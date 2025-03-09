A 10 legjobb AI ügyfélsiker-szoftver 2025-re

Az ügyfélsiker nem csupán a kérdések megválaszolásán múlik, hanem az erős kapcsolatok kiépítésén és az ügyfélvesztés megelőzésén is. Azonban a vállalkozások növekedésével az ügyfelek növekvő igényeinek kezelése egyre nagyobb kihívást jelent.

Az ügyfélszolgálatban alkalmazott AI segít a csapatoknak automatizálni a feladatokat, előre jelezni az ügyfelek igényeit és proaktív támogatást nyújtani, így növelve az elkötelezettséget anélkül, hogy elveszítenék az emberi kapcsolatot. A ClickUp például AI-vezérelt automatizálást hoz a projekt- és ügyfélkezelésbe, lehetővé téve a csapatok számára a munkafolyamatok racionalizálását és az együttműködés javítását – mindezt egy helyen.

Íme a 10 legjobb AI-eszköz, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, növelheti az ügyfélmegtartást és javíthatja az ügyfélelégedettséget. Vessünk bele!

Az AI használatának előnyei az ügyfélsikerben

👀 Tudta? A vezetők 79%-a úgy véli, hogy az AI bevezetése kritikus fontosságú – ez határozza meg, hogy egy vállalkozás virágzik-e vagy lemarad.

Az AI még a legjobban teljesítő ügyfélsiker-csapatoknak is segít a növekedésben. Íme, hogyan:

1. Kivételes ügyfélélményt nyújtson minden alkalommal

Az ügyfélsiker területén az AI képes elemezni az adatokat és következtetéseket levonni az ügyfelek igényeiről, preferenciáiról és elvárásairól. Ez segít a vállalkozásoknak személyre szabott ajánlásokat készíteni és proaktív támogatást nyújtani. Az AI a háttérrendszerekkel való integráció révén egyszerűsíti a problémamegoldást.

A generatív AI segítségével a vállalatok meleg, barátságos, következetes interakciókat hozhatnak létre, amelyek bizalmat építenek. Az AI-alapú digitális ügynökök emellett csökkentik a várakozási időt, szinte azonnali támogatást kínálva, ami növeli az ügyfelek elégedettségét.

2. Szerezzen még több értékes betekintést az adatokon alapuló döntésekkel

A hagyományos adatelemzés lassú és gyakran nem képes maximálisan kihasználni az ügyfelekről szerzett ismereteket. Az AI gyorsabb és pontosabb adatelemzést tesz lehetővé, ami segít a vállalkozásoknak lépést tartani az ügyfelek igényeivel.

A múltbeli beszélgetések és viselkedés feldolgozásával az AI hasznos információkat nyújt a döntéshozatalhoz.

3. Engedje szabadjára ügynökeit, hogy azt csinálják, amiben a legjobbak

Az AI segítségével a rutin feladatok, mint az adatbevitel, a jegyek osztályozása és az intelligens útválasztás, az ügynökei a magasabb értékű interakciókra koncentrálhatnak, javítva ezzel az ügyfelek lojalitását. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy erősebb kapcsolatokat építsenek, míg az AI elvégzi a repetitív munkát.

Hasonlóképpen, a központosított ügyfélprofilok javíthatják a termelékenységet és csökkenthetik a rendszerek közötti váltáshoz szükséges időt.

Tartsa meg ügyfeleit, hogy visszatérjenek még többért

A prediktív elemző eszközök azonosítják a lemorzsolódás veszélyének kitett ügyfeleket, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy gyors lépéseket tegyenek egyedi megtartási stratégiákkal.

Az AI az egyes ügyfelek igényeinek mélyreható megértése révén kapcsolatot teremt, így az ügyfelek értékesnek érzik magukat. Ez magasabb elégedettséghez, alacsonyabb elvándorlási arányhoz és több visszatérő ügyfélhez vezet.

5. Műveleteinek méretezése gyorsabb lesz, mint valaha

A vállalkozások növekedésével egyre nehezebbé válik a személyre szabott ügyfélszolgálat fenntartása. Az AI a kulcs a vevői siker műveleteinek minőségromlás nélküli bővítéséhez. Az AI-alapú automatizálás és a vevői siker szoftverek segítségével a csapatok képesek kezelni a növekvő ügyfélkört, miközben fenntartják a személyre szabott szolgáltatást.

Ráadásul a megfelelő SaaS CRM szoftverrel csapata olyan kulcsfontosságú tevékenységekre koncentrálhat, mint az ügyfelek bevonása és a fiókkezelés, mivel az AI automatizálja az ismétlődő feladatokat.

Hogyan segíthet az AI az ügyfélsiker-stratégia kidolgozásában?

Az AI nem helyettesíti azt a személyes kapcsolatot, amely az ügyfélkapcsolatokat különlegessé teszi, de egyszerűsítheti a napi munkafolyamatokat.

Az AI automatizálja az ismétlődő feladatokat, kezeli a komplex folyamatokat és korán elkezdi a munkát. Csapata kapcsolatokat épít, míg az AI kezeli az időigényes feladatokat.

Így segíthetik az AI-eszközök az ügyfélsiker-stratégiáit anélkül, hogy elnyomnák a kapcsolatok emberi oldalát:

A személyre szabás fejlesztése

Az AI elemzi az ügyféladatokat, hogy személyre szabott ügyfélkapcsolatokat hozzon létre – e-mailen, telefonon vagy más kapcsolattartási pontokon keresztül –, ami jobb élményt és nagyobb elégedettséget eredményez. A McKinsey jelentése szerint a személyre szabás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozások 40%-kal több bevételt érnek el ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően.

Okosabb, 24 órás támogatás

A régebbi, szabályalapú botokkal ellentétben a modern AI-alapú chatbotok gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak az ügyfelek kérdéseinek megértéséhez és megválaszolásához. 24 órás támogatást nyújtanak, rutinszerű kérdéseket kezelnek, összegyűjtik az ügyfelek preferenciáit, és releváns termékeket és szolgáltatásokat javasolnak.

Az onboarding és a napi feladatok egyszerűsítése

Az AI-eszközök automatizálhatják az olyan feladatokat, mint az e-mailek megírása, a találkozók ütemezése és a beállítási folyamatok kezelése. Ez megkönnyíti az ügyfelek bevonását, miközben szükség esetén személyre szabott megoldásokat is lehetővé tesz. Az eredmény egy zökkenőmentesebb élmény mind a csapat, mind az ügyfelek számára.

Mit kell keresnie az ügyfélsiker-szoftverek mesterséges intelligenciájában?

A megfelelő megoldásnak kezelnie kell az ügyfélszolgálati kihívásokat, méreteznie kell a műveleteket és megvalósítható betekintést kell nyújtania. Az alábbiakat veszem mindig figyelembe, amikor az ügyfélsiker érdekében értékelem a mesterséges intelligenciát:

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) képességek: Olyan szoftvert keresek, amely fejlett NLP-vel rendelkezik, hogy pontosan megértse és megválaszolja az ügyfelek kérdéseit, beleértve az érzelemelemzést is.

Valós idejű elemzés és jelentéskészítés: Én a valós idejű elemzést kínáló szoftvereket részesítem előnyben, amelyek lehetővé teszik a csapatom számára, hogy gyorsan Én a valós idejű elemzést kínáló szoftvereket részesítem előnyben, amelyek lehetővé teszik a csapatom számára, hogy gyorsan elemezze az ügyfelek visszajelzéseit , és késedelem nélkül kezelje az ügyfélszolgálati kihívásokat.

Automatizálás: A szoftvernek automatizálnia kell a válaszokat A szoftvernek automatizálnia kell a válaszokat az ügyfélszolgálati sablonok segítségével, biztosítva a hatékony, mégis személyre szabott kommunikációt az ügyfelekkel.

Többcsatornás integráció: Az eszköznek zökkenőmentesen kell integrálódnia több kommunikációs csatornába, biztosítva az ügyfelek számára a következetes élményt, függetlenül attól, hogy hogyan kapcsolódnak be.

Zökkenőmentes CRM-integráció: Mindig olyan szoftvert választok, amely zökkenőmentesen integrálódik a CRM-mel, és ügyféladat-kezelési vagy ügyfélkezelési eszközöket kínál, amelyek Mindig olyan szoftvert választok, amely zökkenőmentesen integrálódik a CRM-mel, és ügyféladat-kezelési vagy ügyfélkezelési eszközöket kínál, amelyek ügyfélút sablonokat is tartalmaznak.

Proaktív ügyfélsiker: Az AI-nek előre kell jeleznie az ügyfelek viselkedését, jelölnie kell a kockázatnak kitett ügyfeleket, és proaktív megtartási stratégiákat kell javasolnia.

Adatbiztonság és megfelelőség: Rendkívül fontos olyan AI-platformokat választani, amelyek megfelelnek a GDPR és a CCPA megfelelőségi szabványoknak, biztosítva ezzel mind az ügyféladatok, mind a vállalat hírnevének védelmét.

A 10 legjobb AI-szoftver az ügyfelek sikerének elősegítéséhez

Íme a kedvenc ügyfélsiker-AI eszközeim, amelyek segítenek előmozdítani az ügyfélkapcsolatokat és a növekedést ebben az évben.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködéshez)

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Kezdjük a kedvenc eszközömmel, a ClickUp-pal!

Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely zökkenőmentessé teszi az ügyfélkapcsolatok és a projektek kezelését. Akár ügyfélkapcsolatokat követek nyomon, feladatokat bontok le, vagy adatokat elemzek, a ClickUp olyan megoldásokat kínál, amelyek egyszerűen értelmesek.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver segítségével egy pillanat alatt áttekintheti ügyfélkapcsolatait

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver segítségével egy pillanat alatt áttekintheti ügyfélkapcsolatait.

Az egyik funkció, amelyre folyamatosan támaszkodom, a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftvere. Ez a projektmenedzsment és az együttműködés terén a legjobb CRM-megoldás, amely segít nekem a SaaS ügyfélsiker különböző aspektusainak kezelésében.

A ClickUp CRM funkciói nem csupán az ügyféladatok nyomon követését kínálják. Olyan eszközöket is biztosítanak, amelyek javítják a kapcsolatokat és a munkafolyamatokat. Én a ClickUp ügyfélsiker-terv sablonjával több ügyfélfiók nyomon követésére és kezelésére használom.

Segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-mailek és állapotfrissítések, így időt takaríthatok meg és biztosíthatom a következetességet. Más eszközökkel, például e-mailekkel, naptárakkal és marketingplatformokkal is integrálható, így átfogó képet kaphatok az ügyféladatokról.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp segítségével a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiák összpontosításának!

Testreszabhatja ügyfélsiker-munkafolyamatát a ClickUp ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftverrel.

Hasonlóképpen, a ClickUp ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftver egyszerűsíti a támogatási folyamatokat és javítja az ügyfélelégedettséget. Többek között arra is használhatja, hogy nyomon kövesse és kezelje a támogatási jegyeket a benyújtástól a megoldásig.

ClickUp AI Notetaker: soha ne hagyjon ki egy fontos ügyfél-megfigyelést sem

A ClickUp AI Notetaker forradalmi változást hoz az ügyfélsikerért felelős csapatok munkájában. Automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja az ügyfélmegbeszéléseket, így biztosítva, hogy egyetlen fontos részlet se vesszen el.

💡 Használja a következőkre:

Rögzítse az ügyfélmegbeszélések jegyzetét valós időben, és készítsen hasznosítható összefoglalókat.

Szinkronizálja a legfontosabb tanulságokat az ügyfélsiker-munkafolyamatok között

Csökkentse a kézi jegyzetelést, hogy a csapatok az ügyfél-elkötelezettségre koncentrálhassanak.

A dokumentáció automatizálásával a ClickUp AI Notetaker segít a csapatoknak pontos nyilvántartásokat vezetni, hatékonyan nyomon követni és adatokon alapuló döntéseket hozni az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.

ClickUp Brain: Automatizálja az ügyfélsiker-munkafolyamatokat

A ClickUp Brain megkülönbözteti a platformot a listán szereplő összes többi eszköztől.

Automatizálja az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp Brain segítségével

Ez az AI-alapú írási asszisztens segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, és ügyféljegyzeteket, e-mail válaszokat és állapotjelentéseket generálni, hogy első osztályú szolgáltatási minőséget és ügyfél-elkötelezettséget biztosítson.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, felfedezheti a ClickUp által kínált több mint 1000 kész sablont.

Például a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon segítségével hatékonyan szervezheti ügyfeleit, visszajelzéseit és prioritásait egy központi helyen, nyomon követheti az ügyfelek erőfeszítéseit és elégedettségi értékeléseit, kezelheti partnereit, vagy könnyedén együttműködhet a csapatokkal a jegyek és megoldások terén.

A ClickUp AI-sablonokat is kínál, amelyek olyan területeket fednek le, mint az ügyfélélmény KPI-k, CRM, ügyfél életciklus menedzsment, ügyfélsiker, ügyfélút és még sok más.

A ClickUp segít megszervezni termék- és funkciótervünket, így könnyedén bevezethetünk új funkciókat és szolgáltatásokat az ügyfelek számára, és folyamatosan ellenőrizhetjük, hogyan haladunk céljaink felé. Végül is elsődleges célunk, hogy jobb termékeket gyártsunk ügyfeleink számára, és a ClickUp segít nekünk ebben.

A ClickUp segít megszervezni termék- és funkciótervünket, így könnyedén bevezethetünk új funkciókat és szolgáltatásokat az ügyfelek számára, és folyamatosan ellenőrizhetjük, hogyan haladunk céljaink felé. Végül is elsődleges célunk, hogy jobb termékeket gyártsunk ügyfeleink számára, és a ClickUp segít nekünk ebben.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a fontos projektadatokat az egyéni mezők segítségével

Térképezze fel az ügyfelek útját, hogy azonosítsa a kapcsolódási pontokat és a potenciális súrlódási pontokat.

Készítsen és kommunikáljon hatékony ügyfélsiker-tervet a ClickUp ügyfélsiker-terv sablonjával

ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablon segítségével gyorsan azonosíthatja az ügyfelek problémáinak okait, hogy hatékony megoldásokat dolgozhasson ki. Ez a sablon a ClickUp Brain-nel is integrálható, hogy egyszerűbbé tegye az ügyfélsiker-menedzsmentet.

A ClickUp korlátai

A ClickUp tanulási görbéje a rengeteg funkció miatt meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: A ClickUp Dashboard funkciójával vizualizálhatja a legfontosabb ügyfélsiker-mutatókat (pl. ügyfél-elégedettség, elvándorlási arány, megoldási idő). Ez értékes betekintést nyújt a csapat teljesítményébe és az ügyfelek általános állapotába.

2. Customer Success AI (a legjobb az ügyfélelvándorlás előrejelzéséhez)

via ChurnZero

A ChurnZero ügyfélsiker-AI szoftvere teljes képet adott nekem az ügyfelek életciklusáról. Az összes ügyféladatot egy helyre gyűjti, állapotértékelést ad, megújításokat jelez előre és automatizálja a feladatokat.

Az OpenAI generatív AI integrálása két nagy akadályt old meg: a tartalomkészítést és a stratégiai ötletelést.

A vevői siker AI legjobb funkciói

Szerezzen be ügyfélelvándorlási pontszámokat, hogy azonosíthassa az elégedett és a figyelmet igénylő fiókokat.

Hozzon létre korlátlan számú ügyfélszegmenst a használati minták elemzéséhez és a kapcsolattartási tevékenységek személyre szabásához.

Állítson be automatikus riasztásokat és műveleteket, amelyeket az ügyfélút bizonyos szakaszai váltanak ki, például az ügyfél bevonása vagy az ügyféladatok változása.

Az ügyfélsiker AI korlátai

A csapattagok címkézése és a valós idejű interakciók nem támogatottak.

Az ügyfélfiókok törléséhez kapcsolatba kell lépni az ügyfélszolgálattal.

Ügyfélsiker AI árak

Egyedi árazás

Ügyfélsiker AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

👀 Tudta? Az AI-alapú érzelemelemző eszközök valós időben elemzik az ügyfelek visszajelzéseit, így a vállalkozások azonosíthatják és kezelhetik a potenciális problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

2. Custify (A legjobb az ügyfél-elégedettség valós idejű növeléséhez)

via Custify

Felfedeztem, hogy a Custify egy AI ügyfélsiker-szoftver, amely valós időben javítja az ügyfél-elégedettséget és csökkenti az ügyfélvesztést. Segít a SaaS-vállalkozásoknak az ügyfelek életre szóló értékének növelésében egy egyszerűsített, adatközpontú megközelítéssel.

A Custify központosítja az ügyféladatokat, így a CSM-ek zökkenőmentesen követhetik nyomon az elkötelezettséget. A platform lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok automatizálását is, például e-mailek automatikus küldésével, fiókok hozzárendelésével és az alacsony elkötelezettségű ügyfelek újbóli bevonásával.

A Custify legjobb funkciói

Testreszabhatja a KPI-dashboardokat az egészségi állapot pontszámok nyomon követéséhez és a lemorzsolódási kockázatok azonosításához.

Használja ki az ügyfelek 360 fokos kilátását az ügyféladatok egységes áttekintéséhez, növekedési lehetőségeket kínáló felárértékesítési lehetőségekkel.

Használja ki a fejlett elemzési eszközöket az ügyfélszerzési költségek, a CSM-tevékenységek és egyebek nyomon követéséhez.

A Custify korlátai

Korlátozott segítséget nyújtó anyagokat biztosít a támogatási részlegben.

Nincs fejlett tevékenységkövetés és irányítópult-elemzés

Custify árak

Egyedi árazás

Custify értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (110+ értékelés)

3. Totango (a legjobb az agilis ügyfélsiker-menedzsmenthez)

via Totango

Az ismétlődő bevételekkel rendelkező vállalkozásoknak skálázható ügyfélsiker-eszközökre van szükségük. Nekem tetszik, hogy a Totango moduláris funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy alkalmazkodjanak a jelenlegi igényeikhez, miközben a jövőbeli növekedésre is felkészülnek.

A platform SuccessBLOC-okat használ – előre elkészített, testreszabható sikerprogram-sablonokat, amelyek a legjobb gyakorlatokkal és szakértői betekintéssel vannak tele. Kezdhet egy SuccessBLOC-kal, és testreszabhatja azt az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően.

A Totango legjobb funkciói

Több nézet segítségével figyelemmel kísérheti a kockázatokat, a megújításokat és egyéb ügyfélmutatókat.

Kövesse nyomon könnyedén az ügyfelek állapotát a racionalizált CRM munkafolyamatokkal

Közvetlen API-integrációval valós idejű betekintést biztosít

Készítsen e-mail kampányokat és egyebeket a Jasper.ai által működtetett tartalomgenerátor segítségével.

A Totango korlátai

A feladatkezelési funkciók között hiányzik az alfeladatok létrehozása.

A felhasználói élmény javítása érdekében a felhasználói felület frissítése szükséges.

Totango árak

Vállalatok: Egyedi árak

Premier: Egyedi árazás

Totango értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (950+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (20+ értékelés)

5. ClientSuccess (A legjobb egyszerű, de hatékony ügyfélsikerhez)

via ClientSuccess

A ClientSuccess mesterséges intelligenciát és automatizálást használ az ügyfélsiker-menedzserek (CSM-ek) ismétlődő feladatait egyszerűsíteni, így több időt szabadítva fel a jelentőségteljes ügyfélkapcsolatok ápolására.

A SmartCS, egy AI-alapú funkció segítségével a CSM-ek automatizálhatják az e-mailes kommunikációt, és bármilyen felkérés vagy kérdés alapján válaszokat generálhatnak. Emellett lehetővé teszi számukra, hogy egyszerre több e-mailt is automatikusan kezeljenek.

A ClientSuccess számos értékes funkciót is kínál, többek között egy ügyfélút-tervezőt és egy közösségi fórumot. A funkciókban gazdag platform hatékony adatelemző eszközöket is tartalmaz, amelyek segítenek megerősíteni és bővíteni az ügyfélkapcsolatokat.

A ClientSuccess legjobb funkciói

Gyorsan elemezheti az ügyféladatokat, és valós időben visszajelzést adhat az ügyfelek állapotáról.

Értékelje és elemezze az NPS-kampányokat a mélyebb üzleti betekintés érdekében.

Automatikusan összefoglalja az ügyfélmegbeszéléseket és -hívásokat, beleértve az érzelemelemzést is.

A ClientSuccess korlátai

Néhány integráció javításra szorul

Az API-kérelmek számát másodpercenként 10-re korlátozza.

ClientSuccess árak

Egyedi árazás

ClientSuccess értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (17+ értékelés)

6. Intercom (a legjobb AI eszköz az ügyfél-elkötelezettséghez)

via Intercom

CSM-ként mindig hatékony módszereket keres az ügyfelek elkötelezettségének növelésére. Az Intercom AI-alapú funkciókat kínál, amelyek segítenek hatékony onboarding élményt és személyre szabott ügyfélkapcsolatokat létrehozni.

Az AI-vezérelt üzenetküldő platform automatizálja az ügyfélszolgálatot, az értékesítést és az elkötelezettséget, és az interakciókból tanulva egyre átgondoltabb válaszokat ad.

Az Intercom mesterséges intelligenciáját használó vállalkozások 24%-os növekedést jelentettek az ügyfélszolgálati elégedettségi pontszámokban.

Az Intercom legjobb funkciói

Állítson be bevezetési munkafolyamatokat, és hirdessen meg új ajánlatokat az ügyfélút kritikus szakaszaiban.

Használja az elsődleges adatokat, hogy minden ügyfélkapcsolat személyre szabott legyen.

Hozzon létre többcsatornás kampányokat, hogy az ügyfeleket az általuk leggyakrabban használt platformokon vonzza be.

Az Intercom korlátai

A platform API-ja tele van technikai zsargonnal, nehéz megfejteni, és időigényes megérteni.

A grafikus felhasználói felületen nehéz navigálni.

Intercom árak

Alapvető : 39 USD/felhasználó/hónap

Advances : 99 USD/felhasználó/hónap

Szakértő: 139 USD/felhasználó/hónap

Intercom értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

7. Zendesk (a legjobb ügyfélszolgálathoz)

via Zendesk

A Zendesk kiemelkedik az ügyfélszolgálat és támogatás terén az AI-alapú funkcióival, amelyek növelik a hatékonyságot és javítják az ügyfélélményt több csatornán keresztül. Központi hubot kínál, és összesíti az összes ügyfélinterakciót – e-maileket, csevegéseket, közösségi médiát vagy telefonhívásokat – egy egységes szálba.

Az egyik kedvenc funkcióm, hogy a Zendesk kódolás nélküli felületet kínál. Ez azt jelenti, hogy a csapatok a kódolás és a Zendesk eszközeinek használata nélkül is az ügyfélkérdések kezelésére összpontosíthatnak, és így bővíthetik képességeiket.

A Zendesk legjobb funkciói

A Zendesk Answer Bot segítségével azonnali, pontos válaszokat adhat, csökkentve ezzel a válaszadási időt.

Elemezze az ügyfél-interakciókat és támogassa a csapat teljesítményét mélyreható betekintéssel.

Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat a rutin feladatok automatizálásához.

A Zendesk korlátai

A platform kiterjedt funkciókészlete túlterhelő lehet az egyszerűbb támogatási igényekkel rendelkező kis csapatok számára.

Zendesk árak

Támogatási csapat: 25 dollár

Suite Team: 69 dollár

Suite Professional: 149 dollár

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

8. Userpilot (A legjobb személyre szabott bevezetési élményhez)

via Userpilot

Mindig is hittem abban, hogy egy kiváló bevezetési élmény meghatározhatja egy SaaS termék sikerét. A Userpilot megkönnyíti ezt a folyamatot azáltal, hogy minden felhasználó számára személyre szabott, kontextushoz igazodó útmutatást kínál. Ez lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy zökkenőmentesen fedezzék fel és fogadják el termékét.

A leginkább az tűnt ki, hogy a Userpilot hogyan használja az AI-t személyre szabott, vonzó bevezetési folyamatok létrehozására. A valós idejű elemzések kiemelik a súrlódási pontokat, segítve az ügyfélélmény javítását.

A Userpilot legjobb funkciói

Készítsen interaktív eszköztippeket és átfedéseket, hogy végigvezesse a felhasználókat a munkafolyamatokon.

Szegmentálja felhasználóit, és biztosítson célzott bevezetési élményt!

Kövesse nyomon a viselkedést, hogy azonosítsa a problémás pontokat, és folyamatosan finomítsa bevezetési stratégiáját.

A Userpilot korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás jelentős időt igényel.

Userpilot árak

Starter : 249 USD/hó

Növekedés : 799 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Userpilot értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

9. HubSpot (A legjobb az ügyfélkapcsolatok javításához)

via HubSpot

Bár a HubSpot inkább a szolgáltatásra, mint a puszta ügyfélsikerre összpontosít, felbecsülhetetlen értékű funkciókat kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ügyfélkapcsolataik javítására és ügyfélkezelési stratégiáik finomítására törekednek.

A HubSpot egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a sokoldalúsága. Mindenkinek megfelel – a startupoktól a nagyvállalatokig –, miközben ingyenes eszközöket kínál azoknak is, akiknek szűkös a költségvetésük.

Egy másik kiemelkedő eszköz a HubSpot Breeze AI, amely növeli a hatékonyságot. AI-képességei javítják a munkafolyamatokat azáltal, hogy elemzik az ügyfelek kérdéseit, betekintő jelentéseket generálnak és javítják a feladatok automatizálását.

A HubSpot legjobb funkciói

Szervezze ügyfelei kéréseit egy jegyrendszerrel a strukturált problémakezelés érdekében.

Végezzen felméréseket a visszajelzések elemzéséhez és az ügyfél-elégedettségi pontszámok kiszámításához.

Integrálja több mint 1500 szoftverplatformmal a koherens munkaterület érdekében.

Hozzáférés a HubSpot CRM funkciókhoz és zökkenőmentes integráció az összes többi HubSpot Hubbal

A HubSpot korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott lehetőségek az e-mail aláírások testreszabására

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 100 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 150 USD/felhasználó havonta

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

10. GainSight (A legjobb a termék használatának elmélyítéséhez és az ügyfél-elégedettség növeléséhez)

via Gainsight

Láttam, hogy sok vállalkozás a Gainsightot használja ügyfélsiker-eszközként, és megértem, miért. De ami felkeltette a figyelmemet, az az a képessége, hogy az ügyfél teljes életciklusát egy helyen kezeli.

A Gainsight kiemelkedő funkciója a Customer Health Scores (ügyfél-egészségi pontszámok). Az eszköz rendszeresen feldolgozza az ügyféladatokat, hogy kiszámítsa az elégedettségi szintet, segítve Önt abban, hogy megértse, mennyire elégedettek az ügyfelei. Ezek a pontszámok nem csak betekintést nyújtanak, hanem segítenek megelőzni az ügyfélvesztést azáltal, hogy kiemelik azokat az ügyfeleket, akik veszélyben lehetnek.

A Gainsight legjobb funkciói

Személyre szabott kommunikáció indítása több rendszer adatainak felhasználásával

Figyelje az ügyfelek viselkedését, és valós időben módosítsa az ügyfélútvonalakat!

Használja a szponzorok nyomon követését a legfontosabb fiókok figyelemmel kíséréséhez, és értesítést kapjon az esetleges állapotváltozásokról.

A Gainsight korlátai

A pontos ügyfél-elemzésekhez több adatforrás integrációja szükséges.

A komplex beállítási folyamat lassíthatja a kezdeti implementációt.

Gainsight árak

CS Essentials: Egyedi árazás

CS Essentials Plus: Egyedi árazás

PX Essentials: Egyedi árazás

Gainsight értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Tökéletesítse ügyfél-siker stratégiáját a ClickUp segítségével

Az AI már nem opcionális a jelentős ügyfélsiker eléréséhez – hanem elengedhetetlen. Az olyan vezető platformok, mint a Zendesk AI, a Gainsight, a HubSpot és a Userpilot teljesen átalakítják az ügyfelekkel való kapcsolattartás módját. Az AI gyorsabb, okosabb és személyre szabottabb élményt nyújt, növelve a lojalitást és a növekedést.

Számomra a kulcs egy olyan AI eszköz, amely ötvözi az automatizálást a zökkenőmentes integrációval. Legyen szó platformok közötti kompatibilitásról vagy a csapatmunka javításáról, a megfelelő megoldás forradalmi változást hozhat.

Ha olyan platformot keres, amely mindezt és még többet kínál, akkor ajánlom a ClickUp kipróbálását. Ez az eszközök kombinációja egyszerűsíti a munkafolyamatokat, javítja a csapatmunkát és növeli a termelékenységet.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és optimalizálja ügyfél-siker stratégiáját!