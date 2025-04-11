A 10 legjobb Vercel alternatíva a gyorsabb telepítéshez 2025-ben

A Vercel könnyű beállíthatóságáról, zökkenőmentes GitHub-integrációjáról és egyszerűségéről ismert, ami népszerű választássá teszi frontend alkalmazások készítéséhez. A platform korlátozott ingyenes szintje és magas ára azonban jelentős hátrányokká váltak a felhasználók számára.

Bár a Vercel tökéletesen illeszkedik a vállalati környezetbe, hosszú távon nem megfizethető a startupok, a kkv-k és még a nagyvállalatok számára sem. Ha egyetért ezzel, akkor jó helyen jár.

Ez a lista a legjobb Vercel alternatívákat mutatja be, amelyek robusztus funkciókkal rendelkeznek, költséghatékonyak és a legjobb fejlesztői élményt biztosítják.

Maradjon velünk, amíg megtalálja a tökéletes megoldást!

A Vercel alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid összehasonlítás, hogy könnyebben elindulhasson.

Mit kell keresnie a Vercel alternatíváiban?

Akár a telepítés, a testreszabás vagy az önálló tárhelyszolgáltatások feletti nagyobb ellenőrzést szeretné, a megfelelő platform kiválasztása elengedhetetlen. Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amelynek elengedhetetlenül szerepelnie kell a Vercel alternatíváiban.

Automatizált CI/CD folyamatok : Válasszon egy olyan Vercel alternatívát, amely automatizálja a szoftverek fejlesztésének, tesztelésének és telepítésének folyamatát. Ez segít a hibák kijavításában, új funkciók bevezetésében és a termékek gyorsabb szállításában.

Telepítés testreszabása : Győződjön meg arról, hogy a választott szoftver rendelkezik a telepítési szkriptek testreszabásának lehetőségével. Ez lehetővé teszi az alkalmazások telepítésének jobb ellenőrzését, ami komplex projektek esetén elengedhetetlen.

Többfelhő-támogatás : Válasszon olyan platformokat, amelyek lehetővé teszik a telepítést több felhőszolgáltatónál, például Azure, AWS vagy Google Cloud, így könnyedén méretezheti az alkalmazásokat. Ez biztosítja a rugalmasságot és csökkenti a beszállítói függőséget, lehetővé téve az egyes platformok előnyeinek kihasználását.

Biztonság és megfelelőség: Válasszon olyan platformot, amely vállalati szintű biztonsági funkciókat kínál, beleértve a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést, kétfaktoros hitelesítést, automatikus riasztásokat, DDoS-védelmet, HTTP/SSL titkosítást stb., hogy alacsony kockázatot és a biztonsági szabványoknak való megfelelőséget biztosítson.

A 10 legjobb Vercel alternatíva

Nézzük meg a 10 legjobb Vercel alternatívát, azok legfontosabb jellemzőit, árait, előnyeit és korlátait.

1. Netlify (A legjobb statikus webhelyekhez és a JAMstack architektúrával épített modern alkalmazások telepítéséhez)

via Netlify

A Netlify hatékony szerver nélküli platformja robusztus beépített funkciókkal rendelkezik, különösen a frontend fejlesztők számára. Automatizálja a frontend fejlesztést, egyszerűsíti a telepítést és zökkenőmentesen integrálódik a Git-repozitóriumokkal.

A legjobb az egészben, hogy a Netlify fejlett funkciókat kínál a bonyolultabb projektekhez – az egyéni domainnevek és a HTTPS mellett olyan split tesztelési lehetőségeket is, amelyek segítségével a webhely különböző verzióinak telepítésével értékelhető a felhasználói elkötelezettség.

A Netlify legjobb funkciói

Gyűjtse és kezelje az űrlapok beküldéseit háttérkód nélkül a beépített űrlapkezelő funkcióval.

Statikus webhelyek tárolása a Netlify globális CDN-nel (tartalomszolgáltató hálózat) való integrációjával

Használjon szerver nélküli funkciókat a szerverinfrastruktúra kezeléséhez, miközben a fejlesztők a kódolásra koncentrálhatnak.

Kövesse nyomon a webhely aktivitásának trendjeit a Site Analytics segítségével

A Netlify korlátai

A felület néha zavarosnak és túlterheltek tűnhet.

A szerver nélküli funkciók 10 másodpercre vannak korlátozva. Még a Pro csomagban is csak 26 másodperc áll rendelkezésre, ami több felhasználó számára is elég korlátozó.

Előfordulhat, hogy a bővítmények hibásak.

Netlify árak

Ingyenes

Pro : 19 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Netlify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Netlify-ról a valódi felhasználók?

A Netlify egyszerűsége és teljesítménye páratlan. Zökkenőmentes CI/CD integrációja hihetetlenül egyszerűvé teszi a weboldalak és webalkalmazások telepítését, még a kezdők számára is, így a megvalósítás rendkívül könnyű. Az intuitív irányítópult és az előnézeti linkek együttesen racionalizálták a gyakori telepítésekkel kapcsolatos munkafolyamatomat. Bár a Netlify összességében fantasztikus, az ingyenes csomag korlátozza a build percek számát és a sávszélességet, ami korlátozhatja a projektek méretezését.

2. Render (A legjobb adatbázisokkal és háttérszolgáltatásokkal rendelkező teljes körű webalkalmazásokhoz)

via Render

A Render egységes platformja segít az alkalmazások fejlesztésében és futtatásában. Akár adatbázisra, dinamikus weboldalakra, statikus weboldalakra vagy egyedi Docker-fájlokra van szüksége, a Render mindennel rendelkezik. A Vercel-lel ellentétben a Render natív támogatást nyújt konténeres alkalmazások és szolgáltatások futtatásához egy teljesen felügyelt platformon.

Blokktárolást (más néven állandó lemezeket) kínál a telepítések során megőrzendő adatok tárolásához. Ez lehetővé teszi, hogy DevOps eszközök kiegészítői nélkül futtasson állapotfüggő alkalmazásokat, például adatbázisokat.

A Render legjobb funkciói

Hozzon létre olyan szolgáltatásokat, amelyek a nyilvános interneten keresztül nem érhetők el, és biztosítson biztonságos kommunikációt közöttük privát hálózatok segítségével.

Határozza meg infrastruktúráját kódként egyetlen tervben, hogy könnyen replikálható legyen a különböző környezetekben.

Telepítsen, kezeljen, csatlakoztasson és méretezzen PostgreSQL adatbázisokat pontszerű helyreállítással és igény szerinti logikai exporttal.

Renderelési korlátozások

Néhány felhasználó szerint a Render nem támogatja teljes mértékben a WebSocketeket és a szerver nélküli funkciókat.

Korlátozott nyelvi támogatás (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust és Elixir) és testreszabási lehetőségek

Render árak

Hobbi : 0 USD

Professzionális : 19 USD/felhasználó/hónap

Szervezet : 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Render értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Renderről a valódi felhasználók?

Számos más szolgáltatás (például Node.js) fejlesztése és telepítése ingyenes, és integrálható a GitHubhoz hasonló VCS-sel egy kattintással végrehajtható CI/CD beállításhoz. Azonban ingyenes verziója rendkívül lassú mind a telepítés, mind a szerver alvó állapotba helyezése utáni indítási idő tekintetében.

💡Profi tipp: A ClickUp és a PostgreSQL adatbázisok összekapcsolásával replikálhatja az adatokat. Ezután a ClickUp adatait átfogó, relációs adatbázisokban tárolhatja és elemezheti, ami megkönnyíti a bonyolultabb lekérdezéseket.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

3. DigitalOcean App Platform (a legjobb alkalmazások méretezéséhez teljes szervervezérléssel)

via DigitalOcean

A DigitalOcean alkalmazásplatformja egy PaaS (Platform-as-a-Service), amely lehetővé teszi a kódok szerverre történő közzétételét anélkül, hogy az alapul szolgáló infrastruktúrával kellene foglalkoznia. Nagyobb ellenőrzést biztosít a telepítések felett, miközben teljes körű sokoldalúságot kínál.

A platform egyszerűségével és könnyű használatával tűnik ki. Intuitív Git-alapú munkafolyamatot kínál, amely lehetővé teszi a Git használatát kódok közös szerkesztéséhez, verziókezelés hez és automatikus telepítéshez. Ezenkívül támogatja a szerver nélküli architektúrát a DigitalOcean Functions segítségével, egy FaaS (Function-as-a-Service) platformon keresztül, amely segít a kódok futtatásában szerverkezelés nélkül.

A DigitalOcean legjobb funkciói

Kövesse nyomon a telepítés előrehaladását, és szükség szerint térjen vissza a korábbi alkalmazás-telepítésekhez.

A naplókat továbbíthatja harmadik fél naplószolgáltatóknak, például a Datadognak, adatelemzés és hibaelhárítás céljából.

Állítson be riasztásokat az események figyeléséhez, és szerezzen betekintést az alkalmazás erőforrásaiba.

A DigitalOcean korlátai

Néhány felhasználó szerint a szerszám nagyobb projektek esetén drágává válik. Például a további szervermemória megvásárlása jelentős költségnövekedéssel jár.

Nincs szerveren kívüli biztonsági mentés, különösen a statikus fájlok és adatbázisok esetében.

Egyes felhasználók lassú ügyfélszolgálatról számolnak be, különösen a nagy forgalmú időszakokban.

DigitalOcean árak

A DigitalOcean árai az Ön által választott felhőalapú megoldásokon alapulnak. Az alkalmazásplatform árai a következők:

Ingyenes

Droplets : 4 dollártól/hónap

Kubernetes: 11 dollár/hó áron

DigitalOcean értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a DigitalOceanról a valódi felhasználók?

A DigitalOcean gyors, tiszta, az első volt a maga nemében, amikor elindult, olcsó, remek dokumentációval rendelkezik, oktatóanyagokkal, könnyen használható, gyors, komoly ügyfélszolgálattal és remek termékekkel. Azonban az elmúlt két hónapban a weboldalamat futtató dropletem nem működik a várt módon, és a kéz és a szolgáltatások leállnak, ami talán azért van, mert sok más szolgáltatást, terméket és frissítést adtak hozzá.

4. AWS Amplify (legalkalmasabb nagyméretű alkalmazások fejlesztésére és kezelésére)

via AWS Amplify

Az AWS Amplify frontend fejlesztők számára készült, teljes körű TypeScript fejlesztői élményt kínál, amely lehetővé teszi a frontend és backend kódok zökkenőmentes integrálását. A platform kezelhető tárhelyszolgáltatást és robusztus hitelesítési funkciókat kínál, amelyek segítségével teljesen kezelhető felhasználói könyvtárral és előre elkészített regisztrációs, bejelentkezési és többfaktoros hitelesítési munkafolyamatokkal gondtalan onboarding folyamatokat hozhat létre.

Támogatja a szerver nélküli alkalmazásokat is az AWS Lambda és más SaaS eszközökkel való integráció révén, így a fejlesztők szerverkezelés nélkül hozhatnak létre és telepíthetnek alkalmazásokat.

Az AWS Amplify legjobb funkciói

Statikus és dinamikus webalkalmazások tárolása Git-alapú és beépített CI/CD munkafolyamatokkal az Amplify hosting segítségével

A funkciójelző funkciók segítségével módosíthatja az alkalmazás funkcióit újratelepítés nélkül.

Figyelje a fontos mutatókat, az aktuális állapotot, és tanulmányozza a korábbi KPI-trendeket a valós idejű felhasználói irányítópulton.

AWS Amplify korlátai

A tanulási görbe meredek

A költségek könnyen elszaladhatnak, ha nem figyeld a felhasználást.

A felület néha lassúnak és zsúfoltnak tűnhet.

AWS Amplify árak

Az Amplify 12 hónapig ingyenes az AWS-szel. Pay-as-you-go árazású, több webhelyet, projektet és ingyenes SSL-tanúsítványokat tartalmaz.

AWS Amplify értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AWS Amplify-ról a valós felhasználók?

Hatékony rendszer teljes körű alkalmazások fejlesztéséhez, de a tanulási görbe meredek, és a hibakeresés bonyolult lehet.

5. Fly. io (A legjobb megoldás konténeres alkalmazások globális telepítéséhez infrastruktúra-vezérléssel)

A Fly. io azoknak a fejlesztőknek szól, akik sokat dolgoznak Docker konténerekkel. Ez egy Vercel alternatíva, amely lehetővé teszi a Docker konténerek globális telepítését, miközben nagyobb ellenőrzést biztosít a telepítési folyamat felett és egy hagyományosabb szerverkörnyezetet kínál.

A Fly. io-t tekintsd személyes felhőként, amely egyszerűsíti a DevOps automatizálást, különösen, ha adatbázisokkal dolgozol vagy egyedi konfigurációkra van szükséged. Ezenkívül olyan funkciói, mint a privát hálózat, globális telepítés, biztonságos VPN és hardveres elszigetelés, alkalmassá teszik a személyes felhő koncepciójára.

A Fly.io legjobb funkciói

Egyszerűsítse a konténer-koordinációt és -telepítést a kezelt konténerekkel és a Kubernetes-szel.

Hozzáférés a helyi állandó tárolóhoz és adatok biztonsági mentése a Fly Volume pillanatképekkel

Automatikus indítás/leállítás a forgalom alapján, kapcsolatkezelők kezelése és terheléskiegyenlítés a Fly Proxy segítségével.

A Fly.io korlátai

Az árak régiónként eltérőek.

A beállítási folyamat hibás és időigényes lehet.

A fly_deploy paranccsal manuálisan kell telepíteni az új változtatásokat.

Fly.io árak

5 dollár ingyenes próba kredit

Hobbi csomag : 5 USD/hó

Pay-as-you-go : A pontosan felhasznált erőforrások alapján

Dedikált támogatás: 29 USD/hó áron

Fly.io értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fly.io-ról a valódi felhasználók?

Az egyik nagy előnye, hogy számos régióban, azaz 16 régióban elérhető. GitHub-integrációval rendelkezik, valamint teljesen automatizált és dokumentált API-val, ami jobbá teszi a piacon lévő többi terméknél. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy az automatizált állapotellenőrzések és a fallover korlátozottak. További hátrány, hogy a különböző régiókban eltérő árak vannak. A vállalatnak közös tervet kellene kidolgoznia a különböző régiók számára.

6. Heroku (A legjobb gyors prototípus-készítéshez és webalkalmazások kezeléséhez)

via Heroku

A Salesforce Heroku egy egységes platform, amely a Vercel-től eltérően frontend, backend és adatbázisokat is kezel. Több programozási nyelvet támogat, és zökkenőmentes integrációs képességekkel rendelkezik, amelyek felgyorsítják a fejlesztést.

A legjobb az egészben, hogy a platform robusztus funkciókkal rendelkezik, mégis minimális konfigurációt igényel. Emellett támogatja a Postgres, Redis és RabbitMQ szolgáltatások egy kattintással történő telepítését is.

A Heroku legjobb funkciói

Az alkalmazások állapotának mutatóival, például a válaszidővel, az átviteli sebességgel, a hibákkal stb. azonosíthatja, kivizsgálhatja és diagnosztizálhatja a problémákat.

Kövesse nyomon a nyelvspecifikus teljesítménymutatókat a Language Runtime Metrics segítségével.

A Heroku Dashboard segítségével vizualizálhatja a kódszolgáltatást és valós időben áttekintheti a folyamatot.

Hozzáférés kódírási, szintaxis-szerkesztési, hibakeresési és keretrendszer-használati eszközökhöz

A Heroku korlátai

Korlátozott elemzési lehetőségeket kínál a szerverén tárolt SQL adatbázishoz.

Az eszköz drága lehet, különösen a kkv-k számára.

Heroku árak

Eco és Basic : 5 USD-tól/hónap

Termelés : 25 USD/hó és felett

Haladó : 250 USD/hó és felett

Vállalati: Egyedi árazás

Heroku értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Heroku-ról a valódi felhasználók?

A Salesforce Heroku egy PaaS platform, amelyet egyre jobban megbecsülök. Kiemelkedik egyszerű beállíthatóságával, kódtelepítésével és általános kezelhetőségével. Ugyanakkor drága, és sok fizetős kiegészítővel rendelkezik.

🧠 Tudta? A Statista szerint 2024-ben a fejlesztők körében a leggyakrabban használt programozási nyelvek a JavaScript, majd a HTML/CSS és a Python voltak.

7. Firebase Hosting (A legjobb statikus és dinamikus alkalmazások biztonságos tárolásához)

via Firebase

A Firebase Hosting egy Google által nyújtott, termelésre alkalmas webtárhely-szolgáltatás, amely egyszerűsíti a webes eszközök telepítését, kezelését és szállítását. A platform segítségével gyorsan telepítheti webalkalmazásait és statikus tartalmait.

A Vercel frontend-központú szolgáltatásaitól eltérően a Firebase teljes BaaS (Backend-as-a-Service) élményt kínál. Ezáltal a platform jobban megfelel azoknak a projekteknek, amelyek backend szolgáltatásokat igényelnek, különösen azoknak, amelyek a Google ökoszisztémáját használják. Emellett a Firebase Hosting népszerűbb választás azoknak a fejlesztőknek, akik más Firebase szolgáltatásokat is használnak, mint például a Firebase Authentication, a Firestore vagy a Cloud Functions.

A Firebase Hosting legjobb funkciói

Biztonságos tartalomszolgáltatás konfigurálás nélküli SSL-lel

Tekintse meg és tesztelje a változásokat a helyileg tárolt URL-en, és lépjen kapcsolatba az emulált háttérrendszerrel.

Új alkalmazásverziók telepítése és egy kattintással történő visszaállítás a Firebase CLI segítségével

Tárolja és szinkronizálja az adatokat a felhasználók között, és tartsa naprakészen alkalmazásait a Firebase Realtime Database segítségével.

A Firebase Hosting korlátai

A biztonsági szabályok korlátozottak, ami miatt nem annyira megvalósítható a vállalatok számára.

Az árak zavarosak lehetnek és rendkívül magasak lehetnek nagy léptékű projektek esetében.

NoSQL adatbázisként a Firebase nem feltétlenül ideális komplex lekérdezésekhez.

Firebase Hosting árak

Spark csomag : Ingyenes

Blaze csomag: Egyedi árazás

Firebase Hosting értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Firebase Hostingról a valódi felhasználók?

A Firebase sok projekt, különösen a kisebb projektek esetében jó választás. Könnyen és gyorsan beállítható és használható. A valós idejű adatbázis és a hitelesítési funkciók különösen hasznosak. A kisebb projektek ennek hatalmas előnyeit élvezhetik. Ugyanakkor ennek a szolgáltatásnak a költsége egyes projektek esetében túl magas lehet, és a biztonsági szabályok korlátozóak és homályosak.

✨Érdekesség: A Firebase-t eredetileg valós idejű adatbázisként fejlesztette ki az Envolve 2011-ben, kifejezetten csevegőalkalmazások készítésére. Később, 2014-ben a Google felvásárolta.

8. Kinsta (A legjobb WordPress-hez való menedzselt tárhely)

via Kinsta

A Kinsta WordPress-webhelyekre specializálódott, ami megkönnyíti a webhelyek tárolását és teljesítményének kezelését, valamint racionalizálja a DevOps-folyamatot, hogy felgyorsítsa a szoftverek szállítását. A platform robusztus beépített funkciókat kínál, mint például intuitív staging környezetek és automatikus biztonsági mentés, ami kiváló Vercel-alternatívává teszi.

A felhasználók azért szeretik a Kinstát, mert a Google Cloud Platformon alapul, és felhasználóbarát irányítópulttal rendelkezik, amely segítségével központilag kezelhető több webhely, klónozott webhely és környezet, valamint figyelemmel kísérhető a webhely teljesítménye, az erőforrások, a biztonsági kérdések és még sok más.

A Kinsta legjobb funkciói

Automatizálja a MySQL adatbázis optimalizálását

Helyezze el a PHP-szűk keresztmetszeteket, a külső HTTP-hívásokat és a lassú MySQL-lekérdezéseket a beépített alkalmazás-teljesítményfigyelővel.

Automatikus fájl- és adatbázis-mentés, riasztások beállítása, valamint a rosszindulatú programok figyelése és eltávolítása a fokozott biztonság érdekében.

A Kinsta korlátai

A környezet beállítása lassú lehet. Az élő környezetből a staging környezetbe történő másolás néha több mint 5 percet is igénybe vehet, még kis webhelyek esetében is.

Kinsta árak

Egyoldalas csomagok : 35 USD/hó

Több webhelyes csomagok : 70 USD/hó

Ügynökségi program: 340 USD/hó áron kezdődik

Kinsta értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Kinsta-ról a valódi felhasználók?

Nagyon erős szolgáltatást és kiváló teljesítményt nyújt, de a magas ár fontos tényező a felhasználók döntésében, hogy igénybe veszik-e a szolgáltatásait. Ezenkívül nincs domain-foglalás vagy ingyenes domain-bejelentés. A szolgáltatások lehetőségei korlátozottak, a vezérlőpult egyszerű, de nem szokványos, és használatához képzésre van szükség.

9. Surge. sh (A legjobb statikus webes publikáláshoz és kliensoldali alkalmazásokhoz)

A Surge statikus webhely-tárhelyplatform lehetővé teszi, hogy néhány kattintással közvetlenül a parancssorból tegye közzé statikus weboldalait. Ez egy egyszerű platform, amely ideális gyors prototípusok készítéséhez, egyedi weboldalak létrehozásához és személyes projektekhez.

A szoftver lehetővé teszi szabadon használható egyedi domainnevek használatát is, és egyszerűbb alternatívaként illeszkedik a technológiai rendszerébe a Vercel helyett.

A Surge.sh legjobb funkciói

A Cross-Origin Resource Sharing (CORS) segítségével webhelye hozzáférhet más domainek erőforrásaihoz.

Használjon egyedi domainneveket és testreszabhatja a 404-es hibaoldalakat.

Telepítsen pushState támogatással rendelkező egyoldalas alkalmazásokat a jobb felhasználói élmény érdekében.

Surge. sh korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Parancssor alapú megközelítésre épül, ami nem feltétlenül ideális azoknak a fejlesztőknek, akik inkább a grafikus felületet részesítik előnyben.

Nincs beépített CI/CD automatizálás

Surge. sh árak

Surge : Ingyenes

Surge Professional: 30 USD/hó

Surge. sh értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Kapstan (A legjobb komplex felhőinfrastruktúra kezeléséhez)

via Kapstan

A Kapstan egy vállalati szintű megoldás, amely automatikusan telepíti a webalkalmazásokat, nagyobb ellenőrzést biztosít a telepítések felett, és több felhőalapú környezetet is kezel. A Vercel-lel ellentétben a Kapstan infrastruktúra-izolációt biztosít, amely lehetővé teszi az alkalmazások különálló környezetekben való futtatását. Teljes körű fejlesztési platformot kínál, amely széles körű testreszabási lehetőségekkel zökkenőmentesen illeszkedik a DevOps munkafolyamatához.

A Kapstan lehetővé teszi a fejlesztőcsapatok számára, hogy DevOps szakértelem nélkül is kezeljék infrastruktúrájukat, ezzel felgyorsítva a fejlesztési folyamatot.

A Kapstan legjobb funkciói

Szerezzen többfelhő-támogatást, és kezelje a különböző felhőalapú környezetet olyan szolgáltatóknál, mint az AWS, a GCP és az Azure.

Webalkalmazások automatikus telepítése manuális indítás nélkül

Kezelje és telepítse a felhőalapú infrastruktúrát és alkalmazásokat kiterjedt DevOps szakértelemmel, önkiszolgáló fejlesztői portállal.

A Kapstan korlátai

A Kapstan nem rendelkezik natív konténerindítási képességekkel. Harmadik féltől származó eszközöket, például Docker konténereket kell használnia.

Kapstan árak

Egyedi árazás

Kapstan értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Hú! Most, hogy megismerkedett a Vercel alternatíváival a telepítés felgyorsításához, van még egy eszköz, amelyet érdemes hozzáadni a fejlesztési ökoszisztémájához.

A mai munkavégzés nem működik. Mindannyian túl sok, egymástól független alkalmazásban dolgozunk, ami rontja a csapat termelékenységét. Az alkalmazások közötti állandó váltás – kódblokkok és üzenetek másolása, beillesztése, formázása és megosztása – időpazarlás, és növeli a félreértések vagy a fontos részletek elvesztésének esélyét.

Bár a fenti eszközök segítenek az alkalmazások tárolásában, fejlesztésében és telepítésében, szükséged van egy olyan megoldásra, amely egy helyre gyűjti a szétszórt munkádat. Ehhez egy szoftverprojekt-kezelő eszközre van szükséged.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, speciális funkciókkal rendelkezik, amelyek potenciális DevOps-csapattársává teszik. 🤝

A ClickUp for Software Teams segítségével egyetlen helyen tervezheti, építheti és szállíthatja az összes alkalmazását.

A ClickUp Tasks segítségével hozzárendelheti és nyomon követheti a fejlesztési feladatokat.

Szoftverprojekteknél a ClickUp Tasks egyszerűsítheti a fejlesztési munkafolyamatokat és segíthet nyomon követni a szoftverbevezetéseket azáltal, hogy megvalósítható feladatokat hoz létre. Ezeket a feladatokat egyértelmű határidőkkel rendelheti hozzá, az előrehaladást egyéni státuszokkal követheti nyomon, címkéket adhat hozzá a könnyű keresés érdekében, és akár megjegyzéseket és @említéseket is hozzárendelhet, hogy senki ne maradjon le semmiről.

A ClickUp-GitHub integrációval a feladatokat GitHub-commitokhoz, ágakhoz és pull requestekhez is kapcsolhatja.

A ClickUp Tasks segítségével egyszerűsítheti a szoftverprojekteket és a munkafolyamatokat

Kezelje a munkaterhelést AI és automatizálás segítségével

A ClickUp segítségével könnyebbé válik a munkaterhelés kezelése. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segíthet kódrészletek generálásában, a projekt betekintéseinek összefoglalásában és technikai dokumentumok létrehozásában.

Kódrészletek generálása a ClickUp Brain segítségével

Másrészt a ClickUp Automations egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, kezelheti a rutin feladatokat, mint például a jóváhagyások és az állapotfrissítések, valamint kezelheti a projektátadásokat. Több mint 100 előre elkészített munkafolyamat közül választhat, és azokat igényeihez igazíthatja.

Gyűjtsön alkalmazásadatokat a ClickUp Forms segítségével

Mi több? A ClickUp a hibák nyomon követésében és dokumentálásában is segít. A ClickUp Forms segítségével egyszerűsítheti a hibák nyomon követését, a ClickUp Tasks segítségével a hibajelentéseket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és prioritást rendelhet a hibakezeléshez.

A ClickUp Docs együttműködési eszközzel dokumentálhatja a hibák részleteit, a szükséges képernyőképekkel és a hiba reprodukálásának lépéseivel együtt.

A ClickUp Brain segít a szoftverprojektekhez szükséges műszaki dokumentáció elkészítésében, közvetlenül a ClickUp Docs-ban.

Szabványosítsa az alkalmazásfejlesztési folyamatot sablonokkal

Ne feledje, hogy a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárral rendelkezik, amely időt és energiát takarít meg. Például a ClickUp webfejlesztési sablon segít a teljes projekt vizualizálásában és tervezésében.

Ingyenes sablon Készítsen olyan weboldalakat, amelyeket az ügyfelek imádnak a ClickUp weboldal-fejlesztési sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a feladatokat, a határidőket és az érdekelt feleket

A fejlesztés hatékonysága érdekében szervezze meg az erőforrásokat

A munka előrehaladásának vizualizálása

Optimalizálja az együttműködést

Készítsen olyan weboldalakat, amelyek megfelelnek az ügyfelek elvárásainak

Hasonlóképpen, a Clickup Bug & Issue Tracking Template és a ClickUp Bug Report Template segítségével pillanatok alatt nyomon követheti, rögzítheti és kijavíthatja a hibákat.

A legjobb rész? A ClickUp robusztus funkciói megfizethető áron elérhetők, így nem kell egy vagyont költenie a DevOps céljainak eléréséhez.

ClickUp árak

A Vercel kétségkívül az egyik legjobb eszköz a frontend-telepítésekhez. Azonban az egyre növekvő árak miatt kis- és nagyvállalatok számára egyaránt fenntarthatatlan választás.

A felsorolt tíz legjobb Vercel alternatíva mindegyike a maga módján kiemelkedő. Most válasszon az igényeinek és céljainak megfelelően, hogy a céljához leginkább illeszkedő eszközt kapja. Ha például a tárhely a legfontosabb Önnek, akkor fontolja meg a Firebase-t, ha pedig teljes körű webfejlesztési eszközöket szeretne, próbálja ki a Netlify-t, a Render-t vagy a DigitalOcean-t.

Bármelyik platformot is választja, párosítsa azt a ClickUp-pal, hogy fejlessze fejlesztési folyamatát. A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek segítenek a telepítés egyszerűsítésében, a hibák kijavításában, az erőforrások és a dokumentáció szervezésében, valamint a valós idejű együttműködésben.

Regisztráljon ingyenesen, és nézze meg a ClickUp működését!