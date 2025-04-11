A 10 legjobb Vercel alternatíva a gyorsabb telepítéshez 2025-ben

A Vercel könnyű beállíthatóságáról, zökkenőmentes GitHub-integrációjáról és egyszerűségéről ismert, ami népszerű választássá teszi frontend alkalmazások készítéséhez. A platform korlátozott ingyenes szintje és magas ára azonban jelentős hátrányokká váltak a felhasználók számára.
Bár a Vercel tökéletesen illeszkedik a vállalati környezetbe, hosszú távon nem megfizethető a startupok, a kkv-k és még a nagyvállalatok számára sem. Ha egyetért ezzel, akkor jó helyen jár.
Ez a lista a legjobb Vercel alternatívákat mutatja be, amelyek robusztus funkciókkal rendelkeznek, költséghatékonyak és a legjobb fejlesztői élményt biztosítják.
Maradjon velünk, amíg megtalálja a tökéletes megoldást!
A Vercel alternatívái egy pillantásra
Íme egy rövid összehasonlítás, hogy könnyebben elindulhasson.
|Platform
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Korlátozások
|Árak
|Értékelések
|Netlify
|JAMstack architektúrával épített statikus webhelyek és modern alkalmazások telepítése
|Beépített űrlapkezelés, globális CDN-integráció, szerver nélküli funkciók, webhelyelemzés
|Zavaros felület, korlátozó szerver nélküli funkciók, hibás bővítmények
|Ingyenes, Pro: 19 USD/tag/hónap, Enterprise: egyedi árazás
|G2: 4,5/5 (50+ értékelés), Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)
|Render
|Teljes körű webalkalmazások adatbázisokkal és háttérszolgáltatásokkal
|Privát hálózat, infrastruktúra kódként, PostgreSQL adatbázis-kezelés
|Korlátozott WebSocket/szerver nélküli támogatás, korlátozott nyelvi lehetőségek
|Hobbi: 0 USD, Professzionális: 19 USD/felhasználó/hónap, Szervezet: 29 USD/felhasználó/hónap, Vállalat: Egyedi árazás
|G2: 4,7/5 (70+ értékelés), Capterra: Nincs elegendő értékelés
|DigitalOcean App Platform
|Alkalmazások méretezése teljes szervervezérléssel
|Git-alapú munkafolyamat, szerver nélküli architektúra, telepítés visszavonása, harmadik féltől származó naplóintegráció
|Nagyobb projektek esetében drága, nincs szerveren kívüli biztonsági mentés, lassú támogatás nagy forgalom esetén.
|Ingyenes, Droplets: 4 USD/hó-tól, Kubernetes: 11 USD/hó-tól
|G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés), Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)
|AWS Amplify
|Nagyméretű alkalmazások készítése és kezelése
|Kezelhető tárhely, robusztus hitelesítés, funkciójelző képességek, valós idejű felhasználói irányítópult
|Megtanulása nehéz, magas költségek, ha a használatot nem figyelik, lassú felület
|12 hónapig ingyenes, használat alapján fizetendő árak
|G2: 4,2/5 (80+ értékelés), Capterra: Nincs elég értékelés
|Fly.io
|Konténeres alkalmazások globális telepítése infrastruktúra-vezérléssel
|Kezelhető konténerek, Kubernetes, állandó tároló, Fly Proxy terheléselosztáshoz
|Régióalapú árazás, hibás beállítási folyamat, a változtatások manuális telepítése
|5 dolláros ingyenes próba kredit, Hobby: 5 dollár/hó, Pay-as-you-go, Dedikált támogatás: 29 dollár/hó-tól
|G2: Nincs elég értékelés, Capterra: Nincs elég értékelés
|Heroku
|Gyors prototípus-készítés és webalkalmazások kezelése
|Alkalmazásállapot-mutatók, nyelvi futási mutatók, valós idejű folyamatáttekintés, egy kattintással történő telepítés
|Korlátozott SQL adatbázis-elemzés, drága a kkv-k számára
|Eco/Basic: 5 USD+/hó, Production: 25 USD+/hó, Advanced: 250 USD+/hó, Enterprise: egyedi árazás
|G2: 4,2/5 (140+ értékelés), Capterra: 4,6/5 (300+ értékelés)
|Firebase Hosting
|Statikus és dinamikus alkalmazások biztonságos tárolása
|Nulla konfigurációs SSL, Firebase CLI a telepítéshez, valós idejű adatbázis, egy kattintással visszavonás
|Korlátozott biztonsági szabályok, magas költségek nagy léptékű projektek esetén, nem ideális komplex lekérdezésekhez
|Spark: ingyenes, Blaze: egyedi árazás
|G2: 4,5/5 (250+ értékelés), Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
|Kinsta
|Kezelhető tárhely WordPresshez
|MySQL optimalizálás, alkalmazás teljesítményfigyelés, automatikus biztonsági mentések, rosszindulatú programok figyelése
|Lassú környezetbeállítás, nincs domain-foglalás, szokatlan vezérlőpanel
|Egy webhely: 35 USD/hó, Több webhely: 70 USD/hó, Ügynökség: 340 USD/hó-tól
|G2: 4,8/5 (900+ értékelés), Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)
|Surge.sh
|Statikus webes publikálás és kliensoldali alkalmazások
|CORS támogatás, egyéni domainnevek, pushState támogatás egyoldalas alkalmazásokhoz
|Korlátozott testreszabási lehetőségek, parancssor alapú megközelítés, nincs beépített CI/CD automatizálás
|Surge: Ingyenes, Surge Professional: 30 USD/hó
|G2: Nincs elég értékelés, Capterra: Nincs elég értékelés
|Kapstan
|Komplex felhőinfrastruktúra kezelése
|Többfelhő-támogatás, automatikus telepítés, önkiszolgáló fejlesztői portál
|Nincs natív konténerindítási képesség (harmadik féltől származó eszközök, például Docker szükségesek)
|Egyedi árazás
|G2: Nincs elég értékelés, Capterra: Nincs elég értékelés
|ClickUp
|A szoftverprojekt-menedzsment és a DevOps munkafolyamatok racionalizálása
|Feladatkezelés, GitHub integráció, AI-alapú kódrészletek, automatizálás, hibajelentés, testreszabható sablonok, valós idejű együttműködés
|Az új felhasználók számára a tanulási görbe, a fejlett funkciók testreszabást igényelhetnek.
|Ingyenes, korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap, Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap, Vállalati: egyedi árazás
|G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés), Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
Mit kell keresnie a Vercel alternatíváiban?
Akár a telepítés, a testreszabás vagy az önálló tárhelyszolgáltatások feletti nagyobb ellenőrzést szeretné, a megfelelő platform kiválasztása elengedhetetlen. Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amelynek elengedhetetlenül szerepelnie kell a Vercel alternatíváiban.
- Automatizált CI/CD folyamatok: Válasszon egy olyan Vercel alternatívát, amely automatizálja a szoftverek fejlesztésének, tesztelésének és telepítésének folyamatát. Ez segít a hibák kijavításában, új funkciók bevezetésében és a termékek gyorsabb szállításában.
- Telepítés testreszabása: Győződjön meg arról, hogy a választott szoftver rendelkezik a telepítési szkriptek testreszabásának lehetőségével. Ez lehetővé teszi az alkalmazások telepítésének jobb ellenőrzését, ami komplex projektek esetén elengedhetetlen.
- Többfelhő-támogatás: Válasszon olyan platformokat, amelyek lehetővé teszik a telepítést több felhőszolgáltatónál, például Azure, AWS vagy Google Cloud, így könnyedén méretezheti az alkalmazásokat. Ez biztosítja a rugalmasságot és csökkenti a beszállítói függőséget, lehetővé téve az egyes platformok előnyeinek kihasználását.
- Biztonság és megfelelőség: Válasszon olyan platformot, amely vállalati szintű biztonsági funkciókat kínál, beleértve a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést, kétfaktoros hitelesítést, automatikus riasztásokat, DDoS-védelmet, HTTP/SSL titkosítást stb., hogy alacsony kockázatot és a biztonsági szabványoknak való megfelelőséget biztosítson.
📖 További információk: A legjobb Azure DevOps alternatívák a projektbevezetéshez
A 10 legjobb Vercel alternatíva
Nézzük meg a 10 legjobb Vercel alternatívát, azok legfontosabb jellemzőit, árait, előnyeit és korlátait.
1. Netlify (A legjobb statikus webhelyekhez és a JAMstack architektúrával épített modern alkalmazások telepítéséhez)
A Netlify hatékony szerver nélküli platformja robusztus beépített funkciókkal rendelkezik, különösen a frontend fejlesztők számára. Automatizálja a frontend fejlesztést, egyszerűsíti a telepítést és zökkenőmentesen integrálódik a Git-repozitóriumokkal.
A legjobb az egészben, hogy a Netlify fejlett funkciókat kínál a bonyolultabb projektekhez – az egyéni domainnevek és a HTTPS mellett olyan split tesztelési lehetőségeket is, amelyek segítségével a webhely különböző verzióinak telepítésével értékelhető a felhasználói elkötelezettség.
A Netlify legjobb funkciói
- Gyűjtse és kezelje az űrlapok beküldéseit háttérkód nélkül a beépített űrlapkezelő funkcióval.
- Statikus webhelyek tárolása a Netlify globális CDN-nel (tartalomszolgáltató hálózat) való integrációjával
- Használjon szerver nélküli funkciókat a szerverinfrastruktúra kezeléséhez, miközben a fejlesztők a kódolásra koncentrálhatnak.
- Kövesse nyomon a webhely aktivitásának trendjeit a Site Analytics segítségével
A Netlify korlátai
- A felület néha zavarosnak és túlterheltek tűnhet.
- A szerver nélküli funkciók 10 másodpercre vannak korlátozva. Még a Pro csomagban is csak 26 másodperc áll rendelkezésre, ami több felhasználó számára is elég korlátozó.
- Előfordulhat, hogy a bővítmények hibásak.
Netlify árak
- Ingyenes
- Pro: 19 USD/tag/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Netlify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)
Mit mondanak a Netlify-ról a valódi felhasználók?
A Netlify egyszerűsége és teljesítménye páratlan. Zökkenőmentes CI/CD integrációja hihetetlenül egyszerűvé teszi a weboldalak és webalkalmazások telepítését, még a kezdők számára is, így a megvalósítás rendkívül könnyű. Az intuitív irányítópult és az előnézeti linkek együttesen racionalizálták a gyakori telepítésekkel kapcsolatos munkafolyamatomat. Bár a Netlify összességében fantasztikus, az ingyenes csomag korlátozza a build percek számát és a sávszélességet, ami korlátozhatja a projektek méretezését.
A Netlify egyszerűsége és teljesítménye páratlan. Zökkenőmentes CI/CD integrációja hihetetlenül egyszerűvé teszi a weboldalak és webalkalmazások telepítését, még a kezdők számára is, így a megvalósítás rendkívül könnyű. Az intuitív irányítópult és az előnézeti linkek együttesen racionalizálták a gyakori telepítésekkel kapcsolatos munkafolyamatomat. Bár a Netlify összességében fantasztikus, az ingyenes csomag korlátozza a build percek számát és a sávszélességet, ami korlátozhatja a projektek méretezését.
2. Render (A legjobb adatbázisokkal és háttérszolgáltatásokkal rendelkező teljes körű webalkalmazásokhoz)
A Render egységes platformja segít az alkalmazások fejlesztésében és futtatásában. Akár adatbázisra, dinamikus weboldalakra, statikus weboldalakra vagy egyedi Docker-fájlokra van szüksége, a Render mindennel rendelkezik. A Vercel-lel ellentétben a Render natív támogatást nyújt konténeres alkalmazások és szolgáltatások futtatásához egy teljesen felügyelt platformon.
Blokktárolást (más néven állandó lemezeket) kínál a telepítések során megőrzendő adatok tárolásához. Ez lehetővé teszi, hogy DevOps eszközök kiegészítői nélkül futtasson állapotfüggő alkalmazásokat, például adatbázisokat.
A Render legjobb funkciói
- Hozzon létre olyan szolgáltatásokat, amelyek a nyilvános interneten keresztül nem érhetők el, és biztosítson biztonságos kommunikációt közöttük privát hálózatok segítségével.
- Határozza meg infrastruktúráját kódként egyetlen tervben, hogy könnyen replikálható legyen a különböző környezetekben.
- Telepítsen, kezeljen, csatlakoztasson és méretezzen PostgreSQL adatbázisokat pontszerű helyreállítással és igény szerinti logikai exporttal.
Renderelési korlátozások
- Néhány felhasználó szerint a Render nem támogatja teljes mértékben a WebSocketeket és a szerver nélküli funkciókat.
- Korlátozott nyelvi támogatás (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust és Elixir) és testreszabási lehetőségek
Render árak
- Hobbi: 0 USD
- Professzionális: 19 USD/felhasználó/hónap
- Szervezet: 29 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Render értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Renderről a valódi felhasználók?
Számos más szolgáltatás (például Node.js) fejlesztése és telepítése ingyenes, és integrálható a GitHubhoz hasonló VCS-sel egy kattintással végrehajtható CI/CD beállításhoz. Azonban ingyenes verziója rendkívül lassú mind a telepítés, mind a szerver alvó állapotba helyezése utáni indítási idő tekintetében.
Számos más szolgáltatás (például Node.js) fejlesztése és telepítése ingyenes, és integrálható a GitHubhoz hasonló VCS-sel egy kattintással végrehajtható CI/CD beállításhoz. Azonban ingyenes verziója rendkívül lassú mind a telepítés, mind a szerver alvó állapotba helyezése utáni indítási idő tekintetében.
💡Profi tipp: A ClickUp és a PostgreSQL adatbázisok összekapcsolásával replikálhatja az adatokat. Ezután a ClickUp adatait átfogó, relációs adatbázisokban tárolhatja és elemezheti, ami megkönnyíti a bonyolultabb lekérdezéseket.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között.
A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.
3. DigitalOcean App Platform (a legjobb alkalmazások méretezéséhez teljes szervervezérléssel)
A DigitalOcean alkalmazásplatformja egy PaaS (Platform-as-a-Service), amely lehetővé teszi a kódok szerverre történő közzétételét anélkül, hogy az alapul szolgáló infrastruktúrával kellene foglalkoznia. Nagyobb ellenőrzést biztosít a telepítések felett, miközben teljes körű sokoldalúságot kínál.
A platform egyszerűségével és könnyű használatával tűnik ki. Intuitív Git-alapú munkafolyamatot kínál, amely lehetővé teszi a Git használatát kódok közös szerkesztéséhez, verziókezelés hez és automatikus telepítéshez. Ezenkívül támogatja a szerver nélküli architektúrát a DigitalOcean Functions segítségével, egy FaaS (Function-as-a-Service) platformon keresztül, amely segít a kódok futtatásában szerverkezelés nélkül.
A DigitalOcean legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a telepítés előrehaladását, és szükség szerint térjen vissza a korábbi alkalmazás-telepítésekhez.
- A naplókat továbbíthatja harmadik fél naplószolgáltatóknak, például a Datadognak, adatelemzés és hibaelhárítás céljából.
- Állítson be riasztásokat az események figyeléséhez, és szerezzen betekintést az alkalmazás erőforrásaiba.
A DigitalOcean korlátai
- Néhány felhasználó szerint a szerszám nagyobb projektek esetén drágává válik. Például a további szervermemória megvásárlása jelentős költségnövekedéssel jár.
- Nincs szerveren kívüli biztonsági mentés, különösen a statikus fájlok és adatbázisok esetében.
- Egyes felhasználók lassú ügyfélszolgálatról számolnak be, különösen a nagy forgalmú időszakokban.
DigitalOcean árak
A DigitalOcean árai az Ön által választott felhőalapú megoldásokon alapulnak. Az alkalmazásplatform árai a következők:
- Ingyenes
- Droplets: 4 dollártól/hónap
- Kubernetes: 11 dollár/hó áron
DigitalOcean értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)
Mit mondanak a DigitalOceanról a valódi felhasználók?
A DigitalOcean gyors, tiszta, az első volt a maga nemében, amikor elindult, olcsó, remek dokumentációval rendelkezik, oktatóanyagokkal, könnyen használható, gyors, komoly ügyfélszolgálattal és remek termékekkel. Azonban az elmúlt két hónapban a weboldalamat futtató dropletem nem működik a várt módon, és a kéz és a szolgáltatások leállnak, ami talán azért van, mert sok más szolgáltatást, terméket és frissítést adtak hozzá.
A DigitalOcean gyors, tiszta, az első volt a maga nemében, amikor elindult, olcsó, remek dokumentációval rendelkezik, oktatóanyagokkal, könnyen használható, gyors, komoly ügyfélszolgálattal és remek termékekkel. Azonban az elmúlt két hónapban a weboldalamat futtató dropletem nem működik a várt módon, és a kéz és a szolgáltatások leállnak, ami talán azért van, mert sok más szolgáltatást, terméket és frissítést adtak hozzá.
📖 További információ: IaaS vs. PaaS vs. SaaS
4. AWS Amplify (legalkalmasabb nagyméretű alkalmazások fejlesztésére és kezelésére)
Az AWS Amplify frontend fejlesztők számára készült, teljes körű TypeScript fejlesztői élményt kínál, amely lehetővé teszi a frontend és backend kódok zökkenőmentes integrálását. A platform kezelhető tárhelyszolgáltatást és robusztus hitelesítési funkciókat kínál, amelyek segítségével teljesen kezelhető felhasználói könyvtárral és előre elkészített regisztrációs, bejelentkezési és többfaktoros hitelesítési munkafolyamatokkal gondtalan onboarding folyamatokat hozhat létre.
Támogatja a szerver nélküli alkalmazásokat is az AWS Lambda és más SaaS eszközökkel való integráció révén, így a fejlesztők szerverkezelés nélkül hozhatnak létre és telepíthetnek alkalmazásokat.
Az AWS Amplify legjobb funkciói
- Statikus és dinamikus webalkalmazások tárolása Git-alapú és beépített CI/CD munkafolyamatokkal az Amplify hosting segítségével
- A funkciójelző funkciók segítségével módosíthatja az alkalmazás funkcióit újratelepítés nélkül.
- Figyelje a fontos mutatókat, az aktuális állapotot, és tanulmányozza a korábbi KPI-trendeket a valós idejű felhasználói irányítópulton.
AWS Amplify korlátai
- A tanulási görbe meredek
- A költségek könnyen elszaladhatnak, ha nem figyeld a felhasználást.
- A felület néha lassúnak és zsúfoltnak tűnhet.
AWS Amplify árak
- Az Amplify 12 hónapig ingyenes az AWS-szel. Pay-as-you-go árazású, több webhelyet, projektet és ingyenes SSL-tanúsítványokat tartalmaz.
AWS Amplify értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (80+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az AWS Amplify-ról a valós felhasználók?
Hatékony rendszer teljes körű alkalmazások fejlesztéséhez, de a tanulási görbe meredek, és a hibakeresés bonyolult lehet.
Hatékony rendszer teljes körű alkalmazások fejlesztéséhez, de a tanulási görbe meredek, és a hibakeresés bonyolult lehet.
5. Fly. io (A legjobb megoldás konténeres alkalmazások globális telepítéséhez infrastruktúra-vezérléssel)
A Fly. io azoknak a fejlesztőknek szól, akik sokat dolgoznak Docker konténerekkel. Ez egy Vercel alternatíva, amely lehetővé teszi a Docker konténerek globális telepítését, miközben nagyobb ellenőrzést biztosít a telepítési folyamat felett és egy hagyományosabb szerverkörnyezetet kínál.
A Fly. io-t tekintsd személyes felhőként, amely egyszerűsíti a DevOps automatizálást, különösen, ha adatbázisokkal dolgozol vagy egyedi konfigurációkra van szükséged. Ezenkívül olyan funkciói, mint a privát hálózat, globális telepítés, biztonságos VPN és hardveres elszigetelés, alkalmassá teszik a személyes felhő koncepciójára.
A Fly.io legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a konténer-koordinációt és -telepítést a kezelt konténerekkel és a Kubernetes-szel.
- Hozzáférés a helyi állandó tárolóhoz és adatok biztonsági mentése a Fly Volume pillanatképekkel
- Automatikus indítás/leállítás a forgalom alapján, kapcsolatkezelők kezelése és terheléskiegyenlítés a Fly Proxy segítségével.
A Fly.io korlátai
- Az árak régiónként eltérőek.
- A beállítási folyamat hibás és időigényes lehet.
- A fly_deploy paranccsal manuálisan kell telepíteni az új változtatásokat.
Fly.io árak
- 5 dollár ingyenes próba kredit
- Hobbi csomag: 5 USD/hó
- Pay-as-you-go: A pontosan felhasznált erőforrások alapján
- Dedikált támogatás: 29 USD/hó áron
Fly.io értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fly.io-ról a valódi felhasználók?
Az egyik nagy előnye, hogy számos régióban, azaz 16 régióban elérhető. GitHub-integrációval rendelkezik, valamint teljesen automatizált és dokumentált API-val, ami jobbá teszi a piacon lévő többi terméknél. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy az automatizált állapotellenőrzések és a fallover korlátozottak. További hátrány, hogy a különböző régiókban eltérő árak vannak. A vállalatnak közös tervet kellene kidolgoznia a különböző régiók számára.
Az egyik nagy előnye, hogy számos régióban, azaz 16 régióban elérhető. GitHub-integrációval rendelkezik, valamint teljesen automatizált és dokumentált API-val, ami jobbá teszi a piacon lévő többi terméknél. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy az automatizált állapotellenőrzések és a fallover korlátozottak. További hátrány, hogy a különböző régiókban eltérő árak vannak. A vállalatnak közös tervet kellene kidolgoznia a különböző régiók számára.
6. Heroku (A legjobb gyors prototípus-készítéshez és webalkalmazások kezeléséhez)
A Salesforce Heroku egy egységes platform, amely a Vercel-től eltérően frontend, backend és adatbázisokat is kezel. Több programozási nyelvet támogat, és zökkenőmentes integrációs képességekkel rendelkezik, amelyek felgyorsítják a fejlesztést.
A legjobb az egészben, hogy a platform robusztus funkciókkal rendelkezik, mégis minimális konfigurációt igényel. Emellett támogatja a Postgres, Redis és RabbitMQ szolgáltatások egy kattintással történő telepítését is.
A Heroku legjobb funkciói
- Az alkalmazások állapotának mutatóival, például a válaszidővel, az átviteli sebességgel, a hibákkal stb. azonosíthatja, kivizsgálhatja és diagnosztizálhatja a problémákat.
- Kövesse nyomon a nyelvspecifikus teljesítménymutatókat a Language Runtime Metrics segítségével.
- A Heroku Dashboard segítségével vizualizálhatja a kódszolgáltatást és valós időben áttekintheti a folyamatot.
- Hozzáférés kódírási, szintaxis-szerkesztési, hibakeresési és keretrendszer-használati eszközökhöz
A Heroku korlátai
- Korlátozott elemzési lehetőségeket kínál a szerverén tárolt SQL adatbázishoz.
- Az eszköz drága lehet, különösen a kkv-k számára.
Heroku árak
- Eco és Basic: 5 USD-tól/hónap
- Termelés: 25 USD/hó és felett
- Haladó: 250 USD/hó és felett
- Vállalati: Egyedi árazás
Heroku értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (140+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a Heroku-ról a valódi felhasználók?
A Salesforce Heroku egy PaaS platform, amelyet egyre jobban megbecsülök. Kiemelkedik egyszerű beállíthatóságával, kódtelepítésével és általános kezelhetőségével. Ugyanakkor drága, és sok fizetős kiegészítővel rendelkezik.
A Salesforce Heroku egy PaaS platform, amelyet egyre jobban megbecsülök. Kiemelkedik egyszerű beállíthatóságával, kódtelepítésével és általános kezelhetőségével. Ugyanakkor drága, és sok fizetős kiegészítővel rendelkezik.
🧠 Tudta? A Statista szerint 2024-ben a fejlesztők körében a leggyakrabban használt programozási nyelvek a JavaScript, majd a HTML/CSS és a Python voltak.
7. Firebase Hosting (A legjobb statikus és dinamikus alkalmazások biztonságos tárolásához)
A Firebase Hosting egy Google által nyújtott, termelésre alkalmas webtárhely-szolgáltatás, amely egyszerűsíti a webes eszközök telepítését, kezelését és szállítását. A platform segítségével gyorsan telepítheti webalkalmazásait és statikus tartalmait.
A Vercel frontend-központú szolgáltatásaitól eltérően a Firebase teljes BaaS (Backend-as-a-Service) élményt kínál. Ezáltal a platform jobban megfelel azoknak a projekteknek, amelyek backend szolgáltatásokat igényelnek, különösen azoknak, amelyek a Google ökoszisztémáját használják. Emellett a Firebase Hosting népszerűbb választás azoknak a fejlesztőknek, akik más Firebase szolgáltatásokat is használnak, mint például a Firebase Authentication, a Firestore vagy a Cloud Functions.
A Firebase Hosting legjobb funkciói
- Biztonságos tartalomszolgáltatás konfigurálás nélküli SSL-lel
- Tekintse meg és tesztelje a változásokat a helyileg tárolt URL-en, és lépjen kapcsolatba az emulált háttérrendszerrel.
- Új alkalmazásverziók telepítése és egy kattintással történő visszaállítás a Firebase CLI segítségével
- Tárolja és szinkronizálja az adatokat a felhasználók között, és tartsa naprakészen alkalmazásait a Firebase Realtime Database segítségével.
A Firebase Hosting korlátai
- A biztonsági szabályok korlátozottak, ami miatt nem annyira megvalósítható a vállalatok számára.
- Az árak zavarosak lehetnek és rendkívül magasak lehetnek nagy léptékű projektek esetében.
- NoSQL adatbázisként a Firebase nem feltétlenül ideális komplex lekérdezésekhez.
Firebase Hosting árak
- Spark csomag: Ingyenes
- Blaze csomag: Egyedi árazás
Firebase Hosting értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
Mit mondanak a Firebase Hostingról a valódi felhasználók?
A Firebase sok projekt, különösen a kisebb projektek esetében jó választás. Könnyen és gyorsan beállítható és használható. A valós idejű adatbázis és a hitelesítési funkciók különösen hasznosak. A kisebb projektek ennek hatalmas előnyeit élvezhetik. Ugyanakkor ennek a szolgáltatásnak a költsége egyes projektek esetében túl magas lehet, és a biztonsági szabályok korlátozóak és homályosak.
A Firebase sok projekt, különösen a kisebb projektek esetében jó választás. Könnyen és gyorsan beállítható és használható. A valós idejű adatbázis és a hitelesítési funkciók különösen hasznosak. A kisebb projektek ennek hatalmas előnyeit élvezhetik. Ugyanakkor ennek a szolgáltatásnak a költsége egyes projektek esetében túl magas lehet, és a biztonsági szabályok korlátozóak és homályosak.
✨Érdekesség: A Firebase-t eredetileg valós idejű adatbázisként fejlesztette ki az Envolve 2011-ben, kifejezetten csevegőalkalmazások készítésére. Később, 2014-ben a Google felvásárolta.
8. Kinsta (A legjobb WordPress-hez való menedzselt tárhely)
A Kinsta WordPress-webhelyekre specializálódott, ami megkönnyíti a webhelyek tárolását és teljesítményének kezelését, valamint racionalizálja a DevOps-folyamatot, hogy felgyorsítsa a szoftverek szállítását. A platform robusztus beépített funkciókat kínál, mint például intuitív staging környezetek és automatikus biztonsági mentés, ami kiváló Vercel-alternatívává teszi.
A felhasználók azért szeretik a Kinstát, mert a Google Cloud Platformon alapul, és felhasználóbarát irányítópulttal rendelkezik, amely segítségével központilag kezelhető több webhely, klónozott webhely és környezet, valamint figyelemmel kísérhető a webhely teljesítménye, az erőforrások, a biztonsági kérdések és még sok más.
A Kinsta legjobb funkciói
- Automatizálja a MySQL adatbázis optimalizálását
- Helyezze el a PHP-szűk keresztmetszeteket, a külső HTTP-hívásokat és a lassú MySQL-lekérdezéseket a beépített alkalmazás-teljesítményfigyelővel.
- Automatikus fájl- és adatbázis-mentés, riasztások beállítása, valamint a rosszindulatú programok figyelése és eltávolítása a fokozott biztonság érdekében.
A Kinsta korlátai
- A környezet beállítása lassú lehet. Az élő környezetből a staging környezetbe történő másolás néha több mint 5 percet is igénybe vehet, még kis webhelyek esetében is.
Kinsta árak
- Egyoldalas csomagok: 35 USD/hó
- Több webhelyes csomagok: 70 USD/hó
- Ügynökségi program: 340 USD/hó áron kezdődik
Kinsta értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)
Mit mondanak a Kinsta-ról a valódi felhasználók?
Nagyon erős szolgáltatást és kiváló teljesítményt nyújt, de a magas ár fontos tényező a felhasználók döntésében, hogy igénybe veszik-e a szolgáltatásait. Ezenkívül nincs domain-foglalás vagy ingyenes domain-bejelentés. A szolgáltatások lehetőségei korlátozottak, a vezérlőpult egyszerű, de nem szokványos, és használatához képzésre van szükség.
Nagyon erős szolgáltatást és kiváló teljesítményt nyújt, de a magas ár fontos tényező a felhasználók döntésében, hogy igénybe veszik-e a szolgáltatásait. Ezenkívül nincs domain-foglalás vagy ingyenes domain-bejelentés. A szolgáltatások lehetőségei korlátozottak, a vezérlőpult egyszerű, de nem szokványos, és használatához képzésre van szükség.
9. Surge. sh (A legjobb statikus webes publikáláshoz és kliensoldali alkalmazásokhoz)
A Surge statikus webhely-tárhelyplatform lehetővé teszi, hogy néhány kattintással közvetlenül a parancssorból tegye közzé statikus weboldalait. Ez egy egyszerű platform, amely ideális gyors prototípusok készítéséhez, egyedi weboldalak létrehozásához és személyes projektekhez.
A szoftver lehetővé teszi szabadon használható egyedi domainnevek használatát is, és egyszerűbb alternatívaként illeszkedik a technológiai rendszerébe a Vercel helyett.
A Surge.sh legjobb funkciói
- A Cross-Origin Resource Sharing (CORS) segítségével webhelye hozzáférhet más domainek erőforrásaihoz.
- Használjon egyedi domainneveket és testreszabhatja a 404-es hibaoldalakat.
- Telepítsen pushState támogatással rendelkező egyoldalas alkalmazásokat a jobb felhasználói élmény érdekében.
Surge. sh korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Parancssor alapú megközelítésre épül, ami nem feltétlenül ideális azoknak a fejlesztőknek, akik inkább a grafikus felületet részesítik előnyben.
- Nincs beépített CI/CD automatizálás
Surge. sh árak
- Surge: Ingyenes
- Surge Professional: 30 USD/hó
Surge. sh értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Kapstan (A legjobb komplex felhőinfrastruktúra kezeléséhez)
A Kapstan egy vállalati szintű megoldás, amely automatikusan telepíti a webalkalmazásokat, nagyobb ellenőrzést biztosít a telepítések felett, és több felhőalapú környezetet is kezel. A Vercel-lel ellentétben a Kapstan infrastruktúra-izolációt biztosít, amely lehetővé teszi az alkalmazások különálló környezetekben való futtatását. Teljes körű fejlesztési platformot kínál, amely széles körű testreszabási lehetőségekkel zökkenőmentesen illeszkedik a DevOps munkafolyamatához.
A Kapstan lehetővé teszi a fejlesztőcsapatok számára, hogy DevOps szakértelem nélkül is kezeljék infrastruktúrájukat, ezzel felgyorsítva a fejlesztési folyamatot.
A Kapstan legjobb funkciói
- Szerezzen többfelhő-támogatást, és kezelje a különböző felhőalapú környezetet olyan szolgáltatóknál, mint az AWS, a GCP és az Azure.
- Webalkalmazások automatikus telepítése manuális indítás nélkül
- Kezelje és telepítse a felhőalapú infrastruktúrát és alkalmazásokat kiterjedt DevOps szakértelemmel, önkiszolgáló fejlesztői portállal.
A Kapstan korlátai
A Kapstan nem rendelkezik natív konténerindítási képességekkel. Harmadik féltől származó eszközöket, például Docker konténereket kell használnia.
Kapstan árak
- Egyedi árazás
Kapstan értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egyéb webfejlesztési és DevOps eszközök
Hú! Most, hogy megismerkedett a Vercel alternatíváival a telepítés felgyorsításához, van még egy eszköz, amelyet érdemes hozzáadni a fejlesztési ökoszisztémájához.
A mai munkavégzés nem működik. Mindannyian túl sok, egymástól független alkalmazásban dolgozunk, ami rontja a csapat termelékenységét. Az alkalmazások közötti állandó váltás – kódblokkok és üzenetek másolása, beillesztése, formázása és megosztása – időpazarlás, és növeli a félreértések vagy a fontos részletek elvesztésének esélyét.
Bár a fenti eszközök segítenek az alkalmazások tárolásában, fejlesztésében és telepítésében, szükséged van egy olyan megoldásra, amely egy helyre gyűjti a szétszórt munkádat. Ehhez egy szoftverprojekt-kezelő eszközre van szükséged.
A ClickUp, a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, speciális funkciókkal rendelkezik, amelyek potenciális DevOps-csapattársává teszik. 🤝
A ClickUp for Software Teams segítségével egyetlen helyen tervezheti, építheti és szállíthatja az összes alkalmazását.
A ClickUp Tasks segítségével hozzárendelheti és nyomon követheti a fejlesztési feladatokat.
Szoftverprojekteknél a ClickUp Tasks egyszerűsítheti a fejlesztési munkafolyamatokat és segíthet nyomon követni a szoftverbevezetéseket azáltal, hogy megvalósítható feladatokat hoz létre. Ezeket a feladatokat egyértelmű határidőkkel rendelheti hozzá, az előrehaladást egyéni státuszokkal követheti nyomon, címkéket adhat hozzá a könnyű keresés érdekében, és akár megjegyzéseket és @említéseket is hozzárendelhet, hogy senki ne maradjon le semmiről.
A ClickUp-GitHub integrációval a feladatokat GitHub-commitokhoz, ágakhoz és pull requestekhez is kapcsolhatja.
Kezelje a munkaterhelést AI és automatizálás segítségével
A ClickUp segítségével könnyebbé válik a munkaterhelés kezelése. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segíthet kódrészletek generálásában, a projekt betekintéseinek összefoglalásában és technikai dokumentumok létrehozásában.
Másrészt a ClickUp Automations egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, kezelheti a rutin feladatokat, mint például a jóváhagyások és az állapotfrissítések, valamint kezelheti a projektátadásokat. Több mint 100 előre elkészített munkafolyamat közül választhat, és azokat igényeihez igazíthatja.
Gyűjtsön alkalmazásadatokat a ClickUp Forms segítségével
Mi több? A ClickUp a hibák nyomon követésében és dokumentálásában is segít. A ClickUp Forms segítségével egyszerűsítheti a hibák nyomon követését, a ClickUp Tasks segítségével a hibajelentéseket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és prioritást rendelhet a hibakezeléshez.
A ClickUp Docs együttműködési eszközzel dokumentálhatja a hibák részleteit, a szükséges képernyőképekkel és a hiba reprodukálásának lépéseivel együtt.
Szabványosítsa az alkalmazásfejlesztési folyamatot sablonokkal
Ne feledje, hogy a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárral rendelkezik, amely időt és energiát takarít meg. Például a ClickUp webfejlesztési sablon segít a teljes projekt vizualizálásában és tervezésében.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Kövesse nyomon a feladatokat, a határidőket és az érdekelt feleket
- A fejlesztés hatékonysága érdekében szervezze meg az erőforrásokat
- A munka előrehaladásának vizualizálása
- Optimalizálja az együttműködést
- Készítsen olyan weboldalakat, amelyek megfelelnek az ügyfelek elvárásainak
Hasonlóképpen, a Clickup Bug & Issue Tracking Template és a ClickUp Bug Report Template segítségével pillanatok alatt nyomon követheti, rögzítheti és kijavíthatja a hibákat.
A legjobb rész? A ClickUp robusztus funkciói megfizethető áron elérhetők, így nem kell egy vagyont költenie a DevOps céljainak eléréséhez.
ClickUp árak
Párosítsa össze a megfelelő eszközöket egy hatékony DevOps ökoszisztéma létrehozásához
A Vercel kétségkívül az egyik legjobb eszköz a frontend-telepítésekhez. Azonban az egyre növekvő árak miatt kis- és nagyvállalatok számára egyaránt fenntarthatatlan választás.
A felsorolt tíz legjobb Vercel alternatíva mindegyike a maga módján kiemelkedő. Most válasszon az igényeinek és céljainak megfelelően, hogy a céljához leginkább illeszkedő eszközt kapja. Ha például a tárhely a legfontosabb Önnek, akkor fontolja meg a Firebase-t, ha pedig teljes körű webfejlesztési eszközöket szeretne, próbálja ki a Netlify-t, a Render-t vagy a DigitalOcean-t.
Bármelyik platformot is választja, párosítsa azt a ClickUp-pal, hogy fejlessze fejlesztési folyamatát. A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek segítenek a telepítés egyszerűsítésében, a hibák kijavításában, az erőforrások és a dokumentáció szervezésében, valamint a valós idejű együttműködésben.
Regisztráljon ingyenesen, és nézze meg a ClickUp működését!