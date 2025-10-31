SaaS OKR-ek: példák és keretrendszerek a termékvezérelt növekedéshez

A második negyedév végén az értékesítési csapat 6%-kal elmaradt a céljától. Ez nem katasztrofális, de elég ahhoz, hogy fájjon. És ha visszagondolunk, nem az erőfeszítés volt a probléma. Az emberek keményen dolgoztak... csak nem azon, ami a legfontosabb volt.

Az OKR-ek – célok és kulcsfontosságú eredmények – ezt hivatottak megoldani. Összehangolják a munkát a stratégiával, összekapcsolják a csapatok céljait, és sürgetővé teszik a haladást. De mi van akkor, ha homályosak, összefüggéstelenek, vagy öt különböző eszközzel követik nyomon őket? Akkor csak egy újabb elvégzendő feladattá válnak.

Ebben a blogbejegyzésben mindent megtudhat, amit az OKR-ekről tudni kell, és hogy a ClickUp hogyan segít azok nyomon követésében. 🎯

Mik azok az OKR-ek és miért fontosak a SaaS-ban?

Egy egyszerű célkitűzési keretrendszer, amelyet nagy sebességű csapatok számára fejlesztettek ki. Az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) segítenek meghatározni, mit szeretne elérni, és hogyan fogja tudni, hogy eléri-e azt. A gyorsan változó SaaS szervezetekben segítenek abban, hogy még akkor is koncentrált maradjon, ha a prioritások hetente változnak. ✅ Cél: Világos, inspiráló eredmény✅ Fő eredmények: Mérhető bizonyíték a haladásról

A SaaS-vállalatoknál gyorsan változnak a dolgok: a piacok átalakulnak, a csapatok növekednek. Világos terv nélkül könnyű elfoglaltnak lenni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hatékony is vagyunk.

Az OKR-ek a következőképpen segítenek:

A fókusz tisztázása: A csapatok figyelmét az igazán fontos dolgokra összpontosítsa, ahelyett, hogy erőfeszítéseiket túl sokfelé osztaná.

Osztályok összehangolása: A termék, az értékesítés, a marketing és az ügyfélsiker részlegei közös célok elérése érdekében dolgoznak együtt.

Ösztönözze az innovációt: ösztönözze a csapatokat, hogy okosan kockáztassanak, teszteljék az ötleteket és folyamatosan fejlődjenek.

Egyszerűsítse a felelősségre vonhatóságot: rendeljen egyértelmű felelősöket minden célhoz, hogy a felelősségek átláthatóak legyenek.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Figyelje, mi működik és mi nem, és szükség esetén gyorsan változtasson irányt.

Helyezze előtérbe az ügyfelek számára nyújtott értéket: Kösse össze a célokat a felhasználói elégedettséggel és megtartással, hogy jelentősebb eredményeket érjen el.

Növekedés ösztönzése: tartsa a csapatokat a növekedésen, akár új ügyfelek, bevételek vagy piacok révén.

Ösztönözze a felelősségvállalást: hagyja, hogy a csapatok maguk állapítsák meg az OKR-eket, hogy növeljék az elkötelezettséget és a felelősségvállalást.

Egyensúlyozza a stratégiát és a mutatókat: Kösse össze az átfogó célokat olyan kulcsfontosságú mutatókkal, mint az MRR, a CAC és a churn.

📕 Szótár: A havi ismétlődő bevétel (MRR) az üzleti tevékenységed által előfizetésekből vagy ismétlődő számlázásból havonta elért, előre jelezhető bevételt jelenti, amely lehetővé teszi a folyamatos növekedés mérését. Az ügyfélszerzési költség (CAC) az egyes új ügyfelek megszerzésére fordított összeget jelenti, amely magában foglalja a marketing, az értékesítés és az ügyfélbevonás költségeit.

Hogyan állítsunk be hatékony SaaS OKR-eket?

A SaaS-szervezetekben a célok gyorsan változó célpontokká válhatnak. A jól felépített OKR-keretrendszer következetességet biztosít a változásokhoz, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a megfelelő kezdeményezéseket helyezzék előtérbe, korán korrigáljanak és reflektáljanak a hatásokra.

Vessünk egy pillantást az OKR-ek beállítására és megvalósítására. 💁

1. lépés: Kapcsolja össze az OKR-eket a nagyobb képhez

💡 Minden célt kössön a vállalat küldetéséhez, hogy a csapatok összehangoltan működjenek.

Mielőtt belevetné magát a célok kitűzésébe, álljon meg egy pillanatra. Minden célnak tükröznie kell vállalatának vízióját és stratégiai prioritásait. Ha egy OKR nem támogatja közvetlenül vállalkozásának „miértjét”, akkor az csak zaj.

📌 Példa: A küldetése az, hogy „egyszerűsítse a freelancerek számára a SaaS eszközöket ”. Egy erős célkitűzés lehet például: „Indítson el egy intuitív, egyéni felhasználókra szabott irányítópultot”.

2. lépés: Határozzon meg egyértelmű, inspiráló célokat

💡 Céljait rövidre, motiválóra és mutatóktól mentesre fogalmazza meg.

A cél a végállomás, nem a térkép. Rövidnek, motiválónak és mutatóktól mentesnek kell lennie. Kerülje a lépésenkénti útmutatások vagy KPI-k beépítését; erre szolgálnak a kulcsfontosságú eredmények.

Ha a célkitűzése nem motiválja a csapatot, írja át. Minden héten visszatér erre a sorra, ezért fontos, hogy érdemes legyen.

⚠️ Figyelem: „A landing oldalak optimalizálásával 2%-kal javítani a konverziós arányt” nem célkitűzés. Ez egy teendőlistába csomagolt kulcsfontosságú eredmény. Jobb célkitűzés az, hogy „Zökkenőmentes első élményt biztosítani a felhasználóknak”.

3. lépés: Konkrét kulcsfontosságú eredmények kidolgozása

💡 Alakítsa szándékait mérhető eredményekké.

A kulcsfontosságú eredmények jelentik a felelősségvállalás alapját. Ezekből tudhatja meg, hogy halad-e előre. Mindegyiknek számszerűsíthető eredménynek kell lennie, nem pedig homályos szándéknak vagy tevékenységnek.

📌 Példa: Cél: „A felhasználói megtartás javítása az első 30 napban.” Főbb eredmények: Növelje a 30 napos megtartási arányt 45%-ról 60%-ra

Csökkentse a megtérülés idejét hét napról három napra

Növelje az onboarding befejezési arányát 80%-ra

4. lépés: Összpontosítsa erőfeszítéseit

💡 A kevesebb, de pontosabb célok hatékonyabbak, mint a szétszórt prioritások.

A több nem jobb, a jobb jobb. A SaaS-csapatok máris egyensúlyt tartanak a funkciók kiadása, a roadmap változásai, az ügyfelek visszajelzései és a vészhelyzetek között. Tartsa be a csapatonként 2-4 mérhető célt, mindegyikhez maximum 3-5 kulcsfontosságú eredményt.

Ezenkívül gondoskodjon arról, hogy minden csapat céljai támogassák mind a vállalat átfogó céljait, mind a többi csapat céljait.

📌 Példa: Vállalati cél: „A terjeszkedésből származó bevételek növelése” Termék KR: „Használat alapú árazás bevezetése béta verzióban” Marketing KR: „500 regisztráció elérése az árképzési pilot programhoz” CS KR: „50 felhasználó feljebb lépése a béta verzióról a fizetős verzióra”

5. lépés: Felülvizsgálat, tanulás és alkalmazkodás

💡 Az OKR-ek Önnel együtt fejlődnek – ellenőrizze, értékelje és finomítsa őket.

Az OKR-ek nem olyanok, hogy „beállítjuk és elfelejtjük”. Hetente vagy kéthetente ellenőrizze őket, nem azért, hogy hibáztasson, hanem hogy korrigáljon. Használjon egy egyszerű 0,0–1,0-ás pontozási rendszert a ciklus végén, hogy pontosan tükrözze az előrehaladást.

A pontozási rendszer a következőképpen nézhet ki:

1. 0: Teljes mértékben megvalósult

0. 7: Jó előrelépés, de még nem elég

0. 3: Térjen le a pályáról

Miután megértette az OKR keretrendszert, a következő lépés annak alkalmazása a csapataiban. Az alábbiakban valódi SaaS OKR példákat mutatunk be osztályok szerint, a termékfejlesztéstől és mérnöki munkától a marketingig és az ügyfélsikerig, hogy segítsünk Önnek olyan mérhető célok kitűzésében, amelyek valóban elősegítik a növekedést.

SaaS OKR példák csapatonként

A leghatékonyabb SaaS-csapatok napi munkájukat szélesebb körű SMART-célokhoz kötik. Itt csapatonként bontjuk le a gyakorlati OKR-példákat, hogy mindenki szinkronban tudjon haladni. 👇

1. Termékcsapat OKR-ek

Gyorsan szállít, de az ügyfélelvándorlás aránya továbbra is magas. Ez gyakran azt jelzi, hogy a termékcsapat a hatásra helyett a szállításra koncentrál. Az elfogadottságra, a megtartásra vagy az értékteremtés idejére összpontosító egyértelmű termék-OKR-ek segítségével az erőfeszítéseket értelmes eredmények felé lehet irányítani.

Íme néhány példa hatékony OKR-ekre:

Javítsa a felhasználói élményt a következő negyedévben.

Szerezzen átlagosan 9 vagy annál magasabb ügyfél-elégedettségi értékelést a felhasználói felmérésekből.

Csökkentse az átlagos ügyfélszolgálati válaszidőt 10%-kal

Növelje az ügyfélmegtartást 20%-kal a termékfrissítések révén

Indítsa el sikeresen az új Q3 terméket

Beszéljen 30 ügyféllel, hogy megismerje igényeiket és visszajelzéseiket.

Nézze meg a tíz felhasználói videót, és ossza meg a legfontosabb tanulságokat a csapattal!

Két képzési ülés lebonyolításával hozza fel a marketing- és értékesítési csapatokat a megfelelő szintre.

Olvassa el a termékmarketing 15 ügyféligény-dokumentumát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő dolgokat fejlesztjük.

🔍 Tudta? Andy Grove, az Intel korábbi vezérigazgatója az 1970-es években vezette be az OKR-eket mint koncepciót. Ez egy olyan növekedési és innovációs menedzsment stratégia volt, amely illeszkedett a vállalat üzleti modelljéhez. Inspirációját Peter Drucker menedzsment-elméleti és a célok szerinti menedzsment (MBO) koncepciója adta.

2. Mérnöki csapat OKR-ek

A mérnöki célok könnyen elsikkadhatnak a jegyek és a technikai adósságok között. Íme néhány példa olyan OKR-ekre, amelyek segíthetnek Önnek, ha Ön is ilyen helyzetben van.

Javítsa a termékkiadások minőségét

Csökkentse az új hibabejelentések átlagos számát havi 72-ről 60-ra.

Növelje a hibamentes arányt 96%-ról 99%-ra a legújabb kiadásban.

Növelje a tesztelési lefedettséget 35%-ról 50%-ra, hogy több problémát tudjunk felismerni a bevezetés előtt.

Gyorsítsa fel a fejlesztőcsapat munkáját

Növelje a sprint sebességét 42-ről 60 pontra, hogy minden ciklusban többet tudjon teljesíteni.

Csökkentse az átlagos kódfelülvizsgálati időt 30%-kal, hogy a munka zavartalanul haladjon.

Győződjön meg arról, hogy a hiányzó tervek a tervezett funkciók kevesebb mint 2%-át blokkolják.

3. Marketingcsapat OKR-ek

Kampányai sok kattintást generálnak, de az értékesítés még mindig küzd a potenciális ügyfelek minőségével. Ehhez hatékony OKR-re van szükség. Íme néhány példa marketing OKR-ekre, amelyek inspirálhatják Önt:

Javítsa a marketing és az értékesítés összehangolását a potenciális ügyfelek minőségi kritériumai alapján

Csökkentse a nem minősített potenciális ügyfelek arányát a értékesítéshez továbbított ügyfelek között 40%-ról 25%-ra.

Növelje az MQL-ek SQL-ekké történő konverziós arányát 12%-ról 20%-ra.

Indítson célzott tartalomkampányt, amely támogatja a vásárlási folyamat végső szakaszában történő döntéshozatalt.

Erősítse a márka láthatóságát és a bejövő növekedést

Növelje a webhely organikus forgalmát 30%-kal negyedévről negyedévre

Tegyen közzé három, nagy jelentőségű esettanulmányt, amelyekben kiemeli az ügyfelek sikertörténeteit.

Növelje az e-mail kampányok megnyitási arányát 25%-ról 35%-ra

4. Értékesítési csapat OKR-jai

Az értékesítési csapatok a célok elérése révén fejlődnek, de az értékesítési OKR-ek segítenek egyensúlyt teremteni a közvetlen bevételi célok és a hosszú távú növekedési tényezők között. Íme néhány példa:

Növelje az értékesítés hatékonyságát és kössön több magas színvonalú üzletet

Növelje a nyerési arányt 18%-ról 25%-ra

Csökkentse az átlagos üzletkötési ciklust 42-ről 30 napra

Végezzen nyereség-veszteség elemzést a lezárt lehetőségek 100%-án.

Építsen ki egy megismételhető és skálázható kimenő értékesítési motort

Indítson el egy kimenő sorozatot, amely három kulcsfontosságú vásárlói személyiséget céloz meg.

50 új, marketing szempontból minősített potenciális ügyfél generálása kimenő csatornákon keresztül

Érje el a 10%-os válaszadási arányt az összes kimenő kampányban

5. Ügyfélsiker-csapat OKR-ek

Az ügyfelek sikeresen csatlakoznak, de három hónap után elhagyják a szolgáltatást. Ez a gyenge értékmegvalósításra utal. Az elfogadási mérföldkövekkel, egészségi pontszámokkal vagy NPS-szel kapcsolatos OKR-ek segíthetnek a CS-csapatoknak, hogy még időben beavatkozzanak. Íme néhány példa:

Növelje az ügyfelek elégedettségét és hűségét

Növelje az ügyfél-elégedettségi pontszámot (CSAT) és érje el a 90% vagy annál magasabb értéket.

Csökkentse az ügyfélpanaszok számát 15%-kal az előző negyedévhez képest.

Növelje nettó ajánlói pontszámunkat (NPS) 65-re vagy annál magasabbra.

Gyorsabban válaszoljon az ügyfelek kérdéseire, 25%-kal csökkentve az átlagos válaszadási időt.

Tartsa meg több ügyfelét és csökkentse az elvándorlást

Növelje nagy értékű ügyfeleink megtartási arányát 10%-kal

Csökkentse az ügyfélvesztést 15%-kal, hogy kevesebb ügyfél távozzon tőlünk.

Rendezzen negyedéves üzleti áttekintéseket legalább a legfontosabb ügyfeleink 80%-ával.

Indítson el egy ajánlóprogramot, amely elégedett ügyfelek révén 30%-kal növeli az új üzletek számát.

SaaS OKR-ek és KPI-k: mi a különbség?

Az OKR-eket és a KPI-ket gyakran keverik össze, de ezeknek eltérő céljaik vannak. Míg a KPI-k a vállalkozás állapotát követik nyomon, az OKR-ek előreviszik azt. A magas teljesítményű SaaS-csapat felépítésének kulcsa annak megértése, hogy mikor kell az egyeseket használni, és hogyan működhetnek együtt.

Ismerje meg az OKR-ek és a KPI-k közötti különbségeket.

Kritériumok OKR-ek KPI-k Meghatározás Célkitűzési módszer egyértelmű üzleti célokkal és mérhető eredményekkel A vállalkozás bizonyos területeken elért teljesítményét nyomon követő mutatók Cél Segítsen a csapatoknak, hogy összpontosítsanak és összehangolják a nagy célokat Figyelje a teljesítményt, és ellenőrizze, hogy a célok teljesülnek-e. Hatály Széles körű és ambiciózus Konkrét és a napi működésre összpontosított Időkeret Általában negyedévre vagy évre állítják be. Rendszeresen nyomon követve: naponta, hetente, havonta vagy negyedévente Szerkezet Egy cél 2–5 mérhető kulcsfontosságú eredménnyel Egyedi mutatók vagy kapcsolódó mutatócsoportok Változás gyakorisága Negyedévente (vagy szükség szerint) felülvizsgálva és frissítve. Maradjon többnyire ugyanaz, hogy nyomon követhesse az időbeli trendeket Példa a SaaS-ban Cél: A megtartás javítása. KR: A lemorzsolódás csökkentése 5%-ról 3%-ra ebben a negyedévben. MRR, ügyfélvesztési arány, CAC, ügyfél-LTV Fókusz Mit szeretne elérni, és hogyan fogja tudni, hogy eléri-e a célját? Hogyan teljesít a legfontosabb üzleti területeken?

🧠 Érdekesség: Bár különböző célokat szolgálnak, mind az OKR-ek, mind a KPI-k Drucker eredeti munkájából származnak! A KPI-k koncepciója azonban a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor Frederick Taylor, a tudományos menedzsment úttörője bevezette az adatok és a mérések használatát a termelékenység növelése érdekében. A „kulcsfontosságú teljesítménymutató” kifejezést később, az MBO-elmélet után alkották meg.

Hogyan kövessük nyomon az OKR-eket egy SaaS-vállalatnál?

Az OKR-ek a vállalat iránytűje. Ha helyesen alkalmazzák őket, összehangolják a csapatokat, élesítik a fókuszt és a növekedési pályán tartják a vállalatot.

De hogyan lehet nyomon követni az OKR-eket? Ez nem egyszerű feladat. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a ClickUp használatához, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazáshoz, hogy ne maradjon le semmiről.

1. lépés: Állítson be stratégiai OKR-eket felülről lefelé

Kezdje az általános képpel. Melyek azok a 2-3 célok, amelyeket vállalata ebben a negyedévben elérni szeretne? Ezeknek tükrözniük kell stratégiai terveit. Ez magában foglalhatja egy termék bevezetésének megkettőzését, egy új piacra való terjeszkedést vagy a lemorzsolódás csúcsának megszüntetését.

Miután ezt kitalálta, a következőket kell tennie:

Bontsa őket osztályok és csapatok szintű OKR-ekre.

Tegye a célokat inspirálóvá és minőségivé, például: „Legyen a távoli csapatok együttműködésének első számú platformja”.

Tegye mérhetővé a legfontosabb eredményeket, például: „Csökkentse az új felhasználók bevezetési folyamatának időtartamát hét napról három napra”.

Miután tisztázta a legfőbb céljait, azokat nyomon követhető OKR-ekké kell alakítania.

A ClickUp Goals ezt rendkívül egyszerűvé teszi. Egy központi munkaterületen hozhat létre vállalati szintű és csapatspecifikus OKR-eket egyaránt. Minden kulcsfontosságú eredményhez közvetlenül kapcsolódhat a támogató ClickUp feladatokhoz, ClickUp dokumentumokhoz, irányítópultokhoz és akár sprint ciklusokhoz is.

Kövesse nyomon céljait a ClickUp segítségével Adjon feladatcélokat a csapatainak a ClickUp Goals alkalmazásban.

Tegyük fel, hogy vezetői csapata negyedéves célt tűz ki, például „Növelje a termékvezérelt növekedést az önkiszolgáló csatornákon”. A ClickUpban ezt mérhető KR-ekre bontaná, és összekapcsolná élő munkafolyamatokkal, például felhasználói kutatási dokumentummal és termékelemzési irányítópulttal. Kijelölheti a felelősöket, frissítheti az állapotokat, és nyomon követheti, hogy a csapatok mennyi időt töltenek az egyes feladatokkal.

Íme, hogyan használja az OKR-eket az átláthatóság és az összehangoltság érdekében a ClickUp egyik ügyfele, a Spekit:

A szervezeti átláthatóság az egyik leghatásosabb előny, amelyet a ClickUp bevezetése óta a csapat tapasztalt. Most a ClickUp segítségével a szervezet minden tagja láthatja a csapatunk OKR-jait, azok felelőseit és az elért eredményeket. Visszatekintve, a ClickUp bevezetése előtt nem volt ilyen szintű átláthatóság, így az összes részlegünk egymástól elszigetelten működött.

A szervezeti átláthatóság az egyik leghatásosabb előny, amelyet a ClickUp bevezetése óta a csapat tapasztalt.

Most a ClickUp segítségével a szervezet minden tagja láthatja a csapatunk OKR-jait, azok felelőseit és az elért eredményeket. Visszatekintve, a ClickUp bevezetése előtt nem volt ilyen szintű átláthatóság, így az összes részlegünk egymástól elszigetelten működött.

2. lépés: Határozzon meg egy ritmust, és tartsa be azt

Most itt az ideje, hogy statikus célokból dinamikus haladási mutatókká alakítsa őket. Ez csak akkor lehetséges, ha beépíti őket a csapata operációs rendszerébe.

Hozzon létre heti vagy kétheti ritmust, amelyben a csapatok:

A haladás frissítése

Ossza meg sikereit és akadályait

Pontszámok áttekintése

Használja a bizalmi pontszámot a problémák korai felismeréséhez. Minden kulcsfontosságú eredmény esetében kérje meg a felelősöket, hogy értékeljék bizalmukat (pl. piros, sárga vagy zöld – vagy 1–5). Ez egy olyan prediktív réteget ad hozzá, amely túlmutat a teljesítés százalékos nyomon követésén.

Ha azonban nehezen tartja fenn ezt a ritmust, forduljon a ClickUp Automations szolgáltatáshoz.

Állítson be „ha ez, akkor az” szabályokat a ClickUp Automations segítségével

Tegyük fel, hogy marketingcsapata minden hétfőn 10 órakor felülvizsgálja az OKR-eket. Beállíthat egy egyéni automatizálást, amely minden hétfő reggel elindul, és a következőket végzi el: Állítson be emlékeztetőt minden OKR-tulajdonos számára, hogy frissítsék az előrehaladást.

Az OKR-rel kapcsolatos feladatok állapotát állítsa „Felülvizsgálat” állapotra.

Írjon üzenetet a feladat szálakra, amelyben bizalmi pontszámokat kér.

Állítson be egyéni ClickUp automatizálásokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, a platform integrált AI-asszisztense lehetővé teszi az automatizálás beállítását természetes nyelvű utasítások segítségével. Csak annyit kell tennie, hogy kimondja: „Minden pénteken 16 órakor emlékeztesse az összes OKR-tulajdonost, hogy frissítsék az előrehaladásukat és a bizalmi pontszámukat.” A rendszer manuális beállítás nélkül automatizálást hoz létre az Ön számára.

3. lépés: Biztosítsa az átláthatóságot

A vállalat egészére kiterjedő összehangoltság megteremtéséhez mindenki számára lehetővé kell tennie, hogy mindent láthasson. Hozzon létre OKR-dashboardokat, amelyek minden csapat számára láthatók, használja őket az összes munkatárs részvételével tartott értekezleteken, és rendeljen minden célhoz és kulcsfontosságú eredményhez egyértelmű felelősöket.

A ClickUp Dashboards valós idejű, interaktív vezérlőközpontok, amelyek segítségével bárki nyomon követheti a vállalkozás céljai felé tett előrelépéseket.

Hozzon létre egyedi ClickUp irányítópultokat az OKR-ek és csapata előrehaladásának vizualizálásához

Minden irányítópult olyan kártyákból áll, amelyek élő adatokat nyernek ki a munkaterületéről, például kockázatos kulcsfontosságú eredményeket, lejárt feladatokat vagy a csapatok átlagos teljesítési arányait. Ezeket csapat, idő vagy prioritás szerint szűrheti, hogy könnyebben felhasználhatóak legyenek.

Például az értékesítési csapat OKR-je az, hogy negyedéves bevételét 20%-kal növelje. A ClickUp Dashboard tartalmazhatja a következőket:

Osztott oszlopdiagram az egyes képviselők által lezárt bevételekről

Haladási kártyák , amelyek nyomon követik a legfontosabb eredményeket, például a lefoglalt bemutatók számát vagy az „Ajánlat” szakaszba került ügyleteket.

Feladatlista kártya „KR-kapcsolt” feladatok szerint szűrt, hogy valós időben feltárja az akadályokat

Kommentárkártya a heti frissítések vagy a bizalmi pontszámok rögzítéséhez

A ClickUp Brain segítségével automatizált, emberhez hasonló haladási frissítéseket generálhat közvetlenül a műszerfalon megjelenő élő adatokból.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a céljaival kapcsolatos legfontosabb frissítéseket

Nem kell kézzel értelmeznie a diagramokat vagy a mutatókat. Az AI Project Manager azonnal összefoglalja a műszerfalat, kiemelve a legfontosabb trendeket, sikereket és szűk keresztmetszeteket.

Ez azt jelenti, hogy:

A vezetők egy AI által készített gyors áttekintést kapnak arról, hogy mely célok vannak jó úton, és melyek nem.

A csapatvezetők feltárhatják az akadályokat anélkül, hogy minden egyes kártyát részletesen megvizsgálnának.

A szervezet bármely tagja feltehet kérdéseket a ClickUp Brainnek, például: „Miért csökken az NPS pontszámunk?” vagy „Melyik kulcsfontosságú eredmény marad el a leginkább ezen a héten?”

Hogyan segít a ClickUp Brain az OKR-ek automatikus nyomon követésében és fejlesztésében? A célok kézi frissítése elvonja a stratégia kidolgozására fordítható időt. A ClickUp Brain, a Converged AI Workspace mögött álló mesterséges intelligencia motor automatizálja az OKR karbantartását, így a csapatok az eredményekre koncentrálhatnak a bejelentkezések helyett. AI-haladás összefoglalók: Összegezze valós időben minden kulcsfontosságú eredményt, és mutassa meg a gátló tényezőket közvetlenül a célok vagy a műszerfalak között.

Kontextusfüggő lekérdezések: Tegye fel a kérdést: „Melyik OKR nem halad a terv szerint ezen a héten?”, és azonnal kapjon forráshoz kapcsolódó választ.

AI által írt összefoglalók: A heti OKR-felülvizsgálatokat automatikusan generált frissítések formájában mutassa be a vezetőségnek vagy az egész csapatnak.

Előrejelző betekintés: A ClickUp Brain jelzi a gyengén teljesítő KR-ek mintáit, és javaslatot tesz a tulajdonosokra vagy az ütemtervre vonatkozó módosításokra. Ezenkívül használja a ClickUp Brain MAX hangbeviteli funkcióját az OKR-frissítések vagy reflexiók azonnali rögzítéséhez – csak beszéljen, és a program strukturált szöveggé alakítja a szavait. A negyedéves felülvizsgálatok során diktálhatja a haladási jegyzeteket vagy a legfontosabb megállapításokat, majd hagyhatja, hogy a ClickUp Brain MAX összefoglalja és keresztreferenciálja azokat a projektek, irányítópultok és dokumentumok között.

4. lépés: Mérje meg, ami fontos

Kössön minden kulcsfontosságú eredményt egy olyan mutatóhoz, amely elmeséli a történetet:

Felhasználói aktiválási arány

Funkciók bevezetése

Nettó bevétel-megtartás

A támogatási jegyek megoldási ideje

Ezután figyelje meg a mintákat: Mi hoz változást? Mi marad el? Használja ezt az információt az OKR-ek finomításához a következő ciklusban.

Tegyük fel, hogy vállalatának OKR-je a felhasználói megtartás 25%-os javítása. A legfontosabb eredmények között szerepel a lemorzsolódási arány 15%-os csökkentése, a heti aktív felhasználók számának 20%-os növelése és három, az ügyfelek által kért funkció bevezetése.

Használja a ClickUp projekt hierarchiáját a munkaterület szervezéséhez

Így segít a ClickUp projekt hierarchia:

Munkaterület: A szervezet teljes működési területe magában foglalja a termékeket, a marketinget, az értékesítést és az ügyfelek sikerét.

Terek: A „Q3 Strategic OKRs” nevű, legfelső szintű tér, amely az összes stratégiai kezdeményezésnek és negyedéves célkitűzésnek szentelt, az összes részleg számára.

Mappa: A harmadik negyedév céljára összpontosít. A mappa alatt található összes elem a „Felhasználói megtartás javítása” OKR-hez tartozik.

Listák: Minden kulcsfontosságú eredményhez egy, például: Csökkentse az ügyfélvesztést 15%-kal. A feladatok pedig a következők lesznek: Végső felmérés végrehajtása A lemondási folyamat fejlesztései Nyomon követés a távozó felhasználókkal a visszajelzések érdekében

Végső felmérés végrehajtása

A lemondási folyamat fejlesztése

Kövesse nyomon a távozó felhasználókat, hogy visszajelzést kapjon tőlük.

Végső felmérés végrehajtása

A lemondási folyamat fejlesztése

Kövesse nyomon a távozó felhasználókat, hogy visszajelzést kapjon tőlük.

Minden feladat tartalmazza a felelősöket, a határidőket, a függőségeket és szükség esetén az alfeladatokat. Ezeket közvetlenül összekapcsolhatja a legfontosabb eredményekkel az egyéni mezők, célok vagy akár kapcsolatok segítségével. Készítsen különböző munkafolyamatok OKR-sablonjait, hogy minden negyedévben biztosítsa a következetességet.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy adjon feladatfrissítéseket

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy másodpercek alatt összefoglalja az összes lista előrehaladását. Kérdezze meg: „Mi a jelenlegi állása a harmadik negyedévi felhasználói megtartási OKR-nek?”

5. lépés: Zárja le a ciklust a ciklus végén

Mielőtt belevágna a következő negyedévbe:

Minden kulcsfontosságú eredményt őszintén értékeljen: Használjon egyértelmű értékelési rendszert, és összpontosítson az előrehaladásra. Elérte a nagyratörő cél 80%-át? Ez valószínűleg sikernek számít.

Tekintse át, mi segített: Ne csak az eredményeket vegye figyelembe. Vizsgálja meg, mely kezdeményezések voltak eredményesek, és mi tette őket sikeressé. Az időzítés, a stratégia vagy a jobb funkciók közötti összehangolás volt a kulcs?

Rögzítse a tanulságokat és a kiváltó okokat: Ne csak ünnepeljen vagy hibáztasson. Végezzen egy egyszerű retrospektívát, hogy azonosítsa a rendszerbeli akadályokat vagy a váratlan gyorsító tényezőket. Dokumentálja ezeket az információkat, hogy a következő negyedév céljai pontosabbak legyenek.

Ünnepelje az előrelépéseket: ismerje el az elért eredményeket, még akkor is, ha nem minden feladatot sikerült teljesíteni. Nyilvánosan ünnepelje azokat a csapatokat, amelyek nagyratörő célokat értek el vagy jelentős akadályokat leküzdöttek.

Használja a ClickUp-ot a tökéletes eredményekért

