A 10 legjobb, könnyen használható, megosztott teendőlista-alkalmazás 2025-re

Minden egy egyszerű kérdéssel kezdődik: „Már etette valaki a kutyát?” vagy „Ki dolgozik a prezentációs diákon?” Az egyik háztartási feladat, a másik csapatmunka, de mindkettőben fontos, hogy az emberek összehangoltan dolgozzanak.

Ez pedig nem mindig egyszerű, ha a feladatok csoportos csevegésekben, jegyzetfüzetekben vagy valakinek a memóriájában vannak szétszórva. 📒

A megosztott teendőlista-alkalmazás mindenki számára egy helyet biztosít, ahol nyomon követheti, mit kell elvégezni, ki végzi el, és mi már elkészült. Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük azokat a könnyen használható alkalmazásokat, amelyek segítenek a dolgok előrehaladásában.

Akkor vágjunk is bele!

A legjobb megosztott teendőlista-alkalmazások áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb alkalmazásokról, amelyek segítenek felépíteni egy teendőlista-rendszert. 📸

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Színkóddal ellátott családi naptárak, megosztott bevásárlólisták, étkezés-tervezés, együttműködéshez szükséges táblák és emlékkönyvek. Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Todoist Természetes nyelvű bevitel, vizuális termelékenységi diagramok, beágyazott alfeladatok, helyalapú emlékeztetők Egyének, kisvállalkozások Ingyenes csomag; fizetős csomagok havi 2,50 dollártól. Lovewick Megosztott feladatforgatás, páros költségvetés, privát meglepetések, kapcsolati irányítópult Egyének, párok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9,90 dollártól havonta. Trello Kanban táblák, kártyalapú munkafolyamatok, ellenőrzőlista mellékletek, automatizálási szabályok (Butler) Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag; fizetős csomagok havi 6 dollártól Any. do Készülékek közötti szinkronizálás, napi feladat tervezés (Moment), megosztott listák, egységes feladat- és naptárnézet Egyének, kisvállalkozások, családok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7,99 dollártól/hó Cozi Egyéni mezők, feladatfüggőségek, vizuális projektnézetek és automatizált munkafolyamatok Családok, egyének Ingyenes csomag; Egyedi árazás Microsoft Loop Valós idejű együttműködés, szinkronizált komponensek a Teams/Outlook alkalmazásokban, adaptív táblázatok, beágyazott feladatlisták Középvállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára csapatok számára 7,20 dollár/hó, háztartások számára pedig 12,99 dollár/hó. Asana Egyéni mezők, feladatfüggőségek, vizuális projektnézetek, automatizált munkafolyamatok Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 13,49 dollártól/hó Notion Összekapcsolt adatbázisok, dokumentumokba ágyazott feladatok, irányítópultok, testreszabható sablonok Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik. Google Keep Valós idejű megosztott ellenőrzőlisták, mobil jegyzetek szöveggé alakítása, zökkenőmentes dokumentumátvitel Egyének, párok, családok Ingyenes Google-fiókkal.

Mit kell keresni egy megosztott teendőlista-alkalmazásban?

A megfelelő megosztott teendőlista-alkalmazás rendet teremt a káoszban, egyszerűsíti az együttműködést és alkalmazkodik a munkafolyamatához. Íme, mire érdemes figyelni egy eszköznél:

Intuitív felület: Egyszerűsíti a feladatok létrehozását és a navigációt, így biztosítva a gyors alkalmazkodást a csapat különböző szintű készségeihez.

Valós idejű szinkronizálás: Az összes eszközön azonnal frissíti a személyes feladatokat, így elkerülhetőek a határidők elmulasztása vagy a felesleges munkavégzés.

Rugalmas jogosultságok: Testreszabott hozzáférést tesz lehetővé, például rendszergazdai vezérlést vagy csak megtekintési módot, a biztonságos együttműködés érdekében.

Feladatok kategorizálása: Csoportosítsa a teendőket címkékkel, Csoportosítsa a teendőket címkékkel, prioritási listákkal vagy projektmappákkal a szervezett áttekinthetőség érdekében.

Zökkenőmentes integráció: Összekapcsolható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google alkalmazások vagy a Microsoft Outlook, így egységes munkafolyamatokat biztosít.

Automatikus emlékeztetők: Időben emlékeztető értesítéseket küld a közelgő határidőkről vagy változásokról, hogy Időben emlékeztető értesítéseket küld a közelgő határidőkről vagy változásokról, hogy nyomon követhesse a feladatokat.

Mobil hozzáférhetőség: Támogatja a mozgás közbeni feladatkezelést robusztus, felhasználóbarát alkalmazásokkal Android és iOS felhasználók számára.

Haladás nyomon követése: Az intuitív diagramok vagy állapotjelző táblák segítségével vizualizálja a feladatok elvégzését, így világos áttekintést nyújt.

🧠 Érdekes tény: A lista sorrendje fontos. Az emberek az úgynevezett primacy effect (elsőbbségi hatás) miatt hajlamosak az első néhány feladatot megbízhatóbban elvégezni. Ezért javasolják a termelékenységi szakértők, hogy a legfontosabb feladatot tegyük a lista elejére, még akkor is, ha ez az, amit leginkább elkerülnénk.

A 10 legjobb megosztott teendőlista-alkalmazás

Olyan megosztott teendőlista-alkalmazást keres, amely nem gyűjti a digitális port? Íme néhány lehetőség, amelyek különböző igényeknek megfelelnek. 🗃️

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb feladatok, projektek és csapatmunka összehangolásához)

A megosztott feladatok gyakran meghiúsulnak, mert az embereknek nincs egy helyük, ahol nyomon követhetik, mi történt már, mi van még hátra, és ki a felelős.

Megosztás és feladatok nyomon követése a ClickUp Lists alkalmazással Csoportosítsa a megosztott feladatokat témák szerint a ClickUp Lists segítségével.

A ClickUp megoldja ezt a problémát. Ez egy olyan alkalmazás, amely minden munkához szükséges funkciót magában foglal: projektmenedzsment, tudásmenedzsment és csevegés – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

ClickUp listák

A ClickUp-ban minden egy listával kezdődik.

A ClickUp listákban találhatók a kapcsolódó feladatok – projektek, rutinok vagy közös célok szerint csoportosítva.

Tegyük fel, hogy háztartást vezet. Lehet, hogy vannak listái a „Heti házimunkák”, „Étkezés tervezése” és „Iskolai dolgok” témákban. Minden lista világos képet ad arról, mi történik az adott területen, és megkönnyíti a koncentrációt anélkül, hogy eltévedne a nem kapcsolódó feladatok között.

ClickUp Tasks

Kezelje a megosztott feladatokat a ClickUp Feladatok, Alfeladatok és Ellenőrzőlisták funkcióival.

Minden listán belül ClickUp feladatok hozhatók létre. Minden feladat tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges összes információt: címet, leírást, felelőst, határidőt, státuszt és akár alfeladatokat is.

Például egy munkahelyi környezetben egy termékcsapat hozzáadhat egy „E-mail tervezet elindítása” nevű feladatot, és azt a szövegírónak rendelheti hozzá. Ezután hozzáadhatnak alfeladatokat, mint például „Tervezet írása”, „Visszajelzés kérése” és „Tárgy sor véglegesítése”, és mindegyiket a megfelelő személynek rendelhetik hozzá.

✨ Bónusz: Végezz a közös teendőlistákkal úgy, hogy a ClickUp Brain MAX segítségével még zökkenőmentesebbé teszed a kommunikációt és az együttműködést.

🗣️Használja a Talk to Text funkciót , hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

🛠️ Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini , egyetlen, kontextusfüggő megoldással vált fel. A ClickUp Brain MAX egy szupererős asztali AI-társ, amely valóban megért téged, mert ismeri a munkádat. Felejtsd el az AI-eszközök sokaságát, használd a hangodat a munkád elvégzéséhez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz.

Megnézheti ezt a videót is, hogy jobban rangsorolhassa a feladatokat.

Így senki sem mulaszt el semmit, és nem ismétel meg mások munkáját.

ClickUp napi teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezdje minden napját egy világos, újrafelhasználható elrendezéssel a Napi teendőlista sablon segítségével.

Ha minden nap ugyanazokat a feladatokat ismételgeted, a teendőlisták újbóli összeállítása hamar unalmassá válik. A ClickUp napi teendőlista sablonja időt takarít meg ebben az esetben.

A teendőlista sablon célja, hogy segítse a csapatokat és a háztartásokat a napjuk egyértelmű strukturálásában. Előre elkészített feladatokat tartalmaz, mint például Reggeli rutin, Délutáni rutin és Esti rutin. Ezen feladatok alatt olyan alfeladatokat találhat, mint Könyvolvasás, Csendes idő, Meditációs séta és még sok más.

Emellett a ClickUp egyéni mezők is rendelkezésre állnak, amelyekkel jegyzeteket készíthet, nyomon követheti a sorozatát és kategorizálhatja a feladatokat.

ClickUp Automations

Miután a struktúra kialakult, az apróbb feladatok, mint például az értesítések és frissítések, még mindig lassíthatják az embereket. A ClickUp Automation segít ezeket egyszerűsíteni.

Csökkentse a kézi frissítések számát a ClickUp Automations segítségével.

Beállíthat szabályokat, amelyek automatikusan áthelyezik a feladatokat, frissítéseket küldenek vagy megváltoztatják a feladatok felelőseit, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Például egy forgalmas háztartásban létrehozhat egy automatizálást, amely a feladatot „Befejezett” állapotba helyezi, miután azt kipipálták, vagy minden hétfő reggel újraelosztja a heti házimunkákat.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a napját intelligens javaslatokkal: hagyja, hogy hagyja, hogy a ClickUp Calendar automatikusan ütemezze a feladatokat a prioritás és a rendelkezésre állás alapján, így időt takaríthat meg a kézi tervezéssel.

A ClickUp Calendar drag-and-drop funkciójával átütemezheti a teendőket.

Naptárak szinkronizálása: Csatlakoztassa a Google, Outlook vagy Apple Naptárat a ClickUp-hoz, így az összes naptári esemény automatikusan frissül.

Haladási jelentések készítése: Kérje meg Kérje meg a ClickUp Brain alkalmazást , hogy állítsa össze csapata vagy háztartása haladását, és használja az AI-t a mindennapi feladatokhoz.

Gyors feladatok hozzárendelése: Gyorsan kommunikáljon és ossza ki a feladatokat Gyorsan kommunikáljon és ossza ki a feladatokat a ClickUp Assign Comments segítségével, így minden, a feladathoz kapcsolódó információ egy helyen marad.

Automatizálja a munkafolyamatokat az alkalmazások között: hozzon létre olyan triggereket, amelyek automatikusan mozgatják az adatokat az eszközök között, például ismétlődő határidők beállítása vagy feladatok mozgatása a projekt táblák között.

Külső dokumentumok elérés: A ClickUp Integrations segítségével közvetlenül beágyazhatja a Google Docs, Sheets és akár weboldalakat is a feladatokba, így minden szükséges információt megtalál az alkalmazáson belül. A ClickUp Integrations segítségével közvetlenül beágyazhatja a Google Docs, Sheets és akár weboldalakat is a feladatokba, így minden szükséges információt megtalál az alkalmazáson belül.

A ClickUp korlátai

A túl sok testreszabási lehetőség zavart okozhat az első használatkor.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 215+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4455+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp rendkívül hasznos a feladatok kezelésében és az összes feladat egy helyen történő szervezésében. A platform nagyon intuitív, magas szintű testreszabási lehetőségeket kínál, és megkönnyíti a tevékenységek fontossági sorrendbe állítását és a határidők betartását. Különösen a feladatkezelés javította jelentősen csapatunk termelékenységét, és az a lehetőség, hogy mindent a műszerfalakon és listákon keresztül lehet megtekinteni, forradalmi változást jelent. Minden nap, egész nap használom, és már integráltam más alkalmazásokkal is, mint például a Toogl Track, a Google Calendar és a Microsoft Outlook.

A ClickUp rendkívül hasznos a feladatok kezelésében és az összes feladat egy helyen történő szervezésében. A platform nagyon intuitív, magas szintű testreszabási lehetőségeket kínál, és megkönnyíti a tevékenységek fontossági sorrendbe állítását és a határidők betartását. Különösen a feladatkezelés javította jelentősen csapatunk termelékenységét, és az a lehetőség, hogy mindent a műszerfalakon és listákon keresztül lehet megtekinteni, forradalmi változást jelent. Minden nap, egész nap használom, és már integráltam más alkalmazásokkal is, mint például a Toogl Track, a Google Calendar és a Microsoft Outlook.

2. Todoist (A legjobb az egyszerűség és a hatékony funkciók közötti egyensúly szempontjából)

via Todoist

Lehet, hogy a bonyolult projektmenedzsment eszközök túlterhelőnek tűnnek Önnek. A Todoist az egyszerűség és a funkcionalitás között találja meg az ideális egyensúlyt.

A tiszta felület hatékony szervezési funkciókat rejt magában. Lehetővé teszi, hogy megosztott projekteket hozzon létre bármilyen célra, a barátaival való nyaralás tervezésétől a munkatársaival való határidők összehangolásáig. A természetes nyelvű bevitel kiemelkedő funkció: ha beírja, hogy „Jelentést küldeni minden pénteken”, az automatikusan beállítja az ismétlődő feladatokat.

A Todoist legjobb funkciói

Állítson be helyalapú emlékeztetőket, amelyek a bevásárlólistáról szólnak, amint belép a szokásos szupermarketébe.

Bontsa le a komplex projekteket három szintű, egymásba ágyazott alfeladatokra, amelyek segítségével még a bonyolult projektek is áttekinthetően szervezhetők.

Kövesse nyomon az előrehaladást vizuális teljesítési táblázatokkal, amelyek egy pillanat alatt megmutatják a napi, heti és havi termelékenységi mintákat.

Hozzáférhet és valós időben frissítheti a megosztott listákat Android, Windows, webes vagy Apple eszközökön.

A Todoist korlátai

Az ingyenes csomag csak öt aktív projektre korlátozódik.

A feladatokhoz nem csatolhat 25 MB-nál nagyobb fájlokat.

A megjegyzések és a feladatelőzmények csak a fizetős verzióban érhetők el.

Todoist árak

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 2,5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2585+ értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

Számomra a Todoist olyan, mint egy mentőöv. Könnyű volt beállítani, és nagyon segít abban, hogy mindent világos teendőlistákba rendezzen, még a csapatommal végzett nagy projektek esetében is. Ráadásul nagyon egyszerűvé teszi a határidők módosítását.

Számomra a Todoist olyan, mint egy mentőöv. Könnyű volt beállítani, és nagyon segít abban, hogy mindent világos teendőlistákba rendezzen, még a csapatommal végzett nagy projektek esetében is. Ráadásul nagyon egyszerűvé teszi a határidők módosítását.

🔍 Tudta? Van egy pszichológiai oka annak, hogy folyamatosan a befejezetlen feladatokon jár az esze. Ezt Zeigarnik-effektusnak hívják – az agya ezeket a feladatokat nyitva tartja, mint a böngészőben a lapokat, amíg meg nem oldja vagy le nem terheli őket. Ha leírja őket, az segít mentálisan elengedni őket.

3. Lovewick (A legjobb pároknak, akik együtt intézik a háztartási feladatokat)

via Lovewick

Képzeljen el egy alkalmazást, amelyet kifejezetten a partnerek közötti beszélgetésekhez terveztek, hogy ki mit csinál. Ez a Lovewick. Az általános feladatkezelőktől eltérően ez az alkalmazás alapjaitól fogva úgy lett kialakítva, hogy Ön és partnere megoszthassák otthonukat.

Az alkalmazás arra összpontosít, hogy a háztartás vezetése inkább csapatmunkának tűnjön. Okos emlékeztetőkkal és kiegyensúlyozott feladatok elosztási funkcióval ösztönzi a feladatok egyenlő megosztását.

A Lovewick legjobb funkciói

Hozzon létre ismétlődő háztartási rutinokat, amelyek automatikusan felváltva osztják el a feladatokat a partnerek között, így egyikük sem ragad le a heti takarításban.

Kövesse nyomon a közös kiadásokat és a költségvetési célokat a feladatok mellett, hogy egy helyen kezelhesse a bérleti díjat, a közüzemi számlákat és a bevásárlási kiadásokat.

Használja a kapcsolati irányítópultot, hogy megünnepelje a befejezett feladatokat, és biztosítsa, hogy a háztartási feladatok idővel egyensúlyban maradjanak.

Tervezzen különleges alkalmakat és meglepetés randevúkat egy privát részben, amelyhez partnere a meglepetés napjáig nem fér hozzá.

A Lovewick korlátai

Korlátozott integráció más termelékenységi alkalmazásokkal

Munkahelyi feladatokhoz kevésbé alkalmas.

A maximális haszon elérése érdekében mindkét partnernek aktívan használnia kell az alkalmazást.

Lovewick árak

Ingyenes

Lovewick Plus: 9,99 USD/hó

Lovewick értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lovewickről a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-hozzászólás egy érdekes szempontot vet fel:

Nagyon szeretem a Lovewick alkalmazást. Egyszerű, ingyenes, és a felülete megfelel az igényeinknek. El sem hinné, hány titkos randit segített nekem sikeresen megtervezni ez az alkalmazás. És persze a teendőlisták! A párommal mindketten megszállottan szeretünk szervezkedni, így számunkra ez a tapasztalat fantasztikus volt.

Nagyon szeretem a Lovewick alkalmazást. Egyszerű, ingyenes, és a felülete megfelel az igényeinknek. El sem hinné, hány titkos randit segített nekem sikeresen megtervezni ez az alkalmazás. És persze a teendőlisták! A párommal mindketten megszállottan szeretünk szervezkedni, így számunkra ez a tapasztalat fantasztikus volt.

💡 Profi tipp: Írja le a feladatot úgy, ahogyan a jövőbeli önmagának látnia kell. A „Kapcsolatfelvétel Paul-lal” egyértelműbbé válik, ha így írja le: „Kapcsolatfelvétel Paul-lal: Q2 jelentés – várom a múlt csütörtöki visszajelzését”. A listának csökkentenie kell a feszültséget, nem pedig növelnie.

4. Trello (A legjobb vizuális gondolkodóknak, akik a táblás elrendezést preferálják)

via Trello

A vizuális gondolkodók számára a Trello frissítő megközelítést kínál a személyes feladatkezeléshez. A kártyalapú Kanban rendszer lehetővé teszi a feladatok áthelyezését a különböző teljesítési szakaszokat képviselő, testreszabható táblákon. Ez a munkafolyamat megkönnyíti a projekt állapotának áttekintését.

A kártyákat az „Elvégzendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” oszlopok között húzhatja, így a haladás vizuálisan is jól láthatóvá válik.

A Trello legjobb funkciói

Csatoljon fájlokat, ellenőrzőlistákat, határidőket és megjegyzéseket közvetlenül a feladatlapokhoz, hogy teljes képet kapjon a projekt eredményeiről.

Hozzon létre táblás feladatlista-sablonokat az ismétlődő projektekhez, így csapatának nem kell minden alkalommal újra felépítenie a struktúrákat.

Testreszabhatja a Butler automatizálási szabályait, amelyek kártyákat mozgatnak és értesítik a csapat tagjait, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Színkódolt címkék hozzáadásával kategorizálhatja a feladatokat osztályok, prioritási szintek vagy ügyfélnevek szerint, így gyorsan vizuálisan szűrhet.

A Trello korlátai

Korlátozott jelentéskészítési és elemzési lehetőségek az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban.

Az egyéni mezők prémium előfizetést igényelnek.

A naptárintegráció és az idővonal nézetek nem annyira robusztusak.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 670 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A Trustpilot egyik értékelése szerint:

Nagyon egyszerű, de hasznos eszköz. Mi a technológiai és termékfejlesztési tervünkhöz és a munka előrehaladásának nyomon követéséhez használjuk. Nagyon hasznosnak bizonyult. Számos testreszabási lehetőség és integrációs lehetőség is rendelkezésre áll. Az ár az elmúlt néhány hónapban jelentősen emelkedett. Ettől eltekintve kiváló eszköz startupok számára.

Nagyon egyszerű, de hasznos eszköz. Mi a technológiai és termékfejlesztési tervünkhöz és a munka előrehaladásának nyomon követéséhez használjuk. Nagyon hasznosnak bizonyult. Számos testreszabási lehetőség és integrációs lehetőség is rendelkezésre áll. Az ár az elmúlt néhány hónapban jelentősen emelkedett. Ettől eltekintve kiváló eszköz startupok számára.

🔍 Tudta? Egy 2000 főt megkérdező felmérés szerint az Egyesült Királyságban egy átlagos felnőtt évente 156 teendőlistát ír. A válaszadók több mint egyharmada azt mondta, hogy listái nélkül elveszett lenne, 21% pedig azt, hogy listái nélkül nehezen tudna bármit is elvégezni.

Profi tipp: A feladatokra való emlékeztetéshez egyszerűen csak meg kell mondania a ClickUp Brainnek, az AI személyi asszisztensének, hogy mit kell tennie és mikor. Vagy adja meg neki a teljes listát, és hagyja, hogy a ClickUp AI-alapú naptárában megtervezze az Ön számára . Gyerekjáték! Hagyja, hogy a ClickUp Brain ütemezze a feladatokat a naptárában, és emlékeztetőket is beállítson Önnek.

5. Any. do (A legjobb a különböző eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizáláshoz)

via Any.do

Az Any. do platformok közötti kompatibilitásával tűnik ki. Az alkalmazás zökkenőmentesen vált át az asztali, mobil, webes és akár okosóra felületek között is. Elkészítheti a bevásárlólistát a számítógépén, majd a boltban a telefonján ellenőrizheti az elvásárolt termékeket, anélkül, hogy szinkronizálási problémák merülnének fel.

Tiszta, minimalista kialakítása a feladatokra összpontosítja a figyelmet, ahelyett, hogy bonyolult funkciókkal terhelné Önt.

Any. do legjobb funkciói

Tervezze meg napját a „Moment” funkcióval, amely minden reggel öt perces áttekintést kínál a közelgő feladatokról.

Hozzon létre megosztott listákat a bevásárlásokhoz vagy a házimunkákhoz, amelyek valós időben frissülnek az összes családtag eszközén.

Integrálja a naptári eseményeket a feladatokkal, hogy teljes képet kapjon a találkozókról és a teendőkről egy egységes idővonalon.

Csoportosítsa a feladatokat testreszabható kategóriákba, amelyek megfelelnek az Ön életének konkrét területeinek, például a lakásfelújításnak vagy az esküvőszervezésnek.

Bármilyen. korlátozások

A feladatkezelési lehetőségek kevésbé rugalmasak, mint egyes versenytársaknál.

Az ismétlődő feladatok opciói továbbra is korlátozottabbak, mint a Todoist esetében.

A kollaboratív funkciók nem annyira robosztikusak, mint a csapatokra fókuszáló alternatívák.

Any. do árak

Ingyenes

Prémium: 7,99 USD/hó

Család: 9,99 USD/hó (négy tag számára)

Csapatok: 7,99 USD/hó felhasználónként

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190 értékelés)

🧠 Érdekes tény: Az átlagember egyszerre csak 3-5 dolgot tud a munkamemóriájában tárolni. Ez az egyik oka annak, hogy a teendőlisták elengedhetetlenek: tehermentesítik az agyát, és teret adnak a koncentrációhoz anélkül, hogy egyszerre mindenre emlékeznie kellene.

6. Cozi (A legjobb elfoglalt családok számára, akik több időbeosztást kell összehangolniuk)

via Cozi

A Cozi a családi szervezés egyedi kihívásait kezeli. Egy színkódos felületen egyesíti a családi naptárakat, bevásárlólistákat, teendőket és étkezési terveket.

Minden családtaghoz egy szín van rendelve, így könnyen látható, ki mikor és hol kell lennie. A megosztott bevásárlólista funkció megakadályozza a duplikált vásárlásokat és biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki a bevásárlás során.

A Cozi legjobb funkciói

Ossza meg a bevásárlási és teendőlistákat , amelyeket minden családtag frissíthet a saját eszközéről, még mobilhálózat nélkül is.

Tervezze meg az étkezéseket és tárolja a recepteket ugyanabban az alkalmazásban, ahol a bevásárlólistákat is elkészíti, hogy egyszerűbbé tegye a vacsora előkészítését.

Minden reggel kapjon e-mailt a napirenddel, amely tartalmazza az összes családtag tevékenységét és találkozóit.

Vezessen családi naplót, amelyben a családtagok emlékeiket és fontos eseményeket megörökítő fotókat, valamint a mindennapi feladatokat és eredményeket rögzíthetik.

A Cozi korlátai

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyeket egyes felhasználók zavarónak találnak.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a rugalmasabb feladatkezelőkhöz képest

Kevesebb integráció harmadik féltől származó naptárakkal és szolgáltatásokkal

Cozi árak

Ingyenes

Cozi Gold: Egyedi árazás

Cozi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Microsoft Loop (legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Microsoft 365-öt)

via Microsoft Loop

A Microsoft Loop a feladatkezelést dinamikus, együttműködésen alapuló munkaterületté alakítja. A dokumentumok, táblák és feladatlisták elemeit olyan komponensekké egyesíti, amelyek valós időben frissülnek a Microsoft alkalmazásokban.

Ez azt jelenti, hogy a Loopban létrehozott feladatlista azonnal megjelenik és frissül, ha beágyazza a Teams csevegéseibe vagy az Outlook e-mailjeibe.

A Microsoft Loop legjobb funkciói

Hozzon létre olyan együttműködési komponenseket, amelyek szinkronizáltak maradnak, amikor megosztja őket a Teams, az Outlook és a Word alkalmazásokban, manuális frissítés nélkül.

Alakítsa ötleteit megvalósítható feladatokká anélkül, hogy több eszköz között kellene váltogatnia a részlegek közötti megbeszélések során.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását adaptív táblázatokkal, amelyeket mindenki egyszerre frissíthet videohívások közben vagy után.

A Microsoft Loop korlátai

A teljes funkcionalitáshoz Microsoft 365 előfizetés szükséges.

Ez egy viszonylag új termék, amelynek funkciói még folyamatosan fejlődnek.

A tanulási görbe meredekebb, mint az önálló feladatkezelő alkalmazások esetében.

A Microsoft Loop árai

Otthoni használatra

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó (egy-hat fő részére)

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó (egy személy számára)

Üzleti célokra

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft Loop értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az Amerikai Pszichológiai Társaság kutatása szerint a feladatok közötti váltás okozta rövid mentális blokkok akár 40%-át is kitehetik valakinek a produktív idejének.

8. Asana (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek megbízható projektkövetésre van szükségük)

via Asana

Az Asana a megosztott feladatkezelést egy strukturáltabb szintre emeli. A platform többféle módot kínál a munka vizualizálására – listák, táblák, ütemtervek és naptárak –, így csapata a saját stílusának megfelelően követheti nyomon a projekteket.

A részletes engedélybeállítások lehetővé teszik, hogy szabályozza, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja az egyes feladatokat, így komplex csapatstruktúrákhoz is alkalmas.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre egyéni mezőket, hogy a feladatokat konkrét információk, például az ügyfél jóváhagyási státusza és a költségvetési kategóriák alapján szűrje.

Automatizálja a rutinfolyamatokat olyan szabályokkal, amelyek feladatokat rendelnek hozzá, frissítik az állapotokat és értesítéseket küldenek, amikor a határidők közelednek.

Állítson be függőségeket a feladatok között, hogy a csapat tagjai pontosan tudják, mely feladatokat kell elvégezniük, mielőtt megkezdhetik munkájukat.

Az Asana korlátai

Ingyenes csomag 15 csapattaggal korlátozva

Egyes felhasználók aktív projektekben túl sok értesítésről számolnak be.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzióban elérhető egyes funkciók.

Viszonylag drága alkalmi vagy kis léptékű használatra.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (11 580+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (13 435+ értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott egy G2-es értékelő erről a megosztott teendőlista-alkalmazásról:

Az Asana-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyen bevezethető volt a szervezetünkben. Az intuitív felület zökkenőmentessé tette a bevezetést, és az előre elkészített irányítópultok azonnal láthatóvá tették a projekt előrehaladását, anélkül, hogy kiterjedt testreszabásra lett volna szükség. Ezenkívül a könnyű navigáció és a felhasználóbarát kialakítás megkönnyíti a végfelhasználók számára minden szinten a feladatok elfogadását és azok elvégzését.

Az Asana-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyen bevezethető volt a szervezetünkben. Az intuitív felület zökkenőmentessé tette a bevezetést, és az előre elkészített irányítópultok azonnal láthatóvá tették a projekt előrehaladását, anélkül, hogy kiterjedt testreszabásra lett volna szükség. Ezenkívül a könnyű navigáció és a felhasználóbarát kialakítás megkönnyíti a végfelhasználók számára minden szinten a feladatok elfogadását és azok elvégzését.

9. Notion (A legjobb jegyzetek, dokumentumok és feladatok összevonásához)

via Notion

A Notion segítségével kontextusba ágyazott, gazdag feladatlistákat hozhat létre. A rugalmas adatbázis-megközelítés lehetővé teszi az egyedi tulajdonságok és nézetek létrehozását, amelyek alkalmazkodnak a konkrét munkafolyamatokhoz.

Csapata értékelni fogja, hogy a Notion hogyan köti össze a referenciaanyagokat és a teendőket. Emellett támogatja az AI használatát a feladatok automatizálásához.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi adatbázisokat, amelyek nyomon követik az új feladatokat, valamint a kapcsolódó ügyféladatokat, projektdokumentációt és értekezletjegyzeteket.

Hozzon létre összekapcsolt nézeteket, amelyek ugyanazokat a feladatokat mutatják, de különböző módon szűrik őket a vezetők, menedzserek és egyéni munkatársak számára.

Tervezzen olyan irányítópult oldalakat, amelyek a feladatokat, jegyzeteket és mutatókat egyetlen egységes nézetben egyesítik a projekt áttekintése érdekében.

Váltson egyszerű ellenőrzőlisták és adatbázis-nézetek között, ahogy projektje összetettsége a koncepciótól a kivitelezésig fejlődik.

A Notion korlátai

A dedikált feladatkezelő alkalmazásoknál meredekebb tanulási görbe

A teljesítmény nagy adatbázisok és összetett oldalak esetén lelassulhat.

A beállítás jelentős időt és erőfeszítést igényel.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2540+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Az emberek jobban elkötelezik magukat a célok mellett, ha azok nyilvánosak. Egy tanulmány kimutatta, hogy azok, akik megosztották másokkal a céljaikat, vagy láthatóvá tették azokat (például egy megosztott feladatlapon), nagyobb valószínűséggel valósították meg azokat.

10. Google Keep (A legjobb egyszerű megosztott feladatok gyors rögzítéséhez)

via Google

A Google Keep egyszerű megközelítést kínál a megosztott feladatokhoz. Az alkalmazás úgy működik, mint a digitális cetlik, kiegészítve együttműködési funkciókkal.

Színkóddal ellátott jegyzeteket és projektmenedzsment ellenőrzőlistákat hozhat létre, amelyek szinkronizálhatók az eszközök között. Más Google-szolgáltatásokkal való integrációja különösen kényelmes, ha már használja a Gmailt vagy a Google Naptárat. Ráadásul egyszerűsége miatt tökéletes gyors bevásárlólistákhoz vagy ismétlődő emlékeztetőkhöz.

A Google Keep legjobb funkciói

Ossza meg jegyzeteket és ellenőrzőlistákat azonnal a Google-kapcsolatokkal, akik valós időben megtekinthetik és szerkeszthetik azokat, miközben különböző üzletekben vásárolnak.

A mobilalkalmazás kamerafunkciójával kézzel írt jegyzeteket alakíthat szöveggé, amikor ötleteit szalvétára vagy jegyzettömbbe írja le.

Másolja a jegyzet tartalmát közvetlenül a Google Docs-ba, hogy egyszerű listákat részletes dokumentumokká bővíthessen anélkül, hogy újra be kellene gépelnie őket.

A Google Keep korlátai

Nincsenek benne olyan fejlett feladatkezelési funkciók, mint a függőségek vagy az alfeladatok.

A teljes funkcionalitású jegyzetalkalmazásokhoz képest korlátozott szövegformázási lehetőségek

Nincs lehetőség a megosztott listán belül egyes tételeket különböző személyeknek kiosztani.

A Google Keep árai

Ingyenes Google-fiókkal.

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (230 értékelés)

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „mindenre kiterjedő” listát mindenki véletlenszerű teendőinek. A vegytisztítás elintézésétől Mary néni felhívásának emlékeztetéséig minden könnyebb, ha mindenki felírja a saját teendőit egy közös listára. Azonban korlátozza a listát a legfontosabb teendőkkel, hogy ne váljon szemétdombmá.

Dolgozzon jobban együtt a ClickUp segítségével

A megosztott teendőlista-alkalmazás csak akkor működik, ha valóban felelősségre vonja az embereket. Ez valós idejű frissítéseket, egyértelmű felelősségmegosztást és könnyen érthető elrendezést jelent. Enélkül a feladatok elmaradnak, a határidők nem tartják be, és a dolgokat kétszer kell elvégezni, vagy egyáltalán nem.

Ha olyan alkalmazást keres, amely mindent integrál – feladatokat, rutinokat, frissítéseket és még egy kis automatizálási varázslatot is –, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

Minden szinten, a családoktól a gyorsan változó csapatokig, az együttműködéshez lett kialakítva, és olyan funkciókkal van tele, amelyek az Ön igényeivel együtt növekednek.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és készítse el eddigi legjobb teendőlistáját! ✅