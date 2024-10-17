Hogyan lehet üzeneteket ütemezni a Slackben?

2021 novemberében Portugália azzal került a címlapokra, hogy megtiltotta a főnököknek, hogy munkaidő után kapcsolatba lépjenek az alkalmazottaikkal. Franciaországban már 2016 óta létezik egy hasonló törvény, a „kapcsolatmegszakítási jog”.

Sajnos nem mindannyian vagyunk védve a munkaidőn túli üzenetektől. De van egy jó hír: ha a munkahelyén a Slack azonnali üzenetküldő szolgáltatást használja, akkor az értesítések szüneteltetésével bizonyos határokat állíthat be a munka és a magánélet jobb egyensúlya érdekében.

Tiszteletben tarthatja kollégái idejét is, ha az üzeneteket meghatározott időpontokra ütemezi. Lehet, hogy az Ön munkanapja éppen most kezdődik, de kollégái a világ másik végén már lassan lecsendesednek. Vagy talán Ön éjszaka a legproduktívabb, míg mások már mélyen alszanak. Lehet, hogy ismétlődő üzeneteket szeretne ütemezni.

Mindezekben az esetekben a Slack üzenetek megfelelő időben történő ütemezése biztosítja, hogy ne zavarja senki szabadidejét.

A Slack az egyik legszélesebb körben használt kommunikációs eszköz a valós idejű együttműködéshez. Nézzük meg, hogyan ütemezhet Slack üzeneteket, és hogyan alakíthatja át az eszközt a folyamatos zavarások forrásából a csapatkommunikáció hatékony eszközévé.

Hogyan ütemezhet üzeneteket a Slackben?

Az üzenetek ütemezése a Slacken ugyanolyan egyszerű, mint azok begépelése. Így teheti meg:

1. lépés: Nyissa meg a beszélgetést

Nyissa meg azt a beszélgetést vagy Slack-csatornát, ahol üzenetét ütemezni szeretné. Írja meg üzenetét a szokásos módon.

a Slack segítségével

2. lépés: Nyissa meg az ütemezési opciót

Ha az üzenete készen áll, keresse meg a papírrepülő ikon vagy a küldés gomb melletti legördülő nyíl gombot. Ha rákattint, megjelenik az üzenet későbbi ütemezésének lehetősége.

a Slack segítségével

3. lépés: Állítsa be az időt

Az ütemezés opció kiválasztása után megjelenik egy felugró menü, amelyben különböző időpontok közül választhat. Itt pontosan megadhatja, hogy mikor szeretné elküldeni az üzenetet.

a Slack segítségével

Kiválaszthatja az ajánlott időpontot (ha az Önnek megfelel), vagy a „Saját időpont” opciót, amely lehetővé teszi, hogy más időpontot adjon meg az üzenet elküldéséhez.

Most válassza ki az üzenet elküldésének pontos dátumát és időpontját. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az üzenet kézbesítését a munkafolyamatához vagy a csapat időzónáihoz igazítsa.

a Slack segítségével

Miután beállította az időt, kattintson az „Üzenet ütemezése” gombra. Gratulálunk, üzenete mostantól a későbbi üzenetek sorában vár! És ezzel egy praktikus Slack-trükköt használt a termelékenység növelése érdekében.

De ez még nem minden.

Tudta, hogy a beütemezett üzeneteket elküldésük előtt szerkesztheti, átütemezheti vagy törölheti? Ezt mind a számítógépes alkalmazás, mind a mobil eszközön megteheti.

5. lépés: Ütemezett üzenetek megtekintése

Az ütemezés után megjelenik egy felugró ablak, amelyben megtekintheti az ütemezett Slack üzeneteit. Ha rákattint, a Slack Ütemezett szakaszába kerül.

a Slack segítségével

Alternatív megoldásként közvetlenül a Slack munkaterület bal oldali gyorspanelen keresztül is elérheti ezt a részt. Ez csak akkor jelenik meg, ha van üzenete a sorban.

a Slack segítségével

6. lépés: Az üzenet szerkesztése

Ha módosítani szeretne, egyszerűen vigye az egérmutatót az ütemezett üzenet fölé, és kattintson a jobb oldalon található ceruza ikonra, amely a szerkesztést jelenti. Ez lehetővé teszi, hogy az üzenet mező tartalmát módosítsa, mielőtt elküldené.

a Slack segítségével

7. lépés: Állítsa be az ütemezett időt

Ha módosítani szeretné az üzenet időpontját, kattintson a szerkesztés ikon melletti óra ikonra. Ezzel módosíthatja a dátumot és az időpontot, így biztosítva, hogy az üzenet pontosan akkor érkezzen meg, amikor szeretné.

a Slack segítségével

8. lépés: Az ütemezett üzenet törlése vagy visszavonása

Már nem biztos az üzenetben vagy az időzítésben? Ne aggódjon!

A megfelelő opciókra kattintva törölheti vagy eltávolíthatja az ütemezett üzenetet. Ezzel teljes ellenőrzést kap a Slackben végzett projektmenedzsment felett.

a Slack segítségével

9. lépés: Nézze meg, ahogy élőben megjelenik

Végül, amikor eljön a beütemezett idő, az üzenete automatikusan megjelenik a kijelölt csatornán, mint bármely más szokásos Slack-üzenet. Ennyire egyszerű. Ezzel a módszerrel ismétlődő üzeneteket is beütemezhet.

Ne feledje azonban, hogy nem küldhet ütemezett üzeneteket folyamatban lévő szálakra vagy beszélgetésekre való válaszadásként.

A Slack botok használata a kommunikáció automatizálásához

Bár a Slack natív ütemezett küldési funkciója az egyik módja a kommunikáció automatizálásának, ugyanezt a feladatot a Slack botok is elvégezhetik.

A Slack bot egy program vagy automatizálási eszköz, amely a Slack munkaterületen belül kommunikál a felhasználókkal.

A botok úgy programozhatók, hogy meghatározott időpontokban Slack üzenetet küldjenek, hasonlóan a natív ütemezési funkcióhoz, de általában összetettebb feladatokra használják őket, például a munkafolyamatok kezelésére, a felhasználói bejegyzésekre való válaszadásra vagy más eszközökkel és platformokkal (például ClickUp, GitHub, GoogleDocs stb.) való integrációra, hogy zökkenőmentes frissítéseket nyújtsanak a Slacken kívül végzett munkákról.

Íme néhány gyakori módszer a Slack botok használatára üzenetek, emlékeztetők és frissítések ütemezéséhez: Automatikus üdvözlő üzenetek az új munkatársaknak : A Slack bot bemutathatja az új munkatársaknak a releváns csatornákat, és ellátja őket a beilleszkedéshez szükséges alapvető információkkal.

Napi stand-up emlékeztetők : egy bot automatikusan emlékeztetheti a csapat tagjait, hogy minden nap egy meghatározott időpontban küldjék el stand-up frissítéseiket.

Feladatok frissítései és összefoglalói : A bot automatikusan közzéteheti a feladatok állapotának frissítéseit, így biztosítva, hogy a csapat tagjai tisztában legyenek azzal, ki min dolgozik és milyen állapotban van az egyes feladatok.

Értesítések a határidőre váró feladatokról : A ClickUp és más projektmenedzsment eszközökkel integrált bot értesítheti a felhasználókat, ha a határidő közeledik vagy a feladat elkészült.

Emlékeztetők találkozókra vagy eseményekre: A botok emlékeztetik a csapatokat a közelgő találkozókról vagy határidőkről, így senki sem marad le a fontos pillanatokról.

Ezek az automatizált üzenetek és válaszok időt takarítanak meg a csapat tagjainak, és biztosítják, hogy a kommunikáció gyors, releváns és hatékony legyen.

A Slack botok kommunikációs célú használatának korlátai

A Slack botjai kiválóan alkalmasak feladatok automatizálására, emlékeztető küldésére és kérdések megválaszolására egy csatornán belül. Olyan, mintha egy segítőkész asszisztens állna rendelkezésre a nap 24 órájában.

Ezen előnyök ellenére azonban van néhány korlátozás, amelyet érdemes figyelembe venni.

Ezeknek a kihívásoknak a megértése segíthet eldönteni, hogy a Slack a megfelelő választás-e a csapatod számára, vagy más aszinkron kommunikációs eszközök lennének-e alkalmasabbak.

1. A botok zavaróak lehetnek

A Slack botok gyors, automatizált válaszokat nyújtanak, de sok zavaró tényezőt is okozhatnak. Bár azonnali válaszok kapása a kérdésekre hasznos, a botok folyamatos értesítései – a frissítésektől a csapat említéseiig – megzavarhatják a koncentrációt.

Ez könnyen túlterhelheti az alkalmazottakat, és megnehezítheti a fontos feladatokra való koncentrálást a háttérben zajló extra csevegés miatt.

2. A Slack botok ára igen magas

A Slack legnagyobb hátránya a költsége, különösen a botok hozzáadásakor.

A Slack ára a Pro csomag esetében 7,25 dollár/felhasználó-tól kezdődik. Ez nem tűnik túl magasnak, amíg a csapata nem kezd el növekedni, és hirtelen sokkal magasabb havi számlát kap.

Minél több felhasználót ad hozzá, annál drágább lesz. Egyes csapatoknak érdemes megfontolniuk, hogy a hasonló vagy jobb funkciókkal rendelkező Slack-alternatívák nem lennének-e költséghatékonyabb választás.

3. A botok rendszeres karbantartást igényelnek

Mint minden más bot, a Slack botok sem tökéletesek a dobozból kivéve. Az Ön által megadott adatokra és parancsokra támaszkodnak.

Ha az információk nem naprakészek, a bot nehezen tud értékes válaszokat adni. Ez azt jelenti, hogy a bot hatékony működésének fenntartásához rendszeresen frissítenie kell azt. Ahogy a csapata növekszik és a Slack-csatornák bővülnek, ezeknek a botoknak a karbantartása terhes feladat lehet.

4. A botok elfoglalhatják a tárhelyet

Egy kevésbé ismert probléma, hogy a Slack nem túl sok tárhelyet kínál. Mivel a bot segít automatizálni a feladatokat és fájlokat küldeni, ez hozzájárul a Slack adatkorlátjához.

Ha ezek a korlátok elérése után a Slack elkezd törölni a régebbi fájlokat és üzeneteket. Ez problémát jelenthet, ha a botjai sok adatot generálnak, vagy ha a Slackre támaszkodik a kommunikációs előzmények vagy fontos dokumentumok tárolásában.

5. A kreativitás nem a botok erőssége

Végül, bár a botok sokat segíthetnek a mindennapi feladatok elvégzésében, egy fontos elem hiányzik belőlük: a kreativitás.

A botok kiválóan reagálnak az előre beállított parancsokra, de nem túl hasznosak komplex problémamegoldás vagy kreatív gondolkodás esetén.

Az innovációt vagy kritikus gondolkodást igénylő helyzetekben emberi beavatkozásra van szükség a probléma megoldásához.

Ezeket a korlátozásokat részben leküzdheti, ha a Slacket egy átfogó, AI-alapú projektmenedzsment platformmal, például a ClickUp-pal párosítja.

A csapat kommunikációjának javítása a ClickUp és a Slack segítségével

A Slack és a ClickUp egyaránt kínál eszközöket a csapatok együttműködéséhez, de ha összehasonlítjuk a ClickUp-ot és a Slack-et, mindkettő más-más területen jeleskedik. Ha azonban egyesítjük erősségeiket, akkor a két eszköz a csapatmunka tökéletes párosává válik, és az együttműködés minden eddiginél zökkenőmentesebbé válik.

Így egyszerűsítheti munkafolyamatát a Slack és a ClickUp integrálásával:

1. Tartsa a Slacket szinkronban a ClickUp-pal a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében

A ClickUp és a Slack integrálásával a Slack többé nem csak egy kommunikációs eszköz lesz.

Kombinálja a projektmenedzsment és az együttműködés lehetőségeit a ClickUp Slack integrációval!

A ClickUp Slack integrációval gyorsan átalakíthatja a Slack üzeneteket feladatokká a ClickUp-ban. Akár közvetlenül bármely üzenetből is létrehozhat feladatokat, ha beírja a /ClickUp new parancsot, és azokat közvetlenül a projektmenedzsment irányítópultjára küldi.

Hozzon létre és kezeljen feladatokat a ClickUp-on a Slacken keresztül a ClickUp-Slack integrációval.

Ezzel a beszélgetések rendezettek maradnak, és valós idejű értesítéseket kaphat a Slackben az állapotfrissítésekről, megjegyzésekről vagy a projekt előrehaladásáról.

2. Maradjon kapcsolatban a valós idejű csevegésekkel

A ClickUp Chat új értelmet ad a csapatmunkának azáltal, hogy a beszélgetéseket és a munkát egyetlen zökkenőmentes platformon egyesíti, ellentétben a Slackkel, ahol a csevegések és a feladatok egymástól függetlenül maradnak. A ClickUp Chat segítségével a megbeszélések közvetlenül a projektek, feladatok és dokumentumok mellett zajlanak, így egyetlen megbízható forrás jön létre, és nincs szükség a kontextusváltásra.

A csevegőben található AI-alapú funkciók segítségével a következőket teheti:

Feladatok létrehozása közvetlenül az üzenetekből

Építsen ki kapcsolatokat, hogy mindig a megfelelő kontextushoz kapcsolódhasson

Készítsen valós idejű összefoglalókat, és kövesse nyomon a szálakba rendezett beszélgetéseket anélkül, hogy minden egyes üzenetet elolvasna.

A ClickUp Chat segítségével valós időben együttműködhet, így feladatait és beszélgetéseit egy helyen tarthatja.

Továbbá, a FollowUps funkció biztosítja, hogy a fontos üzenetek és teendők soha ne vesszenek el a beszélgetésekben, mivel a fontos információkat könnyen nyomon követhető módon osztályozza.

Hasonlóképpen, a SyncUps funkció lehetővé teszi az élő video- és audiohívásokat közvetlenül a munkaterületén, automatikusan létrehozva a megbeszélésekből származó teendőket és összefoglalókat.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek olyan fekete lyukat eredményeztek, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek olyan fekete lyukat eredményeztek, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

A platform egyik leghatékonyabb funkciója a ClickUp Assign Comments. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a ClickUp @mentions segítségével közvetlenül a beszélgetésen belül konkrét feladatokat rendeljen a csapat tagjaihoz.

A ClickUp Chat kommentjeiben közvetlenül feladatok hozzárendelésével azonnal megoldhatja a problémákat.

Képzelje el, hogy egy csevegés közben fontos frissítés érkezik – ahelyett, hogy kockáztatná, hogy elfelejti, azonnal feladatként jelölheti meg azt a felelős személy számára. Ez ideális megoldás arra, hogy a fontos részletek ne vesszenek el.

💡Profi tipp: A Slack megfelelő etikettjének betartása, például egyértelmű tárgymezők használata és az @említések korlátozása, biztosítja a csapat zökkenőmentesebb kommunikációját és csökkenti a felesleges zavaró tényezőket.

4. Vizuális kommunikáció a ClickUp Clips segítségével

Ha vizuális típusú tanuló, akkor a ClickUp Clips lesz a kedvenc eszköze. Ezzel közvetlenül a ClickUpból rögzítheti és megoszthatja a képernyőfelvételeket.

Rögzítsen fontos eseményeket, és alakítsa őket erőforrásokká a ClickUp Clips segítségével.

Például, ha egy IT-csapatnak végig kell mennie egy hibaelhárítási folyamaton, akkor azt lépésről lépésre rögzítheti, így biztosítva, hogy a csapat minden tagja szükség esetén hozzáférhessen ehhez az útmutatóhoz.

5. Automatizálja a válaszokat és ütemezze az üzeneteket a hatékonyság érdekében

A ClickUp automatizálási funkciói kiterjednek az üzenetküldésre is, így szükség esetén automatikus válaszokat állíthat be és üzeneteket ütemezhet.

Hozzon létre munkafolyamatokat, amelyek egyszerűsítik a munkáját a ClickUp Automations segítségével.

Ez különösen hasznos emlékeztető, frissítés vagy fontos értesítés küldéséhez, anélkül, hogy ott kellene lennie, hogy megnyomja a „küldés” gombot.

A kommunikáció automatizálásával biztosíthatja, hogy a fontos frissítések a megfelelő időben, a megfelelő személyeknek kerüljenek elküldésre, anélkül, hogy bármi is kimaradna.

6. Kezdje el könnyedén a kész sablonokkal

A Slack és a ClickUp alapvetően a kommunikáció egyszerűsítését szolgáló eszközök.

Hogy könnyebben belekezdjen, a ClickUp egy azonnali üzenet sablont is biztosít.

A ClickUp Instant Message Template lehetővé teszi, hogy konkrét témákhoz dedikált projekteket hozzon létre, meghívja a megfelelő csapattagokat, és gyorsan kereshet üzeneteket. Úgy tervezték, hogy gyorsan elindulhasson, és az első naptól kezdve szervezheti a beszélgetéseit.

Töltse le ezt a sablont Kerülje el a kaotikus beszélgetéseket és javítsa az együttműködést a ClickUp azonnali üzenet sablonjával.

A régi beszélgetések archiválására és a frissítésekre vonatkozó értesítések beállítására szolgáló funkcióknak köszönhetően a kommunikáció kezelése sokkal egyszerűbbé válik.

Ezzel a sablonnal csapata:

Tartsa az összes üzenetet egy helyen rendezve

A legfontosabb beszélgetések prioritása

Gondoskodjon arról, hogy egyetlen fontos üzenet se maradjon ki

Hatékonyabb együttműködés a zavaros csevegések nélkül

💡Profi tipp: A kommunikációs terv sablonok használata segíthet a belső és külső kommunikációs célok egyértelmű meghatározásában, így a együttműködés zökkenőmentesebbé válik.

Üzenetek küldése profi módra a ClickUp segítségével

A kapcsolattartás módja döntő fontosságú a pozitív munkakörnyezet kialakításában és a munkavállalók megtartásában. Egy friss tanulmány szerint a munkavállalók csupán 9%-a tartja pontosnak, nyíltnak és időszerűnek a munkahelyi kommunikációt. De ez nem feltétlenül kell így lennie.

A ClickUp Slack integrációjának használatával áthidalhatja a kommunikációs szakadékokat, és biztosíthatja, hogy csapata időben megkapja a releváns frissítéseket. A kommunikáció a szilárd struktúrából átláthatóvá válik, és csapata minden projektben a legjobb teljesítményt nyújthatja.

A legjobb rész? A ClickUp segítségével minden, amire szüksége van a munkához – üzenetek, feladatok, nézetek, irányítópultok és még sok más – egy helyen található. A platform valós idejű beszélgetései, a közvetlen üzenetek részletes feladatokká alakításának képessége és a beszélgetések vizualizálásának lehetőségei egy átfogó projektmenedzsment eszközzé teszik.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és élvezze az új szintű hatékonyságot!