A 10 legjobb közös naptáralkalmazás párok számára, hogy szervezettek maradjanak

A vitáik fele elkerülhető lenne egy egyszerű dologgal: egy jól működő közös naptárral.

Ha folyamatosan dupla foglalásokat csinál, fontos dátumokat felejt el, vagy SMS-t küld: „Várj, ma volt programunk?”, akkor ez egy rosszul működő háztartási rendszer eredménye.

Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük a 10 legjobb közös naptáralkalmazást párok számára, hogy szervezettek maradhassanak, elkerüljék a tervezéssel kapcsolatos drámákat, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhassanak.

Akkor vágjunk bele! 🗓️

A legjobb közös naptárak párok számára egy pillanat alatt

Íme a 10 legjobb közös naptár párok számára:

Eszköz A legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Intelligens megosztott naptár, AI feladat-automatizálás, drag-and-drop ütemezés, testreszabható emlékeztetők Párok, családok, egyének Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Cupla Megosztott naptár nézet, alkalmazáson belüli csevegés, szinkronizálás Google/Apple/Outlook alkalmazásokkal, automatikus emlékeztetők Párok Ingyenes csomag elérhető TimeTree Több megosztott naptár, eseményprioritások, kép mellékletek, nyilvános naptár megosztás Párok, családok, baráti társaságok Ingyenes csomag elérhető; prémium csomag további funkciókkal. Között Megosztott naptár, privát csevegés, évforduló-nyomkövető, hanghívások Párok Ingyenes csomag elérhető Cozi Színkóddal ellátott családi naptár, feladatlisták, recepttervező, napi napirend nézet Párok, családok Ingyenes csomag elérhető; hirdetésmentes frissítés a prémium verzióval. Raft Vizuális naptár GIF-ekkel/emojikkal, visszaszámlálással, szelektív megosztással, többnyelvű támogatással Párok, közeli barátok Ingyenes csomag elérhető Fantastical Naptárkészletek a tervek közötti váltáshoz, időzóna-támogatás, közös meghívók Párok és öt tagú családok Ingyenes csomag elérhető FamCal Feladatok kiosztása, születésnapok/évfordulók nyomon követése, utazási költségek táblázata, megosztott fiókba való bejelentkezés Párok, nagycsaládok Ingyenes csomag elérhető; prémium verzió is elérhető Howbout Partner tevékenységi feed, eseményen belüli csevegés, privát bejegyzések, megosztható eseménymeghívók Párok, baráti társaságok Ingyenes csomag elérhető Apple Naptár Zökkenőmentes szinkronizálás Apple-eszközökön, megosztott iCloud-naptárak, Siri-emlékeztetők Csak Apple-t használó párok Ingyenes Apple eszközökkel

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mit kell keresni egy pároknak szóló közös naptáralkalmazásban?

Amikor pároknak készült közös naptáralkalmazást választasz, fontos, hogy olyan funkciókat részesíts előnyben, amelyek javítják a kommunikációt, elősegítik az intimitást és egyszerűsítik a napi koordinációt. Íme, mit érdemes figyelembe venni:

Valós idejű szinkronizálás: Ellenőrizd, hogy az alkalmazás azonnal frissül-e minden eszközön, így mindig tájékozott lehetsz az ütemterv változásairól.

Felhasználóbarát felület: Válassz egy intuitív kialakítású alkalmazást, amely megkönnyíti az események hozzáadását, megtekintését és módosítását, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesned.

Integrált kommunikációs eszközök: Válassz olyan alkalmazást, amely beépített csevegési vagy jegyzetelési funkciókat kínál, megkönnyítve a közelgő eseményekről vagy feladatokról való zökkenőmentes megbeszéléseket.

Testreszabási lehetőségek: Priorizálja az olyan funkciókat, mint a színkódolás, a címkék és a személyre szabott emlékeztetők, hogy megkülönböztesse a különböző eseménytípusokat és prioritásokat.

Platformok közötti kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás több eszközön és operációs rendszeren is elérhető, így mindkét partner Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás több eszközön és operációs rendszeren is elérhető, így mindkét partner több naptárat kezelhet és kapcsolatban maradhat, függetlenül attól, hogy melyik platformot részesíti előnyben.

🧠 Érdekes tény: A mentális terhelés valós dolog, és általában az egyik fél viseli annak nagyobb részét. Ide tartozik a születésnapok megjegyzése, az állatorvoshoz való időpontfoglalás vagy az iskolai események nyomon követése. Tanulmányok szerint a nők gyakran viselik a tervezés terhének legnagyobb részét, még az egyenlő partnerségekben is. Amikor a párok közös naptárat használnak a randevúk és egyéb programok tervezéséhez, ez a láthatatlan munka láthatóvá válik és könnyebben megoszthatóvá válik.

A 10 legjobb közös naptáralkalmazás párok számára

A megfelelő közös naptáralkalmazás megtalálása hatalmas különbséget jelenthet abban, ahogyan Ön és partnere együtt szervezik a mindennapi életüket. Akár randevúkat, munkarendet vagy családi feladatokat koordinálnak, a megfelelő eszköz segít Önöknek kapcsolatban maradni, elkerülni a konfliktusokat és időt szakítani egymásra.

Az alábbiakban 10 kiemelkedő naptáralkalmazást mutatunk be, amelyek párok számára testreszabott funkciókat kínálnak. 💑

1. ClickUp (A legjobb megosztott naptárakhoz és feladatkezeléshez)

Optimalizálja elfoglalt ütemtervét a ClickUp naptárban Egyszerűsítse az ütemezését a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával.

A kapcsolatotok jobbat érdemel, mint egy „Felírtad a naptárba?” vita este 11-kor. Ha a páros céljaitok között szerepel, hogy emlékezzetek a randevúkra és arra, hogy holnap ki sétáltatja a kutyát, anélkül, hogy 10 különböző alkalmazásra lenne szükségetek, akkor hadd mutassuk be az új kedvenc harmadik keréket: a ClickUp-ot.

Kezdjük a ClickUp Calendarral, az intelligens ütemezési eszközzel, amely alkalmazkodik az életetekhez. A program középpontjában az a képesség áll, hogy automatikusan ütemezzen feladatok és események a közös célok, személyes kötelezettségek és valós idejű rendelkezésre állás alapján.

Képzelje el, hogy reggel felébred, és a napja már előre megtervezve van a személyes teendői, munkaértekezletei, sőt, még a partnere utolsó pillanatban felmerült „be kell vásárolni” emlékeztetője szerint is.

Mint a legjobb naptáralkalmazás, ez biztosítja, hogy ne kelljen manuálisan lefoglalnod időpontokat vagy szöveges üzenetekkel egyeztetned a logisztikát. Mindketten egyedi naptárat kaptok, amely egyensúlyt teremt az egyéni prioritások és a közös tervek között. Még a számotokra fontos dolgokat is védi, mint például az esti séták, a hétvégi kirándulások vagy a pihenőidők, azáltal, hogy automatikusan átütemezi az alacsonyabb prioritású feladatokat, hogy helyet teremtsen a kapcsolatépítésnek.

A biztonságos engedélyek, adatvédelmi beállítások és a Google Naptár kiterjesztés segítségével teljes ellenőrzést gyakorolhatnak a megosztott és a személyes adatok felett.

A háttérben a ClickUp Brain működik, az AI-alapú asszisztens, amely a csevegéseit és terveit valódi feladatokká alakítja, határidőkkel, emlékeztetőkkal és a haladás nyomon követésével. Nyaralást vagy randevút tervez? A ClickUp feladatokkal, felelősök kijelölésével, sőt, a csevegéseinek vagy találkozói jegyzetének összefoglalásával is segít. 👇🏼

Tervezzék és foglalják le randevúikat, évfordulóikat és egyebeket az AI asszisztens segítségével.

Soha többé nem kell megvitatniuk, ki foglalja le a szállodát.

Állítsd be a prioritási szinteket a ClickUp Tasks alkalmazásban, hogy mindig a legfontosabb dolgokra koncentrálhassatok

Még az ismétlődő házimunkákat is automatizálhatod (igen, valakinek minden szerdán ki kell vinnie a szemetet), így nem kell egymást folyamatosan emlékeztetni. A ClickUp Automations biztosítja, hogy a feladatok kiosztásra, frissítésre vagy befejezésre kerüljenek anélkül, hogy bárkinek is utánuk kellene szaladnia.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp naptártervező sablont, hogy személyre szabhassa a menetrendjét az Ön stílusához.

Ha azonnali megoldást keres, próbálja ki a ClickUp naptártervező sablont. Kategóriák szerint ütemezheti a feladatokat, színekkel jelölheti őket az áttekinthetőség érdekében, és néhány kattintással megtervezheti a napi, heti vagy havi programját.

Ráadásul teljesen testreszabható. Tehát akár A-típusú tervező vagy, akár a „megy a sodrásával” típusú partner, ez az alkalmazás neked is megfelel.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Elsőre kissé bonyolultnak tűnhet a sokféle funkciója és testreszabási lehetősége miatt.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés keltette fel a figyelmünket:

A ClickUp sokoldalúsága verhetetlen. Akár egyszerű teendőlistán dolgozom, akár bonyolult, több csapatot érintő projekten, a ClickUp minden esetben tökéletesen megfelel. Nagyon értékelem a naptár nézetet az időbeosztáshoz, a drag-and-drop funkciót az átütemezéshez, valamint a Slack, Google Drive és Zapier alkalmazásokkal való egyszerű integrációt. A műszerfalak testreszabási lehetősége, a munkafolyamatok automatizálása és a feladatok valós idejű nyomon követése hihetetlenül megnövelte a termelékenységemet.

A ClickUp sokoldalúsága verhetetlen. Akár egyszerű teendőlistán dolgozom, akár bonyolult, több csapatot érintő projekten, a ClickUp minden esetben tökéletesen megfelel. Nagyon értékelem a naptár nézetet az időbeosztáshoz, a drag-and-drop funkciót az átütemezéshez, valamint a Slack, Google Drive és Zapier alkalmazásokkal való egyszerű integrációt. A műszerfalak testreszabási lehetősége, a munkafolyamatok automatizálása és a feladatok valós idejű nyomon követése hihetetlenül megnövelte a termelékenységemet.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben a felhasználók 18%-a azt mondta, hogy szeretné, ha az AI segítene nekik a naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével szervezni az életüket. Eközben 15% olyan AI-t keres, amely elvégzi a rutin adminisztratív feladatokat. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptára mindkettőre alkalmas. Automatikusan rangsorolja a napodat, a sürgősség alapján ütemezi a feladatokat, és a tervek változásakor mindent szinkronban tart.

2. Cupla (A legjobb a szerelem és az élet adminisztrációjának egyensúlyba hozásához)

via Cupla

A Cupla egy kapcsolatokra fókuszáló naptár- és termelékenységi alkalmazás, amelyet kifejezetten párok számára terveztek, hogy közös életüket zökkenőmentesebben tudják szervezni. A két partner naptárát egyetlen nézetbe egyesíti, így a menetrendek szinkronizálása megszokottá válik, és nem jelent többé gondot.

Az eszköz segít megtalálni a közös szabad időt, minőségi időt tervezni és elkerülni a mindennapi félreértéseket, amelyek csak növelik a stresszt. Akár időpontokat foglal, nyaralást tervez vagy randevúkat szervez, a Cupla segítségével Ön és partnere mindig egy hullámhosszon lesznek.

A Cupla legjobb funkciói

Integrálja a Google, Apple, Outlook és Android naptárakkal, hogy a megosztott ütemtervek egy nézetben jelenjenek meg.

A saját ütemtervedet közvetlenül a partneredé mellett láthatod, így könnyen összehangolhatjátok a terveiteket, anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznetek.

Hozzon létre eseményeket, amelyek automatikusan megjelennek mindkettőjük számára, és adjon hozzá megosztott feladatokat, hogy a megfelelő időben emlékeztesse őket.

A Cupla korlátai

Bizonyos funkciók, például a csekklisták vagy bevásárlólisták hozzáadása, Androidon nem elérhetőek.

A Cupla nem kínál webes verziót.

Cupla árak

Ingyenes

Cupla értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cupla-ról a valódi felhasználók?

Egyenesen egy Reddit-véleményből:

Mi a Cupla alkalmazást használjuk, és megerősíthetjük, hogy nagyon jól működik párok számára. Megosztja a meglévő naptárakat, így nem kell bonyolult adminisztrációs folyamatokon/megkerülő megoldásokon keresztülmenni, amelyekre szükség van, ha meglévő Google naptárat szeretnél megosztani.

Mi a Cupla alkalmazást használjuk, és megerősíthetjük, hogy nagyon jól működik párok számára. Megosztja a meglévő naptárakat, így nem kell bonyolult adminisztrációs folyamatokon/megkerülő megoldásokon keresztülmenni, amelyekre szükség van, ha meglévő Google naptárat szeretnél megosztani.

3. TimeTree (A legjobb több csoporttal való közös ütemezéshez)

via TimeTree

A TimeTree egy közös naptáralkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a párokat a napi terveik zökkenőmentes kezelésében. Központi helyet biztosít, ahol mindkét partner nyomon követheti a másik menetrendjét, összehangolhatja az eseményeket, és valós időben beszélgethet a közelgő tervekről.

Váltson vertikális idővonal nézetre, hogy görgethető, intuitív módon áttekintse a következő napokat, ami segít a személyes feladatok kezelésében. Ezenkívül hozzáférhet a TimeTree nyilvános naptárakhoz, hogy egyedi naptárakat hozzon létre és osszon meg mini eseményoldalakként a telefonjáról.

A TimeTree legjobb funkciói

Hozzon létre több megosztott naptárat, hogy életének különböző területeit szervezze, például egyet a párkapcsolati tervekhez, egyet a családhoz és egyet a hobbihoz.

Azonnali értesítést kap, amikor partnere eseményeket ad hozzá vagy frissít, így soha nem marad le semmiről.

A TimeTree Premium segítségével képeket és fájlokat is csatolhat az események részleteihez, így kiválóan alkalmas jegy, foglalás vagy bevásárlólista megosztására.

Állítsd be az események prioritásait, hogy megkülönböztesd a hétköznapi terveket és a kihagyhatatlan találkozókat.

A TimeTree korlátai

A webes verzióban hiányoznak a mobilalkalmazásban megtalálható egyes funkciók.

Az olyan funkciók, mint a „legutóbbi online” állapot, egyes felhasználók számára adatvédelmi aggályokat vethetnek fel.

A TimeTree árai

Ingyenes

TimeTree értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TimeTree-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-értékelő szerint:

A TimeTree ingyenes verzióját használom, ami azt jelenti, hogy hirdetéseket kapok, de ezek nem elviselhetetlenek... Néha véletlenül rákattintok, ami nagyon bosszantó!

A TimeTree ingyenes verzióját használom, ami azt jelenti, hogy hirdetéseket kapok, de ezek nem elviselhetetlenek... Néha véletlenül rákattintok, ami nagyon bosszantó!

💡 Profi tipp: Ne töltsd túl a hétvégéket. Ha mindent „gyors teendőként” jelölsz meg, elfelejted, milyen fárasztó lehet öt „gyors” teendő. Próbálj meg pihenőidőt beiktatni, mielőtt igent mondasz egy újabb baráti találkozóra vagy házimunkára.

4. Between (A legjobb a magánéletre összpontosító párok kommunikációjához)

via Between

A Between egy kizárólag párok számára létrehozott kapcsolati tér. Összehangolja a tervezést, a privát üzenetküldést, az emlékek megosztását és az évfordulók nyomon követését egy zökkenőmentes élményben, amely segít a partnereknek közel maradni és kapcsolatban maradni.

Minden terv, emlékeztető és üzenet köztetek marad, így praktikus módon tudtok szinkronban maradni. A ThumbKiss egy egyedülálló funkció, amelynek segítségével mindkét partner ugyanazt a pontot érinti meg a képernyőjén, ami mindkét eszköz egyidejű rezgését eredményezi, elősegítve ezzel a közelség érzését.

A legjobb funkciók között

Kövessétek nyomon az évfordulókat és a fontos eseményeket a beépített idővonal segítségével, amely minden különleges napot megjegyez.

Könnyedén tervezzenek együtt a megosztott naptár segítségével, amely nem igényel semmilyen szinkronizálást vagy beállítást.

Korlátlan számú, kristálytiszta hangminőségű hanghívást kezdeményezhet, így távolságtól függetlenül is kapcsolatban maradhatnak egymással.

Személyre szabhatod a csevegéseidet GIF-szelfikkel, kifejező matricákkal és kifejezetten párok számára készült hangulatjelekkel.

Korlátozások között

Az eseményeket manuálisan kell hozzáadni, mivel nincs integráció olyan platformokkal, mint a Google Naptár vagy az Apple Naptár.

Nincs részletes naptárnézet (napi vagy heti) és fejlett ütemezési lehetőségek.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények között

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Betweenről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Értem, hogyan működik a „jegyzetek” funkció, de egy „Listák” szakasz nagyon jó lenne. Emellett a naptár funkció kissé nehézkes és nem túl testreszabható, ami hasznos lenne. Jó lenne, ha lehetne iCal vagy Google Naptár eseményeket/megosztott naptárakat importálni az alkalmazásba, vagy akár a fenti naptáralkalmazásokból magukból „eseményt megosztani a Between-nel”. Összességében a fotó funkciókat használjuk a leggyakrabban (nem a történeteket, de ez egy aranyos ötlet), és nagyon tetszik, ahogyan ez megvalósítva van. Életre szóló prémium fiókra váltottunk, és ez mindenképpen megéri az alkalmazást!

Értem, hogyan működik a „jegyzetek” funkció, de egy „Listák” szakasz nagyon jó lenne. Emellett a naptár funkció kissé nehézkes és nem túl testreszabható, ami hasznos lenne. Jó lenne, ha lehetne iCal vagy Google Naptár eseményeket/megosztott naptárakat importálni az alkalmazásba, vagy akár a fenti naptáralkalmazásokból magukból „eseményt megosztani a Between-nel”. Összességében a fotó funkciókat használjuk a leggyakrabban (nem a történeteket, de ez egy aranyos ötlet), és nagyon tetszik, ahogyan ez megvalósítva van. Életre szóló prémium fiókra váltottunk, és ez mindenképpen megéri az alkalmazást!

5. Cozi (A legjobb a családközpontú szervezéshez)

via Cozi

A Cozi egy digitális szervező, amelynek célja, hogy a elfoglalt pároknak segítsen összehangoltan működni anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizniük kellene a dolgokat. Megosztott, színkódolt naptárat kínál, amely bármilyen eszközről elérhető, így Ön és partnere mindent kezelhet, a találkozóktól a hétvégi tervekig.

Összevonhatja a Google Naptárat, az Apple Naptárat és az Outlookot, hogy minden eseményt egy helyen tároljon. Bár a tervezésnél a funkcionalitás előnyt élvez az esztétikával szemben, a koordináció javításában való hatékonysága értékes eszközzé teszi azoknak a pároknak, akik szervezettek és kapcsolatban akarnak maradni.

A Cozi legjobb funkciói

Használja a Cozi Today alkalmazást, hogy napi napirendet kapjon, amely kiemeli eseményeit, teendőit és bevásárlási frissítéseit.

Rendeljen egyedi színeket minden partner ütemtervéhez, így azonnal láthatja, ki foglalt és ki szabad.

Hozz létre és ossz meg feladatlistákat közös feladatokhoz, mint például a nyaralás előkészítése, a költségvetés vagy a házimunkák.

Adjon hozzá és rendszerezzen recepteket a beépített étkezés-tervezőben, majd azonnal alakítsa át őket közös bevásárlólistává.

A Cozi korlátai

Az eszköz nem rendelkezik integrált üzenetküldő rendszerrel, ezért a felhasználóknak másik alkalmazásra kell váltaniuk, hogy megbeszéljék az események részleteit.

Minden családtag egyenlő hozzáféréssel rendelkezik, vagyis bármelyik tag szerkesztheti vagy törölheti az eseményeket, ami véletlen törlésekhez vezethet.

Cozi árak

Ingyenes

Cozi Gold: Egyedi árazás

Cozi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cozi-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Ez az alkalmazás pontosan az, amire szükségünk volt, hogy családunk ütemtervét rendben tartsuk. Az egyetlen dolog, amit szeretnék, ha megváltoztatnának, az a bevásárlólistákban való keresés lehetősége. Annyi különböző termék van a listán, mert több ember is hozzáadja őket a listához, ahelyett, hogy ellenőrizné, hogy már szerepelnek-e a listán, és törölné őket.

Ez az alkalmazás pontosan az, amire szükségünk volt, hogy családunk ütemtervét rendben tartsuk. Az egyetlen dolog, amit szeretnék, ha megváltoztatnának, az a bevásárlólistákban való keresés lehetősége. Annyi különböző termék van a listán, mert több ember is hozzáadja őket a listához, ahelyett, hogy ellenőrizné, hogy már szerepelnek-e a listán, és törölné őket.

🧠 Érdekes tény: A párok számára készült közös naptáralkalmazás használata segít csökkenteni az úgynevezett kognitív terhelést. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé mindent fejben tartani, hanem az alkalmazás megteszi ezt helyetted. A kevesebb mentális terhelés kevesebb hangulatváltozást jelent a kihagyott találkozók vagy a dupla foglalások miatt.

6. Raft (A legjobb választás a dizájnt kedvelő párok számára, akik elegáns összehangolást szeretnének)

via Raft

A Raft segítségével a tervezés inkább kötődésnek tűnik, mint házimunkának. Szinkronizálhatja iPhone-járól az eseményeket, és szelektíven megoszthatja a legfontosabbakat, így partnere a lényeges információkat láthatja, anélkül, hogy elterelné a figyelmét a felesleges részletek.

Emellett egyszerű eseményeket is jelentőségteljesebbé tesz azzal, hogy fotókat, hangulatjeleket vagy GIF-eket lehet hozzáadni, így a naptárad nem egyszerű feladatlista, hanem közös történet lesz. Az alkalmazás ötvözi a naptár funkcionalitását a közösségi interakció intimitásával, így ideális azoknak a pároknak, akik mind a szervezettséget, mind a kapcsolatot fontosnak tartják.

A Raft legjobb funkciói

Kövessétek nyomon a fontos dátumokat, mint például évfordulók, randevúk vagy nyaralások, visszaszámlálással és események részleteinek közzétételével, amelyek fokozzák a várakozást.

Szinkronizálja külső naptárakat, például a munkarendjét, és válogatosan ossza meg csak azokat az eseményeket, amelyeket szeretne, hogy a partnere lásson.

Válassza ki, mely eseményeket szeretné megosztani partnerével vagy hasonló gondolkodású barátaival, és tartsa titokban a többit.

Váltson különböző nyelvekre, mivel a Raft folyamatosan bővíti globális támogatását, így tökéletes megoldás többnyelvű párok számára.

Raft korlátozások

A Raft nem támogatja az ismétlődő eseményeket, ezért az ismétlődő tervek manuális bevitelét igényelhetik.

Az alkalmazás nem képes konkrét helyszínek címét hozzáadni az eseményekhez.

Raft árak

Ingyenes

Raft értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Raftról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A partneremnek és nekem is őrült munkarendünk van, és a közös naptáralkalmazás segít nekünk a dolgokat rendezni, ráadásul a GIF-ek is aranyosak – az alkalmazásnak azonban sok problémája van. Amikor megpróbálok egy meglévő eseményt szerkeszteni, az alkalmazás egyszerűen megakad és kilép. Néha a partnerem és én nem látjuk SEMMIT, amit a másik beírt, még akkor sem, ha beállítottuk, hogy a másik is láthassa. Akkor vissza kell mennünk, és frissítenünk vagy újra létrehoznunk az eseményt, hogy megjelenjen a másik naptárában. A közös naptár nem igazán segít, ha folyamatosan azt kell kérdeznünk: „Látod a munkám dátumait a naptárban ezen a héten?”.

A partneremnek és nekem is őrült munkarendünk van, és a közös naptáralkalmazás segít nekünk a dolgokat rendezni, ráadásul a GIF-ek is aranyosak – az alkalmazásnak azonban sok problémája van. Amikor megpróbálok egy meglévő eseményt szerkeszteni, az alkalmazás egyszerűen megakad és kilép. Néha a partnerem és én nem látjuk SEMMIT, amit a másik beírt, még akkor sem, ha beállítottuk, hogy a másik is láthassa. Akkor vissza kell mennünk, és frissítenünk vagy újra létrehoznunk az eseményt, hogy megjelenjen a másik naptárában. A közös naptár nem igazán segít, ha folyamatosan azt kell kérdeznünk: „Látod a munkám dátumait a naptárban ezen a héten?”.

🔍 Tudtad? Az azonos nemű párok gyakran az egyes személyek preferenciái vagy erősségei alapján osztják el a tervezési feladatokat, nem pedig a régi nemi szerepek alapján. Ez nagyobb méltányosságot és kevesebb feltételezést eredményez. Ez a rugalmas gondolkodásmód jól működik a párok számára készült közös naptáralkalmazások használatánál, mivel a hangsúly az egyensúly megtalálásán van.

via Fantastical

A Fantastical megosztott naptárakat kínál, amelyek segítségével Ön és partnere egy helyen követhetik nyomon randevúikat, találkozóikat és családi eseményeiket.

A természetes nyelvű bevitellel gyorsan létrehozhat eseményeket, például a „Vacsora Alexszel 7 órakor” kifejezés beírásával. Az alkalmazás az eszközök között is szinkronizál, így iPhone, iPad vagy Mac használata esetén is naprakészek maradnak a menetrendjeik. Ha a Flexibits Premium for Families szolgáltatást választják, fejlett funkciókat kapnak, miközben külön fiókokat tarthatnak fenn, így könnyen egyensúlyba hozhatják a közös és a személyes terveket.

A Fantastical legjobb funkciói

Használja a Naptárkészleteket, hogy a közös tervek és a személyes ütemtervek között válthasson anélkül, hogy zavaros lenne a képernyő.

Az események mellett valós idejű időjárás-előrejelzéseket is megtekinthet, így könnyebben tervezhet szabadtéri tevékenységeket.

Állíts be egyéni időzónákat a távolsági párok számára, hogy könnyebben megtervezhessék a hívásokat és a virtuális randevúkat.

Együttműködés eseménymeghívók segítségével, amelyeket mindkét partner elfogadhat, elutasíthat vagy alternatív időpontokat javasolhat.

A Fantastical korlátai

A naptárnézetek testreszabási lehetőségei más alkalmazásokhoz képest korlátozottnak tűnhetnek.

Nincs beépített feladatkezelő rendszer, ezért külön alkalmazásra van szükség a teendőlistákhoz.

Fantastical árak

Ingyenes

Egyéni felhasználók számára: 4,75 USD/hó (éves számlázás)

Öt főig terjedő családok számára: 7,50 USD/hó (éves számlázás)

Csapatok számára: 4,75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Fantasztikus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Fantasticalról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény erről a pároknak készült közös naptáralkalmazásról:

Nagyon könnyen használható. Tökéletesen integrálható a Microsoft Exchange/Outlook programmal. Az összes szinkronizálási, naptárnézési és Zoom integrációs funkció jól működik. A naptári elemek másolása/beillesztése meglepően sok időt takarít meg ahhoz képest, mintha három vagy négy azonos vagy hasonló eseményt kellene újra létrehozni, amelyekre nem alkalmas az ismétlődő találkozó funkció.

Nagyon könnyen használható. Tökéletesen integrálható a Microsoft Exchange/Outlook programmal. Az összes szinkronizálási, naptárnézési és Zoom integrációs funkció jól működik. A naptári elemek másolása/beillesztése meglepően sok időt takarít meg ahhoz képest, mintha három vagy négy azonos vagy hasonló eseményt kellene újra létrehozni, amelyekre nem alkalmas az ismétlődő találkozó funkció.

💡 Profi tipp: Ne féljen üres helyeket hagyni a naptárában. Nem kell minden percet kitöltenie a napból. Helyezzen el egy kis „nincs terv” blokkot, hogy mindketten tudják, van egy kis tartalékuk. Ez a lehetőségük arra, hogy pihenjenek, kikapcsolódjanak, vagy csak sodródjanak az árral.

8. FamCal (A legjobb párok számára, akik nagycsaládjukkal szeretnének szinkronizálni)

via FamCal

A FamCal azoknak a pároknak készült, akik elfoglalt életet élnek, de szoros kapcsolatban akarnak maradni egymással. Az egész napi menetrendet egy áttekinthető felületen jeleníti meg. Így nem lesz több elfelejtett vacsora, párhuzamosan lefoglalt hétvége vagy utolsó pillanatban felmerülő meglepetés.

Ez a családi naptáralkalmazás naptár- és napirend-nézetet is kínál, így rugalmasan megjelenítheti és áttekintheti a menetrendeket. Mindkét partner a saját e-mail címével jelentkezik be a közös fiókba, így bármikor, bármilyen eszközről zökkenőmentesen szervezheti a dolgokat.

A FamCal legjobb funkciói

Rendeljen hozzá közös és egyéni feladatokat alfeladatokkal, hogy a teendőket kisebb részekre bontsa, legyen szó utazás tervezéséről vagy vendégek fogadásáról.

Használja a sötétítés nélküli főzési módot, amely kéz nélkül is bekapcsolva tartja a képernyőt, miközben a receptet követi.

Kövessétek nyomon a különleges napokat a beépített születésnapi és évfordulós nyomkövetőkkel.

Rögzítsék és exportálják az utazási költségeket többféle vizuális táblázat segítségével, hogy lássák, ki fizetett mit, és minden átlátható legyen.

A FamCal korlátai

Az alkalmazás nem rendelkezik óránkénti vagy heti naptárnézettel, ami korlátozza a részletes ütemezés lehetőségét.

Az alkalmazás ingyenes verziója hirdetéseket tartalmaz.

FamCal árak

Ingyenes

FamCal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a FamCal-ról a valódi felhasználók?

Ezért tartják a felhasználók a FamCal-t olyan nagyszerű alkalmazásnak:

Imádom ezt az alkalmazást. A saját és a családom ütemtervének tervezéséhez használom. Mindannyiunknak nagyon bonyolult a napirendje. Imádom a színkódokat, az integrált cél- és bevásárlólistákat, valamint a naptár számos megtekintési stílusát. Ráadásul az ügyfélszolgálat is fantasztikus. Volt egy problémám az alkalmazással, és még aznap felvették velem a kapcsolatot, és mindent megoldottak. Imádom!

Imádom ezt az alkalmazást. A saját és a családom ütemtervének tervezéséhez használom. Mindannyiunknak nagyon bonyolult a napirendje. Imádom a színkódokat, az integrált cél- és bevásárlólistákat, valamint a naptár számos megtekintési stílusát. Ráadásul az ügyfélszolgálat is fantasztikus. Volt egy problémám az alkalmazással, és még aznap felvették velem a kapcsolatot, és mindent megoldottak. Imádom!

9. Howbout (A legjobb társaságkedvelő párok és baráti társaságok számára)

via Howbout

A Howbout olyan, mint a kapcsolatotok privát hírcsatornája. Segít nektek szinkronban maradni anélkül, hogy hivatalos meghívókat, hosszú üzeneteket vagy naptárkáoszt kellene küldözgetnetek. Megnyitjátok az alkalmazást, és azonnal megtudjátok, mit csinál a partneretek, milyen tervek vannak a láthatáron, és mi van már lefoglalva.

Akár egy barátot szeretnétek meglátogatni a városban, akár csak meg szeretnétek nézni, hogy a párotoknak szabad-e a szombatja, ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy „hé, csináljunk valamit” pillanatokat élvezzetek anélkül, hogy hosszú beszélgetéseket kellene folytatnotok. Ötvözi a naptár funkciókat a közösségi élménnyel, így még a legkisebb tervek is céltudatosabbak és szórakoztatóbbak lesznek.

A legjobb funkciók

Görgess végig a partnered élő tevékenységi feedjén, hogy mindig tisztában legyél vele, mit csinál.

Használja az eseményekhez beépített csevegő funkciót a logisztika megtervezéséhez, a frissítések megosztásához vagy a last minute változások közléséhez.

Osszátok meg egymással a friss híreket, fotókat vagy akár a hétvégi élményeket anélkül, hogy mindenki másnak is megmutatnátok őket.

Küldj eseménymeghívókat másoknak megosztható linkkel, ami tökéletes dupla randikhoz vagy családi programokhoz.

Döntsd el, mely események maradjanak privátak, melyeket láthassa a partnered, és melyeket mutass meg a közeli barátaidnak.

Mi a helyzet a korlátozásokkal?

Az alkalmazás színekkel való jelölést kínál, de a további testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy az alkalmazás használatához egy kis időre van szükség.

Mi a helyzet az árakkal?

Ingyenes

Hogyan értékelik és véleményezik?

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Howboutról a valódi felhasználók?

Egyenesen a Product Hunt egyik véleményéből erről a pároknak készült közös naptáralkalmazásról:

El sem hiszem, hogy ez az alkalmazás eddig nem létezett, hiszen a társasági programok szervezéséhez elengedhetetlen! A Howbout segítségével nagyon könnyű megtervezni a barátaiddal és családtagjaiddal való programokat.

El sem hiszem, hogy ez az alkalmazás eddig nem létezett, hiszen a társasági programok szervezéséhez elengedhetetlen! A Howbout segítségével nagyon könnyű megtervezni a barátaiddal és családtagjaiddal való programokat.

10. Apple Calendar (A legjobb azoknak az Apple-termékeket használó pároknak, akik zökkenőmentes működést szeretnének)

az Apple Naptár segítségével

Az Apple Calendar egy zökkenőmentes Mac naptáralkalmazás párok számára, akik hatékonyan szeretnék összehangolni a menetrendjüket. Az iCloud segítségével ez a megoldás valós idejű szinkronizálást biztosít, így a közös tervezés egyszerű és intuitív.

A párok létrehozhatnak egy dedikált iCloud naptárat, és megoszthatják azt magánjelleggel. Ez lehetővé teszi mindkét partner számára, hogy megtekintse és, ha engedélyt kap, szerkessze az eseményeket. A naptár megosztásakor eldönthető, hogy a meghívott személy csak megtekintési joggal rendelkezik, vagy módosításokat is végrehajthat. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy mindkét partner a kívánt módon hozzájárulhasson a naptárhoz.

Az Apple Naptár legjobb funkciói

Együttműködhet más családtagokkal, például gyerekekkel vagy rokonokkal, ugyanazon a naptáron.

Mondd Siri-nek, hogy „Emlékeztess, hogy pénteken 8-kor vacsorázunk”, és az azonnal hozzáadódik a közös naptáradhoz.

Egyszerű drag and drop funkcióval gyorsan átütemezheted vagy átrendezheted a terveket, anélkül, hogy bármit is manuálisan szerkesztened kellene.

Az Apple Naptár korlátai

Ahhoz, hogy ezt az online naptárat használhassák, mindkét partnernek Apple-eszközt kell használnia.

Az Apple Naptár nem kínál integrált csevegési vagy feladatkezelési funkciókat az eseményekhez.

Az Apple Naptár árai

Ingyenes

Apple Naptár értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apple Naptárról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Soha nem írok véleményeket, de évek óta használom ezt az alkalmazást, és nagyon csalódott vagyok, hogy mi történik vele. Először is, ez az alkalmazás korábban ingyenes volt. Egy nap úgy döntöttek, hogy hirdetéseket jelenítenek meg, ami miatt szinte kénytelennek érzed magad, hogy fizess az előfizetésért, hogy minden benne tárolt adat megmaradjon. Nemrég fizettem a havi előfizetést, néhány napig nem jelentek meg hirdetések, de ma újra megjelennek. Megnyitod az alkalmazást, és meg kell várnod, amíg a hirdetés lefut, mielőtt megjelenik a naptár. Amikor éppen telefonon foglalok időpontot valamire, ez hatalmas kellemetlenséget okoz.

Soha nem írok véleményeket, de évek óta használom ezt az alkalmazást, és nagyon csalódott vagyok, hogy mi történik vele. Először is, ez az alkalmazás korábban ingyenes volt. Egy nap úgy döntöttek, hogy hirdetéseket jelenítenek meg, ami miatt szinte kénytelennek érzed magad, hogy fizess az előfizetésért, hogy minden benne tárolt adat megmaradjon. Nemrég fizettem a havi előfizetést, néhány napig nem jelentek meg hirdetések, de ma újra megjelennek. Megnyitod az alkalmazást, és meg kell várnod, amíg a hirdetés lefut, mielőtt megjelenik a naptár. Amikor éppen telefonon foglalok időpontot valamire, ez hatalmas kellemetlenséget okoz.

Maradjon kapcsolatban a ClickUp segítségével

A közös naptáralkalmazások jelentősen javíthatják a párok időgazdálkodását, csökkenthetik a félreértéseket, és több teret biztosíthatnak a jelentőségteljes pillanatoknak.

Bár a listán szereplő minden alkalmazás valami egyedi szolgáltatást kínál, a ClickUp kiemelkedik a legteljesebb megoldásként azoknak a pároknak, akik többet akarnak, mint csak egy naptárat.

A ClickUp Calendar segítségével megtekintheted a megosztott eseményeket, színekkel jelölheted a fontos dátumokat, és egy helyen kezelheted mindent, a randevúktól a napi teendőkig. Ha hozzáadod a ClickUp Brain-t, az AI-alapú asszisztensedet, hirtelen automatikusan hasznos emlékeztetőket generálsz, megszervezed a hetedet, és akár a feladatok összefoglalását is elvégezheted, mindenféle erőfeszítés nélkül.

Készen álltok arra, hogy csapatként jobban tervezzetek? Próbáljátok ki ingyen a ClickUp alkalmazást, és kezdjétek el együtt szervezni az életeteket!

Gyakran ismételt kérdések

Mi a legjobb naptármegosztó alkalmazás párok számára?

Cupla: Párok számára tervezve, megosztott naptárnézettel, alkalmazáson belüli csevegéssel és automatikus emlékeztetővel.

ClickUp : Erősen ajánlott azoknak a pároknak, akik intelligens, testreszabható közös naptárat szeretnének, AI-alapú feladatok automatizálásával, emlékeztetőkkal és valós idejű együttműködéssel.

TimeTree: Kiválóan alkalmas több megosztott naptár és esemény prioritásainak kezelésére.

Between: A magánéletre és a párok közötti kommunikációra összpontosít, privát csevegéssel és évfordulók nyomon követésével.

Cozi: Ideális családok és párok számára, színekkel jelölt naptárakkal és megosztott listákkal.

A Raft, Fantastical, FamCal, Howbout és Apple Calendar szintén kiváló választások, mindegyik egyedi funkciókkal rendelkezik a különböző igények kielégítésére.

Hogyan készítsünk közös naptárat pároknak?

Válassza ki a megfelelő alkalmazást: Válasszon az olyan lehetőségek közül, mint a ClickUp, a Cupla vagy a TimeTree, az Ön igényeinek (funkciók, eszközkompatibilitás, adatvédelem) megfelelően. Fiók létrehozása: Mindkét partnernek regisztrálnia kell és profilokat kell létrehoznia. Közös naptár beállítása: Használja az alkalmazás megosztási vagy meghívási funkcióját, hogy mindkét partner hozzáférhessen Meglévő naptárak szinkronizálása: Sok alkalmazás lehetővé teszi a Google, Apple vagy Outlook naptárak importálását az egységes nézet érdekében. Testreszabás: Használj színkódokat, emlékeztetőket és egyéni mezőket az események és feladatok szervezéséhez. Kommunikáció: Használja a beépített csevegő funkciót vagy a jegyzeteket a tervek és frissítések megbeszéléséhez. Rendszeresen frissíts: Mindkét partnernek hozzá kell adnia és frissítenie kell az eseményeket, hogy minden naprakész legyen.

Mi a legjobb családi naptáralkalmazás?

A Cozi a családok számára a legjobb választás, színekkel jelölt naptárral, megosztott teendőlistákkal és étkezés-tervezéssel. A ClickUp szintén kiváló azoknak a családoknak, akik fejlettebb funkciókat szeretnének, például feladatkezelést és automatizálást. A FamCal és a TimeTree szintén jó választás a tágabb családdal való szinkronizáláshoz.

Mi az a Cupla párok közös naptára?

A Cupla egy párkapcsolatokra fókuszáló naptáralkalmazás. Egyesíti mindkét partner ütemtervét egyetlen nézetben, így könnyen meg lehet találni a közös szabad időpontokat, megtervezni a minőségi időtöltést és elkerülni a félreértéseket. A Cupla integrálható a Google, Apple és Outlook naptárakkal, és olyan funkciókat kínál, mint az alkalmazáson belüli csevegés és az automatikus emlékeztetők. Használata ingyenes, bár egyes funkciók Androidon korlátozottak lehetnek, vagy a weben nem érhetők el.

Milyen funkciókat érdemes keresniük a pároknak egy közös naptáralkalmazásban?