A 10 legjobb marketing költségvetési szoftver a kiadások nyomon követéséhez 2025-ben

A Gartner kiadási felmérése szerint a 2025-ös marketing költségvetések a vállalatok teljes bevételének 7,7%-án mar adnak. Ez megegyezik a tavalyi évvel, és messze elmarad a 2020-as 11%-os csúcstól.

Akár marketingstratégiák tervezéséért felelős CMO, digitális stratéga vagy azok végrehajtásáért felelős marketingmenedzser, folyamatos nyomás alatt áll, hogy kevesebből többet hozzon ki.

Minden dollárnak meg kell érdemelnie a helyét.

Ehhez azonban hozzáférnie kell a kampányok, csatornák és pénzügyi negyedévek marketingköltségeinek adataihoz.

Itt jönnek képbe a marketing költségvetési szoftverek.

A táblázatoknál többet nyújt, mivel valós idejű áttekintést biztosít a kiadásokról és adatalapú betekintést, így garantálva, hogy minden marketingköltség elszámolásra kerüljön és összhangban legyen üzleti céljaival.

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a legjobb marketing költségvetési eszközöket, amelyekkel nyomon követheti a kiadásokat, elkerülheti a pazarlást és maximalizálhatja a ROI-t. 🤓

A legjobb marketing költségvetési szoftverek áttekintése

Gyors áttekintést szeretne? Összehasonlító táblázatunk segítségével pillanatok alatt megtalálhatja a tökéletes megoldást.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak (USD/felhasználó/hónap) ClickUp Költségvetés-nyomonkövetési sablonok, célok összehangolása, AI-elemzések a ClickUp Brain segítségével Kisvállalkozások tulajdonosai, többfunkciós marketing- és operációs csapatok Örökre ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron; ClickUp AI kiegészítő 7 USD/felhasználó/hónap áron Planful AI-alapú előrejelzés, forgatókönyv-tervezés, valós idejű költségvetési átláthatóság, marketing-pénzügyi együttműködés Vállalati marketing- és pénzügyi csapatok Egyedi árazás Marmind Megrendelés/számla szinkronizálás, valós idejű költségkövetés, ERP integráció, költségvetés felosztása cél/régió szerint Globális marketingosztályok Egyedi árazás Proof Analytics ROI-modellezés, mix-modellezés, CRM-integráció, automatikus optimalizálási ajánlások CMO-k és adatközpontú marketingcsapatok Egyedi árazás CoSchedule Egységes naptár, Kanban feladat táblák, tartalom + közösségi ütemtervezés, beépített jóváhagyások Kis- és közepes méretű marketingcsapatok Ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól/hónap Uptempo. io Költségvetés-tervezés, előrejelzés, kampánynaptár, teljesítmény-dashboardok Vállalati marketingoperációs csapatok Egyedi árazás HubSpot Marketing Hub Kampányeszközök, CRM-jelentések, marketingautomatizálás, beépített költségvetés-nyomonkövetés Növekvő bejövő marketing csapatok A fizetős csomagok ára 890 dollár/hónap három felhasználói hely esetén. Zoho Marketing Plus Egységes irányítópult, kampányautomatizálás, elemzés, zökkenőmentes Zoho alkalmazásintegráció Zoho-alapú marketingcsapatok 15 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 21,06 dollár/hó-tól kezdődik. Float Vizuális költségvetés-tervezés, feladatütemezés, csapat munkaterhelésének tervezése, valós idejű szerkesztés Kreatív és projektalapú csapatok 30 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 7,50 USD/hó-tól kezdődik. Kantata Költségvetés, erőforrás-tervezés, bevétel-előrejelzés, CRM/ERP integráció Ügynökségek és szolgáltató cégek Egyedi árazás

Mit kell keresnie a legjobb marketing költségvetési szoftverben?

Nem minden költségvetési eszköz alkalmas a modern marketingcsapatok számára. Íme, ami valóban fontos 👇

Költségvetés tervezése és elosztása: Könnyedén állítsa be a kampányköltségvetéseket, ossza el a forrásokat a csapatok vagy csatornák között, és azonnal módosítsa marketingtevékenységeit.

Valós idejű kiadások nyomon követése: Nézze meg élőben, hogy a marketing költségvetésből mennyit költött el, mennyi maradt, és milyen a jelenlegi kiadási ütem, hogy ne érje meglepetés.

Integráció a marketingcsatornákkal: A legjobb költségvetés-elosztó eszközök összekapcsolódnak a technológiai rendszerével, legyen az fizetett hirdetési platform, mint a Google Ads és a Meta, vagy a marketingcsapat által használt CRM, mint a HubSpot vagy a Salesforce, hogy automatikusan lekérjék a hirdetési kiadásait és teljesítményadatait.

Testreszabható irányítópultok és jelentések: Kövesse nyomon a marketingtevékenységek ROI-ját, vizualizálja a trendeket, és hasonlítsa össze a költségvetést a tényleges kiadásokkal az irányítópultok segítségével, amelyeket a marketingosztály működéséhez igazíthat.

ROI és teljesítményelemzés: A marketing költségvetési szoftvernek lehetővé kell tennie, hogy láthatóvá tegye, mi működik és mi kell változtatni, a kampányok hozamának elemzésével és a költségszivárgások azonosításával.

Előrejelzés és forgatókönyv-tervezés: Futtasson „mi lenne, ha” forgatókönyveket, és jelezze előre a jövőbeli kiadásokat, hogy időben felkészülhessen a költségvetés-csökkentésekre vagy a nagy kampányokra.

Jóváhagyási munkafolyamatok és engedélyek: Állítson be egyedi jóváhagyási útvonalakat a változásokhoz, és határozza meg, ki férhet hozzá mely költségvetésekhez, hogy szervezett maradjon és kézben tartsa az irányítást.

Figyelmeztetések és értesítések: Értesítést kap, ha a kiadások megközelítik a határértéket vagy a teljesítmény csökken, így még időben beavatkozhat, mielőtt a kis problémák nagyokká válnának.

Adatbiztonság és megfelelőség: Válasszon olyan szoftvert, amely megfelel a pénzügyi adatbiztonsági szabványoknak, mint például a GDPR vagy a SOC 2, hogy megvédje érzékeny adatait.

A 10 legjobb marketing költségvetési szoftver a kiadások nyomon követéséhez 2025-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a marketing költségvetési szoftvereknél, keressük meg az Ön egyedi igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

1. ClickUp (A legjobb költségvetés- és marketingkampány-kezeléshez)

Kezelje és vizualizálja marketingkampányait a ClickUp segítségével

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely segít a marketing-, pénzügyi és értékesítési csapatoknak nyomon követni a marketingkiadásokat, kampányokat szervezni és minden dollárt a stratégiai célokhoz igazítani.

Legyen szó digitális marketingkampányok lebonyolításáról, influencerekkel való együttműködés kezeléséről vagy rendezvénymarketing tervezéséről, a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, megkönnyíti a költségvetés betartását, miközben a csapat tagjai teljes mértékben összehangoltan dolgozhatnak.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere a kampánytervezés, a költségvetés és a végrehajtás irányító központjává válik.

Az egyéni mezők segítségével automatizálhatja a tervezett és a tényleges kiadások nyomon követését, kijelölheti a kampányok tulajdonosait, megjelölheti a beszállítókat és rögzítheti a fizetési adatokat.

Akár olyan mezőket is hozzáadhat, mint:

Kiosztott költségvetés

Elköltött összeg

Maradék költségvetés

Kiadási kategória (pl. fizetett hirdetések, rendezvények, influencerek stb. a hirdetési költségvetés részeként)

Használja az AI-alapú egyéni mezőket az átfogó marketing költségvetésen belüli kiadási kategóriák automatizálásának beállításához.

A tervezés és a végrehajtás felgyorsításához a ClickUp Brain segít. Segítségével másodpercek alatt kampányismertetőket, tartalmi ötleteket, esettanulmányokat és közösségi médiás bejegyzéseket hozhat létre. A legjobb az, hogy a már rendelkezésre álló adatokból releváns részleteket gyűjt a marketing költségvetéséről.

Készítsen személyre szabott marketingkampány-költségvetést a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja marketing költségvetését:

Használjon oszlopdiagramokat vagy kördiagramokat a tervezett és a tényleges kiadások összehasonlításához.

Adjon hozzá widgeteket a kiadási ütemhez, a csatornánkénti teljes kiadáshoz vagy a ROI becslésekhez.

Készítsen egyedi irányítópultokat a különböző érdekelt felek számára – pl. egyet a marketingigazgatójának, egy másikat a kampánymenedzsereknek.

Teljes áttekintést kap a kampányköltségek valós idejű alakulásáról, ami jelentősen megkönnyíti a költségvetés átcsoportosítását a negyedévek vagy osztályok között.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a marketingteljesítmény mutatóit, például a megjelenítéseket és a lájkolásokat hét, csatorna és hónap szerint.

A marketing költségvetés jóváhagyásának tekintetében a ClickUp for Finance Teams időt takarít meg, különösen a részlegek közötti együttműködés terén. A pénzügyi csapatok a ClickUp-on belül közös költségvetési munkafolyamatokat hozhatnak létre a marketing kiadásokra szabott listák, mappák és egyéni mezők segítségével. Például egy „Marketing Q3 Budget” nevű mappa tartalmazhat feladatokat vagy tételeket az egyes kampányokhoz vagy csatornákhoz. Ezzel élő, strukturált képet kapunk a marketing pénzügyi tevékenységeiről.

Mostantól a részlegek közötti munkafolyamatok zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a ClickUp Automations segítségével valós idejű riasztásokat és műveleteket állíthat be, amelyek meghatározott, költségvetéssel kapcsolatos kiváltó eseményekre reagálnak. Például:

Azonnal értesítse a csapatot, ha egy kampány túllépi a kiadási limitet.

A „Költségvetés felülvizsgálata” feladat befejezése után automatikusan hozzárendelje a követő feladatokat.

Az új kiadási kérelmeket továbbítsa a megfelelő érdekelt félnek jóváhagyásra.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és néhány kattintással módosítsa a teljes projekt ütemtervét a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a szoftver hatalmas funkciókészlete megfelelő képzés nélkül túlterhelő lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp kiemelkedő sokoldalúságával tűnik ki, amely számos iparág és csapat igényeit kielégíti, így tökéletesen alkalmas különböző területeken végzett projektmenedzsmenthez. Akár marketingkampányt szervez, szoftverfejlesztési projekteket kezel, vagy egyszerűen csak személyes feladatokat irányít, a ClickUp alkalmazkodóképessége révén minden egyedi igényét kielégíti.

A ClickUp kiemelkedő sokoldalúságával tűnik ki, amely számos iparág és csapat igényeit kielégíti, így tökéletesen alkalmas különböző területeken végzett projektmenedzsmenthez. Akár marketingkampányt szervez, szoftverfejlesztési projekteket kezel, vagy egyszerűen csak személyes feladatokat irányít, a ClickUp alkalmazkodóképessége révén minden egyedi igényét kielégíti.

2. Planful (A legjobb átfogó pénzügyi tervezéshez és marketingkiadások előrejelzéséhez)

via Planful

A Planful lehetővé teszi a marketing- és pénzügyi csapatok számára, hogy részletes éves költségvetéseket készítsenek, és azokat gördülő előrejelzésekkel azonnal módosítsák. A statikus éves tervek helyett a gépi tanuláson alapuló, a múltbeli teljesítményre vonatkozó előrejelzéseket felhasználva intelligens költségvetéseket készíthet, amelyek reagálnak a szezonális trendekre, a változó piacokra vagy a kampányok váratlan változásaira.

Marketing Performance Management modulja (korábban Plannuh) hasznos a ROI-központú csapatok számára. A marketing befektetéseket kampányonként és csatornánként is nyomon követheti, így teljes áttekintést kap arról, hogy mi működik és mi jelent pazarlást. Adjon hozzá valós idejű költségkövetést, amely közvetlenül integrálódik pénzügyi rendszereibe, és mindig pontosan tudni fogja, hova megy a költségvetése és milyen eredményeket hoz.

A Planful legjobb funkciói

A Planful AI és jelzései segítségével automatikusan felismerheti a marketing költségvetésében előforduló rendellenességeket vagy túlköltekezési mintákat.

Dolgozzon együtt a marketingigazgatókkal, a pénzügyi és marketingvezetőkkel, hogy javaslatokat nyújtson be, jóváhagyjon változásokat és nyomon kövesse a szerkesztéseket a beépített ellenőrzési nyomvonal segítségével.

Szimuláljon különböző kiadási helyzeteket, például új kampányok indítását vagy a gyengén teljesítő kampányok visszaszorítását, forgatókönyv-tervezéssel, miközben nyomon követi a vállalt, a tervezett és a tényleges költségeket.

A Planful korlátai

A Planful felhasználói lassú adatlekérésről, bonyolult jelentéskészítésről és a skálázhatósággal kapcsolatos aggályokról számolnak be.

Planful árazás

Egyedi árazás

Planful értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Planfulról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Planful rendkívül rugalmas, és segítségével bármilyen üzleti és piaci kihívás mellett is képes vagyok kezelni a marketingfunkciót. Teljes mértékben bízom abban, hogy minden nap pontosan tudom, mire költjük a pénzt, és gyorsan át tudom irányítani a forrásokat egy új kezdeményezésre anélkül, hogy aggódnom kellene más kampányokra vagy a költségvetésre gyakorolt hatások miatt.

A Planful rendkívül rugalmas, és segítségével bármilyen üzleti és piaci kihívás mellett is képes vagyok kezelni a marketingfunkciót. Teljes mértékben bízom abban, hogy minden nap pontosan tudom, mire költjük a pénzt, és gyorsan át tudom irányítani a forrásokat egy új kezdeményezéshez anélkül, hogy aggódnom kellene a többi kampányra vagy a költségvetésre gyakorolt hatások miatt.

🧠 Érdekesség: A Dos Equis „A világ legérdekesebb embere” kampánya 22%-kal növelte az Egyesült Államokbeli eladásokat a kampány ideje alatt. A karakter annyira ikonikussá vált, hogy az emberek még mémként is megosztották.

3. MARMIND (A legjobb megoldás a vállalatok top-down és bottom-up marketing költségvetés-ellenőrzéséhez)

via MARMIND

A MARMIND olyan vállalati marketingcsapatok számára készült, amelyek teljes átláthatóságot és ellenőrzést igényelnek a stratégiai és kampány szintű költségvetések felett.

Támogatja mind a top-down költségvetés-tervezést (éves költségvetés meghatározása osztályszinten), mind a bottom-up előrejelzést (előrejelzések készítése az egyes kampányok költségei alapján). Ez a kettős módszer segít a marketingvezetőknek áttekinteni a nagy képet, vagy részletesen megvizsgálni a régiók, csatornák, termékek vagy csapatok adatait.

A MARMIND legjobb funkciói

Megrendelések és számlák kezelését kínálja, amely közvetlenül kapcsolódik az ERP-rendszereihez.

A többdimenziós költségvetési nézet segítségével a költségvetési adatokat termékcsalád, régió, időtartam vagy marketingcél szerint bonthatja le.

Az automatizált élő előrejelzés újraszámolja a tervezett, lekötött és tényleges kiadásait.

A MARMIND korlátai

A költségek összehangolása kihívást jelenthet, és szoros figyelemmel kísérést igényel.

MARMIND árak

Egyedi árazás

MARMIND értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a MARMIND-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Marmind átfogó áttekintést nyújt az időről, a költségvetésről és az erőforrásokról, ami sokkal hatékonyabbá teszi a kampányok tervezését és végrehajtását. A platform megkönnyíti a marketingkampányok lebonyolítását és a csapat zökkenőmentes együttműködését. Ráadásul ügyfélszolgálatuk gyors és valóban segítőkész, ami nagy értéket ad az általános élményhez.

A Marmind átfogó áttekintést nyújt az időről, a költségvetésről és az erőforrásokról, ami sokkal hatékonyabbá teszi a kampányok tervezését és végrehajtását. A platform megkönnyíti a marketingkampányok lebonyolítását és a csapat zökkenőmentes együttműködését. Ráadásul ügyfélszolgálatuk gyors és valóban segítőkész, ami nagy értéket ad az általános élményhez.

4. Proof Analytics (A legjobb adatvezérelt marketing költségvetés-optimalizáláshoz és ROI-modellezéshez)

via Proof Analytics

A Proof Analytics egy marketing erőforrás menedzsment (MRM) platformként működik, amely ötvözi a kampánytervezést, a költségvetés nyomon követését, a teljesítményelemzést és a ROI modellezést. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy központi felületről szervezzék a marketingtevékenységeket, osszák el a költségvetést, állítsák be az ütemtervet és figyeljék a teljesítményt. A beépített eszközökkel, amelyek valós időben követik nyomon a kiadásokat és a teljesítményt, a csapatok láthatják, hogyan használják fel a költségvetést, és összehasonlíthatják azt az eredményekkel, amint az adatok beérkeznek.

A platform egy automatizált optimalizációs rendszert tartalmaz, amely elemzéseket és mesterséges intelligenciát használ a korábbi kampányok teljesítményének értékeléséhez. A Proof Analytics támogatja a marketingmix modellezést, segítve annak azonosítását, hogy mely csatornák vagy kampányok járulnak hozzá leginkább a ROI-hoz. Ezen elemzés alapján a rendszer javaslatokat tehet a költségvetés elosztásának módosítására, például a gyengén teljesítő csatornákról a hatékonyabbakra történő forrásátcsoportosításra.

A Proof Analytics legjobb funkciói

Az automatizált ROI-jelentés attribúciós modelleket biztosít, amelyek segítenek számszerűsíteni az egyes marketingtevékenységek megtérülését.

A Salesforce integráció összekapcsolja a CRM-adatokat, például a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, közvetlenül a marketing költségvetéssel, így segítve a kiadások és az eredmények összekapcsolását további eszközök vagy manuális nyomon követés nélkül.

A platformba beépített jóváhagyási és munkafolyamat-funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy rendszerből nyújtsák be a költségvetési módosításokat, kövessék nyomon a kampányok frissítéseit és kezeljék a funkciók közötti együttműködést.

A Proof Analytics korlátai

A siker nagyban függ a megbízható adatcsatornáktól és a tiszta, hozzáférhető adatoktól; az ezzel kapcsolatos folyamatos problémák alááshatják az előrejelzések megbízhatóságát.

A Proof Analytics árai

Egyedi árazás

Proof Analytics értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. CoSchedule (A legjobb tartalomütemtervek szervezéséhez és marketingprojektek összehangolásához)

via CoSchedule

A CoSchedule segít a marketingcsapatoknak a tartalom szervezésében, a kampányok összehangolásában és a napi műveletek kezelésében egy platformról.

A platform tartalmazza a marketing munkafolyamatokhoz kifejezetten kialakított projekt- és feladatkezelési funkciókat is. A csapatok feladat táblák segítségével hozhatnak létre és kezelhetnek kampányokat, oszthatnak ki feladatokat, állíthatnak be határidőket és követhetik nyomon az előrehaladást olyan formátumokban, mint a Kanban. A jóváhagyási folyamatokat beépített munkafolyamatok kezelik, amelyek lehetővé teszik az érdekelt felek számára, hogy közvetlenül a platformon belül vizsgálják meg és hagyják jóvá a tartalmakat.

A CoSchedule legjobb funkciói

Az integrált tartalom- és közösségi közzététel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy helyen hozzanak létre, ütemezzenek és kezeljenek blogokat, e-maileket és közösségi bejegyzéseket.

Az elemzések és a teljesítménykövetés kampány szintű betekintést nyújtanak, például az e-mailek megnyitásáról, a közösségi média aktivitásáról vagy a feladatok elvégzéséről.

Az egységes marketingnaptár egyetlen felületen egyesíti az összes tartalmat, kampányt és közösségi média marketingbejegyzést.

A CoSchedule korlátai

Nehézségek a platformok integrációjával, különösen a LinkedIn esetében, ahol a felhasználók gyakori hitelesítési problémákról és megbízhatatlan tevékenységi jelentésekről számolnak be.

CoSchedule árak

Ingyenes naptár

Szociális naptár: 19 USD/felhasználó/hónap

Ügynökségi naptár: 59 USD/felhasználó/hónap

Tartalomnaptár: Egyedi árazás

Marketing Suite: Egyedi árazás

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a CoSchedule Marketing Suite-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A CoSchedule számos funkciót kínál, a drag-and-drop naptártól a csevegőrendszerig, ahol megjelölheti csapattársait a projektekben. Lehetővé teszi, hogy kampányonként vagy projektenként feladatlistát hozzon létre, és megjelölheti a megfelelő alkalmazottakat, hogy biztosítsa a projekt befejezését. Fotókat, fájlokat és egyéb eszközöket is csatolhat a projekthez, hogy minden egy helyen legyen.

A CoSchedule számos funkciót kínál, a drag-and-drop naptártól a csevegőrendszerig, ahol megjelölheti csapattársait a projektekben. Lehetővé teszi, hogy kampányonként vagy projektenként feladatlistát hozzon létre, és megjelölheti a megfelelő alkalmazottakat, hogy biztosítsa a projekt befejezését. Fotókat, fájlokat és egyéb eszközöket is csatolhat a projekthez, hogy minden egy helyen legyen.

6. Uptempo. io (A legjobb nagy csapatok holisztikus marketingtevékenységeihez)

via Uptempo.io

Az Uptempo. io egy összekapcsolt platformon egyesíti a tervezést, a költségvetés-tervezést és a teljesítménymenedzsmentet. Az Allocadia (költségvetés-tervezés), a BrandMaker (munkafolyamatok és végrehajtás) és a Hive9 (elemzés) eszközeit ötvözi, hogy egy egységes rendszert hozzon létre a marketingtevékenységek teljes körű kezeléséhez. A csapatok kampányokat tervezhetnek, promóciós stratégiákat állíthatnak össze, nyomon követhetik a költségvetéseket, figyelemmel kísérhetik az eredményeket, és minden kezdeményezést összekapcsolhatnak a stratégiai célokkal.

Támogatja a folyamatos kampánytervezést, így a csapatok nem kötődnek statikus éves költségvetésekhez. A tervek frissíthetők a prioritások változásával, és minden kampány tartalmazza a célokat, a taktikákat és a finanszírozást egy naptár alapú nézetben. Az Uptempo pénzügyi eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy valós időben megtekintsék a tervezett, lekötött és tényleges kiadásokat.

Az Uptempo.io legjobb funkciói

A pénzügyi rendszerekkel való integráció támogatja az automatizált egyeztetést és megmutatja a költségvetés felhasználását termék, régió vagy kampány szerint.

A prediktív betekintés és a „mi lenne, ha” elemzés a Hive9 elemzéseit használja a ROI előrejelzéséhez, a kockázatok jelzéséhez és a különböző költségvetési forgatókönyvek teszteléséhez.

A célkitűzés és mérési funkciók minden kampányt és kiadási tételt konkrét marketingcélokhoz rendelnek, például a potenciális ügyfelek számához vagy a márka hatásának növekedéséhez.

Az Uptempo.io korlátai

A platform lassú betöltési és frissítési időket tapasztalhat, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.

Uptempo. io árak

Egyedi árazás

Uptempo. io értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Uptempo.io-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A legfontosabb értékesítési és marketingplatformok integrálásával átfogóbb képet kaptunk a marketingről, és megbízható alapot szereztünk a befektetési megtérülés (ROI) jelentéséhez. Egyszerűsítettük marketingtervezési eljárásunkat, hogy gyorsan be tudjuk azonosítani a legfontosabb üzleti hajtóerőket, feltérképezni a potenciális problémás területeket és növelni a vállalat egészének harmóniáját.

A legfontosabb értékesítési és marketingplatformok integrálásával átfogóbb képet kaptunk a marketingről, és megbízható alapot szereztünk a befektetési megtérülés (ROI) jelentéséhez. Egyszerűsítettük marketingtervezési eljárásunkat, hogy gyorsan be tudjuk azonosítani a legfontosabb üzleti hajtóerőket, feltérképezni a potenciális problémás területeket és növelni a vállalat egészének harmóniáját.

7. HubSpot Marketing Hub (A legjobb megoldás bejövő marketinghez és kampányok ROI-jának nyomon követéséhez minden méretű vállalkozás számára)

via HubSpot

A HubSpot Marketing Hub kampánytervezést, tartalomkészítést, CRM-integrációt és marketingelemzést egyesít egy platformon. A marketingesek segítségével többcsatornás kampányokat kezelhetnek, beleértve blogbejegyzéseket, hirdetéseket, e-maileket és közösségi médiát, egy egységes irányítópultról, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy helyen koordinálják az üzeneteket és mérjék a teljesítményt.

Az eszköz közvetlenül kapcsolódik olyan hirdetési platformokhoz, mint a Facebook, a Google és a LinkedIn, hogy nyomon kövesse a hirdetési kiadásokat és a kampányok ROI-ját. A felhasználók láthatják, hogy mennyi költöttek, hány potenciális ügyfél keletkezett, és milyen üzletek születtek. A kampányok ROI-elemzésével a felhasználók bevételt rendelhetnek a kampányokhoz, és automatikusan kiszámíthatják a megtérülést, ami segít a csapatoknak felmérni, mely csatornák hoznak a legjobb eredményeket.

A HubSpot Marketing Hub legjobb funkciói

Az attribúciós és elemzési eszközök nyomon követik a teljes ügyfélútvonalat, és több érintési ponton is alkalmazzák a krediteket, többérintéses attribúciós modellek segítségével.

A potenciális ügyfelek generálásának és ápolásának funkciói között szerepelnek a személyre szabott céloldalak és az automatizált munkafolyamatok.

Az értékesítési és CRM-integráció lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy a kiadási adatokat közvetlenül összekapcsolják a bevételi eredményekkel.

A HubSpot Marketing Hub korlátai

Az integráció beállítása bonyolult lehet

A HubSpot Marketing Hub árai

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó három felhasználói helyért

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó öt felhasználói helyért

HubSpot Marketing Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Marketing Hubról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A HubSpot Marketing Hub egyszerű felülete és átfogó eszközei segítségével könnyedén lehetett navigálni és stratégiákat megvalósítani. Az e-mail marketingtől a tartalomkészítésig a CRM-integráció különösen hasznos volt a potenciális ügyfelek generálásának és ápolásának nyomon követésében. Az automatizálási funkciók pedig jelentős időt és erőfeszítést takarítottak meg az ismétlődő feladatokban.

A HubSpot Marketing Hub egyszerű felülete és átfogó eszközei segítségével könnyedén lehetett navigálni és stratégiákat megvalósítani. Az e-mail marketingtől a tartalomkészítésig a CRM-integráció különösen hasznos volt a potenciális ügyfelek generálásának és ápolásának nyomon követésében. Az automatizálási funkciók pedig jelentős időt és erőfeszítést takarítottak meg az ismétlődő feladatokban.

8. Zoho Marketing Plus (A legjobb integrált marketingcsomag költséghatékony megoldásként)

via Z oho

A Zoho Marketing Plus egy all-in-one marketingcsomagot kínál, amely segít a csapatoknak a kampányok kezelésében, a marketingköltségek nyomon követésében és a teljesítmény mérésében az összes csatornán. E-mail marketing, közösségi média, webelemzés, események és CRM eszközöket tartalmaz, egyesítve a kampánytevékenységeket egy helyen, hogy csökkentsék az eszközök közötti váltást és javítsák a csatornák közötti koordinációt.

A Budget Board bevezetésével a Zoho mostantól lehetővé teszi a csapatok számára, hogy költségvetést rendeljenek márkákhoz vagy kampányokhoz, és nyomon kövessék az azokhoz kapcsolódó összes marketingkiadást. A kiadások cél, földrajzi terület vagy tevékenység szerint kategorizálhatók, így a marketing irányítópulton belül egyértelműen látható, hogy a források hogyan kerülnek felhasználásra és mennyi marad még.

A Zoho Marketing Plus legjobb funkciói

A ROI-elemzések betekintést nyújtanak abba, hogy mely csatornák hoznak a legtöbb hozamot marketingtevékenységeihez.

A projekt- és munkamenedzsment funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közösen tervezzenek és hajtsanak végre kampányokat, nyomon kövessék a határidőket, és összehangolják a kiadásokat az ütemtervekkel.

A többcsatornás koordináció lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy e-mailek, SMS-ek és hirdetések segítségével ügyfélutakat hozzanak létre, és nyomon kövessék azok együttes hatását olyan célokra, mint a potenciális ügyfelek generálása vagy a konverziók.

A Zoho Marketing Plus korlátai

A felület helyenként nehézkesnek vagy nem intuitívnak tűnhet, és a fejlett funkciók elsajátítása időbe telik.

Zoho Marketing Plus árak

15 napos ingyenes próba

A fizetős csomag ára 21,06 dollár/hó.

Zoho Marketing Plus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Zoho Marketing Plusról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Zoho Marketing Plus intuitív és kezdőbarát felülettel rendelkezik, amelynek használata az első naptól kezdve egyszerű. A bevezetési folyamat zökkenőmentes, és a gyors ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy minden probléma gyorsan megoldódjon. Naponta használom a platformot, mert egyszerűsíti a kampánykezelést és az incidensek nyomon követését.

A Zoho Marketing Plus intuitív és kezdőbarát felülettel rendelkezik, amelynek használata az első naptól kezdve egyszerű. A bevezetési folyamat zökkenőmentes, és a gyors ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy minden probléma gyorsan megoldódjon. Naponta használom a platformot, mert egyszerűsíti a kampánykezelést és az incidensek nyomon követését.

9. Float (A legjobb erőforrás- és kapacitástervezéshez a csapat kihasználtságának maximalizálása érdekében)

via Float

A Float segít a marketingcsapatoknak az erőforrások kezelésében és a költségvetés felhasználásának nyomon követésében azáltal, hogy összekapcsolja a csapatok ütemtervét a projekt idővonalával. Vizuális ütemező felületével a közös naptárban hozzárendelhet embereket a kampányokhoz, láthatja, ki min dolgozik és mennyi ideig.

A Float lehetővé teszi a projektköltségvetések órákon vagy pénzösszegeken alapuló beállítását és kezelését is. A marketingvezetők órákon (például 100 tervezési óra) vagy pénzösszegeken (például 10 000 dollár) alapuló költségvetéseket rendelhetnek hozzá, és a Float nyomon követi, hogy a projekt előrehaladtával mennyi került „elköltésre”. A valós idejű nyomon követésnek köszönhetően mindig tisztában van a helyzetével, függetlenül attól, hogy a költségvetésen belül marad-e, vagy annak határához közeledik.

A Float legjobb funkciói

A Float óradíj-nyomonkövetési funkciója segít előre jelezni a kiadásokat azáltal, hogy a tervezett órákat megszorozza a hozzárendelt óradíjakkal.

A feladat alapú költségvetési rendszer lehetővé teszi a csapatok számára, hogy feladatonként órákat vagy díjakat rendeljenek hozzá (például 30 óra tartalomíráshoz), így részletesebb ellenőrzést biztosítva a kampányon belüli komponensköltségek felett.

A forgatókönyv-tervezés segítségével a marketingesek szimulálhatnak olyan intézkedéseket, mint például egy alvállalkozó felvétele vagy egy feladat elhalasztása, hogy azonnal lássák, hogyan hat ez az általános költségvetésre és az ütemtervre.

Float korlátozások

A felhasználók hiányolják a részletes testreszabási lehetőségeket (pl. mezők átnevezése, részletes jelentések), különösen archivált tagok, exportok vagy létszámkövetés esetén.

Float árazás

30 napos ingyenes próba

Starter: 7,50 USD/fő/hónap

Pro: 12,50 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Floatról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a Float pontosan azt teszi, amit ígér: segít szervezetünknek a tervezés és az erőforrások kezelésében. Hihetetlenül hasznos és kiváló felhasználói élményt nyújt. A robusztus API és a jól dokumentált integrációs lehetőségek megkönnyítik a kapcsolatot eszközeinkkel.

Imádom, hogy a Float pontosan azt teszi, amit ígér: segít szervezetünknek a tervezés és az erőforrások kezelésében. Hihetetlenül hasznos és kiváló felhasználói élményt nyújt. A robusztus API és a jól dokumentált integrációs lehetőségek megkönnyítik a kapcsolódást eszközeinkhez.

10. Kantata (A legjobb megoldás az ügynökségek és szolgáltatók egységes erőforrás-, költségvetés- és projektirányításához)

via Kantata

A Kantata egy szolgáltatásközpontú projektmenedzsment és költségvetési platform, amelynek célja, hogy a csapatok teljes ellenőrzést gyakorolhassanak erőforrásaik, pénzügyeik és teljesítménymutatóik felett. A projektköltségvetés, a kiadások nyomon követése, az időelőrejelzés és a csapatkapacitás-tervezés funkcióival a Kantata segít a szolgáltató szervezeteknek nyomon követni a haszonkulcsot és optimalizálni az erőforrások felhasználását egy helyen.

A Kantata legjobb funkciói

Rendelje hozzá vagy cserélje ki a csapat tagjait a rendelkezésre állásuk alapján, kövesse nyomon a költségvetés felhasználását, a haszonkulcsot és a számlázás előrehaladását, és nyerjen betekintést a módosítási megrendelésekbe vagy a kockázatos projektekbe.

Csatlakozzon olyan rendszerekhez, mint a Salesforce, QuickBooks, Jira, és használja az ajánlóeszközöket az erőforrás-ütközések vagy költségvetési kockázatok felismeréséhez.

Készítsen idő- és anyagköltség vagy fix díjas számlákat közvetlenül a projektadatokból, így a kampány teljes életciklusa alatt átláthatóak maradnak a kiadások, a számlázás és a bevételek.

A Kantata korlátai

A platformot gyakran lassúnak és nehézkesnek írják le, a lassú frissítések pedig rontják a hatékonyságot.

Kantata árak

Egyedi árazás

Kantata értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Kantata valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Kantata SX lehetővé tette PS csapatunk számára, hogy átvegye az irányítást üzleti tevékenységünk felett, és olyan betekintést nyújtson, amellyel korábban nem rendelkeztek. Az erőforrások magabiztos elosztásának képessége volt a legnagyobb javulás osztályunk hatékonyságában. Emellett nagyra értékeljük a prognózisok pontosságát, amely javította a PS helyzetét vállalatunkon belül.

A Kantata SX lehetővé tette PS csapatunk számára, hogy átvegye az irányítást üzleti tevékenységünk felett, és olyan betekintést nyújtson, amellyel korábban nem rendelkeztek. Az erőforrások magabiztos elosztásának képessége volt a legnagyobb javulás osztályunk hatékonyságában. Ezenkívül nagyra értékeljük a prognózisok pontosságát, amely javította a PS helyzetét vállalatunkon belül.

