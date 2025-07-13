Hogyan automatizálhatja a Slack üzeneteket (lépésről lépésre)

Érezte már valaha, hogy túl sok időt tölt azzal, hogy ugyanazokat a frissítéseket küldi el a Slackben?

Ha projektmenedzser, csapatvezető, operációs szakember vagy marketinges vagy, akkor tudod, hogy a manuális Slack üzenetek milyen gyorsan felemészthetik a napodat.

Jó hír: a Slack üzenetek automatizálása nem csak lehetséges, hanem meglepően egyszerű is.

Akár emlékeztetőket szeretne beállítani, ismétlődő frissítéseket küldeni, vagy a Slacket kedvenc eszközeivel (például a ClickUp-pal) összekapcsolni, ez az útmutató végigvezeti Önt az összes lehetőség között.

Tegye digitális életét sokkal könnyebbé néhány Slack-trükkel.

Beépített módszerek a Slack üzenetek automatizálásához

Mielőtt belevetné magát a bonyolult integrációkba vagy a Slack alternatíváiba, nézzük meg, mit tud a Slack natívan az alkalmazáson belül.

1. Üzenetek ütemezése a Slackben

via Slack

Írt már üzenetet éjfélkor, de nem akarta reggelig zavarni a csapatát? A Slack beépített ütemező funkciójával most írhatja meg az üzenetet, és később küldheti el.

Hogyan kell csinálni:

Írja be üzenetét bármely Slack-csatornába vagy DM-be

Kattintson a küldés gomb melletti kis nyílra.

Válassza ki a dátumot és az időpontot

Kész! A Slack a tökéletes pillanatban kézbesíti az üzenetedet.

🌻 Ideális: bejelentések, emlékeztetők vagy bármi más, amit pont a megfelelő időben szeretne elküldeni. A lényeg, hogy betartsuk a Slack-etikettet, emberek!

2. Használja a Slackbotot az egyszerű automatizáláshoz

via Slack

A Slackbot olyan, mint a személyes asszisztensed a Slackben. Beállíthatsz egyedi válaszokat kulcsszavakra vagy kifejezésekre.

Példa:

Írja be, hogy „segíts emlékezni a WiFi jelszóra”, és a Slackbot a beállított információval válaszol.

Beállítás:

Lépjen a munkaterület beállításaihoz

Keresse meg a „Slackbot testreszabása ” lehetőséget.

Adja meg a kiváltókat és a válaszokat

🌻 Kiválóan alkalmas: Aszinkron kommunikációra, például GYIK-ekre, bevezetésre vagy gyors információkra, amelyeket a csapata folyamatosan kér.

💡 Oldalsáv: Mi is az a Slack AI? A Slack AI olyan, mint a személyes asszisztensed a Slackben: gyorsan összefoglalja a hosszú üzenetsorokat, kiemeli a teendőket, és intelligens keresőjével segít megtalálni pontosan azt, amit keresel. Bár kiválóan alkalmas információk szervezésére, a Slack AI valójában nem automatizálja az üzenetek küldését vagy a munkafolyamatok futtatását. A valódi automatizáláshoz továbbra is a Workflow Builder, harmadik féltől származó eszközök vagy a ClickUp használata ajánlott.

3. Ismétlődő emlékeztetőket állíthat be a /remind paranccsal

via Slack

Minden hétfőn emlékeztetnie kell a csapatát? A Slack /remind parancsa a barátja.

Hogyan kell használni:

Írja be: /remind [@valaki vagy #csatorna] [mi] [mikor]

Példa: /remind #marketing Standup minden hétköznap 10 órakor

A Slack elintézi a többit – nincs többé szükség post-it cetlikre.

🌻Jól használható: fájlok küldésére, felülvizsgálatok vagy feladatok időben történő elvégzésére, vagy akár üzenetekre való válaszadásra egy bizonyos időkereten belül.

➡️ További információ: Hogyan szervezzük a Slack csatornákat a munkahelyen

További eszközökre van szüksége a fejlett munkafolyamatokhoz? Nézzük meg a Slack automatizálás második szintjét!

Ezekkel az eszközökkel automatizálhatja a Slack üzeneteket triggerek, munkafolyamatok és integrációk alapján.

1. Használja a ClickUp + Slack integrációt

Ha már használja a ClickUp-ot a projektek kezeléséhez, akkor ez a ClickUp + Slack integráció forradalmi változást hozhat.

Mit tehet:

Automatikus Slack-frissítéseket kaphat, amikor feladatok jönnek létre, frissülnek vagy befejeződnek a ClickUp-ban.

Készítsen ClickUp feladatokat közvetlenül a Slack üzenetekből (nincs többé lapváltás!)

Kezelje és frissítse a feladatokat közvetlenül a Slackből – hozzárendelhet, megjegyzéseket fűzhet vagy állapotot módosíthat anélkül, hogy elhagyná a csevegést.

Beállítás:

A ClickUp alkalmazásban lépjen az „Integrációk” menüpontra, és válassza ki a Slack alkalmazást. Kövesse az utasításokat a munkaterület csatlakoztatásához. Testreszabhatja, hogy milyen értesítéseket és műveleteket szeretne

Mostantól csapata kommunikációja mindig zökkenőmentes lesz – anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene.

💟 Bónusz: Tegye szórakoztatóbbá Slack munkaterületét egyedi Slackbot válaszokkal! Beállíthatja, hogy a Slackbot viccekkel, mémekkel vagy belső utalásokkal válaszoljon, amikor valaki egy bizonyos kifejezést ír be, például a „Motivációra van szükségem” kifejezésre a „Meg tudod csinálni! 💪🔥” válasszal. Ez egy remek módszer a csapat moráljának fenntartására és egy kis személyiség behozására a napi csevegésekbe.

via Slack

Szeretné összekapcsolni a Slacket több száz más alkalmazással? A Zapier és a Make (korábban Integromat) a legjobb barátok.

Példák:

Automatikusan küldjön Slack üzenetet, amikor új potenciális ügyfél kerül a CRM-be.

Tegyen közzé napi összefoglalót a Google Sheetsből egy Slack-csatornára

Értesítse csapatát a Slackben, amikor egy űrlapot beküldenek

Hogyan kezdjünk hozzá:

Regisztráljon a Zapier vagy a Make szolgáltatásra!

Válassza a Slacket cselekvési alkalmazásként

Állítsa be a kiváltó tényezőt (például „új feladat a ClickUp-ban” vagy „új sor a Google Sheets-ben”)

Testreszabhatja üzeneteit és csatornáit

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

3. Használja a Slack Workflows-t (a Slack natív építőjét)

A Slack Workflow Builder segítségével több lépésből álló folyamatokat automatizálhat – közvetlenül a Slackben. És a legjobb az egészben? A használatra kész sablonok végigfutják a munkafolyamatot.

Mit automatizálhat:

Üdvözlő üzenetek az új csatornatagok számára

Napi standup emlékeztetők

Visszajelzések vagy kérések gyűjtése űrlapok segítségével

Hogyan kell használni:

Kattintson a munkaterület nevére > Eszközök > Munkafolyamat-készítő Válasszon sablont, vagy kezdje el a nulláról! Állítsa be a kiváltókat, műveleteket és üzeneteket

A Slack üzenetek automatizálásának felhasználási esetei

Most pedig térjünk rá a lényegre. Ha csapatot vezet, akkor tudja, milyen fárasztó lehet ugyanazt újra és újra elismételni. Íme, hogyan használják a valódi csapatok a Slack automatizálását, hogy megőrizzék józan eszüket:

„Hé, itt az ideje a standupnak!” – anélkül, hogy Ön lenne a megszakított lemez: Automatizálja a napi standup emlékeztetőket, hogy csapata pontosan 10:00-kor barátságos emlékeztetőt kapjon, még akkor is, ha Ön dugóban áll vagy éppen egy másik híváson van.

Azonnali projektmérföldkő-ünneplés: Amikor a csapata kiad egy funkciót vagy eléri az értékesítési célt, egy automatikus Slack üzenet jelenhet meg a #wins csatornán, megjelölve az összes érintett személyt. Nincs többé „Valaki szólt a csapatnak?” pillanat.

Személyre szabott (de nem manuális) beilleszkedés: Új munkatárs csatlakozik? Küldjön üdvözlő üzenetet linkekkel a beilleszkedési dokumentumokhoz, bemutató videókhoz, sőt akár egy „Ismerd meg a társad” DM-hez is – így minden új csapattag úgy érzi, hogy figyelnek rá, még akkor is, ha Ön szabadságon van.

A határidőket jelző visszaszámlálók, amelyekre valóban figyelnek: Ahelyett, hogy csendben frissítené a táblázatot, állítson be egy automatikus Slack-értesítést, amely a megfelelő csatornán, a megfelelő időben jelzi: „Hé, a harmadik negyedéves jelentés két nap múlva esedékes – szükséged van valamire?”

Támogatási jegyek tűzriadója, káosz nélkül: Amikor egy magas prioritású támogatási jegy érkezik, a Slack automatikusan értesíti a megfelelő személyeket (nem csak az egész vállalatot), így semmi sem maradhat figyelmen kívül.

Ismétlődő bejelentkezések, amelyek nem tűnnek robotikusnak: Automatizálja a heti „Hogyan érzik magukat a munkatársak a munkaterheléssel kapcsolatban?” felmérést a Slackben, így még mielőtt bekövetkezne, észlelheti a kiégést.

Az aranyszabály? Ha valaha is gondoltad: „Ezt nem tegnap mondtam már?” – akkor valószínűleg itt az ideje az automatizálásnak.

A Slack kommunikációs célú használatának korlátai

A Slack életmentő a gyors csevegések és GIF-háborúk során, de a Slackben történő projektmenedzsmentnek vannak olyan furcsaságai, amelyek az őrületbe kergethetnek:

A fontos dolgok elvesznek a görgetés során: közzétesz egy kritikus frissítést, de mire a csapatod megnézi a Slacket, az már el van temetve mémek, ebédtervek és tucatnyi „gyors kérdés” alatt. Sok szerencsét a későbbi megtalálásához!

Üzenetet ütemezhet, de beszélgetést nem: Szüksége van egy sor emlékeztető üzenet elküldésére, vagy csak akkor szeretne valakit értesíteni, ha egy feladat nem készült el? A Slack beépített eszközei nem képesek kezelni ezt a fajta logikát – így kénytelen manuálisan elvégezni (vagy egyáltalán nem).

Az automatizálás univerzális megoldás: Csak akkor szeretne üzenetet küldeni, ha egy projekt késedelmes, vagy a feladat állapotának megfelelően egyéni frissítést szeretne küldeni? Ehhez harmadik féltől származó eszközökre lesz szüksége, és még így is ritkán működik zökkenőmentesen.

A kontextus szétszórt: egy projekttel kapcsolatos beszélgetések lehetnek a #general, #random, DM-ek között, vagy elrejtve a szálak között. Ha a teljes történetre van szükséged, akkor egy puzzle darabjait kell összeraknod.

A natív AI ugyan megoldja a Slack számos problémáját, de az egységes munkafolyamat kialakítása terén még mindig sok kívánnivalót hagy maga után. És itt jönnek képbe a Slack versenytársai .

Miért érdemes a ClickUp-ot használni az üzenetek automatizálásához?

A Slack fantasztikus a gyors csevegésekhez, de ha a munkád során projektmenedzsmenttel, frissítések nyomon követésével, dokumentumok megosztásával és mindenki tájékoztatásával kell foglalkoznod, akkor a dolgok gyorsan kaotikusakká válhatnak.

Hirtelen tucatnyi különböző alkalmazás között ugrálsz, összeilleszted a beszélgetéseket, feladatokat és fájlokat, és végtelen integrációkra támaszkodsz, csak hogy a munkafolyamatod zökkenőmentes legyen.

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. A ClickUp ugyanis nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat, az emlékeztetőket, az automatizálásokat és még sok mást.

Ahelyett, hogy összekapcsolná a csapatkommunikációs alkalmazásokat, a projektkövetőket, a jegyzetalkalmazásokat és az automatizálási eszközöket, a ClickUp mindent, amire szüksége van, egyetlen, hatékony platformba egyesít.

Zökkenőmentes kommunikációt, valós idejű frissítéseket és robusztus automatizálást kap, anélkül, hogy számtalan integráció kezelésével kellene bajlódnia.

1. Integrált csevegés: Valódi beszélgetések, pontosan ott, ahol a munka zajlik

Képzelje el, hogy minden projektmegbeszélés, brainstorming ülés és gyors ellenőrzés közvetlenül a feladatok és dokumentumok mellett történik. A ClickUp Chat segítségével végre megtapasztalhatja, milyen érzés ez!

A ClickUp munkaterületébe integrálva a következőket segíti:

Hozzon létre feladatokat közvetlenül a csevegőüzenetekből – egyetlen kattintással bármely beszélgetést vagy ötletet nyomon követhető feladattá alakíthat, így semmi fontos nem maradhat ki.

Kezdjen közvetlen üzeneteket vagy csoportos csevegéseket a csapat bármely tagjával – nem kell alkalmazások között váltogatnia, és nem veszíti nyomon a beszélgetéseket.

Ossza meg fájljait, linkjeit és akár feladatait is közvetlenül a csevegésben, így mindenki rendelkezik a szükséges kontextussal, pontosan ott, ahol a beszélgetés zajlik.

Tűzze ki a fontos üzeneteket , hogy a legfontosabb frissítések, értekezletek jegyzetek vagy határidők mindig láthatóak legyenek az egész csapat számára.

Reagáljon, válaszoljon és oldja meg a beszélgetéseket, így munkaterülete rendezett és hatékony marad – nincs több végtelen szál vagy elfelejtett visszajelzés.

Hívjon össze SyncUps (telefonkonferenciákat) közvetlenül a csevegésből gyors csapatmegbeszélések, napi standupok vagy projektellenőrzések céljából – nincs szükség külön videokonferencia-eszközre.

Használja a Follow Ups (egy speciális funkció) funkciót, hogy emlékeztetőket vagy teendőket állítson be bármely csevegőüzenethez, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki, és minden beszélgetés egyértelmű következő lépésekhez vezessen.

Használja ki a csevegésben az AI-ügynököket a rutinfrissítések automatizálásához, a gyakran ismételt kérdések megválaszolásához, vagy akár a beszélgetések összefoglalásához, így csapata mindig naprakész marad, anélkül, hogy manuális erőfeszítéseket kellene tennie.

Nincs többé „Hol beszéltünk erről?” pillanat!

Felejtse el a koordinációs káoszt. Hagyja, hogy a Chat AI-ügynökei válaszoljanak, osztályozzák és hozzárendeljék az üzeneteket helyette!

Amikor beállítottam az első ClickUp automatizálást, az olyan volt, mint egy villámcsapás. Most már egy egyszerű címke hozzáadásával az egész alfeladat-sablon automatikusan alkalmazásra kerül. Nem pazaroljuk többé az időt alfeladatok átkutatásával, vagy azzal, hogy valaki elfelejtett egy fontos lépést. Emellett olyan automatizálásokat is hozzáadtunk, amelyek feladatokat rendelnek hozzá, állapotokat frissítenek és emlékeztetőket küldenek; ezek önmagukban apró dolgok, de együttesen teljesen racionalizálták működésünket. Nem csak az időmegtakarításról van szó (bár az is fontos), hanem egy simább, kevésbé stresszes környezet megteremtéséről, ahol a csapat az adminisztratív feladatokba való belemerülés nélkül a legjobb munkájára koncentrálhat.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő automatizálási funkciója segítségével percek alatt létrehozhat és közzétehet egyedi munkafolyamatokat.

Unod már, hogy manuálisan kell értesítened a csapatodat az állapotváltozásokról vagy a határidőkről? A ClickUp automatizálási motorjával olyan szabályokat állíthatsz be, amelyek elvégzik a munkát helyetted:

Automatikus értesítések , amelyek azonnal figyelmeztetik a csapat tagjait, ha egy feladatot kiosztanak, befejeznek, frissítenek, vagy ha megjegyzést fűznek hozzá – így mindenki naprakész marad, anélkül, hogy Önnek kellene utánuk szaladnia.

Egyedi kiváltók bármilyen helyzethez ! Szeretne értesíteni egy csatornát, ha egy magas prioritású hiba keletkezik? Vagy emlékeztetőt küldeni, ha közeledik a határidő vagy egy feladat késedelmes? Csak állítsa be a feltételeket, és a ClickUp elintézi a többit.

Többcsatornás kézbesítés , amely lehetővé teszi, hogy kiválassza, hogy a frissítések a ClickUp Chat-be kerüljenek azonnali csapat láthatóság érdekében, közvetlenül az e-mailbe fontos emlékeztetők esetén, vagy akár a Slack-be (a ClickUp zökkenőmentes integrációjának köszönhetően).

Automatizálja az ismétlődő műveleteket , ha rendszeres bejelentkezéseket, állapotfrissítéseket vagy ismétlődő emlékeztetőket szeretne ütemezni, hogy csapata ne maradjon le semmiről – még akkor sem, ha Ön nincs az irodában.

Láncolja össze az automatizálásokat , hogy fejlett munkafolyamatokat hozzon létre több automatizálás összekapcsolásával – például automatikusan kijelölhet egy ellenőrt, amikor egy feladat „Ellenőrzés alatt” állapotba kerül, vagy létrehozhat egy követő feladatot, amikor valamit „Kész” állapotba jelölnek.

Testreszabhatja az értesítéseket és műveleteket bizonyos csapatokhoz, projektekhez vagy akár egyéni felhasználókhoz, így mindenki csak a számára fontos frissítéseket kapja meg.

A ClickUp automatizálási motorjával végre abbahagyhatja a kis dolgok mikromanagementjét, és a nagy képre koncentrálhat, tudva, hogy csapata mindig tájékozott és a terv szerint halad.

3. Központosított kommunikáció: dolgozzon egyetlen megbízható forrásból

Használja a ClickUp kijelölt megjegyzéseit, hogy beszélgetései központosítottak és kontextusban maradjanak.

A Slack-kel ellentétben, ahol a beszélgetések több csatornára is szétoszthatók, a ClickUp minden munkádhoz kapcsolódik:

Feladatkommentek: Beszéljétek meg a konkrét feladatokat pontosan ott, ahol a munka folyik.

Dokumentumok közös szerkesztése: Csevegjen és szerkesszen dokumentumokat valós időben, megjegyzésekkel és javaslatokkal.

Projektre vonatkozó bejelentések: Használja a ClickUp Chatet vagy az értesítéseket, hogy mindenki számára közzétegye a frissítéseket.

Nincs többé elveszett kontextus, nincs többé elmulasztott üzenet. Csak világos, cselekvésre ösztönző kommunikáció.

4. Kérdezze meg az AI-t: Kérjen segítséget a dedikált AI-segédjétől

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense, a háttérben működő termelékenységi partnere, csendben kezeli a részleteket, hogy Ön a nagy képre koncentrálhasson. Így változtatja meg a munkamódszereit:

Van egy remek ötlete egy csevegésben vagy egy gyors hangjegyzetben? A ClickUp Brain rögtön rögzítheti és feladattá alakíthatja, így semmi sem vész el a kavarodásban.

Felejtse el a találkozók jegyzetelésének rohanását. Az automatikus átírás segítségével hangjegyzetei és rögzített klipjei világos, kereshető szöveggé alakulnak át, készen állva a cselekvésre vagy a megosztásra.

Elmerül a hosszú üzenetsorokban vagy a projektfrissítésekben? Hagyja, hogy a ClickUp Brain a lényeget tömör összefoglalókba sűrítsen, így mindenki könnyedén áttekintheti a legfontosabb információkat.

Nincs több várakozás az emlékeztetők beállítására : a ClickUp Brain proaktívan javasol automatizálásokat és következő lépéseket a csapat szokásai és a projekt folyamatai alapján.

A kihagyott nyomon követések a múlté válnak. Az AI figyelemmel kíséri a függőben lévő jóváhagyásokat, a lejárt tételeket és a megválaszolatlan kérdéseket, és a legfontosabb pillanatokban figyelmezteti a megfelelő személyeket.

Nincs szükség bonyolult beállításokkal bajlódni – csak mondja el a ClickUp Brainnek, mit szeretne, egyszerű angol nyelven, és az automatizálásokat vagy emlékeztetőket beállít Önnek.

Kérdezze meg az AI-t a munkaterület bármely pontjáról. Akár egy dokumentumot olvas, a csapatával cseveg, vagy egy projektet irányít, a ClickUp Brain mindig ott van – készen áll a folyamatok egyszerűsítésére, szervezésére és a dolgok előrehaladásának biztosítására.

A ClickUp Brain segítségével a munkaterülete kevésbé tűnik zsonglőrködésnek, inkább egy jól működő gépezetnek, amely folyamatosan tanul és alkalmazkodik, hogy Ön okosabban dolgozhasson.

5. Hatékony integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot mindenhez, amit szeret

Van már kedvenc eszköze, amely nélkül a csapata nem tud meglenni? A ClickUp Integrations mindegyikkel jól együttműködik, így nem kell választania a működőképes és a lehetséges között.

E-mail, naptár és még több: Csatlakoztassa e-mailjét és naptárát a ClickUp-hoz, hogy e-mailekből feladatokat hozzon létre, találkozókat szinkronizáljon, és soha ne mulassza el a határidőket.

Automatizálás a Zapier, a Make és más eszközökkel: Szeretné összekapcsolni a ClickUp-ot több száz más alkalmazással? Használja a Zapier vagy a Make alkalmazást az ismétlődő feladatok automatizálásához, például frissítések küldéséhez, fájlok áthelyezéséhez vagy időkövetéshez.

Natív integrációk minden munkafolyamathoz: A Google Drive-tól és a Dropbox-tól a GitHub-ig és a Zoom-ig, a ClickUp integrálható a csapatod által már használt eszközökkel. Ossz meg fájlokat, kövesd nyomon a kódot, indíts megbeszéléseket, és tartsd össze az egészet!

A ClickUp segítségével nem csak egy újabb eszközt ad hozzá, hanem egy okosabb, jobban összekapcsolt munkaterületet hoz létre. Nincs többé lapozás és kontextusvesztés. Csak egyszerűsített munkafolyamatok, gazdagabb beszélgetések és minden, ami a tényleges munkájához kapcsolódik.

Csatlakoztassa a csevegést a munkához a ClickUp segítségével

A Slack üzenetek automatizálása arról szól, hogy visszanyerje az idejét, csökkentse a manuális hibákat, és biztosítsa, hogy csapata mindig rendelkezzen a szükséges információkkal, pont akkor, amikor szüksége van rájuk.

Akár a Slack beépített eszközeit használja, akár a fejlett automatizálási lehetőségeket fedezi fel, akár a ClickUp hatékony integrációival fejleszti tudását, minden esetben a csapatának zökkenőmentesebb, okosabb együttműködését segíti elő.

Ne feledje, hogy a legjobb munkafolyamatok azok, amelyek Önnek megfelelnek, és nem fordítva. A ClickUp segítségével összekapcsolhatja kedvenc eszközeit, központosíthatja kommunikációját és automatizálhatja a rutinmunkákat, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: a projektek előrehaladására és a sikerek együttes megünneplésére.

Készen áll arra, hogy hátrahagyja az ismétlődő frissítéseket? Próbálja ki még ma a ClickUp automatizálási funkcióját, és nézze meg, hogyan szárnyal a csapata termelékenysége (és józan esze).