A 10 legjobb építőipari készletgazdálkodási szoftver 2025-ben

Minden építmény – a toronymagas felhőkarcolóktól a hangulatos otthonokig – mögött aprólékos tervezés és erőforrás-gazdálkodás áll.
Az anyagok időben történő megérkezésének biztosításától a költségvetés betartásáig, a legkisebb késedelem is tönkreteheti egy projektet az építőiparban. A tét nagy, és ugyanígy bonyolult is minden kezelése, a készletek szintjétől a beszerzési ütemtervekig.
Ma az építőipari szakemberek olyan kihívásokkal szembesülnek, mint az anyagárak ingadozása, az ellátási lánc zavarai és a több helyszínen történő erőforrás-nyomonkövetés egyre növekvő igénye.
Az iparág gondos és hatékony irányítást igényel, amely csak a megfelelő készletkezelő szoftverrel valósítható meg.
Íme tehát a 10 legjobb építőipari készletkezelő szoftver összefoglalója, amelyek segítenek a műveletek finomításában, a pazarlás csökkentésében és az álmok megvalósításában.
Íme a legjobb készletkezelő szoftverek listája építőipari szakemberek számára, amelyek segítenek optimalizálni a készletkezelést:
Mit kell keresni az építőipari készletgazdálkodási szoftverekben?
A vállalatok éhesek a valós idejű készletnyomon követésre – és erre jó okuk van.
A Deloitte mérnöki és építőipari kilátásai szerint egyes szervezetek még drónokkal is kísérleteztek a helyszínek ellenőrzése, az előrehaladás figyelemmel kísérése és a készletek valós idejű kezelése érdekében. Lenyűgöző? Igen. Mindenki számára praktikus? Nem igazán.
A legtöbb építőipari vállalkozás számára a megbízható építési készletkezelő szoftver jól végzi a feladatát, nyomon követi a készleteket és értékeli az építési eszközöket. Nagy értékű berendezéseket szeretne nyomon követni vagy készleteket kezelni? Az ideális szoftver ebben is segít.
🧠 Tudta-e: A védősisakokat először 1919-ben használták, és ezek voltak az első modern kori biztonsági felszerelések. Kezdetben vászonból, ragasztóból és fekete festékből készültek. Képzelje el, milyen lehetett akkoriban a biztonsági felszerelések készletét nyomon követni!
Csak annyit kell tennie, hogy néhány funkciót prioritásként kezel. Íme, mire kell figyelnie a készletoptimalizáló szoftvereknél:
- Élő készletfrissítések: Kerülje el a költséges készlethiányt vagy túlkészletezést egy olyan szoftverrel, amely valós időben frissíti az anyagok és berendezések szintjét.
- Anyagtervezési eszközök: Egyszerűsítse az ellátási lánc tervezését azáltal, hogy az anyagigényeket összehangolja az építési ütemtervvel, így biztosítva a projekt zökkenőmentes ütemezését.
- Egyszerű, felhasználóbarát kialakítás: Gondoskodjon arról, hogy a csapat minden tagja hatékonyan tudja kezelni a készleteket anélkül, hogy órákon át tartó technikai képzésre lenne szüksége.
- Mobil és felhőalapú hozzáférés: tartsa kéznél a készletadatokat, akár a helyszínen, akár az irodában, okostelefonok vagy táblagépek segítségével.
- Több helyszínen történő nyomon követés: Könnyen kezelheti az anyagokat és berendezéseket több munkaterületen, hogy biztosítsa a megfelelő elosztást és átadást.
- Testreszabható és skálázható opciók: Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt fejlődik, és alkalmazkodik a változó készletigényeihez.
- Részletes jelentések és elemzések: Szerezzen hasznos információkat a készletek alakulásáról, felhasználásáról és költségeiről szóló jelentésekből, hogy okosabb beszerzési döntéseket hozhasson.
A 10 legjobb építőipari készletkezelő szoftver
1. ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálására és kezelésére)
Az építőiparban dolgozók mindannyian jól ismerik a készletgazdálkodás nehézségeit:
- Késedelmes projektek és pazarló erőforrás-felhasználás a rossz készletnyilvántartás miatt
- A túlzott készletek helyet és pénzt emésztenek fel, míg a készlethiány elszalasztott lehetőségekhez vezet.
- Időigényes manuális folyamatok, amelyek mindent lelassítanak
- Elfelejtett, elavult készletek halmozódnak fel a raktárakban
Általában ezeknek a problémáknak a megoldása több eszköz – irányítópultok, automatizálás, értesítések – használatát jelenti.
De miért bonyolítanánk a dolgokat? A ClickUp mindent leegyszerűsít az all-in-one megoldásával a készletgazdálkodás, a csapatmunka és a termelékenység terén.
ClickUp készletgazdálkodási sablon
Kezdje a ClickUp készletgazdálkodási sablonjával. Ez központosítja a készletszinteket, az újrarendeléseket, a beszállítókat és a költségeket, így minden készletadat szervezett és hozzáférhető marad.
A trendek és mozgások nyomon követése segít elkerülni a túlzott készletezést vagy a kritikus ellátmányok elfogyását is.
ClickUp nézetek
Az építési projektek dinamikusak, és minden szerepkör – építésvezetők, beszerzési tisztviselők vagy vállalkozók – különböző ismereteket igényel.
A ClickUp sokoldalúsága különösen a ClickUp Views funkción keresztül érvényesül, amely különböző projektigényekhez igazodik. A ClickUp több mint 15 teljesen testreszabható nézetet kínál, hogy illeszkedjen a munkafolyamatához.
A ClickUp táblázatos nézetével testreszabhatja az oszlopokat az SKU-k, a mennyiségek és a helyszínek szerint, így könnyen felismerheti a hiányosságokat és átviheti az ellátmányt oda, ahol szükség van rá. Képzelje el, hogy másodpercek alatt pontosan tudja, hány zsák beton van az A helyszínen és hány a B helyszínen.
Használja a ClickUp lista nézetét a megrendelések prioritásainak meghatározásához, a táblázat nézetét a mennyiségek és a logisztika nyomon követéséhez, valamint a naptár nézetét az anyagszállítások és a projekt ütemtervének összehangolásához. A helyszíni csapatok számára a táblázat nézet egyszerűsíti a feladatok nyomon követését a szállítások vagy a berendezések áthelyezése esetén.
A ClickUp Construction Management Template még tovább viszi a dolgokat az építőipari csapatok számára. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely lehetővé teszi a projektek szervezését, az ütemtervek kezelését és a csapatok összehangolását.
Képzelje el a következő helyzetet: a művezetője felhívja Önt, hogy érdeklődjön egy új munkához szükséges, nagy értékű berendezések rendelkezésre állásáról. Ahelyett, hogy végtelen naplókat lapozgatna, megnyitja a Dashboard View (Műszerfal nézet) ablakot, amely minden fontos készletadatot egyetlen, könnyen olvasható felületen egyesít. Az alábbi videó részletesen elmagyarázza ezt:
ClickUp műszerfalak
A ClickUp Dashboards segítségével:
- A készletadatok widgeteken való megjelenítése lehetővé teszi a kritikus készletszintek és trendek gyors elérhetőségét.
- Automatizálja az olyan feladatokat, mint az alacsony készletről szóló riasztások vagy a készletpótlás indítására szolgáló jelzések, hogy időt takarítson meg.
Szüksége van alacsony készletről szóló értesítésekre? A ClickUp Automations zökkenőmentesen kezeli ezt, és a hiányok bekövetkezte előtt újrarendelési feladatokat indít el.
🗣️Ügyfél véleménye:
Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például a projektek csapatunknak való átadásával, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.
Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például a projektek csapatunknak való átadásával, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.
Azt is megjegyezte, hogy az automatizálás előtt akár 36 órába is beletelhetett, mire a csapat tagjai értesültek egy befejezett feladatról. Most, a ClickUp segítségével, ezek a frissítések azonnal megtörténnek, így a csapatok hatékonyan összpontosíthatnak a prioritásaikra és betarthatják a határidőket.
ClickUp Brain
Ha szűkös az idő, a ClickUp Brain integrált AI asszisztens elemzi a trendeket, megfogalmazza az ajánlatkéréseket és gyors frissítéseket készít, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat.
📌 Példa: Tegyük fel, hogy holnap napkeltére egy hatalmas betonöntésre készül, és hirtelen rájön, hogy nem biztos benne, hogy minden anyagot megrendeltek-e. Ahelyett, hogy e-maileket vagy naplókat böngészne, megkéri a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a legutóbbi megrendeléseket és ellenőrizze a készleteket. Pillanatok alatt összeállít egy összefoglalót, amelyben feltünteti a raktárkészletet, jelzi a hiányzó tételeket, és még egy ajánlatkérést is megfogalmaz a beszállítójának – ezzel órákat takarít meg Önnek, és biztosítja, hogy a munkatársai betartsák az ütemtervet.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyedi irányítópultok: Elemezze a készletek rendelkezésre állását, kövesse nyomon a készlethiányokat és figyelje a trendeket egy személyre szabott nézetben.
- Készletkezelési sablon: Központosítsa az összes készletadatot a készletszintek, újrarendelések és beszállítói adatok valós idejű nyomon követése érdekében a készletsablonok segítségével.
- ClickUp táblázatos nézet: Hozzon létre strukturált elrendezéseket a költségvetés, a készletek és az ügyféladatok kezeléséhez sorokkal és oszlopokkal.
- Naptárak és ütemtervek: Tervezze meg a szállításokat és a feladatokat valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével.
- Jelentési eszközök: Részletes készletjelentések készítése a hatékonysági hiányosságok, korlátok és trendek azonosítása érdekében, az intelligens döntéshozatal érdekében.
A ClickUp korlátai
- Egyes mobil eszközökön lassabb teljesítmény tapasztalható.
- A komplex funkciók tanulási görbét jelenthetnek az új felhasználók számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?
Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik az építőipari cégünk számára.
Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik az építőipari cégünk számára.
2. Buildertrend (A legjobb az építési projektmenedzsment egyszerűsítéséhez)
Az építési projektmenedzsment nem kis feladat. A szoros ütemtervek, a pénzügyek nyomon követése és az ügyfelek folyamatos tájékoztatása között könnyű túlterheltté válni.
A Buildertrend egyszerűsíti ezt a zűrzavart azáltal, hogy a projektmenedzsmentet, a pénzügyi nyomon követést és az ügyfelekkel való együttműködést egyetlen hatékony eszközbe egyesíti.
Képzelje el a következő helyzetet: a munkatársai a helyszínen várják az anyagok szállítását, míg az irodai csapatuk a költségvetés és az ütemterv frissítésével küzd. A Buildertrend all-in-one platformjával kezelheti az ütemterveket, nyomon követheti a költségeket, és akár valós időben is kommunikálhat az ügyfelekkel a Client Portal segítségével.
A Buildertrend legjobb funkciói
- Tartsa csapatát naprakészen a menetrendekkel, teendőlistákkal, leltárlistákkal és napi naplókkal
- Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges költségeket, kövesse nyomon a cash flow-t, és integrálja a QuickBooks és a Xero programokkal.
- Központosított irányítópulton keresztül valós idejű frissítéseket, szerződéskötést és projektláthatóságot biztosítunk ügyfeleinknek.
- Könnyen kérhet, jóváhagyhat és nyomon követhet változásokat a munkafolyamatok megzavarása nélkül.
- Fájlok, üzenetek és frissítések megosztása a csapat tagokkal és alvállalkozókkal
A Buildertrend korlátai
- A fejlett pénzügyi eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
- Egyes funkciók esetében meredekebb a tanulási görbe, mint a versenytársaknál
- A mobilalkalmazások teljesítménye javítható
Buildertrend árak
- Alapvető: 399 USD/hó
- Haladó: 699 USD/hó
- Teljes: 999 USD/hó
Buildertrend értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
Mit mondanak a Buildertrendről a valós felhasználók?
A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Nagyon jó.
A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Nagyon jó.
„A Buildertrend segítségével irányítom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünket. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Kiválasztásokhoz, napi naplózáshoz, becslésekhez és nyilvántartások vezetéséhez használjuk. Nagyon jó.” – Reddit felhasználó
💡 Profi tipp: A készletgazdálkodási rendszerbe való befektetés remek módja a pénzmegtakarításnak és a költségek kezelésének. Íme, hogyan hozhat létre egy olyan készletgazdálkodási rendszert, amely megfelel a növekvő ügyféligényeknek.
3. Procore (A legjobb nagy léptékű építési menedzsmenthez)
A nagyszabású építési projektek irányítása túl sok változó tényezőt foglal magában – ütemterveket, költségvetéseket, megfelelőségi követelményeket és rengeteg dokumentációt. A komplex projektekre tervezett Procore segít a fővállalkozóknak, tulajdonosoknak és szakvállalkozóknak a munkafolyamatok megkönnyítésében az építés előkészítésétől a lezárásig.
A Procore központi platformjával valós időben áttekintheti projektje minden aspektusát, ami jobb döntéshozatalt és együttműködést tesz lehetővé az érdekelt felek között.
A Procore legjobb funkciói
- Központosított projekt- és feladatkezelő szoftver, amely összeköti a terepen és az irodában dolgozó csapatokat a valós idejű frissítések és a feladatok nyomon követése érdekében.
- A dokumentumkezelés egyszerűsíti a fájlok szervezését a verziókezelés és a biztonságos tárolás segítségével.
- A pénzügyi menedzsment integrálódik a QuickBooks és a Sage programokkal, biztosítva a pontos költségkövetést és költségvetés-tervezést.
- Az építés előtti eszközök egyszerűsítik az ajánlattételt, a becsléseket és a tervezés menedzsmentjét.
- A hatékony készletgazdálkodási eszközök segítenek a raktári műveletek során az ellenőrzések, ellenőrzőlisták és incidensek nyomon követésének betartásában.
A Procore korlátai
- Megtanulása nehéz az új felhasználók és a kisebb csapatok számára
- Az offline funkcionalitás korlátozott, és nagymértékben támaszkodik a gyorsítótárban tárolt adatokra.
- Az egyedi árazás drága lehet a kis- és középvállalkozások számára.
Procore árak
- Egyedi árazás
Procore értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 3200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)
Mit mondanak a Procore-ról a valós felhasználók?
A véleményem címét „Az építésirányítás Instagramja” -nak neveztem el, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. Projektkönyvelő vagyok egy new jersey-i építőipari cégnél, és minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.
A véleményem címét „Az építésirányítás Instagramja” -nak neveztem el, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. Projektkönyvelő vagyok egy new jersey-i építőipari cégnél, és minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.
4. Vállalkozói művezető (legalkalmasabb kis- és közepes méretű vállalkozók számára)
A költségvetési korlátok nem jelentenek szükségszerűen hatékonyságcsökkenést. A Contractor Foreman hatékony építésirányítási funkciókat kínál megfizethető áron, különösen azoknak a kisebb vállalkozóknak, akik átfogó eszközökre van szükségük, anélkül, hogy tönkretennék a bankot.
Széles körű funkciói – a pénzügyi nyomon követéstől a projektütemezésig – egy intuitív platformban találhatók, amely az Ön vállalkozásával együtt növekszik.
A Contractor Foreman legjobb tulajdonságai
- Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet Gantt-diagramokkal, ütemezéssel és napi naplókkal
- Beépített pénzügyi eszközöket kínál, beleértve az AIA-stílusú számlázást és a valós idejű költségkövetést.
- Tartalmaz testreszabható űrlapokat és ellenőrzőlistákat ellenőrzésekhez, biztonsági értekezletekhez és benyújtásokhoz.
- Geofencing és GPS-alapú időkövetés a munkaerő pontos nyomon követéséhez
- Támogatja a QuickBooks integrációt és az API-hozzáférést a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében
A vállalkozó művezetőjének korlátai
- Az ütemezési funkciók szétszórtnak tűnhetnek, és finomításra szorulnak.
- Más platformokhoz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk
- Mobilalkalmazások teljesítményproblémái, különösen a fotófeltöltésekkel kapcsolatban
- Nincs offline mód az adatokhoz való hozzáféréshez távoli helyeken
Vállalkozói művezető árazás
- Alap: 49 USD/hó
- Standard: 79 USD/hó
- Plusz: 125 USD/hó
- Pro: 166 USD/hó
- Korlátlan: 249 USD/hó
Vállalkozói művezető értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (690+ értékelés)
💡 Profi tipp: A technológiai fejlesztésekkel való lépéstartás kulcsfontosságú a hatékony projektmenedzsmenthez. Íme egy útmutató a szükségleteihez igazított, megfelelő építési ütemezési szoftver kiválasztásához.
5. Xero (A legjobb megoldás a skálázható számviteli megoldásokra szoruló kisvállalkozások számára)
A pénzügyek kezelése az építőiparban nem könnyű feladat – a munkaköltségek egyensúlyba hozása, a kiadások nyomon követése és a számlák egyeztetése gyakran úgy tűnik, mintha egy projekt lenne. A Xero egy felhőalapú számviteli megoldás, amelynek célja, hogy segítse az építőipari vállalkozásokat ezeknek a kihívásoknak a leküzdésében.
A WorkflowMaxhoz hasonló, építőipari alkalmazásokkal való integrációja zökkenőmentessé teszi a projektek nyomon követését és a költségek kezelését, míg a felhasználóbarát mobilalkalmazás biztosítja, hogy a feladatokat akár a munkaterületről is elvégezhesse.
A Xero legjobb funkciói
- Korlátlan felhasználói hozzáférés minden árazási csomaghoz
- Több mint 21 000 pénzintézettel áll kapcsolatban, így könnyen importálhatók a banki tranzakciók.
- Mobilalkalmazás a kiadások kezeléséhez útközben, nyugták rögzítésével
- Több mint 1000 alkalmazással integrálható, beleértve a WorkflowMax és a Gusto alkalmazásokat is.
- Pénzügyi jelentések, például eredménykimutatások és lejárt követelések
A Xero korlátai
- A belépő szintű csomag korlátozza a számlák és a számlák számát (20, illetve 5).
- Előfizetésenként csak egy szervezetet támogat
- Az olyan fejlett funkciók, mint a projektkövetés és a költségtérítési kérelmek, a legdrágább csomagot igénylik.
- Nincs közvetlen telefonos ügyfélszolgálat, kizárólag online segítségre lehet számítani.
A Xero árazása
- Starter: 29 USD/hó
- Standard: 46 USD/hó
- Prémium: 69 USD/hó
Xero értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (710+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3100 értékelés)
📮 Betekintés: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent.
Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen tudná összefogni? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és okosabban dolgozni.
6. Sortly (A legjobb egyszerű raktárkészlet-igényű kis építőipari vállalkozások számára)
A szerszámok, berendezések és kellékek nyomon követése gyakori kihívás az építőipari vállalkozások számára. Az eltévesztett szerszámoktól a projekt közepén elfogyó kritikus anyagokig, a készletek kezelése gyorsan tönkreteheti az ütemtervet és a költségvetést.
A Sortly egyszerű, de hatékony készletgazdálkodási megoldást kínál kis építőipari vállalkozások számára, amelyeknek szükségük van arra, hogy nyomon kövessék eszközeiket anélkül, hogy a nagyvállalati rendszerek bonyolultságával kellene szembesülniük.
A Sortly egyszerűsíti a készletfelügyeletet olyan funkciókkal, mint a QR-kód generálás, a készletriasztások és a valós idejű nyomon követés az eszközökön.
A Sortly legjobb funkciói
- QR-kódok és vonalkódok generálása a szerszámok és anyagok egyszerű nyomon követéséhez
- Állítson be minimális készletriasztásokat, hogy elkerülje a költséges késedelmeket vagy a készlethiányt.
- Töltsön fel nagy felbontású fényképeket az elemek vizuális katalogizálásához
- Valós idejű szinkronizálás az eszközök között a helyszíni csapatok pontos frissítéseiért
- Mobilbarát felület a készletek helyszíni vagy útközben történő kezeléséhez
Sortly korlátai
- Az ingyenes csomag 100 tételre korlátozza a bejegyzéseket, és minimális testreszabási lehetőségeket kínál.
- A fejlett funkciók, mint például a külső szkenner integrációja, magasabb szintű tervezeteket igényelnek.
- Nem ideális nagy léptékű műveletekhez, ahol komplex készletigény van
Sortly árazás
- Ingyenes
- Haladó: 24 USD/hó
- Ultra: 74 USD/hó
- Prémium: 149 USD/hó
- Vállalat: Egyedi árazás
Sortly értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (25 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (720+ értékelés)
Mit mondanak a Sortly-ról a valós felhasználók?
A Sortly nagyon könnyen használható. Kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készleteit.
A Sortly nagyon könnyen használható. Kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készleteit.
🧠 Tudta-e: A Kínai Nagy Fal, az egyik legnagyobb építési projekt a világon, évszázadokig tartó gondos erőforrás-gazdálkodást igényelt. Becslések szerint több mint 100 millió tonna tégla, kő és föld került felhasználásra – modern raktárkészlet-nyilvántartási rendszerek nélkül!
7. Zoho Inventory (A legjobb megoldás többcsatornás megrendeléseket kezelő vállalkozások számára)
A készletek több csatornán történő kezelése a pontosság fenntartása mellett kihívást jelenthet, különösen az építőiparban, ahol a készletnyilvántartás és a raktárszervezés kulcsfontosságú.
A Zoho Inventory egyszerűsíti ezt a folyamatot azzal, hogy központi platformot kínál a megrendelések kezeléséhez, a készletek nyomon követéséhez és a Shopify, Amazon és Zoho CRM eszközökkel való zökkenőmentes integrációhoz.
Akár alkatrészek nyomon követéséről, raktárak készleteinek figyelemmel kíséréséről, akár GST-kompatibilis számlák automatizálásáról van szó, a Zoho Inventory biztosítja a szükséges eszközöket a vállalkozások hatékony működéséhez.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Központosított láthatósággal kövesse nyomon a készleteket több raktárban
- GST-kompatibilis számlák és szállítási bizonylatok egyszerű generálása
- Zökkenőmentes integráció olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és az Etsy
- Használjon vonalkód-beolvasást az áruk nyomon követésének egyszerűsítéséhez és a hibák csökkentéséhez
- Hozzáférés valós idejű készletjelentésekhez a döntéshozatal javítása érdekében
A Zoho Inventory korlátai
- A korlátozott offline képességek akadályozhatják a működést az internetkapcsolat gyenge területeken.
- A belépő szintű csomag alapvető funkciókat kínál, ami korlátozza a növekvő vállalkozások számára a skálázhatóságot.
- Az olyan fejlett funkciók, mint a kompozit elemek és a több raktár kezelése, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Zoho Inventory árak
- Ingyenes kiadás
- Standard Edition: 29 USD/hó
- Professzionális kiadás: 79 USD/hó
- Prémium kiadás: 129 USD/hó
Zoho Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (95+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
💡 Profi tipp: A hatékony építőipari CRM szoftver elengedhetetlen a késések, a költségtúllépések és a minőségi problémák megelőzéséhez. Íme egy útmutató, amely segít egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet a megfelelő eszközökkel, hogy az érdekelt felek összhangban maradjanak és a műveletek zökkenőmentesen folyjanak.
8. Sage 50 Accounting (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
A komplex pénzügyek, a bérszámfejtés és a készletgazdálkodás nyomon követése túlterhelheti az építőipari vállalkozásokat. A Sage 50 Accounting iparág-specifikus funkciókat kínál, például fejlett készletnyomon követést és munkaköltség-számítást azoknak az építőipari szakembereknek, akiknek hatékonyan kell kezelniük az erőforrásokat és betartaniuk a költségvetést.
A Sage 50 Accounting legjobb funkciói
- Készletkezelés fejlett nyomon követéssel, beleértve a FIFO/LIFO költségszámítást és a sorozatszámmal történő nyomon követést
- Kezelje a projektköltségvetéseket olyan eszközökkel, mint a fejlett munkaköltség-számítás és a fázisok szintjén történő jelentéskészítés.
- Automatizálja a banki egyeztetéseket és a számlák kezelését, hogy csökkentse a manuális munkát
- Zökkenőmentes integráció a bérszámfejtési rendszerekkel az alkalmazottak kezelésének egyszerűsítése érdekében
- Készítsen megbízható pénzügyi jelentéseket osztályok szerinti nyomon követéssel és előrejelzéssel
A Sage 50 Accounting korlátai
- A desktop-alapú szoftverek hozzáférhetősége korlátozottabb lehet a felhőalapú megoldásokhoz képest.
- Az olyan fejlett funkciók, mint a többfelhasználós támogatás, magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami növeli a költségeket.
- A felület elavultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a modern felhőalapú platformokhoz vannak szokva.
Sage 50 Accounting árak
- Pro Accounting: 61,92 USD/hó
- Prémium számvitel: 103,92 USD/hó felhasználónként
- Quantum Accounting: 177,77 USD/hó felhasználónként
Sage 50 Accounting értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)
Mit mondanak a Sage 50-ről a valós felhasználók?
A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti a munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval és gyakorisággal rendelkezik.
A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti a munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval és gyakorisággal rendelkezik.
9. QuickBooks Online (A legjobb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban)
Az építőipari vállalkozásoknak eszközökre van szükségük a munkák költségeinek, a projektek jövedelmezőségének és a vállalkozók kezelésének hatékony kezeléséhez. A QuickBooks Online elvégzi ezt a munkát helyettük.
Az építőipari szakemberek számára kifejlesztett számviteli megoldás lehetővé teszi számukra a műveletek egyszerűsítését, a számlázás automatizálását és a pénzügyi adatok mélyebb megértését. A Buildertrend és a Knowify harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja tovább javítja a projekt- és költségkezelést.
A QuickBooks Online legjobb funkciói
- Automatizálja a számlázást és a fizetések beszedését a cash flow javítása érdekében
- Munkaerő-költségszámítási eszközöket biztosít a projekt jövedelmezőségének valós idejű nyomon követéséhez.
- Testreszabható jelentéseket tartalmaz a kiadások, nyereségek és bevételi források áttekintéséhez.
- Egyszerűsített adóbevallás-előkészítéssel és költségkövetéssel támogatja a vállalkozók irányítását.
- A mobilalkalmazás biztosítja a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést bármely helyről
A QuickBooks Online korlátai
- Több vállalkozás kezeléséhez külön előfizetések szükségesek
- Az olyan fejlett funkciók, mint a készletnyilvántartás és a tételek számlázása, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
- A nem Intuit bérszámfejtési szolgáltatásokkal való integrációhoz gyakran manuális beavatkozásra van szükség.
QuickBooks Online árak
- Egyszerű kezdés: 17,50 USD/hó
- Alapvető szolgáltatások: 32,50 USD/hó
- Plusz: 49,50 USD/hó
- Haladó: 117,50 USD/hó
QuickBooks Online értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (3390+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (7830+ értékelés)
Olvassa el még: A legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftverek
10. AlignBooks (A legjobb kisvállalkozások és mikrovállalkozások számára)
Akár egy élelmiszerbolt készleteit kezeli, akár egy szolgáltató vállalkozás bérszámfejtését végzi, az AlignBooks egy skálázható, felhőalapú ERP és számviteli szoftvert kínál, amelyet olyan kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára terveztek, amelyek testreszabható és költséghatékony megoldást keresnek.
Az értékesítést, számlázást, készletkezelést, bérszámfejtést és egyebeket lefedő modulokkal segít egyszerűsíteni a komplex üzleti folyamatokat az iparágakban, a kiskereskedelemtől a gyártásig. Offline és online verziói rugalmasságot biztosítanak a különböző infrastrukturális igényekkel rendelkező vállalkozások számára.
Az AlignBooks legjobb funkciói
- Integrált modulok az értékesítés, a számlázás, a készletgazdálkodás, a pénzügyek, a HR és egyebek számára
- Testreszabható irányítópultok és jelentések pénzügyi betekintéshez
- Automatizált GST-számlázási és adóügyi megfelelési eszközök
- Több vállalat támogatásával, offline és online telepítési lehetőségekkel
- Zökkenőmentes integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Razorpay, a Shopify és a Google Maps
Az AlignBooks korlátai
- A felhasználói felület kialakítása a modern felhasználók számára elavultnak tűnhet
- Korlátozott skálázhatóság a komplex igényű nagyobb vállalkozások számára
- Az ügyfélszolgálat reagálási képessége és a problémamegoldási idő nem mindig egyenletes
AlignBooks árak
- Egyedi árazás
AlignBooks értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
További hasznos eszközök
További segítő eszközöket keres? Íme néhány, amely nem került be a top 10 listába, de egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az Ön számára:
- Fieldwire: Valós idejű feladatkezelés révén összeköti a terepen dolgozó csapatokat az irodai munkatársakkal, lehetővé téve a zökkenőmentes frissítéseket, a tervek jelölését és az anyagok nyomon követését közvetlenül a helyszínen.
- Knowify: Integrálható a QuickBooks programmal, és eszközöket kínál a munkaerőköltségek, a költségvetések és a munkák előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Buildxact: Egyszerűsíti a vállalkozók számára a becslési folyamatot, integrálva az anyagtervezést, a beszállítói katalógusokat és a projektkövetést egy felhasználóbarát platformba.
💡 Profi tipp: Az egyszerűsített készlettervezés növeli a cash flow-t, miközben javítja az ügyfél-elégedettséget azáltal, hogy csökkenti a felesleges készleteket és biztosítja a termékek rendelkezésre állását. Íme, hogyan lehet néhány egyszerű lépésben elsajátítani a készlettervezést.
Nincs túl nagy projekt, ha a ClickUp a helyszínen van
A ClickUpnak az a kiváltsága volt, hogy együttműködhetett a neves építőanyag-gyártó CEMEX céggel, automatizálva működésüket és értékes időt megtakarítva számukra.
Valós idejű irányítópultjaival, automatizálási funkcióival és testreszabható nézetével a ClickUp megszünteti a szűk keresztmetszeteket, és biztosítja az építési projektek zökkenőmentes előrehaladását.
Bármilyen összetett is legyen az építési tevékenysége, a ClickUp a legjobb eszköz a szervezéshez, automatizáláshoz és méretezéshez.
Regisztráljon most a ClickUp-on, és nézze, ahogy projektjei maguktól megvalósulnak!