10 ingyenes szállítási megrendelés sablon, amelyeket 2025-ben használhat

A szállítási részletek döntő hatással lehetnek a vásárlói élményre. A vásárlók 62%-a szerint a szállítási sebesség befolyásolja vásárlási döntésüket, és 85% nem tér vissza rossz élmény után. 📦
Címekkel, utasításokkal és megrendelőlapokkal bajlódik? Könnyen előfordulhat, hogy valami elkerül a figyelmét. Egyetlen hibás bejegyzés, például egy elmulasztott szállítási határidő vagy helytelen elérhetőségi adatok késedelmet okozhatnak.
Ezek az ingyenes szállítási megrendelés sablonok segítenek a szervezettség fenntartásában, a teljesítés felgyorsításában és minden folyamat racionalizálásában, a termék felfedezésétől a végső szállításig.
Mik azok a szállítási megrendelés sablonok?
A szállítási megrendelés sablonok azonnal használható űrlapok, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a kimenő szállítmányok hatékony kezelésében és nyomon követésében.
Ezek szabványosítják a szállítási megrendelőlapok és szállítólevelek létrehozását, biztosítva a pontosságot és a következetességet minden tranzakció során. A szállítólevél-sablon használatával a csapatok felgyorsíthatják a kiszállítási folyamatokat, minimalizálhatják a hibákat és javíthatják az általános logisztikát.
Ezek a sablonok az intelligens készlettervezést is támogatják, mivel a nyilvántartásokat áttekinthetővé és kereshetővé teszik, megkönnyítve ezzel a készletszintek és a szállítási folyamatok ellenőrzését.
Mi jellemzi a jó szállítási megrendelés sablont?
A jól megtervezett szállítási megrendelés sablonok zökkenőmentessé és hibamentessé teszik a megrendelések teljesítését. Íme a legfontosabb jellemzők, amelyek megkülönböztetik a kiváló sablonokat az alapvetőektől:
- Alapvető szállítási adatok: Hozzon létre rendeléskövetési sablonokat, amelyek világos szakaszokkal rendelkeznek a szállítási adatokhoz, például a kívánt időintervallumok, a kezelési követelmények, a szállítási cím mezők, a kapcsolattartási számok és a speciális hozzáférési megjegyzések számára.
- Rendezett készletlista : Adjon hozzá strukturált táblázatokat, amelyek tartalmazzák a mennyiségeket, a megrendelt tételeket, a méreteket, a súlyokat és a csomagolási specifikációkat, hogy a fuvarozók megfelelően megtervezhessék a rakományt és elkerüljék a szállítás során felmerülő meglepetéseket.
- Megbízható hivatkozási rendszerek: Egyedi rendelési számokat és nyomonkövetési kódokat tartalmaznak. Ha e-kereskedelmi szoftvert használ, győződjön meg arról, hogy a sablonok összhangban vannak a platform adatstruktúrájával.
- Egyértelmű szállítási utasítások: Jelöljön ki egy részt a parkolással, kapukódokkal vagy a címzett preferenciáival kapcsolatos szállítási megjegyzéseknek. Ez segít a sofőröknek abban, hogy elsőre pontosan teljesítsék a szállítást.
- Professzionális formázás: Használjon tiszta elrendezéseket logikus mezőcsoportokkal, amelyek digitális dokumentumokhoz és nyomtatott példányokhoz egyaránt jól használhatók.
- Megfelelőségi mezők: Helyet biztosítson a szükséges tanúsítványok és aláírások rögzítésére, különösen a szabályozott áruk és a szállítási igazolások esetében.
- Automatizálásbarát kialakítás: Készítsen sablonokat, amelyek űrlapeszközökkel és szállítási szoftverekkel működnek együtt, hogy csökkentse a kézi munkát és felgyorsítsa a megrendelések feldolgozását.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik.
Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.
📖 Olvassa el még: Hogyan hozzunk létre készletkezelő rendszert?
10 ingyenes szállítási megrendelés sablon
A káosztól a tisztaságig, a ClickUp segítségével, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazással, minden szállítási megrendelést egy helyen kezelhet!
A platform ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést, mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.
Kaylee Hatch, a Home Care Plus márkamenedzsere, ClickUp-felhasználó így nyilatkozik:
Lehetővé teszi a nagyobb átláthatóságot a részlegek között, és egységes működési módot hoz létre. A ClickUp szinte bármilyen projektmenedzsment igényhez igazítható. Elég technikai ahhoz, hogy nagy, évről évre ismétlődő, részlegek közötti projekteket kezeljen, ugyanakkor testreszabható, hogy egyszerű napi ellenőrzőlistaként is működjön. A feladatkezelésen túl valóban egy helyen kezelhetővé teszi az összes folyamat/projekt dokumentációját. Ez egy elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
Lehetővé teszi a nagyobb átláthatóságot a részlegek között, és egységes működési módot hoz létre. A ClickUp szinte bármilyen projektmenedzsment igényhez igazítható. Elég technikai ahhoz, hogy nagy, évről évre ismétlődő, részlegek közötti projekteket kezeljen, ugyanakkor testreszabható, hogy egyszerű napi ellenőrzőlistaként is működjön. A feladatkezelésen túl valóban egy helyen kezelhetővé teszi az összes folyamat/projekt dokumentációját. Ez egy elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
Íme a 10 ingyenes szállítási megrendelés sablon, amelyekkel javíthatja szállítási folyamatait:
1. ClickUp szállítási megrendelés sablon
A praktikus és egyszerű ClickUp szállítási megrendelés sablon segít a logisztikai csapatoknak a szállítások nyomon követésében, mivel az összes megrendelés adatait egy központi helyen szervezi.
Ez a sablon központosítja a megrendelések nyomon követését, a készletfrissítéseket és a szállítási határidőket egy egyszerűsített munkafolyamatba. Csökkenti a feldolgozási időt és biztosítja az első kísérletben történő kézbesítést a beépített aláírásgyűjtéssel.
Így használhatja:
- Kövesse nyomon a megrendeléseket az elejétől a végéig az egyéni állapotok segítségével (Hozzáadva a készlethez → Szállítás alatt → Áru átvétele).
- Rendezze a megrendeléseket osztályok szerint a dedikált nézetek segítségével, hogy azok megfeleljenek a csapat kapacitásának és munkaterhelésének.
- Adja meg a beszállítói információkat, elérhetőségeket, számlázási címeket és egyebeket az egyéni mezők segítségével.
- Automatikusan figyelje a szállítási határidőket, hogy a szállítások ütemezetten történjenek, és növelje az ügyfelek elégedettségét.
🚚 Ideális: nagy mennyiségű beszállítói megrendeléseket kezelő beszerzési tisztviselők, valós idejű szállítási információkra szoruló raktárvezetők és keresztrakodásos szállításokat kezelő külső logisztikai szolgáltatók számára.
🧠 Érdekesség: Az első online ételrendelés még 1994-ben történt – egy Pizza Hut pizzát rendeltek a PizzaNet nevű weboldalon keresztül. Igen, az internet első étvágygerjesztője a pizza volt! 🍕
Szeretne saját űrlapokkal létrehozni a saját felvételi folyamatait? Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan teheti meg a ClickUp segítségével!
2. ClickUp termékrendelési űrlap sablon
Unod már, hogy a termékrendelések kezelése érdekében táblázatok és szétszórt kapcsolattartási adatok után kell kutatnod?
A ClickUp termékrendelési űrlap sablonja az egész rendelési folyamatot egy központi helyre összpontosítja, a kezdeti megrendeléstől a teljesítésig.
Ez a sablon ideális az ügyfélmegrendelések kezeléséhez és nyomon követéséhez a megrendeléstől a teljesítésig. A szállítási megrendelés sablon jobban megfelel a belső szállítási koordinációhoz vagy a beszállítói oldalon történő nyomon követéshez. Akár online vásárlásokat teljesít, akár fizikai üzlet készleteit kezeli, ez a sablon biztosítja a megrendelési adatok konzisztenciáját és rendezettségét.
Ez a megrendelőlap-sablon segít Önnek:
- Kövesse nyomon a megrendeléseket egyedi állapotok, például Új megrendelés, Csomagolás, Szállítás alatt, Teljesítve és Kiszállítva segítségével.
- Tartsa rendezett állapotban az összes rendelési információt a 14 egyéni mező segítségével, amelyekben megadhatja a termék adatait, a nyomon követési számokat, az árakat és a különleges utasításokat.
- Megrendeléseit öt különböző módon tekintheti meg, többek között a Megrendelésállapot táblán, a Termékmegrendelési űrlapon, a Megrendelési problémák listán, az Új megrendelések listán és a Kezdő útmutatóban.
- Állítson be automatikus állapotfrissítéseket és értesítéseket, hogy mindenki naprakész legyen.
- Csatlakozzon e-mail, CRM és fizetési rendszereihez a beépített integrációk segítségével.
🚚 Ideális: kis- és középvállalkozások, e-kereskedelmi csapatok és termékmenedzserek számára, akiknek rugalmas rendszerre van szükségük a megrendelések nyomon követéséhez és teljesítéséhez, miközben a folyamat során átláthatóságot biztosítanak.
3. ClickUp megrendelési és készletnyilvántartási sablon
A ClickUp megrendelési és készlet sablonja központosítja a beszerzést azáltal, hogy a megrendeléskövetést és az ERP készletkezelő szoftvert egy központban egyesíti.
Ez lehetővé teszi a vállalkozások, beleértve a szállítmányozókat is, számára, hogy hatékonyan figyelemmel kísérjék a készleteket és kezeljék a beszállítói kapcsolatokat. Emellett hatékonyan nyomon követheti a megrendelések állapotát, anélkül, hogy bármit is kihagyná.
A belső beszerzési igényekkel ellentétben ez a sablon a beszállítói oldalon történő tranzakciókhoz készült. Segít a megrendelések kiadásában, a beszállítói teljesítés nyomon követésében és a beszerzésnek a készletigényekhez való igazításában.
Az alábbi funkciók segítségével időt takaríthat meg:
- Egyedi állapotok a megrendelések nyomon követéséhez a fizetéstől a kiszállításig
- Készletszint-riasztások, amelyek értesítik Önt, amikor újra kell rendelni
- Mezők a szállító adataival, a költségekkel és a szállítási határidőkkel kapcsolatban
- Többféle nézet, beleértve a Gantt-diagramokat és a Kanban-táblákat, a folyamatok jobb átláthatósága érdekében.
🚚 Ideális: ellátási lánc menedzserek, kiskereskedelmi vállalkozások és e-kereskedelmi cégek számára, akiknek automatizálniuk kell beszerzési folyamataikat és optimális raktárkészleteket kell fenntartaniuk.
👀 Tudta? A világ egyik legnagyobb futárcégét, a United Parcel Service-t (UPS) 1907-ben két tizenéves fiú alapította Seattle-ben. Kezdetben kerékpárral és gyalog szállították a csomagokat.
4. ClickUp vállalati ajándéktárgyak megrendelési sablonja
A termékrendelések növekedésével a káosz is növekszik. Strukturált munkafolyamat nélkül még az egyszerű kérések is hiányzó termékekhez és nem megfelelő szállításokhoz vezethetnek.
A ClickUp Company Swag Orders Template sablon egy helyen szervezi össze az összes márkás termék megrendelését. A megrendelés állapotának nyomon követésétől a mennyiségek figyelemmel kíséréséig ez a sablon segít nyomon követni minden szállítási részletet.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Kövesse nyomon minden megrendelés állapotát az „Új”tól a „Kiszállítva” állapotig.
- Kövesse nyomon a készleteket, hogy ne fogyjon ki a népszerű termékekből.
- Figyelje az egyes rendelési tételek minőségi színvonalát
- Töltse ki hatékonyan a különböző részlegek megrendeléseit
🚚 Ideális: marketingcsapatok és HR-osztályok számára, akik a vállalati termékek megrendelését kezelik, és rendezett nyilvántartást kell vezetniük a promóciós termékek készletéről.
5. ClickUp készletkezelési sablon
A ClickUp készletkezelési sablon segítségével egy központi helyen nyomon követheti terméklistáját és készletigényét.
Gyorsan beállíthat egy szállítási megrendelőlapot és nyomon követheti a szállítás állapotát, miközben tisztán láthatja a készletek szintjét.
Ez a sablon a készletek folyamatos figyelemmel kísérésére és előrejelzésére készült, nem pedig a megrendelések közvetlen feldolgozására. Jól kiegészíti a megrendelési és készletszámlázási sablont, így összekapcsolja a készletek láthatóságát és a beszállítói megrendeléseket.
A legfontosabb jellemzők:
- Hozzon létre feladatokat egyedi állapotokkal, például „Készleten”, „Készleten nincs” és „Már nem használatos”, hogy azonnal láthassa az áruk elérhetőségét.
- Adjon hozzá fontos részleteket az egyéni mezők segítségével, például „Következő rendelési dátum”, „Jelenlegi készlet” és „Rendelési mennyiség”.
- Váltson a táblázat, az idővonal és a lista nézetek között, hogy különböző szempontokból elemezze készletadatait.
- Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy értesítést kapjon, amikor a készletek fogynak.
🚚 Ideális: A kis- és középvállalkozásoknak egyszerű rendszerre van szükségük a készletek kezeléséhez, a megrendelések nyomon követéséhez és az optimális készletszint fenntartásához.
💡 Profi tipp: Kevesebb elmulasztott szállítást és frusztrált hívást szeretne? Mindig adjon hozzá egyértelmű szállítási utasításokat. Gondoljon a kapukódokra, parkolási tippekre, bonyolult bejáratokra – mindazokra a dolgokra, amelyekre a sofőröknek szükségük van ahhoz, hogy elsőre jól végezzék a munkájukat. 📦🚚
6. ClickUp Megrendelés módosítási űrlap felújítási sablon
Volt már olyan felújítási projektje, ahol a tervek hirtelen megváltoztak? Ez gyakrabban fordul elő, mint bárki beismerné. A ClickUp felújítási módosítási megrendelőlap sablonja segít az építőipari csapatoknak a frissítések érkezésekor a tervhez tartani magukat.
Ezzel a sablonnal gyorsan felvázolhatja a költségkülönbségeket, az új anyagigényeket és az ütemterv-változásokat, így mindenki tisztában van a helyzetgel, és semmi sem marad figyelmen kívül.
A projektkövetést megkönnyítő főbb funkciók:
- Egyedi mezők a változás okainak, a költségvetésre gyakorolt hatásoknak és az egyes kérelmekhez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak a rögzítésére.
- Állapotkövetés, hogy lássa, a változások új, felülvizsgálat alatt álló, jóváhagyott vagy elutasított állapotban vannak-e.
- A projekt helyszínének és a csapat feladatait meghatározó mezők
- Beépített együttműködési eszközök csapatmegbeszélésekhez és fájlmegosztáshoz
🚚 Ideális: Építőipari cégek, vállalkozók és felújítási csapatok számára, akiknek hatékonyan kell kezelniük a projektváltozásokat, miközben ügyfeleiket és érdekelt feleket folyamatosan tájékoztatniuk kell.
🚀 Automatizálja a szállítás nyomon követését és a válaszokat a ClickUp Brain segítségével
A szállítási megrendelések kezelése gyakran azt jelenti, hogy meg kell keresni a megfelelő elérhetőségi adatokat, ellenőrizni kell a készletet, vagy át kell nézni az üzeneteket, hogy megtaláljuk az utolsó ismert szállítási dátumot. A ClickUp Brain segítségével elkerülheti ezt a oda-vissza utazást. Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, például „Mi a helyzet a múlt csütörtöki ügyfélmegrendeléssel?” vagy „Melyik beszállító szállít a chennai-i üzletünkbe?” – és azonnal megkapja a választ.
A ClickUp Brain összekapcsolja feladatait, dokumentumait, űrlapjait és megjegyzéseit egy intelligens munkaterületen, amely ön helyett gondolkodik. ✅
7. ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon
A beszerzési megrendelések kezelése kaotikus lehet – a termékek, mennyiségek, költségek és beszállítók nyomon követése szétszórt táblázatokban gyakran vezet szállítási hibákhoz és készlethiányokhoz.
Míg a megrendelőlap sablon a beszállítói tranzakciókra és a készletszintekre összpontosít, ez a ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon ideális a belső beszerzési igények és az osztályspecifikus megrendelések kezeléséhez.
Ez a sablon segít Önnek:
- Kövesse nyomon a megrendeléseket az egyedi mezők segítségével, amelyek tartalmazzák a termékek részleteit, mennyiségét, költségeit és a beszállítói információkat.
- Kövesse nyomon a megrendelések állapotát olyan opciók segítségével, mint „Hozzáadva a készlethez”, „Jóváhagyásra vár”, „Szállítás alatt” és „Készlet beérkezett”.
- Tekintse meg a megrendeléseket többféle nézetben, például „Új megrendelések listája” és „Megrendelések osztályonként” elrendezésekkel.
🚚 Ideális: A beszerzési csapatok és az ellátási lánc menedzsereknek központi rendszerre van szükségük a szállítási megrendelések kezeléséhez, a készletek nyomon követéséhez és a beszállítói kapcsolatok fenntartásához.
🧠 Érdekesség: Az 1890-es évek óta Mumbai dabbawalas nevű ételszállítói rendkívüli pontossággal szállítanak házi ételeket irodai dolgozóknak, technológia helyett színekkel jelölt rendszert használva. Működésük olyan hatékony, hogy világszerte üzleti iskolák tanulmányozzák.
8. ClickUp cookie-megrendelőlap sablon
A forgalmas pékségek számára a süteményrendelések kezelése nem mindig egyszerű feladat. A mennyiségek, a szállítások és a címek pontosságának összehangolása gyorsan stresszessé válhat.
A ClickUp cookie rendelési űrlap sablonja intuitív, pékek számára készült űrlapjával rendet teremt a rendelések kaotikus világában. Ez az online űrlap lehetővé teszi a rendelések központi helyen történő rögzítését és nyomon követését.
A sablon intelligens funkciókkal rendelkezik, amelyekkel zökkenőmentesen kezelheti sütőipari vállalkozását, például:
- Kövesse nyomon a megrendelések állapotát olyan státuszokkal, mint „Sütés”, „Kiszállításra kész” és „Kiszállítva”.
- Rögzítse a lényeges információkat a mennyiség, az ár, az ügyfél e-mail címe és a címek számára létrehozott egyéni mezők segítségével.
- Váltson a nézetek között – a rendelésfeldolgozási táblázat a folyamat nyomon követéséhez, a cookie-rendelési űrlap az adatok beviteléhez és a rendelési adatbázis a teljes áttekintéshez.
- Kövesse nyomon a határidőket és a megrendelések állapotát az időkövetés és az e-mailes értesítések segítségével.
🚚 Ideális: Otthoni sütemények készítői és pékségek tulajdonosai számára, akik több táblázatot vagy papírformanyomtatványt használva szeretnék kezelni a megrendeléseket.
9. ClickUp megrendelés-teljesítési sablon
A főszezonban özönlenek a megrendelések. Ahelyett, hogy kapkodna, használja a ClickUp megrendelés-teljesítési sablont, hogy egy könnyen kezelhető központban tartsa szemmel a készleteket, a szállításokat és az ügyféladatokat. Ezzel biztosíthatja a zökkenőmentes működést, így több időt fordíthat márkájának építésére.
Ez a sablon praktikus, azonnal használható felépítésével tűnik ki, amely segít Önnek:
- Kövesse nyomon a megrendeléseket nyolc állapotfázisban, a „Megnyitva”tól a „Kiszállítva”ig, így világos áttekintést kaphat az egyes megrendelések állapotáról.
- Rögzítse a fontos megrendelési adatokat a költségek, mennyiségek és szállítmányozók számára létrehozott egyéni mezők segítségével.
- Váltson a vizuális megrendeléskezeléshez alkalmas Táblázatos nézet és a tömeges frissítésekhez alkalmas Lista nézet között.
- Figyelje a termékek iránti kereslet alakulását, hogy okosabb döntéseket hozhasson a készletekkel kapcsolatban.
🚚 Ideális: E-kereskedelmi csapatok, logisztikai koordinátorok és üzemeltetési vezetők számára, akiknek nagy mennyiségű megrendelést kell feldolgozniuk, miközben meg kell őrizniük a minőséget és a sebességet.
📖 Olvassa el még: Weboldal-projektmenedzsment: ügynökségi útmutató sablonokkal
10. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon
Bár ez nem szállítási űrlap, mégis kulcsszerepet játszik a folyamatban. Végül is, mielőtt egy megrendelést kiszállíthatna, le kell zárnia az üzletet. Ez a sablon segít kezelni az értékesítési folyamatot, amely közvetlenül a teljesítéshez vezet.
A ClickUp Sales Tracker sablon segítségével könnyedén nyomon követheti a teljesítményt, felismerheti a trendeket, és minden sikert jól végrehajtott szállítássá alakíthat. Akár kis létszámú csapatról van szó, akár gyorsan növekvő vállalatról, használja ezt a sablont az értékesítési lendület nyomon követéséhez, a prioritások meghatározásához és a legfontosabb tényezőkre való összpontosításhoz.
Íme, mit kap:
- Egyedi állapotok az üzletkötési szakaszok nyomon követéséhez, drag-and-drop csővezeték-kezeléssel
- Több mint 10 egyéni mező a hideghívások számának és az eladott termékek teljes számának rögzítéséhez
- Ötnél több nézet, beleértve a heti nézetet és a napvégi jelentéseket, sokoldalú elemzéshez.
- Beépített időkövetés az egyes értékesítési tevékenységek ROI-jának méréséhez
🚚 Ideális: Értékesítési vezetők és kis- és középvállalkozások tulajdonosai számára, akik egységesíteni szeretnék értékesítési folyamataikat, miközben megőrzik a rugalmasságot az üzletekhez igazodó testreszabásokhoz.
Egyszerűsítse szállítási megrendeléseit a ClickUp segítségével
A szállítási megrendelések kezelése mostantól sokkal egyszerűbb. A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti a megrendeléseket, betarthatja a szállítási határidőket, és a kezdetektől a végéig szervezett maradhat.
Ingyenes sablonokkal, rugalmas nézetekkel és testreszabható irányítópultokkal a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy profi módon kezelje a szállítási megrendeléseket. Ki kell egyensúlyoznia a csapat munkaterhelését vagy okosabb útvonalakat kell terveznie? Használja a ClickUp időkövető funkcióját, hogy betartsa az ütemtervet.
Ráadásul több mint 1000 integrációval szinkronizálhatja kedvenc alkalmazásait, és egy helyen kezelheti a szállításokat.
Készen áll arra, hogy szállításkezelését új szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!