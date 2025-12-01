A 8 legjobb AI szokáskövető eszköz 2026-ban

🗓️ 1. nap: A legjobb szándékokkal indulsz. Több vizet iszol, elmész az edzőterembe, és lefekvés előtt meditálsz.

De valahogy az új szokásai rejtélyes módon a harmadik napra eltűnnek. Ez a legjobbakkal is megesik.

Ne aggódjon, van kiút ebből a halogatás és a félbehagyott teendőlisták körforgásából.

Ismerje meg a szokáskövető alkalmazásokat: ezek a felejtés, a motivációhiány és a klasszikus „Hétfőn kezdem” kifogás elleni titkos fegyverei. Ezek az alkalmazások játékká alakítják az önfejlesztést, és olyan módon tartják fenn a felelősségérzetét, ahogyan az ön akaratereje önmagában képtelen lenne.

Készen áll arra, hogy végre kitartson céljai mellett? Íme a legjobb szokáskövető eszközök, amelyekkel könnyedén nyomon követheti fejlődését, és még szórakoztatóvá is teheti a folyamatot!

Íme egy rövid áttekintés a 8 legjobb AI szokáskövető eszközről:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp AI-alapú cél- és feladatkezelés, ismétlődő feladatok, személyre szabott szokáskövetők a ClickUp AI-asszisztensével Mindenféle szabadúszó, kis csapat és vállalkozás, amely AI-alapú cél- és feladatkezelést szeretne Örökös ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára HabitNow Rugalmas ütemezés, személyre szabott emlékeztetők és riasztások, napi jegyzetek Azok számára, akik egyszerű, rugalmas szokáskövetést szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 9,99 dollártól kezdődik (életre szóló). Életmód Sorozatnyomkövetés, heti/havi visszajelzés, egyéni címkék, trendgrafikonok és táblázatok, jegyzetelés a bejegyzésekhez, színvak mód Freelancerek, akik kedvelik az egyszerű felületet és a viselkedéssel kapcsolatos betekintést Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 4,99 dollártól kezdődik. Habitica Játékosított szokáskövetés (avatarok, jutalmak, büntetések), közösségi kihívások Egyének és csoportok, akik játékosítani szeretnék a szokások nyomon követését Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik. Habitify Hangulatkövetés, szokások egymásra építése, Apple Health/Google Fit szinkronizálás, koncentrációs időzítő, Egyéni vállalkozók, akik coachingot és közösség által vezérelt szokáskövetést szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 2,49 dollártól kezdődik. Streaks Sorozat alapú nyomon követés (akár 24 szokás, testreszabható témák és ikonok, Apple Health szinkronizálás) Lendület felépítése sorozatokkal Nincs ingyenes csomag. A fizetős csomagok ára 5,99 dollártól kezdődik (életre szóló). Coach.me Személyes coaching szolgáltatások, közösségi kérdések és válaszok, valamint támogatás, mérföldkő-ünneplések Magasan motivált emberek, akik coachingot és közösségvezérelt szokáskövetést szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 87 dollártól kezdődik. Reclaim. ai AI-vezérelt szokások ütemezése, naptárintegráció és szinkronizálás, időfelhasználás elemzése Egyéni vállalkozók, akik AI-vezérelt ütemezést és termelékenységet szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 8 dollártól kezdődik.

Bár egy szokás kialakítása könnyű, hosszú távon kitartani mellette nehéz. A szokáskövető alkalmazás segít abban, hogy felelősséget vállaljon magáért, mivel egyszerű módszert kínál a napi tevékenységek rögzítésére és nyomon követésére.

A személyes fejlődéstől az önápolási rutinokig és minden másig, ezek az eszközök emlékeztetőkkel, betekintéssel és motivációval segítik Önt abban, hogy következetesen haladjon a szokásépítés útján.

Itt van, mire érdemes figyelni:

Mesterséges intelligencián alapuló betekintés : Keressen olyan eszközöket, amelyek elemzik az előrehaladását, azonosítják a mintákat, és adatalapú betekintést nyújtanak, hogy megérthesse, mi működik jól, és mi az, amin javítani kell ✅

Célkövetés : Válasszon egy olyan alkalmazást, amely segít a nagy célokat kezelhetőbb részekre bontani, így a folyamatos fejlődés révén könnyebben elérhetővé válik a hosszú távú siker ✅

Sorozatok és motivációs funkciók : Válasszon olyan szokáskövető alkalmazást, amely sorozatkövetést, játékos elemeket és motiváló ösztönzőket tartalmaz, hogy fenntartsa az érdeklődését és motivációját egy adott szokás iránt ✅

Testreszabás : Válasszon olyan szokáskövetőt, amely lehetővé teszi a szokáskategóriák testreszabását, a rugalmas ütemezést és a személyre szabott irányítópultokat, hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek ✅

Felhasználóbarát felület : Fektessen be egy intuitív alkalmazásba, amely műszerfalakat, diagramokat, listákat, időzítőket stb. használ, hogy a szokások nyomon követése szórakoztató és könnyed legyen ✅

Adatbiztonság: Válasszon olyan szokásépítő eszközt, amely biztonságosan tárolja az adatait, biztonsági mentési és titkosítási lehetőségekkel ✅

📚 További információk: Hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére (alkalmazási példák és eszközök)

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú cél- és feladatkezeléshez)

„Ha a megfelelő apró viselkedést választja ki és helyesen sorolja egymás után, akkor nem kell motiválnia magát ahhoz, hogy az növekedjen. Ez egyszerűen természetesen fog megtörténni, mint egy jó mag, amelyet jó helyre ültettek. ” – BJ Fogg, amerikai társadalomtudós

Készítsen személyre szabott szokáskövetőt emlékeztető funkcióval a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp egy olyan, munkára szánt, mindent magában foglaló alkalmazás, amely egyesíti a feladat- és célkezelést, a csevegést, a dokumentumkezelést és még sok mást. Íme, hogyan segít a ClickUp abban, hogy a kis szokásokat a megfelelő sorrendben alakítsa ki. Nézzük meg!

💜 ClickUp célok

Ha tehát a szokások betartása nehéz küzdelemnek tűnik, a ClickUp Goals segítségével úgy kezdhet hozzá, hogy felosztja azokat egyszerű, elérhető feladatokra, az úgynevezett „célokra”.

Ezek a célok különböző típusú szokásokhoz igazíthatók:

Számcélok : Ideálisak olyan számszerűsíthető szokásokhoz, mint például „Olvass el négy könyvet egy hónap alatt.”​

Pénzügyi célok : Tökéletes olyan pénzügyi célokhoz, mint például: „Csökkentsd a havi kiadásokat 100 dollárra.”

Igaz/Hamis célok: Hasznosak a nap során elvégzendő igen/nem típusú feladatokhoz, például: „Minden reggel szánjon 5–10 percet a feladatok áttekintésére és a prioritások meghatározására.”

Maradjon a pályán világos ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel a ClickUp Goals segítségével

💜 ClickUp Brain

Nem tudja, milyen szokásokat alakítson ki? A ClickUp Brain ötleteket kínál a céljai alapján.

Használja az AI-alapú brainstormingot, hogy a ClickUp Brain segítségével összeállítson egy listát a lehetséges szokásokról

A ClickUp Brain a termelékenységi edzője és mesterséges intelligenciával működő személyi asszisztense lesz, segítve Önt a korlátlan számú szokáshoz kapcsolódó információk rögzítésében és rendszerezésében, valamint feladatok és emlékeztetők létrehozásában a nagyobb következetesség érdekében.

A Brain hatékony neurális hálózatai emellett AI-alapú összefoglalókat készítenek az előrehaladásáról és a szokásainak folytonosságáról, így a ClickUp az egyik legjobb szokáskövető alkalmazás.

De ez még nem minden! A ClickUp Custom Autopilot ügynök segítségével testreszabhatja, automatizálhatja és egyszerűsítheti a szokáskövetési folyamatot. Ezzel a következőket teheti:

Használja a ClickUp egyéni Autopilot ügynökeit az AI szokáskövető személyre szabásához

Ezzel:

Hozzon létre automatikusan ismétlődő feladatokat napi, heti vagy egyéni szokásokhoz.

Küldjön emlékeztetőket és értesítéseket, hogy felelősségteljes maradjon.

Kövesse nyomon az előrehaladását az állapotok vagy az egyéni mezők frissítésével a tevékenységei alapján.

Készítsen jelentéseket vagy összefoglalókat szokásainak folytonosságáról és teljesítési arányáról.

Javasoljon fejlesztéseket vagy motivációs tippeket az AI-alapú betekintés segítségével.

Az automatikus ügynök segítségével többet tudsz a szokások kialakítására koncentrálni, és kevesebbet a kézi nyomon követésre, így a szokáskialakítási utad zökkenőmentesebb és hatékonyabb lesz.

💜 ClickUp feladatok

A napi szokások, mint például a testmozgás, az olvasás vagy a tudatosság gyakorlása esetében a ClickUp ismétlődő feladatai kiküszöbölik annak szükségességét, hogy ugyanazt a feladatot újra és újra manuálisan hozzon létre, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le semmiről.

A ClickUp Ismétlődő feladatok funkciójával beállíthatja, hogy egy feladat bármilyen gyakorisággal ismétlődjön, például naponta vagy kéthetente, vagy amikor az állapota megváltozik.

Ez a funkció a következőket segíti:

Döntse el, milyen gyakorisággal kell a feladatot elvégezni – naponta, hetente vagy meghatározott napokon

Adja meg, mikor kezdődjön és adott esetben mikor végződjön az ismétlődés

Válassza ki, hogy a következő esemény a jelenlegi befejezése után vagy egy rögzített ütemezés szerint legyen-e létrehozva

💜 Személyes szokáskövető sablon

Készen áll arra, hogy előnyt szerezzen szokásai kialakításában? Próbálja ki a ClickUp személyes szokáskövető sablonját.

Szerezzen be ingyenes sablont Maradjon szervezett, és alakítson ki produktív rutinokat a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával

Ezzel a sablonnal könnyen:

Írja le szokásait, és naponta frissítse őket bejelentkezésekkel, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, a reflexiókat vagy a módosításokat a ClickUp Docs segítségével, majd ossza meg őket egy barátjával, edzőjével vagy csapatával, hogy támogatást kapjon.

Jelölje meg a legfontosabb előrelépéseket és eredményeket a ClickUp Milestones alkalmazásban, hogy fenntartsa a személyes fejlődés lendületét

Frissítse automatikusan szokásnaplóját „ha-akkor” szabályokkal és kiváltó eseményekkel a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Egyéni címkék : Adjon hozzá : Adjon hozzá egyéni mezőket , hogy további részleteket rögzíthessen szokásainak alakulásáról, például az egyes szokásgyakorlások időtartamát vagy megjegyzéseket.

Haladás áttekintése : Hozzon létre egy : Hozzon létre egy ClickUp-dashboardot , hogy vizualizálja és nyomon kövesse az időbeli haladást, ami motivációt és betekintést nyújt a következetességébe

Emlékeztetők és értesítések: Engedélyezze : Engedélyezze a ClickUp emlékeztetőit az ismétlődő feladatokhoz, hogy értesítéseket kapjon, így biztosítva, hogy a naptáralkalmazásában a zsúfolt menetrend közepette se hagyja figyelmen kívül szokásait.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy egyetlen helyen több eszközt is helyettesít. Nincs többé váltogatás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál.

📚 További információk: Ingyenes termelékenységi sablonok Excelben és a ClickUpban

2. HabitNow (A legjobb megoldás a szokások és feladatok egy helyen történő szervezéséhez)

via HabitNow

A HabitNow ötvözi a célkövetést és a tervezést, hogy segítsen Önnek a napi szokások és rutinok hatékony megszervezésében. Meghatározhatja és testreszabhatja a szokásokat napi, heti vagy havi célokkal, és különböző kategóriákba és listákba rendezheti őket.

A rugalmas ütemezési rendszer, a testreszabható emlékeztetők és riasztások, valamint az időzítő funkció segítik a feladatokra való koncentrációt, a részletes grafikonok és statisztikák pedig gyors és egyszerűvé teszik az előrehaladás nyomon követését.

A HabitNow legjobb funkciói

A következetesség jelzői : Hozzon létre sikersorozatokat a motiváció érdekében, és dokumentálja az útját napi jegyzetekkel a folyamatos fejlődés érdekében

Testreszabás : Személyre szabhatja az élményt egyedi időzítő-beállításokkal, témákkal és ikonokkal

Feladatkezelés: Adjon hozzá ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket és ellenőrzőlistákat olyan átfogóbb feladatokhoz, mint a bevásárlás, a házimunkák, a munka stb.

A HabitNow korlátai

Nem teszi lehetővé a számalapú célok „igen/nem” típusú célokká alakítását ugyanazon szokás esetében

Nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy a szokásokat a napszak szerint rendezzék

A HabitNow árai

Ingyenes

Életre szóló: 9,99 $

HabitNow értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📌 Próbálja ki: A „kétperces szabály” egy remek termelékenységi trükk, amely megkönnyíti a rutin kialakítását és betartását. Tegye minden új szokást olyan egyszerűvé, hogy kevesebb mint 2 perc alatt elindíthassa. Ahelyett, hogy napi 20 perces meditációra kötelezné magát, kezdjen 2 percnyi tudatos elmélkedéssel.

3. Way of Life (A legjobb szokások nyomon követésére és kialakítására, egyszerű felülettel)

via Way of Life

A Way of Life segít kialakítani pozitív reggeli rutinokat, megszabadulni a rossz szokásoktól, és megérteni viselkedési mintáidat az idő múlásával. Egyszerű, de hatékony felületének köszönhetően kihívást állíthatsz magad elé, hogy megszakítás nélkül tartsd a sorozatot, és a beépített eredménytáblán keresztül heti és havi visszajelzést kaphatsz szokásaidról.

A célkövető alkalmazás segít a gondolatok, reflexiók vagy megfigyelések nyomon követésében is, mivel lehetővé teszi, hogy gyors jegyzeteket csatoljon minden szokásbejegyzéshez. A színvak mód mindenki számára hozzáférhetőbb és felhasználóbarátabb élményt biztosít.

A Way of Life legjobb funkciói

Egyéni címkék : Csoportosítsa és kezelje hatékonyan szokásait testreszabható címkék segítségével, így könnyebben nyomon követheti életének különböző területeit

Haladásról szóló betekintés : Elemezze szokásait az idő függvényében kördiagramok, oszlopdiagramok és trendvonalak segítségével, hogy láthatóvá tegye az előrehaladást és azonosítsa a mintákat

Emlékeztetők és ütemezés: Maradjon a tervnél a rugalmas emlékeztetőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy személyre szabott üzenetekkel állítson be figyelmeztetéseket

Az életmód korlátai

A prémium csomag megvásárlása az egyetlen módja annak, hogy korlátlan számú szokást követhessen nyomon, és archiválhassa azokat, amelyekre már nincs szüksége, de meg szeretné őrizni.

Nincsenek fejlett feladat- és időgazdálkodási funkciók

Way of Life árak

Ingyenes

Premium: 4,99 dollártól

Way of Life értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Way of Life-ról a valódi felhasználók?

Az Apple Store egyik értékelése így szól:

Már néhány éve folyamatosan használom, és hatalmas pozitív hatással volt az életemre. Az, hogy van egy igazán gyors és egyszerű módszerem a napi szokásaim és viselkedésem rögzítésére, lehetővé teszi, hogy tudatosabb legyek és felelősséget vállaljak magam iránt.

4. Habitica (A legjobb a szokáskövetés játékosításához)

via Habitica

A Habitica ötvözi a hagyományos szokáskövetési módszereket interaktív játékelemekkel, hogy a szokáskövetés szórakoztató, vonzó és rendkívül motiváló legyen.

Lehetővé teszi mind a pozitív szokások (pl. „Egészséges étkezés”), mind a negatív szokások (pl. „Kihagyom a testmozgást”) beállítását. A pozitív szokások gyakorlása játékbeli előnyökkel jutalmazza, míg a negatív szokásoknak való engedés büntetésekkel jár.

A „napi feladatok” olyan ismétlődő feladatok, amelyeket naponta, hetente többször vagy havonta szeretne elvégezni, míg a „teendők” olyan egyszeri feladatok, amelyeknek határideje van, és amelyek teljesítéséért jutalmakat kaphat.

A Habitica legjobb funkciói

Gamifikáció : Használjon szerepjátékokat, avatarokat, személyre szabott jutalmakat, sorozatokat, nehézségi szinteket stb., hogy az önfejlesztés kalandnak tűnjön

Közösségi kihívások : Versenyezzen barátaival és ismeretlenekkel közös célokért, és nyerjen különleges jutalmakat

Közös feladatlap: Növelje a felelősségvállalást azzal, hogy a csoporttagokkal együtt dolgozik a feladatokon egy közös táblán

A Habitica korlátai

A „Teendők” részben nem lehet listát létrehozni, majd feladatokat hozzáadni ahhoz a listához

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a sok felugró ablak és a játékon belüli hirdetések rontják a felhasználói élményt

Habitica árak

Ingyenes

Csoportos csomag: 9 USD/hó + 3 USD/hó minden további tag után

Habitica értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Habitica valódi felhasználói?

Az Apple Store egyik értékelése szerint

Mivel a Habitica egy rendkívül testreszabható játék, valóban játékossá teheti szokásait és feladatait, hogy azok megfeleljenek saját kreativitásának, haszonelvűségének, minimalizmusának és közösségi elkötelezettségének.

📌Olvassa el még: Ingyenes szokáskövető sablonok a Google Táblázatokhoz

5. Habitify (A legjobb szokáskövető minimalista felülettel)

via Habitify

A Habitify egy digitális tervező, amely lehetővé teszi, hogy olyan szokásokat alakítson ki, amelyek megfelelnek céljainak, például napi meditáció, több víz fogyasztása vagy minden esti olvasás, és ezeket reggeli, délutáni és esti rutinokba szervezze, így világos, strukturált megközelítést biztosítva a szokások nyomon követéséhez.

A személyre szabott emlékeztetők segítik a fegyelmezettséget, az értesítések pedig az Ön időbeosztásához és preferenciáihoz igazodnak, így a megfelelő időben kaphat ösztönzést. Az alkalmazás az Apple Health és a Google Fit szolgáltatásokkal is integrálódik, így több eszközön is nyomon követheti fitnesz- és wellness-céljait.

A Habitify legjobb funkciói

Fókuszidőzítő : Szánjon teljes figyelmét a kiemelt fontosságú feladatokra a beépített időzítők segítségével, amelyek hatékonyabbá teszik a feladatkezelést

Hangulatnyomon követés : Kövesse nyomon érzéseit és érzelmeit, hogy megtalálja azokat a kiváltó tényezőket és mintákat, amelyek befolyásolják az előrehaladását, növelve ezzel az önismeretét és segítve a jobb döntések meghozatalában

Szokások egymásra építése : Építse be az új szokásokat a napi rutinjába úgy, hogy összekapcsolja őket a már meglévő szokásokkal, és személyre szabott emlékeztetőket hoz létre

A Habitify korlátai

A szokáskövető alkalmazás nem teszi lehetővé a százalékalapú nyomon követést, ami olyan szokásoknál hasznos, ahol a fejlődés nem bináris vagy számalapú.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az alkalmazás időnként lassú lehet

A Habitify árai

Ingyenes

Prémium : 2,49 $/hó

Életre szóló: 59,99 $

Habitify értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Habitify-ról a valódi felhasználók?

Egy Google Play-vélemény szerint:

A felület tiszta és intuitív, így könnyedén hozzáadhat és nyomon követhet szokásokat. A Habitify-t más szokáskövető alkalmazásoktól az áttekinthető elemzések különböztetik meg, amelyek értékes adatokat nyújtanak az időbeli fejlődésemről és szokásaimról.

További információk: Ingyenes önellátási terv sablonok

6. Streaks (A legjobb választás, ha lendületet szeretne szerezni egy sorozat alapú szokáskövetővel)

via Streaks

A Streaks segítségével akár 24 szokást is nyomon követhet, és részletes statisztikák, például szokásstatisztikák, sorozat hossza és teljesítési arányok segítségével motivált maradhat. A felület személyre szabásához 78 különböző színséma és több mint 600 feladatikon közül választhat.

Az alkalmazás szinkronizálódik az összes Apple-eszközöddel, és integrálódik az Apple Health alkalmazással, hogy automatikusan nyomon kövesse a lépéseket, az alvást és az edzéseket.

A Streaks legjobb funkciói

Napi jegyzetek : Kövesse nyomon az előrehaladását, vagy gondolkodjon el a kihívásokon, sikereken, személyes fejlődésén és fejlődésén

Időzített feladatok : Használja a beépített időzítőket olyan szokások nyomon követéséhez, amelyek meghatározott időtartamot igényelnek, például a meditáció, a nyújtás vagy az olvasás

Közös feladatok: Ossza meg szokásait más Streaks-felhasználókkal a csapatmunka és a motiváció ösztönzése érdekében – ez tökéletes megoldás arra, hogy egymást felelősségre vonják

A Streaks korlátai

Csak Apple-eszközökön érhető el, ellentétben más szokáskövető alkalmazásokkal, amelyek több eszközön is elérhetők

Elég sokat kell kísérletezni az alkalmazással, hogy megértsd a működését, még a súgó segítségével is.

A Streaks árai

Életre szóló: 5,99 $

A Streaks értékelései és véleményei

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Inspirációt keres? Íme néhány jó szokáspélda, amelyek segíthetnek egészséges rutinok kialakításában és előkészíthetik az utat a hosszú távú eredmények eléréséhez.

7. Coach.me (A legjobb szokáskövető alkalmazás beépített coachinggal és közösségi támogatással)

A Coach.me egy megbízható szokáskövetőt ötvöz egy támogató közösséggel és professzionális coachinggal, így számos lehetőséget kínál személyre szabott segítségre a termelékenység, a fitnesz, a vezetői készségek és egyéb területeken.

Követhesd barátaidat, hogy szurkolj nekik és nyomon kövesd az előrehaladásukat, vagy támogathatsz másokat, akik ugyanazokon a szokásokon dolgoznak, mint te, egy globális tevékenységi hírfolyamon keresztül. Minden szokáshoz tartozik egy Kérdések és válaszok rész, ahol kérdéseket tehetsz fel, válaszolhatsz rájuk és megoszthatod tapasztalataidat.

A Coach.me legjobb funkciói

Személyes coaching : Szerezzen személyre szabott tanácsokat és támogatást profi coachoktól, akik segítenek leküzdeni a kihívásokat és kitartani céljai mellett

Pozitív megerősítés: Kapjon bátorítást olyan funkciók révén, mint a mérföldkövek megünneplése és a közösségi gratulációk, amelyek motiválják és megerősítik a pozitív, szokásokon alapuló viselkedést

Közösségi támogatás: Csatlakozzon egy hasonló gondolkodású emberekből álló közösséghez, amely támogató hálózatként szolgálhat az élmények megosztásához és a felelősségvállaláshoz.

A Coach.me korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a felület időnként lassú lehet, és nehezen lehet benne navigálni

A Coach.me árai

Ingyenes

Egyéni szokás-coaching: 25 dollártól/hét

Coach.me értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Coach.me-ről?

Az Apple Store egyik értékelése így szól:

Tetszik ez az alkalmazás – egyszerű, és nekem bevált a szokások kialakításában és nyomon követésében. Nagyszerű, hogy naponta emlékeztet a teendőkre, és jó érzés kipipálni őket, függetlenül attól, hogy milyen kicsik is legyenek.

8. Reclaim.ai (A legjobb AI-vezérelt szokásütemezéshez)

A Reclaim.ai egy mesterséges intelligenciával működő naptár eszköz, amelynek célja, hogy segítsen célokat kitűzni és szokásokat nyomon követni. A Reclaim.ai integrálja a rutinjait a meglévő naptárába. Miután meghatároztad a kialakítani kívánt szokásokat, a mesterséges intelligencia asszisztens automatikusan megtalálja a naptárban a legalkalmasabb időpontokat a szakmai és személyes fejlődési szokások beütemezéséhez, biztosítva, hogy azok zökkenőmentesen illeszkedjenek a meglévő kötelezettségeidhez.

Beállíthatja az egyes szokások gyakoriságát, időtartamát és a kívánt időintervallumokat, valamint automatizálhatja a kapcsolódó feladatok és emlékeztetők ütemezését.

A Reclaim.ai legjobb funkciói

Személyre szabott ütemezés : Használja a „Rugalmas időtartamok” és az „Intelligens időablakok” funkciókat, hogy szükség szerint átütemezze szokásait, és alkalmazkodjon a naptárában bekövetkező változásokhoz

Elemzés : Kapjon betekintést az időbeosztásába és a tervezett szokások betartásába, a szokások teljesítési arányába, valamint a személyes célok felé tett általános előrehaladásba

Szokások prioritása: Rendeljen prioritási szinteket a Kritikus (P1) és az Alacsony (P4) között, hogy a magasabb prioritású szokások beiktatása megelőzze az alacsonyabb prioritásúakat

A Reclaim.ai korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a telefon felülete nehezen kezelhető

Néha túlterheli a feladatokkal, és a naptárra nézve az embernek túlterhelőnek tűnik

Reclaim.ai árak

Lite : Ingyenes

Starter : 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 18 USD/felhasználó/hónap

Reclaim.ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Reclaim.ai-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Reclaim pontosan annyi irányítást biztosít Önnek, amennyi ahhoz szükséges, hogy a rendszer a feladatokat a kívánt módon ütemezze. Szorosan integrálódik a ClickUp és a Google szolgáltatásokkal, és lehetővé teszi a feladatok bárhonnan történő irányítását.

Építsen tartós szokásokat a ClickUp segítségével

A jobb szokások kialakítása és betartása nem feltétlenül jelent nehézséget, különösen akkor, ha rendelkezésre állnak a megfelelő szokáskialakító és nyomonkövető eszközök, amelyek segítenek a felelősségvállalásban.

A ClickUp AI-alapú funkcióival a szokások nyomon követése könnyűvé, automatizálttá és teljes mértékben testreszabhatóvá válik, így illeszkedik az Ön életmódjához.

Akár napi meditációt szeretne bevezetni, hatékonyabbá válni a munkában, vagy rendszeres edzésrutint kialakítani, a ClickUp segít kialakítani és betartani a szokásokat.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdj el olyan rutinokat kialakítani, amelyek hosszú távú sikerhez vezetnek.