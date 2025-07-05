Top 8 AI Tools for Network Engineers in 2025

A hálózatmérnököknek éjjel 2 órakor bekövetkező üzemszünetek elhárításától a konfigurációs hibák kijavításáig folyamatosan millió dolgot kell egyensúlyozniuk.
De mi lenne, ha az AIOps eszközök (mesterséges intelligencia az IT-műveletekhez) könnyítenék a terheit?
Az AI automatizálhatja az unalmas feladatokat, előre jelezheti a meghibásodásokat, és segíthet a kiberfenyegetések kezelésében. A legjobb rész? Nem kell átalakítania a rendszerét. Az AI eszközök integrálhatók a meglévő vállalati szoftverekbe.
Ebben az útmutatóban összeállítottuk a hálózati mérnökök számára legalkalmasabb AI-eszközöket a hálózati szolgáltatások és teljesítmény optimalizálása érdekében, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, árait és a felhasználók véleményét. Vessünk rá egy pillantást!
AI eszközök hálózati mérnökök számára egy pillanat alatt
Íme egy rövid áttekintés az IT-hálózati szakemberek számára legalkalmasabb AI-eszközökről:
|Eszköz
|Főbb jellemzők
|Legalkalmasabb
|Árak*
|ClickUp
|– AI-alapú incidensjelentések, feladatok prioritásainak meghatározása és automatizálás – Egyedi feladatállapotok a hálózati munkafolyamatokhoz – Dokumentumok, táblák, irányítópultok a közös munkához – Több LLM támogatás (ChatGPT, Claude, Gemini)
|Kis- és nagyvállalati IT- és hálózati csapatok, amelyek egy helyen kezelik a projekteket, a munkafolyamatokat és a dokumentációt
|Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára
|Juniper Mist AI
|– „Marvis” mesterséges intelligencia társ-pilóta a kiváltó okok elemzéséhez – Wi-Fi és SD-WAN optimalizálás – Önálló hálózati műveletek – Beszélgető felület a diagnosztikához
|Juniper hardvert használó hálózati csapatok, amelyeknek mesterséges intelligenciával vezérelt vezeték nélküli hálózatra és automatizálásra van szükségük
|Ingyenes próba (csak az Egyesült Államokban); egyedi árazás
|SolarWinds Network Performance Monitor
|– Hibrid hálózati útvonalelemzés – Vizuális térképek és egyedi irányítópultok – AIOps-alapú anomália-riasztások – Valós idejű teljesítmény-szűk keresztmetszetek észlelése
|Közepes méretű IT-csapatok, amelyek hibrid vagy helyszíni hálózatokat kezelnek, és amelyeknek láthatóságra és korai figyelmeztetésekre van szükségük.
|Egyedi árazás
|Cisco DNA Center
|– ISE-vel megvalósított, szabályalapú hozzáférés-vezérlés – AI-vezérelt fenyegetésérzékelés és vezeték nélküli 3D-elemző – Hibaelhárítás és valós idejű hálózati állapotfigyelés
|Cisco hardvert használó nagyvállalatok, amelyeknek szándékalapú hálózatra és proaktív fenyegetéscsökkentésre van szükségük
|Egyedi árazás
|NetBrain
|– Dinamikus élő/történeti hálózati leképezés – AI-támogatott megfigyelhetőség + automatikus jegykezelés – Megfelelőségi ellenőrzések + hatástanulmányok – Szkriptmentes hibaelhárítási munkafolyamatok
|Közepes méretű és nagyvállalati hálózati csapatok, amelyek hibrid felhőt/SDN-t kezelnek, és valós idejű láthatóságra van szükségük
|Egyedi árazás
|Arista CloudVision
|– Egységes felügyelet az adatközpontban, a WAN-ban és a felhőben – AVA motor a prediktív elemzéshez és az auditra való felkészüléshez – Telemetriai alapú anomália-észlelés – Politikák összehangolása a különböző domainek között
|Hibrid és többfelhős környezetben dolgozó vállalati csapatok, amelyeknek mélyreható megfigyelhetőségre és automatizált megfelelőségi ellenőrzésre van szükségük.
|Egyedi árazás
|Auvik
|– Valós idejű topológiai térképek és előre konfigurált riasztások – Távoli hozzáférés (terminál, alagút, böngésző) – Automatizált biztonsági mentések és integráció ITSM eszközökkel – Prediktív karbantartás és gyors helyreállítás a hibás konfigurációk esetén
|Kis- és közepes méretű IT-csapatok, amelyeknek távoli felügyeletre és biztonsági mentésen alapuló helyreállításra van szükségük
|Egyedi árazás
|ManageEngine OpManager
|– 2. rétegű leképezés, sávszélesség-felügyelet, WAN-elemzés – AI-vezérelt anomália-felismerés és önjavítás – Vizuális adatközponti térképek és IPSLA-támogatás
|Különböző hálózati eszközöket és szervereket kezelő IT-csapatok, amelyeknek hibajelzésre és teljesítményfigyelésre van szükségük
|Egyedi árazás
Mit kell keresnie a hálózati mérnökök számára készült AI-eszközökben?
Az AI-alapú hálózatfigyelő eszköz képes felismerni a helytelenül konfigurált eszközök szokatlan forgalmi mintáit. Automatikusan optimalizálja az útválasztást, és másodpercek alatt megoldja a problémát.
Gondosan kell kiválasztania egy olyan AI rendszert, amely integrálható a DevOps-ba, előrejelző betekintést nyújt és hatékonyan kezeli a hálózati projekteket.
Keresse meg:
- Automatizált hibaelhárítás: Hálózati problémák felismerése, diagnosztizálása és megoldása emberi beavatkozás nélkül
- Prediktív elemzés: Elemezze a korábbi adatokat, hogy előre lássa a hibákat vagy kihívásokat, mielőtt azok bekövetkeznének, és jobb döntéseket hozzon.
- Rendellenességek észlelése: Folyamatosan figyelje a hálózati forgalmat, hogy azonosítsa a szokatlan tevékenységeket, például a rosszul konfigurált eszközöket vagy a váratlan használati csúcsokat.
- Biztonság és megfelelőség: A beépített fenyegetésérzékelő segítségével felismerheti a gyanús viselkedést, például a jogosulatlan hozzáférési kísérleteket.
- Hálózatoptimalizálás: sávszélesség kezelése, kritikus alkalmazások prioritásainak meghatározása, torlódások csökkentése és optimális útválasztási útvonalak javaslása
- Felhasználóbarát irányítópultok: Valós idejű riasztások, teljesítménymutatók és megvalósítható ajánlások egy világos, intuitív felületen.
- Automatizált munkafolyamatok: Egyszerűsítse a rutin hálózatkezelési feladatokat, mint például a konfigurációs frissítések, a szabályok érvényesítése és az incidensek kezelése – ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti az emberi hibák számát.
👀 Tudta-e: A szakemberek 51%-a összesen 1 millió dollár pénzügyi veszteséget szenvedett el adatvédelmi incidensek miatt. Az AI hálózati biztonsági eszközök használata segíthet az adatbiztonság megerősítésében!
A 8 legjobb AI eszköz hálózati mérnökök számára
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A routerek, kapcsolók, tűzfalak és vezeték nélküli hálózatok beállításakor gondoskodnia kell arról, hogy minden zökkenőmentesen és biztonságosan működjön.
A megfelelő AI munkafolyamat-eszköz növelheti a teljesítményt, szigoríthatja a biztonságot és biztosíthatja az adatok zavartalan áramlását. Tekintse meg ezt a listát, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt!
1. ClickUp (a legjobb IT- és hálózati projektmenedzsmenthez)
A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, az AI-alapú felületén ötvözi a tudásmenedzsmentet, a projektmenedzsmentet és a csapatmunkát a munkafolyamatok maximális hatékonysága érdekében. Emellett a hálózatkezelési igényeinek megfelelően is alakítható.
A hálózati mérnökök ismétlődő hibaelhárítási, incidenskezelési és dokumentációs kihívásokkal szembesülnek. Ahelyett, hogy manuálisan dokumentálná a hálózati problémákat, a ClickUp Brain segítségével strukturált jelentéseket készíthet a karbantartási feladatokról a nyers adatokból, a korábbi naplóbejegyzések, minták és összefoglalók alapján.
A ClickUp AI a feladatok fontossági sorrendjét is meghatározza. Ha egy mérnöknek több feladatot is kiosztanak, például VLAN-konfiguráció módosítását és kritikus hálózati biztonsági ellenőrzést, a ClickUp AI a feladat súlyossága és hatása alapján javaslatot tesz arra, melyiket érdemes előbb elvégezni.
A terhek könnyítése érdekében a ClickUp mesterséges intelligenciája automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a hálózati karbantartási feladatok állapotának hozzárendelését és frissítését, valamint a rendszerfrissítések felügyeletének határidőinek ütemezését.
A ClickUp Automations segítségével automatikusan hozzárendelheti a jegyeket a probléma típusának megfelelően (pl. a „tűzfal konfiguráció” a biztonsági csapatnak, a „BGP instabilitás” a hálózati magnak). Akár teljes munkafolyamatokat is beállíthat, amelyek manuális beavatkozás nélkül működnek.
✅ Példa: Amikor egy új ClickUp feladatot „Sürgős” prioritással és „Adatközpont” helyszíni egyéni mezővel jelölnek meg, a rendszer pingeli az ügyeletes mérnököt a Slackben, hozzáadja a feladatot az Adatközpont műveletek táblához, és létrehoz egy kapcsolódó alfeladatot a dokumentációhoz.
A ClickUp mesterséges intelligenciájának igazán klassz tulajdonsága, hogy több LLM-mel, például a ChatGPT-vel, a Claude-dal és a Gemini-vel is dolgozhat közvetlenül a munkaterületéről. Ezzel a képességgel teljes mértékben kihasználhatja a mesterséges intelligencia előnyeit, és búcsút inthet az emberi hibáknak és korlátoknak.
A ClickUp harmadik féltől származó felügyeleti eszközökkel is integrálható, így a hálózati adatok a ClickUp Dashboards-ba konszolidálhatók valós idejű elemzés és döntéshozatal céljából.
A mérnöki, informatikai, biztonsági és beszállítói együttműködés terén pedig több eszköz is rendelkezésre áll, amelyek megkönnyítik a hálózati projektmenedzsmentet:
- ClickUp Whiteboards : Rajzoljon hálózati topológiákat vagy magas szintű architektúra diagramokat, majd alakítsa a csomópontokat közvetlenül végrehajtható feladatokká.
- ClickUp Tasks : Ossza fel a nagyobb projekteket kezelhető feladatokra és alfeladatokra. Beszélje meg a konfigurációs változásokat vagy a hibaelhárítási lépéseket közvetlenül a feladatban, @említésekkel, hozzárendelt megjegyzésekkel és mellékletekkel a kontextus megadásához. Beállíthat egyéni feladatállapotokat a feladatok szakaszainak meghatározásához, például „Hálózatfigyelés”, „Probléma azonosítva”, „Javítás folyamatban” és „Megoldva”. Ez biztosítja, hogy a munkafolyamatok összhangban legyenek a hálózatkezelési projektek egyedi követelményeivel.
- ClickUp Docs jogosultságokkal: Tartsa karban a szabványos működési eljárásokat (SOP-k), az IP-címek dokumentációját, a biztonsági protokollokat, a megfelelőségi ellenőrzőlistákat, a beszállítói eskalációs mátrixokat stb. a feladatokhoz kapcsolódó, verzióvezérelt dokumentumokban.
A munkafolyamatok egyetlen platformba történő összevonásával a ClickUp megszünteti a fragmentált rendszereket, lehetővé téve az IT-csapatok számára, hogy a hálózat teljesítményének optimalizálására koncentráljanak.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp AI segítségével automatikusan hozzon létre részletes változásnapló-bejegyzést, amikor hálózati konfigurációs frissítés vagy infrastruktúra-változás történik, és tárolja azt közvetlenül egy központi ClickUp Doc-ban, hogy folyamatosan hivatkozhasson rá és készen álljon az ellenőrzésre.
- Hozzon létre ismétlődő feladatokat a ClickUp alkalmazásban a tervezett karbantartási feladatokhoz, például a tűzfal frissítéséhez, a biztonsági mentések ellenőrzéséhez és a biztonsági auditokhoz.
- A ClickUp Dashboards segítségével a hálózati biztonsági riasztásokat és a leállási idő elemzéseket egy központi nézetben jelenítheti meg.
- Használja a Slacket, a Microsoft Teamst vagy az e-mailes riasztásokat, hogy a mérnökök valós időben tájékozódhassanak a hálózati problémákról a több mint 1000 ClickUp integrációval.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azok közül, akik már alkalmazták az AI-t, 23% szerint ez jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket.
Ez a kontraszt több lehet, mint pusztán technológiai különbség. Míg az új technológiát korán alkalmazók mérhető eredményeket érnek el, a többség alábecsüli, hogy az AI milyen átalakító hatással lehet a kognitív terhelés csökkentésére és az idő visszanyerésére.
🔥 A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t a munkafolyamatába. A szálak összefoglalásától és a tartalom megfogalmazásától a komplex projektek lebontásáig és az alfeladatok generálásáig – AI-nk mindent elvégez. Nincs szükség eszközök közötti váltásra vagy a nulláról való indulásra.
💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek köszönhetően 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet tudnak a prognózisokra koncentrálni.
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek a kiterjedt funkciókészlet miatt túlterhelteknek érezhetik magukat.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A TrustRadius egyik véleménye szerint:
A ClickUp segítségével függőségi feladatokat adhatunk hozzá, és azokat különböző csapatoknak rendelhetjük hozzá. Ez jelentősen megkönnyíti a feladatokkal kapcsolatos magyarázkodást, mivel az összes adat már adott az adott feladat alatt.
A ClickUp segítségével függőségi feladatokat adhatunk hozzá, és azokat különböző csapatoknak rendelhetjük hozzá. Ez jelentősen megkönnyíti a feladatokkal kapcsolatos magyarázkodást, mivel az összes adat már adott az adott feladat alatt.
🧠 Érdekesség: Az első számítógépes vírus „the creeper” néven volt ismert.
2. Juniper Mist AI (A legjobb AI-vezérelt vezeték nélküli hálózatokhoz és automatizáláshoz)
A Juniper Mist AI Marvis virtuális hálózati asszisztense mesterséges intelligenciával működő másodpilótaként segíti a hálózati mérnököket. Diagnosztizálja a hálózati problémákat, optimalizálja a hálózati infrastruktúrát és csökkenti az emberi beavatkozás szükségességét a hibaelhárítás során.
Emellett lehetővé teszi a hálózati mérnökök számára, hogy átfogó betekintést nyerjenek a felhasználói élménybe a Juniper hozzáférési pontjaiból, kapcsolóiból, útválasztóiból és tűzfalaiból gyűjtött és elemzett adatok segítségével.
A Juniper Mist AI legjobb funkciói
- Biztosítsa a kiváló Wi-Fi, vezetékes és SD-WAN teljesítményt az AI-alapú rádiós erőforrás-kezeléssel.
- Minimalizálja a helyszíni látogatásokat és a manuális hibaelhárítást az AI-vezérelt automatizálással.
- Lehetővé teszi az automatizált eseménykorrelációt, a pontos kiváltó okok azonosítását és az önvezető hálózati műveletek megvalósítását.
- Gyűjtsön mélyreható ismereteket és hasznos útmutatásokat a természetes nyelvű beszélgetési felület használatával.
A Juniper Mist AI korlátai
- Az ingyenes Juniper Mist hozzáférési pont és a 90 napos Wi-Fi biztosítási próbaidőszak az Egyesült Államokra korlátozódik.
Juniper Mist AI árak
- Egyedi árazás
Juniper Mist AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Juniper Mist AI-ről a valós felhasználók?
A Reddit egyik véleménye kiemeli:
Egy MSP-nél dolgozom, és különböző ügyfelek és megoldások számára Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus és Mist eszközöket használunk. A Mist messze a kedvencem, mert nagyon könnyű beállítani és támogatni. A kapcsolás és az útválasztás terén még van mit javítaniuk, de hatalmas előrelépéseket tesznek.
Egy MSP-nél dolgozom, és különböző ügyfelek és megoldások számára Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus és Mist eszközöket használunk. A Mist messze a kedvencem, mert nagyon könnyű beállítani és támogatni. A kapcsolás és az útválasztás terén még van mit javítaniuk, de hatalmas előrelépéseket tesznek.
3. SolarWinds Network Performance Monitor (a legjobb a hálózat állapotának és forgalmának részletes áttekintéséhez)
A hálózatok – legyenek azok helyszíni, hibrid vagy több gyártótól származó – karbantartása nem könnyű feladat. A SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) egyszerűsíti a folyamatot, és komplex automatizálás nélkül valós idejű betekintést nyújt a mérnököknek a teljesítménymutatókba. Ahelyett, hogy elmerülne az adatok tengerében, világos, hasznos információkat kap, amelyekkel a problémákat még azok eszkalálódása előtt megoldhatja.
A SolarWinds Network Performance Monitor legjobb funkciói
- Készítsen intelligens vizuális térképeket a hibrid és a helyszíni hálózatokról, hogy egyszerűsítse a felügyeletet és a hibaelhárítást.
- Kövesse nyomon és elemezze a kritikus hálózati útvonalakat valós időben, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és a teljesítményromlás kiváltó okait.
- Használjon anomália-alapú riasztásokat és AIOps-vezérelt értesítéseket, hogy reagálhasson a problémákra, mielőtt azok megzavarnák a működést.
- Készítsen testreszabott irányítópultokat, amelyek kiemelik a szervezet igényeinek leginkább megfelelő kulcsfontosságú hálózati teljesítménymutatókat.
A SolarWinds Network Performance Monitor korlátai
- A felhasználói felület és a vizuális elemek alapszintűek.
- A termék és a teljesítmény elavultnak tűnhet
- Nem használhatja a VPN-jének felügyeletére, vagy arra, hogy ki lép be és ki lép ki a hálózatából.
SolarWinds Network Performance Monitor árak
- Egyedi árazás
SolarWinds Network Performance Monitor értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
Mit mondanak a SolarWinds Network Performance Monitorról a valós felhasználók?
Egy Capterra felhasználó így fogalmaz:
Valós időben világos képet ad a hálózatunkról, így könnyen felismerhetők és kijavíthatók a problémák, mielőtt azok jelentős leállást okoznának.
Valós időben világos képet ad a hálózatunkról, így könnyen felismerhetők és kijavíthatók a problémák, mielőtt azok jelentős leállást okoznának.
📖 Olvassa el még: AI technikák: gépi tanulás, mélytanulás és NLP elsajátítása
4. Cisco DNA Center (a legjobb szándékalapú hálózatokhoz és a proaktív fenyegetéscsökkentéshez)
Miért pazarolná az idejét a manuális hálózatkezelésre? A Cisco Catalyst Center automatizálja az eszközök konfigurációját, nyomon követi a hálózat állapotát és erősíti a biztonságot.
Az AI-alapú anomáliafelismerés és a mélyreható biztonsági betekintés segítségével a fenyegetéseket még azelőtt észleli, hogy azok katasztrófává válnának, így Ön nyugodtabb lehet, és több ideje marad a fontosabb dolgokra koncentrálni.
A Cisco DNA Center legjobb funkciói
- Vezessen be szabályalapú hozzáférés-vezérlést és szegmentálást a Cisco Identity Services Engine (ISE) segítségével, hogy korlátozza a jogosulatlan hálózati hozzáférést.
- Használjon valós idejű gépi tanulási algoritmusokat a hálózati problémák felismeréséhez, elhárításához és kijavításához, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra.
- Támogassa a Wireless 3D Analyzer alkalmazást a Wi-Fi lefedettség feltérképezéséhez, az interferencia észleléséhez és a vezeték nélküli teljesítmény problémáinak optimalizálásához.
A Cisco DNA Center korlátai
- Csak Cisco hálózati eszközökkel kompatibilis.
- Az architektúra és a felhasználói felület egyes felhasználók számára bonyolult lehet.
- Problémák merülhetnek fel az adatok korrelációjának késleltetésével kapcsolatban
A Cisco DNA Center árai
- Egyedi árazás
Cisco DNA Center értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Cisco DNA Centerről a valós felhasználók?
Közvetlenül a G2 értékeléséből:
A Cisco DNA Center egy hatékony platform, de megtanulása és használata bonyolult lehet. A költségek szintén fontos szempontot jelentenek.
A Cisco DNA Center egy hatékony platform, de megtanulása és használata bonyolult lehet. A költségek szintén fontos szempontot jelentenek.
📖 Olvassa el még: Hogyan valósítsuk meg az IT-infrastruktúra menedzsmentet?
5. NetBrain (A legjobb komplex hálózati infrastruktúra valós idejű vizualizálásához)
A hálózati problémák nem érhetik Önt váratlanul. A NetBrain segítségével megelőzheti a problémákat, ahelyett, hogy csak reagálna rájuk. Dinamikus, valós idejű hálózati térképeket hoz létre, amelyek kiküszöbölik a találgatásokat.
Akár hibrid felhő, akár SDN környezetekkel dolgozik, ez a megoldás teljes átláthatóságot biztosít, így gyorsan elháríthatja a problémákat, és megelőzheti azok kialakulását.
A NetBrain legjobb funkciói
- Készítsen élő, történeti és aranyútvonalas hálózati térképeket a teljes hibrid felhő és SDN láthatóság érdekében.
- Az AI-támogatott megfigyelhetőség segítségével felismerheti az átmeneti problémákat, automatikusan diagnosztizálhatja a hibákat és automatikusan lezárhatja az ismétlődő jegyeket.
- Folyamatos hálózati értékeléseket végezzen, hogy felismerje a kockázatokat, mielőtt azok megzavarnák a működést.
- Tervezze, tesztelje és hajtsa végre a változásokat a beépített hatástanulmány segítségével, hogy elkerülje a hibás konfigurációkat és a biztonsági kockázatokat.
- Indítson el automatizált munkafolyamatokat a hibaelhárítás, a javítás és a megfelelőség biztosítása érdekében, anélkül, hogy manuális szkriptelésre lenne szükség.
A NetBrain korlátai
- Az eszköz bizonyos folyamatok során lelassulhat.
- A megvalósítás kihívást jelenthet
- Kis csapatok és korlátozott költségvetéssel rendelkezők számára ez drága lehet.
NetBrain árak
- Egyedi árazás
NetBrain értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a NetBrainről a valós felhasználók?
A G2 értékelése pozitívan minősíti az eszközt:
Dinamikus leképezést, valós idejű útvonalelemzést és protokollszintű hibaelhárítást biztosít. A térképek/útvonalak letölthetők a Vision programba további dokumentációs és ellenőrzési célokra. Az összes hálózati változás a NetBrain segítségével ellenőrizhető a tényleges megvalósítás előtt.
Dinamikus leképezést, valós idejű útvonalelemzést és protokollszintű hibaelhárítást biztosít. A térképek/útvonalak letölthetők a Vision programba további dokumentációs és ellenőrzési célokra. Az összes hálózati változás a NetBrain segítségével ellenőrizhető a tényleges megvalósítás előtt.
6. Arista CloudVision (A legjobb hibrid és többfelhős környezetekben végzett műveletekhez)
Az Arista CloudVision Network Data Lake (NetDL™) olyan, mint egy időgép a hálózatához. Összegyűjti, elemzi és összefüggésbe hozza a hálózat egészére vonatkozó adatokat, így történelmi és valós idejű betekintést nyújt. A kiváltó okok diagnosztizálásától a biztonság megerősítéséig ez egy hatékony eszköz azoknak a mérnököknek, akiknek mélyreható áttekintésre van szükségük.
Az Arista CloudVision legjobb funkciói
- Integrálja az adatközpont, a campus, a WAN és a felhő hálózatokat egyetlen felügyeleti platformba
- Használjon AI technikákat az anomáliák azonosításához, az eszközkonfigurációk optimalizálásához és a hibrid és felhőalapú hálózatok biztonsági kockázatainak csökkentéséhez.
- Mikroszegmentációs szabályok összehangolása és figyelemmel kísérése több hálózati tartományban
- Használja az Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) motort a telemetriai adatok elemzéséhez, amely prediktív elemzéseket és hasznosítható betekintést nyújt.
- Kövesse nyomon valós időben az eszközök megfelelőségét, kapjon riasztásokat a sebezhetőségekről, és automatizálja az ellenőrzési folyamatokat a biztonsági szabványok és irányelvek betartásának biztosítása érdekében.
Az Arista CloudVision korlátai
- Az eszköz maximális teljesítményéhez speciális hardver- és szoftverkövetelmények szükségesek, ami további rendszerfrissítési költségekkel jár.
Arista CloudVision árak
- Egyedi árazás
Arista CloudVision értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Arista CloudVisionról a valós felhasználók?
Egy Reddit-felhasználó véleménye:
Pontosan láthattuk, mikor romlott meg vagy állt le egy rossz interfész, és pontosan mikor állt helyre, amit egy normál SNMP-gyűjtő esetleg nem vett volna észre.
Pontosan láthattuk, mikor romlott meg vagy állt le egy rossz interfész, és pontosan mikor állt helyre, amit egy normál SNMP-gyűjtő esetleg nem vett volna észre.
7. Auvik (A legjobb távoli felügyelethez és a hibás konfigurációk gyors helyreállításához)
Az Auvik automatizált konfigurációs biztonsági mentése és eszközkövetése biztosítja, hogy az IT-csapatok minimális leállási idővel tudjanak helyreállni a hibás konfigurációk és biztonsági fenyegetések után.
A felhőalapú hálózatkezelést helyezi előtérbe, automatizált hibaelhárítást, hálózatoptimalizálást és prediktív karbantartást kínálva.
Az Auvik legjobb funkciói
- Vizualizálja teljes hálózati automatizálását valós idejű topológiai térképekkel, amelyek támogatják az időben történő szinkronizálást.
- Használjon több mint 64 előre konfigurált, testreszabható riasztást a problémák felismeréséhez és kezeléséhez, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra.
- Csatlakoztassa az Auvikot a kedvenc IT-kezelő rendszereihez a munkafolyamatok és a műveletek javítása érdekében.
- Hozzáférhet távoli felügyeleti funkciókhoz, mint például az alkalmazáson belüli terminál, a távoli böngésző és a távoli alagút, hogy elhárítsa és megoldja a problémákat.
Az Auvik korlátai
- A meglévő jelentések módosítása és az adatok beszerzése néha unalmas feladat.
- A beállítás és konfigurálás még a kezdeti szinteken is kihívást jelent.
Auvik árak
- Egyedi árazás
Auvik értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
Mit mondanak az Auvikről a valós felhasználók?
A G2 -n egy felhasználó a következőket osztja meg:
Az Auvik egyszerű telepítést, kezelést és következetes felügyeletet biztosít. Folyamatosan fejlesztik a platformot a biztonság, a használhatóság és a funkcionalitás növelése érdekében.
Az Auvik egyszerű telepítést, kezelést és következetes felügyeletet biztosít. Folyamatosan fejlesztik a platformot a biztonság, a használhatóság és a funkcionalitás növelése érdekében.
📖 Olvassa el még: Hogyan lehet elsajátítani az IT-incidenskezelést?
8. ManageEngine OpManager (A legjobb teljesítmény, biztonság és hibajelzés integrálásához)
Felügyeli a felhőszolgáltatásokat, a hálózati eszközöket és a szerver teljesítményét? A ManageEngine OpManager mindent kézben tart. Az AI-alapú hibajelzés és automatizálás csökkenti az unalmas hibaelhárítást, így a mérnökök a tűzoltás helyett jelentősebb projektekre koncentrálhatnak.
A ManageEngine OpManager legjobb funkciói
- Szerezzen betekintést az összes IP-alapú eszköz állapotába, rendelkezésre állásába és teljesítményébe a zökkenőmentes működés érdekében.
- Csökkentse az üzemszüneteket az AI és a gépi tanulás által támogatott anomália-felismerés, intelligens riasztások és automatizált javítási munkafolyamatok segítségével.
- Használja a 2. réteg térképeket, a virtuális topológiai nézeteket és a 3D adatközponti alaprajzokat a hálózati függőségek megértéséhez.
- Elemezze a sávszélesség-használatot, javítsa ki a potenciális sebezhetőségeket, és növelje a WAN-kapcsolat megbízhatóságát a Cisco IPSLA technológiával.
A ManageEngine OpManager korlátai
- A harmadik féltől származó integrációk további hálózati konfigurációt és technikai támogatást igényelnek.
- A frissítések alkalmanként problémákat okozhatnak a szoftver stabilitásában.
- Korlátozott mélyreható testreszabás szkriptek nélkül, sablonopciók hiánya
ManageEngine OpManager árak
- Egyedi árazás
ManageEngine OpManager értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
👀 Tudta? A fogyasztók 70%-a egyértelmű különbséget lát az AI-t jól használó és a nem használó vállalatok között.
Javítsa a hálózatkezelést és -felügyeletet a ClickUp segítségével
A hálózati műveletek egyre összetettebbé válásával a hálózati mérnököknek és az IT-szakembereknek központosított, AI-alapú platformra van szükségük a feladatok kezeléséhez, a munkafolyamatok automatizálásához és a dokumentáció strukturálásához.
Számos AI és gépi tanulási eszköz segít a hálózat automatizálásában, biztonságában és teljesítményének optimalizálásában. A ClickUp azonban kiemelkedik a legerőteljesebb AI-alapú platformként az IT- és hálózati projektmenedzsment területén.
Csökkenti az adminisztratív terheket, és olyan eszközöket kínál, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat, elősegítik az együttműködést és növelik az általános termelékenységet.
Akár hálózati biztonságot kezel, felügyeli a felhőbe való áttérést, vagy biztosítja a rendszer rendelkezésre állását, a ClickUp segítségével a munkát gyorsabban, okosabban és kevesebb emberi hibával végezheti el.