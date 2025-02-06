Hogyan készítsen nyerő termékajánlatot vállalkozásának?

Minden forradalmi termék egy olyan ötlettel kezdődik, amelyről azt gondolja: „Ez forradalmi lehet.”

De bármilyen zseniális is legyen egy ötlet, önmagában nem fogja megmozgatni a dolgokat. Ahhoz, hogy megvalósuljon, egyértelmű tervre, meggyőző érvekre és megfelelő támogatásra van szükség. Itt jön jól egy jól megfogalmazott termékajánlat.

A termékajánlat hidat képez az ötlet és a megvalósítás között. Ez az Ön esélye, hogy bemutassa, hogyan oldja meg terméke a valós problémákat, hogyan kapcsolódik a célpiacához, és hogyan tűnik ki a zsúfolt piacon.

Ebben az útmutatóban végigvezetjük Önt a figyelmet felkeltő, bizalmat keltő és jóváhagyást elnyerő ajánlat elkészítésének lépésein.

Készen áll arra, hogy ötletét a következő nagy dobássá alakítsa? Akkor mozgassuk meg a dolgokat.

⏰60 másodperces összefoglaló A termékajánlat egy terv, amelynek célja az ötlet bemutatása, annak értékének, piaci alkalmasságának és potenciáljának bemutatása az érdekelt felek számára.

Tartalmazza a problémát, a megoldását, a célközönséget, a piackutatást, a pénzügyi adatokat és egy világos ütemtervet.

Illessze az ajánlat típusát (pl. belső, külső, új termék) a célközönségéhez és céljaihoz.

ClickUp segítségével, hogy hatásos, könnyen követhető ajánlatot készítsen. Használjon vizuális elemeket, összpontosítson az eredményekre, és működjön együtt csapatával a segítségével, hogy hatásos, könnyen követhető ajánlatot készítsen.

Mi az a termékajánlat?

A termékajánlat egy olyan dokumentum vagy prezentáció, amelynek célja egy termékötlet bemutatása az érdekelt feleknek, például befektetőknek, partnereknek vagy döntéshozóknak.

Célja, hogy felvázolja a termék legfontosabb részleteit, beleértve a koncepcióját, a célpiacot, a műszaki részleteket, az előnyöket, a piaci keresletet és a potenciális értéket.

Alapvetően a termékajánlatának tartalmaznia kell minden olyan elemet, amelynek köszönhetően jóváhagyásra kerülhet. Válaszolnia kell olyan egyértelmű kérdésekre, mint: 1. Milyen problémát old meg? 2. Mi a megoldása, és mennyire egyedülálló? 3. Ki a célközönsége? 4. Mi a leghatékonyabb marketingstratégiája? 5. Mi a versenyelőnye? 6. Milyen pénzügyi előrejelzései vannak? 7. Melyek a kockázatok és kihívások? 8. Milyen csapattal és erőforrásokkal rendelkezik?

Ráadásul egy nyertes termékajánlat felkeltheti potenciális ügyfelei érdeklődését, miközben egyértelmű útitervként szolgál, amely a termékfejlesztést a megfelelő irányba tereli.

Ha jól csinálja, mindenki ugyanolyan lelkes lesz az ötlete iránt, mint Ön.

Tanulja meg, hogyan írhat bármit, beleértve a termékajánlatot is, az AI segítségével. 👇🏼

Termékajánlatok típusai

Ahhoz, hogy nyerő termékajánlatot készítsen, ismernie kell a különböző típusokat és azt, hogy azok hogyan szolgálnak egyedi célt az ötletek megvalósításában.

Íme a leggyakoribb típusok, amelyekkel találkozhat⬇️

1. Belső termékajánlatok

Ezek az ajánlatok tökéletesen alkalmasak ötletek bemutatására a csapatában vagy szervezetében, a vezetők vagy érdekelt felek támogatásának megszerzésére, valamint az együttműködés elősegítésére.

📌 Példa: Ajánlat egy vállalati szintű projektmenedzsment eszköz bevezetésére a belső folyamatok racionalizálása érdekében.

2. Külső termékajánlatok

Ezek az ajánlatok ügyfelek, befektetők vagy partnerek számára készültek, és arra összpontosítanak, hogy termékét vagy partnerségi ötleteit világosan és hatékonyan bemutassák a külső közönségnek.

📌 Példa: Egy startup új, AI-alapú ügyfélszolgálati platformot mutat be potenciális befektetőknek finanszírozás céljából.

3. Új termékajánlatok

Ezek az ajánlatok friss ötletekre épülnek, és egy teljesen új terméket mutatnak be, bemutatva annak jellemzőit, előnyeit és azt, hogy miért illeszkedik tökéletesen a piacra.

📌Példa: Új, környezetbarát eszköz javaslata a fenntarthatóság iránti növekvő fogyasztói igények kielégítésére.

4. Termékfejlesztési ajánlatok

Ezek az ajánlatok a meglévő termékeket finomítják, frissítéseket vagy új funkciókat javasolnak azok vonzerejének és funkcionalitásának javítása érdekében.

📌 Példa: Ajánlat egy meglévő fitneszkövető eszköz alvásfigyeléssel és pulzusváltozékonyság-elemzéssel történő fejlesztésére.

5. Partnerségi vagy közös fejlesztési ajánlatok

Ezek más vállalatokkal vagy partnerekkel való együttműködési lehetőségeket tárnak fel a termék fejlesztése vagy tökéletesítése, valamint piaci elérhetőségének bővítése érdekében.

📌Példa: Ajánlat két technológiai cég számára egy intelligens otthoni integrációs platform közös fejlesztésére.

6. Piaci terjeszkedési ajánlatok

Ezek az ajánlatok egy meglévő terméket új piacokra visznek, vagy különböző ügyfélcsoportokat érnek el.

📌 Példa: Szoftverszolgáltatás regionális kiterjesztésének javaslata nemzetközi piacokra.

7. Koncepcióbizonyítási ajánlatok

A koncepcióbizonyítási ajánlat korai prototípusok vagy tesztelési eredmények segítségével igazolja, hogy egy ötlet megvalósítható-e a valós világban.

📌 Példa: Ajánlat, amely bemutatja egy városi területeken alkalmazott napenergiával működő töltőállomás sikeres tesztelési eredményeit.

8. Fizikai termékajánlatok

Ezek az ajánlatok konkrét termékekre összpontosítanak, bemutatva azok jellemzőit, gyártási módszereit és piaci potenciálját.

📌 Példa: Ajánlat egy új, ergonómikus irodai székekből álló termékcsaládra, amelynek célja a hátfájás csökkentése.

A sikeres termékajánlat kulcsfontosságú elemei

Minden kiemelkedő termékajánlat tartalmaz néhány elengedhetetlen elemet. Íme egy lista azokról a lényeges elemekről, amelyekkel biztosan megkapja az érintettek jóváhagyását👇

Rövid nyitó bemutató

Két-három mondatban foglalja össze ötletét az érdekelt felek számára.

Foglalja össze azokat a konkrét problémákat, amelyeket terméke megold!

Hangsúlyozza ki, hogy terméke hogyan tölti be azt a rést, amelyet a versenytársak elmulasztottak.

Mutassa meg, miért érdemes befektetni ebbe a megoldásba!

Ez a termékfelfedezési szakasz egy hatékony bevezetőbe sűrítve.

Termékhipotézis

Magyarázza el ötlete mögötti okokat. Legyen könnyen érthető – ne használjon szakzsargont. Ossza meg a célokat, az USP-t és azt, hogy terméke hogyan felel meg a piaci igénynek. Piaci adatokkal és kutatásokkal támasztja alá állításait.

Piacelemzés

Mutassa meg, hogy elvégezte a házi feladatát. Merüljön el a versenyképességi elemzésben, hogy értékelje termékének pozícióját az iparágban. Beszélje meg 👇

Trendek

Lehetőségek

Fogyasztói betekintés

Potenciális belépési korlátok

Az érdekelt felek értékelni fogják, ha látják az értékesítési előrejelzést, és tudják, hogy átgondolta, hogyan tarthatja meg befektetéseiket.

Probléma és megoldás

Tegye egyértelművé a problémát – mi a probléma, és miért kell most megoldani? Teremtsen sürgősségérzetet azzal, hogy kiemeli a piaci igényt, és megmutatja, miért ez a pillanat a tökéletes a cselekvésre.

Ezenkívül adjon részletes áttekintést a megoldásról és arról, hogy az hogyan szolgálja a célközönség egy csoportját.

💡Profi tipp: Használja a „Jobs To Be Done” keretrendszert. Ahelyett, hogy a versenytársak kínálatára koncentrálna, elemezze, hogy ügyfelei milyen feladatokat/problémákat próbálnak megoldani. Ez olyan lehetőségeket tár fel, amelyeket mások elmulasztanak, mert túlságosan a termékre koncentrálnak.

Termékjellemzők

Itt mutathatja be, mi teszi termékét egyedivé. Fókuszáljon azokra a funkciókra, amelyek izgalmasak a közönség számára, javítják a felhasználói élményt és megoldanak valós problémákat. Ahelyett, hogy a műszaki specifikációkba merülne, a funkciókat a gyakorlati előnyök és a használhatóság szempontjából mutassa be.

Termékbemutató

Ideje életre kelteni termékleírását. Akár előre rögzített bemutatók, oktatóanyagok, akár interaktív prototípusok segítségével, mutassa meg az érdekelt feleknek, hogy pontosan hogyan működik. Ha terméke még fejlesztés alatt áll, makettek, koncepcióvideók vagy storyboardok segíthetnek annak potenciáljának vizualizálásában.

♟️Mesterhúzás: Használja a „Narrative-Feature-Benefit” (NFB) keretrendszert a bemutatókhoz: Kezdje egy könnyen azonosítható felhasználói történettel, majd simán térjen át a releváns funkció bemutatására, végül mutassa be a konkrét előnyt egy mutatóval vagy eredménnyel. Például: „Ismerje meg Sarah-t, aki korábban 3 órát töltött a bérszámfejtéssel (leírás) → Nézze meg, hogyan működik az egy kattintással szinkronizáló funkciónk (funkció) → Most Sarah 15 perc alatt elvégzi a bérszámfejtést, és havonta 400 dollárt takarít meg (előny).”

Pénzügyi előrejelzések

Adjon világos becslést a költségekről, a bevételi forrásokról és a növekedési potenciálról. Használjon táblázatokat és grafikonokat, hogy pénzügyi előrejelzései könnyen érthetőek és hitelesek legyenek.

Termékárak

Az árstratégiája döntő jelentőségű lehet az ajánlat sikere szempontjából. Igazítsa az árait a termék USP-jéhez és a piaci elvárásokhoz. Részletesen magyarázza el az árazás mögötti logikát, bemutatva, hogy az hogyan befolyásolja a bevételt és a piaci pozíciót.

Ütemezés és források

Fektesse le, mi szükséges ahhoz, hogy terméke megvalósuljon. Részletezze a szükséges készségeket, személyzetet és eszközöket, valamint a teljes termékfejlesztési folyamat reális ütemtervét.

A projekt hatóköre

Legyen konkrét abban, hogy mire számíthatnak az érdekelt felek. Foglalja össze a legfontosabb eredményeket, a teljesítménymutatókat, a potenciális kockázatokat, a várható bevétel növekedést és azt, hogy mindezt hogyan fogják kezelni. Ezenkívül vegye fel a feltételezéseket és a bizonytalanságok kezelésére vonatkozó terveket is, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg.

Jövőbeli növekedési kilátások

Vázolja fel a termék hosszú távú potenciálját. Hangsúlyozza a skálázhatóságot, a piaci terjeszkedési lehetőségeket és a fejlesztésre alkalmas további funkciókat. Mutassa meg az érdekelt feleknek, hogy terméke hogyan biztosítja a tartós sikert és növekedést.

Termékajánlatának formázása

Senki sem szereti a vállalati zsargonnal teli, nehéz szövegű dokumentumokat olvasni. Termékajánlatát bemutatható és interaktív módon kell bemutatnia.

Íme néhány tipp a prezentáció sikeréhez:

Tartsa egyszerűnek és áttekinthetőnek: Az ajánlat formázásakor a kevesebb több. Ne tömje túl sok információval az oldalt – használjon sok fehér teret, hogy könnyen áttekinthető legyen.

Kombinálja a vizuális elemeket és a szöveget: A jól megírt tartalom és a vonzó vizuális elemek kombinálásával ajánlatát még vonzóbbá teheti. A diagramok, grafikonok, képek és akár rövid videók is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ajánlatai még meggyőzőbbek legyenek.

Legyen áttekinthető: Az érdekelt felek elfoglaltak, és valószínűleg csak átfutják az ajánlatát. Használjon egyértelmű címsorokat, felsorolásokat és vastag betűket a legfontosabb részletek kiemeléséhez. Kezdje a legfontosabb információkkal, majd haladjon tovább a részletek felé.

Tartalomjegyzék hozzáadása: A tartalomjegyzék életmentő lehet, ha az ajánlat több részből áll. Kattinthatóvá tegye, hogy az olvasók közvetlenül az őket érdeklő részekre ugorhassanak.

Korrektúrázzon (komolyan): Semmi sem rombolja gyorsabban a hitelességet, mint a helyesírási hibák vagy a tévedések. Ellenőrizze alaposan az ajánlatát, hogy nincs-e benne hiba, és győződjön meg arról, hogy minden tény, szám és adat pontos.

Egyensúlyozzon a hosszúság és a részletesség között: Ne ragadjon le egy funkció felesleges részleteinél, miközben egy másikat elsiklik. Találja meg az egyensúlyt – elegendő információt adjon ahhoz, hogy meggyőző legyen, de ne annyit, hogy az olvasók félúton elveszítsék érdeklődésüket.

Hogyan írjunk hatékony termékajánlatot?

A nyertes ajánlat alapos kutatáson és minden lényeges elemen alapuló, meggyőző történetet mesél el.

Kezdjük is: íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, amely segít összeállítani egy hatékony termékbevezetési stratégiát:

1. lépés: Kezdje a termék és az iparág kutatásával

Mielőtt megírná termékajánlatát, kutassa fel a piacot és ismerje meg a célközönségét. Tegye fel magának a következő kérdéseket: Kik a célközönsége? Milyen problémákat old meg a terméke? Miben különbözik a többitől?

Íme egy rövid ellenőrzőlista, amely segít a piackutatásban 🔽 ✅ Háttér: Határozza meg, miért elengedhetetlen a terméke, és milyen problémát old meg✅ Adatforrások: Használjon felméréseket, versenytársak elemzését és piaci trendeket az információk gyűjtéséhez✅ Eredmények: Határozza meg azokat a trendeket, problémákat és lehetőségeket, amelyek kiemelik termékének legfontosabb jellemzőit és hatását✅ Hivatkozások: Alátámasztja állításait megbízható adatokkal, hogy növelje hitelességét

Mélyedjen el a termék jellemzőiben, kulcsfontosságú elemeiben és sikermutatóiban, hogy ajánlata szilárd alapokra épüljön.

Ha pedig teljes körű termékmunkafolyamatot szeretne létrehozni, akkor a ClickUp-ra van szüksége.

Használja például a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI-asszisztensét, hogy egy helyen gyűjtsön információkat, rendszerezzen adatokat és összekapcsoljon ötleteket.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy konszolidálja tudásbázisát és kiemelkedő termékajánlatot készítsen.

Így teheti zökkenőmentessé a kutatási fázist:

Központi tudásbázis : Gyűjtse össze összes jegyzetét, piaci trendjét és versenytársaival kapcsolatos információit a ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards és egyéb eszközök segítségével. Nincs többé ugrálás az eszközök között, és nem veszíti szem elől a fontos részleteket – minden ott van, amikor szüksége van rá.

Egyedi kutatási útmutatók : Segítségre van szüksége a termékjellemzők kitalálásában vagy az ajánlat kulcsfontosságú elemeinek megtervezésében? A ClickUp Brain az Ön céljaihoz igazított útmutatókat javasol.

AI-támogatott írás: Miután elvégezte a kutatást, hagyja, hogy a ClickUp Brain megfogalmazza az ajánlat egyes részeit, például a probléma leírását vagy a termék áttekintését, biztosítva, hogy azok tömörek és hatásosak legyenek.

📮ClickUp Insight: Egy átlagos tudásmunkásnak átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvenni a kapcsolatot, hogy összegyűjtsük a szükséges információkat, egyeztessük a prioritásokat és előre mozdítsuk a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatóság hiánya rontja a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

2. lépés: Készítsen vázlatot a szükséges elemekkel

Miután elkészült a kutatása, alakítsa azt egy részletes dokumentummá, amely tartalmazza az ajánlatában szerepeltetni kívánt legfontosabb szakaszokat. Ez nagymértékben függ attól, hogy milyen közönségnek szánja az ajánlatát.

Íme egy vázlat, amelyhez visszatérhet: Vezetői összefoglaló: Az ajánlat gyors, vonzó áttekintése

Probléma leírása: A termék által megoldott kihívás

Célközönség: Kiknek előnyös és miért fontos számukra

Termékhipotézis: A termék USP-je és működése

Piacelemzés: piackutatás, versenytársak és a termék helye a piacon

Pénzügyi előrejelzések: várható költségek, bevételek és befektetési megtérülés

Végrehajtási terv: Útiterv a termékfejlesztéshez és bevezetéshez

Cselekvésre ösztönzés: Mondja el, mit vár el tőlük (legyen az jóváhagyás, finanszírozás vagy visszajelzés).

A ClickUp Docs segítségével most könnyebb, mint valaha, termékfejlesztési ajánlatot készíteni.

Készítsen útitervet és vázlatot termékajánlatához a ClickUp Docs segítségével.

Így használhatja a ClickUp Docs szolgáltatást olyan termékajánlatok készítéséhez, amelyek összhangban vannak csapata céljaival és munkafolyamataival:

Bontsa le a közönségről szerzett információkat beágyazott oldalakon , hogy könnyebben navigálhasson, miközben valós időben együttműködik csapattársaival.

@mentions funkciók segítségével, hogy az érdekelt feleket bevonja a tervezési folyamatba. Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Assigned Comments és azfunkciók segítségével, hogy az érdekelt feleket bevonja a tervezési folyamatba.

Kössd össze az ajánlatot a releváns ClickUp feladatokkal vagy vagy ClickUp célokkal , hogy összhangban legyen a projekt ütemtervével és mérföldköveivel.

idővonalakkal, Tegye egyértelművé a megvalósítási ütemtervét ClickUp Gantt-diagramokkal és egyebekkel.

Használja a ClickUp Gantt-diagramokat, hogy vizuálisan ábrázolja a termékmarketing-ajánlat munkafolyamatait és ütemtervét.

Hangsúlyozza termékének USP-jét rich text formázással . Adjon hozzá könyvjelzőket vagy ágyazzon be versenytársakról szóló információkat, hogy megerősítse érveit.

Tegye bele a következő lépéseket közvetlenül a dokumentumba, például a finanszírozás jóváhagyását vagy a visszajelzések határidejét.

értesítse a legfontosabb érdekelt feleket , amikor az ajánlat elér egy bizonyos státuszt, vagy befejezettként van jelölve. Állítsa be a ClickUp automatizálási funkcióját úgy, hogy, amikor az ajánlat elér egy bizonyos státuszt, vagy befejezettként van jelölve.

Csatolja a termékajánlat dokumentumot egy adott ClickUp feladathoz, és kövesse nyomon annak előrehaladását különböző egyedi állapotok , például „Vázlat”, „Felülvizsgálat alatt” vagy „Jóváhagyva” segítségével.

Adjon hozzá egy ellenőrző listát a dokumentumhoz az ajánlat elemeinek és a teljesítés állapotának nyomon követéséhez.

Használja a ClickUp Verziótörténet funkcióját a szerkesztések nyomon követéséhez, a korábbi verziók visszaállításához és az ajánlat fejlődésének dokumentálásához.

Használjon nyilvános megosztási linkeket külső együttműködők számára, vagy jelszóval védje a dokumentumot a nagyobb biztonság érdekében.

Bónusz: Formázási és stílusbeli eszközök a ClickUp Docs-ban Elválasztók: Helyezzen el elválasztókat (/divider) a szakaszok elkülönítésére a jobb olvashatóság érdekében. Fejlécek és alcímek: Használjon fejléceket (/h1, /h2, /h3) a dokumentum strukturálásához. Pontok és számozott listák: Az ötletek vagy lépések világos rendszerezése Táblázatok: Adjon hozzá táblázatokat (/table) a költségek lebontásához, az ütemtervekhez vagy a funkciók összehasonlításához. Kiemelések: Használjon kiemeléseket (/callout) a legfontosabb pontok vagy teendők kiemeléséhez.

4. lépés: Készítse el a fejlesztési tervet

Ebben a fázisban kezdje el felosztani a vázlatot termékfázisokra: tervezés, prototípus készítés, tesztelés és finomítás.

Használja a ClickUp termékmenedzsment megoldását a folyamat egyszerűsítéséhez. Ezzel minden fázishoz konkrét mérföldköveket rendelhet, így csapata pontosan tudja, mit kell tenni és mikor.

A csapatok teljes munkafolyamatát egyetlen platformon központosítja. Ahelyett, hogy különböző eszközökön kellene a feladatokkal bajlódniuk, a ClickUp segítségével tervezhetik a funkciókat, oszthatják el a feladatokat, nyomon követhetik az előrehaladást és zökkenőmentesen együttműködhetnek.

Például a tervezők közvetlenül a feladatokhoz tölthetik fel a koncepciórajzokat, a fejlesztők pedig azonnal visszajelzést adhatnak, elősegítve ezzel a valós idejű együttműködést. Az ismétlődő feladatok automatizálásával és az adatközpontú jelentések révén értékes betekintést nyújtva a ClickUp termékmenedzsment megoldása lehetővé teszi a termékcsapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak, megalapozott döntéseket hozzanak, és végső soron gyorsabban szállítsanak ki kiváló minőségű termékeket.

És hogy véget vessen a visszajelzések és megbeszélések közötti oda-vissza levelezésnek e-mailben és más eszközökön, használja a ClickUp Chat szolgáltatást. Igen, közvetlenül a munkaterületéről cseveghet.

Kommunikáljon, kezelje a feladatokat, indítson SyncUp-okat, és használja a Brain-t, mindezt a ClickUp Chat-en belül.

Így értjük ezt:

Valós idejű visszajelzés: Ossza meg a maketteket vagy vázlatokat a csevegésben, hogy azonnali visszajelzést kapjon a csapattól.

Központosított együttműködés: Kapcsolja össze a csevegéseket a feladatokkal, hogy a problémák a megfelelő projektekhez kapcsolódjanak.

Gyors feladat létrehozás: A beszélgetések során alakítsa a csevegéseket feladatokká. Sőt, még jobb, ha közvetlenül a csevegésből rendelheti hozzá őket, anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

3. lépés: Készítsen meggyőző narratívát

A nyertes termékajánlat nem csak a tények bemutatásáról szól, hanem egy olyan történet elmeséléséről, amely vonzza az érdekelt feleket.

Így kell csinálni:

A. A probléma

Kezdje azzal, hogy élénken leírja a célközönség előtt álló kihívást. Tegye érthetővé és sürgőssé – olyanná, amit a mindennapi munkájuk során tapasztalnak.

❌ Ahelyett, hogy „Az adatkezelés túlterhelő lehet” ✅ Használja a „Mi lenne, ha végre megszabadulhatna a táblázatok és a kézi frissítések káoszától? Nincs többé időpazarlás és végtelenül sok lap között való lapozgatás.”

Ha személyre szabja az ajánlatot, az érdekelt felek nagyobb valószínűséggel azonosulnak a problémával, és továbbra is érdeklődnek a megoldása iránt.

Ha tovább szeretné fejleszteni ezt, határozza meg a problémát a csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével, és:

Helyezzen be kapcsolódó dokumentumokat vagy feladatokat, hogy kutatásokkal vagy adatokkal alátámassza a problémát.

Rajzoljon diagramokat vagy folyamatábrákat az érintőképernyős felület segítségével, hogy a probléma vizuálisan is egyértelmű legyen.

Intuitív gesztusokkal vázolja fel és alakítsa ki elképzeléseit a ClickUp Whiteboards segítségével.

B. A megoldás

Most itt az ideje, hogy bemutassa termékét, mint a megoldást, amire várták. Fókuszáljon a felhasználói élményre , amit a termék nyújt, ahelyett, hogy csak felsorolná a funkciókat.

❌ Ahelyett, hogy: „Termékünk többfunkciós műszerfallal rendelkezik.” ✅ Használja a következő mondatot: „Képzelje el, hogy van egy elegáns, mindent magában foglaló irányítópultja, amely automatikusan rendszerezi és frissíti az adatait a különböző platformokon. Nincs gond, csak eredmények.”

C. A hatás

Most mutassa meg pontosan, hogyan változtatja meg terméke a munkamódszereit, oldja meg a problémákat vagy ér el eredményeket. Valós idejű adatokkal támaszthatja alá állításait.

❌ Ahelyett, hogy: „Legyen produktívabb a termékünkkel!” ✅ Használja, „Ezzel az eszközzel hetente több órát spórolhat, 30%-kal csökkentheti a költségeket, és végre lesz ideje arra, hogy a kis dolgok helyett a vállalkozása bővítésére koncentráljon.”

Ezenkívül beszélje meg az árazást, a pénzügyi előrejelzéseket és a befektetés megtérülését, hogy bemutassa az érdekelt feleknek, hogyan segítheti termékük a hosszú távú céljaik elérését. Ehhez használja a Whiteboards alkalmazást és:

Hangsúlyozza a befektetés megtérülését vagy más előnyöket grafikonok vagy infografikák beágyazásával közvetlenül a Whiteboardra, miközben együttműködik a csapatával.

Ossza meg vagy exportálja a táblát PDF formátumban, hogy az érdekelt felek a találkozó után is hivatkozhassanak rá.

Ossza meg a tábláját linkként vagy PDF-ként az érdekelt felekkel a ClickUp Whiteboards segítségével.

⌛Időmegtakarítás: Egyszerűsítse a folyamatot a ClickUp termékajánlat-sablonjával. Ez egy kész struktúrát biztosít az összes lényeges szakasszal, segítve Önt abban, hogy ötleteit világosan bemutassa, és az ajánlat elkészítésére koncentrálhasson, amely biztosan jóváhagyást nyer.

5. lépés: Záró megállapításokkal fejezze be

Zárja a javaslatot egy cselekvésre ösztönző felhívással. Tegye egyértelművé a következő lépéseket, és kérjen döntést.

📌 „Ahhoz, hogy továbbhaladhassunk, szükségünk van a jóváhagyásra, hogy még ebben a hónapban megkezdhessük az MVP fázist. Megkaphatjuk a visszaigazolást jövő péntekig?”

Tippek az érdekelt felek meggyőzéséhez

Az érdekelt felek jóváhagyásának elnyerése nehéz feladat lehet, de ez minden termékajánlat elengedhetetlen része. Az ő támogatásuk attól függ, hogy mennyire tudsz megfelelni az elvárásaiknak, és mennyire tudod összehangolni a te elképzeléseidet az övékkel.

Íme néhány gyors tipp, amelyek segítenek megszerezni a annyira szükséges jóváhagyást:

Mutassa be a terméket stratégiai megoldásként : Ne csak egy funkcióként vagy eszközként pozícionálja a terméket, hanem egy sürgető probléma megoldásaként, összhangban a vállalat stratégiai céljaival.

Használjon adatalapú betekintést : mutassa be az ügyfelekről szerzett betekintést, piackutatási eredményeket vagy kísérleti eredményeket, hogy igazolja a termék iránti igényt.

Kössd össze az ajánlatot a vállalat céljaival : Kapcsold össze a termékajánlatot közvetlenül a vállalat átfogó céljaival, legyen az növekedés, piaci vezető szerep, ügyfél-elégedettség vagy működési hatékonyság. Használd a : Kapcsold össze a termékajánlatot közvetlenül a vállalat átfogó céljaival, legyen az növekedés, piaci vezető szerep, ügyfél-elégedettség vagy működési hatékonyság. Használd a termékstratégiai sablonokat , hogy elindulhass ezen az úton.

Részletes tervet mutasson be: Mutasson be egy ütemtervet, amely tartalmazza a határidőket, a mérföldköveket, a teljesítendő feladatokat, Mutasson be egy ütemtervet, amely tartalmazza a határidőket, a mérföldköveket, a teljesítendő feladatokat, az erőforrások elosztását , és ismerje el a kockázatokat (pl. technikai korlátok), valamint mutasson be kockázatcsökkentő stratégiákat.

Mutassa meg az azonnali értéket : Mutassa be, hogyan teremt értéket a termék rövid távon, például javítja a működési hatékonyságot, növeli a felhasználói elkötelezettséget vagy csökkenti a költségeket.

Számadatokkal alátámasztott bizonyítékok : Használjon adatokat (piackutatás, versenytársak elemzése, iparági trendek és tesztelési eredmények) és esettanulmányokat az ajánlat hatékonyságának alátámasztására.

Zárja az ajánlatot cselekvésre ösztönző felhívással: Tegye egyértelművé a következő lépéseket – a folytatás jóváhagyása, egy következő megbeszélés vagy további források.

Hatékony termékajánlatok tervezése a ClickUp segítségével

A termékajánlat elkészítése inkább az együttműködésről és a pontosságról szól, mint egy nagy ötletről.

Itt jön be a ClickUp, a „minden munkához” alkalmas megoldás.

Képzelje el: ötleteket gyűjt a ClickUp tábláin, és vizuálisan ábrázolja ötleteit a csapatával. Ezután zökkenőmentesen átlép a ClickUp Docs-ba, hogy kidolgozza a végleges ajánlatot. Szüksége van egy kis finomításra? A ClickUp mesterséges intelligenciája segít finomítani az írását, és ragyogóvá tenni az ajánlatát.

Alig várja, hogy ajánlatát a koncepciótól a megvalósításig eljuttassa? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!