15 állapotjelentő eszköz a jobb projektmenedzsmentért

A projektfrissítéseknek nem kell fájdalmasnak lenniük. Nem kell, hogy elmerüljön a táblázatokban sem.

Ezek az eszközök izgalmasak is lehetnek. Képzelje el, hogy átlátja a nagy képet: az egyes feladatok összefüggéseit, a lendület finom változásait és a kialakuló mintákat, amelyek meghatározzák a projekt sikerét vagy kudarcát.

Mint tapasztalt projektmenedzser, aki végigküzdötte a végtelen e-mail láncokat és megfejtette a számtalan zavaros jelentést, szeretném megosztani azokat az eszközöket, amelyek segítettek elérni a céljaimat.

Összeállítottam egy listát a 15 legjobb állapotjelentő eszközről, amelyeket leginkább ajánlok. Ezek az ajánlások az állapotjelentő eszközökkel kapcsolatos tapasztalataimon és a ClickUp csapat kutatásain alapulnak.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb állapotjelentő eszköz: ClickUp : A legjobb all-in-one projektmenedzsment és feladatállapot-követéshez A legjobb all-in-one projektmenedzsment és feladatállapot-követéshez Trello: A legjobb állapotjelentések vizualizálásához Asana: A legjobb feladat alapú jelentésekhez csapatmunkával Monday. com: A legjobb együttműködési projektek állapotának nyomon követéséhez Airtable: A legjobb a projektadatok és állapotjelentések vizualizálására alacsony kódszintű felületen. Basecamp: A legjobb egyszerű projektcsapat-kommunikációhoz Smartsheet: A legjobb táblázatalapú projektállapot-követéshez Wrike: A legjobb komplex projekttervezéshez és nyomon követéshez Notion: A legjobb tudásmenedzsment és állapotkövetés egy platformon Zoho Projects: A legjobb megoldás megfizethető, testreszabott projektmenedzsmenthez fejlett jelentéskészítési funkciókkal. Jira Best: agilis csapatok és problémák nyomon követése számára Microsoft Project Portfolio Management: Legalkalmasabb nagyszabású projektportfóliók állapotának nyomon követésére Hive: A legjobb valós idejű frissítésekhez és csapatmunkához Plecto: A legjobb valós idejű adatmegjelenítéshez az állapotkövetéshez Geckoboard: A legjobb a projektállapot vizualizálásához testreszabható irányítópultokkal.

Az állapotjelentő eszköz kiválasztásakor néhány fontos funkciót érdemes szem előtt tartani:

Valós idejű nyomon követés: Keressen olyan eszközt, amely azonnali frissítéseket nyújt a projekt ütemtervéről, hogy a csapat minden tagja tisztában legyen a változásokkal, amint azok bekövetkeznek.

Testreszabható irányítópultok: Az igényeidhez igazítható projektirányítópultok segítenek kiemelni a csapatod előrehaladásához legfontosabb adatokat.

Integrációk és automatizálás: Azok az eszközök, amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak a meglévő szoftvereihez – például a Slackhez, a Google Drive-hoz vagy a CRM-hez –, összekapcsoltabbá teszik a projektmenedzsmentet.

Skálázhatóság: A jelentési igényei a csapatával együtt növekedhetnek, ezért fontos, hogy olyan megoldást válasszon, amely Önnel együtt fejlődik.

Könnyű használat és támogatás: Az eszközöknek intuitívnak kell lenniük, és hasznos ügyfélszolgálati forrásokat kell kínálniuk.

A projekt előrehaladásának világos és pontos képet adó áttekintés hatékony állapotjelentéssel kezdődik. Ez az elemzés segít azonosítani a lehetséges akadályokat és késedelmeket, így biztosítva, hogy proaktív módon foglalkozzon a figyelmet igénylő területekkel. Minden jelentési stílushoz van megfelelő eszköz – csak meg kell találnia azt, amelyik leginkább megfelel a csapata igényeinek.

Most bemutatom az összes állapotjelentési platformot, amely elengedhetetlen a projektfrissítések létrehozásához és megosztásához.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one projektmenedzsmenthez és a feladatok állapotának nyomon követéséhez)

Kövesse nyomon az előrehaladást, ossza meg a frissítéseket, és tartsa mindenki naprakészen a ClickUp segítségével.

Ha olyan eszközt keres, amely túlmutat az alapvető állapotjelentésen, akkor ugyanolyan izgatott lesz, mint én, amikor felfedeztem a ClickUp for Project Management alkalmazást.

Az átlagos tudásmunkás naponta közel 1200-szor vált különböző alkalmazások között. Ez a folyamatos kontextusváltás a szervezeteknek évente akár 9%-os termelékenységi veszteséget is jelenthet alkalmazottanként.

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp egyetlen felületen egyesíti feladatait, céljait, jegyzeteit és beszélgetéseit. Ez, valamint a platform natív mesterséges intelligenciája megkönnyíti az összes projekt vizualizálását és jelentését – anélkül, hogy több tucat szigetelt alkalmazás között kellene váltogatnia.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és még sok más segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Személyre szabhatja a feladatkövetést a ClickUp egyéni állapotokkal

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp egyéni feladatállapotainak segítségével, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy egy feladat elvégzendő, folyamatban lévő vagy már elvégzett. De ne korlátozza magát ezekre a kategóriákra. Például ezeket a címkéket módosíthatja „Tervezés”, „Fejlesztés”, „Tesztelés” és „Kész” címkére szoftverprojektjei esetében, vagy „Függőben”, „Csomagolva”, „Kiszállítva” és „Átadva” címkére e-kereskedelmi megrendelései esetében.

Vizualizálja termelékenységét a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével egyesítheti ezeket az információkat több feladat és projekt (igen, akár funkciók közötti is!) között. Több mint 50 egyedi kártyája, köztük kördiagramok, oszlopdiagramok, burnup és burndown diagramok, vonaldiagramok és még sok más, kiválóan alkalmasak a valós idejű projektfigyeléshez és az állapotjelentés automatizálásához.

Szeretné megtanulni, hogyan lehet projektmenedzsment-irányítópultot létrehozni? Itt talál egy lépésről lépésre bemutatott útmutatót!

A ClickUp Brain az AI-alapú betekintés, az automatizálás és a tudásmenedzsment segítségével is javítja az állapotjelentést, hogy egyszerűsítse a frissítéseket és a döntéshozatalt. A következőkre használhatja:

Automatikusan összefoglalja a projektfrissítéseket, a találkozók jegyzetét vagy a hosszú feladatfolyamokat, így könnyebb világos, tömör állapotjelentéseket készíteni.

Összefoglaljon bármit – feladatokat, projektfrissítéseket, értekezletjegyzeteket vagy dokumentumokat a ClickUp Brain segítségével.

Elemezze a feladatokat, a határidőket és a teljesítési arányokat, hogy valós idejű betekintést és cselekvési tételeket nyújtson a munkaterületén.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a munkaterület adatai alapján összefoglalni a teendőket.

Készítsen napi standupokat, heti projektállapot-jelentéseket vagy vezetői összefoglalókat valós idejű adatok alapján.

Vizsgálja meg a ClickUp Chat , a megjegyzések és a Docs beszélgetéseit, hogy megtalálja a jelentéshez releváns részleteket, például a kockázatokat, az akadályokat vagy a szükséges jóváhagyásokat.

Ha a célkitűzésben a klasszikus OKR-ek struktúráját részesíti előnyben, akkor a ClickUp Goals funkció is tetszeni fog Önnek.

Kövesse nyomon és jelentse éves és negyedéves OKR-jeinek előrehaladását a ClickUp Goals segítségével.

Ezt használtam időhöz kötött célok felállításához és célmutatók vagy teljesítési százalékok hozzáadásához. A ClickUp alternatíváival kapcsolatos tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy a ClickUp Goals a legegyszerűbb módja a haladás számszerűsítésének és annak tisztázásának, hogy mi szükséges a sikerhez.

A ClickUp előre elkészített sablonjai tovább egyszerűsítik az állapotjelentést, mivel strukturált formátumokat kínálnak a projekt előrehaladásának és céljainak nyomon követéséhez.

A ClickUp projektállapot-jelentés sablonja ideális a frissítések, a teendők és a projekt legfontosabb eseményeinek szervezéséhez, így az érdekelt felek egy helyen átfogó képet kaphatnak a projekt állapotáról.

Töltse le ezt a sablont Gyorsan jelentse a projekt állapotát, és gondoskodjon arról, hogy minden érdekelt fél tájékozott legyen a ClickUp projektállapot-jelentés sablon segítségével.

A sablont rendszeresen frissítheti a legfontosabb mutatókkal vagy mérföldkövekkel, hogy mindig pontos képet kapjon a projekt előrehaladásáról. Testreszabhatja a sablon szakaszait, hogy azok megfeleljenek csapata egyedi jelentési igényeinek, például hozzáadhat egy kockázatértékelési szakaszt, ha projektje komplex függőségekkel rendelkezik.

Használja a Célok és OKR-ek funkciót a projektállapot-jelentés sablonjával együtt, hogy a teljesítménycélok és a projektfrissítések könnyen elérhetők legyenek.

💡Profi tipp: Hozzon létre egy egyéni nézetet a ClickUp Dashboardon, amely a feladatokat a következő szempontok szerint szűri: ⛳️ Állapot (pl. „Folyamatban”, „Blokkolva”)⌚️ Prioritás (pl. csak „Magas prioritás”)📆 Határidő (pl. „Ezen a héten esedékes feladatok”) Különböző szűrt nézeteket menthet el vezetők, csapatvezetők vagy bizonyos részlegek számára, hogy csak a számukra szükséges információkat kapják meg, felesleges részletek nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Először hozzon létre függőségeket a magas prioritású feladatokhoz, hogy jobban láthatóvá váljanak a kritikus projektfolyamatok, és biztosítsa, hogy a legfontosabb prioritások a terv szerint haladjanak.

Kombinálja a függőségeket a ClickUp Milestones eszközzel, hogy megjelölje a projekt legfontosabb szakaszait, és így az érdekelt felek számára világos útitervet adjon a haladásról.

Használja az @mention funkciót a csapattagok megjelöléséhez, így biztosítva a gyors válaszokat és a jobb elszámoltathatóságot a projekt nyomon követésében.

Több mint 15 egyedi ClickUp nézetben láthatja a feladatok előrehaladását, többek között Gantt-diagramokban, Kanban táblákban, listákban és naptárakban.

Testreszabhatja az értesítéseket és figyelmeztetéseket, hogy soha ne maradjon le egy fontos állapotfrissítésről sem.

A ClickUp integrációi olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack és a Google Drive, zökkenőmentes együttműködést biztosítanak.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatérenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp beépített funkciói megkönnyítették a projektek beállítását, a határidők nyomon követését és a jelentések létrehozását. A feladatok kiosztásának és az előrehaladás nyomon követésének képessége nagyon hasznos volt, és a program számos előre megtervezett sablonnal rendelkezik, amelyek felhasználhatók. Képesek voltunk a felelősségeket különböző csapattagokra osztani, prioritásokat meghatározni és valós időben nyomon követni az egyes feladatok állapotát. A projektek a terv szerint haladnak, mert kevesebb a zavar és nagyobb az egyéni felelősségvállalás.

A ClickUp beépített funkciói megkönnyítették a projektek beállítását, a határidők nyomon követését és a jelentések létrehozását. A feladatok kiosztásának és az előrehaladás nyomon követésének képessége nagyon hasznos volt, és a program számos előre megtervezett sablonnal rendelkezik, amelyek felhasználhatók. Képesek voltunk a felelősségeket különböző csapattagokra osztani, prioritásokat meghatározni és valós időben nyomon követni az egyes feladatok állapotát. A projektek a terv szerint haladnak, mert kevesebb a zavar és nagyobb az egyéni felelősségvállalás.

💡Profi tipp: Heti, havi vagy negyedéves állapotjelentési megbeszéléseket szervezzen, hogy áttekintse a célok elérésének előrehaladását. Használja a ClickUp Goals funkciót ezeken a megbeszéléseken, hogy tájékoztassa a csapat tagjait az elért eredményekről és a még megoldandó feladatokról.

2. Trello (a legjobb állapotjelentések vizualizálásához)

via Trello

A Trello akkor lesz hasznos, ha egyszerűsített, vizuális állapotjelentésre van szüksége. Intuitív Kanban táblás rendszere és kártyalapú elrendezése lehetővé teszi a feladatok vizuális szervezését és nyomon követését.

Minden kártya egy feladatot jelöl. A feladatokat különböző szakaszokba húzhatja, és prioritásuk alapján címkézheti őket. A kártyákon belül további kontextust is hozzáadhat a feladathoz, így könnyen hozzáférhet az olyan információkhoz, mint a feladat határideje és a felelős személyek. A Trello azoknak a csapatoknak ideális, akik egyszerű, vizuálisan vonzó módot keresnek az állapotfrissítések nyomon követésére.

A Trello legjobb funkciói

Készítsen ellenőrzőlistákat és alfeladatokat a kártyákon belül, hogy nagyobb projekteket bontson le.

Állítson be és kövessen nyomon határidőket minden feladathoz, hogy a státuszjelentések pontosak legyenek.

Fájlokat csatolhat és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, hogy minden állapotfrissítés egy helyen legyen.

Könnyen integrálható külső eszközökkel a jelentési képességek javítása érdekében.

A Trello korlátai

Korlátozott jelentési lehetőségek fizetős Power-Upok nélkül

Nem annyira értékes nagyobb, összetett függőségekkel rendelkező projektek esetében.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó havonta

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A Trello név a trellis szóból származik, amely a projekt kódneve volt a kezdeti szakaszban .

3. Asana (a legjobb feladat alapú jelentésekhez csapatmunkával)

via Asana

Az Asana egyszerűségéről és egyértelmű projektmenedzsment funkcióiról ismert, amelyek között szerepelnek a feladatkiosztás, a valós idejű állapotkövetés és a részletes jelentéskészítési lehetőségek.

Az Asana idővonal-nézete segítségével könnyedén nyomon követheti a projekt előrehaladását, míg a portfólió funkciója több projekt egyidejű áttekintését teszi lehetővé. Ez különösen hasznosnak bizonyult több csapatot irányító projektmenedzserek számára.

Az Asana legjobb funkciói

Jelölje meg a projekt legfontosabb pontjait, hogy nyomon követhesse az általános állapot előrehaladását.

Hozzon létre egyedi mezőket a projekt igényeinek megfelelő, pontosabb jelentésekhez.

Részletes állapotjelentéseket készíthet egyedi szűrőkkel.

Az Asana korlátai

A felhasználók hibákat jelentettek a szöveg feladatokba való beillesztése során.

A jelentési funkciók javíthatók, például úgy, hogy beépítik a csapat teljesítményének órákban történő megjelenítését.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó havonta

Haladó: 30,49 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszett, hogy a feladatokat több részleg között, majd a részlegeken belül alfeladatokra oszthattam. Használtam mind az Asanát, mind a ClickUp-ot, és úgy éreztem, hogy az Asana felhasználói felülete gyengébb, nem olyan intuitív és könnyen megtanulható.

Nagyon tetszett, hogy a feladatokat több részleg között, majd a részlegeken belül alfeladatokra oszthattam. Használtam mind az Asanát, mind a ClickUp-ot, és úgy éreztem, hogy az Asana felhasználói felülete gyengébb, nem olyan intuitív és könnyen megtanulható.

4. Monday.com (A legjobb együttműködési projektek állapotának nyomon követéséhez)

A Monday.com-ot használtam a munkafolyamatok és a műszerfalak létrehozásához, miközben több csapattal együttműködve dolgoztam. Testreszabható munkafolyamatai és vizuális felülete ideálisvá teszik dinamikus állapotjelentéssel rendelkező együttműködési projektekhez.

A vizuális állapotkövetés intuitív, és az eszköz jól integrálható a leggyakrabban használt alkalmazásokkal, például a Slackkel és a Google Workspace-szel.

Monday.com legjobb funkciói

Vizualizálja a csapat munkaterhelését, hogy az állapotjelentések tükrözzék a csapat kapacitását.

Ossza meg fájljait, tegyen megjegyzéseket és jelölje meg csapattagjait közvetlenül a feladatokban.

Készítsen személyre szabott irányítópultokat az egyedi állapotkövetési igényekhez

Automatizálja a feladatok állapotának frissítését és az értesítéseket, hogy időt takarítson meg.

Monday.com korlátai

A ClickUp-hoz hasonló eszközökhöz képest korlátozott adatkezelési funkciók

Nagyobb csapatok esetében ez drágává válhat.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

5. Airtable (A legjobb a projektadatok és állapotjelentések vizualizálására alacsony kódszintű felületen)

via Airtable

Az Airtable ötvözi a táblázatkezelő funkcióit a relációs adatbázisok erejével, így egyedülálló módszert kínál a projektadatok kezelésére és a feladatok állapotának nyomon követésére.

Kipróbáltam ezt a platformot a RAG állapotkövetés megvalósításához és több állapotjelentés-formátum testreszabásához. Segítségével könnyedén létrehozhat rácsos, naptáros, Kanban vagy galéria nézetet a projekt állapotának vizualizálásához.

Az Airtable legjobb funkciói

Testreszabhatja a táblázatokat, hogy a munkafolyamatához illeszkedő módon követhesse nyomon a projekt részleteit, ami ideális az adatgazdag projekteket kezelő csapatok számára.

Használja az integrációkat az Airtable és olyan eszközök összekapcsolásához, mint a Slack, a Dropbox és a Google Naptár, hogy koherens, automatizált projektmenedzsmentet valósítson meg.

Használjon állapotkövetési sablonokat, amelyek bármilyen típusú projekthez illeszkednek, és segítenek gyorsabban elindulni.

Használjon képleteket az állapotfrissítések automatikus kiszámításához az adatok frissítésekor.

Az Airtable korlátai

A adatbázis-struktúrákkal nem ismerős felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 54 USD/felhasználó havonta

Vállalati szint: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

6. Basecamp (A legjobb egyszerű projekt- és csapatkommunikációhoz)

via Basecamp

A Basecamp egy egyszerű projektmenedzsment eszköz, amely megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt.

Tartalmaz egy jellegzetes „Hill Charts” funkciót, amely intuitív módon lehetővé teszi a csapatok számára a projekt előrehaladásának frissítését és nyomon követését. A csapat tagjai ezt használják a projekt hatókörének pozícióba húzására, vizuálisan ábrázolva a munka állapotát.

Ez a menedzsereknek egy hatékony másodlagos áttekintést nyújt, amely megmutatja az egyes feladatok aktuális állapotát, valamint a munka előrehaladását és fejlődését a projekt időtartama alatt.

A Basecamp legjobb funkciói

Használjon központi üzenőfalakat, hogy a megbeszélések szervezettek és az egész csapat számára hozzáférhetők legyenek.

Ossza meg fájljait és dokumentumait egy közös munkaterületen a zökkenőmentes állapotkövetés érdekében.

Használja a beépített csapatcsevegést a valós idejű állapotfrissítések közléséhez.

Állítson be napi vagy heti automatikus jelentkezéseket, hogy mindenki naprakész legyen a projekt állásáról.

A Basecamp korlátai

Egyes felhasználók az alapértelmezett megjelenítést nem találják vonzónak és nehezen módosíthatónak.

Basecamp árak

Ingyenes próba

Basecamp Plus: 15 USD/felhasználó havonta

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A Basecamp-et eredetileg a 37 Signals belső eszközeként fejlesztették ki a projektek és ügyfelek kezelésére.

7. Smartsheet (a legjobb táblázatalapú projektállapot-követéshez)

via Smartsheet

👀 Tudta? A szükséges információkhoz való hozzáférés hiánya negatívan befolyásolja a munkavállalók 88%-ának morálját.

A Smartsheet ötvözi a táblázatok ismerős kezelhetőségét a projektmenedzsment funkciókkal.

A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több oszlopos, kifinomult állapotjelentéseket készítsenek, amelyek nyomon követik a kezdeményezéseket, a tulajdonjogokat, az előrehaladást és a kontextushoz kapcsolódó megjegyzéseket. A csapatok kihasználhatják a cellák összekapcsolásának lehetőségét, hogy automatikusan lehívják az adatokat a meglévő projektkövetési táblázatokból, ezzel csökkentve a manuális jelentéskészítéssel járó munkát.

A Smartsheet legjobb funkciói

Készítsen projektállapot-jelentéseket a projektadatok alapján a pontos állapotfrissítések érdekében.

A Gantt-típusú diagramokkal vizualizálhatja a feladatok előrehaladását és állapotát.

Csatlakoztassa a Smartsheetet olyan eszközökhöz, mint a Microsoft Office és a Google Workspace, a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A Smartsheet korlátai

Korlátozott műszerfal-stílustulajdonságok

Más eszközökhöz képest magasabb tanulási görbe

Smartsheet árak

Pro: 12 USD/tag havonta

Üzleti: 24 USD/tag havonta

Vállalati : Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

A Smartsheet lehetővé teszi a munkák valós idejű tervezését, nyomon követését, automatizálását, végrehajtását és jelentését. Tetszik, hogy a Smartsheet robusztus integrációs képességgel rendelkezik, amely segít a számos külső alkalmazáshoz, például az Okta, a Tableau, a Google Naptár stb. csatlakozásában.

A Smartsheet lehetővé teszi a munkák valós idejű tervezését, nyomon követését, automatizálását, végrehajtását és jelentését. Tetszik, hogy a Smartsheet robusztus integrációs képességgel rendelkezik, amely segít a számos külső alkalmazáshoz, például az Okta, a Tableau, a Google Naptár stb. csatlakozásában.

8. Wrike (A legjobb komplex projekttervezéshez és nyomon követéshez)

via Wrike

A Wrike egy fejlett projektmenedzsment szoftver, beépített nyomonkövetési és nagy pontosságú állapotjelentési funkciókkal. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat a szervezettség és a termelékenység fenntartásában.

A platform többféle adatmegjelenítési módszert kínál, többek között kördiagramokat, grafikonokat és dinamikus tevékenységi áramlatokat, amelyek időrendben jelenítik meg a feladatokat és a projekt mérföldköveit. Ezenkívül havi, negyedéves vagy éves időalapú trendeket is elemezhet, ami segít a csapatoknak felmérni a projekt alakulását és korán felismerni a potenciális problémákat.

A Wrike legjobb funkciói

A 360°-os vizualizációval testreszabhatja a nézeteket és a munkaterületeket, hogy azok tükrözzék csapata igényeit.

Automatizálja a munkafolyamatokat, beleértve a jóváhagyásokat, a kérelemformanyomtatványokat és a tervrajzokat, hogy a csapatok a legértékesebb munkájukra koncentrálhassanak.

Hozzáférés azonnali betekintéshez és valós idejű irányítópultokhoz, amelyek támogatják az adatokon alapuló döntéseket és az agilis vezetést.

A Wrike korlátai

A listán szereplő többi eszközhöz képest meredekebb a tanulási görbe.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 25 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

A Wrike egy olyan irányítópultot vezetett be, amely nagyobb átláthatóságot biztosít számunkra. Ez az átláthatóság nem csak a programcsapat számára fontos, hanem a programon kívüli emberek számára is. Heti jelentést vezetünk be, amelyet sok érdekelt félnek elküldünk, hogy mindenki tájékozott legyen a projektportfóliónkban elért előrehaladásról.

A Wrike egy olyan irányítópultot vezetett be, amely nagyobb átláthatóságot biztosít számunkra. Ez az átláthatóság nem csak a programcsapat számára fontos, hanem a programon kívüli emberek számára is. Heti jelentést vezetünk be, amelyet sok érdekelt félnek elküldünk, hogy mindenki tájékozott legyen a projektportfóliónkban elért előrehaladásról.

9. Notion (A legjobb tudásmenedzsment és állapotkövetés egy platformon)

via Notion

A Notion-t nagyon sokoldalúnak és értékesnek találtam azoknak a csapatoknak, akik a projektállapot-frissítéseket és a csapat dokumentációját egy helyen szeretnék összefogni.

A Notion állapot tulajdonsága részletes nyomon követést tesz lehetővé, megelőzve az inkonzisztens állapotjelentések gyakori buktatóit. A rendszer megakadályozza, hogy a csapat tagjai meghatározatlan állapotkategóriákat hozzanak létre, biztosítva ezzel a szabványosított kommunikációt.

Hozzáadhat egyedi mezőket, például projekt mérföldköveket, kihívásokat és következő lépéseket, így átfogó állapotjelentéseket készíthet, amelyek mély betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába.

A Notion legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat olyan adatbázisok segítségével, amelyek testreszabhatók az adatok listákban, naptárakban vagy táblákban való megjelenítéséhez.

Használjon különféle előre elkészített sablonokat különböző típusú dokumentumokhoz, például cikkekhez, projektállapot-jelentésekhez és prezentációkhoz.

A könnyű hivatkozás érdekében kapcsolja össze az állapotjelentéseket a projekt dokumentumaival.

A Notion korlátai

Egyes felhasználók jelezték, hogy szükség lenne egy offline verzióra.

Nem skálázható jól komplex, többfunkciós projektekhez.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hely havonta

Alap: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: Hozzáadás 10 dollár/tag havonta

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

10. Zoho Projects (A legjobb megoldás megfizethető, testreszabott projektmenedzsmenthez fejlett jelentéskészítési funkciókkal)

via Zoho Projects

A Zoho Projects testreszabható irányítópultokat kínál, amelyek segítségével a projektmenedzserek és a csapatok gyorsan áttekinthetik a projekt állapotát, a feladatok előrehaladását és a kiválasztott KPI-ket.

A platform jelentési rendszere olyan innovatív funkciókat tartalmaz, mint a kronológiai Gantt-diagramok, az erőforrás-kihasználási grafikonok és a varianciajelentések, amelyek segítenek a csapatoknak megérteni a projekt alakulását és a lehetséges kockázatokat. A felhasználók könnyedén felbonthatják és elemezhetik a projektadatokat, és technikai szakértelem nélkül is informatív vizualizációkat hozhatnak létre.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Gondoskodjon arról, hogy az állapotjelentések a legfrissebb információkat tükrözzék valós idejű frissítésekkel.

Könnyedén nyomon követheti az egyes feladatok, mérföldkövek és függőségek állapotát, így bármikor tisztán láthatja, hol tart a projekt.

Készítsen részletes projektállapot-jelentéseket, amelyek kiemelik a projekt előrehaladását, valamint betekintést nyújtanak az erőforrások elosztásába, az eltöltött időbe és a költségvetés felhasználásába.

Automatikusan generáljon és küldjön állapotjelentéseket előre beállított időközönként (pl. naponta, hetente vagy havonta).

A Zoho Projects korlátai

Ebből az eszközből hiányzik néhány alapvető funkció, például a táblázatnézet oszlopainak rendezése, több oszlop szűrése és a feladatmezők automatikus kitöltése.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó

Vállalati: 10 USD/hó

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Projectsről a valódi felhasználók?

A kisvállalkozásoknak minden projektet külön-külön, mikroszintű részletességgel kell nyomon követniük, és a Zoho Projects egy zsebbarát megoldást kínál erre. A felhasználói felület és a beállítás túl bonyolult, jó lett volna, ha lenne egyértelmű YouTube-oktatóanyagok vagy egy mesterséges intelligencia, amely beállítaná a feladatokat.

A kisvállalkozásoknak minden projektet külön-külön, mikroszintű részletességgel kell nyomon követniük, és a Zoho Projects egy zsebbarát megoldást kínál erre. A felhasználói felület és a beállítás túl bonyolult, jó lett volna, ha lenne egyértelmű YouTube-oktatóanyagok vagy egy mesterséges intelligencia, amely beállítaná a feladatokat.

11. Jira (legalkalmasabb agilis csapatok és problémák nyomon követésére)

via Jira

Az Atlassian Jira népszerű az agilis csapatok körében, különösen a szoftverfejlesztési projektekben. Részletes állapotkövetést kínál a feladatok, sprintek és problémák tekintetében.

Bár a ClickUp itt jobb teljesítményt nyújt, én mégis kedvelem a beépített jelentések sokszínűségét, beleértve a burndown diagramokat, a sebességdiagramokat és a sprintjelentéseket, amelyek az Agile csapatok számára nagyon hasznosak lehetnek.

A Jira legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi jelentéseket, amelyeket elmenthet, megoszthat vagy hozzáadhat a műszerfalakhoz.

Kövesse nyomon a hibákat, feladatokat és fejlesztéseket a részletes projektjelentési opciók segítségével, amelyek biztosítják a átláthatóságot.

Használja a hatékony szűrőrendszert, hogy JQL segítségével egyedi lekérdezéseket hozzon létre, amelyekkel konkrét adatokat szűrhet ki az állapotjelentésekhez.

A Jira korlátai

A beállítás és használat bonyolult lehet a nem szoftveres csapatok számára.

Egyes felhasználók a csúcsforgalmi időszakokban sebességcsökkenésről számolnak be.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 7,53 USD/felhasználó havonta

Prémium 13,53 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

12. Microsoft Project Portfolio Management (A legjobb nagy léptékű projektportfólió állapotkövetéshez)

A Microsoft Project PPM egyik legfőbb erőssége, hogy segítségével teljes projektportfóliókat kezelhet. A portfóliókezelők megtekinthetik a portfólióban szereplő összes projekt állapotát, stratégiai célok alapján rangsorolhatják őket, és a sikeres eredmények érdekében módosíthatják az erőforrásokat és az ütemterveket.

Ez különösen hasznos a felső vezetés és az érdekelt felek számára, akiknek tájékozott döntéseket kell hozniuk a projektek prioritásainak meghatározásáról.

A Microsoft Project Portfolio Management legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekt ütemtervét és függőségeit testreszabható Gantt-diagramokkal.

Osztja el az erőforrásokat a projektek között, és kövesse nyomon azok kihasználtságát a jobb csapattervezés érdekében.

Használja a Power BI-t dinamikus jelentések és elemzések készítéséhez, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

A Microsoft Project Portfolio Management korlátai

Egyes felhasználók túl sok funkcióval ellátottnak (és ezért bonyolultnak) találták kisebb projektek és egyszerűbb munkafolyamatok esetében.

Drágább, mint más projektmenedzsment eszközök

A Microsoft Project Portfolio Management árai

Planner Plan 1: 10 USD/hó

Planner és Project Plan 3: 30 USD/hó

Planner és Project Plan 5: 55 USD/hó

Projekt Standard: 679,99 USD/felhasználó (egyszeri vásárlás)

Project Professional: 1129,99 USD/felhasználó (egyszeri vásárlás)

Project Server: Egyedi árazás

Microsoft Project Portfolio Management értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2000+ értékelés)

via Hive

Bár a Hive egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely számos testreszabási lehetőséget és együttműködési funkciót kínál, nekem leginkább az automatizált jelentéskészítés tetszett benne.

Az automatizált jelentések tartalmazhatják a feladatok előrehaladását, a projekt állapotát, a csapat teljesítményét és a közelgő határidőket. Emellett beállíthatja, hogy rendszeres frissítéseket küldjenek az érdekelt feleknek, így időt takaríthat meg az állapotkövetésen.

A Hive legjobb funkciói

Válasszon a Kanban, Gantt, naptár és táblázat nézetek közül, hogy a csapat igényeinek megfelelően szervezze meg a projekteket.

Dolgozzon együtt közvetlenül a feladatokon és projektekben, hogy a kommunikáció központosított maradjon.

Használja az Időkövetés funkciót olyan állapotjelentések létrehozásához, amelyek betekintést nyújtanak az erőforrások elosztásába, a feladatokra fordított időbe és a projekt általános hatékonyságába.

Használja ki a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket és visszacsatolási ciklusokat, hogy frissítéseket nyújtson és betekintést nyújtson közvetlenül a projektben.

A Hive korlátai

A timeline nézetek közötti váltás kihívást jelenthet

Hive árak

Ingyenes: Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 1,50 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 5 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Hive-ról a valódi felhasználók?

Könnyen hozzáférhető, mivel számos operációs rendszerrel kompatibilis. Amikor új projekteket indítok, nyomon követhetem a folyamatban lévőket. Kedvenc funkcióim a projektek fázisok szerinti felosztása, a testreszabható ütemterv, a költségvetés/ütemterv készítése és a meghatározott keretrendszer beállítása. A címkék és színek segítenek a projektek fázisainak individualizálásában és kiemelésében, így jobb áttekintést és ellenőrzést biztosítanak.

Könnyen hozzáférhető, mivel számos operációs rendszerrel kompatibilis. Amikor új projekteket indítok, nyomon követhetem a folyamatban lévőket. Kedvenc funkcióim a projektek fázisok szerinti felosztása, a testreszabható ütemterv, a költségvetés/ütemterv készítése és a meghatározott keretrendszer beállítása. A címkék és színek segítenek a projektek fázisainak individualizálásában és kiemelésében, így jobb áttekintést és ellenőrzést biztosítanak.

14. Plecto (A legjobb valós idejű adatmegjelenítéshez az állapotkövetéshez)

via Ple ct o

Azok számára, akik az adatok átláthatóságával szeretnék növelni a csapat elkötelezettségét és motivációját, a Plecto valós idejű irányítópultok készítésére specializálódott, amelyekkel a projekt állapota vizuálisan is nyomon követhető.

A hagyományos jelentések mellett a Plecto olyan gamification elemeket is tartalmaz, mint az élő teljesítményértesítések, a versenyképességi nyomonkövetési funkciók és a valós idejű elismerés. Ez a megközelítés a jelentéstételt egy hétköznapi feladatból interaktív, motiváló eszközzé alakítja, amely elősegíti a szervezet teljesítményét.

A Plecto legjobb funkciói

A jelentési igényeinek megfelelően testreszabható irányítópultokkal valós időben láthatja a csapat teljesítményadatait.

Widgetek létrehozása konkrét projektállapotok nyomon követéséhez

Csatlakozzon más eszközökhöz, mint például a Salesforce, a HubSpot és a Google Sheets, a zökkenőmentes adatintegráció érdekében.

A Plecto korlátai

Lehet, hogy nem ideális a hagyományos projektmenedzsment feladatokhoz.

A Plecto árai

Közepes: 230 USD/hó (éves számlázás)

Nagy: 360 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Plecto értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

15. Geckoboard (A legjobb a projektállapot vizualizálásához testreszabható irányítópultokkal)

via Geckoboard

A Geckoboard valós idejű jelentések és adatvizualizáció céljára készült. Átalakítja az adatkövetést azáltal, hogy célok, állapotjelzők és valós idejű frissítések révén kontextust biztosít.

Ideális azoknak a vezetőknek, akiknek gyors áttekintésre van szükségük a legfontosabb mutatókról, és jól működik az ügyfélszolgálatra, értékesítésre és egyéb teljesítményorientált funkciókra összpontosító csapatok számára.

A Geckoboard legjobb funkciói

Jelenítse meg valós idejű adatokat több forrásból, így biztosítva, hogy csapata mindig naprakész legyen a fontos mutatókkal kapcsolatban.

Hozzon létre testreszabott diagramokat és irányítópultokat, amelyek megfelelnek csapata speciális adatkövetési igényeinek.

Könnyen integrálható más eszközökkel, például a Slackkel, a Google Analyticsszel és a Zendeskel a központi jelentésekhez.

A Geckoboard korlátai

Korlátozott projektmenedzsment képességekkel rendelkezik.

A Geckoboard árai

Alapvető: 55 USD/hó 3 felhasználó számára

Pro: 219 USD/hó 10 felhasználó számára

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Geckoboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Geckoboardról a valódi felhasználók?

Ez egy remek módszer arra, hogy vizuálisan vonzó módon ossza meg a KPI-ket a csapatával. A legegyszerűbb módja annak, hogy értelmes és hatékony irányítópultokat hozzon létre.

Ez egy remek módszer arra, hogy vizuálisan vonzó módon ossza meg a KPI-ket a csapatával. A legegyszerűbb módja annak, hogy értelmes és hatékony irányítópultokat hozzon létre.

Válassza ki a legjobb állapotjelentő eszközt

A munkám legfontosabb prioritásai a szerkesztői munkák projektjének előrehaladásának nyomon követése és a csapat zökkenőmentes kommunikációjának biztosítása. Miután értékelte ezeket az eszközöket, a ClickUp továbbra is az első számú ajánlatom.

A ClickUp Dashboards segítségével testreszabott jelentéseket hozhat létre egyedi kártyákkal a feladat előrehaladásáról, a munkaterhelésről, az időkövetésről és egyebekről, míg a Goals segítségével a csapatok strukturált módon követhetik nyomon a célokat, a legfontosabb eredményeket és az előrehaladást, így mindenki összhangba kerül a vállalat prioritásaival.

A ClickUp különlegessége az all-in-one projektmenedzsment funkciókban rejlik. Többféle projekttípushoz is alkalmazkodik, minden méretű projekt és szervezet számára méretezhető, és nem szükséges a meglévő munkafolyamatok módosítása.

Különböző projektmenedzsment funkciók egyetlen platformba történő integrálásának képessége felbecsülhetetlen értékű azok számára, akik javítani szeretnék a projektek átláthatóságát és jelentését.

Akkor mire vár még? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és cserélje le szétszórt eszközeit egyetlen, hatékony projektmenedzsment megoldásra.