatok létrehozásához, a Make segítségével a folyamat könnyen megközelíthető és rugalmas. Akár egyszerű, egylépéses műveletet állít be, akár több rétegű folyamatot hoz létre több alkalmazáson keresztül, a Make alkalmazkodik a munkafolyamatához.

Íme a legfontosabb funkciók áttekintése:

1. funkció: AI automatizálás

via Make

A Make lehetővé teszi az AI eszközök integrálását az automatizáláshoz kód írása nélkül. Csatlakoztathat olyan szolgáltatásokat, mint az OpenAI, a Hugging Face, a Gmail és a Slack, hogy összefoglalja az e-maileket, kategorizálja a jegyeket, lefordítsa az üzeneteket és tartalmat generáljon.

A drag-and-drop felülete jól működik a nem technikai felhasználók számára, míg a haladó felhasználók testreszabhatják az API-bemeneteket és komplex adatátalakításokat hozhatnak létre.

A Make támogatja az agens automatizálást is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia nem csak a kiváltó eseményekre reagál, hanem önállóan is gondolkodik és cselekszik. Akár alapvető munkafolyamatokat automatizál, akár bonyolult beállításokat hoz létre, a Make felhasználóbarát felületét mélyreható technikai képességekkel ötvözi a rugalmas, skálázható munkafolyamat-automatizálás érdekében.

2. funkció: AI ügynöképítő

via Make

A Make AI Agent Builder segítségével egyedi AI-ügynököket hozhat létre, amelyek automatizált munkafolyamatokon belül gondolkodnak, döntéseket hoznak és cselekszenek, ezzel segítve a munkafolyamatok végrehajtásának racionalizálását.

A szokásos automatizálással ellentétben ezek az ügynökök komplex célokat is képesek kezelni az utasítások követésével, az adatokhoz való hozzáféréssel és a legjobb következő lépések kiválasztásával, manuális beavatkozás nélkül. Nem technikai és haladó felhasználók számára készült. A drag-and-drop felület megkönnyíti az emberhez hasonló logikával rendelkező ügynökök tervezését.

Lehetőségek:

Határozza meg ügynökének szerepét, célját és személyiségét egyszerű nyelvezettel

Csatlakoztassa az ügynököket bármely támogatott alkalmazáshoz, például a Gmailhez, a Notionhoz vagy a Google Sheetshez.

Lássa el AI ügynökeit olyan eszközökkel, mint a webes keresés, visszakeresés, kiterjesztett generálás és fájlkezelés.

A promptok, a bevitt adatok vagy a csatlakoztatott eszközök szerkesztésével módosíthatja az ügynökök viselkedését.

Állítson be hibakezelési útvonalakat a problémák automatikus észleléséhez és megoldásához.

3. funkció: AI-alkalmazások integrálása

via Make

A Make széles körű AI-alkalmazásokat kínál, amelyeket közvetlenül beépíthet a munkafolyamatokba. Használja az előre elkészített integrációkat olyan eszközökkel, mint az OpenAI, az Anthropic, a Hugging Face, a CRM-ek és az ügyfélszolgálati platformok, hogy automatizálja a komplex feladatokat, javítsa az adatokat és intelligenssé tegye a munkafolyamatokat – anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Ezek a kiterjedt AI-integrációk lehetővé teszik Önnek, hogy:

Gazdagítsa adatait nyelvi modellek segítségével olyan feladatokhoz, mint a osztályozás, összefoglalás és érzelemelemzés; tökéletes a gyors adatgazdagításhoz.

Automatizálja a komplex feladatokat, mint például e-mailek generálása, szövegek fordítása, támogatási jegyek elemzése és még sok más, minimális beállítással.

Használjon egyéni funkciókat, hogy testre szabja az AI-alkalmazások viselkedését a munkafolyamatain belül.

Kombinálja az AI-alkalmazásokat más üzleti eszközökkel a marketing, az operációk és a támogatás területén.

A Make árai

Örökre ingyenes (Akár 1000 művelet/hónap )

Alap: 10,59 USD/hó (10 000 művelet/hó)

Pro: 18,82 USD/hó (10 000 művelet/hó esetén)

Csapatok: 34,12 USD/hó (10 000 művelet/hó esetén)

Vállalati: Egyedi árazás

🧠 Érdekes tény: A Spotify lejátszási listák létrehozását és lejátszását automatizálhatja olyan eszközökkel, mint a Zapier és a GitHub, amelyekkel a lejátszási listákat meghatározott időpontokra ütemezheti.

n8n és Make: funkciók összehasonlítása

Mindkét eszköz hatékony automatizálási platform, amely különböző felhasználói igényeket szolgál ki. De hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hasonlítsa össze az n8n és a Make alkalmazásokat, hogy megnézze, miben különböznek egymástól a valós használat során.

1. Felhasználói élmény és felület

Az n8n egy csomópont-alapú építőt használ, amely jól működik technikai ismeretekkel rendelkező és összetettebb automatizálási igényekkel rendelkező csapatok számára. Rugalmas és hatékony, de ha még nem jártas a munkafolyamat-automatizálásban, a tanulási görbe kissé meredek lehet. Sablonok is rendelkezésre állnak, bár ezeket általában némi technikai módosításra van szükség, hogy illeszkedjenek a beállításaihoz.

Másrészt a Make egy másik megközelítést alkalmaz, tiszta, kódmentes felülettel és egyszerű drag-and-drop rendszerrel. A Make tiszta, kódmentes felületével és intuitív drag-and-drop rendszerével tűnik ki. Nem technikai felhasználók számára készült, így a munkafolyamatok létrehozása és kezelése egyszerű, anélkül, hogy túlterhelőnek éreznéd.

A platform valós időben jeleníti meg az adatokat, ahogy azok az egyes lépéseken haladnak, így nyomon követheti az egyes automatizált feladatok előrehaladását. Felhasználóbarát felületének köszönhetően bárki, a kezdőktől a haladókig, gyorsan elsajátíthatja és bővítheti automatizálási lehetőségeit.

🏆 Győztes: Make. Ez vezet a könnyű használat és a zökkenőmentes bevezetés terén.

2. A munkafolyamat rugalmassága és összetettsége

Az n8n bonyolult és vizuális munkafolyamatok létrehozásában jeleskedik. Támogatja a hurkokat, az elágazásokat kapcsolókkal és if csomópontokkal, az adatfolyamok egyesítését, és lehetővé teszi az egyéni kódok használatát az adatok pontosan az Ön igényeinek megfelelő átalakításához.

A hibakezelés és a részletes útválasztás beépített funkciók, így könnyen kezelhetők a komplex, több lépésből álló automatizálások, korlátozások nélkül. Ez a rugalmasság teszi kedvenccé a technikai felhasználók körében, akik teljes ellenőrzést akarnak az automatizálási logikájuk felett.

A Make szilárd munkafolyamat-kezelési képességekkel rendelkezik, de nagyon összetett helyzetek kezelése során kevésbé rugalmas lehet.

🏆 Győztes: n8n. Ez a jobb választás fejlett, testreszabott munkafolyamatok létrehozásához.

3. Integrációk és bővíthetőség

Az n8n széles körű integrációs lehetőségeket kínál és nyílt forráskódú, így a felhasználók egyedi csomópontokat hozhatnak létre és szükség szerint bővíthetik a funkcionalitást. Ez ideális azok számára, akik saját szerveren szeretnének hosztolni és az integrációkat szorosan az egyedi munkafolyamataikhoz igazítani. Röviden: gyakorlatiasabb megközelítést kínál, amely azoknak a felhasználóknak kedvez, akik jól boldogulnak a testreszabással és a technikai beállításokkal.

A Make számos AI-alkalmazással integrálható. Ugyanakkor a saját fejlesztésű rendszerekhez lesz kötve. A testreszabás terén is korlátozottabb, mint az n8n nyílt platformja.

🏆 Győztes: n8n, ha korlátlan bővíthetőséget és teljes ellenőrzést szeretne az integrációk és a telepítés felett, az n8n jelentős előnyt kínál.

4. AI-képességek és automatizálási intelligencia

A Make fejlettebb AI automatizálási eszközöket kínál, beleértve az AI ügynököket, a visszakeresés kiegészített generálását és az ügynöki automatizálást, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok ésszerűsítését és adaptálását. A platform AI funkciói közvetlenül az intuitív felületébe vannak beépítve, így azok a nem technikai felhasználók számára is elérhetőek, ugyanakkor elég erőteljesek a technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára is.

Az n8n integrációk révén támogatja az AI-t is, és lehetővé teszi saját API-k létrehozását. Ez a munkafolyamat-automatizálási platform azonban inkább a rugalmasságra és az önálló tárhelyre összpontosít, mint a beépített AI-ra.

🏆 Győztes: Make. Egyértelmű győztes a beépített AI automatizálás és az intelligens munkafolyamatok terén.

🧠 Érdekesség: Vannak olyan AI-alapú rendszerek, amelyek nyomon követik macskájának alomszokásait azáltal, hogy figyelik, milyen gyakran jár oda, milyen típusú hulladékot hagy ott, annak súlyát és az általános ürítési szokásait!

n8n és Make a Redditen

A Reddit felhasználói véleménye az n8n és a Make-ről megosztott.

Míg egyes felhasználók a Make kezdőbarát beállításait és skálázhatóságát értékelik, mások az n8n rugalmasságát és teljesítményét emelik ki, különösen a komplex, adatigényes munkafolyamatok és egyedi automatizálások kezelése terén.

Például jsreally, egy Redditor felhasználó, a következőket osztotta meg az r/n8n oldalon:

Az n8n valóban megkövetel némi tanulási időt, különösen az elején. Ugyanakkor olyan képességekkel is rendelkezik, amelyek a Make-ben nem találhatók meg. Például 1000 elem feldolgozása ugyanannyiba kerül, mint 10 elemé. Ez lehetővé teszi olyan automatizálások létrehozását, amelyekről korábban csak álmodni mertél.

Az n8n valóban megkövetel némi tanulási időt, különösen az elején. Ugyanakkor olyan képességekkel is rendelkezik, amelyek a Make-ben nem találhatók meg. Például 1000 elem feldolgozása ugyanannyiba kerül, mint 10 elemé. Ez lehetővé teszi olyan automatizálások létrehozását, amelyekről korábban csak álmodni mertél.

Mások a Make egyszerűsége miatt kedvelik. Például Admirable_Shape9854 így kommentál egy r/automation szálban:

Egyszerű automatizálásokhoz a Make-et választanám, mivel könnyebb beállítani, jobban skálázható és ügyfélbarátabb. Ha AI-ügynökökre vagy bonyolultabb munkafolyamatokra van szüksége, használja az n8n-t, de az olcsóbb csomagok korlátai kellemetlenek lehetnek.

Egyszerű automatizálásokhoz a Make-et választanám, mivel könnyebb beállítani, jobban skálázható és ügyfélbarátabb. Ha AI-ügynökökre vagy bonyolultabb munkafolyamatokra van szüksége, használja az n8n-t, de az olcsóbb csomagok korlátai kellemetlenek lehetnek.

Vannak olyanok is, akik a feladattól függően mindkettőt szeretik használni. Ahogy a Reddit felhasználó CompetitiveChoice732 fogalmaz:

Azt mondanám, hogy ez a komplexitástól és az ügyfél igényeitől függ. Egyszerű automatizálások és könnyű bevezetés esetén a Make rendkívül felhasználóbarát és gyorsan beállítható. Ha azonban egyedi AI-ügynök munkafolyamatokra vagy nagyobb rugalmasságra van szüksége, akkor az n8n a legjobb választás – a furcsaságai ellenére. Gyakran párosítom a Make-et az egyszerűbb folyamatokhoz, az n8n-t pedig a nehezebb feladatokhoz. Miért ne használná mindkettőt ott, ahol a legjobban teljesítenek?

Azt mondanám, hogy ez a komplexitástól és az ügyfél igényeitől függ. Egyszerű automatizálások és könnyű bevezetés esetén a Make rendkívül felhasználóbarát és gyorsan beállítható. Ha azonban egyedi AI-ügynök munkafolyamatokra vagy nagyobb rugalmasságra van szüksége, akkor az n8n a legjobb választás – a furcsaságai ellenére. Gyakran párosítom a Make-et az egyszerűbb folyamatokhoz, az n8n-t pedig a nehezebb feladatokhoz. Miért ne használná mindkettőt ott, ahol a legjobban teljesítenek?

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Ugyanezeket az előnyöket szeretné kihasználni a munkában is? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, egy beépített AI asszisztens, segíthet 30%-kal javítani a termelékenységet kevesebb megbeszélés, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok révén.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az n8n és a Make között

Bár mind az n8n, mind a Make kiválóan alkalmas feladatok automatizálására, megszokásuk időbe telhet, különösen, ha összetett munkafolyamatokat épít és több eszközt használ egyszerre. Ugyanazt a teljesítményt és rugalmasságot szeretné, de a tanulási görbe nélkül?

Ismerje meg a ClickUp alkalmazást, a munka minden területét lefedő alkalmazást.

Egyetlen platformon kínál lehetőséget feladatok automatizálására, egyedi AI-ügynökök létrehozására, projektek kezelésére, csapatával való együttműködésre, sőt, saját AI-munkafolyamatok létrehozására is a projektmenedzsment automatizálása érdekében.

Hihetetlenül könnyű használni, függetlenül attól, hogy csapata rendelkezik-e technikai ismeretekkel vagy sem.

📖 Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás példák és felhasználási esetek

ClickUp első számú előnye: ClickUp Autopilot és egyedi AI ügynökök

Konfigurálja az Autopilot ügynököket, hogy figyeljék a tevékenységeket és az Ön utasításai szerint cselekedjenek – nincs szükség kódra.

Az Autopilot Agents intelligens, kódolás nélküli asszisztensek, amelyek a ClickUp-ba vannak beépítve, és segítenek a csapatoknak a komplexebb, kontextusérzékeny munkafolyamatok automatizálásában. A hagyományos automatizálásokkal ellentétben, amelyek rögzített szabályokat követnek, az Autopilot Agents képesek információkat elemezni, valós időben reagálni a változásokra, és több lépésből álló műveleteket végrehajtani az Ön utasításai alapján.

Bármely térhez, mappához, listához vagy csevegőcsatornához hozzáadhatók, és feladatok, dokumentumok, űrlapok és beszélgetések között is működnek.

Lehetőségek:

A találkozók jegyzetét tegye cselekvési tételekké

Napi vagy heti jelentéseket tegyen közzé a csapatcsatornákon

Összefoglalja a dokumentumokat vagy frissítéseket az érdekelt felek számára

Válaszoljon a kérdésekre a munkaterületén található információk segítségével

Az Autopilot Agents kezeli az ismétlődő feladatokat, így csapata a nagyobb hatással bíró munkákra koncentrálhat.

💡 Profi tipp: Szeretné automatizálni az ismétlődő feladatokat és racionalizálni a munkafolyamatokat az egyedi üzleti igényeire szabott AI-ügynökök segítségével? A ClickUp egyedi ügynökei úgy konfigurálhatók, hogy a csapatának és az iparágának megfelelő széles körű feladatokat végezzék el:

ClickUp előnye #2: ClickUp automatizálások

Automatizálja a feladatokat és a munkafolyamatokat a ClickUp Automations akcióindítóival.

Az n8n mélyreható ellenőrzést kínál, de technikai ismereteket igényel, míg a Make kezdőbarát, de bonyolult munkafolyamatok esetén zavaros lehet.

A ClickUp Automations áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy egyszerre hatékony és könnyen használható. Több mint 100 műveletindító, automatizálási sablon és a kódolás nélküli saját sablonok létrehozásának szabadsága áll rendelkezésére. Akár feladatokat mozgat a szakaszok között, akár csapattagokat rendel hozzá, akár frissítéseket küld, minden zökkenőmentesen fut a háttérben.

Az Automations segítségével:

Feladatok automatikus hozzárendelése állapotváltozás esetén

A feladatok határidejének lejártával lépjen tovább a következő szakaszba

Értesítse a csapat tagjait, amikor bizonyos mezők frissülnek

Műveletek kiváltása különböző terekben és mappákban

A ClickUp harmadik előnye: ClickUp Brain és Brain Max

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat és generáljon fejlesztési javaslatokat a ClickUp Brain segítségével.

Az n8n teljes ellenőrzést biztosít az AI-modell kapcsolatok felett, de a beállítás manuális, és nem ideális kezdőknek. A Make könnyebb a kezdéshez, bár AI-eszközei szétszórtak, és összeállításukhoz erőfeszítésre van szükség.

A ClickUp Brain megkönnyíti a dolgát.

Beépítve van a munkaterületébe – nincs szükség beállításra. Megkérheti, hogy foglalja össze a feladatokat, frissítse az állapotokat, készítsen választervezeteket, sőt, természetes nyelvű utasítások alapján teljes munkafolyamatokat is létrehozhat. Felülvizsgálhatja és finomíthatja a meglévő automatizálásokat is. Az eredmény? Intelligensebb, gyorsabb munkafolyamat-automatizálás anélkül, hogy eszközök között kellene váltania vagy egyetlen sor kódot is írnia.

✨ Ráadásul a ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, többek között a GPT-4o, Claude, DeepSeek és Gemini közül, különböző írási, érvelési és kódolási feladatokhoz!

💡 Bónusz: Ha életre akarja kelteni a munkafolyamatait, ÉS: Azonnali és intuitív keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + a webes munkakörnyezetben

Használja a Talk to Text funkciót , hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

Használja ki az olyan AI eszközöket, mint a ChatGPT, a Claude és a DeepSeek egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldással. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – egy szupererős asztali AI-társat, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI-eszközök sokaságával, használja a hangját egyedi munkafolyamatok létrehozásához, dokumentáció készítéséhez, feladatok kiosztásához a csapat tagjai között és még sok máshoz. Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

ClickUp előnye #4: ClickUp Docs

Dolgozzon együtt a munkafolyamatok tervezésén és vázolja fel a folyamatok terveit a ClickUp Docs segítségével.

Az n8n és a Make kiválóan alkalmas automatizálások létrehozására, de nem alkalmas azok tervezésére, dokumentálására vagy az azokhoz való együttműködésre. Nincs közös tér, ahol ötleteket vázolhatna, részleteket nyomon követhetne vagy valós időben együttműködhetne a csapatával.

Itt jön be a ClickUp Docs.

Egy helyen térképezheti fel a munkafolyamatokat, dokumentálhatja az SOP-kat, címkézheti a csapattagokat és beágyazhatja a műszerfalakat. Bármely pontot feladattá alakíthat, dokumentumon belül cseveghet, és minden beszélgetést összekapcsolhat a munkájával. A beépített AI-ügynökökkel javasolt válaszokat, intelligens összefoglalókat és azonnali feladat létrehozást is kap.

Okosabb automatizálás, jobb együttműködés és gyorsabb skálázás a ClickUp segítségével

Az n8n mélyreható ellenőrzést biztosít a komplex munkafolyamatok felett. A Make intuitív beállítást kínál a gyors automatizáláshoz. De mindkettő elmarad a beépített együttműködés és a könnyű méretezhetőség terén.

A ClickUp mindent egyesít – automatizált munkafolyamatok a ClickUp Automations segítségével, ötletelés és folyamatok dokumentálása a ClickUp Docs segítségével, valamint mindez kezelése a ClickUp Brain AI támogatásával. Nincs kontextusváltás. Nincs különálló eszközök összerakása.

Ha készen áll az automatizálás egyszerűsítésére és a szinkronizálás fenntartására, a ClickUp az innovatívabb, all-in-one megoldás.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és egyszerűsítse az automatizálást, a kezelést és az együttműködést anélkül, hogy tanulási görbékkel és konfigurációs problémákkal kellene szembesülnie.