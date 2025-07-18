ClickUp blog

10 ingyenes szállítási megrendelés sablon, amelyeket 2025-ben használhat

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
2025. július 18.

A szállítási részletek döntő hatással lehetnek a vásárlói élményre. A vásárlók 62%-a szerint a szállítási sebesség befolyásolja vásárlási döntésüket, és 85% nem tér vissza rossz élmény után. 📦

Címekkel, utasításokkal és megrendelőlapokkal bajlódik? Könnyen előfordulhat, hogy valami elkerül a figyelmét. Egyetlen hibás bejegyzés, például egy elmulasztott szállítási határidő vagy helytelen elérhetőségi adatok késedelmet okozhatnak.

Ezek az ingyenes szállítási megrendelés sablonok segítenek a szervezettség fenntartásában, a teljesítés felgyorsításában és minden folyamat racionalizálásában, a termék felfedezésétől a végső szállításig.

Mik azok a szállítási megrendelés sablonok?

A szállítási megrendelés sablonok azonnal használható űrlapok, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a kimenő szállítmányok hatékony kezelésében és nyomon követésében.

Ezek szabványosítják a szállítási megrendelőlapok és szállítólevelek létrehozását, biztosítva a pontosságot és a következetességet minden tranzakció során. A szállítólevél-sablon használatával a csapatok felgyorsíthatják a kiszállítási folyamatokat, minimalizálhatják a hibákat és javíthatják az általános logisztikát.

Ezek a sablonok az intelligens készlettervezést is támogatják, mivel a nyilvántartásokat áttekinthetővé és kereshetővé teszik, megkönnyítve ezzel a készletszintek és a szállítási folyamatok ellenőrzését.

Mi jellemzi a jó szállítási megrendelés sablont?

A jól megtervezett szállítási megrendelés sablonok zökkenőmentessé és hibamentessé teszik a megrendelések teljesítését. Íme a legfontosabb jellemzők, amelyek megkülönböztetik a kiváló sablonokat az alapvetőektől:

  • Alapvető szállítási adatok: Hozzon létre rendeléskövetési sablonokat, amelyek világos szakaszokkal rendelkeznek a szállítási adatokhoz, például a kívánt időintervallumok, a kezelési követelmények, a szállítási cím mezők, a kapcsolattartási számok és a speciális hozzáférési megjegyzések számára.
  • Rendezett készletlista : Adjon hozzá strukturált táblázatokat, amelyek tartalmazzák a mennyiségeket, a megrendelt tételeket, a méreteket, a súlyokat és a csomagolási specifikációkat, hogy a fuvarozók megfelelően megtervezhessék a rakományt és elkerüljék a szállítás során felmerülő meglepetéseket.
  • Megbízható hivatkozási rendszerek: Egyedi rendelési számokat és nyomonkövetési kódokat tartalmaznak. Ha e-kereskedelmi szoftvert használ, győződjön meg arról, hogy a sablonok összhangban vannak a platform adatstruktúrájával.
  • Egyértelmű szállítási utasítások: Jelöljön ki egy részt a parkolással, kapukódokkal vagy a címzett preferenciáival kapcsolatos szállítási megjegyzéseknek. Ez segít a sofőröknek abban, hogy elsőre pontosan teljesítsék a szállítást.
  • Professzionális formázás: Használjon tiszta elrendezéseket logikus mezőcsoportokkal, amelyek digitális dokumentumokhoz és nyomtatott példányokhoz egyaránt jól használhatók.
  • Megfelelőségi mezők: Helyet biztosítson a szükséges tanúsítványok és aláírások rögzítésére, különösen a szabályozott áruk és a szállítási igazolások esetében.
  • Automatizálásbarát kialakítás: Készítsen sablonokat, amelyek űrlapeszközökkel és szállítási szoftverekkel működnek együtt, hogy csökkentse a kézi munkát és felgyorsítsa a megrendelések feldolgozását.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik.

Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

📖 Olvassa el még: Hogyan hozzunk létre készletkezelő rendszert?

10 ingyenes szállítási megrendelés sablon

A káosztól a tisztaságig, a ClickUp segítségével, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazással, minden szállítási megrendelést egy helyen kezelhet!

A platform ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést, mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Kaylee Hatch, a Home Care Plus márkamenedzsere, ClickUp-felhasználó így nyilatkozik:

Lehetővé teszi a nagyobb átláthatóságot a részlegek között, és egységes működési módot hoz létre. A ClickUp szinte bármilyen projektmenedzsment igényhez igazítható. Elég technikai ahhoz, hogy nagy, évről évre ismétlődő, részlegek közötti projekteket kezeljen, ugyanakkor testreszabható, hogy egyszerű napi ellenőrzőlistaként is működjön. A feladatkezelésen túl valóban egy helyen kezelhetővé teszi az összes folyamat/projekt dokumentációját. Ez egy elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Íme a 10 ingyenes szállítási megrendelés sablon, amelyekkel javíthatja szállítási folyamatait:

1. ClickUp szállítási megrendelés sablon

A ClickUp szállítási megrendelés sablonjával szervezheti a szállítás nyomon követését, a beszállítói adatokat és a készletfrissítéseket.

A praktikus és egyszerű ClickUp szállítási megrendelés sablon segít a logisztikai csapatoknak a szállítások nyomon követésében, mivel az összes megrendelés adatait egy központi helyen szervezi.

Ez a sablon központosítja a megrendelések nyomon követését, a készletfrissítéseket és a szállítási határidőket egy egyszerűsített munkafolyamatba. Csökkenti a feldolgozási időt és biztosítja az első kísérletben történő kézbesítést a beépített aláírásgyűjtéssel.

Így használhatja:

  • Kövesse nyomon a megrendeléseket az elejétől a végéig az egyéni állapotok segítségével (Hozzáadva a készlethez → Szállítás alatt → Áru átvétele).
  • Rendezze a megrendeléseket osztályok szerint a dedikált nézetek segítségével, hogy azok megfeleljenek a csapat kapacitásának és munkaterhelésének.
  • Adja meg a beszállítói információkat, elérhetőségeket, számlázási címeket és egyebeket az egyéni mezők segítségével.
  • Automatikusan figyelje a szállítási határidőket, hogy a szállítások ütemezetten történjenek, és növelje az ügyfelek elégedettségét.

🚚 Ideális: nagy mennyiségű beszállítói megrendeléseket kezelő beszerzési tisztviselők, valós idejű szállítási információkra szoruló raktárvezetők és keresztrakodásos szállításokat kezelő külső logisztikai szolgáltatók számára.

🧠 Érdekesség: Az első online ételrendelés még 1994-ben történt – egy Pizza Hut pizzát rendeltek a PizzaNet nevű weboldalon keresztül. Igen, az internet első étvágygerjesztője a pizza volt! 🍕

Szeretne saját űrlapokkal létrehozni a saját felvételi folyamatait? Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan teheti meg a ClickUp segítségével!

2. ClickUp termékrendelési űrlap sablon

Kezelje a megrendelések teljes életciklusát egyetlen irányítópultról a ClickUp termékmegrendelési űrlap sablonjával.

Unod már, hogy a termékrendelések kezelése érdekében táblázatok és szétszórt kapcsolattartási adatok után kell kutatnod?

A ClickUp termékrendelési űrlap sablonja az egész rendelési folyamatot egy központi helyre összpontosítja, a kezdeti megrendeléstől a teljesítésig.

Ez a sablon ideális az ügyfélmegrendelések kezeléséhez és nyomon követéséhez a megrendeléstől a teljesítésig. A szállítási megrendelés sablon jobban megfelel a belső szállítási koordinációhoz vagy a beszállítói oldalon történő nyomon követéshez. Akár online vásárlásokat teljesít, akár fizikai üzlet készleteit kezeli, ez a sablon biztosítja a megrendelési adatok konzisztenciáját és rendezettségét.

Ez a megrendelőlap-sablon segít Önnek:

  • Kövesse nyomon a megrendeléseket egyedi állapotok, például Új megrendelés, Csomagolás, Szállítás alatt, Teljesítve és Kiszállítva segítségével.
  • Tartsa rendezett állapotban az összes rendelési információt a 14 egyéni mező segítségével, amelyekben megadhatja a termék adatait, a nyomon követési számokat, az árakat és a különleges utasításokat.
  • Megrendeléseit öt különböző módon tekintheti meg, többek között a Megrendelésállapot táblán, a Termékmegrendelési űrlapon, a Megrendelési problémák listán, az Új megrendelések listán és a Kezdő útmutatóban.
  • Állítson be automatikus állapotfrissítéseket és értesítéseket, hogy mindenki naprakész legyen.
  • Csatlakozzon e-mail, CRM és fizetési rendszereihez a beépített integrációk segítségével.

🚚 Ideális: kis- és középvállalkozások, e-kereskedelmi csapatok és termékmenedzserek számára, akiknek rugalmas rendszerre van szükségük a megrendelések nyomon követéséhez és teljesítéséhez, miközben a folyamat során átláthatóságot biztosítanak.

3. ClickUp megrendelési és készletnyilvántartási sablon

Kövesse nyomon a megrendeléseket és a készleteket a ClickUp megrendelési és készlet sablonjával.

A ClickUp megrendelési és készlet sablonja központosítja a beszerzést azáltal, hogy a megrendeléskövetést és az ERP készletkezelő szoftvert egy központban egyesíti.

Ez lehetővé teszi a vállalkozások, beleértve a szállítmányozókat is, számára, hogy hatékonyan figyelemmel kísérjék a készleteket és kezeljék a beszállítói kapcsolatokat. Emellett hatékonyan nyomon követheti a megrendelések állapotát, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

A belső beszerzési igényekkel ellentétben ez a sablon a beszállítói oldalon történő tranzakciókhoz készült. Segít a megrendelések kiadásában, a beszállítói teljesítés nyomon követésében és a beszerzésnek a készletigényekhez való igazításában.

Az alábbi funkciók segítségével időt takaríthat meg:

  • Egyedi állapotok a megrendelések nyomon követéséhez a fizetéstől a kiszállításig
  • Készletszint-riasztások, amelyek értesítik Önt, amikor újra kell rendelni
  • Mezők a szállító adataival, a költségekkel és a szállítási határidőkkel kapcsolatban
  • Többféle nézet, beleértve a Gantt-diagramokat és a Kanban-táblákat, a folyamatok jobb átláthatósága érdekében.

🚚 Ideális: ellátási lánc menedzserek, kiskereskedelmi vállalkozások és e-kereskedelmi cégek számára, akiknek automatizálniuk kell beszerzési folyamataikat és optimális raktárkészleteket kell fenntartaniuk.

👀 Tudta? A világ egyik legnagyobb futárcégét, a United Parcel Service-t (UPS) 1907-ben két tizenéves fiú alapította Seattle-ben. Kezdetben kerékpárral és gyalog szállították a csomagokat.

4. ClickUp vállalati ajándéktárgyak megrendelési sablonja

Maradjon szervezett a ClickUp Company Swag Orders Template sablonnal, amely központi helyként szolgál a márkás áruk kezeléséhez.

A termékrendelések növekedésével a káosz is növekszik. Strukturált munkafolyamat nélkül még az egyszerű kérések is hiányzó termékekhez és nem megfelelő szállításokhoz vezethetnek.

A ClickUp Company Swag Orders Template sablon egy helyen szervezi össze az összes márkás termék megrendelését. A megrendelés állapotának nyomon követésétől a mennyiségek figyelemmel kíséréséig ez a sablon segít nyomon követni minden szállítási részletet.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

  • Kövesse nyomon minden megrendelés állapotát az „Új”tól a „Kiszállítva” állapotig.
  • Kövesse nyomon a készleteket, hogy ne fogyjon ki a népszerű termékekből.
  • Figyelje az egyes rendelési tételek minőségi színvonalát
  • Töltse ki hatékonyan a különböző részlegek megrendeléseit

🚚 Ideális: marketingcsapatok és HR-osztályok számára, akik a vállalati termékek megrendelését kezelik, és rendezett nyilvántartást kell vezetniük a promóciós termékek készletéről.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI eszközök az e-kereskedelemben az eladások növelése érdekében

5. ClickUp készletkezelési sablon

Kövesse nyomon a készleteket, kezelje a megrendeléseket és figyelje a termékadatokat a ClickUp készletkezelési sablon segítségével.

A ClickUp készletkezelési sablon segítségével egy központi helyen nyomon követheti terméklistáját és készletigényét.

Gyorsan beállíthat egy szállítási megrendelőlapot és nyomon követheti a szállítás állapotát, miközben tisztán láthatja a készletek szintjét.

Ez a sablon a készletek folyamatos figyelemmel kísérésére és előrejelzésére készült, nem pedig a megrendelések közvetlen feldolgozására. Jól kiegészíti a megrendelési és készletszámlázási sablont, így összekapcsolja a készletek láthatóságát és a beszállítói megrendeléseket.

A legfontosabb jellemzők:

  • Hozzon létre feladatokat egyedi állapotokkal, például „Készleten”, „Készleten nincs” és „Már nem használatos”, hogy azonnal láthassa az áruk elérhetőségét.
  • Adjon hozzá fontos részleteket az egyéni mezők segítségével, például „Következő rendelési dátum”, „Jelenlegi készlet” és „Rendelési mennyiség”.
  • Váltson a táblázat, az idővonal és a lista nézetek között, hogy különböző szempontokból elemezze készletadatait.
  • Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy értesítést kapjon, amikor a készletek fogynak.

🚚 Ideális: A kis- és középvállalkozásoknak egyszerű rendszerre van szükségük a készletek kezeléséhez, a megrendelések nyomon követéséhez és az optimális készletszint fenntartásához.

💡 Profi tipp: Kevesebb elmulasztott szállítást és frusztrált hívást szeretne? Mindig adjon hozzá egyértelmű szállítási utasításokat. Gondoljon a kapukódokra, parkolási tippekre, bonyolult bejáratokra – mindazokra a dolgokra, amelyekre a sofőröknek szükségük van ahhoz, hogy elsőre jól végezzék a munkájukat. 📦🚚

6. ClickUp Megrendelés módosítási űrlap felújítási sablon

Tartsa kézben a felújítási projektek változásait a ClickUp felújítási módosítási megrendelés sablonjával.

Volt már olyan felújítási projektje, ahol a tervek hirtelen megváltoztak? Ez gyakrabban fordul elő, mint bárki beismerné. A ClickUp felújítási módosítási megrendelőlap sablonja segít az építőipari csapatoknak a frissítések érkezésekor a tervhez tartani magukat.

Ezzel a sablonnal gyorsan felvázolhatja a költségkülönbségeket, az új anyagigényeket és az ütemterv-változásokat, így mindenki tisztában van a helyzetgel, és semmi sem marad figyelmen kívül.

A projektkövetést megkönnyítő főbb funkciók:

  • Egyedi mezők a változás okainak, a költségvetésre gyakorolt hatásoknak és az egyes kérelmekhez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak a rögzítésére.
  • Állapotkövetés, hogy lássa, a változások új, felülvizsgálat alatt álló, jóváhagyott vagy elutasított állapotban vannak-e.
  • A projekt helyszínének és a csapat feladatait meghatározó mezők
  • Beépített együttműködési eszközök csapatmegbeszélésekhez és fájlmegosztáshoz

🚚 Ideális: Építőipari cégek, vállalkozók és felújítási csapatok számára, akiknek hatékonyan kell kezelniük a projektváltozásokat, miközben ügyfeleiket és érdekelt feleket folyamatosan tájékoztatniuk kell.

🚀 Automatizálja a szállítás nyomon követését és a válaszokat a ClickUp Brain segítségével

A szállítási megrendelések kezelése gyakran azt jelenti, hogy meg kell keresni a megfelelő elérhetőségi adatokat, ellenőrizni kell a készletet, vagy át kell nézni az üzeneteket, hogy megtaláljuk az utolsó ismert szállítási dátumot. A ClickUp Brain segítségével elkerülheti ezt a oda-vissza utazást. Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, például „Mi a helyzet a múlt csütörtöki ügyfélmegrendeléssel?” vagy „Melyik beszállító szállít a chennai-i üzletünkbe?” – és azonnal megkapja a választ.

A ClickUp Brain összekapcsolja feladatait, dokumentumait, űrlapjait és megjegyzéseit egy intelligens munkaterületen, amely ön helyett gondolkodik. ✅

7. ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon

A ClickUp szállítási megrendelés sablonjával hatékonyan szervezheti és nyomon követheti a szállítási megrendeléseket.

A beszerzési megrendelések kezelése kaotikus lehet – a termékek, mennyiségek, költségek és beszállítók nyomon követése szétszórt táblázatokban gyakran vezet szállítási hibákhoz és készlethiányokhoz.

Míg a megrendelőlap sablon a beszállítói tranzakciókra és a készletszintekre összpontosít, ez a ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon ideális a belső beszerzési igények és az osztályspecifikus megrendelések kezeléséhez.

Ez a sablon segít Önnek:

  • Kövesse nyomon a megrendeléseket az egyedi mezők segítségével, amelyek tartalmazzák a termékek részleteit, mennyiségét, költségeit és a beszállítói információkat.
  • Kövesse nyomon a megrendelések állapotát olyan opciók segítségével, mint „Hozzáadva a készlethez”, „Jóváhagyásra vár”, „Szállítás alatt” és „Készlet beérkezett”.
  • Tekintse meg a megrendeléseket többféle nézetben, például „Új megrendelések listája” és „Megrendelések osztályonként” elrendezésekkel.

🚚 Ideális: A beszerzési csapatok és az ellátási lánc menedzsereknek központi rendszerre van szükségük a szállítási megrendelések kezeléséhez, a készletek nyomon követéséhez és a beszállítói kapcsolatok fenntartásához.

🧠 Érdekesség: Az 1890-es évek óta Mumbai dabbawalas nevű ételszállítói rendkívüli pontossággal szállítanak házi ételeket irodai dolgozóknak, technológia helyett színekkel jelölt rendszert használva. Működésük olyan hatékony, hogy világszerte üzleti iskolák tanulmányozzák.

8. ClickUp cookie-megrendelőlap sablon

Tartsa rendben a süti megrendeléseket és elégedetté a vásárlókat a ClickUp süti megrendelőlap sablonjával.

A forgalmas pékségek számára a süteményrendelések kezelése nem mindig egyszerű feladat. A mennyiségek, a szállítások és a címek pontosságának összehangolása gyorsan stresszessé válhat.

A ClickUp cookie rendelési űrlap sablonja intuitív, pékek számára készült űrlapjával rendet teremt a rendelések kaotikus világában. Ez az online űrlap lehetővé teszi a rendelések központi helyen történő rögzítését és nyomon követését.

A sablon intelligens funkciókkal rendelkezik, amelyekkel zökkenőmentesen kezelheti sütőipari vállalkozását, például:

  • Kövesse nyomon a megrendelések állapotát olyan státuszokkal, mint „Sütés”, „Kiszállításra kész” és „Kiszállítva”.
  • Rögzítse a lényeges információkat a mennyiség, az ár, az ügyfél e-mail címe és a címek számára létrehozott egyéni mezők segítségével.
  • Váltson a nézetek között – a rendelésfeldolgozási táblázat a folyamat nyomon követéséhez, a cookie-rendelési űrlap az adatok beviteléhez és a rendelési adatbázis a teljes áttekintéshez.
  • Kövesse nyomon a határidőket és a megrendelések állapotát az időkövetés és az e-mailes értesítések segítségével.

🚚 Ideális: Otthoni sütemények készítői és pékségek tulajdonosai számára, akik több táblázatot vagy papírformanyomtatványt használva szeretnék kezelni a megrendeléseket.

9. ClickUp megrendelés-teljesítési sablon

Szervezze meg teljes rendelés-teljesítési munkafolyamatát egyedi állapotokkal, mezőkkel és automatizálásokkal a ClickUp rendelés-teljesítési sablon segítségével.

A főszezonban özönlenek a megrendelések. Ahelyett, hogy kapkodna, használja a ClickUp megrendelés-teljesítési sablont, hogy egy könnyen kezelhető központban tartsa szemmel a készleteket, a szállításokat és az ügyféladatokat. Ezzel biztosíthatja a zökkenőmentes működést, így több időt fordíthat márkájának építésére.

Ez a sablon praktikus, azonnal használható felépítésével tűnik ki, amely segít Önnek:

  • Kövesse nyomon a megrendeléseket nyolc állapotfázisban, a „Megnyitva”tól a „Kiszállítva”ig, így világos áttekintést kaphat az egyes megrendelések állapotáról.
  • Rögzítse a fontos megrendelési adatokat a költségek, mennyiségek és szállítmányozók számára létrehozott egyéni mezők segítségével.
  • Váltson a vizuális megrendeléskezeléshez alkalmas Táblázatos nézet és a tömeges frissítésekhez alkalmas Lista nézet között.
  • Figyelje a termékek iránti kereslet alakulását, hogy okosabb döntéseket hozhasson a készletekkel kapcsolatban.

🚚 Ideális: E-kereskedelmi csapatok, logisztikai koordinátorok és üzemeltetési vezetők számára, akiknek nagy mennyiségű megrendelést kell feldolgozniuk, miközben meg kell őrizniük a minőséget és a sebességet.

📖 Olvassa el még: Weboldal-projektmenedzsment: ügynökségi útmutató sablonokkal

10. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Kövesse nyomon az üzleteket, figyelje a mutatókat és növelje az értékesítési teljesítményt a ClickUp Sales Tracker sablon segítségével.

Bár ez nem szállítási űrlap, mégis kulcsszerepet játszik a folyamatban. Végül is, mielőtt egy megrendelést kiszállíthatna, le kell zárnia az üzletet. Ez a sablon segít kezelni az értékesítési folyamatot, amely közvetlenül a teljesítéshez vezet.

A ClickUp Sales Tracker sablon segítségével könnyedén nyomon követheti a teljesítményt, felismerheti a trendeket, és minden sikert jól végrehajtott szállítássá alakíthat. Akár kis létszámú csapatról van szó, akár gyorsan növekvő vállalatról, használja ezt a sablont az értékesítési lendület nyomon követéséhez, a prioritások meghatározásához és a legfontosabb tényezőkre való összpontosításhoz.

Íme, mit kap:

  • Egyedi állapotok az üzletkötési szakaszok nyomon követéséhez, drag-and-drop csővezeték-kezeléssel
  • Több mint 10 egyéni mező a hideghívások számának és az eladott termékek teljes számának rögzítéséhez
  • Ötnél több nézet, beleértve a heti nézetet és a napvégi jelentéseket, sokoldalú elemzéshez.
  • Beépített időkövetés az egyes értékesítési tevékenységek ROI-jának méréséhez

🚚 Ideális: Értékesítési vezetők és kis- és középvállalkozások tulajdonosai számára, akik egységesíteni szeretnék értékesítési folyamataikat, miközben megőrzik a rugalmasságot az üzletekhez igazodó testreszabásokhoz.

Egyszerűsítse szállítási megrendeléseit a ClickUp segítségével

A szállítási megrendelések kezelése mostantól sokkal egyszerűbb. A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti a megrendeléseket, betarthatja a szállítási határidőket, és a kezdetektől a végéig szervezett maradhat.

Ingyenes sablonokkal, rugalmas nézetekkel és testreszabható irányítópultokkal a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy profi módon kezelje a szállítási megrendeléseket. Ki kell egyensúlyoznia a csapat munkaterhelését vagy okosabb útvonalakat kell terveznie? Használja a ClickUp időkövető funkcióját, hogy betartsa az ütemtervet.

Ráadásul több mint 1000 integrációval szinkronizálhatja kedvenc alkalmazásait, és egy helyen kezelheti a szállításokat.

Készen áll arra, hogy szállításkezelését új szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

