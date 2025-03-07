A 10 legjobb szoftverértékelő webhely stratégiai információkhoz

Hadd kérdezzek valamit: hogyan döntik el potenciális ügyfelei, hogy az Ön üzleti szoftvere megfelel-e az igényeiknek? Ha a válaszában nem szerepel a „vélemények ellenőrzése”, akkor lehet, hogy pénzt hagy ki.

A megfelelő szoftver kiválasztása olyan lehet, mint egy új autó vásárlása: rengeteg lehetőség, csillogó funkciók, amelyek hasznosak lehetnek vagy sem, és annak a kockázata, hogy végül valami olyan terméket választunk, amely jól néz ki, de akkor romlik el, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ebben az esetben a szoftverértékelő oldalak igazán hasznosak lehetnek.

Ahelyett, hogy marketinges szlogenekre támaszkodna, valódi felhasználók tapasztalatait, részletes értékeléseket a funkciókról, az árakról és arról, hogy mi működik a gyakorlatban, ismerhet meg.

❗️ Az emberek 90%-a szerint a pozitív értékelések befolyásolják vásárlási döntéseiket.

A SaaS-üzletág értékesítésének és ügyfelei sikerének elősegítése érdekében elengedhetetlen, hogy a legjobb szoftverértékelő oldalakon szerepeljen és értékelést kapjon. Ez a különbséget jelenti aközött, hogy a megoldás, amelyet a vásárlók választanak, vagy aközött, hogy tovább görgetnek.

Ez a blogbejegyzés segít Önnek a legjobb szoftverértékelő webhelyek okos kiválasztásában, hogy a szoftverek listázása kevésbé tűnjön kockázatosnak.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb szoftverértékelő webhely, amelyek közül választhat: G2: A legjobb átfogó felhasználói információk és vállalati láthatóság szempontjából Capterra: A legjobb kis- és középvállalkozások számára, akik szoftverek összehasonlítását keresik. Software Advice: A legjobb személyre szabott szoftverajánlásokhoz GetApp: A legjobb szoftveropciók szűrésére és összehasonlítására Gartner Peer Insights: A legjobb vállalati szintű szoftvervásárlók számára TrustRadius: A legjobb mélyreható és átlátható szoftverértékelésekhez PeerSpot, korábban IT Central Station: A legjobb választás vállalati IT-szakemberek és döntéshozók számára Trustpilot: A legjobb a felhasználók által írt értékelések révén történő bizalomépítéshez SoftwareReviews: A legjobb adat alapú információk és érzelmi lábnyom pontszámokhoz OMR Reviews: A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a német nyelvű piacra irányulnak.

Mit kell keresnie a szoftverértékelő oldalakon?

A megfelelő értékelési platform kiválasztása szoftvergyártóként stratégiai lépés, amely közvetlenül befolyásolja, hogy terméke hogyan jelenik meg a piacon. Ez jelentősen befolyásolhatja az ügyfelek hűségét.

Íme néhány szempont, amelynek figyelembevételével megkülönböztetheti a kiváló értékelő oldalakat a többitől.

Ellenőrzött felhasználói vélemények: A vásárlók olyan emberek visszajelzéseit szeretnék hallani , akik ténylegesen használták a szoftvert. Egyes oldalakon túlzottan dicsérő vagy gyanúsan negatív vélemények is előfordulhatnak, ezért keressen olyan platformokat, amelyek ellenőrzik a véleményezők hitelességét.

Részletes információk: Keressen olyan platformokat, ahol a véleményezők Keressen olyan platformokat, ahol a véleményezők átfogó visszajelzéseket adnak – mi működött, mi nem, és hogyan illeszkedik a szoftver az ő üzleti tevékenységükbe.

Szűrési és összehasonlító eszközök: A vásárlók gyakran összehasonlítják a funkciókat, az árakat és egyéb jellemzőket. Annak érdekében, hogy az ügyfelek könnyebben értékelhessék a szoftverét, válasszon olyan platformot, amely megbízható összehasonlító táblázatokat és szűrési lehetőségeket kínál.

Erős piackutatás: A legjobb értékelő oldalak jelentős jelenléttel bírnak a szoftverkategóriában.

Gyártói támogatás: Egyes platformok nem csak felhasználói értékeléseket kínálnak, hanem olyan eszközöket is, mint az analitikai irányítópultok, a potenciális ügyfelek generálása vagy a hirdetési lehetőségek – olyan erőforrásokat, amelyek növelhetik termékének láthatóságát.

🧠 Érdekesség: A fogyasztók körülbelül 61%-a két-három értékelő oldalt megnéz, mielőtt vásárlásra szánná magát – mert ki ne szeretne egy második (vagy harmadik) véleményt is meghallgatni, mielőtt döntést hoz?

A 10 legjobb szoftverértékelő webhely

Számtalan órányi kutatás után összeállítottam egy listát a 10 legjobb szoftverértékelő webhelyről, hogy segítsem a következő lépésed meghozatalát. Itt van:

1. G2 (a legjobb átfogó felhasználói információk és vállalati láthatóság szempontjából)

via G2

A G2 kiemelkedik mint megbízható platform, amely hiteles, felhasználók által generált visszajelzéseket kínál a szoftvermegoldások értékeléséhez.

Számos kategóriában található átfogó értékelésgyűjteményével hiteles képet ad a szoftvertermékekről. A G2 interaktív felülete és hatékony szűrőeszközei segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a releváns információkat, ezért a gyártók és a vásárlók kedvence.

A platform elfogulatlan értékeléseket kínál őszinte és részletes információkkal, amelyek segítségével a felhasználók magabiztosan hozhatnak megalapozott döntéseket. Nagyra értékelem, hogy a könnyű használat javítja a felhasználói élményt, és segít a potenciális ügyfeleknek, hogy gond nélkül hozzáférjenek a konkrét visszajelzésekhez.

A G2 kínálata:

Vélemények: 2 millió felett

Kategóriák: 1100+

Havi látogatók száma: 9 millió felett

A G2 legjobb funkciói

Növelje szoftvere hitelességét hiteles értékelésekkel és valódi felhasználók visszajelzéseivel az eszközökről.

A G2 Grid segítségével vizualizálhatja a termékek rangsorát, amely megmutatja az elégedettségi szintet és a piaci jelenlétet, így könnyen összehasonlíthatja őket.

Több mint 1000 szoftverkategória között böngészhet, hogy a vásárlók a versenytársak termékei mellett az Ön termékét is értékelhessék.

Használja a gyártói elemzéseket a trendek nyomon követéséhez, potenciális ügyfelek megszerzéséhez és marketingstratégiák finomításához.

A G2 korlátai

Néhány kategóriában több ezer termék közül nehéz kiemelkedni, különösen az újoncok számára.

Az olyan fejlett funkciók, mint az elemzés és a reklámozás, drága előfizetést igényelnek, ami a startupok számára kihívást jelenthet.

G2 árak

Egyedi árazás

G2 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a G2-ről a valódi felhasználók?

Értékelem, hogy a G2 a könnyű megvalósíthatóságra, valamint az ügyfélszolgálat és a legfontosabb funkciók rendszeres frissítésére helyezi a hangsúlyt. A funkciók összehasonlítása és az integrációs részletek különösen értékesek, mivel megkönnyítik a meglévő rendszerekkel jól működő eszközök kiválasztását. Összességében a G2 a gyors, megbízható szoftverajánlások első számú forrása. A friss értékelések gyakorisága lenyűgöző, és a rendszeres frissítések segítik a platform relevanciájának megőrzését. Egy dolog, amit kissé kihívásnak találok a G2.com-on, hogy bár nagyon sok értékelés található rajta, néha túlnyomó lehet az összeset átnézni, különösen akkor, ha konkrét felhasználási esetekre vonatkozó információkat keresünk.

👀 Tudta? A G2 legjobb szoftvereknek járó díjai a technológiai világ Oscar-díjai – elismertek és megbízhatóak, és iránymutatásul szolgálnak a különböző iparágakban a fontosabb beszerzési döntések meghozatalához!

2. Capterra (a legjobb kis- és középvállalkozások számára, akik szoftverek összehasonlítását keresik)

via Capterra

A szoftverek túlnyomó világában gyakran fordulok a Capterra -hoz, mint megbízható útmutatóhoz.

Több mint 2 millió ellenőrzött értékeléssel és könnyen használható felülettel segíti a vállalkozásokat abban, hogy okosabb és gyorsabb döntéseket hozzanak. A felhasználók értékelik a fejlett szűrési lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a szoftvereket ár, funkciók, telepítési típus és egyéb szempontok szerint rendezhessék.

A gyártók számára a Capterra egy olyan platformot kínál, ahol termékeiket széles körű, aktívan megoldásokat kereső közönségnek mutathatják be.

A Capterra kínálata:

Vélemények: 2 millió felett

Kategóriák: 8+

Havi látogatók száma: 5,1 millió

A Capterra legjobb funkciói

Hasonlítson össze akár négy eszközt egymás mellett, hogy kiemelje a legfontosabb funkciókat, árakat és értékeléseket, és így okosabb döntést hozhasson.

Használja ki az értékelés moderátorok szolgáltatásait, akik biztosítják a hitelességet és elemzik a szövegek minőségét, hogy felismerjék a plágiumot és a hamis értékeléseket.

Szerezzen potenciális ügyfeleket szponzorált listákkal és hirdetési lehetőségekkel

Hozzáférés részletes útmutatókhoz és cikkekhez, amelyek tájékoztatják a vásárlókat és egyszerűsítik a szoftverválasztási folyamatot.

A Capterra korlátai

csúsznak át, ami potenciálisan hatással lehet termékének hírnevére. Az eredetiség biztosítására tett erőfeszítések ellenére mindig fennáll a kockázata, hogy hamis és negatív értékelések csúsznak át, ami potenciálisan hatással lehet termékének hírnevére.

Az alapvető listázás ingyenes, de a prémium funkciók, mint például a jobb láthatóság és a részletes elemzések, előfizetést igényelnek.

Capterra árak

Egyedi árazás

Capterra értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Capterra-ról a valódi felhasználók?

A Capterra az egyik legjobb szoftverértékelő platform, mert minden értékelést azok a felhasználók ellenőriznek, akik ténylegesen használták a szoftvert. A Capterra a legjobb ügyfélszolgálattal rendelkezik. Néhány információ, például az árak és a funkciók nem mindig pontosak a Capterrán, ezért érdemes ezt figyelembe venni a szoftver megvásárlása előtt.

3. Software Advice (a legjobb személyre szabott szoftverajánlásokhoz)

via Software Advice

A Software Advice 2005 óta segíti a vállalkozásokat a megfelelő szoftver megtalálásában, és személyre szabott ajánlásokkal tűnik ki a többi értékelő webhely közül. Más értékelő webhelyekkel ellentétben, amelyek egyszerűen csak felsorolják a lehetőségeket, a Software Advice dedikált tanácsadókat rendel az Ön mellé, akik az adott üzleti igényekhez szabott megoldásokat ajánlanak.

A személyre szabott szolgáltatások megkönnyítik a felhasználók döntéshozatalát, különösen a platform hiteles értékelései és a legfontosabb szoftverfunkciók egymás melletti összehasonlítása révén.

A Software Advice kínálata:

Vélemények: 2 millió felett

Kategóriák: 900+

Havi látogatók száma: 2,5 millió

A Software Advice legjobb funkciói

Vegyen részt egyéni konzultációkon szoftver tanácsadókkal, hogy megtalálja a vállalkozása igényeinek legmegfelelőbb megoldást.

Használja ki az iparág-specifikus vásárlási útmutatókat és cikkeket, hogy összekapcsolja a gyártókat a célközönségükkel.

Hasonlítsa össze egymás mellett több szoftvermegoldást, beleértve a funkciókat, az árakat és a felhasználói visszajelzéseket.

A Software Advice korlátai

Kisebb értékelési kör és kevesebb hangsúly a vállalati szoftverekre, mint a versenytársaknál

Elsősorban az amerikai piacra irányul, ami korlátozza a globális elérhetőségét.

Software Advice árak

Egyedi árazás

Software Advice értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. GetApp (a legjobb szoftveropciók szűrésére és összehasonlítására)

via GetApp

A GetApp egy másik jól ismert értékelő oldal, amely segít Önnek abban, hogy egyre versenyképesebb piacon is láthatóvá váljon. A Gartner tulajdonában lévő oldal platformot biztosít a szoftvervásárlók számára, ahol kereshetnek, összehasonlíthatnak és elolvashatnak felhasználói értékeléseket különböző szoftvermegoldásokról.

A GetApp különlegessége, hogy a kis- és középvállalkozásokra összpontosít. Személyre szabott élményt kínál, hogy segítsen megtalálni a költségvetéséhez, csapata méretéhez és céljaihoz illő szoftvert.

A GetApp kínálata:

Vélemények: 2 millió felett

Kategóriák: 850+

Havi látogatók száma: 1,8 millió

A GetApp legjobb funkciói

A felhasználóbarát felületen igényei szerint szűrhet, és a minősítések, funkciók, árak és iparági követelmények alapján szűkítheti a lehetőségeket.

Olvassa el a részletes értékeléseket, amelyek hasznos információkat tartalmaznak a használhatóságról, az árakról, a támogatásról és az általános értékről, hogy könnyebben tudjon dönteni.

Használjon lead generáló eszközöket a termék teljesítményének nyomon követéséhez és a marketing stratégiák finomításához, praktikus elemzések segítségével.

A GetApp korlátai

Az alapvető szállítói profil testreszabása korlátozhatja a termékek differenciálását.

Kisebb felhasználói bázis, mint a nagyobb értékelő oldalaknak, például a G2-nek vagy a Capterrának.

GetApp árak

Egyedi árazás

GetApp értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

5. Gartner Peer Insights (legalkalmasabb vállalati szintű szoftvervásárlók számára)

via Gartner Peer Insights

Vállalati szintű megoldásokra tervezett platformunk hitelesített IT-szakemberek és döntéshozók értékeléseit tartalmazza. A Gartner Peer Insights integrálódik a Gartner ökoszisztémájába, értékes információkat és piaci elérhetőséget kínálva, amelyek mind a tisztánlátást kereső vásárlók, mind az elkötelezettségre törekvő szállítók számára hasznosak.

A Gartner Peer Insights a következőket kínálja:

Vélemények: 595 000+

Kategóriák: 495+

Felsorolt termékek: 20 000+

A Gartner Peer Insights legjobb funkciói

Célzottan szólítsa meg a vállalati vásárlókat a közép- és nagyvállalatok igényeire összpontosító részletes értékelésekkel.

Gondoskodjon szigorú ellenőrzési folyamatról, hogy minden visszajelzés valódi felhasználóktól származik.

Használja ki az értékelési adatokat, hogy megértse a felhasználók demográfiai adatait, preferenciáit és elégedettségét.

Terjeszkedjen globálisan a Gartner kiterjedt hálózatán keresztül, hogy nemzetközi közönséget érjen el.

A Gartner Peer Insights korlátai

A kisebb léptékű vagy niche termékekkel rendelkező gyártóknak nehézséget okozhat a listára kerülés.

A részletes és időigényes értékelési folyamatok kevesebb benyújtáshoz vezethetnek.

Gartner Peer Insights árak

Egyedi árazás

Gartner Peer Insights értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

6. TrustRadius (a legjobb mélyreható és átlátható szoftverértékelésekhez)

via TrustRadius

Ha a szoftvervásárlói a lényeget keresik a felesleges sallang helyett, akkor valószínűleg a TrustRadius értékeléseit olvassák. A platform részletes és átlátható értékelésekre összpontosít, amelyek a szoftvermegoldások előnyeit, hátrányait és valós teljesítményét vizsgálják. A platform értékelései nem csak gyors vélemények, hanem átfogó beszámolók arról, hogy egy termék hogyan nyújt értéket (vagy nem nyújt) valós üzleti helyzetekben.

A TrustRadius kínálata:

Vélemények: 490 000+

Kategóriák: 550+

Havi látogatók száma: 1 millió felett

A TrustRadius legjobb funkciói

Hozzáférés ellenőrzött értékelésekhez, hogy hiteles információkat szerezzen valódi felhasználóktól.

Használja a dedikált szállítói portált az értékelések kezeléséhez és az ügyfelek visszajelzéseinek elemzéséhez.

Hasonlítsa össze a szoftvereket egymás mellett, hogy értékelje a funkciókat, az árakat és a felhasználói értékeléseket.

A TrustRadius korlátai

A kisebb felhasználói bázis és a niche közönség miatt bizonyos termékekről kevesebb értékelés található.

A átfogó értékelésekre való összpontosítás időigényes folyamatot jelent, ami kevesebb beérkező értékelést eredményezhet.

TrustRadius árak

30 000 USD/év/termék áron

TrustRadius értékelések és vélemények

G2 : 3,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a TrustRadiusról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egy megbízható és hiteles platform, ahol felhasználók, tanácsadók, rendszergazdák stb. őszinte és részletes értékeléseit találhatja meg. Segít a döntéshozatalban, amikor kiválasztja vagy dönt a partnerről, akivel együtt kíván dolgozni. Nagyon ritkán találkoztam olyan értékelésekkel, amelyek nem hitelesek, úgy tűnik, hogy más értékelési platformokról másolták őket. A TrustRadiusnak dolgoznia kellene ezek kijavításán.

7. PeerSpot, korábban IT Central Station (leginkább vállalati IT-szakemberek és döntéshozók számára ajánlott)

via PeerSpot

A PeerSpot, korábban IT Central Station néven ismert, egy olyan platform, ahol a vállalati szoftverek vásárlói olyanoktól kaphatnak belső információkat, akik már ténylegesen használták az eszközöket.

A vállalati technológiára összpontosít, és mélyreható értékeléseket és valós tapasztalatokat kínál olyan hiteles szakemberektől, akik értik a dolgukat – gondoljon csak az IT-vezetők, a technológiai vezetők és a rendszergazdákra.

A PeerSpot kínálata:

Vélemények: Nem nyilvános

Kategóriák: 700+

Éves látogatók száma: 3,5 millió felett

A PeerSpot legjobb funkciói

Ellenőrizze a felhasználói értékeléseket háromszoros hitelesítési folyamattal, beleértve a LinkedIn-profilokat és a közösségi ellenőrzést.

Használja ki az ügyfélinterjúkat és a PeerPaper jelentéseket, hogy válogatott információkhoz jusson és piackutatást végezzen

Lépjen közvetlen kapcsolatba a vásárlókkal és a véleményezőkkel, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és szorosabb kapcsolatokat építsen ki.

A PeerSpot korlátai

A vállalati technológiára összpontosít, korlátozva a nem vállalati szállítók megjelenését.

A fejlett funkciók és elemzések fizetős előfizetést igényelnek, ami kisebb gyártók számára költséges lehet.

PeerSpot árak

Egyedi árazás

PeerSpot értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

8. Trustpilot (a legjobb a felhasználók által írt értékelések révén történő bizalomépítéshez)

via Trustpilot

Ez a világszerte elismert platform őszinte, felhasználók által írt értékelések révén hozza össze a vállalkozásokat és az ügyfeleket. Bár a Trustpilot nem kizárólag szoftverekre specializálódott, értékes eszköz a bizalom és a hitelesség építéséhez bármely iparágban – az ügyfélszolgálattól a technológiáig.

A felhasználók leginkább az oldal hozzáférhetőségét és hitelességét értékelik. A vélemények részletesek és hiteles felhasználóktól származnak, így biztosítva a termék teljesítményéről valódi betekintést. A vásárlók iparág, értékelés vagy kulcsszavak szerint szűrhetnek, így könnyen megtalálhatják a releváns visszajelzéseket.

A Trustpilot kínálata:

Vélemények: több mint 167 millió

Kategóriák: több mint 20 felső szintű kategória, több mint 150 másodszintű kategória és több ezer harmadszintű kategória

Felsorolt termékek: több mint 790 000 webhely

A Trustpilot legjobb funkciói

Integrálja a Trustpilot widgeteket a webhelyére, hogy bemutassa a pozitív értékeléseket és növelje a hitelességét.

Használja a Trustpilot marketingeszközök funkcióját, hogy az értékeléseket beépítse e-mail kampányokba, hirdetésekbe és céloldalakba.

Bővítse hatókörét a Trustpilot széles körű iparági jelenlétének kihasználásával.

A Trustpilot korlátai

A Trustpilot széles körű iparági fókusza korlátozhatja a célzott láthatóságot olyan platformokhoz képest, mint a G2 vagy a Capterra.

Az értékelések ellenőrzése ellenére az nyitott platformon kevésbé részletes visszajelzések is megjelenhetnek, amelyek nem tükrözik teljes mértékben a szoftver funkcióit.

Trustpilot árak

Plusz: Havi 259 dollártól

Prémium: Havi 629 dollártól

Haladó: Havi 1059 dollártól

Vállalati: Egyedi árazás

Trustpilot értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Mit mondanak a Trustpilotról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy nyomon követhetem a csillagok eloszlását, és hozzáférhetek a Trustpilot oldalon található sokféle elemzéshez, amelyek segítségével azonosíthatjuk a legfontosabb fejlesztési területeket, hogy elkerüljük a negatív értékeléseket. Nem tetszik a bizalmi pontszám előrejelző funkciója. Nem ad konkrét dátumot, és nem lehet megjósolni, mit kell tenni a pontszám javítása érdekében.

via SoftwareReviews

Az Info-Tech Research Group egyik részlege, a SoftwareReviews egy kiemelkedő szoftverértékelő webhely, amely adat alapú megközelítést alkalmaz a szoftverek értékeléséhez.

Részletes, ellenőrzött visszajelzéseket és egyedi mutatókat nyújt, amelyekből a felhasználók megtudhatják, hogy mások hogyan vélekednek egy termékről. A SoftwareReview nem csak értékelésekről szól – hanem a teljes kép megértéséről, a funkcióktól és a támogatástól az érzelmi elégedettségig.

A SoftwareReviews kínálata:

Vélemények: Több ezer vélemény

Kategóriák: 200+

Havi látogatók száma: 30 000+

A SoftwareReviews legjobb funkciói

Hozzáférés a részletes Data Quadrant jelentésekhez, amelyek betekintést nyújtanak a felhasználói elégedettségbe és a gyártók képességeibe.

Mérje fel az ügyfelek hangulatát az Emotional Footprint Scores segítségével, amely feltárja a felhasználók érzelmi reakcióit a gyártókkal szemben.

Fedezze fel alaposan a gyártókat a Product Scorecards segítségével, amely minden megoldásról több mint 100 adatpontot kínál.

Hasonlítsa össze több szoftvermegoldást egymás mellett

A SoftwareReviews korlátai

A vállalati technológiára összpontosít, korlátozva más piaci szegmensekben működő gyártók megjelenését.

A részletes értékelésekre helyezett hangsúly miatt kevesebb bejegyzés érkezhet, mint az egyszerűbb platformok esetében.

SoftwareReviews árak

Egyedi árazás

SoftwareReviews értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

10. OMR Reviews (legalkalmasabb a német nyelvű piacra irányuló vállalkozások számára)

via OMR Reviews

Az OMR Reviews az OMR európai digitális média vállalat része. Célközönsége a DACH régióban (Németország, Ausztria és Svájc) található.

A platform lehetővé teszi a szoftvergyártók számára, hogy kapcsolatba lépjenek egy rendkívül elkötelezett, niche közönséggel, amely aktívan keresi az eredményeket hozó megoldásokat. Ha a német nyelvű piacot célozza meg, és hitelességet és láthatóságot szeretne építeni, akkor az OMR Reviews a megfelelő platform.

Az OMR Reviews kínálata:

Vélemények: 34 000+

Kategóriák: 140+

Havi látogatók száma: 300 000+

OMR Reviews legjobb funkciói

Sorolja fel termékeit a versenytársakkal együtt, hogy elérje a célközönséget több mint 7500 eszköz és 200 kategória között.

Használja ki a német nyelvű értékeléseket, hogy hatékonyan célozza meg a DACH piacot.

Integrálja blogokkal és podcastokkal a további láthatóság és elkötelezettség érdekében.

OMR-értékelések korlátai

A DACH régióra való összpontosítás korlátozza a szélesebb nemzetközi közönséget kereső gyártók láthatóságát.

A német nyelvű tartalom kihívást jelenthet a nem németül beszélő gyártók vagy marketingesek számára.

OMR Reviews árak

Egyedi árazás

OMR értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak az OMR Reviews-ról a valódi felhasználók?

A termékoldalak rendkívül jól szervezettek és felhasználóbarátok, ráadásul nem is unalmasak. De a legfontosabb az, hogy itt olyan termékeket találok, amelyek a DACH piacra összpontosítanak, szemben más nagy összehasonlító oldalakkal.

Integrálja a ClickUp szoftvert a szoftverértékelési információkhoz

A több értékelő oldalon megjelenő visszajelzések kezelése és a rendszerezés meglehetősen bonyolult feladat lehet. De a ClickUp segít Önnek. Ez egy olyan alkalmazás, amely pontosan azt teszi, amit ígér: az összes munkával kapcsolatos feladatot egy lapon tartja.

Az ügyfelek visszajelzéseinek nyomon követésétől a teljes csapat számára hasznosítható információk létrehozásáig a ClickUp minden feladatot elvégez. Ez egy remek módszer arra is, hogy egy helyen láthassa az összes lehetőséget, ahelyett, hogy Google-keresést futtatna és több szoftverértékelő cikket kellene átnéznie.

Konszolidálja értékelési adatait a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards egy fontos funkció, amely központi csomópontként szolgálhat. Ez az Ön referenciaoldala a G2, Trustpilot és GetApp szoftveres oldalakról származó adatok összegyűjtéséhez és megjelenítéséhez.

Linkek beágyazásával vagy integrációs eszközök használatával valós idejű mutatókat jeleníthet meg, például a vélemények számát, az átlagos értékeléseket és a hangulatelemzést, mindezt egy helyen.

A szoftverértékelések kezelésének másik remek funkciója a ClickUp Automations .

Kövesse nyomon az értékeléseket a ClickUp Automations segítségével

Amikor új értékelés kerül közzétételre, állítson be automatizált folyamatokat a feladatok generálásához és a megfelelő csapattaghoz való hozzárendeléséhez.

Például, ha egy értékelés pozitív, a feladat lehet annak megosztása a közösségi médiában vagy kiemelése egy marketingkampányban. Ha kritikus visszajelzésről van szó, az automatizálás létrehoz egy feladatot, amelynek keretében átgondolt választ kell megfogalmazni és jelölni kell a lehetséges fejlesztéseket.

Így biztosítható, hogy egyetlen értékelés sem marad figyelmen kívül, és válaszunk gyors és professzionális marad.

Kombinálja az AI és az automatizálás erejét. Kérje a ClickUp Brain segítségét, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy segítsen automatizálási szabályokat létrehozni.

A ClickUp integrálása az értékelési stratégiájába

A ClickUp integrálásával az értékelő oldalakon való jelenlét kezelése gyerekjáték lesz.

Szervezze meg értékelési munkafolyamatát a ClickUp mappákkal

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy külön projektmappát a ClickUp-ban az értékelő oldalak adatainak kezeléséhez és a rendszerezéshez. Ezt beágyazhatja a termékértékeléseknek szentelt térbe, így biztosítva, hogy minden releváns adat egy központi helyen legyen.

Sajátítsa el az értékeléskezelést a ClickUp projektmappáin keresztül

Ha az értékelő oldalakkal kapcsolatos összes feladatot, irányítópultot és dokumentumot egy mappában tárolja, könnyen nyomon követheti az előrehaladást és kezelheti a felelősségi köröket.

💡Profi tipp: Külön szakaszokat hozhat létre olyan platformokhoz, mint a Capterra, a TrustRadius és a PeerSpot, mindegyikhez saját feladatlistával és teljesítménymutatókkal.

A vélemények megvalósítható feladatokká alakítása a ClickUp segítségével

A mappa beállítása után a feladatkezelő eszközök segítségével delegálhatja a felelősségeket. A ClickUp Tasks segítségével válaszolhat a véleményekre, elemezheti a visszajelzéseket, kivonhat információkat a negyedéves jelentésekhez és még sok minden mást tehet.

Minden feladatot prioritás szerint rangsorolunk, határidőt rendelünk hozzá, és a megfelelő értékelő webhelyhez rendelik. Ez egy egyszerű rendszer, amely mindenki számára felelősségre vonhatóságot biztosít.

A Clickup csökkenti a projektkezeléshez szükséges több szoftver használatának szükségességét olyan funkciók biztosításával, mint a megjegyzések és az automatikus értesítések küldése, amikor a felhasználókat megjelölik. Ezenkívül integrálható olyan eszközökkel, mint a Miro és a GDrive, így nincs szükség a feladatok/tartalmak másolására ezekben a rendszerekben.

A csapatmunka elengedhetetlen az értékelések kezeléséhez, és a ClickUp Docs erre tökéletesen alkalmas.

Dolgozzon együtt az egész csapatával, hogy ötleteket gyűjtsön és értékeléseket kezeljen a ClickUp Docs segítségével.

A Docs segítségével ötleteket gyűjthet a trükkös értékelésekre adott válaszokhoz, stratégiákat dolgozhat ki a minősítések javítására, és a betekintéseket megvalósítható tervekké állíthatja össze. Mivel a csapat minden tagja valós időben hozzájárulhat, hatékonyabban fog dolgozni.

A ClickUp egy fantasztikus eszköz a feladatok és prioritások szervezéséhez, a csapatmunka elősegítéséhez és az adatok kezeléséhez. A terek és listák rugalmassága miatt szinte minden iparágban alkalmazható.

💡Profi tipp: Ha egy adott funkcióval kapcsolatos értékelésekben egy trendet azonosít, a ClickUp Docs segítségével frissítéseket javasolhat, visszajelzéseket gyűjthet és véglegesítheti a megközelítését – mindezt egy helyen.

Sajátítsa el az értékelő oldalak stratégiáját a ClickUp segítségével

Miután felfedezte ezt a 10 fantasztikus szoftverértékelő oldalt, egy dolog világos: az értékelések befolyásolhatják, hogyan ítélik meg és választják ki a termékét.

Saját szememmel láttam, hogy egy jól kidolgozott értékelési stratégia hogyan tud potenciális vásárlókat hűséges ügyfelekké változtatni. Legyen szó a G2 részletes visszajelzéseiről vagy a Trustpilot globális eléréséről, minden platform egyedi módszert kínál a szoftver erősségeinek kiemelésére.

Több platformon történő értékelések kezelése olyan lehet, mint a zsonglőrködés, de a ClickUp elvégzi Ön helyett az összes nehéz munkát. A kaotikusnak és időigényesnek tűnő feladatok – mint például az értékelések nyomon követése vagy a csapatommal való koordináció – a ClickUp segítségével szervezetté és könnyeddé válnak.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdje el kezelni értékeléseit a szoftverének megfelelő pontossággal és egyszerűséggel.