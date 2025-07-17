ClickUp és OneNote: a feladat- és jegyzetkezelés legfontosabb különbségei

Épp most töltött 12 percet azzal, hogy kereste azt a zseniális ötletet, amelyet valahol a bevásárlólista és a találkozó jegyzetek között jegyzett le.

Fordulat: végig az e-mail vázlatai között volt. 😲

Szüksége van egy olyan rendszerre, amely nemcsak tárolja az ötleteit, teendőit és projektterveit, hanem azokat valóban megtalálhatóvá is teszi.

Itt jönnek képbe az olyan eszközök, mint a ClickUp és az OneNote. A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelynek célja a feladatok, dokumentumok, célok és csapatmunka kezelése egy helyen. Az OneNote viszont a Microsoft digitális jegyzetfüzete, amelynek célja a gondolatok rögzítése, a jegyzetek rendszerezése és a különböző eszközök közötti szinkronizálás.

A ClickUp és az OneNote közötti vita lényege a következő: egy hatékony projektmenedzserre van szüksége, amely véletlenül jegyzeteket is tárol, vagy egy jegyzetelési eszközre, amely feladatok kezelésével is foglalkozik?

Vessünk egy pillantást arra, mit kínálnak az egyes platformok, ha jegyzetek és feladatok együttes kezelésére van szükséged. 💁

ClickUp és OneNote összehasonlító táblázat

Íme egy rövid összehasonlítás a ClickUp és az OneNote funkciói (és értékei) között:

Kritériumok ClickUp OneNote Elsődleges cél All-in-one termelékenységi platform, amely magában foglalja a feladatkezelést, a projektkövetést és a közös jegyzetelést Digitális jegyzetfüzet, amely szabad formájú jegyzetelést, jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak szerinti szervezést kínál. Jegyzetelési képességek Rich text formázás, dokumentumok, jegyzettömb, sablonok, AI-alapú összefoglalók, multimédia-beágyazás Szabad formátumú vászon, kézírás, multimédia, rugalmas elrendezés Feladat- és projektkezelés Haladó: feladatok, alfeladatok, függőségek, ismétlődő feladatok, naptár, Gantt, tábla, listanézetek Minimális: ellenőrzőlisták; nincs beépített feladat-/projektkezelés Együttműködés Valós idejű szerkesztés, megjegyzések, feladatkiosztás, megosztás, jogosultságok, csevegés, Docs együttműködés Megosztott jegyzetfüzetek, egyidejű szerkesztés, alapvető együttműködés AI funkciók Az AI összefoglalja a jegyzeteket, létrehoz cselekvési tételeket, automatizálja a frissítéseket és leírja a ClickUp jegyzőkönyv-készítő szoftverében tartott értekezleteket. Nincs natív AI; integrációkra vagy külső eszközökre támaszkodik Integrációk Több száz alkalmazással csatlakozik, beleértve az e-mailt, a naptárakat, a Slacket és még sok mást. Szoros integráció a Microsoft 365-tel (Outlook, Teams, Word stb.), OneDrive szinkronizálás Keresés és szervezés Hatékony keresés, szűrők, címkék, kapcsolatok, kétirányú összekapcsolás a feladatok és a dokumentumok között Hatékony keresés, címkék, hierarchikus szervezés jegyzetfüzet/szakasz/oldal szerint Automatizálás Beépített automatizálás a munkafolyamatokhoz, emlékeztetőkhöz és ismétlődő feladatokhoz Nincs beépített automatizálási funkció

Mi az a ClickUp?

Kezdje el használni a ClickUp-ot! Kezelje az összes munkáját – jegyzeteket, dokumentumokat, feladatokat, csevegéseket és projekteket – a ClickUp alkalmazásban, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásban.

A mai munka nem működik.

Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük.

Projekteink, dokumentációnk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami csökkenti a termelékenységet.

A ClickUp megoldja ezt a problémát egy olyan, munkához készült alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájának segítségével.

Ma már több mint hárommillió csapat használja a ClickUp-ot, hogy gyorsabban dolgozzon, hatékonyabb munkafolyamatokkal, központosított tudással és fókuszált csevegéssel, amely kiküszöböli a zavaró tényezőket és felszabadítja a szervezet termelékenységét.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek kiemelik a ClickUp-ot a többi közül. 👇

1. funkció: ClickUp Docs

Ha több projektet, tanfolyamot vagy csapatmunkát irányít, akkor a jegyzetek és feladatok két külön helyre történő elhelyezése lassíthatja a munkát.

A ClickUp Docs segítségével összekapcsolhatja jegyzetét és teendőlistáját

Itt jöhet jól a ClickUp Docs. A hagyományos jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben ez az eszköz a jegyzeteket cselekvéssé alakítja.

Különösen azoknak a diákoknak, akik feladataikat tervezik, szakembereknek, akik ügyfeleiknek szállítandó termékeket kezelnek, vagy csapatoknak, akik közös célokért dolgoznak együtt, a Docs összehangolja az összes munkakörnyezetet. Az eredmény? Soha nem veszíti szem elől a legfontosabb információkat, és produktívabbá válik.

Tegyük fel, hogy Ön egy csoportos kutatási projekten dolgozó diák. A következőket teheti: Vázolja fel jelentésének szerkezetét egy Doc-fájlban, gazdag szövegformázással, beágyazott oldalakkal és fejlécekkel, felsorolt vagy számozott listákkal, sőt, szekciókat elválasztó szalagcímekkel és elválasztókkal is.

Helyezzen el linkeket a forrásokhoz, csatoljon képeket vagy videókat, és könnyedén ágyazzon be táblázatokat vagy diagramokat, hogy minden darab a helyére kerüljön.

Ossza meg jegyzeteket csapattársaival, és rendeljen hozzájuk szakaszokat, amelyeket @említésekkel és hozzárendelt megjegyzésekkel kezelhetnek.

Ágyazzon be egy projekt ütemtervet, adjon hozzá egy Kanban táblát a haladás vizualizálásához, vagy alakítsa át a szöveget nyomon követhető ClickUp feladatokká , ellenőrzőlistákkal és határidőkkel, amelyek szinkronizálódnak a munkaterületével.

Az előnyök egyértelműek mind a szakemberek, mind a termelékenységre fókuszáló csapatok számára. Készítsen ügyfélajánlatokat, értekezlet napirendeket vagy állapotfrissítéseket egy dokumentumban, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz. Az @mentions, az inline megjegyzések és az élő együttműködés funkcióknak köszönhetően a visszajelzések gyorsabbak, és semmi sem marad ki.

Használja a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióit, hogy vonzó jegyzeteket készítsen és azokat feladatokhoz kapcsolja

💡 Profi tipp: Gyorsítsa fel munkafolyamatát a ClickUp jegyzetkészítő sablonjaival a Docs-ban. Akár jegyzeteket készít egy megbeszélésről, ügyfelek visszajelzéseit jegyzi le, vagy egy projekt vázlatát tervezi, ezek a sablonok strukturált kiindulási pontot nyújtanak – előre formázott fejlécekkel, ellenőrzőlistákkal és feladatlinkekkel. Csak illessze be a tartalmát, rendelje hozzá a következő lépéseket, és azonnal alakítsa a jegyzeteket cselekvéssé, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

2. funkció: ClickUp jegyzettömb

Tegyük fel, hogy egész reggel egymást követő ügyfélhívásokkal van elfoglalva. Az ötletek rögzítése, a követő lépések ütemezése és a feladatok ellenőrzése között túlórázik, és a post-it cetlik már nem elegendőek.

Bízzon a ClickUp Notepadben, hogy megmentse a napot!

A ClickUp beépített jegyzetfüzetével azonnal rögzítheti ötleteit – ez a gyors, szervezett jegyzetekhez ideális hely

Ez egy egyszerű, privát tér, amely közvetlenül a ClickUp-ba van beépítve. Használja arra, hogy gyorsan lejegyezze gondolatait, teendőit vagy emlékeztetőit, amint azok eszébe jutnak.

Tegyük fel, hogy Ön egy projektmenedzser, aki egy kickoff-megbeszélést vezet. Ahogy az ötletek áramlanak, jegyzeteket írhat a Notepadba, formázhatja őket fejlécekkel vagy ellenőrzőlistákkal, és amikor készen áll, ezeket a jegyzeteket közvetlenül ClickUp Tasks-ba alakíthatja át a csapata számára, vagy egy Doc-ba a projekt összefoglalásához.

A munkaterületéről, a mobilalkalmazásból vagy akár a ClickUp Chrome-bővítményéből is elérheti, így mindig kéznél van, amikor szüksége van rá.

🧠 Érdekesség: 1943-ban Allen Morgenstern mérnök az ipari munkások számára tervezett feladatrendszerek kidolgozása során alkotta meg a „dolgozz okosabban, ne keményebben” kifejezést. A cél az volt, hogy ösztönözze őket arra, hogy kevesebb fizikai veszély mellett többet teljesítsenek.

3. funkció: ClickUp Brain

Ezenkívül ott van még a ClickUp Brain – az intelligens termelékenységi asszisztens a ClickUp-on belül.

A brainstorming üléseket világos összefoglalókba sűríti, a durva jegyzeteket kifinomult, professzionális tartalommá alakítja, és a megbeszélésekből megvalósítható ötleteket vagy következő lépéseket generál. Az AI eszköz úgy lett kialakítva, hogy megértse a feladatait, dokumentumait, csapatát és vállalati tudását, így ahelyett, hogy oldalakon kutatna vagy csapattársait zaklatná frissítésekért, egyszerűen csak hozzá fordulhat.

A kontextusérzékenység és az AI-alapú javaslatok segítségével nem csak a munkafolyamatot gyorsítja fel, hanem javítja a gondolkodásmódját, a kommunikációját és a végrehajtást is.

Kezelje csapata feladatainak előrehaladását a ClickUp Brain segítségével

Például, készülsz a heti csapatértekezletre. Ahelyett, hogy különböző projekteket, jegyzeteket és dokumentumokat böngésznél, hogy megnézd, hol tart mindenki, egyszerűen csak megkérdezed a ClickUp Brain-t.

📌 Példa: Összegezze a tervezőcsapat által a múlt héten elvégzett összes feladatot, és jelölje meg az esedékességüket túllépőket.

Pár másodperc alatt összeállít egy tömör frissítést, így nem kell több műszerfalat vagy szálat átnéznie.

Összegezze a munkaterület tevékenységét a ClickUp Brain segítségével

Az egyik kiemelkedő funkciója az AI Writer, egy hatékony eszköz, amely segít a tartalom létrehozásában és finomításában közvetlenül a munkaterületén belül.

Készítsen új tartalmat vagy szerkessze a meglévőt a ClickUp Docs ClickUp Brain funkciójával.

Projektjavaslatot készít, és gyorsan meg kell határoznia a célokat, a hatókört és a teljesítendő feladatokat. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, az AI Writer segítségével a következőket adhatja meg:

📌 Példa: Írjon egy professzionális projektjavaslatot egy weboldal átalakításához, beleértve az ütemtervet, a teljesítendő feladatokat és a siker mérőszámait.

A ClickUp Brain másodpercek alatt elkészíti a szilárd első vázlatot, amelyet finomhangolhat és megoszthat a csapatával.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX – az asztali AI alkalmazás – segítségével egy szót sem kell begépelnie, hogy jegyzeteket készítsen, csak használja a Talk to Text funkciót. Csak nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg a mikrofont, és mondja el gondolatait. A Brain MAX leírja, amit mond, hozzáadja a kiválasztott dokumentumhoz, és még a teendőket is automatikusan feladatokká alakítja. Ez a leggyorsabb módja az ötletek rögzítésének és a dolgok elindításának – négyszer gyorsabb, mint a kézi gépelés. Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat.

Találkozó jegyzetelő

Most pedig beszéljünk a találkozók jegyzetéről. Ha valaha is előfordult, hogy kilépett egy találkozóról, és rájött, hogy senki sem készített jegyzetet – vagy ami még rosszabb, senki sem tudja, mi a teendő –, akkor a ClickUp AI Notetaker az Ön számára ideális megoldás.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazását a világos értekezletjegyzetek és teendők rögzítéséhez

Automatikusan rögzíti és leírja a Zoom, Teams vagy Google Meet találkozókat, és a beszélgetéseket szervezett, kereshető jegyzetekké alakítja. De ez még nem minden. A találkozói jegyzetekhez használt AI eszköz azonosítja a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket és a teendőket, majd összekapcsolja őket a megfelelő feladatokkal.

Ön vezeti az új termék bevezetéséről szóló brainstorming megbeszélést. A megbeszélés után az AI Notetaker elküldi Önnek egy dokumentumot, amely tartalmazza a dátumot, a résztvevőket, a megbeszélés jegyzetét, a vita összefoglalóját és a teendők felsorolását, például:

Hozza létre a landing page vázlatot: Johnnak kiosztva, péntekig kell elkészülnie.

E-mail tervezet: Dana feladata, határidő: jövő hét

Nézze meg itt a működését:

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 50%-a szerint a péntek a legproduktívabb nap. Ez a modern munkavégzésre jellemző jelenség lehet. Pénteken általában kevesebb megbeszélés van, és ez, a munkahét során felhalmozódott kontextussal kombinálva, kevesebb zavaró tényezőt és több időt jelenthet a mély, koncentrált munkavégzéshez. Szeretné a pénteki szintű termelékenységet egész héten fenntartani? Használja az aszinkron kommunikációs gyakorlatokat a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással! Rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, szerezzen azonnali átiratokat a ClickUp Brain segítségével, vagy kérje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazását, hogy összefoglalja az értekezlet legfontosabb pontjait!

A ClickUp árai

Mi az a Microsoft OneNote?

via OneNote

Az OneNote a Microsoft Office digitális jegyzetelő alkalmazása, amely személyes digitális jegyzetfüzetként szolgál, és lehetővé teszi a felhasználók számára jegyzetek, kutatások, tervek és egyéb információk rögzítését, kezelését és rendszerezését.

Hozzon létre jegyzetfüzeteket egyedi szakaszokkal és oldalakkal, hogy minden eszközön könnyen hozzáférhető legyen.

Mi teszi kiemelkedővé? A végtelen vásznon bárhol írhat, képeket, hangklipeket, videókat vagy fájlokat helyezhet el, és a jegyzeteket címkével is ellátja a jobb kereshetőség érdekében. Emellett zökkenőmentesen integrálható más Microsoft-alkalmazásokkal, például az Outlookkal. Ráadásul rugalmas és felhőalapú, így útközben is hozzáférhet a jegyzetekhez.

📖 Olvassa el még: Népszerű jegyzetelési módszerek különböző felhasználási esetekhez

A OneNote funkciói

Íme néhány funkció, amelyet ez a dokumentumkezelő szoftver kínál. 📃

1. funkció: Fejlett értekezlet-integráció

Szerezzen be egy intelligens meeting asszisztenst a OneNote-tal

A OneNote és a Microsoft Teams integrációja automatikusan beolvassa a felvételeket, átiratokat, napirendeket és jegyzeteket, és közvetlenül beágyazza azokat a jegyzetfüzeteibe.

A megbeszélés végén a OneNote automatikusan kitölti az oldalt a legfontosabb adatokkal, beleértve a címet, a dátumot, a résztvevőket és a teendőket, így nincs szükség manuális adatbevitelre. Ezenkívül támogatja a Microsoft Planner sablonokat, amelyeket közvetlenül beágyazhat a megbeszélés jegyzetébe a feladatok egyszerű ütemezéséhez.

🔍 Tudta? Az 1500-as években a tudósok jegyzetfüzeteket használtak idézetek, ötletek és vázlatok gyűjtésére. Ezek a OneNote megjelenése előtt már régóta léteztek, mint személyes tudásrendszerek.

Használja az OneNote tintás eszközeit a gazdagon formázott és vonzó jegyzetekhez

A OneNote tollaszkövei kreatív újításokkal bővültek. Mostantól a következő formázási lehetőségekkel alakíthatja jegyzetét:

Új tolltípusok: Válassza a töltőtollat a kalligráfia stílusú íráshoz, és az ecset tollat a dinamikus vonásokhoz.

Tintapipetta: Válasszon bármilyen színt a képernyőről, hogy az illeszkedjen a jegyzetek márkájához vagy vizuális témájához.

Tinta kiegyenesítése: Finomítsa a szabadkézi jegyzeteket vagy diagramokat, hogy a rendezetlen kézírás automatikusan olvashatóvá váljon.

Tinta tapadása: Zárja le a PDF-eken vagy képeken elhelyezett megjegyzéseket, még akkor is, ha azokat áthelyezi vagy átméretezi.

Használati eset: Próbálja ki a színkódolt tintákat, egyenesítse ki a megjegyzéseket, és igazítsa őket a elrendezés módosításakor.

3. funkció: Audio- és videofelvétel időhöz kötött jegyzetekkel

Automatikus értekezletjegyzetek a OneNote segítségével

A OneNote segítségével hang- vagy videofelvételeket készíthet közvetlenül a jegyzetfüzet oldalán, ami növeli a diákok, interjúztatók vagy üzleti tárgyalásokon részt vevő szakemberek termelékenységét. A videókból származó jegyzetek időbélyeggel vannak ellátva, így ha később rákattint, a lejátszás pontosan arra a pillanatra ugrik.

Ezenkívül optikai karakterfelismerő (OCR) funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a képekről, például beolvasott jegyzetekről, nyomtatott kéziratokról vagy táblaképekről származó szövegek kereshető szöveggé alakítását.

OneNote árak

Otthoni használatra

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó (egy-hat fő részére)

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó (egy személy számára)

Üzleti felhasználáshoz

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként

ClickUp és OneNote: funkciók összehasonlítása

A termelékenység tekintetében a ClickUp és az OneNote különböző célokat szolgál.

Vessünk egy pillantást arra, hogy alapvető funkcióik hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy eldönthesse, melyik illik jobban a munkafolyamatához. ⚒️

1. funkció: Átfogó funkcionalitás

Nézzük meg, hogyan állnak össze a dolgok összességében.

ClickUp

A ClickUp egy teljes körű termelékenységi platform, amely dokumentumokat, feladatokat, projektmenedzsmentet, együttműködést és AI funkciókat egyesít egy helyen. Ez az Ön első számú választása, ha formázott, sablonokkal és beágyazott médiával ellátott, gazdag dokumentumokat szeretne létrehozni, majd ezeket a jegyzeteket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolni anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltania.

Mindenki valós időben együttműködhet, és a ClickUp Brain (az AI segédprogram) a háttérben működik, mint egy személyes termelékenységi asszisztens. Összefoglalja a maratoni értekezletek jegyzetét, kiszúrja az esetleg elmulasztott teendőket, és még a felvételeket is rendezett, áttekinthető szöveggé alakítja.

OneNote

Ez az alkalmazás kiválóan alkalmas szabad formájú jegyzetek készítésére. Bármelyik helyre kattinthat, gépelhet, rajzolhat, médiát ágyazhat be, és mindent jegyzetfüzetekbe, szakaszokba és oldalakba rendezhet. Kiválóan alkalmas gondolatok leírására, ötletek feljegyzésére vagy órai jegyzetek rendezésére.

Ha azonban beépített projektkezelő vagy automatizálási eszközöket keres, akkor azt más Microsoft-alkalmazásokkal, például a Plannerrel vagy az Outlookkal kell párosítania.

🏆 Győztes: ClickUp, mivel több funkciót tartalmaz, különösen a projekteket és feladatokat kezelő csapatok számára.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükséged egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy fogalmat, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

2. funkció: Szervezés és struktúra

Nézzük meg, hogyan segít mindkét eszköz a rend fenntartásában és a könnyű navigációban.

ClickUp

A ClickUp mély, réteges és hierarchikus szervezeti struktúrát kínál Spaces, Folders, Lists, Tasks és Docs funkcióival. Komplex munkafolyamatok szervezésére és a munkaterületen található összes elem összekapcsolására lett kifejlesztve. Az Enterprise AI Search és Ask funkciókkal pedig gyorsan megtalálhatja és böngészheti a kapcsolódó jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat, függetlenül attól, hogy hol találhatók.

OneNote

A klasszikus jegyzetfüzet > szakasz > oldal beállítással a OneNote ismerős és intuitív. A tartalmakat végtelenül beágyazhatja és könnyedén átrendezheti.

🏆 Győztes: ClickUp! Bár a döntés attól függ, hogy mit keres – egy szabadabb megközelítést vagy egy strukturált munkaterületet –, a ClickUp egy erőteljesebb, hierarchikus struktúrát kínál, amely tökéletesen alkalmas jegyzetek szervezésére nagyobb munkafolyamatokon belül. Ráadásul az AI-alapú keresőjével azonnal megjelenítheti a kapcsolódó feladatokat és jegyzeteket az egész munkaterületén.

3. funkció: AI és automatizálás

Ideje megnézni, melyik nyújt több intellektuális erőt az AI és az automatizálás segítségével!

ClickUp

A ClickUp Brain összekapcsolja a jegyzeteket egy koherens, összefüggő tudásbázissá. Az AI jegyzetösszefoglaló segítségével összefoglalhatja és elemezheti a hosszú értekezletek jegyzetét, a brainstorming üléseket strukturált teendőlistákká alakíthatja, és akár automatikusan alfeladatokat is generálhat a feladatok alapján. A ClickUp automatizálási motorjával párosítva felhasználhatja a munkafolyamatok beállításához, amelyek feladatok kiosztását, az elemek szakaszok közötti áthelyezését és a feladatok előrehaladásával kapcsolatos értesítések automatikus kiváltását végzik.

OneNote

Az OneNote alkalmazásba nem építettek be natív AI- vagy automatizálási funkciókat. A Microsoft Copilot továbbra is használható a tágabb Microsoft 365 ökoszisztémában, de AI-képességei nem közvetlenül az OneNote-ban élnek. Ez azt jelenti, hogy hasonló funkcionalitás eléréséhez integrációkra vagy külső eszközökre kell támaszkodnia.

🏆 Győztes: ClickUp – a munkafolyamatába integrált mesterséges intelligencia, amely jelentősen növeli a termelékenységet.

🧠 Érdekesség: A jegyzettömböt 1888-ban találta fel egy papírgyári munkás, aki összefűzte a papírfoszlányokat. Később egy bíró kért egy margót a bal oldalon, hogy az érvek mellé feljegyezze a teendőket.

ClickUp és OneNote összehasonlítása a Redditen

A ClickUp és az OneNote közötti választás kapcsán a Reddit valós felhasználói őszinte véleményeket osztanak meg. Noha nincs kifejezetten a két eszközt összehasonlító téma, nézzünk meg néhány véleményt, amelyekben szó esik ezekről az eszközökről.

Egy felhasználó szerint a OneNote használata jobb, ha kézzel szeretne írni, és meg akarja őrizni a rugalmasságot, hogy szükség szerint átválthasson gépelésre:

Ha kézírást szeretne, akkor valószínűleg a OneNote-ot választanám. Még nem láttam olyan eszközt, amely felvehetné a versenyt a szabad formájával, amely rugalmasságot biztosít a gépelés és a kézírás közötti váltáshoz.

Ha kézírást szeretne, akkor valószínűleg a OneNote-ot választanám. Még nem láttam olyan eszközt, amely felvehetné a versenyt a szabad formájával, amely rugalmasságot biztosít a gépelés és a kézírás közötti váltáshoz.

Egy másik régóta OneNote-ot használó felhasználó dicséri a programot néhány konkrét felhasználási eset kapcsán:

Csak akkor érdemes használni, ha kézzel írt jegyzeteket készít az audiofelvételek mellett. Vagy ha szeret nyomtatni. Ezt egy olyan ember mondja, aki több mint tíz éve használja. Nincs ökoszisztéma, és az Outlook Boards volt az egyetlen összetartó projekt, amit az év elején a Google felvásárolt.

Csak akkor érdemes használni, ha kézzel írt jegyzeteket készít az audiofelvételek mellett. Vagy ha szeret nyomtatni. Ezt egy olyan ember mondja, aki több mint tíz éve használja. Nincs ökoszisztéma, és az Outlook Boards volt az egyetlen összetartó projekt, amit az év elején a Google felvásárolt.

A ClickUp felhasználói viszont az all-in-one megközelítést értékelik:

Üdvözlöm, több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezem különböző feladatok/projektek/KB-kezelés terén. Kipróbáltam gyakorlatilag minden komolyabb kereskedelmi eszközt, ami létezik. A ClickUp-ban alapvetően az tetszik, amit hirdetnek: egy alkalmazás mindenre. Nagyon tetszik a feladatkezelés testreszabhatósága, és a kb is elég stabil. Nemrégiben jelentősen fejlesztették a csevegő funkciót, ezért a Slacket is lecseréljük.

Üdvözlöm, több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezem különböző feladatok/projektek/KB-kezelés terén. Kipróbáltam gyakorlatilag minden komolyabb kereskedelmi eszközt, ami létezik. A ClickUp-ban alapvetően az tetszik, amit hirdetnek: egy alkalmazás mindenre. Nagyon tetszik a feladatkezelés testreszabhatósága, és a kb is elég stabil. Nemrégiben jelentősen fejlesztették a csevegő funkciót, ezért a Slacket is lecseréljük.

Egy másik felhasználó pedig a program erős funkcionalitását emeli ki:

2017 óta használom. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat üzleti második agyamként használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékkezelési platform (még a Jira-t is).

2017 óta használom. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat üzleti második agyamként használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékkezelő platform (még a Jira-t is).

A megfelelő választás nyilvánvalóan a munkastílusától és az egyéni preferenciáitól függ. Ha azonban olyan jegyzetekre van szüksége, amelyek a munkájával együtt léteznek, és nem attól elkülönülnek, akkor a ClickUp lehet a jobb választás.

🧠 Érdekesség: Az eredeti PalmPilot (1996) lehetővé tette a felhasználók számára, hogy stylussal jegyzeteket készítsenek és feladatokat kövessenek nyomon egy alig nagyobb, mint egy hitelkártya méretű képernyőn. Ez indította el az első igazi hullámot a digitális termelékenységi eszközök terén.

Melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb?

A döntés megszületett... és szoros volt. De a ClickUp nyert! 👑

A ClickUp és az OneNote összehasonlításában egyértelmű, hogy mindkét eszköz kiváló. Az OneNote kiválóan alkalmas kézzel írt, szabad formájú jegyzetek készítésére, és azok számára jelent jó választást, akik értékelik a fehér lap szabadságát.

Ha a munka elvégzéséről van szó, a ClickUp biztosan megfelel.

A jegyzeteket végrehajtható feladatokká alakítja, és mindent összefog, a dokumentumok létrehozásától az AI-alapú munkafolyamatokig és a valós idejű csapatmunkáig.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅