A 10 legjobb Windows képernyőfelvevő szoftver 2025-ben

A képernyő rögzítése egyszerűnek kell lennie.

Lehet, hogy oktatóanyagot rögzít, megbeszélést ment el későbbre, vagy egy izgalmas játékpillanatot szeretne megmutatni. Bármelyik esetben is, az utolsó dolog, amire szüksége van, az a szakadozott felvétel, a korlátozott felvételi idő vagy a nehézkes szoftver, amely lassítja a munkát.

Egyes eszközök alapszintűek, míg mások szerkesztési funkciókkal, átfedésekkel és élő közvetítési lehetőségekkel vannak ellátva. A megfelelő eszköz kiválasztása az Ön igényeitől függ.

A dolgok egyszerűsítése érdekében íme egy összefoglaló a legjobb Windows képernyőfelvevő szoftverekről – mit csinálnak jól, miben maradnak el, és melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. 🏆

A legjobb Windows képernyőfelvevő szoftverek egy pillantásra

Íme egy közvetlen összehasonlítás a legjobb Windows képernyőfelvevő programokról:

Eszköz neve Legalkalmasabb (csapatméret) A legjobb funkciók Árak ClickUp Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Beépített képernyőfelvétel projekt-/feladatintegrációval, AI-átírással és összefoglalásokkal, aszinkron videomegosztással. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. OBS Studio Magánszemélyek és közepes méretű vállalatok számára Automatizált munkafolyamatok, fejlett rögzítési módok, beépített képszerkesztő és egyedi névadási konvenciók. Ingyenes (nyílt forráskódú) Loom Egyéni felhasználók és kis csapatok Időbélyeggel ellátott megjegyzések, nézői aktivitás elemzés, alapszintű szerkesztés és miniatűrök Ingyenes csomag elérhető; testreszabott árak vállalatok számára. Camtasia Kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig Interaktív kvízek és kattintható elemek, jogdíjmentes média, vizuális effektek és átmenetek Ingyenes próbaverzió elérhető ScreenPal Magánszemélyek és oktatók Automatikus feliratok, szöveg-beszéd hangalámondás, integrált videóvágás és átfedések Ingyenes csomag elérhető; testreszabott árak vállalatok számára. ShareX Technikai felhasználók és fejlesztők Automatikus feliratok, szöveg-beszéd hangalámondás, integrált videóvágás és átfedések Ingyenes Snagit Magánszemélyek és dokumentációs csapatok Szövegkivonat készítése képernyőképekből, egymást követő lépések rögzítése, egyéni megjegyzések és bélyegek Ingyenes próbaverzió elérhető; testreszabott árak vállalatok számára. Movavi Screen Recorder Magánszemélyek és kisvállalkozások Ütemezett felvétel, képernyőn történő rajzolás, kettős hangrögzítés export előbeállításokkal Ingyenes próbaverzió elérhető; testreszabott árak vállalatok számára. Icecream Screen Recorder Alkalmi felhasználók és szabadúszók Pixeles pontosságú területkiválasztás, profilalapú beállítások, időzített felvételek időtartamának korlátozása Ingyenes verzió elérhető; testreszabott árak vállalatok számára. Bandicam Testreszabható felvételi jelenetek, valós idejű hangkeverés, veszteségmentes minőség és fejlett kódolás. Hardveresen gyorsított, magas FPS-ű rögzítés, valós idejű tömörítés, kromakey webkamerás átfedésekhez. Ingyenes próbaverzió elérhető; testreszabott árak vállalatok számára.

Mit kell keresnie a Windows képernyőfelvevő szoftverekben?

A Windows képernyőfelvevő szoftver kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy az alábbi alapvető funkciókkal rendelkezzen:

Felvételi minőség: Keressen olyan felbontási lehetőségeket, amelyek akár 4K-ig is elérhetők, legalább 30 FPS-es sima képfrissítési sebességet és tiszta, torzításmentes hangrögzítést biztosítanak a kiváló minőségű eredmények érdekében.

Felhasználói felület: Válasszon egyszerű elrendezést, egyértelműen jelölt vezérlőket és könnyen elérhető felvételi beállításokat, hogy a legtöbb ember zökkenőmentesen tudja használni.

Felvételi funkciók: Zökkenőmentes webkamera-integráció, több audioforrás rögzítése, rendszer- és mikrofonhangfelvétel, valamint rugalmas képernyőválasztás a felvételek jobb ellenőrzése érdekében.

Teljesítményoptimalizálás: Biztosítsa a hardveres gyorsítást a simább felvétel, a minimális CPU-használat a késleltetés elkerülése és a valós idejű képfrissítési sebesség beállítása a rendszerkompatibilitás érdekében.

Szerkesztési funkciók: Válassza a beépített vágási és kivágási eszközöket, az egyszerű megjegyzéskészítési lehetőségeket, a szövegfeliratozást, az alapvető vizuális effektusokat, a zökkenőmentes vágásokhoz szükséges átmenetek és a zajcsökkentés funkciókat.

Exportálási és megosztási lehetőségek: Válasszon olyan szoftvert, amely több fájlformátumot támogat, beleértve az MP4 és AVI formátumokat, közvetlen feltöltést olyan platformokra, mint a YouTube, testreszabható felbontási és képkockasebesség-beállításokat, valamint felhőalapú tároló integrációt.

🔍 Tudta? A globális képernyőfelvevő szoftverek piaca 2023-ban 1,2 milliárd dollárra becsülték, és várhatóan 2031-re 2,1 milliárd dollárra nő, 6,5%-os CAGR-ral. Ezt a gyors növekedést az online tanulás, a távmunka és a játékok iránti növekvő kereslet hajtja .

A legjobb Windows képernyőfelvevő szoftverek

Íme a legjobb képernyőfelvevő szoftverek listája Windows rendszerhez. ✅

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsment beépített képernyőfelvétel funkcióval)

Kezdje el a felvételt a ClickUp Clips segítségével Készítsen azonnal képernyőfelvételeket, és csatolja őket a feladatokhoz a ClickUp Clips segítségével.

A képernyő rögzítése csak egy része a folyamatnak. Szüksége van egy módszerre is, amellyel ezeket a felvételeket több alkalmazás használata nélkül tárolhatja, megoszthatja és közösen szerkesztheti. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson. Beépített képernyőfelvétel funkcióval is rendelkezik, így videókat rögzíthet és megoszthat anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

ClickUp Clips

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti mind a képernyőjét, mind a kameráját, hogy világos, részletes magyarázatokat készíthessen anélkül, hogy mindent le kellene gépelnie. Hozzáadhat hangos narrációt is. Minden klip kapcsolódik a munkájához, így az ötletek nem vesznek el a végtelen üzenetek vagy e-mailek között.

Tegyük fel, hogy egy termékmenedzsernek át kell vezetnie a fejlesztőcsapatot a legújabb szoftververzió hibáján. Felvesznek egy klipet, amelyben lépésről lépésre megismétlik a hibát a képernyőn, és hangalámondással magyarázzák el a problémát. Ez a vizuális bemutató biztosítja, hogy a csapat pontosan lássa, mi a probléma, csökkentve ezzel a félreértéseket és felgyorsítva a javítást.

Ossza meg a ClickUp Clips videókat azonnal több letöltési és megosztási opcióval

A probléma rögzítése csak az első lépés – a megoldás következik utána. A ClickUp Tasks segítségével a termékmenedzser közvetlenül csatolhatja a klipet egy feladathoz, és hozzárendelheti azt a mérnöki csapatnak. Ez biztosítja, hogy minden részletet előre megkapjanak, csökkentve ezzel a oda-vissza kérdéseket, és biztosítva a hiba mielőbbi megoldását.

A fejlesztők megjegyzéseket fűzhetnek a feladathoz a kontextus jobb megértése érdekében, megjelölhetik csapattársaikat, és valós időben frissíthetik a haladás állapotát, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést.

De a Clips segítségével történő aszinkron videokommunikáció értéke nem ér véget ennél. Kiterjed a dokumentációra, a képzésre és a tudásmegosztásra is.

Tegyük fel, hogy egy képzési koordinátor bevezető útmutatót készít az új alkalmazottak számára. A képernyőfelvételeket közvetlenül a ClickUp Docs-ba ágyazza, így lépésről lépésre vizuális utasításokat nyújt. Az új alkalmazottak valós időben megtekinthetik a belső rendszerek használatát, a költségjelentések benyújtását vagy a megosztott fájlok elérését bemutató demonstrációkat, ami gyorsabbá és intuitívabbá teszi a tanulási folyamatot.

ClickUp Brain

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szoftvert! Klipek átírása és konvertálása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain integrált AI-asszisztens még hatékonyabbá teszi a képernyőfelvételeket azáltal, hogy automatikusan leírja őket, és a megszerzett információkat cselekvéssé alakítja.

Például egy projektmenedzser rögzít egy klipet, amelyben elmagyarázza a termékbevezetés határidejének és prioritásainak változását. Az AI képernyőfelvevő leírja a legfontosabb pontokat, kiemeli a kritikus frissítéseket, és segít azokat szükség esetén feladatokká alakítani. A marketingcsapat azonnal megkapja a frissített teendőlistát, anélkül, hogy újra meg kellene nézniük a videókat, vagy kézzel jegyzeteket kellene készíteniük.

Így működik:

ClickUp AI Notetaker

Szerezzen be AI-generált összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével

Míg a Brain kivonja a teendőket, a ClickUp AI Notetaker gondoskodik arról, hogy a kritikus megbeszélésekből származó információk ne vesszenek el – legyen szó brainstormingról, játékstratégia-áttekintésről vagy online óráról.

A program teljes beszélgetéseket rögzít, minden szót leír, és kiemeli a legfontosabb pontokat – mindezt anélkül, hogy bárki is megmozdítaná az ujját. A tantestületi értekezlet vagy az óravázlat-tervezés után a leiratot csatolják a ClickUp Task-hoz, amely világos áttekintést nyújt a teendőkről, például a tanterv frissítéséről, az osztályozási szabályok felülvizsgálatáról vagy a szülői értekezletek ütemezéséről.

Ha szeretné megtudni, hogyan alakítja a ClickUp AI Notetaker az értekezleteket azonnali cselekvési tételekké, nézze meg ezt a videót!

A ClickUp legjobb funkciói

Automatikus lejátszás a csevegésben: Helyezzen el egy klip linket Helyezzen el egy klip linket a ClickUp csevegésben , és az azonnal beágyazódik a zökkenőmentes megtekintéshez – nem kell másik lapot vagy alkalmazást megnyitnia.

Klipek rögzítése beszélgetések közben: Érintse meg a videó ikont bármelyik csevegésben, megjegyzésben vagy feladatban a ClickUp alkalmazásban, hogy rögzítse a képernyőt, és megossza a frissítéseket anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

Időbélyeggel ellátott megjegyzések hozzáadása: Kattintson a klip bármely pontjára, hogy pontos visszajelzést hagyjon, kérdéseket tegyen fel vagy kiemelje a legfontosabb pillanatokat a csapata számára.

Minden egy központi helyen: A ClickUp Clips Hubban hozzáférhet minden felvételéhez, így minden rendezett és könnyen megtalálható. A ClickUp Clips Hubban hozzáférhet minden felvételéhez, így minden rendezett és könnyen megtalálható.

Írja le a megbeszéléseket bármilyen platformról: Rögzítse a Teams, Meet vagy Zoom minden szavát, majd tárolja és keresse meg a leiratokat közvetlenül a ClickUp-ban.

Sablonok alkalmazása az egységesség érdekében: Próbálja ki Próbálja ki a kommunikációs terv sablonokat , hogy átfogó stratégiát hozzon létre az aszinkron kommunikációhoz a szervezet egészében.

A ClickUp korlátai

A klipek maximális hossza 45 perc, ezért a hosszabb munkameneteket több felvételre kell felosztani.

A klipeket azonnal rögzítheti és megoszthatja, de a felvétel közben nem lehet kiemelni, rajzolni vagy megjegyzéseket fűzni a képernyőhöz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 090+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Mostanában szinte minden nap használom a ClickUp Clips alkalmazást – egyszerűbb megmutatni valakinek, mire gondolok, egy gyors képernyőfelvétellel, mint szöveggel megpróbálni elmagyarázni. És mivel mindent leír, később könnyen megtalálom, amit keresek, anélkül, hogy a mappákat kellene átkutatnom. […] Eleinte nem voltam biztos a ClickUp Brain alkalmazásban, csak egy újabb AI-trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom, vagy meg kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben sok teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően jobb lett…

Mostanában szinte minden nap használom a ClickUp Clips alkalmazást – egyszerűbb megmutatni valakinek, mire gondolok, egy gyors képernyőfelvétellel, mint szöveggel megpróbálni elmagyarázni. És mivel mindent leír, később könnyen megtalálom, amit keresek, anélkül, hogy a mappákat kellene átkutatnom. […] Eleinte nem voltam biztos a ClickUp Brain alkalmazásban, csak egy újabb AI-trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom, vagy meg kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben sok teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően jobb lett…

📖 Olvassa el még: Bemutatjuk a Clips 3.0-t: a legegyszerűbb módja a kommunikációnak

2. OBS Studio (a legjobb a fejlett testreszabás és streaminghez)

az OBS Studio segítségével

Az OBS Studio nyílt forráskódú platformján keresztül hatékony funkciókat kínál, amelyeket videók rögzítésére és élő közvetítésére egyaránt terveztek. Ez a szoftver azoknak a tartalomkészítőknek szól, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a felvételi környezetük felett.

Több jelenetet is beállíthat, különböző bemeneti forrásokat integrálhat és valós idejű átmeneteket alkalmazhat. A moduláris felület pluginek és kiegészítők segítségével széles körű testreszabást tesz lehetővé.

Robusztus képességei ellenére az OBS Studio kis helyigényű és még szerény hardverkonfigurációkon is zökkenőmentesen működik.

Az OBS Studio legjobb funkciói

Kombináljon több képernyőfelvételt, webkamerás felvételt és hangforrást egyedi jelenetekké, amelyek a felvételek során zökkenőmentesen váltanak egymásra.

Konfigurálja a fejlett hangkeverési opciókat egyedi hangerő-szabályzókkal, zajszűrőkkel és elnyomó szűrőkkel minden forráshoz.

Vegyen fel veszteségmentes minőségben egyedi kódolási beállításokkal, hogy megőrizze a pontos vizuális részleteket professzionális produkciókhoz.

Tervezzen automatikus felvételi munkameneteket pontos kezdési és befejezési időpontokkal az események rögzítéséhez, manuális beavatkozás nélkül.

Az OBS Studio korlátai

A felhasználók késésekről, képkockák kieséséről és összeomlásokról számoltak be a felvétel vagy streaming közben.

Nincs fejlett szerkesztési funkciója; ezekhez külön videószerkesztő szoftverre lesz szüksége.

OBS Studio árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

OBS Studio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1060+ értékelés)

Mit mondanak az OBS Studio-ról a valódi felhasználók?

Az OBS Studio remek! Azóta használom, mióta elkezdtem streamelni. Eddig nem volt okom, hogy másra váltsak! Nagyon ajánlom!

Az OBS Studio remek! Azóta használom, mióta elkezdtem streamelni. Eddig nem volt okom, hogy másra váltsak! Nagyon ajánlom!

🧠 Érdekesség: A képernyőfelvételek javíthatják a pszichológiai kísérletek átláthatóságát és reprodukálhatóságát, mivel egyértelmű vizuális bemutatást nyújtanak az eljárásokról. Noha nem tökéletes megoldás, segítenek a kutatóknak a tanulmányok pontosabb megértésében és reprodukálásában!

3. Loom (A legjobb gyors csapatkommunikációhoz és visszajelzésekhez)

via Loom

A Loom egyszerűsíti az aszinkron videokommunikációt a korszerű képernyőfelvételi megközelítésével. A platform automatikusan feltölti az egyes felvételeket a felhőbe, és azonnal létrehoz egy megosztható linket.

Közvetlenül integrálható olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és a videóprodukciós projektmenedzsment rendszerek. A Loom kiválóan alkalmas olyan üzleti környezetben, ahol a csapatoknak vizuálisan kell kommunikálniuk anélkül, hogy megbeszéléseket kellene szervezniük vagy bonyolult szoftvereket kellene használniuk.

A Loom legjobb funkciói

Kövesse nyomon a nézők érdeklődését az egyes felvételekhez tartozó nézettségi időt, nézőszámot és reakcióadatokat bemutató elemzésekkel.

Helyezzen el megjegyzéseket a videók meghatározott időpontjaiba, hogy kontextust adjon vagy kiemelje a fontos információkat.

Szerkessze a felvételeket alapvető vágóeszközökkel és egyedi miniatűrökkel, hogy további szoftver nélkül finomítsa a tartalmat.

A Loom korlátai

Az ingyenes csomag a felvétel minőségét standard HD-re korlátozza, és korlátozott felhőalapú tárhelyet kínál.

Az egér kurzor kicsinek tűnik a felvételeken, ami megnehezíti a nézők számára a képernyőn megjelenő műveletek követését.

Loom árak

Starter: Ingyenes

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti + AI: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2090+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (475+ értékelés)

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 50%-a szerint a péntek a legproduktívabb nap. Ez a modern munkavégzésre jellemző jelenség lehet. Pénteken általában kevesebb megbeszélés van, és ez, a munkahét során felhalmozódott kontextussal kombinálva, kevesebb zavaró tényezőt és több időt jelenthet a mély, koncentrált munkavégzéshez. Szeretné egész héten fenntartani a pénteki szintű termelékenységet? Használja az aszinkron kommunikációs gyakorlatokat a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással! Rögzítse képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, szerezzen azonnali átiratokat a ClickUp Brain segítségével, vagy kérje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazását, hogy összefoglalja az értekezlet legfontosabb pontjait.

4. Camtasia (a legalkalmasabb kifinomult oktatási tartalmak létrehozásához)

Camtasia segítségével

A Camtasia egy átfogó szoftvercsomag, amelyet a TechSmith fejlesztett ki, és amely videó oktatóanyagok és prezentációk létrehozására és szerkesztésére szolgál képernyőfelvételek segítségével. A képernyőfelvételt robusztus szerkesztési funkciókkal ötvözi egyetlen integrált csomagban.

A beépített sablonok biztosítják a vállalati videók egységes arculatát. A Camtasia felülete a fejlett funkcionalitást és a könnyű használatot ötvözi, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kiterjedt szerkesztési tapasztalat nélkül is professzionális minőségű videókat készítsenek. Ideális oktatók, trénerek és marketing szakemberek számára.

A Camtasia legjobb funkciói

Helyezzen el interaktív elemeket, például kvízeket, kattintható hotspotokat és tartalomjegyzék jelölőket a nézők fokozottabb bevonása érdekében.

Hozzáférés jogdíjmentes zenei, hanghatás-, ikon- és mozgókép-könyvtárhoz a produkció értékének növelése érdekében.

Alkalmazzon vizuális effektusokat, például nagyítást és pásztázást, kurzorkiemelést és animált szöveget, hogy kiemelje a fontos képernyőelemeket.

A kész projekteket többféle formátumban exportálhatja, különböző platformokra optimalizálva, előre beállított renderelési konfigurációkkal.

A Camtasia korlátai

Jelentős beruházási költségek az ingyenes alternatívákhoz képest

Egyszerűbb felvételi eszközöknél több rendszererőforrást igényel.

Camtasia árak

Camtasia Essentials: 179,88 USD/év (éves számlázás)

Camtasia Create: 249 USD/év (éves számlázás)

Camtasia Pro: 599 USD/év (éves számlázás)

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1535+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak a Camtasia-ról a valódi felhasználók?

Általános tippek tekintetében a Camtasia valóban egy könnyen használható platform. Az árához képest sok mindent kínál. Véleményem szerint a hátránya, hogy korlátozott eszközökkel rendelkezik (a programban bemutatott összes szórakoztató felirat hozzáadásához szükség van a Techsmith Assets csomagra, ami felár ellenében kapható). […]

Általános tippek tekintetében a Camtasia valóban egy könnyen használható platform. Az árához képest sok mindent kínál. Véleményem szerint a hátránya, hogy korlátozott eszközökkel rendelkezik (a programban bemutatott összes szórakoztató felirat hozzáadásához szükség van a Techsmith Assets csomagra, ami felár ellenében kapható). […]

💡 Profi tipp: A 4K felbontású, hosszú ideig tartó felvételek még a csúcskategóriás számítógépeket is lelassíthatják. Használjon külön rögzítőkártyákat, hogy csökkentse a PC-k terhelését.

5. ScreenPal (A legjobb egyszerű felvételekhez alapszintű szerkesztési lehetőségekkel)

via Screen Pal

A ScreenPal egyszerű és gyors képernyőfelvétel-élményt nyújt. A szoftver a felvétel megkezdése előtt a gyors beállítást és a minimális konfigurációt helyezi előtérbe.

A teljes képernyőt, bizonyos ablakokat vagy egyéni területeket rögzíthet az aktív alkalmazások automatikus felismerésével. A ScreenPal alapvető szerkesztő eszközöket is tartalmaz, amelyek a felvétel befejezése után azonnal elérhetők.

Chrome képernyőfelvevő kiterjesztésként támogatja a közvetlen feltöltést különböző tárhelyszolgáltatásokra, beleértve a YouTube-ot és a Google Drive-ot. Akadálymentesség érdekében még szöveg-beszéd funkcióval és automatikus feliratokkal is rendelkezik.

A ScreenPal legjobb funkciói

Rögzítse a képernyőn zajló tevékenységeket az alkalmazásablakok automatikus felismerésével, így gyorsan kiválaszthatja a kívánt területet, anélkül, hogy manuálisan kellene meghatároznia azt.

Hangfelismerő technológiával automatikus feliratok és feliratok generálása a tartalom hozzáférhetőségének javítása érdekében.

A beépített szöveg-beszéd motor segítségével több hangopcióval konvertálhatja a szöveg szkripteket hangalámondássá.

A felvételek rögtön a rögzítés után szerkeszthetők az integrált szerkesztővel: vághatja a felvételeket, alapvető átmenetekkel egészítheti ki őket, és szöveges feliratokat is beilleszthet.

A ScreenPal korlátai

Egyes versenytársakhoz képest kevesebb képformátumot támogat, ami korlátozhatja azokat a felhasználókat, akiknek speciális formátumokra van szükségük.

Hosszabb felvételek során előfordulhatnak hangszinkronizálási problémák.

ScreenPal árak

Solo Deluxe: 3 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Solo Max: 7,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Csapat üzleti: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

ScreenPal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a ScreenPalról a valódi felhasználók?

Van egy kis tanulási görbe, de ha egyszer megértette az alapokat, a legtöbb funkció ugyanúgy működik. Néha nehéz pontos vágást készíteni, mert csak egy bizonyos pontig lehet „nagyítani” a pályát, de az én felhasználásomhoz ez nem jelent nagy problémát.

Van egy kis tanulási görbe, de ha egyszer megértette az alapokat, a legtöbb funkció ugyanúgy működik. Néha nehéz pontos vágást készíteni, mert csak egy bizonyos pontig lehet „nagyítani” a pályát, de az én felhasználásomhoz ez nem jelent nagy problémát.

6. ShareX (A legjobb sokoldalú rögzítési lehetőségek és munkafolyamatokhoz)

via ShareX

A ShareX átfogó rögzítési rendszerével és testreszabható munkafolyamataival kivételes rugalmasságot biztosít. Ez az open source eszköz az alapvető képernyőfelvételeken túlmenően képernyőkép-automatizálási, képszerkesztési és fájlkonvertálási funkciókat is tartalmaz.

Meghatározhat automatikus műveleteket, amelyek a tartalom rögzítése után aktiválódnak, például fájl átnevezés, formátumkonvertálás és közvetlen feltöltés. A ShareX több mint 80 célszolgáltatást támogat a tartalom megosztásához.

Az alkalmazás azoknak a technikai felhasználóknak szól, akik az egyszerűsített felületek helyett az automatizálást és az integrációt értékelik.

A ShareX legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi rögzítési munkafolyamatokat automatizált műveletsorokkal, amelyek a felvétel befejezése után futnak le.

Állítson be automatikus fájlnevezési konvenciókat változókkal a dátum, az idő és a tartalom típusa szerint, hogy a felvételek rendezettek maradjanak.

Használja a beépített képszerkesztő eszközöket megjegyzések hozzáadásához, érzékeny információk elmosásához és vízjelek hozzáadásához további szoftver nélkül.

Rögzítsen automatikusan meghatározott felhasználói felületelemeket a gombokat, ablakokat és görgetési területeket azonosító régiófelismerő rendszer segítségével.

A ShareX korlátai

A felület inkább technikai, mint felhasználóbarát.

Nincs dedikált funkciója a játékok rögzítésére vagy felvételére.

ShareX árak

Ingyenes

ShareX értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (75+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Mielőtt rögzítené a képernyőt, kapcsolja ki az értesítéseket, zárjon be minden felesleges alkalmazást, és rejtse el a személyes fájlokat az asztalról. Windows rendszeren használja a Focus Assist funkciót, hogy a felvételek alatt automatikusan letiltsa a felugró ablakokat.

7. Snagit (a legjobb megjegyzésekkel ellátott képernyőképek és gyors oktatóanyagok készítéséhez)

via Snagit

A Snagit robusztus megjegyzés- és jelölőeszközeivel vizuálisan javított képernyőfelvételek készítésére specializálódott. Az oktatóvideó-szoftver felvételi és szerkesztési funkcióinak kombinációjával kiválóan alkalmas oktatási tartalmak előállítására.

Tartalmaz sablonokat a gyakori dokumentációs formátumokhoz, például útmutatókhoz és műszaki specifikációkhoz. Ezenkívül a szoftver szövegkivonási funkcióval is rendelkezik, amely közvetlenül a rögzített képekből tudja kivonni a szöveget.

A Snagit legjobb funkciói

Az OCR technológia segítségével közvetlenül a képernyőfelvételekből kivonhat szöveget, hogy a vizuális elemekből szerkeszthető tartalmat hozzon létre.

Készítsen automatikusan lépésről lépésre útmutatókat úgy, hogy egymást követő képernyőképeket készít számozott megjegyzésekkel.

Készítsen animált GIF-eket rövid videofelvételekből, hogy bemutassa a folyamatokat teljes videofájlok nélkül.

Testreszabhatja a bélyegeket, feliratokat és nyilakat a előre megtervezett elemek kiterjedt könyvtárából, hogy dokumentációja egységes legyen.

A Snagit korlátai

A görgethető ablak rögzítési funkciója nem mindig működik megfelelően, egyes felhasználóknak nehézséget okoz a teljes görgethető tartalom rögzítése.

A Snagit nem nyújt oldalsó listás nézetet a videó összes rétegéről, ami megnehezítheti a komplex szerkesztések kezelését.

Snagit árak

Snagit Individual: 39 USD/év felhasználónként (éves számlázás)

Snagit (üzleti előfizetés): 48 USD/év felhasználónként (éves számlázás)

Snagit értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (485+ értékelés)

🔍 Tudta? A képernyőfelvételt használó online oktatóanyagok koncepciója a Lynda.com oldalon indult az 1990-es évek végén. Később ez lett a LinkedIn Learning.

8. Movavi Screen Recorder (A legjobb a kiegyensúlyozott egyszerűség és funkcionalitás szempontjából)

a Movavi Screen Recorder segítségével

A Movavi Screen Recorder a hozzáférhető vezérlőelemeket és a mindennapi felvételi igényekhez szükséges praktikus funkciókat ötvözi. Elsődleges fontosságot tulajdonít az egyszerű kezelhetőségnek, miközben megőrzi a minőségi felvételekhez szükséges alapvető funkciókat.

A felvételeket úgy is beállíthatja, hogy azok manuális beavatkozás nélkül, meghatározott időpontban kezdődjenek és végződjenek. A Movavi egyszerű szerkesztőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével kivághatja a nem kívánt részeket és javíthatja a rögzített tartalmat.

Ezen felül hardveres gyorsítási opciókkal rendelkezik, hogy az erőforrás-igényes felvételek során is megőrizze a teljesítményt.

A Movavi Screen Recorder legjobb funkciói

A felvételek automatikus elindítását és leállítását beállíthatja a kijelölt időpontokra, így manuális felügyelet nélkül rögzítheti az eseményeket.

A felvételek során közvetlenül a képernyőre rajzolhat, hogy kiemelje a fontos elemeket vagy bemutassa az interakciókat.

Rögzítsen számítógépes hangokat és mikrofonbemenetet egyszerre, külön hangerő-szabályzóval minden audio csatornához.

A felvételeket több formátumban exportálhatja, különböző platformokra és felhasználási esetekre optimalizált előre beállított konfigurációkkal.

A Movavi Screen Recorder korlátai

A próbaverzióban a videókra alkalmazott vízjelek korlátozzák az értékelési lehetőségeket.

Nem támogatja az élő közvetítést, ami korlátozza a funkcionalitását azoknak a felhasználóknak, akiknek valós időben kell tartalmat sugározniuk.

A Movavi Screen Recorder ára

Screen Recorder: 19,95 USD/hó felhasználónként

Screen Recorder + Video Editor: 133,95 USD/év (éves számlázás)

Movavi Screen Recorder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

🔍 Tudta? A Windows 10 és 11 rendszerekben van egy rejtett képernyőfelvevő. Xbox Game Bar néven ismert, és a Win + G billentyűkombinációval aktiválható.

9. Icecream Screen Recorder (A legjobb alkalmi felvételekhez, minimális beállítással)

via Icecream Apps

Az Icecream Screen Recorder azoknak a felhasználóknak szól, akik egyszerű felvételi funkciókra van szükségük. Minimalista felülettel rendelkezik, amely a legfontosabb vezérlőelemeket emeli ki, míg a speciális beállításokat másodlagos menükben rejti el.

Az eszköz azoknak az alkalmi felhasználóknak szól, akiknek néha képernyőfelvételekre van szükségük, anélkül, hogy időt kellene fordítaniuk komplex szoftverek megtanulására vagy részletes beállítások konfigurálására.

Az Icecream Screen Recorder legjobb funkciói

Határozza meg az egyéni rögzítési területeket pontos pixel méretekkel az állítható kiválasztó eszköz és a snap-to-window funkció segítségével.

Állítsa be a maximális felvételi időtartamot, hogy a megadott időkorlát elérése után a felvétel automatikusan leálljon.

A gyakran használt felvételi beállításokat profilként mentse el, hogy több felvételi munkamenet során is egységes beállításokat használhasson.

Az Icecream Screen Recorder korlátai

Az ingyenes verzió a felvételeket maximum 5 percre korlátozza, és vízjelet tartalmaz, ami megnehezítheti a hosszabb projektek használhatóságát.

4K monitorokon nem skálázódik jól, ami használhatósági problémákat okoz a nagy felbontású képernyőkön.

Icecream Screen Recorder árak

1 éves licenc: 29,95 USD (éves számlázás)

Életre szóló licenc: 59,95 USD (egyszeri fizetés)

Video PRO csomag: 78 dollár (egyszeri fizetés)

Icecream Screen Recorder értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az Icecream Screen Recorderről?

Nincs túl sok olyan együttműködési eszköz, amelyet a szoftveren használhatna. Élő közvetítés közben nem tudom megváltoztatni a hátteret, ami unalmasnak tűnik, így ez egy kicsit csalódás volt. Végül, úgy gondolom, hogy a képernyőfelvételek videóminősége jó, de lehetne sokkal jobb is.

Nincs túl sok olyan együttműködési eszköz, amelyet a szoftveren használhatna. Élő közvetítés közben nem tudom megváltoztatni a hátteret, ami unalmasnak tűnik, így ez egy kicsit csalódás volt. Végül, úgy gondolom, hogy a képernyőfelvételek videóminősége jó, de lehetne sokkal jobb is.

📖 Olvassa el még: A legjobb képernyőfelvevő szoftverek Mac-hez

10. Bandicam (A legjobb nagy teljesítményű játékok és multimédiás felvételekhez)

via Bandicam

A Bandicam a játékok és multimédiás alkalmazások nagy teljesítményű rögzítésére specializálódott, minimális hatással a rendszer erőforrásaira. Hardveres gyorsítási technológiákat használ, hogy intenzív rögzítési munkák során is zökkenőmentes képfrissítési sebességet biztosítson.

És ami még jobb? Hosszú munkamenetek esetén automatikus fájlfelosztással rendelkező, ütemezett felvételi funkcióval rendelkezik. A Bandicam olyan tartalomkészítőknek szól, akik játékokra, szoftverbemutatókra és multimédiás oktatóanyagokra koncentrálnak, és akiknek nagy felbontású, hatékony fájlméretű videókra van szükségük.

A Bandicam legjobb funkciói

Játékmenetek és grafikus igényes alkalmazások rögzítése optimalizált teljesítménnyel, hardveres gyorsítási technológia segítségével.

Rögzítsen meghatározott téglalap alakú területeket vagy teljes képernyős tartalmakat akár 480 FPS képkockasebességgel a részletes lassított felvételek elemzéséhez.

A felvétel során testreszabható tömörítési beállításokkal tömörítheti a videókat, így megőrizheti a minőséget, miközben csökkenti a fájlok méretét.

Konfigurálja a webkamera átfedéséhez szükséges chroma key beállításokat, hogy professzionális megjelenésű, átlátszó háttérrel rendelkező felvételeket készíthessen.

A Bandicam korlátai

Egyes felhasználók a felvételek során az audio szinkronizálásának következetlenségéről számoltak be.

A fejlettebb szerkesztési funkciókhoz meg kell vásárolnia a Bandicut szerkesztőszoftvert.

Bandicam árak

Személyes licenc: 2,78 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Személyes licenc: 44,96 USD (életre szóló)

Üzleti és oktatási licenc: 49,46 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Bandicam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Bandicamról a valódi felhasználók?

A legfigyelemreméltóbb tulajdonsága, hogy más, további illesztőprogramokat telepítő programokhoz képest könnyen telepíthető, például pontosan azért gyors, mert könnyű és kevés erőforrást fogyaszt, ami lehetővé teszi például játékok vagy a képernyőn megnyitott programok kombinációinak rögzítését.

A legfigyelemreméltóbb tulajdonsága, hogy más, további illesztőprogramokat telepítő programokhoz képest könnyen telepíthető, például pontosan azért gyors, mert könnyű és kevés erőforrást fogyaszt, ami lehetővé teszi például játékok vagy a képernyőn megnyitott programok kombinációinak rögzítését.

💡 Profi tipp: Ha játékmenetet vagy gyorsan változó tartalmat rögzít, állítsa be a képernyőfelvevőt legalább 60 FPS-re, hogy elkerülje a szakadozott videókat. Oktatóanyagok és prezentációk esetén 30 FPS elegendő a tárhely megtakarításához.

Mondd: „Képernyő!” – A ClickUp tökéletes felvételeket készít

A megfelelő képernyőfelvevő szoftver megtalálása Windows rendszerhez nem feltétlenül bonyolult feladat.

A tökéletes eszköz az Ön egyedi igényeitől függ – attól, hogy oktatóanyagokat készít, játékmenetet rögzít, virtuális találkozókat szervez vagy folyamatokat dokumentál. Az általunk bemutatott minden opció egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a felvételi élményt.

A ClickUp kiemelkedik a tömegből azzal, hogy zökkenőmentesen integrálja a képernyőfelvételt a projektmenedzsment munkafolyamatába.

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, megoszthatja és közösen szerkesztheti a felvételeket anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Ráadásul az AI Notetaker leírja és feladatokká alakítja a felvételeket, így csapata könnyedén összehangoltan dolgozhat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!