Twist és Slack: melyik csapatcsevegő alkalmazás a legmegfelelőbb az Ön számára?

A csapat kommunikációjának egyértelmű és szervezett fenntartása nem könnyű feladat.

Az üzenetek halmozódnak, a frissítések elsikkadnak, és mielőtt észbe kapnál, végtelen beszélgetéseket kell átnézned, csak hogy megtaláld a fontosakat.

Egyes csapatok az azonnali visszajelzések és a dinamikus együttműködés révén érnek el sikereket, míg mások a átgondolt kommunikációt és az aszinkron együttműködést részesítik előnyben. A legfontosabb, hogy a csapatod működési módjának megfelelő kommunikációs eszközt válassz.

És itt kezdődik a Twist és a Slack közötti vita. A Slack biztosítja a beszélgetések folyamatos áramlását, ami tökéletes a gyorsan változó csapatok számára. A Twist viszont a mély, strukturált beszélgetésekre koncentrál, ami kiváló azoknak a csapatoknak, akik a folyamatos pingelés helyett a mély munkát részesítik előnyben.

Mindkettő különböző igényeket szolgál, de melyik a megfelelő a csapatod számára? Derítsük ki!

Twist és Slack összehasonlítása röviden

Íme egy rövid összehasonlítás, hogy könnyebben eldöntse:

Funkció Twist Slack ClickUp (bónusz) Kommunikációs stílus Szál-elsőbbségi megközelítés Azonnali üzenetküldés Ötvözi a projekt- és feladatkezelést a csevegéssel; a csevegési szálak összekapcsolhatók feladatokkal és dokumentumokkal. Találkozók és hívások Nincs beépített hang-/videohívás Fokozott együttműködés a Huddles és a Clips segítségével; hívások/megosztás támogatása Támogatja a videó-/hanghívásokat és a képernyőmegosztást; integrálható a Zoom, a Google Meet és más alkalmazásokkal. AI-képességek Korlátozott automatizálás a Zapier segítségével AI összefoglalók készítéséhez, jegyzetek készítéséhez, feladatok automatizálásához, keresés optimalizálásához Integrált mesterséges intelligencia feladatok létrehozásához, összefoglalók készítéséhez, írási segítségnyújtáshoz, értekezletek jegyzeteléséhez, automatizáláshoz és keresésoptimalizáláshoz közvetlenül a feladatok, dokumentumok és csevegések között. Automatizálás Korlátozott automatizálás a Zapier segítségével Munkafolyamat-automatizálás, emlékeztetők, integrációk Kiterjedt natív automatizálás (pl. állapotfrissítések, feladatkiosztások, határidő-módosítások, egyedi munkafolyamatok és még sok más) és AI Autopilot Agents Fájlmegosztás Megoszthat akár 100 MB-ot is szálakban/hozzászólásokban Akár 1 GB-os üzeneteket/csatornákat is megoszthat Csatolj akár 1 GB méretű fájlokat feladatokhoz, dokumentumokhoz és megjegyzésekhez; fejlett fájlkezelés verziókezeléssel és beágyazással. Felület Tiszta és minimalista Tiszta és intuitív Rugalmasan testreszabható felület rugalmas nézetekkel (lista, tábla, naptár, Gantt-diagram stb.) Biztonság GDPR-kompatibilis SOC2, SOC3 és ISO/IEC kompatibilis SOC2 Type II, GDPR, HIPAA és ISO/IEC kompatibilis; vállalati szintű biztonság Támogatás Standard és prioritásos támogatás, tudásbázis Standard/prioritásos támogatás; dedikált támogatás Enterprise számára 24/7 ügyfélszolgálat minden csomagban Árak Költséghatékony, korlátozott csomagok Drága, sok árkategória Ingyenes csomag, testreszabás vállalatok számára

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az a Twist?

via Twist

A Twist egy csapatkommunikációs eszköz, amelyet aszinkron együttműködéshez fejlesztettek ki. Gondolkodva, a saját tempójában válaszolhat, anélkül, hogy a valós idejű üzenetküldés nyomása alatt állna.

Az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális zavarás mellett a mély munkára koncentrálhassanak.

A Twist strukturáltan tartja a beszélgetéseket, és témák szerint választja szét a beszélgetéseket. Ez biztosítja, hogy a válaszok kontextusba illeszkedjenek, így nem kell folyamatosan görgetned, hogy megtaláld a fontos frissítéseket. Alapértelmezés szerint a Twist nem küld folyamatos értesítéseket minden új üzenetről. A felhasználók értesítést kapnak, ha megemlítik őket, vagy ha egy adott szálat követnek.

A Doist által fejlesztett Twist ideális azoknak a csapatoknak, amelyek fórumszerű, aszinkron kommunikációra szorulnak. Különösen alkalmas különböző időzónákban dolgozó távoli csapatok számára.

📚 Olvassa el még: Aszinkron kommunikációs eszközök

A Twist funkciói

Íme néhány Twist kulcsfontosságú funkciója, amelyek strukturált, fókuszált együttműködést támogatnak az aszinkron kommunikációt preferáló csapatok számára.

1. funkció: Szálakba rendezett beszélgetések

A Twistben a csatornák dedikált teret biztosítanak projektekkel, ügyfelekkel vagy témákkal kapcsolatos megbeszélésekhez. Ezen csatornákban a szálak csoportosítják a kapcsolódó üzeneteket, így a beszélgetések strukturáltak maradnak.

A csatornában nem lehet önálló üzeneteket küldeni; minden üzenetnek egy meglévő szál részének kell lennie, vagy létrehozhatsz egy új szálat a megfelelő csatornában.

Így a kommunikáció fókuszált marad, és az üzenetek nem vesznek el. A szálszerű felépítés megkönnyíti a beszélgetések nyomon követését és visszakeresését anélkül, hogy elveszne a kontextus.

💡 Tudtad? Hasonlóan egy üzenethez, e-mailt is küldhetsz egy Twist-szálba. A Twist minden szálhoz egy speciális e-mail címet ad, ahová továbbíthatod az e-mailt, és az megjelenik a beszélgetésben.

2. funkció: Tiszta üzenetformázás

A Twist segítségével egyszerűen egy helyen tarthatja az összes kontextust. Ahelyett, hogy a frissítéseket több rövid üzenetre osztaná, a felhasználók részletes válaszokat írhatnak egy szálon belül, mintha egy jól strukturált e-mailt szerkesztenének.

Ez különösen hasznos a projekt előrehaladásának dokumentálásakor, a megbeszélések összefoglalásakor vagy a következő lépések megosztásakor. Hivatkozásokat kapcsolhat össze, fájlokat adhat hozzá, és mindent egyetlen szálon tarthat, így bárki könnyen követheti a folyamatot. A csapat tagjai egy pillanat alatt áttekinthetik a legfontosabb információkat, anélkül, hogy folyamatosan oda-vissza kellene levelezniük.

3. funkció: Beérkező levelek

A beérkező levelek mappája a Twistben az Ön otthona. Itt gyűlnek össze az Önnek címzett összes szál és közvetlen üzenet, így egyetlen fontos frissítés sem maradhat észrevétlen. Így prioritásokat állíthat fel a válaszok között, anélkül, hogy minden beszélgetést ellenőriznie kellene. Miután válaszolt az üzenetre, a szálat befejezettként jelölheti, hogy eltűnjön a beérkező levelek mappájából.

4. funkció: Kereshető archívum

Az eszköz automatikusan elmenti az összes beszélgetést, szálat és üzenetet egy hónapig az ingyenes csomagban. Fejlett keresési szűrői megkönnyítik az üzenetek, beszélgetések és megosztott fájlok megtalálását anélkül, hogy át kellene nézni az egész csevegési előzményeket. Egyszerűen szűrje a keresést kulcsszavak, résztvevők vagy konkrét szálak alapján.

A Twist kereshető archívuma rendezetté és könnyen hozzáférhetővé teszi a kommunikációt, így gyorsan elő lehet hívni a szükséges információkat.

A Twist árai

A Twist két havi előfizetési csomagot kínál, amelyek ára felhasználónként kerül meghatározásra:

Ingyenes csomag: Ingyenes

Korlátlan: 6 USD/felhasználó/hónap

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások naponta átlagosan hat kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg több e-mail, csevegés és projektmenedzsment eszköz közötti oda-vissza pingelést jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen összegyűjthetné? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan alkalmazás, amely a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesíti: projekteket, tudást és csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Például egyszerűen feltehetsz egy kérdést a ClickUp AI-nek , és az megtalálja, amire szükséged van, anélkül, hogy hat embernek kellene pingelned!

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy valós idejű üzenetküldő és együttműködési eszköz, amelynek célja a csapatok közötti kapcsolattartás. Felülete és funkciói szinkronizált, azonnali kommunikációra lettek kialakítva, így elengedhetetlen a gyors döntéshozatalhoz.

A Slack felváltja a nehézkes e-mail szálakat és a rendezetlen kommunikációt strukturált csatornákkal, közvetlen üzenetküldéssel és zökkenőmentes integrációval. Lényegében egy központi hubot biztosít, ahol a csapatok cseveghetnek, fájlokat oszthatnak meg és hatékonyan együttműködhetnek.

A Salesforce részét képező Slack leginkább a gyors tempójú környezetben dolgozó csapatok számára alkalmas, különösen azok számára, akik azonnali válaszokra szorulnak.

A Slack funkciói

Most nézzük meg azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek miatt a Slack kiválóan alkalmas valós idejű, zökkenőmentes kommunikációra.

1. funkció: Azonnali üzenetküldés és csatornák

A csapatmunka a Slackben egy csatornával kezdődik. A csatornák, legyenek azok nyilvánosak vagy magánjellegűek, projektek, részlegek vagy konkrét megbeszélések számára kijelölt tereket szolgálnak.

Az üzenetek közvetlenül a csatornákban kerülnek közzétételre, és a felhasználók szálakat hozhatnak létre az üzenetekben, hogy a beszélgetések fókuszáltak, áttekinthetők és könnyen követhetők legyenek.

A Slack közvetlen üzenetek révén egyéni beszélgetéseket is támogat. Így a csapat tagjai magánjelleggel oszthatják meg a szükséges információkat anélkül, hogy az egész csapatot bevonják.

2. funkció: Huddles és klipek

A Slack lehetővé teszi, hogy gyors audio- és videohívásokat kezdeményezzen a csapatával anélkül, hogy megbeszélést kellene szerveznie. A Huddles segítségével dokumentumokat, sablonokat, hivatkozásokat, sőt akár a képernyőjét is megoszthatja valós időben, így interaktívabb és kontextusosabb beszélgetéseket folytathat.

Ha egy csapattag nem elérhető, a Clips segítségével videó-, hang- vagy képernyőfelvételeket is rögzíthetsz és elküldhetsz. Így a csapattagok kényelmesen áttekinthetik a részleteket, és biztosak lehetnek abban, hogy a kommunikáció során semmi nem veszik el.

📚 Olvassa el még: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek távoli értekezletekhez

3. funkció: Slack AI

A Slack AI segít a felhasználóknak azonnali válaszokat találni. Akár az a kérdés, hogy „Kivel beszéljek a oldalbetöltési idő problémáiról?”, akár „Melyek voltak a tegnapi megbeszélés legfontosabb tanulságai?”, a Slack a nyilvános beszélgetéseket és a megosztott fájlokat keresi át, hogy a legrelevánsabb információkat találja meg.

Intelligens összefoglalásokat, szálak összefoglalását és fejlett keresési lehetőségeket kínál, így a felhasználók minden üzenetet elolvasása nélkül is követhetik a hosszú beszélgetéseket. Emellett jegyzeteket is készíthet a Huddles során, és a Workflow Builder integrációjával automatizálhatja a rutin feladatokat.

💡 Profi tipp: Használja a Slack /remind parancsát, hogy személyes vagy csapat emlékeztetőket állítson be bármely csatornán vagy közvetlen üzenetben. Például, ha beírja, hogy „/remind me to check the report at 3 PM” (emlékeztess, hogy 3 órakor ellenőrizzem a jelentést), a Slackbot a megadott időpontban emlékeztető üzenetet küld Önnek.

4. funkció: Sablonok és vászon

A Slack azonnal használható sablonjai előre konfigurált csatornákkal, egyszerűsített munkafolyamatokkal, vásznakkal és listákkal gyors előnyt biztosítanak a csapatoknak. Ezek a sablonok egyszerűsítik a gyakori feladatokat, mint például a projektmenedzsment, az új munkatársak beillesztése és a találkozók szervezése, így a csapatok a beállítás helyett a végrehajtásra koncentrálhatnak.

A Slack Canvas egy dedikált munkaterületként szolgál a fontos információk szervezéséhez és megosztásához. A csapatok közvetlenül a Slackben hozhatnak létre, szerkeszthetnek és együttműködhetnek dokumentumokon. Ez a felépítés hozzáférhetővé és kéznél lévővé teszi az erőforrásokat anélkül, hogy több eszköz között kellene váltani.

A Slack árai

Ingyenes: Ingyenes

Előny: 8,75 USD felhasználónként/hónap

Business+: 18 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Twist és Slack: funkciók összehasonlítása

A Twist és a Slack egyaránt hatékony csapatkommunikációs eszközök, de eltérő megközelítést alkalmaznak az együttműködés terén. Míg a Twist az aszinkron beszélgetéseket helyezi előtérbe, a Slack a valós idejű, gyors együttműködésre lett kialakítva.

Egyik sem jobb a másiknál – minden attól függ, hogy mire van szüksége a csapatának, beleértve a munkafolyamatot, a kommunikációs elvárásokat és a munka sürgősségét.

Vessünk egy részletesebb pillantást arra, hogy a Slack és a Twist hogyan viszonyulnak egymáshoz.

1. funkció: Kommunikációs stílus

A csapat kommunikációjának módja közvetlenül befolyásolja a termelékenységet, az együttműködést és a munkafolyamatok hatékonyságát. Bár mind a Slack, mind a Twist úgy lett kialakítva, hogy segítse a csapatok hatékony együttműködését, mindkettő eltérő kommunikációs stílust követ, amelyek különböző munkakörnyezetekhez igazodnak.

Twist

A Twist az aszinkron kommunikációra lett kifejlesztve. Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a saját tempójukban válaszoljanak, anélkül, hogy nyomás alatt állnának, hogy azonnal reagáljanak. Az aszinkron együttműködés támogatása érdekében a Twist szálakba rendezett beszélgetéseket használ a csatornákon belül.

Ez a struktúra segít a beszélgetések szervezettségének megőrzésében, csökkenti az üzenetek zavarát, és biztosítja, hogy a csapat tagjai koncentráltak maradjanak. A folyamatos megszakítások helyett a csapatok értelmes, átgondolt beszélgetéseket folytatnak, anélkül, hogy szem elől tévesztenék a fontos frissítéseket.

Slack

A Slack azonban a szinkron és aszinkron kommunikációra összpontosít; támogatja az azonnali döntéshozatalt, a valós idejű együttműködést és a gyors ütemű megbeszéléseket olyan fejlett funkciókkal, mint a Huddles, a Clips, a Canvases és a Workflow Builder.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Twist ideális azoknak a csapatoknak, amelyek strukturált, zavarmentes megbeszéléseket igényelnek, míg a Slack azoknak a csapatoknak nyer, amelyek valós idejű, azonnali kommunikációt igényelnek.

📚 Olvassa el még: Csapatkommunikációs stratégiák a hatékony együttműködésért

2. funkció: Tervezés és felhasználói felület

Akár a napod nagy részét kommunikációs alkalmazásokkal töltöd, akár csak a legfontosabb frissítésekhez használod őket, szükséged van egy tiszta, könnyen használható eszközre, amely nem bonyolítja túl a kommunikációt.

A Twist és a Slack is intuitív felületet kínál, de tervezésük során különböző prioritásokat tartottak szem előtt.

Twist

A Twist felülete egy szálszerkezetre épül, amely hasonlít egy e-mail postafiókra. A Twist felületének bal oldalán a szálak, a beérkező levelek és az üzenetek jelennek meg, a jobb oldalon pedig a kiválasztott szál és a teljes beszélgetés látható. Ez a megosztott elrendezés segít a felhasználóknak a beszélgetéseket követni anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

Az új alkalmazottakat is megjelölheted a szálban, így ők is gyorsan felzárkózhatnak a korábbi beszélgetésekhez, külön eligazítás nélkül. A felhasználók linkeket, fájlokat és hivatkozásokat is csatolhatnak a szálakhoz, így minden releváns információ egy helyen található.

A Twist nyugodt, minimalista dizájnnal rendelkezik, amely elősegíti a koncentrált munkavégzést. Kerüli a valós idejű csevegési jelzéseket, mint például a gépelésjelzőket vagy az online állapotokat, amelyek egyes csapatok számára zavaróak lehetnek a koncentrált munkavégzés során. Ezenkívül a felhasználók a kényelmesebb élmény érdekében sötét és világos mód között válthatnak.

Slack

A Slack felülete élénk és interaktív. Minden beszélgetést kéznél tart, mivel a csatornákat, a közvetlen üzeneteket és a szálakat egyetlen látható oldalsávban helyezi el. A közvetlen üzeneteket előtérbe helyező megközelítést követi, ami tükrözi a folyékony, valós idejű kommunikációra való összpontosítását. Az olyan funkciók, mint a Huddles, a Clips, a Canvases és a Templates segítik a csapatok zökkenőmentes kommunikációját és együttműködését.

A sötét és világos módok közötti váltás mellett a felhasználók akár egyedi témákat is létrehozhatnak, hogy személyre szabják munkaterületüket.

🏆 Győztes: Bár mind a Slack, mind a Twist tiszta és intuitív felületet kínál, a Slack személyre szabott témáival és elrendezés-beállításával nagyobb kontrollt biztosít a dizájn felett.

3. funkció: Integrációk

Az egyéb alkalmazásokkal való integrációk segítenek a feladatok kezelésében, a fájlok megosztásában, a fontos adatok szinkronizálásában és a munkafolyamatok automatizálásában. Nézzük meg közelebbről, hogyan kezeli az integrációkat a Twist és a Slack.

Twist

A Twist olyan fontos eszközökkel integrálható, mint a Todoist, a Google Drive, a GitHub, a Zapier, a Skype, a Trello és még néhány más (pontosan 33), hogy támogatni tudja az aszinkron kommunikációt és a zökkenőmentes fájlmegosztást. Minimális integrációi összhangban vannak a strukturált és zavarmentes munkafolyamattal, anélkül, hogy felesleges bonyolultságot adnának hozzá.

Slack

A Slack több mint 2400 eszközzel integrálható különböző kategóriákban, például elemzés, ügyfélszolgálat, fájlkezelés, biztonság és megfelelőség stb. Ezek a Slack-integrációk lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a platformot elhagyása nélkül kezeljék a projekteket, nyomon kövessék a feladatokat és megosszák a frissítéseket.

🏆 Győztes: A Slack nyert, mert a legkiterjedtebb integrációs könyvtárat kínálja, ami megkönnyíti a csapatok számára a munka racionalizálását.

4. funkció: Egyéni értesítések

Egy jó kommunikációs eszköznek lehetővé kell tennie az értesítések feletti ellenőrzést, hogy a felhasználók ne hagyjanak ki fontos üzeneteket, ugyanakkor elkerüljék a folyamatos zavaró tényezőket. Mind a Twist, mind a Slack kínál értesítéskezelési funkciót, de a megközelítésük egészen más.

Twist

A Twist egyszerű és zavarmentes értesítéseket biztosít, mivel csak a megemlítéseket, a hozzárendelt feladatokat és a követett szálakat jelzi.

A felhasználók teljes mértékben kontrollálhatják, hogyan kapják meg az értesítéseket: választhatnak e-mail, mobil vagy asztali értesítések között. A Twist lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy beállítsák szabadidejüket, amely a nevük alatt jelenik meg, így a csapattársak tudják, mikor vannak szabadságon, alszanak vagy mély munkára koncentrálnak.

Ezenkívül van egy Ne zavarjanak (DND) mód és egy opció a DND heti ütemezésére, ami segít a csapatoknak tiszteletben tartani egymás munkaidejét.

Slack

A Slack viszont nagyobb ellenőrzést biztosít az értesítések kezelése felett. A felhasználók testreszabhatják a figyelmeztetéseket csatorna, kulcsszó vagy közvetlen üzenet szinten, így biztosítva, hogy csak a legrelevánsabb frissítéseket kapják meg.

A platform lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy profiljukat „Távollét” állapotra állítsák, vagy engedélyezzék a Ne zavarjanak (DND) módot, ha el akarják némítani az értesítéseket, és zavartalanul szeretnének koncentrálni.

🏆 Győztes: Míg a Twist minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket, a Slack nagyobb rugalmasságot és jobb ellenőrzést kínál az értesítések kezelése terén, így a felhasználók a szükséges frissítéseket kapják meg, felesleges zavaró tényezők nélkül.

5. funkció: Keresés és üzenetelőzmények

A felhasználóknak azonnali hozzáférésre van szükségük a korábbi üzenetekhez, beszélgetésekhez és megosztott fájlokhoz, anélkül, hogy időt pazarolnának a zsúfolt beszélgetések között való görgetéssel. Mind a Twist, mind a Slack lehetővé teszi a felhasználók számára a korábbi üzenetek visszakeresését, de az üzenetelőzményeket és a keresést eltérő módon kezelik.

Twist

A Twist ingyenes csomagja egy hónapnyi hozzászóláshoz és üzenethez biztosít hozzáférést, míg az Unlimited csomaggal a teljes beszélgetési előzmények elérhetővé válnak.

Keresési funkciója segítségével a felhasználók a szálak és üzenetek alapján kereshetnek, így könnyebben megtalálhatják a szálakban elrejtett konkrét információkat. A felhasználók tovább szűrhetik az eredményeket olyan kritériumok megadásával, mint a szál neve vagy a résztvevők. Ez a fejlett keresési kritérium megkönnyíti a releváns beszélgetések megtalálását anélkül, hogy végtelenül görgetni kellene.

Slack

A Slack ingyenes csomagja több mint 10 000 korábbi üzenethez biztosít hozzáférést, míg a fizetős csomagok a teljes beszélgetési előzményeket is elérhetővé teszik.

Gyors és rugalmas keresést biztosít csatornák, közvetlen üzenetek és megosztott fájlok között. Az AI-alapú javaslatok, keresési módosítók és szűrők segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a kívánt üzeneteket anélkül, hogy hosszú csevegési előzményeket kellene átnézniük.

A Slack lehetővé teszi, hogy egy adott csatornán belül keress tartalmat, vagy akár kizárj bizonyos csatornákat a keresésből.

🏆 Győztes: A Slack vezet az AI-alapú kereséssel, intelligens szűrőkkel és a fizetős csomagokhoz tartozó korlátlan üzenetelőzményekhez való hozzáféréssel, ami megkönnyíti a korábbi beszélgetések, fájlok vagy frissítések másodpercek alatti megtalálását.

📖 További információ: A legjobb Reddit termelékenységi subredditek tippekkel és termelékenységi trükkökkel

Twist és Slack a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Twist és a Slack vitájához. Ha a Redditen a „Twist vs. Slack” kifejezést keresed, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Twist strukturált megközelítése rendezetté és könnyen követhetővé teszi a beszélgetéseket.

Egy Reddit-felhasználó a Twist-ot részesítette előnyben a Slackkel szemben a csevegési funkciói miatt.

Imádom a Twist-et, és azt részesítem előnyben. Ezt valaki mondja, aki a Slack megjelenése óta használja azt, mind üzleti, mind nem üzleti csoportokban. A Twist-ben leginkább azt szeretem, hogy a csoportos beszélgetések mennyire strukturáltak, egészen a tárgy soráig.

Imádom a Twist-et, és azt részesítem előnyben. Ezt valaki mondja, aki a Slack megjelenése óta használja azt, mind üzleti, mind nem üzleti csoportokban. A Twist-ben leginkább azt szeretem, hogy a csoportos beszélgetések mennyire strukturáltak, egészen a tárgy soráig.

Egy másik Reddit-felhasználó dicsérte az eszközt azért, mert segít a munkahelyi beszélgetéseket fókuszált és szervezett formában tartani.

A Twist nagyon jó a tartalmas, fókuszált beszélgetésekhez. A Slackben az emberek gyorsan elkalandoznak és eltérnek a témától. Ez kevésbé valószínű a Twistben, mivel az inkább témákra, mint csevegőszobákra van felépítve.

A Twist nagyon jó a tartalmas, fókuszált beszélgetésekhez. A Slackben az emberek gyorsan elkalandoznak és eltérnek a témától. Ez kevésbé valószínű a Twistben, mivel az inkább témákra, mint csevegőszobákra van felépítve.

Más Reddit-felhasználók megosztják, hogy a Slack csatornák mennyire alkalmasak célzott megbeszélésekre és gyors tisztázásokra.

A Slack inkább olyan, mint egy csevegőprogram, amelyben különböző témákról szóló szobák vannak. És mint minden csevegőprogram, ez is valós idejű hatással bír: ami tegnap történt, az már nem létezik. Nem alkalmas ötletek tárolására. De elég jó ahhoz, hogy megbeszéljünk valamit, ami éppen most történik, hogy kiderítsük, ki a felelős valamiért, vagy hogy gyors választ kapjunk egy egyszerű kérdésre.

A Slack inkább olyan, mint egy csevegőprogram, amelyben különböző témákról szóló szobák vannak. És mint minden csevegőprogram, ez is valós idejű hatással bír: ami tegnap történt, az már nem létezik. Nem alkalmas ötletek tárolására. De elég jó ahhoz, hogy megbeszéljünk valamit, ami éppen most történik, hogy kiderítsük, ki a felelős valamiért, vagy hogy gyors választ kapjunk egy egyszerű kérdésre.

📚 Olvassa el még: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok: Excel, Word és ClickUp

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Twist és a Slack legjobb alternatíváját!

A Slack és a Twist segít a csapatoknak a kommunikációban. Ezekkel a csapatkommunikációs alkalmazásokkal cseveghet, csoportos megbeszéléseket szervezhet, sőt feladatokat is kioszthat. De mi történik ezután?

Hogyan követheted nyomon a haladást, ha a feladatok egy projektmenedzsment eszközben vannak, míg a frissítések a csevegési szálakban rejtve maradnak? A beszélgetések gyorsan haladnak, de a végrehajtás lemarad.

Ha a munka és a kommunikáció nem kapcsolódik össze, akkor rések keletkeznek, ami a munka szétszóródásához vezet. A csapatok elveszítik a kontextust, frissítéseket keresnek, és időt pazarolnak az alkalmazások közötti váltással. A megbeszélések folyik, de a végrehajtás szétszórtnak tűnik.

Itt jön be a ClickUp mindent magában foglaló alkalmazása. Összefogja a csevegést, a feladatokat és a projekteket, így minden egy helyen található, és búcsút inthetsz a széttagolt munkafolyamatoknak és a felesleges lapváltásoknak.

Mielőtt megvitatnánk, hogy a ClickUp miért jobb alternatíva, íme egy meglepő eredmény a felmérésünkből:

ClickUp első számú előnye: ClickUp Chat

A ClickUp Chat több mint egy egyszerű üzenetküldő eszköz: összeköti a beszélgetéseidet a munkáddal.

A csapatok cseveghetnek, frissítéseket oszthatnak meg és intézkedéseket hozhatnak anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk. Ahelyett, hogy az üzenetek különböző platformokon szétszóródnának, minden a ClickUp-on belül marad, így a megbeszélések nyomon követhető feladatokká válnak.

Íme, miben tűnik ki a ClickUp Chat:

Üzenetekből végrehajtható feladatok : Bármely üzenetet egyetlen kattintással feladattá alakíthat, és összekapcsolhatja a releváns dokumentumokkal, feladatokkal és csevegésekkel.

Integrált csevegés : Egy központi helyről érheted el az összes beszélgetést, függetlenül attól, hogy azok egy feladathoz, projekthez vagy általános megbeszéléshez tartoznak-e.

Beágyazott üzenetek : A csevegőprogram lehetővé teszi videók, dokumentumok, weboldalak és táblázatos adatbázisok beágyazását az üzeneteibe, így teljes kontextusú kommunikációt biztosít.

Aszinkron és szinkron: Minden olyan funkciót kínál, amit egy kommunikációs eszköztől elvárhat, azaz csevegést és csatornákat, közvetlen üzeneteket, klipeket, szálakat, tevékenységi feedet, emlékeztetőket és integrációkat.

Hang- és videohívások: Videó- és hanghívásokat kezdeményezhetsz a csapattagjaiddal a projektek gyors megbeszéléséhez.

A ClickUp második előnye: ClickUp Brain

Több LLM-hez férhet hozzá, kereshet az interneten és még sok másra, csupán egy AI eszközzel.

A ClickUp mesterséges intelligenciája átalakítja a csapatok munkamódszereit azáltal, hogy intelligens automatizálással és azonnali válaszokkal összekapcsolja a beszélgetéseket, a feladatokat és a tudást. Ahelyett, hogy időt töltenének információk keresésével, megbeszélésekkel vagy ismétlődő feladatok elvégzésével, a csapata a legfontosabb dolgokra koncentrálhat: a feladatok elvégzésére.

A ClickUp minden részébe beépített mesterséges intelligencia segítségével gyorsabban haladhat, összhangban maradhat és soha nem marad le semmiről. A ClickUp AI a következőképpen tűnik ki a többi közül:

ClickUp Brain: Másodpercek alatt összefoglalhatja a szálakat, üzeneteket és megbeszéléseket. Kiválaszthatja a legfontosabb információkat, válaszokat fogalmazhat meg, és válaszokat kaphat a vállalat tudásbázisából, feladataiból és a kapcsolódó eszközökből – mindezt anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

Több LLM-hozzáférés és webes keresés: Használja ki a több nagy nyelvi modellt (LLM), vagy keressen a weben a legpontosabb, legfrissebb, az Ön igényeire szabott AI-támogatást.

AI ügynökök: Automatizálja az ismétlődő folyamatokat és munkafolyamatokat. Hagyja, hogy az AI ügynökök frissítsék az állapotokat, emlékeztetőket küldjenek és rutinfeladatokat végezzenek, így csapata a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

AI Notetaker: Soha ne hagyj ki egyetlen részletet sem a megbeszéléseken. Az AI Notetaker csatlakozik a hívásaidhoz, leírja a beszélgetéseket, és világos, hasznos jegyzeteket készít. Soha ne hagyj ki egyetlen részletet sem a megbeszéléseken. Az AI Notetaker csatlakozik a hívásaidhoz, leírja a beszélgetéseket, és világos, hasznos jegyzeteket készít.

Kérdezze meg az AI-t bárhonnan: Segítségre vagy válaszokra van szüksége? Csak kérdezze meg az AI-t bármely csevegésből, feladatból, dokumentumból vagy projektből. Azonnal összefoglalásokat kap, tartalmat generálhat vagy információkat találhat.

Képezzen egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban az aszinkron munkafolyamatok kezeléséhez

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp „Catch Me Up” funkcióját, hogy gyorsan összefoglalja az olvasatlan üzeneteket bármely csatornán, akár 14 napra visszamenőleg. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy naprakész maradjon anélkül, hogy minden beszélgetést végig kellene görgetnie.

A munka elvégzéséhez gyakran több csapattag bevonása szükséges. De amikor a feladatok oda-vissza vitákat igényelnek, a kérések elveszhetnek, és a felelősségvállalás nem egyértelművé válik.

Így tartja a ClickUp Assign Comments a beszélgetéseket a helyes irányban:

Hozzászólások hozzárendelése : Hozzászólásokat rendelhet hozzá az érintett csapattagokhoz egy feladat keretében.

Tegye egyértelművé a felelősséget : A hozzárendelt megjegyzések megjelennek a címzett beérkező levelei és feladatlistája között, így mindig tudják, mi az, amire reagálniuk kell.

Megoldott megjegyzések : Miután a kijelölt feladat elvégzésre került, jelöld meg a megjegyzést megoldottként, hogy a munkaterületek rendezettek maradjanak, és a beszélgetések a lényegre koncentrálhassanak.

Szálakba rendezett beszélgetések : A szálakba rendezett válaszok segítségével a beszélgetés áttekinthető és fókuszált marad.

Kommentek idézése: Jelölje ki a pontos visszajelzéshez vagy kérdéshez szükséges szövegrészt.

💡 Profi tipp: Ügyfeleidnek vagy külső együttműködőidnek is hozzárendelhetsz megjegyzéseket, feltéve, hogy hozzáférésük van a feladathoz. Ez egy remek módszer a jóváhagyások egyszerűsítésére vagy a gyors visszajelzések megszerzésére hosszú e-mail láncok nélkül.

ClickUp One Up #4: ClickUp feladatok

Központosítsd a feladatok megbeszélését a csapatok között a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks a végrehajtás középpontjában áll, egy helyen összefogva a feladatokat, a határidőket, a megbeszéléseket és a haladás nyomon követését. A szétszórt teendőlisták és a végtelen nyomon követések helyett a csapatok egyetlen feladat keretében tervezhetnek, együttműködhetnek és intézkedhetnek.

Így tartja össze a csapatokat a ClickUp Tasks:

Egyedi feladatállapotok : állíts be prioritásokat, határozd meg a feladatok sürgősségét és állíts be határidőket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

Függőségi nézetek : kövesse nyomon a projekt hatását a feladatok és a függőségek összekapcsolásával

Együttműködés a feladatokon belül : Beszéljétek meg a munkát, jelöljétek meg a csapattársakat, és csatoljatok fájlokat magában a feladatban.

Egyedi feladatstruktúrák minden munkafolyamathoz: bontsa fel a munkát alfeladatokra, ellenőrzőlistákra vagy függőségekre, és rendeljen hozzá több csapattagot.

👉 Próbáld ki: Frissítést tettél közzé egy szálban? Hozz létre egy feladatot közvetlenül az üzenetedből, hogy nyomon követhesd, hozzárendelhesd, és ne vesszen el a csevegésben.

Megjegyzés: A Slack és a ClickUp közötti választásba keveredett? Amíg dönt, ne feledje, hogy a ClickUp integrálható a Slackkel, így a csapatok közvetlenül a Slack-beszélgetésekből hozhatnak létre feladatokat, állíthatnak be emlékeztetőket és frissíthetik az állapotokat.

Egyszerűsítse munkafolyamatait és kommunikációját a ClickUp segítségével

A Twist és a Slack egyaránt megbízható kommunikációs eszközök minden méretű vállalkozás számára.

Ezek az eszközök segítenek a csapatoknak kapcsolatban maradni, frissítéseket megosztani és együttműködni, akár valós időben, akár aszinkron módon. De a kommunikáció önmagában nem elég a munka elvégzéséhez.

A csapatoknak szükségük van egy központi rendszerre, ahol a feladatok, projektek és megbeszélések összekapcsolódnak. Enélkül a munka több eszközre oszlik szét, ami megnehezíti a haladás nyomon követését és a kontextus egy helyen tartását.

Regisztrálj a ClickUp-ra, és egyesítsd a csevegést, a feladatokat, a projekteket és az automatizálást, mindezt AI segítségével. Tapasztald meg a zökkenőmentes együttműködést, amely a beszélgetéseket végrehajtássá alakítja.