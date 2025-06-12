A 10 legjobb építőipari készletgazdálkodási szoftver 2025-ben

Minden építmény – a toronymagas felhőkarcolóktól a hangulatos otthonokig – mögött aprólékos tervezés és erőforrás-gazdálkodás áll.

Az anyagok időben történő megérkezésének biztosításától a költségvetés betartásáig, a legkisebb késedelem is tönkreteheti egy projektet az építőiparban. A tét nagy, és ugyanígy bonyolult is minden kezelése, a készletek szintjétől a beszerzési ütemtervekig.

Ma az építőipari szakemberek olyan kihívásokkal szembesülnek, mint az anyagárak ingadozása, az ellátási lánc zavarai és a több helyszínen történő erőforrás-nyomonkövetés egyre növekvő igénye.

Az iparág gondos és hatékony irányítást igényel, amely csak a megfelelő készletkezelő szoftverrel valósítható meg.

Íme tehát a 10 legjobb építőipari készletkezelő szoftver összefoglalója, amelyek segítenek a műveletek finomításában, a pazarlás csökkentésében és az álmok megvalósításában.

Mit kell keresni az építőipari készletgazdálkodási szoftverekben?

A vállalatok éhesek a valós idejű készletnyomon követésre – és erre jó okuk van.

A Deloitte mérnöki és építőipari kilátásai szerint egyes szervezetek még drónokkal is kísérleteztek a helyszínek ellenőrzése, az előrehaladás figyelemmel kísérése és a készletek valós idejű kezelése érdekében. Lenyűgöző? Igen. Mindenki számára praktikus? Nem igazán.

A legtöbb építőipari vállalkozás számára a megbízható építési készletkezelő szoftver jól végzi a feladatát, nyomon követi a készleteket és értékeli az építési eszközöket. Nagy értékű berendezéseket szeretne nyomon követni vagy készleteket kezelni? Az ideális szoftver ebben is segít.

🧠 Tudta-e: A védősisakokat először 1919-ben használták, és ezek voltak az első modern kori biztonsági felszerelések. Kezdetben vászonból, ragasztóból és fekete festékből készültek. Képzelje el, milyen lehetett akkoriban a biztonsági felszerelések készletét nyomon követni!

Csak annyit kell tennie, hogy néhány funkciót prioritásként kezel. Íme, mire kell figyelnie a készletoptimalizáló szoftvereknél:

Élő készletfrissítések : Kerülje el a költséges készlethiányt vagy túlkészletezést egy olyan szoftverrel, amely valós időben frissíti az anyagok és berendezések szintjét.

Anyagtervezési eszközök : Egyszerűsítse az ellátási lánc tervezését azáltal, hogy az anyagigényeket összehangolja az építési ütemtervvel, így biztosítva a projekt zökkenőmentes ütemezését.

Egyszerű, felhasználóbarát kialakítás : Gondoskodjon arról, hogy a csapat minden tagja hatékonyan tudja kezelni a készleteket anélkül, hogy órákon át tartó technikai képzésre lenne szüksége.

Mobil és felhőalapú hozzáférés : tartsa kéznél a készletadatokat, akár a helyszínen, akár az irodában, okostelefonok vagy táblagépek segítségével.

Több helyszínen történő nyomon követés : Könnyen kezelheti az anyagokat és berendezéseket több munkaterületen, hogy biztosítsa a megfelelő elosztást és átadást.

Testreszabható és skálázható opciók : Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt fejlődik, és alkalmazkodik a változó készletigényeihez.

Részletes jelentések és elemzések: Szerezzen hasznos információkat a készletek alakulásáról, felhasználásáról és költségeiről szóló jelentésekből, hogy okosabb beszerzési döntéseket hozhasson.

A 10 legjobb építőipari készletkezelő szoftver

1. ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálására és kezelésére)

Az építőiparban dolgozók mindannyian jól ismerik a készletgazdálkodás nehézségeit:

Késedelmes projektek és pazarló erőforrás-felhasználás a rossz készletnyilvántartás miatt

A túlzott készletek helyet és pénzt emésztenek fel, míg a készlethiány elszalasztott lehetőségekhez vezet.

Időigényes manuális folyamatok, amelyek mindent lelassítanak

Elfelejtett, elavult készletek halmozódnak fel a raktárakban

Általában ezeknek a problémáknak a megoldása több eszköz – irányítópultok, automatizálás, értesítések – használatát jelenti.

De miért bonyolítanánk a dolgokat? A ClickUp mindent leegyszerűsít az all-in-one megoldásával a készletgazdálkodás, a csapatmunka és a termelékenység terén.

ClickUp készletgazdálkodási sablon

Kezdje a ClickUp készletgazdálkodási sablonjával. Ez központosítja a készletszinteket, az újrarendeléseket, a beszállítókat és a költségeket, így minden készletadat szervezett és hozzáférhető marad.

További információk Kövesse nyomon a készletszinteket, az újrarendeléseket, a megrendelések állapotát, a beszállítókat és a költségeket egy helyen a ClickUp készletkezelési sablonjával.

A trendek és mozgások nyomon követése segít elkerülni a túlzott készletezést vagy a kritikus ellátmányok elfogyását is.

ClickUp nézetek

Az építési projektek dinamikusak, és minden szerepkör – építésvezetők, beszerzési tisztviselők vagy vállalkozók – különböző ismereteket igényel.

A ClickUp sokoldalúsága különösen a ClickUp Views funkción keresztül érvényesül, amely különböző projektigényekhez igazodik. A ClickUp több mint 15 teljesen testreszabható nézetet kínál, hogy illeszkedjen a munkafolyamatához.

A ClickUp táblázatos nézetével testreszabhatja az oszlopokat az SKU-k, a mennyiségek és a helyszínek szerint, így könnyen felismerheti a hiányosságokat és átviheti az ellátmányt oda, ahol szükség van rá. Képzelje el, hogy másodpercek alatt pontosan tudja, hány zsák beton van az A helyszínen és hány a B helyszínen.

A ClickUp táblázatos nézetével strukturálja készleteit, hogy azonnal felfedezhesse az eltéréseket

Használja a ClickUp lista nézetét a megrendelések prioritásainak meghatározásához, a táblázat nézetét a mennyiségek és a logisztika nyomon követéséhez, valamint a naptár nézetét az anyagszállítások és a projekt ütemtervének összehangolásához. A helyszíni csapatok számára a táblázat nézet egyszerűsíti a feladatok nyomon követését a szállítások vagy a berendezések áthelyezése esetén.

A ClickUp Construction Management Template még tovább viszi a dolgokat az építőipari csapatok számára. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely lehetővé teszi a projektek szervezését, az ütemtervek kezelését és a csapatok összehangolását.

Képzelje el a következő helyzetet: a művezetője felhívja Önt, hogy érdeklődjön egy új munkához szükséges, nagy értékű berendezések rendelkezésre állásáról. Ahelyett, hogy végtelen naplókat lapozgatna, megnyitja a Dashboard View (Műszerfal nézet) ablakot, amely minden fontos készletadatot egyetlen, könnyen olvasható felületen egyesít. Az alábbi videó részletesen elmagyarázza ezt:

ClickUp műszerfalak

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével 360 fokos rálátást kaphat termékinformációira

A ClickUp Dashboards segítségével:

A készletadatok widgeteken való megjelenítése lehetővé teszi a kritikus készletszintek és trendek gyors elérhetőségét.

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az alacsony készletről szóló riasztások vagy a készletpótlás indítására szolgáló jelzések, hogy időt takarítson meg.

Szüksége van alacsony készletről szóló értesítésekre? A ClickUp Automations zökkenőmentesen kezeli ezt, és a hiányok bekövetkezte előtt újrarendelési feladatokat indít el.

🗣️Ügyfél véleménye:

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például a projektek csapatunknak való átadásával, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például a projektek csapatunknak való átadásával, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.

Azt is megjegyezte, hogy az automatizálás előtt akár 36 órába is beletelhetett, mire a csapat tagjai értesültek egy befejezett feladatról. Most, a ClickUp segítségével, ezek a frissítések azonnal megtörténnek, így a csapatok hatékonyan összpontosíthatnak a prioritásaikra és betarthatják a határidőket.

ClickUp Brain

Ha szűkös az idő, a ClickUp Brain integrált AI asszisztens elemzi a trendeket, megfogalmazza az ajánlatkéréseket és gyors frissítéseket készít, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

További információk A ClickUp Brain segítségével gyorsan elkészítheti az ajánlatkéréseket az ökoszisztémájában rendelkezésre álló adatok alapján.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy holnap napkeltére egy hatalmas betonöntésre készül, és hirtelen rájön, hogy nem biztos benne, hogy minden anyagot megrendeltek-e. Ahelyett, hogy e-maileket vagy naplókat böngészne, megkéri a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a legutóbbi megrendeléseket és ellenőrizze a készleteket. Pillanatok alatt összeállít egy összefoglalót, amelyben feltünteti a raktárkészletet, jelzi a hiányzó tételeket, és még egy ajánlatkérést is megfogalmaz a beszállítójának – ezzel órákat takarít meg Önnek, és biztosítja, hogy a munkatársai betartsák az ütemtervet.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi irányítópultok : Elemezze a készletek rendelkezésre állását, kövesse nyomon a készlethiányokat és figyelje a trendeket egy személyre szabott nézetben.

Készletkezelési sablon : Központosítsa az összes készletadatot a készletszintek, újrarendelések és beszállítói adatok valós idejű nyomon követése érdekében : Központosítsa az összes készletadatot a készletszintek, újrarendelések és beszállítói adatok valós idejű nyomon követése érdekében a készletsablonok segítségével.

ClickUp táblázatos nézet : Hozzon létre strukturált elrendezéseket a költségvetés, a készletek és az ügyféladatok kezeléséhez sorokkal és oszlopokkal.

Naptárak és ütemtervek : Tervezze meg a szállításokat és a feladatokat valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével.

Jelentési eszközök: Részletes készletjelentések készítése a hatékonysági hiányosságok, korlátok és trendek azonosítása érdekében, az intelligens döntéshozatal érdekében.

A ClickUp korlátai

Egyes mobil eszközökön lassabb teljesítmény tapasztalható.

A komplex funkciók tanulási görbét jelenthetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalat : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik az építőipari cégünk számára.

Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik az építőipari cégünk számára.

2. Buildertrend (A legjobb az építési projektmenedzsment egyszerűsítéséhez)

via Buildertrend

Az építési projektmenedzsment nem kis feladat. A szoros ütemtervek, a pénzügyek nyomon követése és az ügyfelek folyamatos tájékoztatása között könnyű túlterheltté válni.

A Buildertrend egyszerűsíti ezt a zűrzavart azáltal, hogy a projektmenedzsmentet, a pénzügyi nyomon követést és az ügyfelekkel való együttműködést egyetlen hatékony eszközbe egyesíti.

Képzelje el a következő helyzetet: a munkatársai a helyszínen várják az anyagok szállítását, míg az irodai csapatuk a költségvetés és az ütemterv frissítésével küzd. A Buildertrend all-in-one platformjával kezelheti az ütemterveket, nyomon követheti a költségeket, és akár valós időben is kommunikálhat az ügyfelekkel a Client Portal segítségével.

A Buildertrend legjobb funkciói

Tartsa csapatát naprakészen a menetrendekkel, teendőlistákkal, leltárlistákkal és napi naplókkal

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges költségeket, kövesse nyomon a cash flow-t, és integrálja a QuickBooks és a Xero programokkal.

Központosított irányítópulton keresztül valós idejű frissítéseket, szerződéskötést és projektláthatóságot biztosítunk ügyfeleinknek.

Könnyen kérhet, jóváhagyhat és nyomon követhet változásokat a munkafolyamatok megzavarása nélkül.

Fájlok, üzenetek és frissítések megosztása a csapat tagokkal és alvállalkozókkal

A Buildertrend korlátai

A fejlett pénzügyi eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Egyes funkciók esetében meredekebb a tanulási görbe, mint a versenytársaknál

A mobilalkalmazások teljesítménye javítható

Buildertrend árak

Alapvető : 399 USD/hó

Haladó : 699 USD/hó

Teljes: 999 USD/hó

Buildertrend értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Buildertrendről a valós felhasználók?

A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Nagyon jó.

A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Nagyon jó.

💡 Profi tipp: A készletgazdálkodási rendszerbe való befektetés remek módja a pénzmegtakarításnak és a költségek kezelésének. Íme, hogyan hozhat létre egy olyan készletgazdálkodási rendszert, amely megfelel a növekvő ügyféligényeknek.

3. Procore (A legjobb nagy léptékű építési menedzsmenthez)

via Procore

A nagyszabású építési projektek irányítása túl sok változó tényezőt foglal magában – ütemterveket, költségvetéseket, megfelelőségi követelményeket és rengeteg dokumentációt. A komplex projektekre tervezett Procore segít a fővállalkozóknak, tulajdonosoknak és szakvállalkozóknak a munkafolyamatok megkönnyítésében az építés előkészítésétől a lezárásig.

A Procore központi platformjával valós időben áttekintheti projektje minden aspektusát, ami jobb döntéshozatalt és együttműködést tesz lehetővé az érdekelt felek között.

A Procore legjobb funkciói

Központosított projekt- és feladatkezelő szoftver , amely összeköti a terepen és az irodában dolgozó csapatokat a valós idejű frissítések és a feladatok nyomon követése érdekében.

A dokumentumkezelés egyszerűsíti a fájlok szervezését a verziókezelés és a biztonságos tárolás segítségével.

A pénzügyi menedzsment integrálódik a QuickBooks és a Sage programokkal, biztosítva a pontos költségkövetést és költségvetés-tervezést.

Az építés előtti eszközök egyszerűsítik az ajánlattételt, a becsléseket és a tervezés menedzsmentjét.

A hatékony készletgazdálkodási eszközök segítenek a raktári műveletek során az ellenőrzések, ellenőrzőlisták és incidensek nyomon követésének betartásában.

A Procore korlátai

Megtanulása nehéz az új felhasználók és a kisebb csapatok számára

Az offline funkcionalitás korlátozott, és nagymértékben támaszkodik a gyorsítótárban tárolt adatokra.

Az egyedi árazás drága lehet a kis- és középvállalkozások számára.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valós felhasználók?

A véleményem címét „Az építésirányítás Instagramja” -nak neveztem el, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. Projektkönyvelő vagyok egy new jersey-i építőipari cégnél, és minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.

A véleményem címét „Az építésirányítás Instagramja” -nak neveztem el, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. Projektkönyvelő vagyok egy new jersey-i építőipari cégnél, és minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.

Olvassa el még: A legjobb beszerzési menedzsment szoftverek és eszközök

4. Vállalkozói művezető (legalkalmasabb kis- és közepes méretű vállalkozók számára)

via Contractor Foreman

A költségvetési korlátok nem jelentenek szükségszerűen hatékonyságcsökkenést. A Contractor Foreman hatékony építésirányítási funkciókat kínál megfizethető áron, különösen azoknak a kisebb vállalkozóknak, akik átfogó eszközökre van szükségük, anélkül, hogy tönkretennék a bankot.

Széles körű funkciói – a pénzügyi nyomon követéstől a projektütemezésig – egy intuitív platformban találhatók, amely az Ön vállalkozásával együtt növekszik.

A Contractor Foreman legjobb tulajdonságai

Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet Gantt-diagramokkal, ütemezéssel és napi naplókkal

Beépített pénzügyi eszközöket kínál, beleértve az AIA-stílusú számlázást és a valós idejű költségkövetést.

Tartalmaz testreszabható űrlapokat és ellenőrzőlistákat ellenőrzésekhez, biztonsági értekezletekhez és benyújtásokhoz.

Geofencing és GPS-alapú időkövetés a munkaerő pontos nyomon követéséhez

Támogatja a QuickBooks integrációt és az API-hozzáférést a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

A vállalkozó művezetőjének korlátai

Az ütemezési funkciók szétszórtnak tűnhetnek, és finomításra szorulnak.

Más platformokhoz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Mobilalkalmazások teljesítményproblémái, különösen a fotófeltöltésekkel kapcsolatban

Nincs offline mód az adatokhoz való hozzáféréshez távoli helyeken

Vállalkozói művezető árazás

Alap : 49 USD/hó

Standard : 79 USD/hó

Plusz : 125 USD/hó

Pro : 166 USD/hó

Korlátlan: 249 USD/hó

Vállalkozói művezető értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (690+ értékelés)

💡 Profi tipp: A technológiai fejlesztésekkel való lépéstartás kulcsfontosságú a hatékony projektmenedzsmenthez. Íme egy útmutató a szükségleteihez igazított, megfelelő építési ütemezési szoftver kiválasztásához.

5. Xero (A legjobb megoldás a skálázható számviteli megoldásokra szoruló kisvállalkozások számára)

via Xero

A pénzügyek kezelése az építőiparban nem könnyű feladat – a munkaköltségek egyensúlyba hozása, a kiadások nyomon követése és a számlák egyeztetése gyakran úgy tűnik, mintha egy projekt lenne. A Xero egy felhőalapú számviteli megoldás, amelynek célja, hogy segítse az építőipari vállalkozásokat ezeknek a kihívásoknak a leküzdésében.

A WorkflowMaxhoz hasonló, építőipari alkalmazásokkal való integrációja zökkenőmentessé teszi a projektek nyomon követését és a költségek kezelését, míg a felhasználóbarát mobilalkalmazás biztosítja, hogy a feladatokat akár a munkaterületről is elvégezhesse.

A Xero legjobb funkciói

Korlátlan felhasználói hozzáférés minden árazási csomaghoz

Több mint 21 000 pénzintézettel áll kapcsolatban, így könnyen importálhatók a banki tranzakciók.

Mobilalkalmazás a kiadások kezeléséhez útközben, nyugták rögzítésével

Több mint 1000 alkalmazással integrálható, beleértve a WorkflowMax és a Gusto alkalmazásokat is.

Pénzügyi jelentések, például eredménykimutatások és lejárt követelések

A Xero korlátai

A belépő szintű csomag korlátozza a számlák és a számlák számát (20, illetve 5).

Előfizetésenként csak egy szervezetet támogat

Az olyan fejlett funkciók, mint a projektkövetés és a költségtérítési kérelmek, a legdrágább csomagot igénylik.

Nincs közvetlen telefonos ügyfélszolgálat, kizárólag online segítségre lehet számítani.

A Xero árazása

Starter : 29 USD/hó

Standard : 46 USD/hó

Prémium: 69 USD/hó

Xero értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (710+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3100 értékelés)

Olvassa el még: Ingyenes építésirányítási sablonok

📮 Betekintés: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen tudná összefogni? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

6. Sortly (A legjobb egyszerű raktárkészlet-igényű kis építőipari vállalkozások számára)

via Sortly

A szerszámok, berendezések és kellékek nyomon követése gyakori kihívás az építőipari vállalkozások számára. Az eltévesztett szerszámoktól a projekt közepén elfogyó kritikus anyagokig, a készletek kezelése gyorsan tönkreteheti az ütemtervet és a költségvetést.

A Sortly egyszerű, de hatékony készletgazdálkodási megoldást kínál kis építőipari vállalkozások számára, amelyeknek szükségük van arra, hogy nyomon kövessék eszközeiket anélkül, hogy a nagyvállalati rendszerek bonyolultságával kellene szembesülniük.

A Sortly egyszerűsíti a készletfelügyeletet olyan funkciókkal, mint a QR-kód generálás, a készletriasztások és a valós idejű nyomon követés az eszközökön.

A Sortly legjobb funkciói

QR-kódok és vonalkódok generálása a szerszámok és anyagok egyszerű nyomon követéséhez

Állítson be minimális készletriasztásokat, hogy elkerülje a költséges késedelmeket vagy a készlethiányt.

Töltsön fel nagy felbontású fényképeket az elemek vizuális katalogizálásához

Valós idejű szinkronizálás az eszközök között a helyszíni csapatok pontos frissítéseiért

Mobilbarát felület a készletek helyszíni vagy útközben történő kezeléséhez

Sortly korlátai

Az ingyenes csomag 100 tételre korlátozza a bejegyzéseket, és minimális testreszabási lehetőségeket kínál.

A fejlett funkciók, mint például a külső szkenner integrációja, magasabb szintű tervezeteket igényelnek.

Nem ideális nagy léptékű műveletekhez, ahol komplex készletigény van

Sortly árazás

Ingyenes

Haladó : 24 USD/hó

Ultra : 74 USD/hó

Prémium : 149 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Sortly értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (25 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (720+ értékelés)

Mit mondanak a Sortly-ról a valós felhasználók?

A Sortly nagyon könnyen használható. Kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készleteit.

A Sortly nagyon könnyen használható. Kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készleteit.

🧠 Tudta-e: A Kínai Nagy Fal, az egyik legnagyobb építési projekt a világon, évszázadokig tartó gondos erőforrás-gazdálkodást igényelt. Becslések szerint több mint 100 millió tonna tégla, kő és föld került felhasználásra – modern raktárkészlet-nyilvántartási rendszerek nélkül!

7. Zoho Inventory (A legjobb megoldás többcsatornás megrendeléseket kezelő vállalkozások számára)

via Zoho Inventory

A készletek több csatornán történő kezelése a pontosság fenntartása mellett kihívást jelenthet, különösen az építőiparban, ahol a készletnyilvántartás és a raktárszervezés kulcsfontosságú.

A Zoho Inventory egyszerűsíti ezt a folyamatot azzal, hogy központi platformot kínál a megrendelések kezeléséhez, a készletek nyomon követéséhez és a Shopify, Amazon és Zoho CRM eszközökkel való zökkenőmentes integrációhoz.

Akár alkatrészek nyomon követéséről, raktárak készleteinek figyelemmel kíséréséről, akár GST-kompatibilis számlák automatizálásáról van szó, a Zoho Inventory biztosítja a szükséges eszközöket a vállalkozások hatékony működéséhez.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Központosított láthatósággal kövesse nyomon a készleteket több raktárban

GST-kompatibilis számlák és szállítási bizonylatok egyszerű generálása

Zökkenőmentes integráció olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és az Etsy

Használjon vonalkód-beolvasást az áruk nyomon követésének egyszerűsítéséhez és a hibák csökkentéséhez

Hozzáférés valós idejű készletjelentésekhez a döntéshozatal javítása érdekében

A Zoho Inventory korlátai

A korlátozott offline képességek akadályozhatják a működést az internetkapcsolat gyenge területeken.

A belépő szintű csomag alapvető funkciókat kínál, ami korlátozza a növekvő vállalkozások számára a skálázhatóságot.

Az olyan fejlett funkciók, mint a kompozit elemek és a több raktár kezelése, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Zoho Inventory árak

Ingyenes kiadás

Standard Edition : 29 USD/hó

Professzionális kiadás : 79 USD/hó

Prémium kiadás: 129 USD/hó

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (95+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

💡 Profi tipp: A hatékony építőipari CRM szoftver elengedhetetlen a késések, a költségtúllépések és a minőségi problémák megelőzéséhez. Íme egy útmutató, amely segít egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet a megfelelő eszközökkel, hogy az érdekelt felek összhangban maradjanak és a műveletek zökkenőmentesen folyjanak.

8. Sage 50 Accounting (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

via Sage

A komplex pénzügyek, a bérszámfejtés és a készletgazdálkodás nyomon követése túlterhelheti az építőipari vállalkozásokat. A Sage 50 Accounting iparág-specifikus funkciókat kínál, például fejlett készletnyomon követést és munkaköltség-számítást azoknak az építőipari szakembereknek, akiknek hatékonyan kell kezelniük az erőforrásokat és betartaniuk a költségvetést.

💡 Profi tipp: Az erőforrás-tervezési sablonok megkönnyítik az életét, mivel az ismétlődő mintákat megvalósítható stratégiákká alakítják. Fedezze fel ezt az útmutatót, amelyben hasznos információkat és példákat találhat a tervezési folyamat egyszerűsítéséhez.

A Sage 50 Accounting legjobb funkciói

Készletkezelés fejlett nyomon követéssel, beleértve a FIFO/LIFO költségszámítást és a sorozatszámmal történő nyomon követést

Kezelje a projektköltségvetéseket olyan eszközökkel, mint a fejlett munkaköltség-számítás és a fázisok szintjén történő jelentéskészítés.

Automatizálja a banki egyeztetéseket és a számlák kezelését, hogy csökkentse a manuális munkát

Zökkenőmentes integráció a bérszámfejtési rendszerekkel az alkalmazottak kezelésének egyszerűsítése érdekében

Készítsen megbízható pénzügyi jelentéseket osztályok szerinti nyomon követéssel és előrejelzéssel

A Sage 50 Accounting korlátai

A desktop-alapú szoftverek hozzáférhetősége korlátozottabb lehet a felhőalapú megoldásokhoz képest.

Az olyan fejlett funkciók, mint a többfelhasználós támogatás, magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami növeli a költségeket.

A felület elavultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a modern felhőalapú platformokhoz vannak szokva.

Sage 50 Accounting árak

Pro Accounting : 61,92 USD/hó

Prémium számvitel : 103,92 USD/hó felhasználónként

Quantum Accounting: 177,77 USD/hó felhasználónként

Sage 50 Accounting értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Sage 50-ről a valós felhasználók?

A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti a munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval és gyakorisággal rendelkezik.

A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti a munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval és gyakorisággal rendelkezik.

💡 Profi tipp: Az erőforrás-tervezési sablonok megkönnyítik az életét, mivel az ismétlődő mintákat megvalósítható stratégiákká alakítják. Fedezze fel ezt az útmutatót, amelyben hasznos információkat és példákat találhat a tervezési folyamat egyszerűsítéséhez.

9. QuickBooks Online (A legjobb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban)

via QuickBooks Online

Az építőipari vállalkozásoknak eszközökre van szükségük a munkák költségeinek, a projektek jövedelmezőségének és a vállalkozók kezelésének hatékony kezeléséhez. A QuickBooks Online elvégzi ezt a munkát helyettük.

Az építőipari szakemberek számára kifejlesztett számviteli megoldás lehetővé teszi számukra a műveletek egyszerűsítését, a számlázás automatizálását és a pénzügyi adatok mélyebb megértését. A Buildertrend és a Knowify harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja tovább javítja a projekt- és költségkezelést.

A QuickBooks Online legjobb funkciói

Automatizálja a számlázást és a fizetések beszedését a cash flow javítása érdekében

Munkaerő-költségszámítási eszközöket biztosít a projekt jövedelmezőségének valós idejű nyomon követéséhez.

Testreszabható jelentéseket tartalmaz a kiadások, nyereségek és bevételi források áttekintéséhez.

Egyszerűsített adóbevallás-előkészítéssel és költségkövetéssel támogatja a vállalkozók irányítását.

A mobilalkalmazás biztosítja a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést bármely helyről

A QuickBooks Online korlátai

Több vállalkozás kezeléséhez külön előfizetések szükségesek

Az olyan fejlett funkciók, mint a készletnyilvántartás és a tételek számlázása, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A nem Intuit bérszámfejtési szolgáltatásokkal való integrációhoz gyakran manuális beavatkozásra van szükség.

QuickBooks Online árak

Egyszerű kezdés : 17,50 USD/hó

Alapvető szolgáltatások : 32,50 USD/hó

Plusz : 49,50 USD/hó

Haladó: 117,50 USD/hó

QuickBooks Online értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (3390+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (7830+ értékelés)

Olvassa el még: A legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftverek

10. AlignBooks (A legjobb kisvállalkozások és mikrovállalkozások számára)

via AlignBooks

Akár egy élelmiszerbolt készleteit kezeli, akár egy szolgáltató vállalkozás bérszámfejtését végzi, az AlignBooks egy skálázható, felhőalapú ERP és számviteli szoftvert kínál, amelyet olyan kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára terveztek, amelyek testreszabható és költséghatékony megoldást keresnek.

Az értékesítést, számlázást, készletkezelést, bérszámfejtést és egyebeket lefedő modulokkal segít egyszerűsíteni a komplex üzleti folyamatokat az iparágakban, a kiskereskedelemtől a gyártásig. Offline és online verziói rugalmasságot biztosítanak a különböző infrastrukturális igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Az AlignBooks legjobb funkciói

Integrált modulok az értékesítés, a számlázás, a készletgazdálkodás, a pénzügyek, a HR és egyebek számára

Testreszabható irányítópultok és jelentések pénzügyi betekintéshez

Automatizált GST-számlázási és adóügyi megfelelési eszközök

Több vállalat támogatásával, offline és online telepítési lehetőségekkel

Zökkenőmentes integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Razorpay, a Shopify és a Google Maps

Az AlignBooks korlátai

A felhasználói felület kialakítása a modern felhasználók számára elavultnak tűnhet

Korlátozott skálázhatóság a komplex igényű nagyobb vállalkozások számára

Az ügyfélszolgálat reagálási képessége és a problémamegoldási idő nem mindig egyenletes

AlignBooks árak

Egyedi árazás

AlignBooks értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

További segítő eszközöket keres? Íme néhány, amely nem került be a top 10 listába, de egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az Ön számára:

Fieldwire : Valós idejű feladatkezelés révén összeköti a terepen dolgozó csapatokat az irodai munkatársakkal, lehetővé téve a zökkenőmentes frissítéseket, a tervek jelölését és az anyagok nyomon követését közvetlenül a helyszínen.

Knowify : Integrálható a QuickBooks programmal, és eszközöket kínál a munkaerőköltségek, a költségvetések és a munkák előrehaladásának nyomon követéséhez.

Buildxact: Egyszerűsíti a vállalkozók számára a becslési folyamatot, integrálva az anyagtervezést, a beszállítói katalógusokat és a projektkövetést egy felhasználóbarát platformba.

💡 Profi tipp: Az egyszerűsített készlettervezés növeli a cash flow-t, miközben javítja az ügyfél-elégedettséget azáltal, hogy csökkenti a felesleges készleteket és biztosítja a termékek rendelkezésre állását. Íme, hogyan lehet néhány egyszerű lépésben elsajátítani a készlettervezést.

