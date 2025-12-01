A 8 legjobb AI szokáskövető eszköz 2026-ban

🗓️ 1. nap: A legjobb szándékokkal indulsz. Több vizet iszol, elmész az edzőterembe, és lefekvés előtt meditálsz.
De valahogy az új szokásai rejtélyes módon a harmadik napra eltűnnek. Ez a legjobbakkal is megesik.
Ne aggódjon, van kiút ebből a halogatás és a félbehagyott teendőlisták körforgásából.
Ismerje meg a szokáskövető alkalmazásokat: ezek a felejtés, a motivációhiány és a klasszikus „Hétfőn kezdem” kifogás elleni titkos fegyverei. Ezek az alkalmazások játékká alakítják az önfejlesztést, és olyan módon tartják fenn a felelősségérzetét, ahogyan az ön akaratereje önmagában képtelen lenne.
Készen áll arra, hogy végre kitartson céljai mellett? Íme a legjobb szokáskövető eszközök, amelyekkel könnyedén nyomon követheti fejlődését, és még szórakoztatóvá is teheti a folyamatot!
A legjobb AI szokáskövető eszközök áttekintése
Íme egy rövid áttekintés a 8 legjobb AI szokáskövető eszközről:
|Eszköz
|Főbb jellemzők
|Legalkalmasabb
|Árak
|ClickUp
|AI-alapú cél- és feladatkezelés, ismétlődő feladatok, személyre szabott szokáskövetők a ClickUp AI-asszisztensével
|Mindenféle szabadúszó, kis csapat és vállalkozás, amely AI-alapú cél- és feladatkezelést szeretne
|Örökös ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|HabitNow
|Rugalmas ütemezés, személyre szabott emlékeztetők és riasztások, napi jegyzetek
|Azok számára, akik egyszerű, rugalmas szokáskövetést szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 9,99 dollártól kezdődik (életre szóló).
|Életmód
|Sorozatnyomkövetés, heti/havi visszajelzés, egyéni címkék, trendgrafikonok és táblázatok, jegyzetelés a bejegyzésekhez, színvak mód
|Freelancerek, akik kedvelik az egyszerű felületet és a viselkedéssel kapcsolatos betekintést
|Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 4,99 dollártól kezdődik.
|Habitica
|Játékosított szokáskövetés (avatarok, jutalmak, büntetések), közösségi kihívások
|Egyének és csoportok, akik játékosítani szeretnék a szokások nyomon követését
|Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik.
|Habitify
|Hangulatkövetés, szokások egymásra építése, Apple Health/Google Fit szinkronizálás, koncentrációs időzítő,
|Egyéni vállalkozók, akik coachingot és közösség által vezérelt szokáskövetést szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 2,49 dollártól kezdődik.
|Streaks
|Sorozat alapú nyomon követés (akár 24 szokás, testreszabható témák és ikonok, Apple Health szinkronizálás)
|Lendület felépítése sorozatokkal
|Nincs ingyenes csomag. A fizetős csomagok ára 5,99 dollártól kezdődik (életre szóló).
|Coach.me
|Személyes coaching szolgáltatások, közösségi kérdések és válaszok, valamint támogatás, mérföldkő-ünneplések
|Magasan motivált emberek, akik coachingot és közösségvezérelt szokáskövetést szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 87 dollártól kezdődik.
|Reclaim. ai
|AI-vezérelt szokások ütemezése, naptárintegráció és szinkronizálás, időfelhasználás elemzése
|Egyéni vállalkozók, akik AI-vezérelt ütemezést és termelékenységet szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 8 dollártól kezdődik.
Mire kell figyelnie az AI szokáskövető eszközöknél?
Bár egy szokás kialakítása könnyű, hosszú távon kitartani mellette nehéz. A szokáskövető alkalmazás segít abban, hogy felelősséget vállaljon magáért, mivel egyszerű módszert kínál a napi tevékenységek rögzítésére és nyomon követésére.
A személyes fejlődéstől az önápolási rutinokig és minden másig, ezek az eszközök emlékeztetőkkel, betekintéssel és motivációval segítik Önt abban, hogy következetesen haladjon a szokásépítés útján.
Itt van, mire érdemes figyelni:
- Mesterséges intelligencián alapuló betekintés: Keressen olyan eszközöket, amelyek elemzik az előrehaladását, azonosítják a mintákat, és adatalapú betekintést nyújtanak, hogy megérthesse, mi működik jól, és mi az, amin javítani kell ✅
- Célkövetés: Válasszon egy olyan alkalmazást, amely segít a nagy célokat kezelhetőbb részekre bontani, így a folyamatos fejlődés révén könnyebben elérhetővé válik a hosszú távú siker ✅
- Sorozatok és motivációs funkciók: Válasszon olyan szokáskövető alkalmazást, amely sorozatkövetést, játékos elemeket és motiváló ösztönzőket tartalmaz, hogy fenntartsa az érdeklődését és motivációját egy adott szokás iránt ✅
- Testreszabás: Válasszon olyan szokáskövetőt, amely lehetővé teszi a szokáskategóriák testreszabását, a rugalmas ütemezést és a személyre szabott irányítópultokat, hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek ✅
- Felhasználóbarát felület: Fektessen be egy intuitív alkalmazásba, amely műszerfalakat, diagramokat, listákat, időzítőket stb. használ, hogy a szokások nyomon követése szórakoztató és könnyed legyen ✅
- Adatbiztonság: Válasszon olyan szokásépítő eszközt, amely biztonságosan tárolja az adatait, biztonsági mentési és titkosítási lehetőségekkel ✅
A legjobb AI szokáskövető eszközök
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú cél- és feladatkezeléshez)
„Ha a megfelelő apró viselkedést választja ki és helyesen sorolja egymás után, akkor nem kell motiválnia magát ahhoz, hogy az növekedjen. Ez egyszerűen természetesen fog megtörténni, mint egy jó mag, amelyet jó helyre ültettek. ” – BJ Fogg, amerikai társadalomtudós
A ClickUp egy olyan, munkára szánt, mindent magában foglaló alkalmazás, amely egyesíti a feladat- és célkezelést, a csevegést, a dokumentumkezelést és még sok mást. Íme, hogyan segít a ClickUp abban, hogy a kis szokásokat a megfelelő sorrendben alakítsa ki. Nézzük meg!
💜 ClickUp célok
Ha tehát a szokások betartása nehéz küzdelemnek tűnik, a ClickUp Goals segítségével úgy kezdhet hozzá, hogy felosztja azokat egyszerű, elérhető feladatokra, az úgynevezett „célokra”.
Ezek a célok különböző típusú szokásokhoz igazíthatók:
- Számcélok: Ideálisak olyan számszerűsíthető szokásokhoz, mint például „Olvass el négy könyvet egy hónap alatt.”
- Pénzügyi célok: Tökéletes olyan pénzügyi célokhoz, mint például: „Csökkentsd a havi kiadásokat 100 dollárra.”
- Igaz/Hamis célok: Hasznosak a nap során elvégzendő igen/nem típusú feladatokhoz, például: „Minden reggel szánjon 5–10 percet a feladatok áttekintésére és a prioritások meghatározására.”
💜 ClickUp Brain
Nem tudja, milyen szokásokat alakítson ki? A ClickUp Brain ötleteket kínál a céljai alapján.
A ClickUp Brain a termelékenységi edzője és mesterséges intelligenciával működő személyi asszisztense lesz, segítve Önt a korlátlan számú szokáshoz kapcsolódó információk rögzítésében és rendszerezésében, valamint feladatok és emlékeztetők létrehozásában a nagyobb következetesség érdekében.
A Brain hatékony neurális hálózatai emellett AI-alapú összefoglalókat készítenek az előrehaladásáról és a szokásainak folytonosságáról, így a ClickUp az egyik legjobb szokáskövető alkalmazás.
De ez még nem minden! A ClickUp Custom Autopilot ügynök segítségével testreszabhatja, automatizálhatja és egyszerűsítheti a szokáskövetési folyamatot. Ezzel a következőket teheti:
Ezzel:
- Hozzon létre automatikusan ismétlődő feladatokat napi, heti vagy egyéni szokásokhoz.
- Küldjön emlékeztetőket és értesítéseket, hogy felelősségteljes maradjon.
- Kövesse nyomon az előrehaladását az állapotok vagy az egyéni mezők frissítésével a tevékenységei alapján.
- Készítsen jelentéseket vagy összefoglalókat szokásainak folytonosságáról és teljesítési arányáról.
- Javasoljon fejlesztéseket vagy motivációs tippeket az AI-alapú betekintés segítségével.
Az automatikus ügynök segítségével többet tudsz a szokások kialakítására koncentrálni, és kevesebbet a kézi nyomon követésre, így a szokáskialakítási utad zökkenőmentesebb és hatékonyabb lesz.
💜 ClickUp feladatok
A napi szokások, mint például a testmozgás, az olvasás vagy a tudatosság gyakorlása esetében a ClickUp ismétlődő feladatai kiküszöbölik annak szükségességét, hogy ugyanazt a feladatot újra és újra manuálisan hozzon létre, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le semmiről.
Ez a funkció a következőket segíti:
- Döntse el, milyen gyakorisággal kell a feladatot elvégezni – naponta, hetente vagy meghatározott napokon
- Adja meg, mikor kezdődjön és adott esetben mikor végződjön az ismétlődés
- Válassza ki, hogy a következő esemény a jelenlegi befejezése után vagy egy rögzített ütemezés szerint legyen-e létrehozva
💜 Személyes szokáskövető sablon
Készen áll arra, hogy előnyt szerezzen szokásai kialakításában? Próbálja ki a ClickUp személyes szokáskövető sablonját.
Ezzel a sablonnal könnyen:
- Írja le szokásait, és naponta frissítse őket bejelentkezésekkel, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, a reflexiókat vagy a módosításokat a ClickUp Docs segítségével, majd ossza meg őket egy barátjával, edzőjével vagy csapatával, hogy támogatást kapjon.
- Jelölje meg a legfontosabb előrelépéseket és eredményeket a ClickUp Milestones alkalmazásban, hogy fenntartsa a személyes fejlődés lendületét
- Frissítse automatikusan szokásnaplóját „ha-akkor” szabályokkal és kiváltó eseményekkel a ClickUp Automations segítségével
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyéni címkék: Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy további részleteket rögzíthessen szokásainak alakulásáról, például az egyes szokásgyakorlások időtartamát vagy megjegyzéseket.
- Haladás áttekintése: Hozzon létre egy ClickUp-dashboardot, hogy vizualizálja és nyomon kövesse az időbeli haladást, ami motivációt és betekintést nyújt a következetességébe
- Emlékeztetők és értesítések: Engedélyezze a ClickUp emlékeztetőit az ismétlődő feladatokhoz, hogy értesítéseket kapjon, így biztosítva, hogy a naptáralkalmazásában a zsúfolt menetrend közepette se hagyja figyelmen kívül szokásait.
A ClickUp korlátai
- A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?
A G2 egyik értékelése szerint:
A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy egyetlen helyen több eszközt is helyettesít. Nincs többé váltogatás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál.
2. HabitNow (A legjobb megoldás a szokások és feladatok egy helyen történő szervezéséhez)
A HabitNow ötvözi a célkövetést és a tervezést, hogy segítsen Önnek a napi szokások és rutinok hatékony megszervezésében. Meghatározhatja és testreszabhatja a szokásokat napi, heti vagy havi célokkal, és különböző kategóriákba és listákba rendezheti őket.
A rugalmas ütemezési rendszer, a testreszabható emlékeztetők és riasztások, valamint az időzítő funkció segítik a feladatokra való koncentrációt, a részletes grafikonok és statisztikák pedig gyors és egyszerűvé teszik az előrehaladás nyomon követését.
A HabitNow legjobb funkciói
- A következetesség jelzői: Hozzon létre sikersorozatokat a motiváció érdekében, és dokumentálja az útját napi jegyzetekkel a folyamatos fejlődés érdekében
- Testreszabás: Személyre szabhatja az élményt egyedi időzítő-beállításokkal, témákkal és ikonokkal
- Feladatkezelés: Adjon hozzá ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket és ellenőrzőlistákat olyan átfogóbb feladatokhoz, mint a bevásárlás, a házimunkák, a munka stb.
A HabitNow korlátai
- Nem teszi lehetővé a számalapú célok „igen/nem” típusú célokká alakítását ugyanazon szokás esetében
- Nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy a szokásokat a napszak szerint rendezzék
A HabitNow árai
- Ingyenes
- Életre szóló: 9,99 $
HabitNow értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
📌 Próbálja ki: A „kétperces szabály” egy remek termelékenységi trükk, amely megkönnyíti a rutin kialakítását és betartását. Tegye minden új szokást olyan egyszerűvé, hogy kevesebb mint 2 perc alatt elindíthassa. Ahelyett, hogy napi 20 perces meditációra kötelezné magát, kezdjen 2 percnyi tudatos elmélkedéssel.
3. Way of Life (A legjobb szokások nyomon követésére és kialakítására, egyszerű felülettel)
A Way of Life segít kialakítani pozitív reggeli rutinokat, megszabadulni a rossz szokásoktól, és megérteni viselkedési mintáidat az idő múlásával. Egyszerű, de hatékony felületének köszönhetően kihívást állíthatsz magad elé, hogy megszakítás nélkül tartsd a sorozatot, és a beépített eredménytáblán keresztül heti és havi visszajelzést kaphatsz szokásaidról.
A célkövető alkalmazás segít a gondolatok, reflexiók vagy megfigyelések nyomon követésében is, mivel lehetővé teszi, hogy gyors jegyzeteket csatoljon minden szokásbejegyzéshez. A színvak mód mindenki számára hozzáférhetőbb és felhasználóbarátabb élményt biztosít.
A Way of Life legjobb funkciói
- Egyéni címkék: Csoportosítsa és kezelje hatékonyan szokásait testreszabható címkék segítségével, így könnyebben nyomon követheti életének különböző területeit
- Haladásról szóló betekintés: Elemezze szokásait az idő függvényében kördiagramok, oszlopdiagramok és trendvonalak segítségével, hogy láthatóvá tegye az előrehaladást és azonosítsa a mintákat
- Emlékeztetők és ütemezés: Maradjon a tervnél a rugalmas emlékeztetőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy személyre szabott üzenetekkel állítson be figyelmeztetéseket
Az életmód korlátai
- A prémium csomag megvásárlása az egyetlen módja annak, hogy korlátlan számú szokást követhessen nyomon, és archiválhassa azokat, amelyekre már nincs szüksége, de meg szeretné őrizni.
- Nincsenek fejlett feladat- és időgazdálkodási funkciók
Way of Life árak
- Ingyenes
- Premium: 4,99 dollártól
Way of Life értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Way of Life-ról a valódi felhasználók?
Az Apple Store egyik értékelése így szól:
Már néhány éve folyamatosan használom, és hatalmas pozitív hatással volt az életemre. Az, hogy van egy igazán gyors és egyszerű módszerem a napi szokásaim és viselkedésem rögzítésére, lehetővé teszi, hogy tudatosabb legyek és felelősséget vállaljak magam iránt.
4. Habitica (A legjobb a szokáskövetés játékosításához)
A Habitica ötvözi a hagyományos szokáskövetési módszereket interaktív játékelemekkel, hogy a szokáskövetés szórakoztató, vonzó és rendkívül motiváló legyen.
Lehetővé teszi mind a pozitív szokások (pl. „Egészséges étkezés”), mind a negatív szokások (pl. „Kihagyom a testmozgást”) beállítását. A pozitív szokások gyakorlása játékbeli előnyökkel jutalmazza, míg a negatív szokásoknak való engedés büntetésekkel jár.
A „napi feladatok” olyan ismétlődő feladatok, amelyeket naponta, hetente többször vagy havonta szeretne elvégezni, míg a „teendők” olyan egyszeri feladatok, amelyeknek határideje van, és amelyek teljesítéséért jutalmakat kaphat.
A Habitica legjobb funkciói
- Gamifikáció: Használjon szerepjátékokat, avatarokat, személyre szabott jutalmakat, sorozatokat, nehézségi szinteket stb., hogy az önfejlesztés kalandnak tűnjön
- Közösségi kihívások: Versenyezzen barátaival és ismeretlenekkel közös célokért, és nyerjen különleges jutalmakat
- Közös feladatlap: Növelje a felelősségvállalást azzal, hogy a csoporttagokkal együtt dolgozik a feladatokon egy közös táblán
A Habitica korlátai
- A „Teendők” részben nem lehet listát létrehozni, majd feladatokat hozzáadni ahhoz a listához
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a sok felugró ablak és a játékon belüli hirdetések rontják a felhasználói élményt
Habitica árak
- Ingyenes
- Csoportos csomag: 9 USD/hó + 3 USD/hó minden további tag után
Habitica értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Habitica valódi felhasználói?
Az Apple Store egyik értékelése szerint
Mivel a Habitica egy rendkívül testreszabható játék, valóban játékossá teheti szokásait és feladatait, hogy azok megfeleljenek saját kreativitásának, haszonelvűségének, minimalizmusának és közösségi elkötelezettségének.
5. Habitify (A legjobb szokáskövető minimalista felülettel)
A Habitify egy digitális tervező, amely lehetővé teszi, hogy olyan szokásokat alakítson ki, amelyek megfelelnek céljainak, például napi meditáció, több víz fogyasztása vagy minden esti olvasás, és ezeket reggeli, délutáni és esti rutinokba szervezze, így világos, strukturált megközelítést biztosítva a szokások nyomon követéséhez.
A személyre szabott emlékeztetők segítik a fegyelmezettséget, az értesítések pedig az Ön időbeosztásához és preferenciáihoz igazodnak, így a megfelelő időben kaphat ösztönzést. Az alkalmazás az Apple Health és a Google Fit szolgáltatásokkal is integrálódik, így több eszközön is nyomon követheti fitnesz- és wellness-céljait.
A Habitify legjobb funkciói
- Fókuszidőzítő: Szánjon teljes figyelmét a kiemelt fontosságú feladatokra a beépített időzítők segítségével, amelyek hatékonyabbá teszik a feladatkezelést
- Hangulatnyomon követés: Kövesse nyomon érzéseit és érzelmeit, hogy megtalálja azokat a kiváltó tényezőket és mintákat, amelyek befolyásolják az előrehaladását, növelve ezzel az önismeretét és segítve a jobb döntések meghozatalában
- Szokások egymásra építése: Építse be az új szokásokat a napi rutinjába úgy, hogy összekapcsolja őket a már meglévő szokásokkal, és személyre szabott emlékeztetőket hoz létre
A Habitify korlátai
- A szokáskövető alkalmazás nem teszi lehetővé a százalékalapú nyomon követést, ami olyan szokásoknál hasznos, ahol a fejlődés nem bináris vagy számalapú.
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az alkalmazás időnként lassú lehet
A Habitify árai
- Ingyenes
- Prémium: 2,49 $/hó
- Életre szóló: 59,99 $
Habitify értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Habitify-ról a valódi felhasználók?
Egy Google Play-vélemény szerint:
A felület tiszta és intuitív, így könnyedén hozzáadhat és nyomon követhet szokásokat. A Habitify-t más szokáskövető alkalmazásoktól az áttekinthető elemzések különböztetik meg, amelyek értékes adatokat nyújtanak az időbeli fejlődésemről és szokásaimról.
6. Streaks (A legjobb választás, ha lendületet szeretne szerezni egy sorozat alapú szokáskövetővel)
A Streaks segítségével akár 24 szokást is nyomon követhet, és részletes statisztikák, például szokásstatisztikák, sorozat hossza és teljesítési arányok segítségével motivált maradhat. A felület személyre szabásához 78 különböző színséma és több mint 600 feladatikon közül választhat.
Az alkalmazás szinkronizálódik az összes Apple-eszközöddel, és integrálódik az Apple Health alkalmazással, hogy automatikusan nyomon kövesse a lépéseket, az alvást és az edzéseket.
A Streaks legjobb funkciói
- Napi jegyzetek: Kövesse nyomon az előrehaladását, vagy gondolkodjon el a kihívásokon, sikereken, személyes fejlődésén és fejlődésén
- Időzített feladatok: Használja a beépített időzítőket olyan szokások nyomon követéséhez, amelyek meghatározott időtartamot igényelnek, például a meditáció, a nyújtás vagy az olvasás
- Közös feladatok: Ossza meg szokásait más Streaks-felhasználókkal a csapatmunka és a motiváció ösztönzése érdekében – ez tökéletes megoldás arra, hogy egymást felelősségre vonják
A Streaks korlátai
- Csak Apple-eszközökön érhető el, ellentétben más szokáskövető alkalmazásokkal, amelyek több eszközön is elérhetők
- Elég sokat kell kísérletezni az alkalmazással, hogy megértsd a működését, még a súgó segítségével is.
A Streaks árai
- Életre szóló: 5,99 $
A Streaks értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Coach.me (A legjobb szokáskövető alkalmazás beépített coachinggal és közösségi támogatással)
A Coach.me egy megbízható szokáskövetőt ötvöz egy támogató közösséggel és professzionális coachinggal, így számos lehetőséget kínál személyre szabott segítségre a termelékenység, a fitnesz, a vezetői készségek és egyéb területeken.
Követhesd barátaidat, hogy szurkolj nekik és nyomon kövesd az előrehaladásukat, vagy támogathatsz másokat, akik ugyanazokon a szokásokon dolgoznak, mint te, egy globális tevékenységi hírfolyamon keresztül. Minden szokáshoz tartozik egy Kérdések és válaszok rész, ahol kérdéseket tehetsz fel, válaszolhatsz rájuk és megoszthatod tapasztalataidat.
A Coach.me legjobb funkciói
- Személyes coaching: Szerezzen személyre szabott tanácsokat és támogatást profi coachoktól, akik segítenek leküzdeni a kihívásokat és kitartani céljai mellett
- Pozitív megerősítés: Kapjon bátorítást olyan funkciók révén, mint a mérföldkövek megünneplése és a közösségi gratulációk, amelyek motiválják és megerősítik a pozitív, szokásokon alapuló viselkedést
- Közösségi támogatás: Csatlakozzon egy hasonló gondolkodású emberekből álló közösséghez, amely támogató hálózatként szolgálhat az élmények megosztásához és a felelősségvállaláshoz.
A Coach.me korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a felület időnként lassú lehet, és nehezen lehet benne navigálni
A Coach.me árai
- Ingyenes
- Egyéni szokás-coaching: 25 dollártól/hét
Coach.me értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a Coach.me-ről?
Az Apple Store egyik értékelése így szól:
Tetszik ez az alkalmazás – egyszerű, és nekem bevált a szokások kialakításában és nyomon követésében. Nagyszerű, hogy naponta emlékeztet a teendőkre, és jó érzés kipipálni őket, függetlenül attól, hogy milyen kicsik is legyenek.
8. Reclaim.ai (A legjobb AI-vezérelt szokásütemezéshez)
A Reclaim.ai egy mesterséges intelligenciával működő naptár eszköz, amelynek célja, hogy segítsen célokat kitűzni és szokásokat nyomon követni. A Reclaim.ai integrálja a rutinjait a meglévő naptárába. Miután meghatároztad a kialakítani kívánt szokásokat, a mesterséges intelligencia asszisztens automatikusan megtalálja a naptárban a legalkalmasabb időpontokat a szakmai és személyes fejlődési szokások beütemezéséhez, biztosítva, hogy azok zökkenőmentesen illeszkedjenek a meglévő kötelezettségeidhez.
Beállíthatja az egyes szokások gyakoriságát, időtartamát és a kívánt időintervallumokat, valamint automatizálhatja a kapcsolódó feladatok és emlékeztetők ütemezését.
A Reclaim.ai legjobb funkciói
- Személyre szabott ütemezés: Használja a „Rugalmas időtartamok” és az „Intelligens időablakok” funkciókat, hogy szükség szerint átütemezze szokásait, és alkalmazkodjon a naptárában bekövetkező változásokhoz
- Elemzés: Kapjon betekintést az időbeosztásába és a tervezett szokások betartásába, a szokások teljesítési arányába, valamint a személyes célok felé tett általános előrehaladásba
- Szokások prioritása: Rendeljen prioritási szinteket a Kritikus (P1) és az Alacsony (P4) között, hogy a magasabb prioritású szokások beiktatása megelőzze az alacsonyabb prioritásúakat
A Reclaim.ai korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a telefon felülete nehezen kezelhető
- Néha túlterheli a feladatokkal, és a naptárra nézve az embernek túlterhelőnek tűnik
Reclaim.ai árak
- Lite: Ingyenes
- Starter: 8 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 18 USD/felhasználó/hónap
Reclaim.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a Reclaim.ai-ról?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Reclaim pontosan annyi irányítást biztosít Önnek, amennyi ahhoz szükséges, hogy a rendszer a feladatokat a kívánt módon ütemezze. Szorosan integrálódik a ClickUp és a Google szolgáltatásokkal, és lehetővé teszi a feladatok bárhonnan történő irányítását.
Építsen tartós szokásokat a ClickUp segítségével
A jobb szokások kialakítása és betartása nem feltétlenül jelent nehézséget, különösen akkor, ha rendelkezésre állnak a megfelelő szokáskialakító és nyomonkövető eszközök, amelyek segítenek a felelősségvállalásban.
A ClickUp AI-alapú funkcióival a szokások nyomon követése könnyűvé, automatizálttá és teljes mértékben testreszabhatóvá válik, így illeszkedik az Ön életmódjához.
Akár napi meditációt szeretne bevezetni, hatékonyabbá válni a munkában, vagy rendszeres edzésrutint kialakítani, a ClickUp segít kialakítani és betartani a szokásokat.
