Ingyenes marketingportfólió-sablonok [év]

Megvannak a kampányok, a stratégia és az eredmények. De amikor valaki megkérdezi: „Elküldené a portfólióját?”, akkor megdermed.

Nem azért, mert nincs munkád, hanem mert a portfóliód vagy szétszórt mappákban van eltemetve, vagy egy félig kész dokumentumban ragadt.

Ha ez kissé túl reálisnak tűnik, ne aggódj, mi gondoskodunk rólad.

Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük a ClickUp (és más platformok) legjobb ingyenes marketingportfólió-sablonjait, hogy segítsünk Önnek munkáinak világos, strukturált és egyedi stílusú bemutatásában.

Akkor vágjunk bele! 💪🏼

Mi az a marketingportfólió-sablon?

A marketingportfólió-sablon egy előre megtervezett keretrendszer, amely segít a marketingeseknek munkájuk, készségeik és eredményeik rendszerezésében és bemutatásában potenciális ügyfelek és együttműködők számára.

Ezek a sablonok gyakran tartalmaznak strukturált szakaszokat esettanulmányokhoz, kampányütemtervekhez, tervezési makettekhez, célközönség-megcélzási stratégiákhoz és teljesítménymutatókhoz, például az elkötelezettségi arányokhoz vagy a befektetés megtérüléséhez (ROI). Sok sablon tartalmaz helyet a csapat szerepeinek, a használt eszközöknek és az iterációs megjegyzéseknek is, hogy kiemelje az együttműködést és a folyamatot.

🧠 Érdekesség: A „portfólió” szó az olasz portafoglio szóból származik, amelynek jelentése: laza papírlapok tárolására szolgáló tok. A 18. században a művészek és építészek fizikai mintákat vittek magukkal munkáikból, hogy megbízásokat szerezzenek, ami a mai marketingportfóliók korai változata volt.

Mi jellemzi egy jó marketingportfólió-sablont?

A jól felépített marketingportfólió-sablon kiemeli a marketinges korábbi sikereit, és platformot biztosít stratégiai gondolkodásának és kreativitásának bemutatásához. Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni:

Könnyű használat: Keressen valami egyszerűen beállítható és testreszabható megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a tartalomra koncentráljon, ahelyett, hogy a tervezés bonyolultságával kellene foglalkoznia.

Vizuális vonzerő: Keressen kiváló minőségű képeket, infográfikákat vagy videókat, hogy felkeltse a közönség érdeklődését.

Átfogó szakaszok: Gondoskodjon arról, hogy a portfólió tartalmazza az „Rólunk” szakaszt, munkamintákat, ajánlásokat és egy világos kapcsolattartási oldalt.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan sablonokat, amelyekkel kísérletezhet a színekkel, betűtípusokkal és elrendezésekkel, hogy azok tükrözzék márkáját.

Teljesítménymutatók megjelenítése: Keressen olyan szakaszokat, ahol bemutathatja az eredményeket, például a konverziós arányokat vagy a ROI-t, hogy növelje hitelességét.

Integrációs lehetőségek: Válassza a közösségi médiával, elemzési vagy CRM eszközökkel való kompatibilitást, hogy könnyedén bevonhassa a legfontosabb teljesítményadatokat.

🔍 Tudta? A speciális kampányok (például ál-rebrandingek vagy a kedvelt márkákról szóló közösségi média bejegyzések) gyakori módszerek a portfólió webhely releváns munkapéldákkal való feltöltésére.

Marketing portfólió sablonok áttekintése

Íme a legjobb marketing portfólió sablonok:

13 marketingportfólió-sablon

Az alábbiakban bemutatunk néhány marketingportfólió-sablon opciót a ClickUp-tól és egyéb forrásokból. 👇

Ha pedig többet keres, mint egy sablont a marketingtevékenységeinek egyszerűsítéséhez, akkor van egy profi tippünk az Ön számára! Próbálja ki a ClickUp-ot! A marketingcsapatok számára készült ClickUp minden marketingtevékenység szakaszát támogatja, és segítségével egy helyen végezheti el a brainstormingot, a tervezést, a kampányok elindítását és nyomon követését. A többcsatornás stratégiától a tartalomnaptárakig és a teljesítménymutatókig a ClickUp a mindennapi munkáját mérhető eredmények portfóliójává alakítja.

Íme, mit mondott egy marketinges a ClickUp használatáról:

A ClickUp segítségével regionális vagy kampány nézetben mutathatjuk be marketing kezdeményezéseink eredményeit. Ez magában foglalja az általunk végzett tevékenységek típusainak és azoknak a csatorna szakaszainak áttekintését, amelyekhez azokat hozzárendeltük. Így a felső vezetés könnyedén tájékozódhat a projekt állásáról.

De most mutassuk meg Önnek a szükséges sablonokat!

1. ClickUp portfóliókezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg jobban projektjeit és erőforrásait a ClickUp portfóliókezelési sablon segítségével!

Ha kreatív vagy stratégiai projektek portfólióját kezeli, könnyen elveszítheti az áttekinthetőséget. A ClickUp portfóliókezelési sablon ezt egy pontrendszerrel oldja meg, amely az üzleti hatások alapján rangsorolja a projektek értékét. A projektek Must-Have (szükséges), Should-Have (ajánlott) vagy Could-Have (lehetséges) kategóriákba sorolhatók, így Ön a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A sablon különlegessége az Intake Project Inventory (Beérkező projektek listája), ahol az új projektkérések a tetején jól látható pontozási útmutatással jelennek meg. Ez biztosítja, hogy minden ötletet következetesen értékeljenek. A Portfolio Master List View (Portfólió fő listája) áttekintést nyújt az összes projektről, míg a Projects at Risk (Kockázatos projektek) és Completed Projects (Befejezett projektek) dedikált mappák a valódi PMO irányítópultokhoz hasonlóan rendezik a haladást.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Értékelje a beérkező projektmegkereséseket egy következetes, kritériumokon alapuló rendszer segítségével.

Rendezze a kezdeményezéseket prioritási csoportokba, hogy az erőfeszítéseket a legfontosabb területekre összpontosíthassa.

Kövesse nyomon a kockázatokat és az előrehaladást a dedikált lista- és mappa nézeteken keresztül.

Központosítsd az értékeléseket, hogy minden ajánlat ugyanazt a döntési folyamatot kövesse.

📌 Ideális: Stratégiai vezetők és PMO-k számára, akiknek nagy mennyiségű projektjavaslatot kell értékelniük, rangsorolniuk és nyomon követniük az üzleti hatások alapján.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 74%-a két vagy több eszközt használ csak azért, hogy megtalálja a szükséges információkat, miközben e-mailek, csevegések, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és dokumentációk között ugrál. Ez a folyamatos kontextusváltás időpazarlás és lassítja a termelékenységet. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyesíti az összes munkádat – e-maileket, csevegéseket, dokumentumokat, feladatokat és jegyzeteket – egyetlen, kereshető, konvergált AI munkaterületbe, így minden pontosan ott van, ahol szükséged van rá.

2. ClickUp projektmenedzsment portfólió sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben több projektjét többféle státuszban a ClickUp projektmenedzsment portfólió sablonjával.

Ha most kezded el a projektportfóliók szervezését, és egy tiszta, intuitív rendszerre van szükséged, akkor ez a sablon neked való. A ClickUp projektmenedzsment portfólió sablon kezdőbarát felépítésű, amely segít egy helyen áttekinteni az összes részleg munkáját.

A PMO Roadmap View (PMO útiterv nézet) segítségével szakaszos elrendezésű felületen azonnal észreveheti a megakadt vagy késedelmes munkákat. Többet szeretne megtudni? Lépjen át a Weekly Status Reports (Heti állapotjelentések) vagy a Team View (Csapat nézet) oldalra, ahol a frissítéseket osztályok vagy tulajdonosok szerint csoportosítva találja.

A projektportfólió-kezelési sablon minden feladata tartalmaz fáziscímkéket, például Felfedezés vagy Tervezés, valamint időbecsléseket, sikermérőket és helyet a részletes leírások számára. Ez megkönnyíti a projekt előrehaladásának igazolását az érdekelt felek általi felülvizsgálatok vagy az ügyfelek számára készített frissítések során.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A beépített ütemterv és állapotnézet segítségével vizualizálhatja a csapatok közötti munkavégzés szakaszait.

Hasonlítsa össze a heti előrehaladást strukturált, tulajdonosok szerint csoportosított jelentésekkel!

Csatoljon becsléseket, mutatókat és leírásokat a státuszváltozások indoklásához.

Egy konszolidált portfólió-központból figyelemmel kísérheti az összes részleg frissítéseit.

📌 Ideális: Projektmenedzserek és osztályvezetők számára, akiknek egyszerű, vizuális módszerre van szükségük a projektek állapotának és a csapatok közötti frissítések nyomon követéséhez.

🚀 A ClickUp előnye: Fedezze fel marketingportfóliójának teljes potenciálját a ClickUp BrainGPT segítségével, az AI asztali kiegészítővel, amely megérti kampányait, tartalmait és kreatív munkafolyamatait, így Ön világosabban és gyorsabban dolgozhat. Kapjon kontextusfüggő válaszokat kampányaihoz a ClickUp BrainGPT segítségével. A BrainGPT-vel a következőket kapja: Kontextusfüggő mesterséges intelligencia , amely alkalmazkodik a munkaterületéhez, a korábbi projektekhez és a csapat tevékenységéhez, hogy a briefek, frissítések és kreatív munkák összhangban legyenek.

Hangvezérelt termelékenység a Talk to Text segítségével, amely a kimondott ötleteket feladatokká, dokumentumokká vagy összefoglalókba alakítja anélkül, hogy eszközöket kellene váltani.

Vállalati szintű biztonság és adatvédelem, amely minden marketingadatát védi

Hozzáférés több prémium LLM-hez egy helyen, beleértve a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t, így minden feladathoz kiválaszthatja a legjobb modellt, és kiküszöbölheti az AI Sprawl-t

3. ClickUp tervezői portfólió sablon

Ingyenes sablon letöltése Mutassa be és kezelje kreatív munkáit a ClickUp Design Portfolio Template segítségével.

Ha kreatív munkája erős, de annak bemutatása nem elég gördülékeny, áttekinthető vagy egyértelmű, akkor a ClickUp Design Portfolio Template pont az, amire szüksége van. Ez a sablon segít bemutatni gondolatait, a munkafolyamatokat és szakértelmét a tervezési projektmenedzsment minden lépésében.

Az igazi erő a Design Stages View (Tervezési szakaszok nézet) funkcióban rejlik, amely a munkáidat egyértelműen megjelölt szakaszokba sorolja: Függőben, Koncepció, Tervezés, Prototípus és Átadás. Minden projektet, a marketing weboldaltól a mobilalkalmazásig, ezekbe a vizuális kategóriákba sorolhatsz, így az ügyfelek, az érdekelt felek vagy a mentorok azonnal tudják, mi van folyamatban és mi készült el.

Minden feladat tartalmaz beépített mezőket, mint például a Design kategória (pl. márkaidentitás, webalkalmazás) és fázisspecifikus állapotokat, mint például Felülvizsgálatra szorul vagy Belső felülvizsgálat, így nem lehet zavarodni abban, hogy mire kell figyelni.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Dokumentálja minden projektet világos kontextussal, vizuális mintákkal és mérhető eredményekkel.

Mutassa be tervezési munkafolyamatát egy áttekinthető, strukturált elrendezésben!

Központosítsa az ügyfelek észrevételeit, javításait és jóváhagyásait, hogy áttekinthető ellenőrzési nyomvonalat tartson fenn.

Ossza meg élő, rendezett portfólióját, amely automatikusan frissül, ahogy munkája fejlődik.

📌 Ideális: Tervezők és kreatív csapatok számára, akik professzionálisan szeretnék bemutatni munkájukat, miközben egyértelműen kommunikálják a projekt fázisait és a tervezés alapelveit.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „Marketing Sandbox” nevű részt, ahol kipróbálhatja az ötleteit, például a módosított szövegeket, az új kampánykoncepciókat vagy a maketteket a sablonon belül. Tekintse ezt egy mini kísérleti terepként.

4. ClickUp Design Portfolio Task Template

Ingyenes sablon letöltése Adj struktúrát portfólióidnak a ClickUp Design Portfolio Task Template segítségével!

Ha portfóliója jól néz ki, de a tervezési folyamata szétszórtnak tűnik, ez a sablon megoldja ezt a problémát a feladat szintjén. A ClickUp Design Portfolio Task Template (ClickUp tervezési portfólió feladat sablon) az egyes építőelemekre, az egyes tervezési projektekben végzett tényleges feladatokra fókuszál.

Használja, ha több tucat párhuzamosan futó marketingtervet kell nyomon követnie, különösen akkor, ha folyamatosan vált kategóriák között, például márkaidentitás, felhasználói felülettervezés vagy marketingeszközök között.

És ami még jobb: ahelyett, hogy a semmiből építené fel a tervezési portfólióját, és homályos feladatnevek vagy mappák között kutatna, három alapvető egyéni mezőt kap: Tervezési szakasz (pl. koncepció, végleges, átadás), Tervezési kategória (a munka típusa) és Végső eredmény.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Bontsa le az egyes tervezési feladatokat strukturált, szakaszalapú feladatokra!

Címkézze munkáit kategóriák szerint, hogy megkülönböztesse a márkázást, a felhasználói felületet és a kreatív eszközöket.

Rögzítse a végleges eredményeket egy egységes, kereshető mezőben.

Tartsa áttekinthetővé a feladatok előrehaladását, amikor több tervezési feladatot kell egyszerre kezelnie.

📌 Ideális: Szabadúszók vagy tervezési vezetők számára, akiknek a feladatok szintjén áttekinthetőségre van szükségük, hogy nyomon követhessék a szakaszokat, kategóriákat és végső eredményeket.

⚙️ Bónusz: Szeretne magas színvonalú ügyfélkört építeni marketingügynökségének? Olvassa el ezt az útmutatót arról, hogyan lehet ügyfeleket találni egy digitális marketingügynökség számára. Az útmutató olyan valós stratégiákat ismertet, mint a niche pozícionálás kihasználása, a B2B platformok igénybevétele és esettanulmányok felhasználása a megfelelő potenciális ügyfelek vonzása érdekében. Megnézheti ezt a bemutató videót is, amelyben rövid áttekintést adunk a legjobb tippjeinkről!

5. ClickUp esettanulmány sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa rendezett állapotban történetét és hatékonysági mutatóit a ClickUp esettanulmány-sablon segítségével.

A ClickUp esettanulmány-sablon a korábbi munkáidból jól szervezett, prezentációra kész történetet készít. Leginkább akkor hasznos, ha egy sikeres kampányt, ügyfélprojektet vagy termékbevezetést hiteles és könnyen érthető módon kell bemutatnod.

Külön helyet találsz más kreatív brief sablonok és fontos ügyféladatok, például weboldal, vállalati összefoglaló és háttérinformációk beillesztésére. Ezen felül előre beállított állapotokkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheted, hogy milyen stádiumban van a jelentésed, mezőkkel, amelyekkel megjelölheted az adataidat (például problémák, megoldások, hatások), valamint nézetekkel, amelyekkel a Gantt-diagram, a munkaterhelés vagy a naptár között válthatsz, ahogy az esettanulmányod halad előre.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Dokumentálja az ügyfelek hátterét, céljait és a megoldási lehetőségeket egy helyen.

Kövesse nyomon az esettanulmányok minden szakaszát a vázlatkészítéstől a végleges jóváhagyásig.

Osztályozza a betekintéseket, a problémás pontokat és az eredményeket az ismétlődő jelentésekhez.

Kezelje az idővonalakat több nézet segítségével, ahogy a történet alakul.

📌 Ideális: Marketingesek, tanácsadók és ügyfélszolgálati csapatok számára, akiknek ismétlődő struktúrára van szükségük a projekt sikertörténeteinek dokumentálásához.

🧠 Érdekesség: Az 1910-es évek közepén Melvin Thomas Copeland, a Harvard Business School professzora elkezdte tanítani a Harvard egyik legkorábbi, marketing tevékenységekre összpontosító kurzusát. Munkája – amelyet később Marketing Problems (1920) címmel publikáltak – hozzájárult ahhoz, hogy a marketing a üzleti oktatáson belül önálló tudományággá váljon.

6. ClickUp marketingügynökségi sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben minden ügyfélkampányt a ClickUp marketingügynökségi sablon segítségével.

Több ügyfélszerződés kezelése és a kampányok nyomon követése napi fejfájást okoz az ügynökségeknek. A ClickUp Marketing Agency Template ezt a zűrzavart tiszta, vizuális munkafolyamatokká alakítja.

A sablon kampánytípusok szerint tagolt listás sablonként van felépítve: Fizetett, Tartalom és Kreatívok, így minden területnek megvan a saját nyomon követhető területe. A projekteket valós idejű szerződésállapotok alapján rendezheti, például Végrehajtás, Tervezet, Teljesítmény vagy Felülvizsgálat, így csapata és ügyfelei kristálytisztán láthatják, mi halad és mi állt meg.

Hat testreszabható mezőt is tartalmaz, mint például Számla, Szerződés mérete, Befejezés, Dokumentumok, Ötletelés előrehaladása és Kategória. Ez segít Önnek a kampányok és ügyfelek közötti marketing terv felállításában anélkül, hogy szem elől tévesztené a részleteket.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Csoportosítsd a kampányokat hatókörük szerint, hogy a fizetett, tartalmi és kreatív erőfeszítések összhangban legyenek egymással.

Használja a szerződésállapotokat, hogy megmutassa, hogyan halad az egyes ügyfelekkel való együttműködés.

Rögzítse a fontos fiókadatok, hogy elkerülje a csapatok közötti félreértéseket.

Tartson fenn egységes munkafolyamatot, amely tükrözi a kampányok valós idejű végrehajtását.

📌 Ideális: Több ügyfelet és kampányt kezelő ügynökségek számára, amelyeknek központi helyre van szükségük a szerződések állapotának, a teljesítendő feladatoknak és a csapat felelősségi köreinek összehangolásához.

💡 Profi tipp: Másolja és testreszabja fő portfólióját a ClickUp-on belül különböző szerepekhez vagy ügyfelekhez. A közönség érdeklődésének megfelelően hozzáadhat vagy elrejthet szakaszokat.

7. ClickUp marketingajánlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketingajánlat-sablon segítségével tiszta és együttműködésen alapuló módon mutathatja be ötleteit.

Egy szilárd ajánlat kidolgozásához nem csak tiszta elrendezés szükséges. A ClickUp marketingajánlat-sablonnal egy olyan dokumentumsablont kap, amely strukturált, előre elkészített, szerkeszthető blokkokból álló prezentációként működik.

Mi teszi különlegessé? Az, hogy azonnal beilleszthető a többi munkafolyamatába! A dokumentum egyes részeit feladatokká alakíthatja, és akár a csapattagoknak is kioszthatja őket.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Készíts strukturált ajánlatokat szerkeszthető szakaszokkal, amelyek segítenek a bemutatkozásban.

A javaslatok elemeit a együttműködés megkezdésekor végrehajtható feladatokká alakíthatja.

A dokumentumon belül közvetlenül rendeljen hozzá feladatokat a zökkenőmentesebb munkafolyamat érdekében.

Kövesse nyomon a teljes ajánlatciklust a tervezet elkészítésétől a jóváhagyásig.

📌 Ideális: Marketingcsapatok és tanácsadók számára, akik együttműködve szeretnék bemutatni ötleteiket, és a javaslatok szakaszait megvalósítható, nyomon követhető feladatokká szeretnék alakítani.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp AI Fields funkciójával megszabadulhat a marketingportfólió kezelésével járó fárasztó munkától. A mezők kitöltése vagy a frissítések nyomon követése helyett a ClickUp automatikusan generálhat olyan elemeket, mint gyors összefoglalók, haladási jegyzetek, hangulatellenőrzések vagy teendők, a feladatban már meglévő adatok alapján. Ez egy egyszerű módja annak, hogy portfóliója pontos és naprakész legyen. Automatizált frissítéseket hozhat marketing portfóliójába a ClickUp AI Fields segítségével

8. ClickUp marketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Érje el marketingcéljait a ClickUp marketingterv-sablon segítségével!

A ClickUp marketingterv-sablon segít Önnek portfólió-kész útitervet készíteni minden olyan kampányról, amelyet már végrehajtott vagy tervez. A marketingajánlat-sablontól eltérően, amely az ötletek bemutatására összpontosít, ez a sablon megmutatja, hogyan lehet ezeket az ötleteket ténylegesen nyomon követni és megvalósítani az idő, az erőfeszítés és a csatornák tekintetében.

Ez tökéletes megoldás, ha hatását bizonyítania kell anélkül, hogy dokumentumok és projektportfólió-dashboardok halmazát kellene átnéznie. A Quarter, Effort és Impact mezők segítségével kategorizálhatja a feladatokat, hogy minden kezdeményezés esetében megmutassa az erőfeszítések és az eredmények mutatóit. A Key Results View olyan, mint egy élő dashboard, amelyen az érdekelt felek egy pillanat alatt nyomon követhetik az előrehaladást, színekkel jelölt címkékkel a kockázatok, az állapot és az előrehaladás jelzésére.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Térképezd fel a kampányokat negyedévek szerint, hogy megmutasd a stratégiai sorrendet.

A beépített mezők segítségével nyomon követheti az erőfeszítéseket, a hatásokat és az ütemterveket.

Használja a Key Results funkciót, hogy a haladást egyértelmű, műszerfal-szerű formátumban jelenítsen meg.

Mutassa be teljesítménymutatóit anélkül, hogy szétszórt dokumentumokra kellene támaszkodnia.

📌 Ideális: Marketingstratégák és növekedési csapatok számára, akiknek negyedévente kell kampányokat szervezniük és teljesítménymutatókat nyomon követniük.

Nézze meg, hogyan készítheti el saját marketingtervét:

9. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Végezz átfedő kampányokat a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával!

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon a kampány teljes életciklusát – tervezés, gyártás, indítás, értékelés és megtartás – egy áttekinthető, Kanban-stílusú elrendezésben ábrázolja, ahol minden fázis egy pillantással nyomon követhető.

A portfólió készségét az adja, hogy minden feladat vizuálisan jól elkülöníthető és kontextusban gazdag. 11 egyéni mező áll rendelkezésre, köztük Marketingcsatorna, Kijelölt csapat, Teljesítési típus és Végső tartalom, így egyetlen kártyát sem kell megnyitnia, hogy megkülönböztesse a belső feladatokat, a közösségi médiás bejegyzéseket, az e-mail kampányokat és a teljesítményértékeléseket.

De ha több kampányt kell kezelnie különböző csatornákon, csapatokban és ügyfélszámlákon, egy sablon nem mindig elegendő. Itt jönnek képbe a ClickUp portfóliók.

A ClickUp Portfolios segítségével egyetlen áttekinthető felületen csoportosíthatja és nyomon követheti összes kampányát, legyen az közösségi média, e-mail, fizetett vagy organikus. Minden kampányt összehangolhat a vállalat OKR-jeivel, valós időben nyomon követheti az egyes projektek előrehaladását, és az eredmények függvényében módosíthatja a prioritásokat.

A ClickUp Portfolios segítségével összehangolhatja és nyomon követheti portfólióit

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendezze a kampány fázisait egy áttekinthető életciklusba az azonnali láthatóság érdekében.

Minden csatornához részletes egyéni mezők segítségével különböztesse meg a teljesítményeket.

A feladatok teljes körű kontextusban történő kiosztása a csapatoknak a hatókör és a célok tekintetében

Figyelje az összes aktív kampányt egy egységes, valós idejű portfólió nézeten keresztül.

📌 Ideális: Több kampányt egyszerre futtató, többfunkciós csapatok számára, akik teljes áttekintést szeretnének kapni a végrehajtási szakaszokról, a teljesítendő feladatokról és a csapat feladatairól.

🚀 A ClickUp előnye: Marketingportfólió készítésekor a legnehezebb feladat a munka hátterében álló történet dokumentálása. A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI-asszisztense segít abban, hogy összegyűjtse az összes írásos anyagot, amelyet egy projekt során készített – briefeket, kampányjegyzeteket, tartalomtervezeteket, feladatfrissítéseket és elemzési megjegyzéseket –, és azokat egy áttekinthető, koherens esettanulmánnyá alakítsa. A ClickUp Brain segítségével a nyers projektmunkát éles, történetvezérelt esettanulmánnyá alakíthatja Tegyük fel, hogy egy termékbevezetési e-mail kampányt irányított. Ahelyett, hogy szétszórt dokumentumokat böngészne, hogy emlékezzen, miért választotta egy bizonyos szemszöget, vagy milyen volt a teljesítmény, a ClickUp Brain előhívja: A projekt leírásában szereplő eredeti kreatív indoklás

Üzenetküldési ötletek, amelyeket a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben tett közzé

A dokumentumból származó végleges e-mail szöveg

A csapattal megosztott teljesítményjegyzetek

Bármilyen visszajelzés a retrospektívákból Ezután mindezt átírja egy kifinomult, világos narratívává: a kihívás, a stratégiája, a végrehajtás módja és az eredmények. Az írás stílusa megmarad, de a szerkezet szorosabbá válik, a részletek élesebbek lesznek, és a történet olyan lesz, amelyet magabiztosan felvehet a portfóliójába. 📌 Próbáld ki ezt a feladatot: Írj egy tiszta, portfólióba illő esettanulmányt, felhasználva az ehhez a projekthez kapcsolódó összes feladatot, dokumentumot, megjegyzést és elemzést. Vedd fel a kihívást, a stratégiámat, a legfontosabb döntéseket, a végrehajtási lépéseket és a valós eredményeket. A hangnem legyen magabiztos és beszélgető jellegű.

10. Digitális marketing szakértői portfólió sablon a SlidesGo-tól

a SlidesGo segítségével

Ha digitális kampányait, eredményeit és tanúsítványait egy kifinomult, lapozásra érdemes formátumba szeretné csomagolni, ez a digitális marketing szakértői portfólió sablon segít abban, hogy minden a helyén legyen, anélkül, hogy túlzásba esne. 20 teljes mértékben szerkeszthető diát kap, amelyek zökkenőmentesen működnek a Google Slides, a PowerPoint és a Canva programokban, így függetlenül attól, hogy hol készíti el, a folyamat sértetlen marad.

A betűtípusok, színsémák és még a szerzői jogok is már előre meg vannak határozva, így csak be kell illesztenie a mutatókat, összehangolnia azokat a márkakészlettel, és hozzáadnia a projekt képernyőképeit.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Mutassa be kampányának eredményeit előre formázott, prezentációra kész diák segítségével.

Testreszabhatja a betűtípusokat, az elrendezést és a vizuális elemeket, miközben megőrzi a következetes szerkezetet.

Szúrjon be képernyőképeket és KPI-ket, hogy kiemelje a mérhető eredményeket.

Készítsen gyorsan egy kifinomult portfóliót a szerkesztésre kész diákomponensekkel!

📌 Ideális: Digitális marketingesek számára, akik bemutató formátumban szeretnék bemutatni tanúsítványaikat, KPI-jaikat és korábbi kampányaikat.

💡 Profi tipp: A marketing ritkán történik vákuumban. Ahelyett, hogy csak annyit mondanál, hogy „60%-kal növeltem az elkötelezettséget”, adj elismerést a kollaborátoroknak, és vázold fel, hogyan dolgoztál együtt a tervezőkkel, projektmenedzserekkel vagy mérnökökkel. Ez a fajta csapatmunka-tudatosság aranyat ér a toborzási vezetők számára.

11. Green Stone UGC Creator Portfolio by Canva

Canva segítségével

A Green Stone UGC Creator Portfolio Presentation (Zöld kő UGC alkotói portfólió bemutató) elsősorban a tartalomra összpontosító alkotók számára készült. A hagyományos önéletrajz-alapú elrendezésektől eltérően ez a sablon inkább egy diavetítés formátumra épül, így kiválóan alkalmas kampányeredmények, márkapartnerségek és platformspecifikus teljesítményadatok vizuális bemutatására.

Helyet kapnak a rövid esettanulmányok, kreatív minták, sőt beágyazott animációk és átmenetek révén akár videók vagy mozgóképes előnézetek is, ami még hatékonyabbá teszi a projektportfólió kezelését.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Mutassa be márkás együttműködéseit egy modern, tartalomközpontú prezentációval!

Adjon hozzá rövid esettanulmányokat, hogy bemutassa kreatív megközelítését és eredményeit.

Ágyazzon be videó előnézeteket vagy mozgóképeket, hogy dinamikus munkáit bemutathassa.

Használjon tiszta, strukturált diákat, hogy bizonyítsa hitelességét és sokoldalúságát.

📌 Ideális: UGC-alkotók és influencerek számára, akiknek vizuálisan kell bemutatniuk márkákkal való együttműködéseiket, társadalmi elismertségüket és kreatív munkáikat egy történetmesélő formátumban.

12. Illusztratív marketingportfólió-prezentációs sablon a Canva-tól

Canva segítségével

Ha színes, vidám és kissé kifejezőbb portfóliót szeretne, akkor ez a sablon lehet az Ön számára ideális. Világos, rajzfilmszerű stílusban, Adigiana Toybox és Lulu Font TH betűtípusokkal tervezve, kiválóan alkalmas azoknak a kreatív szakembereknek, akik egy kis személyiséget szeretnének csempészni a diáikba anélkül, hogy elveszítenék a szerkezetet.

A Canva segítségével mindent a böngészőben szerkeszthetsz, átmenetek hozzáadhatók, és élőben is bemutathatók, letöltés nélkül.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Mutassa be marketingprojekteit tiszta, vizuálisan átgondolt diák segítségével!

Integrálja az ajánlásokat és a teljesítménymutatókat, miközben megőrzi a layout áttekinthetőségét.

Alkalmazzon színeket, ikonokat és vizuális elemeket, amelyek tükrözik egyéni tervezői identitását.

Portfólióját közvetlenül a Canva-ban mutathatja be, így zökkenőmentes, böngészőalapú prezentációt kap.

📌 Ideális: Kreatív szakemberek és szabadúszók számára, akik szeretnék kifejezni személyiségüket, miközben projektjeiket, ajánlásaikat és kampányeik eredményeit strukturált elrendezésben szervezik.

💡 Profi tipp: Kezelje a digitális marketing portfóliójában található Rólam részt úgy, mint egy mini elevator pitch-et. Hagyja ki a kliséket, mint például „lelkes marketinges”, és tegye hasznossá. Adjon hozzá 2-3 pontot arról, miről ismert („Szakterületem a meghibásodott e-mail csatornák javítása” vagy „Imádom a sűrű blogokat SEO-rakétákká alakítani”). Gondoljon rá úgy, mintha önmagát pozícionálná, mint egy terméket.

13. Portfólió sablon a Freepik-től

via Freepik

Ez a Freepik által készített professzionális portfólió és önéletrajz-terv tiszta és tömör. Felépítése önéletrajzhoz hasonló, de rugalmasan teljes portfólióként is működik.

A sablon beépített helyet biztosít ajánlásoknak, így könnyedén hozzáadhat ügyfélidézeteket vagy teljesítménykiemeléseket anélkül, hogy az zavaró lenne. A sablon kialakítása erősen támaszkodik a vizuális hierarchiára, vastag fejlécekkel, letisztult ikonokkal és a fehér tér intelligens használatával.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Ötvözze az önéletrajzi adatokat és a projektmintákat egy tiszta elrendezésben.

Emelje ki az ügyfelek visszajelzéseit a beépített ajánlások szakaszok segítségével.

Használjon erős vizuális hierarchiát, hogy felhívja a figyelmet a legfontosabb eredményekre.

Készítsen kompakt, professzionális áttekintést készségeiről és tapasztalatairól!

📌 Ideális: szakemberek számára, akik szeretnék összefoglalni önéletrajzuk legfontosabb pontjait és portfóliójuk mintáit egy kompakt, egyoldalas formátumban.

Tegye portfólióit még hatékonyabbá a ClickUp segítségével

A ClickUp marketingportfólió-sablonjai megkönnyítik az összes munkád összeállítását. Egy helyen szervezheted a kampányokat, stratégiákat, eredményeket és jegyzeteket, és bármikor frissítheted őket.

Ezek a sablonok az együttműködés, a gyors szerkesztés és a magabiztos megosztás érdekében készültek. Használja őket munkájának egyértelmű bemutatásához, az egységesség megőrzéséhez, és mutassa be magát egy professzionális portfólióval, amely magáért beszél.

Regisztrálj a ClickUp-ra, és üdvözöld a portfóliót, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint te. 🗂️