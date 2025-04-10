A 10 legjobb Clearfeed AI alternatíva 2025-ben

A ClearFeed AI egy támogató platform, amely különböző forrásokból gyűjti össze az ügyfelek kérdéseit, és továbbítja azokat a Slack és az MS Teams alkalmazásokba. A csapatok több ügyfélkérést is kezelhetnek, gyorsabbá tehetik a válaszadást, és jobb szolgáltatást nyújthatnak.

Ha azonban nem használja az MS Teams alkalmazást, vagy nem együttműködik a Slack csatornákon, akkor a ClearFeed nem biztos, hogy Önnek való. Ezenkívül nem használhatja a platformot teljes körű jegykezelésre, ha olyan eszközök, mint a Zendesk vagy a Jira nem képezik részét a munkafolyamatának.

Így hát kiválasztottunk 10 hatékony ClearFeed AI alternatívát, amelyeket Ön is használhat az ügyfélszolgálat racionalizálására.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb Clearfeed AI alternatívák, amelyek közül választhat: ClickUp : A legjobb AI-alapú együttműködéshez és projektmenedzsmenthez A legjobb AI-alapú együttműködéshez és projektmenedzsmenthez

Zendesk AI: A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati automatizáláshoz és jegyrendszerhez

Jira Service Management: A legjobb IT-szolgáltatásmenedzsment és DevOps csapatok számára

Intercom: A legjobb választás beszélgetésszerű ügyfélszolgálathoz és élő csevegéshez

Freshdesk: A legjobb az automatizált, többcsatornás ügyfélszolgálathoz

Zoho Desk: A legjobb költséghatékony ügyfélszolgálati megoldásokhoz AI-támogatással

ServiceNow: A legjobb vállalati IT-szolgáltatások kezeléséhez és a munkafolyamatok automatizálásához

Salesforce: A legjobb CRM-integrált ügyfélszolgálat és ügykezeléshez

Help Scout: A legjobb személyre szabott ügyfélszolgálathoz, megosztott beérkező levelek mappával.

HubSpot Service Hub: A legjobb választás az ügyfélszolgálat, a marketing és az értékesítés integrálásához.

Mit kell keresnie egy ClearFeed AI alternatívában?

Képzelje el, hogy ügyfeleket veszít, mert ügyfélszolgálati rendszere nem hatékony! Ez nem ritka eset: az emberek 65%-a váltott másik cégre a rossz ügyfélszolgálati tapasztalatok miatt!

Bár a ClearFeed célja ennek megakadályozása, korlátai miatt hiányosságok maradnak. Íme néhány funkció, amelyeket érdemes keresnie egy ClearFeed alternatívában, hogy biztosan átfogóan legyen kialakítva az ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében:

👉🏻 Felhasználóbarát felület: Válasszon egy tiszta felhasználói felülettel rendelkező eszközt. Győződjön meg arról, hogy az ügyfélkérések rendezett módon vannak szervezve és megjelenítve. Ez segít egy szilárd jegyrendszer felépítésében és a kérések hatékonyabb kezelésében.

👉🏻 Automatizálási képességek: Keressen olyan eszközt, amely beépített AI automatizálási képességekkel rendelkezik. Például képesnek kell lennie a jegyek továbbítására, az alapvető kérdések megoldására és az ismétlődő feladatok önálló kezelésére.

👉🏻 Omnichannel támogatás: Válasszon olyan eszközt, amely több kommunikációs csatornát támogat, például e-mailt, csevegést, ügyfélszolgálatot stb. Mivel a ClearFeed csak a Slacket és az MS Teams-t támogatja, ez jelentősen korlátozza a rugalmasságot.

👉🏻 Testreszabhatóság: Válasszon egy olyan eszközt, amely személyre szabható. Például képesnek kell lennie a munkafolyamatok testreszabására és konkrét automatizálási szabályok beállítására, hogy azok megfeleljenek üzleti igényeinek.

👉🏻 Harmadik féltől származó integrációk: Keressen olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatában használt egyéb eszközökkel, például ügyfélszolgálati megoldásokkal, Keressen olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatában használt egyéb eszközökkel, például ügyfélszolgálati megoldásokkal, CRM szoftverekkel , projektmenedzsment eszközökkel stb. Ez segít az ügyfélszolgálati tevékenységek racionalizálásában.

⏩ Olvassa el még: Hogyan oldhatók meg a gyakori ügyfélszolgálati kihívások?

A 10 legjobb ClearFeed AI alternatíva

Íme a 10 legjobb ClearFeed alternatíva, amelyet szervezetében használhat:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)

Bár nem feltétlenül tűnik úgy, a vállalat belső együttműködésének minősége nagyban befolyásolja az ügyfeleknek nyújtott támogatást.

Például a zökkenőmentesen együttműködő csapatok jobban teljesítenek a tudásmenedzsment terén. Bár ez csak egy szempont, önmagában is segít nekik a jegyek felvételében, a kérdések megoldásában és a problémák pontosabb továbbításában, ami 41%-kal magasabb ügyfél-elégedettséget eredményez.

Ha tehát ez a problémája a vállalatának, szerezze be a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást: a ClickUp-ot!

📮 ClickUp Insight: A ClickUp felmérés szerint a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen összegyűjtené? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Így segítette ez a felhasználót az ügyfélszolgálati kezdeményezéseiben:

A ClickUp bevezetése nemcsak folyamatainkat javította, hanem segített kialakítani az ügyfélsiker-osztályt is, ami lehetővé tette számunkra, hogy évente 2000-ről 8000-re növeljük ügyfeleink számát.

A ClickUp bevezetése nemcsak folyamatainkat javította, hanem segített kialakítani az ügyfélsiker-osztályt is, ami lehetővé tette számunkra, hogy évente 2000-ről 8000-re növeljük ügyfeleink számát.

A ClickUp ügyfélszolgálati megoldása számos hasznos eszközzel és funkcióval rendelkezik. Például tartalmaz testreszabható ügyfélszolgálati sablonokat, amelyek segítenek az ügyfélszolgálati munkatársaknak az ügyféladatok összeállításában, a visszajelzések nyomon követésében és a valós idejű együttműködésben.

De külön említést érdemel a ClickUp Brain, a platform natív AI rendszere.

Gyorsítsa fel munkafolyamatait a ClickUp Brain segítségével

A Brain a ClickUp központi eleme. Akár egy adott lekérdezés részleteit szeretné lekérdezni, akár egy függőben lévő lekérdezés állapotát szeretné megtekinteni, mindössze egy kattintásra van tőle. Emellett segít az ügyfélszolgálati csapatoknak is a hatékonyabb együttműködésben.

Ha többet szeretne megtudni a ClickUp Brainről, nézze meg ezt a rövid bemutatót! 👇

A kommunikáció központosításával a Brain biztosítja, hogy a csapat tagjai egy egységes munkaterületen belül megvitathassák az ügyfelek kérdéseit, megoszthassák a frissítéseket és feladatokhoz rendelhessenek, csökkentve ezzel a késedelmek és a félreértések esélyét.

De ez még nem minden: a Brain segítségével automatizálhatja a feladatokat és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre az ügyfélszolgálati rendszer racionalizálása érdekében – nagyjából úgy, ahogy mi is tettük itt:

A ClickUp Brain segítségével prioritásokat rendelhet az ügyfélszolgálati jegyekhez

Használja a ClickUp CRM-et, hogy több mint 10 rendkívül rugalmas nézetben vizualizálja lekérdezési folyamatát

Egy másik említésre méltó funkció a ClickUp CRM. Használatával vizualizálhatja a lekérdezési folyamatot, feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, és ellenőrizheti azok állapotát, prioritását stb.

Emellett automatizálja az ügyfélszolgálati munkafolyamat számos elemét – a státuszfrissítésektől a feladatkiosztásokig –, így Ön a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

💡 Profi tipp: Szeretné egyszerűsíteni ügyfélszolgálati rendszerét? Ez lehetséges a ClickUp ügyfélszolgálati sablon segítségével. Ezzel a következőket teheti: Központosított nézetben kövesse nyomon, rangsorolja és kezelje az ügyfelek kérdéseit.

A jegyek automatikus kiosztása a csapat tagjainak a munkaterhelés vagy a szakértelem alapján

Határidőket állítson be és kapjon értesítéseket, hogy biztosítsa a lekérdezések időben történő megoldását.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók gyakran túl bonyolultnak találják az eszközt, mivel nagyon sokféle funkcióval rendelkezik.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a ClickUp testreszabható. Az a lehetőség, hogy a munkafolyamatunkhoz igazodó egyéni munkafolyamatokat és nézeteket hozhatunk létre, nagy előnyt jelent az IT-osztályunk számára. A feladatok és a mérföldkövek rugalmas szervezése segít nekünk a tervhez tartani magunkat, különösen komplex projektek esetén. A ClickUp jól integrálható más eszközökkel, például a Zapierrel, ami lehetővé teszi számunkra a feladatok automatizálását. A ClickUp javította a csapatom együttműködését és a projektek nyomon követését.

Tetszik, hogy a ClickUp testreszabható. Az a lehetőség, hogy a munkafolyamatunkhoz igazodó egyéni munkafolyamatokat és nézeteket hozhatunk létre, nagy előnyt jelent az IT-osztályunk számára. A feladatok és a mérföldkövek rugalmas szervezése segít nekünk a tervhez tartani magunkat, különösen komplex projektek esetén. A ClickUp jól integrálható más eszközökkel, például a Zapierrel, ami lehetővé teszi számunkra a feladatok automatizálását. A ClickUp javította a csapatom együttműködését és a projektek nyomon követését.

2. Zendesk AI (a legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati automatizáláshoz és jegyrendszerhez)

via Zendesk AI

A Zendesk egy felhőalapú ügyfélszolgálati platform. Ha fejlett automatizálási funkciókkal rendelkező eszközt keres, akkor az AI-vezérelt csevegőrobotjai és önkiszolgáló opciói vonzóak lehetnek az Ön számára.

A platform az omnichannel kommunikációt is támogatja, így csapata könnyedén válthat az e-mail, a csevegés és a közösségi média között, hogy korlátlan számú ügyfélkérdést és jegyet kezelhessen. Ezenkívül a Zendesk megbízható elemzési és jelentési funkciókat kínál, és böngészőkön is elérhető.

A Zendesk AI legjobb funkciói

Intelligens jegyrendszert biztosít a megfelelő ügynököknek.

Növeli a hatékonyságot AI-generált válaszokkal és makrókkal

Kiterjedt funkcionalitású alkalmazások hatalmas választékát kínálja.

Integrálható a Salesforce, a Slack és a Shopify alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

A Zendesk AI korlátai

Bonyolult beállításokat igényel a fejlett automatizálási munkafolyamatokhoz.

Nincs rugalmas jelentéskészítési lehetőség harmadik féltől származó alkalmazások nélkül

Zendesk AI árak

Támogatási csapat: 25 USD/hó ügynökönként

Suite Team: 69 USD/hó ügynökönként

Suite Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Csökkentse az AI-vel kapcsolatos zajt az ügyfélszolgálatban. Íme a praktikus útmutatónk az AI használatáról az ügyfélszolgálatban (használati esetek és eszközök).

3. Jira Service Management (legalkalmasabb IT-szolgáltatásmenedzsment és DevOps csapatok számára)

via Jira Service Management

Vállalkozása küzd az incidensek, változások vagy problémák kezelésével? A Jira automatizálja a munkafolyamatokat, hogy ezeket Ön helyett elintézze. Ez egy IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz, amely beépített ITIL-gyakorlatokkal racionalizálja a folyamatokat. Ez segít javítani az ügyfélszolgálat színvonalát, csökkenteni az állásidőt és javítani a problémamegoldás minőségét.

A munkafolyamatok szabványosításával elősegíti a DevOps és a mérnöki csapatok közötti együttműködést is. Ezenkívül a platform robusztus eszköz- és konfigurációkezelést biztosít, ami elengedhetetlen a hibaelhárítás egyszerűsítéséhez.

A Jira Service Management legjobb funkciói

Önkiszolgáló portált kínál az alkalmazottak és az ügyfelek számára.

Támogatja az SLA nyomon követését és a részletes szolgáltatáselemzést.

Automatizálási szabályok és API-k segítségével rugalmas testreszabást tesz lehetővé.

Integrálható a Confluence, a Bitbucket és a Microsoft Teams alkalmazásokkal a zökkenőmentes működés érdekében.

A Jira Service Management korlátai

Korlátozza a testreszabási lehetőségeket az alacsonyabb szintű csomagokban, korlátozva a fejlett funkciókat.

Nincs beépített telefonos ügyfélszolgálati integráció a hangalapú lekérdezésekhez.

Jira Service Management árak

Örökre ingyenes

Standard: 19,04 USD/hó ügynökönként

Prémium: 47,82 USD/hó ügynökönként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira Service Management értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak a Jira Service Managementről a valós felhasználók?

Összességében ez egy jó platform az IT-kérelmek és incidensek kezeléséhez. Miután megismerkedett a beállítással, valóban segít egyszerűsíteni a kommunikációt és a jegyek megoldását. Megbízható, de biztosan lehetne egy kicsit felhasználóbarátabb.

Összességében ez egy jó platform az IT-kérelmek és incidensek kezeléséhez. Miután megismerkedett a beállítással, valóban segít egyszerűsíteni a kommunikációt és a jegyek megoldását. Megbízható, de biztosan lehetne egy kicsit felhasználóbarátabb.

💡 Profi tipp: Az elégedetlen ügyfelek 91%-a nem panaszkodik, hanem egyszerűen távozik. Ezért kövesse nyomon az inaktivitást és a csökkenő elkötelezettséget, hogy még távozásuk előtt megfogja őket. 🚶🏻

4. Intercom (a legjobb beszélgetéses ügyfélszolgálat és élő csevegéshez)

via Intercom

Az adatok szerint a vásárlók 69%-a inkább a beszélgető chatbotokat választja, ha kapcsolatba akar lépni egy céggel. Az Intercom elsősorban ezt kínálja. AI-ügynöke Fin névre hallgat, és segítségével pontos válaszokat adhat a vásárlóknak, személyre szabhatja a beszállítói interakciókat, és a megfelelő emberi ügynökökhöz irányíthatja a beszélgetéseket.

A Fin emellett rendkívül testreszabható, így hangnemét a vállalat irányelveihez és eljárásaihoz igazíthatja. Az Intercom használatának további előnye a részletes jelentések készítése. Akár azt szeretné megérteni, miért hoztak létre egy jegyet, akár az ügynökei teljesítményét szeretné nyomon követni, az AI által generált betekintés mindenre fényt derít.

Az Intercom legjobb funkciói

Nyomon követi az ügyfelekkel való interakciókat egységes beérkező levelek mappával és CRM funkciókkal.

Lehetővé teszi a proaktív kapcsolattartást célzott alkalmazáson belüli és e-mail üzenetekkel.

Testreszabható munkafolyamatokat biztosít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára.

Integrálható a Stripe, a Marketo és a Google Analytics szolgáltatással az ügyfelekről szóló információkhoz való hozzáférés érdekében.

Az Intercom korlátai

A fejlett jelentéskészítést a magasabb szintű csomagokra korlátozza, ami csökkenti a kisebb csapatok láthatóságát.

Nincs natív tudásbázis-keresés a csevegőablakban.

Intercom árak

Alapvető: 39 USD/hó/felhasználó

Haladó: 99 USD/hó/felhasználó

Szakértő: 139 USD/hó/felhasználó

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az Intercomról a valódi felhasználók?

Az Intercom nagyon könnyen használható, minden nap használom, hogy kapcsolatban maradjak ügyfeleinkkel, és minden szükséges funkcióval rendelkezik. Nagyon tetszik az a funkció, amellyel elhalaszthatjuk a jegyet, ha nem akarjuk lezárni, és az is, amellyel back-office jegyet hozhatunk létre. A támogató csapatuk is nagyon segítőkész.

Az Intercom nagyon könnyen használható, minden nap használom, hogy kapcsolatban maradjak ügyfeleinkkel, és minden szükséges funkcióval rendelkezik. Nagyon tetszik az a funkció, amellyel elhalaszthatjuk a jegyet, ha nem akarjuk lezárni, és az is, amellyel back-office jegyet hozhatunk létre. A támogató csapatuk is nagyon segítőkész.

5. Freshdesk (a legjobb az automatizált, többcsatornás ügyfélszolgálathoz)

via Freshdesk

A Freshdesk egy másik felhőalapú ügyfélszolgálati platform a listán. Azonban egy olyan USP-vel büszkélkedhet, amelyet a többi nem kínál: AI-vezérelt érzelemelemzés. Ez azt jelenti, hogy ezzel az eszközzel a ügyfélüzenetek hangnemének értékelésével rangsorolhatja a jegyeket.

Ezen túlmenően a platform támogatja az omnichannel kommunikációt (e-mail, csevegés, telefon és közösségi média), gamification funkciókat biztosít, valamint tudásbázist kínál az ügyfelek önkiszolgálásának elősegítésére.

A Freshdesk legjobb funkciói

Automatizálja a jegyek kiosztását és a válaszadást az AI-alapú Freddy segítségével.

Az SLA-k és a válaszidők nyomon követése valós idejű monitorozással

Lehetővé teszi az ismétlődő feladatokra vonatkozó egyéni automatizálási szabályok beállítását.

Integrálható a WhatsApp, a Zapier és a QuickBooks alkalmazásokkal a funkciók bővítése érdekében.

A Freshdesk korlátai

A fejlett elemzéseket és jelentéseket prémium előfizetési csomagokra korlátozza.

Lassul, ha nagy mennyiségű jegyet kell kezelnie, ami befolyásolja a teljesítményt.

Freshdesk árak

Örökre ingyenes

Növekedés: 18 USD/hó ügynökönként

Pro: 59 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 95 USD/hó ügynökönként

Freshdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3300+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Egy férfi egyszer élőben tweetelte a légitársaság rossz szolgáltatását – és gyorsabban kapott segítséget, mint azok, akik a forródrótot hívták! 📳

6. Zoho Desk (A legjobb költséghatékony ügyfélszolgálati megoldások AI-támogatással)

via Zoho Desk

Ha költséghatékony ügyfélszolgálati megoldást keres, de nem szeretne kompromisszumot kötni a funkciók terén, akkor a Zoho Desk lehet az ideális megoldás az Ön számára. AI-alapú és sokoldalú funkciókkal rendelkezik.

A Zoho Desk segítségével automatizálhatja a jegyek kategorizálását és kiosztását a Zia – a Zoho AI asszisztensének – segítségével. Emellett testreszabható súgó központok és tudásbázisok létrehozásával javíthatja az ügyfelek önkiszolgálását. Ezen túlmenően a eszköz felhasználói felülete is nagyon kellemes.

A műszerfal elindításakor minden ügyfélkérés megtekinthető a jegy létrehozásának dátuma szerint rendezve. Ez nagyon egyszerűvé teszi a használatát.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Nyomon követi az SLA-kat és az eskalációkat valós idejű riasztásokkal a megoldatlan jegyek esetében.

Több márkát kezelő vállalkozások számára egy fiók alatt több márkás ügyfélszolgálatot támogat.

Lehetővé teszi a kontextus szerinti együttműködést privát megjegyzésekkel és megosztott jegyzetekkel a jegyekben.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho CRM, a Slack és a Jira rendszerekkel, biztosítva a kapcsolódó munkafolyamatokat.

A Zoho Desk korlátai

Bonyolult beállításokat igényel az egyedi munkafolyamatokhoz és az automatizáláshoz.

Korlátozza az API-hívásokat és a harmadik féltől származó integrációkat az alacsonyabb szintű előfizetések esetében.

Zoho Desk árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó

Professzionális: 23 USD/felhasználó

Vállalati: 40 USD/felhasználó

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 6100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2100+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Desk-ről a valódi felhasználók?

A Zoho Desk segítségével egyszerűen kommunikálhat és kapcsolatba léphet az ügyfelekkel több kommunikációs csatornán keresztül. Gyorsabbá teszi az ügyfelek problémáinak megoldását. 24/7/365 ügyfélszolgálatot biztosít.

A Zoho Desk segítségével egyszerűen kommunikálhat és kapcsolatba léphet az ügyfelekkel több kommunikációs csatornán keresztül. Gyorsabbá teszi az ügyfelek problémáinak megoldását. 24/7/365 ügyfélszolgálatot biztosít.

7. ServiceNow (A legjobb vállalati IT-szolgáltatáskezeléshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

via ServiceNow

Egy másik ITSM eszköz, a ServiceNow, leginkább arról ismert, hogy funkciók közötti munkafolyamatokkal támogatja a vállalat egészére kiterjedő szolgáltatásnyújtást. Ez elengedhetetlen a csapatok közötti zökkenőmentes együttműködés biztosításához, a problémák gyors megoldásához és a szervezet egészében egységes szolgáltatásminőség biztosításához.

Ezen túlmenően a platformot a biztonság iránti elkötelezettség is megkülönbözteti. Míg más eszközök csupán jegyeket hozhat létre, a ServiceNow beépített kockázat- és megfelelőségkezeléssel növeli a biztonságot.

Emellett valós idejű szolgáltatásállapot-figyelést és prediktív betekintést is biztosít, hogy megalapozott, adatalapú döntéseket hozhasson.

A ServiceNow legjobb funkciói

Növeli a hatékonyságot a gyakori támogatási kérdésekre válaszoló virtuális ügynökökkel

A munkafolyamatok testreszabása kód nélküli/alacsony kódszükségletű platformon keresztül

Lehetővé teszi az IT-eszközök kezelését részletes életciklus-követéssel

Integrálható a Microsoft Teams , a Salesforce és az Okta alkalmazásokkal.

A ServiceNow korlátai

Kiterjedt beállításokat és konfigurációt igényel.

Nem elég rugalmas a kisvállalkozások számára

ServiceNow árak

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (200+ értékelés)

8. Salesforce (a legjobb CRM-integrált ügyfélszolgálat és ügykezeléshez)

belső

via Salesforce

A Salesforce valószínűleg a legismertebb név a listán. Lényegében egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszköz, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek közvetlenül felgyorsítják az ügyfélszolgálat kezelését.

Például a Salesforce AI-alapú javaslatokat ad az ügyfelek kérdéseire, hogy növelje az ügynökök termelékenységét. Emellett valós időben követi nyomon az ügyfelek interakcióit az összes csatornán, így nem kell folyamatosan váltogatnia a csatornákat.

Emellett fejlett jelentéseket és prediktív elemzéseket is készíthet, hogy betekintést nyerjen az ügynökök teljesítményébe, a jegyek megoldási idejébe, az ügyfél-elégedettségi trendekbe stb.

A Salesforce legjobb funkciói

Az AI-alapú Einstein Bots automatizálja az ügykezelést

Támogatja az ügyfelek és a belső csapatok számára elérhető önkiszolgáló portálokat.

Lehetővé teszi az omnichannel útválasztást csevegés, e-mail és telefonos megkeresések esetén.

Zökkenőmentesen integrálható a Slack, a Google Workspace és a Shopify alkalmazásokkal.

A Salesforce korlátai

A fejlett AI-vezérelt funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

Nincs valós idejű együttműködés harmadik féltől származó integrációk nélkül

Salesforce árak

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként (havi/éves számlázás)

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Salesforce-ról a valós felhasználók?

Összességében a Salesforce egy megbízható megoldás, amely teljes bevezetése után javítja az ügyfélszolgálati munkafolyamatokat. Élvezem a használatát a jelenlegi vállalatomnál. Lehetővé teszi számunkra, hogy számos fontos alkalmazást és szolgáltatást használjunk.

Összességében a Salesforce egy megbízható megoldás, amely teljes bevezetése után javítja az ügyfélszolgálati munkafolyamatokat. Élvezem a használatát a jelenlegi vállalatomnál. Lehetővé teszi számunkra, hogy számos fontos alkalmazást és szolgáltatást használjunk.

9. Help Scout (A legjobb személyre szabott ügyfélszolgálat közös beérkező levelek mappával)

via Help Scout

A Help Scout egy ügyfélszolgálati szoftver, amely kizárólag kis csapatok számára ideális. Számos hasznos funkciót kínál az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához, anélkül, hogy túl bonyolult lenne.

Ennek segítségével Ön és csapata valós idejű csevegési szolgáltatást nyújthat ügyfeleinek. A beépített CSAT-felmérésekkel nyomon követheti ügyfelei elégedettségi szintjét, hogy feltárja a rejtett hatékonysági hiányosságokat és jobb támogatást nyújthasson.

A Help Scout előre elkészített és testreszabható irányítópultokat is kínál a teljesítmény egyszerű jelentéséhez, valamint mobilalkalmazást is tartalmaz a jegyek útközbeni kezeléséhez.

A Help Scout legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat szabályalapú jegyrendszerrel, nyomon követéssel és SLA-kezeléssel.

Megosztott beérkező levelek mappát biztosít a csapatok együttműködéséhez az ügyfelek kérdéseinek kezelésében.

Integrált, testreszabható tudásbázissal javítja az önkiszolgálást

Zökkenőmentesen integrálható a Shopify, a Trello és az Asana alkalmazásokkal, így egyszerűsítve a támogatási folyamatokat.

A Help Scout korlátai

Több csatorna kezeléséhez külön előfizetés szükséges.

A versenytársakhoz képest korlátozott többnyelvű támogatást kínál.

Help Scout árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 55 USD/hó

Plusz: 83 USD/hó

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

🔍 Tudta? Az Amazon első ügyfélszolgálati e-mailjére Jeff Bezos maga válaszolt! 😮

10. HubSpot Service Hub (a legjobb marketinggel és értékesítéssel integrált ügyfélszolgálathoz)

via HubSpot Service Hub

Végül, de nem utolsósorban, a listán szerepel a HubSpot Service Hub is.

Nézze meg ezt a videót, amely bemutatja a program alapvető funkcióit!

Ha olyan eszközt keres, amely javítja az ügyfélszolgálat kezelését mind a marketing, mind az értékesítési csapatok számára, akkor ez a megoldás megfelelő lehet. Ez a platform egyesíti az ügyfélszolgálatot és a CRM-et integrált jegyrendszerrel és ügykezeléssel, hogy a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat csapatai összehangoltan működhessenek.

Emellett AI-alapú eszközökkel automatizálja a munkafolyamatokat, beépített jelentési műszerfalakat kínál az ügynöki támogatás mutatóinak nyomon követéséhez, és szinkronizálható a HubSpot értékesítési és marketingeszközeivel a teljes ügyfélélmény érdekében.

A HubSpot Service Hub legjobb funkciói

Támogatja a többcsatornás kommunikációt e-mail, csevegés és közösségi platformok között.

Ügyfél-visszajelzési eszközöket és felméréseket biztosít a szolgáltatás minőségének méréséhez.

Lehetővé teszi a tudásbázis létrehozását az önkiszolgáláshoz, csökkentve ezzel a támogatási kérelmek számát.

Integrálható a Zoom, a Slack és a Mailchimp alkalmazásokkal az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.

A HubSpot Service Hub korlátai

A fejlett automatizáláshoz és jelentéskészítéshez magasabb szintű csomagok szükségesek.

A HubSpot Marketing Hub integrációja nélkül korlátozza a chatbot funkcionalitását.

HubSpot Service Hub árak

Örökre ingyenes

Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 150 USD/hó/felhasználó

HubSpot Service Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Service Hubról a valódi felhasználók?

A szolgáltatási központ kiváló módszer az összes ügyfélprobléma központosítására, így csapatom hatékonyan nyomon követheti és kezelheti az összes problémát. A platform használata egyszerű, miután elsajátította az alapokat, és lehetővé teszi, hogy feladatokkal bízzam meg csapatomat anélkül, hogy oda-vissza kommunikálnánk. Az ügyfelek ezután nyomon követhetik saját jegyeik állapotát, és valós időben láthatják, min dolgozunk.

A szolgáltatási központ kiváló módszer az összes ügyfélprobléma központosítására, így csapatom hatékonyan nyomon követheti és kezelheti az összes problémát. A platform használata egyszerű, miután elsajátította az alapokat, és lehetővé teszi, hogy feladatokkal bízzam meg csapatomat anélkül, hogy oda-vissza kommunikálnánk. Az ügyfelek ezután nyomon követhetik saját jegyeik állapotát, és valós időben láthatják, min dolgozunk.

⏩ Olvassa el még: Hogyan racionalizálhatja dokumentumkezelési munkafolyamatát

✨ Külön említésre méltó Atera: Egyesíti a távoli felügyeletet, az IT-automatizálást és az AI-vezérelt jegyrendszert.

SysAid: Automatizálja az IT-szolgáltatások kezelését AI-alapú munkafolyamatokkal és önkiszolgáló eszközökkel.

LiveAgent: AI-alapú jegyrendszer, élő csevegés és többcsatornás kommunikációval javítja az ügyfélszolgálatot.

A ClickUp segítségével a jegykezelés gyerekjáték lesz!

A ClearFeed megbízható ügyfélszolgálati eszköz, de a teljes körű menedzsment terén hiányosságokat mutat. Nincs átfogó jegyrendszere, fejlett automatizálása és zökkenőmentes munkafolyamatai. Ez megnehezíti az ügyfelek elégedettségének fenntartását és a vállalkozás zökkenőmentes működtetését.

Ahhoz, hogy valóban javítsa az ügyfélszolgálatot, egy olyan all-in-one megoldásra van szüksége, mint a ClickUp.

Automatizálja a feladatkezelést, a valós idejű kommunikációt és a jegyek kezelését, így minden kérdés hatékonyan kiosztható, prioritásba sorolható és megoldható. A Slack, a Microsoft Teams és a Zendesk integrációival a ClickUp egyszerűsíti a csapatmunkát és gyorsítja a válaszadást.

Készen áll arra, hogy átalakítsa vállalkozása támogatási rendszerét?

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – regisztráljon itt egy gyors, ingyenes próbaidőszakra!