A 11 legjobb Coveo alternatíva az AI-alapú kereséshez 2025-ben

Miért érdemes a Coveo alternatíváit választani?

A Coveo egy mesterséges intelligenciával működő vállalati keresőplatform weboldalak, e-kereskedelmi oldalak, szolgáltatási portálok és belső eszközök számára. Segít az üzleti csapatoknak személyre szabott, releváns élményeket nyújtani a természetes nyelvfeldolgozás és a fejlett elemzések segítségével.

Ha azonban csapata olyan alkalmazottakat, alvállalkozókat és ügyfeleket is magában foglal, akiknek gyors hozzáférésre van szükségük a munkához szükséges tartalmakhoz, akkor egy olyan komplex eszköz, mint a Coveo, inkább árthat, mint segíthet – különösen akkor, ha a konverziós arányok növelésére vagy intuitívabb, eredményalapú élmény nyújtására törekszik. 💡

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a legjobb alternatívákat:

Költségekkel kapcsolatos aggályok: Az árak túl magasnak tűnhetnek, különösen, ha nem használja a vállalati funkciók teljes skáláját.

A megvalósítás bonyolultsága: A beállítás hosszadalmas és technikailag igényes lehet, gyakran speciális szakértelmet igényel.

Korlátozott relevancia-ellenőrzés: A keresési eredmények finomhangolása nehéz, mivel átláthatatlan, fekete doboz jellegű mesterséges intelligenciára támaszkodik.

Szállítófüggőség kockázata: A szorosan összekapcsolt ökoszisztéma megnehezítheti a platformok közötti váltást vagy más eszközökkel való integrációt.

Túlzottan bonyolult egyszerű felhasználási esetekhez: A funkciókban gazdag platform felesleges bonyolultságot és költségeket jelenthet az alapvető igényekhez képest.

Integrációs korlátozások: A Coveo csatlakozóitól való függőség korlátozhatja a rugalmasságot és lassíthatja a munkafolyamatokat.

A Coveo versenytársai egy pillantásra

Vessünk egy gyors pillantást arra, hogy a különböző eszközök hogyan viszonyulnak egymáshoz a funkciók és az árak tekintetében:

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp A legjobb a keresés integrálásához a projektmenedzsment munkafolyamatokba Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek keresésre van szükségük a feladatok, dokumentumok és megjegyzések között Feladatok, dokumentumok és megjegyzések közötti összekapcsolt keresés; AI-alapú válaszok; Tudásmenedzsment Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Elastic Enterprise Search A legjobb megoldás az e-kereskedelemben és az ügyfelekkel kapcsolatos alkalmazásokban a testreszabható kereséshez Csapat mérete: Ideális közepes méretű csapatok és vállalkozások számára Testreszabható termékkeresés, helyesírási hibák tolerálása, rangsorolási vezérlés, irányítópultok, vállalati biztonság Egyedi árazás Algolia A legjobb gyors, felhasználóbarát és helyesírási hibákat toleráló helyszíni keresési élmény biztosításához Csapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozások, valamint kis- és középvállalatok számára Azonnali keresési felhasználói felület, helyesírási hibák tolerálása, AI-ajánlások, A/B tesztelés Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára a ténylegesen felhasznált szolgáltatások alapján kerül kiszámításra. Google Cloud Search A legjobb a Google Workspace eszközökben való kereséshezCsapat mérete: Ideális kisvállalkozások és közepes méretű csapatok számára Google Workspace integráció, proaktív segítő kártyák, természetes nyelvű lekérdezések Ingyenes próba; Egyedi árazás IBM Watson Discovery A legjobb strukturálatlan vállalati dokumentumokból származó információk kinyerésére Csapat mérete: Ideális nagyvállalatok számára Mesterséges intelligenciával támogatott szövegrészlet-visszakeresés, összevont keresés, vizuális dokumentumértelmezés, rugalmas telepítés Az árak 500 dollártól kezdődnek havonta. Lucidworks Fusion A legjobb nagy léptékű, intelligens vállalati keresőalkalmazások létrehozásához, viselkedésalapú relevanciával Csapat mérete: Ideális közepes méretű csapatok és vállalatok számára Valós idejű adatbeolvasás, szemantikai vektoros keresés, jelfeldolgozás, alacsony kódszintű alkalmazáskészítő Egyedi árazás Azure AI Search A legjobb a hagyományos és a szemantikus keresés ötvözéséhez Microsoft-integrált környezetekben Csapat mérete: Ideális kis- és közepes méretű csapatok számára Szemantikus/vektoros keresés, Azure Cognitive Services kiegészítés, multimodális keresés Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 73 dollártól kezdődik. 73 dollár/hó Sinequa A legjobb vállalati szintű tudásfeltáráshoz fejlett NLP és szakértői kereséssel Csapat mérete: Ideális vállalatok számára Mesterséges intelligenciával működő keresési asszisztensek, SOC 2/ISO/HIPAA előírásoknak való megfelelés, szakértői felfedezés Egyedi árazás Yext A legjobb a márkás keresési élmény kezeléséhez és optimalizálásához a digitális csatornákon Csapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozásoknak és kis- és középvállalatoknak Tudásgráf, AI csevegés automatizálás, értékeléskezelés, SEO optimalizálás 4 dollártól/hét Luigi’s Box A legjobb az e-kereskedelmi platformokon történő termékfelfedezés és konverzió javításához Csapat mérete: Ideális kis és közepes méretű csapatok számára Hang- és vizuális keresés, fejlett elemzés, többnyelvű/több pénznem támogatása, termékajánlások Egyedi árazás Apache Lucene Legalkalmasabb azoknak a fejlesztőknek, akik teljes ellenőrzést igényelnek az egyedi keresési funkciók nulláról történő felépítéséhezCsapat mérete: Ideális fejlesztőknek és vállalkozásoknak, akik ellenőrzést igényelnek Teljes szöveg indexelés, rangsorolt visszakeresés, helyettesítő karakter/kifejezés/közelség lekérdezések, több index lekérdezés Ingyenes, nyílt forráskódú

A legjobb Coveo alternatívák

Most nézzük meg közelebbről az egyes eszközöket, és lássuk, mi teszi őket jobbá a Coveo-nál. 🛠️

1. ClickUp (A legjobb a keresés integrálásához a projektmenedzsment munkafolyamatokba)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot Javítsa ki a fragmentált munkafolyamatokat a ClickUp Connected Search segítségével

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen rendszerbe egyesíti feladatait, dokumentumait és tudását, így a keresés nem csak gyors, hanem natív, strukturált és mélyen kontextusfüggő is. Más felhőszolgáltatásokkal ellentétben a ClickUp mindent a csapata munkamódszeréhez igazít.

A ClickUp Connected Search funkciójával egyetlen hatékony keresősávból azonnal kereshet az egész munkaterületén, beleértve a feladatokat, listákat, mappákat, tereket és még a megjegyzéseket is. A fejlett szűrők, mint például a megbízottak, a határidők, a címkék, a prioritások vagy az állapotok, segítenek gyorsan leszűkíteni a keresési eredményeket, és pontosan megtalálni azt, ami fontos.

A ClickUp Connected Search segítségével gyorsabban találhat releváns jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat, mint valaha.

🔎 Egyesítse a tudás és a feladatok keresését egy munkaterületen

Mi teszi kiemelkedővé? Az önálló keresési platformokkal ellentétben a ClickUp túlmutat a belső munkaterületen.

Integrálhatja a Google Drive-ot, a Slacket, a Figmát, a GitHubot és más eszközöket, hogy egyesítse az összes csatlakoztatott eszköz eredményeit. Ezzel a Coveo legjobb alternatívájává válik azoknak a csapatoknak, amelyek a keresést beépítve szeretnék használni a munkafolyamatukba, nem pedig különálló eszközként.

Mivel a keresési eredmények mindig tiszteletben tartják a felhasználói jogosultságokat, az érzékeny információk mindig biztonságban vannak. Akár a mellékletekben, például PDF-fájlokban is kereshet, így biztosítva, hogy egyetlen fontos részlet sem maradjon ki. Akár asztali számítógépről, akár mobil eszközről keres, minden szinkronizálva és elérhető.

Ezen felül ez a hálózatba kapcsolt mesterséges intelligencia automatikus javaslatokat kínál, hogy gyorsítsa a kereséseket és javítsa a pontosságot, így kevesebb időt kell kereséssel töltenie, és több idő marad a munkára. Az egyszerű kulcsszavakon túl kommentekben, konkrét fájlokban vagy egész dokumentumokban is kereshet – időveszteség és kontextusvesztés nélkül.

Ezzel az intelligens keresővel azonnal megtalálhat bármilyen feladatot, megjegyzést vagy fájlt a munkaterületén.

🧠 Dinamikus dokumentáció létrehozása, tárolása és keresése

Ha létre szeretné hozni és rendszerezni a csapatának szükséges információkat, a ClickUp Docs segítségével részletes, strukturált dokumentumokat készíthet közvetlenül a ClickUp-ban. Ezzel központosíthatja összes tudását és egyszerűsítheti a dokumentumkezelési munkafolyamatokat.

Együttműködés és vállalati dokumentumok létrehozása a ClickUp Docs segítségével

Hozzon létre beágyazott oldalakat, ágyazzon be feladatokat vagy nézeteket, és működjön együtt csapattársaival valós időben megjegyzések és említések segítségével. Minden vállalati Wiki-dokumentum automatikusan összekapcsolódik a projektjeivel. Minden dokumentum élő munkaterületként működik – azonnal kereshető, összekapcsolt és mindig naprakész.

A visszautalások, hivatkozások és verziótörténet támogatásával a ClickUp dinamikussá és könnyen megtalálhatóvá teszi a dokumentációt – ideális megoldás a tartalom tudáskategóriákba rendezéséhez, amelyeket csapata könnyen böngészhet és frissíthet.

💬 Tegyen minden ötletet, beszélgetést és tervet kereshetővé

De ez nem csak a dokumentumokra vonatkozik. Valós idejű ClickUp Chat, szálakba rendezett megjegyzések és vizuális ClickUp Whiteboards is rendelkezésre állnak, amelyek mind teljes mértékben kereshetőek. Akár tervez, megbeszélést tart vagy ötleteket gyűjt, a ClickUp biztosítja, hogy soha ne veszítse szem elől a beszélgetéseket vagy ötleteket.

Miután csapata felhalmozta a tudást, a ClickUp Knowledge Management hatékony eszközöket kínál annak rendszerezéséhez. Rendeljen tulajdonosokat és figyelőket, határozzon meg egyértelmű tereket és mappákat, és kezelje a részletes jogosultságokat, hogy a megfelelő alkalmazottak hozzáférhessenek a megfelelő információkhoz, és ügyfelei csak azt lássák, amire szükségük van.

💡 Profi tipp: A ClickUp keresője támogatja a fuzzy logikát – még a részleges egyezések is releváns eredményeket hoznak. Ez azt jelenti, hogy a csapatának nem kell pontosan emlékeznie a feladatok nevére vagy a fájlok címére, hogy megtalálja, amire szüksége van.

Gyors válaszokra van szüksége a munkaterületén? A ClickUp Brain mesterséges intelligenciát használ, hogy azonnal előkeresse a feladatokból, dokumentumokból és projektekből származó konkrét információkat – nincs szükség kézi keresésre. A meglévő csapat tudását is importálhatja a ClickUp-ba, így az átállás során semmi sem vész el. Ráadásul a testreszabható tudásbázis-sablonok megkönnyítik a következetes bevezető útmutatók, folyamatkézikönyvek és projektdokumentációk elkészítését.

A ClickUp Brain segít még hatékonyabban dolgozni, miután rendszerezte és hozzáférhetővé tette tudását. Gyorsan elkészítheti jelentések, e-mailek vagy értekezletek jegyzetének vázlatát közvetlenül a ClickUp-ban, így időt takaríthat meg a rutin írási feladatokon.

Az AI képességei kiterjednek a ClickUp AI Notetakerre is , amely csatlakozhat az Ön megbeszéléseihez, jegyzeteket készíthet, és automatikusan létrehozhat jegyzőkönyveket és teendőket.

A ClickUp olyan módon ötvözi a mesterséges intelligenciát és a tudásmenedzsmentet, amelyhez olyan eszközök, mint a Coveo egyszerűen nem tudnak felzárkózni. Az AI ügynökök akár a munkaterülethez kapcsolódó kérdésekre is válaszolnak, vagy Ön helyett intézkedéseket hoznak, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat, miközben a munkafolyamatok zavartalanul haladnak.

💡 Profi tipp: Jobb módszert keres az ügyfél dokumentumok és a belső erőforrások kezelésére? A ClickUp Forms segítségével a látogatók vagy a csapat tagjai hozzáférést kérhetnek, véleményt küldhetnek be, vagy közvetlenül kapcsolatba léphetnek a csapatával – így minden egy központi helyen marad.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a feladatok szervezését: állítson be szabályokat a feladatok automatikus címkézésére, hozzárendelésére vagy áthelyezésére a kiváltó események alapján, és tartsa rendezett munkaterületét, hogy keresési eredményei célzottak és hasznosak maradjanak.

A legfontosabb információk azonnali megjelenítése: Hozzon létre Hozzon létre egyéni nézeteket és ClickUp irányítópultokat listák, táblák vagy táblázatok segítségével, hogy gyorsabban megtalálja az információkat , és csökkentsék a többszöri keresés szükségességét.

Térképezze fel a feladatok közötti kapcsolatokat: Kapcsolja össze a feladatokat függőségek vagy kapcsolatok révén, hogy egyértelmű projektstruktúrát hozzon létre, és megértse a kontextust, amikor a keresés kapcsolódó elemeket jelenít meg.

Vizuális együttműködés: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást brainstorminghoz és tervezéshez, amelynek minden tartalma kereshető és linkelhető feladatokhoz és dokumentumokhoz.

Wiki-stílusú navigáció: Referencia- és visszautaló dokumentumok és feladatok a zökkenőmentes tudásfelfedezéshez

Részletes jogosultságok: A keresési eredmények mindig figyelembe veszik a felhasználói szerepköröket és jogosultságokat, így biztosítva az érzékeny információk biztonságát.

Mobil és akadálymentesség: A folyamatos akadálymentességi fejlesztéseknek köszönhetően mobil eszközökön is elérhetőek az összes funkciók, beleértve a mesterséges intelligenciát és a keresést is.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet miatt a ClickUp első használatkor bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Nagyon tetszik a ClickUp sokoldalúsága. Számos funkcióval rendelkezik, és potenciálisan sok más szoftvermegoldást helyettesíthet. Kis és növekvő csapatok számára kiváló lehetőséget nyújt a munka szervezésére és vizualizálására. Végül, a ClickUp mesterséges intelligenciája remek eszköz, amely segít csapatomnak az elemek keresésében.

Nagyon tetszik a ClickUp sokoldalúsága. Számos funkcióval rendelkezik, és potenciálisan sok más szoftvermegoldást helyettesíthet. Kis és növekvő csapatok számára kiváló lehetőséget nyújt a munka szervezésére és vizualizálására. Végül, a ClickUp mesterséges intelligenciája remek eszköz, amely segít csapatomnak az elemek keresésében.

2. Elastic Enterprise Search (a legjobb megoldás az e-kereskedelmi és ügyfélkapcsolati alkalmazásokban a testreszabható kereséshez)

via Elastic

Az Elastic Enterprise Search két megoldást kínál – az App Search és a Workplace Search –, amelyek mindegyike az Elasticsearch erejére épül.

Az Elastic Enterprise Search segít e-kereskedelmi áruházának gyors, releváns termékkeresést biztosítani, amely fenntartja a vásárlók érdeklődését és növeli az eladásokat. Teljesen testreszabható keresési élményt hozhat létre szűrőkkel, helyesírási hibák toleranciájával és a katalógusához igazított relevancia-vezérlőkkel.

A konfigurációt a Kibana, az Elastic kezelőfelülete végzi, amely egyedi vizualizációkat is támogat a felhasználói viselkedés és a teljesítménymutatók számára. Az intuitív, precíz beállító csúszka segítségével népszerűsítheti a legkelendőbb termékeket, prioritást adhat a raktáron lévő termékeknek, vagy könnyedén finomíthatja az eredményeket.

Az Elastic Enterprise Search legjobb funkciói

Részletes irányítópultokat és jelentéseket biztosít a keresési lekérdezésekről, a felhasználói viselkedésről és a trendekről, így folyamatosan optimalizálhatja a keresési teljesítményt.

Támogatja a szinonimák kezelését, hogy javítsa a visszahívást és biztosítsa, hogy a felhasználók releváns eredményeket találjanak a változatos terminológiával.

Integrálható olyan vállalati biztonsági protokollokkal, mint a SAML, LDAP és OAuth, hogy biztosítsa a biztonságos hozzáférést és a szabályoknak való megfelelést.

Az Elastic Enterprise Search korlátai

A dokumentumok újbóli indexelése bonyolult lehet, különösen akkor, ha a sémák jelentősen megváltoztak.

Nincs klaszterek közötti replikációs támogatás

Elastic Enterprise Search árak

Árak: Egyedi árak

Elastic Enterprise Search értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Elastic Enterprise Search-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Backend fejlesztőként tudom, hogy az Elastic Search-re mindig számíthatok, amikor az adatbázisban karakterláncok alapján kell keresést támogatnom. Csak be kell töltenie néhány dokumentumot az Elastic Search-be, és máris kereshet bármit a megadott dokumentumok között.

Backend fejlesztőként tudom, hogy az Elastic Search-re mindig számíthatok, amikor az adatbázisban karakterláncok alapján kell keresést támogatnom. Csak be kell töltenie néhány dokumentumot az Elastic Search-be, és máris kereshet bármit a megadott dokumentumok között.

📚 Olvassa el még: A legjobb Elasticsearch alternatívák

3. Algolia (A legjobb gyors, felhasználóbarát és helyesírási hibákat toleráló helyszíni keresési élmény biztosításához)

via Algolia

Az Algolia AI Search egy front-end könyvtár, amely segít Önnek reszponzív és rugalmas keresési felületek létrehozásában. Olyan funkciókat tartalmaz, mint az Optimistic UI, amely a felhasználói művelet után azonnal frissíti a felületet, még mielőtt az adatok visszatérnének. Az Insights Events lehetővé teszi, hogy minimális konfigurációval nyomon kövesse a felhasználói interakciókat, például a kattintásokat és a konverziókat.

A beépített „AI ajánlások” segítségével a felhasználói viselkedés alapján javasolhat kapcsolódó tartalmakat vagy termékeket, a „dinamikus widgetek” pedig lehetővé teszik, hogy a szűrők automatikusan alkalmazkodjanak a kapott adatokhoz, így az interfész rugalmasabbá válik.

Az Algolia legjobb funkciói

Helyalapú keresési eredményeket nyújt, hogy a felhasználók a számukra legrelevánsabb elemeket láthassák a közelükben.

Kezelik a helyesírási hibákat és a gépelési hibákat, hogy pontos keresési eredményeket nyújtsanak.

Lehetővé teszi különböző keresési konfigurációk kipróbálását (A/B tesztelés) és azoknak a felhasználói viselkedésre gyakorolt hatásának mérését.

Az Algolia korlátai

A rendszer nem támogatja teljes mértékben az objektumok tömbjeinek több mezőn történő szűrését.

Korlátozott ellenőrzés a tárhely felett – az Algolia felhőjét kell használni

Algolia árak

Build : Ingyenes

Grow : Ingyenes/fizetés használat alapján

Prémium : Egyedi árazás

Fejlessze: Egyedi árazás

Algolia értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Algolia-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom az Algolia vizuális szerkesztőjét, nagyon könnyű használni. Az elemzések nagyon értékes betekintést nyújtanak, amelyeket felhasználhatunk szabályok vagy szinonimák létrehozásához vagy szerkesztéséhez. Napi felhasználóként nagyon könnyű navigálni a platformon, és nagyon gyorsan meg lehet tanulni.

Imádom az Algolia vizuális szerkesztőjét, nagyon könnyű használni. Az elemzések nagyon értékes betekintést nyújtanak, amelyeket felhasználhatunk szabályok vagy szinonimák létrehozásához vagy szerkesztéséhez. Napi felhasználóként nagyon könnyű navigálni a platformon, és nagyon gyorsan meg lehet tanulni.

a Google Cloud segítségével

A Google Cloud Search segítségével gyorsan és biztonságosan kereshet információkat a Gmailben, a Drive-ban, a Naptárban és más Google Workspace szolgáltatásokban. A lekérdezései alapján adatokat keres, és proaktív ajánlásokat kínál asszisztens kártyák segítségével.

Ezek a kártyák releváns információkat jelenítenek meg, például közelgő találkozókat, legújabb dokumentumokat és projektfrissítéseket, így segítve Önt a szervezettség és a produktivitás fenntartásában anélkül, hogy manuálisan kellene keresnie. A rendszer érti a természetes nyelvet, így olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Milyen fájlokat osztott meg velem John a múlt héten?”, és pontos, kontextusfüggő válaszokat kaphat.

A Google Cloud Search legjobb funkciói

Integrálja a külső adatforrásokat a Cloud Search API-k és SDK-k segítségével, hogy indexelje a CRM-ek, adatbázisok, fájlrendszerek és más források tartalmát.

Építsen egyedi keresési élményeket a Cloud Search beágyazásával intranetes portálokba, mobilalkalmazásokba vagy üzleti alkalmazásokba.

Lehetővé teszi az információkhoz való valós idejű hozzáférést a dokumentumok, e-mailek és egyéb tartalmak frissítéseinek szinte azonnali indexelésével.

A Google Cloud Search korlátai

A teljesítmény időnként lelassulhat, ami konfigurációs módosításokat és optimalizálásokat tesz szükségessé.

Korlátozott támogatás a Google-on kívüli tartalomforrásokhoz

A Google Cloud Search árai

Ingyenes próba

Fizessen a használat szerint

Egyedi árazás

Google Cloud Search értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Cloud Search-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Google Cloud Search egy központi felületet biztosít az összes információ, dokumentum, naptári esemény, e-mail levelezés stb. eléréséhez az egész Google Workspace-fiókjában. Ez sokkal egyszerűbb, mint a különböző alkalmazások (pl. Gmail, Drive, Naptár stb.) megnyitása és a keresési lekérdezések egyenkénti futtatása.

A Google Cloud Search egy központi felületet biztosít az összes információ, dokumentum, naptári esemény, e-mail levelezés stb. eléréséhez az egész Google Workspace-fiókjában. Ez sokkal egyszerűbb, mint a különböző alkalmazások (pl. Gmail, Drive, Naptár stb.) megnyitása és a keresési lekérdezések egyenkénti futtatása.

5. IBM Watson Discovery (a legjobb strukturálatlan vállalati dokumentumokból származó információk kinyerésére)

az IBM-en keresztül

Az IBM Watson Discovery egy mesterséges intelligenciával működő keresőmotor és tartalomelemző eszköz, amelyet úgy lehet betanítani, hogy felismerje és kivonja a domain-specifikus információkat komplex, félig strukturált dokumentumokból, például szerződésekből vagy kézikönyvekből.

A Watson mesterséges intelligenciával működő Passage Retrieval funkciója azonosítja és visszajuttatja a dokumentumok legrelevánsabb bekezdéseit vagy mondatait.

Az IBM Watson Discovery legjobb funkciói

Egységesített információkhoz juthat, ha egyetlen, egyszerűsített felületen keresztül több tartalomtárat átfogó keresést hajt végre.

Vizualizált dokumentumok megértése segítségével strukturált adatokat nyerhet ki vizuálisan gazdag dokumentumokból, például táblázatokból, űrlapokból és számlákból.

Rugalmasan telepítheti az IBM Cloud, más felhőszolgáltatók vagy helyszíni környezetekben, hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és infrastruktúra követelményeknek.

Az IBM Watson Discovery korlátai

Több egyidejű lekérdezés kezelése gyakran hibákat okoz a rendszerben.

Nincs valós idejű indexelés – legalkalmasabb a kötegelt adatbeviteli munkafolyamatokhoz

IBM Watson Discovery árak

Plusz : 500 dollártól kezdődik

Vállalati : 5000 dollártól

Prémium : Egyedi árazás

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Egyedi árazás

IBM Watson Discovery értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM Watson Discovery-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az IBM Watson Discovery a legfejlettebb technológiával rendelkezik, amely pillanatok alatt keresést végez és elemzési eredményeket szolgáltat nagy adatbázisokból. A természetes nyelv feldolgozásának képessége, amelynek segítségével strukturálatlan dokumentumokból és adatokból nyerhetőek ki az elemzési eredmények, a szerszám legjobb tulajdonsága.

Az IBM Watson Discovery a legfejlettebb technológiával rendelkezik, amely pillanatok alatt keresést végez és elemzési eredményeket szolgáltat nagy adatbázisokból. A természetes nyelv feldolgozásának képessége, amelynek segítségével strukturálatlan dokumentumokból és adatokból nyerhetőek ki az elemzési eredmények, a szerszám legjobb tulajdonsága.

6. Lucidworks Fusion (A legjobb nagy léptékű, intelligens vállalati keresőalkalmazások létrehozásához, viselkedésalapú relevanciával)

via Lucidworks

A Lucidworks Fusion olyan eszközöket kínál, amelyekkel komplex adatkészletekben is gyors, intelligens keresést végezhet, viselkedésalapú relevancia-beállítással és hatékony fejlesztői vezérlőkkel. A Signal Processing Framework a felhasználói viselkedésből, például a kattintásokból, lekérdezésekből és interakciókból tanul, hogy folyamatosan javítsa a relevanciát.

A Fusion valós idejű adatbeolvasással és rugalmas telepítési lehetőségekkel kezeli az EHR-ektől az e-kereskedelmi katalógusokig mindent. A Fusion moduláris architektúrája testreszabható lekérdezési csatornákat tartalmaz a lekérdezés előtti és utáni feldolgozáshoz, lehetővé téve a csapatok számára, hogy kifinomult visszakeresési logikát építsenek ki. Használja a facettás navigációt és a dinamikus szűrést, hogy olyan specifikus attribútumokra koncentráljon, mint a kezelés, a terméktípus vagy a forrás.

A Lucidworks Fusion legjobb funkciói

Az App Studio alacsony kódszintű környezetében technikai és nem technikai felhasználók egyaránt gyorsan létrehozhatnak keresőalkalmazásokat.

Integrálja zökkenőmentesen az adatokat több mint 100 csatlakozó segítségével, amelyek egyesítik az adatbázisokat, a felhőalapú tárolókat, a CRM-eket és egyebeket egy indexbe.

Engedélyezze a vektor alapú visszakereséssel történő szemantikai keresést, hogy pontos kulcsszó-egyezések nélkül is releváns eredményeket találjon.

A Lucidworks Fusion korlátai

Kevesebb rugalmasság a mezőadattípusok megváltoztatásakor

Néhány verzióhoz Java 8 szükséges; kompatibilitási problémák az újabb verziókkal

Lucidworks Fusion árak

Egyedi árazás

Lucidworks Fusion értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lucidworks Fusionról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Fusion + App Studio termékek fantasztikus keresőeszközök, szinte végtelen lehetőségekkel. Nemcsak könnyen karbantarthatók, de a keresés testreszabási lehetőségei is elképesztőek. Az App Studio segítségével saját képernyőt hozhat létre, hogy az pontosan az Ön igényeinek megfeleljen.

A Fusion + App Studio termékek fantasztikus keresőeszközök, szinte végtelen lehetőségekkel. Nemcsak könnyen karbantarthatók, de a keresés testreszabási lehetőségei is elképesztőek. Az App Studio segítségével saját képernyőt hozhat létre, hogy az pontosan az Ön igényeinek megfeleljen.

7. Azure AI Search (a legjobb a hagyományos és szemantikus keresés ötvözéséhez Microsoft-integrált környezetekben)

a Microsofton keresztül

Az Azure AI Search egy vállalati keresőszoftver, amely releváns eredményeket szolgáltat hagyományos kulcsszó- és szemantikai keresés, valamint teljes vektoros keresési támogatás segítségével a hasonlóságon alapuló lekérdezésekhez. Az Azure Cognitive Services segítségével gazdagítja a tartalmát az indexelés során, entitásfelismerést, érzelemelemzést és nyelvfelismerést alkalmazva, hogy mélyebb betekintést nyújtson és javítsa a keresés pontosságát.

Az Azure AI Search multimodális funkciói lehetővé teszik, hogy a média, a gyártás vagy a biztosítási ágazatban végzett munkája során egyszerre keressen és elemezzen képeket és szövegeket.

Az Azure AI Search legjobb funkciói

Javítja a felhasználói élményt valós idejű keresési javaslatokkal és automatikus kiegészítéssel, hogy a felhasználók gyorsabban megtalálják, amit keresnek.

Automatizálja az adatok bevitelét azáltal, hogy ütemezi a forrásokból, például az Azure Blob Storage, a Cosmos DB és az SQL adatbázisokból történő beolvasást, hogy indexe mindig naprakész legyen.

Az Azure Active Directory-vel integrált, finomhangolású hozzáférés-vezérléssel biztosítja adatait, és garantálja, hogy csak az engedélyezett felhasználók férhessenek hozzá az érzékeny információkhoz.

Az Azure AI Search korlátai

Az Azure AI Search néha félreérti a természetes nyelvű lekérdezéseket, és pontatlanul alkalmazza a szűrőket.

Korlátozott támogatás az Azure Machine Learning integráció nélküli egyéni rangsoroláshoz

Azure AI Search árak

Ár SU-nként (keresési egység)

Ingyenes : 0 USD/hó

Alap : 73,73 USD/hó

Standard S1 : 245,28 USD/hó

Standard S2 : 981 dollár/hó

Standard S3 : 1962,24 USD/hó

Tárolásoptimalizált L1: 2802,47 USD/hó

Tárolásoptimalizált L2: 5604,21 USD/hó

Azure AI Search értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Azure AI Search-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az AI-alapú keresés könnyen integrálható, továbbfejlesztett keresési élményt, szemantikus keresést és nyelvi támogatást biztosít, és ami a legfontosabb: könnyen testreszabható az Ön alkalmazásához.

Az AI-alapú keresés könnyen integrálható, továbbfejlesztett keresési élményt, szemantikus keresést és nyelvi támogatást biztosít, és ami a legfontosabb: könnyen testreszabható az Ön alkalmazásához.

📚 Olvassa el még: A visszakereséssel kiegészített generálás legjobb példái a gyakorlatban

8. Sinequa (A legjobb vállalati szintű tudásfeltáráshoz fejlett NLP és szakértői kereséssel)

via Sinequa

Ha olyan vállalkozás, amely ki akarja aknázni belső tudásának teljes értékét, a Sinequa fejlett mesterséges intelligenciával és természetes nyelvfeldolgozással működő tudásmenedzsment szoftvert kínál.

A Sinequa segítségével komplex dokumentumok között navigálva olyan eszközökkel, mint a Document Navigator és a Presentation Builder, pontosan megjelölhet konkrét diákat vagy szakaszokat. Támogatja az Expert Discovery and Collaboration funkciót is, amely azonosítja a szervezeten belüli legfontosabb szakértőket, hogy integrált csevegési és megosztási funkciók segítségével megkönnyítse a tudásmegosztást.

A Sinequa legjobb funkciói

Lehetővé teszi az AI-alapú keresési asszisztensek gyors létrehozását és testreszabását kódolás nélkül.

A SOC 2 Type II, ISO 27001 és HIPAA szabványoknak való megfeleléssel biztosítja a robusztus biztonságot és a megfelelőséget, hogy megvédje érzékeny vállalati adatait.

Több nyelvet és adattípust támogat, a szöveget más formátumokkal kombinálva, hogy gazdagabb, átfogóbb keresési élményt nyújtson.

A Sinequa korlátai

A Sinequa beállítása és testreszabása időigényes lehet, és gyakran speciális szakértelmet igényel.

A „kód nélküli” modulokhoz továbbra is rendszergazdai szintű konfiguráció szükséges.

Sinequa árak

Egyedi árazás

Sinequa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sinequa-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez egy költséghatékony és költségkeretbarát elemző eszköz, amely minden méretű vállalat igényeinek megfelel.

Ez egy költséghatékony és költségkeretbarát elemző eszköz, amely minden méretű vállalat igényeinek megfelel.

9. Yext (A legjobb a márkás keresési élmény kezeléséhez és optimalizálásához a digitális csatornákon)

via Yext

A Yext egy digitális élményplatform, amely összekapcsolja a márkák tartalmait a weboldalakon, keresőmotorokban és alkalmazásokban. A Yext Federated Search egységesíti a tartalmakat a CMS-ben, a help desk-ekben és a belső tudásbázisokban, így könnyen összefüggő válaszokat lehet adni az érintkezési pontokon.

A rendszer középpontjában a Knowledge Graph áll, amely strukturálja az üzleti adatait a pontosság biztosítása, a keresőmotorok optimalizálásának javítása és az AI-vezérelt élmények digitális érintési pontokon történő megvalósítása érdekében. A Yext intelligens keresési funkciókat is kínál webhelyéhez, amelyek közvetlen, pontos válaszokat adnak a felhasználói kérdésekre és javítják az általános felhasználói élményt.

A Yext legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfelekkel való interakciókat AI-alapú csevegési megoldásokkal, amelyek kezelik a beszélgetéseket, gyűjtik a felhasználói bejegyzéseket és végrehajtják a konfigurált feladatokat.

Kezelje és reagáljon a különböző platformokon megjelenő értékelésekre, hogy javítsa az ügyfél-elkötelezettséget, és növelje a helyi értékeléseket és a keresési rangsorolást.

Szerezzen hasznos információkat egyedi jelentések és irányítópultok segítségével, amelyekkel nyomon követheti a teljesítményt és finomíthatja digitális stratégiáját.

A Yext korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az összes fontos mutatóval ellátott elemzések exportálása az interaktivitás megőrzése mellett.

A szinonimák és a rangsorolás ellenőrzése korlátozott az Elastic vagy az Algolia szolgáltatásokhoz képest.

Yext árak

Emerging: 4 USD/hét vagy 199 USD/év

Alapvető: 9 USD/hét vagy 449 USD/év

Teljes: 10 USD/hét vagy 499 USD/év

Prémium: 19 USD/hét vagy 999 USD/év

Yext értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (740+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Yextről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Beállítja és elfelejti. A Yext segítségével beírja a listáját, hitelesítő tényezőkkel megerősíti, és néhány napon belül máris láthatja a közvetlen hatást. Javulnak az organikus eredmények, javul a SEO, javul az Adwords minősége... és még sok minden más!

Beállítja és elfelejti. A Yext segítségével beírja a listáját, hitelesítő tényezőkkel megerősíti, és néhány napon belül máris láthatja a közvetlen hatást. Javulnak az organikus eredmények, javul a SEO, javul az Adwords minősége... és még sok minden más!

10. Luigi’s Box (A legjobb az e-kereskedelmi platformokon történő termékfelfedezés és konverzió javításához)

A Luigi’s Box kifejezetten azoknak az e-kereskedelmi vállalkozásoknak készült, amelyek a helyszíni keresést és a termékek felfedezését versenyelőnyre szeretnék fordítani. A hang- és vizuális keresés további kényelmet biztosít, mivel ügyfelei beszéddel vagy kép feltöltésével kereshetnek, ahelyett, hogy beírnák a keresett kifejezést.

Az Advanced Analytics segítségével világosan láthatja, hogyan interagálnak a felhasználók az Ön áruházával, így adat alapú döntésekkel finomhangolhatja a teljesítményt. A többnyelvű és több pénznemű támogatásnak köszönhetően pedig zökkenőmentes vásárlási élményt kínálhat ügyfeleinek világszerte, függetlenül a nyelvtől vagy a pénznemtől.

A Luigi’s Box legjobb funkciói

Kiegészítő termékeket, magasabb árrésű termékeket és csomagokat javasol, hatékonyan növelve az upselling és cross-selling lehetőségeket.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a termék kódok segítségével gyorsan megtalálják a kívánt termékeket.

Ha nem talál pontos találatot, a felhasználókat a releváns termékekhez irányítja.

A Luigi’s Box korlátai

A kulcsszóalapú keresés nem mindig megfelelő, ha a terméknevek bonyolultak vagy nem szokványosak.

Korlátozott hozzáférés a háttérrendszer testreszabásához, vállalati szintű támogatás nélkül

Luigi’s Box árak

Egyedi árazás

Luigi’s Box értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Luigi’s Boxról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A weboldalam keresési funkciója jelentősen javult – az eredmények rendkívül pontosak, gyorsak és személyre szabottak. Ezzel a felhasználók sokkal könnyebben megtalálják, amit keresnek.

A weboldalam keresési funkciója jelentősen javult – az eredmények rendkívül pontosak, gyorsak és személyre szabottak. Ezzel a felhasználók sokkal könnyebben megtalálják, amit keresnek.

11. Lucene (Legalkalmasabb azoknak a fejlesztőknek, akik teljes ellenőrzést igényelnek az egyedi keresési funkciók nulláról történő felépítéséhez)

az Apache Lucene segítségével

A Lucene egy Java-alapú, nagy teljesítményű, nyílt forráskódú könyvtár teljes szövegű kereséshez, amely az Elasticsearch és a Solr motorjának alapját képezi.

Támogatja a közel valós idejű indexelést, az egyéni tokenizálókat és a szemantikai hasonlóság vektoros keresését. A fejlesztők létrehozhatják saját elemzőiket, rangsorolási algoritmusokat építhetnek és több indexdarabot kezelhetnek.

A Lucene legjobb funkciói

Keresés meghatározott mezőkben, például cím, szerző vagy tartalom szerint, hogy a lekérdezések pontosabbak és célzottabbak legyenek.

Az eredményeket bármely mező szerint rendezheti, és dinamikus szűrőket alkalmazhat, hogy a felhasználók hatékonyan szűrjék és böngészhessék a nagy eredménykészleteket.

Több indexen végzett lekérdezések és eredmények egyesítése, ami szélesebb és rugalmasabb keresési lefedettséget tesz lehetővé.

A Lucene korlátai

A felhasználók szerint a beépített adagoló beállítása bonyolult, és használata során gyakran megbízhatatlan.

A skálázhatóság és a teljesítmény érdekében kézi beállítás szükséges.

Lucene árak

Ingyenes, nyílt forráskódú platform

Lucene értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lucene-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A teljes szöveg indexelés és a faceting vezérlés a Lucene valódi erőssége. Könnyedén indexelhet adatokat egy sémára alapozva, és azonnal villámgyorsan kereshet az egész indexben.

A teljes szöveg indexelés és a faceting vezérlés a Lucene valódi erőssége. Könnyedén indexelhet adatokat egy sémára alapozva, és azonnal villámgyorsan kereshet az egész indexben.

