Teszteltük a 10 legjobb oktatóvideó-szoftvert 2025-ben

Képzelje el a következő helyzetet: üzleti megbeszélésen van, és a vezetője egy hosszú szöveges dokumentum segítségével magyarázza el, hogyan kell használni egy új szoftvert. Nehéz megértenie, hogyan működik az eszköz, és biztos benne, hogy a vezetője utasításainak felét sem fogja megjegyezni. Most cserélje le azt a hosszú dokumentumot egy oktatóvideóra, amely vizuálisan bemutatja a szoftver jellemzőit és funkcióit. Percek alatt a csapat megismeri az eszköz kinézetét és működését, megérti, hogyan kell használni, és a saját rendszerükről tetszőleges számú alkalommal megnézhetik az oktatóvideót.

Ez a hatékonyság, amelyet a oktatóvideó-szoftverek kínálnak.

A Vidico jelentése szerint az emberek 75%-a a szöveg helyett a videót részesíti előnyben, ha új témáról szeretne tanulni. Ez azért van, mert az emberek a videón keresztül közvetített információk 95%-át megőrzik.

A megfelelő eszközökkel kiváló minőségű oktatóvideókat készíthet, amelyek megfelelnek a konkrét képzési céloknak és sokféle közönséget érhetnek el. Ezért a ClickUp kutatócsoportja és én számos videofelvételi és oktatóeszközt kipróbáltunk.

Ezen kutatás alapján összeállítottam egy listát a 10 legjobb oktatóvideó-szoftverről, amelyekkel videó formátumban vonzó tanulási élményeket hozhat létre.

Mit kell keresnie a oktatóvideó-szoftverekben?

Mielőtt belekezdenénk, beszéljünk azokról a legfontosabb funkciókról, amelyekre figyelnie kell egy jó oktatóvideó-szoftver esetében.

Felvételi funkciók: Keressen olyan szoftvert, amely robusztus felvételi lehetőségeket kínál, beleértve a képernyőfelvételt, a webkamerás felvételt és az audiofelvételt, valamint a több forrás egyidejű felvételének lehetőségét.

Szerkesztőeszközök: Átfogó szerkesztési funkciók, mint például vágás, rövidítés, átmenetek, megjegyzések és átfedések hozzáadása segítenek a kifinomult és professzionális oktatóanyagok elkészítésében.

Akadálymentesítési funkciók: Az olyan funkciók, mint a zárt feliratok, a feliratok és a szöveg-beszéd funkció, videó oktatóanyagaidat inkluzívabbá tehetik.

Elemzés és jelentések: A beépített elemzési funkciók, mint például a megtekintés időtartama, a befejezési arány és az elkötelezettség, betekintést nyújtanak abba, hogy a nézők hogyan reagálnak az oktatóvideókra.

Interaktív elemek: Az olyan funkciók, mint a kvízek, szavazások és kattintható linkek, vonzzák a nézőket és erősítik a tanulást.

Kimeneti minőség: Keressen olyan szoftvert, amely támogatja a nagy felbontású HD vagy 4K videokimenetet, hogy videói minden eszközön professzionális megjelenésűek legyenek.

Felhőalapú tárolás és megosztási lehetőségek: A felhőalapú tárolás lehetővé teszi, hogy bárhonnan elmentse és elérje projektjeit. A megosztási lehetőségeknek sokoldalúnak kell lenniük, hogy oktatóanyagainkat linkeken, beágyazásokon vagy videóplatformokra való közvetlen feltöltésen keresztül terjesszük.

Integráció más eszközökkel: A bemutatókészítő szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell az Ön által használt egyéb eszközökkel, például a tanulásmenedzsment-rendszerekkel (LMS), a felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal és az együttműködési platformokkal.

Testreszabható sablonok: Az előre elkészített sablonok időt takaríthatnak meg és biztosítják a videók egységességét. Lehetővé teszik, hogy a bemutatók megjelenését és hangulatát a márkájához és a képzési céljaihoz igazítsa.

Könnyű használat: A videó oktatóprogramoknak intuitív felülettel kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiterjedt technikai ismeretek nélkül készítsenek és szerkesszenek videókat.

A 10 legjobb oktatóvideó-szoftver

Íme átfogó áttekintésem és elemzésem a vizsgált eszközök közül kiválasztott 10 legjobbról:

1. ClickUp: A legjobb oktatóvideók átírásához

Videofelvételek és átírások készítéséhez a ClickUp az első számú választásom.

A ClickUp Clips forradalmasítja a csapatok közötti kommunikációt az azonnali videokészítés lehetőségével. Ahelyett, hogy időigényes szöveges üzeneteket váltanának, a felhasználók gyorsan rögzíthetnek és megoszthatnak oktatóvideókat. Ez leegyszerűsíti a készítési folyamatot, biztosítva a világosságot és a hatékonyságot.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti a videó oktatóanyagokat, majd egy helyen kezelheti és megoszthatja őket.

Ezenkívül:

A termelékenység további növelése érdekében a ClickUp Brain , egy mesterséges intelligencia asszisztens, automatikusan leírja a klipeket, így azok kereshetővé és megoszthatóvá válnak.

Egyszerűsítse videó átírását a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egységesíti a feladatokat, dokumentumokat, csapattagokat és tudást egyetlen, AI-alapú platformon.

Főbb jellemzői:

Zökkenőmentes integráció: Zökkenőmentesen működik együtt a ClickUp Clips alkalmazással a hatékony videókezelés érdekében.

AI-alapú átírás : A videó tartalmát automatikusan átírja, hogy könnyen kereshető és hivatkozható legyen. A videó tartalmát automatikusan átírja, hogy könnyen kereshető és hivatkozható legyen.

Intelligens keresés: Válaszokat ad a kérdésekre, és releváns információkat nyújt a videó átiratokból.

Tudás hozzáférhetőség: rejtett értékes információkat generál, amelyeket a videotartalomból nyer ki az egész szervezet számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Javítsa a tartalom hozzáférhetőségét: A ClickUp Docs zökkenőmentes integrálásával releváns képzési anyagokat ágyazhat be a videós bemutatók mellé. A ClickUp Docs zökkenőmentes integrálásával releváns képzési anyagokat ágyazhat be a videós bemutatók mellé.

A projektmunkafolyamatok egyszerűsítése: A ClickUp Tasks alkalmazásban megtekintheti a videofelvételeket és átiratokat, így a feladat megkezdése előtt egyértelműen kommunikálhat. A ClickUp Tasks alkalmazásban megtekintheti a videofelvételeket és átiratokat, így a feladat megkezdése előtt egyértelműen kommunikálhat.

Fokozza az együttműködést: Ossza meg a klipeket Ossza meg a klipeket a ClickUp Whiteboards -on, hogy vizuális segédeszközökkel gazdagítsa a brainstorming üléseket.

Központosítsa a videókezelést: Használja a ClickUp-ot központi hubként a oktatóvideók szervezéséhez és eléréséhez.

Bővítse hatókörét: Ossza meg videofelvételeit széles közönséggel Ossza meg videofelvételeit széles közönséggel a több mint 1000 ClickUp integráció segítségével.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a szoftver kiterjedt funkciói miatt meredek tanulási görbéről számolnak be.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. DemoBuilder: A legjobb virtuális karakterek animálásához

via Demo Builder

A Demo Builder segítségével dinamikus szoftverbemutatókat, vonzó oktatóanyagokat és átfogó útmutatókat készíthet.

Több mint 30 nyelvet támogat automatikus fordítással, így anyanyelvén készítheti el bemutatóját, és könnyedén elérheti a szélesebb közönséget. A platform AI hangokkal ellátott szöveg-hang technológiával rendelkezik, amely professzionális minőségű hangot biztosít a szövegéből.

Könnyedén megoszthatja videóit, mappáit vagy munkaterületét, vagy MP4, AVI vagy HTML5 fájlként exportálhatja őket, így azok könnyen megoszthatók és hozzáférhetők lesznek.

A DemoBuilder legjobb funkciói

Használjon 3D-effektusokat és animációkat, hogy bemutatói életre keljenek, vizuálisan vonzóak és dinamikusak legyenek.

Integráljon testreszabható avatarokat, hogy végigvezesse a nézőket a bemutatókon, és személyes hangulatot adjon a tartalmának.

Használjon hangalámondást a bonyolult folyamatok magyarázatához és további kontextus biztosításához a nézők számára.

A DemoBuilder korlátai

A szoftver zökkenőmentes működéséhez nagy teljesítményű számítógépre lehet szükség, különösen komplex animációk és 3D-effektusok esetén.

Egyes felhasználók számára a testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek, különösen más fejlett videószerkesztőkhöz képest.

DemoBuilder árak

Ingyenes

Standby: 9 USD/hó

Alkotó: 19 USD/hó

DemoBuilder értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

3. Snagit: A legjobb videó-megjegyzésekhez

via Snagit

A Snagit egy sokoldalú képernyőfelvétel- és videofelvétel-készítő szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy segítsen Önnek kiváló minőségű, professzionális oktatóvideók készítésében. Akár képernyőképet szeretne készíteni, screencastot rögzíteni, vagy megjegyzéseket hozzáadni egy képhez, a Snagit számos eszközt kínál ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez.

Olyan funkciókat kínál, mint a görgetéses rögzítés, videofelvétel és képszerkesztés, amelyek segítségével kifinomult vizuális anyagokat hozhat létre különböző alkalmazásokhoz, beleértve oktatóanyagokat, prezentációkat és dokumentációkat.

A Snagit legjobb funkciói

Használja az előre megtervezett sablonokat, hogy gyorsan konzisztens és professzionális vizuális elemeket hozzon létre.

Rögzítsen teljes weboldalakat vagy hosszú dokumentumokat, amelyek túlnyúlnak a látható képernyőn.

Kivonhat szöveget a képernyőképről, és beillesztheti más dokumentumokba, hogy könnyebben szerkeszthesse és megoszthassa azokat.

Készítsen animált GIF-eket képernyőfelvételekből, hogy gyors és vonzó vizuális tartalmakat hozzon létre.

A Snagit korlátai

Bár a Snagit robusztus funkciókkal rendelkezik, ára korlátozott költségvetéssel rendelkező egyének vagy kis csapatok számára jelenthet problémát.

Egyes felhasználók teljesítményproblémákat tapasztalhatnak, különösen nagy fájlok vagy kiterjedt videószerkesztési feladatok esetén.

Snagit árak

Oktatás 37,99 USD/felhasználó, egyszeri számlázás kis csapatok számára 33,19 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

37,99 USD/felhasználó, kis csapatok számára egyszeri számlázás

33,19 USD/felhasználó, egyszeri számlázás üzleti ügyfelek számára

Csapatok és vállalkozások 39 USD/felhasználó egyéni felhasználók számára 62,99 USD/felhasználó, egyszeri számlázás kis csapatok számára 55,35 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

39 USD/felhasználó egyéni felhasználók számára

62,99 USD/felhasználó, kis csapatok számára egyszeri számlázás

55,35 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

Kormányzati 53,99 USD/felhasználó, egyszeri számlázás kis csapatok számára 47,58 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

53,99 USD/felhasználó, kis csapatok számára egyszeri számlázás

47,58 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

37,99 USD/felhasználó, kis csapatok számára egyszeri számlázás

33,19 USD/felhasználó, egyszeri számlázás üzleti ügyfelek számára

39 USD/felhasználó egyéni felhasználók számára

62,99 USD/felhasználó, kis csapatok számára egyszeri számlázás

55,35 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

53,99 USD/felhasználó, kis csapatok számára egyszeri számlázás

47,58 USD/felhasználó, egyszeri számlázás vállalkozások számára

Snagit értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

4. Flashback: A legjobb az azonnali megosztáshoz az interneten

Flashback recorder segítségével

A FlashBack Recorder egy all-in-one képernyőfelvevő eszköz, amely hatékonyan rögzíti és szerkeszti a képernyőn zajló tevékenységeket. Lehetővé teszi a képernyő webkamerán és hangon keresztüli egyidejű rögzítését, így ideális oktatóanyagok, bemutatók, prezentációk és videohívások készítéséhez.

Az olyan funkciók, mint a megjegyzések, a nagyítás és a pásztázás, javítják a felvételek minőségét. A szoftver szerkesztési funkciókat is kínál, többek között vágást, klipek összeillesztését, szöveg és képek hozzáadását, valamint az audio szintjének beállítását.

A FlashBack Recorder számos exportformátumot és megosztási lehetőséget támogat, így sokoldalú videó oktatóanyag-készítő szoftver megoldásként szolgál különböző igényekhez.

A Flashback legjobb funkciói

Használjon olyan elemeket, mint a kattintható hotspotok és kvízek, hogy vonzza a nézőket és dinamikus tanulási élményt nyújtson.

A beépített opciók segítségével azonnal megoszthatja oktatóvideóit olyan platformokra, mint a YouTube, a Vimeo, vagy közvetlenül a közösségi médiára, így egyszerűsítve a terjesztési folyamatot.

Használja a szöveg-beszéd funkciót, hogy szövegből hangalámondást generáljon, és narrációt adjon videóihoz anélkül, hogy fel kellene vennie a hangját.

Videóit különböző formátumokban, többek között MP4, AVI és WMV formátumban exportálhatja, így könnyen megoszthatja és terjesztheti őket.

A Flashback korlátai

Egyes fejlett videószerkesztő funkciók korlátozottak a speciálisabb szoftverekhez képest.

Flashback árak

Flashback Express : Örökre ingyenes

Flashback Pro : 49 dollár egy életre szóló licencért

Flashback Pro + Video Converter: 68 dollár egy életre szóló licencért

Flashback értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Loom: A legjobb gyors felvételekhez és megosztáshoz

via Loom

A Loom egy népszerű videó- és üzenetküldő platform, amely egyszerűsíti a kommunikációt és az együttműködést. A platform intuitív felülete és a különböző eszközökkel való zökkenőmentes integrációja racionalizálja a videókészítési folyamatot.

A Loom kiemelkedő tulajdonsága, hogy a videót közvetlenül a generált átiratból szerkesztheti, ami időt és energiát takarít meg.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítsen HD minőségű videókat, hogy tartalma tiszta és professzionális legyen.

Adjon interaktív gombokat videóihoz, hogy növelje a nézők elkötelezettségét és közvetlen cselekvéseit.

Rögzítsen asztali számítógépéről és mobil eszközökről a maximális rugalmasság és kényelem érdekében.

A Loom korlátai

Előfordulhat, hogy a videók elakadnak a feldolgozási fázisban, ami megnehezíti a folytatásukat.

Az ingyenes felhasználók tárolási és videóelőzmény-tárolási lehetőségei korlátozottak, ami korlátozó lehet azok számára, akiknek nagy mennyiségű felvételre van szükségük.

Loom árak

Örökre ingyenes

Üzleti : 12,50 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati : Egyedi árazás

Loom AI: Havonta 4 dollárért hozzáadható a tervéhez, alkotónként.

Loom értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

6. ScreenFlow: A legjobb egyidejű képernyő-, kamera- és mikrofonfelvételhez

via Telestream

A ScreenFlow videószerkesztő és képernyőfelvevő eszköz egyszerre több képernyőt is rögzíthet. Emellett rugalmasságot kínál komplex bemutatók vagy oktatóanyagok rögzítéséhez.

A ScreenFlow egy átfogó, beépített médiakönyvtárat tartalmaz, amely több mint 500 000 képet, hangsávot és videoklipet tartalmaz. Ez a kiterjedt gyűjtemény lehetővé teszi, hogy projektjeit kiváló minőségű tartalommal gazdagítsa, így nincs szükség külső médiaforrásokra.

A ScreenFlow legjobb funkciói

Rögzítsd egyszerre a képernyőn zajló tevékenységeket, a webkamera felvételeit és a mikrofon hangját, hogy dinamikus és vonzó videotartalmakat készíthess.

Vegyen fel videót akár 4K felbontásban, hogy tartalma éles és részletgazdag legyen.

Adjon animált szöveget, grafikákat és alakzatokat videóihoz, hogy azok vizuálisan vonzóbbak és informatívabbak legyenek.

Alkalmazzon nagyítási és pásztázási effektusokat, hogy a videó képernyőjének bizonyos területeire irányítsa a figyelmet, és javítsa a nézők élményét.

A ScreenFlow korlátai

A gyakori frissítések néha zavaróak lehetnek a felhasználók számára.

A felhasználóknak fizetniük kell a stock könyvtárért, hogy hozzáférhessenek ahhoz.

A ScreenFlow árai

Standard licenc : 169 dollár egyszeri licencért

ScreenFlow Super Pak : 248 dollár egyszeri licencért

ScreenFlow Super Pak +: 287 dollár egyszeri licencért

ScreenFlow értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Hippo Video: A legjobb értékesítési videófolyamatokhoz

via Hippo Video

A Hippo Video egy AI-alapú platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára professzionális minőségű videók készítését. Átfogó funkciói között megtalálható a szöveg-videó konverzió, AI avatarok, interaktív videóelemek, képernyő- és webkamera-felvétel, valamint egy sokoldalú videó SDK.

A platform integrációja a vezető marketingplatformokkal egyszerűsíti a videók készítését, terjesztését és elemzését. Ezáltal hatékony eszközzé válik azoknak a vállalkozásoknak, amelyek célja a vásárlói elkötelezettség és a növekedés ösztönzése.

A Hippo Video legjobb funkciói

Készítsen márkás céloldalakat videóihoz, hogy azok professzionális megjelenésükkel vonzzák a potenciális ügyfeleket.

Automatizálja a videóüzeneteket és a nyomon követést a CRM-ben, megkönnyítve ezzel az értékesítési folyamatot és biztosítva a gyors és következetes kapcsolattartást.

Kövesse nyomon a videók nézettségére vonatkozó részletes mutatókat, például a megtekintések számát, a nézettségi időt és az interakciókat, hogy mérje videotartalmának hatékonyságát és finomítsa stratégiáját.

Integrálja CRM-rendszerekkel, mint például a Salesforce, a HubSpot és a Zoho, hogy javítsa értékesítési és marketing munkafolyamatait.

A Hippo Video korlátai

A felület használata kihívást jelenthet, mivel a felhasználók nehézkesnek és nem intuitívnak találják.

Egyes felhasználók olyan problémákról számoltak be, mint összeomlások, laggolás és lassú betöltési idők, amelyek rontják az általános felhasználói élményt.

Hippo Video árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag : 30 USD/felhasználó/hónap

Professzionális csomag : 75 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: 80 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Hippo Video értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

8. Free Cam: A legjobb egyszerű videofelvételi felület

via Free Cam

A Free Cam egy intuitív képernyőfelvétel- és videószerkesztő eszköz, amely egyszerűvé teszi a screencastok készítését, meghatározott területek vagy teljes képernyős tartalmak rögzítését, valamint hangos narráció felvételét.

Alapvető szerkesztési funkciókat kínál, például vágást és kivágást, hogy könnyedén finomíthassa videóit. Emellett az ingyenes verzióban közvetlenül feltöltheti videóit a Free Cam-ről a YouTube-ra, vízjelek és időkorlátozások nélkül.

A Free Cam legjobb funkciói

Rögzítsd egyszerre a rendszer hangját és a mikrofon bemenetet, és alkalmazd a zajcsökkentő és hangjavító funkciókat a tiszta hangminőség érdekében.

Videóit könnyedén feltöltheti olyan platformokra, mint a YouTube, vagy különböző formátumokban mentheti el, egyszerűsítve ezzel a megosztási folyamatot.

Videókat exportálhat népszerű formátumokban, például MP4 és WMV.

A Free Cam korlátai

A szoftver támogatja a WMV formátumot az exportáláshoz, ami egyes felhasználók számára nem feltétlenül ideális.

A Free Cam árai

Ingyenes

Pro verzió: 227 USD/év

Ingyenes Cam értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Icecream Screen Recorder: A legjobb az azonnali szerkesztéshez

az Icecream Screen Recorder segítségével

Az Icecream Screen Recorder egy sokoldalú, platformok közötti képernyőfelvevő eszköz Windows, Mac és Android eszközökhöz. Lehetővé teszi a teljes képernyő rögzítését vagy bizonyos területek kiválasztását, valamint webkamerás felvételek és rendszerhangok beépítését a felvételekbe.

A szoftver megjegyzésfunkciói lehetővé teszik a screencastok további testreszabását és magyarázatát. Míg az ingyenes verzió alapvető felvételi funkciókat kínál, a felhasználók a Pro verzióra frissíthetnek, amely további funkciókat tartalmaz, például videószerkesztést, ütemezést és vízjel eltávolítást, így alkalmas mind alkalmi, mind professzionális felhasználók számára.

Az Icecream Screen Recorder legjobb funkciói

Választhat teljes képernyős, egyéni régió vagy ablak-specifikus felvétel közül, ami pontos és személyre szabott videofelvételt tesz lehetővé.

Állítson be automatikus felvételi munkameneteket meghatározott időpontokra, amelyek tökéletesen alkalmasak események vagy feladatok rögzítésére manuális beavatkozás nélkül.

A felvételeket különböző formátumokban mentheti, többek között MP4, AVI és MKV formátumban, így kielégítheti a különböző igényeket és preferenciákat.

Az Icecream Screen Recorder korlátai

A videó szerkesztése során az audio torzulhat.

Az Icecream Screen Recorder ingyenes verziója vízjelet helyez el a videókon, amelyet csak a Pro verzióval lehet eltávolítani.

Icecream Screen Recorder árak

Örökre ingyenes

Egyéves licenc : 29,95 USD (éves számlázás)

Életre szóló licenc : 79,93 dollár egyszeri vásárlás esetén

Video Pro csomag: 217 dollár egyszeri vásárlás esetén

Icecream Screen Recorder értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,0/5 (30+ értékelés)

10. Filmora: A legjobb AI funkciók

via Filmora

A Wondershare Filmora egy felhasználóbarát videószerkesztő szoftver kezdő és tapasztalt szerkesztők számára. Kiemelkedő funkciói között szerepelnek az AI-alapú eszközök, mint például az AI Object Remover, az AI Text-Based Editing, az AI Music Generator és az AI Text-to-Video, amelyek egyszerűsítik a szerkesztési folyamatot.

A Filmora kiterjedt előre elkészített sablonok és effektek könyvtára felgyorsítja a videók készítését, míg a platformok közötti kompatibilitás zökkenőmentes szerkesztést, mentést és megosztást biztosít az eszközök között. A szoftver további szöveg-beszéd és beszéd-szöveg funkciói tovább bővítik a képességeit, így sokoldalú választássá teszik különböző videoprojektekhez.

A Filmora legjobb funkciói

Rögzítse számítógépének képernyőjét oktatóanyagok, játékok vagy prezentációk készítéséhez.

Állítsa be a színtónusokat, a fehéregyensúlyt és a kontrasztot a professzionális megjelenésű videókhoz.

Exportálja videóit többféle formátumban és felbontásban, hogy azok különböző platformokhoz is illeszkedjenek.

A Filmora korlátai

Egyes felhasználók zavarosnak tartják az árképzési modellt, mivel többféle előfizetési lehetőség közül lehet választani, amelyek mindegyike különböző funkciókat kínál.

Nagyon kevés hangszerkesztő funkció áll rendelkezésre.

Filmora árak

Platformok közötti havi előfizetés: 9,99 USD/hó

Platformok közötti éves tervezet: 29,99 USD/év

Örökös tervezet: 49,99 dollár egyszeri fizetés (csak Windows rendszeren elérhető)

Filmora értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

