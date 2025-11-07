A legjobb AI jegyzetelők a Microsoft Teams-értekezletekhez

Az értekezletek remekek – amíg nem kell mindenre emlékeznie, ami elhangzott. Nagy feladat jegyzeteket készíteni, nyomon követni a teendőket és közben tényleg odafigyelni.

Ha csapata a Microsoft Teams-ben dolgozik, szüksége van egy AI jegyzetelő eszközre, amely megkönnyíti a munkáját.

A legjobb AI jegyzetelők rögzítenek, leírnak, összefoglalnak, sőt feladatokat is létrehoznak, így Ön koncentrálhat a lényegre, miközben a részletekről ők gondoskodnak.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a Microsoft Teams legjobb AI jegyzetelőit, amelyek segítségével az értekezletek jegyzetai a kaotikusból rendezetté válnak. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme ajánlásaink a legjobb AI jegyzetelő eszközökre a Microsoft Teams-értekezletekhez: ClickUp (A legjobb az AI-alapú értekezletek hatékonyságához) Microsoft Teams Copilot (A legjobb AI-alapú értekezletekkel kapcsolatos betekintéshez és elemzéshez) Fireflies.ai (A legjobb testreszabható nyomkövetők és időbélyeggel ellátott kiemelt részekhez) Otter.ai (A legjobb kereshető átírásokhoz és AI által generált utólagos teendőkhöz) A Tactiq AI jegyzetelője (A legjobb valós idejű átíráshoz címkézéssel és képernyőképekkel) tl;dv (A legjobb CRM-integrált értekezlet-összefoglalókhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz) Supernormal (A legjobb a legfontosabb információk kinyeréséhez és az értekezletekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásához) Krisp AI Meeting Assistant (A legjobb a teendők felismeréséhez és a strukturált értekezlet-sablonokhoz) Huddles. app (A legjobb zajszűrés és hangtisztaság a leírásokban) A Bluedot AI-alapú jegyzetelője (A legjobb választás botmentes háttér-átíráshoz, iparág-specifikus pontossággal)

Mire kell figyelnie a Microsoft Teamshez készült AI jegyzetelő programoknál?

Egy AI jegyzetelő időt takaríthat meg, javíthatja a pontosságot és növelheti az értekezletek hatékonyságát. Azonban nem minden eszköz kínál ugyanazokat a funkciókat. Amikor a Microsoft Teamshez választ, vegye figyelembe a következő főbb jellemzőket, hogy biztosan megfeleljen az Ön igényeinek. 💁

Zökkenőmentes integráció: Natívan működik a Microsoft Teams-en belül, kézi beállítás vagy harmadik féltől származó megoldások nélkül

Valós idejű átírás: Nagy pontossággal rögzíti a beszélgetéseket, még zajos környezetben vagy gyors tempójú megbeszélések során is

Előadó azonosítás: Megkülönbözteti a résztvevőket, hogy strukturált és olvasható jegyzeteket készítsen

Feladatok kivonása: Meghatározza a legfontosabb feladatokat, döntéseket és utólagos teendőket, így csökkentve a kézi áttekintés szükségességét

Összefoglalási funkciók: Rövid, AI-alapú értekezlet-összefoglalókat készít a releváns kiemelt részekkel

Testreszabható formázás: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összefoglalókat a csapat munkafolyamataihoz és jelentési igényeihez igazítsák

Többnyelvű támogatás: Több nyelven készít jegyzeteket az értekezletekről a globális csapatok számára

Részletes keresés és címkézés: Lehetővé teszi konkrét témák, kulcsszavak vagy fontos pillanatok gyors visszakeresését

🧠 Érdekesség: A gyorsírók nem úgy gépelnek, mint mi. Egy speciális gyorsírógépet használnak, amelyet stenotype-nak hívnak, és amely egyetlen mozdulattal egész szavakat vagy kifejezéseket ír le. Ezért tudnak lépést tartani a gyors beszéddel, ami őket a valós idejű átírási AI emberi változatává teszi.

A 10 legjobb AI jegyzetelő a Microsoft Teamshez

A megfelelő AI jegyzetelő kiválasztása kihívást jelenthet, mivel rengeteg lehetőség közül lehet választani. Hogy megkönnyítsük az életét, összeállítottunk egy listát tíz olyan AI jegyzetelőről a Microsoft Teams számára, amelyek pontosságukkal, zökkenőmentes integrációjukkal és termelékenységi előnyeikkel tűnnek ki.

1. ClickUp (A legjobb az AI-alapú értekezletek hatékonyságához)

A mai munkavégzés nem működik.

A projektek, a tudás és a beszélgetések szétszórtan, egymástól független eszközökön találhatók, ami lassítja a csapatok munkáját. A ClickUp megoldja ezt a problémát az mindenre kiterjedő munkaalkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

Mindannyian tudjuk, hogy az értekezletek azok a helyek, ahol a varázslat (és az őrület) történik. Éppen ezért a ClickUp Meetings gondoskodik arról, hogy a megbeszélések strukturáltak, produktívak és – ami a legfontosabb – megvalósíthatók legyenek.

A ClickUp egy helyen központosítja az AI-alapú jegyzetelést, az értekezletek szervezését, a közös dokumentumokat és a feladatok nyomon követését az összes videokonferencia-platformon, beleértve a Microsoft Teams-t is.

Így használhatja a funkciókat. 💁

ClickUp AI Notetaker

Próbálja ki a ClickUp AI jegyzetelőjét Szerezzen automatikus értekezlet-átiratokat egyértelmű beszélőjelölésekkel a ClickUp AI Notetaker segítségével

Az értekezlet épp most ért véget, és az oldala tele van olvashatatlan firkákkal? Ne aggódjon, a ClickUp AI jegyzetelő segít Önnek.

A jegyzetelő automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteket valós időben, kiemelve a legfontosabb tanulságokat, eredményeket és döntéseket. Nincs többé szükség arra, hogy a szövegtengerben turkáljon a fontos információk után, amíg könnyezni nem kezd a szeme.

És a legjobb az egészben? Ez az értekezletekhez készült AI-eszköz zökkenőmentesen alakítja át a megbeszélés témáit ClickUp-feladatokká, így biztosítva a könnyű nyomon követést. Ha később vissza kell térnie valamire, csak kérdezze meg az AI-eszközt természetes nyelven, és az másodpercek alatt előhívja az információt!

Tegyük fel például, hogy egy technológiai vállalat marketingcsapata heti kampánytervezési értekezletet tart a Microsoft Teams-ben.

A ClickUp jegyzetelőjével az értekezlet összefoglalásra kerül, rögzítve a legfontosabb frissítéseket, mint például a bevezetési ütemterveket, a tartalmi eredményeket és a hirdetési költségkereteket. Ezeket a pontokat feladatokká alakítja, a vázlatokat a tartalomíróknak, a tervezési kéréseket pedig a tervezőknek rendeli hozzá.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével az értekezletek átirataiból azonnal válaszokat kaphat a gyors áttekintéshez.

A ClickUp Brain segítségével az információk keresése gyerekjáték lesz. Ahelyett, hogy az értekezletek jegyzetét lapozgatná, egyszerűen csak megkérdezheti: „Milyen visszajelzést adott az ügyfél a múlt hónapban?” és azonnal megkapja a választ.

Például egy kampánystratéga, aki áttekinti a korábbi megbeszéléseket, azonnal előhívhatja az ügyfél preferenciáit azzal a kérdéssel, hogy „Milyen üzenetirányt preferált az ügyfél?” Ez biztosítja, hogy minden ajánlat, hirdetési koncepció vagy tartalmi stratégia összhangban legyen az ügyfél elvárásaival, anélkül, hogy kihagynák a legfontosabb részleteket.

ClickUp Docs

Együttműködj valós időben, és szerkeszd a dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

Most, hogy az értekezletei könnyedén dokumentálhatók, hol tárolódnak ezek a jegyzetek?

A ClickUp Docs egy központi felület, amelyen mindent megszervezhet, megoszthat és együttműködhet, az értekezletek jegyzetétől kezdve a projektütemterveken és a teendőlistákon át a vállalati wikikig.

Használhatja a gazdag formázási funkciókat, hogy a dokumentumokat a kívánt módon strukturálja, miközben multimédiás elemekkel, diagramokkal, címkékkel, linkekkel és táblázatokkal teszi azokat vonzóbbá. Ráadásul az integrált Brain segítségével javíthatja a jegyzetek érthetőségét, és szerkesztheti őket úgy, hogy azok az adott hangnemhez is illeszkedjenek.

A ClickUp legjobb funkciói

Bővítse ki ötleteit: Használjon AI-alapú utasításokat, mint például a „Tartalom kiterjesztése” vagy a „Írjon tovább”, hogy továbbfejlessze és finomítsa gondolatait

Rutin feladatok automatizálása: Állítson be kiváltókat és feltételeket az ismétlődő műveletek kezeléséhez, akár kész, akár testreszabható Állítson be kiváltókat és feltételeket az ismétlődő műveletek kezeléséhez, akár kész, akár testreszabható ClickUp-automatizálások segítségével.

Képernyőfelvételek rögzítése és leírása: Rögzítse a képernyőjét Rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, és hozzon létre AI-alapú leírásokat, amelyek könnyen hivatkozhatók az értekezlet jegyzetében

Együttműködési jegyzetek szinkronizálása a Chat-tel: Használja a ClickUp Brain-t a beszélgetések összefoglalásához, és tegye közzé a legfontosabb teendőket közvetlenül Használja a ClickUp Brain-t a beszélgetések összefoglalásához, és tegye közzé a legfontosabb teendőket közvetlenül a ClickUp Chat- ben, hogy mindenki naprakész legyen

A ClickUp korlátai

Kiterjedt testreszabási funkcióinak beállítása időt igényel

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld nyomonkövetési jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, széttagolt módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges legfontosabb információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével az összes feladat, csevegés és dokumentum között azonnal átalakíthatja a beszélgetéseket megvalósítható feladatokká, így biztosítva, hogy mindenre kiterjedjen a figyelem.

2. Microsoft Teams Copilot (A legjobb AI-alapú értekezleti betekintéshez és elemzéshez)

a Microsoft Teams Copilot segítségével

A Microsoft Teams Copilot egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely a Microsoft 365 alkalmazásokba, többek között a Teamsbe is integrálva van, hogy javítsa a termelékenységet és az együttműködést. A fejlett nyelvi modellek és a Microsoft Graph adatok kihasználásával a Copilot automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailek megírása, az értekezletek összefoglalása és a tartalom generálása.

A Copilot felkészíti Önt az értekezletekre, leírja a beszélgetéseket, és összefoglalja a legfontosabb pontokat a későn csatlakozók számára. Utána összefoglalja a döntéseket, felsorolja a teendőket, és megválaszolja a nyomon követési kérdéseket.

A Microsoft Teams Copilot legjobb funkciói

Az értekezleteken elhangzottak alapján azonosítsa és sorolja fel a követő feladatokat, így könnyebben kioszthatja a felelősségi köröket

Állítsa be a Copilot elérhetőségét a teljes átírás, az élő beszéd-szöveggé alakítás vagy a csevegésen alapuló betekintés opcióival

Tegyen fel célzott kérdéseket a Copilotnak, hogy feltárja az ellentmondásokat, elemezze a válaszokat és azonosítsa az érvelés hiányosságait

Kombinálja a beszélt beszélgetéseket és a csevegőüzeneteket, hogy egy helyen biztosítsa a teljes kontextust

A Microsoft Teams Copilot korlátai

A jegyzetelési funkcióhoz speciális Microsoft 365 szolgáltatási csomagokra van szükség, ami további költségekkel jár.

Ez nem érhető el végpontok közötti titkosítású értekezleteken, ami korlátozza a használatát érzékeny, de fontos megbeszélések során.

A Microsoft Teams Copilot árai

Microsoft 365 Business Basic Copilot-tal: 37,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard Copilot-tal: 44,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium Copilot-tal: 53,50 USD/hó felhasználónként

A Microsoft Teams Copilot értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Fireflies.ai (A legjobb testreszabható nyomkövetők és időbélyeggel ellátott kiemelt részekhez)

A Fireflies.ai egy AI jegyzetelő eszköz értekezletekhez, amely rögzíti, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket, hívásokat és virtuális konferenciákat. Bármilyen forrásból rögzíti a hangos interakciókat, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le a legfontosabb részletekről.

Szüksége van az ármegbeszélések és a versenytársak említésének nyomon követésére, vagy egy hívás fontos pillanatának megosztására? Állítson be egyéni nyomkövetőket a részletek megjelöléséhez, és hagyja, hogy a Fireflies időbélyeggel ellátott hangrészleteket hozzon létre a gyors visszakereséshez.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Rögzítse és konvertálja az értekezleteket szöveggé iparágvezető pontossággal, több mint 100 nyelven

Szinkronizálja a leiratokat és a jegyzeteket a Slackkel, a Salesforce-szal, a HubSpot-tal, a Trellóval, az Asanával, a Notionnal és még sok mással

Használja az AI Notetaker botot, a Chrome-bővítményt vagy a mobilalkalmazást élő vagy személyes beszélgetések leírásához

Keressen a korábbi értekezletekben egészen a pontos mondatig, és használja az AskFred funkciót, hogy azonnali válaszokat kapjon a beszélgetésekből

A Fireflies.ai korlátai

A korlátozott szakmai szókincs néha pontatlanságokhoz vezet

Nem rögzíti vagy nem foglalja össze a Teams csevegésben az értekezletek során elküldött üzeneteket

A Fireflies.ai árai

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A görögök drága anyagokat, például pergamentet és papiruszot használtak, hogy mindent kézzel dokumentáljanak. Emellett folyamatosan küzdeniük kellett azért, hogy ezeket a feljegyzéseket megóvják a környezeti hatásoktól.

4. Otter.ai (A legjobb kereshető átírásokhoz és AI által generált utólagos teendőkhöz)

az Otter.ai segítségével

Az Otter.ai segít a csapatoknak lépést tartani az értekezletekkel, és a beszélgetéseket világos, kereshető jegyzetekké alakítja. Mint AI jegyzetelő eszköz, az Otter.ai valós időben leírja az értekezleteket. Az értekezlet után automatikusan létrehoz egy gyors összefoglalót, így másodpercek alatt áttekintheti a legfontosabb pontokat.

A platform azonosítja a beszélőket és kijelöli a felelősségi köröket is, így nincs szükség manuális utólagos intézkedésekre. A kulcsszó-felismerés segítségével könnyedén kereshet konkrét témákra a korábbi értekezletek között.

Ráadásul az AI-alapú csevegőasszisztens az értekezlet alapján követő e-maileket vagy állapotfrissítéseket is generálhat.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Készítsen 30 másodperces összefoglalókat, amelyek a hosszú üléseket a legfontosabb kiemelt pontokra sűríti

Használja az Otter AI Chat szolgáltatást, hogy közvetlenül az értekezletekből nyert információk alapján készítsen utólagos e-maileket és állapotfrissítéseket

Egyesítse az élő párbeszédet az aszinkron frissítésekkel az AI Channels segítségével, és lendületet adjon a projektnek

A cselekvésre szoruló tételek automatikus kivonása és terjesztése, biztosítva a következő lépések egyértelműségét

Az Otter.ai korlátai

A hozzáférés a legutóbbi 25 beszélgetésre korlátozódik, a régebbi beszélgetések archiválásra kerülnek

Az ingyenes csomagban az egyes munkamenetek átírása legfeljebb 30 percig lehetséges.

Az Otter.ai árai

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az ókori görögök úttörői voltak a jegyzetelés gyakorlatának, és hangsúlyozták a tudás dokumentálásának kulturális jelentőségét. Gondosan vezettek személyes feljegyzéseket a filozófiai gondolatok, a történelmi események és a tudományos megfigyelések megőrzése érdekében.

5. Tactiq AI jegyzetelője (A legjobb valós idejű átíráshoz címkézéssel és képernyőképekkel)

via Tactiq

A szakemberek és vezetők igényeinek figyelembevételével kifejlesztett Tactiq Note Taker az OpenAI-tól élőben leírja az értekezleteket, biztosítva, hogy minden fontos részlet pontosan rögzítésre kerüljön.

A Tactiq integrálható a Microsoft Teams, a Google Meet és a Zoom alkalmazásokkal, így megszünteti a kézi jegyzeteléssel járó gondokat. A mondat-alapú jegyzetelési módszert követve a Tactiq minden kijelentést rögzít, amint elhangzik, biztosítva ezzel a beszélgetés kontextusának és árnyalatainak megőrzését.

A Tactiq AI jegyzetelőjének legjobb funkciói

Használja az AI-t átfogó projektfrissítések automatikus generálásához, beleértve az eseményeket, határidőket, megbeszéléseket, következő lépéseket, jegyzeteket és tanulságokat

Jelölje meg a feladatokat, döntéseket és kérdéseket egyedi címkékkel, jelölésekkel vagy megjegyzésekkel az élő átírásokban

Készítsen képernyőképeket közvetlenül a leíráshoz, hogy megőrizze a kritikus pillanatokat és a konkrét hivatkozásokat későbbi áttekintés céljából

A Tactiq AI jegyzetelőjének korlátai

Egyes felhasználók szerint a Tactiq mesterséges intelligenciájának funkciói kezdetben bonyolultak lehetnek a beállítás és a testreszabás szempontjából

A Tactiq Chrome-bővítményként működik, így használata a Chrome böngésző felhasználóira korlátozódik.

A Tactiq AI jegyzetelőjének árai

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Team: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Tactiq AI jegyzetelőjének értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? John Locke fontos szerepet játszott a könyvek használhatóságának javításában. Bevezette egy hatékony indexelési rendszert, amely lehetővé tette a felhasználók számára az információk hatékony kategorizálását és visszakeresését. Ez még a modern időkben is segíti a strukturált jegyzetelést.

6. tl;dv (A legjobb CRM-integrált értekezlet-összefoglalókhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)

A tl;dv egy AI-alapú értekezletjegyzet-készítő szoftver azoknak a szakembereknek és vezetőknek, akik a Microsoft Teams-re támaszkodnak. Miközben rögzíti, leírja és kiemeli az értekezletek fontos pillanatait, elsősorban az értekezlet utáni összefoglalásra összpontosít.

A zökkenőmentes CRM-integráció, az AI-alapú betekintés és a testreszabható összefoglaló formátum révén a tl;dv megkönnyíti a nyomon követést, a jelentéstételt és a döntéshozatalt. Akár ügyfél-visszajelzéseket kell kinyernie, akár az értékesítési beszélgetések során felmerülő ellenvetéseket kell nyomon követnie, akár a termék gyenge pontjait kell azonosítania, a tl;dv AI-ügynökei mindent elintéznek.

tl;dv legjobb funkciók

Töltse ki automatikusan a CRM mezőket a releváns értekezletadatokkal, így elkerülve a kézi adatbevitel szükségességét a HubSpot, a Salesforce és több mint 6000 egyéb platformon.

Ütemezzen AI-alapú emlékeztetőket, hogy áttekintse a múltbeli és jövőbeli értekezleteket konkrét betekintés céljából, és a jelentéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába küldje

Írja le és foglalja össze az értekezleteket több mint 30 nyelven a globális együttműködés érdekében

Használjon strukturált sablonokat és útmutatókat az értekezletek közötti következetesség biztosításához

tl;dv korlátozások

Nincs beépített funkció a videókon látható résztvevői érzelmek elemzésére, ami mélyebb betekintést nyújthatna

Nem kínál testreszabott szókincset, ami speciális területeken vagy szakszavak esetében fontos lehet

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az AI jegyzetelési piac mérete várhatóan 2033-ra eléri a 2545 millió dollárt, 18,9%-os összetett éves növekedési rátával.

7. Supernormal (A legjobb a legfontosabb információk kinyeréséhez és az értekezletekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásához)

via Supernormal

A Microsoft Teamshez készült AI jegyzetelők listáján a következő a Supernormal. Ez az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Teamsbe, valós időben leírja az értekezleteket és rögzíti a legfontosabb tanulságokat.

Az AI-vezérelt asszisztens, Norma, valós időben rögzíti a részletes értekezleti jegyzeteket. A hagyományos átírási eszközöktől eltérően a Norma kiemeli a legfontosabb információkat, azonosítja a feladatokat, és válaszol a kérdésekre az értekezlet alatt vagy után. Sőt, a Microsoft Teams-en belül testreszabhatja a jegyzetelő bot nevét is, így biztosítva a zökkenőmentes csapatmunkát.

A Supernormal legjobb funkciói

Automatikusan azonosítsa a beszélgetésekben felmerülő feladatokat, és rendelje hozzá azokat a megfelelő csapattagokhoz az Asana, a Trello, a ClickUp és a Linear alkalmazásokon belül.

Gyorsan megtalálhatja a konkrét pillanatokat az időbélyeggel ellátott átírási szakaszokban

Egységesítse a jegyzetformátumokat a különböző típusú értekezletekhez, például értékesítési megbeszélésekhez, csapatértekezletekhez és ügyfél-tájékoztatókhoz igazított sablonokkal.

Kapjon összefoglaló e-maileket a legfontosabb megbeszélésekről, amelyek segítenek a csapatoknak felkészülni a következő hétre

A Supernormal korlátai

A felhasználók panaszkodnak az eszköz előre elkészített sablonjainak gyenge minőségű eredményeire

Nem írja le az értekezleteket offline módban

Supernormal árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Supernormal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az AI jegyzetelők olyan technológiákat használnak, mint a nagy nyelvi modellek (LLM) és az automatikus beszédfelismerés (ASR), hogy javítsák a pontosságot és a kontextus megértését.

8. Krisp AI Meeting Assistant (A legjobb a teendők felismeréséhez és a strukturált értekezlet-sablonokhoz)

a Krisp AI Meeting Assistant segítségével

Nevéhez híven a Krisp pontos átírásokat biztosít a Microsoft Teams-értekezletekhez. Az alapvető jegyzetelésen túl a Krisp felismeri a teendőket az értekezletek során elhangzott beszélgetésekből. A feladatok automatikusan kivonásra kerülnek, kategorizálásra kerülnek, és a megfelelő csapattagokhoz rendelődnek, biztosítva, hogy minden utólagos teendő egyértelmű és nyomon követhető legyen.

Ezen felül a Krisp növeli a hatékonyságot azzal, hogy azonnal használható jegyzetelési sablonokat kínál az értekezletek jegyzetéhez. Ezek a sablonok strukturált formában rendszerezik a legfontosabb megbeszélési pontokat, döntéseket és következő lépéseket, megkönnyítve a jegyzetek megosztását és terjesztését a csapat tagjai között.

A Krisp AI Meeting Assistant legjobb funkciói

Fedezze fel a beszélgetésekben a cselekvési pontokat, és rendelje hozzá őket a csapattagokhoz anélkül, hogy kontextust kellene váltania

Kössd össze a jegyzetelést és a terjesztést az ütemezett értekezletekkel az automatizált munkafolyamat érdekében

Használja ki a plugin-mentes kompatibilitást a Microsoft Teams és más értekezlet-platformok használatához

A Krisp AI Meeting Assistant korlátai

Jelenleg a Krisp egyszerre csak egy naptárhoz tud csatlakozni

Az értekezletek átírási és jegyzetelési funkciói jelenleg csak az angol nyelvet támogatják.

A Krisp AI Meeting Assistant árai

Ingyenes

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

A Krisp AI Meeting Assistant értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Használjon színeket a jegyzetek különböző szakaszainak kiemelésére. A piros szín használható fontos információk, kulcsfontosságú pontok és figyelmeztetések jelölésére, míg a kék színnel kiemelheti a definíciókat, a főbb fogalmakat és a legfontosabb gondolatokat. A zöld szín kiválóan alkalmas példák és alkalmazások jelölésére, a sárga a kérdésekre, a lila pedig a szókincsre.

9. Huddles. app (A legjobb zajszűréshez és a hang tisztaságához a leírásokban)

a Huddles.app segítségével

A Huddles egy csúcsminőségű zajszűrő és hangjavító eszköz, amely kristálytiszta hangot biztosít a virtuális értekezleteken. Eltávolítja a háttérzajokat, mint például a billentyűzet kopogását, a kutyák ugatását vagy az építkezési zajokat, így biztosítva a pontos értekezlet-összefoglalókat.

A gyors tempójú beszélgetések során, amikor több résztvevő is egyszerre beszél, a Huddles Voice Clarity funkciója javítja a beszéd érthetőségét. Ez megkönnyíti a beszélők megkülönböztetését és a koherens összefoglalók készítését.

A Huddles. app legjobb funkciói

Biztosítsa az adatok biztonságát a helyi hangfeldolgozással, így garantálva, hogy az érzékeny információk titokban maradjanak

Minimalizálja a félreértéseket az Echo Cancellation és az Acoustic Echo Removal funkciók segítségével, amelyek kiküszöbölik a rossz hangminőségből adódó problémákat.

Készítsen tömör napirendeket az AI segítségével, hogy irányítsa a megbeszéléseket, és ösztönözze a csapat tagjait az előzetes felkészülésre

A Huddles. alkalmazás korlátai

Az alkalmazás nem szinkronizálódik a felhasználók naptáraival

A felhasználók panaszkodnak arra, hogy nincsenek fejlett API-kapcsolatok, amelyek megkönnyítenék a más platformokkal való jobb együttműködést

A Huddles. app árai

Ingyenes

Pro: 19,9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,9 USD/hó felhasználónként

Huddles. alkalmazás értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Azok a szervezetek, amelyek AI jegyzetelő eszközöket használnak, akár 30%-kal csökkentették az értekezletek utáni jegyzetek rendezésére fordított időt.

10. A Bluedot AI-alapú jegyzetelője (A legjobb botmentes háttér-átíráshoz, iparág-specifikus pontossággal)

A Bluedot rögzíti, rendszerezi és megosztja az értekezletek jegyzetét a Microsoft Teams-ben anélkül, hogy botok csatlakoznának a hívásaihoz. A háttérben csendesen működik, automatikusan leírja és összefoglalja a beszélgetéseket. A leiratok kiemelik a legfontosabb pontokat, a teendőket és a döntéseket, így a nyomon követés gyerekjáték lesz.

Egy nagy előny? A Bluedot pontosan felismeri a szakmai kifejezéseket és az iparági zsargont, így még a speciális témájú beszélgetések is érthetően kerülnek leírásra.

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének legjobb funkciói

Állítson be konkrét megtekintési, szerkesztési és megosztási jogosultságokat a bizalmas információk biztonsága érdekében

Ossza meg az értekezletek összefoglalóit a csapatok között, hogy minden résztvevő naprakész legyen

Használja az AI-t az értekezletekhez , és végezzen gyors kulcsszókeresést a fontos értekezleti jegyzetek megtalálásához anélkül, hogy újra lejátszaná a felvételeket

Készítsen automatikusan nyomon követési feladatokat és teendőket, hogy a csapatok összehangoltan haladjanak a következő lépésekkel

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének korlátai

Nincs kiterjedt CRM-integrációja, ami korlátozza a rögzített hívások olyan platformokkal való szinkronizálásának lehetőségét, mint például a liftOS

A találkozóösszefoglalók testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami befolyásolja az ügyfélkapcsolatokba nyert betekintést

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének árai

Ingyenes

Alapcsomag: 18 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🤝 Barátkozó emlékeztető: A jegyzetelők hasznosak, de mindig ellenőrizze, finomítsa és személyre szabja az AI által generált jegyzeteket a pontosság és az érthetőség érdekében.

Ismerje meg a legjobb AI-alapú eszközt – a ClickUp-ot

Bemutattuk a Microsoft Teams számára elérhető legjobb AI jegyzetelő eszközöket, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyekkel javíthatja az értekezletek során szerzett információk rögzítését, rendszerezését és az azok alapján történő cselekvést.

Ha azonban olyan fejlett funkciókat keres, amelyek az értekezletek leírásán túl is növelik csapata termelékenységét, a ClickUp kiemelkedik a többi közül.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatizált értekezlet-összefoglalókat kap, így nem kell attól tartania, hogy fontos részleteket hagy ki. A ClickUp Docs egy együttműködési felületet biztosít a jegyzetek tárolásához, rendszerezéséhez és finomításához. A ClickUp Brain segítségével pedig az AI még egy lépéssel tovább megy: segít az információk azonnali megírásában, összefoglalásában és visszakeresésében, így munkaterülete valóban okosabbá válik.

