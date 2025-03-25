LLM-követés: a teljesítmény optimalizálásához szükséges 7 legjobb AI-figyelő eszköz

Évekig a Google-on való rangsorolás garantálta a láthatóságot. De most az AI-alapú keresőeszközök, mint a ChatGPT, a Gemini és a Perplexity veszik át a helyüket.

A hagyományos keresőmotorokkal ellentétben ezek a nagy nyelvi modellek nem rangsorolják a webhelyeket, hanem átírják, összefoglalják és újraértelmezik a tartalmat, gyakran több forrásból származó információkat keverve össze.

A bökkenő az, hogy még akkor is, ha webhelye az első helyen szerepel a Google-on, az AI keresési modell figyelmen kívül hagyhatja azt.

Itt jönnek képbe az LLM-követő eszközök.

Az LLM megfigyelhetőségi eszközök néven is ismert eszközök segítségével a vállalkozások nyomon követhetik az AI által generált, márkájukra vonatkozó hivatkozásokat, nyomon követhetik a keresési eredményekben való láthatóságot, és optimalizálhatják a tartalmat az AI-vezérelt keresőmotorok számára. Ezek az eszközök segítenek azonosítani az elfogultságokat, a ténybeli hibákat vagy az elavult részleteket, amelyek több AI-terméken is megjelenhetnek.

Íme hét LLM-figyelő eszköz, amelyek segítségével megvizsgálhatja, hogyan tárolják és dolgozzák fel az AI-modellek a márkával kapcsolatos információkat.

Mit kell keresnie egy LLM-követő eszközben?

Az LLM-követő eszközök segítségével a vállalkozások elemezhetik, hogy az LLM milyen gyakran és milyen kontextusban hivatkozik egy márkára vagy termékre. Ez az információ felhasználható a tartalom finomítására, hogy az AI-vezérelt keresőeszközökben jobban megjelenjen, és biztosítsa, hogy a márka üzenete különböző platformokon is konzisztens maradjon.

Egyes eszközök az alkalmazás teljesítményét is értékelik a válaszsebesség, a pontosság és az AI feldolgozási hatékonyság figyelemmel kísérésével. Az LLM-követő eszköz kiválasztásakor a következő kulcsfontosságú tényezőket kell figyelembe venni:

Válaszok minőségének nyomon követése: Keressen olyan eszközöket, amelyek naplózzák a válaszokat, és értékelik azok relevanciáját, ténybeli pontosságát, hangnemét vagy egyéb kritériumokat. Egyes eszközök érzelemelemzést is alkalmaznak az érzelmi hangnem felismerésére vagy olyan rendellenességek észlelésére, mint az adat szivárgás vagy a mérgező válaszok.

AI láthatóság figyelése: Válasszon egy eszközt, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és hol jelenik meg a márkája vagy kulcsszavai az AI által generált tartalmakban. Ez hasonló a SEO-hoz, de AI-ra vonatkozik, és gyakran AI keresőoptimalizálásnak vagy generatív motoroptimalizálásnak (GEO) nevezik.

Versenyhelyzet-elemzés: Válasszon olyan LLM márkafigyelő eszközt, amely versenytárs-elemzési funkciókkal rendelkezik, és megmutatja, hogyan viszonyul a láthatósága másokéhoz. Ha például egy versenytárs többször szerepel Válasszon olyan LLM márkafigyelő eszközt, amely versenytárs-elemzési funkciókkal rendelkezik, és megmutatja, hogyan viszonyul a láthatósága másokéhoz. Ha például egy versenytárs többször szerepel az AI keresőmotorokban , az rámutat azokra a hiányosságokra, amelyeket orvosolnia kell.

Integráció és együttműködés: Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő elemzési rendszerébe. Keressen olyan funkciókat is, mint a testreszabható jelentések, a riasztások (pl. ha a márka említése kiesik a Bing Chat eredményeiből) és a többfelhasználós támogatás, hogy a csapatok együttműködhessenek az LLM megfigyelhetőségén és nyomon követésén.

RAG-elemzés : Válasszon olyan eszközt, amely értékeli, hogy a visszakereséssel kiegészített generálás (RAG) hogyan befolyásolja az AI válaszokat, biztosítva, hogy a visszakeresett tartalom helyesen jelenjen meg az AI által generált kimenetekben. Ez segít feltárni a téves információk kockázatait és kiemelni az optimalizálási lehetőségeket.

Modell teljesítményének értékelése: Válasszon olyan eszközt, amely nyomon követi az LLM teljesítményét befolyásoló legfontosabb mutatókat, például a modell pontosságát a tesztfeladatokban, a válaszok konzisztenciáját, a késleltetést vagy a modell kimenetének minőségét értékelő felhasználói értékeléseket.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Mivel az LLM-alkalmazások iparágonként eltérőek, győződjön meg arról, hogy nyomonkövető eszköze képes alkalmazkodni a különböző felhasználási esetekhez, az ügyfélszolgálati botoktól a kódgenerálásig.

1. Profound (a legjobb mesterséges intelligencia keresési láthatóságához vállalatoknál)

via Profound

A James Cadwallader és Dylan Babbs által alapított Profound egy vállalati szintű platform, amely nyomon követi, hogy a ChatGPT, Gemini, Bing Chat és Microsoft Copilot nagy nyelvi modellek hogyan említik és rangsorolják az Ön tartalmát.

Ezek az eszközök elemzik az AI-modellek által feldolgozott bemeneti adatokat, hogy válaszokat generáljanak, segítve a vállalkozásokat abban, hogy megértsék, hogyan befolyásolják a különböző felhasználói lekérdezések, promptok, adatkészletek és források a márka láthatóságát. Emellett olyan megfelelőségi és biztonsági funkciókat is kínálnak, mint a SOC 2 tanúsítás és az egyszeri bejelentkezés, hogy megvédjék a vállalkozás érzékeny adatait és biztosítsák a biztonságos hozzáférést.

A legfontosabb funkciók

Válaszok: Nyomon követi, hogy milyen gyakran jelenik meg a márkája az AI által generált válaszokban. Például egy fogyasztói elektronikai márka nyomon követheti, hogy termékei milyen gyakran szerepelnek a „legjobb zajszűrő fejhallgatók” vagy a „legjobb okos hangszórók” kérdésekre adott válaszokban. Ezenkívül elemzi a kontextust és a forrásokat is, amelyek befolyásolják ezeket a említéseket.

Conversation explorer: Segít feltárni azokat a témákat és kulcsszavakat, amelyeket a fogyasztók Segít feltárni azokat a témákat és kulcsszavakat, amelyeket a fogyasztók az AI-platformokon megvitatnak. Valós idejű betekintést nyújt az AI által generált beszélgetésekbe, nyomon követve, hogy az iparágak, márkák és versenytársak hogyan kerülnek említésre.

Ügynök-elemzés: Nyomon követi az AI-botok látogatásait, elemzi, hogy az AI-keresőrobotok hogyan értelmezik webhelyét, és biztosítja, hogy az AI-indexeléshez optimalizálva legyen. Emellett figyelemmel kíséri az AI-vezérelt forgalmat, azonosítja a gyakran hivatkozott oldalakat, és betekintést nyújt abba, hogy az AI-modellek hogyan használják tartalmát a válaszokban.

Mélyreható korlátozások

A Profound vállalati szintű ügyfelek számára készült, ezért kisebb vállalkozások számára kevésbé hozzáférhető és költséghatékony.

Mélyreható árazás

Egyedi árazás

Mélyreható értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI beépülne a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

🚀 Termelékenységi tipp: Állítson be ütemezett LLM-hívásokat, hogy a ChatGPT, Gemini vagy Perplexity alkalmazásokból visszakeresse a márkájához kapcsolódó konkrét kulcsszavakra adott válaszokat. Tárolja és hasonlítsa össze ezeket az eredményeket egy központi irányítópulton, hogy gyorsan betekintést nyerjen.

2. Scrunch AI (A legjobb AI márka jelenlét figyelemmel kíséréséhez)

via Scrunch AI

Az ügyfelek már most is interakcióba lépnek az AI-vel, amikor termékeket keresnek, szolgáltatásokat hasonlítanak össze vagy ajánlásokat keresnek. A Scrunch AI nyomon követi, hogy márkája hol jelenik meg ezekben az AI által generált válaszokban, függetlenül attól, hogy az első helyen szerepel, alig említik, vagy egyáltalán nem szerepel.

Az eszköz három alapvető szempontot követ nyomon: jelenlét, pozíció és hangulat. A „jelenlét” azt mutatja, hol és hogyan említik a márkáját az AI-válaszokban, a „pozíció” a rangsorolását vagy kiemelkedő szerepét jelzi ezekben a válaszokban, a „hangulat” pedig elemzi a hangnemet (pozitív, semleges, negatív), amikor a márkáját említik.

A Scrunch AI legjobb funkciói

Versenyfigyelés és elemzés : Lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa márkájának említéseit a versenytársakéval ugyanazon a témán. Kiemeli, ha egy rivális felülmúlja Önt, például a ChatGPT „legjobb projektmenedzsment szoftver” ajánlásában.

Tudásközpont : azonosítja a tartalmi hiányosságokat vagy a téves információkat a márka megjelenésével kapcsolatban.

AI személyiségprofilok: Megmutatja, hogy a különböző felhasználói profilok (személyiségek) hogyan kapnak különböző AI válaszokat a márkájáról. Ez a szintű betekintés rendkívül hasznos az AI-hez igazított tartalommarketing finomításához.

Scrunch AI korlátai

A hozzáférés jelenleg korlátozott, „találkozó lefoglalása” szükséges.

Scrunch AI árak

Egyedi árazás

Scrunch AI értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

3. Otterly. AI (A legjobb AI-láthatóság nyomon követéshez)

Az Otterly segítségével figyelemmel kísérheti márkáját, tartalmát, versenytársait vagy bármilyen promptot az AI-szolgáltatásokban.

Az Otterly egyik legfontosabb jellemzője a könnyű használat. Azok számára ideális, akik mélyreható tanulási folyamat nélkül szeretnék gyorsan ellenőrizni az AI keresési eredményeit. A platform több AI chatbotot/LLM-et támogat, például a ChatGPT-t, a Google Gemini-t és a Bing Chat-et.

Ez az egyik kevés AI-keresésfigyelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy ügyfelei tartózkodási helye alapján kövesse nyomon a kimeneti minőséget. Ha márkája népszerű az Egyesült Államokban, de ritkán említik az AI-keresésekben Indiában vagy Németországban, akkor tudja, mire kell összpontosítania tartalmi erőfeszítéseit.

Otterly. Az AI legjobb funkciói

Kulcsszó- és prompt-kutatás: Segít megérteni, mely promptok vagy kulcsszavak miatt hivatkozik az AI Önre vagy versenytársaira, így módosíthatja tartalmi stratégiáját.

Linkkövetés: Lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse, hány AI által generált válasz tartalmaz linket az Ön tartalmához, illetve a versenytársakhoz képest.

Teljesítmény és műszerfal riasztások: Értesíti Önt, ha jelentős változás történik az AI-említésekben, például ha egy versenytárs átveszi a helyét az AI által generált válaszokban.

Otterly. Az AI korlátai

Hiányoznak belőle más eszközökben megtalálható fejlett funkciók, mint például a személyiségalapú nyomon követés vagy a mélyreható érzelemelemzés.

Otterly. AI árak

Lite: 29 USD/hó (10 keresési parancs)

Alapcsomag: 189 USD/hó (100 keresési parancs)

Pro: 989 USD/hó (1000 keresési parancs)

Otterly. AI értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

4. Peec AI (A legjobb megfizethető multi-LLM nyomon követéshez)

via Peec AI

A marketingcsapatok számára kifejezetten tervezett Peec AI egy AI keresési elemző platform, amely kiemelkedik azzal, hogy robusztus funkciókat kínál megfizethető áron.

A „márka láthatósági pontszáma” segít elemezni, hogy az idő múlásával milyen gyakran jelenik meg a márkája az AI-eredmények között, így egyértelmű mérőszámot kap a fejlődés nyomon követéséhez.

A platform ezt különböző LLM-ek, például ChatGPT, Claude, Perplexity, Google Gemini, DeepSeek stb. szerint, valamint különböző idővonalak szerint bontja le, így láthatja, hogy például a ChatGPT-n 70%-os, a Claude-on viszont csak 40%-os a láthatósága.

A Peec AI legjobb funkciói

Forráselemzés : Azon forrásokat azonosítja, amelyeket az AI-asszisztensek idéznek, amikor a márkáját említik. Ez azért fontos, mert megmutatja, miért említi vagy nem említi az AI a márkáját. Érdemes megjegyezni, hogy az AI által használt források csupán 50%-a esik egybe a Google legnépszerűbb találataival. Tartalomstratégiájában vendégposztokkal, PR-tevékenységekkel és szakértői hozzászólásokkal célozhatja meg ezeket a forrásokat, hogy növelje a láthatóságot.

Versenyzői benchmarking : lehetővé teszi versenytársainak hozzáadását és az „iparági rangsor” egymás melletti megtekintését, amelyből kiderül, ki kapja a legtöbb AI-támogatást.

SEO elemzőcsomag LLM-ekhez: Idősoros nyomon követést, többmodellű irányítópultokat és csapatmunkát kínál, felhasználóbarát felületen, világos diagramokkal, ami hatékony eszközzé teszi az adatközpontú csapatok számára.

A Peec AI korlátai

A csapatoknak időre lehet szükségük az összes funkció megértéséhez, különösen, ha még nem ismerik az AI keresési elemzéseket.

Peec AI árak

Belső csapatok: 130 USD/hó (30 prompt elemzése)

Ügynökség: 195 USD/hó (3 ügyféllel való együttműködés)

Peec AI értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

5. Rankscale (A legjobb átfogó AI SEO elemzéshez)

via Rankscale

A Rankscale (gyakran Rankscale. ai néven is szerepel) egy generatív motoroptimalizáló (GEO) eszköz, amelyet az AI-keresések láthatóságának all-in-one megoldásaként terveztek.

Az egyik kiemelkedő funkciója az AI keresőmotor-szimulátor, amely megmutatja, hogy a különböző AI-modellek hogyan indexelik és értelmezik webhelyét, és tartalmi pontszámot ad az AI relevanciájára vonatkozóan. Ez segít azonosítani, hogy webhelyén van-e valami, ami blokkolhatja vagy visszatarthatja az AI-botokat.

A Rankscale legjobb funkciói

Gyors nyomon követés több AI-motoron : Lehetővé teszi, hogy több LLM-alapú motoron beállítsa egyéni keresési parancsait, összegyűjtse az eredményeket, és megmutassa, hol jelenik meg webhelye. Ezenkívül feltérképezi az idézeteket, feltárva, hogy az AI mely forrásokra hivatkozik.

Versenyzők említésének nyomon követése: Nyomon követi a versenytársak említését, felfedve azokat a versenytársakat az AI-válaszokban, amelyeket a hagyományos SEO esetleg nem vesz észre. Emellett teljes 360°-os képet nyújt webhelye AI-teljesítményéről, az oldalon végzett fejlesztésektől a versenytársak elemzéséig.

Márka-irányítópult: Segít nyomon követni az AI keresési rangsorát, a hangulatelemzést és a láthatósági trendeket az összes márkájára vonatkozóan, anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania. Ráadásul az „automatizált számítások” azonnal feldolgozzák a keresési kifejezések végrehajtási adatait, biztosítva a pontos, naprakész mutatókat.

A Rankscale korlátai

Ez egy egyéni projektként készült, és csak nemrégiben nyitották meg tesztelők számára, ezért egyes funkciók még nem teljesek vagy hibásak lehetnek.

Rankscale árak

Egyedi árazás

Rankscale értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Knowatoa (a legjobb LLM keresési rangsor követéshez)

via Knowatoa

A Knowatoa egy speciális rangkövető eszköz, amely megmutatja, hogyan érzékelik és rangsorolják az AI-szolgáltatások a márkáját.

Nyomon követi márkájának említéseit az AI válaszokban, és ellenőrzi, hogy az AI modellek pontosan írják-e le termékeit azáltal, hogy összehasonlítja azokat a tényleges termékinformációkkal. Például, ha egy AI azt állítja, hogy szoftveréből hiányzik egy funkció, amely valójában megvan, a Knowatoa jelzi ezt az eltérést.

A Knowatoa legjobb funkciói

Modellek közötti nyomon követés : Minden jelentős AI-platformot támogat, mint például a ChatGPT, a Google Gemini, a Perplexity, a Meta AI, az Anthropic Claude stb., így egyetlen képernyőn széles körű lefedettséget biztosít.

Versenyzői rangsor : Lehetővé teszi, hogy felsorolja versenytársait, és megnézze, milyen gyakran jelennek meg az Önnel szemben az adott kérdésekben.

Egyszerűség: Tiszta, felhasználóbarát felületet kínál, és nem terheli túl a felhasználót felesleges adatokkal. Ezenkívül olyan ismerős mutatókat is tartalmaz, mint a nyomon követett kérdések száma, a figyelemmel kísért webhelyek (weboldalak) száma stb.

Ismerje meg a korlátait

Mivel a Knowatoa egy viszonylag új eszköz, hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a hangulatelemzés vagy az API más platformokkal való integrációhoz.

Knowatoa árak

Ingyenes csomag (3 webhely)

Prémium: 49 USD/hó (15 webhely)

Ügynökség: 99 USD/hó (50 webhely)

Knowatoa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A Knowatoa egy nagyon klassz eszköz, amely élen jár az iparágunkban bekövetkező változásokban, rangsorolva az olyan AI keresőszolgáltatásokat, mint a ChatGPT, a Perplexity és a Claude.

7. Nightwatch (A legjobb a SEO rangsor követésének és az AI-monitorozásnak a kombinálásához)

via Nightwatch

A Nightwatch AI Tracking segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a ChatGPT 3.0 és 4.0 teljesítményét. Nyomon követheti, hol jelenik meg vállalata vagy szolgáltatása, megnézheti, milyen gyakran említik, és megértheti az említések kontextusát kulcsszavak beírásával vagy a rendszer időbeli megfigyelésével.

Azok, akik már használják SEO célokra, ugyanazon a felületen követhetik nyomon láthatóságukat a ChatGPT-ben és más LLM-ekben.

A Nightwatch legjobb funkciói

Testreszabható jelentések : Készítsen egységes jelentéseket, amelyek például megmutatják a Google rangsorolását egy adott kulcsszóra, és hogy a ChatGPT ajánlja-e Önt ugyanarra a kulcsszóra.

Erős versenytárs-elemzés: Hasonlítsa össze, hogy a versenytársakat gyakrabban ajánlják-e az LLM-ek.

Betekintés: Szerezzen betekintést az AI-figyelésbe olyan alapvető funkciók segítségével, mint a helyi rangsor követése, mobil vs. asztali számítógép, webhely-auditálás és szegmentálás.

A Nightwatch korlátai

Az új felhasználóknak időbe telhet, mire elsajátítják a platform funkcióit.

Nightwatch árak

39 USD/hó (250 kulcsszó)

Nightwatch értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Hogyan javíthatja a ClickUp az LLM-követést?

Ez a hét eszköz kifejezetten az LLM értékeléséhez lett kifejlesztve. De hogyan kapcsolhatja össze ezeknek az eszközöknek a trendjeit és eredményeit a meglévő munkafolyamatokkal?

Itt jön képbe a ClickUp.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, segíthet az LLM-válaszok értékelésében és abban, hogy a márka hogyan jelenik meg az AI által generált keresési eredményekben több nagy nyelvi modellben, például a ChatGPT, a Gemini és a Perplexity esetében.

Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megszervezzék a nyomon követést, hasznosítható információkat gyűjtsenek és a rangsor változásai alapján változtatásokat hajtsanak végre. Nézzük meg, hogyan!

1. Munkafolyamat-kezelés

A ClickUp a projektmenedzsmentet és a feladatkövetést egyetlen platformon egyesíti, így könnyen figyelemmel kísérhetőek a határidők, prioritások és függőségek az optimális működési hatékonyság érdekében.

Tegyük fel, hogy a ClickUp marketingcsapata szeretné megtudni, miért nem szerepel a ClickUp az AI Search válaszai között a „legjobb termelékenységi eszközök” vagy a „legjobb projektmenedzsment szoftverek” keresési kifejezésekre. A csapat ezt feladatként rögzítheti a ClickUp Tasks alkalmazásban, és alfeladatokat adhat hozzá, hogy kivizsgálja a problémát olyan AI-modellekben, mint a ChatGPT, a Perplexity vagy a Bard.

📌 Példa: Feladat neve: Vizsgálja meg a ClickUp hiányzó említéseit a Perplexity AI keresőjében. 👥 Kiosztva: Joshua (AI-kutató) Alfeladatok: 1️⃣ Elemezze a Perplexity AI tudásforrásait 2️⃣ Végezzen azonnali tesztelést 3️⃣ Ellenőrizze az LLM képzési adatait és tartalomforrásait

A ClickUp Custom Fields segítségével strukturálhatja a vizsgálatot és fontos információkat szerezhet. Például:

Nyomon követett keresési lekérdezés : Meghatározza a tesztelt pontos kulcsszavakat, például „legjobb termelékenységi eszközök” vagy „legjobb projektmenedzsment szoftver”.

Platform neve: Jelzi, hogy a probléma a Perplexity, a ChatGPT, a Bard vagy egy másik AI-modellben jelentkezik-e.

Rendelje ezt a feladatot egy csapattaghoz vizsgálatra, és a haladás nyomon követéséhez használja az egyéni állapotokat: „Nyitott”, „Felülvizsgálat alatt” és „Megoldva”. A ClickUp lehetővé teszi a prioritások beállítását is, hogy a kritikus problémák elsőként kapjanak figyelmet.

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén létrehozhat feladatokat, kioszthatja azokat a csapat tagjainak, és hozzáadhat alfeladatokat.

A ClickUp Brain, egy hatékony neurális hálózat, amely összeköti a ClickUp minden elemét, feladatstruktúrákat javasolhat az AI-keresés vizsgálatához. Ez segít a csapatoknak a folyamatot megvalósítható alfeladatokra bontani, felelősségeket kiosztani és a haladást nyomon követni.

2. AI-követési riasztások

Mivel az AI-modellek válasza gyakran változhat, a csapatoknak valós idejű értesítésekre van szükségük, ha márkájuk hiányzik vagy helytelenül jelenik meg. A ClickUp Automations beállításaival konkrét műveletek alapján riasztásokat indíthat el.

📌 Például, amikor egy csapattag frissíti a „Mention Status” (Említés állapota) mezőt Mentioned (Említve) → Not Mentioned (Nem említve) értékre, akkor egyéni automatizálásokat állíthat be a következőkre: Adjon utasítást az AI kutatócsoportnak, hogy vizsgálja ki a problémát.

Értesítse e-mailben a marketing és SEO csapatot

A ClickUp Automations ismétlődő feladatokat is létrehozhat a láthatóság heti vagy havi szintű nyomon követéséhez. Ez biztosítja, hogy az AI-keresés nyomon követése rendszeresen történjen, anélkül, hogy valaki elfelejtené manuálisan ellenőrizni.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, indítson riasztásokat és rendeljen hozzá műveleteket a ClickUp Automations segítségével.

3. Dokumentáció és együttműködés

A szétszórt jegyzetek és e-mailek helyett a ClickUp Docs egy központi tudásmenedzsment rendszert biztosít, ahol a csapatok naplózhatják az AI által generált keresési eredményeket, dokumentálhatják a versenytársakkal kapcsolatos információkat, és együttműködhetnek a tartalmi stratégiák kidolgozásában, hogy javítsák a márka láthatóságát az LLM-válaszokban.

Például létrehozhat egy dokumentumot az AI keresési eredményeinek rögzítésére, és elnevezheti AI keresési trendek jelentése – 2025. március néven. Ez a következőket tudja:

Sorolja fel, hol jelenik meg (vagy hiányzik) a márka az AI által generált válaszokban.

Tartalmazza az AI által generált válaszok és a versenytársak rangsorának képernyőképeit.

Tárolja el azokat az információkat, amelyekből kiderül, hogy az AI-modellek miért részesítik előnyben bizonyos márkákat másokkal szemben, és dolgozzon ki optimalizálási stratégiákat.

Kombinálja az AI keresési eredményeit, és működjön együtt csapattagjaival valós időben a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs megkönnyíti az AI-kutatók, adatelemzők, gépi tanulási mérnökök és SEO-szakértők valós idejű együttműködését. A csapatok egy helyen követhetik nyomon az AI-keresési eredményeket, jegyzeteket fűzhetnek hozzájuk és finomíthatják a tartalmi stratégiákat.

💡 Profi tipp: Használja a rangkövető jelentés sablonokat a márka AI rangkövető jelentésének elkészítéséhez. Kövesse nyomon, hogy a márka milyen gyakran jelenik meg az AI keresési eredményeiben, hasonlítsa össze a versenytársak rangsorát, és rögzítse a hangulatelemzést. Ez a strukturált megközelítés segít azonosítani a hiányosságokat és optimalizálni a tartalmat az AI láthatóságának növelése érdekében.

4. AI-alapú betekintés az LLM-követéshez

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligencia asszisztense nyomon követi a mesterséges intelligencia keresési láthatóságát, és információkat gyűjt a Feladatok, Dokumentumok, Csevegés és Műszerfalakból, hogy segítsen a csapatoknak az említések elemzésében, a trendek felismerésében és a stratégiák optimalizálásában.

📌 Például a csapatok megkérdezhetik a ClickUp Brain-t: Összefoglalja a mesterséges intelligencia láthatóságáról szóló jelentéseink legfontosabb trendjeit.

Hányszor jelent meg a ClickUp a ChatGPT mesterséges intelligencia által generált válaszaiban a múlt hónapban?

Melyik versenytársakat említették gyakrabban a Perplexity AI-ban a projektmenedzsment kapcsán?

A ClickUp Brain átvizsgálja a tárolt adatokat, és azonnal kivonja a releváns információkat, ezzel időt takarít meg és tájékoztatja a csapatokat.

A ClickUp Brain segítségével egyetlen központi munkaterületen rendszerezheti az információkat és felismerheti a trendeket.

Ezenkívül elemzi a korábbi adatokat, hogy felismerje az AI által generált keresési rangsorok mintáit.

Ha a ChatGPT egy új versenytársat kezd előnyben részesíteni, a ClickUp Brain kiemelheti ezt a változást.

Ha a ClickUp láthatósága több LLM-en is csökken, akkor jelzi a visszaesést és javaslatot tesz a fejlesztendő területekre.

Egyszerűsítse az LLM nyomon követést és növelje a márka jelenlétét a ClickUp segítségével

Mivel az AI által generált tartalom átalakítja a márkák megjelenését a keresésben, elengedhetetlenül fontos a márka jelenlétének nyomon követése a nagy nyelvi modellekben. Az LLM-követő eszközök segítenek a vállalkozásoknak az AI által generált említések nyomon követésében, a versenytársak láthatóságának elemzésében és a tartalmi stratégiák optimalizálásában az LLM-alapú keresési eredményekhez.

Ha azonban még nem áll készen egy dedikált nyomonkövető eszközbe való befektetésre, vagy további segítségre van szüksége az adatok értelmezéséhez, a ClickUp segíthet. Lehetővé teszi az információk rendszerezését, a nyomonkövetés automatizálását és az AI-láthatósági stratégiák kidolgozását. A ClickUp Brain segítségével naprakész lehet az AI-keresési trendek terén anélkül, hogy újabb eszközt kellene hozzáadnia a technológiai eszköztárához.

Készen áll arra, hogy optimalizálja márkája láthatóságát a ClickUp segítségével? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.