A 10 legjobb CRM szoftver utazási irodák számára 2025-ben

Emlékszik még, amikor először kezdett el utazási irodában dolgozni?

Minden izgalmasnak tűnt: segíteni az ügyfeleknek álmaik nyaralásának megtervezésében, új úti célokat felfedezni és varázslatos utazásokat szervezni. Aztán jött a valóság: az e-mailekben szétszórt ügyféladatok, a végtelen utánkövetések és a növekvő adminisztratív feladatok miatt egyre kevesebb idő maradt az ügyfelekre való koncentrálásra.

Itt jönnek képbe az utazási irodák ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverei.

A megfelelő utazási CRM szoftver rendszerezi az ügyfélkapcsolatokat, segít személyre szabott élményeket kialakítani, és megkönnyíti a foglalások kezelését. Akár önálló utazási ügynök, akár egy egész csapatot vezet, egy megbízható CRM rendszer biztosítja az értékesítési folyamatok zavartalan működését és alacsony stresszszintet.

Hogy megkönnyítsük az életét, összeállítottuk a 10 legjobb CRM szoftvert utazási irodák számára – mert egy sikeres utazási vállalkozás működtetése a remek utazásokról kell, hogy szóljon, nem pedig a rendetlen táblázatokról.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés az utazási iparág legjobb CRM-jeiről, valamint azok felhasználási eseteiről! ClickUp : A legjobb ügyfélkapcsolatok és projektmenedzsmenthez A legjobb ügyfélkapcsolatok és projektmenedzsmenthez Pipedrive: A legjobb az értékesítési folyamatok és üzletek kezeléséhez HubSpot CRM: A legjobb üzletkezeléshez Zoho CRM: A legjobb értékesítési jelentések és elemzések készítéséhez Agile CRM: A legjobb all-in-one üzleti menedzsment megoldás Salesforce: A legjobb CRM-testreszabásokhoz és integrációkhoz NetHunt CRM: A legjobb end-to-end CRM értékesítési csapatok számára EngageBay: A legjobb, megfizethető, all-in-one CRM szoftver omnichannel marketinggel WeTravel: A legjobb utazási irodáknak szánt CRM szoftver Freshworks CRM: A legjobb közepes méretű vállalkozások számára

Nyomon kell követnie a foglalásokat, az ügyfelek kérdéseit, feldolgoznia kell a fizetéseket és emlékeznie kell az ügyfelek adatairól – és mindezt valahogy zökkenőmentesen kell végrehajtania. Könnyű elveszíteni az ügyfelek kéréseinek nyomon követését vagy elfelejteni egy fontos utánkövetést, amikor ennyi részletet kell egyszerre kezelni. A megfelelő eszközök nélkül az ügyfelekkel való interakciók nyomon követése végtelen kihívásnak tűnhet.

Az utazási irodák működéséhez megfelelő CRM segítségével automatizálhatja a rutin feladatokat és hatékonyabban kezelheti a foglalásokat. A CRM munkafolyamat-funkcióval jobban megszervezheti a napját, így nem kell folyamatosan a részletek után kutatnia. Így több ideje marad arra, ami igazán fontos: személyre szabott élményt nyújtani minden ügyfélnek.

Az egyik legnagyobb előnye, hogy az utazási CRM-megoldás értékes betekintést nyújt az ügyfél-elégedettségi és élményi KPI-kbe, segítve Önt abban, hogy nyomon kövesse, mennyire jól szolgálja ki ügyfeleit. Könnyebb meglátni, mi működik jól, és hol kell javítani.

Ráadásul az AI utazási tervezőkhöz hasonló integrációknak köszönhetően személyre szabottabb ajánlásokat kínálhat, és ezzel új szintre emelheti az ügyfelek elkötelezettségét a szolgáltatásával szemben.

👀Tudta? Az utazási és turisztikai iparág számára készült CRM-ek közül sok integrálható olyan globális disztribúciós rendszerekkel (GDS), mint az Amadeus, a Sabre és a Galileo. Ez a kapcsolat lehetővé teszi az utazási irodák számára, hogy valós idejű repülési és szállodai adatokat közvetlenül beolvasjanak az utazási CRM szoftverbe, egyszerűsítve ezzel a foglalásokat.

Mit kell keresnie az utazási iroda CRM szoftverében?

A CRM-eszközök segítségével rögzítheti és tárolhatja a fontos ügyféladatokat, preferenciákat és kommunikációs előzményeket, így átfogó profilt hozhat létre, amely segít Önnek személyre szabott szolgáltatások és személyre szabott figyelem nyújtásában.

A számos rendelkezésre álló lehetőség miatt az utazási üzletág számára megfelelő CRM kiválasztása meglehetősen bonyolult feladat lehet.

Íme, mire kell figyelnie, amikor személyre szabott élményeket nyújtó utazásszervezési platformot választ:

Könnyű foglalás: Az utazási CRM-rendszernek zökkenőmentes hozzáférést kell biztosítania a legjobb szállásokhoz, járatokhoz és egyebekhez.

Automatizált kommunikáció: Keressen olyan CRM-eszközöket, amelyek automatizálják az ügyfelekkel való kommunikációt, például e-mailek, emlékeztetők vagy frissítések küldését. Az automatizálás időt takarít meg és biztosítja a következetes nyomon követést.

Fejlett jelentéskészítő eszközök: A CRM-nek részletes jelentéskészítési funkciókat kell kínálnia. Kövesse nyomon az értékesítést, az ügyfélkapcsolatokat, a fiókkezelést és a teljesítménymutatókat, hogy átfogó képet kapjon vállalkozásáról.

Integráció más eszközökkel: A CRM-nek integrálódnia kell más platformokkal, például foglalási motorokkal vagy fizetési rendszerekkel. Ez biztosítja az összes eszköz szinkronizálását és a műveletek egyszerűsítését.

Testreszabási lehetőségek: A CRM-nek testreszabható funkciókat kell kínálnia, például A CRM-nek testreszabható funkciókat kell kínálnia, például CRM-sablonokat , hogy a rendszert az üzleti igényeihez igazítsa és növelje az ügyfél-elégedettséget. Ez lehetővé teszi, hogy a saját munkafolyamataidhoz igazítsd.

Mobil hozzáférhetőség: Az utazás nem áll meg, amikor távol van az íróasztalától. A mobilbarát CRM segítségével mindent kezelhet útközben a mobil eszközén.

AI-alapú ajánlások: Az AI utazástervezőkkel a CRM-nek képesnek kell lennie személyre szabott szolgáltatások nyújtására az ügyfelek preferenciái, valamint korábbi utazási előzményei és viselkedése alapján.

Adatbiztonsági funkciók: A CRM-nek robusztus biztonsági funkciókat kell nyújtania, például titkosítást és a globális adatvédelmi előírásoknak való megfelelést, hogy az ügyféladatok biztonságban legyenek.

Felhasználóbarát felület: Az intuitív kialakítás biztosítja, hogy csapata könnyedén eligazodjon a szoftverben, így értékes időt takaríthat meg.

🧠 Érdekesség: A nagaszaki Henn-na Hotel a világ első olyan szállodája, amelynek személyzete kizárólag többnyelvű robotokból áll, és elsősorban a be- és kijelentkezési folyamatokat intézi.

A 10 legjobb utazási iroda CRM szoftver

Íme a 10 legjobb utazási iroda CRM rendszer közül a legnépszerűbbek:

1. ClickUp (A legjobb ügyfélkapcsolatok és projektmenedzsmenthez)

Építsd ki és kezelj ügyfélkapcsolataidat, kövesd nyomon személyes feladataidat, és növeld üzleti növekedésedet és még sok mást a ClickUp CRM segítségével.

A listánk első helyén a ClickUp áll, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egyben hatékony CRM szoftverként is szolgál az utazási irodák számára.

A ClickUp CRM ötvözi a projektmenedzsmentet a CRM-mel, lehetővé téve az ügyfélkapcsolatok és utazási projektek kezelését egyetlen, könnyen használható felületről. A ClickUp az ügyféladatok, ügyletek és kapcsolatok kezelésének ideális eszköze lehet.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

Az egyik kiemelkedő funkciója a ClickUpnak, hogy központosítja az ügyfelekkel való kapcsolattartást. Az e-mail integráció zökkenőmentes, és ösztönzi a csapatok közötti együttműködést. Megoszthatja a projekt frissítéseit az ügyfelekkel, bevonhatja az ügyfeleket, és mindent egy e-mail központban tarthat.

Merüljön el mélyebben feladataiban, és kezelje egyszerűen értékesítési folyamatát és potenciális ügyfeleit egy helyen a ClickUp Dashboards segítségével.

Emellett ott van még a ClickUp Dashboard, amely részletes betekintést nyújt az értékesítési folyamatba, hogy segítsen egy sikeres utazási iroda létrehozásában. Használjon több mint 50 widgetet az ügyféladatok egy központi helyen történő megjelenítéséhez. Ez egy remek módszer arra, hogy mindig kézben tartsa a potenciális ügyfeleket és az előrehaladást.

A ClickUp további előnye a CRM-sablonok széles választéka, beleértve az útiterv-sablonokat is, amelyek időt takarítanak meg és segítenek egyedi útvonalak létrehozásában. Nem kell a nulláról kezdenie!

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az utazással kapcsolatos összes döntését, a célállomásoktól az érdeklődésekig, a ClickUp utazási iroda sablonjával.

Például a ClickUp utazási iroda sablon segíthet az utazási irodáknak a foglalások, útvonalak és ügyféladatok szervezésében és kezelésében. Emellett lehetővé teszi a szolgáltatások ütemezését a szállodákkal, légitársaságokkal és más partnerekkel, az ügyfelek utazásának minden szakaszában nyomon követhetővé teszi az ügyfelek előrehaladását, és személyre szabott ügyfélélményt biztosít.

Ez a sablon segít Önnek a szervezettségben és a kiváló szolgáltatás nyújtásában, függetlenül attól, hogy több városra kiterjedő kalandot vagy egyszerű hétvégi kirándulást tervez.

💈 Bónusz: A ClickUp utazástervező sablonja kiválóan alkalmas a személyes utazások szervezésére. Lehetővé teszi a költséghatékony utazási lehetőségek felsorolását, az utazással kapcsolatos fájlok nyomon követését és a teendőlisták létrehozását az utazás minden szakaszához. Ha pedig értékesítési folyamatát szeretné kezelni és ügyfélkezelését javítani, a ClickUp CRM-sablonja segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket és az ügyfélkapcsolatokat, így könnyedén felügyelheti a folyamat minden lépését.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg az utazási részleteket és működjön együtt könnyedén a ClickUp Docs segítségével, amely minden információt elérhetővé és biztonságossá tesz.

Készítsen azonnali utazási terveket és vázlatokat, és vonzza a potenciális ügyfeleket a ClickUp Brain segítségével, ezzel időt takarítva meg és növelve a hatékonyságot.

Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit az ügyfelek megkereséséhez és a nyomon követéshez

Tervezze meg napi tevékenységeit, állítson be emlékeztetőket, és hozzon létre ClickUp feladatokat, így a ClickUp az Ön személyes utazási asszisztensévé válik.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Slacket, a Google Naptárat, a Zoomot, a YouTube-ot és a Google Táblázatokat, hogy zökkenőmentes kapcsolatot biztosítson a különböző platformok között.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak a szoftver széles körű funkciói miatt meredek tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

📖 Olvassa el még: Ingyenes visszajelzési űrlap sablonok

2. Pipedrive (a legjobb az értékesítési folyamatok és ügyletek kezeléséhez)

via Pipedrive

Az utazási iroda vezetése egyedi kihívásokkal jár, különösen akkor, ha egyszerre több ügyfélfoglalást, beszállítót és üzletet kell kezelni. A Pipedrive használata teljesen átalakíthatja a potenciális ügyfelek nyomon követésének, a foglalások kezelésének módját, és biztosíthatja, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

A Pipedrive egy helyen egyesíti az ügyfelekkel való interakciókat, az utazási terveket és a nyomon követéseket. Intuitív irányítópultjai valós időben mutatják, hogy az egyes ügyfelek hol tartanak a folyamatban – akár a döntéshozatal szakaszában vannak, akár az útvonalat véglegesítik.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatizálja értékesítési folyamatait, hogy több időt tudjon fordítani az ügyfelek utazási terveinek személyre szabására.

Mérje a foglalások sikerességét valós idejű jelentésekkel és elemzésekkel, és módosítsa stratégiáit a jobb eredmények érdekében.

Használja a Kanban táblákat a potenciális ügyfelek, a foglalások és az értékesítési folyamat előrehaladásának kezeléséhez.

A Pipedrive korlátai

Nincs automatikus duplikátum-felismerés, ezért időnként manuális tisztításra van szükség.

Pipedrive árak

Alapvető: 19 USD/hó/felhasználó

Haladó: 34 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 64 USD/hó/felhasználó

Teljesítmény: 74 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

👀 Tudta? A szervezetek 77%-a tervezi, hogy növeli a befektetéseit az értékesítési intelligencia eszközökbe, beleértve a CRM-eket is, hogy csökkentse az adminisztratív és nem értékesítési feladatokra fordított időt, amely jelenleg az idejük 30%-át teszi ki.

3. HubSpot CRM (a legjobb üzletkezeléshez)

via HubSpot CRM

A HubSpot CRM lehetővé teszi, hogy egy platformon belül többcsatornás marketingkampányokat hozzon létre és figyeljen, így az ügyfelek elérése zökkenőmentessé válik.

Könnyen használható, és annak ellenére, hogy számos funkciót kínál, a felülete rendkívül intuitív.

A HubSpot az Ön egyedi igényeinek megfelelően alakítja ki a CRM-et. A foglalások nyomon követésének beállításától a CRM mezőinek testreszabásáig olyan rendszert hozhat létre, amely természetesen illeszkedik a munkafolyamatához.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.

Figyelje az e-mailes interakciókat, például a megnyitásokat és a kattintásokat, hogy felmérje a potenciális ügyfelek elkötelezettségét.

Szerezzen betekintést az értékesítési teljesítménybe robusztus jelentéskészítő eszközökkel, amelyek segítenek az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

A HubSpot CRM korlátai

A műszerfal testreszabása kissé körülményesnek tűnhet, ami lassíthatja a felhasználói élményt.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter : 20 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 1300 USD/hó (5 felhasználói hely)

Vállalati: 4300 USD/hó (7 felhasználói helyenként)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valódi felhasználók?

A HubSpot CRM kifogástalan szolgáltatásokat nyújt, amelyek segítettek racionalizálni felvételi eljárásainkat. Megkönnyíti a kommunikációt a leendő hallgatóinkkal. A HubSpot CRM emellett nagyon fontos információkat is nyújt, amelyek segítségével javíthatjuk kapcsolatunkat a leendő hallgatóinkkal.

4. Zoho CRM (A legjobb értékesítési jelentésekhez és elemzésekhez)

A kissé meredek tanulási görbe ellenére a Zoho CRM gyorsan népszerű eszközzé vált az utazási ügyfelek kezelésében. Rugalmassága kiemelkedő. A modulokat, munkafolyamatokat és folyamatokat az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja, ami fantasztikus megoldás a potenciális ügyfelektől az ügyfelek foglalásáig minden kezeléséhez.

Személyre szabott jelentéseket hozhat létre, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak értékesítési teljesítményébe. A különböző diagramopciók között megtalálhatók oszlop-, vonal-, kör-, hőtérkép-, sőt tölcsér- és donutdiagramok is.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési folyamatokat a hatékonyság érdekében a hatékony munkafolyamat-automatizálási eszközökkel.

Szerezzen betekintést az ügyfelekkel való interakciókba és a csapatkapcsolatokba, hogy javítsa az együttműködést.

Használjon olyan AI eszközöket, mint a Zia és a ChatGPT olyan feladatokhoz, mint az e-mailek megírása és az anomáliák észlelése.

A Zoho CRM korlátai

A platform néha lassulhat kritikus feladatok végrehajtása közben.

Zoho CRM árak

Standard : 20 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 35 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 50 USD/felhasználó havonta

Ultimate: 65 USD/felhasználó havonta

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valódi felhasználók?

A legjobb testreszabási funkcióval rendelkezik. A felhasználók az üzleti igényeiknek megfelelően testreszabhatják a mezőket. A mindennapi feladataim során modulok testreszabásával foglalkozom. A véleményt a G2.com gyűjtötte és tárolja.

📖 Olvassa el még: Ingyenes marketingkampány-sablonok

5. Agile CRM (A legjobb all-in-one üzleti menedzsment megoldás)

via Agile CRM

Az Agile CRM egyedülálló tulajdonsága az értékesítés nyomon követési képessége. Az automatizálási funkciók különösen hasznosak e-mail kampányok és közösségi média bejegyzések kezelése során.

Egy másik funkciója a beépített telefonrendszer, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a platformról kezdeményezzen ügyfélhívásokat.

Az Agile CRM legjobb funkciói

Kezelje a potenciális ügyfeleket és az értékesítési folyamatokat olyan eszközökkel, mint a potenciális ügyfelek pontozása és csillagbesorolása.

Egyszerűsítse a CRM-kezelést egy intuitív, felhasználóbarát felülettel

Szilárd ügyfélszolgálatot kap egy reagálóképes csapattól, amely segít maximalizálni a szoftver hatékonyságát.

Az Agile CRM korlátai

Egyes funkciók, mint például a kilépési felugró ablakok és a push értesítések, még nem teljesek vagy nem elég fejlettek.

Agile CRM árak

Ingyenes: 10 felhasználó számára

Starter : 14,99 USD/felhasználó havonta

Normál : 49,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 79,99 USD/felhasználó havonta

Agile CRM értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak az Agile CRM-ről a valódi felhasználók?

Egyetlen platformon egyesíti az értékesítést, a marketinget és a szolgáltatások automatizálását, így nincs szükség több eszközre. Felhasználóbarát felület drag-and-drop funkcióval, amely megkönnyíti a beállítást és a navigációt. Erős automatizálási képességek olyan feladatokhoz, mint az e-mail marketing és a munkafolyamatok automatizálása.

💡Profi tipp: Egy megbízható ügyfélkommunikációs rendszer (CCM) egy helyen tárolja az e-maileket, üzeneteket és nyomon követéseket. A megfelelő utazási iroda CRM biztosítja, hogy egyetlen ügyfélkérés se maradjon figyelmen kívül, növelve ezzel az elkötelezettséget és a visszatérő foglalások számát!

6. Salesforce (a legjobb CRM-testreszabásokhoz és integrációkhoz)

via Salesforce

A Salesforce egy hatékony választás a felhőalapú CRM-ek közül, számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek az ügyféladatoktól az értékesítési folyamatokig minden kezelésében.

Integrálja az értékesítési folyamatok kezelését, a kapcsolattartást, a marketing automatizálást, a potenciális ügyfelek kezelését és az ügyfélszolgálatot, így egy helyen kezelheti az ügyfélkapcsolatokat.

A Salesforce legjobb funkciói

E-mailek, események és elkötelezettségi adatok automatikus rögzítése, külön erőfeszítés nélkül

Készítsen pontos, valós idejű előrejelzéseket, hogy megalapozott döntéseket hozhasson

A fontos ügyfélkapcsolatokat automatikusan rögzítse, javítva ezzel a csapat kommunikációját.

A Salesforce korlátai

Egyes felhasználók a prognózisok és az üzleti lehetőségek értékelésének funkcióit pontatlannak tartják, ami befolyásolhatja a döntéseket.

Salesforce árak

Starter: 25 USD/felhasználó havonta (havi vagy éves számlázással)

Pro: 100 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati : 165 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Korlátlan : 330 USD/felhasználó havonta (éves számlázással)

Einstein 1 Sales: 500 USD/felhasználó havonta (éves számlázással)

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce-ról a valódi felhasználók?

Nagyon könnyen használható, rengeteg információval és jelentéskészítési lehetőséggel. Nagyszerű, hogy mindenki láthatja az összes folyamatban lévő ügyet.

7. NetHunt CRM (A legjobb teljes körű CRM értékesítési csapatok számára)

via NetHunt CRM

A Gmail-lel való zökkenőmentes integrációval a NetHunt CRM közvetlenül az e-mail felületére hozza a CRM funkciókat, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Az ügyfélszolgálat munkáját jelentősen megkönnyíti a támogatási megkeresések automatikus létrehozása és hozzárendelése, amelynek köszönhetően a csapat különböző eszközök használata nélkül is könnyedén nyomon követheti az ügyfelek kéréseit.

A NetHunt CRM legjobb funkciói

Készítsen potenciális ügyfeleket e-mailekből, csevegőüzenetekből és közösségi profilokból egyetlen kattintással.

Indítson célzott e-mail kampányokat, és automatikusan frissítse a CRM-adatokat a kampány eredményei alapján.

Kezelje és kövesse nyomon a feladatokat és tevékenységeket, rendeljen hozzájuk határidőket, és integrálja őket a naptárakba.

A NetHunt CRM korlátai

A vizuális jelentések alapszintűek és nem nyújtanak olyan részletes információkat, mint más utazási irodáknak szánt CRM-megoldások.

NetHunt CRM árak

Alap : 30 USD/felhasználó/hónap

Basic Plus : 42 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 60 USD/felhasználó havonta

Business Plus : 84 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 120 USD/felhasználó havonta

NetHunt CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

8. EngageBay (All-in-one megfizethető CRM szoftver omnichannel marketinggel)

via EngageBay

Az EngageBay megfizethető és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik az ügyfelek kezelését, a marketinget és az értékesítést.

Hatalmas előny a többcsatornás ügyfélkommunikációs lehetőségek. Az ügyfelek élő csevegésen, SMS-en, közösségi médián, telefonon és webes űrlapokon keresztül is elérhetik az ügynökséget.

Ez mind a vállalkozások, mind az ügyfelek számára kényelmes. A Service Bay szintén lenyűgöző, jegykezelő rendszert, ügyfélszolgálatot, élő csevegést és automatikus válaszadást kínál – mindezt egy helyen.

Az EngageBay legjobb funkciói

Rögzítse és ápolja a potenciális ügyfeleket közvetlenül a webes űrlapokról vagy más kapcsolattartási pontokról.

Kövesse nyomon az értékesítési lehetőségeket és ütemezzen megbeszéléseket az értékesítési automatizálási eszközökkel.

Készítsen reszponzív oldalakat webfejlesztési ismeretek nélkül

EngageBay korlátai

A felhasználók alkalmi hibákról számoltak be, amelyek megszakítják a munkafolyamatokat.

EngageBay árak

Ingyenes

Alap: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 64,99 USD/felhasználó havonta

Pro: 119,99 USD/felhasználó havonta

EngageBay értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

9. WeTravel (A legjobb utazási irodáknak szánt CRM szoftver)

via WeTravel

Ha utazási irodák számára kifejlesztett dedikált CRM-et keres, érdemes megfontolnia a WeTravel használatát. Ezzel olyan foglalási oldalak hozhatók létre, amelyek segítenek a látogatókat fizető ügyfelekké alakítani, és a foglalási folyamatot zökkenőmentessé és intuitívvá teszik.

Egy másik hatalmas előnye az intelligens fizetési feldolgozó rendszer alacsony tranzakciós díjai, amelyek ideálisak kisvállalkozások számára.

A WeTravel legjobb funkciói

Kezelje a foglalásokat, dokumentumokat és jelentéseket egyetlen platformról

Használja a WeTravel kártyát a beszállítók globális fizetéséhez

Zökkenőmentes felhasználói élményt kínálhat mind magának, mind ügyfeleinek.

A WeTravel korlátai

Egyes felhasználók szerint hiányoznak a speciális igényekhez igazodó fejlett testreszabási lehetőségek.

WeTravel árak

Alap : Ingyenes

Pro : 79 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

WeTravel értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

10. Freshworks CRM (A legjobb közepes méretű vállalkozások számára)

via Freshworks CRM

A korábban Freshsales néven ismert Freshworks CRM egy kifejezetten utazásszervezők számára készült CRM. Használata egyszerű, ugyanakkor hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek zökkenőmentesen ötvözik az értékesítés és a marketing automatizálását.

A Freshworks CRM előnye, hogy kiválóan integrálható más Freshworks termékekkel. Ha már használja a szoftvercsomagot, ez a CRM is tökéletesen illeszkedik hozzá.

A Freshworks CRM legjobb funkciói

Kezelje könnyedén az értékesítési folyamatokat vizuális eszközökkel és automatizálási funkciókkal.

Használja a valós idejű elemzéseket, hogy jobban megértse az ügyfelek viselkedését és optimalizálja stratégiáit.

Célzott e-mail marketing kampányokat indíthat a potenciális ügyfelek kezelésére és a konverziók növelésére.

A Freshworks CRM korlátai

Egyes harmadik féltől származó integrációk zavarosak lehetnek, és nem olyan zökkenőmentesek, mint vártuk.

Freshworks CRM árak

Ingyenes

Növekedés : 18 USD/felhasználó/hónap

Pro : 47 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 83 USD/felhasználó havonta

Freshworks CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 7500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Javítsa ügyfélkapcsolat-kezelését a ClickUp segítségével

Az utazási üzletág vezetése gyakran szűkös költségvetéssel jár, ezért lehetetlennek tűnhet megfizetni a drága CRM szoftvereket. Azonban vannak olyan kiváló lehetőségek, amelyek nem törik meg a bankot.

Az ebben a listában szereplő CRM-ek számos, kifejezetten az iparág igényeire szabott funkciót kínálnak, miközben megfizethetőek maradnak.

Ha azonban a CRM funkciókon túlmutató megoldást keres, a ClickUp lehet a megfelelő választás. CRM-képességeivel, projektmenedzsment-funkcióival, integrációival és támogatásával a ClickUp minden feladatot elvégez, az egyszerű adminisztratív feladatoktól a komplex projektekig.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra – szervezze ügyféladatait és kezelje teendőlistáit egy helyen!