10 időgazdálkodási alkalmazás, amellyel minden órát célszerűen tervezhet meg

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. július 3.

„10 percnél tovább nem tudok semmire koncentrálni!”

A végtelen értesítések, egymást követő megbeszélések és állandó kontextusváltások között sokunknak lehetetlennek tűnik a koncentráció fenntartása. Egy tanulmány szerint a legtöbb ember naponta kevesebb mint négy órát dolgozik – igen, egy teljes 8 órás munkanapból.

De mi lenne, ha olyan pontosan megtervezhetné a napját, hogy a zavaró tényezők irrelevánssá válnának?

Ebben segítenek a timeboxing alkalmazások. Gondoljon rájuk úgy, mint személyes testőreire, akik őrzik a naptárát, hogy Ön koncentrálhasson.

Akár szabadúszóként határidőket kell betartania, akár távoli csapatot irányít, akár csak a végtelen teendőlistáját próbálja megfékezni, ezek az eszközök segítenek időblokkokat ütemezni konkrét feladatokhoz, jobb rutinokat kialakítani, és végre elvégezni a fontos feladatokat.

Beszéljünk a 10 legjobb időbeosztó alkalmazásról – beleértve a projektidő-kezeléssel rendelkezőket is –, amelyekkel szándékosan beoszthatja a napját.

A legjobb időgazdálkodási alkalmazások áttekintése

Íme néhány a legjobb eszközök közül – mindegyiknek megvan a maga előnye, attól függően, hogy Ön hogyan szeret tervezni, nyomon követni vagy beosztani az idejét:

Természetesen! Itt van a felülvizsgált összehasonlító táblázat, amelynek „Legalkalmasabb” oszlopában csak az egyes eszközökhöz kapcsolódó releváns csapatok/egyének szerepelnek (a leíró bevezető eltávolításával):

Eszköz neveLegalkalmasabbFőbb felhasználási területekÁrak*
ClickUpAll-in-one eszköz az időgazdálkodáshoz; Csapat mérete: Szabadúszók, egyéni vállalkozók, kis csapatok, startupok, kkv-k, nagyvállalatokFeladatkezelés, projekttervezés, időkövetés, ütemezés, ismétlődő feladatok és integráció olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Slack.Ingyenes csomag, testreszabás vállalatok számára
SunsamaNapi tervezés naptárintegrációval; Csapat mérete: Szabadúszók, kis csapatok, startupokA Gmail, a Slack és a GitHub feladatait naptári időrészekbe szervezi, AI-alapú időbecsléseket és napi tervezési rituálékat kínál.20 dollártól felhasználónként/hónapban
TodoistNapi tervezés naptárintegrációval; Csapat mérete: Szabadúszók, kis csapatok és startupokFeladatok prioritásainak meghatározása, ismétlődő feladatok, egyéni szűrők és integráció a Google Naptárral, a Gmail-lel és a Slackkel.Ingyenes; fizetős csomagok 5 dollártól felhasználónként/hónapban
MotionAI-alapú ütemezési automatizálás; Csapat mérete: KKV-k, nagyvállalatokAI-vezérelt feladatprioritizálás, konfliktuskezelés, idővonal-megjelenítés és erőforrás-tervezésFizetős csomagok 49 dollártól felhasználónként havonta
AkiflowKözpontosított feladat- és naptárkezelés; Csapat mérete: Szabadúszók és egyéni vállalkozók,Feladatok rögzítése e-mailekből és üzenetekből, drag-and-drop ütemezés, napi/heti tervezési rituálékIngyenes próba, 34 dollár/felhasználó/hónap
VisszaszerezniIntelligens időbeosztás; Csapatméret: Kis csapatok, kkv-kFeladatok automatikus ütemezése, koncentrációs időblokkolás, egységes naptárnézet és valós idejű módosításokIngyenes; fizetős csomagok 10 dollártól felhasználónként/hónapban
TickTickSzemélyes termelékenység beépített időzítővel; Csapat mérete: Szabadúszók, egyéni vállalkozók, magánszemélyekFeladatkezelés, szokások nyomon követése, ismétlődő emlékeztetők és többféle naptárnézet35,99 USD felhasználónként/évente
TimeCampIdőkövetés számlázási funkciókkal; Csapat mérete: Szabadúszók, tanácsadókAutomatikus időkövetés, termelékenységi kategorizálás, jelentések és integrációk olyan eszközökkel, mint a Trello és az Asana.Ingyenes; fizetős csomagok 3,99 dollártól felhasználónként/hónapban.
Toggl TrackKönnyű időkövetés a projektek között; Csapat mérete: Kis csapatok, kkv-kValós idejű és offline időkövetés, naptárintegráció és háttértevékenység-követésIngyenes; fizetős csomagok 10 dollártól felhasználónként/hónapban
Óramutató járásával megegyező iránybanCsapatnaptár optimalizálása és koncentrációs idő; Csapat mérete: KKV-k és nagyvállalatokAI-vezérelt értekezlet-ütemezés, koncentrációs idő létrehozása, értekezletek terhelésének elemzése és ütemezési linkek külső koordinációhoz.Ingyenes; fizetős csomagok 6,75 dollártól felhasználónként/hónapban.

Mit kell keresni a timeboxing alkalmazásokban?

A megfelelő időbeosztó alkalmazás megtalálása jelentősen javíthatja a napi munkamenetét. A felhasználói visszajelzések és a valós igények alapján íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, amikor kiválasztja a megfelelő időbeosztó eszközt:

  • Zökkenőmentes integráció: Szinkronizálja naptáralkalmazásával és feladatkezelő eszközeivel, mint például a ClickUp, a Trello vagy az Asana, hogy időt foglalhasson le anélkül, hogy platformok között kellene váltogatnia.
  • Intelligens ütemezés: Adjon prioritást azoknak az alkalmazásoknak, amelyek automatikusan átütemezik a befejezetlen feladatokat a termelékenységi mutatók, a határidők és az egyes feladatok fontossága alapján.
  • Beépített koncentrációs eszközök: Keressen olyan funkciókat, mint a Pomodoro időzítők, a weboldalak blokkolása és a fehér zaj, hogy koncentrációs munkamenetei alatt is a feladatra tudjon összpontosítani.
  • Készülékek közötti rugalmasság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek iOS, Android és webalkalmazásokon is működnek, így bármikor hozzáadhat feladatokat vagy módosíthatja heti naptárát.
  • Naptár feladatkezelő funkcióval: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek a feladatkezelő funkciókat naptárblokkolással ötvözik, így a feladatokat áthúzhatja, színekkel jelölheti és részleteket csatolhat az egyes blokkokhoz.
  • Időjelentés: Adjon elsőbbséget a beépített időkövetési és jelentési funkcióval rendelkező alkalmazásoknak, hogy jobban megértse szokásait, és finomítsa a haladás nyomon követésének és az előre tervezésnek a módját.

🧠 Érdekes tény: Boldog alkalmazottak = produktív csapatok! Egy tanulmány szerint a boldogabb munkavállalók 13%-kal produktívabbak. Ez egy további ok arra, hogy időt szánjon a produktív munkára és a szünetekre a szervezetében!

A legjobb időgazdálkodási alkalmazások

Ha készen áll arra, hogy többet végezzen és kevesebb stresszt érezzen, egy megbízható időbeosztó alkalmazás előnyös lehet a munkarutinja szempontjából.

Az automatizált munkaidő-nyilvántartástól az intelligens ütemezésig – ezek a legjobb időgazdálkodási alkalmazások, amelyek segítenek visszaszerezni a naptárát és jobban koncentrálni.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valódi értékén alapulnak.

Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (a legjobb all-in-one időbeosztás és feladatkezelés)

Szeretnéd minden órát kihasználni? A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása úgy lett kialakítva, hogy kezelje a feladatkezelési, projekttervezési és időbeosztási igényeidet anélkül, hogy platformok között kellene váltogatnod.

Tervezze meg projektjeit meghatározott időtartamokra, állítson be naptári eseményeket, és tartsa be a határidőket a beépített időkövető, ütemezési és haladáskövető eszközökkel. Sőt, bízza a ClickUp-ra az összes „munkával kapcsolatos munkát”, hogy Ön a céljai elérését elősegítő feladatokra koncentrálhasson.

Akár egy csapatot irányít, akár a saját zsúfolt napirendjét, a ClickUp minden lépésnél biztosítja a munka folytonosságát és átláthatóságát. Hogyan?

💜 ClickUp Naptár

ClickUp Naptár
Használja a ClickUp Calendar alkalmazást, hogy egy átfogó naptárban nyomon követhesse az egyes feladatokhoz szükséges időt.

Üdvözöljük a ClickUp Calendar alkalmazást! Ez nem csak egy eszköz a dátumok nyomon követésére – célja, hogy időkereteket hozzon létre a napjához.

Könnyedén ütemezhet időblokkokat, feladatok húzásával és elhelyezésével, valamint naptári eseményeit a csapat céljaihoz vagy személyes prioritásaihoz igazíthatja. Szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Microsoft Outlook Naptár, és közvetlenül a feladatlistájából tölti be az adatokat, így tervezése dinamikus és megvalósítható marad.

Miután összekapcsolta naptáralkalmazását a ClickUp-pal, a napjának időbeosztása gyerekjáték lesz. Könnyedén megtekintheti és megtervezheti ütemtervét pontosan ott, ahol feladatait is tárolja. Ráadásul a naptár automatikusan blokkolja az ütemtervét egy új hobbi vagy prezentáció gyakorlásához.

Tudta, hogy hetente négy órát veszít az alkalmazások közötti váltással? A ClickUp segítségével kiküszöbölheti a kontextusváltást. Csatlakozzon a Google Meet, a Zoom vagy a Microsoft Teams értekezletekhez közvetlenül az alkalmazásból, hogy időt takarítson meg. Az AI Notetaker segítségével pedig jegyzeteket készíthet az értekezletekről, miközben a beszélgetésre koncentrál.

💜 ClickUp időkövetés

A ClickUp Project Time Tracking alkalmazás szintén hatékony eszköz azok számára, akik komolyan veszik a munkájukat és a napjuk időbeosztását. Ezzel pontosan nyomon követheti, mennyi időt vesz igénybe egy-egy feladat, így könnyebben kezelheti a munkaterhelést, betarthatja az ütemtervet, és strukturált időblokkokat hozhat létre a legfontosabb feladatokhoz.

Időkövetés a ClickUp alkalmazásban
Kövesse nyomon az időt bárhonnan a ClickUp segítségével, hogy mindig kézben tartsa időgazdálkodási igényeit.

Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a ClickUp időgazdálkodási funkciói megkönnyítik az időkövetést. Az időzítőket közvetlenül a feladatokból indíthatja el és állíthatja le, így az alkalmazások közötti váltás nélkül, valós időben követheti nyomon a munkát.

Elfelejtette elindítani az időzítőt? Ne aggódjon, csak rögzítse manuálisan a múltbeli munkák idejét, hogy minden pontos legyen. Ha pedig mélyebbre kell ásnia, a ClickUp részletes időjelentéseket generál, amelyekből egyértelműen láthatja, hova megy az ideje. Akár össze is hasonlíthatja a becsült és a tényleges időt, hogy javítsa a jövőbeli tervezést és következetesebben tartsa a határidőket.

Ráadásul a ClickUp-on az ismétlődő feladatok beállítása is gyerekjáték. Például beállíthat egy „E-mailek ellenőrzése” feladatot minden reggel 9 órára, így az automatikusan minden nap megjelenik, segítve Önt egy kiszámíthatóbb rutin kialakításában.

💜 ClickUp időkeret-sablon

Bontsa le a projekt mérföldköveit, állítson be megvalósítható határidőket, és osztja el hatékonyan az erőforrásokat a ClickUp Time Box Template segítségével.
Ingyenes sablon letöltése
Bontsa le a projekt mérföldköveit, állítson be megvalósítható határidőket, és ossza el hatékonyan az erőforrásokat a ClickUp Time Box Template segítségével.

Készen áll a timeboxing útjára? Kezdje a ClickUp Time Box Template-lel. Ez az alkalmazás a gyakori időgazdálkodási problémák megoldására készült, segítve Önt abban, hogy napját koncentrált, célirányos munkamenetekre ossza fel.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

  • Testreszabhatja napi ütemtervét a mély munkavégzéshez, adminisztratív feladatokhoz és szünetekhez kész időblokkoló funkciókkal.
  • Nyomon követheti a korlátlan feladatokra fordított időt
  • Húzza a feladatokat az időrésekbe, hogy vizuálisan megtervezhesse a napját.
  • Használja az ismétlődő feladatokat és az automatizálást a napi struktúra fenntartásához, manuális frissítések nélkül.
  • A nagy célokat időhöz kötött alfeladatokra bontsa, hogy könnyebben kezelhetőek legyenek.
  • Kövesse nyomon a haladást valós időben, és gondolja át, mi működik (és mi nem).

A ClickUp legjobb funkciói

  • A feladatokba beépített valós idejű időkövetés pontos számlázást és betekintést biztosít, összehasonlítva más termelékenységi eszközökkel.
  • Testreszabható ClickUp Dashboards, amely madártávlatból áttekintést nyújt a munkaterhelésről, az ütemtervekről és a csapat teljesítményéről.
  • Feladatok közötti függőségek és több mint 15 rugalmas nézet, például Gantt-diagramok, Kanban-nézet, Munkafolyamat-nézet a projekt előrehaladásának vizualizálásához és a szűk keresztmetszetek elkerüléséhez.
  • Időbecslések, emlékeztetők és automatizálások a feladatkezelés egyszerűsítéséhez és a határidők betartásához.
  • Zökkenőmentes integráció olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Slack és a Toggl, a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

A ClickUp korlátai

  • Kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei miatt a timeboxing munkafolyamatok beállítása új felhasználók számára túlnyomó feladatnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A ClickUp nagyon könnyen használható, még az összes funkciójával együtt is. Imádom, hogy minden egy helyen van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig és a naptár nézetig. A naptár különösen segít nyomon követni a határidőket és hatékonyan előre tervezni. Remek eszköz mind a személyes, mind a csapat termelékenységéhez.

A ClickUp nagyon könnyen használható, annak ellenére, hogy rengeteg funkcióval rendelkezik. Imádom, hogy minden egy helyen van – a feladatkezeléstől a dokumentumokig és a naptárnézetig. A naptár különösen segít nyomon követni a határidőket és hatékonyan előre tervezni. Remek eszköz mind a személyes, mind a csapat termelékenységéhez.

2. Sunsama (a legjobb napi tervezéshez naptárintegrációval)

Sunsama
via Sunsama

Érezte már valaha, hogy a napja különböző alkalmazásokban szétszórt feladatok homályos halmazának tűnik? A Sunsama segít rendezni a káoszt azáltal, hogy olyan eszközökből, mint a Gmail, a Slack és a GitHub, összegyűjti a feladatokat, és azokat a naptárában rögzített időintervallumokba szervezi.

Egy egyszerű, minden reggel 10-15 perces tervezési rituáléval áttekintheti a befejezetlen feladatokat, és reális célokat tűzhet ki a napra. Ahelyett, hogy túl sok funkcióval terhelné, az alkalmazás arra összpontosít, hogy segítse Önt a céltudatos és célorientált tervezésben.

A Sunsama legjobb funkciói

  • Tervezze meg napját az AI-alapú időbecslésekkel, amelyek alkalmazkodnak a munkamódszereihez.
  • A feladatokat automatikusan csatornákba sorolja, például „Ügyfélmunka” vagy „Csapatértekezletek”.
  • Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a projektplatformok és naptárak, hogy zökkenőmentesen tervezhesse meg a napját.
  • Helyezze át a figyelmet igénylő e-maileket a feladatlistájába, és szánjon időt azok elintézésére.

A Sunsama korlátai

  • A napi tervezés rituáléja igényesnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik inkább az automatizált ütemezést részesítik előnyben.
  • Nem alkalmas komplex projektmenedzsment eszköz

Sunsama árak

  • Ingyenes próba
  • Havi előfizetés: 20 USD/hó

Sunsama értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Egyéni vállalkozóként gyakran kihívást jelent a napi feladatok elvégzése. A Sunsama emlékeztet a szünetekre, reális képet ad arról, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és heti összefoglalót készít arról, hogyan töltöm az időmet. Egy helyen összevonhatom a személyes és üzleti naptáraimat, a wellness tevékenységeket és a családdal töltött időt. Ez segít abban, hogy összhangban maradjak a céljaimmal és szándékaimmal.

Egyéni vállalkozóként gyakran kihívást jelent a napi feladatok elvégzése. A Sunsama emlékeztet a szünetekre, reális képet ad arról, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és heti összefoglalót készít arról, hogyan töltöm az időmet. Egy helyen összevonhatom a személyes és üzleti naptáraimat, a wellness tevékenységeket és a családdal töltött időt. Ez segít abban, hogy összhangban maradjak a céljaimmal és szándékaimmal.

3. Todoist (a legjobb egyszerű és intuitív feladatkezeléshez)

Todoist
via Todoist

A Todoist egységessé teszi a személyes és a csapat feladatok kezelését, és innovatív szervezési funkcióival megtanítja a felhasználókat, hogyan lehet időt megtakarítani.

Az alkalmazás tiszta, intuitív felülete természetessé teszi a feladatok rögzítését és szervezését, függetlenül attól, hogy a munkanapját tervezi, vagy komplex csapatprojekteket irányít.

A Todoist legjobb funkciói

  • Használja a négy szintű színkódos rendszert a feladatok fontossági sorrendbe állításához.
  • A ismétlődő feladatoknál, például „minden harmadik kedden” vagy „minden hétköznap”, állítsa be a feladatok prioritását.
  • Állítson be egyéni szűrőket, hogy a feladatokat határidő, címke vagy prioritás szerint tekintse meg.
  • Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Google Naptár, a Gmail, a Slack és a Zapier, hogy szinkronizálja munkafolyamatát.

A Todoist korlátai

  • Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést olyan funkciókhoz, mint az emlékeztetők és a címkék.

Todoist árak

  • Kezdőknek: Ingyenes
  • Pro: 2,50 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Todoist a Spark Mail és a Google Calendar mellett az időgazdálkodási stratégiám sarokköve. Az integráció tökéletes ezekkel és más alkalmazásokkal, és a mobilalkalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy ne maradjak le semmiről.

A Todoist a Spark Mail és a Google Calendar mellett az időgazdálkodási stratégiám sarokköve. Az integráció tökéletes ezekkel és más alkalmazásokkal, és a mobilalkalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy ne maradjak le semmiről.

4. Motion (a legjobb AI-alapú ütemezési automatizáláshoz)

Motion: timeboxing-alkalmazások
via Motion

A Motion újszerű megközelítést hoz a timeboxing technikába azáltal, hogy mesterséges intelligenciát alkalmaz a napi ütemezéshez a maximális hatékonyság érdekében. Ez az intelligens ütemezési eszköz elemzi a feladatait, megbeszéléseit és prioritásait, hogy személyre szabott napi tervet készítsen, amely alkalmazkodik a munkarendjéhez és stílusához.

Ha például egy ügyfélmegbeszélés és egy szoros projekt határidő között kell egyensúlyoznia, a Motion prioritásba helyezi ezeket a feladatokat, és úgy módosítja az ütemtervét, hogy mindkettő időben elkészüljön. Az alkalmazás kiemelkedik AI-vezérelt feladatprioritizálásával, amely figyelembe veszi a projektfüggőségeket, a határidőket és az időtartamokat.

A Motion legjobb funkciói

  • Kezelje könnyedén mind a személyes, mind a munkahelyi találkozókat, figyelembe véve a csapat rendelkezésre állását.
  • Hagyja, hogy az AI kezelje az ütemezést az ütközések felismerésével és a találkozók optimális időpontokra való áthelyezésével.
  • Használja a beépített eszközöket a feladatkezeléshez, az idővonal-megjelenítéshez és az erőforrás-tervezéshez.
  • Hozzáférhet kész projekt sablonokhoz, amelyekkel gyorsan beindíthat új kezdeményezéseket.

Mozgáskorlátozások

  • Az AI átveszi az ütemezés irányítását, ezért új munkamenet-stílushoz kell alkalmazkodni.
  • A meglévő eszközökkel való mély integráció időbe telhet.

Mozgásalapú árazás

  • Pro AI: 29 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti AI: 49 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (110+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

5. Akiflow (a legjobb központosított feladat- és naptárkezeléshez)

Akiflow : időbeosztó alkalmazások
via Akiflow

Szeretne abbahagyni az alkalmazások közötti ugrálást a napi ütemezés kezelése érdekében? Az Akiflow összes feladatát és naptári eseményét egy áttekinthető munkaterületre hozza. Ez megkönnyíti a nap tervezését anélkül, hogy folyamatosan alkalmazások között kellene váltania.

Ez az ütemezési eszköz kiválóan alkalmas feladatok összegyűjtésére olyan népszerű platformokról, mint a Google Naptár, az Outlook, a Gmail és a Slack. Amikor frissít egy feladatot az Akiflow-ban, az automatikusan szinkronizálódik a forrásalkalmazással, így minden eszközön konzisztens marad.

Az Akiflow legjobb funkciói

  • Az Akiflow univerzális beérkező levelek mappájával rögzítheti az e-mailekből, üzenetekből vagy weboldalakról származó feladatokat.
  • Húzza át a feladatokat a naptárába a hatékony időbeosztás és a gyors módosítások érdekében.
  • Használjon napi és heti rituálékat a tervezéshez, a reflexióhoz és a célok eléréséhez.
  • Ossza meg elérhetőségét, hogy megbeszéléseket szervezzen anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie.

Az Akiflow korlátai

  • Néhány népszerű projektmenedzsment eszköz hiányzik a dedikált feladatkezelő alkalmazásokhoz képest.
  • Kézi feladat-tervezést és időblokkoló sablonokat igényel, ami időigényes lehet, és gondatlan kezelés esetén a feladatok túlterheléséhez vezethet.

Akiflow árak

  • Ingyenes próba
  • Pro Monthly: 34 USD/hó

Akiflow értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

6. Reclaim (a legjobb az intelligens időbeosztáshoz és a munka-magánélet egyensúlyához)

Visszaszerezni: timeboxing-alkalmazások
via Reclaim

Képzeljen el egy olyan eszközt, amely automatikusan elrendezi a feladatait a megbeszélései köré anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. A Dropbox Reclaim AI alkalmazása pontosan ezt teszi: szinkronizálja a naptárát, és valós időben módosítja a menetrendet a munkaterhelése és prioritásai alapján.

Figyelembe veszi a határidőket és a rendelkezésre álló időt, hogy a feladatokhoz a megfelelő időpontokat rendelje hozzá. Ahelyett, hogy időt töltene a napjának kézi beállításával, ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, miközben a naptár optimális és ütközésmentes marad.

Visszaszerezni a legjobb funkciókat

  • A munkamódszereid alapján ütemezd a feladatokat és a megbeszéléseket
  • Automatikus blokkolás a mély munkához, Pomodoro-szerű ritmussal
  • Egységesítse az összes naptárat (Google Naptár, Outlook) egy nézetben
  • Alkalmazkodjon a változásokhoz azáltal, hogy konfliktusok esetén automatikusan áthelyezi a feladatokat.

Visszaszerezze a korlátait

  • Több naptár integrációjának beállítása némi kezdeti erőfeszítést igényel.
  • Nincs mobilalkalmazás az útközbeni ütemezéshez
  • Az automatikus ütemezés nem mindig felel meg a személyes preferenciáknak.

Árak visszaszerzése

  • Lite: Ingyenes
  • Starter: 10 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Értékelések és vélemények visszaszerzése

  • G2: 4,8/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaimről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Diákként korlátozottan tudom beosztani az időmet a projektekre. Most már csak hozzá kell adnom a feladatot a teendőlistámhoz, és az automatikusan beütemezésre kerül. Könnyen látható, ha túl sokat lemaradtam, és túlórázni kell, hogy behozzam a lemaradást.

Diákként korlátozottan tudom beosztani az időmet a projektekre. Most már csak hozzá kell adnom a feladatot a teendőlistámhoz, és az automatikusan beütemezésre kerül. Könnyen látható, ha túl sokat lemaradtam, és túlórázni kell, hogy behozzam a lemaradást.

7. TickTick (a legjobb személyes termelékenységhez beépített Pomodoro időzítővel)

TickTick: időgazdálkodási alkalmazások
via TickTick

A TickTick ötvözi az intelligens feladatkezelést, a naptártervezést és a szokások nyomon követését, hogy segítsen célszerűen megtervezni a napját. Többféle naptárnézet – havi, heti, napirend, többnapos és többhetes – segítségével könnyedén áttekintheti az egész napirendjét.

Ez több, mint egy egyszerű teendőlista-alkalmazás. Pomodoro időzítőkkel és intelligens emlékeztetőkkal segít megőrizni a koncentrációt és a következetességet. Akár feladatokat hoz létre, akár új szokásokat alakít ki, a TickTick segít elérni céljait.

A TickTick legjobb funkciói

  • Állítson be ismétlődő emlékeztetőket egyéni időközönként, e-mail értesítéseket és helyalapú riasztásokat iOS rendszeren.
  • Szervezze meg feladatait intelligens szűrőkkel és címkékkel a gyors hozzáférés érdekében.
  • Tekintse meg a feladatokat lista, Kanban vagy idővonal formátumban, és használja a Markdown funkciót a részletes jegyzetekhez.
  • Kövesse nyomon szokásait a rendszeres feladatok mellett, hogy következetes rutinokat alakítson ki.

A TickTick korlátai

  • Korlátozott együttműködési funkciók csapatalapú feladatkezeléshez
  • Nincs időkövetési funkció a részletes termelékenységi elemzéshez.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos feladatnézetek és elrendezések esetében

TickTick árak

  • Éves előfizetés: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

👀 Tudta? Az Eisenhower-mátrix, amelyet Dwight D. Eisenhower elnök tett népszerűvé, egy időgazdálkodási technika, amely segít a feladatok sürgősség és fontosság szerint történő kategorizálásában. A lényeg, hogy a fontos, de nem feltétlenül sürgős feladatokra koncentráljon, így nem pazarolja az idejét olyan dolgokra, amelyek nem prioritást élveznek.

8. TimeCamp (a legjobb időkövetés számlázási funkciókkal)

TimeCamp: időgazdálkodási alkalmazások
via TimeCamp

Szüksége van egy időnyilvántartásra, amely gond nélkül követi nyomon az időt? A TimeCamp csendben működik a háttérben, így nem kell találgatnia vagy táblázatokat kezelnie. Automatikusan rögzíti az órákat, és ezeket az adatokat értékes információkká alakítja.

Legyen szó a termelékenység nyomon követéséről, projektek kezeléséről vagy számlák készítéséről, a TimeCamp segít megérteni munkamódszereit és megtalálni a fejlesztési lehetőségeket. Ráadásul integrálható minden kedvenc eszközével, így zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába.

A TimeCamp legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az időt automatikusan vagy manuálisan az inaktivitás észlelésével, az alkalmazások figyelésével és a termelékenység kategorizálásával.
  • Készítsen jelentéseket a haladás, a teljesítmény és a költségvetés értékeléséhez.
  • Integrálja olyan eszközökkel, mint a Trello, az Asana és a ClickUp a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
  • Használjon GPS-követéssel és geofencinggel ellátott mobilalkalmazásokat távoli csapatok számára.

A TimeCamp korlátai

  • Az alacsonyabb szintű csomagokban a felhasználói szerepkörök korlátozottak; a fejlett szerepkör-kezelés csak a Premium csomagban érhető el.
  • A mobilalkalmazás, különösen iOS rendszeren, lassú lehet és szinkronizálási problémákra hajlamos, ami alkalmanként adateltérésekhez vezethet.

TimeCamp árak

  • Ingyenes csomag
  • Starter: 2,99 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 7,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (340+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

9. Toggl Track (a legjobb könnyű időkövetéshez a projektek között)

Toggl Track: timeboxing-alkalmazások
via Toggl Track

Szüksége van egy egyszerű, megbízható módszerre, amellyel nyomon követheti, hogyan tölti a munkanapját? A Toggl Track egyszerű, intuitív felhasználói felületet kínál, amely segít minden feladatát kézben tartani anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét.

Úgy lett kialakítva, hogy beilleszkedjen a rutinjába, függetlenül attól, hogy asztali alkalmazást, böngészőbővítményt vagy mobil eszközt használ.

Olyan funkciókkal, mint a naptáralkalmazás integrációja, a háttérkövetés és az egy kattintással működő időzítők, a timeboxing alkalmazások valódi előnyeit hozza életre, és a szétszórt órákat strukturált, koncentrált munkablokkokká alakítja.

A Toggl Track legjobb funkciói

  • Vizualizálja az időbejegyzéseket a Google Naptárban vagy az Outlookban
  • Kövesse nyomon az időt valós időben vagy offline módban, majd később szinkronizálja; váltson az időzítő és a kézi mód között.
  • Használja mobilját az útközbeni nyomon követéshez, vagy asztali számítógépét a koncentrált munkavégzéshez.
  • Engedélyezze a háttérkövetést az alkalmazásokban és webhelyeken, hogy automatikusan rögzítse a tevékenységeket.

Toggl Track korlátozások

  • A dedikált eszközökhöz képest korlátozott projektmenedzsment funkciók
  • A ügyfelekkel kapcsolatos munkák jelentési lehetőségei korlátozottak.

Toggl Track árak

  • Ingyenes csomag
  • Starter: 10 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árak

Toggl Track értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (1550+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

🧠 Érdekesség: A timeboxing a szoftverfejlesztésben indult, ahol a csapatok rögzített időtartamokat (vagy „dobozokat”) rendeltek hozzá bizonyos feladatok elvégzéséhez. Eredetileg az agilis módszertanok keretében vezették be, és segített a csapatoknak koncentrálni és a terv szerint haladni. Ma már mindenki, a vezérigazgatóktól a diákokig, népszerű termelékenységi technikaként használja, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket és biztosítsa a feladatok hatékony elvégzését egy meghatározott időkereten belül.

10. Clockwise (a legjobb csapatnaptár-optimalizáláshoz és a koncentrált munkavégzéshez)

Óramutató járásával megegyező irányban: timeboxing-alkalmazások
via Clockwise

Elárasztják a végtelenül hosszú megbeszélések, és nehezen talál időt a mély munkára? A Clockwise segít Önnek.

Ez az AI-vezérelt ütemezési asszisztens automatikusan ütemezi a találkozókat, biztosítja a koncentrációra szánt időt, és könnyedén szinkronizálható a Google Naptárral, a Slackkel és az Asanával, így optimalizálva a napját. Úgy lett kialakítva, hogy segítsen visszaszerezni az irányítást a naptára felett és növelni a termelékenységet.

A Clockwise legjobb funkciói

  • Automatikusan átütemezi a találkozókat, hogy zavartalan Focus Time blokkokat hozzon létre.
  • Integrálható a Google Naptárral, a Slackkel és más eszközökkel a hatékonyabb ütemezés érdekében.
  • Elemzéseket nyújt a szervezeten belüli értekezletek terhelésének és a koncentrált munkaidőnek a méréséhez.
  • Ütemezési linkeket kínál a külső meghívottakkal és több csapattaggal való találkozók koordinálásához.

Óramutató járásával megegyező korlátozások

  • A rugalmas Meetings funkció csak belső megbeszélésekre korlátozódik.
  • Nem támogatja a külső résztvevőkkel tartott értekezletek automatikus átütemezését.

Óramutató járásával megegyező árképzés

  • Ingyenes
  • Csapatok: 6,75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Vállalatok: Egyedi árak

Óramutató járásával megegyező értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (65+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Clockwise-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Beépíti a számomra szükséges koncentrációs időt, de ezt túl körülményesnek találom ahhoz, hogy magam is következetesen alkalmazzam. Tetszik, hogy az AI ütemező még előttem reagál a naptáramban bekövetkező változásokra. Megállapítottam, hogy ez pozitív hatással van a termelékenységemre, és kollégáim is érzékenyebbek lettek, amikor a naptáramban előre lefoglalt időpontokra foglalnak időpontot. Egyetlen felhasználó számára szerintem az ár is elfogadható, és könnyen integrálható a munkámhoz már használt legfontosabb eszközökkel, pl. az Outlookkal, az Asanával.

Beépíti a számomra szükséges koncentrációs időt, de ezt túl körülményesnek találom ahhoz, hogy magam is következetesen alkalmazzam. Tetszik, hogy az AI ütemező még előttem reagál a naptáramban bekövetkező változásokra. Megállapítottam, hogy ez pozitív hatással van a termelékenységemre, és kollégáim is érzékenyebbek lettek, amikor a naptáramban előre lefoglalt időpontokra foglalnak időpontot. Egyetlen felhasználó számára szerintem az ár is elfogadható, és könnyen integrálható a munkámhoz már használt legfontosabb eszközökkel, pl. az Outlookkal, az Asanával.

