A 10 legjobb e-kereskedelmi szoftver 2025-re

Ha az online értékesítés területére szeretne belépni, akkor olyan e-kereskedelmi szoftverekre lesz szüksége, amelyek segítenek termékeit a vásárlók elé tárni.

Melyek a legjobb e-kereskedelmi platform megoldások? Számos lehetőség közül választhat, mind nyílt forráskódú, mind fizetős csomagok közül, amelyek minden elképzelhető extrát kínálnak.

Segítünk Önnek eligazodni a kínálatban, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb szoftvert. Akár weboldal-készítőre, e-kereskedelmi AI-eszközökre, alkalmazásokra vagy kiegészítőkre van szüksége, hogy kosarat és egyéb funkciókat adjon hozzá egy meglévő weboldalhoz, akár jó módszerekre a többcsatornás értékesítés kezeléséhez, az alábbi alkalmazások a legjobbak a piacon. ?

Mit kell keresnie az e-kereskedelmi szoftverekben?

A legtöbb e-kereskedelmi szoftver számos funkcióval segíti Önt a weboldal felépítésében, a többcsatornás marketingben, sőt még a háttérmunkákban és az üzletben végzett feladatokban is. De melyek azok a funkciók, amelyekre különösen figyelnie kell? Íme néhány alapvető funkció:

Biztonság: Mivel fizetéseket fog fogadni és érzékeny ügyféladatokat fog gyűjteni, az adatok biztonsága érdekében elengedhetetlen a szigorú biztonsági intézkedések alkalmazása.

Teljesítmény: A platformnak gyors teljesítményt kell nyújtania, különösen az ügyfelek felé, hogy ne legyenek elhagyott kosarak és frusztrált ügyfelek ?

Rendeléskezelés: Keressen olyan rendeléskezelő eszközöket, amelyek segítségével gyorsan feldolgozhatja az ügyfelek rendeléseit, és automatikus e-maileket küldhet a beérkezett, feldolgozott és kiszállított rendelésekről.

Marketingeszközök: Hasonlóképpen, Hasonlóképpen, a marketinges munkafolyamat-eszközök segíthetnek a marketingkampányok létrehozásában, nyomon követésében és finomításában a különböző csatornákon.

Integrációk: Nézze meg az egyes platformokhoz elérhető integrációkat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy továbbra is használhatja meglévő alkalmazásait és szoftvereit.

Adatok és elemzések: A márka elérhetőségének növelése érdekében válasszon olyan platformot, amely SEO-eszközöket és elemzéseket kínál a webhelyéhez, közösségi oldalaihoz és egyéb csatornáihoz. A márka elérhetőségének növelése érdekében válasszon olyan platformot, amely SEO-eszközöket és elemzéseket kínál a webhelyéhez, közösségi oldalaihoz és egyéb csatornáihoz. Az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) nyomon követésének és kezelésének képessége szintén hasznos lehet.

A 10 legjobb e-kereskedelmi szoftvermegoldás 2024-ben

Számos e-kereskedelmi szoftver közül választhat, amelyek sokféle funkcióval rendelkeznek, például weboldal-készítő eszközökkel, elemzési funkciókkal és közösségi média kezelő eszközökkel. A legnépszerűbbek közé tartoznak az all-in-one kereskedelmi platformok, amelyek segítségével kezelheti az online és a személyes értékesítést, valamint olyan szoftverek is találhatók, amelyek AI-eszközökkel automatizálják a különböző feladatokat.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb lehetőséget, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásához legmegfelelőbbet.

1. Shopify

via Shopify

A Shopify egy all-in-one e-kereskedelmi platform, amely minden szükséges eszközt biztosít a weboldal létrehozásához és a termékek marketingjéhez a weboldalon, a közösségi médiában, a piactereken, a hagyományos üzletekben és még sok más helyen.

Ez a platform nem csupán egy weboldal-készítő az e-kereskedelem számára. A Shopify segítségével marketingkampányait is kezelheti, segítséget kaphat a könyveléshez, az értékesítési pontokhoz és még sok máshoz.

Shopify legjobb funkciói

Használja a Shopify-t, hogy olyan üzletet hozzon létre, amely ideálisan illeszkedik márkájához.

Használja ki az értékesítési csatornákat – beleértve a piactereket, a közösségi médiát és a személyes kiskereskedelmet – az eladások növelése érdekében.

A beépített marketingfunkciók segítségével egyszerűsítheti marketingkampányait.

Használja az adatokat és az elemzéseket a SEO és a közösségi média teljesítményének javításához, valamint az ügyfelekről szóló információk megszerzéséhez.

A Shopify szállítási és üzletvezetési eszközeivel hatékonyabbá teheti a háttérműveleteket.

Shopify korlátozások

Az ügyfelek szerint a Shopify drága lehet az alternatívákhoz képest.

A rengeteg eszköz és fejlett funkció miatt a tanulási görbe meredek.

Shopify árak

Starter: 5 USD/hó

Alap: 39 USD/hó

Kiskereskedelem: 89 USD/hó

Shopify kisvállalkozásoknak : 105 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Shopify Plus: 2000 dollártól/hónap

Shopify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6200 értékelés)

2. Adobe Commerce

az Adobe Commerce segítségével

Az Adobe Commerce (korábban Magento) hasonló a Shopify-hoz, mivel egy all-in-one platform, ahol több csatornán keresztül építheti ki üzletét és végezheti marketingtevékenységét.

Az egyik legfontosabb különbség, hogy ez a platform natívan integrálódik más Adobe termékekkel, beleértve a Creative Cloudot is, ami megkönnyíti a márka személyre szabását egyedi képekkel és grafikákkal.

Az Adobe Commerce legjobb funkciói

Kezelje a B2B és B2C webhelyeket, valamint a piactereket és az üzleteket egyetlen felületről.

Bővítse vállalkozását globális szintre országok és pénznemek lokalizációs eszközeivel.

Használjon ingyenes és prémium alkalmazásokat, amelyek az üzleti tevékenység minden területére kiterjednek, beleértve a marketingeszközöket, a háttérszolgáltatásokat, a rendeléskezelő rendszereket és még sok mást.

Automatizálja a munkafolyamatokat és elemezze az adatokat az Adobe Sensei AI segítségével.

Adobe Commerce korlátozások

Az ügyfelek lassú sebességről számolnak be

Sokan azt mondják, hogy ez a platform drága.

Adobe Commerce árak

Adobe Commerce Pro: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Kezelési szolgáltatások: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Adobe Commerce értékelések és vélemények

G2: 4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

3. BigCommerce

via BigCommerce

A BigCommerce platform sok lehetőséget kínál minden méretű kereskedőnek. Ráadásul könnyen méretezhető, ami jó kiindulási pontot jelent a növekedésre törekvő kisvállalkozások számára.

Bár a BigCommerce a Shopify vagy az Adobe Commerce legtöbb funkcióját kínálja, különös hangsúlyt fektet a több üzletet magában foglaló élmény megteremtésére. Ez lehetővé teszi, hogy egyedi üzleteket hozzon létre, amelyek megfelelnek a különböző ügyfélszegmensek igényeinek.

A BigCommerce legjobb funkciói

Hozzon létre és indítson el egyedi weboldalakat egy vizuális szerkesztővel, amely nem igényel HTML-ismereteket.

Készítse el webhelyét a WordPressen, és használja a háttérplatformot a BigCommerce integrálásához.

Használja a BigCommerce-t több csatorna kezeléséhez, beleértve a webáruházakat, piactereket, közösségi médiát és hagyományos üzleteket ?

Használja ki a B2B eszközöket a tömeges árazás, megrendelések, árajánlatok, fizetések és egyéb funkciók kezeléséhez.

BigCommerce korlátai

A fejlett API-képességek maximális kihasználásához elengedhetetlen a fejlesztési ismeretek birtoklása.

Egyes felhasználók szerint a BigCommerce nem annyira felhasználóbarát, mint más lehetőségek.

BigCommerce árak

Standard: 29 USD/hó

Plusz: 79 USD/hó

Pro: 299 USD/hó

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

BigCommerce értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

4. OpenCart

via OpenCart

Az OpenCart célja, hogy a kereskedők gyorsan és egyszerűen elindíthassák üzletüket. Ingyenes vagy olcsó sablonokkal, termékleírásokkal és termékfotókkal néhány kattintással összeállíthatja webhelyét, és hamarosan megkezdheti a megrendelések fogadását.

Az OpenCart legjobb funkciói

Használjon kiterjesztéseket, hogy webáruházát további funkciókkal és képességekkel bővítse.

Optimalizálja digitális marketingtevékenységeit a beépített SEO-eszközökkel.

Könnyítse meg a fizetést a legnépszerűbb fizetési átjárók és szállítási módok integrálásával.

Az adminisztrátori irányítópulton kezelheti a felhasználókat, több áruházat, terméklistákat és még sok mást.

Az OpenCart korlátai

A felhasználók arról számolnak be, hogy nehéz átnézni a rengeteg kiterjesztést, hogy megtalálják a számukra szükségeset.

Míg a platform maga ingyenes, a modulok és kiterjesztések megvásárlása drága lehet.

OpenCart árak

A platform ingyenes és nyílt forráskódú, de a kiterjesztések lehetnek ingyenesek vagy fizetősök.

OpenCart értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

5. WooCommerce

a WooCommerce-en keresztül

Van néhány dolog, ami megkülönbözteti a WooCommerce-t a versenytársaitól. Először is, ez nem egy platform, hanem egy WordPress plugin, amelyet integrálhat egy saját WordPress webhelybe, hogy bővítse az online vásárlási lehetőségeket.

Ez vezet a második fontos különbséghez, miszerint míg a kereskedők saját áruházaik létrehozására használhatják, az e-kereskedelemre szakosodott fejlesztők mások számára is létrehozhatnak áruházakat.

A WooCommerce legjobb funkciói

Használja a WooPayments szolgáltatást a fizetések fogadásához és a tranzakciók kezeléséhez közvetlenül a vezérlőpultjáról.

Testreszabhatja vásárlási élményét kódolási ismeretek nélkül.

A WooCommerce Shipping segítségével a szállítás egyszerűbbé és költséghatékonyabbá válik.

A marketingeszközök segítségével növelheti az eladásait, optimalizálhatja a SEO-t és bővítheti márkájához kapcsolódó tartalmak elérhetőségét.

WooCommerce korlátai

A véleményezők a weboldal túlterheltségét emelik ki problémaként, amikor nagy számú kiterjesztést, bővítményt és kiegészítőt használnak, hogy minden szükséges funkciót megkapjanak.

Ha több fizetős WooCommerce-bővítményt kell használnia, a költségek gyorsan meghaladhatják a várt mértéket.

WooCommerce árak

Az árak a kiválasztott kiterjesztésektől, bővítményektől és témáktól függően változnak.

WooCommerce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

6. Volusion

via Volusion

A Volusion kiváló választás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek egy olyan all-in-one platformot keresnek, amellyel gyorsan elindíthatják webáruházukat.

Válasszon 120 különböző témából webhelye létrehozásához, adjon hozzá fejlett funkciókat különböző harmadik féltől származó integrációk révén, és használja a Volusion kosár szoftverét a zökkenőmentes fizetési és fizetésfeldolgozási élmény megteremtéséhez.

A Volusion legjobb funkciói

Használja a Volusion intuitív, kódolás nélküli weboldal-készítőjét, hogy néhány perc alatt gyönyörű webáruházat hozzon létre.

Kezelje a készletet, a fizetési módokat és más fontos üzleti igényeket egy helyen.

Érjen el szélesebb közönséget a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) és a SEO eszközök segítségével.

Próbálja ki a Volusion Marketing 360 szolgáltatást, hogy szakértői betekintést nyerjen SEO-szakértőktől, marketingesektől és webdesignerektől.

Volusion korlátai

A véleményezők szerint a rendelkezésre álló integrációk kis száma korlátozó tényező.

Egyesek szerint a rendelkezésre álló sablonok száma korlátozott és drágák is.

Volusion árak

Személyes: 35 USD/hó

Professzionális: 79 USD/hó

Üzleti: 299 USD/hó

Prime: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Volusion értékelések és vélemények

G2: 3,2/5 (60+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (40+ értékelés)

7. PrestaShop

via PrestaShop

A PrestaShop egy nyílt forráskódú kereskedelmi platform, amely hatalmas modulcsomagot kínál, így saját online áruházát minden szükséges funkcióval felszerelheti.

A kereskedők a Classic PrestaShop és a Hosted PrestaShop közül választhatnak. Az előbbi esetében Önnek kell gondoskodnia a webtárhelyről, míg az utóbbi minden szükséges funkciót és webtárhely-szolgáltatást tartalmaz.

A PrestaShop legjobb funkciói

Csatlakozzon a PrestaShop közösséghez, hogy partnereket és közösségi tagokat ismerjen meg, és velük együttműködhessen ?️

Keressen szabadúszókat és ügynökségeket, akik segítenek online áruházának felépítésében a PrestaShop Experts hálózatán.

Válasszon a PrestaShop Marketplace több ezer modulja közül, hogy megkapja a szükséges e-kereskedelmi funkciókat.

A PrestaShop Essentials modulcsomag segítségével könnyedén elindulhat az alapvető e-kereskedelmi funkciók használatával.

A PrestaShop korlátai

Az egyes fizetős modulok költségei gyorsan összeadódhatnak, ha többet használ.

Ehhez némi fejlesztői ismeretre lehet szükség, vagy esetleg fejlesztőt kell felvennie.

PrestaShop árak

Classic: Ingyenesen használható, de a modulok extra költségekkel járhatnak.

Hosted: 24 €/hó

Egyedi: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

PrestaShop értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

8. osCommerce

via osCommerce

Az osCommerce egyedülálló az e-kereskedelmi szoftverek között, mivel valójában két dologról van szó. Először is, ez egy ingyenes, nyílt forráskódú kosár, amelyet hozzáadhat online áruházához.

Ez egy olyan piactér is, ahol fizetős és ingyenes alkalmazásokat is találhat, amelyeket a kosárba helyezve bővítheti a funkcionalitást. Az alkalmazás-piactér mindenki számára kínál valamit: keresőmotor-optimalizáló eszközöket, jelentések készítésére szolgáló alkalmazásokat, tervezési, marketing, szállítási, fizetési eszközöket és még sok mást.

Az osCommerce legjobb funkciói

Készítsen online áruházat az osCommerce segítségével, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson áruháza és adatai felett.

Fogadjon fizetéseket anélkül, hogy platform fizetési feldolgozási vagy tranzakciós díjakat kellene fizetnie.

Csatlakozzon az osCommerce közösséghez, hogy tanácsokat és betekintést kapjon más bolt tulajdonosoktól és fejlesztőktől.

Böngésszen az osCommerce App Store-ban, hogy megtalálja az alkalmazásokat, és hozzáadja a legfontosabb funkciókat webhelyéhez.

Az osCommerce korlátai

A tanulási görbe meredek – szükséged lesz némi fejlesztői ismeretre, vagy fejlesztőt kell felvenned.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület elavultnak tűnik.

osCommerce árak

A kosár használata ingyenes

Az alkalmazások ingyenesek és fizetősök is lehetnek.

osCommerce értékelések és vélemények

G2: 3,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4/5 (5+ értékelés)

9. Wix eCommerce

via Wix eCommerce

A Wix egy egyszerű, drag-and-drop weboldal-készítőként indult, és ma is ugyanazokat a funkciókat kínálja, plusz a Wix eCommerce által biztosított további szolgáltatásokat.

A Wix eCommerce az egyik legnépszerűbb e-kereskedelmi platform – nemcsak könnyű használatának köszönhetően, hanem azért is, mert lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy egy egységes irányítópulton keresztül kezeljék a szállítást, a fizetéseket, a marketinget és egyéb fontos feladatokat.

A Wix e-kereskedelmi funkcióinak legjobb tulajdonságai

Használja a Wix e-kereskedelmi weboldal-készítőt, hogy a semmiből építsen fel egy gyönyörű online áruházat.

Használja a Wix eCommerce szolgáltatást, hogy meglévő fizikai üzletének online értékesítési lehetőséget biztosítson.

Vegye igénybe a Wix partnereinek segítségét weboldalának tervezésében, fejlesztésében vagy marketingjében!

Használja a migrációs eszközöket, hogy könnyedén áthelyezze e-kereskedelmi webhelyét az önálló tárhelyről vagy egy másik platformról a Wixre.

Wix e-kereskedelmi korlátozások

A weboldal tervezése az egyes weboldal-sablonokban elérhető lehetőségekre korlátozódik.

Egyes felhasználók szerint a Wix kiválóan alkalmas induló vállalkozások számára, de nem annyira skálázható, mint más lehetőségek.

Wix e-kereskedelmi árak

Light: 16 USD/hó

Alap: 27 USD/hó

Üzleti: 32 USD/hó

Business Elite: 159 USD/hó

Wix Enterprise Solutions: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Wix e-kereskedelmi értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9300+ értékelés)

Ismerje meg a Wix legfőbb versenytársait!

10. Ecwid

via Ecwid

Az Ecwid egy e-kereskedelmi platform, amely teljes ellenőrzést biztosít a többcsatornás értékesítési tevékenységek felett. Segítségével bárhol kezelheti az értékesítést – webáruházában, a közösségi médiában, olyan piactereken, mint az eBay vagy az Amazon, vagy akár hagyományos üzletekben is.

A központosított készletkezelés és árképzés segít biztosítani az összes csatorna közötti konzisztenciát.

Ecwid legjobb funkciói

Használja az automatizálást kosár-visszaszerző e-mailek és egyéb testreszabható üzenetek küldéséhez.

Készítsen kuponokat, ajándékkártyákat és egyéb vonzó promóciókat!

Fogadjon el fizetést kártyákról, Google Pay-ről és Apple Pay-ről

Adjon hozzá további funkciókat webhelyéhez az Ecwid App Market alkalmazásokkal.

Használja az Ecwid mobilalkalmazást, hogy bárhonnan kezelhesse online üzletét.

Ecwid korlátozások

A felhasználók szerint az Ecwid nem kínál annyi webhely-testreszabási lehetőséget, mint más e-kereskedelmi szoftverek.

Ha több kiegészítőre van szüksége, azok költségei meglehetősen magasak lehetnek.

Ecwid árak

Örökre ingyenes

Venture: 14,08 USD/hó

Üzleti: 29,08 USD/hó

Korlátlan: 82,50 USD/hó

Ecwid értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (560+ értékelés)

A Shopify, a BigCommerce és más e-kereskedelmi szoftver szolgáltatók teljes eszközkészletet kínálnak, amelyet kifejezetten üzletek felállításához és termékek marketingjéhez terveztek. De mi a helyzet vállalkozásának más területeivel? Például a ClickUp szoftver segítségével sablonokat használhat felhasználói személyiségek létrehozásához, vagy akár generatív mesterséges intelligenciával termékleírásokat is készíthet.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

Az értékesítés terén a ClickUp számos hasznos eszközt kínál. Először is, a ClickUp for Sales Teams minden szükséges eszközt biztosít az értékesítési csatorna teljes körű kezeléséhez. A testreszabható munkafolyamat-nézetek segítségével listákat, táblázatokat vagy Kanban táblákat hozhat létre, hogy nyomon követhesse az adatokat, az üzleteket, a fiókokat és az értékesítési leadeket. ?

A ClickUp-ot ügyfélkapcsolat-kezelésre (CRM) is használhatja. A rugalmas nézetek megkönnyítik az egyes ügyfelek adatainak elemzését. Az automatizálás lehetővé teszi az ügyfelekkel való kapcsolattartás központosítását – csak integrálja e-mailjét a ClickUp-ba, és könnyedén elküldheti a frissítéseket, vagy megkönnyítheti az ügyfelek bevonását.

A termelékenység maximalizálása az e-kereskedelemben a ClickUp segítségével

A ClickUp a kereskedők igényeit is kielégíti – olyan funkciókkal, amelyek segítenek növelni a termelékenységet. Ha termékleírásokat vagy más típusú tartalmakat kell írnia, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket kínál, amelyek segítenek elvégezni a feladatot. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

E-kereskedelmi vállalkozásként bizonyos célokat és célkitűzéseket is meg kell valósítania – a ClickUp pedig az egyik legjobb célkövető alkalmazás a piacon. Akár OKR-eket követ nyomon, akár termékbevezetési határidőt tart be, akár heti célokkal tartja a csapatát a feladatoknál, ez a platform minden szükséges eszközt biztosít ezeknek a céloknak az eléréséhez.

Bontsa fel céljait konkrét feladatokra, amelyeket a csapat tagjaira oszthat, és használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a mutatók nyomon követéséhez, valamint ahhoz, hogy átfogó képet kapjon a csapat munkaterületén zajló eseményekről.

Különösen a szoftverfejlesztő csapatok számára a ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely segít Önnek SaaS termékeinek fejlesztésében, bevezetésében és marketingjében. Ezzel a platformmal termékfejlesztési terveket készíthet, hibákat és problémákat nyomon követhet, valamint integrálhatja a GitHub, GitLab és más fejlesztési eszközöket, hogy nyomon követhesse a fejlesztés előrehaladását és jobb terméket hozhasson létre ügyfelei számára.

Használja a ClickUp weboldal-tervező sablonját, hogy elindítsa e-kereskedelmi webhelyét!

Töltse le ezt a sablont Készítsen egy szakaszos webfejlesztési tervet, amely az ötlettől a bevezetésig kíséri Önt.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp AI írási asszisztenst termékleírások és egyéb típusú tartalmak létrehozásához online vállalkozásához ✨

Gyűjtse össze csapatát a ClickUp platformon, hogy egy helyen hozhassák létre, együttműködhessenek, nyomon követhessék a feladatokat és kezelhessék az áruházat.

Kezelje a potenciális ügyfeleket, az értékesítést és az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp könnyen használható CRM-sablonjaival

Integrálja népszerű e-mail szolgáltatásokkal, felhőszolgáltatásokkal és népszerű értékesítési eszközökkel, hogy zökkenőmentes élményt teremtsen az alkalmazáscsomagjában.

Használjon táblákat és 15 különböző munkamegjelenítést, beleértve listákat, táblákat, Gannt-diagramokat és egyebeket, hogy vizualizálja és együttműködjön a termékfejlesztésben, marketingkampányokban és egyéb fontos feladatokban.

A ClickUp korlátai

A ClickUp munkakezelő platformként nem használható e-kereskedelmi áruház létrehozására vagy üzemeltetésére, de webtervezési/fejlesztési projektjeinek és eszközeinek kezelésére igen.

A kezdőknek jó időt kell szánniuk arra, hogy megismerjék az alkalmazás összes funkcióját.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy egyedi terv kidolgozásához.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Vigye vállalkozását a következő szintre az e-kereskedelmi szoftver és a ClickUp segítségével

A megfelelő e-kereskedelmi szoftver megoldás segít online áruházának felépítésében, üzemeltetésében és működtetésében. Ha ehhez egy robusztus projektmenedzsment alkalmazást is hozzáad, akkor könnyedén kézben tarthatja az értékesítést és marketinget, az ügyfélkapcsolatokat, a tartalomkészítést és még sok mást.

E-kereskedelmi vállalkozás tulajdonosaként a ClickUp segítségével nyomon követheti ezeket a feladatokat és még sok mást, beleértve a készletkezelést, az új termékek fejlesztését, az omnichannel marketing kampányokat stb.

Készen áll a kipróbálásra? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan segíthet maximalizálni e-kereskedelmi vállalkozásának sikerét.