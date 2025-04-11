Time Doctor áttekintés: funkciók, árak, előnyök és hátrányok

Érezte már valaha, hogy a munkanap elszáll, és nem tudja, hova tűnt az idő? Nem Ön az egyetlen. A távmunkások 56%-a nehezen kapcsol ki munka után, és a vállalatok sem jobbak a termelékenység nyomon követésében.

Képzelje el, hogy Ön egy projektmenedzser, aki szoros határidőt próbál betartani, vagy egy óradíjban fizetett szabadúszó – minden perc számít. Itt jön be a Time Doctor, amely segít a csapatoknak nyomon követni az időt, optimalizálni a munkafolyamatokat és koncentráltak maradni – anélkül, hogy mikromanagementtel kellene foglalkozniuk.

Vessünk egy pillantást a Time Doctor áttekintésére, és beszéljük meg a funkcióit, árait, előnyeit és hátrányait.

Mi az a TimeDoctor?

Érezte már valaha, hogy a munkanapja elmosódik az e-mailek, megbeszélések és végtelen görgetés között? Nehéz koncentrálni, és a Time Doctor segít ebben.

Ez egy hatékony időkövető és termelékenységi eszköz, amely segít visszaszerezni az idejét, miközben elősegíti a „bármikor, bárhol dolgozzon” kultúrát – mindezt teljes átláthatósággal és elszámoltathatósággal.

via Time Doctor

A világszerte több mint 250 000 felhasználó által megbízott Time Doctor valós idejű nyomon követést, automatizált munkaidő-nyilvántartást és részletes termelékenységi jelentéseket kínál, így a csapatok megkapják a felelősségteljes munkavégzéshez szükséges részletes információkat.

💡Profi tipp: A kézi időkövetés már nagyon elavult. Mit szólna egy intelligens naptárhoz, amely automatizálja az ütemtervét (a tolakodó mikromanagement nélkül)? Nézze meg ezt! 👇🏼

A Time Doctor legfontosabb funkciói

A Time Doctor segít elemezni, hogyan tölti el a napjait, így könnyebben rangsorolhatja a sürgős feladatokat és javíthatja hatékonyságát. Íme néhány kiemelkedő funkciója:

1. Intelligens időkövetés

A Time Doctor intelligens időkövető funkciója biztosítja, hogy minden munkaidő percét pontosan rögzítsék – akár az íróasztalnál, akár útközben dolgozik. A desktop és mobil alkalmazások egyszerűen elindíthatják, szüneteltethetik és leállíthatják az időzítőt, így könnyen nyomon követhető a termelékenység a különböző eszközökön.

via Time Doctor

Íme, mi különbözteti meg a többitől:

Offline nyomon követés : Nincs internetkapcsolat? Semmi gond. Az alkalmazás offline állapotban is rögzíti az időt, és később szinkronizálja.

Számítógépes nyomon követés : Segít az alkalmazáson belüli használat nyomon követésében és a weboldalakon töltött idő mérésében, részletes termelékenységi betekintést nyújtva.

Mobil nyomon követés : Ideális távoli és terepen dolgozók számára, lehetővé téve a mozgás közbeni időnyomon követést.

Szünet és tétlen idő észlelése: Észleli, amikor a felhasználók tétlenek, és leállítja a nyomon követést, hogy elkülönítse az aktív munkát a leállási időtől.

A Time Doctor nem csak az órákat követi nyomon, hanem a billentyűzet és az egér használatát is figyeli, hogy biztosítsa a munkavállalók elkötelezettségét. Automatizált időkövetése és termelékenységi statisztikái miatt kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek hatékonyságukat szeretnék növelni.

2. Termelékenység-figyelés

via Time Doctor

A Time Doctor termelékenység-figyelő funkciója mélyreható betekintést nyújt abba, hogy az alkalmazottak hogyan töltik munkaidejüket.

Automatikus képernyőképek és videofelvételek : A szoftver meghatározott időközönként diszkréten képernyőképeket készít a számítógép képernyőjéről, videofelvételek pedig a Premium csomagban érhetők el.

AI-alapú tevékenységelemzés : A gépi tanulás az alkalmazásokat és webhelyeket produktív vagy nem produktív kategóriákba sorolja. A vezetők egyéni termelékenységi értékeléseket is beállíthatnak.

Tétlen idő és tevékenység nyomon követése: Észleli a munkavállalók eszközeinek inaktivitási periódusait, és naplózza a billentyűzet/egér aktivitási szintjét a jobb munkavégzés elemzése érdekében.

Az adatvédelmet komolyan vevő csapatok számára képernyőkép-elmosás vagy letiltási lehetőségeket kínál. Bár ezek a felügyeleti eszközök növelhetik a termelékenységet és a felelősségvállalást, a vállalkozásoknak átlátható módon kell őket alkalmazniuk a pozitív munkakultúra biztosítása érdekében.

3. Munkaidő-nyilvántartás és bérszámfejtés

via Time Doctor

A Time Doctor egyszerűsíti a munkaidő-nyilvántartás kezelését azáltal, hogy automatikusan összesíti az összes rögzített órát digitális munkaidő-nyilvántartásokba. A vezetők néhány kattintással áttekinthetik és jóváhagyhatják egy adott hét, hónap vagy fizetési időszak óráit.

Részletes munkaidő-nyilvántartás : Tekintse meg az összes ledolgozott órát, a kézi bejegyzéseket, a fizetési díjakat, a kiigazításokat és a fizetési módokat egy helyen.

Testreszabható fizetési díjak: Állítson be különböző díjakat a rendes munkaidőre, a túlórára és az ünnepnapokra.

Alkalmazotti jogosultságok: Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a beküldés előtt ellenőrizzék és szerkesszék bejegyzéseiket a pontosság érdekében.

Zökkenőmentes bérszámfejtési integráció: Szinkronizáljon közvetlenül a Gusto, QuickBooks és más jelentős bérszámfejtési szolgáltatókkal, hogy csökkentse a manuális adatbevitelt.

Bár a bérszámfejtési rendszer hatékony, a jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami kevésbé rugalmassá teszi a komplex bérszámfejtési igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

💡Profi tipp: Ne várjon a hét végéig, hanem napközben rögtön rögzítse az időbejegyzéseket. Ez biztosítja a pontosságot és csökkenti a fontos részletek elfelejtésének kockázatát.

Time Doctor árak

A Time Doctor rugalmas árazási tervezeteket kínál, amelyek minden költségvetéshez illeszkednek:

Alapcsomag : 6,70 USD/hó felhasználónként

Standard : 11,70 USD/hó felhasználónként

Prémium : 16,70 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

📖 További információk: AI az időgazdálkodáshoz

A Time Doctor használatának előnyei

A Time Doctor kiemelkedő időkövető és termelékenységi eszköz, amely számos előnyt kínál a vállalkozások és a távoli csapatok számára. Íme, miért érdemes megfontolni:

Pontos időkövetés

A Time Doctor valós idejű nyomon követéssel asztali és mobil alkalmazásokon, offline nyomon követéssel és automatizált munkaidő-nyilvántartással biztosítja, hogy minden ledolgozott percet figyelembe vegyenek – nincs több találgatás.

Részletes termelékenységi betekintés

A weboldalak és alkalmazások nyomon követésétől az üresjárati idő figyeléséig a Time Doctor részletes, órákon alapuló jelentéseket nyújt, amelyek segítenek a vezetőknek megérteni, hogyan töltik az időt, és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

Testreszabható felügyeleti lehetőségek

A képernyőképek rögzítésével, a tevékenységek nyomon követésével és a termelékenység értékelésével a vezetők az egyes szerepkörökhöz igazíthatják a felügyeleti beállításokat, miközben megőrzik az átláthatóságot és a magánélet védelmét.

Integrált bérszámfejtés és fizetésfeldolgozás

Az automatizált munkaidő-nyilvántartás jóváhagyási folyamata és a Gusto és QuickBooks fizetési szolgáltatókkal való zökkenőmentes integráció egyszerűsíti a kifizetéseket, így nincs szükség manuális számításokra.

Zökkenőmentes csapatmunka

A projekt- és feladatkövetés segítségével a Time Doctor segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni, biztosítva, hogy minden rögzített óra hozzájáruljon az üzleti célok eléréséhez.

via Time Doctor

Lényegében a Time Doctor hatékony eszközkészletet kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek optimalizálni szeretnék munkafolyamataikat, növelni termelékenységüket és racionalizálni működésüket.

💡Profi tipp: Használja a Time Doctor tétlen idő észlelési funkcióját a nem produktív szokások azonosításához, és állítson be napi célokat, hogy koncentrált maradjon.

A Time Doctor felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

Bár a Time Doctor hatékony időkövetési és termelékenységi funkciókat kínál, egyes felhasználók olyan kihívásokkal szembesülnek, amelyek befolyásolják felhasználói élményüket. Íme a leggyakoribb problémák:

❗Megtanulása nehéz

Az új felhasználók gyakran túl bonyolultnak találják a Time Doctor felületét. Annyi funkció és beállítás mellett időbe telhet, mire megtanulják, hogyan kell hatékonyan használni az eszközt.

❗Kézi feladatváltás

A több projekten egyszerre dolgozó felhasználóknak manuálisan kell váltaniuk a feladatok között, ami unalmas lehet. Az átfedő feladatok nyomon követésének okosabb, automatizált módja javítaná a hatékonyságot.

❗Szinkronizálási problémák az eszközök között

Bár a Time Doctor támogatja az asztali és mobil eszközök nyomon követését, a két eszköz közötti szinkronizálás nem mindig működik hibátlanul. A két eszköz egyidejű használata jelentési eltérésekhez vezethet.

❗Korlátozott testreszabási lehetőségek a bérszámfejtési jelentésekben

A Time Doctor integrálható a bérszámfejtési szolgáltatásokkal, de a bérszámfejtési jelentések nem elég rugalmasak – a felhasználók nem tudják alaposan testreszabni a nézeteket az alapvető óraszámok és fizetési időszakok adatain túl.

❗Adatforgalom a képernyőképek alapján

Korlátozott internetcsomaggal rendelkező csapatok esetében a képernyőképek feltöltése (kb. 2 MB minden 10 képernyőkép után) gyorsan megnövelheti az adatforgalmat, különösen távoli csapatok esetében.

❗Webalkalmazás korlátozások

A webalkalmazás nem engedélyezi új időbejegyzések létrehozását – a felhasználók csak a meglévőket tekinthetik meg és szerkeszthetik. A valós idejű nyomon követéshez asztali alkalmazás vagy Chrome-bővítmény szükséges, amit egyesek korlátozónak tartanak.

❗GPS-követés és túlóra-riasztások hiánya

A Time Doctor nem kínál GPS-követést vagy túlóra-riasztásokat, ami olyan iparágakban, mint az építőipar vagy a helyszíni szolgáltatások, döntő tényező lehet.

❗Lehetséges adatvédelmi aggályok

Bár a képernyőképek és a tevékenységek nyomon követése javítja a felelősségvállalást, egyes alkalmazottak számára ez tolakodónak tűnhet. A megfelelő egyensúly megtalálása a nyomon követés és a bizalom között kulcsfontosságú a morál fenntartása szempontjából.

Bár ezeket a problémákat érdemes figyelembe venni, sok felhasználó úgy találja, hogy a Time Doctor előnyei meghaladják hátrányait – különösen, ha a bevezetés során egyértelmű kommunikáció és átláthatóság jellemzi a folyamatot.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta 0-10 üzenetet küld . Ez ugyan a beszélgetések nagyobb koncentrációját és átgondoltságát sugallja, de egyben azt is jelezheti, hogy nincs zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szükséged van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Time Doctor értékelések a Redditen

A Reddit, amelyet gyakran az internet városi főterének tekintenek, szűretlen vélemények aranybányája. A Time Doctorral kapcsolatban a felhasználók vegyes tapasztalatokkal rendelkeznek.

Néhány Reddit-felhasználó nagyra értékeli a zökkenőmentes bérszámfejtés-nyomon követést.

Automatikusan nyomon követi az időt. Tehát ha van Time Doctorja, akkor nem kell nap végén (EOD) teljesítményjelentést vagy hasonló dokumentumot elküldenie. De ez esetenként változó.

Egy másik Reddit-áttekintés szerint a program felügyeleti funkciói tolakodóak, különösen az automatikus képernyőképek, amelyek mikromanagementnek tűnnek.

A Time Doctor egy SaaS alkalmazott-figyelő eszköz, amelyet a Staff.com tulajdonosai indítottak el 2012-ben. Billentyűleütések naplózása, képernyőképek készítése és internethasználat nyomon követése funkciókat tartalmaz. Többfunkciós alkalmazott-figyelő alkalmazás CRM és fehér címke funkciókkal. Elutasítottam a vonzó ajánlatokat, amint megemlítették a TimeDoctor használatát, mert (1) ez egyfajta mikromanagement, és (2) még akkor is, ha szorgalmasan dolgozol, és nem aggódsz amiatt, hogy X percenként képernyőképet készítenek a számítógépedről, vagy hogy a szoftver figyeli, mit írsz, ez mégis mentális terhet jelent számodra. Személy szerint úgy gondolom, hogy a mikromanagement manapság már nem szükséges, és mind a vezetők, mind az alkalmazottak számára csak fejfájást okoz (legalábbis a teljesítményalapú területeken). Az a szoftver, amely tízpercenként elküldi a munkáltatómnak, hogy mit csinálok, tolakodónak tűnik, különösen, ha a saját eszközömre telepítem.

A Time Doctor egy SaaS alkalmazott-figyelő eszköz, amelyet a Staff.com tulajdonosai indítottak el 2012-ben. Billentyűleütések naplózása, képernyőképek készítése és internethasználat nyomon követése funkciókat tartalmaz. Többfunkciós alkalmazott-figyelő alkalmazás CRM és fehér címke funkciókkal.

Mint minden eszköz esetében, a tapasztalatok eltérőek lehetnek, ezért fontos megvizsgálni, hogy a funkciók megfelelnek-e a csapatod konkrét igényeinek.

🧠 Tudta? A figyelmetlen alkalmazottak évente körülbelül 588 milliárd dollár veszteséget okoznak a vállalatoknak.

Alternatív eszköz a Time Doctor helyett

Bár a Time Doctor kiválóan alkalmas időkövetésre és tevékenységfigyelésre, nem feltétlenül mindenki számára ideális megoldás – különösen azok számára, akik egy sokoldalúbb és kevésbé tolakodó megoldást keresnek. Itt jön képbe a ClickUp.

Tervezze, kövesse nyomon és kezelje projektjeit könnyedén – mindezt egy helyen a ClickUp segítségével

Ahelyett, hogy kizárólag az alkalmazottak figyelemmel kísérésére koncentrálna, a ClickUp holisztikus megközelítést alkalmaz a termelékenységre, ötvözve a hatékony időkövetést a zökkenőmentes projektmenedzsmenttel.

A ClickUp funkciói

A ClickUp egy komplett munkakörnyezet, amely racionalizálja a munkafolyamatokat, időt takarít meg és összehangolja a csapat munkáját. A ClickUp funkciói segítenek az idő nyomon követésében, a projektek kezelésében, a hét tervezésében és még sok másban. Íme egy közelebbi pillantás arra, hogy mi teszi ezt a szoftvert kiváló alternatívává a Time Doctorhoz képest:

1. Okosabb projektidő-nyomon követés

Kövesd nyomon az időt minden eszközödön – kezdd el a számítógépen, állítsd le a mobilon, és folytasd onnan, ahol abbahagytad a ClickUp segítségével

A ClickUp Project Time Tracking segítségével az időkövetés egyszerűvé válik, így a csapatok a munkára koncentrálhatnak, ahelyett, hogy az órákat aprólékosan figyelnék. Íme, miben tűnik ki:

Könnyű időkövetés : Kövesd nyomon az időt asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből anélkül, hogy megszakítanád a munkádat. Az ingyenes Chrome-bővítmény segítségével közvetlenül bármely weboldalról, e-mailből vagy feladatból rögzítheted az időt.

Zökkenőmentes eszközváltás : Kezdje el a nyomon követést a laptopján, szüneteltesse egy hívás alatt, majd folytassa a telefonján – tökéletes megoldás szabadúszók és távoli csapatok számára, akik több feladatot kezelnek egyszerre.

Globális időzítő és visszamenőleges nyomon követés: Könnyedén indítsa el, állítsa le és váltson a feladatok között anélkül, hogy elveszítené a fonalat. Elfelejtette rögzíteni az időt? Adjon hozzá bejegyzéseket visszamenőlegesen, vagy állítson be egy egyéni dátumtartományt.

Integráció kedvenc eszközeivel: Szinkronizálja a Toggl, Harvest, Everhour és más népszerű Szinkronizálja a Toggl, Harvest, Everhour és más népszerű időkövető eszközök időadatait, hogy egységes képet kapjon csapata termelékenységéről.

Egyszerűsített számlázás és munkaidő-nyilvántartás : jelölje meg az időt számlázhatóként vagy nem számlázhatóként, hozzon létre : jelölje meg az időt számlázhatóként vagy nem számlázhatóként, hozzon létre testreszabható munkaidő-nyilvántartásokat , és kövesse nyomon az időt nap, hét vagy hónap szerint az átlátható ügyfélszámlázás érdekében.

Intelligens időbecslések és jelentések: Hasonlítsa össze a nyomon követett és a becsült órákat, így biztosítva, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A részletes jelentési műszerfal segít a csapatoknak felismerni a hatékonysági hiányosságokat és optimalizálni a munkafolyamatokat.

A ClickUp Timesheets segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti, benyújthatja és jóváhagyhatja a munkaórákat

📌 Példa: Ha egy marketingcsapat észreveszi, hogy rendszeresen túllépi a hirdetési kampányok becsült időtartamát, akkor a jövőbeli tervezés során reálisabb időkereteket állíthat be.

A ClickUp időkövetése az okosabb tervezésről, a szervezettségről és a pontos fizetésről szól.

A legjobb rész? A ClickUp Brain segítségével azonnali frissítéseket kaphat csapata napi feladatairól és a projekt általános előrehaladásáról.

A ClickUp Brain segítségével kapjon feladatfrissítéseket és projektinformációkat

2. Fejlett időgazdálkodás

A ClickUp időgazdálkodási eszközök segítenek abban, hogy a lehető legjobban kihasználja az idejét.

Maradjon naprakész és soha ne hagyjon ki egy határidőt sem a ClickUp naptár nézetével

A ClickUp időgazdálkodási funkciójával a következőket teheti:

Rendeljen becsült órákat a feladatokhoz , és ossza el azokat a csapat tagjai között, biztosítva ezzel a munkaterhelés méltányos elosztását.

A Naptár nézet segítségével könnyedén szervezheti munkaterhelését. Húzza át a feladatokat, azonnal módosítsa az események időpontját, és váltson a napi, heti vagy havi nézetek között – ideális megoldás több ügyfelet kezelő szabadúszók vagy változó prioritásokkal küzdő csapatok számára.

Legyen mindig a határidők előtt azáltal, hogy a Gantt-diagram nézethez hasonló azáltal, hogy a Gantt-diagram nézethez hasonló egyéni nézetek segítségével feltérképezi a függőségeket, így biztosítva, hogy egy késedelmes feladat ne sodorja félre az egész projektet.

Optimalizálja a munkaterhelést a maximális hatékonyság érdekében. A Workload View segítségével a vezetők részletes elemzéseket láthatnak arról, hogy az egyes csapattagok hány feladatot, órát vagy pontot kezelnek. Ha egy tervező túlterhelt, míg egy fejlesztő rendelkezésre áll, a feladatok proaktív módon átruházhatók, megelőzve ezzel a kiégést és a késedelmeket.

A ClickUp Workload View segítségével láthatja a csapat kapacitását és nyomon követheti a projekteket

A ClickUp szinkronizálható a Google Naptárral, az Outlookkal, a Toggl-lal, a Harvesttel és más időgazdálkodási eszközökkel is, így biztosítva a csapat számára a zökkenőmentes átállást a meglévő munkafolyamatok megzavarása nélkül.

📌 Példa: A kampányt tervező marketingcsapat meghatározott órákat rendelhet a szövegíráshoz, a tervezéshez és a hirdetések beállításához, elkerülve ezzel a last minute rohanást.

✨Érdekes tény: A multitasking akár 40%-kal is csökkentheti a hatékonyságot! Használja a ClickUp Workload View funkcióját a feladatok egyensúlyának megteremtéséhez és a kiégés megelőzéséhez.

3. Zökkenőmentes ütemezés és munkaidő-nyilvántartás a jobb átláthatóság érdekében

A ClickUp Calendar a legjobb segédeszköz a szervezettség fenntartásához, a határidők betartásához és a csapat összehangolt munkájához.

Vizualizálja a prioritásokat, a hátralévő feladatokat, a megbeszéléseket és a csapat rendelkezésre állását egyetlen integrált naptárban.

A ClickUp Naptárral a következőket teheti:

Kezelje feladatait, határidőit és ütemterveit egy helyen, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania.

Váltson napi, heti és havi nézetek között , hogy közelebbről megnézze a határidőket, vagy áttekintse a teljes projektet. Használjon szűrőket a legfontosabb feladatok prioritásainak meghatározásához.

Feladatok és függőségek azonnali átütemezése – ha egy tartalomtervezet késik, a szerkesztési feladatot a munkafolyamat megzavarása nélkül előrehozhatja.

Azonnali értesítések az összes eszközön és biztonságos naptármegosztás a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

4. Egyszerű munkaidő-nyilvántartás

Emellett a ClickUp Timesheets funkció egyszerűsíti az időkövetést, a benyújtást és a jóváhagyást – mindezt egyetlen platformon.

A ClickUp Timesheets segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti, benyújthatja és jóváhagyhatja az időt

A ClickUp Timesheets funkció lehetővé teszi:

Automatikus nyomon követés: A feladatokból rögzített idő automatikusan kitölti a munkaidő-nyilvántartást, így nincs szükség kézi beírásra.

Egyszerű jóváhagyások: A vezetők közvetlenül a Timesheets Hubban jóváhagyhatják, elutasíthatják vagy módosításokat kérhetnek.

Valós idejű betekintés: Azonnal nyomon követheti a számlázható órákat, a költségvetés túllépéseket és az időfelhasználást.

Zárt és pontos nyilvántartások: A jóváhagyott munkaidő-nyilvántartások lezárásra kerülnek, így biztosítva a pontos bérszámfejtést és számlázást, utolsó pillanatban történő módosítások nélkül.

De ez még nem minden! A ClickUp számos használatra kész sablont is kínál az időgazdálkodás egyszerűsítéséhez, amelyek közül kiemelkedik a ClickUp időelosztási sablon.

Ingyenes sablon Optimalizálja időbeosztását könnyedén a ClickUp időbeosztási sablonjával – tervezzen, kövesse nyomon és tartsa be az ütemtervet!

Ez a sablon, amelynek célja, hogy segítse az idő hatékony becslését, elosztását és nyomon követését, biztosítja, hogy minden feladat pontosan legyen megtervezve, így a projektek ütemezés szerint haladnak, és a csapatok összehangoltan dolgoznak. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Határozzon meg egyértelmű időbecsléseket: A feladat megkezdése előtt határozza meg a várható időtartamot, hogy javítsa a pontosságot és elkerülje a késedelmeket.

Növelje a termelékenységet: reális határidőket és reális határidőket és időkereteket rendeljen a csapatok motiválásához, a halogatás megelőzéséhez és annak biztosításához, hogy egyetlen feladat se maradjon befejezetlen.

Javítsa a feladat tervezést: Használja a sablont bevezető eszközként a munkával kapcsolatos elvárások meghatározásához vagy a visszatérő feladatok becsült időigényének megadásához.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy tartalomcsapat a sablont használja a blogbejegyzések írására, szerkesztésére és közzétételére szánt idő elosztására. A pontos időbecslések megadásával biztosíthatják, hogy a cikkek a terv szerint megjelenjenek, anélkül, hogy túlterhelnék a csapat tagjait.

A zökkenőmentes ütemezéstől a könnyű időkövetésig a ClickUp minden szükséges eszközzel ellátja Önt, hogy produktív maradjon és a terv szerint haladjon. Íme néhány további időkövetési sablon a munkafolyamatához:

ClickUp Gantt Timeline Template : Tökéletes a projekt ütemtervek vizualizálásához és a feladatok időbeli nyomon követéséhez. Ideális komplex, több függőségi viszonnyal rendelkező projekteket kezelő csapatok számára.

ClickUp óradíj-ütemterv sablon : Freelancerek és óradíjban fizetett munkavállalók számára készült, ez a sablon segít pontosan és egyszerűen rögzíteni a számlázható órákat.

ClickUp ügyvédi időkövetési sablon : Segít a jogi szakembereknek pontosan rögzíteni a számlázható órákat, kezelni az ügyek idővonalát és egyszerűsíteni a számlázást. Segít a jogi szakembereknek pontosan rögzíteni a számlázható órákat, kezelni az ügyek idővonalát és egyszerűsíteni a számlázást.

ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablon : Egyszerűsíti az időkövetést a szolgáltató vállalkozások számára, biztosítva a számlázható órák pontos rögzítését.

ClickUp árak

A ClickUp minden költségvetésnek megfelelő árazási tervezeteket kínál:

✨ Érdekes tény: Az átlagember élete során körülbelül 90 000 órát tölt a munkahelyén. Az időgazdálkodási eszközök segíthetnek abban, hogy a lehető legjobban kihasználja ezeket az órákat.

Maximalizálja termelékenységét a ClickUp segítségével

A Time Doctor kiválóan alkalmas a részletes tevékenységfigyelésre és a bérszámfejtés integrálására, így megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az elszámoltathatóságra és az óradíjas számlázásra koncentrálnak. Ugyanakkor a meredek tanulási görbe és az adatvédelmi aggályok miatt nem minden csapatnak megfelelő megoldás.

Másrészt a ClickUp egy holisztikusabb megközelítést kínál. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amely időkövetést, projektmenedzsmentet és együttműködési eszközöket kombinál.

A ClickUp biztosítja a rugalmasságot és az automatizálást, amire szükséged van ahhoz, hogy irányítsd az idődet és okosabban, nem pedig keményebben dolgozz.

Készen áll arra, hogy megváltoztassa az idő- és projektkezelési módszereit? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és fedezze fel, miért ez a modern csapatok számára a legjobb termelékenységi eszköz.