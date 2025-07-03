10 időgazdálkodási alkalmazás, amellyel minden órát célszerűen tervezhet meg

„10 percnél tovább nem tudok semmire koncentrálni!”

A végtelen értesítések, egymást követő megbeszélések és állandó kontextusváltások között sokunknak lehetetlennek tűnik a koncentráció fenntartása. Egy tanulmány szerint a legtöbb ember naponta kevesebb mint négy órát dolgozik – igen, egy teljes 8 órás munkanapból.

De mi lenne, ha olyan pontosan megtervezhetné a napját, hogy a zavaró tényezők irrelevánssá válnának?

Ebben segítenek a timeboxing alkalmazások. Gondoljon rájuk úgy, mint személyes testőreire, akik őrzik a naptárát, hogy Ön koncentrálhasson.

Akár szabadúszóként határidőket kell betartania, akár távoli csapatot irányít, akár csak a végtelen teendőlistáját próbálja megfékezni, ezek az eszközök segítenek időblokkokat ütemezni konkrét feladatokhoz, jobb rutinokat kialakítani, és végre elvégezni a fontos feladatokat.

Beszéljünk a 10 legjobb időbeosztó alkalmazásról – beleértve a projektidő-kezeléssel rendelkezőket is –, amelyekkel szándékosan beoszthatja a napját.

A legjobb időgazdálkodási alkalmazások áttekintése

Íme néhány a legjobb eszközök közül – mindegyiknek megvan a maga előnye, attól függően, hogy Ön hogyan szeret tervezni, nyomon követni vagy beosztani az idejét:

Természetesen! Itt van a felülvizsgált összehasonlító táblázat, amelynek „Legalkalmasabb” oszlopában csak az egyes eszközökhöz kapcsolódó releváns csapatok/egyének szerepelnek (a leíró bevezető eltávolításával):

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb felhasználási területek Árak* ClickUp All-in-one eszköz az időgazdálkodáshoz; Csapat mérete: Szabadúszók, egyéni vállalkozók, kis csapatok, startupok, kkv-k, nagyvállalatok Feladatkezelés, projekttervezés, időkövetés, ütemezés, ismétlődő feladatok és integráció olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Slack. Ingyenes csomag, testreszabás vállalatok számára Sunsama Napi tervezés naptárintegrációval; Csapat mérete: Szabadúszók, kis csapatok, startupok A Gmail, a Slack és a GitHub feladatait naptári időrészekbe szervezi, AI-alapú időbecsléseket és napi tervezési rituálékat kínál. 20 dollártól felhasználónként/hónapban Todoist Napi tervezés naptárintegrációval; Csapat mérete: Szabadúszók, kis csapatok és startupok Feladatok prioritásainak meghatározása, ismétlődő feladatok, egyéni szűrők és integráció a Google Naptárral, a Gmail-lel és a Slackkel. Ingyenes; fizetős csomagok 5 dollártól felhasználónként/hónapban Motion AI-alapú ütemezési automatizálás; Csapat mérete: KKV-k, nagyvállalatok AI-vezérelt feladatprioritizálás, konfliktuskezelés, idővonal-megjelenítés és erőforrás-tervezés Fizetős csomagok 49 dollártól felhasználónként havonta Akiflow Központosított feladat- és naptárkezelés; Csapat mérete: Szabadúszók és egyéni vállalkozók, Feladatok rögzítése e-mailekből és üzenetekből, drag-and-drop ütemezés, napi/heti tervezési rituálék Ingyenes próba, 34 dollár/felhasználó/hónap Visszaszerezni Intelligens időbeosztás; Csapatméret: Kis csapatok, kkv-k Feladatok automatikus ütemezése, koncentrációs időblokkolás, egységes naptárnézet és valós idejű módosítások Ingyenes; fizetős csomagok 10 dollártól felhasználónként/hónapban TickTick Személyes termelékenység beépített időzítővel; Csapat mérete: Szabadúszók, egyéni vállalkozók, magánszemélyek Feladatkezelés, szokások nyomon követése, ismétlődő emlékeztetők és többféle naptárnézet 35,99 USD felhasználónként/évente TimeCamp Időkövetés számlázási funkciókkal; Csapat mérete: Szabadúszók, tanácsadók Automatikus időkövetés, termelékenységi kategorizálás, jelentések és integrációk olyan eszközökkel, mint a Trello és az Asana. Ingyenes; fizetős csomagok 3,99 dollártól felhasználónként/hónapban. Toggl Track Könnyű időkövetés a projektek között; Csapat mérete: Kis csapatok, kkv-k Valós idejű és offline időkövetés, naptárintegráció és háttértevékenység-követés Ingyenes; fizetős csomagok 10 dollártól felhasználónként/hónapban Óramutató járásával megegyező irányban Csapatnaptár optimalizálása és koncentrációs idő; Csapat mérete: KKV-k és nagyvállalatok AI-vezérelt értekezlet-ütemezés, koncentrációs idő létrehozása, értekezletek terhelésének elemzése és ütemezési linkek külső koordinációhoz. Ingyenes; fizetős csomagok 6,75 dollártól felhasználónként/hónapban.

Mit kell keresni a timeboxing alkalmazásokban?

A megfelelő időbeosztó alkalmazás megtalálása jelentősen javíthatja a napi munkamenetét. A felhasználói visszajelzések és a valós igények alapján íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, amikor kiválasztja a megfelelő időbeosztó eszközt:

Zökkenőmentes integráció: Szinkronizálja naptáralkalmazásával és feladatkezelő eszközeivel, mint például Szinkronizálja naptáralkalmazásával és feladatkezelő eszközeivel, mint például a ClickUp , a Trello vagy az Asana, hogy időt foglalhasson le anélkül, hogy platformok között kellene váltogatnia.

Intelligens ütemezés: Adjon prioritást azoknak az alkalmazásoknak, amelyek automatikusan átütemezik a befejezetlen feladatokat Adjon prioritást azoknak az alkalmazásoknak, amelyek automatikusan átütemezik a befejezetlen feladatokat a termelékenységi mutatók , a határidők és az egyes feladatok fontossága alapján.

Beépített koncentrációs eszközök: Keressen olyan funkciókat, mint a Pomodoro időzítők, a weboldalak blokkolása és a fehér zaj, hogy koncentrációs munkamenetei alatt is a feladatra tudjon összpontosítani.

Készülékek közötti rugalmasság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek iOS, Android és webalkalmazásokon is működnek, így bármikor hozzáadhat feladatokat vagy módosíthatja heti naptárát.

Naptár feladatkezelő funkcióval: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek a feladatkezelő funkciókat naptárblokkolással ötvözik, így a feladatokat áthúzhatja, színekkel jelölheti és részleteket csatolhat az egyes blokkokhoz.

Időjelentés: Adjon elsőbbséget a beépített Adjon elsőbbséget a beépített időkövetési és jelentési funkcióval rendelkező alkalmazásoknak, hogy jobban megértse szokásait, és finomítsa a haladás nyomon követésének és az előre tervezésnek a módját.

🧠 Érdekes tény: Boldog alkalmazottak = produktív csapatok! Egy tanulmány szerint a boldogabb munkavállalók 13%-kal produktívabbak. Ez egy további ok arra, hogy időt szánjon a produktív munkára és a szünetekre a szervezetében!

A legjobb időgazdálkodási alkalmazások

Ha készen áll arra, hogy többet végezzen és kevesebb stresszt érezzen, egy megbízható időbeosztó alkalmazás előnyös lehet a munkarutinja szempontjából.

Az automatizált munkaidő-nyilvántartástól az intelligens ütemezésig – ezek a legjobb időgazdálkodási alkalmazások, amelyek segítenek visszaszerezni a naptárát és jobban koncentrálni.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valódi értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (a legjobb all-in-one időbeosztás és feladatkezelés)

Szeretnéd minden órát kihasználni? A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása úgy lett kialakítva, hogy kezelje a feladatkezelési, projekttervezési és időbeosztási igényeidet anélkül, hogy platformok között kellene váltogatnod.

Tervezze meg projektjeit meghatározott időtartamokra, állítson be naptári eseményeket, és tartsa be a határidőket a beépített időkövető, ütemezési és haladáskövető eszközökkel. Sőt, bízza a ClickUp-ra az összes „munkával kapcsolatos munkát”, hogy Ön a céljai elérését elősegítő feladatokra koncentrálhasson.

Akár egy csapatot irányít, akár a saját zsúfolt napirendjét, a ClickUp minden lépésnél biztosítja a munka folytonosságát és átláthatóságát. Hogyan?

💜 ClickUp Naptár

Használja a ClickUp Calendar alkalmazást, hogy egy átfogó naptárban nyomon követhesse az egyes feladatokhoz szükséges időt.

Üdvözöljük a ClickUp Calendar alkalmazást! Ez nem csak egy eszköz a dátumok nyomon követésére – célja, hogy időkereteket hozzon létre a napjához.

Könnyedén ütemezhet időblokkokat, feladatok húzásával és elhelyezésével, valamint naptári eseményeit a csapat céljaihoz vagy személyes prioritásaihoz igazíthatja. Szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Microsoft Outlook Naptár, és közvetlenül a feladatlistájából tölti be az adatokat, így tervezése dinamikus és megvalósítható marad.

Miután összekapcsolta naptáralkalmazását a ClickUp-pal, a napjának időbeosztása gyerekjáték lesz. Könnyedén megtekintheti és megtervezheti ütemtervét pontosan ott, ahol feladatait is tárolja. Ráadásul a naptár automatikusan blokkolja az ütemtervét egy új hobbi vagy prezentáció gyakorlásához.

Tudta, hogy hetente négy órát veszít az alkalmazások közötti váltással? A ClickUp segítségével kiküszöbölheti a kontextusváltást. Csatlakozzon a Google Meet, a Zoom vagy a Microsoft Teams értekezletekhez közvetlenül az alkalmazásból, hogy időt takarítson meg. Az AI Notetaker segítségével pedig jegyzeteket készíthet az értekezletekről, miközben a beszélgetésre koncentrál.

💜 ClickUp időkövetés

A ClickUp Project Time Tracking alkalmazás szintén hatékony eszköz azok számára, akik komolyan veszik a munkájukat és a napjuk időbeosztását. Ezzel pontosan nyomon követheti, mennyi időt vesz igénybe egy-egy feladat, így könnyebben kezelheti a munkaterhelést, betarthatja az ütemtervet, és strukturált időblokkokat hozhat létre a legfontosabb feladatokhoz.

Kövesse nyomon az időt bárhonnan a ClickUp segítségével, hogy mindig kézben tartsa időgazdálkodási igényeit.

Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a ClickUp időgazdálkodási funkciói megkönnyítik az időkövetést. Az időzítőket közvetlenül a feladatokból indíthatja el és állíthatja le, így az alkalmazások közötti váltás nélkül, valós időben követheti nyomon a munkát.

Elfelejtette elindítani az időzítőt? Ne aggódjon, csak rögzítse manuálisan a múltbeli munkák idejét, hogy minden pontos legyen. Ha pedig mélyebbre kell ásnia, a ClickUp részletes időjelentéseket generál, amelyekből egyértelműen láthatja, hova megy az ideje. Akár össze is hasonlíthatja a becsült és a tényleges időt, hogy javítsa a jövőbeli tervezést és következetesebben tartsa a határidőket.

Ráadásul a ClickUp-on az ismétlődő feladatok beállítása is gyerekjáték. Például beállíthat egy „E-mailek ellenőrzése” feladatot minden reggel 9 órára, így az automatikusan minden nap megjelenik, segítve Önt egy kiszámíthatóbb rutin kialakításában.

💜 ClickUp időkeret-sablon

Ingyenes sablon letöltése Bontsa le a projekt mérföldköveit, állítson be megvalósítható határidőket, és ossza el hatékonyan az erőforrásokat a ClickUp Time Box Template segítségével.

Készen áll a timeboxing útjára? Kezdje a ClickUp Time Box Template-lel. Ez az alkalmazás a gyakori időgazdálkodási problémák megoldására készült, segítve Önt abban, hogy napját koncentrált, célirányos munkamenetekre ossza fel.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Testreszabhatja napi ütemtervét a mély munkavégzéshez, adminisztratív feladatokhoz és szünetekhez kész időblokkoló funkciókkal.

Nyomon követheti a korlátlan feladatokra fordított időt

Húzza a feladatokat az időrésekbe, hogy vizuálisan megtervezhesse a napját.

Használja az ismétlődő feladatokat és az automatizálást a napi struktúra fenntartásához, manuális frissítések nélkül.

A nagy célokat időhöz kötött alfeladatokra bontsa, hogy könnyebben kezelhetőek legyenek.

Kövesse nyomon a haladást valós időben, és gondolja át, mi működik (és mi nem).

A ClickUp legjobb funkciói

A feladatokba beépített valós idejű időkövetés pontos számlázást és betekintést biztosít, összehasonlítva más termelékenységi eszközökkel.

Testreszabható ClickUp Dashboards , amely madártávlatból áttekintést nyújt a munkaterhelésről, az ütemtervekről és a csapat teljesítményéről.

Feladatok közötti függőségek és több mint 15 rugalmas nézet, például Gantt-diagramok, Kanban-nézet, Munkafolyamat-nézet a projekt előrehaladásának vizualizálásához és a szűk keresztmetszetek elkerüléséhez.

Időbecslések, emlékeztetők és automatizálások a feladatkezelés egyszerűsítéséhez és a határidők betartásához.

Zökkenőmentes integráció olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Slack és a Toggl, a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei miatt a timeboxing munkafolyamatok beállítása új felhasználók számára túlnyomó feladatnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A ClickUp nagyon könnyen használható, még az összes funkciójával együtt is. Imádom, hogy minden egy helyen van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig és a naptár nézetig. A naptár különösen segít nyomon követni a határidőket és hatékonyan előre tervezni. Remek eszköz mind a személyes, mind a csapat termelékenységéhez.

A ClickUp nagyon könnyen használható, annak ellenére, hogy rengeteg funkcióval rendelkezik. Imádom, hogy minden egy helyen van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig és a naptárnézetig. A naptár különösen segít nyomon követni a határidőket és hatékonyan előre tervezni. Remek eszköz mind a személyes, mind a csapat termelékenységéhez.

2. Sunsama (a legjobb napi tervezéshez naptárintegrációval)

via Sunsama

Érezte már valaha, hogy a napja különböző alkalmazásokban szétszórt feladatok homályos halmazának tűnik? A Sunsama segít rendezni a káoszt azáltal, hogy olyan eszközökből, mint a Gmail, a Slack és a GitHub, összegyűjti a feladatokat, és azokat a naptárában rögzített időintervallumokba szervezi.

Egy egyszerű, minden reggel 10-15 perces tervezési rituáléval áttekintheti a befejezetlen feladatokat, és reális célokat tűzhet ki a napra. Ahelyett, hogy túl sok funkcióval terhelné, az alkalmazás arra összpontosít, hogy segítse Önt a céltudatos és célorientált tervezésben.

A Sunsama legjobb funkciói

Tervezze meg napját az AI-alapú időbecslésekkel, amelyek alkalmazkodnak a munkamódszereihez.

A feladatokat automatikusan csatornákba sorolja, például „Ügyfélmunka” vagy „Csapatértekezletek”.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a projektplatformok és naptárak, hogy zökkenőmentesen tervezhesse meg a napját.

Helyezze át a figyelmet igénylő e-maileket a feladatlistájába, és szánjon időt azok elintézésére.

A Sunsama korlátai

A napi tervezés rituáléja igényesnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik inkább az automatizált ütemezést részesítik előnyben.

Nem alkalmas komplex projektmenedzsment eszköz

Sunsama árak

Ingyenes próba

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Egyéni vállalkozóként gyakran kihívást jelent a napi feladatok elvégzése. A Sunsama emlékeztet a szünetekre, reális képet ad arról, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és heti összefoglalót készít arról, hogyan töltöm az időmet. Egy helyen összevonhatom a személyes és üzleti naptáraimat, a wellness tevékenységeket és a családdal töltött időt. Ez segít abban, hogy összhangban maradjak a céljaimmal és szándékaimmal.

Egyéni vállalkozóként gyakran kihívást jelent a napi feladatok elvégzése. A Sunsama emlékeztet a szünetekre, reális képet ad arról, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és heti összefoglalót készít arról, hogyan töltöm az időmet. Egy helyen összevonhatom a személyes és üzleti naptáraimat, a wellness tevékenységeket és a családdal töltött időt. Ez segít abban, hogy összhangban maradjak a céljaimmal és szándékaimmal.

3. Todoist (a legjobb egyszerű és intuitív feladatkezeléshez)

via Todoist

A Todoist egységessé teszi a személyes és a csapat feladatok kezelését, és innovatív szervezési funkcióival megtanítja a felhasználókat, hogyan lehet időt megtakarítani.

Az alkalmazás tiszta, intuitív felülete természetessé teszi a feladatok rögzítését és szervezését, függetlenül attól, hogy a munkanapját tervezi, vagy komplex csapatprojekteket irányít.

A Todoist legjobb funkciói

Használja a négy szintű színkódos rendszert a feladatok fontossági sorrendbe állításához.

A ismétlődő feladatoknál, például „minden harmadik kedden” vagy „minden hétköznap”, állítsa be a feladatok prioritását.

Állítson be egyéni szűrőket, hogy a feladatokat határidő, címke vagy prioritás szerint tekintse meg.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Google Naptár, a Gmail, a Slack és a Zapier, hogy szinkronizálja munkafolyamatát.

A Todoist korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést olyan funkciókhoz, mint az emlékeztetők és a címkék.

Todoist árak

Kezdőknek : Ingyenes

Pro : 2,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Todoist a Spark Mail és a Google Calendar mellett az időgazdálkodási stratégiám sarokköve. Az integráció tökéletes ezekkel és más alkalmazásokkal, és a mobilalkalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy ne maradjak le semmiről.

A Todoist a Spark Mail és a Google Calendar mellett az időgazdálkodási stratégiám sarokköve. Az integráció tökéletes ezekkel és más alkalmazásokkal, és a mobilalkalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy ne maradjak le semmiről.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 50%-a úgy szervezi az idejét, hogy bizonyos napokat adminisztratív feladatokra, másokat pedig koncentrált munkára szán, de csak 22% mondja, hogy automatizálja vagy delegálja a feladatokat. A manuális időgazdálkodás segít, de nem szünteti meg azokat a ismétlődő feladatokat, amelyek továbbra is elvonják a figyelmet a mély munkától. ✔️ A ClickUp naptára, időbeosztása és AI ügynökei együttesen védik az idejét. Automatikusan ütemezheti az ismétlődő munkákat, prioritás alapján áthelyezheti a feladatokat és emlékeztetőket indíthat el, így a hete magától fog zajlani. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations segítségével naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

4. Motion (a legjobb AI-alapú ütemezési automatizáláshoz)

via Motion

A Motion újszerű megközelítést hoz a timeboxing technikába azáltal, hogy mesterséges intelligenciát alkalmaz a napi ütemezéshez a maximális hatékonyság érdekében. Ez az intelligens ütemezési eszköz elemzi a feladatait, megbeszéléseit és prioritásait, hogy személyre szabott napi tervet készítsen, amely alkalmazkodik a munkarendjéhez és stílusához.

Ha például egy ügyfélmegbeszélés és egy szoros projekt határidő között kell egyensúlyoznia, a Motion prioritásba helyezi ezeket a feladatokat, és úgy módosítja az ütemtervét, hogy mindkettő időben elkészüljön. Az alkalmazás kiemelkedik AI-vezérelt feladatprioritizálásával, amely figyelembe veszi a projektfüggőségeket, a határidőket és az időtartamokat.

A Motion legjobb funkciói

Kezelje könnyedén mind a személyes, mind a munkahelyi találkozókat, figyelembe véve a csapat rendelkezésre állását.

Hagyja, hogy az AI kezelje az ütemezést az ütközések felismerésével és a találkozók optimális időpontokra való áthelyezésével.

Használja a beépített eszközöket a feladatkezeléshez, az idővonal-megjelenítéshez és az erőforrás-tervezéshez.

Hozzáférhet kész projekt sablonokhoz, amelyekkel gyorsan beindíthat új kezdeményezéseket.

Mozgáskorlátozások

Az AI átveszi az ütemezés irányítását, ezért új munkamenet-stílushoz kell alkalmazkodni.

A meglévő eszközökkel való mély integráció időbe telhet.

Mozgásalapú árazás

Pro AI : 29 USD/hó/felhasználó

Üzleti AI : 49 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

💡 Profi tipp: Szeretné megkönnyíteni az életét? Használja a ClickUp több mint 1000 eszközzel való integrációját. Akár az Everhourral történő időkövetésről, akár a Google Naptár szinkronizálásáról van szó, mindent egy helyen tarthat és produktív maradhat anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnia.

5. Akiflow (a legjobb központosított feladat- és naptárkezeléshez)

via Akiflow

Szeretne abbahagyni az alkalmazások közötti ugrálást a napi ütemezés kezelése érdekében? Az Akiflow összes feladatát és naptári eseményét egy áttekinthető munkaterületre hozza. Ez megkönnyíti a nap tervezését anélkül, hogy folyamatosan alkalmazások között kellene váltania.

Ez az ütemezési eszköz kiválóan alkalmas feladatok összegyűjtésére olyan népszerű platformokról, mint a Google Naptár, az Outlook, a Gmail és a Slack. Amikor frissít egy feladatot az Akiflow-ban, az automatikusan szinkronizálódik a forrásalkalmazással, így minden eszközön konzisztens marad.

Az Akiflow legjobb funkciói

Az Akiflow univerzális beérkező levelek mappájával rögzítheti az e-mailekből, üzenetekből vagy weboldalakról származó feladatokat.

Húzza át a feladatokat a naptárába a hatékony időbeosztás és a gyors módosítások érdekében.

Használjon napi és heti rituálékat a tervezéshez, a reflexióhoz és a célok eléréséhez.

Ossza meg elérhetőségét, hogy megbeszéléseket szervezzen anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie.

Az Akiflow korlátai

Néhány népszerű projektmenedzsment eszköz hiányzik a dedikált feladatkezelő alkalmazásokhoz képest.

Kézi feladat-tervezést és időblokkoló sablonokat igényel, ami időigényes lehet, és gondatlan kezelés esetén a feladatok túlterheléséhez vezethet.

Akiflow árak

Ingyenes próba

Pro Monthly: 34 USD/hó

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

6. Reclaim (a legjobb az intelligens időbeosztáshoz és a munka-magánélet egyensúlyához)

via Reclaim

Képzeljen el egy olyan eszközt, amely automatikusan elrendezi a feladatait a megbeszélései köré anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. A Dropbox Reclaim AI alkalmazása pontosan ezt teszi: szinkronizálja a naptárát, és valós időben módosítja a menetrendet a munkaterhelése és prioritásai alapján.

Figyelembe veszi a határidőket és a rendelkezésre álló időt, hogy a feladatokhoz a megfelelő időpontokat rendelje hozzá. Ahelyett, hogy időt töltene a napjának kézi beállításával, ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, miközben a naptár optimális és ütközésmentes marad.

Visszaszerezni a legjobb funkciókat

A munkamódszereid alapján ütemezd a feladatokat és a megbeszéléseket

Automatikus blokkolás a mély munkához, Pomodoro-szerű ritmussal

Egységesítse az összes naptárat (Google Naptár, Outlook) egy nézetben

Alkalmazkodjon a változásokhoz azáltal, hogy konfliktusok esetén automatikusan áthelyezi a feladatokat.

Visszaszerezze a korlátait

Több naptár integrációjának beállítása némi kezdeti erőfeszítést igényel.

Nincs mobilalkalmazás az útközbeni ütemezéshez

Az automatikus ütemezés nem mindig felel meg a személyes preferenciáknak.

Árak visszaszerzése

Lite : Ingyenes

Starter : 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Értékelések és vélemények visszaszerzése

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaimről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Diákként korlátozottan tudom beosztani az időmet a projektekre. Most már csak hozzá kell adnom a feladatot a teendőlistámhoz, és az automatikusan beütemezésre kerül. Könnyen látható, ha túl sokat lemaradtam, és túlórázni kell, hogy behozzam a lemaradást.

Diákként korlátozottan tudom beosztani az időmet a projektekre. Most már csak hozzá kell adnom a feladatot a teendőlistámhoz, és az automatikusan beütemezésre kerül. Könnyen látható, ha túl sokat lemaradtam, és túlórázni kell, hogy behozzam a lemaradást.

7. TickTick (a legjobb személyes termelékenységhez beépített Pomodoro időzítővel)

via TickTick

A TickTick ötvözi az intelligens feladatkezelést, a naptártervezést és a szokások nyomon követését, hogy segítsen célszerűen megtervezni a napját. Többféle naptárnézet – havi, heti, napirend, többnapos és többhetes – segítségével könnyedén áttekintheti az egész napirendjét.

Ez több, mint egy egyszerű teendőlista-alkalmazás. Pomodoro időzítőkkel és intelligens emlékeztetőkkal segít megőrizni a koncentrációt és a következetességet. Akár feladatokat hoz létre, akár új szokásokat alakít ki, a TickTick segít elérni céljait.

A TickTick legjobb funkciói

Állítson be ismétlődő emlékeztetőket egyéni időközönként, e-mail értesítéseket és helyalapú riasztásokat iOS rendszeren.

Szervezze meg feladatait intelligens szűrőkkel és címkékkel a gyors hozzáférés érdekében.

Tekintse meg a feladatokat lista, Kanban vagy idővonal formátumban, és használja a Markdown funkciót a részletes jegyzetekhez.

Kövesse nyomon szokásait a rendszeres feladatok mellett, hogy következetes rutinokat alakítson ki.

A TickTick korlátai

Korlátozott együttműködési funkciók csapatalapú feladatkezeléshez

Nincs időkövetési funkció a részletes termelékenységi elemzéshez.

Korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos feladatnézetek és elrendezések esetében

TickTick árak

Éves előfizetés: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

👀 Tudta? Az Eisenhower-mátrix, amelyet Dwight D. Eisenhower elnök tett népszerűvé, egy időgazdálkodási technika, amely segít a feladatok sürgősség és fontosság szerint történő kategorizálásában. A lényeg, hogy a fontos, de nem feltétlenül sürgős feladatokra koncentráljon, így nem pazarolja az idejét olyan dolgokra, amelyek nem prioritást élveznek.

8. TimeCamp (a legjobb időkövetés számlázási funkciókkal)

via TimeCamp

Szüksége van egy időnyilvántartásra, amely gond nélkül követi nyomon az időt? A TimeCamp csendben működik a háttérben, így nem kell találgatnia vagy táblázatokat kezelnie. Automatikusan rögzíti az órákat, és ezeket az adatokat értékes információkká alakítja.

Legyen szó a termelékenység nyomon követéséről, projektek kezeléséről vagy számlák készítéséről, a TimeCamp segít megérteni munkamódszereit és megtalálni a fejlesztési lehetőségeket. Ráadásul integrálható minden kedvenc eszközével, így zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába.

A TimeCamp legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt automatikusan vagy manuálisan az inaktivitás észlelésével, az alkalmazások figyelésével és a termelékenység kategorizálásával.

Készítsen jelentéseket a haladás, a teljesítmény és a költségvetés értékeléséhez.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Trello, az Asana és a ClickUp a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Használjon GPS-követéssel és geofencinggel ellátott mobilalkalmazásokat távoli csapatok számára.

A TimeCamp korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagokban a felhasználói szerepkörök korlátozottak; a fejlett szerepkör-kezelés csak a Premium csomagban érhető el.

A mobilalkalmazás, különösen iOS rendszeren, lassú lehet és szinkronizálási problémákra hajlamos, ami alkalmanként adateltérésekhez vezethet.

TimeCamp árak

Ingyenes csomag

Starter : 2,99 USD/hó felhasználónként

Prémium : 4,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

9. Toggl Track (a legjobb könnyű időkövetéshez a projektek között)

via Toggl Track

Szüksége van egy egyszerű, megbízható módszerre, amellyel nyomon követheti, hogyan tölti a munkanapját? A Toggl Track egyszerű, intuitív felhasználói felületet kínál, amely segít minden feladatát kézben tartani anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét.

Úgy lett kialakítva, hogy beilleszkedjen a rutinjába, függetlenül attól, hogy asztali alkalmazást, böngészőbővítményt vagy mobil eszközt használ.

Olyan funkciókkal, mint a naptáralkalmazás integrációja, a háttérkövetés és az egy kattintással működő időzítők, a timeboxing alkalmazások valódi előnyeit hozza életre, és a szétszórt órákat strukturált, koncentrált munkablokkokká alakítja.

A Toggl Track legjobb funkciói

Vizualizálja az időbejegyzéseket a Google Naptárban vagy az Outlookban

Kövesse nyomon az időt valós időben vagy offline módban, majd később szinkronizálja; váltson az időzítő és a kézi mód között.

Használja mobilját az útközbeni nyomon követéshez, vagy asztali számítógépét a koncentrált munkavégzéshez.

Engedélyezze a háttérkövetést az alkalmazásokban és webhelyeken, hogy automatikusan rögzítse a tevékenységeket.

Toggl Track korlátozások

A dedikált eszközökhöz képest korlátozott projektmenedzsment funkciók

A ügyfelekkel kapcsolatos munkák jelentési lehetőségei korlátozottak.

Toggl Track árak

Ingyenes csomag

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1550+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

🧠 Érdekesség: A timeboxing a szoftverfejlesztésben indult, ahol a csapatok rögzített időtartamokat (vagy „dobozokat”) rendeltek hozzá bizonyos feladatok elvégzéséhez. Eredetileg az agilis módszertanok keretében vezették be, és segített a csapatoknak koncentrálni és a terv szerint haladni. Ma már mindenki, a vezérigazgatóktól a diákokig, népszerű termelékenységi technikaként használja, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket és biztosítsa a feladatok hatékony elvégzését egy meghatározott időkereten belül.

10. Clockwise (a legjobb csapatnaptár-optimalizáláshoz és a koncentrált munkavégzéshez)

via Clockwise

Elárasztják a végtelenül hosszú megbeszélések, és nehezen talál időt a mély munkára? A Clockwise segít Önnek.

Ez az AI-vezérelt ütemezési asszisztens automatikusan ütemezi a találkozókat, biztosítja a koncentrációra szánt időt, és könnyedén szinkronizálható a Google Naptárral, a Slackkel és az Asanával, így optimalizálva a napját. Úgy lett kialakítva, hogy segítsen visszaszerezni az irányítást a naptára felett és növelni a termelékenységet.

A Clockwise legjobb funkciói

Automatikusan átütemezi a találkozókat, hogy zavartalan Focus Time blokkokat hozzon létre.

Integrálható a Google Naptárral, a Slackkel és más eszközökkel a hatékonyabb ütemezés érdekében.

Elemzéseket nyújt a szervezeten belüli értekezletek terhelésének és a koncentrált munkaidőnek a méréséhez.

Ütemezési linkeket kínál a külső meghívottakkal és több csapattaggal való találkozók koordinálásához.

Óramutató járásával megegyező korlátozások

A rugalmas Meetings funkció csak belső megbeszélésekre korlátozódik.

Nem támogatja a külső résztvevőkkel tartott értekezletek automatikus átütemezését.

Óramutató járásával megegyező árképzés

Ingyenes

Csapatok: 6,75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árak

Óramutató járásával megegyező értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Clockwise-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Beépíti a számomra szükséges koncentrációs időt, de ezt túl körülményesnek találom ahhoz, hogy magam is következetesen alkalmazzam. Tetszik, hogy az AI ütemező még előttem reagál a naptáramban bekövetkező változásokra. Megállapítottam, hogy ez pozitív hatással van a termelékenységemre, és kollégáim is érzékenyebbek lettek, amikor a naptáramban előre lefoglalt időpontokra foglalnak időpontot. Egyetlen felhasználó számára szerintem az ár is elfogadható, és könnyen integrálható a munkámhoz már használt legfontosabb eszközökkel, pl. az Outlookkal, az Asanával.

Beépíti a számomra szükséges koncentrációs időt, de ezt túl körülményesnek találom ahhoz, hogy magam is következetesen alkalmazzam. Tetszik, hogy az AI ütemező még előttem reagál a naptáramban bekövetkező változásokra. Megállapítottam, hogy ez pozitív hatással van a termelékenységemre, és kollégáim is érzékenyebbek lettek, amikor a naptáramban előre lefoglalt időpontokra foglalnak időpontot. Egyetlen felhasználó számára szerintem az ár is elfogadható, és könnyen integrálható a munkámhoz már használt legfontosabb eszközökkel, pl. az Outlookkal, az Asanával.

Használja ki minden percet a ClickUp segítségével

Az idő az egyetlen erőforrás, amelyet nem tudunk megsokszorozni. Éppen ezért a megfelelő időgazdálkodási alkalmazás kiválasztása olyan fontos a termelékenység szempontjából.

A listánkon szereplő alkalmazások mindegyike valami különlegessel járul hozzá a munkához – egyesek a személyes feladatkezelésben jeleskednek, segítve Önt a koncentrált munkavégzésre alkalmas időszakok kialakításában, míg mások a csapatmunkában tűnnek ki.

Ha azonban teljes körű megoldást keres, amely ötvözi a timeboxingot és a robusztus projektmenedzsment funkciókat, akkor a ClickUp kiemelkedik a többi közül. Testreszabható időkövető alkalmazása, automatizált munkafolyamatai és csapatmunkát segítő eszközei nem csupán az időgazdálkodásban segítenek, hanem abban is, hogy a lehető legjobban kihasználja azt.

Beállíthat időkeretes feladatokat, valós időben követheti a haladást, és menet közben módosíthatja a menetrendjét. Ráadásul az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az egyéni irányítópultok és a részletes jelentések, mindig pontosan tudni fogja, hogy a csapata hogyan tölti az idejét.

Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást az ideje felett és növelje a termelékenységét?

