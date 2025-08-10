Ingyenes értékesítési lap sablonok a termékbemutatás fokozására

Képzelje el, hogy van egy fantasztikus terméke vagy szolgáltatása, de a közönsége soha nem érti meg igazán. Itt jönnek képbe az értékesítési lapok. Az egyoldalas dokumentumok célja, hogy azonnal közöljék, mit old meg a terméke, és miért ez a legjobb megoldás.

Ha azonban az értékesítési lapja nem megfelelő, hiányoznak belőle a legfontosabb információk, rossz minőségű képekkel van tele, vagy nincs benne cselekvésre ösztönző felhívás, akkor kockáztatja, hogy megzavarja vagy teljesen elveszíti potenciális ügyfeleit.

Éppen ezért fontos egy jól megtervezett termékértékesítési sablon használata. Segít kiemelni a termék konkrét jellemzőit, feltűnő termékfotót csatolni, valamint a teljesítményt, az árat és az előnyöket vonzó elrendezésben bemutatni. Emellett egyértelműen közvetíti az Ön értékajánlatát az ügyfelek és a legfontosabb döntéshozók felé.

Ebben az útmutatóban 10 ingyenes és testreszabható értékesítési lap sablont talál, amelyek segítségével lenyűgöző, professzionális marketinganyagokat készíthet, és lenyűgözheti a potenciális vásárlókat.

🔎 Tudta? A marketingben a színek különböző érzelmeket keltenek és befolyásolják a vásárlási döntéseket. Például a kék gyakran bizalmat sugároz, míg a piros sürgősségérzetet kelt. Ez olyan, mint a meggyőzés titkos nyelve!

Mik azok az értékesítési lap sablonok?

Az értékesítési lap sablon egy előre megtervezett, egyoldalas dokumentum, amely segít a termék vagy szolgáltatás leghatékonyabb bemutatásában. Ez egy okos rövidítés a kiváló értékesítési lapok létrehozásához anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni, és lehetővé teszi az értékesítési pontok kiemelését tiszta, könnyen olvasható formátumban.

Ha tehát termékértékesítési sablont használ, akkor: Gyorsan készítsen olyan vállalati értékesítési adatlapot, amely tükrözi márka identitását.

Hangsúlyozza a legfontosabb jellemzőket és a termék specifikációit saját fotóival, áraival és céglogójával.

Tegyen bele egy egyszerű cselekvésre ösztönző elemeket, például egy QR-kódot egy erőforrás-központhoz vagy egy weboldal linkjét.

Összpontosítson azokra a tervezési elemekre, amelyek javítják az első benyomást.

Az értékesítési lapok használata különösen hasznos a termékbevezetési stratégiában. Hogyan?

Tegyük fel, hogy Ön egy startup alapítója, aki egy szakkiállításra készül. Ahelyett, hogy kapkodna, ingyenes értékesítési lap sablonokat használ, hogy kifinomult termékleírást készítsen, amely lenyűgözi a potenciális vásárlókat és ügyfeleket, még mielőtt azok egyáltalán megszólítanák Önt.

➡️ További információ: Egyszerű értékesítési eszközök kisvállalkozások számára

Mi jellemzi egy jó értékesítési lap sablont?

A gondosan elkészített termékértékesítési sablon segít Önnek magabiztosan és egyértelműen bemutatni termékeit. Elmeséli termékének történetét, megragadja célközönségét, és egy lépéssel közelebb viszi a potenciális ügyfeleket a vásárláshoz.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb jellemzőket, amelyekkel egy ideális értékesítési lap sablonnak rendelkeznie kell a potenciális ügyfelek számára:

Feltűnő, figyelemfelkeltő címsor : Keressen olyan értékesítési lap sablont, amelynek kialakítása azonnal megragadja az olvasó figyelmét, mert rögtön kiemeli termékének legnagyobb előnyét ✅

Világos termékleírás : Keressen egy sikeres értékesítési lap sablont, amely kiemeli, hogy mi a terméke, hogyan működik, és milyen konkrét problémákat old meg ✅

Gyors áttekintés a funkciókról : Válasszon olyan értékesítési lap sablonokat, amelyek rövid pontok formájában mutatják be a termék legfontosabb jellemzőit, műszaki adatait vagy specifikációit ✅

Lenyűgöző termékfotó vagy vizuális elem : Válasszon egy kiváló értékesítési lap sablont, amely mindig helyet biztosít a kiváló minőségű képeknek vagy fotóinak, hogy a potenciális vásárlók könnyebben megismerjék a terméket ✅

Rendezett elrendezés és hierarchia : Válasszon olyan értékesítési lap sablont, amely megkönnyíti a tartalom áttekintését azáltal, hogy egyoldalas dokumentumán a tartalmat egyértelmű szakaszokra osztja ✅

Meggyőző szöveg cselekvésre ösztönző felhívással: Válasszon olyan értékesítési lap sablonokat, amelyek cselekvésre ösztönző felhívást tartalmaznak. Egy klasszikus példa erre egy egyszerű felhívás, mint például „Foglaljon bemutatót”, „Látogassa meg weboldalunkat” vagy „Olvassa be ezt a QR-kódot” ✅

🧠 Érdekes tény: Érdekes módon az értékesítők idejüknek csupán 35%-át fordítják értékesítésre! Napjuk nagy részét adminisztratív feladatok, például adatbevitel és jelentések készítése tölti ki.

📚 Olvassa el még: Hogyan javíthatja értékesítési folyamatát: stratégiák és eszközök

A legjobb értékesítési lap sablonok, amelyeket érdemes megnézni

Íme a legjobb ingyenes értékesítési lap sablonok a ClickUp- tól, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazástól, és más platformoktól, amelyek segítenek értékesítési és marketing csapatainak időt megtakarítani.

Ezek a sablonok remélhetőleg lehetővé teszik, hogy az értékesítők az üzletek lezárására koncentrálhassanak, és ne kelljen dokumentumokat tervezniük a semmiből.

1. ClickUp értékesítési oldal sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen vizuálisan vonzó értékesítési oldalakat, erőteljes üzenetekkel a ClickUp értékesítési oldal sablon segítségével.

A ClickUp értékesítési oldal sablonja részletes, interaktív keretrendszert biztosít, amelyben az értékesítési csapatok központosított, testreszabható dokumentumban szervezhetik üzeneteiket, vizuális elemeiket és áraikat. Ez több, mint egy statikus, egyoldalas dokumentum – rugalmas elrendezési szakaszokat támogat, amelyek az USP-k, az onboarding folyamatok és a CTA variációk kiemelésére vannak szabva.

A beépített ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards és projektkövetési funkcióknak köszönhetően ez a sablon előnyt biztosít Önnek a termék előnyeinek kiemelésében, a vonzó szövegek megírásában és a teljesítmény optimalizálásában, mindezt egyetlen központi platformon belül. Ezenkívül a oldalt bővíthető tartalmi blokkokra oszthatja, például a funkciók kiemelésére, versenytársakkal való összehasonlításra és termékekről készült képernyőképekre, miközben kijelölheti a frissítésekért vagy az A/B tesztelésért felelős személyeket.

💛 Miért fogja szeretni:

Biztosítson átláthatóságot a drag-and-drop widgetekkel, a markdown formázással és a kommentárszálakkal.

Hangsúlyozza a legfontosabb megkülönböztető tényezőket, az alkalmazási példákat és az árképzési logikát a média-gazdag formázás segítségével.

Közvetlenül hivatkozhat demókra, termékbemutatókra vagy ügyfélajánlásokra ugyanazon a munkaterületen belül.

Kezelje a valós idejű szerkesztéseket, a verziótörténetet és a csapat visszajelzéseit.

Ideális: Növekedési fázisban lévő SaaS- és digitális termékcsapatok számára, akik egyszerűsíteni és méretezni szeretnék az értékesítési segédanyagok készítését és kezelését.

Íme, mit mondott Blaine Labron, a Pressed Juicery digitális kereskedelem és technológia alelnöke a ClickUp-ról:

A ClickUp az az eszköz, amely valóban segített nekünk innovációt hozni ebbe az üzletágba, és amelynek köszönhetően a digitális értékesítésünk a világjárvány után 2%-ról 65%-ra nőtt.

A ClickUp az az eszköz, amely valóban segített nekünk innovációt hozni ebbe az üzletágba, és amelynek köszönhetően a digitális értékesítésünk a világjárvány után 2%-ról 65%-ra nőtt.

➡️ További információ: A sikerhez elengedhetetlen értékesítéskezelő szoftver funkciók

2. ClickUp eseményjavaslat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp rendezvénytervezési sablon segítségével világosan mutathatja be és tervezheti meg rendezvényét.

Egy többnapos vezetői tréning vagy iparági networking esemény bemutatásához nem csak egy diavetítésre van szükség. A ClickUp eseményterv-sablon segít Önnek az eseményterveket világosan és professzionálisan strukturálni és bemutatni. Akár konferenciát, partit vagy termékbemutatót szervez, ez a sablon világos formátumot biztosít az esemény céljainak, logisztikájának és a vendégek élményének bemutatásához.

Minden szakasz célra szabott: hozzáadhat napra lebontott ütemterveket, előadók életrajzát, a helyszín részleteit, a szponzorok listáját és logisztikai megjegyzéseket. A rugalmas elrendezés lehetővé teszi a vizuális elemek, az ütemtervek és a feladatok testreszabását is, biztosítva a zökkenőmentes tervezési folyamatot a javaslattól a végrehajtásig.

💛 Miért fogja szeretni:

Építsen be vizuális maketteket vagy hangulat táblákat, hogy az ügyfelek könnyebben elképzelhessék az esemény élményét.

Központosítsa a beszállítói listákat, a jegyvásárlási adatokat, a legfontosabb dokumentumokat és egyéb fizikai termékeket.

Értékelje az értéket és a logisztikát egymás mellett, és adjon egyértelmű visszajelzést.

Tervezze meg a logisztikát, például a vendégek elvárásait, az interaktív elemeket és a hangulatot.

Ideális: rendezvénytervezők, vállalati csapatok, marketingügynökségek és rendezvényhelyszínek vezetői számára, akik ötleteket mutatnak be ügyfeleiknek vagy belső érdekelt feleknek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 26%-a szerint a legjobb módja a kikapcsolódásnak, ha hobbijuknak vagy edzésnek szentelik magukat, míg 22% olyan napvégi rituálékat alkalmaz, mint a laptopok meghatározott időben történő bezárása vagy a munkaruhák levetése, ha otthonról dolgoznak. De 30% még mindig nehezen tud mentálisan kikapcsolni! A ClickUp Reminders segít megerősíteni az egészséges szokásokat. Állítson be egy napzáró összefoglaló riasztást, automatikusan tájékoztassa csapatát a befejezett feladatokról AI standupokkal, és használja a ClickUp Brain beépített AI asszisztenst, hogy naponta áttekintse feladatait, így mindig kézben tarthatja a legfontosabb teendőit. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations segítségével naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

💡 Profi tipp: Ha nehezen tud elkezdeni a termék legfontosabb előnyeinek és értékének kidolgozását, kérdezze meg a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensét, a ClickUp Brain-t. Ez lehet a brainstorming partnere, amíg eljut a végleges üzenethez és értékesítési stratégiához. A ClickUp Brain segítségével ötleteljen, finomítsa és tökéletesítse alapvető előnyeit és értékajánlatát!

3. ClickUp kampányismertető sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg, hajtsa végre és kövesse nyomon stratégiai kampányait a ClickUp kampányismertető sablon segítségével.

A sikeres marketing- és értékesítési kampányok egy éles, kreatív brief-el kezdődnek. A ClickUp kampánybrief-sablon egy élő dokumentumként működik, amely felvázolja a kampány céljait és KPI-jait, és összekapcsolja azokat a közönségről szerzett ismeretekkel, a hangnemmel és a teljesítési határidőkkel.

A sablon segít a marketingeseknek egyszerűsíteni a kommunikációt, egyértelmű célokat kitűzni és hatékonyan végrehajtani az új termékek bevezetését, a szezonális promóciók lebonyolítását vagy a márka ismertségének növelését. Minden elem moduláris: határozza meg az elsődleges célokat, szegmentálja a közönséget, emelje ki az üzenetek hierarchiáját, és csatoljon kreatív referenciákat.

💛 Miért fogja szeretni:

Adjon hozzá linkeket kampányeszközökhöz, referenciákhoz és márkairányelvekhez.

Szervezze meg kampányának elemeit a közönség, üzenetek, csatornák és KPI-k számára testreszabható mezők segítségével.

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan többféle nézetben, például táblázat, naptár, Gantt-diagram és munkaterhelés formájában.

Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz határidőkkel, prioritásokkal és beágyazott alfeladatokkal a teljes felelősségvállalás érdekében.

Ideális: marketingcsapatok, kreatív ügynökségek és értékesítési osztályok számára, amelyek digitális, nyomtatott vagy termékbevezetési kezdeményezések keretében stratégiai kampányokat terveznek, és stratégiájukat, innovációjukat és terjesztésüket egyetlen központi bevezetési dokumentumba kell összefogniuk.

4. ClickUp esettanulmány-sablon

Ingyenes sablon letöltése Mutassa be a közönségét megérintő sikertörténeteket a ClickUp esettanulmány-sablon segítségével.

A ClickUp esettanulmány-sablon a sikereket narratív tartalommá alakítja, gazdag formázással és beágyazott teljesítményadatokkal. Optimalizálták a kiegészítő anyagokhoz, az értékesítési prezentációktól a céloldalakig és azon túl. Az érték legjobb bizonyítéka egy valódi ügyfél sikertörténete – világosan strukturált és készen áll az értékesítés támogatására.

A sablon tartalmaz helyőrzőket az ügyfél háttérinformációihoz, problémáihoz, javasolt megoldásokhoz, megvalósításhoz és eredményekhez. Lépésről lépésre bemutatja az adatok gyűjtésének, az ügyfélút elemzésének és a valós eredmények bemutatásának kereteit, kiemelve termékének vagy szolgáltatásának értékét.

💛 Miért fogja szeretni:

Készítsen következetes történetet – probléma, megoldás, eredmények – az iparágra szabott változatokkal a jobb célzás érdekében.

Ossza meg esettanulmányait önálló dokumentumként, vagy integrálja azokat ajánlatokba.

Kövesse nyomon az előrehaladást az egyedi állapotokkal, amelyek felvázolják az esettanulmány munkafolyamatának minden szakaszát.

A valós idejű megjegyzések és az AI-alapú írási eszközök segítségével könnyedén együttműködhet, így hatékonyan készítheti el a tervezeteket.

Ideális: marketingcsapatok, tartalomkészítők, B2B SaaS-vállalatok, termékmenedzserek és tudományos kutatók számára, akik sikeres felhasználási eseteket szeretnének dokumentálni és valós eredmények révén bizalmat építeni.

5. ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablonjával gyorsabban tervezhet sikeres marketingstratégiákat.

Több platformon zajló marketingkezdeményezés tervezésekor gyakran felmerülnek zavarok a szerepek, az üzenetek vagy az időzítés tekintetében. A ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon megakadályozza ezt az összehangolatlanságot azáltal, hogy az összes kampánylogisztikát egy olyan formátumban egyesíti, amely tájékoztató eszközként és értékesítési adatlapként is funkcionál. Segít a marketingkezdeményezések tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében a kezdetektől a végéig, világosan és pontosan.

A kampánystratégia és az együttműködés egyszerűsítésére tervezett sablon segítségével a marketingcsapatok egy helyen határozhatják meg a célokat, azonosíthatják a célközönséget, megtervezhetik az üzeneteket és kezelhetik az erőforrásokat. A csapatok egy központi dokumentumban meghatározhatják az átfogó narratívát, dátum szerint csatolhatják a teljesítendő feladatokat és tisztázhatják a jóváhagyásokat.

💛 Miért fogja szeretni:

Bontsa le a teljesítéseket platform, tulajdonos és gyártási ütemterv szerint.

Vázolja fel értékesítési céljait az előre elkészített szakasz segítségével, hogy egyértelművé tegye a célokat és a siker mutatóit.

Kössön össze kreatív briefeket naptárnézetekkel és jelentési irányítópultokkal

Integrált megjegyzések, AI-alapú írási eszközök és állapotfrissítések segítségével valós időben együttműködhet másokkal.

Ideális: marketingmenedzserek, digitális ügynökségek és kreatív csapatok számára, akik több érdekelt felet bevonó, több csatornás kampányokat terveznek különböző platformokon.

🎥 Íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan készíthet marketing tervet a ClickUp segítségével:

📚 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

6. ClickUp projektjavaslat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektjavaslat-sablon segítségével magabiztosan mutathatja be következő nagy ötletét.

Egy új belső rendszer bevezetésének vagy külső együttműködésnek a bemutatása gyakran egyedi, de megismételhető keretrendszert igényel. A ClickUp projektjavaslat-sablon egy javaslat és egy strukturált értékesítési lap keveréke, amely egyértelműen bemutatja a hatókört, a teljesítendő feladatokat, a csapat szerepeit és a várható megtérülést.

A sablon tartalmazza az összes lényeges részt – például a célokat, az értékek leírását, az ütemtervet és a költségvetést –, így biztosítva, hogy a termékajánlatok világosak, következetesek és összhangban álljanak az ügyfelek elvárásaival. Ideális ismétlődő ajánlatformátumok létrehozásához, beépített jóváhagyási munkafolyamatokkal és integrált feladatkezeléssel.

💛 Miért fogja szeretni:

A beépített ütemterv és hatások összefoglalása segítségével világosan mutassa be a projekt értékét, és kapcsolja össze az erőforrásokat, a költségbecsléseket és a kockázatcsökkentési terveket.

Határozza meg projektje hatókörét strukturált szakaszok, például célok, eredmények és értéknyilatkozatok segítségével.

Állítson be egyértelmű határidőket az előre meghatározott ajánlat dátumának és időtartamának mezőibe történő kitöltéssel.

Ideális: Ügynökségek, tanácsadók és projektmenedzserek számára, akiknek részletes, ügyfélnek bemutatható projektjavaslatokat kell készíteniük a megrendelés és jóváhagyás érdekében.

📚 Olvassa el még: Hogyan valósítson meg termékvezérelt értékesítési stratégiát a SaaS számára?

7. ClickUp programjavaslat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen hatékony programokat a koncepciótól a végrehajtásig a ClickUp programjavaslat-sablon segítségével.

A ClickUp programjavaslat-sablon segít világos, szervezett és hatékony javaslatokat készíteni új programokhoz vagy szolgáltatási kezdeményezésekhez. A sablon stratégiát és logisztikát ötvöz egy strukturált dokumentumban, amely belső értékesítési adatlapként olvasható.

A sablon úgy lett kialakítva, hogy kiküszöbölje a találgatásokat, és professzionális elrendezést biztosít a célok megfogalmazásához, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához és a költségek értékeléséhez.

💛 Miért fogja szeretni:

Hozzáférés az üzleti összehangolás, a várt eredmények, a képzési formátumok, a személyzeti igények és a költségvetési becslések szakaszaihoz.

Mutassa be programjait vezetői szintű formátumban, hogy a vezetőség áttekintse azokat.

Használja az automatizálást a jóváhagyások és visszajelzések nyomon követéséhez.

Hatékonyan becsülje meg a költségeket a testreszabható táblázati nézetekkel, hogy megtervezhesse az anyagok és a munkaerő költségvetését.

Ideális: programmenedzserek, nonprofit koordinátorok, kormányzati tervezők és vállalati csapatok számára, akik oktatási, egészségügyi, társadalmi hatással bíró vagy belső működési programokat indítanak vagy átszerveznek.

🎥 Ismerje meg, hogyan használja a ClickUp csapat a ClickUp-ot:

8. HR szoftver vállalati üzleti értékesítési lap sablon a Canva-tól

A Canva HR szoftver vállalati üzleti értékesítési lap sablonja egy elegáns, professzionálisan megtervezett, egyoldalas dokumentum, amely HR szakemberek körében nagy népszerűségnek örvend. Marketingcsapatok és értékesítési képviselők számára is hasznos lehet a legfontosabb funkciók, előnyök és a vállalat hitelességének kiemeléséhez.

A sablon segít potenciális ügyfeleket vonzani rendezvényeken, üzleti megbeszéléseken vagy digitális kampányokban; meggyőző, tömör kommunikációval építi a bizalmat és ösztönzi az elkötelezettséget. Helyet biztosít ajánlásoknak, biztonsági tanúsítványoknak, integrációknak és elérhetőségi adatoknak.

💛 Miért fog tetszeni:

Használjon jól szervezett szakaszokat a funkciók, a kiemelt jellemzők és a termékösszefoglalók bemutatásához.

Mutassa be komplex ajánlatait tiszta, olvasható formátumban

A rugalmasság érdekében PDF, JPG vagy webes formátumban is kinyomtathatja őket.

Testreszabhatja a márkázást színekkel, logókkal és betűtípusokkal, hogy kifinomult, márkájához illő megjelenést kapjon.

Ideális: HR-technológiai cégek, SaaS-szolgáltatók, startup-alapítók vagy B2B-marketingesek számára, akik HR-termékeket népszerűsítenek vállalati ügyfelek körében, vagy megoldásokat mutatnak be szakkiállításokon és üzleti expókon.

➡️ További információ: Elengedhetetlen eszközök az értékesítési technológiai eszköztárában

9. Canva weboldal-tervező vállalati értékesítési adatlap

A Canva weboldal-tervezési vállalati értékesítési lapja egy merész, ügyfélközpontú sablon, amely kisvállalkozások számára kínál weboldal-tervezési szolgáltatásokat. Tökéletes ötvözete a marketing szövegnek és a vizuális struktúrának, amely bemutatja, miért elengedhetetlen a digitális jelenlét a növekedéshez.

Ez az egyoldalas dokumentum segít a tervezőirodáknak egyértelműen kommunikálni értékeiket és vonzani azokat a potenciális ügyfeleket, akik még újak az online térben. A figyelemfelkeltéstől a cselekvésig vezeti a nézőket, így ideális tájékoztató anyagokhoz, prezentációkhoz vagy konzultációkhoz.

💛 Miért fog tetszeni:

Mutassa be termékét egy olyan címsorral és alcímsorral, amely azonnal közvetíti az Ön által kínált értéket.

Magyarázza el ajánlatát a szolgáltatások és az Ön választásának okai egymás mellett elhelyezett szakaszokban.

Emelje ki vizuálisan a korábbi projekteket a készen álló képhelyőrzőkkel.

Magyarázza el világosan a tervezési szolgáltatásokat, az árazási modelleket és az ütemterveket.

Ideális: szabadúszó webdesignerek, digitális ügynökségek vagy marketingtanácsadók számára, akik kiskereskedelmi, vendéglátóipari vagy helyi szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozások tulajdonosait célozzák meg, akik webes jelenlétüket szeretnék megteremteni vagy javítani.

🧠 Érdekes tény: Azok a értékesítési csapatok, amelyek munkafolyamataikban mesterséges intelligenciát vagy automatizálási eszközöket alkalmaznak, jelentős termelékenységnövekedésről és általános csapat teljesítmény javulásról számolnak be, 90%-uk pozitív eredményeket tapasztal.

10. Értékesítési lap sablon az Xtensio-tól

az Xtensio segítségével

Az Xtensio értékesítési lap sablonja egy vizuálisan vonzó, egyoldalas dokumentum, amelynek célja, hogy egy pillanat alatt bemutassa termékének vagy szolgáltatásának legfontosabb értékeit. Meggyőző szöveggel, tiszta elrendezéssel és vonzó vizuális elemekkel kombinálva ez az értékesítési lap segítségével gyorsan bemutathatja termékének működését, fontosságát és kiemelkedő tulajdonságait.

Akár ügyfeleknek, befektetőknek vagy érdekelt feleknek tart prezentációt, ez a sablon segít világosan és hatékonyan megfogalmazni ajánlatát. Ideális a figyelem felkeltésére hideg megkeresések vagy termékbemutatók során.

💛 Miért fog tetszeni:

Készítsen mobilbarát, márkás értékesítési oldalakat kódolás nélkül, és ágyazzon be táblázatokat, videókat, ajánlásokat vagy kiemelt funkciókat.

Valós időben szerkesztheti a dokumentumot, és megosztható linkeken keresztül továbbíthatja – ideális megoldás az agilis üzletkötési ciklusokhoz.

Küldjön a potenciális ügyfeleknek egy linket, amely dinamikusan frissül, a statikus fájlok helyett.

Használjon drag-and-drop blokkokat a problémás pontok, termékleírások, esettanulmányok és cselekvésre ösztönző felhívásokhoz.

Ideális: Startup-alapítók, termékmarketingesek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik új ajánlatokat szeretnének bemutatni potenciális ügyfeleknek, biztosítani szeretnék a részvényesek támogatását, vagy befektetői prezentációkba szeretnék beépíteni.

A termékpozicionálás mestere a ClickUp sablonokkal

A professzionális értékesítési lapok elengedhetetlenek ahhoz, hogy termékeit vagy szolgáltatásait világosan és hatékonyan mutassa be. Közvetítik az értéket, kiemelik az előnyöket és felhívják a figyelmet, így hatékony eszközök az ügyfelek vonzásához, az üzletek megkötéséhez és a befektetések biztosításához.

A ClickUp , a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, segít az értékesítési csapatoknak, a kisvállalkozások tulajdonosainak és a startupok alapítóinak a szervezettségben, a jobb együttműködésben és a gyorsabb haladásban.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Dokumentumok, a Fehér táblák, a feladatkezelés, az automatizálás és a valós idejű együttműködés, létrehozhatja, nyomon követheti és optimalizálhatja üzleti munkafolyamatának minden részét.

És a legjobb rész? A ClickUp több mint 1000 testreszabható sablont kínál, amelyekkel perceken belül elindíthatja értékesítési és marketing anyagainak készítését.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy időt takarítson meg, összhangban maradjon és elősegítse üzleti növekedését!