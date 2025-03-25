20 alapvető technológiai hírlevél, hogy naprakész legyen

Mivel az információk mindenhol elérhetők, de a valódi betekintés ritka, a technológiai újdonságok követése olyan lehet, mint egy mozgó célpont üldözése.

De mi van, ha a zajok kiszűrésére a leghatékonyabb eszköz valami olyan egyszerű, mint az e-mail fiókja?

A megfelelő technológiai hírlevelek a titkos fegyvered lehetnek, amellyel mindig egy lépéssel előrébb járhatsz. Ezek a gondosan összeállított összefoglalók a legrelevánsabb és legérdekesebb tartalmakat közvetlenül az e-mail fiókodba szállítják, így időt és energiát takaríthatsz meg.

Ebben a cikkben 20 fontos technológiai hírlevelet mutatunk be, amelyek segítségével naprakész maradhat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 20 legjobb technológiai hírlevél, amelyet érdemes elolvasnia TechCrunch : Napi és heti friss hírek a startupokról, a mesterséges intelligenciáról és a fintechről, szakértői betekintéssel a globális közönség számára Tech Daily : A Bloomberg által összeállított napi technológiai hírek, tömör „Három dolog, amit ma tudnia kell” rovatokkal. ” Bizarro Devs : Havi furcsa technológiai történetek, szórakoztató tények és praktikus eszközök új perspektívákért CIO : IT-vezetőknek készült, praktikus tanácsokkal és iparági trendekkel Lenny’s Newsletter : Szakértői tippek termékmenedzsmenthez és növekedési stratégiákhoz, Slack közösséggel Product Hunt : Fedezze fel innovatív eszközöket és kütyüket közösségi betekintéssel Hacker Newsletter : Válogatott linkek a Hacker News-tól fejlesztőknek és technológiai rajongóknak TLDR : Gyors, 5 perces napi technológiai hírek összefoglalók elfoglalt szakembereknek The Download : MIT által támogatott szakértői betekintés a feltörekvő technológiákba és trendekbe NextDraft : Napi válogatott hírek humorral és éles elemzéssel Interesting Engineering : Sokszínű tartalom az AI-ról, a fenntarthatóságról és a mérnöki innovációkról KnowTechie’s Weekly Download : Könnyen érthető heti technológiai összefoglalók tippekkel és ajánlatokkal Import AI : Az Anthropic társalapítója, Jack Clark által válogatott AI-vel kapcsolatos betekintések CB Insights : Adat alapú betekintések a startupok, a kockázati tőke és a technológiai trendek világába Benedict’s Newsletter : Heti szakértői elemzések a technológiai fejlesztésekről prémium opciókkal The Intelligent Worker : Heti tippek az AI és a kódolás nélküli eszközök termelékenységre való felhasználásáról Internet Is Beautiful : Heti válogatás érdekes weboldalakról, eszközökről és online leletekről The Information : Exkluzív, mélyreható riportok a technológiai ipar változásairól és innovációiról Dense Discovery : Gondolatébresztő tartalom a technológiáról, a tervezésről és a fenntarthatóságról Tedium : Humoros és mélyreható betekintés a figyelmen kívül hagyott technológiai történetekbe

Ezek a hírlevelek válogatott betekintést, praktikus tanácsokat és exkluzív tartalmakat nyújtanak, hogy Ön mindig egy lépéssel előrébb járjon a technológiai világban.

Ha pedig kedvet kapott saját hírlevél készítéséhez, javasoljuk a ClickUp használatát.

A ClickUp olyan eszközöket kínál, mint a ClickUp Docs a tartalom szervezéséhez, sablonok a hírlevél tervezéséhez és feladatkezelési integráció a pontos kézbesítés biztosításához.

A technológiai hírlevelek előfizetése olyan, mintha egy személyi asszisztens közvetlenül Önnek szállítaná a legfontosabb híreket, betekintéseket és értékeléseket, az Ön konkrét érdeklődési köréhez igazítva.

A technológiai hírlevelek értékes forrásai lehetnek a személyre szabott tartalmaknak, és segítenek naprakésznek maradni az érdeklődési körödbe tartozó legújabb trendekről és fejleményekről.

A hírlevelek nemcsak tájékoztatásul szolgálnak, hanem kiváló lehetőséget nyújtanak hasonló gondolkodású emberekkel való kapcsolatépítésre és szakmai hálózat kiépítésére is. Sok hírlevél fórumokat vagy közösségi média csoportokat tartalmaz, ahol megbeszéléseket folytathat, ötleteket oszthat meg és együttműködhet másokkal.

Egyes technológiai blogok és hírlevelek exkluzív tartalmakat vagy korai hozzáférést kínálnak új termékekhez és szolgáltatásokhoz, így segítve Önt abban, hogy naprakész maradjon az iparág fejleményeivel kapcsolatban.

1. Tech Crunch

Indulás éve: 2005 Előfizetők: több mint 17 millió Hírlevél megjelenési gyakorisága: napi és heti

A TechCrunch hírlevele naponta friss híreket hoz a technológiai innovációk világából. A forradalmi startupoktól az iparágat meghatározó trendekig, hírlevelük a legfontosabb híreket, betekintéseket és inspirációkat közvetlenül az Ön postaládájába szállítja.

A TechCrunch különféle konkrét érdeklődési körökre szabott hírleveleket kínál, például napi hírekkel, startupokról szóló részletes cikkekkel, vagy olyan témákról szóló mélyreható riportokkal, mint a mesterséges intelligencia, a fintech és még sok más.

Élvezze a változatos tartalmakat, beleértve a startupok finanszírozásával, termékbevezetésekkel, iparági elemzésekkel és véleményvezér cikkekkel kapcsolatos híreket.

Miért tetszik nekünk: Globális közönségük és szakértő szerzőik átfogó képet nyújtanak a technológiai világról.

2. Tech Daily

Indulás éve: Nem elérhető Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: naponta

A Tech Daily naponta szállítja a legfontosabb technológiai híreket, amelyeket a Bloomberg újságírói válogatnak össze. Hírlevelükben a technológiával és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos legfontosabb napi hírek válogatása található, amelyet közvetlenül az Ön postaládájába szállítanak.

A hírlevél a Bloomberg tapasztalt technológiai újságíróinak mélyreható elemzéseit tartalmazza, értékes betekintést és perspektívákat kínálva. Az olvasók különösen kedvelik a „Három dolog, amit ma tudnia kell” című rovatot, amely felvilágosítja őket a technológiai iparág legfontosabb aktuális eseményeiről.

Akár termékbevezetések, vállalati stratégiák vagy technológiai politika érdekel, ez a hírlevél értékes információkat hoz közvetlenül a postaládájába, így elengedhetetlen olvasmány mindenkinek, aki komolyan érdekődik a technológia iránt.

Miért tetszik nekünk: A szakértői elemzések segítenek a kevésbé technológiaértő olvasóknak jobban megérteni a technológiai világban zajló eseményeket.

3. Bizarro Devs

Indulás éve: 2017 Előfizetők: 10 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: havonta

Ha érdeklik a szokatlan technológiai történetek, és élvezik a szokatlan tények és praktikus eszközök keverékét, akkor a BizzaroDevs a tökéletes hírlevél az Ön számára. Havonta megjelenő hírlevél a legszokatlanabb és legérdekesebb technológiai híreket válogatja össze, kiemelve tíz kiemelkedő történetet, és három közülükbe mélyebben is belemegy a további kontextus érdekében.

A fő tartalom mellett a hírlevél szórakoztató rovatokat is tartalmaz érdekes tényekkel, emlékezetes idézetekkel és hasznos eszközökkel, amelyek javíthatják a napi munkamenetét.

Miért tetszik nekünk: Egyedülálló, szórakoztató olvasmány mindenkinek, aki új szemszögből szeretne megismerni a technológiát.

4. CIO

Indulás éve: Nem elérhető Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: napi és heti

A CIO gyakorlati tippeket és tanácsokat kínál különböző témákban, a technológia bevezetésétől a vezetői képzésig. Vezető IT-szakértők írásait tartalmazza, értékes betekintést és elemzéseket nyújtva.

A hírlevél napi és heti frissítésekkel összeállítja az IT-ipar legfontosabb híreit és trendjeit. Nyolc külön hírlevél áll rendelkezésre, amelyek mindegyike a legfrissebb híreket, trendeket és elemzéseket tartalmazza az IT-vezetők számára legfontosabb témákról.

Miért tetszik nekünk: A CIO-k és a vállalati technológiai vezetők számára összeállított betekintés.

5. Lenny hírlevele

Indulás éve: 2018 Előfizetők: 790 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente és havonta

A Dropbox korábbi termékmenedzsere, Lenny Rachitsky által szerkesztett Lenny’s Newsletter egy tapasztalt technológiai szakember szakértői betekintést nyújt. Ez a heti és havi hírlevél praktikus tippeket és stratégiákat tartalmaz, amelyeket saját karrierjében is alkalmazhat.

A Lenny’s Newsletter az egyik legnépszerűbb technológiai hírlevél a Substackon. Termékmenedzsmenttel, növekedési stratégiákkal és karrierfejlesztéssel kapcsolatos perspektívákat kínál.

💡Bónusz tipp: Az ilyen hírleveleket a Substack tárolja. Ha hasonló eszközöket keres, tekintse meg a Substack alternatíváinak listáját.

Lenny minden héten válaszol az olvasók kérdéseire olyan témákban, mint a termék-piac illeszkedés, a piacra lépési stratégiák és a vezetői kihívások.

A fizető előfizetők hetente hírlevelet kapnak, valamint hozzáférést egy több mint 15 000 tagot számláló, előfizetőknek fenntartott Slack közösséghez és exkluzív forrásokhoz, például kedvezményekhez és válogatott könyvtárakhoz.

A nem fizető előfizetők továbbra is havonta egy ingyenes bejegyzést kapnak, így ez a hírlevél értékes forrás azok számára, akik a technológiai iparban szeretnének előrelépni.

Miért tetszik nekünk: A feltörekvő termékmenedzserek és technológiai szakemberek számára elengedhetetlen forrás, amely segít elmélyíteni tudásukat.

6. Product Hunt

Indulás éve: 2013 Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: napi és heti

A Product Hunt hírlevelek napi és heti összefoglalók, amelyek a legjobb új technológiai termékeket mutatják be, segítve Önt az iparág leginnovatívabb eszközeinek, szoftvereinek és kütyüinek felfedezésében.

Minden kiadásban bemutatjuk a legfontosabb termékbemutatókat, az iparág legfontosabb trendjeit és a technológiai világ híreit. Akár startup-rajongó, termékfejlesztő vagy technológiai szerelmes, a hírlevelek segítségével mindig naprakész információkat kaphat, amelyeket közvetlenül a postaládájába küldünk.

Közösségközpontú megközelítésükkel a Product Hunt hírlevelek összekötik az olvasókat a legújabb áttörésekkel és innovációkkal, így azok a technológiai szakemberek és rajongók számára egyaránt elengedhetetlen forrásokká válnak. ​

Miért tetszik nekünk: Alapvető olvasmány az új termékek és eszközök nyomon követéséhez.

7. Hacker Newsletter

Indulás éve: 2010 Előfizetők: 60 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente

A Hacker Newsletter hírlevelet a termékeny programozó, Kale Davis szerkeszti személyesen. Ez a heti hírlevél a technológiai rajongók, fejlesztők és startup-alapítók kedvence. Kiválasztott linkeket tartalmaz a Hacker News és az internet legérdekesebb cikkeihez, híreihez és forrásaihoz*.

Legyen szó programozásról, startup hírekről vagy a technológiai világ legfontosabb eseményeiről, a hírlevél tömör és értékes tartalmakat kínál, így kiváló forrásként szolgál a elfoglalt technológiai szakemberek számára.

Minden pénteken közvetlenül az Ön postaládájába érkezik, így egyszerűen naprakész lehet a technológiai világ legújabb trendjeiről és innovációiról.

Miért tetszik nekünk: A letisztult elrendezés, olyan témákkal, mint „Design”, „Startup News”, „Fun” stb.

8. TLDR

Indulás éve: 2018 Előfizetők: 1,2 millió+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: naponta

A TLDR naponta hírleveleket küld, amelyek széles körű technológiai híreket tartalmaznak, beleértve a startupokról szóló friss híreket, a legújabb kutatásokat és a mesterséges intelligencia, a blokklánc, a programozás és más területek legújabb trendjeit.

A tömör napi összefoglaló tökéletes megoldás elfoglalt szakemberek számára, mivel mindössze öt perc alatt áttekintést nyújt a legfontosabb technológiai hírekről.

Az ingyenes hírlevél olyan témákra összpontosít, mint a webfejlesztés, az AI trendek, az információbiztonság, a DevOps és a termékmenedzsment, és világszerte több mint 1,2 millió előfizető olvassa.

Ha gyors, informatív olvasmányt keres, hogy lépést tartson a technológiai világ fontos fejleményeivel, a TLDR kiváló forrás.

Miért tetszik nekünk: A formátum – tiszteletben tartja az Ön idejét!

9. The Download

Indulás éve: Nem elérhető Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: naponta

A tekintélyes MIT Technology Review támogatásával The Download a vezető kutatók és szakértők tudását hasznosítja. Minden hétköznap megjelenő hírlevélben mélyreható riportokat közöl a jelenleg fontos témákról, és felkészíti az olvasókat a technológiai világban várható fejleményekre.

Legyen szó mesterséges intelligencia fejlesztésekről, tudományos áttörésekről vagy politikai változásokról, a The Download folyamatosan tájékoztatja Önt a jövőt meghatározó legfontosabb trendekről.

Ez a forrás azoknak szól, akik átgondolt és hiteles újságírás révén szeretnének naprakészek maradni a technológiai újdonságok terén.

Miért tetszik nekünk: Szakértői betekintés a feltörekvő technológiákba.

10. NextDraft

Indulás éve: 2010 Előfizetők: 128 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: naponta

A NextDraft egy napi hírlevél, amelyet Dave Pell, az „internet főszerkesztője” is ismert néven szerkeszt. Pell nem algoritmusokra támaszkodik, hanem személyesen választja ki és foglalja össze a nap legérdekesebb híreit, hozzátéve saját humorát és észrevételeit.

Akár a legújabb technológiai áttöréseket, akár a társadalmi kérdésekről szóló, elgondolkodtató cikkeket keresi, a NextDraft mindezt könnyen olvasható formátumban tömöríti.

Ez egy frissítő megközelítés a hírek összeállításához, amely a olvasóknak szellemes, éles elemzéseket és szórakoztató tartalmakat kínál – mindezt ingyenesen, közvetlenül az Ön postaládájába.

Miért szeretjük: Pell egyedülállóan humoros megközelítése a technológiai hírekhez.

11. Érdekes mérnöki tudomány

Indulás éve: Nem elérhető Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: napi, heti és havi

Az Interesting Engineering hírlevelek sokszínű tartalmat kínálnak a tudomány, a technológia és a mérnöki tudományok területén. Foglalkoznak úttörő innovációkkal, mérnöki teljesítményekkel és a technológia jövőjével olyan ágazatokban, mint az űrhajózás, a fenntarthatóság, a mesterséges intelligencia és még sok más.

Az ingyenes napi összefoglaló és a csak előfizetőknek elérhető heti kiadások gondosan összeállítottak, és a legérdekesebb fejleményekről szóló mélyreható cikkeket, a legfrissebb híreket és éleslátó kommentárokat nyújtanak az olvasóknak.

Ezen felül feliratkozhat havi hírlevelekre, amelyek mélyebben foglalkoznak bizonyos témákkal, például mechanikával, mesterséges intelligenciával, űrhajózási mérnöki tudományokkal, technológiai karrierekkel és egyebekkel.

A témák széles skálája ideális mind a technológiai rajongók, mind a szakemberek számára. Akár a legmodernebb mérnöki megoldások, a legújabb technológiai innovációk, akár a tudomány jövőnkre gyakorolt hatása érdekel, ezek a hírlevelek kiváló források, hogy naprakész maradjon a technológiai világban.

Miért tetszik nekünk: A témák széles skálája, amelyekről tanulhat.

12. KnowTechie’s The Weekly Download

Indulás éve: Nem elérhető Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente

A KnowTechie’s Weekly Download egy kötelező olvasmány technológiai hírlevél, amely összefoglalja a legfontosabb technológiai híreket , amelyekről esetleg lemaradt az adott héten. Azok számára készült, akik szeretnének naprakészek maradni anélkül, hogy elárasztanák őket a végtelen hírfolyamok.

A hírlevél technológiai tippeket, híreket, legnépszerűbb termékeket, akciókat és még szórakoztató érdekességeket is tartalmaz, így mind a technológiai rajongók, mind az alkalmi olvasók számára átfogó információforrásként szolgál.

Akár szülő, diák vagy szakember, ez a hírlevél leegyszerűsíti a komplex technológiai témákat, így a szakzsargon nélkül élvezheti a legfrissebb híreket.

Ráadásul a KnowTechie ajándékokkal és ingyenes termékekkel is kedveskedik olvasóinak, így minden kiadásban találhatnak valami izgalmasat.

Miért tetszik nekünk:​ A közérthető, beszélgető stílus – tökéletes azoknak az olvasóknak, akik szeretik a technológiát, de nem élnek-halnak érte.

13. Import AI

Indulás éve: 2016 Előfizetők: 58 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente

Jack Clark, az Anthropic (egy mesterséges intelligencia biztonsági és kutató vállalat) társalapítója által szerkesztett Import AI hírlevél az AI és a gépi tanulás területén vezető szerepet betöltő szakember betekintést nyújt a témába.

Az Import AI az egyik legjobb AI hírlevél manapság, hetente érdekes tartalmakat közöl, hogy Ön naprakész legyen a legújabb AI fejlesztésekkel kapcsolatban.

Elősegíti az AI mélyebb megértését és megvitatását, ami potenciálisan befolyásolhatja a technológia jövőbeli irányát. A hírlevél releváns kutatási cikkek összefoglalóit tartalmazza, így az olvasók naprakészek maradhatnak a legújabb fejlesztésekkel kapcsolatban.

Miért tetszik nekünk: Clark mélyreható szakértelme az AI minden területén.

14. CB Insights

Indulás éve: 2017 Előfizetők: több mint 1 millió Hírlevél megjelenési gyakorisága: hetente 4 alkalommal

A CB Insights hírlevél elengedhetetlen forrás mindenkinek, aki lépést szeretne tartani az iparági trendekkel, innovációkkal és adatalapú betekintésekkel. Szakértői elemzések és kiterjedt adatok alapján mélyrehatóan bemutatja a legújabb fejleményeket a kockázati tőke, a startupok és a feltörekvő technológiák területén.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a átfogó kutatások és adatelemzések által alátámasztott, gyakorlatban alkalmazható betekintés.

Akár vállalkozó, befektető vagy technológiai szakember, ez a hírlevél versenyelőnyt biztosít Önnek azáltal, hogy kiemeli a legfontosabb iparági változásokat, a feltörekvő üzleti modelleket és a forradalmi technológiai fejlesztéseket.

A CB Insights hírlevél egyik legjobb tulajdonsága, hogy képes a komplex piaci trendeket könnyen emészthető információkká alakítani, amelyeket közvetlenül alkalmazhat üzleti vagy befektetési stratégiáiban.

Miért tetszik nekünk: Tökéletes azok számára, akik szeretnének naprakészek maradni abban, hogy a technológia hogyan alakítja az iparágakat, anélkül, hogy túl sok technikai zsargonnal terhelnék őket.

15. Benedict hírlevele

Indulás éve: 1999 Előfizetők: 175 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente

A Benedict’s Newsletter a legfontosabb heti technológiai fejlemények szakértői elemzésének első számú forrása. Több mint 20 éves tapasztalattal Benedict Evans lebontja a komplex iparági trendeket, és mélyreható betekintést és perspektívákat kínál, amelyekkel mindig egy lépéssel előrébb járhat.

A hírlevél ingyenes és prémium változatban is elérhető. Míg az ingyenes változatban hetente megjelenő, éleslátó rovatát olvashatja, a prémium előfizetők exkluzív hozzáférést kapnak a teljes hírlevél-archívumhoz, amely felbecsülhetetlen értékű forrás a trendek megértéséhez és versenyelőny megszerzéséhez.

Akár technológiai rajongó, szakember vagy egyszerűen csak kíváncsi a legújabb innovációkra, a Benedict’s Newsletter szakértői elemzéseket nyújt, amelyekkel naprakész információkat szerezhet.

Miért tetszik nekünk: Nemcsak technológiai híreket közöl, hanem azok hátterét is bemutatja.

16. Az intelligens munkavállaló

Indulás éve: Nem elérhető Előfizetők: 85 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: kéthetente

Henry Habib által írt és szerkesztett The Intelligent Worker hírlevél pillantást enged a munka jövőjébe, ahol a mesterséges intelligencia átalakítja munkamódszereinket. Az Intelligent Worker hírlevél arra összpontosít, hogy segítse a szakembereket a termelékenység növelésében az AI, az automatizálás és a kódolás nélküli eszközök maximális kihasználásával.

A hetente megjelenő hírlevél gyakorlati betekintést, valós felhasználási példákat és a munkahelyi hatékonyság növelésére tervezett, trendinek számító eszközöket kínál.

Akár időt szeretne megtakarítani, akár a munkafolyamatokat szeretné optimalizálni, ez a hírlevél praktikus tanácsokat ad, felesleges sallang nélkül. Elengedhetetlen olvasmány mindenkinek, aki komolyan gondolja, hogy lépést tartson a folyamatosan változó technológiai világban.

Miért tetszik nekünk: Az egyik legjobb technológiai hírlevél a modern szakemberek számára, akik a technológia erejét szeretnék kihasználni a mindennapi munkájukban.

17. Az internet gyönyörű

Indulás éve: 2016 Előfizetők: 10 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente

Az Internet is Beautiful az a forrás, ahol a legmenőbb és legérdekesebb találatokat fedezheti fel az interneten. Csatlakozzon hetente több ezer olvasóhoz, akik válogatott listát kapnak a legjobb új weboldalakról, technológiai eszközökről és online termékekről.

Az inspiráló cikkektől és lenyűgöző videóktól a érdekes tweetekig és más technológiai hírlevelekből származó érdekes olvasmányokig, az Internet is Beautiful az internet legizgalmasabb és legrelevánsabb tartalmait hozza el Önnek.

Miért tetszik nekünk: Segít naprakész maradni a webdesign és a fejlesztés terén, miközben rejtett kincseket fedezhet fel és bővítheti online látókörét.

18. The Information

Indulás éve: 2013 Előfizetők: Nem elérhető Hírlevél megjelenési gyakorisága: napi és heti

Az Information Newsletter az egyik legjobb technológiai hírlevélnek számít azoknak a szakembereknek, akik mélyreható, exkluzív riportokat keresnek a technológiai iparról. A kockázati tőkéktől és a startupoktól kezdve a jelentős iparági változásokig minden témát lefed, és páratlan betekintést nyújt a felszínen túlmutató információkba.

Az eredeti, alaposan kutatott tartalomra összpontosító The Information segít Önnek lépést tartani a legfontosabb trendekkel, és máshol nem található értékes elemzéseket kínál.

A hírlevél ideális vezetők, befektetők és technológiai rajongók számára, akik megbízható forrásra van szükségük a legfrissebb, alaposan kidolgozott cikkekhez.

A feliratkozással nemcsak átfogó jelentéseikhez férhet hozzá, hanem exkluzív hírlevelekhez is, amelyek az AI-vel, a kreatív gazdasággal, az üzletkötéssel és még sok mással foglalkoznak.

Ez az egyik legnépszerűbb technológiai hírlevél, amelyet érdemes követni, ha komolyan szeretne naprakész maradni a technológiai iparágat mozgató üzleti és innovációs trendekről.

Miért tetszik nekünk: Részletesen kidolgozott, szerkesztői stílusú cikkek, amelyek rengeteg értékes információt tartalmaznak.

19. Dense Discovery

Indulás éve: 2018 Előfizetők: 37 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: Hetente

A Dense Discovery az egyik legátgondoltabb és legjobban összeállított technológiai hírlevél, amelyet előfizethet, különösen, ha érdekli a technológia, a design és a kultúra metszéspontja.

Hetente megjelenő hírlevélben gondosan kiválasztott hasznos alkalmazások, eszközök, könyvek és elgondolkodtató cikkek találhatók. Különlegessége, hogy a fenntarthatóságra, az urbanisztikára és a technológiára összpontosít, és a szokásos, szenzációhajhász címeknél többet kínál.

A Dense Discovery saját szavai szerint „büszkén független és algoritmusmentes”, így minden egyes számában egyedülálló és tartalmas élményben részesülhet.

Akár inspiráló projekteket szeretne felfedezni, akár mélyreható, elgondolkodtató tartalmakkal szeretné bővíteni tudását, ez a hírlevél gyönyörűen megtervezett és gondosan összeállított linkgyűjteményt kínál, amely megéri az idejét.

Miért tetszik nekünk: Szén-dioxid-kiegészítő programjuk keretében minden elküldött hírlevél után egy fát ültetnek.

20. Tedium

Indulás éve: 2015 Előfizetők: 10 000+ Hírlevél megjelenési gyakorisága: kéthetente

A Tedium egy hírlevél azok számára, akik értékelik a furcsa és szokatlan dolgok mélyreható vizsgálatát. A Tedium a virális trendek helyett a figyelmen kívül hagyott és hétköznapi dolgokra irányítja a figyelmet, feltárva a mindennapi technológiák és ötletek mögött rejlő történeteket, amelyek ritkán kapnak meg a nekik járó figyelmet.

Minden cikk gondosan megírt, hogy kontextust és történetmesélést nyújtson érdekes történetek és témák körül, amelyek alaposabb vizsgálatot igényelnek, hogy valódi jelentőségüket feltárják.

Több mint 12 000 rendszeres olvasóval a Tedium nem csak információkat nyújt, hanem a kíváncsiságot és a felfedezést is ösztönzi. Ha unod már a mindig ugyanazokat a technológiai híreket, és valami gondolkodásra ösztönzőt és mást szeretnél, akkor a Tedium a neked való hírlevél.

Miért tetszik nekünk: A hétköznapi dolgokról szóló egyedi szemléletmódja, humorral és mélységével együtt, az egyik legjobb technológiai hírlevéllé teszi azt, amelyet érdemes előfizetni azoknak, akik valami igazán újat és váratlant szeretnének tanulni.

Inspirálva érzi magát, hogy saját hírlevelet készítsen?

Tedium egyedi megközelítése vagy Benedict Evans éleslátó adatelemzése inspirálta? Ön is létrehozhat saját, figyelemfelkeltő hírlevelet!

A ClickUp egy all-in-one hírlevél-szoftver, amely hatékony eszközök kombinációját kínálja a tervezéstől a közzétételig tartó folyamatok egyszerűsítéséhez.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével mesterséges intelligenciával támogatott írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

Kezdje azzal, hogy megteremti a hírlevele alapjait a ClickUp Docs segítségével.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, rendszerezhet és együttműködhet dokumentumokon, jegyzeteken és projektekben.

A ClickUp Docs egy hatékony platform, amelynek célja a hírlevélkészítés folyamatának egyszerűsítése. Intuitív felületével és sokoldalú funkcióival a Docs lehetővé teszi, hogy könnyedén megtervezze, megszervezze és közösen kidolgozza hírlevelének tartalmát.

A hírlevélkészítés legfontosabb funkciói:

Vizuális szervezés: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy vizuálisan vonzó vázlatot készítsen hírleveléről, és tartalmát szakaszokra és alfejezetekre szervezze. Ez segít megőrizni a világos szerkezetet és biztosítja az információk zökkenőmentes áramlását, felülmúlva a ma elérhető Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy vizuálisan vonzó vázlatot készítsen hírleveléről, és tartalmát szakaszokra és alfejezetekre szervezze. Ez segít megőrizni a világos szerkezetet és biztosítja az információk zökkenőmentes áramlását, felülmúlva a ma elérhető legjobb blogszerkesztő eszközöket Valós idejű együttműködés: Ha csapatban dolgozik, a ClickUp Docs lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, így könnyen megoszthatja ötleteit, visszajelzéseket adhat és együtt követhetik nyomon az előrehaladást. Feladatkezelés integráció: Zökkenőmentesen integrálja hírlevele feladatait a ClickUp munkaterületébe, így biztosítva, hogy minden szervezett és a terv szerint haladjon. Osztjon feladatokat a csapat tagjainak, állítson be határidőket és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy hírlevele időben megjelenjen. Verziótörténet: A ClickUp Docs verziótörténet funkciójával soha többé nem kell attól tartania, hogy elveszíti munkáját. Kövesse nyomon a hírlevelében végzett változtatásokat, és szükség esetén térjen vissza a korábbi verziókhoz. Dokumentumsablonok: A tervezési folyamat megkezdéséhez használjon előre elkészített A tervezési folyamat megkezdéséhez használjon előre elkészített hírlevél-sablonokat , mint például a ClickUp hírlevél-táblasablont és a ClickUp ingatlan hírlevél-sablont . Ezek a sablonok szilárd alapot biztosítanak hírleveléhez, így időt és energiát takaríthat meg.

ClickUp hírlevél táblasablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp hírlevél-táblasablonja segít Önnek hírlevelek létrehozásában, nyomon követésében és elküldésében.

A ClickUp hírlevél-táblasablon segítségével egyszerűen racionalizálhatja a hírlevélkészítés folyamatát az elejétől a végéig. Segít vizualizálni a tartalmi stratégiáját, egy helyen szervezni az összes feladatát a maximális hatékonyság érdekében, valamint nyomon követni a teljesítménymutatókat, hogy betekintést nyerjen abba, mi találkozik a leginkább az olvasók érdeklődésével.

Akár egyetlen hírlevelet készít, akár egy egész sorozatot tervez, ez a sablon segít Önnek könnyedén hatékony, eredményorientált hírleveleket készíteni.

Alakítsa a sablont az Ön hírlevelének igényeihez. Adjon hozzá vagy távolítson el szakaszokat, testreszabhatja a címkéket, és szükség szerint módosíthatja az elrendezést. A „Brainstorming” szakaszban jegyezze fel a lehetséges témákat, címsorokat és tartalmi ötleteket.

A „Határidők” részben állítsa be az egyes tartalmak határidejét. Ez segít a csapatnak a tervhez tartani magát, és biztosítja a tartalmak időbeni közzétételét.

ClickUp ingatlan hírlevél sablon

Most pedig nézzük meg, hogyan adhat inspirációt és szerkezetet a ClickUp ingatlan hírlevél sablonja a saját ingatlan hírleveléhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ingatlan hírlevél sablonja segít hírleveleket készíteni és elküldeni ügyfeleknek és befektetőknek.

A ClickUp ingatlan hírlevél sablon egy előre elkészített sablon, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az ingatlan hírlevél készítésének folyamatát, és biztosítsa, hogy folyamatosan vonzó tartalmat szállítson ingatlan célközönségének. A sablon egyértelmű keretet biztosít a hírlevél tartalmának szervezéséhez, biztosítva a professzionális és vizuálisan vonzó elrendezést.

Testreszabhatja és kitöltheti a sablont, hogy tükrözze márkáját és célközönségét. Használja a beépített együttműködési eszközöket, hogy bevonja a csapat tagjait és visszajelzéseket gyűjtsön, mielőtt ütemezi a hírlevelet.

Kövesse nyomon hírleveleinek teljesítményét a ClickUp beépített nyomkövetési és elemzési funkcióival.

ClickUp Brain

Vizualizálja gondolatait, ösztönözze kreativitását, és hatékonyan rendszerezze a komplex információkat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, a hatékony mesterséges intelligencia asszisztensünk, zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp Docs-ba, hogy fejlessze hírlevélkészítési folyamatát. A mesterséges intelligencia által vezérelt javaslatokkal és automatizálási képességekkel a ClickUp AI segít Önnek kiváló minőségű tartalmak létrehozásában, időmegtakarításban és általános termelékenységének növelésében.

Szöveggenerálás: Inspirációra van szüksége hírlevele bevezetőjéhez vagy szövegéhez? Egyszerűen jelölje ki a ClickUp Doc dokumentum egy részét, és a ClickUp AI a témához és hangvételhez igazodó szövegjavaslatokat generál.

Tartalmi javaslatok: Nehézséget okoz a figyelemfelkeltő címsorok vagy alcímsorok kitalálása? A ClickUp AI kreatív javaslatokkal segít megragadni a közönség figyelmét.

Ötletek generálása: Nincs ötlete a tartalomhoz? Használja a ClickUp AI-t, hogy ötleteket gyűjtsön a hírleveléhez, és bővítse kreatív látókörét.

Korrektúra és szerkesztés: A ClickUp AI korrektúra és szerkesztési funkcióival biztosíthatja, hogy hírlevele hibátlan és kifogástalan legyen. Az AI képes azonosítani a nyelvtani hibákat, javításokat javasolni és segíteni a szöveg finomításában.

Fordítás: Globális közönséget szeretne elérni? A ClickUp AI több nyelvre lefordíthatja hírlevelének tartalmát, így az szélesebb körű olvasóközönség számára is elérhetővé válik.

Hírlevél-ötleteket és tartalmakat generálhat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp AI egyben az egyik legjobb AI-írási eszköz is, amely egyszerűsítheti a tartalomkészítési folyamatot és javíthatja hírlevele minőségét.

🔗 Sablonarchívum: Szüksége van kommunikációs stratégiájának egyszerűsítésére vagy a technológiai frissítésekről szóló tökéletes bejelentés megfogalmazására? Sablonarchívumunkban mindent megtalál, amire szüksége van ahhoz, hogy üzenete világos, tömör és hatékony legyen. A kommunikációs terv sablonoktól a bejelentési sablonokig és a tartalomnaptár sablonokig, mindenre készen állunk a technológiai szakemberek számára testreszabott, azonnal használható megoldásokkal.

Kezdjen el vizuálisan vonzó hírleveleket készíteni a ClickUp segítségével

Ebben a cikkben feltártuk azokat a kulcsfontosságú összetevőket, amelyek egy hírlevelet igazán sikeressé tesznek: vonzó tartalom, szemet gyönyörködtető dizájn és intelligens terjesztés. De egy kiemelkedő hírlevél létrehozása nem csak a feltételek teljesítéséről szól; hanem arról is, hogy értelmes kapcsolatot építsen ki a közönségével.

Itt jön be a ClickUp.

Olyan eszközökkel, mint a ClickUp Docs a tartalom szervezéséhez és a ClickUp Brain az új ötletek generálásához, könnyedén együttműködhet csapatával, racionalizálhatja munkafolyamatát, és biztosíthatja, hogy hírlevelei pontosan időben érkezzenek meg a címzettek postaládájába.

Készen áll arra, hogy új szintre emelje hírlevelét? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, hogyan változtatja meg ez az all-in-one platform a tartalom tervezését, létrehozását és közzétételét.