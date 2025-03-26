10 teljesítményjavítási terv példa a jobb eredményekért

A munkavállalók teljesítményproblémáinak figyelmen kívül hagyása ronthatja a termelékenységet, a csapat morálját és az üzleti sikert.

Egy elmulasztott határidő itt, egy motiválatlan alkalmazott ott – mindez összeadódik, és magasabb fluktuációhoz, bevételkieséshez és a növekedés megtorpanásához vezethet.

Jobb, ha strukturált teljesítményjavítási terveket (PIP) használ, hogy a problémákat korán kezelje, egyértelmű elvárásokat állítson fel, és a munkavállalóknak méltányos esélyt adjon a fejlődésre.

10 gyakorlati PIP-példát soroltunk fel, amelyek segítenek Önnek a gyenge teljesítményi problémák kezelésében, mérhető célok kitűzésében és jelentősen javulást elérni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A teljesítményjavítási terv egy strukturált megközelítés, amely segít az alkalmazottaknak a legfontosabb területeken javulni, mielőtt hivatalos intézkedéseket hoznának.

10 valós PIP-példát vázoltunk fel, amelyek olyan problémákat fednek le, mint a határidők elmulasztása, alacsony termelékenység, gyenge együttműködés és szabályszegések.

A sikeres PIP-nek meg kell határoznia a kiváltó okot, egyértelmű, mérhető célokat kell kitűznie, valamint folyamatos támogatást és elszámoltathatóságot kell biztosítania.

A PIP-ek teljes elkerülése proaktív menedzsmenttel, egyértelmű elvárásokkal és konstruktív visszajelzésekkel lehetséges.

A ClickUp segít egyszerűsíteni a teljesítmény nyomon követését, a célok kitűzését és a csapat felelősségre vonhatóságát, biztosítva, hogy az alkalmazottak a helyes úton maradjanak, mielőtt a teljesítménybeli problémák eszkalálódnának.

Mi az a teljesítményjavítási terv?

A teljesítményjavítási terv egy strukturált keretrendszer, amelyet a vezetők és a HR-vezetők készítenek, hogy segítsék az alkalmazottakat a teljesítményproblémák megoldásában. Tartalmazza a teljesítménystandardok javításához szükséges, megvalósítható lépéseket, az előrehaladás ütemtervét, a javulás mérföldköveit, valamint a rendszeres ellenőrzéseket, egyértelmű, mérhető célokkal.

Ellentétben néhány tévhittel, a PIP nem az alkalmazottak távozására szolgáló eszköz, hanem a fejlődésüket segítő forrás.

Íme egy teljesítményjavítási terv példa:

Miért érdemes teljesítményjavítási tervet készíteni?

Ha a teljesítményproblémákat túl sokáig nem kezelik, azok zavart okozhatnak a csapatokban és csökkenthetik a termelékenységet. Ahelyett, hogy megvárnák a problémák eszkalálódását, a teljesítményjavítási terv strukturált, proaktív megközelítést kínál. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy egyértelmű fejlesztési útvonalakat határozzanak meg, miközben az alkalmazottak elkötelezettségét is fenntartják.

A PIP segít:

🔍 A kiváltó okok azonosítása: A tünetek kezelése helyett a teljesítményt gátló tényezők pontos meghatározása

✅ Felelősségvállalás kialakítása: Meghatározza a teendőket, hogy az alkalmazottak felelősséget vállaljanak a fejlődésükért.

📊 Csökkentse a döntésekben megjelenő elfogultságot: dokumentált előrehaladást biztosít, ahelyett, hogy szubjektív véleményekre támaszkodna.

😊 Javítsa a csapat morálját: Segít a nehézségekkel küzdő alkalmazottaknak a siker elérésében, és megakadályozza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkalmazottak neheztelését.

🎯 Erősítse a coachingot: ösztönözze a vezetőket, hogy ne csak az eredményeket értékeljék, hanem az alkalmazottakat is irányítsák.

🧠 Tudta? Kutatások szerint a jobb képességekkel és tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottak akár 50%-kal is növelhetik a vállalat bevételeit.

10 teljesítményjavítási terv példa a gyengélkedő alkalmazottak felzárkóztatásához

Egyes teljesítménybeli problémák coachingot igényelnek, míg mások strukturált fejlesztési terveket. Az alábbiakban 10 valós teljesítménymenedzsment-keretrendszer példát mutatunk be, amelyek világos cselekvési lépésekkel és mérhető célokkal segítik a munkavállalók gyakori kihívásainak kezelését.

Minden példa tartalmazza: Helyzet/kontextus: Mi a teljesítménybeli probléma?

Lehetséges okok: Miért merül fel ez a probléma?

Tevékenységek és ütemterv: Hogyan lehet megoldani a problémát, mikor és hogyan lehet nyomon követni az előrehaladást

1. példa: Folyamatosan elmulasztott határidők

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazott ismételten késve adja le a munkáját, ami késedelmet okoz és befolyásolja a csapat termelékenységét. A probléma már három hónapja fennáll, és a kiosztott adatbeviteli feladatok és egyéb teendők több mint 60%-a már több mint egy hónapja függőben van. Ez projektek leállásához, rossz minőséghez és a többi csapattag számára további munkaterheléshez vezetett.

😦 Lehetséges okok

Nem egyértelmű prioritások: A munkavállaló nem tudja meghatározni, mely feladatok a legsürgetőbbek, ami kritikus határidők elmulasztásához vezet.

A feladat időtartamának alábecsülése: Azt feltételezik, hogy több idő áll rendelkezésükre, mint amennyi valójában van.

A strukturált haladás nyomon követésének hiánya: A feladatok felhalmozódnak a rendszeres felülvizsgálat hiányában.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Határozzon meg egyértelmű prioritásokat és feladat határidőket (1–3. nap) Megoldás: Tartson egyéni megbeszélést, hogy áttekintse az összes függőben lévő és közelgő határidőt. Az Tartson egyéni megbeszélést, hogy áttekintse az összes függőben lévő és közelgő határidőt. Az Eisenhower-mátrix segítségével rendeljen minden feladathoz prioritási szintet, hogy egyértelművé váljon, mit kell először elvégezni.

Elvárás: Az alkalmazott az első 30 napon belül legalább 80%-ban időben elvégzi a kiemelt fontosságú feladatokat. 2. Kövesse nyomon a becsült és a tényleges feladatvégzési időt (1–2. hét) Megoldás: Kérje meg az alkalmazottakat, hogy két héten keresztül vezessenek naplót a feladatokra becsült és ténylegesen fordított időről. Azonosítsa azokat a mintákat, amikor alábecsülik az időigényt, és ennek megfelelően módosítsa a tervezési stratégiákat.

Elvárás: A 2. hét végéig az alkalmazottnak a becsült idő 10%-án belül kell elvégeznie a feladatokat a pontosság javítása érdekében. 3. Vezessen be heti ellenőrzéseket és előzetes határidőket (2–4. hét) Megoldás: Vezessen be gördülő belső határidőket – minden fontosabb határidő előtt 48 órával belső ellenőrzés lesz.

Elvárás: A határidők elmulasztásának aránya az első hónapban legalább 50%-kal csökkenjen.

2. példa: Tartós minőségi problémák

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazott folyamatosan hibás, következetlen vagy hiányos munkát ad le, ami újramunkálásokhoz és a projekt késedelméhez vezet. Az elmúlt három hónapban a hibaarány meghaladta a 30%-ot, ami miatt a vezetőknek és a csapat tagjainak gyakran kellett javításokat végezniük.

😦 Lehetséges okok

A részletek figyelmen kívül hagyása: A munkavállaló sietve végzi el a feladatokat, anélkül, hogy ellenőrizné a munkáját.

Nem egyértelmű minőségi szabványok: A pontosságra és a következetességre vonatkozó elvárások nincsenek jól meghatározva.

Hatástalan felülvizsgálati folyamat: Nincs strukturált módszer a hibák felismerésére és kijavítására a benyújtás előtt.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Készítsen minőségi ellenőrző listákat (1–5. nap) Megoldás: Határozzon meg nem megkerülhető minőségi szabványokat, és készítsen egy feladatspecifikus ellenőrző listát, amelyet az alkalmazottnak be kell tartania a munka leadása előtt.

Elvárás: Az alkalmazottak önértékelési szokásainak kialakításával az első 30 napon belül a hibaaránynak 20%-kal csökkennie kell. 2. Vezessen be egymás munkájának értékelésére szolgáló üléseket (1–4. hét) Megoldás: Rendeljen hozzá egy mentor kollégát vagy minőségellenőrt, aki ellenőrzi az alkalmazott munkáját a végleges benyújtás előtt. Változtassa meg az ellenőröket, hogy különböző perspektívák is megjelenjenek.

Elvárás: A 4. héten a munkavállalónak a hibák legalább 70%-át ki kell javítania, mielőtt a munka eljut a vezetőkhöz. 3. Kövesse nyomon és csökkentse a hibákat 60 nap alatt Megoldás: Hozzon létre egy strukturált visszacsatolási ciklust kéthetente tartott megbeszélésekkel, hogy megvitassák az előrehaladást, azonosítsák az ismétlődő problémákat és megerősítsék a pontosságot biztosító technikákat.

Elvárás: Az alkalmazott hibaaránya 60 napon belül 50%-kal csökkenjen. Ha a hibák továbbra is fennállnak, értékelje újra a képzést vagy a szerepkör megfelelőségét.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablonját a minőség-ellenőrzési lépések felvázolásához és egyértelmű ellenőrzési pontok meghatározásához. Ez egységesíti a minőség-ellenőrzést, kijelöli a hibajavításért felelős személyeket, és biztosítja, hogy minden eredmény megfeleljen az elvárásoknak a benyújtás előtt.

3. példa: Együttműködés hiánya a csapatprojektekben

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazott nehezen tud hatékonyan dolgozni a csapatban, ami átadások elmulasztásához, félreértésekhez és növekvő feszültséghez vezet a kollégák között. A többfunkciós beavatkozást igénylő feladatok gyakran késnek, és a csapattársak frusztráltak, mert ki kell pótolniuk a koordináció hiányát.

😦 Lehetséges okok

Gyenge kommunikációs készségek: A munkavállaló nem osztja meg hatékonyan a friss információkat vagy aggályait.

Vonakodás a felelősség megosztásától: Inkább egyedül dolgoznak, vagy vonakodnak feladatokat delegálni.

Nem egyértelmű szerepek és elvárások: Nem értik teljesen, mi szükséges a zökkenőmentes átadáshoz.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Készítsen minőségi ellenőrző listákat (1–5. nap) Megoldás: Határozzon meg nem megkerülhető minőségi szabványokat, és készítsen egy feladatspecifikus ellenőrző listát, amelyet az alkalmazottnak be kell tartania a munka leadása előtt.

Elvárás: Az alkalmazottak önértékelési szokásainak kialakításával az első 30 napon belül a hibaaránynak 20%-kal csökkennie kell. 2. Vezessen be egymás munkájának értékelésére szolgáló üléseket (1–4. hét) Megoldás: Rendeljen hozzá egy mentor kollégát vagy minőségellenőrt, aki ellenőrzi az alkalmazott munkáját a végleges benyújtás előtt. Változtassa meg az ellenőröket, hogy különböző perspektívák is megjelenjenek.

Elvárás: A 4. héten a munkavállalónak a hibák legalább 70%-át ki kell javítania, mielőtt a munka eljut a vezetőkhöz. 3. Kövesse nyomon és csökkentse a hibákat 60 nap alatt Megoldás: Hozzon létre egy strukturált visszacsatolási ciklust kéthetente tartott megbeszélésekkel, hogy megvitassák az előrehaladást, azonosítsák az ismétlődő problémákat és megerősítsék a pontosságot biztosító technikákat.

Elvárás: Az alkalmazott hibaaránya 60 napon belül 50%-kal csökkenjen. Ha a hibák továbbra is fennállnak, értékelje újra a képzést vagy a szerepkör megfelelőségét.

4. példa: Folyamatos jelenléti vagy pontossági problémák

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazott gyakran késik vagy előzetes értesítés nélkül hiányzik a munkából, ami megzavarja a csapat ütemtervét és késlelteti a feladatokat. Az elmúlt hónapban a jelenléti nyilvántartásukban következetlen munkaidő szerepel, ami aggodalmakat kelt a megbízhatóság és a munkaterhelés elosztása tekintetében.

😦 Lehetséges okok

Személyes problémák: A munkahelyen kívüli kihívások befolyásolják a rendelkezésre állásukat.

Motiváció hiánya: Nem látják a pontosság hatását a csapatra.

Rossz ütemezés: A nem hatékony időgazdálkodás késedelmet okoz a munkanap megkezdésében.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Tartson egyéni megbeszélést (1. hét) Megoldás: Üljön le a munkavállalóval, hogy megbeszéljék a jelenléti mintákat, és feltárják az esetleges személyes vagy szakmai akadályokat. Használja ezt a találkozót arra, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg, és megállapodjanak egy strukturált fejlesztési tervben.

Elvárás: Az 1. hét végére az alkalmazottnak világosan meg kell értenie a jelenléti követelményeket és a korrekciós intézkedéseket. 2. Napi időnapló vezetése (2–4. hét) Megoldás: Kérje meg az alkalmazottat, hogy négy héten keresztül naponta jegyezze fel érkezési és szünetidejét. A strukturált nyomon követés és Kérje meg az alkalmazottat, hogy négy héten keresztül naponta jegyezze fel érkezési és szünetidejét. A strukturált nyomon követés és a folyamatfejlesztési sablonok segítségével történő előrehaladás felülvizsgálata ösztönözheti a kiigazítások szisztematikusabb nyomon követését és a tartós javulást.

Elvárás: A 4. héthez a késések aránya legalább 50%-kal csökkenjen. 3. Használjon naptári emlékeztetőket és csapatfelelősség-ellenőrzéseket (folyamatos) Megoldás: Állítson be automatikus emlékeztetőket a munkavállaló munkakezdése előtt, és vezessen be csapatalapú ellenőrzéseket a felelősségvállalás erősítése érdekében. Ösztönözze őket, hogy proaktívan kommunikáljanak, ha késedelmet várnak.

Elvárás: Az alkalmazottnak 30 napon belül folyamatos javulást kell mutatnia a jelenléti arányában, és előre jeleznie kell minden elkerülhetetlen távollétét.

5. példa: Rossz kommunikáció az ügyfelekkel

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazottnak nehézségei vannak az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, ami félreértésekhez, eltérő elvárásokhoz és potenciális konfliktusokhoz vezet. Az elmúlt két hónapban az ügyfelek visszajelzései rámutattak a nem egyértelmű magyarázatokra, a lassú válaszadási időkre és a problémák hatékony megoldásának nehézségeire.

😦 Lehetséges okok

A soft skill-ek képzésének hiánya: Lehet, hogy az alkalmazott nem tudja, hogyan kell hatékonyan kezelni a szakmai beszélgetéseket.

Nem egyértelmű kommunikációs irányelvek: Lehet, hogy nem követnek strukturált megközelítést az ügyfelekkel való interakciók során.

Kulturális akadályok: A kommunikációs stílusok közötti különbségek befolyásolhatják a világosságot.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Jelentkezzen be kommunikációfejlesztő workshopokra (1–2. hét) Megoldás: Biztosítson strukturált soft skill képzést, amely az aktív hallgatásra, a professzionális hangnem fenntartására és a nehéz beszélgetések kezelésére összpontosít. A rendszeres visszajelzések és Biztosítson strukturált soft skill képzést, amely az aktív hallgatásra, a professzionális hangnem fenntartására és a nehéz beszélgetések kezelésére összpontosít. A rendszeres visszajelzések és a folyamatos teljesítménymenedzsment gyakorlatok idővel segíthetnek ezeknek a készségeknek a megerősítésében, biztosítva az ügyfelekkel való interakciók folyamatos javulását.

Elvárás: A 2. héten a munkavállalónak magabiztosabb és strukturáltabb megközelítést kell tanúsítania az ügyfelekkel való beszélgetések során. 2. Gyakorold a próbahívásokat és prezentációkat (2–4. hét) Megoldás: Végezzen hetente szerepjáték-gyakorlatokat, amelyekben a munkavállaló szimulált ügyfélszituációkat kezel. Párosítsa őket egy mentorral, hogy megfigyeljék a valódi ügyfélkapcsolatokat, és visszajelzést adjanak.

Elvárás: A 4. héten a munkavállalónak A 4. héten a munkavállalónak észrevehető javulást kell mutatnia a világosság, a magabiztosság és a reagálóképesség terén. 3. Értékelje a javulást az ügyfelek visszajelzései alapján (30. nap és utána) Megoldás: Gyűjtsön össze ügyfél-elégedettségi felméréseket vagy visszajelzési űrlapokat, hogy nyomon követhesse a kommunikáció hatékonyságának változásait. Ha ismétlődő problémák merülnek fel, értékelje újra a képzési stratégiákat.

Elvárás: A 30. napra az ügyfelek visszajelzései legalább 20%-os javulást kell mutassanak a kommunikáció egyértelműségével kapcsolatos elégedettségi pontszámokban.

6. példa: A hatáskör túllépése vagy mikromanagement

⛳ Szcenárió

Egy középvezető gyakran beavatkozik csapata munkájába, apró részleteket vizsgál, feladatokat újra elvégeztet, vagy folyamatos frissítéseket követel, ami lassítja a haladást és frusztrálja az alkalmazottakat. Ahelyett, hogy felhatalmazná csapatát, szűk keresztmetszeteket és függőséget teremt, ami alacsonyabb morálhoz, rossz időgazdálkodáshoz és csökkent termelékenységhez vezet.

😦 Lehetséges okok

Bizalomhiány: A vezető úgy véli, hogy az alkalmazottak állandó felügyelet nélkül nem tudnak minőségi munkát végezni.

A vezetői szerep félreértelmezése: Úgy gondolják, hogy a „vezetés” minden részlet ellenőrzését jelenti, nem pedig a csapat irányítását.

A kudarc félelme: Minden eredményért személyesen felelősnek érzik magukat, és túlzott elkötelezettséggel kompenzálják ezt.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Határozza meg a szerepkörök határait és az autonómia szintjét (1–2. hét) Megoldás: Határozzon meg egyértelmű autonómia szinteket minden csapattag számára, megjelölve, mely feladatokhoz szükséges vezetői jóváhagyás, és melyekhez nem. Ösztönözze a felelősségvállalást és az elszámoltathatóságot a csapaton belül a bizalom építése érdekében.

Elvárás: A 2. héten a vezetőnek legalább 30%-kal több feladatot kell delegálnia közvetlen beavatkozás nélkül. 2. Korlátozza a bejelentkezési megbeszéléseket heti egy alkalomra (2–4. hét) Megoldás: Váltson át a napi jelentkezésekről a strukturált heti előrehaladási értékelésekre, hogy az alkalmazottak önállóan dolgozhassanak, miközben a vezetőséget folyamatosan tájékoztatják. Ösztönözze a vezetőket, hogy a kisebb részletek helyett az eredményekre koncentráljanak.

Elvárás: A 4. héten a csapatnak kevesebb zavarról kell beszámolnia, és javulnia kell a feladatokért való felelősségvállalásnak. 3. Gyűjtsön névtelen csapatvisszajelzéseket (6. hét) Megoldás: Végezzen bizalmas csapat-visszajelzési felmérést, hogy felmérje, javult-e a vezető részvétele. Használjon strukturált sablonokat, például a Végezzen bizalmas csapat-visszajelzési felmérést, hogy felmérje, javult-e a vezető részvétele. Használjon strukturált sablonokat, például a teljesítményértékelési sablonokat , hogy értelmes beszélgetéseket vezessen.

Elvárás: A 6. héten a munkavállalóknak legalább 40%-os javulást kell jelenteniük a döntéshozatali autonómiában.

✨Érdekesség: Hallott már valaha a „helikopter menedzser” kifejezésről? Azokat a vezetőket nevezik így, akik folyamatosan a munkavállalók felett lebegnek, néhány percenként ellenőriznek, apró részleteket korrigálnak, és megnehezítik a csapat számára az önálló munkavégzést. Ebben a blogban megtudhatja, hogyan kell kezelni a mikromanagementet alkalmazó főnököt.

7. példa: Alacsony értékesítési vagy üzletfejlesztési teljesítmény

⛳ Szcenárió

Egy értékesítési képviselő folyamatosan elmulasztja a kvótákat, nehezen zár le üzleteket, vagy nem követi nyomon a potenciális ügyfeleket, ami bevételkieséshez vezet. Az elmúlt negyedévben a zárási aránya 30% alá esett, ami jóval alacsonyabb a csapat átlagánál, jelezve, hogy strukturált beavatkozásra van szükség.

😦 Lehetséges okok

Nem megfelelő termékismeret: Nem tudnak magabiztosan reagálni az ügyfelek aggályaira.

Gyenge tárgyalási készségek: Nehezen kezelik az ellenvetéseket és hatékonyan zárják le az üzleteket.

A nyomonkövetési rutinok hiánya: A potenciális ügyfeleket nem gondozzák megfelelően, ami lehetőségek elvesztéséhez vezet.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Célzott coaching üléseket tartson (1–2. hét) Megoldás: Az alkalmazottat párosítsa egy tapasztalt értékesítési mentorral, aki gyakorlati tanácsokat ad az ügyfelekkel való interakciókhoz. Fókuszáljon az ellenvetések kezelésére, a termék pozícionálására és a tanácsadói értékesítési technikákra.

Elvárás: A 2. héten már erősebb termékismerettel és magabiztossággal kell rendelkezniük az értékesítési beszélgetések során. 2. Határozzon meg napi elérési célokat (2–4. hét) Megoldás: Vezessen be konkrét elérési célokat, például napi 10 telefonhívást és 15 nyomonkövető e-mailt, hogy fenntartsa a folyamatos ügyféláramlást. Kösse ezeket a célokat mérhető teljesítményeredményekhez, megerősítve Vezessen be konkrét elérési célokat, például napi 10 telefonhívást és 15 nyomonkövető e-mailt, hogy fenntartsa a folyamatos ügyféláramlást. Kösse ezeket a célokat mérhető teljesítményeredményekhez, megerősítve a strukturált célkitűzést a teljesítményértékeléshez , hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Elvárás: A 4. héthez az elérhetőség konzisztenciája javuljon, és a válaszadási arány legalább 20%-kal növekedjen. 3. Értékelje újra a teljesítményt a folyamatjelentések segítségével (30. nap és utána) Megoldás: A részletes értékesítési folyamatjelentések segítségével vizsgálja meg a konverziós arányokat, az ügyletek előrehaladását és az elvesztett lehetőségeket. Ha a teljesítmény nem javult, finomítsa a coaching stratégiákat vagy módosítsa a szerepkörrel kapcsolatos elvárásokat.

Elvárás: A 30. napra a képviselőnek mérhető növekedést kell elérnie a lezárt ügyletek számában és a minősített potenciális ügyfelek számában.

📖 További információ: Hogyan készítsen hatékony teljesítményjelentéseket a vállalkozásában?

8. példa: Ismételt szabályszegések vagy szakszerűtlen magatartás

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazott ismételten figyelmen kívül hagyja a munkavállalói magatartási kódexet (pl. túlzott személyes internethasználat, nem megfelelő munkahelyi öltözék) vagy tiszteletlenül bánik a kollégáival, ami negatív munkakörnyezetet teremt. A szóbeli figyelmeztetések és további fegyelmi intézkedések ellenére a viselkedés továbbra is fennáll, ami negatívan hat a csapat moráljára és professzionalizmusára.

😦 Lehetséges okok

Elkötelezettség hiánya: Úgy érzik, hogy nincsenek kapcsolatban a vállalati kultúrával és a munkahelyi elvárásokkal.

A munkahelyi normák félreértelmezése: Lehet, hogy nem ismerik az egyes irányelveket, vagy félreértik a szabályokat.

Személyes konfliktusok: A kollégákkal való feszültségek vagy személyes problémák befolyásolhatják a viselkedést.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Dokumentálja a konkrét szabályszegéseket, és beszélje meg azokat négyszemközt (1. hét) Megoldás: Jegyezzen fel egyértelmű, tényekre alapuló példákat a szabályszegésekre, és találkozzon négyszemközt az alkalmazottal, hogy megbeszéljék az aggályokat. Magyarázza el, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a csapatra és a munkahelyi környezetre.

Elvárás: Az 1. héten a munkavállalónak el kell ismernie a problémát, és kötelezettséget kell vállalnia a korrekciós intézkedésekre. 2. Tisztázza a politikával kapcsolatos elvárásokat (2–4. hét) Megoldás: Ossza meg a munkahelyi szabályzatok írásbeli összefoglalóját, biztosítva, hogy az alkalmazott teljes mértékben megértse az elvárásokat. Szükség esetén kínáljon képzést a szakmai magatartásról és a munkahelyi etikáról.

Elvárás: A 4. héten már észrevehető erőfeszítéseknek kell történniük a viselkedésnek a vállalati szabványokhoz való igazítása érdekében. 3. Figyelje a viselkedést és értékelje a 60 napos időszak alatt elért eredményeket Megoldás: Kövesse nyomon a folyamatos viselkedési mintákat, és gyűjtsön visszajelzéseket a csapat tagjaitól a fejlődés értékeléséhez. Ha a szabályszegések folytatódnak, fontolja meg további beavatkozások vagy fegyelmi intézkedések meghozatalát.

Elvárás: A 60. napra az alkalmazottnak következetesen be kell tartania a vállalati irányelveket és a szakmai magatartási szabályokat.

9. példa: Nehézségek az új technológiákhoz vagy szoftverekhez való alkalmazkodásban

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazottnak mindig nehézségei vannak, amikor a vállalat új szoftvert vagy eszközöket vezet be, ami a projekt határidőinek elmulasztásához, a munkafolyamatok lelassulásához és a helyettesíteni kényszerülő munkatársak frusztrációjához vezet. Gyakran haboznak az új platformok használatával, ami késlelteti a teljes bevezetést a csapatban.

😦 Lehetséges okok

Technológiai szorongás: félelem a hibáktól vagy a rendszer megértésétől

Nem megfelelő képzés: gyakorlati útmutatás vagy egyértelmű dokumentáció hiánya

Változás iránti ellenállás: A régi módszerek előnyben részesítése, még akkor is, ha azok kevésbé hatékonyak

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Képzési foglalkozások és oktatóvideók biztosítása (1–2. hét) Megoldás: Kínáljon interaktív képzéseket, videó oktatóanyagokat vagy lépésről lépésre bemutató útmutatókat, hogy a munkavállalók saját tempójukban tanulhassák meg az új rendszert. Gondoskodjon arról, hogy hozzáférjenek az önkiszolgáló forrásokhoz, amelyekből információkat meríthetnek.

Elvárás: A 2. héten már magabiztosan kell tudniuk kezelni az alapvető funkciókat. 2. Rendeljen hozzá egy technikai mentort a napi támogatáshoz (2–4. hét) Megoldás: Az alkalmazott mellé rendeljen egy technikai ismeretekkel rendelkező mentort, aki gyakorlati segítséget tud nyújtani, problémákat tud megoldani és a bevált gyakorlatokat tud megerősíteni. Ösztönözze a napi jelentkezéseket a gyors tisztázás érdekében.

Elvárás: A 4. héten a munkavállalónak javulnia kell a szoftver használatában és hatékonyságában. 3. Értékelje a kompetenciákat a feladatok teljesítési aránya alapján (45. nap és utána) Megoldás: Értékelje, hogy az alkalmazott mennyire hatékonyan végzi el a szoftverrel kapcsolatos feladatokat a korábbiakhoz képest. Ha a haladás lassú, biztosítson további képzést vagy módosítsa az elvárásokat.

Elvárás: A 45. napra a feladatok teljesítési arányának legalább 30%-kal kell javulnia, jelezve a jártasság növekedését.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp technológiai ütemterv sablonját a jelenlegi technológiai környezet felméréséhez, a megvalósítási fázisok megtervezéséhez és a bevezetés sikerének egyértelmű mérföldköveinek meghatározásához.

10. példa: Megtorpant szakmai fejlődés vagy szerepben való stagnálás

⛳ Szcenárió

Egy alkalmazott nem fejlődik tovább a munkakörében, kevés lelkesedést mutat az új kihívások vagy a készségfejlesztési lehetőségek iránt. A feladatokat megfelelően végzi, de hiányzik belőle az elkötelezettség, a kezdeményezőkészség, a vezetői képzés vagy a motiváció, hogy további felelősségeket vállaljon.

😦 Lehetséges okok

A karrierútvonal tisztázatlansága: Nem látnak jövőt a vállalaton belül.

Kiégés: Mentálisan kimerülteknek érzik magukat, ami az elkötelezettség csökkenéséhez vezet.

Nem megfelelő elismerés: erőfeszítéseik nem kerülnek figyelembevételre, ami miatt a fejlődés nem tűnik kifizetődőnek.

🏁 Cselekvési lépések és ütemterv 1. Állítson össze egy személyes fejlesztési tervet SMART célokkal (1–2. hét) Megoldás: Dolgozzon együtt az alkalmazottal egy személyes fejlesztési terv kidolgozásán, amely tartalmazza a szerepéhez kapcsolódó SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött) célokat. Fókuszáljon a készségfejlesztésre, a vezetői lehetőségekre vagy az új projektekben való részvételre.

Elvárás: A 2. héten már rendelkezniük kell egy strukturált növekedési tervvel, amelyben egyértelmű cselekvési lépések szerepelnek. 2. Kínáljon munkakövetési vagy keresztképzési lehetőségeket (2–6. hét) Megoldás: Vezessen be munkahelyi árnyékolást, mentorálást vagy keresztképzést különböző osztályokon, hogy bővítsék készségeiket és újra felkeltsék elkötelezettségüket. Mutassa meg nekik a vállalaton belüli lehetséges karrierutakat.

Elvárás: A 6. héten a munkavállalónak fokozott érdeklődést kell mutatnia a karrierfejlődés és a készségfejlesztés iránt. 3. Tekintse át az előrehaladást és módosítsa a fejlesztési tervet (3. hónap) Megoldás: Három hónap elteltével folytasson egyéni karrierbeszélgetést, hogy áttekintse az elért eredményeket, megoldja az akadályokat, és finomítsa a fejlesztési célokat az alkalmazottak érdeklődési körének és teljesítményének megfelelően.

Elvárás: A harmadik hónapra aktívan részt kell venniük a készségfejlesztő kezdeményezésekben, és megújult elkötelezettséggel kell viszonyulniuk a munkakörükhöz.

📖 További információ: Hogyan találhatunk karriermentort a szakmai fejlődéshez?

Hogyan készítsünk teljesítményjavítási tervet 3 egyszerű lépésben

A PIP-nek világos útmutatást kell adnia, felvázolva, hogy a munkavállaló hol küzd nehézségekkel, mi a siker, és hogyan érheti el azt. Kövesse ezt a három strukturált lépést egy hatékony terv kidolgozásához.

1. Határozza meg a teljesítményproblémát konkrét példákkal

A homályos vagy általános PIP zavart kelt a munkavállalókban. Ehelyett dokumentáljon egyértelmű, tényekre alapuló példákat a gyenge teljesítményre.

Hogyan kell csinálni: Használjon számszerűsíthető adatokat: Ahelyett, hogy „Gyakran nem tartja be a határidőket”, mondja inkább: „Az első negyedévben 8 határidőből 5-öt nem tartott be”.

Konkrét példákra hivatkozás: Mi történt, mikor, és hogyan hatott ez a csapatra?

Hangolja össze a vállalat elvárásaival: Kapcsolja össze a problémát a munkaköri feladatokkal vagy a teljesítménymutatókkal.

Ez biztosítja, hogy ne legyenek félreértések a PIP létrehozásának okát illetően. A hatékony végrehajtáshoz használhat egy csapatirányítási rendszert, amely segít nyomon követni az elvégzett feladatokat. Itt több ClickUp funkciót is együttesen használhat. Az első a ClickUp Tasks.

ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével rendeljen hozzá és kövessen nyomon teljesítményjavító feladatokat

A ClickUp Tasks segítségével:

Adjon a csapatának megvalósítható, egyértelmű és jól meghatározott feladatokat.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, hogy megértse csapata teljesítményét.

Tervezzen, szervezzen és működjön együtt zökkenőmentesen bármely projekten

Osztályozza a feladatokat prioritás és feladatkör szerint

Kapcsolódjon össze a kapcsolódó feladatokkal, és kövesse nyomon az előrehaladást az egyéni állapotokkal.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók közel 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre. Bár ezek a gyors válaszok gyakran egyenlőek a hatékonysággal, megzavarják a koncentrációt és akadályozzák a mély munkavégzést. Központosítsa a projekteket, feladatokat és csevegési szálakat a ClickUp- ban, hogy egyszerűsítse az interakciókat és csökkentse a kontextusváltásokat. Szerezze meg a szükséges információkat anélkül, hogy feladná a koncentrációját!

2. Állítson fel reális és mérhető fejlesztési célokat

Világos sikermérő mutatók nélkül sem a munkavállaló, sem a vezető nem fogja tudni, mikor történik előrelépés. A céloknak elérhetőnek, időhöz kötöttnek és mérhetőnek kell lenniük.

Hogyan kell csinálni: Összhangba hozza az elvárásokat a mentorálással , a képzéssel vagy a munkafolyamatok kiigazításával, hogy eltávolítsa az akadályokat.

Bontsa le a célokat 30, 60 vagy 90 napos ellenőrzési pontokra, hogy nyomon követhesse a fokozatos előrehaladást.

Használja a SMART kritériumokat – a céloknak konkrétnak, mérhetőnek, elérhetőnek, relevánsnak és időhöz kötöttnek kell lenniük.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely minden munkához szükséges funkciót tartalmaz, és segít a vezetőknek és a szakembereknek a csapatokkal való együttműködésben. A feladatkezeléstől és a dokumentumoktól a sablonokig és a csevegésig minden szükséges funkciót egy helyen talál.

ClickUp célok

A ClickUp Goals segítségével teljesítmény-benchmarkokat állíthat be, mérhető célokkal nyomon követheti az előrehaladást, és áttekintést nyerhet a folyamatban lévő fejlesztésekről.

Segítségével konkrét célokat határozhat meg, határidőket állíthat be, és a feladatokat közvetlenül az alkalmazottak teljesítménycéljaihoz kötheti, biztosítva ezzel a felelősségvállalást minden szakaszban.

Teljesítményjavítási tervek meghatározása és nyomon követése a ClickUp Goals segítségével

📌 Példa: Ha a probléma a határidők be nem tartása, akkor egy egyértelmű cél lehet: a feladatvégzési arány 60%-ról 90%-ra történő növelése 60 napon belül, heti előrehaladás nyomon követésével a ClickUp Goals segítségével.

3. Határozza meg a támogató rendszereket és a felelősségre vonhatóságot biztosító intézkedéseket

A PIP nem büntetésnek kell lennie, hanem közös erőfeszítésnek. Határozza meg, ki felelős a haladás nyomon követéséért, és milyen források állnak rendelkezésre a segítségnyújtáshoz.

Hogyan kell csinálni: Dokumentálja az előrehaladást egy központi helyen, hogy nyomon követhesse a fejlesztéseket az idő múlásával.

Rendszeres ellenőrzéseket (heti vagy kétheti) tervezzen be a coaching és a visszajelzések érdekében.

Jelölj ki egy mentort vagy vezetőt , aki útmutatást nyújt és korrekciókat javasol.

Ez biztosítja, hogy az alkalmazott ne maradjon egyedül a problémák megoldásával, hanem strukturált rendszer álljon rendelkezésére a megfelelő képzés és fejlődés érdekében.

4. Rendszeresen értékelje a teljesítményt adat alapú betekintéssel

A teljesítmény időbeli nyomon követése kulcsfontosságú annak megállapításához, hogy a PIP hatékony-e. A rendszeres felülvizsgálatok segítenek a célok kiigazításában, további támogatás nyújtásában vagy az elért eredmények elismerésében.

Hogyan kell csinálni: A valós idejű haladás nyomon követése alapján szükség szerint módosítsa a célokat.

Értékelje az előrehaladást minden mérföldkőnél (30, 60, 90 nap), hogy a fejlesztések megfeleljenek az elvárásoknak.

Gyűjtsön visszajelzéseket kollégáktól, mentoroktól és vezetőktől, hogy értékelje a viselkedésbeli és teljesítményalapú változásokat.

ClickUp műszerfalak

Valós idejű betekintést szeretne nyerni a csapat teljesítményébe?

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a teljesítménytrendek vizualizálásához, a befejezett és a függőben lévő feladatok nyomon követéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az alkalmazottak a terv szerint haladjanak. A Dashboards valós idejű betekintést nyújt, így mikromanagement nélkül is megalapozott döntéseket hozhat.

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Tanulja meg, hogyan készíthet egyedi irányítópultot a ClickUp-ban!👇

Bónusz: Használjon PIP sablont

A teljesítményjavítási terv csak akkor hatékony, ha strukturált, nyomon követhető és célorientált.

Használja a ClickUp teljesítményjavítási terv sablonját , hogy dokumentálja a legfontosabb teljesítményproblémákat, felvázolja a mérhető javítási célokat, és valós időben mérje a csapat teljesítményének fejlődését – mindezt egy központi munkaterületen.

Ingyenes sablon letöltése Vázolja fel a teljesítményjavítási célokat és az ütemtervet a ClickUp teljesítményjavítási terv sablonjával.

A legjobb gyakorlatok a motiváció fenntartásához a teljesítményjavítási terv során

A teljesítménymenedzsment terv lehet motiváló növekedési eszköz vagy demotiváló ultimátum – mindez attól függ, hogyan van felépítve és hogyan kommunikálják.

A munkavállalók akkor maradnak elkötelezettek, ha támogatást éreznek. A kulcs az, hogy egyensúlyt teremtsen a felelősségre vonás és a bátorítás között, biztosítva, hogy a PIP javulást eredményezzen anélkül, hogy felesleges stresszt okozna.

Íme néhány tipp, mit tegyen és mit ne tegyen, hogy a munkavállalók motiváltak maradjanak a folyamat során:

✅ Mit kell tenni ❌ Ne tegye! A PIP-et az erősségekhez igazítsa. A fejlesztési területeket igazítsa az alkalmazott készségeihez és karrierútjához. Kerülje az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítést. Az általános PIP-ek személytelennek és hatástalannak tűnnek. Integrálja a készségfejlesztést az értékelési időszakba. Kínáljon eszközöket, tanfolyamokat vagy mentorálást, hogy a fejlődés jutalmazottnak érezhető legyen. Ne csak a gyengeségek kijavítására koncentráljon. A növekedésnek lehetőségnek kell lennie, nem következménynek. A visszajelzéseket a haladásra összpontosítsa. Mondja azt, hogy „Így fogunk segíteni Önnek a fejlődésben”, ahelyett, hogy „Ezt csináltad rosszul”. Kerülje a múltbeli kudarcok felhánytorgatását. A megbeszéléseket tartsa előremutató és megoldásorientált jellegűnek. Használjon diagramokat, mérföldköveket vagy a kollégák közötti elszámoltathatóságot az adatok feldolgozásához és az alkalmazottak elkötelezettségének fenntartásához. Ne csak a bejelentkezésekre támaszkodjon. Az alkalmazottaknak is nyomon kell követniük saját fejlődésüket. Kösse össze az alkalmazottak fejlődését értelmes jutalmakkal. Az új projektek, vezetői szerepek vagy elismerések növelik az elkötelezettséget. Ne feltételezze, hogy a motiváció automatikusan jön. Az alkalmazottaknak ösztönzőkre van szükségük, hogy elkötelezettek maradjanak.

🧠 Tudta? A Gartner felmérése szerint a marketingesek 84%-a tapasztalja a funkciók közötti együttműködésből adódó „együttműködési terhet”, ami lassítja a termelékenységet és növeli a csapatok közötti feszültséget.

Így segíthet a ClickUp a bevált gyakorlatok megvalósításában:

Teljesítményjavító tervek készítése a ClickUp Brain segítségével

Megelőzze a teljesítményproblémákat, mielőtt azok felmerülnének a ClickUp segítségével

A teljesítményjavítási terv nem lehet az első lépés a munkavállalók fejlesztésében. Akkor kell alkalmazni, ha a folyamatos támogatás és útmutatás nem oldotta meg teljes mértékben a teljesítménybeli kihívásokat. Kerülje el ezt a szakaszt azáltal, hogy a munkavállalóknak az első naptól kezdve egyértelmű elvárásokat, strukturált munkafolyamatokat és folyamatos visszajelzéseket biztosít.

A ClickUp segítségével a vezetők egyszerűsíthetik a feladatkezelést, egyértelmű prioritásokat állíthatnak fel és nyomon követhetik a munkaterhelést, így biztosítva, hogy a konkrét teljesítményproblémák már korán megoldódjanak.

✅ Feladatkezelés: Határozzon meg egyértelmű határidőket, prioritásokat és felelősségi köröket.

✅ Célkövetés: Határozzon meg mérhető célokat, hogy az alkalmazottak összhangban maradjanak.

✅ Valós idejű együttműködés: Használja a Whiteboardokat és a Dokumentumokat a világosság biztosítása érdekében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és építsen proaktív, magas teljesítményű csapatot!