A 10 legjobb marketing-megfelelőségi szoftver marketingcsapatok számára

A marketing a kreativitásról szól, de a szabályozás? Az bonyolult lehet. Egy rossz lépés, és máris belekeveredsz a szabályozási bírságok hálójába.

Ezért elengedhetetlen egy robusztus marketing-megfelelőségi szoftver. Gondoljon rá úgy, mint a csapata jogi biztonsági hálójára, amely megakadályozza a potenciális hibákat, mielőtt azok költséges jogsértésekké válnának.

És itt a jó hír: az AI és az automatizálás átalakítja a megfelelőségi menedzsmentet.

Az Accenture Compliance Risk Study tanulmánya szerint a szakemberek 93%-a egyetért azzal, hogy a mesterséges intelligencia segít csökkenteni az emberi hibákat és javítani a hatékonyságot.

A modern marketingeszközök nem csak egyszerűen jelölőnégyzeteket jelölnek be – egyszerűsítik a marketinges szabályozási megfelelést, megkönnyítik a megfelelés ellenőrzését, valós időben figyelemmel kísérik a szabályzatok frissítéseit, és biztosítják, hogy minden hirdetés, e-mail és közösségi média bejegyzés megfeleljen az iparági szabványoknak.

Íme a 10 legjobb, legfejlettebb marketing-megfelelőségi szoftver, amelyek segítségével a csapatok gyorsak, kreatívak és jogilag is biztonságban maradnak.

Mit kell keresnie a marketing compliance szoftverekben?

A megfelelő marketing-megfelelési szoftvernek olyannek kell lennie, mint egy megbízható partnernek, amely segít csapatának a helyes úton maradni, miközben megkönnyíti az Ön életét. Keresse meg:

Automatizálás: Nincs szükség minden közösségi média bejegyzés kézi ellenőrzésére. A megfelelő szoftver automatizálja a tartalom ellenőrzését, az adatvédelmi ellenőrzéseket és a jóváhagyásokat. Ön a létrehozásra koncentrálhat, nem pedig az ellenőrzésre.

Valós idejű frissítések: A szabályozások gyorsan változnak, ezért a szoftverének is lépést kell tartania velük. Az élen maradáshoz azonnali hozzáférésre van szüksége a legújabb megfelelési szabályokhoz.

Együttműködési eszközök: Marketingeszközei könnyedén működjenek együtt. Gondoskodjon arról, hogy a megfelelőségi szoftver integrálható legyen CRM-jével, automatizálási platformjával és kulcsfontosságú rendszereivel, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesek és az adatok összekapcsolhatók legyenek.

Felhasználóbarát: Ha úgy érzi, hogy a szoftver használatához doktori címre van szükség, akkor az nem a megfelelő. A tiszta, intuitív kialakítás biztosítja, hogy a kezdők és a profik is könnyedén tudjanak navigálni benne.

A legjobb marketing-megfelelőségi szoftverek áttekintése

Íme egy gyors összehasonlító táblázat:

Eszköz A legjobb funkciók Ideális Árak ClickUp Központosított feladat- és megfeleléskezelés, automatizált jóváhagyási munkafolyamatok, AI-alapú megfelelés-ellenőrzések, integrációk, vállalati biztonság Minden marketingcsapat számára, különösen azoknak, akiknek robusztus feladatkezelésre és megfelelés-nyomon követésre van szükségük. Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron AuditBoard Automatizált audit munkafolyamatok, kockázati hőtérképek, AI-vezérelt dokumentumellenőrzés, valós idejű riasztások, audit nyomvonalak Nagyvállalatok, kockázatkezelési és megfelelőségi csapatok Egyedi árazás (nincs ingyenes csomag) Filestage Verziókezelés, fájlok ellenőrzése, visszajelzések a fájlokra, integrációk, valós idejű irányítópultok Kreatív, marketing és megfelelőségi csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 129 dollártól/hónap Ziflow Központosított ellenőrzés, márkás élmény, Adobe integráció, valós idejű visszajelzés, ellenőrzési nyomvonalak Kreatív és marketing csapatok, akiknek egyszerűsített jóváhagyási folyamatokra van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 199 USD/hó áron Brandfolder Eszközök szervezése, hozzáférés-vezérlés, automatikus lejárat, márkapolitika tárolása, metaadatok címkézése Márka-, kreatív és marketingcsapatok Egyedi árazás (nincs ingyenes csomag) Aprimo Marketing erőforrások kezelése, munkafolyamatok automatizálása, eszközkezelés, kampánykövetés, jelentések Nagy marketingcsapatok, ügynökségek, vállalkozások Egyedi árazás (nincs ingyenes csomag) Fintel Connect Affiliate menedzsment, AI-alapú megfelelés, munkafolyamat-automatizálás, kampányelemzés Pénzügyi marketing és affiliate csapatok Egyedi árazás (nincs ingyenes csomag) Adzooma Többcsatornás hirdetéskezelés, automatizált jelentések, integrációk, felhasználóbarát felület Kis- és közepes méretű marketingcsapatok Ingyenes; fizetős csomagok 69 dollártól/hónap Complyon Automatikus emlékeztetők, megfelelőségi dokumentumkezelés, kockázatértékelő eszközök, egyedi munkafolyamatok Szabályozott iparágak, megfelelési követelményekkel terhelt csapatok Egyedi árazás (nincs ingyenes csomag) LogicGate Egyedi irányítópultok, AI-alapú betekintés, kódolás nélküli automatizálás, szerepkörökön alapuló hozzáférés, fejlett jelentéskészítés Testreszabható GRC-megoldásokra szoruló vállalkozások Egyedi árazás (nincs ingyenes csomag)

A 10 legjobb marketing-megfelelőségi szoftver

1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez, munkafolyamatok szervezéséhez és megfelelés nyomon követéséhez)

A marketingcsapatok gyorsan dolgoznak. A ClickUp for Marketing Teams biztosítja, hogy a szabályoknak való megfelelés ne lassítsa le a munkát.

Használja ki a ClickUp rugalmas felépítését, és hozzon létre dedikált tereket vagy mappákat a marketingkampányokhoz és a szabályozási dokumentációhoz. Ezen az egységes felületen központosíthatja az összes tartalmat és visszajelzést.

Csatolja a marketingeszközöket közvetlenül a feladatokhoz, és használja a ClickUp robusztus megjegyzésfunkcióit a világos, kontextusba ágyazott visszajelzésekhez, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és a megfeleléssel kapcsolatos kérdések közvetlenül az eszközön kerüljenek megoldásra.

Hozzászólásokat adhat hozzá közvetlenül a ClickUp Doc s-hez, hogy jelölje a problémákat és kontextusba helyezze munkáját.

Ezzel megszűnik a szétszórt kommunikáció, és minden megbeszélés a konkrét tartalomhoz kapcsolódik. A ClickUp egyéni állapotai és automatizálási funkciói segítségével strukturált jóváhagyási munkafolyamatokat is létrehozhat.

Használja ezeket a hatékony funkciókat együttesen, hogy az Ön igényeinek megfelelően meghatározott jóváhagyási szakaszokat állítson be – legyen szó jogi felülvizsgálatról, márka-megfelelésről vagy szabályozási ellenőrzésekről. Állítson be triggereket, hogy a felülvizsgálati feladatok automatikusan a megfelelő érdekelt felekhez kerüljenek minden szakaszban, biztosítva ezzel a szisztematikus és ellenőrizhető folyamatot, mielőtt bármilyen tartalom megjelenne.

A platform segít a verziókezelés és az audit nyomvonalak tisztázásában is az összes marketingeszköz esetében. Kövesse nyomon tartalmának minden változatát a részletes tevékenységi naplókon keresztül. Ez átfogó nyilvántartást biztosít a változásokról, visszajelzésekről és jóváhagyásokról, ami elengedhetetlen a szabályoknak való megfelelés bizonyításához.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense, még tovább fokozza ezt a funkciót. Ez az AI-alapú asszisztens a munkaterületén található, megérti a feladatait, és rendkívül releváns információkat nyújt – tabok közötti váltás nélkül.

Gyorsítsa fel marketingkampányait, miközben biztosítja a ClickUp Brain előírásainak való megfelelést.

Mi lenne, ha egyetlen megbízható forrásból származó információkat használna az összes MarTech eszközéhez? A ClickUp Integrations olyan platformokkal kapcsolódik össze, mint a Hubspot és a Zapier, biztosítva a zökkenőmentes eszközkezelést, a szabályozási követelmények nyomon követését és a verziókezelést.

Ezzel eljutottunk a biztonság kérdéséhez. A ClickUp Security vállalati szintű védelmet kínál, beleértve az ISO tanúsítást, a SOC 2 és PCI megfelelőséget, valamint a végpontok közötti AES-256 titkosítást. Adatai biztonságban maradnak, miközben Ön a kockázatmentes kampányok lebonyolítására koncentrálhat.

💟 Bónusz: Plug-and-play megfelelőségi stratégiára van szüksége? A ClickUp megfelelőségi projektterv sablon segítségével könnyedén szervezheti a jóváhagyásokat, nyomon követheti a dokumentumokat és összehangolhatja a megfelelőségi munkafolyamatokat.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze és kezelje a projekt megfelelőségét a ClickUp megfelelőségi projektterv sablon segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa az összes marketing- és megfelelőségi munkát egy helyen: Tartsa a kampányokat, dokumentumokat és jóváhagyásokat rendezett állapotban, erre a célra kijelölt helyeken vagy mappákban.

Automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat: állítson be egyedi állapotokat és automatizálásokat a tartalom jogi, márka- vagy szabályozási felülvizsgálatához.

Valós időben együttműködhet csapatával: használja használja a Megjegyzések és dokumentumok hozzárendelése funkciót a megfelelési problémák jelzésére és a visszajelzések kontextusban tartására.

Használja ki az AI-t a megfelelési kockázatok felismeréséhez: vizsgálja meg a hirdetések szövegét jogi buktatók szempontjából, és automatizálja a szabályzatok frissítését és jóváhagyását a ClickUp Brain segítségével.

Védje az érzékeny adatokat vállalati szintű biztonsággal: Ellenőrizze a hozzáférést, kövesse nyomon a változásokat, és biztosítsa a szabályoknak való megfelelést robusztus biztonsági funkciók segítségével.

Maradjon naprakész a figyelmeztetések és emlékeztetők segítségével: Állítson be automatikus értesítéseket a kockázatkezeléshez és a megfelelési határidőkhöz.

Integrálja kedvenc MarTech eszközeivel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan platformokhoz, mint a HubSpot, a Zapier és a GitHub, hogy zökkenőmentesen nyomon követhesse a szabályozási előírásokat.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt testreszabási lehetőségei miatt a kezdeti beállítás időigényes lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Luxus magáncatering és concierge szolgáltatásokat nyújtunk, ezért mindig úton vagyunk. Az okostelefonról való munkavégzés és a ClickUp alkalmazás használata eddig mindenképpen a leghasznosabb dolog volt számomra. Például ellenőrizhetem a bankszámlánkra beérkezett befizetéseket anélkül, hogy meg kellene várnom, amíg hazaérek. Ez egy példa arra, amit rendkívül hasznosnak találok.

2. AuditBoard (A legjobb az audit munkafolyamatok automatizálásához, a kockázatok kezeléséhez és a megfelelés láthatóságának javításához)

via AuditBoard

Küzdenek a szabályozási előírások megsértésével? Az AuditBoard automatizálással, feladatkezeléssel és AI-vezérelt dokumentumellenőrzéssel egyszerűsíti a komplex munkafolyamatokat.

Központosítja a jóváhagyásokat, jelzi a legfontosabb elemeket és valós időben figyelmezteti a csapatokat, így nem kell e-maileket keresgélnie. Az eszközök feladatkezelési funkciói lebontják a kampányokat, automatizálják a felülvizsgálati folyamatot és könnyedén nyomon követik az előrehaladást.

Mesterséges intelligenciája beolvassa a dokumentumokat, felismeri a szabályozási problémákat, és ellenőrzi a marketingtartalmakat a szabályozásoknak való megfelelés szempontjából, hogy a problémákat korán felismerje. Az intelligens automatizálás rutinfeladatokat is elvégez, például auditok ütemezését, emlékeztetőket küld, és jelentéseket készít. A mesterséges intelligencia külső eszközökkel is integrálható a mélyebb elemzés érdekében.

Az AuditBoard legjobb funkciói

Ismerje meg a kampánymutatókat, a kockázati hőtérképeket és az ellenőrzési nyomvonalakat.

Használjon előre elkészített sablonokat, vagy hozzon létre saját sablonokat a megfelelési munkafolyamatok egységesítéséhez.

Ellenőrizze, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy hagyhatja jóvá a megfelelőségi dokumentumokat, hogy biztosítsa a biztonságot és a felelősségre vonhatóságot.

Tartson pontos nyilvántartást a megfelelőségi tevékenységekről a könnyű nyomon követhetőség és az átláthatóság érdekében.

Az AuditBoard korlátai

A problémák kezelése nehézkes lehet

A jelentések nem mindig jelenítik meg optimálisan a szükséges mezőket.

A többszintű árképzés korlátozza bizonyos funkciókhoz való hozzáférést.

AuditBoard árak

Egyedi árazás

AuditBoard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az AuditBoardról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyfokú rugalmasságot és alkalmazkodóképességet biztosít az üzleti életben, amely kielégíti a vállalat összes igényét, és hatékonyabbá teszi a csapat tagjainak munkáját.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban ez nem így van. A szoftver közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

3. Filestage (A legjobb a tartalom felülvizsgálatához, jóváhagyásához és nyomon követéséhez a szabályoknak való megfelelés érdekében)

via FileStage

A Filestage egyszerűsíti a jóváhagyási folyamatot azáltal, hogy a visszajelzéseket egy helyen tárolja. Strukturált munkafolyamatai segítenek a megfelelőségi csapatoknak a problémák korai felismerésében, biztosítva, hogy minden áttekintésre kerüljön, mielőtt élesben megjelenik.

A feladatkezelő és ellenőrző eszközökkel a módosítások nyomon követhetők, míg a verziókezelés biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül. A valós idejű irányítópultok kiemelik a projekt állapotát, a szűk keresztmetszeteket és a jóváhagyási folyamat ütemtervét.

Mivel minden egy helyen található, a marketing, a jogi követelmények és a megfelelőségi csapatok közötti együttműködés zökkenőmentes és stresszmentes.

A Filestage legjobb funkciói

Kövesse nyomon minden fájl verzióját egyértelmű szerkesztésekkel, megjegyzésekkel és jóváhagyásokkal.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Trello és az Asana, hogy munkafolyamata zökkenőmentes és összekapcsolt maradjon.

Tegye a visszajelzéseket egyértelművé, pontosá és könnyen megvalósíthatóvá azáltal, hogy közvetlenül a fájlokra írja a megjegyzéseket.

A Filestage korlátai

Az új felhasználóknak kezdeti képzésre lehet szükségük a platform hatékony használatához.

A költségek szempont lehetnek a szabadúszók számára.

Filestage árak

Ingyenes

Alap: 129 USD/hó

Professzionális: 369 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Filestage-ről a valódi felhasználók?

, a Capetrra felhasználója így nyilatkozik:

Ezzel a fájlok tárolása és az ügyfelek általi jóváhagyás hihetetlenül egyszerűvé válik.

4. Ziflow (A legjobb tartalom-felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatok szervezéséhez)

via Ziflow

Szeretné megszervezni a kreatív tartalom együttműködést és növelni a megfelelést egy központi hubon keresztül a próbanyomatok, visszajelzések és jóváhagyások számára? A Ziflow segíthet ebben.

Központosítja az eszközökkel kapcsolatos visszajelzéseket, így egyértelmű ellenőrzési nyomvonalat hoz létre a szabályoknak való megfelelés igazolásához. Noha nem AI-vezérelt, strukturált megközelítése alapos felülvizsgálatot biztosít, így megelőzve a problémákat.

A korrektúraszoftverek egyszerűsítik a verziókezelést, biztosítva, hogy mindenki a legfrissebb fájlokat használja, és megakadályozva az elavult anyagok felhasználását. Utolsó pillanatban változások? A Ziflow zökkenőmentesen kezeli őket.

A műszerfalak betekintést nyújtanak a jóváhagyásokba, megmutatják a projekt állapotát, a szűk keresztmetszeteket és az ütemterveket az optimalizált, szabályoknak megfelelő munkafolyamatok érdekében.

A Ziflow legjobb funkciói

Testreszabhatja a Ziflow megjelenését és működését a márkájához igazítva.

Könnyen integrálható az Adobe Creative Clouddal és más alapvető eszközökkel.

A platform fehér címkével ellátva teljes mértékben márkás élményt nyújt az ügyfeleknek.

Gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatot valós idejű, interaktív visszajelzési üléseken.

A Ziflow korlátai

A Ziflow ára magasabb lehet, különösen a teljes funkciókészlet esetében.

Bár a Ziflow számos eszközt integrál, egyes felhasználók szeretnék, ha még több marketingplatformhoz kapcsolódna.

Ziflow árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 199 USD/hó

Pro: 329 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Ziflow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Ziflow-ról a valódi felhasználók?

, a G2 egyik felhasználója így nyilatkozik:

A Ziflow valóban átalakította kreatív munkafolyamatunkat! Mivel csapatunknak folyamatosan vannak projektjei, szükségünk volt egy olyan eszközre, amely leegyszerűsíti a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatokat, és a Ziflow remekül bevált számunkra. A platform rendkívül felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Még a kevésbé technikaorientált csapattagjaink is egyszerűnek találták a kezelését, ami szinte nullára csökkentette a bevezetési időt.

👀 Tudta? A globális megfelelőségi szoftverek piaca 36,22 milliárd dollárra becsülhető.

5. Brandfolder (A legjobb a márkaeszközök szervezéséhez és megosztásához)

via Brandfolder

Marketingeszközök szervezésére és megfelelőségére van szüksége? A Brandfolder lehet a megoldás. Szervezi az egész tartalomkezelési folyamatot, megkönnyítve a jóváhagyott eszközök használatát. A központosított eszközök és hozzáférés-ellenőrzés biztosítja, hogy csak jóváhagyott anyagok kerüljenek felhasználásra.

A kampányok és jóváhagyások kezelése is egyszerűbbé válik – a beépített munkafolyamatok és a feladatkövetés biztosítja a határidők betartását, míg a jóváhagyási nyilvántartások segítik a szabályoknak való megfelelést. A Brandfolder egyszerűsíti a szervezést és a tartalom optimalizálását.

A Brandfolder legjobb funkciói

Csoportosítsa össze a kapcsolódó eszközöket a könnyű hozzáférés érdekében, például készítsen ellenőrzőlistákat a marketing anyagaihoz.

Az elavult eszközök automatikus lejáratával tartalmai mindig frissek és szabályoknak megfelelőek maradnak.

Tárolja a márka irányelveit egy helyen, hogy mindenki betartsa a legújabb szabályokat.

Adjon hozzá egyedi címkéket és metaadatokat, hogy a kreatív eszközöket könnyebben megtalálja és rendszerezze.

A Brandfolder korlátai

A Brandfolder árai a magasabb kategóriába tartoznak.

A Brandfolder beállítása időigényes lehet, különösen, ha nagy mennyiségű eszközt kell rendszereznie.

Brandfolder árak

Egyedi árazás

Brandfolder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Brandfolderről a valódi felhasználók?

, a G2 egyik felhasználója így nyilatkozik:

Az egyik ok, amiért a Brandfolder mellett döntöttünk, az volt, hogy integrálható az Adobe szoftverekkel. A CI Hub használata azonban bonyolult, ezért őszintén szólva inkább kerüljük. Leggyakrabban egyszerűen letöltjük a szükséges eszközöket a Brandfolder webes felhasználói felületéről. Vagy a CI Hub felhasználói felületét kell átalakítani, vagy a Brandfoldernek más szállítót kell keresnie az alkalmazásintegrációhoz.

👀 Tudta? Észak-Amerika vezeti a szabályozási megfelelés-kezelő szoftverek piacát, így ez a legnagyobb régió az iparágban!

6. Aprimo (A legjobb marketingtevékenységek kezelésére, beleértve a tartalom-megfelelést és a digitális eszközök munkafolyamatait)

via Aprimo

Ha olyan marketingplatformot keres, amely képes kezelni a kampánytervezést és a szabályozási megfelelést, az Aprimo pontosan az lehet, amire csapatának szüksége van.

Az Aprimo egy átfogó marketing erőforrás-kezelő (MRM) eszköz, amely szervezi a munkafolyamatokat és biztosítja a szabályoknak való megfelelést. Kiválóan alkalmas kampányok tervezésére, kiosztására, nyomon követésére és jóváhagyására.

Bár nem kifejezetten AI-alapú megfelelési szoftver, központosított eszközök, kezelt munkafolyamatok és nyomon követett jóváhagyások révén megelőzi a problémákat.

Az Aprimo projektmenedzsmentje hatékony, míg a feladat- és ellenőrző eszközei egyszerűsítik az együttműködést és a felülvizsgálatokat, létrehozva egy megfelelőségi ellenőrzési nyomvonalat. Jelentései teljesítményre vonatkozó betekintést nyújtanak, nyomon követik a mutatókat és javítják a megfelelőségi jelentéseket, kezelve a marketingfolyamatot az elejétől a végéig.

Az Aprimo legjobb funkciói

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailes marketing, a közösségi médiában való posztolás és a potenciális ügyfelek ápolása, hogy csapata a stratégiára koncentrálhasson.

Kezelje az embereket, a költségvetéseket és az eszközöket egy helyen, hogy optimalizálja az erőforrásokat és elkerülje a szűk keresztmetszeteket.

Részletes betekintést nyerhet a kampányok teljesítményébe, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, és finomíthatja marketingstratégiáját.

Csatlakoztassa az Aprimo-t a CRM, ERP és egyéb üzleti eszközökhöz a zökkenőmentes, integrált munkafolyamat érdekében.

Az Aprimo korlátai

Az Aprimo tanulási görbéje meredek, különösen az új felhasználók számára.

Néha lassúnak tűnhet, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.

Aprimo árak

Egyedi árazás

Aprimo értékelések és vélemények

G2: 4,3 / 5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Aprimo-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Aprimo annyira egyszerűen használható, hogy nincs szükség teljes munkaidős kurátorra/könyvtárosra a digitális eszközök kezeléséhez. A jogosultságok beállítása nagyon egyszerű és könnyen kezelhető. Különösen hasznos az InDesign csomagok esetében, amivel más DAM rendszereknek nehézséget okoz. Az ügyfélszolgálati rendszerük nagyon jól működik.

➡️ Olvassa el még: Egy marketingmenedzser napja: szakértői betekintés

7. Fintel Connect (A legjobb a pénzügyi affiliate marketing szabályozásának nyomon követéséhez és optimalizálásához)

via Fintel Connect

A jelenlegi rendszere akadályozza marketingcéljainak elérésében? A Fintel Connect egyszerűsíti a kampányok nyomon követését, a jóváhagyások kezelését, a kockázatok csökkentését és a dokumentumok megfelelőségének ellenőrzését.

Az AI-alapú megfelelőségi eszközökkel a csapatok központosíthatják a megjegyzéseket és jóváhagyásokat, biztosítva ezzel az átláthatóságot és a hatékonyságot. A projektmunkafolyamat-kezelés és a fájlellenőrzés szervezi az együttműködést, míg az automatizálás csökkenti a marketingtevékenységeket és minimalizálja a megfelelőségi kockázatokat.

Az automatizálás és a mesterséges intelligencia integrálásával a Fintel Connect segít a marketingcsapatoknak a szabályoknak való megfelelésben, a hatékonyság fenntartásában és a megfelelési kockázatok megelőzésében, anélkül, hogy lelassítaná a munkát.

A Fintel Connect legjobb funkciói

Kezelje partnereit és leányvállalatait egyszerűen valós idejű nyomon követéssel és teljesítményelemzésekkel.

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatokat testreszabható munkafolyamatokkal, amelyek biztosítják a csapat összehangolt munkáját.

Optimalizálja kampányait adat alapú teljesítményelemzéssel

Integrálja kedvenc marketingeszközeivel a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

A Fintel Connect korlátai

Szükség van a platformon belül szélesebb körű partnerkapcsolatokra

A platform nem rendelkezik beépített többnyelvű támogatással.

Fintel Connect árak

Egyedi árazás

Fintel Connect értékelés és vélemények

G2: 4,8 / 5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fintel Connectről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

Nagyszerű élmény volt a Fintel Connecttel együtt dolgozni egy kampányon. Ez volt a második alkalom, hogy együtt dolgoztam a csapatukkal, és mindig olyan egyszerű és zökkenőmentes folyamat. Nagyon kedvesek, hozzáértőek, segítőkészek és könnyen megközelíthetőek, ami nagyon megkönnyíti a munkámat! Remélem, hogy a jövőbeni projektekben is együtt fogunk dolgozni.

8. Adzooma (A legjobb a hirdetési kampányok kezelésének egyszerűsítéséhez)

via Adzooma

„Jóváhagyta valaki ezt a hirdetést? Melyik verziója a kampány anyagainak a végleges? A megfelelő mutatókat követjük nyomon?” Ha ezek a kérdések ismerősen hangzanak, akkor nem vagy egyedül.

Itt jön be a képbe az Adzooma. A marketing compliance szoftverek segítenek a csapatoknak hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy központosítják a kampánykezelést, automatizálják a jóváhagyásokat és megerősítik a kockázatkezelést.

Az Adzooma legjobb funkciói

Kezeljen több hirdetést másodpercek alatt egyetlen kattintással!

Szerezzen valós idejű betekintést az automatizált teljesítményjelentésekkel

Zökkenőmentes kapcsolat a Google, a Facebook és a Microsoft Ads szolgáltatásokkal

Egyszerűsítse a hirdetéskezelést egy intuitív, felhasználóbarát felülettel

Az Adzooma korlátai

Mélyreható jelentéskészítési funkciók iránti igény, különösen az egyedi jelentések és az adatok vizualizálása terén

Egyes fejlett funkciók új felhasználók számára tanulási görbét igényelnek.

Adzooma árak

Ingyenes

Silver: 69 USD/hó

Gold: 179 USD/hó

Adzooma értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az Adzooma-ról a valódi felhasználók?

, a Trustpilot felhasználója így nyilatkozik:

Az Adzooma egy fantasztikus eszköz több hirdetési fiók kezeléséhez több csatornán. A Google Ads és a Microsoft Ads hirdetéseinek kezelésére használom, és nagyon könnyen kezelhetőnek találom, egyértelmű lehetőségeket kínál, amelyek időt takarítanak meg és sokkal hatékonyabbá teszik hirdetési fiókjainkat. Az Adzoomát bárkinek ajánlom, aki több hirdetési fiókot kezel.

9. Complyon (A legjobb a szabályozási megfelelési feladatok és kockázatértékelések automatizálásához)

via Complyon

Hogyan biztosíthatja, hogy minden hirdetés, e-mail és közösségi média bejegyzés megfeleljen a megfelelőségi szabványoknak anélkül, hogy lelassítaná csapatát?

A Complyon csökkenti a megfeleléssel kapcsolatos erőfeszítéseket azáltal, hogy rendszerezi a jóváhagyásokat, nyomon követi az adatáramlást és biztosítja, hogy minden kampány megfeleljen a szabályozásoknak. Automatizált emlékeztető funkciói segítségével a csapatok mindig naprakészek maradnak, így elkerülhetőek a kihagyott jóváhagyások és a last minute megfelelési problémák.

Az egyedi munkafolyamatok segítségével a tartalom automatikusan a megfelelő lektorokhoz kerül, így elkerülhető a felesleges oda-vissza küldözgetés, és minden egy helyen marad.

A jóváhagyásokon túl a Complyon adatelemző eszközei megmutatják, hogy a kampánytevékenységek, a rendszerek és a harmadik felekkel való interakciók hogyan befolyásolják a szabályozási megfelelést. Ezen összefüggések feltérképezésével a csapatok azonosíthatják a potenciális kockázatokat, mielőtt azok problémává válnának.

A Complyon legjobb funkciói

Tárolja és kezelje a megfelelőségi dokumentumokat egy központi platformon, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Testreszabhatja a megfelelőségi keretrendszereket, hogy azok illeszkedjenek az iparági szabályozásokhoz és a belső irányelvekhez.

Hatékonyan azonosítsa és csökkentse a megfelelőségi kockázatokat fejlett kockázatértékelő eszközökkel.

Könnyen integrálható a meglévő üzleti eszközökkel a munkafolyamat hatékonyságának elősegítése érdekében.

A Complyon korlátai

A kisebb vállalkozások vagy a korlátozott költségvetéssel rendelkező cégek számára az árstruktúra kihívást jelent.

Complyon árak

Egyedi árazás

Complyon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Complyonról a valódi felhasználók?

, a Capterra felhasználója így nyilatkozik:

A szoftver könnyen érthető és használható. Egyszerű, de hatékony áttekintést nyújt a szervezeten belüli adatfeldolgozási folyamatokról, miközben betekintést nyújt az adatok feldolgozásának okába és módjába. Emellett irányítási rendszert is bevezethet, hogy adatleképezései mindig naprakészek legyenek, és a felelősségeket a szervezeten belül kioszthassa.

🧠 Érdekes tény: A marketing compliance szoftverek nem csak a bírságok elkerüléséről szólnak, hanem a bizalomról is. A fogyasztók 72%-a azt állítja, hogy nem vásárol többé olyan márkától, amelyben nem bízik. A szabályoknak való megfelelés a hitelesség megőrzését jelenti!

10. LogicGate (A legjobb a kockázatkezelési folyamatok testreszabásához és automatizálásához)

via LogicGate

A LogicGate egy irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) platform, amely lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a megfelelőségi folyamatokat. Rendet teremt a gyakran kaotikus marketingmegfelelőségi világban.

Az AI-alapú funkcióknak köszönhetően a LogicGate egyszerűsíti a megfeleléskezelést azáltal, hogy automatikusan összegyűjti és elemzi a visszajelzéseket – mindezt egy központi helyen.

Emellett automatizálási funkciói az API-n keresztül más eszközökkel való zökkenőmentes integrációval kiküszöbölik az unalmas manuális feladatokat, biztosítva a megfelelőségi adatok zökkenőmentes és hatékony áramlását.

A LogicGate legjobb funkciói

Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy valós időben követhesse nyomon a kockázatokat, jóváhagyásokat és megfelelési folyamatokat.

Központosítsa a kockázatkezelést egy rugalmas és skálázható, kódolás nélküli platformmal.

Ösztönözze az együttműködést szerepkörökön alapuló hozzáféréssel és automatizált értesítésekkel.

Készítsen fejlett jelentéseket AI-alapú betekintéssel a jobb döntéshozatal érdekében.

A LogicGate korlátai

A platform komplex felülete hosszabb bevezetési folyamatot eredményez.

A kockázatkezelési munkafolyamatok nem tartják elégségesnek a testreszabási lehetőségeket

LogicGate árak

Egyedi árazás

LogicGate értékelések és vélemények

G2: 4,6 /5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7 /5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a LogicGate-ről a valódi felhasználók?

, a Capterra felhasználója így nyilatkozik:

Könnyen használható, és gyorsan megtalálom, amit keresek.

➡️ Olvassa el még: Ingyenes marketing szerződés sablonok Word és ClickUp formátumban

Intelligens megfelelőségi megoldásokkal támogassa marketingcsapatait

Hatékony kampányok lebonyolítása a folyamatosan változó szabályok keretein belül mindig kihívást jelent. A szabályok be nem tartásának költségei – a súlyos bírságoktól a márka hírnevének romlásán át az ügyfelek bizalmának elvesztéséig – egyszerűen túl magasak.

A jó marketing-megfelelőségi szoftver segíthet a jogi és szabályozási előírások betartásában, miközben fenntartja a hatékonyságot és az átláthatóságot.

A ClickUp segítségével központi platformot kap a jóváhagyások kezeléséhez, a megfelelés nyomon követéséhez és az együttműködés szervezéséhez – mindezt az adatok biztonságának megőrzése mellett.

