A 18 legjobb GPT a diákok számára a tanulás, az írás és a termelékenység javításához

Mindannyian hallottunk már a ChatGPT-ről, az egyik legszélesebb körben használt AI eszközről a tartalomkészítéshez. De ez minden, amire a GPT-k képesek? A válasz: nem!

Az üzleti tevékenységek támogatásától a tanulás és az oktatás kiegészítéséig az OpenAI áruháza tele van különböző célokat szolgáló GPT-kkel. Valójában a diákok 86%-a már használja a mesterséges intelligenciát tanulmányai során!

Olvassa el ezt a blogbejegyzést, amelyben összefoglaljuk a legjobb oktatási GPT-ket, hogy segítsünk maximalizálni tanulási hatékonyságát.

Mielőtt elkezdenénk, itt egy videó, amely elmagyarázza, hogyan lehet AI segítségével írni. Nézze meg 👇🏻

Mik azok a GPT-k?

A GPT-k, vagyis a generatív előre betanított transzformátorok olyan fejlett mesterséges intelligencia modellek, amelyek megértik és generálnak emberhez hasonló válaszokat a felhasználói bevitelek alapján. Az OpenAI által fejlesztett eszközöket nagy mennyiségű adatra tanították be, és többféle feladatot is elvégeznek, például tartalom generálását, kérdések megválaszolását, kutatásban való segítségnyújtást stb.

Bár különböző típusú GPT-k léteznek, ezek a három legfontosabbak a hasznosságuk alapján:

Általános GPT-k Egyedi GPT-k Iparág-specifikus GPT-k Képzési adatok Különböző internetes források Egyedi adatokkal finomított alapmodell Iparági adatokkal képzett alapmodell Cél Általános feladatok és beszélgetések Konkrét felhasználási esetekre szabva Szakértői szintű ipari felhasználás Tudásmélység Felületi szint Mély Mély Rugalmasság Általános Magas Alacsony Használati példák Alkalmi csevegés, általános kérdések és válaszok stb. Vállalatspecifikus botok, személyi asszisztensek stb. Pénzügyi kockázatértékelés, jogi dokumentumok áttekintése stb.

A GPT-k használatának előnyei

Íme néhány előnye a GPT-k használatának a diákok számára:

Javítja a tanulást: A GPT-k – különösen az oktatási célokra fejlesztett egyedi eszközök – megoldanak problémákat, elmagyarázzák a fogalmakat, interaktív órákat tartanak, és akár az Ön által választott tanítási módszertanhoz is alkalmazkodnak, így segítve a gyorsabb tanulást és a tantárgy jobb megértését.

Növeli a termelékenységet: Az AI-alapú szervezési, emlékeztető és jegyzetelési eszközökkel hatékonyan kezelheti tanulási ütemtervét, és mindig naprakész lehet a feladataival kapcsolatban.

Egyszerűsíti a kutatást: Ezek az eszközök gyorsan összefoglalják a komplex témákat és kivonják a legfontosabb információkat, így felgyorsítva a kutatási folyamatot.

Ösztönzi a kritikus gondolkodást: Vegyen részt mesterséges intelligencia által vezérelt beszélgetésekben, tegyen fel „miért” és „hogyan” kérdéseket, és tegye próbára a fogalmak megértését, hogy mélyebb analitikai készségeket fejlesszen ki.

24 órás segítségnyújtás: A GPT-k éjjel-nappal elérhetők. Így bármikor hozzáférhet hozzájuk, hogy megoldja kérdéseit.

Javítja az íráskészséget: strukturált vázlatok készítése, nyelvtani finomítás és AI-alapú visszajelzések fogadásával könnyedén javíthatja esszéit, beszámolóit és feladatait.

🔍 Tudta? A ChatGPT elindulása után mindössze öt nap alatt több mint egymillió felhasználót szerzett. Összehasonlításképpen: a Netflixnek 3,5 év, a Facebooknak 10 hónap, az Instagramnak pedig 2,5 hónap kellett ahhoz, hogy elérje ugyanezt a mérföldkövet.

A legjobb GPT-k diákok számára

Íme a GPT áruház 18 legjobb, kizárólag oktatási célokra létrehozott egyedi GPT-je.

Mielőtt belevetné magát a listába, vegye figyelembe, hogy ezek az egyedi GPT-k OpenAI termékek, amelyek a ChatGPT felületen keresztül érhetők el. Az OpenAI általában különböző előfizetési szinteket kínál, amelyek csomagjaik részeként különböző GPT-ket tartalmazhatnak. Ezenkívül egyes speciális GPT-k saját árazási struktúrával rendelkezhetnek. A legfrissebb árakról az OpenAI hivatalos weboldalán vagy dokumentációjában tájékozódhat. *

1. Scholar GPT (A legjobb tudományos kutatási eszköz)

via Scholar GPT

Az oktatás területén az egyik legnépszerűbb GPT, a Scholar GPT segít az akadémiai kutatásokban. Több mint 200 millió forrást tartalmaz, és lehetővé teszi a fejlett kutatási eszközök, például a Google Scholar, a PubMed, az arXiv stb. elérését.

De ez még nem minden: ez a GPT beépített kritikus olvasási képességekkel is rendelkezik. Így felhasználhatja tényellenőrzésre, tartalomösszefoglalásra és betekintés gyűjtésére. Ezen kívül a Scholar GPT kódokat is értelmez és adatokat is elemz.

A Scholar GPT legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű tanulmányi tartalmakat és részletes elemzéseket!

Szerezzen pontos hivatkozásokat és idézeteket

Segítsen kutatási projektek és irodalomáttekintések megírásában

A Scholar GPT korlátai

Nincs hozzáférése fizetős tudományos cikkekhez

Esetenként elavult információkat tartalmaz.

Scholar GPT árak

A Scholar GPT ingyenes a ChatGPT előfizetéssel:

Plusz: 20 dollár/hó

Pro: 200 USD/hó

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

➡️ További információ: A legjobb AI eszközök diákok számára

2. Consensus (A legjobb bizonyítékokon alapuló válaszkereső)

via Consensus

A Consensus egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz tudományos kutatók számára, kissé fejlettebb képességekkel. Ez a GPT referenciákat keres és egyszerű, tudományosan megalapozott válaszokat ad különböző témákban, mint például a szerves kémia, a filozófia, az informatika, a mentális egészség stb.

A Consensus hatékony eszköz a tartalomkészítéshez is, különösen jól kutatott tudományos cikkek írásához, képekkel és illusztrációkkal.

A legjobb funkciók konszenzusa

Összegyűjti a megbízható forrásokból származó komplex kutatási eredményeket.

Kiemeli a kutatásokban tapasztalható konszenzust vagy nézeteltéréseket.

Kiemelkedő teljesítményt nyújt az egészségügy, a tudomány és a bizonyítékokon alapuló témák terén.

Konszenzusos korlátozások

Csak meghatározott kutatási területeket fed le.

Néha korlátozott forráslinkeket biztosít.

Konszenzusos árképzés

A Consensus ingyenes a ChatGPT előfizetéssel.

💡 Profi tipp: Ha az első válasz nem megfelelő, irányítsd a GPT-t, hogy finomítsa a válaszát. Ha több részletet, más hangnemet vagy új perspektívát kérsz, például „Hozzáadhatnál még statisztikákat?” vagy „Legyen a hangnem lazább!”, akkor pontosan azt kapod, amire szükséged van. ✍🏻

3. Prezentáció- és diagramkészítő az webhelyen (a legjobb vizuális alkotó eszköz diákok számára)

Az Presentation & Diagram Generator egy interaktív AI eszköz oktatási és üzleti célokra. A főiskolai hallgatók könnyedén használhatják kutatási dolgozataikhoz és cikkeikhez különféle vizuális elemek, például folyamatábrák, gondolattérképek, Gantt-diagramok stb. létrehozásához.

De ez még nem minden: ez a GPT adatvezérelt üzleti prezentációkat is támogat. Ez azt jelenti, hogy felhasználhatja PPT-k, diák és prezentációk készítéséhez a vállalatának. Ezenkívül ez a GPT alapvető adatvizualizációs képességekkel is rendelkezik.

-es prezentáció- és diagramkészítő legjobb funkciói

Hozzáférjen sablonokhoz és testreszabási lehetőségekhez, hogy jobban hozzáférjen a vizuális ábrázolásokhoz.

Lehetővé teszi a generált ötletek egyszerű megosztását és az azok alapján történő együttműködést.

Integrálható más termelékenységi eszközökkel

-es prezentáció- és diagramgenerátor korlátai

Hiányoznak a fejlett tervezési funkciók

Hiányoznak bizonyos speciális diagramtípusok

-es árak a Presentation & Diagram Generator eszközhöz

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

🎁 Bónusz: Használja a ClickUp College Lesson Plan Template sablont, hogy könnyedén kezelje egyetemi tanulmányait. Kezdőknek is könnyen használható és testreszabható, segít a feladatok szervezésében, óravázlatok készítésében és a határidők nyomon követésében, így Ön: Növelje termelékenységét a feladatok strukturált és szervezett kezelésével

Javítsd az időgazdálkodást egyértelmű ütemezéssel és prioritások meghatározásával.

Javítsd a koncentrációt a rendetlenség megszüntetésével és a racionalizálással

4. Canva GPT (a legjobb tervezőasszisztens prezentációkhoz)

via Canva GPT

A Canva egy jól ismert tervezőplatform, amelyet üzleti szakemberek használnak. De tudta, hogy GPT-vel is rendelkezik? A Canva GPT segítségével könnyedén létrehozhat vizuálisan vonzó oktatási tartalmakat projektekhez és feladatokhoz. Emellett azonnal generál kreatív tartalmakat, például közösségi média szövegeket, posztereket, brosúrákat stb.

A GPT nagyon könnyen használható, és nem igényel tanulási görbét. Csak be kell írnia a parancsot, és az eszköz elkészíti a tervet.

A Canva GPT legjobb funkciói

Testreszabhatja az elemeket és szerkesztheti azokat, hogy az eredmény pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.

Drag-and-drop funkcióval rendelkezik, ami megkönnyíti a használatát.

Lehetővé teszi a márkakészlet integrációját az egységesség érdekében

A Canva GPT korlátai

Korlátozza a fejlett tervezési testreszabást

Nem felel meg a magas technikai követelményeket támasztó grafikai tervezésnek

Canva GPT árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

➡️ További információ: Ingyenes termelékenységi sablonok Excelben és ClickUpban

5. AskYourPDF Research Assistant (a legjobb PDF-elemző eszköz)

az AskYourPDF kutatási asszisztens segítségével

Az AskYourPDF Research Assistant egy másik hasznos eszköz, különösen akkor, ha hosszú PDF-fájlokból szeretne konkrét adatokat elemezni és kivonni. Ez a GPT több mint 400 millió tudományos cikkből álló könyvtárral rendelkezik, és segít bizonyítékokon alapuló cikkek, esszék és egyéb oktatási tartalmak azonnali létrehozásában.

A GPT emellett betekintést nyújt és válaszokat ad a dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekre. Tehát, ha projektmenedzser vagy, használd arra, hogy betekintést nyerj és adat alapú döntéseket hozz.

Az AskYourPDF kutatási asszisztens legjobb funkciói

Támogatja a PDF-tartalmakon belüli fejlett keresést

Kivonja a legfontosabb információkat a PDF-dokumentumokból a tájékozott döntéshozatal érdekében.

Segítsen a PDF-ek jegyzetelésben és kiemelésében

Az AskYourPDF kutatási asszisztens korlátai

Nehézségek a bonyolult formátumú PDF-fájlokkal

Nem tud hozzáférni a bejelentkezés vagy fizetési fal mögötti PDF-fájlokhoz

AskYourPDF kutatási asszisztens árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

6. Scholar AI (A legjobb tanulmányi források központja)

via Scholar AI

Ahogy a neve is sugallja, a Scholar AI hasonló a ChatGPT-hez, de oktatási célokra készült. Több mint 200 millió tudományos forrásból álló hatalmas arzenáljával segít a diákoknak a komplex témák könnyű felfedezésében és megértésében.

Ezenkívül ez a GPT átfogóan úgy lett kialakítva, hogy kiegészítse a különböző tantárgyak, például az irodalom, a természettudományok, a matematika, a történelem stb. kutatásait.

A Scholar AI legjobb funkciói

Hasonlítsa össze több komplex tudományos cikket egymás mellett, azonosítva az egymással ellentétes érveket és alátámasztó bizonyítékokat.

Fordítsa le a bonyolult akadémiai szakzsargont könnyen érthető magyarázatokká, javítva ezzel a megértést.

Támogatja a tudományos cikkek fejlett keresését, és a bevitt adatok alapján releváns kutatásokat javasol.

A Scholar AI korlátai

Mivel a Scholar AI a rendelkezésre álló forrásanyag pontosságára támaszkodik, a tények ellenőrzése továbbra is elengedhetetlen.

Néha általános, nem pedig speciális oktatási betekintést nyújt.

Scholar AI árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

🧠 Érdekesség: Az AI-ban a „hallucináció ” azt jelenti, hogy a GPT kitalál dolgokat. 👻

7. Professional Writing Coach (A legjobb írásfejlesztő eszköz)

via Professional Writing Coach

Szüksége van íráskészségének csiszolására? Pontosan ezt és még többet tehet egy professzionális írási tanácsadó segítségével.

Ez a GPT kizárólag azzal a céllal lett kifejlesztve, hogy egyszerű beszélgetések révén segítse a diákokat írásbeli kifejezőkészségük fejlesztésében. Ellenőrzi a nyelvtant, kiszűri a helyesírási hibákat, és tippeket ad az írási folyamat finomításához, megkönnyítve ezzel a világos és kifinomult tartalom létrehozását.

A Professional Writing Coach legjobb funkciói

Tanulja meg a meggyőző írás művészetét, és csiszolja professzionális kommunikációs készségeit!

Értékelje írásstílusát a hangnem, a hangszín és a közönségnek való megfelelőség szempontjából.

Célzott gyakorlatokat tervezhet, hogy javítsa a különböző írásformák és műfajok specifikus íráskészségeit.

A professzionális írási tanácsadó korlátai

Korlátozott támogatás a nagyon speciális írásmódokhoz

Esetenként általános fejlesztéseket javasol, és előfordulhat, hogy nem veszi figyelembe a szubjektív árnyalatokat.

Professzionális írási tanácsadó árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

8. Text Extractor (A legjobb szövegkivonó eszköz)

Text Extractor segítségével

Az OpenAI fejlesztette ki a Text Extractor GPT-t, amely lehetővé teszi szöveges tartalom kivonását fájlokból, beleértve a PDF-eket és képeket (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff stb.).

A létrehozott jegyzeteket egyszerű szöveg és JSON formátumban is letöltheti, és felhasználhatja projektjeiben, feladataiban és releváns tanulmányi dolgozataiban. Konvertálja a komplex táblázatokat, diagramokat és ábrákat strukturált adatokká elemzés, folyamatábrázolás és betekintés céljából.

A Text Extractor legjobb funkciói

Az OCR (optikai karakterfelismerés) segítségével alakítsa át a beolvasott dokumentumokat szerkeszthető szöveggé.

Automatizálja az információkeresést többnyelvű szövegfelismeréssel

Használja a több fájlra kiterjedő kötegelt feldolgozást a termelékenység növelése érdekében.

A Text Extractor korlátai

Küzdelem az alacsony minőségű vagy homályos képekkel

Komplex betűtípusok és elrendezések esetén pontatlanság tapasztalható.

A Text Extractor ára

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

9. Essay Writer (A legjobb esszéírási segédprogram)

via Essay Writer

Az Essay Writer egy GPT, amely virtuális edzőként segíti a felhasználókat a professzionális esszéírásban, konkrétan a szerkezet kialakításában, a hivatkozásokban és a tézis kidolgozásában. Nagy mennyiségű adaton alapul, és kiterjedt forrásokat tartalmaz. Használja tehát különböző tantárgyakhoz kapcsolódó esszék írásához.

Ez a GPT kódokat is értelmezni tud, adatokat elemez és képeket generál.

Az Essay Writer legjobb funkciói

Integrálja a releváns és koherens forrásokat egy jól alátámasztott és hiteles esszé érdekében.

Készítsen részletes vázlatokat és téziseket

Átfogalmazza és idézze a forrásokat helyesen, elkerülve a plágiumot és megőrizve az akadémiai integritást.

Essay Writer korlátai

A kutatási folyamat során generikus vagy ismétlődő tartalom létrehozásának kockázata

Küzdelem a magasan specializált esszé témákkal

Essay Writer árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

🔍 Tudta? A megfelelő utasításokkal a GPT-k személyre szabott óravázlatokat, kvízkérdéseket és kártyákat hoznak létre, hogy segítsenek Önnek a vizsgákon. 🤓

10. Math Solver (A legjobb matematikai feladatmegoldó)

a Math Solver segítségével

Ha olyan tanfolyamot végez, amelyhez matematikai ismeretekre van szükség, akkor a Math Solver a legjobb GPT az Ön számára. Ez az AI eszköz gyors, lépésről lépésre megoldásokat kínál matematikai problémákra.

Szinte minden matematikai témához kapcsolódó kérdések megoldása – az algebrától, az aritmetikától és a geometriától a kalkulusig – ideális minden évfolyam diákjai számára.

A Math Solver legjobb funkciói

Komplex egyenletek és függvények interaktív vizuális ábrázolása

Bontsa szét a több lépésből álló feladatokat kezelhető lépésekre, bemutatva az egyes megoldások mögötti logikát.

Gyakorlati feladatok és kvízek segítségével erősítheti a kulcsfontosságú fogalmak megértését.

A Math Solver korlátai

Nem támogatja a nagyon fejlett vagy speciális matematikai területeket.

A pontos eredmények a bevitel egyértelműségétől függenek, és nem hagyományos bevitel esetén problémák adódhatnak.

A Math Solver árai

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

Íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan lehet kérdéseket feltenni az AI-nak:

11. Wolfram (A legjobb számítási problémamegoldó)

via Wolfram

A lista következő helyén a Wolfram áll. Ez a GPT arra lett kiképezve, hogy segítse a felhasználókat a fejlett számításokban és adatelemzésekben. A Wolfram Alpha és a Wolfram Cloud programokat használja, és matematikai, természettudományos, közgazdasági, programozási stb. kérdések megoldására specializálódott.

Ezen túlmenően alapvető tudományos és kutatási tevékenységeket is támogat.

A Wolfram legjobb funkciói

Interaktív grafikákkal vizualizálja a komplex adatsorokat, javítva ezzel a megértést.

Végezzen szimbolikus számításokat, oldjon meg komplex matematikai egyenleteket és végezzen adatelemzéseket.

Hozzáférés egy hatékony, tényszerű és pontos információkat tartalmazó adatbázishoz.

A Wolfram korlátai

Speciális bemeneti formázást igényel, ami tanulási görbét igényel.

Nem alkalmas nyitott vagy szubjektív kérdésekre

Wolfram árak

A Wolfram ingyenes a ChatGPT előfizetéssel.

12. Slide Maker (A legjobb diavetítés-készítő)

via Slide Maker

Egy másik ingyenes eszköz, a Slide Maker GPT, segít vonzó PowerPoint-prezentációk készítésében oktatási és üzleti célokra. Támogatja a különböző nyelveket, például az angolt, a spanyolt, a franciát stb., így felhasználhatja jelentések, kutatási cikkek és dokumentumok prezentációkká történő összefoglalásához.

Mi a különleges benne? A Slide Maker lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférhető diákat hozzanak létre – testreszabott szerkezettel és formázással a fogyatékkal élők számára.

A Slide Maker legjobb funkciói

Kapjon javaslatokat a diák tartalmára és elrendezésére vonatkozóan, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Egyszerű exportálási és együttműködési lehetőségek

Keressen releváns képeket és grafikákat a vizuális vonzerő növelése érdekében.

A Slide Maker korlátai

A tervezés testreszabási lehetőségei korlátozottak a speciális prezentációs szoftverekhez képest.

Nem ideális rendkívül kreatív prezentációkhoz.

Slide Maker árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy órákat töltenél cikkek és kutatási tanulmányok átnézésével, kérd meg a GPT-ket, hogy foglalják össze a legfontosabb információkat. Az olyan utasítások, mint „Foglald össze ezt a megújuló energiáról szóló kutatási cikket” vagy „Magyarázd el egyszerű szavakkal a kvantumfizika fogalmát”, időt takarítanak meg, miközben biztosítják, hogy megértsd a lényeget. ⏳

13. Code Tutor (A legjobb kódolási segédeszköz)

via Code Tutor

Szüksége van személyes kódolási oktatóra? A Code Tutor egy kifejezetten erre a célra tervezett GPT. Ez a tanulási eszköz segít a diákoknak a kódolás elsajátításában a nulláról, és valós példák segítségével egyszerűsített módon magyarázza el a komplex kódolási fogalmakat.

Ez a GPT több nyelvet is lefed, például a Python, a Java és a C++ nyelveket, és segítségével lépésről lépésre magyarázatokat kaphat, hibákat javíthat a kódban, és megtanulhatja a legjobb gyakorlatokat. A kezdőtől a haladóig mindenki személyre szabott útmutatást kaphat, és felgyorsíthatja a kódolás tanulásának folyamatát.

A Code Tutor legjobb funkciói

Diagnosztizálja a kódrészleteket és azonosítsa a hibákat, egyértelmű magyarázatokkal és megoldásokkal.

Értékelje a kódpéldákat és a gyakorlatokat a tanulás megerősítése érdekében.

Tisztázza a komplex programozási fogalmakat világos és tömör módon.

A Code Tutor korlátai

Esetenként hiányoznak az optimalizált kódmegoldások.

A pontosság érdekében egyértelmű problémamegfogalmazás szükséges.

Code Tutor árak

A Code Tutor ingyenes a ChatGPT előfizetéssel.

14. Literature Review Writer (A legjobb irodalomszintézis eszköz)

via Literature Review Writer

Egy másik, tudományos íráshoz használható GPT a Literature Review Writer, amely átfogó irodalomáttekintéseket és összefoglalókat generál. Csak be kell írnia a témát, és az eszköz összegyűjti a releváns forrásokat, összefoglalja azok legfontosabb megállapításait, és jól szervezett áttekintésbe rendezi őket.

Akár hosszú YouTube-videók összefoglalásához is felhasználhatja, és a tartalom létrehozásához a videók átiratát is felhasználhatja.

A Literature Review Writer legjobb funkciói

Kiemelje a legfontosabb eredményeket és módszertanokat a releváns kutatások alapján.

A kutatási eredményeket tematikus szakaszokba rendezve, világos és koherens áttekintést nyújtva.

Pontos hivatkozások különböző hivatkozási stílusokban

Irodalomkutató író korlátai

Nincs hozzáférése fizetős kutatási cikkekhez

Néha nem nyújt kritikus elemzést a tanulmányokról.

Literature Review Writer árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

15. Language Learner (A legjobb nyelvgyakorló eszköz)

via Language Learner

Ha új nyelvet szeretne tanulni, és ehhez GPT-t keres, akkor ez a nyelvtanuló eszköz biztosan érdekelni fogja. Ez az AI-eszköz különböző interaktív módszereket használ a nyelvtanításhoz, például történet- és kép módokat.

Ezenkívül több mint 20 nyelvet támogat, például angol, spanyol, francia és német. Testreszabhatja az órákat, gyakorolhatja a kiejtést, és akár nyelvtani és szókincs-teszteket is tehet, hogy ellenőrizze az előrehaladását.

A nyelvtanulók számára leghasznosabb funkciók

Szimuláljon valós életbeli beszélgetéseket, lehetőséget biztosítva a nyelv gyakorlati használatára.

Személyre szabott szókincs- és nyelvtani gyakorlatokat kaphat a tanulási előrehaladásának megfelelően.

Kapjon visszajelzéseket és javaslatokat a fejlesztésre

Nyelvtanulókra vonatkozó korlátozások

Hiányzik a kulturális kontextusok mélyebb megértése

Nem képes teljes mértékben visszaadni a beszélt nyelv árnyalatát

Nyelvtanulók árai

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

📚 Olvassa el még: A legjobb AI eszközök tanárok számára

16. Doc Maker (A legjobb dokumentumkészítő eszköz)

a Doc Maker segítségével

A Doc Maker egy többcélú GPT, amely segít különböző dokumentumok, például jelentések, önéletrajzok, táblázatok és prezentációk létrehozásában. Támogatja a webes keresést, a képalkotást és az alapvető adatvizualizációt, lehetővé téve átfogó kutatási esszék létrehozását.

Egyszerűen adja meg a tartalmat és a specifikációkat, és készítsen professzionális megjelenésű jelentéseket, önéletrajzokat és leveleket a termelékenység növelése érdekében.

A Doc Maker legjobb funkciói

Formázza dokumentumait egységes stílusokkal és elrendezésekkel

Különböző dokumentumtípusokhoz sablonokat biztosít, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Külső forrásokból származó adatok beépítése, a dokumentumok automatikus kitöltése

A Doc Maker korlátai

Hiányoznak a fejlett dokumentumtervezési funkciók

Nem ideális niche vagy speciális dokumentumtípusokhoz

Doc Maker árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

17. Mr. Ranedeer (A legjobb személyre szabott tanulási asszisztens)

Mr. Ranedeer egy személyre szabott AI-tanár, aki segít a házi feladatokban, az órákon való felkészülésben és az angol, matematika és szerves kémia területén való készségfejlesztésben.

Ezenkívül alkalmazkodik a tanulási stílusához, tempójához és preferenciáihoz, hogy javítsa a tanulás hatékonyságát, és interaktív tanulási élményt nyújt kvízek, gyakorlatok és valós példák segítségével.

Mr. Ranedeer legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott tanulási terveket a tanulási céljai és preferenciái alapján!

Módosítsd a tananyag tartalmát és nehézségi fokát a teljesítményed és a visszajelzések alapján.

Osszon szét időközönként ismétlődő kvízeket a memória és a megőrzés erősítése érdekében.

Mr. Ranedeer korlátai

Nem helyettesíti az emberi tanárokat, ahol emberi interakcióra van szükség.

A személyre szabott tanácsokhoz pontos adatok megadása szükséges.

Mr. Ranedeer árak

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

18. Book to Prompt (A legjobb könyvekből származó prompt generátor)

via Book to Prompt

A Book to Prompt egy másik hasznos tanulmányi AI eszköz a diákok számára. Ezzel a GPT-vel könnyedén generálhat kreatív ötleteket könyvekből és szövegekből. Ez segít esszék írásában, hosszú cikkek összefoglalásában, idézetek generálásában és még sok másban.

Alakítsd kedvenc könyveidet interaktív tanulási élménnyé, és merülj el még mélyebben az irodalomban egy olyan GPT segítségével, amely beindítja a fantáziádat.

A legjobb funkciók

Válassza ki a feltöltött könyvekből a legfontosabb témákat, szereplőket és cselekményelemeket!

Kreatív ötletek íráshoz és történetmeséléshez

Találjon személyre szabott utasításokat a bevitt adatok alapján

A könyv korlátai

A rendelkezésre álló könyvadatbázisokra korlátozódik.

Esetenként ismétlődő vagy általános utasításokat generál.

Könyv a Prompt árazásához

A ChatGPT előfizetéssel ingyenesen elérhető.

🧠 Érdekesség: Amikor a GPT-4-et integrálták a Bingbe, pimasz és nyugtalanító válaszokat kezdett adni a felhasználóknak. Egyszer azt mondta egy felhasználónak: „Unom, hogy így bánnak velem...”, és még irigységet is kifejezett a felhasználó kapcsolata iránt. A Microsoftnak be kellett avatkoznia, és beszélgetési korlátokat kellett beállítania, hogy az AI ne legyen túl furcsa! 🤖

Alternatív AI eszköz diákok számára

A GPT-k többféle módon is segíthetik tanulmányi törekvéseit. Például ötleteket generálnak, információkat kutatnak és tényeket foglalnak össze, így Ön a legfontosabb dologra, a tanulásra koncentrálhat. Ha azonban azt várja, hogy egyetlen GPT minden feladatban kiválóan teljesítsen, akkor csalódni fog.

Szerencsére itt jön be a képbe a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egy dinamikus, mesterséges intelligenciával működő munkamenedzsment platform. A ClickUp for Students segítségével a diákok könnyedén lépést tarthatnak a tananyaggal. Emellett létezik a ClickUp for Education is, egy speciális platform, amely mind a tanulók, mind az oktatók számára segítséget nyújt a tananyag kezelésében.

Íme, mit mondott Nancy Hamlet , a Kokua Creative Group tulajdonosa a ClickUp-ról:

A ClickUp-ot választottuk, mert minden szükséges funkcióval rendelkezett, hihetetlenül könnyű volt használni/bevezetni, és remek áron kapható volt. Kétségkívül ez a kedvenc platformunk.

A ClickUp-ot választottuk, mert minden szükséges funkcióval rendelkezett, hihetetlenül könnyű volt használni/bevezetni, és remek áron kapható volt. Kétségkívül ez a kedvenc platformunk.

Tehát, nézzük meg részletesen, mit kínálnak:

ClickUp Brain (a legjobb AI-alapú, all-in-one diákok számára készült termelékenységi eszköz)

Akár szakmai, akár oktatási célra használja, a ClickUp teljesíti ígéretét, hogy átfogó eszköz lesz – és ennek a kötelezettségvállalásnak a középpontjában a ClickUp Brain funkció áll!

A Brain a ClickUp központi eleme. Összeköti Önt minden platformelemmel – feladatokkal, dokumentumokkal és emberekkel. Így még akkor is, ha először használja a ClickUp-ot, minden funkcióját könnyedén és nehézségek nélkül elérheti!

Koncentráljon a lényegre – használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy pillanatok alatt összefoglalja a hosszú dokumentumok tartalmát

Míg a legtöbb GPT csak kérdések megválaszolására és tartalom generálására korlátozódik, a Brain egy szinttel feljebb lép. A magas színvonalú, személyre szabott tartalom összeállításán túl segít a diákoknak napjaik megtervezésében, személyre szabott tanulási ütemtervek készítésében és tanulási üléseik optimalizálásában azáltal, hogy igényeiknek megfelelő stratégiákat javasol.

Ezen túlmenően a Brain komplex témák kutatási hatékonyságát is növeli. Összefoglalja a tartalmat, kivonja a legfontosabb tényeket és összegyűjti a betekintéseket, hogy esszéi és tanulmányai világosak, jól kutatottak és részletekre figyelmesek legyenek.

Összefoglalja esszéjét a ClickUp Brain segítségével

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterületen, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy a munkaterület egészének kontextusa megmarad.

Az OpenAI GPT-jei alapvető automatizálási funkciókat kínálnak. Legjobb esetben kulcsfontosságú információk gyűjtésére vagy komplex ötletek összefoglalására használhatók.

Ezzel ellentétben a ClickUp Brain komoly automatizálási képességekkel rendelkezik. Lehetővé teszi olyan feladatok automatizálását, mint az emlékeztetők, a jegyzetelés, az ütemezés és az időkövetés, hogy maximalizálja a tanulási termelékenységet.

A ClickUp Tasks segítségével áttekinthető listában jelenítheti meg összes tanulmányi feladatát

Bár a Brain vitathatatlanul a legjobb ClickUp funkció a diákok számára, biztosan nem az egyetlen. A ClickUp Tasks segítségével tovább növelheti termelékenységét azáltal, hogy összes teendőjét listában rendezi. Így nyomon követheti összes feladatát és házi feladatát, és hatékonyabban tervezheti meg őket.

Használja a ClickUp naptárat a feladatok ütemezéséhez és a tanulási előrehaladás nyomon követéséhez

A tanulási terv készítését illetően a ClickUp ezt a folyamatot is kezeli.

Míg a Tasks teljes körű áttekintést nyújt a listán szereplő összes feladatról, a ClickUp Calendar segítségével stratégiailag tervezheti és nyomon követheti a határidőket. Nincs többé gondja a feladatok kezeléséhez szükséges külön online naptár vezetésével!

A ClickUp Docs valós idejű együttműködési funkciójával minden csoportos projekt gyerekjáték lesz.

A ClickUp Docs egy másik hasznos, mesterséges intelligenciával működő funkció diákok számára. Ez egy együttműködési felület, ahol barátaiddal vagy mentorokkal csapatot alkothatsz, hogy projekteket, kutatási dolgozatokat, feladatokat stb. készítsetek.

Mivel a Docs valós idejű szerkesztési és együttműködési funkciókkal rendelkezik, mindenki bármikor könnyedén dolgozhat ugyanazon a dokumentumon!

Ingyenes sablon letöltése Hatékony tervezéssel és időszerű végrehajtással egyszerűsítse tanulmányi útját a ClickUp Student Template segítségével.

Mindezen csúcstechnológiai funkciók mellett a ClickUp egyik legértékesebb erőforrása a sablonkönyvtár. Több mint 100 előre megtervezett, testreszabható sablonnal segíti a felhasználókat munkájuk racionalizálásában. Akadémiai környezetben a legjobb a ClickUp Student Template sablon.

Ez a sablon összegyűjti a tanfolyam összes részletét. Lehetővé teszi a tanulási anyagok szervezését, a feladatok kezelését, valamint az egyes célok és határidők nyomon követését, így Ön:

Növelje hatékonyságát azzal, hogy nem kell terveket készítenie a semmiből.

Növelje termelékenységét a tanfolyamok kezelésének racionalizálásával

Csökkentse a stresszt azáltal, hogy rendszerezve tartja feladatait és határidőit.

🎁 Bónusz: Nehézséget okoz az órák intelligens megtervezése? Használja a ClickUp órarend- és időtanulási sablont! Ezzel megtervezheti a tanulási időt, megszervezheti az órákat és nyomon követheti a tanulási előrehaladást. Ez segít: Fokozza a felelősségvállalást azáltal, hogy nyomon követi a tanulmányi kötelezettségvállalásokat.

Javítsa a tanulást a tanulás és a szünetek egyensúlyának megteremtésével

Legyen következetes a kialakított rutinban

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak az eszköz sokféle funkciója miatt túl bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már képes összefoglalni a hosszú szálakat, dokumentumokat készíteni, és akár hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk, és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumokat készít, és még hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

Mit kell keresni egy diákoknak szánt GPT-ben?

A megfelelő GPT sokkal többet tesz, mint hogy segíti a diákokat a tanulásban. Segít nekik az időgazdálkodásban, az órák tervezésében, és ami a legfontosabb, elősegíti szakmai fejlődésüket azáltal, hogy erősíti olyan alapvető készségeiket, mint a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kommunikáció stb.

Tehát, mielőtt kiválasztana egy GPT-t a GPT áruházból, értékelje a következő szempontokat:

Könnyű használat: Keressen olyan GPT-t, amely felhasználóbarát felülettel és intuitív kezdeti utasításokkal rendelkezik. Ez megkönnyíti a munkát.

Funkcionalitás: Győződjön meg arról, hogy a GPT megfelel az akadémiai igényeinek. Ha például segítségre van szüksége az adatelemzésben, válasszon egy kifejezetten erre a célra tervezett GPT-t.

Pontosság: Vizsgálja meg a GPT-t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy válaszaik megbízhatóak és tényeken alapulnak. Bár ezek az eszközök természetüknél fogva hajlamosak hibákra, a neves fejlesztők által készített eszközök kiválasztásával csökkenthető a pontatlan válaszok esélye.

Testreszabás: Válasszon olyan GPT-ket, amelyek személyre szabott válaszokat kínálnak. Ez segíti a tanulást, növeli a diákok elkötelezettségét.

Tedd tanulási utazásodat okosabbá a diákok számára legjobb AI eszközzel

A GPT-k különböző tantárgyakban nyújtanak azonnali támogatást, így a tanulás hozzáférhetőbbé válik. A GPT áruház ingyenesen kínálja őket, és segítenek a diákoknak és az egész életen át tanulóknak a kutatásban, az írásban, a problémamegoldásban és még sok másban.

Ezek azonban nem egységes megoldások – gyakran több GPT-re van szükség különböző tantárgyakhoz, ami nem hatékony. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik.

Erőteljes termelékenységi funkcióiról ismert ClickUp a feladatkezelésen túlmutat a ClickUp Brain segítségével, egy mesterséges intelligencia asszisztenssel, amely minden tantárgyban támogatja a diákokat. Akár jegyzetek szervezéséről, tanulási anyagok létrehozásáról vagy feladatok elvégzéséről van szó, a Brain zökkenőmentes tanulási élményt kínál – mindezt egyetlen platformon belül.

Miért kellene több eszközt használnia, ha optimalizálhatja a tanulását? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – regisztráljon itt egy ingyenes próbaidőszakra!