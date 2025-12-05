A 11 legjobb Canva AI alternatíva tervezőknek [év]

Egész héten a Canva sablonjait böngészted, és valahogy minden kezd ugyanúgy kinézni. Az elrendezések összeolvadnak, és az AI javaslatok nem igazán illenek a stílusodhoz.

De a kiváló tervezés nem lehet sablonos.

A listán szereplő Canva AI alternatívák új perspektívát nyújtanak – okosabb automatizálással, jobb testreszabási lehetőségekkel és kreatív szabadsággal, amely jobban illik Önhöz.

Készen állsz arra, hogy megtaláld a következő kedvenc eszközödet? Akkor vágjunk bele! 👇

A legjobb Canva AI alternatívák áttekintése

Íme néhány a legjobb Canva alternatívák közül, amelyeket érdemes megfontolnia, ha erősebb AI funkciókat és nagyobb kontrollt szeretne a tervei felett.

Miért érdemes Canva AI alternatívát választani?

A Canva AI gyors, hozzáférhető tartalomkészítésre lett kifejlesztve, de nem mindig felel meg minden kreatív vagy szakmai igénynek. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet megvizsgálni a Canva AI alternatíváit:

Korlátozott kreatív rugalmasság: Az AI gyakran erősen támaszkodik Az AI gyakran erősen támaszkodik a grafikai tervezési sablonokra . Ez megnehezítheti olyan tervek készítését, amelyek valóban egyedinek vagy a márkájához igazodónak tűnnek.

Általános kimeneti minőség: Az AI által generált szövegek és vizuális elemek túl általánosnak vagy alapszintűnek tűnhetnek, különösen niche vagy magas színvonalú projektek esetében.

Minimális ellenőrzés az AI javaslatok felett: Korlátozott ellenőrzést kap az AI által generált vagy finomított tartalom felett. Ez frusztráló, ha nagyon specifikus eredményekre van szüksége.

Paywall-heavy funkciók: Számos Számos AI-eszköz a tervezők számára – például a Magic Write, a képgenerálás vagy a fejlett háttéreltávolítás – fizetős csomagokat igényel.

Nem ideális komplex munkafolyamatokhoz: Csapatmunkához vagy nagyobb tartalmi projektekhez a Canva AI-eszközei nem biztos, hogy rendelkeznek a szükséges mélységű vagy strukturált funkciókkal.

🔍 Tudta? A művészek 74%-a kipróbálta már a ChatGPT-hez hasonló AI-eszközöket műveik létrehozásához vagy javításához.

A legjobb Canva AI alternatívák

Ha kreativitásában elért egy határt, ezek a Canva AI alternatívák nagyobb választékot, jobb irányítást és okosabb eredményeket kínálnak a sebesség romlása nélkül.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb tervezési feladatok munkafolyamataival és AI-alapú kreatív együttműködéssel)

Optimalizálja tervezési munkafolyamatát a ClickUp segítségével Használja a ClickUp for Design Teams alkalmazást a kreatív eredmények strukturálására.

A ClickUp egy hatékony Canva AI alternatíva, amely ott folytatja, ahol a gyors vizuális eszközök abbahagyják. Szerkezetet ad a kreatív munkának és rétegeket az AI-ban, így a csapatok gyorsabban haladhatnak anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

Vegye kézbe a tervezési folyamat irányítását!

Lehet, hogy egy nap alatt öt különböző tervezési feladatot kell elvégeznie, a értékesítési prezentáció makettjeitől a last minute hirdetési bannerekig. A ClickUp for Design Teams segít Önnek mindet kézben tartani.

Tegyük fel, hogy Ön vezeti a márka átalakítását. Az egész projektet ClickUp feladatokra bonthatja logókoncepciók, frissített márka színek, céloldal vizuális elemei és eszközátadások tekintetében. Rendeljen tulajdonosokat, állítson be határidőket, és mozgassa a feladatokat a felülvizsgálati szakaszokon keresztül – mindezt egy helyről.

Csapata pontosan tudja, mi a következő lépés, és nem pazarolja az idejét a frissítések keresésével.

Alkalmazzuk a korai ötleteket egyértelmű végrehajtási tervekké

A ClickUp Whiteboards segítségével könnyedén összegyűjtheti a bejövő információkat, vázlatokat készíthet és elrendezéseket tervezhet anélkül, hogy elveszítené az ötletek és a megvalósítás közötti kapcsolatot. Míg a Canva AI kreatív vászna nem kapcsolódik a feladatfolyamatokhoz, a ClickUp segítségével a jegyzeteket, vázlatokat és szakaszokat nyomon követhető munkatételekké alakíthatja.

A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa át a layout elemeket nyomon követhető munkává

Tegyük fel, hogy csapata egy utazási alkalmazás bevezetési kampányát indítja el. A Whiteboardon egy görgetésalapú céloldalt tervez, helyalapú vizuális elemekkel, promóciós bannerekkel és ajánlásokkal. Miután az irányvonal egyértelművé vált, rendeljen minden vizuális elemet külön feladathoz a projekt ütemtervéhez már csatlakozott tervezők és illusztrátorok számára.

Ez az a terület, ahol a ClickUp Brain hozzáadott értéket nyújt. Ez egy a ClickUp-ba beépített AI-motor, amely segít a csapatoknak gyorsabban írni, létrehozni és szervezni a munkát.

Készítsen vizuális koncepciókat közvetlenül a Whiteboards belsejében található ClickUp Brain segítségével

Az utazási alkalmazás ötleteléséhez a ClickUp Brain-t például így kérheti meg: „Készítsen egy fejlécet egy nyári utazási kampányhoz, élénk színekkel, fiatal egyéni utazókkal és híres nevezetességekkel.”

A ClickUp Brain egy képkoncepciót jelenít meg közvetlenül a Whiteboardon belül. Ezzel a korai ötletelés gyors, fókuszált és azonnal megvalósítható marad.

Ha még mindig a layout lehetőségeket vizsgálja, próbálja ki a ClickUp Design Brief Whiteboard Template sablonját. Ez a whiteboard sablon segít vizuálisan feltérképezni olyan szakaszokat, mint a bannerek, a CTA blokkok vagy a ajánlások.

Tartsa mozgásban a kreatív tervezést az AI segítségével

Az AI tervezési együttműködési szoftver a tervezési munkafolyamat azon részein is támogatja csapatát, amelyek általában lassítják a munkát.

Írjon részletes kreatív briefet azonnal a ClickUp Brain segítségével a Docs-ban

A kezdeti fázisban néhány kulcsfontosságú adat alapján részletes kreatív briefet készíthet vele.

Például, ha csapata nyári kampányt indít egy utazási foglalási alkalmazáshoz, megadhatja a célt (letöltések számának növelése), a célközönséget (millenniumi egyedül utazók) és a hangnemet (optimista, könnyed). Az AI egy teljes kreatív briefet fog összeállítani a ClickUp Docs-ban, beleértve a javasolt eszköz típusokat és üzenetküldési szögeket.

Amint csapata megkezdi az eszközök létrehozását, a ClickUp Brain segít egyszerűsíteni a verziókezelést és a visszajelzéseket.

Ha a mozgásgrafikusod feltölt egy átdolgozott Instagram-sztorit, és a marketingvezető három kommentben hagy megjegyzéseket, kérje meg az AI-t, hogy vegye fel a legfontosabb változásokat a feladatba. Ez frissíti a leírást és alfeladatokat generál, így a szerkesztők tudják, mit kell kijavítani, és a lektorok zavartalanul jóváhagyhatják a következő verziót.

Hogy ez még gyorsabb legyen, a ClickUp Creative and Design Template kész feladatstruktúrát kínál a briefek, eszközök áttekintése, határidők és jóváhagyások kezeléséhez.

Az AI-t bármely feladatban vagy kommentárszálban is felhasználhatja, hogy gyors szövegváltozatokat írjon, például alternatív CTA-kat, alkalmazáson belüli banner szövegeket vagy akár alternatív szövegeket.

A ClickUp legjobb funkciói

A kérések egységesítése: Használja a kész Használja a kész ClickUp Design Request Template sablont a célok, ütemtervek, fájlspecifikációk és ellenőrzési pontok összegyűjtéséhez, hogy a tervezők mindig a teljes brief alapján kezdhessék meg a munkát.

Tartsa láthatóvá a tervezési fájlokat: Adjon hozzá élő Figma-beágyazásokat közvetlenül a feladatokhoz, így a kollaboránsok könnyebben megtekinthetik, kommentálhatják és nyomon követhetik a változásokat anélkül, hogy elhagynák a ClickUp alkalmazást.

Központosítsa a specifikációkat és az irányelveket: tárolja a márka referenciáit, méreteit és tervezési megjegyzéseit a feladathoz kapcsolódó Dokumentumokban.

Csapatok és szerepkörök közötti együttműködés: Hozza össze a marketinget, a terméket és a tervezést egy helyen, hogy visszajelzéseket hagyhasson, frissítéseket rendeljen hozzá, és késedelem nélkül haladjon előre a munkával.

Automatizálja a felülvizsgálati ciklusokat: Állítson be triggereket a felülvizsgálók kijelöléséhez, a feladatok következő szakaszba történő áthelyezéséhez, vagy a csapattagok értesítéséhez, amikor az eszközök készen állnak Állítson be triggereket a felülvizsgálók kijelöléséhez, a feladatok következő szakaszba történő áthelyezéséhez, vagy a csapattagok értesítéséhez, amikor az eszközök készen állnak a ClickUp Automation segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem rendelkezik natív eszközkönyvtárral vagy digitális eszközkezelő (DAM) funkcióval.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mi tűnt ki a legutóbbi G2-es értékelésből:

A ClickUp az egyik legfontosabb eszköz, amelyet játékstúdióként használunk. Producerként egy körülbelül 100 fős csapattal dolgozom egy first-person shooter játékon, és a ClickUp segít nekünk mindent kezelni. Ez magában foglalja a tervezési feladatokat, a mérnöki munkát, a minőségbiztosítási hibákat és a művészeti visszajelzéseket. Nagyon tetszik, hogy mennyire testreszabható. Minden részleg a saját igényeinek megfelelően szervezheti a munkáját, de minden egy rendszerbe kerül. A sprint tervezés könnyebb, az automatizálás és az integrációk pedig rengeteg időt takarítanak meg nekünk.

A ClickUp az egyik legfontosabb eszköz, amelyet játékstúdióként használunk. Producerként egy körülbelül 100 fős csapattal dolgozom egy first-person shooter játékon, és a ClickUp segít nekünk mindent kezelni. Ez magában foglalja a tervezési feladatokat, a mérnöki munkát, a minőségbiztosítási hibákat és a művészeti visszajelzéseket. Nagyon tetszik, hogy mennyire testreszabható. Minden részleg a saját igényeinek megfelelően szervezheti a munkáját, de minden egy rendszerbe kerül. A sprint tervezés könnyebb, az automatizálás és az integrációk pedig rengeteg időt takarítanak meg nekünk.

🧠 Érdekesség: Ai-Da, a világ első ultrarealisztikus robotművésze, nagy galériákban tartott egyéni kiállításokat, és művei vitákat váltottak ki arról, hogy mit jelent alkotónak lenni.

2. Snappa (A legjobb a közösségi média grafikáihoz)

via Snappa

A legtöbb webtervező eszköz arra kényszeríti Önt, hogy kitalálja a különböző platformok méreteit, de a Snappa ezt teljesen kiküszöböli. A Canva AI alternatíva kifejezetten a közösségi média tartalomkészítésre összpontosít, és előre beállított méreteket kínál minden jelentős platformhoz, az Instagram-sztoriktól a LinkedIn-bannerekig.

Ami ezt az eszközt különösen praktikusvá teszi, az a Buffer integrációja, amely lehetővé teszi a közvetlen ütemezést anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltani. A sablonválaszték azonban továbbra is korlátozott a szélesebb körű tervezési platformokhoz képest.

A Snappa legjobb funkciói

A Magic Resize funkcióval azonnal adaptálhatja a terveket több mint 30 közösségi média formátumra.

Szerezzen beépített Graphics Autopilot tervezési fejlesztési javaslatokat.

Alkalmazzon következetesen a márka színeit a márkakészlet színpaletta-tárolójának segítségével.

A Snappa korlátai

A korlátozott számú egyedi rajzeszközök megnehezítik az eredeti grafikák nulláról történő létrehozását.

A sablonkönyvtár elsősorban a közösségi médiára összpontosít, nyomtatott tervezési lehetőségek nélkül.

Nincs fejlett rétegkezelés vagy keverési mód funkció

A betűtípusok választéka más tervezőplatformokhoz képest továbbra is korlátozott.

Snappa árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó

Snappa értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Snappa-ról a valódi felhasználók?

A G2-n található hasznos áttekintés jól elmagyarázza:

A szövegekkel való rugalmas munkavégzés – stílusok, színek és arányok módosítása –, a projektek szerinti tárolási struktúra és a platform egyszerű kezelhetősége azok a dolgok, amelyek a legjobban tetszenek a Snappában, amikor időszűkében vagyok, és nem vagyok szakértő a tervezőeszközök terén.

A szövegekkel való rugalmas munkavégzés – stílusok, színek és arányok módosítása –, a projektek szerinti tárolási struktúra és a platform egyszerű kezelhetősége azok a dolgok, amelyek a legjobban tetszenek a Snappában, amikor időszűkében vagyok, és nem vagyok szakértő a tervezőeszközök terén.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükség egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a mindenre kiterjedő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

3. Fotor AI (a legjobb AI fotójavításhoz)

via Fotor AI

A Fotor AI AI Portrait funkciója képes felismerni az arcokat, és célzott javításokat alkalmazni, például fogfehérítést és bőrsimítást. Az alapszintű szerkesztésen túl a Canva AI alternatíva tartalmaz egy művészeti generátort is, amely szöveges utasítások segítségével művészi stílusokká alakítja a fényképeket.

Mindazonáltal az AI-feldolgozás csúcsidőszakokban lassú lehet. Ezenkívül egyes fejlett szerkesztési funkciók prémium előfizetést igényelnek, amelyek gyorsan megdrágítják a szolgáltatást.

A Fotor AI legjobb funkciói

Az AI Scene Enhancement segítségével automatikusan állítsa be a kép tartalmának megfelelően a megvilágítást, a kontrasztot és a telítettséget.

Állítsa vissza a fekete-fehér fényképeket teljes színekkel az AI Photo Colorizer segítségével.

Távolítsa el a bonyolult háttérképeket az AI-alapú kivágó eszközökkel, amelyek a finom részleteket is kezelik.

Javítsa a portrék minőségét AI-vezérelt bőrretusálással és arcvonások javításával.

A Fotor AI korlátai

A professzionális fotószerkesztő szoftverekhez képest korlátozott fájlformátum-támogatás

A kötegelt feldolgozási lehetőségek az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozottak.

Fotor AI árak

Ingyenes

Fotor Pro: 10,99 USD/hó

Fotor Pro+: 23,99 USD/hó

Fotor AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (320+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1035+ értékelés)

Mit mondanak a Fotor AI-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

A Fotor felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti az AI-eszközök és képgenerátorok használatát és kiválasztását. A képeket promptokból lehet létrehozni, vagy feltöltheted a saját képeidet a promptokból, majd kiválaszthatod az AI-szűrőket azok manipulálásához vagy megváltoztatásához, beleértve a mozgás és a speciális effektusok hozzáadását is. Használhatod tervezőeszközként is logók és egyéb grafikák létrehozásához. Általában a Fotor által létrehozott alapot veszem, majd azt hagyományos tervezési és fotószerkesztési technikákkal alaposan módosítom.

A Fotor felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti az AI-eszközök és képgenerátorok használatát és kiválasztását. A képeket promptokból lehet létrehozni, vagy feltöltheted a saját képeidet a promptokból, majd kiválaszthatod az AI-szűrőket azok manipulálásához vagy megváltoztatásához, beleértve a mozgás és a speciális effektusok hozzáadását is. Használhatod tervezőeszközként is logók és egyéb grafikák létrehozásához. Általában a Fotor által létrehozott alapot veszem, majd azt hagyományos tervezési és fotószerkesztési technikákkal alaposan módosítom.

4. Adobe Express (A legjobb a márka konzisztenciájához)

az Adobe Express segítségével

Az önálló tervezőcsapat-együttműködési eszközökkel ellentétben az Adobe Express zökkenőmentesen integrálódik a Creative Cloud ökoszisztémába. Ez a kapcsolat azonnali hozzáférést biztosít az Adobe Stock kiterjedt könyvtárához és a Creative Cloud Libraries márkaeszközökhöz.

A Canva AI alternatívájának Gyors műveletek funkciója másodpercek alatt elvégzi a gyakori feladatokat, mint például a háttér eltávolítása vagy a képek átméretezése.

Az Adobe Express legjobb funkciói

Hozzáférés az Adobe Stock több mint 200 millió elemű prémium gyűjteményéhez közvetlenül a szerkesztőben

Készítsen animált grafikákat és videotartalmakat idővonal alapú szerkesztőeszközök segítségével.

QR-kódokat generálhat közvetlenül a nyomtatott és digitális marketinganyagok tervezése során.

Az Adobe Express korlátai

A prémium testreszabható sablonok és stock fotók eléréséhez Adobe Creative Cloud előfizetés szükséges.

A Creative Suite asztali alkalmazásokhoz képest korlátozott offline funkcionalitás

Egyes felhasználók lassabb betöltési időről számolnak be, ha nagy képfájlokkal dolgoznak.

Adobe Express árak

Ingyenes

Adobe Express Premium: 9,99 USD/hó.

Adobe Firefly Pro: 19,99 USD/hó

Adobe Express Teams: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Adobe Express értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1210+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe Expressről a valódi felhasználók?

Valódi vélemény egy G2-es értékelésből:

Szeretem az Adobe Expresset használni, amikor grafikus tervező nélkül kell valamit megterveznem. Nagyon intuitív és könnyen használható, ráadásul gyorsan professzionális megjelenésű dolgokat tudok vele készíteni. Az is nagyon tetszik, hogy van egy AI-jük, amely segít a szerkesztésben. Ez egy nagyon hasznos funkció.

Szeretem az Adobe Expresset használni, amikor grafikus tervező nélkül kell valamit megterveznem. Nagyon intuitív és könnyen használható, ráadásul gyorsan professzionális megjelenésű dolgokat tudok vele készíteni. Az is nagyon tetszik, hogy van egy AI-jük, amely segít a szerkesztésben. Ez egy nagyon hasznos funkció.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a prompt láncolást. Készítsen valami alapvetőt, majd írja le, mi tetszik benne, és ezt használja fel következő promptként.

5. Visme (A legjobb adatvizualizációhoz)

via Visme

Míg más tervezési projektkezelő eszközök a diagramokat csak utólagos kiegészítésként kezelik, a Visme ezeket a platform központi elemeivé teszi. A platform közvetlenül kapcsolódik a Google Sheets és a Microsoft Excel fájlokhoz, és automatikusan frissíti a diagramokat, amikor az adatok megváltoznak.

Az Interaktív térkép kattintható régiókat tesz lehetővé a földrajzi adatok bemutatásához. Azonban a tanulási görbe meredek lehet azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű drag-and-drop funkciót várnak.

A Visme legjobb funkciói

Hozzon létre zökkenőmentes grafikai tervezési munkafolyamat- jóváhagyási folyamatokat a csapatmunkához.

Kezdje el a képernyőfelvételeket közvetlenül a prezentációkban a bemutató tartalmakhoz.

Az Animációs idővonal beállításainak vezérlésével komplex prezentációs sorozatok hozhatók létre.

A Visme korlátai

Az ingyenes verzió tartalmazza a Visme márkajelzést az összes exportált tartalmon.

Korlátozott sablonválaszték az üzleti és oktatási témákon kívül

Az együttműködési funkciókhoz magasabb szintű előfizetés szükséges a csapatok számára.

Visme árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (445+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (715+ értékelés)

Mit mondanak a Visme-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A Visme hihetetlenül intuitív felületet kínál, széles választékban elérhető sablonokkal, amelyek megkönnyítik a professzionális prezentációk, infográfiák és jelentések elkészítését. A drag-and-drop funkció, a testreszabható eszközök, valamint a beépített táblázatok és grafikonok segítik a tervezési munkafolyamatok egyszerűsítését, különösen olyan csapatok számára, amelyek tagjai különböző szintű grafikai tervezési tapasztalattal rendelkeznek.

A Visme hihetetlenül intuitív felületet kínál, széles választékban elérhető sablonokkal, amelyek megkönnyítik a professzionális prezentációk, infográfiák és jelentések elkészítését. A drag-and-drop funkció, a testreszabható eszközök, valamint a beépített táblázatok és grafikonok segítik a tervezési munkafolyamatok egyszerűsítését, különösen olyan csapatok számára, amelyek tagjai különböző szintű grafikai tervezési tapasztalattal rendelkeznek.

🧠 Érdekesség: A brit művész, Harold Cohen az 1970-es évek elején létrehozta az AARON-t, az egyik legkorábbi AI művészeti programot. A program önállóan tudott rajzolni, és Cohen több mint 40 éven át művészi partnerként kezelte.

6. Figma AI (A legjobb a közös tervezéshez)

via Figma AI

A Figma AI Auto Layout funkciója automatikusan módosítja a terveket, amikor a tartalom megváltozik, így biztosítva az egységes térközöket és igazítást. A Component System segítségével a csapatok újrafelhasználható tervezési elemeket hozhatnak létre, amelyek minden esetben frissülnek.

A böngészőalapú felület azonban lassúnak tűnhet, ha sok rajztáblát tartalmazó komplex fájlokat kezel. Ezenkívül az AI funkciók még béta verzióban vannak, és időnként inkonzisztens eredményeket produkálnak.

A Figma AI legjobb funkciói

Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, ahol több tervező egyszerre szerkesztheti a munkát élő kurzorokkal.

Hozzon létre tervezési rendszereket olyan mesterkomponensekkel, amelyek az összes példányban továbbítják a változásokat.

Készítsen tervezési variációkat a Make Design AI segítségével a gyors prototípus-készítéshez.

Fejlett átmenetekkel és mikrointerakciókkal interaktív prototípusokat fejleszthet.

A Figma AI korlátai

A Figma Make Code funkciója React kódot hoz létre, amely gyakran rendezetlen és nem szinkronban van a forrástervekkel.

Ha a tervezési rendszer nem szabványos összetevőket tartalmaz, a Figma AI előfordulhat, hogy nem értelmezi azokat helyesen.

Figma AI árak

Ingyenes

Professzionális Collab seat: 5 USD/hó Dev seat: 15 USD/hó Full seat: 20 USD/hó

Collab seat: 5 USD/hó

Fejlesztői licenc: 15 USD/hó

Teljes jogú felhasználói jog: 20 USD/hó

Szervezet (éves számlázás) Collab hely: 5 USD/hó Dev hely: 25 USD/hó Teljes hely: 55 USD/hó

Collab seat: 5 USD/hó

Fejlesztői licenc: 25 USD/hó

Teljes jogú felhasználói jog: 55 USD/hó

Vállalati (éves számlázás) Collab licenc: 5 USD/hó Dev licenc: 35 USD/hó Teljes licenc: 90 USD/hó

Collab seat: 5 USD/hó

Fejlesztői licenc: 35 USD/hó

Teljes jogú felhasználói fiók: 90 USD/hó

Collab seat: 5 USD/hó

Fejlesztői licenc: 15 USD/hó

Teljes jogú felhasználói jog: 20 USD/hó

Collab seat: 5 USD/hó

Fejlesztői licenc: 25 USD/hó

Teljes jogú felhasználói jog: 55 USD/hó

Collab seat: 5 USD/hó

Fejlesztői licenc: 35 USD/hó

Teljes jogú felhasználói fiók: 90 USD/hó

Figma AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1215+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (815+ értékelés)

Mit mondanak a Figma AI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékeléséből:

A legjobban az tetszik, hogy nagyon könnyű használni. Azok, akik rendelkeznek alapvető tervezési ismeretekkel, gyorsan megismerkednek vele. Számos eszközt tartalmaz, például vektorok és képek használatát szerkesztéshez és maszkok kivágásához, ami nagyon hasznos. Más típusú feladatokhoz kissé bonyolultabb eszközök is rendelkezésre állnak, de ezekhez oktatóanyag szükséges. Az alapok nagyon intuitívak.

A legjobban az tetszik, hogy nagyon könnyű használni. Azok, akik rendelkeznek alapvető tervezési ismeretekkel, gyorsan megismerkednek vele. Számos eszközt tartalmaz, például vektorok és képek használatát szerkesztéshez és maszkok kivágásához, ami nagyon hasznos. Más típusú feladatokhoz kissé bonyolultabb eszközök is rendelkezésre állnak, de ezekhez oktatóanyag szükséges. Az alapok nagyon intuitívak.

💡 Profi tipp: Vezessen naplófájlt a ClickUp Docs-ban. Komolyan. Írja le, mi működött, mi nem, és minden furcsa dolgot, amit az AI kitalált. Ez sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mint ha minden alkalommal spontán cselekedne.

7. Piktochart (A legjobb infografikák készítéséhez)

via Piktochart

A Piktochart nem üres vászonnal indul, hanem kifejezetten információs tervezéshez készült strukturált sablonokat kínál. Ez a Canva AI alternatíva blokk alapú szerkesztőjével a teljes elrendezés újratervezése nélkül cserélhetők a tartalmi szakaszok. Ikonkereső funkciója több mint egymillió ikont tartalmaz, kategória és stílus szerint rendezve.

A hátránya? A nagy felbontású fájlok exportálásához prémium előfizetés szükséges.

A Piktochart legjobb funkciói

Töltse ki a táblázatok adatait hatékony adatimportáló eszközökkel

Készíts interaktív infográfikákat kattintható elemekkel és lebegő effektusokkal!

Testreszabhatja a márkájához illő sablonokat, amelyek az Ön színvilágát és betűtípusait használják.

A Piktochart korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az általános célú tervezőeszközökhöz képest

Az együttműködési funkciók elmaradnak más Canva AI alternatíváktól, mint például a ClickUp és a Figma.

Piktochart árak

Magánszemélyek és vállalkozások Ingyenes Pro: 29 USD/hó felhasználónként Business: 49 USD/hó felhasználónként Enterprise: Egyedi árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Tanárok és diákok Ingyenes Oktatás: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) Egyetemi campus: Egyedi árak

Ingyenes

Oktatás: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Campus: Egyedi árazás

Nonprofit szervezetek Ingyenes Nonprofit: 60 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ingyenes

Nonprofit: 60 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Ingyenes

Oktatás: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Campus: Egyedi árazás

Ingyenes

Nonprofit: 60 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Piktochart értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (195+ értékelés)

Mit mondanak a Piktochartról a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény egy G2-es értékelésből:

Az alkalmazás használata egyszerű és könnyű, lehetővé teszi infográfiák és prezentációk gyors, idő- és erőfeszítés nélküli elkészítését. Olyan elrendezéseket kínál, amelyeket módosítani és megváltoztatni lehet, testreszabható a szöveg és a betűtípus, és beilleszthetők saját vagy az alkalmazás által biztosított képek. Lehetővé teszi számomra, hogy egyszerűen, elemek húzásával és szövegek hozzáadásával megfelelő módon rendezzem el az információkat, és számos grafikai opcióval rendelkezik, amelyek bármilyen típusú adathoz igazíthatók.

Az alkalmazás használata egyszerű és könnyű, lehetővé teszi infográfiák és prezentációk gyors, idő- és erőfeszítés nélküli elkészítését. Olyan elrendezéseket kínál, amelyeket módosítani és megváltoztatni lehet, testreszabható a szöveg és a betűtípus, és beilleszthetők saját vagy az alkalmazás által biztosított képek. Lehetővé teszi számomra, hogy egyszerűen, elemek húzásával és szövegek hozzáadásával megfelelő módon rendezzem el az információkat, és számos grafikai opcióval rendelkezik, amelyek bármilyen típusú adathoz igazíthatók.

8. Designs. ai (A legjobb AI-generált tervezésekhez)

via Designs.ai

A Designs. ai egyszerű szöveges leírásokból teljes márkapaketteket generál. A platform Logomaker AI funkciója az Ön iparágának és stíluspreferenciáinak megfelelően többféle logóváltozatot hoz létre.

Videokészítője AI által generált szkriptek és vizuális elemek felhasználásával készíthet marketingvideókat. Azonban az AI grafikai tervezésben való felhasználásának testreszabási lehetőségei korlátozottak maradnak, miután az első koncepciók elkészültek.

Designs. ai legjobb funkciói

Hozzon létre márkairányelveket , beleértve logókat, színpalettákat és betűtípus-kombinációkat szöveges leírások alapján.

Indítsa el a Designmakert, hogy automatikusan készítsen közösségi média grafikákat, bannereket és nyomtatott anyagokat.

A színegyeztetővel kivonhatja és alkalmazhatja a feltöltött referencia képek színsémáit.

Készítsen weboldal-maketteket az iparágának és preferenciáinak megfelelő, AI által generált elrendezések segítségével.

Designs. ai korlátai

A sablonok választéka továbbra is kisebb, mint a már bevált Canva alternatíváké.

Az ingyenes csomag korlátozásokat tartalmaz, például nem lehet letölteni a terveket, bizonyos formátumokat exportálni, és nincsenek prémium sablonok.

Még a rövid videók elkészítése is időigényes lehet, egyes munkafolyamatoknál egy klip elkészítése akár több percet is igénybe vehet.

Designs. ai árak

Alap: 29 USD/hó

Pro: 69 USD/hó

Vállalati: 199 USD/hó

Designs. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Designs.ai-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Ez egy remek eszköz gyors és egyszerű tervezési megoldásokhoz, könnyen letöltheti a tartalmát, és a felhasználói élmény is jó, a kezdők és a szakértők egyaránt kihasználhatják az általa nyújtott eszközöket.

Ez egy remek eszköz gyors és egyszerű tervezési megoldásokhoz, könnyen letöltheti a tartalmát, és a felhasználói élmény is jó, a kezdők és a szakértők egyaránt kihasználhatják az általa nyújtott eszközöket.

9. Pixlr (A legjobb gyors fotószerkesztéshez)

via Pixlr

A Pixlr teljes egészében webböngészőkben fut, miközben megőrzi professzionális szerkesztési képességeit. A platform ugyanazon felületen belül Express (egyszerű) és Advanced (összetett) szerkesztési módokat is kínál.

Az AI Cutout eszköz automatikusan kezeli a bonyolult kiválasztásokat, mint például a haj és az átlátszó objektumok. A projektek mentéséhez azonban fiókot kell létrehozni, amit egyes felhasználók kényelmetlennek találnak.

A Pixlr legjobb funkciói

A kötegelt szerkesztő segítségével több képet is egyszerre dolgozhat fel azonos beállításokkal.

Használja a Double Exposure funkciót kreatív fotókeverési effektusokhoz.

Integrálja a sablontervezőt, hogy szerkesztett fotóiból közösségi média grafikákat készítsen.

A Pixlr korlátai

Az ingyenes verzió gyakori hirdetéseket tartalmaz, amelyek megzavarják a szerkesztési munkafolyamatot.

Korlátozott felhőalapú tárhely a dedikált fotókezelő platformokhoz képest

Annak ellenére, hogy kezdőbarát, a felület ijesztő és következetlen lehet, mivel egyes billentyűparancsok nem a várt módon működnek.

Pixlr árak

Ingyenes próba

Plusz: 2,49 USD/hó

Prémium: 9,99 USD/hó

Csapat: 16,99 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Pixlr értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (730+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Pixlr-ről a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

A Pixlr egyik legnagyobb erőssége, hogy automatikusan elmenti a munkatörténetet, mind a böngészőben, mind egy letölthető fájlban. Kiemelném még a betűtípusok sokszínűségét és az ingyenesen használható képadatbázist is, amelynek köszönhetően különböző stílusokkal kísérletezhetek, és a semmiből hozhatok létre egyszerű dolgokat, például logót vagy bannert, vagy akár összetettebb projekteket is.

A Pixlr egyik legnagyobb erőssége, hogy automatikusan elmenti a munkatörténetet, mind a böngészőben, mind egy letölthető fájlban. Kiemelném még a betűtípusok sokszínűségét és az ingyenesen használható képadatbázist is, amelynek köszönhetően különböző stílusokkal kísérletezhetek, és a semmiből hozhatok létre egyszerű dolgokat, például logót vagy bannert, vagy akár összetettebb projekteket is.

10. Design Wizard (A legjobb marketing sablonokhoz)

via Design Wizard

A Design Wizard automatikusan adaptálja a terveket több hirdetési platformhoz. Videós sablonjai között megtalálhatók a közösségi média interakcióra optimalizált mozgóképek is.

A sablonok stílusa azonban inkább a vállalati esztétikát követi, ami nem feltétlenül illik a kreatív márkákhoz. Ráadásul a stock fotó könyvtár, bár nagy, nem rendelkezik a prémium szolgáltatások minőségével.

A Design Wizard legjobb funkciói

Keresse meg a marketingcélok szerint rendezett kampánysablonokat, például a potenciális ügyfelek megszerzését és a márkaismertséget.

Animálja a mozgó grafikákat előre animált sablonok segítségével a közösségi média videotartalmaihoz.

Tervezze meg a közösségi média bejegyzéseit közvetlenül a tervezési felületről több platformra is.

A Design Wizard korlátai

Az egyedi tervezési lehetőségek korlátozottak, ami megnehezíti az egyedi vagy nagyon személyre szabott vizuális elemek létrehozását.

Az ingyenes tervek vízjeleket tartalmazhatnak, és minden letöltés gyakran kreditbe kerül, még a korábban létrehozott tervek szerkesztése esetén is.

A rácshoz igazítás és az igazítási opciók gyengék vagy hiányoznak.

Design Wizard árak

Ingyenes

Pro: 9,99 USD/hó

Design Wizard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Design Wizardról a valódi felhasználók?

Egy értékelés így fogalmaz:

A Design Wizard egy egyszerű, gyors és könnyen használható alkalmazás. Mivel nincs tervezői ismeretem, a Design Wizardot használom különböző platformokra szánt közösségi média bejegyzések létrehozásához. A legjobb az, hogy sablonok is rendelkezésre állnak. Van más eszközöm is, de továbbra is a Design Wizardot használom, mert folyamatosan frissítik az eszközt, és új képeket és sablonokat adnak hozzá.

A Design Wizard egy egyszerű, gyors és könnyen használható alkalmazás. Mivel nincs tervezői ismeretem, a Design Wizardot használom különböző platformokra szánt közösségi média bejegyzések létrehozásához. A legjobb az, hogy sablonok is rendelkezésre állnak. Van más eszközöm is, de továbbra is a Design Wizardot használom, mert folyamatosan frissítik az eszközt, és új képeket és sablonokat adnak hozzá.

11. PicMonkey (A legjobb fotó kollázsokhoz)

via PicMonkey

Míg a legtöbb szerkesztő a kollázsokat egyszerű képelhelyezésként kezeli, a PicMonkey kifinomult elrendezési algoritmusokat kínál. A Canva AI alternatívájának retusáló eszközei között megtalálhatók a fejlett portré-szerkesztési funkciók, mint például a fogfehérítés és a szemfényesítés.

A Keretek és szegélyek gyűjteménye művészi lehetőségeket tartalmaz, amelyek kiegészítik a különböző fotóstílusokat.

A PicMonkey legjobb funkciói

Rendezzen dinamikus kollázsokat intelligens elrendezési algoritmusok segítségével, amelyek automatikusan vonzóan rendezik el a fényképeket.

Fedezze fel a grafikai könyvtárat, amelyet rendszeresen frissítenek szezonális és trendinek számító tervezési elemekkel.

A hub funkcióval szervezheti és megoszthatja a tervezési projekteket a csapat tagjaival.

A PicMonkey korlátai

Korlátozott videószerkesztési lehetőségek, annak ellenére, hogy a marketing a multimédiás tartalmakra helyezi a hangsúlyt.

Kevesebb fejlett fotószerkesztő eszköz, mint a professzionális szerkesztő szoftverekben

A képek exportálása néha homályos vagy pixeles eredményeket eredményez.

Nem ideális több kép vagy réteges terveken való munkához – gyakran el kell mentenie az egyiket, majd újra be kell importálnia, hogy a másikat szerkeszthesse.

PicMonkey árak

Ingyenes próba

Alap: 7,99 USD/hó

Pro: 12,99 USD/hó

Üzleti: 23 USD/hó

PicMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (405+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1140+ értékelés)

Mit mondanak a PicMonkey-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír a G2 a PicMonkey -ról:

A PicMonkey segítségével könnyen bármilyen méretre beállíthatom a fotóimat – tetszik az a lehetőség, hogy a szerkesztett képeimre saját tervezésű vízjeleket illeszthetek, így megvédhetem a fotóim identitását. A PicMonkey-hoz bármikor hozzáférhetek, mert online eszköz, és ráadásul az alkotásaimat közvetlenül megoszthatom a közösségi hálózatokon.

A PicMonkey segítségével könnyen bármilyen méretre beállíthatom a fotóimat – tetszik az a lehetőség, hogy a szerkesztett képeimre saját tervezésű vízjeleket illeszthetek, így megvédhetem a fotóim identitását. A PicMonkey-hoz bármikor hozzáférhetek, mert online eszköz, és ráadásul az alkotásaimat közvetlenül megoszthatom a közösségi hálózatokon.

🔍 Tudta? A művészek 20,7%-a úgy véli, hogy a kreatív folyamatot valódi együttműködésként tartani az emberek és az AI között elengedhetetlen ahhoz, hogy friss és vonzó művészetet alkossanak.

