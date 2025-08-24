A 10 legjobb belső hírlevél-szoftver a munkavállalói elkötelezettség növeléséhez

A kommunikáció minden virágzó szervezet gerincét képezi. A csapatok tájékoztatása, összehangolása és elkötelezettségének fenntartása következetes erőfeszítéseket igényel, különösen a mai elosztott munkakörnyezetekben.

A belső hírlevelek továbbra is népszerűek, mint a belső kommunikáció legfontosabb eszközei.

Akár a vállalat legfrissebb híreit osztja meg, akár az alkalmazottak eredményeit ünnepli, egy jól megírt belső hírlevél elősegíti az átláthatóságot, közösségi érzést teremt és növeli az elkötelezettséget.

Ha tehát belső hírlevél szoftvert keres a kommunikáció javítása érdekében, nálunk megtalálja a tíz legjobb lehetőséget!

Mit kell keresnie egy belső hírlevél szoftverben?

Javasoljuk, hogy olyan belső vállalati hírlevél-szoftvert keressen, amely a következő funkciókkal rendelkezik:

AI-alapú tartalomkészítés : Keressen olyan szoftverplatformokat, amelyek beépített : Keressen olyan szoftverplatformokat, amelyek beépített AI-írási eszközökkel rendelkeznek, hogy vonzó hírleveleket készíthessen, tárgyvonalakat generálhasson és a munkavállalók preferenciái alapján személyre szabhassa a tartalmat.

Tartalom ütemezés és automatizálás : Válasszon egy beépített ütemezési rendszerrel rendelkező hírlevelet, hogy segítsen csapatainak a kommunikációban. Az automatizálási funkciók lehetővé teszik ismétlődő üzenetek vagy kiváltott frissítések küldését.

Több platformon történő terjesztés : Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja : Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja a kommunikációs csatornákat , például az e-mailt, a mobilalkalmazásokat, az azonnali üzenetküldést, a vállalati intranetet és egyebeket. A külső csatornákkal, például a Slackkel vagy a Microsoft Teams-szel való integráció lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön a csapata által preferált csatornára.

Elkötelezettség nyomon követése és elemzése : A : A belső kommunikációs eszköznek mérnie kell az elkötelezettség mutatóit, mint például a megnyitási arány, a kattintási arány, az olvasási idő stb. Az ilyen hasznos információk segítenek optimalizálni a hírlevél teljesítményét.

Alkalmazottak szegmentálása és személyre szabás : A szoftvermegoldásnak lehetővé kell tennie a : A szoftvermegoldásnak lehetővé kell tennie a belső kommunikációs stratégia testreszabását. Lehetővé kell tennie, hogy a különböző alkalmazottakat szerepük, helyük vagy osztályuk alapján célozza meg, így személyre szabott élményt biztosítva számukra.

Interaktív multimédiás támogatás: A belső kommunikációs eszköznek támogatnia kell a gazdag multimédiás tartalmakat, mint például képek, videók, GIF-ek, szavazások és visszajelzési űrlapok, hogy hírlevelei vonzóak legyenek.

🔍 Tudta-e: Az emoji-kat tartalmazó e-mailek tárgyában 56%-kal magasabb volt a megnyitási arány és 96%-kal magasabb a kattintási arány, mint az emoji-kat nem tartalmazó e-mailek esetében.

Belső hírlevél-szoftverek áttekintése

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp – AI-alapú tartalomkészítés – Feladatok automatizálása – Több platformon történő terjesztés – Elkötelezettség nyomon követése és elemzése Csapatok, amelyeknek all-in-one megoldásra van szükségük a projektmenedzsment, a belső hírlevelek és a csapatmunka területén. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Connecteam – Mobil elsődleges kommunikáció – Alkalmazotti felmérések – Valós idejű csevegés – Tudásbázis dokumentumok megosztásához Asztali számítógép nélkül dolgozó vagy elosztott munkaerő, amelynek mobil elsődleges belső kommunikációra van szüksége Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 35 dollár/hó 30 felhasználó esetén. SnapComms – Sürgős üzenetértesítések – Asztali értesítések – Testreszabható képernyővédők és tickerek – Szegmentáláshoz használható terjesztési listák Csapatok, amelyeknek nagy hatással bíró belső kommunikációra és sürgős frissítésekre van szükségük Egyedi árazás Staffbase – Többcsatornás üzenetküldés – Alkalmazottaknak szóló alkalmazás és intranetes megoldások – Egyedi terjesztési listák – Elemzések és jelentések Vállalati szintű szervezetek, amelyeknek márkás, többcsatornás belső kommunikációra van szükségük Egyedi árazás HubEngage – Gamification funkciók – Többcsatornás elkötelezettség – Interaktív szavazások és visszajelzések – AI-alapú tartalomszemélyre szabás Olyan vállalatok, amelyek személyre szabott, játékos kommunikációval szeretnék növelni az alkalmazottak elkötelezettségét Egyedi árazás Műhelymunka – Drag-and-drop szerkesztő – Testreszabható sablonok – Elemző eszközök – Ütemezés és kézbesítési tervezés Csapatok, amelyeknek együttműködési eszközre van szükségük a belső hírlevelek létrehozásához és ütemezéséhez Alapcsomag: 250 dollár/hó 250 alkalmazott számára; Bővített és prémium csomag: egyedi árazás Nectar – Alkalmazottak elismerése és jutalmazása – Vizuális hírlevelek – Testreszabható jutalomkatalógusok – Peer-to-peer elismerés A belső hírleveleket az alkalmazottak elismerésével és elkötelezettségével ötvöző szervezetek Egyedi árazás Cerkl Broadcast – AI-alapú hírlevél-terjesztés – Mobil hozzáférhetőség – Valós idejű elkötelezettség-elemzés – Kódolás nélküli beállítás Olyan csapatok, amelyek automatizált, AI-alapú belső hírleveleket keresnek személyre szabott tartalomszolgáltatással. 799 USD/hó; Broadcast + Mobile: 799 USD + 20%/hó PoliteMail – Outlook integráció – A/B tesztelés az optimalizáláshoz – Alkalmazottak szegmentálása – Megnyitási arányok és elkötelezettség nyomon követése A Microsoft Outlookot belső e-mail kommunikációra és részletes elemzésekre használó csapatok 0,50 USD/hó/alkalmazott (Professional); 0,35 USD/hó/alkalmazott (Corporate); 0,20 USD/hó/alkalmazott (Enterprise) Firstup – AI-alapú tartalomterjesztés – Többcsatornás terjesztés (e-mail, mobilalkalmazások, Slack stb.) – Elkötelezettség-elemzés Olyan vállalkozásoknak, amelyek személyre szabott, többcsatornás belső kommunikációra és AI-vezérelt tartalomszolgáltatásra szorulnak. Egyedi árazás

A 10 legjobb belső hírlevél-szoftver

Íme a tíz legjobb belső hírlevél-szoftver:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment és belső hírlevél eszköz)

A ClickUp egy hatékony, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely több kommunikációs csatornát hoz létre a gazdag és könnyed munkavégzés érdekében.

Akár belső kommunikációt kezel, folyamatban lévő feladatokat követ nyomon, vagy marketingkampányokat szervez, a ClickUp segítségével mindezt néhány kattintással elintézheti.

Használja a ClickUp for Marketing Teams alkalmazást, hogy kommunikációs csatornákat hozzon létre csapatának

A ClickUp for Marketing Teams segítségével kezelheti teljes belső kommunikációs stratégiáját. Hozzon létre hírlevelekhez dedikált listákat vagy projekteket, ossza ki az írási és tervezési feladatokat, állítsa be a határidőket, kezelje a felülvizsgálati ciklusokat egyéni státuszok segítségével, és vizualizálja kommunikációs naptárát.

Értesítheti csapattagjait a függőben lévő hírlevél-jóváhagyásokról és határidőkről. Ez biztosítja, hogy időben visszajelzést kapjon, és szükség szerint frissíthesse vállalati hírlevelét.

Használja a ClickUp Docs-ot elsődleges alkotási felületként. Készítsen vizuálisan gazdag hírleveleket beágyazott képekkel, videókkal, táblázatokkal és formázási lehetőségekkel. Dolgozzon együtt kollégáival valós időben, hagyjon megjegyzéseket, rendeljen hozzá feladatokat közvetlenül a szövegből, és tartsa nyomon a verzióelőzményeket.

Készíts gazdag és interaktív hírleveleket a ClickUp Docs segítségével

A hírlevél szakaszait oldalakként vagy aloldalakként szervezze meg egy dokumentumon belül a jobb szerkezet érdekében. Formázási eszközöket is használhat, hogy a hírlevél vizuálisan vonzó és könnyen olvasható legyen.

Használja a @mentions funkciót a dokumentumban, hogy szakaszokat rendeljen hozzá, vagy visszajelzést kérjen a csapat tagjaitól. Engedélyezze a megjegyzéseket, hogy közvetlenül a tartalomra vonatkozóan gyűjthessenek véleményeket és javaslatokat.

A hatékony kommunikáció kulcsa egy vonzó belső hírlevél megírása, ezért a ClickUp Brain áll az Ön rendelkezésére útmutatóként.

A ClickUp Brain egy beépített, AI-alapú írási asszisztens, amely a szervezet igényeinek megfelelően hatékony ötleteket ad hírleveleihez. Ha nem tudja, hogyan készítsen vonzó hírleveleket, a Brain az ötleteléstől a kivitelezésig segíthet Önnek.

Csak annyit kell tennie, hogy elmondja a Brainnek, mivel foglalkozik a szervezete és hol akadt el; a Brain másodpercek alatt segít Önnek! Íme egy hírlevél, amelyet csak egy rövid leírás alapján készített:

A ClickUp Brain segítségével néhány másodperc alatt hatékony hírleveleket készíthet, csupán egy egyszerű utasítás segítségével.

Kommunikáljon belső csapatával több platformon keresztül a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp számos további funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével belső csapatai egy hullámhosszon lehetnek. A ClickUp Chat egy új generációs kommunikációs platform, amely integrálja az e-maileket, az azonnali üzenetküldést, a megjegyzéseket, a bejelentéseket és minden más elképzelhető módot.

A belső kommunikáció ilyen konszolidációja megszünteti a szilárd struktúrákat és javítja a hozzáférhetőséget mindenki számára. Ezzel a belső hírlevelek terjesztése olyan egyszerű lesz, mint a „Küldés” gombra kattintani!

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a terjesztés tervezését és nyomon követését, hogy értesítse az érdekelt feleket a felülvizsgálatra kész tervezetekről, vagy emlékeztetőket állítson be a közzététel dátumaira. Bár a ClickUp nem küld tömeges e-maileket közvetlenül, mint a dedikált e-mail platformok, zökkenőmentesen kezelheti a tartalomkészítés és jóváhagyás munkafolyamatát, majd integrációkat (például Zapier) vagy belső kommunikációs funkciókat (például ClickUp Chat vagy Email in ClickUp ) használhat célzott megosztáshoz vagy bejelentésekhez.

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók 18%-a az e-mailekből álló szálakra támaszkodik az aszinkron kommunikációhoz. Az e-mailek ugyan lehetővé teszik a részletes megbeszéléseket valós idejű találkozók nélkül, de a túl sok szál túlterhelővé és nehezen nyomon követhetővé válik. A ClickUp e-mail projektmenedzsmentjével a kaotikus e-mailek szervezett cselekvéssé válnak. Azonnal alakítsa át a fontos e-maileket nyomon követhető feladatokká, állítsa be a prioritásokat, ossza ki a felelősségeket és határozza meg a határidőket – mindezt anélkül, hogy platformok között kellene váltania. A ClickUp segítségével kezelhetővé válik a beérkező levelek mappája, és a projektek is haladnak előre!

A ClickUp legjobb funkciói

Integrálja a projektmenedzsmentet, a belső hírleveleket és a csapatmunkát egyetlen platformba.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást tartalomkészítéshez, feladatok automatizálásához és betekintés generálásához.

Ossza meg azonnali visszajelzéseit, vagy lépjen azonnal kapcsolatba csapatával a ClickUp Chat segítségével.

Konvertálja a dokumentumokat, @említéseket és egyéb kommunikációs formákat végrehajtható feladatokká.

Integrálja a különböző kommunikációs és termelékenységi platformokkal, hogy a beszélgetések zavartalanul folyhassanak.

A ClickUp Inbox segítségével konszolidálhatja a feladatokat, megjegyzéseket és értesítéseket a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

Hozzáférés a belső hírlevél sablonok könyvtárához, hogy időt és energiát takarítson meg.

Elemezze az elkötelezettség mutatóit, például a megnyitási arányokat és a kattintási arányokat a ClickUp Dashboard segítségével.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási folyamaton kell átesniük, hogy megismerjék a platform kiterjedt funkcióit.

A platform gyakori frissítései zavaróak lehetnek azok számára, akik merev munkafolyamatokkal dolgoznak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Sid Babla, a Dartmouth College jóléti programkoordinátora így nyilatkozott a ClickUp-ról:

„A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig.

„A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig.

2. Connecteam (A legjobb mobil-elsőségi alkalmazottak közötti kommunikációhoz és elkötelezettséghez)

via Connecteam

Szeretne folyamatos kapcsolatban lenni a bárhonnan dolgozó munkatársaival? A Connecteamot asztali számítógép nélkül dolgozó vagy elosztott munkatársak számára tervezték. Mobil-első platformja megkönnyíti a hírlevelek, frissítések, felmérések és képzési anyagok elküldését a munkatársak telefonjára, így mindenki kapcsolatban maradhat, függetlenül a tartózkodási helyétől.

A Connecteam intelligens publikálási funkcióval, interaktív frissítésekkel és valós idejű elkötelezettség-nyomon követéssel egyszerűsíti a belső hírlevelek kezelését, ami elengedhetetlen a szétszórt csapatokkal rendelkező iparágak számára.

A Connecteam legjobb funkciói

Tegye lehetővé a valós idejű csevegést az azonnali kapcsolattartás érdekében, hogy gyorsan frissíthesse hírleveleit.

Kezelje a munkavállalók hírlevélre vonatkozó kérdéseit egy belső jegyrendszer segítségével.

Használjon felméréseket, hogy visszajelzéseket kapjon az alkalmazottaktól a hírlevél ötleteiről.

Ossza meg a fontos dokumentumokat és erőforrásokat egy központi tudásbázis segítségével.

A Connecteam korlátai

Erősen függ a mobil eszközöktől, ami korlátozó lehet az irodai munkát végző szervezetek számára.

Korlátozott valós idejű videokommunikáció

Connecteam árak

Kisvállalkozói csomag : Ingyenes

Alapszintű : 35 USD/hó

Haladó : 59 USD/hó

Szakértő : 119 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (2260+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1220+ értékelés)

3. SnapComms (A leghatásosabb alkalmazotti riasztások és sürgős üzenetek küldésére)

via SnapComms

Sürgős üzeneteket kell továbbítania, amelyek azonnali figyelmet igényelnek? Használja a SnapComms alkalmazást ilyen kritikus frissítések és bejelentések esetén.

A SnapComms megkerüli a hagyományos e-mail marketing szoftvereket, és hírlevél-értesítéseit valós idejű riasztásokként továbbítja. A célzott frissítésektől a vállalat egészét érintő bejelentésekig a munkavállalók azonnal megkapják a hírleveleket.

A szegmentációs lehetőségek segítségével a felhasználók a figyelmeztetéseket konkrét csapatokhoz vagy osztályokhoz igazíthatják. Ez biztosítja, hogy a megfelelő hírlevél a megfelelő időben a megfelelő emberekhez jusson el. Bár hírleveleket is képes kézbesíteni, erőssége a jól látható formátumokban rejlik, mint például az asztali figyelmeztetések, a görgethető tickerek, a képernyővédők és a felugró értesítések, amelyek megkerülik az e-mailek zsúfoltságát a sürgős üzenetek esetében.

A SnapComms legjobb funkciói

Sürgős üzeneteket küldhet asztali riasztások, görgethető tickerek és teljes képernyős értesítések segítségével.

Testreszabhatja a háttérképeket és a képernyővédőket, hogy a belső kommunikációt a háttérbe integrálja.

Használjon terjesztési listákat, hogy célzott és releváns hírleveleket küldjön az elkötelezettség növelése érdekében.

A SnapComms korlátai

A túlzott használat a munkavállalók körében a riasztásokkal kapcsolatos fáradtsághoz vezethet.

Műszaki szakértelmet igényel, ami további képzést jelent az adminisztrátorok számára.

SnapComms árak

Inform : Egyedi árazás

Engage: Egyedi árazás

SnapComms értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SnapComms-ról a valós felhasználók?

G2 vélemény a SnapComms-ról:

A SnapComms megkönnyítette a kommunikációt, így kétszer annyi munkatársat tudunk elérni, mint korábban az e-mailek segítségével.

A SnapComms megkönnyítette a kommunikációt, így kétszer annyi munkatársat tudunk elérni, mint korábban az e-mailek segítségével.

4. Staffbase (A legjobb vállalati szintű belső kommunikációhoz és márkaépítéshez)

via Staffbase

A Staffbase egy vállalati szintű belső kommunikációs eszköz. Márkás belső kommunikációs e-mail platformot, alkalmazotti alkalmazást és intranetes megoldásokat kínál a belső kommunikáció egyszerűsítésére.

Használjon egyéni terjesztési listákat a hírlevél kézbesítésének személyre szabásához, így biztosítva, hogy a munkavállalók releváns tartalmat kapjanak a maximális elkötelezettség és információmegtartás érdekében.

A Staffbase támogatja a többcsatornás üzenetküldést, így biztosítva, hogy a fontos frissítések eljussanak a munkavállalókhoz, bárhol is legyenek. Intuitív felülete megkönnyíti a belső hírlevél sablonok létrehozását, terjesztését és kezelését.

A Staffbase legjobb funkciói

Integrálja más munkahelyi eszközökkel a zökkenőmentes belső kommunikáció érdekében.

Személyre szabhatja a hírlevél kézbesítését egyedi terjesztési listák segítségével.

Elemezze hírleveleinek hatékonyságát elemzések és jelentések segítségével.

A Staffbase korlátai

Jelentős beruházást igényel, ezért kisebb szervezetek számára nem elérhető.

Technikai és tervezési szakértelmet igényel, ezért erőforrás-igényes.

Staffbase árak

Üzleti : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

5. HubEngage (A legjobb személyre szabott munkavállalói elkötelezettség és gamifikációhoz)

via HubEngage

A HubEngage segít a szervezeteknek összekapcsolt munkahelyet létrehozni azáltal, hogy egyszerűsíti a belső kommunikációt és a munkavállalók elkötelezettségét. Több kommunikációs eszköz egyetlen platformba történő központosítása egyszerűsíti a hírlevélkezelést és javítja a csapatok közötti együttműködést. Emellett biztosítja, hogy a fontos frissítések ne vesszenek el a rengeteg információ között.

Az AI-alapú személyre szabás segítségével a hírlevél tartalmát az egyes alkalmazottak igényeihez igazíthatja. Támogatja továbbá a többcsatornás elkötelezettséget mobilalkalmazások, e-mailek, szöveges üzenetek és digitális jelzések révén.

A HubEngage legjobb funkciói

Tegye játékossá a belső kommunikációt pontok, jutalmak és ranglisták segítségével.

Változatossá teheti a belső kommunikációs stratégiát azáltal, hogy különböző platformokon keresztül éri el a célközönséget.

Építsen interaktív funkciókat a hírlevelekbe, például pulzusfelméréseket, kvízeket és visszajelzéseket.

A HubEngage korlátai

A beállítás és a magas felhasználói elfogadottság elérése időbe telhet.

Az erős mobil fókusz nem feltétlenül felel meg minden szervezeti struktúrának.

HubEngage árak

Egyedi tervezetek és árak

HubEngage értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az HubEngage-ről?

G2 vélemény a HubEngage-ről:

Sok munkatársunk nem a központi irodánkban dolgozik – a HubEngage segítségével mindenki megismerheti a többi telephelyen zajló eseményeket, megoszthatja eredményeit. Az alkalmazást információforrásként is használjuk a szabályzatok és a közelgő munkavállalói rendezvények tekintetében.

Sok munkatársunk nem a központi irodánkban dolgozik – a HubEngage segítségével mindenki megismerheti a többi telephelyen zajló eseményeket, megoszthatja eredményeit. Az alkalmazást információforrásként is használjuk a szabályzatok és a közelgő munkavállalói rendezvények tekintetében.

6. Workshop (A legjobb a közös hírlevélkészítéshez és a csapatok hozzájárulásához)

via Workshop

A Workshop egy belső kommunikációs e-mail platform, amely együttműködési lehetőségeket kínál a hírlevélkészítéshez. Összehozza a belső kommunikációs szakembereket, lehetővé téve számukra, hogy képviseljék saját részlegeiket és diverzifikálják az e-mailes kommunikációt.

Felhasználóbarát felületének köszönhetően egyetlen sor kód írása nélkül is esztétikus belső kommunikációs hírlevelet hozhat létre.

A beépített sablonok segítségével a csapatok gyorsan professzionális hírleveleket tervezhetnek, amelyek összhangban vannak a vállalat arculatával. Ráadásul a csapatmunka-funkciók zökkenőmentes csapatmunkát és hatékony tartalomkészítést biztosítanak.

A műhely legjobb tulajdonságai

Egyszerűsítse a hírlevél tervezését az eszköz intuitív drag-and-drop szerkesztőjével.

Kövesse nyomon a hírlevelek elkötelezettségi mutatóit a beépített elemző eszközök segítségével.

Tervezze meg és ütemezze be hírleveleit, hogy azok időben megjelenjenek.

Testreszabhatja a kommunikációs tervet és a belső hírlevél sablonokat a márkájához illeszkedő élmény érdekében.

A műhely korlátai

Nincs automatizált funkciója a belső e-mailek terjesztéséhez.

Alapvető elemzéseket generál, amelyek részletes elemzéshez nem feltétlenül elegendőek.

A workshop ára

Alapvető : 250 USD/hó

Továbbfejlesztett : Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Workshop értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ismerje meg a Slack és az e-mail közötti különbségeket , hogy megtudja, melyik kommunikációs csatornát érdemes használnia belső e-mailjeihez!

7. Nectar (A legjobb a munkavállalók elismerésén alapuló belső kommunikációhoz)

via Nectar

A Nectar ötvözi a belső kommunikációt egy robusztus alkalmazotti elismerési és jutalmazási platformmal. Lehetővé teszi a peer-to-peer elismerést, így az alkalmazottak valós időben ünnepelhetik egymás eredményeit.

Ez elősegíti a közösségérzet kialakulását és biztosítja, hogy a munkavállalók naprakészek legyenek a vállalat híreivel kapcsolatban. Gondoljon rá úgy, mint egy professzionális közösségi platformra, ahol a belső hírlevelek tájékoztatnak és erősítik a vállalati kultúrát azáltal, hogy kiemelik a munkavállalók mérföldköveit és hozzájárulásait.

A Nectar legjobb funkciói

Készítsen vizuálisan vonzó hírleveleket a vállalat arculatával, képeivel és gazdag médiatartalommal.

Testreszabhatja a jutalomkatalógusokat, hogy azok összhangban legyenek a vállalati kultúrával és értékekkel.

Lehetővé teszi a szavazást és a jelöléseket a munkavállalók elismerési folyamatában.

Készítsen jelentéseket és elemzéseket, hogy betekintést nyerjen a felismerési trendekbe.

A Nectar korlátai

Korlátozott skálázhatóság, ami nagy szervezetek számára problémát jelenthet

A kommunikációs funkciók másodlagosak a felismerési platformhoz képest.

Kevesebb hangsúlyt fektet a hírlevél tervezésére/elemzésére, mint a dedikált eszközök.

Nectar árak

Elismerés és jutalmak : Egyedi árazás

Belső kommunikáció: Egyedi árazás

Nectar értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (6550+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 290 értékelés)

Mit mondanak a Nectar valós felhasználói?

G2 vélemény a Nectar-ról:

Tetszik, hogy ez egy szórakoztató és nagyon egyszerű módja annak, hogy megosszuk tiszteletünket és elismerésünket kollégáinkkal. A Nectar segítségével sokkal könnyebbé vált az azonnali elismerés megvalósítása. Az is tetszik, hogy jutalmat kaphatunk a vállalatnál eltöltött időért és a képzési videók elvégzéséért. A havi pontjuttatással azt is tapasztalom, hogy sokkal gyakrabban osztom meg szeretetemet és ismerem el kollégáimat, mint korábban.

Tetszik, hogy ez egy szórakoztató és nagyon egyszerű módja annak, hogy megosszuk tiszteletünket és elismerésünket kollégáinkkal. A Nectar segítségével sokkal könnyebbé vált az azonnali elismerés megvalósítása. Az is tetszik, hogy jutalmat kaphatunk a vállalatnál eltöltött időért és a képzési videók elvégzéséért. A havi pontjuttatással azt is tapasztalom, hogy sokkal gyakrabban osztom meg szeretetemet és ismerem el kollégáimat, mint korábban.

💡 Profi tipp: Készítsen olyan belső hírlevelet, amely ötvözi a vállalati híreket, az iparági újdonságokat és a munkatársak bemutatását, mivel ez általában a legnagyobb elkötelezettséget eredményezi.

8. Cerkl Broadcast (a legjobb AI-alapú személyre szabott hírlevelekhez)

via Cerkl Broadcast

A Cerkl Broadcast mesterséges intelligenciát használ a célzott terjesztési listák összeállításához. Ezután a munkavállalók érdeklődési körének és szerepkörének megfelelően személyre szabott belső hírleveleket küld.

Ha gondoskodik arról, hogy a megfelelő tartalom a megfelelő emberekhez jusson el, csökkentheti az információtúlterhelést és javíthatja az elkötelezettséget.

Például a támogató csapat technikai hírleveleket kap, a marketingcsapat a legújabb stratégiákat, stb. Egy ilyen személyre szabott megközelítés, párosulva a belső kommunikáció automatizálásával, növeli az e-mail kampányok hatékonyságát.

A Cerkl Broadcast legjobb funkciói

Automatizálja a hírlevélkészítést és -terjesztést AI-alapú személyre szabással.

Szerezzen valós idejű elemzéseket a hírlevél iránti elkötelezettség és hatékonyság nyomon követéséhez.

Használja a kód nélküli implementációt a gyors beállításhoz és testreszabáshoz.

Könnyű mobil hozzáféréssel útközben is elérheti a hírleveleket.

A Cerkl Broadcast korlátai

Az AI algoritmusok kalibrálása és a munkavállalók igényeinek megértése egy ideig eltarthat.

Az adminisztrátoroknak képzésre van szükségük, hogy jól megértsék a fejlett funkciókat.

Kevesebb manuális beavatkozás a hírlevél tervezésébe, mint a drag-and-drop szerkesztőknél

Cerkl Broadcast árak

Broadcast : 799 USD/hó

Broadcast + Mobile: 799 USD + 20%/hó

Cerkl Broadcast értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az emberek 47%-a a telefonján ellenőrzi az e-mailjeit, ezért optimalizálja hírleveleit az ilyen eszközökhöz, hogy a csapat tagjai zökkenőmentesen megtekinthetik azokat!

➡️ További információk: A legjobb AI hírlevelek, hogy naprakész legyen a legújabb trendekkel kapcsolatban

9. PoliteMail (a legjobb Outlook-integrált belső e-mail elemzéshez)

via PoliteMail

A PoliteMail egy belső kommunikációs e-mail platform azok számára, akik a Microsoft Outlook környezetben dolgoznak.

Az e-mail kampánykezelő eszköz elemzi a belső kommunikációs stratégiájának hatékonyságát olyan mutatók mérése révén, mint a megnyitási arány, az olvasási idő és az elkötelezettség.

A munkavállalói hírlevél szoftver megkönnyíti a munkavállalók szegmentálását, így a hírlevelek a munkavállalók szerepkörének, osztályának és érdeklődési körének megfelelően jutnak el hozzájuk. Ez az adatközpontú megközelítés segít a szervezeteknek finomítani üzeneteiket a jobb elérhetőség és hatékonyság érdekében.

A PoliteMail legjobb funkciói

Hírlevelek létrehozása, elküldése és nyomon követése közvetlenül az Outlookból, külön szoftver nélkül.

Támogassa a reszponzív dizájnt, hogy az e-mailek különböző eszközökön is megfelelően jelenjenek meg.

Kínáljon A/B tesztelést az e-mail tartalom és stratégiák optimalizálása érdekében.

Biztosítsa az adatok biztonságát és a vállalati szintű titkosításnak való megfelelést.

A PoliteMail korlátai

A Microsoft Outlookban működik, ezért más e-mail platformokon nem használható.

Nincs olyan átfogó elemzési funkciója, mint egy önálló e-mail marketing szoftvernek.

PoliteMail árak

639 USD/hó áron

PoliteMail értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PoliteMailről a valós felhasználók?

G2 vélemény a PoliteMailről:

Könnyen hozzáférhet az Ön által létrehozott sablonokhoz, generálhat mutatókat a kiküldött e-mailekről, és feltölthet terjesztési listákat. Amikor problémám adódott az O365-re való áttérés után, gyors választ kaptam a probléma megoldására, valamint alapos támogatást, és a problémát gyorsan azonosították, valamint javaslatot tettek a megoldására.

Könnyen hozzáférhet az Ön által létrehozott sablonokhoz, generálhat mutatókat a kiküldött e-mailekről, és feltölthet terjesztési listákat. Amikor problémám adódott az O365-re való áttérés után, gyors választ kaptam a probléma megoldására, valamint alapos támogatást, és a problémát gyorsan azonosították, valamint javaslatot tettek a megoldására.

10. Firstup (A legjobb AI-vezérelt tartalomterjesztéshez több csatornán)

via Firstup

A Firstup mesterséges intelligenciát épít be a belső kommunikációba a magas szintű személyre szabás érdekében. Különböző forrásokból származó tartalmakat egyesít, és intelligensen válogatja és terjeszti a tartalmakat a munkavállalók viselkedése és preferenciái alapján.

Támogatja az e-maileket, a mobilalkalmazásokat, az intranetet és más együttműködési eszközöket, mint például a Microsoft Teams és a Slack. Ez segít a munkavállalóknak abban, hogy ott kapják meg a frissítéseket, ahol a legaktívabbak.

A Firstup személyre szabott tartalmakat szállít a megfelelő időben és helyen, ezzel javítva az információk megőrzését és maximalizálva a belső kommunikáció hatékonyságát.

A Firstup legjobb funkciói

Automatizálja a hírlevél terjesztését AI-alapú személyre szabással

Elemezze az elkötelezettség mutatóit valós idejű elemzésekkel és jelentésekkel.

Különböző forrásokból származó tartalmakat válogasson össze az egységes belső kommunikáció érdekében.

Optimalizálja az üzenetek időzítését a maximális elérhetőség és elkötelezettség érdekében.

Firstup korlátozások

Jelentős beállítási és integrációs erőfeszítéseket igényel.

Megtanulása nehéz, különösen az automatizálás beállítása során.

Vállalati fókusz a megfelelő komplexitással és költségekkel

Firstup árak

Alapvető : Egyedi árazás

Professzionális : Egyedi árazás

Premier : Egyedi árazás

Munkavállalói intranet (kiegészítő): Egyedi árazás

Firstup értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

