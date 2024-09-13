Hogyan hozhat létre Slack botot a semmiből?

A Slackhez hasonló virtuális munkaterületek mára munkakultúránk fontos részévé váltak.

Kommunikálni szeretnél a csapattársaiddal? Csak küldj nekik közvetlen üzenetet a Slacken. Együttműködni szeretnél egy projekten? A Slack csatornákkal, integrációkkal és egyszerű fájlmegosztással áll a rendelkezésedre.

A Slack egyik legjobb funkciója az automatizált botok, amelyek három fő feladatot látnak el, ha integrálják őket egy Slack-csoportba vagy csatornába: automatizálják a feladatokat, értesítéseket küldenek és kérdésekre válaszolnak.

Úgy hangzik, mint egy életmentő, igaz? Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan hozhatod létre a csapatod igényeinek leginkább megfelelő Slack botot.

❗Megjegyzés: Mielőtt elkezdenéd, telepítened kell a Slack CLI-t és engedélyezned kell az új munkaterületedet. Futtasd a Slack auth list parancsot, hogy ellenőrizd ezt.

Hogyan készíthetsz saját Slack chatbotot?

Végigmenjünk a Slack bot létrehozásához és integrálásához szükséges lépéseken.

A könnyebb érthetőség kedvéért egy példával szemléltetjük a folyamatot: hogyan írjunk egy Slack botot, amely üdvözlő üzenetet küld az új felhasználóknak. Felhívjuk figyelmét, hogy a folyamat nagyjából hasonló a többi bot funkcióhoz.

Minden lépéshez némi kódolás szükséges. De ne aggódj, ez az útmutató minden részletet elmagyaráz, hogy gond nélkül létrehozhasd a chatbotodat.

1. lépés: Hozzon létre egy Slack alkalmazást a CLI segítségével

Mielőtt belevágna a Slack bot létrehozásába, szükség lesz a megfelelő eszközökre. Az első lépés a Slack alkalmazás létrehozása a parancssori felület (CLI) segítségével.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy üres alkalmazást a Slack CLI segítségével a következő paranccsal: slack create welcome-bot-app –template https://github. com/slack-samples/deno-welcome-bot

Ez a parancs létrehoz egy alkalmazásmappát, amely a Slack-fiókodhoz kapcsolódik. Az új alkalmazásmappában hozz létre három kulcsfontosságú könyvtárat, amelyek a Slack-botod alapját képezik:

funkciók

munkafolyamatok

triggerek

Ezekkel a mappákkal és jogosultságokkal készen állsz a Slack alkalmazásod létrehozására!

Alternatív megoldásként, ahelyett, hogy az összes kódot magad írnád meg, a következő parancs segítségével közvetlenül létrehozhatod a Welcome Bot alkalmazást:

A projekt létrehozása után lépj a projektkönyvtárba, hogy testreszabhasd a Slack botodat.

Az alkalmazás manifesztje a Slack bot tervrajza. A Welcome Bot esetében a manifeszt a következőket tartalmazza:

Munkafolyamatok:

Üzenetbeállítási munkafolyamat

SendWelcomeMessageWorkflow

Adattár:

WelcomeMessageDatastore

Hatály:

chat:write

chat:write. public

datastore:read

datastore:write

csatornák:olvasás

triggers:write

triggers:read

Ha ezeket az összetevőket összeilleszted, a manifest.ts fájlod körülbelül így fog kinézni:

3. lépés: Hozzon létre egy munkafolyamatot az üdvözlő üzenet beállításához

Először is meghatározzuk a munkafolyamatot:

Fájl létrehozása : Hozzon létre egy új fájlt create_welcome_message. ts néven a workflows mappában.

Határozza meg a munkafolyamatot: Ebben a fájlban határozza meg a MessageSetupWorkflow-t, hogy a bot felhasználó egy űrlapon keresztül üdvözlő üzenetet állíthasson be.

Így fog kinézni a munkafolyamat meghatározása:

Ezután hozzáadunk egy űrlapot:

Használja az OpenForm funkciót: Adjon hozzá egy űrlapot az OpenForm funkcióval, hogy összegyűjtse a bot felhasználói beviteleket.

Így adhatod hozzá az OpenForm funkciót a create_welcome_message. ts munkafolyamatodhoz:

Ezután hozzáadjuk a megerősítést.

Add hozzá a következő lépést a create_welcome_message. ts munkafolyamathoz:

4. lépés: Használj adatbázist az üdvözlő üzenet tárolásához

Kezdje egy adattár létrehozásával.

Fájl létrehozása : Az adatbázisok mappában hozzon létre egy messages.ts nevű fájlt.

Struktúra meghatározása: Állítsd be az adatbázis struktúráját az üdvözlő üzenetek tárolásához.

Ebben a fájlban meghatározza az adatbázis szerkezetét, ahol a szövegmező üdvözlő üzenetei tárolódnak:

5. lépés: Hozzon létre egy egyedi funkciót az üdvözlő üzenet tárolására az adatbázisban

Először határozza meg az egyedi funkciót.

Fájl létrehozása : A functions mappában hozzon létre egy create_welcome_message. ts nevű fájlt.

Funkció meghatározása: Add hozzá a következő kódot a üdvözlő üzenet tárolásának funkciójának meghatározásához

Íme a kód az egyedi funkció definiálásához:

Ezután add hozzá a szükséges funkciókat.

Adatok tárolása: Adjon meg egy kódot, hogy az üdvözlő üzenet részleteit elmentse az adattárába, és állítsa be a bot eseményeket kiváltó tényezőket.

Ezután integráld a Slack botot a munkafolyamatodba.

Munkafolyamat frissítése: A create_welcome_message. ts fájlban adj hozzá egy lépést az egyéni funkció meghívásához.

Ezzel a lépéssel a munkafolyamatod most már képes a következőkre:

A bot felhasználó számára lehetővé teszi, hogy űrlapon keresztül üdvözlő üzenetet írjon be és küldjön el.

Az üdvözlő üzenet információinak tárolása egy adattárban

Triggerek beállítása annak biztosítására, hogy az üdvözlő üzenet elküldésre kerüljön, amikor egy új felhasználó csatlakozik a megadott csatornához

6. lépés: Hozzon létre triggereket a munkafolyamatok aktiválásához

Először hozz létre egy link-triggert.

Fájl létrehozása : A triggers mappában hozd létre a create_welcome_message_shortcut. ts fájlt.

Kód hozzáadása: Határozza meg a link triggerét, hogy elindítsa a MessageSetupWorkflow-t, amikor egy bot felhasználó rákattint egy adott linkre.

A kódod körülbelül így fog kinézni.

Most hozza létre az eseményindítót. Ez lényegében az a hely, ahol engedélyezi a botot aktiváló eseményeket. Ebben a példában a bot felhasználói eseményindítója egy új felhasználó lesz, aki csatlakozik egy csatornához.

Fájl frissítése: Add hozzá az eseményindítót a create_welcome_message. ts fájlhoz, hogy üdvözlő üzenetet küldjön, amikor egy új felhasználó csatlakozik a csatornához.

Itt van a hozzáadandó kód.

Eredmény:

Link trigger : Lehetővé teszi a bot felhasználók számára, hogy egy linkre kattintva üdvözlő üzenetet állítsanak be, elindítva a MessageSetupWorkflow folyamatot.

Eseményindító: automatikus üzeneteket küld, amikor egy új felhasználó csatlakozik a megadott csatornához, a tárolt üzenet és a csatorna adatait felhasználva.

7. lépés: Hozz létre egy munkafolyamatot az üdvözlő üzenet elküldéséhez

Ugrás a mappába : Lépj a munkafolyamatok mappába.

Fájl létrehozása : Hozzon létre egy új fájlt send_welcome_message. ts néven.

Kód hozzáadása: Határozza meg a munkafolyamatot az üdvözlő üzenet lekéréséhez és elküldéséhez az adattárból.

Ez a munkafolyamat lekérdezi a tárolt üdvözlő üzenetet, és elküldi a megfelelő csatornára, amikor új felhasználó csatlakozik, ezzel növelve az elkötelezettséget és automatizálva a beilleszkedési folyamatot.

8. lépés: Hozzon létre egy egyedi funkciót az üdvözlő üzenet elküldéséhez

1. Határozza meg az egyedi funkciót:

Ugrás a mappába: Lépj a funkciók mappájába.

Fájl létrehozása: Hozzon létre egy új fájlt send_welcome_message. ts néven.

2. Funkciódefiníció hozzáadása:

3. Funkciók hozzáadása:

Kód implementálása: Add hozzá a következő kódot a send_welcome_message. ts függvénydefiníciója alá:

4. Egyedi funkció integrálása:

Hozzáadás a munkafolyamathoz: Térj vissza a send_welcome_message. ts munkafolyamat fájlhoz, és add hozzá az egyedi funkciót lépésként:

Ezzel az egyedi funkcióval a Slack alkalmazás beállításai mostantól üzeneteket küldenek minden felhasználónak, aki csatlakozik egy adott csatornához tartozó privát vagy nyilvános csatornához.

9. lépés: Használd a Slack alkalmazást

1. Futtasd a Slack alkalmazást lokálisan

Helyi telepítés:

Nyisd meg a terminált, és navigálj az alkalmazás gyökérmappájába.

Futtatás: slack run

Kövesse a terminál utasításait a helyi szerver beállításához.

Hívd meg a Link Trigger funkciót:

Nyiss meg egy új terminál lapot

Hozd létre a link trigger-t: slack trigger create –trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut. ts

Telepítsd a triggert a munkaterületedre, és válaszd a Helyi környezetet.

Másolja a megadott gyorslink URL-t

Tedd közzé ezt az URL-t egy Slack-csatornán, hogy elindítsd a munkafolyamatot és létrehozd az üdvözlő üzenetet.

2. Indítsd el a Slack alkalmazást

Slack telepítése:

Futtatás: slack deploy

A kiváltó tényező újbóli létrehozása:

Hozd létre a telepített alkalmazás triggerét: slack trigger create –trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut. ts

Válaszd a telepített opciót

Használat telepített környezetben:

Másolja az új gyorsbillentyű URL-jét

Használd a Slack munkaterületeden belül!

10. lépés: A Slack bot készen áll!

Gratulálunk, elérted a Slack bot létrehozásának utolsó lépését! A botod mostantól automatikusan üzeneteket fog küldeni az új felhasználóknak. Teszteld le, hogy megbizonyosodj arról, hogy megfelelően működik-e egy nyilvános csatornán.

A Slack botok kommunikációs célú használatának korlátai

Mostanra már biztosan rájöttél, milyen kényelmesek a Slack botok a munkahelyi kommunikációban. Végül is, ki ne szeretne egy kis segítséget az automatizálásban?

De van néhány korlátozás, amire figyelnie kell.

Ezeknek a korlátozásoknak a ismerete lehetővé teszi, hogy megalapozott döntést hozzon arról, melyik munkahelyi kommunikációs platform a leghatékonyabb az Ön számára.

1. A Slack botok zavaróak lehetnek

A Slack botok kétélű fegyvernek bizonyulhatnak, ha a koncentrációról van szó.

Természetesen gyors információkat nyújt és egyszerű lekérdezésekkel segít a feladatok elvégzésében. De ezzel együtt rengeteg értesítést is küld, a bot token frissítéseitől a csapat üzeneteiig.

Ez a folyamatos zavaró tényező akadályozhatja a munkát. A botok által okozott további zaj miatt az alkalmazottaknak gyakran nehézséget okoz a munkák fontossági sorrendjének megállapítása.

2. A Slack drága lehet, és a botjai is

Ez valószínűleg a legnagyobb probléma a Slackhez hasonló kommunikációs eszközökkel kapcsolatban: gyorsan nagyon drágákká válhatnak.

A Slack különböző csomagokat kínál, mindegyik a saját funkcióival, de a csapat növekedésével a SaaS termék teljes tulajdonlási költsége is növekszik.

Például a Pro csomag havi díja felhasználónként 7,25 dollár, ami elsőre elfogadhatónak tűnhet. Ha azonban nagy csapatod van, ezek a költségek gyorsan megnőhetnek, ami jelentős havi kiadásokhoz vezethet. Ennyiért találhatsz olyan Slack-alternatívákat, amelyek jobb funkciókat kínálnak.

3. A Slack botok karbantartást igényelnek

A Slack botok, hasonlóan bármely más chatbothoz, azokra az adatokra támaszkodnak, amelyekkel betanították őket. Ha egy bot felhasználó olyan információt kér, amely nincs integrálva a bot rendszerébe, akkor valószínűleg nem fog kielégítő választ adni.

Ez azt jelenti, hogy a Slack botodnak folyamatos frissítésekre lesz szüksége, hogy releváns és hasznos maradjon.

Nyomon kell követned a leggyakrabban feltett kérdéseket, és rendszeresen új, releváns információkkal kell ellátnod a Slack botodat. Ez a folyamatos karbantartás jelentős munkaterhelést jelenthet, különösen akkor, ha a Slack munkaterületed növekszik.

4. A botok sok helyet foglalhatnak

A Slack tárolókapacitása minimális, és amikor ezek a korlátok elérik a maximumot, a Slack automatikusan törli a régebbi fájlokat és üzeneteket, hogy helyet csináljon az újaknak.

Ez a folyamat fontos dokumentumok vagy kommunikációs előzmények véletlen elvesztéséhez vezethet, különösen akkor, ha botokat használsz olyan feladatok automatizálására, amelyek nagy mennyiségű adatot generálnak.

5. A Slack botok nem kreatívak

Ez nem nagy ügy, de a botok általában nem a legokosabb eszközök. Hiányzik belőlük a kritikus gondolkodás és az a képesség, hogy egy helyzetet különböző perspektívákból közelítsenek meg.

Ezért olyan nehéz helyzetekben, ahol problémamegoldásra van szükség, nem támaszkodhatsz a Slack botodra, hogy egyedi megoldásokat nyújtson.

A csapatkommunikáció fejlesztése a ClickUp és a Slack segítségével

Ha úgy gondolod, hogy a Slack hatékony kommunikációs eszköz, akkor várj, amíg integrálod a ClickUp-pal.

A Slack és a ClickUp együttesen alkotják a kollaboratív környezetben a tökéletes álomcsapatot.

Nézzük meg, hogyan profitálhatnak ebből az integrációból a különböző csapatok, miközben szem előtt tartjuk a Slack etikettjét.

Engedélyezd a ClickUp tevékenységek szinkronizálását a Slackkel

Miután integrálta a ClickUp-ot a Slack-kel, szinkronizálhatja az összes ClickUp-tevékenységét a Slack munkaterületével bizonyos terek, mappák és listák esetében.

A ClickUp-tevékenységeid automatikusan üzenetként kerülnek elküldésre a Slack-csatornádra. Kiválaszthatod, hogy a ClickUp nyilvános vagy privát csatornákon keresztül érje el ezeket az értesítéseket.

Szinkronizáld a ClickUp-ot a Slack-csatornáddal, és válaszd ki, milyen típusú üzeneteket szeretnél kapni

Ahhoz, hogy a ClickUp hozzáférést kapjon egy privát csatornához, használd a /invite @ClickUp parancsot.

Keresse meg a ClickUp alkalmazást a Slack integrációs oldalának „alkalmazás hozzáadása” részében, hogy hozzáférést biztosítson a privát csatornákhoz.

Hogyan segít ez?

Képzeld el, hogy egy marketingcsapat tagja vagy, amely egy nagy tétű kampányon dolgozik, szoros határidővel. Ez az integráció megszünteti annak szükségességét, hogy manuálisan tájékoztasd a csapat tagjait az előrehaladásról.

Ehelyett a ClickUp automatikusan frissítéseket küld a Slack-csatornádra, így mindenki 360 fokos rálátást kap a projekt aktuális állására.

Hasonlóképpen, a technikai csapatok kritikus frissítései – például hibajavítások, funkciók bevezetése vagy szerverkarbantartási feladatok – azonnal, valós időben megosztásra kerülnek a csapattal.

Amikor feladatokat, megjegyzéseket vagy dokumentumokat kapcsol össze a Slackben, minden elem előnézete megjelenik, ezt a folyamatot „unfurling”-nek nevezik. Ez a funkció lehetővé teszi a csapatának, hogy a feladatok állapotát, a kijelölt személyeket, a prioritásokat és egyéb részleteket közvetlenül a Slackben tekintse meg.

A ClickUp segítségével a Slacken egyszerre tekintheted meg a leírást, a témát és a kijelölt tagokat

Tegyük fel például, hogy egy értékesítési csapat létrehozott egy Slack-csatornát egy fontos ügyfél megbeszélésére. Amikor egy ehhez az ügyfélhez kapcsolódó feladatot megosztanak a Slacken, mindenki azonnal láthatja, ki a felelős, mi a prioritás és mi a jelenlegi állapot.

Mostantól az értékesítési képviselők (vagy bármely más csapat) gyorsan reagálhatnak az ügyfelek igényeire anélkül, hogy több alkalmazást kellene átkutatniuk.

Üzenetek feladatokat

Írja be a /clickup new parancsot egy Slack csatornára a feladat létrehozásához és mentéséhez

Közvetlenül a Slackből hozhat létre ClickUp-feladatokat a /clickup new parancs használatával, vagy ha egy Slack-üzenetet hozzáad kommentként egy meglévő feladathoz.

Ez különösen hasznos a feladatok delegálásakor. Képzelje el, hogy a marketingvezetőnek tetszik egy kreatív ötlet, amelyet a Slack csevegésben osztottak meg; azonnal feladattá alakíthatja azt a ClickUp-ban, anélkül, hogy el kellene hagynia a Slacket.

Olvassa el még: A Slack használatának szabályai és tilosai a munkahelyen

A ClickUp képes arra, amire a Slack, és még több

Végül is a Slacket arra használod, hogy hatékonyan kommunikálj a csapatoddal és a különböző részlegekkel. De a kommunikáció a ClickUp-on egyszerűbb, hatékonyabb és intuitívabb. Nézzük meg közelebbről!

Valós idejű beszélgetések csevegő nézettel

A ClickUp csevegőablakának köszönhetően csapata valós idejű beszélgetéseket folytathat anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

Akár egy sürgős problémát megoldó IT-csapatról, akár egy új potenciális ügyfelet megbeszélő értékesítési csapatról van szó, a Csevegés nézet minden kommunikációt egy helyen tart.

A marketingcsapatok különösen nehezen boldogulnak a különböző alkalmazások között szétszórt beszélgetésekkel. A ClickUp-on ötleteket gyűjthetsz, kreatív briefeket oszthatsz meg és gyors döntéseket hozhatsz – mindezt ugyanazon a munkaterületen belül.

Amikor pedig eljön az ideje, hogy ezeket az ötleteket megvalósítsa, a ClickUp segítségével ezt közvetlenül a csevegésből teheti meg. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be és előreviheti a projekteket anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést.

Együttműködés, ötletelés és táblák

Vizualizáld feladataidat a ClickUp Whiteboard segítségével

Stratégiát kell kidolgoznia vagy projektet kell terveznie? A ClickUp Whiteboards virtuális teret kínál, ahol a csapatok vizuálisan együttműködhetnek.

Míg a Slack segítségével szöveges beszélgetések során ötletelhetsz a csapattársaiddal, a ClickUp Whiteboards új szintre emeli a projekteket, mivel lehetővé teszi a csapatodnak, hogy rajzoljon, jegyzeteket fűzzön és az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítsa a táblán.

Ha olyan mérnöki csapat tagja vagy, amelynek munkafolyamatokat kell megterveznie, vagy olyan projektmenedzser, aki komplex projekt ütemtervet kezel, ez lesz az új kedvenc eszközöd.

A ClickUp Chat View kommentjeiben feladatok hozzárendelésével azonnal kezelje a problémákat

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója, hogy @mentions segítségével megjegyzéseket rendelhet hozzá konkrét csapattagokhoz. Ha a Chat View-ban egy fontos frissítésről beszélget, azonnal megjelölhet egy csapattagot, és a megjegyzést feladattá alakíthatja.

Például egy termékfejlesztési megbeszélés során a mérnöki vezető közvetlenül a csevegésből rendelhet hozzá hibajavítást, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Vizuális kommunikáció a ClickUp Clips segítségével

Rögzítsd a fontos eseményeket, és alakítsd őket erőforrásokká a ClickUp Clips segítségével

Vizuális típusú tanuló vagy? Ha igen, a ClickUp Clips tízszeresére javítja az élményedet, mivel lehetővé teszi a képernyőfelvételek rögzítését és megosztását.

Képzelj el egy IT-csapatot, amely lépésről lépésre rögzíti a gyakori problémák megoldásának útmutatóját – a csapat tagjai bármikor hozzáférhetnek ehhez a kliphez, így könnyebben megérthetik és végrehajthatják a változtatásokat.

Tervezd meg a lépéseket sablonokkal

Töltsd le ezt a sablont Egyszerűsítse a belső kommunikációt a ClickUp belső kommunikációs stratégiájával és cselekvési terv sablonjával.

Végül is az olyan eszközök, mint a ClickUp és a Slack, a kommunikációt segítik elő. Ahhoz, hogy ezek az eszközök hasznosak legyenek és valóban rendet teremtsenek a belső kommunikációban, stratégiára van szükség. És itt jöhet jól a ClickUp belső kommunikációs stratégiája és cselekvési terv sablonja.

Ezzel a sablonnal felmérheted a meglévő kommunikációs stratégiádat, kidolgozhatsz egy új megközelítést és a hozzá tartozó célokat, meghatározhatsz célokat és feladatokat a stratégiádhoz, valamint koherens cselekvési tervet készíthetsz.

Csak egy kattintás választja el Önt a ClickUp segítségével elérhető jobb kommunikációtól.

A Slack egy remek eszköz, amely a ClickUp integrációjával még jobbá válik.

Azonban ahelyett, hogy a Slack üzeneteket a ClickUp projektfrissítésekkel és -kezeléssel egyeztetnéd, sokkal praktikusabb egy olyan platformot használni, amely mindezt elvégezheti. A ClickUp pontosan ilyen platform. Biztosítja, hogy minden, amire szükséged van a munkához – üzenetek, feladatok, nézetek, irányítópultok és még sok más – egy helyen legyen.

A ClickUp valós idejű beszélgetései, az egy közvetlen üzenet részletes feladattá alakításának kényelme és a beszélgetések vizualizálásának lehetősége – mindez a ClickUp-ot holisztikus projektmenedzsment alkalmazássá teszi, összehasonlítva a Slack korlátozott projektmenedzsment képességeivel.

Próbáld ki magad, és tapasztald meg a különbséget! Hozz létre még ma ingyenes ClickUp-fiókot, és egyszerűsítsd munkafolyamataidat!