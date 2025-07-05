Top 8 AI Tools for Network Engineers in 2025

A hálózatmérnököknek éjjel 2 órakor bekövetkező üzemszünetek elhárításától a konfigurációs hibák kijavításáig folyamatosan millió dolgot kell egyensúlyozniuk.

De mi lenne, ha az AIOps eszközök (mesterséges intelligencia az IT-műveletekhez) könnyítenék a terheit?

Az AI automatizálhatja az unalmas feladatokat, előre jelezheti a meghibásodásokat, és segíthet a kiberfenyegetések kezelésében. A legjobb rész? Nem kell átalakítania a rendszerét. Az AI eszközök integrálhatók a meglévő vállalati szoftverekbe.

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a hálózati mérnökök számára legalkalmasabb AI-eszközöket a hálózati szolgáltatások és teljesítmény optimalizálása érdekében, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, árait és a felhasználók véleményét. Vessünk rá egy pillantást!

Íme egy rövid áttekintés az IT-hálózati szakemberek számára legalkalmasabb AI-eszközökről:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp – AI-alapú incidensjelentések, feladatok prioritásainak meghatározása és automatizálás – Egyedi feladatállapotok a hálózati munkafolyamatokhoz – Dokumentumok, táblák, irányítópultok a közös munkához – Több LLM támogatás (ChatGPT, Claude, Gemini) Kis- és nagyvállalati IT- és hálózati csapatok, amelyek egy helyen kezelik a projekteket, a munkafolyamatokat és a dokumentációt Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Juniper Mist AI – „Marvis” mesterséges intelligencia társ-pilóta a kiváltó okok elemzéséhez – Wi-Fi és SD-WAN optimalizálás – Önálló hálózati műveletek – Beszélgető felület a diagnosztikához Juniper hardvert használó hálózati csapatok, amelyeknek mesterséges intelligenciával vezérelt vezeték nélküli hálózatra és automatizálásra van szükségük Ingyenes próba (csak az Egyesült Államokban); egyedi árazás SolarWinds Network Performance Monitor – Hibrid hálózati útvonalelemzés – Vizuális térképek és egyedi irányítópultok – AIOps-alapú anomália-riasztások – Valós idejű teljesítmény-szűk keresztmetszetek észlelése Közepes méretű IT-csapatok, amelyek hibrid vagy helyszíni hálózatokat kezelnek, és amelyeknek láthatóságra és korai figyelmeztetésekre van szükségük. Egyedi árazás Cisco DNA Center – ISE-vel megvalósított, szabályalapú hozzáférés-vezérlés – AI-vezérelt fenyegetésérzékelés és vezeték nélküli 3D-elemző – Hibaelhárítás és valós idejű hálózati állapotfigyelés Cisco hardvert használó nagyvállalatok, amelyeknek szándékalapú hálózatra és proaktív fenyegetéscsökkentésre van szükségük Egyedi árazás NetBrain – Dinamikus élő/történeti hálózati leképezés – AI-támogatott megfigyelhetőség + automatikus jegykezelés – Megfelelőségi ellenőrzések + hatástanulmányok – Szkriptmentes hibaelhárítási munkafolyamatok Közepes méretű és nagyvállalati hálózati csapatok, amelyek hibrid felhőt/SDN-t kezelnek, és valós idejű láthatóságra van szükségük Egyedi árazás Arista CloudVision – Egységes felügyelet az adatközpontban, a WAN-ban és a felhőben – AVA motor a prediktív elemzéshez és az auditra való felkészüléshez – Telemetriai alapú anomália-észlelés – Politikák összehangolása a különböző domainek között Hibrid és többfelhős környezetben dolgozó vállalati csapatok, amelyeknek mélyreható megfigyelhetőségre és automatizált megfelelőségi ellenőrzésre van szükségük. Egyedi árazás Auvik – Valós idejű topológiai térképek és előre konfigurált riasztások – Távoli hozzáférés (terminál, alagút, böngésző) – Automatizált biztonsági mentések és integráció ITSM eszközökkel – Prediktív karbantartás és gyors helyreállítás a hibás konfigurációk esetén Kis- és közepes méretű IT-csapatok, amelyeknek távoli felügyeletre és biztonsági mentésen alapuló helyreállításra van szükségük Egyedi árazás ManageEngine OpManager – 2. rétegű leképezés, sávszélesség-felügyelet, WAN-elemzés – AI-vezérelt anomália-felismerés és önjavítás – Vizuális adatközponti térképek és IPSLA-támogatás Különböző hálózati eszközöket és szervereket kezelő IT-csapatok, amelyeknek hibajelzésre és teljesítményfigyelésre van szükségük Egyedi árazás

Az AI-alapú hálózatfigyelő eszköz képes felismerni a helytelenül konfigurált eszközök szokatlan forgalmi mintáit. Automatikusan optimalizálja az útválasztást, és másodpercek alatt megoldja a problémát.

Gondosan kell kiválasztania egy olyan AI rendszert, amely integrálható a DevOps-ba, előrejelző betekintést nyújt és hatékonyan kezeli a hálózati projekteket.

Keresse meg:

Automatizált hibaelhárítás: Hálózati problémák felismerése, diagnosztizálása és megoldása emberi beavatkozás nélkül

Prediktív elemzés: Elemezze a korábbi adatokat, hogy előre lássa a hibákat vagy kihívásokat, mielőtt azok bekövetkeznének, és Elemezze a korábbi adatokat, hogy előre lássa a hibákat vagy kihívásokat, mielőtt azok bekövetkeznének, és jobb döntéseket hozzon

Rendellenességek észlelése: Folyamatosan figyelje a hálózati forgalmat, hogy azonosítsa a szokatlan tevékenységeket, például a rosszul konfigurált eszközöket vagy a váratlan használati csúcsokat.

Biztonság és megfelelőség: A beépített fenyegetésérzékelő segítségével felismerheti a gyanús viselkedést, például a jogosulatlan hozzáférési kísérleteket.

Hálózatoptimalizálás: sávszélesség kezelése, kritikus alkalmazások prioritásainak meghatározása, torlódások csökkentése és optimális útválasztási útvonalak javaslása

Felhasználóbarát irányítópultok: Valós idejű riasztások, teljesítménymutatók és megvalósítható ajánlások egy világos, intuitív felületen.

Automatizált munkafolyamatok: Egyszerűsítse a rutin hálózatkezelési feladatokat, mint például a konfigurációs frissítések, a szabályok érvényesítése és az incidensek kezelése – ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti az emberi hibák számát.

👀 Tudta-e: A szakemberek 51%-a összesen 1 millió dollár pénzügyi veszteséget szenvedett el adatvédelmi incidensek miatt. Az AI hálózati biztonsági eszközök használata segíthet az adatbiztonság megerősítésében!

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A routerek, kapcsolók, tűzfalak és vezeték nélküli hálózatok beállításakor gondoskodnia kell arról, hogy minden zökkenőmentesen és biztonságosan működjön.

A megfelelő AI munkafolyamat-eszköz növelheti a teljesítményt, szigoríthatja a biztonságot és biztosíthatja az adatok zavartalan áramlását. Tekintse meg ezt a listát, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt!

1. ClickUp (a legjobb IT- és hálózati projektmenedzsmenthez)

Próbálja ki most a ClickUp Brain-t! Készítsen hálózati biztonsági útmutatókat és gyűjtsön ötleteket a biztonságos hálózati folyamatok megvalósításához a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának segítségével.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, az AI-alapú felületén ötvözi a tudásmenedzsmentet, a projektmenedzsmentet és a csapatmunkát a munkafolyamatok maximális hatékonysága érdekében. Emellett a hálózatkezelési igényeinek megfelelően is alakítható.

A hálózati mérnökök ismétlődő hibaelhárítási, incidenskezelési és dokumentációs kihívásokkal szembesülnek. Ahelyett, hogy manuálisan dokumentálná a hálózati problémákat, a ClickUp Brain segítségével strukturált jelentéseket készíthet a karbantartási feladatokról a nyers adatokból, a korábbi naplóbejegyzések, minták és összefoglalók alapján.

Készítsen strukturált incidensjelentéseket, foglalja össze azokat, és alakítsa a tanulságokat cselekvési pontokká a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp AI a feladatok fontossági sorrendjét is meghatározza. Ha egy mérnöknek több feladatot is kiosztanak, például VLAN-konfiguráció módosítását és kritikus hálózati biztonsági ellenőrzést, a ClickUp AI a feladat súlyossága és hatása alapján javaslatot tesz arra, melyiket érdemes előbb elvégezni.

A terhek könnyítése érdekében a ClickUp mesterséges intelligenciája automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a hálózati karbantartási feladatok állapotának hozzárendelését és frissítését, valamint a rendszerfrissítések felügyeletének határidőinek ütemezését.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan hozzárendelheti a jegyeket a probléma típusának megfelelően (pl. a „tűzfal konfiguráció” a biztonsági csapatnak, a „BGP instabilitás” a hálózati magnak). Akár teljes munkafolyamatokat is beállíthat, amelyek manuális beavatkozás nélkül működnek.

✅ Példa: Amikor egy új ClickUp feladatot „Sürgős” prioritással és „Adatközpont” helyszíni egyéni mezővel jelölnek meg, a rendszer pingeli az ügyeletes mérnököt a Slackben, hozzáadja a feladatot az Adatközpont műveletek táblához, és létrehoz egy kapcsolódó alfeladatot a dokumentációhoz.

Automatizálja az ismétlődő karbantartási feladatokat és a jegykiosztást a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp mesterséges intelligenciájának igazán klassz tulajdonsága, hogy több LLM-mel, például a ChatGPT-vel, a Claude-dal és a Gemini-vel is dolgozhat közvetlenül a munkaterületéről. Ezzel a képességgel teljes mértékben kihasználhatja a mesterséges intelligencia előnyeit, és búcsút inthet az emberi hibáknak és korlátoknak. Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt a feladathoz.

A ClickUp harmadik féltől származó felügyeleti eszközökkel is integrálható, így a hálózati adatok a ClickUp Dashboards-ba konszolidálhatók valós idejű elemzés és döntéshozatal céljából.

A mérnöki, informatikai, biztonsági és beszállítói együttműködés terén pedig több eszköz is rendelkezésre áll, amelyek megkönnyítik a hálózati projektmenedzsmentet:

ClickUp Whiteboards : Rajzoljon hálózati topológiákat vagy magas szintű architektúra diagramokat, majd alakítsa a csomópontokat közvetlenül végrehajtható feladatokká. Rajzoljon hálózati topológiákat vagy magas szintű architektúra diagramokat, majd alakítsa a csomópontokat közvetlenül végrehajtható feladatokká.

Vizuálisan szervezze meg feladatait a ClickUp segítségével

ClickUp Tasks : Ossza fel a nagyobb projekteket kezelhető feladatokra és alfeladatokra. Beszélje meg a konfigurációs változásokat vagy a hibaelhárítási lépéseket közvetlenül a feladatban, @említésekkel, hozzárendelt megjegyzésekkel és mellékletekkel a kontextus megadásához. Beállíthat Ossza fel a nagyobb projekteket kezelhető feladatokra és alfeladatokra. Beszélje meg a konfigurációs változásokat vagy a hibaelhárítási lépéseket közvetlenül a feladatban, @említésekkel, hozzárendelt megjegyzésekkel és mellékletekkel a kontextus megadásához. Beállíthat egyéni feladatállapotokat a feladatok szakaszainak meghatározásához, például „Hálózatfigyelés”, „Probléma azonosítva”, „Javítás folyamatban” és „Megoldva”. Ez biztosítja, hogy a munkafolyamatok összhangban legyenek a hálózatkezelési projektek egyedi követelményeivel.

ClickUp Docs jogosultságokkal: Tartsa karban a szabványos működési eljárásokat (SOP-k), az IP-címek dokumentációját, a biztonsági protokollokat, a megfelelőségi ellenőrzőlistákat, a beszállítói eskalációs mátrixokat stb. a feladatokhoz kapcsolódó, verzióvezérelt dokumentumokban. Tartsa karban a szabványos működési eljárásokat (SOP-k), az IP-címek dokumentációját, a biztonsági protokollokat, a megfelelőségi ellenőrzőlistákat, a beszállítói eskalációs mátrixokat stb. a feladatokhoz kapcsolódó, verzióvezérelt dokumentumokban.

A munkafolyamatok egyetlen platformba történő összevonásával a ClickUp megszünteti a fragmentált rendszereket, lehetővé téve az IT-csapatok számára, hogy a hálózat teljesítményének optimalizálására koncentráljanak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp AI segítségével automatikusan hozzon létre részletes változásnapló-bejegyzést, amikor hálózati konfigurációs frissítés vagy infrastruktúra-változás történik, és tárolja azt közvetlenül egy központi ClickUp Doc-ban, hogy folyamatosan hivatkozhasson rá és készen álljon az ellenőrzésre.

Hozzon létre ismétlődő feladatokat a ClickUp alkalmazásban a tervezett karbantartási feladatokhoz, például a tűzfal frissítéséhez, a biztonsági mentések ellenőrzéséhez és a biztonsági auditokhoz.

A ClickUp Dashboards segítségével a hálózati biztonsági riasztásokat és a leállási idő elemzéseket egy központi nézetben jelenítheti meg.

Használja a Slacket, a Microsoft Teamst vagy az e-mailes riasztásokat, hogy a mérnökök valós időben tájékozódhassanak a hálózati problémákról a több mint 1000 ClickUp integrációval

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azok közül, akik már alkalmazták az AI-t, 23% szerint ez jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket. Ez a kontraszt több lehet, mint pusztán technológiai különbség. Míg az új technológiát korán alkalmazók mérhető eredményeket érnek el, a többség alábecsüli, hogy az AI milyen átalakító hatással lehet a kognitív terhelés csökkentésére és az idő visszanyerésére. 🔥 A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t a munkafolyamatába. A szálak összefoglalásától és a tartalom megfogalmazásától a komplex projektek lebontásáig és az alfeladatok generálásáig – AI-nk mindent elvégez. Nincs szükség eszközök közötti váltásra vagy a nulláról való indulásra. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek köszönhetően 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet tudnak a prognózisokra koncentrálni.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek a kiterjedt funkciókészlet miatt túlterhelteknek érezhetik magukat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye szerint:

A ClickUp segítségével függőségi feladatokat adhatunk hozzá, és azokat különböző csapatoknak rendelhetjük hozzá. Ez jelentősen megkönnyíti a feladatokkal kapcsolatos magyarázkodást, mivel az összes adat már adott az adott feladat alatt.

A ClickUp segítségével függőségi feladatokat adhatunk hozzá, és azokat különböző csapatoknak rendelhetjük hozzá. Ez jelentősen megkönnyíti a feladatokkal kapcsolatos magyarázkodást, mivel az összes adat már adott az adott feladat alatt.

🧠 Érdekesség: Az első számítógépes vírus „the creeper” néven volt ismert.

2. Juniper Mist AI (A legjobb AI-vezérelt vezeték nélküli hálózatokhoz és automatizáláshoz)

a Juniper Mist AI segítségével

A Juniper Mist AI Marvis virtuális hálózati asszisztense mesterséges intelligenciával működő másodpilótaként segíti a hálózati mérnököket. Diagnosztizálja a hálózati problémákat, optimalizálja a hálózati infrastruktúrát és csökkenti az emberi beavatkozás szükségességét a hibaelhárítás során.

Emellett lehetővé teszi a hálózati mérnökök számára, hogy átfogó betekintést nyerjenek a felhasználói élménybe a Juniper hozzáférési pontjaiból, kapcsolóiból, útválasztóiból és tűzfalaiból gyűjtött és elemzett adatok segítségével.

A Juniper Mist AI legjobb funkciói

Biztosítsa a kiváló Wi-Fi, vezetékes és SD-WAN teljesítményt az AI-alapú rádiós erőforrás-kezeléssel.

Minimalizálja a helyszíni látogatásokat és a manuális hibaelhárítást az AI-vezérelt automatizálással.

Lehetővé teszi az automatizált eseménykorrelációt, a pontos kiváltó okok azonosítását és az önvezető hálózati műveletek megvalósítását.

Gyűjtsön mélyreható ismereteket és hasznos útmutatásokat a természetes nyelvű beszélgetési felület használatával.

A Juniper Mist AI korlátai

Az ingyenes Juniper Mist hozzáférési pont és a 90 napos Wi-Fi biztosítási próbaidőszak az Egyesült Államokra korlátozódik.

Juniper Mist AI árak

Egyedi árazás

Juniper Mist AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Juniper Mist AI-ről a valós felhasználók?

A Reddit egyik véleménye kiemeli:

Egy MSP-nél dolgozom, és különböző ügyfelek és megoldások számára Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus és Mist eszközöket használunk. A Mist messze a kedvencem, mert nagyon könnyű beállítani és támogatni. A kapcsolás és az útválasztás terén még van mit javítaniuk, de hatalmas előrelépéseket tesznek.

Egy MSP-nél dolgozom, és különböző ügyfelek és megoldások számára Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus és Mist eszközöket használunk. A Mist messze a kedvencem, mert nagyon könnyű beállítani és támogatni. A kapcsolás és az útválasztás terén még van mit javítaniuk, de hatalmas előrelépéseket tesznek.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (a legjobb a hálózat állapotának és forgalmának részletes áttekintéséhez)

a SolarWinds Network Performance Monitor segítségével

A hálózatok – legyenek azok helyszíni, hibrid vagy több gyártótól származó – karbantartása nem könnyű feladat. A SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) egyszerűsíti a folyamatot, és komplex automatizálás nélkül valós idejű betekintést nyújt a mérnököknek a teljesítménymutatókba. Ahelyett, hogy elmerülne az adatok tengerében, világos, hasznos információkat kap, amelyekkel a problémákat még azok eszkalálódása előtt megoldhatja.

A SolarWinds Network Performance Monitor legjobb funkciói

Készítsen intelligens vizuális térképeket a hibrid és a helyszíni hálózatokról, hogy egyszerűsítse a felügyeletet és a hibaelhárítást.

Kövesse nyomon és elemezze a kritikus hálózati útvonalakat valós időben, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és a teljesítményromlás kiváltó okait.

Használjon anomália-alapú riasztásokat és AIOps-vezérelt értesítéseket, hogy reagálhasson a problémákra, mielőtt azok megzavarnák a működést.

Készítsen testreszabott irányítópultokat, amelyek kiemelik a szervezet igényeinek leginkább megfelelő kulcsfontosságú hálózati teljesítménymutatókat.

A SolarWinds Network Performance Monitor korlátai

A felhasználói felület és a vizuális elemek alapszintűek.

A termék és a teljesítmény elavultnak tűnhet

Nem használhatja a VPN-jének felügyeletére, vagy arra, hogy ki lép be és ki lép ki a hálózatából.

SolarWinds Network Performance Monitor árak

Egyedi árazás

SolarWinds Network Performance Monitor értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a SolarWinds Network Performance Monitorról a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így fogalmaz:

Valós időben világos képet ad a hálózatunkról, így könnyen felismerhetők és kijavíthatók a problémák, mielőtt azok jelentős leállást okoznának.

Valós időben világos képet ad a hálózatunkról, így könnyen felismerhetők és kijavíthatók a problémák, mielőtt azok jelentős leállást okoznának.

4. Cisco DNA Center (a legjobb szándékalapú hálózatokhoz és a proaktív fenyegetéscsökkentéshez)

a Cisco DNA Center segítségével

Miért pazarolná az idejét a manuális hálózatkezelésre? A Cisco Catalyst Center automatizálja az eszközök konfigurációját, nyomon követi a hálózat állapotát és erősíti a biztonságot.

Az AI-alapú anomáliafelismerés és a mélyreható biztonsági betekintés segítségével a fenyegetéseket még azelőtt észleli, hogy azok katasztrófává válnának, így Ön nyugodtabb lehet, és több ideje marad a fontosabb dolgokra koncentrálni.

A Cisco DNA Center legjobb funkciói

Vezessen be szabályalapú hozzáférés-vezérlést és szegmentálást a Cisco Identity Services Engine (ISE) segítségével, hogy korlátozza a jogosulatlan hálózati hozzáférést.

Használjon valós idejű gépi tanulási algoritmusokat a hálózati problémák felismeréséhez, elhárításához és kijavításához, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra.

Támogassa a Wireless 3D Analyzer alkalmazást a Wi-Fi lefedettség feltérképezéséhez, az interferencia észleléséhez és a vezeték nélküli teljesítmény problémáinak optimalizálásához.

A Cisco DNA Center korlátai

Csak Cisco hálózati eszközökkel kompatibilis.

Az architektúra és a felhasználói felület egyes felhasználók számára bonyolult lehet.

Problémák merülhetnek fel az adatok korrelációjának késleltetésével kapcsolatban

A Cisco DNA Center árai

Egyedi árazás

Cisco DNA Center értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cisco DNA Centerről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Cisco DNA Center egy hatékony platform, de megtanulása és használata bonyolult lehet. A költségek szintén fontos szempontot jelentenek.

A Cisco DNA Center egy hatékony platform, de megtanulása és használata bonyolult lehet. A költségek szintén fontos szempontot jelentenek.

📖 Olvassa el még: Hogyan valósítsuk meg az IT-infrastruktúra menedzsmentet?

5. NetBrain (A legjobb komplex hálózati infrastruktúra valós idejű vizualizálásához)

via NetBrain

A hálózati problémák nem érhetik Önt váratlanul. A NetBrain segítségével megelőzheti a problémákat, ahelyett, hogy csak reagálna rájuk. Dinamikus, valós idejű hálózati térképeket hoz létre, amelyek kiküszöbölik a találgatásokat.

Akár hibrid felhő, akár SDN környezetekkel dolgozik, ez a megoldás teljes átláthatóságot biztosít, így gyorsan elháríthatja a problémákat, és megelőzheti azok kialakulását.

A NetBrain legjobb funkciói

Készítsen élő, történeti és aranyútvonalas hálózati térképeket a teljes hibrid felhő és SDN láthatóság érdekében.

Az AI-támogatott megfigyelhetőség segítségével felismerheti az átmeneti problémákat, automatikusan diagnosztizálhatja a hibákat és automatikusan lezárhatja az ismétlődő jegyeket.

Folyamatos hálózati értékeléseket végezzen, hogy felismerje a kockázatokat, mielőtt azok megzavarnák a működést.

Tervezze, tesztelje és hajtsa végre a változásokat a beépített hatástanulmány segítségével, hogy elkerülje a hibás konfigurációkat és a biztonsági kockázatokat.

Indítson el automatizált munkafolyamatokat a hibaelhárítás, a javítás és a megfelelőség biztosítása érdekében, anélkül, hogy manuális szkriptelésre lenne szükség.

A NetBrain korlátai

Az eszköz bizonyos folyamatok során lelassulhat.

A megvalósítás kihívást jelenthet

Kis csapatok és korlátozott költségvetéssel rendelkezők számára ez drága lehet.

NetBrain árak

Egyedi árazás

NetBrain értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a NetBrainről a valós felhasználók?

A G2 értékelése pozitívan minősíti az eszközt:

Dinamikus leképezést, valós idejű útvonalelemzést és protokollszintű hibaelhárítást biztosít. A térképek/útvonalak letölthetők a Vision programba további dokumentációs és ellenőrzési célokra. Az összes hálózati változás a NetBrain segítségével ellenőrizhető a tényleges megvalósítás előtt.

Dinamikus leképezést, valós idejű útvonalelemzést és protokollszintű hibaelhárítást biztosít. A térképek/útvonalak letölthetők a Vision programba további dokumentációs és ellenőrzési célokra. Az összes hálózati változás a NetBrain segítségével ellenőrizhető a tényleges megvalósítás előtt.

6. Arista CloudVision (A legjobb hibrid és többfelhős környezetekben végzett műveletekhez)

az Arista CloudVision segítségével

Az Arista CloudVision Network Data Lake (NetDL™) olyan, mint egy időgép a hálózatához. Összegyűjti, elemzi és összefüggésbe hozza a hálózat egészére vonatkozó adatokat, így történelmi és valós idejű betekintést nyújt. A kiváltó okok diagnosztizálásától a biztonság megerősítéséig ez egy hatékony eszköz azoknak a mérnököknek, akiknek mélyreható áttekintésre van szükségük.

Az Arista CloudVision legjobb funkciói

Integrálja az adatközpont, a campus, a WAN és a felhő hálózatokat egyetlen felügyeleti platformba

Használjon AI technikákat az anomáliák azonosításához, az eszközkonfigurációk optimalizálásához és a hibrid és felhőalapú hálózatok biztonsági kockázatainak csökkentéséhez.

Mikroszegmentációs szabályok összehangolása és figyelemmel kísérése több hálózati tartományban

Használja az Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) motort a telemetriai adatok elemzéséhez, amely prediktív elemzéseket és hasznosítható betekintést nyújt.

Kövesse nyomon valós időben az eszközök megfelelőségét, kapjon riasztásokat a sebezhetőségekről, és automatizálja az ellenőrzési folyamatokat a biztonsági szabványok és irányelvek betartásának biztosítása érdekében.

Az Arista CloudVision korlátai

Az eszköz maximális teljesítményéhez speciális hardver- és szoftverkövetelmények szükségesek, ami további rendszerfrissítési költségekkel jár.

Arista CloudVision árak

Egyedi árazás

Arista CloudVision értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Arista CloudVisionról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó véleménye:

Pontosan láthattuk, mikor romlott meg vagy állt le egy rossz interfész, és pontosan mikor állt helyre, amit egy normál SNMP-gyűjtő esetleg nem vett volna észre.

Pontosan láthattuk, mikor romlott meg vagy állt le egy rossz interfész, és pontosan mikor állt helyre, amit egy normál SNMP-gyűjtő esetleg nem vett volna észre.

7. Auvik (A legjobb távoli felügyelethez és a hibás konfigurációk gyors helyreállításához)

via Auvik

Az Auvik automatizált konfigurációs biztonsági mentése és eszközkövetése biztosítja, hogy az IT-csapatok minimális leállási idővel tudjanak helyreállni a hibás konfigurációk és biztonsági fenyegetések után.

A felhőalapú hálózatkezelést helyezi előtérbe, automatizált hibaelhárítást, hálózatoptimalizálást és prediktív karbantartást kínálva.

Az Auvik legjobb funkciói

Vizualizálja teljes hálózati automatizálását valós idejű topológiai térképekkel, amelyek támogatják az időben történő szinkronizálást.

Használjon több mint 64 előre konfigurált, testreszabható riasztást a problémák felismeréséhez és kezeléséhez, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra.

Csatlakoztassa az Auvikot a kedvenc IT-kezelő rendszereihez a munkafolyamatok és a műveletek javítása érdekében.

Hozzáférhet távoli felügyeleti funkciókhoz, mint például az alkalmazáson belüli terminál, a távoli böngésző és a távoli alagút, hogy elhárítsa és megoldja a problémákat.

Az Auvik korlátai

A meglévő jelentések módosítása és az adatok beszerzése néha unalmas feladat.

A beállítás és konfigurálás még a kezdeti szinteken is kihívást jelent.

Auvik árak

Egyedi árazás

Auvik értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Auvikről a valós felhasználók?

A G2 -n egy felhasználó a következőket osztja meg:

Az Auvik egyszerű telepítést, kezelést és következetes felügyeletet biztosít. Folyamatosan fejlesztik a platformot a biztonság, a használhatóság és a funkcionalitás növelése érdekében.

Az Auvik egyszerű telepítést, kezelést és következetes felügyeletet biztosít. Folyamatosan fejlesztik a platformot a biztonság, a használhatóság és a funkcionalitás növelése érdekében.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet elsajátítani az IT-incidenskezelést?

8. ManageEngine OpManager (A legjobb teljesítmény, biztonság és hibajelzés integrálásához)

via ManageEngine OpManager

Felügyeli a felhőszolgáltatásokat, a hálózati eszközöket és a szerver teljesítményét? A ManageEngine OpManager mindent kézben tart. Az AI-alapú hibajelzés és automatizálás csökkenti az unalmas hibaelhárítást, így a mérnökök a tűzoltás helyett jelentősebb projektekre koncentrálhatnak.

A ManageEngine OpManager legjobb funkciói

Szerezzen betekintést az összes IP-alapú eszköz állapotába, rendelkezésre állásába és teljesítményébe a zökkenőmentes működés érdekében.

Csökkentse az üzemszüneteket az AI és a gépi tanulás által támogatott anomália-felismerés, intelligens riasztások és automatizált javítási munkafolyamatok segítségével.

Használja a 2. réteg térképeket, a virtuális topológiai nézeteket és a 3D adatközponti alaprajzokat a hálózati függőségek megértéséhez.

Elemezze a sávszélesség-használatot, javítsa ki a potenciális sebezhetőségeket, és növelje a WAN-kapcsolat megbízhatóságát a Cisco IPSLA technológiával.

A ManageEngine OpManager korlátai

A harmadik féltől származó integrációk további hálózati konfigurációt és technikai támogatást igényelnek.

A frissítések alkalmanként problémákat okozhatnak a szoftver stabilitásában.

Korlátozott mélyreható testreszabás szkriptek nélkül, sablonopciók hiánya

ManageEngine OpManager árak

Egyedi árazás

ManageEngine OpManager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

👀 Tudta? A fogyasztók 70%-a egyértelmű különbséget lát az AI-t jól használó és a nem használó vállalatok között.

Javítsa a hálózatkezelést és -felügyeletet a ClickUp segítségével

A hálózati műveletek egyre összetettebbé válásával a hálózati mérnököknek és az IT-szakembereknek központosított, AI-alapú platformra van szükségük a feladatok kezeléséhez, a munkafolyamatok automatizálásához és a dokumentáció strukturálásához.

Számos AI és gépi tanulási eszköz segít a hálózat automatizálásában, biztonságában és teljesítményének optimalizálásában. A ClickUp azonban kiemelkedik a legerőteljesebb AI-alapú platformként az IT- és hálózati projektmenedzsment területén.

Csökkenti az adminisztratív terheket, és olyan eszközöket kínál, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat, elősegítik az együttműködést és növelik az általános termelékenységet.

Akár hálózati biztonságot kezel, felügyeli a felhőbe való áttérést, vagy biztosítja a rendszer rendelkezésre állását, a ClickUp segítségével a munkát gyorsabban, okosabban és kevesebb emberi hibával végezheti el.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot!