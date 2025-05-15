A 11 legjobb AI szlogen generátor fülbemászó szlogenekhez

Tarts szünetet, egyél KitKatot!

A szlogenek fontosak. Donald Gillies alkotta meg ezt a Kit Kat szlogent, és ki közülünk, aki valaha is élvezte a ropogós KitKat-ot, felejtette volna el!

Mert megérdemled.

Ilon Specht által a L’Oréal Paris számára készített szlogen megkérdőjelezte a szépségipar narratíváját a nők értékéről és önbizalmáról.

Míg a KitKat egy fizikai cselekvésre (szünet tartására) összpontosított, a L’Oréal az önmegvalósításra helyezte a hangsúlyt. Mindkét szlogen összefoglalta a képviselt vállalat márkaidentitását, és elég fülbemászó volt ahhoz, hogy felejthetetlen legyen.

De nem kell Gillies-nek vagy Specht-nek lenned ahhoz, hogy emlékezetes szlogent írj; nem, ha van egy praktikus AI-asszisztensed. Valójában a közösségi médiakampányok kimenő marketingüzeneteinek 30%-a ma már AI-generált, és te is percek alatt elkészítheted a sajátodat.

Ez a blog 11 AI szlogen generátort mutat be, amelyek közül választhat, hogy szlogen ötleteket generáljon kampányához. Kezdjük is!

Egy pillantásra: a 11 legjobb AI szlogen generátor

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy áttekintés a legjobb AI eszközökről, amelyekkel fülbemászó szlogeneket lehet generálni:

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók ClickUp Szlogenek készítése és kampányprojekt-menedzsment Sloganokat generálhat a ClickUp Brain segítségével, és több AI-modell közül választhat; ötleteit a Docs-ban tárolhatja, és határidővel ellátott feladatokká alakíthatja őket. Copy. ai Alternatív tartalom létrehozása Többféle tartalomformátumot generálhat, és a márkára jellemző adatok felhasználásával finomíthatja a szlogeneket. Canva szlogen generátor Vizuálisan vonzó dizájnok és fülbemászó szlogenek készítése Készítsen szlogeneket, és azonnal alkalmazza őket a közösségi média és a márkaépítéshez készült tervekben. Writesonic Különböző AI-modellek együttes elérése Használja a Chatsonic és a Socialsonic alkalmazásokat szlogenek kitalálásához és a trendekkel való lépéstartáshoz. Ahrefs Ingyenes AI szlogen generátor Kombinálja a szlogenkészítést a SEO kulcsszó-kutatással és a versenytársak elemzésével. Grammarly A szlogen szövegének finomítása és csiszolása Sloganok generálása és szerkesztése a GrammarlyGO márka hangja és írási céljai alapján Shopify Iparág-specifikus szlogenek létrehozása Több száz e-kereskedelmi szlogen generálása és azok azonnali alkalmazása az üzletében. Jasper AI Ügyfélspecifikus szlogenek létrehozása Adja meg az ügyfél adatait, és használja a sablonokat vagy a Boss Mode funkciót a szlogenek generálásához és teszteléséhez. Designhill szlogen generátor Kulcsszó-optimalizált szlogenek létrehozása Írja be a márka kulcsszavait, és azonnal több mint 100 célzott szlogenet generálhat. Hypotenuse AI Szlogenek végtelen újrateremtése Írja le márkáját, generáljon több változatot, szerkessze vagy próbálkozzon újra a jobb eredményekért! Easy-Peasy. AI Szlogenek generálása márkairányelvek alapján Képezze az AI-t PDF-ek és márkaadatok segítségével a következetes szlogen generálás érdekében.

Mit kell keresni egy AI szlogen generátorban?

Egy emlékezetes szlogennek egyedinek kell lennie, és tükröznie kell márkád identitását, jövőképét és célközönségét. Figyelembe kell venned azt is, hogy hogyan fog hatni különböző kontextusokban – ugyanolyan vonzónak fog-e tűnni egy weboldalon, mobil képernyőn és óriásplakáton?

Egy AI szlogenkészítőnek képesnek kell lennie arra, hogy elvégezze ezt a kreatív folyamatot, hogy időt takarítson meg és jól megfogalmazott szlogent hozzon létre. De ez még nem minden!

Íme további öt tulajdonság, amelyre figyelnie kell a hatékony szlogenek létrehozásához szükséges eszközöknél:

Testreszabhatóság: A hangnem meghatározása vagy a generált szlogenek finomítása az Ön konkrét iparágához és demográfiai adottságaihoz

Könnyű használat: Egy kattintással generálható és szűrhető opciók

Többféle szlogen lehetőség: Egyedi szlogenek létrehozása anélkül, hogy ismétlődőnek tűnnének, így tartós benyomást keltve.

Márka konzisztencia: Integrálható a meglévő márkaeszközökkel és hirdetési követelményekkel a jobb összehangolás érdekében.

Exportálási lehetőségek: A végleges szlogen letöltése különböző formátumokban (pl. PDF, CSV) és megosztása a csapat tagjaival a csoportos döntéshozatalhoz.

A Reddit felhasználók közötti vita gyönyörűen megválaszolja, hogyan lehet az AI-t a reklámozásban felhasználni. Bármelyik eszközt is választja végül, tekints rá asszisztensként, ne versenytársként.

via Reddit

A 11 legjobb AI szlogen generátor

Az AI szlogen generátor gyors, testreszabható szlogeneket hozhat létre, és átfogó platformként szolgálhat marketingtevékenységeinek kezeléséhez – a projektmenedzsmenttől és a tervezés integrációjától a SEO-barát szlogenek létrehozásáig.

Fedezze fel ezt a 11 AI szlogen generátort (ingyenes és fizetős), és döntse el, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

🧠 Érdekesség: A Hyundai az egyik leggyakrabban elírható márkanév a világon, szorosan követi a Lamborghini.

1. ClickUp (A legjobb szlogenek készítéséhez és kampányprojekt-menedzsmenthez)

Gyűjts ötleteket fülbemászó szlogenekhez, és készítsd el a teendőlistádat vagy egy közös dokumentumot a ClickUp Brain segítségével.

Emlékezetes szlogen írása, miközben a marketingkampány menedzsmentje is rendben van – álomszerű, igaz?

De a ClickUp segítségével ez valóra válhat! A mindenre kiterjedő munkaalkalmazás ötvözi az AI-alapú rendszereket a tudásmegosztással, a csapatkommunikációval és a projektmenedzsmenttel, hogy minden szervezetten működjön.

Készítsen fülbemászó szlogeneket és hozzon létre kreatív ötletek tárházát a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp saját AI asszisztensével. Az eszköz feldolgozza márkájának adatait, célközönségét és alapüzenetét a több mint 1000 ClickUp integráció segítségével, hogy hatékony szlogeneket állítson elő.

Még komplex utasítások nélkül is a ClickUp Brain AI Writer for Work egyszerű beviteleket is megért és emlékezetes szlogeneket generál.

✨ Bónusz: A ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, többek között a GPT-4o, o3-mini, o1 és Claude 3. 7 Sonnet a szövegíráshoz és fülbemászó szlogenek létrehozásához!

Nézze meg, hogyan használhatja a ClickUp Brain-t marketing célokra ezzel a rövid ismertetővel:

Miután elkészítette a fülbemászó szlogeneket, a ClickUp valós idejű együttműködéssel is segíthet. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást kreatív ötletek rögzítésére, a márka identitásának figyelembevételére és közösségi média kampányok tervezésére.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Docs segítségével, nyomon követheti minden változást, és csökkentheti a hibalehetőségeket.

Több csapattag is együtt dolgozhat és nyomon követheti a változásokat anélkül, hogy elhagyná a platformot. A tervezéstől a megvalósításig a csapatok összekapcsolhatják a ClickUp Docs-ot a ClickUp Tasks-szel, és meghatározott határidőkkel és haladáskövetőkkel ellátott, megvalósítható feladatokat hozhatnak létre.

📮 ClickUp Insight: A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a szlogenek generálása könnyebbé válik. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az első használatkor tanulási görbe van.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettség-menedzsere megosztotta tapasztalatait a ClickUp-pal kapcsolatban:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen egy marketingcsapat számára, és imádjuk, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és jobbá és hatékonyabbá tette a munkájukat.

2. Copy. ai (A legjobb alternatív tartalom létrehozásához)

Ahelyett, hogy órákat töltene szlogenek kitalálásával minden kampányhoz, használja a Copy. ai-t, hogy alternatív tartalmakat hozzon létre különböző marketing kezdeményezésekhez és demográfiai csoportokhoz.

Lehetővé teszi, hogy részletes utasításokat írjon, amelyek meghatározzák a hangnemet, stílust és szerkezetet, hogy azok megfeleljenek az Ön igényeinek.

A szlogen generálás mellett a Copy. ai széles körű AI írási eszközök könyvtárát kínálja, amelyek különböző tartalomformátumokhoz – blogok, termékleírások, e-mailek és mások – vannak szabva. Szlogen generátora részletes prompt testreszabást tesz lehetővé, segítve a marketingeseket a hang, a hangnem és a közvetítési szögek tesztelésében. A Brand Voice eszközt is használhatja, hogy a generált szlogenek minden kampányban összhangban legyenek az identitásával.

A Copy. ai legjobb funkciói

Adjon hozzá üzletág-specifikus kulcsszavakat a beviteli mezőbe, hogy személyre szabott szlogeneket kapjon.

Használja az előre elkészített sablonokat, hogy másodpercek alatt kitöltse az információkat és létrehozza a tartalmat.

Finomítsd tartalmadat a Sentence Rewriter eszközzel

Copy. ai korlátai

Nincs lehetőség a párbeszéd közbeni promptok szerkesztésére

Lehet, hogy pontatlan vagy ismétlődő tartalmat generál.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 49 USD/felhasználó havonta

Haladó: 249 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

3. Canva Slogan Generator (A legalkalmasabb vizuálisan vonzó dizájnok és fülbemászó szlogenek létrehozásához)

via Canva Slogan Generator

Szüksége van egy frappáns szlogenre a márkájához, sokoldalú tervezési lehetőségekkel? A Canva Slogan Generator a legjobb választás!

Az AI szlogen generátor segítségével fülbemászó szlogeneket írhat, és azonnal testreszabhatja azok megjelenését betűtípusokkal, színekkel és grafikákkal – mindezt anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania promóciós stratégiájához vagy marketing kampányaihoz.

A szlogeneken túl a Canva megkönnyíti a generált szlogenek alkalmazását a márka vizuális elemein. A Canva sablonjaival az AI által generált szlogeneket egyszerűen áthúzhatja Instagram-bejegyzésekbe, hirdetésekbe, szórólapokra és névjegykártyákra.

A Canva Slogan Generator legjobb funkciói

Készítsen 50 szlogent ingyenesen a Canva AI szlogen generátor segítségével.

Fordítsd szlogenjeidet több mint 100 nyelvre a Canva professzionális szintű fordítóeszközével.

Használja a Canva Docs szolgáltatást, hogy együttműködjön csapatával és megvitassa az AI által generált szlogeneket.

Egy kattintással alakítsa át dokumentumát prezentációvá, és mutassa be üzleti kampányát!

A Canva szlogen generátor korlátai

A nagy mennyiségű fájl rendszerezése rendetlenséget okozhat

Az új alkalmazások és funkciók túlterhelőek lehetnek, és nehézkessé tehetik a felületet.

Canva Slogan Generator árak

Örökre ingyenes

Canva Pro: 15 USD/felhasználó havonta

Canva Teams: 10 USD/felhasználó havonta

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva Slogan Generator értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

👀 Tudta? A közösségi média felhasználók 73%-a állítja, hogy ha egy márka nem reagál online, akkor a versenytársától vásárol.

4. Writesonic (A legjobb, ha különböző AI modelleket szeretne egyszerre használni)

via Writesonic

A Writesonic Chatsonicja olyan AI modelleket kombinál, mint a ChatGPT, a Claude és a Gemini, hogy kutasson és tartalmat generáljon, így egy teljes AI tartalomkészítő eszközzé válik.

A Socialsonic segítségével naprakész információkat szerezhet a virális trendekről, és kreatív ötletek tárházát építheti fel. Ezzel az eszközzel rendkívül egyszerűen tervezheti meg marketingkampányait. Jelenleg azonban a közösségi tartalom funkciói csak a LinkedInre koncentrálnak.

A Writesonic szlogen-generálója jól illeszkedik a hirdetésszöveg- és termékleírás-készítő eszközökhöz. A Brand Voice funkciók segítségével megtaníthatja a Writesonic-ot, hogy különböző platformokon is ugyanazt a hangnemet használja.

A Writesonic legjobb funkciói

Hozzon létre és tartson fenn következetes márka hangnemet a generált tartalmakban.

Használja ki a tartalomgenerálást több mint 25 nyelven

Közzéteheti a tartalmat közvetlenül a kívánt platformon, egyetlen kattintással.

A Writesonic korlátai

Az ingyenes csomagban szereplő kreditek egyszeri ajánlatot jelentenek, így azok elfogyása után nem használhatja fel őket újra.

Hajlamos általános tartalmat generálni még egy konkrét szövegbeviteli parancs esetén is.

Writesonic árak

Örökre ingyenes

Egyéni: 20 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Alapcsomag: 99 USD/felhasználó havonta (éves számlázással)

Vállalatok: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

A Writesonic az az írási asszisztens, amire szükségem van, amikor blogcímeket ötletelek, cikket vagy könyv hátoldalát írok, vagy digitális hirdetések marketing szövegét készítem. A 24 órás rendelkezésre állása kiegészíti az írási ütemtervemet. Segít az írási ügyfeleimmel való ötletelésében is, amikor új tartalmi ötleteket keresünk.

💡Profi tipp: Használja a Writesonic AI Article Writer 5. 0 alkalmazást hosszú formátumú tartalomtervezetek létrehozásához, majd finomítsa azt a Chatsonic segítségével szlogenötletekhez és a Photosonic segítségével vizuális elemekhez. Hozzon létre márkájához illeszkedő marketingkampányt – a fülbemászó szlogenektől a vonzó tartalmakig és grafikákig egyetlen platformon.

5. Ahrefs (A legjobb ingyenes AI szlogen generátor)

via Ahrefs

Kutasson kulcsszavakat fülbemászó szlogenek létrehozásához az Ahrefs-ben, és használja annak AI szlogen generátorát (ingyenes) a szlogenek kidolgozásához.

Az Ahrefs szlogen generátora egyszerű, de igazi ereje a kulcsszó-kutatásban rejlik. A szlogen véglegesítése előtt a marketingesek az Ahrefs segítségével tesztelhetik a kulcsszavak nehézségi fokát, a keresési volument és a versenytársak releváns kifejezések használatát. Ez biztosítja, hogy a szlogenek ne csak fülbemászóak legyenek, hanem SEO- szempontból is hatékonyak.

Az Ahrefs legjobb funkciói

Válassza ki a generálni kívánt változatok számát

Elemezze a versenytársak legsikeresebb szlogenjeit és marketing szövegeit a Site Explorer funkció segítségével.

Írjon új szlogeneket a célközönség keresési aktivitásának függvényében a Keywords Explorer segítségével.

Az Ahrefs korlátai

A válaszok általánosak és ismétlődőek lehetnek.

Míg az AI szlogen generátor ingyenes, a többi funkció meglehetősen drága.

Ahrefs árak

Ingyenes

Lite: 129 USD/felhasználó havonta

Alapcsomag: 249 USD/felhasználó havonta

Haladó: 449 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 1499 USD/hó (éves elkötelezettség szükséges)

Ahrefs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)

6. Grammarly (a legjobb szlogenek finomításához és csiszolásához)

via Grammarly

Az írásminőséget ellenőrző eszközök közül a Grammarly kiemelkedik valós idejű javítási képességeivel és az alapvető nyelvtani javításokon túlmutató részletes javaslataival.

A GrammarlyGO, a generatív AI társszerző, különösen hasznos a márkád hangján írt jó szlogenek megírásához. A termék szlogenének megírásához add meg a termékeddel kapcsolatos kulcsszavakat, és a GrammarlyGO másodpercek alatt több lehetőséget is generál.

A Grammarly szlogenjavaslatai jelentősen javulnak, ha a személyre szabott célkitűzési opciókkal párosítjuk őket. Állítsa be a hangnemet (barátságos, formális, magabiztos), határozza meg a célközönséget, válassza ki a szándékát (tájékoztatás, meggyőzés), és hagyja, hogy a GrammarlyGO ennek megfelelően finomítsa a szlogenjeit.

A Grammarly legjobb funkciói

Elemezze a tartalmat a weboldalakkal összehasonlítva, hogy biztosítsa az eredetiséget és megakadályozza a véletlen plágiumot.

Állítson be egyedi írási célokat, hogy azok megfeleljenek tartalmának céljának és közönségének.

Használja ki a többnyelvű támogatást, például az amerikai, brit, kanadai és ausztrál angolt.

A Grammarly korlátai

A Google Docs vagy az e-mailek szoftverhibái miatt több hiba keletkezhet.

Korlátozott támogatás a nem angol nyelvek hangnemének beállításához

Grammarly árak

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A márka felidézhetősége – azaz az, amit a közönség a márkádról megőriz – tekintetében az influencer marketing 79%-kal, a márkás tartalom pedig 81%-kal növeli a segített felidézési arányt.

7. Shopify (A legjobb iparág-specifikus szlogenek létrehozásához)

via Shopify

A Shopify ingyenes szlogen generátora tiszta, egyszerű felülettel rendelkezik. Csak néhány kattintással több száz fülbemászó szlogent generálhat.

Böngésszen a számos iparági név között, és írja be a kulcsszót, hogy konkrét szlogeneket hozzon létre.

A Shopify szlogen generátora kiválóan alkalmas olyan vállalkozók számára, akik niche e-kereskedelmi márkákat indítanak. Miután létrehozta a szlogenjét, a beépített integrációk segítségével gyorsan alkalmazhatja azt a Shopify áruházának honlapján, terméklistáiban vagy hirdetési bannereiben.

A Shopify legjobb funkciói

Válasszon több száz szlogen közül a kulcsszavai alapján!

Személyre szabhatja szlogenjeit, hogy kiemelje márkájának üzenetét és egyedülálló értékesítési pontjait.

A Shopify integrált eszközkészletén keresztül további marketing- és márkaépítési forrásokhoz férhet hozzá.

A Shopify korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a generált szlogenek finomhangolásához

A tömeges generálás ismétlődő vagy általános szlogeneket eredményezhet.

Shopify árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Shopify: 79 USD/hó kis csapatok számára

Haladó: 299 USD/hó nagyvállalatok számára

Shopify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6500 értékelés)

8. Jasper AI (A legjobb ügyfélspecifikus szlogenek létrehozásához)

via Jasper AI

Írja le potenciális ügyfeleit a Jasper AI-nak és más márkával kapcsolatos részleteket, majd hozzon létre tartalmat. Ehhez használhatja a Perfect Headline Template sablont – adja meg az olyan részleteket, mint a termékleírások, a cégnév, a kontextus, az ügyfél avatárja és a hangnem.

A Jasper AI használatával szlogenek létrehozásának másik módszere a Boss Mode receptfunkciója. Hasonló beviteli mezőket fogad el, de lehetővé teszi a CTRL/CMD + Shift + Enter billentyűkombinációval végrehajtható speciális szlogen-generáló parancsok használatát.

A Jasper AI legjobb funkciói

Használja a sokféle tartalomírási sablont , hogy mindenféle szöveget létrehozhasson.

Szlogenek készítése 25 nyelven

Használja fel a meglévő tartalmakat tömör címsorokhoz

A Jasper AI korlátai

A felhasználók időt szánnak arra, hogy megtanulják az összes funkció hatékony használatát.

A promptok és a kontextus beállítása kihívást jelenthet.

Jasper AI árak

Ingyenes: 7 napos próba

Alkotó: 49 USD/hely havonta

Pro: 69 USD/hely havonta

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

Imádom azt is, hogy segít rövid, fülbemászó szlogenek vagy címek kitalálásában, amelyeket SM-ben, e-mailekben vagy más marketingtevékenységekben használhatok. A véleményt a G2.com gyűjtötte és tárolja.

9. Designhill Slogan Generator (A legjobb kulcsszó-optimalizált szlogenek létrehozásához)

via Designhill Slogan Generator

A Designhill Slogan Generator olyan, mintha egy barátjával beszélgetne, aki kreatív ötletekkel szolgál az Ön vállalkozásának márkaépítési és marketing igényeiről.

Írja be márkájának kulcsszavát, és azonnal generáljon hozzá szabott szlogeneket, amelyek rendkívül relevánsak marketingcsatornái számára.

A Designhill Slogan Generator legjobb funkciói

Használja ki a felhasználóbarát felületet, amelyhez nincs szükség technikai szakértelemre.

Válasszon több mint 100 szlogen közül, amelyek kifejezetten a márkájához kapcsolódó kulcsszavakra vannak szabva.

Egy kattintással másolhatja a szlogeneket, így könnyen elmentheti és összehasonlíthatja kedvenceit.

A Designhill szlogen generátor korlátai

Egyes szlogenek enyhe szerkesztést igényelhetnek, hogy illeszkedjenek márkád hangjához.

Nincs többnyelvű támogatás

Designhill Slogan Generator árak

Ingyenes

Designhill Slogan Generator értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Hypotenuse AI (A legjobb szlogenek végtelen generálásához)

via Hypotenuse AI

A legjobb eredmények érdekében írja le részletesen márkájának hangját és ügyfelei igényeit – a Hypotenuse AI ezeket használja a célzott szlogenek generálásához.

A Hypotenuse AI hat lehetőséget kínál, és szabadon elvégezheti a kívánt módosításokat. Ráadásul, ha egyik sem tetszik, egyszerűen generálja újra.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Használjon több mint 50 testreszabható tartalmi sablont

Használja ki a webes kutatási eszközt az azonnali információszerzéshez.

Hozzáférés fejlett cikkírási funkciókhoz, hogy szlogenjei köré marketing szöveget fejlesszen.

A Hypotenuse AI korlátai

Hasonló parancsok használata esetén alkalmanként ismétlődő tartalmat generál.

Korlátozott csevegési támogatási funkciók

Hypotenuse AI árak

Ingyenes

Belépés: 29 USD/hó

Alapvető: 87 USD/hó

Blog Pro: 230 USD/hó

Blog Custom: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hypotenuse AI-ről a valódi felhasználók?

Mi ezt brainstorminghoz és termékleírások, közösségi média bejegyzések, landing page szövegek és néhány más típusú marketing tartalom írásához használjuk. Nagyszerű ötleteket adott nekünk, és képesek vagyunk olyan tartalmakat készíteni és finomítani, amelyek hangvétele és nyelvezetük pontosan megfelel nekünk.

11. Easy-Peasy. AI (A legjobb szlogenek generálására márkairányelvek alapján)

Az Easy-Peasy. AI-t konkrét márkairányelvekkel, példákkal és hangnemmel taníthatja, hogy a generált szlogenek között megmaradjon a következetesség. A GPT-4 segítségével megérti a kontextust, és olyan kifejezéseket hoz létre, amelyek összhangban vannak a márka személyiségével.

Könnyű, mint az egyszeregy. Az AI asszisztense, Marky, fejlett természetes nyelvfeldolgozási technológiával segít a szlogenek finomításában.

Könnyű, mint az egyszeregy. Az AI legjobb funkciói

Szlogenek generálása több mint 40 nyelven

Hozzáférés több mint 200 AI-sablonhoz, hogy megkönnyítse a munkát

Töltsön fel márkájához kapcsolódó PDF-fájlokat, és tegyen fel kérdéseket az AI-nak, hogy célzottabb marketingkampányokat készíthessen.

Könnyű, mint az egyszeregy. Az AI korlátai

Néhány fejlett funkció új felhasználók számára tanulási görbével jár.

A generált tartalom pontossága hiányos lehet.

Könnyű, mint az egyszeregy. AI árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 16 USD/felhasználó havonta

Unlimited 50: 24 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 32 USD/felhasználó havonta

Könnyű, mint az egyszeregy. AI-értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A marketingvezetők 93%-a szerint a marketingeseknek tudniuk kell, hogyan használják az AI-t a munkájuk során.

Szlogenek generálása és márkaidentitás kialakítása a ClickUp segítségével

Olyan emlékezetes szlogeneket készíteni, amelyek megmaradnak az emberek fejében, nem a legkönnyebb feladat. De a megfelelő AI szlogen generátorral megragadhatja márkája személyiségét egy olyan mondatban, amely rezonál a közönségével.

Bár ezek az eszközök mind segítenek lenyűgöző szlogenek létrehozásában és variációk tesztelésében, csak a ClickUp ötvözi a szlogenkészítést a teljes munkafolyamat- és kampánykezeléssel.

A ClickUp egy központi helyet hoz létre a márkaeszközök tárolására, a csapattagokkal való együttműködésre és a marketingkampányok nyomon követésére. Így, miután elkészítette márkája szlogenjét, ugyanazon a helyen folytathatja annak használatát, ahol a szlogent létrehozta.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki!