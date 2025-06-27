A 11 legjobb AI-ügynök a marketinghez, a kampányok automatizálásához és optimalizálásához

Mi lenne, ha tízszer jobb marketing eredményeket érhetne el anélkül, hogy tízszer keményebben kellene dolgoznia?

Nos, a marketinghez használt AI-ügynökök ezt az álmot valósággá teszik.

Akár tartalom létrehozásáról, a célzás javításáról vagy a költségvetés optimalizálásáról van szó, az AI-ügynökök gyorsabban, okosabban és jobb eredményekkel végzik el a feladatokat.

De itt van a valódi kérdés: hogyan válassza ki a vállalkozásának megfelelő AI ügynököt?

Befektessen egy AI szövegíróba a tartalomgyártás fokozása érdekében, vagy egy kampányoptimalizáló ügynökbe a hirdetések ROI-jának maximalizálása érdekében? Egy AI ügynök képes mindezt elvégezni, vagy több AI marketingeszköz kombinációjára van szükség a marketingtevékenységek bővítéséhez?

A döntés megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a 11 legjobb marketinghez használható AI-ügynökről. Kezdjük is!

A legjobb AI-ügynökök a marketing területén egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Nagy marketingprojektek futtatása beépített AI-vel, amely összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat és a csapatokat ClickUp Brain azonnali válaszokért, Autopilot Agents, AI Docs, Dashboards, Chat, MarTech integrációk Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára HubSpot AI Ügyfélkapcsolatok és kampányok kezelése AI-alapú automatizálással és személyre szabással Prediktív lead scoring, automatizált e-mailes nyomon követés, tartalom személyre szabása, CRM integráció Ingyenes; fizetős csomagok 20 dollártól/hó Jasper AI Nagy mennyiségű marketingtartalom gyors létrehozása, blogoktól e-maileken át hirdetésekig Blog/hirdetés/e-mail generálás, SEO optimalizálás, hangnem testreszabás A fizetős csomagok ára 49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Drift AI A webhely látogatások átalakítása beszélgetésekké az állandóan aktív AI csevegő és lead-irányító funkcióval 24/7 AI chatbotok, potenciális ügyfelek minősítése, CRM integrációk Egyedi árazás MarketMuse SEO-tartalom tervezése és optimalizálása AI-vezérelt stratégiai betekintéssel Tartalmi összefoglalók, SEO-optimalizálás, prediktív teljesítménymodellezés Ingyenes; fizetős csomagok 99 dollártól Grammarly Marketing szövegek finomítása és a márka hangvételének biztosítása AI-támogatott szerkesztéssel Nyelvtani és hangnembeli javaslatok, plágiumfelismerés, integráció a Docs és a Word programokkal Ingyenes; fizetős csomagok 30 dollártól/hó Botpress Egyedi chatbot-élmények létrehozása nyílt forráskódú AI-eszközökkel és elemzésekkel A/B tesztelés, webhely- és platformintegrációk, elemzések Ingyenes; fizetős csomagok 89 dollártól/hó Reply. io Az AI segítségével növelje a kimenő értékesítést és az e-mailes elérést, hogy fokozza az elkötelezettséget. Automatizált szekvenciák, AI-alapú személyre szabás, CRM-integrációk A fizetős csomagok ára 59 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Algolia Intelligensebb helyszíni keresés az e-kereskedelem és a tartalomgazdag platformok számára AI keresőoptimalizálás, személyre szabott eredmények, e-kereskedelmi integrációk Egyedi árazás Lexica. art AI által generált vizuális elemek létrehozása kampányokhoz, anélkül, hogy design csapatokra kellene támaszkodni Szöveg-kép generálás, közösségi média vizuális elemek, képgaléria A fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik. Albert. ai Autonóm hirdetési kampányok futtatása, amelyek valós időben optimalizálják a csatornákat Autonóm hirdetéskezelés, platformok közötti méretezhetőség, teljesítményelemzés Egyedi árazás

A legjobb AI-ügynökök a marketinghez

Íme a 11 legjobb AI-ügynök a marketing területén:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú marketingprojekt-menedzsmenthez)

Próbálja ki ingyen Tervezze meg és hajtsa végre marketingstratégiáit a ClickUp for Marketing Teams segítségével.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, fejlett AI-képességeivel átalakítja a marketingtevékenységeket. A ClickUp for Marketing Teams olyan, mintha egy AI-alapú csapattársunk lenne, aki elvégzi a rutinmunkát, azonnali válaszokat ad és összehangolja a csapat munkáját.

Mindezek középpontjában a ClickUp Brain áll, egy hatékony AI, amely a ClickUp minden részében elérhető. Akár kampánytervezetet készít, tartalomfelülvizsgálatot végez, vagy csak megpróbálja kideríteni, kié mi, a ClickUp Brain segítségével gyorsabban és okosabban haladhat előre.

A ClickUp Brain egy beszélgetésalapú, kontextusfüggő és szerepkörökre épülő AI-funkciókból álló csomag, amely összeköti az embereit, a munkáját és a tudását, így hatékonyabbá téve marketing munkafolyamatának minden részét.

Nézze meg, hogyan növeli a ClickUp Brain hatékonyságát egyetlen parancsra👇

A ClickUp Brain segítségével könnyedén szervezheti feladatait, az AI segítségével prioritásokat állíthat fel, automatizálhat és nyomon követheti a projekteket.

A ClickUp Autopilot Agents automatizálja marketingtevékenységeit és elvégzi olyan feladatokat, mint a kampányfrissítések közzététele, a standupok összefoglalása vagy a csapat kérdéseinek megválaszolása a ClickUp Chatben. Emellett egyedi ügynököket is létrehozhat a kampányok teljesítményének figyelemmel kísérésére, potenciális ügyfelek hozzárendelésére vagy a márka felülvizsgálatát igénylő tartalmak megjelölésére.

Nézze meg ezt a rövid videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Autopilot ügynökeiről👇

Az AI-alapú ClickUp Docs segítségével blogbejegyzéseket, kampányismertetőket és hirdetési szövegeket szerkeszthet és finomíthat. Címkézzen felülvizsgálókat, rendeljen hozzá megjegyzéseket és kövesse nyomon a módosításokat – mindezt egy helyen. A legfontosabb pontokat feladatokká alakíthatja, vagy a találkozók jegyzetéből cselekvési pontokat generálhat.

A ClickUp Dashboards életre kelti kampányadatait. Használja az AI Cards-ot, hogy összefoglalókat készítsen, KPI-ket vizualizáljon és automatizálja a jelentéseket, ezzel órákat spórolva a kézi munkából.

A ClickUp Chat segítségével beszélgetései a munkához kapcsolódnak. Összefoglalhatja a hosszú szálakat, válaszolhat a kérdésekre, vagy másodpercek alatt feladatokat hozhat létre az üzenetekből – így semmi sem vész el a görgetés során.

A ClickUp összekapcsolódik a meglévő MarTech-stackjével is, beleértve a HubSpotot, a Figmát és a Slacket, így platformok között is végrehajthat műveleteket, és kiküszöbölheti a manuális átadásokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Szerezzen valós idejű marketing betekintést a ClickUp Brain segítségével.

Automatizálja a kampányok műveleteit és frissítéseit az Autopilot Agents segítségével.

Tartalomtervezés, szerkesztés és együttműködés AI-támogatott Docs segítségével

Kövesse nyomon a KPI-ket és készítsen jelentéseket azonnal a ClickUp Dashboards segítségével.

Tartsa a kampányokkal kapcsolatos beszélgetéseket kontextusban a ClickUp Chat segítségével.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot, a Figma, a Slack és mások.

Tartsa fenn a láthatóságot és a verziókezelést az összes marketingeszközön.

A ClickUp korlátai

A ClickUp robusztus funkciókészlete eleinte nyomasztónak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Szüksége van egy készségmátrixra a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jól segít a projektek elindításában vagy csak a tartalom vázlatának elkészítésében.

Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Szüksége van egy készségmátrixra a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jól segít a projektek elindításában vagy csak a tartalom vázlatának elkészítésében.

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

2. HubSpot AI (A legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

a HubSpot AI-n keresztül

A vállalkozások támogatására tervezett HubSpot AI intelligens automatizálással segít jobb kapcsolatokat építeni az ügyfelekkel. AI-képességei között szerepel a potenciális ügyfelek pontszámának előrejelzése, automatizált e-mailes nyomon követés és személyre szabott tartalmi ajánlások, így a marketingcsapatok kevesebb manuális munkával nagyobb konverziót érhetnek el.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI beépülne a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

A HubSpot AI legjobb funkciói

Azonosítsa a trendeket, kövesse nyomon a kampányok teljesítményét, és hozzon adat alapú döntéseket.

Személyre szabott tartalom az ügyfelek viselkedése alapján

Zökkenőmentesen integrálható a HubSpot hatékony CRM-jével.

A HubSpot AI korlátai

Korlátozott AI funkciók az ingyenes marketing tervezetben

HubSpot AI árak

Ingyenes

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Marketing Hub Professional : 890 USD/hó

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó

HubSpot AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

👀 Tudta? A mesterséges intelligencia globális üzleti alkalmazása elérte a 72%-ot, és a szervezetek legalább egy üzleti funkcióba integrálják az AI-t.

3. Jasper AI (A legjobb AI-tartalomgeneráláshoz)

via Jasper

A Jasper AI, egy vezető tartalomgeneráló eszköz, tökéletes azoknak a marketingeseknek, akiknek növelniük kell tartalomtermelésüket. AI-alapú írási képességeivel a Jasper perceken belül blogbejegyzéseket, hirdetési szövegeket, e-mail sorozatokat és közösségi média tartalmakat tud generálni.

A Jasper AI legjobb funkciói

Gyorsabban készítheti el a tartalmakat az előre elkészített sablonok segítségével.

Optimalizálja a tartalmat a SEO számára az AI ajánlásainak segítségével

Testreszabhatja a hangnemet, hogy az illeszkedjen a márkájához.

A Jasper AI korlátai

A kiváló minőségű eredmények érdekében manuális szerkesztés lehet szükséges.

Magasabb költségek a fejlett tartalomgeneráló funkciókért

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hely havonta

Csapatok: 69 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Jasper egy egyszerű, forradalmian új eszköz, amely segített racionalizálni tartalomkészítési folyamatunkat.

A Jasper egy egyszerű, forradalmian új eszköz, amely segített racionalizálni tartalomkészítési folyamatunkat.

👀 Tudta? Az AI-vezérelt marketingkampányok növelték a vásárlások számát és csökkentették az ügyfélvesztést a nagy márkák esetében. Például a Taco Bell és a KFC anyavállalata, a Yum Brands arról számolt be, hogy AI-vezérelt marketingkezdeményezései növelték az ügyfelek elkötelezettségét és az eladásokat.

4. Drift AI (A legjobb AI-alapú csevegőrobotokhoz és beszélgetéses marketinghez)

via Drift AI

A Drift AI segít a vállalkozásoknak az AI-alapú csevegőrobotok segítségével valós időben bevonni a webhely látogatóit. Úgy tervezték, hogy automatizált beszélgetések révén minősítse a potenciális ügyfeleket, megbeszéléseket szervezzen és több konverziót generáljon.

A Drift AI legjobb funkciói

Vonzza be a potenciális ügyfeleket a nap 24 órájában az AI-alapú csevegőrobotokkal

Elemezze a látogatók viselkedését és adatait, hogy pontozhassa és rangsorolhassa a potenciális ügyfeleket.

Integrálja olyan CRM eszközökkel, mint a Salesforce és a HubSpot.

A Drift AI korlátai

A fejlett testreszabáshoz technikai szakértelemre lehet szükség.

Drift AI árak

Egyedi árazás

Drift AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Drift AI-ről?

A G2 értékelés szerint:

Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a megkereséseket. Ezzel a feladatok elvégzése igazán egyszerűvé válik. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!

Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a megkereséseket. Ezzel a feladatok elvégzése igazán egyszerűvé válik. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!

💡 Profi tipp: Az ügyfélszolgálatba integrált AI-chatbotok kezelhetik a rutin jellegű kérdéseket, így az emberi ügynököknek több idejük marad a bonyolultabb feladatokra. Ez nemcsak a hatékonyságot javítja, hanem az ügyfélelégedettséget is növeli.

5. MarketMuse (A legjobb AI-alapú tartalmi stratégia és optimalizálás)

via MarketMuse

A MarketMuse célja, hogy mesterséges intelligencia által támogatott betekintéssel javítsa a tartalommarketing stratégiákat, és segítse a marketingeseket a keresőmotorokban magasabb rangsorolást elérő, kiváló minőségű tartalmak tervezésében, optimalizálásában és létrehozásában.

Még új tartalmi lehetőségeket is ajánlhat, ha elemzi webhelyének hiányosságait és biztosítja, hogy tartalma összhangban legyen a keresési szándékkal.

A MarketMuse legjobb funkciói

Készítsen tartalmi összefoglalókat SEO-alapú ajánlásokkal

Optimalizálja a meglévő tartalmakat a jobb keresési teljesítmény érdekében

Jósolja meg a tartalom sikerét AI modellek segítségével

A MarketMuse korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet.

MarketMuse árak

Ingyenes

Optimalizálás: 99 USD/hó

Kutatás: 249 USD/hó

Stratégia: 499 USD/hó

MarketMuse értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a MarketMuse-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A kezdetektől fogva jobb képet kaphat arról, hogy egy blog milyen hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy versenyképes legyen a többi rangsorolt bloggal. A kutatási eszköz segítségével elemezhetem egy adott kulcsszó SERP-jét, és képet kaphatok arról, hogy a blog milyen hosszúnak kell lennie, hány beágyazott képre van szükség stb. ahhoz, hogy versenyképes legyen a legjobban rangsorolt tartalmakkal. Ezáltal jobban megértettem, mit kell kérnem a tartalomíróktól és a grafikusoktól.

A kezdetektől fogva jobb képet kaphat arról, hogy egy blog milyen hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy versenyképes legyen a többi rangsorolt bloggal. A kutatási eszköz segítségével elemezhetem egy adott kulcsszó SERP-jét, és képet kaphatok arról, hogy a blog milyen hosszúnak kell lennie, hány beágyazott képre van szükség stb. ahhoz, hogy versenyképes legyen a legjobban rangsorolt tartalmakkal. Ezáltal jobban megértettem, mit kell kérnem a tartalomíróktól és a grafikusoktól.

👀 Tudta? A legjobban teljesítő vezetők 72%-a úgy véli, hogy a versenyelőny megőrzése a legfejlettebb generatív AI-technológiák kihasználásán múlik.

6. Grammarly (a legjobb AI-íráshoz és szerkesztéshez)

via Grammarly

A Grammarly egy népszerű AI-ügynök a írásos tartalmak javításához. A blogbejegyzésektől az e-mail kampányokig a Grammarly biztosítja, hogy szövege világos, tömör és hibamentes legyen. Emellett AI-alapú hangnem-beállításokat is kínál, hogy a tartalom összhangban legyen márkájának hangvételével.

A Grammarly legjobb funkciói

Helyes nyelvtan és helyesírás valós időben

Javítsd írásstílusodat az AI hangnemjavaslataival

Felfedezze a plágiumot és biztosítsa az eredetiséget

Integrálja olyan írási eszközökkel, mint a Google Docs és az MS Word.

A Grammarly korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak.

A hangszín beállítások néha robotosnak tűnhetnek.

A Grammarly árai

Ingyenes

Prémium : 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon sokat javított az írási stílusomon. Nagyon kifinomult javaslatokat ad. Nagyon könnyű használni, és a megvalósítása is gyors.

Nagyon sokat javított az írási stílusomon. Nagyon kifinomult javaslatokat ad. Nagyon könnyű használni, és a megvalósítása is gyors.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomírási sablonok a gyorsabb tartalomkészítéshez

7. Botpress (a legjobb mesterséges intelligencia chatbot fejlesztéshez)

via Botpress

A Botpress egy nyílt forráskódú platform, amelyet AI-alapú csevegőrobotok létrehozására terveztek. Lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy intelligens beszélgetések révén automatizálják az ügyfélszolgálatot, a potenciális ügyfelek minősítését és az ügyfelek elkötelezettségét.

A Botpress legjobb funkciói

Végezzen A/B tesztelést különböző chatbot munkafolyamatokon vagy válaszokon, hogy meghatározza, melyik megközelítés eredményez jobb elkötelezettséget és konverziós arányokat.

Integrálja a chatbotokat a weboldalakkal és az üzenetküldő platformokkal

Kövesse nyomon a chatbot teljesítményét a beépített elemzési eszközök segítségével.

A Botpress korlátai

Némi technikai ismeret szükséges.

Korlátozott számú előre elkészített sablon

Botpress árak

Fizetés használat alapján : Induljon el ingyen

Plus : 89 USD/hó

Csapat : 495 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Botpress értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb prediktív elemző szoftverek adat alapú döntések meghozatalához

8. Reply. io (A legjobb AI-alapú értékesítési elkötelezettséghez)

A Reply. io segít az értékesítési és marketing csapatoknak automatizálni a hideg megkereséseket, az e-mail sorozatokat és a nyomon követéseket. AI motorja elemzi az e-mail válaszokat, hogy személyre szabja az üzeneteket és növelje az elkötelezettség arányát.

Reply. io legjobb funkciói

Automatizálja az e-mail sorozatokat a potenciális ügyfelek generálása érdekében

Növelje a konverziós arányokat a személyre szabás segítségével

Integrálja olyan CRM-ekkel, mint a HubSpot és a Salesforce.

Reply.io korlátai

Kis csapatok számára költséges lehet

Reply. io árak

Outreach starter: 59 USD/felhasználó/hónap áron

Többcsatornás : 99 USD/felhasználó/hónap áron

Vegye fel Jason AI SDR-t: 500 USD/hó

Reply. io értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

💟 Bónusz: Szeretne gyorsabban elindítani okosabb kampányokat? Próbálja ki a ClickUp marketingkampány-kezelési sablont – ez segít egy helyen megtervezni, együttműködni és nyomon követni minden teljesítést.

9. Algolia (A legjobb AI-alapú webhelykereséshez és felfedezéshez)

via Algolia

Az Algolia egy AI-alapú kereső és felfedező platform, amely segít a vállalkozásoknak optimalizálni a webhelyükön történő keresési élményt. Növeli a keresés sebességét, pontosságát és relevanciáját, biztosítva, hogy a látogatók gyorsan megtalálják, amit keresnek.

Az Algolia legjobb funkciói

Optimalizálja a webhely keresését AI-vezérelt algoritmusokkal

Személyre szabott keresési eredmények a felhasználói profil alapján

Integrálja olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a Magento.

Az Algolia korlátai

A fejlett funkciókhoz technikai beállítás szükséges.

Algolia árak

Építés : Egyedi árazás

Növekedés : Egyedi árazás

Prémium : Egyedi árazás

Elevate: Egyedi árazás

Algolia értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Lexica. art (A legjobb AI-generált vizuális tartalomhoz)

A Lexica. art egy AI-alapú eszköz, amely segít a marketingeseknek szöveges utasítások segítségével kiváló minőségű vizuális tartalmakat létrehozni. Ideális azoknak a marketingeseknek, akik tervezők felvétele nélkül szeretnék racionalizálni a vizuális tartalmak előállítását.

Lexica. art legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű képeket egyszerű szöveges utasításokból

Készítsen másodpercek alatt vizuális elemeket a közösségi médiához

Inspirációért látogasson el az előre generált képek könyvtárába.

Lexica. művészeti korlátozások

A generált képek korlátozott testreszabhatósága

Márkakülönleges tervezés esetén kézi szerkesztés szükséges lehet.

Lexica. műalkotások árazása

Starter csomag: 10 USD/hó

Pro csomag: 30 USD/hó

Max csomag: 60 USD/hó

Lexica. művészeti értékelések és kritikák

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

🧠 Érdekesség: Az AI várhatóan dominálni fogja a hirdetésvásárlást, az előrejelzések szerint az AI-rendszerek hamarosan automatizálják a legfontosabb folyamatokat, mint például a hirdetéselhelyezés, a célzás és a tervezés. Ez a változás várhatóan növeli a digitális reklámozás hatékonyságát és eredményességét. ​

11. Albert. ai (A legjobb AI-vezérelt digitális hirdetési kampányokhoz)

Az Albert. ai egy kifejezetten digitális hirdetési kampányokhoz tervezett AI-ügynök. Autonóm módon kezeli és optimalizálja a fizetett hirdetéseket olyan platformokon, mint a Google, a Facebook és a YouTube. Az AI-alapú döntéshozatal révén a marketingesek csökkenthetik a manuális hirdetéskezelést, miközben javítják a hirdetések teljesítményét és a ROI-t.

Albert. ai legjobb funkciói

Automatizálja a digitális hirdetési kampányokat több platformon

Elemezze a hirdetések teljesítményét, és hozza meg adatalapú döntéseit!

Kampányok gyors méretezése manuális beavatkozás nélkül

Albert. ai korlátai

A teljes funkcionalitás megértéséhez bevezetés szükséges.

Albert. ai árak

Egyedi árazás

Albert. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit kell keresnie a marketinghez használható AI-ügynökökben?

A megfelelő AI-ügynök kiválasztása a marketinghez attól függ, hogy mennyire illeszkedik az Ön céljaihoz és munkafolyamatához. Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Képességek : Keressen olyan AI-ügynököket, amelyek robusztus funkciókkal rendelkeznek, mint például adatgyűjtés és -elemzés, prediktív analitika, kampányoptimalizálás és dinamikus tartalomtestreszabás, hogy javítsa marketingstratégiáit.

Személyre szabás : Győződjön meg arról, hogy az ügynök kiválóan teljesít a személyre szabott élmények nyújtásában, például testreszabott termékajánlások és a vásárlói viselkedésen alapuló prediktív személyre szabás terén.

Skálázhatóság és alkalmazkodóképesség: Keressen olyan ügynököket, amelyek skálázhatók az üzleti igényeinek megfelelően, és alkalmazkodnak a változó piaci trendekhez, hogy a jövőben is hatékonyak maradjanak.

Teljesítményfigyelés: Győződjön meg arról, hogy az ügynök valós időben követi nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a ROI, az elkötelezettségi arány és a konverziós arány, és hasznosítható információkat nyújt.

Automatizálás : Adjon elsőbbséget azoknak az AI-ügynököknek, amelyek automatizálják az olyan feladatokat, mint a potenciális ügyfelek generálása, az A/B tesztelés, a kampányok sorrendjének meghatározása és az erőforrások elosztása, hogy időt takarítson meg és javítsa a hatékonyságot.

Integráció : Ellenőrizze a marketingcsatornák (közösségi média, e-mail, weboldalak) közötti zökkenőmentes integrációt a következetes márkaépítés és üzenetküldés érdekében.

Ügyfél-elkötelezettség: Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek chatbotok vagy virtuális asszisztensek segítségével valós idejű interakciókezelést tesznek lehetővé, javítva ezzel az ügyfélszolgálatot és az ügyfél-elégedettséget.

Versenyinformációk: Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek betekintést nyújtanak a versenytársak stratégiáiba és a piaci trendekbe, hogy megőrizze versenyelőnyét.

📖 Olvassa el még: Marketingprojekt-menedzsment: útmutató projektmenedzsereknek

Maximalizálja az AI-ügynökök erejét a ClickUp segítségével

Az AI marketing ügynökök sokat tehetnek marketing kampányaiért: automatizálják a feladatokat, elemzik az adatokat, optimalizálják a kampányokat és személyre szabják az ügyfélkapcsolatokat. De egy szilárd rendszer nélkül, amely ezeket a mozgó alkatrészeket kezeli, a dolgok gyorsan kaotikusakká válhatnak.

Itt jön be a ClickUp. Ez több, mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz – ez a marketingtevékenységekhez szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás.

Részletes kampánymunkafolyamatokat hozhat létre, valós időben nyomon követheti a teljesítménymutatókat, együttműködhet csapatával, és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat egy helyen.

A legjobb rész? Különböző AI-ügynököket integrálhat közvetlenül a ClickUp munkafolyamataiba, így gyorsabban, okosabban és pontosabban hajthatja végre a feladatokat.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, és nézze meg, hogyan segíthet az AI-alapú marketinget kézzelfogható üzleti eredményekké alakítani!