A 11 legjobb AI-ügynök a marketinghez, a kampányok automatizálásához és optimalizálásához

Mi lenne, ha tízszer jobb marketing eredményeket érhetne el anélkül, hogy tízszer keményebben kellene dolgoznia?
Nos, a marketinghez használt AI-ügynökök ezt az álmot valósággá teszik.
Akár tartalom létrehozásáról, a célzás javításáról vagy a költségvetés optimalizálásáról van szó, az AI-ügynökök gyorsabban, okosabban és jobb eredményekkel végzik el a feladatokat.
De itt van a valódi kérdés: hogyan válassza ki a vállalkozásának megfelelő AI ügynököt?
Befektessen egy AI szövegíróba a tartalomgyártás fokozása érdekében, vagy egy kampányoptimalizáló ügynökbe a hirdetések ROI-jának maximalizálása érdekében? Egy AI ügynök képes mindezt elvégezni, vagy több AI marketingeszköz kombinációjára van szükség a marketingtevékenységek bővítéséhez?
A döntés megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a 11 legjobb marketinghez használható AI-ügynökről. Kezdjük is!
A legjobb AI-ügynökök a marketinghez
Íme a 11 legjobb AI-ügynök a marketing területén:
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú marketingprojekt-menedzsmenthez)
A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, fejlett AI-képességeivel átalakítja a marketingtevékenységeket. A ClickUp for Marketing Teams olyan, mintha egy AI-alapú csapattársunk lenne, aki elvégzi a rutinmunkát, azonnali válaszokat ad és összehangolja a csapat munkáját.
Mindezek középpontjában a ClickUp Brain áll, egy hatékony AI, amely a ClickUp minden részében elérhető. Akár kampánytervezetet készít, tartalomfelülvizsgálatot végez, vagy csak megpróbálja kideríteni, kié mi, a ClickUp Brain segítségével gyorsabban és okosabban haladhat előre.
A ClickUp Brain egy beszélgetésalapú, kontextusfüggő és szerepkörökre épülő AI-funkciókból álló csomag, amely összeköti az embereit, a munkáját és a tudását, így hatékonyabbá téve marketing munkafolyamatának minden részét.
Nézze meg, hogyan növeli a ClickUp Brain hatékonyságát egyetlen parancsra👇
A ClickUp Autopilot Agents automatizálja marketingtevékenységeit és elvégzi olyan feladatokat, mint a kampányfrissítések közzététele, a standupok összefoglalása vagy a csapat kérdéseinek megválaszolása a ClickUp Chatben. Emellett egyedi ügynököket is létrehozhat a kampányok teljesítményének figyelemmel kísérésére, potenciális ügyfelek hozzárendelésére vagy a márka felülvizsgálatát igénylő tartalmak megjelölésére.
Nézze meg ezt a rövid videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Autopilot ügynökeiről👇
Az AI-alapú ClickUp Docs segítségével blogbejegyzéseket, kampányismertetőket és hirdetési szövegeket szerkeszthet és finomíthat. Címkézzen felülvizsgálókat, rendeljen hozzá megjegyzéseket és kövesse nyomon a módosításokat – mindezt egy helyen. A legfontosabb pontokat feladatokká alakíthatja, vagy a találkozók jegyzetéből cselekvési pontokat generálhat.
A ClickUp Dashboards életre kelti kampányadatait. Használja az AI Cards-ot, hogy összefoglalókat készítsen, KPI-ket vizualizáljon és automatizálja a jelentéseket, ezzel órákat spórolva a kézi munkából.
A ClickUp Chat segítségével beszélgetései a munkához kapcsolódnak. Összefoglalhatja a hosszú szálakat, válaszolhat a kérdésekre, vagy másodpercek alatt feladatokat hozhat létre az üzenetekből – így semmi sem vész el a görgetés során.
A ClickUp összekapcsolódik a meglévő MarTech-stackjével is, beleértve a HubSpotot, a Figmát és a Slacket, így platformok között is végrehajthat műveleteket, és kiküszöbölheti a manuális átadásokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Szerezzen valós idejű marketing betekintést a ClickUp Brain segítségével.
- Automatizálja a kampányok műveleteit és frissítéseit az Autopilot Agents segítségével.
- Tartalomtervezés, szerkesztés és együttműködés AI-támogatott Docs segítségével
- Kövesse nyomon a KPI-ket és készítsen jelentéseket azonnal a ClickUp Dashboards segítségével.
- Tartsa a kampányokkal kapcsolatos beszélgetéseket kontextusban a ClickUp Chat segítségével.
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot, a Figma, a Slack és mások.
- Tartsa fenn a láthatóságot és a verziókezelést az összes marketingeszközön.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp robusztus funkciókészlete eleinte nyomasztónak tűnhet.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:
Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Szüksége van egy készségmátrixra a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jól segít a projektek elindításában vagy csak a tartalom vázlatának elkészítésében.
Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Szüksége van egy készségmátrixra a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jól segít a projektek elindításában vagy csak a tartalom vázlatának elkészítésében.
2. HubSpot AI (A legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolat-kezeléshez)
A vállalkozások támogatására tervezett HubSpot AI intelligens automatizálással segít jobb kapcsolatokat építeni az ügyfelekkel. AI-képességei között szerepel a potenciális ügyfelek pontszámának előrejelzése, automatizált e-mailes nyomon követés és személyre szabott tartalmi ajánlások, így a marketingcsapatok kevesebb manuális munkával nagyobb konverziót érhetnek el.
📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI beépülne a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!
A HubSpot AI legjobb funkciói
- Azonosítsa a trendeket, kövesse nyomon a kampányok teljesítményét, és hozzon adat alapú döntéseket.
- Személyre szabott tartalom az ügyfelek viselkedése alapján
- Zökkenőmentesen integrálható a HubSpot hatékony CRM-jével.
A HubSpot AI korlátai
- Korlátozott AI funkciók az ingyenes marketing tervezetben
HubSpot AI árak
- Ingyenes
- Marketing Hub Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- Marketing Hub Professional: 890 USD/hó
- Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó
HubSpot AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
3. Jasper AI (A legjobb AI-tartalomgeneráláshoz)
A Jasper AI, egy vezető tartalomgeneráló eszköz, tökéletes azoknak a marketingeseknek, akiknek növelniük kell tartalomtermelésüket. AI-alapú írási képességeivel a Jasper perceken belül blogbejegyzéseket, hirdetési szövegeket, e-mail sorozatokat és közösségi média tartalmakat tud generálni.
A Jasper AI legjobb funkciói
- Gyorsabban készítheti el a tartalmakat az előre elkészített sablonok segítségével.
- Optimalizálja a tartalmat a SEO számára az AI ajánlásainak segítségével
- Testreszabhatja a hangnemet, hogy az illeszkedjen a márkájához.
A Jasper AI korlátai
- A kiváló minőségű eredmények érdekében manuális szerkesztés lehet szükséges.
- Magasabb költségek a fejlett tartalomgeneráló funkciókért
Jasper AI árak
- Alkotó: 49 USD/hely havonta
- Csapatok: 69 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)
Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Jasper egy egyszerű, forradalmian új eszköz, amely segített racionalizálni tartalomkészítési folyamatunkat.
A Jasper egy egyszerű, forradalmian új eszköz, amely segített racionalizálni tartalomkészítési folyamatunkat.
4. Drift AI (A legjobb AI-alapú csevegőrobotokhoz és beszélgetéses marketinghez)
A Drift AI segít a vállalkozásoknak az AI-alapú csevegőrobotok segítségével valós időben bevonni a webhely látogatóit. Úgy tervezték, hogy automatizált beszélgetések révén minősítse a potenciális ügyfeleket, megbeszéléseket szervezzen és több konverziót generáljon.
A Drift AI legjobb funkciói
- Vonzza be a potenciális ügyfeleket a nap 24 órájában az AI-alapú csevegőrobotokkal
- Elemezze a látogatók viselkedését és adatait, hogy pontozhassa és rangsorolhassa a potenciális ügyfeleket.
- Integrálja olyan CRM eszközökkel, mint a Salesforce és a HubSpot.
A Drift AI korlátai
- A fejlett testreszabáshoz technikai szakértelemre lehet szükség.
Drift AI árak
- Egyedi árazás
Drift AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a Drift AI-ről?
A G2 értékelés szerint:
Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a megkereséseket. Ezzel a feladatok elvégzése igazán egyszerűvé válik. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!
Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a megkereséseket. Ezzel a feladatok elvégzése igazán egyszerűvé válik. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!
5. MarketMuse (A legjobb AI-alapú tartalmi stratégia és optimalizálás)
A MarketMuse célja, hogy mesterséges intelligencia által támogatott betekintéssel javítsa a tartalommarketing stratégiákat, és segítse a marketingeseket a keresőmotorokban magasabb rangsorolást elérő, kiváló minőségű tartalmak tervezésében, optimalizálásában és létrehozásában.
Még új tartalmi lehetőségeket is ajánlhat, ha elemzi webhelyének hiányosságait és biztosítja, hogy tartalma összhangban legyen a keresési szándékkal.
A MarketMuse legjobb funkciói
- Készítsen tartalmi összefoglalókat SEO-alapú ajánlásokkal
- Optimalizálja a meglévő tartalmakat a jobb keresési teljesítmény érdekében
- Jósolja meg a tartalom sikerét AI modellek segítségével
A MarketMuse korlátai
- Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet.
MarketMuse árak
- Ingyenes
- Optimalizálás: 99 USD/hó
- Kutatás: 249 USD/hó
- Stratégia: 499 USD/hó
MarketMuse értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
Mit mondanak a MarketMuse-ról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A kezdetektől fogva jobb képet kaphat arról, hogy egy blog milyen hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy versenyképes legyen a többi rangsorolt bloggal. A kutatási eszköz segítségével elemezhetem egy adott kulcsszó SERP-jét, és képet kaphatok arról, hogy a blog milyen hosszúnak kell lennie, hány beágyazott képre van szükség stb. ahhoz, hogy versenyképes legyen a legjobban rangsorolt tartalmakkal. Ezáltal jobban megértettem, mit kell kérnem a tartalomíróktól és a grafikusoktól.
A kezdetektől fogva jobb képet kaphat arról, hogy egy blog milyen hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy versenyképes legyen a többi rangsorolt bloggal. A kutatási eszköz segítségével elemezhetem egy adott kulcsszó SERP-jét, és képet kaphatok arról, hogy a blog milyen hosszúnak kell lennie, hány beágyazott képre van szükség stb. ahhoz, hogy versenyképes legyen a legjobban rangsorolt tartalmakkal. Ezáltal jobban megértettem, mit kell kérnem a tartalomíróktól és a grafikusoktól.
6. Grammarly (a legjobb AI-íráshoz és szerkesztéshez)
A Grammarly egy népszerű AI-ügynök a írásos tartalmak javításához. A blogbejegyzésektől az e-mail kampányokig a Grammarly biztosítja, hogy szövege világos, tömör és hibamentes legyen. Emellett AI-alapú hangnem-beállításokat is kínál, hogy a tartalom összhangban legyen márkájának hangvételével.
A Grammarly legjobb funkciói
- Helyes nyelvtan és helyesírás valós időben
- Javítsd írásstílusodat az AI hangnemjavaslataival
- Felfedezze a plágiumot és biztosítsa az eredetiséget
- Integrálja olyan írási eszközökkel, mint a Google Docs és az MS Word.
A Grammarly korlátai
- A ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
- A hangszín beállítások néha robotosnak tűnhetnek.
A Grammarly árai
- Ingyenes
- Prémium: 30 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Grammarly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)
Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Nagyon sokat javított az írási stílusomon. Nagyon kifinomult javaslatokat ad. Nagyon könnyű használni, és a megvalósítása is gyors.
Nagyon sokat javított az írási stílusomon. Nagyon kifinomult javaslatokat ad. Nagyon könnyű használni, és a megvalósítása is gyors.
7. Botpress (a legjobb mesterséges intelligencia chatbot fejlesztéshez)
A Botpress egy nyílt forráskódú platform, amelyet AI-alapú csevegőrobotok létrehozására terveztek. Lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy intelligens beszélgetések révén automatizálják az ügyfélszolgálatot, a potenciális ügyfelek minősítését és az ügyfelek elkötelezettségét.
A Botpress legjobb funkciói
- Végezzen A/B tesztelést különböző chatbot munkafolyamatokon vagy válaszokon, hogy meghatározza, melyik megközelítés eredményez jobb elkötelezettséget és konverziós arányokat.
- Integrálja a chatbotokat a weboldalakkal és az üzenetküldő platformokkal
- Kövesse nyomon a chatbot teljesítményét a beépített elemzési eszközök segítségével.
A Botpress korlátai
- Némi technikai ismeret szükséges.
- Korlátozott számú előre elkészített sablon
Botpress árak
- Fizetés használat alapján: Induljon el ingyen
- Plus: 89 USD/hó
- Csapat: 495 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Botpress értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
8. Reply. io (A legjobb AI-alapú értékesítési elkötelezettséghez)
A Reply. io segít az értékesítési és marketing csapatoknak automatizálni a hideg megkereséseket, az e-mail sorozatokat és a nyomon követéseket. AI motorja elemzi az e-mail válaszokat, hogy személyre szabja az üzeneteket és növelje az elkötelezettség arányát.
Reply. io legjobb funkciói
- Automatizálja az e-mail sorozatokat a potenciális ügyfelek generálása érdekében
- Növelje a konverziós arányokat a személyre szabás segítségével
- Integrálja olyan CRM-ekkel, mint a HubSpot és a Salesforce.
Reply.io korlátai
- Kis csapatok számára költséges lehet
Reply. io árak
- Outreach starter: 59 USD/felhasználó/hónap áron
- Többcsatornás: 99 USD/felhasználó/hónap áron
- Vegye fel Jason AI SDR-t: 500 USD/hó
Reply. io értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)
9. Algolia (A legjobb AI-alapú webhelykereséshez és felfedezéshez)
Az Algolia egy AI-alapú kereső és felfedező platform, amely segít a vállalkozásoknak optimalizálni a webhelyükön történő keresési élményt. Növeli a keresés sebességét, pontosságát és relevanciáját, biztosítva, hogy a látogatók gyorsan megtalálják, amit keresnek.
Az Algolia legjobb funkciói
- Optimalizálja a webhely keresését AI-vezérelt algoritmusokkal
- Személyre szabott keresési eredmények a felhasználói profil alapján
- Integrálja olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a Magento.
Az Algolia korlátai
- A fejlett funkciókhoz technikai beállítás szükséges.
Algolia árak
- Építés: Egyedi árazás
- Növekedés: Egyedi árazás
- Prémium: Egyedi árazás
- Elevate: Egyedi árazás
Algolia értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
10. Lexica. art (A legjobb AI-generált vizuális tartalomhoz)
A Lexica. art egy AI-alapú eszköz, amely segít a marketingeseknek szöveges utasítások segítségével kiváló minőségű vizuális tartalmakat létrehozni. Ideális azoknak a marketingeseknek, akik tervezők felvétele nélkül szeretnék racionalizálni a vizuális tartalmak előállítását.
Lexica. art legjobb funkciói
- Készítsen kiváló minőségű képeket egyszerű szöveges utasításokból
- Készítsen másodpercek alatt vizuális elemeket a közösségi médiához
- Inspirációért látogasson el az előre generált képek könyvtárába.
Lexica. művészeti korlátozások
- A generált képek korlátozott testreszabhatósága
- Márkakülönleges tervezés esetén kézi szerkesztés szükséges lehet.
Lexica. műalkotások árazása
- Starter csomag: 10 USD/hó
- Pro csomag: 30 USD/hó
- Max csomag: 60 USD/hó
Lexica. művészeti értékelések és kritikák
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
11. Albert. ai (A legjobb AI-vezérelt digitális hirdetési kampányokhoz)
Az Albert. ai egy kifejezetten digitális hirdetési kampányokhoz tervezett AI-ügynök. Autonóm módon kezeli és optimalizálja a fizetett hirdetéseket olyan platformokon, mint a Google, a Facebook és a YouTube. Az AI-alapú döntéshozatal révén a marketingesek csökkenthetik a manuális hirdetéskezelést, miközben javítják a hirdetések teljesítményét és a ROI-t.
Albert. ai legjobb funkciói
- Automatizálja a digitális hirdetési kampányokat több platformon
- Elemezze a hirdetések teljesítményét, és hozza meg adatalapú döntéseit!
- Kampányok gyors méretezése manuális beavatkozás nélkül
Albert. ai korlátai
- A teljes funkcionalitás megértéséhez bevezetés szükséges.
Albert. ai árak
- Egyedi árazás
Albert. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit kell keresnie a marketinghez használható AI-ügynökökben?
A megfelelő AI-ügynök kiválasztása a marketinghez attól függ, hogy mennyire illeszkedik az Ön céljaihoz és munkafolyamatához. Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:
- Képességek: Keressen olyan AI-ügynököket, amelyek robusztus funkciókkal rendelkeznek, mint például adatgyűjtés és -elemzés, prediktív analitika, kampányoptimalizálás és dinamikus tartalomtestreszabás, hogy javítsa marketingstratégiáit.
- Személyre szabás: Győződjön meg arról, hogy az ügynök kiválóan teljesít a személyre szabott élmények nyújtásában, például testreszabott termékajánlások és a vásárlói viselkedésen alapuló prediktív személyre szabás terén.
- Skálázhatóság és alkalmazkodóképesség: Keressen olyan ügynököket, amelyek skálázhatók az üzleti igényeinek megfelelően, és alkalmazkodnak a változó piaci trendekhez, hogy a jövőben is hatékonyak maradjanak.
- Teljesítményfigyelés: Győződjön meg arról, hogy az ügynök valós időben követi nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a ROI, az elkötelezettségi arány és a konverziós arány, és hasznosítható információkat nyújt.
- Automatizálás: Adjon elsőbbséget azoknak az AI-ügynököknek, amelyek automatizálják az olyan feladatokat, mint a potenciális ügyfelek generálása, az A/B tesztelés, a kampányok sorrendjének meghatározása és az erőforrások elosztása, hogy időt takarítson meg és javítsa a hatékonyságot.
- Integráció: Ellenőrizze a marketingcsatornák (közösségi média, e-mail, weboldalak) közötti zökkenőmentes integrációt a következetes márkaépítés és üzenetküldés érdekében.
- Ügyfél-elkötelezettség: Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek chatbotok vagy virtuális asszisztensek segítségével valós idejű interakciókezelést tesznek lehetővé, javítva ezzel az ügyfélszolgálatot és az ügyfél-elégedettséget.
- Versenyinformációk: Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek betekintést nyújtanak a versenytársak stratégiáiba és a piaci trendekbe, hogy megőrizze versenyelőnyét.
