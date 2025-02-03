A 10 legjobb AI eszköz IT-szakemberek számára 2025-ben

Képzelje el, hogy értékes idejét azzal tölti, hogy napi állapotjelentéseket gyűjt a projekten dolgozó egyes csapatoktól, összeállítja az adatokat, jelentéseket készít, és megosztja azokat az érdekelt felekkel. Az egész folyamat miatt nem marad ideje stratégiai feladatokra.

Az automatizálásnak köszönhetően azonban egy eszköz gyűjti össze az adatokat, összeállítja és formázza azokat, jelentéseket és valós idejű irányítópultokat generál, valamint értesítéseket küld az érdekelt feleknek. Így azonnal több időt tud szentelni a projekttervezésnek, az ötletelésnek és a csapatmegbeszéléseknek.

Pontosan ezért vagyok folyamatosan keresésben olyan eszközök után, amelyek növelik a hatékonyságot és a csapat termelékenységét!

Az összes AI-eszköz közül, amelyet kifejezetten IT-szakemberek számára teszteltem, csak néhány emelkedett ki. Íme egy összeállított lista az AI-alapú eszközökről IT-szakemberek számára, amely az én tapasztalataimon és a ClickUp csapat által végzett alapos kutatáson alapul. Ezek az eszközök mindenben segíthetnek, a munkafolyamatok racionalizálásától a komplex IT-projektek kezeléséig.

Kezdjük!

A technológia-orientált korszakban az IT-szakembereknek olyan AI-eszközöket kell használniuk, amelyek javítják a hatékonyságot és a döntéshozatalt.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni az IT-csapat számára megfelelő AI-eszköz kiválasztásakor:

Integrációs képességek: Ellenőrizze, hogy az AI-alapú eszköz integrálható-e a meglévő technológiai rendszerébe és IT-infrastruktúrájába. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy mennyire egyszerű a telepítése. Egyes AI-eszközök beépített sablonokkal gyorsítják a telepítést, míg mások testreszabást igényelnek, hogy megfeleljenek a konkrét céloknak.

Skálázhatóság: Válasszon olyan mesterséges intelligencia eszközt, amely a teljesítmény minőségének romlása nélkül képes kezelni a növekvő adatmennyiségeket. Értékelje az eszköz architektúráját és funkcióit, például az automatikus skálázást.

Adatbiztonság: Értékelje az AI-alapú eszközöket a magánélet és az adatbiztonság szempontjából. Megfelelnek-e az iparági szabványoknak, például a HIPAA-nak és a GDPR-nek? Biztosítja-e a platform a végpontok közötti titkosítást az adatok elemzése és megosztása során? Értékelje továbbá az olyan funkciókat is, mint a hozzáférés-vezérlés és a jogosultságok.

Testreszabás: Gondolja át, hogy az adott mesterséges intelligencia eszköz rugalmasan alkalmazható-e az Ön felhasználási esetére. Testreszabhatja-e a munkafolyamatokat az iparágának és az SOP-knak megfelelően? Így az eszköz alkalmazkodni fog a növekvő vállalkozásának jövőbeli igényeihez, és különböző helyzetekben is felhasználhatja.

Íme a legjobb választásaim az Ön számára:

1. ClickUp: A legjobb az IT-feladatok automatizálásához és a projektmenedzsmenthez

Automatizálja az IT-feladatokat és folyamatokat a ClickUp segítségével

Akár IT-projektet tervezek, irányítok vagy megvalósítok, mindezt egyetlen platformról tehetem meg. Egyszerű okból szeretem a ClickUp-ot: egyszerűvé és zökkenőmentessé teszi a munkámat.

Az IT-menedzserként töltött napjaim a feladatkezelés körül forognak. A ClickUp all-in-one megoldása az IT és a PMO számára megkönnyíti a több feladat és projekt kezelését.

A ClickUp Tasks segítségével a napi vagy összetett projektfeladatok kiosztása gyors és hatékony. Egyedi feladatokat oszthatok ki a csapat tagjainak, alfeladatokat és egyéni mezőket adhatok hozzá, feladatokat kapcsolhatok össze és feladat típusokat határozhatok meg.

Ráadásul fantasztikus, hogy a ClickUp Chatből közvetlenül feladatok hozzárendelhetők. Ez a funkció egy helyen összpontosítja a csapatom kommunikációját. Egyszerre oszthatok meg frissítéseket, linkeket és forrásokat az egész csapatommal. Az @mentions és a megjegyzések segítségével bárkit hozzáadhatok a beszélgetésekhez, és így folyamatosan haladhatnak a teendők.

A ClickUp időkövető funkciója biztosítja, hogy minden projektet időben teljesítsem. Egyszerűsíti a projekttervezést azáltal, hogy ütemterveket, becsléseket és időjelentéseket biztosít, lehetővé téve a feladatok hatékony delegálását.

A ClickUp időgazdálkodási alkalmazásával nyomon követheti a naponta, hetente, havonta vagy bármely egyéni időszakban eltöltött időt.

A ClickUp Automations segítségével egyedi funkciókat hozok létre, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, mint például emlékeztető küldése, e-mailek, űrlapok benyújtása és ütemezési folyamatok.

Ezenkívül a ClickUp IT-sablonjai lehetővé teszik számomra a munkafolyamatok szabványosítását anélkül, hogy azokat a nulláról kellene felépítenem. Íme néhány ClickUp-sablon, amelyet nagyon szeretek [kipróbáltam és teszteltem]:

Töltse le ezt a sablont Szabványosítsa az IT-folyamatokat a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a ClickUp ITSM-sablonjával.

Kattint son a ClickUp ITSM sablonra az incidenskezelés, problémakezelés, eszköz- és tudáskezelés feladatok kezeléséhez. Ez a sablon összehangolja a csapatomat, racionalizálja a kommunikációt és az együttműködést, valamint optimalizálja az IT-szolgáltatások nyújtását.

Töltse le ezt a sablont Küldje el IT-kéréseit, és azonnal segítséget kap a ClickUp IT-támogatási űrlapján keresztül.

Kattintson a ClickUp IT-támogatási sablonra , hogy zökkenőmentesen kezelje a belső IT-vel kapcsolatos kéréseket. Ha egy alkalmazás lelassul, a felhasználók ezen a sablonon keresztül kérést nyújthatnak be, hogy gyors IT-támogatást kapjanak. A sablon segít a ügyféljegyek szervezésében, a jegyek előrehaladásának nyomon követésében és az IT-kérdések megoldásában útközben.

Töltse le ezt a sablont Minimalizálja a biztonsági kockázatokat a ClickUp IT Security sablonnal

ClickUp IT Security Template a kedvencem, mert ezzel az IT-rendszerek kezelése gyerekjáték. A sablon segít a biztonsági kezdeményezések fontossági sorrendjének megállapításában, a különböző részlegek közötti koordinációban, valamint a rendszer teljesítményének és használatának nyomon követésében.

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja teljes projekttervét, és tartsa kézben a dolgokat a ClickUp IT Roadmap segítségével.

ClickUp IT Roadmap Template segít nyomon követni és megosztani az információkat, prioritásokat felállítani, becsülni az idővonalakat és nyomon követni az IT-projektek előrehaladását a podok között. Ez a sablon biztosítja az IT-tervek és az általános szervezeti célok összehangolását, szinergiát teremtve.

A hab a tortán a ClickUp mesterséges intelligencia eszköze, a ClickUp Brain, amely azonnal válaszol a kérdéseimre, anélkül, hogy lapot kellene váltanom vagy végtelenül gugliznom. A ClickUp Brainnek számos kérdést tehetek fel az IT-támogatással, a belső szabályzattal és az IT-költségvetéssel kapcsolatban.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense feladatlistákat generál és rendszerez, a feladatokat prioritás vagy sürgősség szerint kategorizálja, és még az optimális időkeretekre is javaslatokat tesz. Összefoglalja a termékinformációkat, az IT-dokumentációt és a projekt részleteit. Segítséget nyújt olyan tartalmak generálásában is, mint az IT-kapacitás-tervezési dokumentumok. Az IT-műveletek kezeléséhez a ClickUp Brain egyedi automatizálására támaszkodom. Leírom az egyes folyamatokat és munkafolyamatokat, és az AI generálja a kívánt eredményeket. A legjobb az egészben, hogy automatikus IT-feladatfrissítéseket kapok különböző formátumokban: naptár, tábla, lista vagy táblázat.

Ráadásul az AI-alapú sablonok, mint például az incidenskezelési dokumentáció, a katasztrófa-elhárítási tesztrácsok, a kiberbiztonsági auditjelentés-sablonok stb. soha nem látott mértékben felgyorsítják a műveleteket.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés : Hozzon létre feladatlistákat feladatjegyzetekkel és alfeladatokkal, adjon hozzá egyéni mezőket, határozza meg a feladat típusait komplex projektek tervezéséhez és szervezéséhez.

Műveletek és projektmenedzsment : Wikik és dokumentumok létrehozása, szerkesztése, csapatokkal való együttműködés, valamint azok munkafolyamatokhoz való kapcsolása az ötletek egyszerű megvalósítása érdekében.

Jobb vizualizáció: Kövesse nyomon a függőségeket, állítsa be és szervezze meg a prioritásokat, és hatékonyan ossza el az erőforrásokat a Kövesse nyomon a függőségeket, állítsa be és szervezze meg a prioritásokat, és hatékonyan ossza el az erőforrásokat a ClickUp Gantt-diagramok közös idővonalán.

CRM funkciók : Egyszerűsítse az IT-folyamatokat, kövesse nyomon az interakciókat és szervezze meg a feladatokat egyetlen platformon : Egyszerűsítse az IT-folyamatokat, kövesse nyomon az interakciókat és szervezze meg a feladatokat egyetlen platformon a ClickUp CRM szoftver segítségével.

Valós idejű jelentések: Készítsen gyors IT-jelentéseket, hogy adat alapú betekintést nyerjen a folyamatban lévő projektekbe. Tekintse meg, min dolgozik a csapata, ki melyik feladatot végzi, és mekkora a munkaterhelésük.

AI időgazdálkodási eszköz: A feladatokra fordított idő nyomon követésével, becslések meghatározásával és időjelentések megtekintésével biztosíthatja a projektek határidőre történő teljesítését.

A ClickUp korlátai

A projektfüggőséghez kapcsolódó alfeladatok zavarosak lehetnek.

A számos funkció megértése kezdetben ijesztő lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 4000 értékelés)

2. Darktrace: A legjobb a kiberkockázatok csökkentéséhez

via Darktrace

A Darktrace egy biztonsági platform, amely öntanuló mesterséges intelligenciát használ a kiberkockázatok csökkentésére és a fenyegetések megelőzésére. Ez az IT-szakemberek számára készült AI-eszköz az ökoszisztémákban található digitális eszközöket figyeli és védi.

Különösen tetszenek a Darktrace mesterséges intelligencia funkciói, amelyek segítségével az IT-elemzők korán felismerhetik a rosszindulatú belső támadókat, így a vállalatok hamarabb tudnak intézkedni. Ezáltal az eszköz megakadályozza a kibertámadások példátlan hatását, csökkenti az incidensekre való reagálás idejét és költségeit, és javítja a jövedelmezőséget.

A Darktrace legjobb funkciói

Automatizálja a fenyegetések észlelését, semlegesítését és az azokra való reagálást az AI-alapú vállalati immunrendszerrel.

Autonóm válaszadási megoldással valós időben lépjen fel a kibertámadások ellen

Az azonosított fenyegetéseket és javaslatokat a fenyegetés-megjelenítővel tekintheti meg.

A Darktrace korlátai

A fejlett keresési funkció nem jól definiált.

Az eszköz hamis pozitív riasztásokat generálhat, amelyek ártalmatlan potenciális fenyegetéseket jeleznek.

Darktrace árak

Kicsi: 30 000 USD [Legfeljebb 300 Mbps átlagos sávszélesség, 200 gazdagép]

Közepes: 60 000 USD [Legfeljebb 2 Gbps átlagos sávszélesség, 1000 hoszt]

Nagy: 100 000 USD [Legfeljebb 5 Gbps átlagos sávszélesség, 10 000 gazdagép]

Darktrace értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Rasa: A legjobb egyedi AI-botok létrehozásához

via Rasa

A Rasa egy nyílt forráskódú platform, amely lehetővé teszi egyedi AI-csevegőrobotok és virtuális asszisztensek létrehozását az Ön vállalkozásához. Futurisztikus AI-motorral és kódolás nélküli felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a robotok létrehozását még azok számára is, akik nem rendelkeznek kódolási tapasztalattal.

A Rasa AI technológiájával testreszabhatja a botokat az adatelemzéshez és jelentések készítéséhez, megoldhatja az ügyfelek kérdéseit, személyre szabott emlékeztetőket küldhet a határidőkkel kapcsolatban, és még sok minden mást.

A Rasa legfontosabb jellemzői

Készítsen egyedi, testreszabott AI-alapú csevegőrobotokat és beszélgető asszisztenseket, teljes ellenőrzéssel az adatok, a megjelenés és a funkciók felett.

Hatásos csapatmunkát biztosító, intuitív, drag-and-drop funkcióval rendelkező, kódolás nélküli felhasználói felület

A skálázható kialakításnak köszönhetően nagy mennyiségű felhasználót és beszélgetést kezelhet a teljesítmény romlása nélkül.

A Rasa korlátai

Az eszköz navigációja nem felhasználóbarát.

Ez nem a legjobb AI eszköz LLM modellek építéséhez; komplex adatbázisokhoz több támogatásra van szükség.

Rasa árak

Fejlesztői kiadás : Induljon el ingyen

Növekedés : 35 000 dollártól

Vállalati: Egyedi árazás

Rasa értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. GitHub Copilot: A legjobb szoftverfejlesztéshez

a GitHubon keresztül

A GitHub Copilot egy AI fejlesztői eszköz, amely felgyorsítja a szoftverfejlesztési folyamatot. A természetes nyelvfeldolgozáson alapul, személyre szabott ajánlásokat ad és megoldja a hibákkal, a kód konzisztenciájával, az új funkciók tervezésével és egyebekkel kapcsolatos kérdéseket.

A GPT-3 mesterséges intelligenciával támogatott funkciói valós idejű kódjavaslatokkal és ismétlődő feladatok, például sablonkódok automatizálásával növelik a csapat termelékenységét. Emellett felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezdők számára, hogy több programozási nyelvet is kipróbáljanak.

A GitHub Copilot legfontosabb funkciói

Fedezze fel a sebezhető LLM-mintákat, és javítsa a kódolási folyamatot, a kód minőségét és a biztonságot egy sebezhetőség-megelőző rendszerrel.

Fejlett AI-modellekkel kaphat választ minden kérdésére – az általános programozási kérdésektől a konkrét kódbázis-lekérdezésekig a Copilot csevegővel.

Javítsd kódolási tapasztalataidat és a kód minőségét mesterséges intelligencia alapú javaslatokkal és valós idejű automatikus kódkiegészítéssel.

A GitHub Copilot korlátai

Előfordul, hogy az AI nem érti pontosan az utasításokat, ami ismétlődő eredményekhez vezet.

Előfordulhat, hogy az eszköz pontatlan eredményeket ad. Előfordulhat, hogy több egymást követő parancsra van szükség a kívánt eredmények eléréséhez.

A GitHub Copilot árai

Copilot Individual : 10 dollár havonta

Copilot Business : 19 USD/hó/felhasználó

Copilot Enterprise: 39 USD/hó/felhasználó

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (20+ értékelés)

5. CrowdStrike Falcon: A legjobb adatbiztonsági megoldás

via CrowdStrike

A CrowdStrike Falcon egy IT-automatizálási szoftver, amely natív GenAI munkafolyamatokat használ az adatvédelmi incidensek megelőzésére. A platform AI-eszköze, a Charlotte AI, olyan kérdésekre ad választ, amelyek segítenek a hibaelhárítás, a szabályzatmódosítások és a gépi frissítések során szükséges intézkedések meghozatalában.

A CrowdStrike Falcon egy értékes eszköz, amely egyetlen platformon egyesíti a biztonságot és az IT-t, és gépi sebességű kiberbiztonságot biztosít.

A CrowdStrike Falcon legfontosabb jellemzői

Fedezze fel és reagáljon a felhőalapú fenyegetésekre egy egységes platformról, teljes körű felhőalapú biztonsággal.

Azonosítsa az ellenségeket, és tartsa kordában az incidenst az intelligenciaalapú fenyegetésvizsgálat segítségével, hogy megelőzze a jövőbeli támadásokat.

Automatizálja az IaC szkript szkennelését a fejlesztési fázisok során a CI/CD pipeline integrációval.

A CrowdStrike Falcon korlátai

Az egyéb eszközökkel való integráció bonyolult

CrowdStrike Falcon árak

Kisvállalkozások számára

Falcon Go : 4,99 USD/eszköz/hónap

Falcon Pro: 8,33 USD/eszköz/hónap

Vállalatok számára

Falcon Pro: 99,99 USD/eszköz évente

Falcon Enterprise: 184,99 USD/eszköz évente

CrowdStrike Falcon értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (30+ értékelés)

6. Freshservice: A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához és integrálásához

via Freshservice

A Freshworks Freshservice az egyik olyan AI eszköz IT-szakemberek számára, amely automatizálja az IT-műveleteket. Az AI eszköz beépített AI-t és munkafolyamat-automatizálást kínál, hogy segítsen a ismétlődő feladatok mechanizálásában és a kritikus feladatokra való koncentrálásban.

A Freshservice szolgáltatáskezelési funkcióival és beépített AI-alapú eszközeivel időt takaríthat meg a rutin jellegű lekérdezések automatizálásával, az ügyfelek önkiszolgálásának kiépítésével, valamint gyors megoldások és betekintés biztosításával a vezetők, ügynökök és más csapat tagok számára.

A Freshservice legfontosabb funkciói

Egységes képet kaphat több csatornáról, például szövegekről, jegyekről és e-mailekről.

Használja a prediktív elemzést az incidensek előrejelzéséhez, az esetek összefoglalásának elkészítéséhez, a kiváltó okok elemzéséhez és az incidensek megismétlődésének megelőzéséhez az AI segítségével.

Végezze projektjeit egyetlen platformon, hogy értékes betekintést nyerjen az IT-célokba és a munkaterhelésbe, nyomon követhesse az előrehaladást és javíthassa a projektmenedzsmentet.

A Freshservice korlátai

Fontos funkciók hiánya, mint például verziókezelés, fejlett formázás, biztonsági mentés és visszaállítás stb.

Az adatelemzési jelentések korlátozottak. Csak három kategóriában érhetők el: incidensek, változások és eszközök.

Freshservice árak

Kezdő csomag: 29 USD/hó ügynökönként

Növekedés: 59 USD/hó ügynökönként

Pro: 115 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 145 USD/hó ügynökönként

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 500 értékelés)

7. Tabnine: A legjobb a kódolás automatizálásához

via Tabnine

A Tabnine egy személyes AI asszisztens a kódoláshoz. Kiváló minőségű és megbízható kódokat generál a fejlesztők számára, automatizálva az ismétlődő kódolási feladatokat. A platform mindent lefed, a kód magyarázatától, a kód létrehozásától és tesztelésétől a dokumentumok generálásáig, a hibajavításokig és az alkalmazásfejlesztésig. Megérti, hogyan írnak kódokat, és a kódpreferenciáknak megfelelő kiegészítéseket javasol.

A Tabnine legfontosabb jellemzői

Kapjon kontextusérzékeny javaslatokat a mesterséges intelligenciától, kódolási stílusai és mintái alapján.

Készítsen egy egyedi AI modellt, amelyet a kódbázisán tanított be!

Használja ki a kódmentes tárolás előnyeit a fejlett biztonsági és adatvédelmi funkciókkal együtt.

A Tabnine korlátai

Csak a fizetős csomagok tartalmazzák a teljes sor és funkció kódkiegészítési javaslatokat.

Az AI-javaslatok nem mindig értékesek, és néha az automatikus kiegészítés javaslatai helytelenek.

Tabnine árak

Alap : 0 USD

Pro : 12 USD/felhasználó/hónap [90 napig ingyenes]

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap [éves számlázás]

Tabnine értékelések és vélemények

G2 : 4,2 az 5-ből (40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Mist: A legjobb hálózatkezeléshez és -felügyelethez

via Juniper

A Mist by Juniper Networks egy sokoldalú AI eszköz a hálózatkezeléshez és -felügyelethez. Automatizált munkafolyamatokkal, proaktív értesítésekkel és helpdesk-folyamatokkal alakítja át a hálózat teljesítményét és a felhasználói élményt.

Az AI-vezérelt vezeték nélküli hálózat támogatja a technológiai vállalkozásokat a provisioning, a monitorozás és a riasztási rendszerek fejlesztésében. A Mist AI-asszisztense, a Marvis, egyszerűsíti a vezeték nélküli LAN és SD-WAN domainek hibaelhárítását. A Marvis biztosítja a hálózat zökkenőmentes működését, automatikusan kijavítva a problémákat, mielőtt azok hatással lennének a felhasználókra.

A Mist legfontosabb jellemzői

Segít a csapatnak a problémák megoldásában, értékes betekintés szerzésében és a hibaelhárításban a Marvis segítségével – a Mist virtuális hálózati asszisztense.

A prediktív ajánlások segítségével gyorsabban megoldhatja a potenciális problémákat.

Optimalizálja a felhasználói élményt és a hálózati teljesítményt gépi tanulási algoritmusokkal.

A Mist korlátai

Az adatelemzési funkció segít elindítani az elemzést, de nem a hibaelhárítást.

A szoftver drága. Az alapvető Wi-Fi-kapcsolat és biztonsági igények kielégítésére léteznek költségkímélő alternatívák.

Mist árak

A weboldalon nem elérhető

Mist értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: NA

9. Rubrik: A legjobb adatbiztonsági megoldás

via Rubrik

A Rubrik az egyik legjobb adatbiztonsági és adatkezelési alkalmazás a piacon. Gépi tanulási algoritmusok segítségével automatizálja az adatok elemzését, biztonsági mentését, helyreállítását és védelmét különböző környezetekben.

A platform virtuális gépek, fizikai szerverek és az egész adatközpont biztonsági mentését kínálja, így Ön rugalmasan, bárhonnan helyreállíthatja az adatokat. Az eszköz emellett eszközkövetést, eszközkezelést, adatelemzést, IT-irányítást és felhők és adatközpontok közötti megfelelőséget is biztosít.

A Rubrik legfontosabb jellemzői

Hardver- és szoftverkomponensek adatainak biztonsági mentése egységes platformon

Automatizálja a kiberbiztonsági incidensek kezelését, hogy a legfontosabb biztonsági kérdésekre koncentrálhasson, és az AI-alapú megoldás segítségével helyreállíthassa a fontos adatokat.

A fejlett anomália-felismerés segítségével azonosítsa és figyelmeztesse a felhasználókat a potenciális kibertámadásokra.

A Rubrik korlátai

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak.

A felhasználók szerint az összes funkció licencelési modellje nagyon bonyolult. Nehéz megérteni, hogy mely funkciók tartoznak az alapcsomaghoz.

Rubrik árak

A weboldalon nem elérhető

Rubrik értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (80+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 40 értékelés)

10. AppDynamics: A legjobb alkalmazás teljesítményfigyeléshez

az AppDynamics segítségével

A Cisco AppDynamics egy teljes körű megfigyelhetőségi platform, amely valós idejű felhőalkalmazás-teljesítményfigyelést tesz lehetővé. AI algoritmusok segítségével segít nyomon követni, elemezni, konfigurálni és hibajavítani a kód végrehajtását.

Az AppDynamics ügynökökkel és vezérlőkkel kódszintű láthatóságot kapok az alkalmazásról, valamint betekintést a teljesítménymutatókba. Ezenkívül az eszköz automatizálja a hibaelhárítási mutatók gyűjtését, így időt takarít meg a stratégiai feladatokra.

Az AppDynamics legfontosabb jellemzői

Figyelje az alkalmazáskód teljesítményét, viselkedését és futási idejét a Smart AppDynamics segítségével.

Vizualizálja a teljesítményt az AI-alapú forgalmi kérések automatikus felismerésével és a topológiai térkép generálásával.

Az anomália-felismerés és az automatikus riasztások segítségével oldja meg a problémákat, mielőtt az ügyfelek észrevennék azokat.

Gyorsan telepítheti a szoftvert, integrálva azt a CI/CD folyamatokba és a meglévő felhőalapú platformokba.

Az AppDynamics korlátai

Az AppDynamics beállítása bonyolult, speciális szakértelmet igényel.

A platform ügynökeinek frissítése manuális. A vezérlő nem rendelkezik automatikus frissítési funkcióval.

AppDynamics árak

Infrastruktúra-felügyeleti kiadás: 6 USD/hó CPU-magonként

Prémium kiadás: 33 USD/hó CPU magonként

Vállalati kiadás: 50 USD/hó CPU magonként

Enterprise Edition for SAP® Solutions: 95 USD/hó CPU-magonként

Valódi felhasználói monitorozás: 0,06 USD/hó 1000 tokenenként

Cisco biztonságos alkalmazás: 13,75 USD/hó CPU magonként

AppDynamics értékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (30+ értékelés)

Kezelje hatékonyan IT-projekteit a ClickUp segítségével

Míg más AI-eszközök biztosítják az adatok biztonságát, segítenek egyedi AI-asszisztensek létrehozásában és az IT-támogatás kezelésében, egy olyan projektmenedzsment-eszköz, mint a ClickUp, hatékonyan és eredményesen segít Önnek az eredmények elérésében.

Az egyéni feladatok létrehozásától, a célok kitűzésétől, a munkaterhelés kezelésétől és a valós idejű visszajelzések megszerzésétől az IT-feladatok automatizálásáig a ClickUp egyszerűsíti a projektjét az elejétől a végéig.

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy javítsa IT-csapatának hatékonyságát!