A 10 legjobb szoftverértékelő webhely stratégiai információkhoz

Hadd kérdezzek valamit: hogyan döntik el potenciális ügyfelei, hogy az Ön üzleti szoftvere megfelel-e az igényeiknek? Ha a válaszában nem szerepel a „vélemények ellenőrzése”, akkor lehet, hogy pénzt hagy ki.
A megfelelő szoftver kiválasztása olyan lehet, mint egy új autó vásárlása: rengeteg lehetőség, csillogó funkciók, amelyek hasznosak lehetnek vagy sem, és annak a kockázata, hogy végül valami olyan terméket választunk, amely jól néz ki, de akkor romlik el, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ebben az esetben a szoftverértékelő oldalak igazán hasznosak lehetnek.
Ahelyett, hogy marketinges szlogenekre támaszkodna, valódi felhasználók tapasztalatait, részletes értékeléseket a funkciókról, az árakról és arról, hogy mi működik a gyakorlatban, ismerhet meg.
❗️ Az emberek 90%-a szerint a pozitív értékelések befolyásolják vásárlási döntéseiket.
A SaaS-üzletág értékesítésének és ügyfelei sikerének elősegítése érdekében elengedhetetlen, hogy a legjobb szoftverértékelő oldalakon szerepeljen és értékelést kapjon. Ez a különbséget jelenti aközött, hogy a megoldás, amelyet a vásárlók választanak, vagy aközött, hogy tovább görgetnek.
Ez a blogbejegyzés segít Önnek a legjobb szoftverértékelő webhelyek okos kiválasztásában, hogy a szoftverek listázása kevésbé tűnjön kockázatosnak.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 legjobb szoftverértékelő webhely, amelyek közül választhat:
- G2: A legjobb átfogó felhasználói információk és vállalati láthatóság szempontjából
- Capterra: A legjobb kis- és középvállalkozások számára, akik szoftverek összehasonlítását keresik.
- Software Advice: A legjobb személyre szabott szoftverajánlásokhoz
- GetApp: A legjobb szoftveropciók szűrésére és összehasonlítására
- Gartner Peer Insights: A legjobb vállalati szintű szoftvervásárlók számára
- TrustRadius: A legjobb mélyreható és átlátható szoftverértékelésekhez
- PeerSpot, korábban IT Central Station: A legjobb választás vállalati IT-szakemberek és döntéshozók számára
- Trustpilot: A legjobb a felhasználók által írt értékelések révén történő bizalomépítéshez
- SoftwareReviews: A legjobb adat alapú információk és érzelmi lábnyom pontszámokhoz
- OMR Reviews: A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a német nyelvű piacra irányulnak.
Mit kell keresnie a szoftverértékelő oldalakon?
A megfelelő értékelési platform kiválasztása szoftvergyártóként stratégiai lépés, amely közvetlenül befolyásolja, hogy terméke hogyan jelenik meg a piacon. Ez jelentősen befolyásolhatja az ügyfelek hűségét.
Íme néhány szempont, amelynek figyelembevételével megkülönböztetheti a kiváló értékelő oldalakat a többitől.
- Ellenőrzött felhasználói vélemények: A vásárlók olyan emberek visszajelzéseit szeretnék hallani, akik ténylegesen használták a szoftvert. Egyes oldalakon túlzottan dicsérő vagy gyanúsan negatív vélemények is előfordulhatnak, ezért keressen olyan platformokat, amelyek ellenőrzik a véleményezők hitelességét.
- Részletes információk: Keressen olyan platformokat, ahol a véleményezők átfogó visszajelzéseket adnak – mi működött, mi nem, és hogyan illeszkedik a szoftver az ő üzleti tevékenységükbe.
- Szűrési és összehasonlító eszközök: A vásárlók gyakran összehasonlítják a funkciókat, az árakat és egyéb jellemzőket. Annak érdekében, hogy az ügyfelek könnyebben értékelhessék a szoftverét, válasszon olyan platformot, amely megbízható összehasonlító táblázatokat és szűrési lehetőségeket kínál.
- Erős piackutatás: A legjobb értékelő oldalak jelentős jelenléttel bírnak a szoftverkategóriában.
- Gyártói támogatás: Egyes platformok nem csak felhasználói értékeléseket kínálnak, hanem olyan eszközöket is, mint az analitikai irányítópultok, a potenciális ügyfelek generálása vagy a hirdetési lehetőségek – olyan erőforrásokat, amelyek növelhetik termékének láthatóságát.
🧠 Érdekesség: A fogyasztók körülbelül 61%-a két-három értékelő oldalt megnéz, mielőtt vásárlásra szánná magát – mert ki ne szeretne egy második (vagy harmadik) véleményt is meghallgatni, mielőtt döntést hoz?
A 10 legjobb szoftverértékelő webhely
Számtalan órányi kutatás után összeállítottam egy listát a 10 legjobb szoftverértékelő webhelyről, hogy segítsem a következő lépésed meghozatalát. Itt van:
1. G2 (a legjobb átfogó felhasználói információk és vállalati láthatóság szempontjából)
A G2 kiemelkedik mint megbízható platform, amely hiteles, felhasználók által generált visszajelzéseket kínál a szoftvermegoldások értékeléséhez.
Számos kategóriában található átfogó értékelésgyűjteményével hiteles képet ad a szoftvertermékekről. A G2 interaktív felülete és hatékony szűrőeszközei segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a releváns információkat, ezért a gyártók és a vásárlók kedvence.
A platform elfogulatlan értékeléseket kínál őszinte és részletes információkkal, amelyek segítségével a felhasználók magabiztosan hozhatnak megalapozott döntéseket. Nagyra értékelem, hogy a könnyű használat javítja a felhasználói élményt, és segít a potenciális ügyfeleknek, hogy gond nélkül hozzáférjenek a konkrét visszajelzésekhez.
A G2 kínálata:
- Vélemények: 2 millió felett
- Kategóriák: 1100+
- Havi látogatók száma: 9 millió felett
A G2 legjobb funkciói
- Növelje szoftvere hitelességét hiteles értékelésekkel és valódi felhasználók visszajelzéseivel az eszközökről.
- A G2 Grid segítségével vizualizálhatja a termékek rangsorát, amely megmutatja az elégedettségi szintet és a piaci jelenlétet, így könnyen összehasonlíthatja őket.
- Több mint 1000 szoftverkategória között böngészhet, hogy a vásárlók a versenytársak termékei mellett az Ön termékét is értékelhessék.
- Használja a gyártói elemzéseket a trendek nyomon követéséhez, potenciális ügyfelek megszerzéséhez és marketingstratégiák finomításához.
A G2 korlátai
- Néhány kategóriában több ezer termék közül nehéz kiemelkedni, különösen az újoncok számára.
- Az olyan fejlett funkciók, mint az elemzés és a reklámozás, drága előfizetést igényelnek, ami a startupok számára kihívást jelenthet.
G2 árak
- Egyedi árazás
G2 értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Mit mondanak a G2-ről a valódi felhasználók?
Értékelem, hogy a G2 a könnyű megvalósíthatóságra, valamint az ügyfélszolgálat és a legfontosabb funkciók rendszeres frissítésére helyezi a hangsúlyt. A funkciók összehasonlítása és az integrációs részletek különösen értékesek, mivel megkönnyítik a meglévő rendszerekkel jól működő eszközök kiválasztását. Összességében a G2 a gyors, megbízható szoftverajánlások első számú forrása. A friss értékelések gyakorisága lenyűgöző, és a rendszeres frissítések segítik a platform relevanciájának megőrzését. Egy dolog, amit kissé kihívásnak találok a G2.com-on, hogy bár nagyon sok értékelés található rajta, néha túlnyomó lehet az összeset átnézni, különösen akkor, ha konkrét felhasználási esetekre vonatkozó információkat keresünk.
👀 Tudta? A G2 legjobb szoftvereknek járó díjai a technológiai világ Oscar-díjai – elismertek és megbízhatóak, és iránymutatásul szolgálnak a különböző iparágakban a fontosabb beszerzési döntések meghozatalához!
2. Capterra (a legjobb kis- és középvállalkozások számára, akik szoftverek összehasonlítását keresik)
A szoftverek túlnyomó világában gyakran fordulok a Capterra -hoz, mint megbízható útmutatóhoz.
Több mint 2 millió ellenőrzött értékeléssel és könnyen használható felülettel segíti a vállalkozásokat abban, hogy okosabb és gyorsabb döntéseket hozzanak. A felhasználók értékelik a fejlett szűrési lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a szoftvereket ár, funkciók, telepítési típus és egyéb szempontok szerint rendezhessék.
A gyártók számára a Capterra egy olyan platformot kínál, ahol termékeiket széles körű, aktívan megoldásokat kereső közönségnek mutathatják be.
A Capterra kínálata:
- Vélemények: 2 millió felett
- Kategóriák: 8+
- Havi látogatók száma: 5,1 millió
A Capterra legjobb funkciói
- Hasonlítson össze akár négy eszközt egymás mellett, hogy kiemelje a legfontosabb funkciókat, árakat és értékeléseket, és így okosabb döntést hozhasson.
- Használja ki az értékelés moderátorok szolgáltatásait, akik biztosítják a hitelességet és elemzik a szövegek minőségét, hogy felismerjék a plágiumot és a hamis értékeléseket.
- Szerezzen potenciális ügyfeleket szponzorált listákkal és hirdetési lehetőségekkel
- Hozzáférés részletes útmutatókhoz és cikkekhez, amelyek tájékoztatják a vásárlókat és egyszerűsítik a szoftverválasztási folyamatot.
A Capterra korlátai
- Az eredetiség biztosítására tett erőfeszítések ellenére mindig fennáll a kockázata, hogy hamis és negatív értékelések csúsznak át, ami potenciálisan hatással lehet termékének hírnevére.
- Az alapvető listázás ingyenes, de a prémium funkciók, mint például a jobb láthatóság és a részletes elemzések, előfizetést igényelnek.
Capterra árak
- Egyedi árazás
Capterra értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (több mint 120 értékelés)
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Mit mondanak a Capterra-ról a valódi felhasználók?
A Capterra az egyik legjobb szoftverértékelő platform, mert minden értékelést azok a felhasználók ellenőriznek, akik ténylegesen használták a szoftvert. A Capterra a legjobb ügyfélszolgálattal rendelkezik. Néhány információ, például az árak és a funkciók nem mindig pontosak a Capterrán, ezért érdemes ezt figyelembe venni a szoftver megvásárlása előtt.
3. Software Advice (a legjobb személyre szabott szoftverajánlásokhoz)
A Software Advice 2005 óta segíti a vállalkozásokat a megfelelő szoftver megtalálásában, és személyre szabott ajánlásokkal tűnik ki a többi értékelő webhely közül. Más értékelő webhelyekkel ellentétben, amelyek egyszerűen csak felsorolják a lehetőségeket, a Software Advice dedikált tanácsadókat rendel az Ön mellé, akik az adott üzleti igényekhez szabott megoldásokat ajánlanak.
A személyre szabott szolgáltatások megkönnyítik a felhasználók döntéshozatalát, különösen a platform hiteles értékelései és a legfontosabb szoftverfunkciók egymás melletti összehasonlítása révén.
A Software Advice kínálata:
- Vélemények: 2 millió felett
- Kategóriák: 900+
- Havi látogatók száma: 2,5 millió
A Software Advice legjobb funkciói
- Vegyen részt egyéni konzultációkon szoftver tanácsadókkal, hogy megtalálja a vállalkozása igényeinek legmegfelelőbb megoldást.
- Használja ki az iparág-specifikus vásárlási útmutatókat és cikkeket, hogy összekapcsolja a gyártókat a célközönségükkel.
- Hasonlítsa össze egymás mellett több szoftvermegoldást, beleértve a funkciókat, az árakat és a felhasználói visszajelzéseket.
A Software Advice korlátai
- Kisebb értékelési kör és kevesebb hangsúly a vállalati szoftverekre, mint a versenytársaknál
- Elsősorban az amerikai piacra irányul, ami korlátozza a globális elérhetőségét.
Software Advice árak
- Egyedi árazás
Software Advice értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
4. GetApp (a legjobb szoftveropciók szűrésére és összehasonlítására)
A GetApp egy másik jól ismert értékelő oldal, amely segít Önnek abban, hogy egyre versenyképesebb piacon is láthatóvá váljon. A Gartner tulajdonában lévő oldal platformot biztosít a szoftvervásárlók számára, ahol kereshetnek, összehasonlíthatnak és elolvashatnak felhasználói értékeléseket különböző szoftvermegoldásokról.
A GetApp különlegessége, hogy a kis- és középvállalkozásokra összpontosít. Személyre szabott élményt kínál, hogy segítsen megtalálni a költségvetéséhez, csapata méretéhez és céljaihoz illő szoftvert.
A GetApp kínálata:
- Vélemények: 2 millió felett
- Kategóriák: 850+
- Havi látogatók száma: 1,8 millió
A GetApp legjobb funkciói
- A felhasználóbarát felületen igényei szerint szűrhet, és a minősítések, funkciók, árak és iparági követelmények alapján szűkítheti a lehetőségeket.
- Olvassa el a részletes értékeléseket, amelyek hasznos információkat tartalmaznak a használhatóságról, az árakról, a támogatásról és az általános értékről, hogy könnyebben tudjon dönteni.
- Használjon lead generáló eszközöket a termék teljesítményének nyomon követéséhez és a marketing stratégiák finomításához, praktikus elemzések segítségével.
A GetApp korlátai
- Az alapvető szállítói profil testreszabása korlátozhatja a termékek differenciálását.
- Kisebb felhasználói bázis, mint a nagyobb értékelő oldalaknak, például a G2-nek vagy a Capterrának.
GetApp árak
- Egyedi árazás
GetApp értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
5. Gartner Peer Insights (legalkalmasabb vállalati szintű szoftvervásárlók számára)
Vállalati szintű megoldásokra tervezett platformunk hitelesített IT-szakemberek és döntéshozók értékeléseit tartalmazza. A Gartner Peer Insights integrálódik a Gartner ökoszisztémájába, értékes információkat és piaci elérhetőséget kínálva, amelyek mind a tisztánlátást kereső vásárlók, mind az elkötelezettségre törekvő szállítók számára hasznosak.
A Gartner Peer Insights a következőket kínálja:
- Vélemények: 595 000+
- Kategóriák: 495+
- Felsorolt termékek: 20 000+
A Gartner Peer Insights legjobb funkciói
- Célzottan szólítsa meg a vállalati vásárlókat a közép- és nagyvállalatok igényeire összpontosító részletes értékelésekkel.
- Gondoskodjon szigorú ellenőrzési folyamatról, hogy minden visszajelzés valódi felhasználóktól származik.
- Használja ki az értékelési adatokat, hogy megértse a felhasználók demográfiai adatait, preferenciáit és elégedettségét.
- Terjeszkedjen globálisan a Gartner kiterjedt hálózatán keresztül, hogy nemzetközi közönséget érjen el.
A Gartner Peer Insights korlátai
- A kisebb léptékű vagy niche termékekkel rendelkező gyártóknak nehézséget okozhat a listára kerülés.
- A részletes és időigényes értékelési folyamatok kevesebb benyújtáshoz vezethetnek.
Gartner Peer Insights árak
- Egyedi árazás
Gartner Peer Insights értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
6. TrustRadius (a legjobb mélyreható és átlátható szoftverértékelésekhez)
Ha a szoftvervásárlói a lényeget keresik a felesleges sallang helyett, akkor valószínűleg a TrustRadius értékeléseit olvassák. A platform részletes és átlátható értékelésekre összpontosít, amelyek a szoftvermegoldások előnyeit, hátrányait és valós teljesítményét vizsgálják. A platform értékelései nem csak gyors vélemények, hanem átfogó beszámolók arról, hogy egy termék hogyan nyújt értéket (vagy nem nyújt) valós üzleti helyzetekben.
A TrustRadius kínálata:
- Vélemények: 490 000+
- Kategóriák: 550+
- Havi látogatók száma: 1 millió felett
A TrustRadius legjobb funkciói
- Hozzáférés ellenőrzött értékelésekhez, hogy hiteles információkat szerezzen valódi felhasználóktól.
- Használja a dedikált szállítói portált az értékelések kezeléséhez és az ügyfelek visszajelzéseinek elemzéséhez.
- Hasonlítsa össze a szoftvereket egymás mellett, hogy értékelje a funkciókat, az árakat és a felhasználói értékeléseket.
A TrustRadius korlátai
- A kisebb felhasználói bázis és a niche közönség miatt bizonyos termékekről kevesebb értékelés található.
- A átfogó értékelésekre való összpontosítás időigényes folyamatot jelent, ami kevesebb beérkező értékelést eredményezhet.
TrustRadius árak
- 30 000 USD/év/termék áron
TrustRadius értékelések és vélemények
- G2: 3,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)
Mit mondanak a TrustRadiusról a valódi felhasználók?
A TrustRadius egy megbízható és hiteles platform, ahol felhasználók, tanácsadók, rendszergazdák stb. őszinte és részletes értékeléseit találhatja meg. Segít a döntéshozatalban, amikor kiválasztja vagy dönt a partnerről, akivel együtt kíván dolgozni. Nagyon ritkán találkoztam olyan értékelésekkel, amelyek nem hitelesek, úgy tűnik, hogy más értékelési platformokról másolták őket. A TrustRadiusnak dolgoznia kellene ezek kijavításán.
7. PeerSpot, korábban IT Central Station (leginkább vállalati IT-szakemberek és döntéshozók számára ajánlott)
A PeerSpot, korábban IT Central Station néven ismert, egy olyan platform, ahol a vállalati szoftverek vásárlói olyanoktól kaphatnak belső információkat, akik már ténylegesen használták az eszközöket.
A vállalati technológiára összpontosít, és mélyreható értékeléseket és valós tapasztalatokat kínál olyan hiteles szakemberektől, akik értik a dolgukat – gondoljon csak az IT-vezetők, a technológiai vezetők és a rendszergazdákra.
A PeerSpot kínálata:
- Vélemények: Nem nyilvános
- Kategóriák: 700+
- Éves látogatók száma: 3,5 millió felett
A PeerSpot legjobb funkciói
- Ellenőrizze a felhasználói értékeléseket háromszoros hitelesítési folyamattal, beleértve a LinkedIn-profilokat és a közösségi ellenőrzést.
- Használja ki az ügyfélinterjúkat és a PeerPaper jelentéseket, hogy válogatott információkhoz jusson és piackutatást végezzen.
- Lépjen közvetlen kapcsolatba a vásárlókkal és a véleményezőkkel, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és szorosabb kapcsolatokat építsen ki.
A PeerSpot korlátai
- A vállalati technológiára összpontosít, korlátozva a nem vállalati szállítók megjelenését.
- A fejlett funkciók és elemzések fizetős előfizetést igényelnek, ami kisebb gyártók számára költséges lehet.
PeerSpot árak
- Egyedi árazás
PeerSpot értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.
Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
8. Trustpilot (a legjobb a felhasználók által írt értékelések révén történő bizalomépítéshez)
Ez a világszerte elismert platform őszinte, felhasználók által írt értékelések révén hozza össze a vállalkozásokat és az ügyfeleket. Bár a Trustpilot nem kizárólag szoftverekre specializálódott, értékes eszköz a bizalom és a hitelesség építéséhez bármely iparágban – az ügyfélszolgálattól a technológiáig.
A felhasználók leginkább az oldal hozzáférhetőségét és hitelességét értékelik. A vélemények részletesek és hiteles felhasználóktól származnak, így biztosítva a termék teljesítményéről valódi betekintést. A vásárlók iparág, értékelés vagy kulcsszavak szerint szűrhetnek, így könnyen megtalálhatják a releváns visszajelzéseket.
A Trustpilot kínálata:
- Vélemények: több mint 167 millió
- Kategóriák: több mint 20 felső szintű kategória, több mint 150 másodszintű kategória és több ezer harmadszintű kategória
- Felsorolt termékek: több mint 790 000 webhely
A Trustpilot legjobb funkciói
- Integrálja a Trustpilot widgeteket a webhelyére, hogy bemutassa a pozitív értékeléseket és növelje a hitelességét.
- Használja a Trustpilot marketingeszközök funkcióját, hogy az értékeléseket beépítse e-mail kampányokba, hirdetésekbe és céloldalakba.
- Bővítse hatókörét a Trustpilot széles körű iparági jelenlétének kihasználásával.
A Trustpilot korlátai
- A Trustpilot széles körű iparági fókusza korlátozhatja a célzott láthatóságot olyan platformokhoz képest, mint a G2 vagy a Capterra.
- Az értékelések ellenőrzése ellenére az nyitott platformon kevésbé részletes visszajelzések is megjelenhetnek, amelyek nem tükrözik teljes mértékben a szoftver funkcióit.
Trustpilot árak
- Plusz: Havi 259 dollártól
- Prémium: Havi 629 dollártól
- Haladó: Havi 1059 dollártól
- Vállalati: Egyedi árazás
Trustpilot értékelések és vélemények
- G2: 3,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
Mit mondanak a Trustpilotról a valódi felhasználók?
Tetszik, hogy nyomon követhetem a csillagok eloszlását, és hozzáférhetek a Trustpilot oldalon található sokféle elemzéshez, amelyek segítségével azonosíthatjuk a legfontosabb fejlesztési területeket, hogy elkerüljük a negatív értékeléseket. Nem tetszik a bizalmi pontszám előrejelző funkciója. Nem ad konkrét dátumot, és nem lehet megjósolni, mit kell tenni a pontszám javítása érdekében.
9. SoftwareReviews (a legjobb adat alapú információk és érzelmi lábnyom pontszámok tekintetében)
Az Info-Tech Research Group egyik részlege, a SoftwareReviews egy kiemelkedő szoftverértékelő webhely, amely adat alapú megközelítést alkalmaz a szoftverek értékeléséhez.
Részletes, ellenőrzött visszajelzéseket és egyedi mutatókat nyújt, amelyekből a felhasználók megtudhatják, hogy mások hogyan vélekednek egy termékről. A SoftwareReview nem csak értékelésekről szól – hanem a teljes kép megértéséről, a funkcióktól és a támogatástól az érzelmi elégedettségig.
A SoftwareReviews kínálata:
- Vélemények: Több ezer vélemény
- Kategóriák: 200+
- Havi látogatók száma: 30 000+
A SoftwareReviews legjobb funkciói
- Hozzáférés a részletes Data Quadrant jelentésekhez, amelyek betekintést nyújtanak a felhasználói elégedettségbe és a gyártók képességeibe.
- Mérje fel az ügyfelek hangulatát az Emotional Footprint Scores segítségével, amely feltárja a felhasználók érzelmi reakcióit a gyártókkal szemben.
- Fedezze fel alaposan a gyártókat a Product Scorecards segítségével, amely minden megoldásról több mint 100 adatpontot kínál.
- Hasonlítsa össze több szoftvermegoldást egymás mellett
A SoftwareReviews korlátai
- A vállalati technológiára összpontosít, korlátozva más piaci szegmensekben működő gyártók megjelenését.
- A részletes értékelésekre helyezett hangsúly miatt kevesebb bejegyzés érkezhet, mint az egyszerűbb platformok esetében.
SoftwareReviews árak
- Egyedi árazás
SoftwareReviews értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
10. OMR Reviews (legalkalmasabb a német nyelvű piacra irányuló vállalkozások számára)
Az OMR Reviews az OMR európai digitális média vállalat része. Célközönsége a DACH régióban (Németország, Ausztria és Svájc) található.
A platform lehetővé teszi a szoftvergyártók számára, hogy kapcsolatba lépjenek egy rendkívül elkötelezett, niche közönséggel, amely aktívan keresi az eredményeket hozó megoldásokat. Ha a német nyelvű piacot célozza meg, és hitelességet és láthatóságot szeretne építeni, akkor az OMR Reviews a megfelelő platform.
Az OMR Reviews kínálata:
- Vélemények: 34 000+
- Kategóriák: 140+
- Havi látogatók száma: 300 000+
OMR Reviews legjobb funkciói
- Sorolja fel termékeit a versenytársakkal együtt, hogy elérje a célközönséget több mint 7500 eszköz és 200 kategória között.
- Használja ki a német nyelvű értékeléseket, hogy hatékonyan célozza meg a DACH piacot.
- Integrálja blogokkal és podcastokkal a további láthatóság és elkötelezettség érdekében.
OMR-értékelések korlátai
- A DACH régióra való összpontosítás korlátozza a szélesebb nemzetközi közönséget kereső gyártók láthatóságát.
- A német nyelvű tartalom kihívást jelenthet a nem németül beszélő gyártók vagy marketingesek számára.
OMR Reviews árak
- Egyedi árazás
OMR értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Mit mondanak az OMR Reviews-ról a valódi felhasználók?
A termékoldalak rendkívül jól szervezettek és felhasználóbarátok, ráadásul nem is unalmasak. De a legfontosabb az, hogy itt olyan termékeket találok, amelyek a DACH piacra összpontosítanak, szemben más nagy összehasonlító oldalakkal.
